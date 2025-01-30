2025'in En İyi 10 Zaman Takibi Yazılımı (Uygulama Özellikleri ve Fiyatlandırma)

İkonik April Ludgate'in bir zamanlar söylediği gibi, "zaman paradır, para güçtür, güç pizzadır ve pizza bilgidir."

Farkında olsun ya da olmasın, April bu birkaç kelimeyle zaman yönetimi ve izleme yazılımlarının önemini tam olarak özetlemiştir. Bir nevi. 🍕💜

Zaman takibi yazılımı, verimliliği artırmak, bir projeyi hızlı bir şekilde takip etmek, günlerini zaman bloklarına ayırmak ve daha fazlasını yapmak isteyen her takım, ajans veya serbest çalışan için olmazsa olmaz bir araçtır. Bu araçlar, takım üyeleri tarafından işe giriş ve çıkış saatlerini kaydetmek, iş yüklerini organize etmek ve bireysel görevlere harcadıkları zamanı kaydetmek için kullanılabilir. Böylece iş günlerini optimize edebilir ve hafta boyunca çevik kalabilirler.

Ayrıca, proje zaman takibi hem işverenler hem de çalışanlar için kazan-kazan bir durumdur. İş yerinde zamanınızı en verimli şekilde kullanarak, ailenize, tutkulu projelerinize, ilişkilerinize ve hobilerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 🏆

En büyük zorluk, ihtiyaçlarınıza uygun doğru zaman takibi yazılımına yatırım yapmaktır.

... ve kullanabileceğiniz yazılımların sayısı göz önüne alındığında, deneme yanılma süreci büyük bir baş ağrısına dönüşebilir. 😳

Ama doğru yere geldiniz! Aramanızı kolaylaştırmak ve en iyi özellikleri, artıları ve eksileri, fiyatları ve puanları karşılaştırmanıza yardımcı olmak için en iyi 10 zaman takibi uygulamasının ayrıntılı bir listesini oluşturduk.

Zaman Takibi Uygulaması Nedir?

Zaman takibi uygulaması, gün, hafta, ay ve hatta yıl boyunca işte, belirli görevlerde veya çeşitli projelerde geçirdiğiniz zamanı kaydeden çevrimiçi veya mobil uyumlu bir araçtır! Bu uygulamalardan elde edilen bilgiler, verimliliğinizi daha iyi anlamanıza veya maaş bordrosunu veya faturalandırılabilir zamanı doğru bir şekilde hesaplamanıza yardımcı olabilir.

Gününüzün neresinde zamanınızı harcadığınızı ve zamanınızın gerçekten size ne kadara mal olduğunu anlayarak, çalışanlar ve şirketler süreçleri nasıl kolaylaştıracakları ve genel karlılığı nasıl artıracakları konusunda daha bilinçli kararlar alabilirler.

Özellikle saatlik çalışanlar ve yükleniciler için zaman takibi yazılımı, vardiyaları, öğle aralarını, izinleri, hastalık izinlerini ve daha fazlasını izlemek için kullanılır! Ayrıca, bazı takımlar eyalet, sendika veya proje gereksinimlerini karşılamak için bu yazılıma güvenir.

Şimdiden çok fazla gibi görünüyor, ancak zaman takibi yazılımlarının yapabilecekleri daha da fazlası var! Asıl soru şu: Gerçekten hangi özelliklere ihtiyacınız var?

Zaman Takibi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Zaman takibi yazılımının güzelliği, ideal olarak, çok sayıda farklı zaman yönetimi tekniğini kullanışlı ve sezgisel bir uygulamada birleştirme gücüne sahip olmasıdır.

ClickUp Özel Alanlar'daki basit veya gelişmiş formülleri kullanarak anında kesin sayıları bulun

Tüm zaman takibi veya zaman bloklama uygulamaları aynı işlevselliği, kullanım kolaylığını ve maliyet verimliliğini sunmaz, bu nedenle satın almadan önce ne aradığınızı bilmeniz çok önemlidir. İşte yüksek kaliteli ve kullanışlı zaman takibi yazılımlarında olması gereken en önemli beş özellik:

Global zaman takibi : Tarayıcı pencereleri, görevler veya toplantılar arasında geçiş yaptığınızda dijital saatinizi her seferinde başlatıp durdurmak, zamanınızı en iyi şekilde kullanmak değildir. Tüm işleriniz için harcadığınız zamanı kaydedebilen, yönetebilen ve toplayabilen bir yazılım arayın.

Zaman raporlama : Zaman girdilerinize, tahminlerinize, zaman çizelgelerinize ve : Zaman girdilerinize, tahminlerinize, zaman çizelgelerinize ve proje dönüm noktalarınıza genel bir bakış, süreçlerinizle ilgili stratejik kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

Formüller : Formüller, çalışılan süre, saatlik maliyetler, bütçeler ve daha fazlasını içeren anahtar sayıları otomatik olarak kolayca hesaplamanıza yardımcı olur.

Sıralama ve filtreleme : Notlar, etiketler veya etiketler, zaman girdilerinizi kolayca düzenlemenize ve erişmenize yardımcı olur.

Entegrasyonlar: Çok sayıda entegrasyona sahip bir zaman takibi yazılımı bulmak, farklı uygulamalarda geçirdiğiniz zamanı kolaylıkla görüntülemenize ve yönetmenize yardımcı olacaktır.

İyi haber şu: Bu kriterleri karşılayan çok sayıda yazılım var ve bunların bazıları beklentilerin ötesine geçiyor!

Zaman takibi yazılımı arayışında sizi kendi başınıza bırakacağımızı düşünmediniz, değil mi?

Yeni edindiğiniz zaman yönetimi bilgilerinizi test edin ve bu ayrıntılı listeyi rehber olarak kullanarak hayalinizdeki zaman takibi aracını bulun. En iyi 10 zaman takibi yazılımının anahtar özelliklerini, artılarını ve eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını karşılaştırarak size en uygun zaman yazılımını bulun!

ClickUp'ın Global Timer özelliği ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, diğer sekmelerde, uygulamalarda ve görevlerde harcadığınız zaman da dahil olmak üzere, uygulamalar arasında işlerinizi tek bir platformda birleştirecek kadar güçlü, tek bir çatı altında tüm özellikleri barındıran tek verimlilik yazılımıdır! ClickUp'ın proje zaman takibi özellikleri, pencereler arasındaki zamanı takip etmek için ücretsiz Chrome Uzantısı ve daha fazlasıyla verimliliklerini artırmak isteyen bireyler ve yöneticiler için ideal zaman takibi uygulamasıdır!

Ayrıca, ClickUp, her takım üyesinin haftalık veya aylık olarak planlanan iş miktarına genel bir bakış sağlayan İş Yükü görünümünü sunan tek zaman izleme yazılımıdır.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Küresel zamanlayıcı ile herhangi bir cihaz, pencere, uygulama veya görevden esnek zaman takibi

Zaman takibi bileşen leriyle özel zaman çizelgeleri, raporlar ve içgörüler oluşturun

Görev veya iş yükü başına zaman tahminleriyle haftanızı önceden planlayın

Zamanınızı nasıl kullandığınıza dair notlarla her zaman girdisine bağlam ekleyin

Tüm faturalarda doğruluk için faturalandırılabilir süreyi otomatik olarak hesaplayın

Zaman girdilerinizi etiketlerle filtreleyin, sıralayın ve kategorilere ayırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın zengin özelliklerine alışmak biraz zaman alabilir

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir!

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.510+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.510+ yorum)

2. Timely

via Timely

Timely'nin hedefi, kullanıcılara otomatik planlama teknolojisine erişim sağlayarak görev planlama sürecini daha basit ve verimli hale getirmektir. Bu, görevlerin kullanıcıların manuel girişi gerekmeden her zaman zamanında tamamlanmasını sağlar. Zaman takibi aracı, kullanıcıların en çok zaman ve çaba gerektiren faaliyetleri belirlemelerine yardımcı olan güçlü analizlere de sahiptir, böylece kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanacaklarına dair bilinçli kararlar alabilirler.

Timely'nin özellikleri, kullanıcıların diğerleriyle işbirliği yapmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına, ilerlemeyi izlemesine ve görevlerin üstünde kalmasına olanak tanır. Sürükle ve bırak arayüzü, birden fazla projeyi yönetmeyi ve görevlere öncelik vermeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Genel olarak, Timely, kullanıcıların günlük işlerini kolayca organize etmelerine ve daha verimli olmalarına olanak tanıyan güçlü özelliklere sahip sezgisel bir arayüz sunarak, takımlar ve bireyler için görev yönetimini basitleştirir!

Timely'nin en iyi özellikleri

Teknoloji yığınınızda verileri birbirine bağlamak için yerel entegrasyonlar ve açık API'ler

Kaydedilen saatleri raporlama yöntemini standartlaştırmak için listeleri etiketleyin

Mac, Windows, iOS ve Android'de uygulamalar

Otomatik zaman takibi

Zaman sınırlamaları

AI performansıyla ilgili sorunlar, kullanıcıların sorun giderme için daha fazla iş yapmasına neden olur

Saat dilimlerini değiştiriyorsanız, zaman doğruluğu sorun olabilir

Zamanında fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Premium : Aylık 16 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Sınırsız: Aylık 22 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Zamanında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

3. Toggl İzleme

toggl Track aracılığıyla

Toggl Track, kullanıcıların farklı görevler ve projeler için harcadıkları zamanı kolayca takip etmelerini sağlayan bir zaman izleme aracıdır ve takımların verimlilik ve üretkenliği artırabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olacak ayrıntılı raporlar ve analizler sunar.

Bu, takım iş akışlarının özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen esnek bir izleme yazılımıdır. Hangi faaliyetlerin gelir getirdiğini görmek için çalışma alanlarına, takım üyelerine, projelere veya proje üyelerine faturalandırılabilir oranlar atayın!

Ayrıca GitLab, Notion, Adobe XD ve daha fazlası gibi diğer araçlarla da entegre edilebilir. Bu, Toggl Track'i takımınızın halihazırda kullandığı diğer araç ve platformlarla birlikte kullanmanızı sağlar.

Toggl Track ve ClickUp entegrasyonu ile takımınızın zamanını yönetin!

Toggl En iyi özellikleri izleyin

chrome ve Firefox tarayıcı uzantıları ile 100'den fazla entegrasyon

Yükleniciler ve çalışanlar için maaş hesaplamaları

Web, mobil ve masaüstü uygulamaları

Gerçek zamanlı veya çevrimdışı izleme

Toggl İzleme sınırlamaları

Ücretsiz plan üyeleri, kolay erişim için en sık kullanılan zaman girdilerini sabitleyemez

Tek başına görev yönetimi aracı olarak uygun değildir

Toggl Fiyatlandırmayı izle

Takım : Aylık 9 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 15 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

4. RescueTime

rescueTime aracılığıyla

RescueTime, bilgisayarlar ve mobil cihazlarda arka planda çalışan, kullanılan platformları ve web sitelerini izleyen ve farklı etkinliklere harcanan zaman hakkında ayrıntılı raporlar sağlayan, tamamen otomatik bir zaman takibi yazılımıdır. RescueTime'ın en önemli avantajlarından biri, kullanıcıların zaman kullanımları hakkında içgörüler elde etmelerine ve dikkatlerini dağıtan unsurları ve zaman kaybettiren unsurları belirlemelerine yardımcı olmasıdır.

Bu zaman takibi uygulaması, iş tarzınızı ve toplantı programınızı değerlendirerek size günlük odak hedefi veren Focus Work Goal adlı kullanışlı bir özellik de sunar. Kullanıcılar verimlilik hedefleri belirleyebilir ve sosyal medya veya eğlence siteleri gibi verimsiz faaliyetlere çok fazla zaman harcadıklarında uyarılar alabilir.

RescueTime'ın en iyi özellikleri

Google Takvim ve Outlook gibi takvim yazılımlarıyla entegrasyonlar

Görevlerinizi takip etmenizi sağlayan gün boyu akıllı koçluk

Odak Oturumları verimsiz ve dikkat dağıtıcı siteleri bloklar

Masaüstü etkinliklerini izlemek için Windows ve Mac uygulamaları

RescueTime sınırlamaları

Proje ve görev yönetiminde yetersiz

İşbirliği özellikleri yok

RescueTime fiyatlandırması

Ayrıntılar için RescueTime ile iletişime geçin

RescueTime puanları ve yorumları

Capterra: 4,6/5 (120+ yorum)

G2: 4. 1/5 (70+ yorum)

5. Clockify

via Clockify

Clockify, projeler ve görevler için harcanan zamanı izlemek için kullanılabilen bir zaman takibi uygulamasıdır. Kullanıcıların doğru zaman çizelgeleri oluşturmasına, işleri için faturalandırılabilir ücretler belirlemesine ve iş ilerlemeleri hakkında ayrıntılı raporlar oluşturmasına olanak tanır. Clockify'ı kullanmak için, kullanıcıların uygulamada bir hesap oluşturması ve ardından Clockify gösterge panelinden zaman takibine başlamak için oturum açması gerekir.

Clockify'ın sunduğu benzersiz bir özellik, çalışan zamanlayıcının başlangıç zamanını değiştirme özelliğidir. Örneğin, günün başında zamanlayıcıyı başlatmayı unutursanız, çalışmaya başladığınız zamanı yansıtacak şekilde zamanlayıcıyı manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu özellik, zamanlarını düzenli olarak takip etmeyenler için özellikle kullanışlıdır. Bu, müşterilere fazla ücretlendirme yapmanızı veya gereğinden fazla çalışmanızı önler!

Clockify'ın en iyi özellikleri

Takviminizde hızlı zaman bloklama

Gösterge panelinde zaman etkinlik grafikleri

Boşta uygulama algılama

80'den fazla entegrasyon

Clockify sınırlamaları

Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir

Kullanımı kolay olmayan arayüz

Clockify fiyatlandırması

Temel : Aylık 3,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Standart : Aylık 5,49 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Pro : Aylık 7,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Aylık 11,99 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Clockify puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Float

float aracılığıyla

Float kaynak yönetimi aracı, kuruluşların kaynak yönetimi süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışanlar, finans ve süreçler gibi kaynaklar hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak için gelişmiş analitik ve algoritmalar sunar.

Bu veriler daha sonra verimliliği optimize etmek, maliyetleri azaltmak, karlılığı artırmak ve bilinçli kararlar almak için kullanılabilir. Float ile gerçek zamanlı kaynak planlama ve izleme, kuruluşların her türlü değişikliğe hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlar.

Analitik özelliğini kullanarak, kuruluşlar trendleri ve fırsatları tespit edebilir ve rakiplerinin önüne geçebilir. Bu, takımların daha hızlı ve daha verimli kararlar almasına yardımcı olur!

Float'ın en iyi özellikleri

Finans araçları, fatura oluşturmak için takımın kaydettiği faturalandırılabilir saatleri yakalar

Slack, e-posta ve mobil cihazlar aracılığıyla otomatik hatırlatıcılar

Planlanan görevlere göre önceden doldurulmuş zaman çizelgeleri

Tahmini ve gerçek saatlerin karşılaştırması

Yüzdürme sınırlamaları

Platform içinde istikrarlı bir ş akışı oluşturmak için öğrenme eğrisi dik

Gelişmiş veri aktarım özellikleri yoktur

Değişken fiyatlandırma

Kaynak Planlama : Aylık 6 $/kişi, yıllık faturalandırılır

Kaynak Planlama ve Zaman Takibi: Aylık 10 $/kişi, yıllık faturalandırılır

Plus Pack eklenti: Aylık 6 $/kişi

Puanlar ve yorumlar

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

7. HourStack

hourStack aracılığıyla

HourStack, kullanıcıların organize olmalarına, verimliliklerini artırmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir proje ve zaman yönetimi aracıdır. Kullanıcılar görevleri zaman blokları halinde düzenleyebilir, görevlere öncelik verebilir ve günlük faaliyetlerini tek bir görünümden yönetebilir.

HourStack'in modern, sezgisel arayüzü, kullanıcıların ilerleme çubukları ile zaman içindeki ilerlemeyi görselleştirmelerine, notlar ve etiketler ile veri noktalarını hızlı bir şekilde yakalamalarına ve görevleri günler ve haftalar arasında kolaylıkla değiştirmelerine olanak tanır. Bu zaman takibi uygulaması, görev hatırlatıcıları, gelişmiş filtreleme ve işbirliğine dayalı çalışma alanı desteği gibi özelliklerle projelerinizin üstünde kalmanızı sağlar.

HourStack'in en iyi özellikleri

Programları optimize etmek için bireysel ve takım takvim görünümleri

Filtreleme, gruplama ve sıralama özelliklerine sahip özelleştirilebilir raporlar

Excel, Google E-Tablolar ve CSV dosyası dışa aktarma

Tek tıklamayla takvim zamanlayıcıları

HourStack sınırlamaları

Zaman doğruluğu, kullanıcıların tutarlı bir şekilde giriş yapmasına ve bakımına bağlıdır

Verimlilik üzerindeki gerçek etkisini deneyimlemek için kısa süreli ücretsiz deneme dönemi

HourStack fiyatlandırması

Kişisel : 1 üye için aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Takım: Üye başına aylık 12 $, yıllık olarak faturalandırılır

HourStack puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

G2: 4,4/5 (5 yorum)

8. Paymo

paymo aracılığıyla

Paymo'nun zaman takibi aracı, işletmelerin çalışanlarının farklı işlere ne kadar zaman ayırdığını takip etmelerini sağlar. Takımların faturalandırma ve fatura süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu, anahtar avantajlarından biridir.

Bu verilerle kullanıcılar, doğru ve şeffaf faturalar oluşturabilir ve böylece daha iyi müşteri ilişkileri kurabilir. Paymo zaman takibi aracı, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz zamanı izlemenin yanı sıra, fiyatlandırma modellerini iyileştirmek için maliyetleri anlamak amacıyla da kullanılabilir.

Proje yöneticileri, bu aracı proje zaman çizelgeleri ve son tarihleri belirlemek için de kullanabilir. Örneğin, proje yöneticisi her takım üyesinin ulaşması gereken dönüm noktalarını belirler ve düzenli kontrollerle ilerlemelerini izler.

Paymo'nun en iyi özellikleri

Günlük, haftalık veya aylık zaman çizelgesi görünümleri

Zaman çizelgesi kişiselleştirme ayarları

Pasta ve çubuk grafik raporları

Kaynak yönetimi

Paymo sınırlamaları

Ücretsiz planda gelişmiş görev yönetimi yok

Entegrasyonlar yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Paymo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 4,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Küçük Ofis : Aylık 9,95 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

İş: Aylık 20,79 $/kullanıcı, yıllık faturalandırılır

Paymo puanları ve yorumları

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Küçük bir işletme mi yönetiyorsunuz? Küçük işletmeler için zaman takibi araçlarına göz atın!

9. Time Doctor

time Doctor aracılığıyla

Time Doctor, işletmelerin ve bireylerin zamanlarını nasıl geçirdiklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan bir zaman takip yazılımıdır. Bilgisayarlar ve mobil cihazlarda arka planda çalışır, kullanılan uygulamaları ve web sitelerini izler ve farklı etkinliklere harcanan zaman hakkında ayrıntılı raporlar sağlar.

Time Doctor'un en önemli avantajlarından biri, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan unsurlar ve zaman kaybına neden olan faktörler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmasıdır. Bu sayede verimlilik artırılabilir. Yazılım ayrıca, kullanıcıların işlerini takip etmelerine yardımcı olacak bir dizi çalışan izleme yazılımı özelliği de sunar.

*ClickUp ve Time Doctor entegrasyonunu inceleyin!

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Çalışanların devamlılığı ve zaman çizelgelerinin otomatik doğrulaması

Çalışanların iş yüklerini izlemek için iş-yaşam dengesi bileşeni

Özel kullanıcı rolleri ve izin ayarları

Gerçek zamanlı gösterge panelleri ve özelleştirilmiş raporlar

Time Doctor sınırlamaları

Ekran izleme, rastgele ekran görüntüleri alırken kişisel bilgileri yakalayabilir

Yerel proje yönetimi yazılımı yoktur

Time Doctor fiyatlandırması

Temel : Yıllık 70 $/kullanıcı

Standart : Yıllık 100 $/kullanıcı

Premium: Yıllık 200 $/kullanıcı

Time Doctor puanları ve yorumları

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)

10. TickTick

tick Tick aracılığıyla

TickTick'in temel özelliği, herkesin yapılacaklar listesini yönetmesi için açık ve yapılandırılmış bir yol sunmasıdır. TickTick'te kullanıcılar görev listeleri oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir ve görevlerine öncelik verebilir.

TickTick, uzaktaki takımlar ve işbirliği için kullanışlı bir zaman takibi uygulamasıdır. Kullanıcılar görevleri ve listeleri paylaşabilir, takım üyelerine görevler atayabilir ve takım projelerindeki ilerlemeyi takip edebilir. Bu, takımların etkili bir şekilde iletişim kurmasına ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamasına yardımcı olabilir. Bu da daha verimli ve etkili bir iş ortamı sağlar.

Kullanıcılar görevleri yazmak yerine seslerini kullanarak bunları yapılacaklar listelerine ekleyebilir! TickTick uygulaması, sesli kelimeleri metne dönüştürür ve ses tanıma özelliğini kullanarak bunları listenize ekler.

TickTick'in en iyi özellikleri

Basit organizasyon hiyerarşisi (klasörler, listeler, görevler ve kontrol öğeleri)

Çeşitli takvim görünümleri ve takvim abonelikleri

Konum hatırlatıcılar

Pomodoro zamanlayıcı

TickTick sınırlamaları

Tek başına görev yönetimi aracı olarak uygun değildir

Sınırlı ilerleme izleme fonksiyonu

TickTick fiyatlandırması

Fiyatlandırma ayrıntıları için TickTick ile iletişime geçin

TickTick puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Yola Çıkma Zamanı — ClickUp ile

Hedefe odaklanmaktan bahsetmişken... zaman takibi yazılımınızı seçmenin zamanı geldi! Aramanızı yönlendirmek ve zaman takibi yazılımınızdan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olmak için bu ayrıntılı listeyi kullanın. Kararınızı daha da verimli hale getirmek istiyorsanız, bu listede en yüksek puanı alan yazılımı seçin: ClickUp!

Liste, Pano ve Takvim dahil olmak üzere ClickUp'ta 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

Tek bir platformdan zaman kazandıran birçok özelliğe, 15'ten fazla özelleştirilebilir proje görünümüne, yüzlerce şablona ve çok daha fazlasına erişin! Ayrıca, ClickUp hem güçlü hem de uygun maliyetlidir, böylece favori özelliklerinizden ödün vermek zorunda kalmazsınız. 🙂

Bugün ClickUp'a kaydolun, verimliliğinizi artırın ve kârlarınızın nasıl yükseldiğini izleyin! 🏆