2025'te Verimliliği Artırmak için 8 Verimlilik Hedefi

Yeni yıl yaklaşırken, birçok insan iş hayatında veya kişisel yaşamında daha fazla şey başaracağına dair kararlar alır.

Bir kararlılığı sürdürmek zor olabilir. Belki gerçekçi olmayan bir hedefe ulaşmaya çalışıyorsunuz ya da yeni bir alışkanlık edinmek kolay gelmiyor. 2024'te herhangi bir konuda daha verimli olmak istiyorsanız, başarıya ulaşmak için şimdi hazırlık yapın.

Hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamak ve motivasyonunuzu korumak için ClickUp, yeni yıla girerken verimlilik hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için bir strateji listesi hazırladı.

DAHA FAZLA İŞ YAPMANIZI SAĞLAYACAK 20 VERİMLİLİK İPUCUClickUp'ın zaman kazandıran verimlilik ipuçlarıyla daha çok iş yapın, daha az çalışın.

1. Zaman denetimi yapın

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Günde her şeyi tamamlamak için yeterli zaman bulmakta zorlanıyorsanız, zamanınızı nasıl yönettiğinizi gözden geçirin. Zaman denetimi, her gün zamanınızı nasıl geçirdiğinizi derinlemesine incelemektir.

Günlük bir kayıt tutarak, zamanınızı alan ancak pek bir şey başaramadığınız faaliyetleri belirlemek daha kolay hale gelir. Sosyal medyada gezinmek, iş arkadaşlarınızla sohbet etmek ve hayal kurmak günün saatlerini boşa geçirebilir. Zaman denetimi, verimliliğinizi artırmanız ve zaman yönetimi becerilerinizi geliştirmeniz gerektiğinde kullanabileceğiniz basit bir araçtır.

2. Kötü alışkanlıklardan kurtulun ve sağlıklı alışkanlıklar edinin

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Charles Duhigg, "The Power of Habit" adlı kitabında, tüm alışkanlıkların, iyi ya da kötü, döngüler halinde ortaya çıktığını yazıyor. Alışkanlıklar, bir rutini (alışkanlığın kendisi ne olursa olsun) ve bir ödülü (şekerin verdiği enerji ya da kafeinin verdiği enerji gibi) tetikleyen bir tür ipucu ile başlar.

İşaretlerinizi ve elde ettiğiniz ödülleri anlamak, bir alışkanlığın sizin için iyi olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir. Kötü bir alışkanlığı bırakmak için asla geç değildir, ancak beyni yeniden eğitmek ve yeni alışkanlıklar form oluşturmak zaman ve bağlılık gerektirir.

Değişmek için motivasyona sahip olmak en zor kısımdır. Anahtar nokta, alışkanlıklar edinirken ve bırakırken tutarlı olmaktır.

3. Haftalık programlar oluşturun

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Haftada bir kez, örneğin Pazar akşamı, oturup programınızı yapın, yapılması gerekenlerin önceliklerini belirleyin ve gereksiz faaliyetleri programdan çıkarın. Programda, daha verimli olmak istediğiniz alanları da dahil ettiğinizden emin olun, böylece bunlar programa dahil olur.

Egzersiz yapmak, iş toplantılarına veya sektör etkinliklerine katılmak kadar önemli, hatta daha da önemli olabilir. Zamanınızı planlamak, görevlerinizi yerine getirmenizi ve zamanınızı nasıl geçireceğinizi kontrol etmenizi sağlar.

4. Kontrol listelerini kullanın

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Kontrol listesi, görevlerin gözden kaçmasını önlemenin basit bir yoludur. Market alışverişi, uçak için hazırlık veya ayak işleri gibi görevlerde kontrol listeleri, tamamladıklarınızı ve hala yapılması gerekenleri izlemeyi kolaylaştırır.

Daha önce hiç kontrol listesi kullanmadıysanız, küçük adımlarla başlayarak size en uygun olanı bulun.

ANAHTAR GÖREVLERİNİZİ TAMAMLAMAYA HAZIR MISINIZ?Yapılacaklar listelerini kullanarak 2024'te daha fazlasını başarın. Başlamak için bu 10 ücretsiz yapılacaklar listesi şablonunu deneyin.

5. Takvim odak blokları

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Gün boyunca kolayca dikkatiniz dağılıyor mu? Takviminizde "odaklanma blokları" için zaman ayırmayı deneyin. Telefonunuzu bir kenara koyun, bildirimleri sessize alın ve toplantı veya randevu planlamayın.

Odak bloğu, düşünceli işler için ayrılmış bir zamandır. Tüm yeni alışkanlıklar gibi, küçük adımlarla başlayın ve zamanla artırın. Haftada birkaç odak bloğu planlayın ve verimlilikte bir artış olup olmadığını gözlemleyin. İsterseniz daha fazlasını ekleyin.

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ZAMAN BLOKLARI İLE GÜNÜNÜZÜ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİNİş yerinde veya evde çalışanlar için dikkat dağıtıcı unsurlar çok fazla olduğundan, işleri zamanında tamamlamak giderek zorlaşıyor. Zaman blokları kılavuzumuzu okuyarak programınızı daha iyi yönetmeyi öğrenin.

6. Çoklu görevlerden kaçının

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Dikkat dağıtıcı unsurlarla dolu bir dünyada, çoklu görev yapmak yaygındır ve çekici görünebilir. Ancak çoklu görev yapan kişiler aslında bir dizi görevi etkili bir şekilde yerine getirmiyor ve odaklanan kişilere göre daha az verimlidir.

Ayrıca daha streslidirler. Her şeyi aynı anda yapmak yerine, bir seferde tek bir şeye odaklanın. Böylece işinizi daha iyi ve daha verimli yaparsınız ve diğer işlere ayıracak daha fazla zaman ve enerjiniz olur.

7. Egzersiz

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Vücudunuzu hareket ettirmeyi unutmayın. Birçok insan her gün saatlerce bilgisayar başında oturur ve nadiren ayağa kalkar. Daha az oturan insanlar zihinsel sağlık ve verimlilik açısından daha iyidir. Bu nedenle, her hafta takviminize egzersiz zamanı eklemeyi unutmayın. Düzenli fiziksel aktivite, sağlığınızı iyileştirmenin en kolay yollarından biridir.

8. Kanıtlanmış bir zaman yönetimi tekniğini deneyin

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Farklı insanlar başarılı olmak için farklı zaman yönetimi stratejilerine ihtiyaç duyar. Aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli kanıtlanmış teknikler vardır.

Pomodoro Tekniği ile belirli bir görev için bir zamanlayıcı ayarlar ve zaman dolana kadar o göreve odaklanırsınız. Ardından, yeniden başlamadan önce bir mola verirsiniz. Bu, özellikle yaratıcı düşünürler için yararlı olabilir.

Ertelemeci ve baskı altında iyi performans gösteren kişiler Parkinson Yasası'ndan faydalanabilir; bu yasa, bir görevin tamamlanması için verilen süre kadar zaman alacağına dair bir aksiyomdur. Her görev için kendinize sabit bir son tarih belirleyebilirseniz, tüm görevleri tamamlama olasılığınız artar.

Bunların hiçbiri size çekici gelmiyorsa, hızlı planlama yöntemi ve "turşu kavanozu teorisi" gibi deneyebileceğiniz birçok başka zaman yönetimi tekniği vardır

Ş Akışınızı Basitleştirin ve Verimliliğinizi Bugün Artırın

Her zaman boşuna çabaladığınızı ve yapılacaklar listenizden bunaldığınızı hissediyorsanız, yeni bir verimlilik planı sipariş etmenin zamanı gelmiştir. ☝️

Verimliliğinizi kontrol altına almanın ve yapılması gerekenleri tamamlamanın zamanı geldi. Zaman kazanmanıza, organize olmanıza ve gününüzü en verimli şekilde geçirmenize yardımcı olacak araçlar var.

ClickUp, sektörler genelinde her boyuttaki birey ve takımların iş akışlarını basitleştirmesine ve iş verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

İş akışı tercihlerinize en uygun şekilde ClickUp'ı yapılandırmanıza yardımcı olacak tamamen özelleştirilebilir bir platform ve verimlilik hedeflerinizi takip etmenize ve ölçmenize yardımcı olacak sezgisel bir Hedefler özelliği sunar.

Platformdaki yüzlerce özelleştirilebilir özellik sayesinde, daha iyi iş alışkanlıkları uygulamak, zamanınızı akıllıca yönetmek ve tüm görevlerinizi üst düzey bir görünümde görmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olacaksınız. Süreçlerinizi otomatik pilota almak için özel otomasyon, yapılacaklarınızı yönetmenize yardımcı olacak görev kontrol listeleri, günlük programınızı planlamak için Takvim görünümü ve görevlere harcanan zamanı takip etmek için yerleşik global zaman izleyici ve daha fazlasını kullanarak iş akışınızı daha iyi yönetebilir ve kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, en sık kullandığınız uygulamalar da dahil olmak üzere 1.000'den fazla iş aracıyla entegre olarak tüm işlerinizi tek bir yerde birleştirir ve birbirine bağlar.

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Misafir Yazar:

Aubrey Jane McClaine, küresel ve ulusal habercilikte 15 yılı aşkın deneyime sahip uluslararası bir gazetecidir. Uluslararası medya kuruluşlarında binlerce makalesi yayınlanmış olan McClaine, Ukrayna dahil olmak üzere afet ve savaş bölgelerinde kapsamlı saha haberleri yapmıştır.