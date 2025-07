2025 için 10 Ücretsiz Yeni Yıl Karar Şablonu

Kaç kez "Yeni yıl, yeni ben" dediniz, ancak 1 Ocak'tan birkaç hafta (veya gün) sonra eski alışkanlıklarınıza geri döndünüz? Endişelenmeyin, sadece siz değilsiniz! Araştırmalar, insanların genellikle kararlarını uygulamada pek başarılı olmadığını gösteriyor.

Spor salonuna geri dönmeye karar vermek veya abur cubur yemeyi bırakmak gibi, Yeni Yıl kararları hayatınıza olumlu değişiklikler getirebilir — tabii ki bunlara sadık kalırsanız. Elbette, zor olan kısım da bu.

Yeni yıl kararları şablonları, başarıya ulaşmak ve listenizdeki her şeyi gerçekleştirmek için kendinizi hazırlamanıza yardımcı olabilir. Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemenize ve izlemenize, yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, belirli görevleri önceliklendirmenize ve her karar için kendinizi sorumlu tutmanıza olanak tanıyan önceden hazırlanmış bölümler içerir.

Burada, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak 10 birinci sınıf Yeni Yıl karar şablonu'nu ele alacağız. 🧑‍🎄

⏰ 60 Saniyelik Özet Hedeflerinizi planlamanıza, izlemenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olacak 10 güçlü Yeni Yıl karar şablonu: ClickUp Yeni Yıl Kararları Şablonu

ClickUp Yıl Sonu Değerlendirme Şablonu

ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

ClickUp Tatil Listesi Şablonu

ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Chandoo tarafından hazırlanan Excel Yeni Yıl Kararları Şablonu

Canva Yeni Yıl Kararları Listesi Şablonu

Yeni Yıl Kararları Şablonu Nedir?

Yeni yıl kararları, olumlu değişikliklere başlamak, kişisel alışkanlıkları iyileştirmek ve genel refahınızı artırmakla ilgilidir. Araştırmalara göre, bu kararlar genellikle zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirmeye odaklanır.

Yeni yıl kararları şablonları, vaatlerinizi yazılı hale getirmenize, ilerlemenizi izlemenize ve hedeflerinize doğru ilerlemenize yardımcı olabilir. Hedeflerinize göre ayarlayabileceğiniz ve kendinizi sorumlu tutabileceğiniz önceden hazırlanmış bölümler içerir.

Bu şablonlar netlik ve odaklanma sağlar, düzenli ve motive olmanıza yardımcı olur, zaman yönetimi konusunda destek olur ve hedeflerinizi kendiniz değerlendirip görselleştirmenizi sağlar.

ClickUp Hedefleri ile Başlayın Tanımlanmış zaman çizelgeleri ve ölçülebilir hedeflerle hedeflerinize daha etkili bir şekilde ulaşmak için görevler ve projeler için ölçülebilir hedefler belirleyin

Yeni yıl karar şablonları birçok şekil ve formda mevcuttur. Bazıları kararlarınızı günlük planlara veya haftalık hedeflere ayırmanıza izin verirken, diğerleri hayatınızın belirli bir yönüne odaklanır ve gizli ve işle ilgili hedeflerinizi ve isteklerinizi not almanızı sağlar. Gelecek yıl için planlarınıza uygun bir şablon seçmek size kalmıştır.

İyi bir Yeni Yıl Kararları Şablonu Nedir?

Google'da "Yılbaşı kararları şablonları" araması yaptığınızda yüzlerce sonuç çıkar ve doğru olanı bulmak biraz zor olabilir. Hedeflerinizi belirlemenize ve bunlara bağlı kalmanıza yardımcı olacak bir şablon istiyorsanız, şablonun aşağıdaki öğeleri içerdiğinden emin olun:

Hedefleri tanımlama bölümleri: Farklı hedefleri yazabileceğiniz ve zaman içinde : Farklı hedefleri yazabileceğiniz ve zaman içinde bunları izleme yöntemlerini belirleyebileceğiniz açıkça düzenlenmiş alanlar olmalıdır Eylem planı: Şablon, hedeflerinize nasıl ulaşacağınızı ayrıntılı olarak açıklamak için yeterli alan sunmalıdır. Sorumluluğu sürdürmek için görevler oluşturabilir, bunları kategorilere ayırabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz İzleme özellikleri: İlerlemeyi izlemek için ölçütleri yapılandırmanıza olanak sağlamalıdır Özelleştirilebilirlik: Tercihlerinize uygun olmasını sağlamak için bölümleri kişiselleştirmenize olanak tanıyan özellikleri arayın Ek notlar için alan: Şablonda, hedeflerinize ulaşma yolunda karşılaşabileceğiniz düşüncelerinizi, duygularınızı, olumlu sözleri, alıntıları veya zorlukları yazabileceğiniz özel bir alan bulunmalıdır

Takip edilen zamanı görevler ve konumlar arasında görüntüleyerek takımın genel ilerlemesini kolayca inceleyin

hayatınıza Olumlu Değişiklikler Getirecek 10 Yeni Yıl Kararı Şablonu

Düzinelerce Yeni Yıl karar şablonunu inceledik ve işlevselliği, kullanım kolaylığı ve estetik görünümüyle öne çıkan en iyi 10 şablonu seçtik. Şablonları inceleyin ve hedeflerinizi belirlemenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olacak şablonu bulun! 😍

1. ClickUp Yeni Yıl Kararları Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yeni Yıl Kararları Şablonunu kullanarak hedeflerinizi belirleyin, düzenleyin ve ilerlemenizi görselleştirin

Yeni yıl kararlarınızı tek bir yerde tutmak, önceden planlamak ve ilerlemeyi kolayca izlemek mi istiyorsunuz? ClickUp Yeni Yıl Kararları Şablonu tam da ihtiyacınız olan şeyi sunuyor!

Bu şablonla, kararlarınız için kişiselleştirilmiş bir plan oluşturabilir, yıllar boyunca dönüm noktalarını izleyebilir, ilerlemenizi görselleştirebilir ve motivasyonunuzu koruyabilirsiniz. 💪

Şablon iki görünümle birlikte gelir. İlki, her bir karar için bir görev oluşturacağınız Liste görünümüdür. Durum, Başlangıç ve Son Teslim Tarihi, Karar Türü ve Hedef İlerleme gibi Özel Alanları kullanarak kararlarınızla ilgili ayrıntıları sağlayın ve izlemeyi kolaylaştırın. Yıl Özel Alanı, planlamayı çocuk oyuncağı haline getirir; uzun vadeli düşünmeyi seviyorsanız, yıllar öncesinden kararlar oluşturabilirsiniz.

İkinci görünüm (Yıl), ileri görüşlü tüm kişiler için tasarlanmış bir Kanban panosudur. Önceki görünümdeki görevleri (kararları) kartlar olarak gösterir ve ait oldukları yıla göre sıralar. Uzun vadeli planlar yapmak istemiyor ve sadece mevcut yıla odaklanmak istiyorsanız, görev kartlarını farklı bir kriter (öncelik veya son teslim tarihi gibi) kullanarak sıralayabilirsiniz.

2. ClickUp Yıl Sonu Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yılın Özeti Şablonu, geride bıraktığınız yılı geriye dönük olarak değerlendirmenize ve başarılarınızı kutlamanıza olanak tanır

İleriye dönük düşünmek, organizasyon becerilerinizi geliştirmek ve hedeflerinize odaklanmak için harika bir yoldur. Ancak geriye dönüp bakmanın gücünü de küçümsemeyin; geriye dönüp bakmak, ne kadar geliştiğinizi anlamanıza yardımcı olur ve gelecek planlarınızı oluşturmak için mükemmel bir temel oluşturabilir. ClickUp Yılın Özeti Şablonu, ilerlemenizi değerlendirmenize, verimliliğinizi analiz etmenize ve bu bilgileri yeni hedefler belirlemek ve bu hedeflere tam hızla ilerlemek için kullanmanıza olanak tanır. 🚗

Bu şablon, belgeleri oluşturmanıza, düzenlemenize, paylaşmanıza, yönetmenize ve kaydetmenize olanak tanıyan platformun benzersiz özelliği olan ClickUp Belgeleri'nde bulunur. Özelleştirilebilir ve işbirliğini destekler.

Yılın Özeti şablonu, yılın her ayı için birer tane olmak üzere 12 bölüm içerir. Ana sayfada ayrıca kişisel bilgileriniz (ad, meslek ve yaş gibi) ve birincil hedefleriniz için yer bulunur.

Belirli bir aya tıkladığınızda, aşağıdaki alt bölümleri göreceksiniz (her ay için aynıdır):

Başarılar : Ayın önemli olaylarını özetlediğiniz bir liste

Snaps : Kısa açıklamalı fotoğraf koleksiyonu

Gelecek planları: Yapmak istediğiniz şeylerin listesi

Tüm yılın özetini oluşturmak veya gelecekteki hedeflerinizi ve planlarınızı özetlemek istiyorsanız ek sayfalar ekleyebilirsiniz.

3. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Yıllık Hedefler Şablonu ile hedeflerinize ulaşın

Kişisel ve iş hedeflerinizi belirlemek, ancak daha kolay yönetim ve izleme için bunları ayrı tutmak mı istiyorsunuz? ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu tam da bunu sunuyor!

İki bölüme ayrılmıştır: biri kişisel plan ve hedeflere odaklanırken, diğeri iş odaklıdır. Her iki bölüm de SMART (belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı) hedeflere odaklanır. Hedefleri, ilerlemeyi izlemek için ölçütleri ve gerçekçi son tarihleri eklemek için alanınız vardır.

İki bölüm neredeyse aynıdır: kişisel veya iş bilgilerinizi özetler ve SMART hedeflerinizi ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları tartışırsınız. İş Yıllık Hedefleri bölümünde risk yönetimi için ek alan bulunur ve burada yol boyunca ortaya çıkabilecek ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilecek potansiyel sorunları ve engelleri tartışabilirsiniz.

ClickUp işbirliğini desteklediğinden, herkesin aynı sayfada (kelimenin tam anlamıyla!) olmasını sağlamak için İşletmenizin Yıllık Hedefleri üzerinde takım üyelerinizle birlikte çalışabilirsiniz

Ayrıca şablona yeni ClickUp Belgeleri ekleyebilir, sayfaları özelleştirebilir ve çalışmaktan keyif alacağınız benzersiz bir ortam oluşturabilirsiniz.

4. ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu ile hedeflerinizi belirleyin, düzenleyin ve görselleştirin

Toplantılarla dolu bir programı yönetmek, işinizde uzman değilseniz gerçek bir baş ağrısı olabilir. Toplantıları kaçırmanın profesyonel olmayan bir izlenim bıraktığını hepimiz bildiğimizden, ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanarak zaman çizelgenizi en küçük ayrıntısına kadar planlayın ve düzenleyin.

Bu şablon dört görünüm sunar:

Toplantı Talebi Programlar Rolüne göre Kategoriye göre

Toplantı İsteği görünümü bir ClickUp Formudur — iş arkadaşlarınız veya dış paydaşlarınız sizinle toplantı planlamak için bunu kullanır. Form, isteği yapan kişinin adı, rolü, kategorisi, gündemi, başlangıç ve son teslim tarihi ile önceliği hakkında sorular içerir.

Formda sağlanan bilgiler otomatik olarak tüm planlanmış toplantıların genel bir görünümünü içeren Takvimler görünümüne aktarılır. Her görev, isteği yapan kişinin adıyla adlandırılır ve forma eklenen Kategori, Rol, Öncelik ve diğer ayrıntılar için Özel Alanlar'ı görebilirsiniz.

Rol ve Kategoriye Göre, talep eden kişinin rolüne veya toplantının kategorisine göre renk kodlu olarak planlanan toplantıları gösteren Takvim görünümleridir. Her iki görünümde de toplantılar aya göre görüntülenir, ancak bunu güne göre, dört güne göre veya haftaya göre olarak değiştirebilirsiniz.

Şablonu kişisel programlarınızı düzenlemek için de kullanabilirsiniz. Dişçi randevularınızı, spor salonundaki egzersizlerinizi, arkadaşlarınızla geçireceğiniz eğlenceli zamanları, yoga derslerinizi ve diğer etkinliklerinizi girerek verimliliğinizi koruyun ve günlerinizi düzenleyin. 🏋️

5. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yıllık Hedefler Şablonunu kullanarak yıllık hedefler belirleyin, bunları yönetmesi kolay görevlere bölün ve ilerlemelerini ölçün

Yıllık hedeflerinizi yönetmesi daha kolay parçalara ayırmak, odaklanmanıza, önceliklerinizi belirlemenize ve zaman içinde ilerlemenizi izlemenize yardımcı olabilir. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu bunu mümkün kılar — büyük hedefleri aylık görevlere bölmenize olanak tanır, böylece bunalmayı azaltır ve başarı hissi verir.

Bu ClickUp belge şablonu, yılı çeyrek ve ardından aylere ayırarak hedefleriniz için bir "tema" oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, ilk çeyrekte fitness'a odaklanabilir ve fiziksel sağlığınızı iyileştirmek için hedefler belirleyebilirsiniz (daha sağlıklı beslenmek, spor salonuna gitmek veya günde 30 dakika yürümek gibi). İkinci çeyrekte fitness alışkanlıklarınıza devam edebilir, ancak odak noktanızı büyüme hedeflerinin ayarlamasına çevirebilirsiniz. Örneğin, ekmek pişirmeyi öğrenebilir veya İspanyolca öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Şablon özelleştirilebilir, böylece sütunları renk kodlarıyla işaretleyebilir, hedefleri güncelleyebilir, resimler ekleyebilir, yeni sayfalar oluşturabilir, belgenizi bir aile üyesi, arkadaş veya iş arkadaşınızla paylaşabilir ve ilerlemeyi düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Şablonun son bölümünü (Notlar) kullanarak iniş ve çıkışlarınızı yazın, kişisel gelişim dönüm noktalarını (önceki yıllardan bile) izleyin ve zaman içinde nasıl geliştiğinizi veya yeni alışkanlıklar edindiğinizi özetleyin.

6. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu ile tüm etkinliklerinizi tek bir yerde düzenleyin ve planlayın

Büyük Yeni Yıl kararları genellikle daha küçük parçalara bölünmelidir; bu şekilde, adım adım değişiklikler yapabilir, stresi azaltabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. ClickUp Etkinlik Listesi Şablonu, Yeni Yıl kararlarınız için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza, verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza ve doğru yolda ilerlemenize olanak tanır.

Bu bir görev şablonu, yani başka bir şablonda ayrı bir görev olarak görünür. İlk bakışta, yapılacaklar listesinden başka bir şey değildir. Ancak doğru kullanırsanız, yıllık veya aylık hedeflerinize ulaşmak için çabalarınızı hızlandırabilir.

Hedefinizin yeni bir araba satın almak olduğunu varsayalım. Ancak bu genellikle bir bayiiye girip, hoşunuza giden bir araç seçip, sözleşmeyi imzalamak kadar kolay değildir.

Farklı modeller araştırmanız, para biriktirmeniz, ailenize danışmanız, finansman seçeneklerini değerlendirmeniz vb. gerekir. Bu şablon, tüm bu faaliyetleri yapılacaklar listesi formunda özetlemenizi sağlar. Görevler ve alt görevler oluşturun, görev bağımlılıklarını ayarlayın ve bilgileri derlerken notlar bırakın.

Listenizdeki öğeleri birer birer işaretlemek, hedefinize bir adım daha yaklaştığınızı hissettirir ve devam etmek için moralinizi artırır. Öyleyse, yılın yapılacaklar listesindeki görevleri yerine getirmeye hemen başlayın! ✔️

7. ClickUp Tatil Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Tatil Kontrol Listesi Şablonu

Tatil hazırlıkları eğlenceli ve heyecan vericidir, ancak tatilden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız ayrıntılı planlama ve organizasyon da gerektirir. ClickUp Tatil Listesi Şablonu, valiz hazırlama stresini ortadan kaldırır, hazırlıklarınızı kolaylaştırır, görevleri aile üyelerine dağıtır ve seyahate %100 hazır olmanızı sağlar! ⛷️

Şablon, tatiliniz için hazırlanmanıza ve önemli öğeleri unutmamanıza yardımcı olacak üç görünüm sunar.

İlk görünüm Öğeler'dir; güneş kremi, belgeler ve ilaçlar gibi tatilinizde ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir liste. Her öğe için yeni bir görev oluşturun ve ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak ayrıntıları girin. Ön tanımlı olarak Durum, Tatil Gezileri ve Miktar gibi alanlar bulunur, ancak Kişiler veya Tarih gibi yeni alanlar da ekleyebilirsiniz.

Öğe Durumu görünümü, önceki görünümdeki görevleri durumlarına göre (Paketlenecek, Satın Alınacak, Paketleniyor ve Paketlendi) kartlar halinde gösteren bir Kanban panosudur. Zaten paketlediğiniz öğeleri görselleştirir ve diğer önemli şeyleri satın almayı unutmamanızı sağlar.

Satın Alınacaklar görünümü, esasen bir alışveriş listesidir; tatiliniz için almanız gereken tüm öğeleri önceliklerine göre sıralar. Bir öğeyi satın aldığınızda durumunu değiştirin, öğe listeden kaybolacaktır.

8. ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın En önemli görevlerinizi düzenlemek için ClickUp Yapılacaklar Listesi Şablonunu kullanın

Denemek, ziyaret etmek veya yapmak istediğiniz yeni şeylerle dolu bir liste oluşturmak istiyorsunuz, ancak bunu yapmanın doğru yolunu bulamadınız mı? Daha fazla aramayın — ClickUp Bucket List Şablonu, hayallerinizi özetlemek ve bunları gerçekleştirmek için atmanız gereken adımları görselleştirmek için ihtiyacınız olan tek şey. ✨

Bu klasör şablonu, yapılacaklar listesi öğelerinizi düzenlemek için üç bölüme ayrılmıştır:

Denemeniz gereken yiyecekler Keşfedilecek yerler Etkinlikler

Her bölüm iki görünümle birlikte gelir. İlk görünüm, görevleri (liste öğeleri) oluşturduğunuz ve Durum, Son Teslim Tarihi, Memnuniyet, Hedef ve İlgili Kişiler gibi ClickUp Özel Alanlarını kullanarak ayrıntıları sağladığınız bir listedir.

İkinci görünüm (Eğlence Puanı), önceki görünümdeki Memnuniyet puanlarına göre düzenlenmiş görev kartlarının bulunduğu bir Kanban panosudur.

Klasör düzeyine giderseniz (ekranın solundaki Bucket List seçeneğine basarak), girdiğiniz tüm bucket list öğelerinin durumlarına göre sıralanmış bir özetini görebilirsiniz. Görünümleri değiştirerek öğeleri derecelendirmeye, kıtaya veya kişilere göre filtreleyin ve kendinizi geliştirme veya daha iyi yolculuklar için hedeflerinize doğru yola çıkın.

9. Chandoo tarafından hazırlanan Excel Yeni Yıl Kararları Şablonu

Chandoo tarafından hazırlanan Excel Yeni Yıl Kararları Şablonunu kullanarak hedeflerinizi belirleyin ve kolaylıkla tek tek gerçekleştirin

Basitliği değer veriyorsanız ve ayrıntılı bir Yeni Yıl karar şablonuna ihtiyacınız yoksa, Chandoo'nun Excel Yeni Yıl Karar Şablonu bir sayfa veya elektronik tablo ile işinizi görecektir.

Excel'deki bu Yeni Yıl kararları şablonu, temel olarak 1001 gün içinde tamamlamanız gereken 101 girdiden oluşan bir yapılacaklar listesidir. Elbette, şablonla birlikte gelen girdileri kullanmak zorunda değilsiniz. Metni silin ve gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz kişisel kararlarınızı yazın.

Her şey özelleştirilebilir, böylece başlığı, başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirebilirsiniz. Önceden biçimlendirilmiş alanlarda, bitiş tarihine kadar kaç gün kaldığını görebilir ve zamanınızı buna göre yönetebilirsiniz.

Bir görevi tamamladığınızda, yanındaki onay kutusunu işaretleyin. Görev vurgulanacak ve tablonun üstündeki ilerleme çubuğu buna göre hareket edecektir.

10. Canva Yeni Yıl Kararları Listesi Şablonu

Canva Yeni Yıl Kararları Listesi Şablonu, gelecek yıl için hedefler belirlemek için mükemmel bir temel sunar

Evet, Yeni Yıl kararlarınızı bir kağıda yazabilirsiniz, ama bunun neresi eğlenceli? Canva'nın Yeni Yıl Kararları Listesi Şablonu, tüm kararlarınızı yazmanıza ve listenize hak ettiği muhteşem tasarımı vermenize olanak tanır!

Şablon, kararlarınızı özetleyebileceğiniz bir sayfa içerir. Beyaz ve altın rengi tasarımı ve planlarınız ve hedefleriniz için bolca alan sunar.

Bu şablonun güzelliği, özelleştirilebilirliğinde yatıyor — her bir öğeyi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz! Favori renklerinizi seçin, dosya ekleyin, yeni sayfalar oluşturun, çizim yapın ve kendi Yeni Yıl kararlarınızı yazın. ✍️

Önerimiz mi? İlk sayfayı kararlarınızı özetlemek için kullanın ve her birini daha ayrıntılı olarak tartışmak için yeni sayfalar oluşturun. Düşüncelerinizi not almak ve ilerlemenizi izlemek için biraz yer bırakın.

Yeni Yıl Kararları Şablonları: Hayallerinizi Görselleştirin ve Gerçekleştirin

Sunduğumuz şablonlar, Yeni Yıl kararlarınızı not almak, görselleştirmek ve düzenlemek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Özellikleri, doğru yolda kalmanıza ve listenizdeki her şeyi başarmak için motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. 🎄

Sunulan ClickUp şablonları, çeşitli amaçlar için 1.000'den fazla seçenek içeren platformun etkileyici kütüphanesinin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. ClickUp'a kaydolun ve şablon seçimini ve proje ve görev yönetimi, takım işbirliği, beyin fırtınası ve organizasyon için düzinelerce özelliği keşfedin.