2025'te Projeleri Yönetmek için 10 Yaratıcı İş Akışı Yazılımı

Yaratıcı projeler, son teslim tarihlerinin kaçırılmamasını sağlarken, uygun takım koordinasyonu, yenilikçilik ve esneklik gerektirir.

Bu projeler, yinelemeli bir yaratıcı süreci izleyen tasarımcılar, metin yazarları ve daha fazlası gibi birçok rolde çalışan kişileri içerir. Bazıları tüm eylem öğelerinin bir yapılacaklar listesinde listelenmesini ister. Diğerleri ise işlerini bir Kanban panosunda görselleştirmeyi veya görevlerini buna göre planlamak için teslim edilecekleri öğeleri takvim görünümünde görmeyi tercih eder.

Buna birkaç (veya çok sayıda) paydaş ekleyin ve yaratıcı kaos için mükemmel bir reçete elde edin.

Yaratıcı proje yönetimi yazılımının yardımıyla, yaratıcı takımlarınızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda tüm paydaşları uyumlu ve güncel tutarken tüm projelerinizi etkili bir şekilde planlayabilir ve izleyebilirsiniz.

En iyi aracı seçmenize yardımcı olmak için, en iyi 10 yaratıcı iş akışı yazılımı seçeneğinin bir listesini derledik. Yaratıcı projeniz için en iyi yaratıcı proje yönetimi çözümünü bulmanıza yardımcı olmak için anahtar özelliklerini, fiyatlandırma yapılarını ve kullanıcı yorumlarını inceleyeceğiz.

Yaratıcı İş Akışı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yaratıcı proje yönetimi yazılımı, pazarlama, içerik oluşturma ve satış gibi yaratıcı takımlarınızın ihtiyaçları veya pazarlama, markalaşma, reklamcılık, yayıncılık vb. alanlarda karmaşık yaratıcı projelerin yönetiminde yer alan yaratıcı ajansların ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmıştır.

Eşsiz takımınız için ideal yaratıcı proje yönetimi yazılımını seçmek, onların gereksinimlerini anlamakla ilgilidir. Örneğin, pazarlama takımları her aşamada içeriği etkili bir şekilde oluşturmak, planlamak ve yönetmek için iyi bir içerik iş akışı yazılımına ihtiyaç duyar.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yaratıcı projeleri görselleştirir ve yönetilebilir iş akışlarına ayırır

Genel olarak, tüm yaratıcı iş akışı yazılımlarının, kullanıcıların verimli proje yönetiminden ödün vermeden yaratıcı olabilmelerini sağlamak için sahip olması gereken bazı özellikler vardır. İşte sahip olması gereken bazı özellikler:

Özelleştirme: Benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlanabilen yaratıcı proje yönetimi yazılımı arayın. Bu, iş akışınızı mükemmel şekilde yansıtan özel alanlar, durumlar ve görünümler içerir

İşbirliği: Başarılı bir projenin anahtarı takım işbirliğidir. Takımlarınızın beyin fırtınası yapmasını ve işbirliği yapmasını kolaylaştıran, sohbet, beyaz tahta, canlı erişimli belgeler ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı iletişim özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracı seçtiğinizden emin olun

Görsel organizasyon: En iyi yaratıcı iş akışı yazılımı, görsel düşünmeyi destekler. Kanban panoları, zihin haritaları ve beyaz tahtalar gibi çeşitli görselleştirme seçenekleri sunan proje yönetimi araçlarını arayın. Bu, takımlarınızın proje hakkında net bir resim elde etmesini sağlar

İlerleme izleme: Verileri özetleyen gösterge panelleri aracılığıyla çeşitli projelerin ilerlemesini izleyebilmenizi sağlayan yaratıcı proje yönetimi araçlarını tercih edin

Entegrasyonlar: Seçtiğiniz platform, mevcut altyapınız ve uygulamalarınızla entegre olabilmelidir. Bu, üzerinde çalıştığınız verilerin her zaman güncel olmasını ve diğer uygulamalardan veya araçlardan platforma manuel güncelleme veya veri aktarımı yapmaya gerek kalmamasını sağlar

Ölçeklenebilirlik: İyi bir yaratıcı yönetim platformu, en karmaşık projelerinizi bile sorunsuz bir şekilde yönetebilecek ölçeklenebilir özelliklere sahip olmalıdır

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan yaratıcı proje yönetimi platformunu seçin ve yaratıcı proje planlamasında mükemmelliğe ulaşın.

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Yaratıcı İş Akışı Yazılımı

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, 2024 için en iyi 10 yaratıcı iş akışı yazılımı seçeneğini inceleyelim.

1. ClickUp

ClickUp'ın hepsi bir arada yaratıcı proje yönetimi yazılımı, tüm yaratıcı takımınızı tek bir platformda yönetmenize yardımcı olur

ClickUp, yaratıcı sürecinizi planlamanıza, organize etmenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilecek hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Bu proje yönetimi aracı, yaratıcı takımlarınızın etkinliklerini verimli bir şekilde planlamasına ve izlemesine yardımcı olan Liste, Pano veya Takvim gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüme sahiptir.

Yaratıcı ekipler, ClickUp'ın işbirliğine dayalı Beyaz Tahtaları ve Belgeleri kullanarak yaratıcı konseptler tasarlayabilir ve uygulayabilir ve bunları paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşabilir. Takım etkinliklerini ve hedeflerini izlemek için özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile yaratıcılar, ilerleme güncellemelerine daha az, işlerine daha fazla odaklanabilir.

Basit görev yönetiminin ötesine geçen ClickUp, yaratıcı işbirliğini desteklemek için özel olarak tasarlanmış güçlü araçlar sunar.

ClickUp 3.0'da ek açıklamalar, düzeltme ve yorum özellikleriyle takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapın ve dosyalar hakkında geri bildirim verin

Örneğin, yaratıcı takımlar ClickUp'taki prova özelliğini kullanarak tasarım maketlerini, videoları, sözleşmeleri, görüntüleri vb. inceleyebilir ve dosya üzerinde yorumlar yoluyla geri bildirim sağlayabilir. Bu, yaratıcı inceleme sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olur.

ClickUp ile siloları ortadan kaldırabilir ve tüm araçlarınızı tek bir platformda birleştirebilirsiniz. Figma, Vimeo ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, tüm işlerin tek bir yerde kalmasına yardımcı olur. Belirli etkinliklere ve kullanıcı eylemlerine göre iş akışlarını otomatikleştirerek tekrarlayan görevleri ve projeleri basitleştirebilir, iş akışı yönetiminin verimliliğini artırabilirsiniz.

ClickUp Brain'in AI Writer for WorkTM ile daha iyi sonuçlar için içerik yazın ve optimize edin

Ayrıca, ClickUp Brain'i kullanarak zaman ve çabadan tasarruf edebilirsiniz. AI araçlarını kullanarak blog taslakları ve içerik özetleri oluşturabilir, toplantı notlarınıza göre eylem öğeleri, görevler ve alt görevler oluşturabilir, proje güncellemelerini otomatik olarak paylaşabilirsiniz.

Bu şablonu indirin Bu yararlı ClickUp şablonuyla yaratıcı ve tasarım takımlarınız için eksiksiz bir iş akışı oluşturun

ClickUp, takımlarınızın hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olan kullanıma hazır iş akışı şablonlarıyla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Örneğin, ClickUp Yaratıcı ve Tasarım İş Akışı Şablonu, yaratıcı projeleri planlamanıza ve organize etmenize, son teslim tarihlerini ve dönüm noktalarını belirlemenize ve takip etmenize ve görevler üzerinde takım arkadaşlarınızla işbirliği içinde çalışmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Yaratıcı Proje Planı Şablonunu kullanarak yaratıcı projelerinizin görevlerini verimli bir şekilde özetleyin

ClickUp Proje Planı Şablonunu kullanarak takımın teslimatlarını belirleyin ve bunları görevlere ayırın, hedefleri iletin ve takımın ilerlemesini tek bir yerden izleyin ve paylaşın. Proje için net bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur ve tüm paydaşların aynı sayfada olmasını sağlar. Kolay izleme için Zaman Çizelgesi ve Proje Panosu dahil olmak üzere dört özel görünüm ile birlikte gelir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp ile yaratıcı planlama sürecini organize edin

ClickUp'ın Yaratıcı Proje Zaman Çizelgesi Şablonu, tüm yaratıcı projeler için mükemmel bir araçtır. Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Konseptten tamamlanmasına kadar tüm proje zaman çizelgenizi görselleştirin

Her aşama için esnek görünümlerle ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin ve yönetin

Görevleri, kaynakları ve takım üyelerini öncelik etiketleri, yorum tepkileri ve iç içe alt görevlerle düzenleyin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşbirliğine dayalı dokümantasyon: Yaratıcı özetler, marka kılavuzları, SOP'lar vb. gibi proje belgelerinizi bulut tabanlı işbirliğine dayalı Yaratıcı özetler, marka kılavuzları, SOP'lar vb. gibi proje belgelerinizi bulut tabanlı işbirliğine dayalı ClickUp Docs ile oluşturun ve saklayın

Hedef belirleme: ClickUp Hedefleri ile gerçekçi hedefler belirleyin ve projelerinizi tek bir yerde görselleştirin, böylece yolunuzdan sapmayın ve proje hedeflerinize ulaşın

Toplu fikir üretme: Sanal Sanal ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak yaratıcı takımlarınızla işbirliği yapın ve beyin fırtınası yapın; fikirler üretin, planlar oluşturun, iş akışı diyagramları oluşturun , maketler tasarlayın ve fikirleri görevlere haritalayın. Bu, açık iletişimi teşvik etmeye ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamaya yardımcı olur

AI ile verimliliği artırın: ClickUp Brain'in AI gücünü kullanarak, Görevlerinizden ve Belgelerinizden bilgi alma, özetler yazma, proje güncellemeleri oluşturma veya eylem öğeleri oluşturma ve toplantı notlarınızı kullanarak görevler atama gibi yaratıcı görevlerinizde size yardımcı olun

İlerleme özetleri: Takım iş yükünden zaman takibine ve daha fazlasına kadar her şey için bileşenler ekleyebileceğiniz özelleştirilebilir ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini görsel olarak takip edin

Editör kontrolü: ClickUp'ın prova okuma özellikleri ve güvenli paylaşım özellikleriyle maketleri, videoları ve tasarımları verimli bir şekilde inceleyin, açıklama ekleyin ve onaylayın

ClickUp sınırlamaları

Birçok özelliği nedeniyle ilk başta biraz korkutucu olabilir, ancak kullanıcı dostudur

Mobil uygulama, masaüstü sürüm kadar çok özelliğe sahip olmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Bynder

via Bynder

Bynder, sağlam yaratıcı iş akışı araçlarının yanı sıra proje yönetimi işlevleri sunan bir dijital varlık yönetimi (DAM) sistemidir. Bu, içerik oluşturma ve düzenleme, yaratıcı proje yönetimi, kaynak kullanımı, iş akışı optimizasyonu ve daha fazlasını kolaylaştırır.

Bynder'ın en iyi özellikleri

Pazarlama materyallerinden tasarım dosyalarına kadar tüm yaratıcı varlıklarınızı tek bir merkezi konumda depolayın, düzenleyin ve erişin

Bynder içinde marka yönergeleri ve stil kılavuzları oluşturup paylaşarak marka tutarlılığını koruyun

Sürüm kontrolü, uygulama içi prova ve görev atama gibi işbirliği araçları ve özellikleriyle herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın

Bynder sınırlamaları

Özellikle basit bir yaratıcı proje yönetimi platformu arayanlar için karmaşık fiyatlandırma yapısı

Özel iş akışı yazılım çözümlerinin özelliklerine uygun proje yönetimi özelliklerine sahip olmayabilir

Bynder fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bynder puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

3. FigJam

figma aracılığıyla

FigJam, tanınmış bir tasarım oluşturma ve yönetim aracı olan Figma'nın oluşturucuları tarafından desteklenen, takımlar için bir çevrimiçi beyaz tahtadır. Bu gerçek zamanlı işbirliği aracı, beyin fırtınası, diyagram oluşturma, çevik iş akışları oluşturma, stratejik planlama ve daha fazlasını içeren çok sayıda yaratıcı çıktı ve tasarım projelerinin yönetiminde size yardımcı olur.

FigJam'in en iyi özellikleri

300'den fazla hazır proje şablonunu kullanarak tasarım projelerini sorunsuz bir şekilde yönetin

Yaratıcı takımınızla aynı tasarım dosyası üzerinde aynı anda işbirliği içinde çalışarak daha hızlı yineleme döngüleri sağlayın

Yerleşik prototipleme özelliklerini kullanarak, geliştirme öncesinde tasarımlarınızı test etmek ve iyileştirmek için etkileşimli prototipler oluşturun

FigJam sınırlamaları

Tasarım görevleri dışındaki sınırlı proje yönetimi fonksiyonları

Ücretsiz plan, özellikleri ve dosya depolamayı kısıtlar

FigJam fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Profesyonel: 3 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Organizasyon: Aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

FigJam puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Robohead

robohead aracılığıyla

Robohead, yaratıcı ve pazarlama ajansları için tasarlanmış bir iş yönetim platformudur. Proje sağlığı ve öncelikleri hakkında içgörü sağlar, yaratıcı takımların zamanı takip etmelerine, projeleri ve görevleri yönetmelerine, kaynakları tahsis etmelerine ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanır.

Robohead'in en iyi özellikleri

Robohead'in otomasyon motoruyla tekrarlayan görevleri kolaylaştırın, müşteri onay taleplerini otomatik olarak gönderin veya son teslim tarihlerine göre işleri atayın

Robohead'in kaynak yönetimi araçlarıyla takımınızın iş yükünü yönetin ve olası darboğazları belirleyin

Raporlama ve analiz özellikleriyle proje performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Proje ilerlemesini izleyin, iyileştirme alanlarını belirleyin ve müşterilere ROI'yi gösterin

Robohead sınırlamaları

Diğer bazı seçeneklere kıyasla öğrenme eğrisi daha dik olabilir

Arayüz, daha küçük takımlar için karmaşık gelebilir

Robohead fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Robohead puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (77 yorum)

Capterra: 4,6/5 (149 yorum)

5. Krock. io

Krock. io, animasyon veya video prodüksiyonunda çok iş yapan yaratıcı ajanslara odaklanan yaratıcı bir işbirliği ve video inceleme yazılımıdır. Bu araç, video şablonları, yorumlar, sürüm geçmişi ve görev atamaları gibi özellikleri tek bir yerde sunarak video ve animasyon projelerinde işbirliği yapmanızı sağlar.

Krockio'nun en iyi özellikleri

Renk paletleri ve görüntü koleksiyonlarıyla fikirleri ve ilhamları görsel olarak düzenleyin ve paylaşın

Video ve animasyon projelerinde açıklama ve yorumlar ile gerçek zamanlı müşteri geri bildirimi ve takım işbirliğini etkinleştirin ve görevleri atayın

Sosyal medya kampanyaları veya web sitesi lansmanları gibi günlük yaratıcı görevler için özel olarak tasarlanmış önceden oluşturulmuş şablonlarla yaratıcı projelerinize hızlı bir başlangıç yapın

Krockio sınırlamaları

Bazı daha sağlam proje yönetimi platformlarına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri

Büyük yaratıcı takımlar veya karmaşık yaratıcı proje yönetimi gereksinimleri için ideal olmayabilir

Krockio fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 50 $

Krockio puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (Yeterli yorum yok)

Capterra: 5/5 (Yeterli yorum yok)

6. Quip

quip aracılığıyla

Quip, tüm kuruluşunuzun belgelerini, sayfalarını ve sohbetlerini Salesforce içinde tek bir yerde birleştiren bir belge ve elektronik tablo yönetim aracıdır. Böylece, yaratıcı takımlarınız belirli projeler üzerinde işbirliği yapabilir, süreçleri izleyebilir ve tasarım projelerini optimize edebilir.

Quip'in en iyi özellikleri

Belgeleri ve elektronik tabloları aynı anda düzenleyerek takım işbirliğini geliştirin ve daha hızlı yineleme döngüleri elde edin

Slack, Jira vb. gibi temel uygulamalarınızı Quip ile bağlayarak verimliliğinizi artırın

Salesforce verilerine doğrudan Quip belgelerinden erişin ve güncelleyin, platformlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırın

Kullanıcı izinleri, içerik güvenlik kontrolleri ve felaket kurtarma uygulamalarıyla hassas müşteri verilerinizi güvende tutun

Quip sınırlamaları

Özel iş akışı yazılım çözümlerine kıyasla bazı gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksun olabilir

Yalnızca Salesforce kullanıcıları için uygundur

Quip fiyatlandırması

Quip Starter: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip Plus: Kullanıcı başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip Advanced: Kullanıcı başına aylık 100 $ (yıllık faturalandırılır)

Quip puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (199 yorum)

7. Kantata

via Kantata

Kantata, projelerde gerçek zamanlı işbirliği yapmak isteyen profesyonel hizmet takımları için ideal olan bulut tabanlı bir proje yaşam döngüsü yönetim yazılımıdır. Tek bir araçta proje yönetimi, finans ve kaynak yönetimi, takım işbirliği ve iş akışı oluşturma gibi tüm özellikleri sunar.

Kantata'nın en iyi özellikleri

Kantata'nın kaynak yönetimi ve planlama araçlarıyla takım programlarını optimize edin ve çakışmaları önleyin

Yerleşik trafik yönetimi ve onay iş akışlarıyla müşteri onay süreçlerini kolaylaştırın

Proje bütçelerini takip edin, ilerlemeyi izleyin ve raporlar oluşturarak proje performansı hakkında değerli bilgiler edinin

Kantata sınırlamaları

Proje yönetimi terminolojisine aşina olmayan takımlar için daha az kullanıcı dostu olabilir

Kantata fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Kantata puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

8. Brandfolder

via Brandfolder

Brandfolder, pazarlamacılar ve yaratıcıların dijital varlıklarını yönetmelerine ve dağıtımına yardımcı olan Smartsheet tarafından geliştirilen sezgisel bir Dijital Varlık Yönetimi yazılımıdır. Bu aracın temel amacı, tasarım süreçlerini optimize etmek ve gelişmiş gizlilik kontrolleriyle tasarım varlıklarının güvenli bir şekilde paylaşımını kolaylaştırmaktır.

Yaratıcı proje yönetimi yazılımlarının tüm olağan özelliklerine sahiptir, böylece özel iş akışları oluşturabilir, yaratıcı takımları yönetebilir ve belirli projeler ve faaliyetler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

Brandfolder'ın en iyi özellikleri

Logolardan marka kılavuzlarına ve pazarlama materyallerine kadar tüm marka varlıklarınızı merkezi, kolay erişilebilir bir konumda düzenleyin, saklayın ve paylaşın

Sürüm kontrolü ve kullanıcı izin özellikleriyle değişiklikleri izleyin ve varlıklar üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yaparak marka tutarlılığını sağlayın

Brandfolder'ın onay iş akışları ve kullanım izleme araçlarıyla marka uyumluluğunu korurken, marka varlıklarını çeşitli kanallarda dağıtın ve yönetin

Brandfolder sınırlamaları

Özel iş akışı yazılım çözümlerine kıyasla bazı gelişmiş proje yönetimi özelliklerinden yoksun olabilir

Kullanıcı arayüzü, DAM sistemlerine aşina olmayanlar için daha az sezgisel olabilir

Brandfolder fiyatlandırması

Premium: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Brandfolder derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (442 yorum)

9. Marq

via Marq

Marq, markalı içerik oluşturmanıza, özelleştirmenize ve hedef kitlenizle paylaşmanıza olanak tanıyan bir marka etkinleştirme platformudur. Ayrıca, herhangi bir tasarımı takımlarınız için markalı bir şablona dönüştürerek, içeriği marka yönergelerine göre özelleştirmenize ve kuruluşunuz genelinde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Platform, takım yönetimi, yaratıcı otomasyon, içerik oluşturma iş akışı yönetimi ve kaynak planlaması dahil olmak üzere diğer yaratıcı proje yönetimi araçlarına benzer özelliklere de sahiptir.

Marq'ın en iyi özellikleri

Özel yaratıcı çalışma alanlarında mood board'lar, Kanban panoları ve takvimler kullanarak projeleri görsel olarak düzenleyin.

Görüntü düzenleme, metin biçimlendirme ve doğrudan platform içinde prototip oluşturma gibi özellikleri kullanarak marka standartlarınıza göre kişiselleştirebileceğiniz kullanıma hazır şablonlarla markalı içeriği kolayca tasarlayın ve oluşturun.

Ek açıklama araçları ve sürüm kontrol özellikleriyle sorunsuz müşteri geri bildirimi ve onayı alın.

Marq sınırlamaları

Görev yönetimi veya bir proje yönetimi platformu olmaktan ziyade tasarım üzerine odaklandığı için yaratıcı proje yönetimi ve proje planlaması için sınırlı özellikler sunar

Marq fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takım: 2 kullanıcı için aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Marq puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (207 yorum)

Capterra: 4,6/5 (279 yorum)

10. Akış

via Akış

Flow, görevlerinizi, projelerinizi, zaman çizelgelerinizi ve konuşmalarınızı tek bir platformda birleştiren yaratıcı bir iş akışı tasarım yazılımıdır. Yaratıcı ajanslar ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış olan bu yazılım, benzersiz proje yönetimi özelliklerini yaratıcı iş akışlarıyla birleştirir.

Aynı platformda projeler oluşturabilir, izleyebilir, görevleri planlayabilir ve yaratıcı profesyonellerle beyin fırtınası yapabilirsiniz.

Akışın en iyi özellikleri

Otomatikleştirilmiş iş akışlarını kullanarak onay istekleri gönderme veya son tarihlere göre iş atama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Takımınız için en önemli bilgileri gösteren özelleştirilebilir gösterge panelleriyle proje ilerlemesini ve anahtar metrikleri görselleştirin

Yerleşik sohbet ve gerçek zamanlı prova araçlarıyla iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

Akış sınırlamaları

Bazı benzerlerine kıyasla gelişmiş raporlama ve analiz özelliklerinden yoksundur

Arayüz, özellikle geleneksel proje yönetimi araçlarını kullanmamış yeni takımlar için biraz karmaşık gelebilir

Akış fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

Akış derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (54 yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Yaratıcı Proje Planlamanızda ClickUp'tan Yararlanın

Yaratıcı iş akışı yazılımı, yaratıcı projeleri yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize ve yaratıcı süreci desteklemenize yardımcı olmalıdır. Ayrıca, yaratıcı ekibinizin diğer ekip üyeleriyle verimli bir şekilde çalışmasına ve tercih ettikleri yaratıcı yazılımlarla sorunsuz entegrasyon sağlamasına da olanak tanımalıdır.

Takımınız için en iyi proje yönetimi yazılımını seçmek, takımınızın özel ihtiyaçlarına ve bütçesine bağlıdır. Karar verirken, projenin karmaşıklığı, takımın boyutu, tercih edilen özellikler ve bütçe gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

Henüz bir yaratıcı iş akışı yazılımı seçmediyseniz, ClickUp'ı deneyin. Bu yaratıcı proje yönetimi yazılımı, yaratıcı takımların verimliliğini artırmasına ve proje teslimatını hızlandırmasına yardımcı olacak tüm özellikleri sunar.

Yaratıcı ajanslar için ClickUp platformu ile, otomatik bir iş akışı oluşturmaktan finansal performansı izlemeye kadar her şeyi tek bir proje yönetim sisteminde yapabilirsiniz.

Proje izleme, yaratıcı proje zaman çizelgelerini yönetme veya proje planlama olsun, ClickUp tüm yaratıcı ajans gereksinimleriniz için tek çözümdür.

ClickUp'a bugün kaydolun ve yaratıcı ajansınız için bir üst düzey verimlilik ve etkinlik elde edin.