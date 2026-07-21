2026'nın En İyi 12 Müşteri İşbirliği Yazılımı

Müşteri işbirliği araçları iki gruba ayrılır. Bir yandan, müşterilere ayrı bir markalı alan sunan portala özgü araçlar vardır. Öte yandan, müşterilerin Çalışma Alanınızın sınırlı bir görünümünü görüntülemelerine olanak tanıyan misafir erişimine sahip dahili araçlar da mevcuttur.

Yanlış tarafı seçerseniz, onayların kaybolması, çok sayıda dosya sürümü ve kimsenin görmediği bir yanıtta değişen kapsam gibi sorunlarla tekrar karşı karşıya kalırsınız.

Bu kılavuz, harici işler için önemli olan kriterlere göre en iyi 12 müşteri işbirliği yazılımı aracını karşılaştırır; böylece teknoloji altyapınıza uygun araçları kısa listeye alabilirsiniz.

Araç En uygun olduğu alanlar Öne çıkan özellik Fiyatlandırma* Hangi alanlarda yetersiz kalıyor? Teamwork.com Karmaşık, çok katmanlı müşteri yaşam döngülerini yöneten orta boyutlu ajanslar Bütçeye göre kaynak maliyetlerini hesaplayan yerleşik zamanlayıcılarla birlikte, gösterge panellerine, dönüm noktalarına ve paylaşılan görevlere ücretsiz harici erişim Aylık 9,99 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır) Hikaye puanları yerine saat bazlı tahminler kullanır, bu nedenle çevik geliştirme takımları sprint planlamasını kaçırır Moxo Yüksek etkileşimli müşteri kabul süreci yürüten, düzenlemelere tabi sektörlerdeki firmalar Müşteriler ve tedarikçiler için ayrı markalı giriş noktaları, anlaşılır ş Akışları ve şifreli e-imzalar Ücretsiz; İş 960 $/yıl Giriş seviyesi, entegrasyonları sınırlar ve saatlik faturalandırma için dahili zamanlayıcılar içermez monday.com Yüksek görünürlük ve renk kodlu ilerleme izleme ihtiyacı olan pazarlama ajansları Gecikmeleri açıkça ortaya koyan renk kodlu durum panoları Ücretsiz; aylık 9 $'dan başlayan ücretli seçenekler Sütun düzeyinde gizlilik özelliği bulunmadığından, yüklenicilerden hassas bilgileri gizlemek zordur ClickUp Büyüyen, iç operasyonları ve müşteri işlerini birleştirmek isteyen işlevler arası takımlar Misafir izinleri, bir müşterinin tam olarak neyi görebileceğini kontrol eder; görevler, Belgeler, prova, Sohbet ve Formlar tek bir Çalışma Alanı'nda bulunur ve sadece görünüm izni olan ücretsiz misafirler de mevcuttur. Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlayan ücretli Tek amaçlı bir uygulamayı kullanan takımlar, Spaces ve izinleri yapılandırmak için bir veya iki haftaya ihtiyaç duyar Asana Katı ve zaman çizelgesine bağlı müşteri dönüm noktalarını koordine eden küçük takımlar Zaman çizelgesine dayalı iş devirlerini planlandığı gibi sürdüren bağımlılık izleme Ücretsiz; aylık 10,99 $'dan başlayan ücretli seçenekler Yoğun müşteri iletişimi yerine zaman çizelgelerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır; kullanılabilirliğini korumak için net bir hiyerarşiye ihtiyaç duyar Basecamp Sınırsız müşteri kullanıcısı ile sabit fiyatlandırma arayan, büyümekte olan ajanslar Sınırsız müşteri kullanıcısı için kullanıcı başına ücret alınmayan sabit fiyatlandırma Ücretsiz; Pro 15 $/ay/kullanıcı; Pro Sınırsız 299 $/ay Paylaşılan panolardaki hassas verileri kısıtlamak için ayrıntılı izinler bulunmamaktadır Slack Hızlı ve gerçek zamanlı müşteri iletişimine öncelik veren mühendislik ve teknoloji takımları Harici iş ortaklarını ortak konuşmalara dahil eden ücretsiz Slack Connect kanalları Ücretsiz; aylık kullanıcı başına 8,75 $'dan başlayan ücretli Yoğun trafiğe sahip kanallarda anahtar güncellemeler gözden kaçabilir; ücretsiz sürümde mesaj geçmişi sınırlıdır Google Çalışma Alanı Hafif, ancak belge yoğun müşteri ortak düzenleme özelliğine ihtiyaç duyan dağınık takımlar "Gönder-düzenle-ek dosya olarak gönder" döngüsünü ortadan kaldıran, bulut tabanlı canlı ortak düzenleme özelliği Aylık 7 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır) Ağır verilerden ziyade belgelere optimize edilmiştir, bu nedenle formül ağırlıklı çok büyük tabloların çalışması yavaşlayabilir; uygulamalar arası uyarılar birikebilir Notion Yüksek düzeyde özelleştirilebilir müşteri gösterge panelleri ve varlık merkezlerine ihtiyaç duyan kreatif stüdyolar Özel müşteri portalları oluşturmak için esnek bloklar ve Teamspace ayrımı Ücretsiz; aylık 10 $'dan başlayan ücretli seçenekler Büyük veritabanları sistemi yavaşlatabilir; çevrimdışı erişim sınırlıdır FuseBase Tamamen beyaz etiketli, web sitesi tarzı portallar isteyen müşteri odaklı ajanslar Web sitelerine benzeyen, portal tabanlı alanlar; sihirli bağlantı erişimi ve tam beyaz etiketleme özelliği Aylık 32 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır) Yükleme süreleri daha uzun ve Google E-Tablolara doğrudan veri aktarımı yapılamıyor Zoho Proje Tanıdık, sosyal medya tarzı paydaş güncellemeleri arayan, bütçeye duyarlı takımlar Güncellemeler, dosyalar ve geri bildirimler için sosyal medya tarzı bir proje akışı Ücretsiz; aylık 4 $'dan başlayan ücretli seçenekler Zengin özelliklere sahip olduğundan, büyük portföylerde gezinme, minimalist bir araca kıyasla daha karmaşık hissettiriyor Trello Basit ve görsel müşteri ş akışlarını planlayan serbest çalışanlar ve küçük takımlar Müşteri e-postalarını sürükleyip bırakılabilen görev kartlarına otomatik olarak dönüştüren bir yönetim kurulu gelen kutusu Ücretsiz; aylık 5 $'dan başlayan ücretli seçenekler Karmaşık, çok katmanlı projeler için yerel bağımlılıklar veya zaman takibi yoktur

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendirdiğimize dair ayrıntılı bir özet.

Müşteri İşbirliği Yazılımı Nedir?

Müşteri işbirliği yazılımı, dış müşterilere takımınızla birlikte çalışabilecekleri güvenli ve paylaşımlı bir alan sunar. Bu platformda müşteriler, şirket içi işleyişinize müdahale etmeden proje ilerlemesini görebilir, dosya paylaşımı yapabilir, teslim edilecekleri onaylayabilir ve size mesaj gönderebilir.

Bu, çalışanlar için tasarlanmış şirket içi işbirliği araçlarıyla aynı şey değildir. Ayrıca, yapılacak paylaşımı izlemekten ziyade ilişkinin takip edildiği müşteri yönetimi yazılımlarından da farklıdır.

Önemli olan fark: İyi müşteri işbirliği araçları, müşterinin tam olarak neyi göreceğini kontrol etmenizi sağlar; böylece paylaşım devam ederken Çalışma Alanınız gizli kalır.

Müşteri İşbirliği Yazılımlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Her aracı dokuz kritere göre değerlendirin: harici erişim modeli, güvenlikli dosya paylaşımı ve izinler, onaylar ve düzeltme, gerçek zamanlı işbirliği, müşteri odaklı proje görünürlüğü, beyaz etiketleme, entegrasyonlar, misafir fiyatlandırması ve kullanıma başlama çaba.

Bu özellikler bir araya geldiğinde, dışarıdan gelenler için tasarlanmış bir aracı, sonradan misafir erişimi eklenmiş bir iç araçtan ayırır. İşte her bir özelliğin özellikle müşteri işleri açısından neden önemli olduğu:

Dış erişim modeli (portal, misafir veya her ikisi) : Müşterinin operasyonunuzun ne kadarını görebileceğine karar verin. Portal, müşterinin oturum açtığı ayrı bir markalı alandır; misafir erişimi ise müşteriyi sınırlamalarla birlikte Çalışma Alanınıza yönlendirir.

Güvenli dosya paylaşımı ve izinler : Yalnızca Çalışma Alanı bazında değil, dosya bazında kimin görüntüleyebileceğini, yorum yapabileceğini, düzenleyebileceğini veya indirebileceğini kontrol edin. Müşteri işleri belgelere bağlıdır; bu nedenle, düzenlemelere tabi işler için : Yalnızca Çalışma Alanı bazında değil, dosya bazında kimin görüntüleyebileceğini, yorum yapabileceğini, düzenleyebileceğini veya indirebileceğini kontrol edin. Müşteri işleri belgelere bağlıdır; bu nedenle, düzenlemelere tabi işler için güvenli dosya paylaşımı vazgeçilmezdir.

Onaylar ve prova : Onayları e-postaların arasında kaybolmak yerine belgelendirin. Müşteriler, teslim edilecekleri tek bir yerden onaylar ve kreatiflere notlar ekler; en iyi çevrimiçi : Onayları e-postaların arasında kaybolmak yerine belgelendirin. Müşteriler, teslim edilecekleri tek bir yerden onaylar ve kreatiflere notlar ekler; en iyi çevrimiçi prova araçları ise bu geri bildirimleri işe ek dosya olarak ekler.

Gerçek zamanlı işbirliği : Müşterilerin paylaşılan belgeler ve Beyaz Tahtalarda sizinle birlikte düzenleme yapmasına ve beyin fırtınası gerçekleştirmesine olanak tanıyarak, sürekli gidip gelme sürecini azaltın

Müşterilere yönelik proje görünürlüğü : İç alt görevleri ve takım sohbetlerini ifşa etmeden müşterilere durumu, zaman çizelgelerini ve kimin neye sorumlu olduğunu gösterin

Beyaz etiketleme ve markalama : Portalda satıcının logosunu değil, kendi logonuzu kullanın. Danışmanlar ve ajanslar için bu, profesyonel bir izlenim yaratmanın bir parçasıdır.

Entegrasyonlar : Müşterilerin halihazırda kullandığı dosya depolama, sohbet ve takvim uygulamalarına bağlantı kurun; böylece kimse mevcut sistemlerinden vazgeçmek zorunda kalmaz

Misafirler ve müşteriler için fiyatlandırma modeli : Bu noktaya dikkat edin: Bazı araçlar misafir başına ücret alır, bazıları misafirleri aboneliğe dahil eder, bazıları ise misafir sayısına üst sınır getirir; müşteri işleri söz konusu olduğunda bu, temel abonelik ücretini gölgede bırakabilir.

Müşteri onboarding çabası: Sorunsuz bir onboarding süreçleri, yazılımın benimsenmesini kolaylaştırır; bir müşterinin sadece yorum yazmak için bile eğitime ihtiyaç duyması, süreci yavaşlatır. Yüksek düzeyde etkileşimli ilişkiler kurmak için aracınızı, özel : Sorunsuz bir onboarding süreçleri, yazılımın benimsenmesini kolaylaştırır; bir müşterinin sadece yorum yazmak için bile eğitime ihtiyaç duyması, süreci yavaşlatır. Yüksek düzeyde etkileşimli ilişkiler kurmak için aracınızı, özel müşteri onboarding yazılımıyla birlikte kullanın.

Markalı bir müşteri portalı tercih ediyorsanız, bu video size birkaç seçenek sunacaktır:

Bu listeye giren on iki işbirliği aracı şunlardır: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects ve Trello.

Her biri farklı bir kurulumda öne çıkarken, başka bir konuda yetersiz kalır. Aşağıdaki her bir seçenek aynı kriterlere göre değerlendirilmiştir: kime uygun olduğu, en iyi yaptığı şey, hangi konularda yetersiz kaldığı ve maliyeti.

1. Teamwork.com (Orta boyutlu takımlarda ajans müşteri yönetimi için en iyisi)

Ekibinizin ekstra yazılım lisansları için ödeme yapmadan müşteri teslimatlarını koordine etmesi gerekiyorsa, Teamwork.com tam size göre. Bu platform, dış paydaşlara gösterge panellerine, dönüm noktalarına ve paylaşılan görevlere ücretsiz erişim imkanı sunar. Bu özelliği, uzun proje yaşam döngüleri boyunca şeffaflığa ihtiyaç duyan profesyonel hizmet firmaları için onu güçlü bir seçenek haline getirir.

Örneğin, bir pazarlama ajansı bir web sitesi geliştirme projesini yönetiyor diyelim. Müşteri, paylaşılan liste üzerinden geliştirme görevlerini doğrudan incelemek, geri bildirimde bulunmak veya proje saatlerini izlemek üzere davet edilir. Yöneticiler ayrıca tek tek görevler için yerel zamanlayıcılar çalıştırabilir ve platform, toplam bütçeye göre kaynak maliyetlerini otomatik olarak hesaplar.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Dağınık konuşmaları önleyin: Kısa vadeli projeler için geçici sohbet kanalları oluşturarak konuşmaları otomatik olarak ayırın

AI ile manuel yönetici işlerini azaltın: Teamwork AI'yı kullanarak proje güncellemelerini özetleyin, içerik taslakları hazırlayın ve proje verileriyle ilgili soruları yanıtlayın

Geçmiş kararların arkasındaki gerekçeleri bulun: E-posta konu başlıklarını tek tek incelemek zorunda kalmadan, tüm mesaj geçmişini arayarak kararların gerekçelerini ortaya çıkarın

Mevcut kanallarınızdan görevleri güncelleyin: Slack ile bağlantı kurarak, Slack ile bağlantı kurarak, çok sayıda araç kullanmak zorunda kalmadan görev listelerini doğrudan düzenleyin

Fiyatlandırma

Temel bilgiler: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Accelerate : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Optimize: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,4/5 (1.150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Teamwork.com'un yetersiz kaldığı noktalar: Bu araç, hikaye puanları yerine saat bazlı tahminler kullandığı için çevik geliştirme takımları uyum sorunları yaşayacaktır. Platformda ayrıca gelişmiş iş yığını yönetimi ve ayrıntılı hata yaşam döngüsü akışları da bulunmamaktadır. Teamwork.com'u atlayın, eğer: Takımlarınızın yerel sprint planlaması çerçevelerine ihtiyacı varsa veya tamamlanmış ve aktif görevleri tek bir ekranda aynı anda görmeleri gerekiyorsa.

Gerçek kullanıcılar Teamwork.com hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun Teamwork.com hakkındaki görüşlerini dinleyin:

Teamwork.com'da en çok beğendiğim şey, görev izleme, zaman yönetimi, işbirliği araçları ve raporlama özelliklerini içeren kapsamlı proje yönetimi yetenekleridir. Bu platform, takımların düzenli kalmasına, verimliliği artırmasına, teslim tarihlerine verimli bir şekilde uymasına ve proje yaşam döngüleri boyunca net bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

Teamwork.com'da en çok beğendiğim şey, görev izleme, zaman yönetimi, işbirliği araçları ve raporlama özelliklerini içeren kapsamlı proje yönetimi yetenekleridir. Bu platform, takımların düzenli kalmasına, verimliliği artırmasına, teslim tarihlerine verimli bir şekilde uymasına ve proje yaşam döngüleri boyunca net bir iletişim kurmasına yardımcı olur.

2. Moxo (Müşteri portalı kayıt sürecinin otomasyonu için en iyisi)

Moxo aracılığıyla

Müşteri hesap yönetimini tek bir Çalışma Alanı'na taşımak üzere tasarlanan Moxo, farklı dış paydaşlar için ayrı giriş noktaları oluşturur. Müşteriler tek bir portal arayüzü görür, tedarikçiler ayrı bir düzen üzerinden etkileşim kurar ve şirket içi takımlar, ş Akışlarını oluşturmak için teslimat adımlarını sade bir dille açıklar. Dış paydaşlar, ilk günden itibaren teslimat zaman çizelgelerine uyum içinde kalır.

Bir emlak komisyonculuğu şirketi, bu yazılımı iş ortaklarının işe alım sürecini yönetmek için kullanabilir. Şirket, mobil uygulama üzerinden emlak ilan materyallerini paylaşır ve kurulum görüşmelerinin tarihlerini belirler. Yeni katılan acenteler, güvenli arayüz üzerinden işe alım belgelerini doğrudan imzalar ve müşteri imzaları kurumsal düzeyde şifreleme ile korunur.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Günlük operasyonel kapasiteyi artırın: Rutin işleri yürütmek için şirket içi becerilerle eğitilmiş yapay zeka asistanlarını devreye alın

Takılan projeleri anında tespit edin: Engelleri ortaya çıkarmak için gerçek zamanlı takım performans verilerini sade bir dille sorgulayın

Kurumsal kimliğinize uyum sağlayın: Paydaşlara yönelik her gösterge paneline özel logolarınızı ve marka renklerinizi ekleyin

Belge toplama sürecini hızlandırın: E-posta ek dosyalarına güvenmek zorunda kalmadan müşteri dosyalarını güvenli bir şekilde talep edin, alın ve düzenleyin

Fiyatlandırma

Ücretsiz

İş : Yıllık 960 $

Pro : 4.800 $/yıllık faturalandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (20'den fazla yorum)

Moxo'nun yetersiz kaldığı noktalar: Girdi seviyesi, harici veritabanlarına ve bulut depolama klasörlerine doğrudan bağlantıları kısıtlamaktadır. Bu sınırlama, verilerin manuel olarak kopyalanmasını gerektirirken, dahili zamanlayıcıların bulunmaması da zaman raporlamasını yavaşlatmaktadır. Moxo'yu atlayın eğer: İşletmenizin faaliyetleri, saatlik faturalandırma veya kapsamlı temel seviye entegrasyonları gerektiriyorsa.

Gerçek kullanıcılar Moxo hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun Moxo hakkında neleri takdir ettiğini görün:

Geliştirilmiş müşteri deneyimi ve kullanıcı dostu tasarımı çok beğeniyorum. Müşterilerimiz için formları ve bildirimleri özelleştirebilmek, takımımız için son derece değerli oldu. Ayrıca, müşteri desteği ekibi her yardıma ihtiyaç duyduğumda çok duyarlı davrandı ve güvenilir bir kaynak oldu.

Geliştirilmiş müşteri deneyimi ve kullanıcı dostu tasarımı çok beğeniyorum. Müşterilerimiz için formları ve bildirimleri özelleştirebilmek, takımımız için son derece değerli oldu. Ayrıca, müşteri desteği ekibi her yardıma ihtiyaç duyduğumda çok duyarlı davrandı ve güvenilir bir kaynak oldu.

3. monday.com (Pazarlama ajanslarında görsel proje izleme için en iyisi)

Ekibiniz şu anda müşteri hesaplarını dağınık elektronik tablolarla izliyorsa, monday.com bunları renk kodlu durum panolarıyla değiştirir. Son teslim tarihlerini görselleştirebilir ve buna göre planlama yapabilirsiniz. Güncellemeler doğrudan belirli teslimatlara bağlanır ve özel bir "sorumlu kişi" sütunu, sürekli durum toplantılarına gerek kalmadan sahipliki gösterir.

Çok kanallı bir kampanyayı yöneten bir kreatif ajans, harici ortaklar için paylaşılabilir bir pano kullanıma sunabilir. Yeni varlık talepleri, son teslim tarihi ayrıntılarını satırlara otomatik olarak dolduran gömülü web formları aracılığıyla gelir. Hesap yöneticileri, revizyonlar için faturalandırılabilir saatleri izlemek üzere yerleşik bir saate tıklar ve bu veriler doğrudan müşteri ilerleme raporlarına aktarılır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Gününüzü tek bir görünümde düzenleyin: Her aktif panodaki kişisel görevleri tek bir haftalık zaman çizelgesinde bir araya getirin

Hesap etkileşimlerinin tam geçmişini saklayın: Müşteri görüşmelerini, e-postalarını ve toplantı notlarını merkezi bir iletişim günlüğünde kaydedin

Boş kapasitesi olanları gösterin: Zaman çizelgesi sütununda iş yüklerini görsel olarak koordine ederek yeni müşteri işleri için uygunluk durumunu belirleyin

AI ile projeler hakkında daha hızlı içgörüler elde edin: monday AI'yı kullanarak güncellemeler oluşturun, iş öğelerini özetleyin, talepleri sınıflandırın ve ş akışı oluşturmaya yardımcı olun

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,7/5 (16.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.900'den fazla yorum)

monday.com’un yetersiz kaldığı noktalar: monday.com’un panolarında sütun düzeyinde görünüm kısıtlamaları bulunmadığından, paylaşılan bir panoda hassas müşteri bilgilerini dış yüklenicilerden gizlemek için planlama yapmak gerekir. Ayrıca, otomasyon oluşturucusu güçlü olmakla birlikte, karmaşık “eğer/o zaman” mantığı için manuel işlem gerektirir. Karmaşık kural zincirleri, kurulum sürecine zaman ayırmaya istekli takımlar için daha uygundur. Aşağıdaki durumlarda monday.com'u atlayın: İşletmenizin, aktif izleme panolarını harici ortaklarla gerçekleştirilen paylaşımda katı sütun düzeyinde gizlilik denetimlerine ihtiyacı varsa.

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun Monday.com hakkındaki görüşlerini dinleyin:

monday Work Management hakkında en çok sevdiğim şey, işleri bir bakışta görmeyi ne kadar kolaylaştırdığıdır. Bir panoyu açtığımda, birkaç saniye içinde hangi işlerin ilerleme kaydettiğini, hangilerinin müşteriden onay beklediğini ve hangilerinin geciktiğini anlayabiliyorum. Durum etiketleri, sorumlu kişiler ve son teslim tarihleri çok net olduğundan, tahminde bulunma ihtiyacı azalıyor ve Slack veya e-postaда “bunu kim yapıyor?” türündeki mesajların sayısı da azalıyor.

monday Work Management hakkında en çok sevdiğim şey, işleri bir bakışta görmeyi ne kadar kolaylaştırdığıdır. Bir panoyu açtığımda, birkaç saniye içinde hangi işlerin ilerleme kaydettiğini, hangilerinin müşteriden onay beklediğini ve hangilerinin geciktiğini anlayabiliyorum. Durum etiketleri, sorumlu kişiler ve son teslim tarihleri çok net olduğundan, tahminde bulunma ihtiyacı azalıyor ve Slack veya e-postaда “bunu kim yapıyor?” türünden mesajlar da azalıyor.

4. ClickUp (Müşteri ve şirket içi işler için en iyi hepsi bir arada platform)

ClickUp'taki misafir izinleriyle müşterilerin görebildiklerini kontrol edin

Çoğu takım, müşteri işlerini bir araçta, şirket içi işlerini ise başka bir araçta yürütür. ClickUp bu ayrımı ortadan kaldırır. Görevler, Belgeler, Beyaz Tahtalar, Sohbet, Gösterge Panelleri, prova ve Formlar tek bir çalışma alanında bir araya gelir. Yalnızca görüntüleme izni olan ve izinlerle kontrol edilen misafir türleri, bir müşterinin tam olarak neyi görebileceğini kontrol etmenizi sağlar. Oturum açmaya gerek kalmadan erişim için, herkese açık paylaşılan görünümler sayesinde herkes bir bağlantı aracılığıyla ilerlemeyi görebilir.

İşte bu süreç şöyle işliyor: Bir markalaşma ajansı, bir müşterinin ClickUp Klasörünü, teslim edilecekler için bir Liste, brief için bir Belge ve ilerlemeyi izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri içerecek şekilde kurar. Müşteri oturum açar, tasarım dosyalarına (PNG, PDF veya video) düzeltme notları bırakır ve Sohbet üzerinden ekibe mesaj gönderir. Müşteri, şirket içi sprint panolarını veya takım konuşmalarını asla görmez.

ClickUp Formları, yeni varlık taleplerini toplar ve görevleri doğru Listeye otomatik olarak oluşturur. İşbirliği Algılama özelliği, bir müşterinin içeriği görüntülediğini veya düzenlediğini gerçek zamanlı olarak gösterir. Belgeler, kullanıcı yazmayı bıraktıktan yaklaşık 1,5 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir, böylece birlikte düzenleme anında gerçekleşir.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Dağınık iletişimi Sohbet ile değiştirin: Proje kapsamındaki Proje kapsamındaki ClickUp Sohbet kanallarını kullanarak, konuşmaları atıfta bulundukları görevlerin yanında aranabilir halde tutun

Müşteriye teslimat sürecini hızlandırın: Kod yazmaya gerek olmayan ş akışlarını kullanarak onayları, yineleyen görevleri, durum güncellemelerini ve görev devirlerini otomasyonla otomatikleştirin

Anında yanıtlar alın: Brain MAX'ı kullanarak görevler, Belgeler ve Sohbet'te arama yapın; klasörleri tek tek taramaya gerek kalmadan proje özetleri oluşturun, dosyaları bulun veya durum güncellemeleri hazırlayın

Rutin müşteri sorularını devredin: Misafirlerin güncellemeler, dosya aramaları veya yapılacak işler için @bahsedebileceği, yapay zeka destekli bir Misafirlerin güncellemeler, dosya aramaları veya yapılacak işler için @bahsedebileceği, yapay zeka destekli bir Süper Temsilci atayın ve takımınızı tekrarlayan durum sorgularından kurtarın

Fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2 : 4,6/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

ClickUp'ın yetersiz kaldığı noktalar: ClickUp'ın araçları tek bir platformda birleştirmesini sağlayan bu geniş kapsam, aynı zamanda daha fazla ön kurulum gerektirir: Tek amaçlı bir uygulamadan gelen takımlar, sistemin tam olarak işlevsel hale gelmesi için genellikle Spaces'leri, görünümleri ve izinleri yapılandırmak üzere bir veya iki haftaya ihtiyaç duyar. ClickUp'ı atlayın eğer: Markalı, mikro site tarzında bir portal olmazsa olmazsa ve bunu misafir izinleri yoluyla oluşturmak ş Akışı için çok manuel bir işlem gibi geliyorsa.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ın hepsi bir arada bir platform olması, bu G2 yorumcusuna nasıl yardımcı oluyor:

En çok sevdiğim yanı, her şeyi tek bir yerde bir araya getirmesi. ClickUp'tan önce proje izleme, müşteri işleri ve takım koordinasyonu farklı uygulamalara dağılmıştı; şimdi ise hepsi tek bir sistemde yer alıyor. Uygulamalar arasında gidip gelmeden projelerimizi yönetebiliyor, müşterilere sunacağımız çıktıları planlandığı gibi ilerletebiliyor ve takımın koordinasyonunu sağlayabiliyorum. Bu "tek doğru kaynak" kurulumu, geçtiğimiz yıl boyunca bizim için en büyük kazanç oldu.

En çok sevdiğim yanı, her şeyi tek bir yerde birleştirmesi. ClickUp'tan önce proje izleme, müşteri işleri ve takım koordinasyonu farklı uygulamalara dağılmıştı; şimdi ise hepsi tek bir sistemde yer alıyor. Uygulamalar arasında gidip gelmeden projelerimizi yönetebiliyor, müşterilere teslim edilecek işleri planlandığı gibi yürütebiliyor ve takımın koordinasyonunu sağlayabiliyorum. Bu "tek doğru kaynak" kurulumu, geçtiğimiz yıl boyunca bizim için en büyük kazanç oldu.

ClickUp'ta misafirleri nasıl davet edeceğinizi ve yöneteceğinizi öğrenin:

5. Asana (Küçük takımlarda zaman çizelgesi koordinasyonu için en iyisi)

Asana, ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştıran yapılandırılmış projeler, zaman çizelgeleri ve görev bağımlılıkları sayesinde müşteri işlerini düzenli tutar. Takımlar, müşterileri belirli projelerde işbirliği yapmaya davet edebilir, görevler hakkında doğrudan geri bildirim toplayabilir ve uzun e-posta zincirleri oluşturmadan rutin güncellemeleri otomasyonla otomatikleştirebilir. Platform, sahiplik, son tarihler ve sonraki adımlar konusunda netlik sağlar.

Müşteri eğitimlerini yöneten bir küçük işletme sahibi, Asana şablonlarını kullanarak anında 40 ila 50 adet bağımlı görev oluşturan bir oryantasyon ş Akışı oluşturabilir. Sistem, iç iş devirlerinin zamanında gerçekleşmesini sağlamak için bağımlılıkları izler. Ekip üyeleri, bağlamı paylaşmak için tek tek kartlara yorum yapar, proje dosyalarını yükler ve iş arkadaşlarını bahsetme ile paylaşır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Tekrarlanan operasyonel adımları otomatikleştirin: Belirli koşullar karşılandığında kartları otomatik olarak taşımak için özel tetikleyici mantığı uygulayın

Tamamlanan dönüm noktalarını kutlayın: Takımın motivasyonunu artırmak için ekranda teşekkür animasyonları gösterin

Teslim tarihlerinden bir adım önde olun: Bağımlılıkları ve zaman çizelgelerini görselleştirerek, teslimatı geciktirmeden önce engelleri tespit edin

AI ile zamandan tasarruf edin: Asana AI'yı kullanarak projeleri özetleyin, riskleri belirleyin, sonraki adımlar için öneriler alın ve devam eden işlerle ilgili soruları yanıtlayın

Fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,4/5 (13.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.400'den fazla yorum)

Asana'nın yetersiz kaldığı noktalar: Platform güncellemeleri zaman zaman mevcut özellikleri değiştiriyor ve bu da kullanıcıları yeni yazılım çözümleri bulmak için zaman harcamaya zorluyor. İnceleme yapanlar ayrıca, görevlerin üzerine fareyi getirdiğinizde görevlerin otomatik olarak açıldığını ve bunun günlük kullanım sırasında küçük bir sıkıntı yarattığını not ediyor. Asana'yı şu durumlarda atlayın: Takımınızda birleşik bir hiyerarşi yoksa, çünkü veritabanı kolayca görevlerin kafa karıştırıcı bir yığını haline gelir.

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusu Asana'yı neden kullanıcı dostu buluyor:

Asana'yı inanılmaz derecede kullanıcı dostu ve kullanımı kolay buluyorum. Küçük takımım için mükemmel bir seçim. Clockify ile uygulama entegrasyonunu seviyorum; bu sayede stajyerim ve ben, ödeme alma, çalışma saatlerini ve zaman çizelgelerini izleme konusunda çok zaman kazanıyoruz. Takımıma projeler ve müşteri görevleri hakkında sağladığı görünürlük gerçekten çok faydalı.

Asana'yı inanılmaz derecede kullanıcı dostu ve kullanımı kolay buluyorum. Küçük takımım için mükemmel bir seçim. Clockify ile uygulama entegrasyonunu seviyorum; bu sayede stajyerim ve ben, ödeme alma, çalışma saatlerini ve zaman çizelgelerini izleme konusunda çok zaman kazanıyoruz. Takımıma projeler ve müşteri görevleri hakkında sağladığı görünürlük gerçekten çok faydalı.

6. Basecamp (Büyüyen ajanslarda sabit ücretli müşteri işbirliği için en iyisi)

Sabit ücretli fiyatlandırma ve müşteriler için kullanıcı başına ücret alınmaması, Basecamp'i proje bilgilerinin dağınık hale gelmesini önlemek isteyen büyümekte olan ajanslar için en basit seçenek haline getiriyor. Platform, e-posta zincirlerinin yerini merkezi mesaj panoları ve şeffaf yapılacaklar listeleriyle alıyor. Şirket içi takımlar, ek bir maliyet olmadan belirli projelere dış tedarikçileri ve müşterileri ekleyebiliyor.

Bir ajans yöneticisi, Mission Control gösterge paneli kullanarak projenin durumunu anında görüntüleyebilir. Takım, tek tek panoları açmadan ilerlemeyi ölçmek için görsel bir göstergeyi kontrol eder. Müşteriler, Campfire sohbetlerine katılır veya paylaşılan arayüzün içinden doğrudan dosyaları inceler.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Darboğazları zamanında tespit edin: Hill Grafikleri'ni kullanarak görevlerin planlama mı yoksa uygulama aşamasında mı olduğunu izlemeyin

Durum toplantılarını azaltın: Takım güncellemelerini otomatik olarak toplayan tekrarlayan kontrol uyarıları planlayın

Kayıp varlıkları hızla bulun: Tüm aktif dosyaları ve yorumları tek bir "Everything Görünümü" ekranında bir araya getirin

Proje güncellemelerini daha hızlı hazırlayın: Basecamp AI'yı kullanarak durum güncellemeleri yazın, fikir üretin ve devam eden tartışmaları özetleyin

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro Sınırsız: Aylık 299 $

Değerlendirmeler

G2: 4,1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.200'den fazla yorum)

Basecamp'in yetersiz kaldığı noktalar: Basecamp, ayrıntılı denetimler yerine basitliği ön plana çıkarır; bu nedenle, paylaşılan panolarda hassas verilerin harici işbirlikçiler tarafından erişilmesini kısıtlamak, bu yazılımın güçlü olduğu bir alan değildir. Takımlar, öğe bazında sıkı izinlere ihtiyaç duyarlarsa, öncelikle bu hususu göz önünde bulundurmalıdır. Basecamp'i atlayın eğer: Paylaşılan panolardaki hassas verileri kısıtlamanız veya harici işbirlikçiler için öğe bazında sıkı izinler ayarlamanız gerekiyorsa.

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun Basecamp'ı nasıl kullandığını görün:

Birden fazla takımın uyumlu çalışmasını sağlamak benim sorumluluğumda; Basecamp, tüm organizasyon genelinde iletişim ve işbirliğiyi destekliyor. Referans materyallerini, proje belgelerini ve çalışma dosyalarını ilgili herkesin erişimine açık tutmayı kolaylaştırarak kafa karışıklığını ve sürüm kontrolü sorunlarını ortadan kaldırıyor. CRM, pazarlama ve müşteri hizmetleri araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak, müşterilerle ilgili işimin iç operasyonlarla uyumlu kalmasını sağlıyor.

Birden fazla takımın uyumlu çalışmasını sağlamak benim sorumluluğumda; Basecamp, tüm organizasyon genelinde iletişim ve işbirliğiyi destekliyor. Referans materyallerini, proje belgelerini ve çalışma dosyalarını ilgili herkesin erişimine açık tutmayı kolaylaştırarak kafa karışıklığını ve sürüm kontrolü sorunlarını ortadan kaldırıyor. CRM, pazarlama ve müşteri desteği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak, müşterilerle ilgili işimin iç operasyonlarla uyumlu kalmasını sağlıyor.

7. Slack (Mühendislik takımları arasında gerçek zamanlı iletişim için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, uzun e-posta zincirlerini tek bir dijital alanda gerçek zamanlı mesajlaşmayla değiştirerek müşteri iletişimini kolaylaştırır.

Veritabanındaki ani yük artışını gidermeye çalışan bir mühendislik takımı, izleme kanalı içinde canlı bir toplantı başlatabilir. Mühendisler, üçüncü taraf bir uygulamaya geçmeden ekranlarını paylaşır ve çözümleri anında tartışır. Bu konular, daha sonraki analizler için canlı bir dokümantasyon fonksiyonu gören, aranabilir bir geçmiş oluşturur.

Harici işbirliği, ortaklara ücretsiz olarak gönderilen güvenli kanal davetiyeleri aracılığıyla gerçekleşir ve ortakların yaratıcı onay süreçlerine katılmalarını sağlar. Bu sayede bir sohbet uygulaması, harici ortaklar için paylaşımlı bir Çalışma Alanı'na dönüşür.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Kod yazmadan onay süreçlerini otomasyonla otomatikleştirin: Sürükle ve bırak tetikleyicileri ve eylemlerini kullanarak rutin operasyonel akışlar oluşturun

Dış inceleme zaman çizelgelerini hızlandırın: Tedarikçileri, kendileri için hiçbir maliyet olmaksızın güvenli paylaşımlı kanallara davet edin

Yanlışlıkla ifşa edilen anahtarları anında yakalayın: Güvenlik ihlalleri gerçekleşmeden önce mesajlardaki gizli API belirteçlerini tespit edin

Sayfayı kaydırmadan cevapları bulun: Slack AI'ya doğal dilde sorular sorarak, kanallar arasında yapılan konuşmalardan ve paylaşılan bilgilerden bilgi edinin

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 18 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,5/5 (39.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.000'den fazla yorum)

Slack'in yetersiz kaldığı noktalar: Slack, gerçek zamanlı sohbet için tasarlandığından, yoğun trafiğe sahip kanallarda önemli güncellemeler gözden kaçabilir; bu nedenle, kararlar için bir kayıt sistemi ile birlikte kullanıldığında en iyi sonucu verir. Slack'i atlayın eğer: Takımınız, geçmiş kararların kalıcı ve aranabilir bir arşivini tutmak için ücretsiz sürümü kullanıyorsa.

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcuya göre Slack'i kullanmanın avantajları:

Slack'te en çok sevdiğim özellik, geçmiş ve arama seçeneğidir. Slack'te tamamlanan tüm sohbetler iyi bir şekilde kaydedilir; tüm belgelerim ve her şeyim kayıt altında tutulur. Bir müşteriyi kaybetmiş olsam ve artık benimle bağlantısı kalmamış olsa bile, onlarla yaptığım tüm sohbetler o belirli konuşma geçmişinde saklanır; bu da çok yararlıdır.

Slack'te en çok sevdiğim özellik, geçmiş ve arama seçeneğidir. Slack'te tamamlanan tüm sohbetler iyi bir şekilde kaydedilir; tüm belgelerim ve her şeyim kayıt altında tutulur. Bir müşteriyi kaybetmiş olsam ve artık benimle bağlantısı olmasa bile, onlarla yaptığım tüm sohbetler o belirli konuşma geçmişinde saklanır; bu da çok yararlıdır.

8. Google Çalışma Alanı (Müşterilerle hafif belge düzenleme için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, e-posta, belgeler, hesap tabloları, sunumlar, video toplantıları ve bulut depolamayı tek bir bağlantılı işbirliği ortamında bir araya getirir. Ayrı uygulamalar arasında dosya aktarmak yerine, şirket içi takımlar ve müşteriler, canlı yorumlar, öneriler ve sürüm geçmişi içeren paylaşılan belgeler üzerinde birlikte çalışır. İzin kontrolleri, harici paydaşlarla yalnızca ilgili bilgileri paylaşmayı kolaylaştırır.

Bir ürün lansmanı hazırlayan pazarlama ajansı, Google Dokümanlar'da kampanya metnini hazırlarken müşteri de gerçek zamanlı olarak yorumlar bırakabilir. Tasarımcılar yaratıcı içerikleri Drive'a yükler, takım Google Meet'te revizyonları tartışır ve nihai onaylar, birden fazla e-posta ek dosyası gönderilmesine gerek kalmadan gerçekleşir. Herkes aynı güvenilir kaynaktan çalışır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Proje onay süreçlerini hızlandırın: Yerel e-imza özelliği sayesinde tedarikçi anlaşmalarını ve sözleşmelerini doğrudan metin belgeleri içinde imzalayın

Her yerden işbirliği yapın: Masaüstü ve mobil cihazlarda Docs, Sheets ve Slides belgelerini aynı anda düzenleyin

AI ile tekrarlayan işleri azaltın: Çalışma Alanı'ndaki Gemini'yi kullanarak toplantıları özetleyin, e-posta taslakları hazırlayın ve Docs, Gmail, Sheets ve Meet'te içerik oluşturun

Müşteri verilerini otomatik olarak koruyun: Yapay zeka destekli uyumluluk kontrolleri ve dahili güvenlik kuralları kullanarak hassas kayıtları sınıflandırın

Fiyatlandırma

Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 7 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 22 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,6/5 (47.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.500'den fazla yorum)

Google Workspace'in yetersiz kaldığı noktalar: Çok büyük ve formül yoğun izleme araçları, aynı anda çok sayıda düzenleyici tarafından kullanıldığında yavaşlayabilir. Gmail, Google Dokümanlar ve Google Takvim'den gelen toplu bildirimler de yoğun çalışma saatlerinde gösterge panelinde aşırı yük yaratabilir. Google Çalışma Alanı'nı atlayın, eğer: Müşteri işleriniz büyük, formül ağırlıklı takip sistemlerinde yürütülüyorsa veya paylaşılan belgelerden oluşan bir yığın yerine yapılandırılmış bir proje sistemine ihtiyacınız varsa.

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

İşte bu G2 yorumcusunun Google Çalışma Alanı hakkında söyledikleri:

Gerçek zamanlı işbirliği benim için en büyük avantaj. Sürüm kontrolü veya dosyaları e-posta ile gidip gelme derdine girmeden, takımımla aynı anda bir elektronik tabloda veya belgede çalışabilmeyi çok seviyorum. Her şey tek bir bulut tabanlı merkezde senkronize edildiği için, tüm projelerimi düzenli tutarken dizüstü bilgisayarım ve telefonum arasında kolayca geçiş yapabiliyorum.

Gerçek zamanlı işbirliği benim için en büyük avantaj. Sürüm kontrolü veya dosyaları e-posta ile gidip gelme derdine girmeden, takımımla aynı anda bir hesap tablosu veya belge üzerinde çalışabilmeyi çok seviyorum. Her şey tek bir bulut tabanlı merkezde senkronize edildiği için, tüm projelerimi düzenli tutarken dizüstü bilgisayarım ve telefonum arasında kolayca geçiş yapabiliyorum.

9. Notion (Müşteriye yönelik wiki sayfaları ve paylaşılan belgeler için en iyisi)

Notion aracılığıyla

Yaratıcı takımınızın müşteri teslimatlarını izlemek için son derece özelleştirilebilir gösterge panellerine ihtiyacı varsa, Notion'a bir göz atmaya değer. Notion, proje belgelerini katı şablonlar yerine esnek bloklar olarak ele alır. Takımlar, marka kılavuzlarını, bütçeleri ve zaman çizelgelerini bir arada barındıran kişiselleştirilmiş müşteri portalları oluşturabilir.

Bir fotoğraf stüdyosu, karmaşık çekim takvimlerini yönetmek için veritabanı çerçevesini kullanabilir. Yönetici, acil ihtiyaca göre aynı veri kümesini düz bir liste görünümünden takvim görünümüne geçirebilir. Bu tek veri kaynağı, şirket içi fotoğrafçıları ve şirket dışı düzenleyicileri tek bir canlı veri kaynağı üzerinden birbirine bağlar. Gerçek zamanlı sayfa düzenlemeleri, farklı zaman dilimlerinde çalışan dağınık takımların eşzamansız olarak işbirliği yapmasına olanak tanır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Hesap gizliliğini koruyun: Teamspace ayrımlarını kullanarak hassas müşteri çalışma alanlarını şirket içi klasörlerden ayırın

Dış yüklenicilerin görebileceklerini kontrol edin: Paylaşılan belgeler içinde klasör düzeyinde ayrıntılı veritabanı izinleri ayarlayın

Manuel durum kontrollerini ortadan kaldırın: Otomasyonlu gelen kutusunda bahsetmeleri ve sayfa revizyonlarını kronolojik sırayla izleyin

AI ile anında cevaplar bulun: Notion AI'yı kullanarak toplantı notlarını özetleyin, içerik oluşturun, Çalışma Alanı'ndaki bilgileri arayın ve belgeler genelinde soruları yanıtlayın

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Ayrıca: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,6/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Notion'ın yetersiz kaldığı noktalar: Notion, belgeler ve küçük veritabanları için hızlı çalışır, ancak çok büyük veya derinlemesine iç içe geçmiş veritabanları onu yavaşlatabilir. Büyük veri hacmine sahip takımlar, karar vermeden önce geniş ölçekte test yapmalıdır. Çevrimdışı erişim de sınırlıdır; bu durum, alan ekibiniz güvenilir bir bağlantı olmadan çalışıyorsa özellikle önemlidir. Notion'u atlayın eğer: Alan operasyonlarınız, aktif bir internet bağlantısı olmadan da güvenilir şekilde çalışan bir masaüstü uygulaması gerektiriyorsa.

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun Notion hakkında ne düşündüğü:

Notion'daki müşteri yönetimi için ayrılmış ortak çalışma alanını gerçekten çok seviyorum. Toplantı notlarını kaydetmemize ve yapılacaklar listelerini etkili bir şekilde paylaşmamıza yardımcı oluyor. Takvim özelliğini de sıkça kullanıyoruz ve çok seviyoruz. Yapılacaklar listesi özelliği sayesinde görevler belirleyebiliyor, bunları farklı kişilere atayabiliyor, son teslim tarihlerini değiştirebiliyor ve öncelikli öğeleri belirleyebiliyoruz; bu da bizim için gerçekten çok yararlı bir araç oldu.

Notion'daki müşteri yönetimi için ayrılmış ortak çalışma alanını gerçekten çok seviyorum. Toplantı notlarını kaydetmemize ve yapılacaklar listelerini etkili bir şekilde paylaşmamıza yardımcı oluyor. Takvim özelliğini de sıkça kullanıyoruz ve çok seviyoruz. Yapılacaklar listesi özelliği sayesinde görevler belirleyebiliyor, bunları farklı kişilere atayabiliyor, son teslim tarihlerini değiştirebiliyor ve öncelikli öğeleri belirleyebiliyoruz; bu da bizim için gerçekten çok yararlı bir araç oldu.

10. FuseBase (Ajanslarda mikro site tarzı müşteri portalları için en iyisi)

FuseBase aracılığıyla

Fusebase, müşteri portalları, proje işbirliği ve dokümantasyonu tek bir Çalışma Alanı’nda birleştirir. Ajanslar, müşterilerin proje güncellemelerine erişebileceği, teslim edilecekleri onaylayabileceği, dosya paylaşımı yapabileceği ve e-posta konularıyla uğraşmak zorunda kalmadan cevapları bulabileceği markalı portallar oluşturur. Bu, geleneksel proje gösterge panelleriyle zorlanan iş ortakları için öğrenme sürecini ortadan kaldırır.

Bir ajans, dosya paylaşımı ve yasal imzaların toplanması amacıyla dijital bir satış odası kurabilir. Şifresiz sihirli bağlantılar aracılığıyla erişim, paydaşların anında giriş yapmasını garanti eder. Dahili notlar, müşteri görünümlerini tamamen gizli tutan ayrı bir arka uç Çalışma Alanı'nda saklanır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Müşterilerin ilgisini çeken içeriği belirleyin: Yerleşik analiz araçlarını kullanarak portal kaynaklarındaki etkileşim metriklerini izleyin

AI ile daha akıllı iş yapın: Yerleşik AI asistanını kullanarak şirket bilgilerini arayın, içerik oluşturun, belgeleri özetleyin ve Çalışma Alanı'ndaki verilerden gelen soruları yanıtlayın

Tüm platform markalamalarını kaldırın: Tam beyaz etiket kontrolü için özel SMTP ayarları, logolar ve alan adları ekleyin

Gidiş-geliş iletişimi azaltın: Tartışmaları, dosyaları ve proje güncellemelerini özel müşteri Çalışma Alanlarında tek bir yerde toplayın

Fiyatlandırma

Solo: Aylık 32 $

Essentials: Aylık 82 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Gelişmiş: Aylık 266 $ (en fazla 50 kullanıcı)

Sınırsız: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,7/5 (90'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (140'dan fazla yorum)

FuseBase'in yetersiz kaldığı noktalar: FuseBase, öncelikle bir portal olarak tasarlanmıştır; bu nedenle veri yoğun akışlarda pek başarılı değildir. Google E-Tablolar'a doğrudan aktarım özelliği bulunmadığından, e-tablolara dayalı çalışan takımlar verileri dışa aktarmak için bir çözüm bulmak zorunda kalacaktır. FuseBase'i atlayın eğer: Ajansınızın, verileri ikincil harici elektronik tablolara hızlı bir şekilde aktarabilme özelliğine ihtiyacı varsa.

Gerçek kullanıcılar FuseBase hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun FuseBase hakkındaki görüşlerini dinleyin:

Takımımız, proje yönetimi araçları ve bir belge düzenleyici içeren özel bir iç alana sahip; müşterilerimiz ise yapay zeka asistanı bulunan kişiselleştirilmiş bir portala sahip. FuseBase, verileri sorunsuz bir şekilde yöneterek satış ve müşteri kazanımı takımlarımızın idari görevlerle uğraşmak yerine ilişki kurmaya daha fazla odaklanmalarını sağlıyor.

Takımımız, proje yönetimi araçları ve bir belge düzenleyicisi içeren özel bir iç alana sahip; müşterilerimiz ise yapay zeka asistanı bulunan kişiselleştirilmiş bir portala sahip. FuseBase, verileri sorunsuz bir şekilde yöneterek satış ve müşteri kazanımı ekiplerimizin idari görevlerle uğraşmak yerine ilişki kurmaya daha fazla odaklanmalarını sağlıyor.

11. Zoho Proje (Sosyal tarzda paydaş işbirliği için en iyisi)

Zoho Proje aracılığıyla

Bütçe dostu Zoho Project, paydaşlarla iletişimin tanıdık bir his uyandırmasını isteyen takımlar için tasarlanmıştır. Sosyal medyadan tasarım öğeleri ödünç alır: takımların durum güncellemelerini paylaştığı, ek dosyaları yüklediği ve anlık geri bildirimleri kaydettiği etkileşimli bir proje akışı.

Bir klinik koordinatörü, kurumsal hesap notlarını ve özel programları tek bir Çalışma Alanı'nda düzenleyebilir ve yaklaşan hasta takip randevularını görsel bir Kanban panosunda izleyebilir. Yerleşik sohbet odaları ve mesaj panoları, iş arkadaşlarının harici uygulamaları açmadan sorularını çözmelerine olanak tanır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Değişiklikleri hızla takip edin: Sosyal medya tarzı bir akışta son görev değişikliklerini gösteren etkileşimli bir etkinlik akışını inceleyin

İletişim karmaşası olmadan kararları tartışın: Çalışma Alanı'nda yerleşik olan gizli ve grup sohbet odaları arasında geçiş yapın

Geçmiş kampanya bağlamını koruyun: Uzun tartışmaları, düzenli ve aranabilir proje forumlarında saklayın

AI ile daha hızlı iş yapın: Zoho’nun AI asistanı Zia’yı kullanarak içerik oluşturun, bilgileri özetleyin ve Zoho ekosisteminde içgörüler elde edin

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 $

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 14 $

Değerlendirmeler

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Zoho Projects'in yetersiz kaldığı noktalar: Zoho, çok geniş bir yelpazeye sahip ve bu kapsamlı yapısı kendini gösteriyor. Çok büyük portföyler veya yoğun şekilde etiketlenmiş Çalışma Alanları yöneten takımlar, gezinme sürecinin minimalist bir araca kıyasla daha karmaşık olduğunu fark edeceklerdir. Bu yazılım, basitlikten biraz ödün verip geniş özellik aralığına sahip olmaktan memnun olan takımlar için en uygun seçenektir. Zoho Projeleri şu durumlarda atlayın: Takım üyelerinizin teknik bilgisi yoksa ve hafif, minimalist bir izleme arayüzüne ihtiyaç duyuyorsa.

Gerçek kullanıcılar Zoho Proje hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusunun Zoho Projeler hakkındaki yorumu:

Zoho Projects'i seviyorum çünkü proje ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunuyor, görevleri ve son teslim tarihlerini etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı oluyor ve merkezi bir platform aracılığıyla takım koordinasyonunu geliştiriyor.

Zoho Projects'i seviyorum çünkü proje ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış sunuyor, görevleri ve son teslim tarihlerini etkin bir şekilde yönetmeye yardımcı oluyor ve merkezi bir platform aracılığıyla takım koordinasyonunu geliştiriyor.

12. Trello (Görsel müşteri görev haritalaması için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Görsel iş akışlarıyla düşünen takımlar, Trello'da kendilerini evlerinde hissedecekler. Trello, gelen müşteri mesajlarını özel aşamalar arasında sürüklenebilir kartlara dönüştürerek, idari karışıklık yaratmadan aktif teslimatların görünürlüğünü sağlar.

Bir marka lansmanını koordine eden bir grafik tasarımcı, Trello'da özel bir müşteri panosu oluşturabilir. Bir müşteri e-posta yoluyla bir güncelleme gönderdiğinde, yönetici bunu pano gelen kutusuna iletir. Sistem, mesajı otomatik olarak bir görev kartına dönüştürür.

Kart yansıtma özelliği, ilerleme güncellemelerinin tutarsız olmasını önlemek için ayrı takım panolarında aynı görevleri gösterir. Müşteri incelemeleri, sohbet kanallarını acil olmayan mesajlarla doldurmadan devam eder.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Müşteri geri bildirimlerini görev kartları olarak toplayın: Feedbucket Power-Up aracılığıyla ekran görüntüleri ek dosyalarıyla birlikte web sitesi tasarımıyla ilgili yorumları kaydedin

Tekrarlayan idari adımları otomatikleştirin: Son teslim tarihleri veya kart hareketleri tarafından tetiklenen özel Butler kuralları oluşturun

Ekran görüntüleri ile test geri bildirimleri alın: Ybug entegrasyonu sayesinde kullanıcı raporlarını doğrudan kart listelerine aktarın

AI ile işlerinizi hızlandırın: Atlassian Intelligence'ı kullanarak Trello Çalışma Alanlarında kartları özetleyin, içerik oluşturun ve soruları yanıtlayın

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $ (50 kullanıcıya göre tahmini maliyet)

Değerlendirmeler

G2: 4,4/5 (13.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.400'den fazla yorum)

Trello'nun yetersiz kaldığı noktalar: Platformda yerel görev bağımlılıkları bulunmadığından, programlarda değişiklik olduğunda yöneticiler ilgili her kartı manuel olarak ayarlamak zorundadır. Büyük projeler de panoların dağınık görünmesine neden olabilir; bu da belirli görev ayrıntılarına yönelik günlük metin aramalarını yavaşlatır. Trello'yu atlayın eğer: İşletmeniz, yerel zaman takibi yazılımı veya otomatik zaman çizelgesi değişiklikleri gerektiren karmaşık, çok katmanlı müşteri projeleriyle uğraşıyorsa.

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusu neden Trello'yu kullanıyor:

Müşteri işleri ve teslim edilecekler konusunda düzenli kalmak, basit görevlerden uzun vadeli planlamaya kadar hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için öncelikle Trello'yu kullanıyorum. Trello'nun, birbiriyle çakışan öncelikleri izlemeye yardımcı olma ve tamamlanması gereken görevleri yönetme özelliğini takdir ediyorum; bu sayede hiçbir şeyin unutulmayacağından emin olarak içim rahat oluyor. Hangi işlerin ilerlediğini, hangilerinin tamamlandığını, hangilerinin engellendiğini ve hangilerinin şu anda ilerlediğini bir bakışta gösteren görsel düzenini seviyorum.

Müşteri işleri ve teslim edilecekler konusunda düzenli kalmak, basit görevlerden uzun vadeli planlamaya kadar hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için öncelikle Trello'yu kullanıyorum. Trello'nun, birbiriyle çakışan öncelikleri izlemeye ve tamamlanması gereken görevleri yönetmeye yardımcı olma özelliğini takdir ediyorum; bu sayede hiçbir şeyin unutulmayacağından emin olarak içim rahat oluyor. Hangi işlerin ilerlediğini, hangilerinin tamamlandığını, hangilerinin bloklandığını ve hangilerinin şu anda ilerlediğini bir bakışta gösteren görsel düzenini seviyorum.

Çoğu takım, müşteri işbirliği yazılımlarını kullanırken hangi hataları yapıyor?

Çoğu takım, müşterileri kendi iç çalışma alanlarına çekmek için müşteri işbirliği yazılımı satın alır: buraya bir misafir koltuğu, oraya bir ortak çalışma panosu gibi. Oysa daha etkili olan yaklaşım genellikle bunun tam tersidir. Müşteriye özel olarak tasarlanmış, sınırlı erişim alanına sahip bir alan sağlayın ve parçalı iç iş süreçlerini gözden uzak tutun.

"Her şeye müşteri eklemek" yaklaşımı her iki yönde de başarısız olur. Müşteriler, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan iç görevler ve sohbetlerin arasında boğulur ya da takımınız, bir müşterinin izlediği için kendi kendini sansürlemeye başlar. Sürtüşmeyi azaltması gereken araç, tam tersine sürtüşmeye neden olur.

Müşterilere doğru tutarı göstermenin, ilk bakışta mantığa aykırı gibi görünen bir avantajı vardır ve bu, araştırmalarla da desteklenmektedir. Harvard Business School profesörü Ryan W. Buell, operasyonel şeffaflığın davranışları değiştirdiğini ortaya koymuştur:

Kendi adlarına yapılan gizli işleri görmek, müşterilerin memnuniyetini artırır, ödeme yapmaya daha istekli olmalarını sağlar ve sadakatlerini güçlendirir.

Kendi adlarına yapılan gizli işleri görmek, müşterilerin memnuniyetini artırır, ödeme yapmaya daha istekli olmalarını sağlar ve sadakatlerini güçlendirir.

Hedef, maksimum erişim ya da minimum erişim değildir. Hedef, tasarlanmış erişimdir: güveni artıran ilerleme durumunu, teslim edilecekleri ve kararları gösterirken, sadece gürültü yaratan iç karışıklıkları gizlemek. İşte portal ile misafir modunu ayıran çizgi budur; bu yüzden de herhangi bir özellik kontrol listesinden daha üstündür.

Dolayısıyla asıl soru, "hangi araç en fazla özelliğe sahip?" değildir. Asıl soru, müşterinin Çalışma Alanınızın ne kadarını görmesi gerektiğidir.

Bu, kategoriyi net bir şekilde ikiye ayırır: portala özgü araçlar (Moxo, FuseBase), müşterilere temiz ve markalı bir arayüz sunar ancak daha pahalıdır ve kurulum masrafları gerektirir. Öte yandan, misafir erişimine sahip şirket içi araçlar (ClickUp, Monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) daha ucuz ve tanıdıktır ancak Çalışma Alanınızın daha fazla kısmını ortaya çıkarır. Bu durum, tek bir yanlış izin ayarıyla müşterinin şirket içi sohbetlere erişmesine yol açabilir.

On iki aracı bir kısa listeye indirgemek, araçların özellik listelerine değil, işinizle ilgili dört soruya bağlıdır. Bu soruları sırayla yanıtlayın: her bir yanıt, iki veya üç seçenek kalana kadar bir grubu eler.

İlişki ne kadar resmidir? Düzenlemelere tabi, belge yoğun veya sözleşmeye bağlı işler için markalı bir portal tercih edilmelidir. Günlük proje işbirliği için ise böyle bir portala gerek yoktur.

Müşteri ve şirket içi işler ne kadar örtüşüyor? Örtüşme oranı yüksekse, misafir erişimi olan tek bir kayıt sistemi, iki ayrı aracı kullanmaktan daha avantajlıdır.

Ana kullanım şekli nedir? Çoğunlukla konuşma, belgeler mi yoksa izlenen teslimatlar mı? Bu, sohbet, belgeler veya bir Çoğunlukla konuşma, belgeler mi yoksa izlenen teslimatlar mı? Bu, sohbet, belgeler veya bir proje yönetimi yazılımından hangisini ön plana çıkaracağınızı belirler.

Misafirler size gerçekte ne kadara mal olacak? Misafir başına fiyatlandırma, temel planınızın maliyetini hızla artırabilir; bu nedenle, takım lisanslarını belirlemeden önce misafir koltuklarının fiyatını belirleyin.

İşte her birinin durumu ve hangi araçlarla başlamanız gerektiği:

Eğer durumunuz buysa Sizin tarafınız Şuradan başlayın Resmi, düzenlemelere tabi veya belge yoğun müşteri işleri Müşteri portalı Moxo, FuseBase Müşteri ve şirket içi işler büyük ölçüde örtüşmektedir Misafirler ile çalışma alanı ClickUp, monday.com, Asana Gerçek zamanlı konuşma en önemli ihtiyaçtır Öncelikli olarak sohbet Slack İşler çoğunlukla paylaşılan belgeler ve basit koordinasyondan ibarettir Doc-first Google Çalışma Alanı, Notion

Müşterilerinize Doğru Düzeyde Görünürlük Sağlayın

En iyi müşteri işbirliği yazılımı, müşterilerinize tam şeffaflık sunarken alakasız güncellemeleri filtreleyen yazılımdır. Bir müşterinin Çalışma Alanınızın ne kadarını görebileceğine karar verin, uygun seçeneği belirleyin ve yukarıdaki listeden iki veya üç aracı seçerek gerçek bir projeyle deneme yapın.

Müşteri işleri ile şirket içi işlerin şirket çapında bir yapay zeka platformunda paylaşımını istiyorsanız, ClickUp tam da bu amaçla tasarlanmıştır. ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve bir öğleden sonra içinde ilk müşteri odaklı alanınızı kurun.

Müşteri işbirliği yazılımları güvenlikli midir?

Evet. Saygın araçlar, dosya başına izinler, şifreleme ve müşterileri iç çalışma alanınızın dışında tutan erişim kontrolleri ile harici çalışmaları güvence altına alır. Moxo ve FuseBase gibi portal tabanlı araçlar, düzenlemelere tabi finans, hukuk ve sağlık sektörlerindeki ş Akışları için tasarlanmıştır; ClickUp gibi misafir erişim araçları ise bir müşterinin erişimini tek bir Alan, Liste veya Belge ile sınırlar. Güvenlik yine de yapılandırmaya bağlıdır; bu nedenle, herhangi birini davet etmeden önce izin ayarlarını gözden geçirin.

Müşterilerin işbirliği yapabilmesi için ücretli bir hesaba ihtiyaçları var mı?

Genellikle müşterilerin işbirliği yapmak için ücretli bir hesaba ihtiyacı yoktur. Çoğu araç, müşterilerin tam ücretli lisanslar yerine ücretsiz veya düşük maliyetli misafir olarak katılmalarına izin verir. ClickUp, monday.com, Asana, Notion ve Trello'nun tümü misafir erişimini destekler; Basecamp'ın sabit ücretli Pro Sınırsız Planı ise tek bir ücret karşılığında sınırsız sayıda müşteri kullanıcısını davet eder. Ücretsiz kademelerdeki misafir sınırlarına ve daha yüksek planlardaki misafir başına ücretlere dikkat edin; bunlar sağlayıcıya göre değişiklik gösterir.

Küçük işletmeler için en iyi müşteri işbirliği yazılımı hangisidir?

Küçük işletmeler için Trello, Basecamp ve ClickUp’ın “Sonsuza Kadar Ücretsiz” planı, basit müşteri paylaşımı ile minimum kurulum gerekliliğini dengeleyerek en sorunsuz başlangıcı sunar. Trello ve Basecamp, bir müşteriyi sisteme dahil etme hızı açısından öne çıkarken, ClickUp ise büyüdükçe şirket içi ve müşteri işlerini bir araya getirme imkanı sunar. Düzenlemelere tabi alanlardaki küçük firmalar, mevzuata uygun ve markalı bir alan için Moxo gibi portal tabanlı bir aracı yine de değerlendirmelidir.

Müşteri işbirliği yazılımı, proje yönetimi yazılımından nasıl farklıdır?

Müşteri işbirliği yazılımları, harici müşterileri paylaşımlı çalışmaya güvenli bir şekilde dahil etmek için tasarlanırken, proje yönetimi yazılımları ise öncelikle bir takımın iç projelerini yürütmek amacıyla geliştirilmiştir. Birçok proje aracı (ClickUp, monday.com, Asana), misafir erişimi özelliği ekleyerek her iki işlevi de yerine getirirken, portal tabanlı araçlar (Moxo, FuseBase) yalnızca müşteriye yönelik katmana odaklanır. Müşterilerin sürecin merkezi katılımcıları mı yoksa ara sıra göz atan izleyiciler mi olduğuna göre seçim yapın.

Müşteri işbirliği yazılımının maliyeti nedir?

Müşteri işbirliği yazılımlarının fiyatları, ücretsiz seçeneklerden giriş seviyesi ücretli planlarda kullanıcı başına aylık yaklaşık 12 dolara kadar değişirken, portala entegre araçlar genellikle ancak bir demo sonrasında özel kurumsal fiyatlandırma sunar. ClickUp’ın Sınırsız Planı kullanıcı başına aylık 7 dolardan başlar; FuseBase’in portalı ise aylık yaklaşık 32 dolardan başlar. Misafir ve müşteri lisanslarının maliyeti temel abonelik ücretinizden daha yüksek olabilir, bu nedenle taahhütte bulunmadan önce misafir başına ücretleri teyit edin.