2025'in En İyi 15 Proje Yönetimi Aracı

Bir proje yöneticisi olarak kesin olarak öğrendiğim bir şey var: bu iş cesaretsizlere göre değil.

Hayatımın tipik bir günü, son teslim tarihlerinin peşinde koşmak, kaynakları idare etmek ve paydaşlarla ilgilenmekle geçen bir koşuşturmaca ile geçer. Bunların her biri zorlu bir iştir (özellikle de zorlu müşterileriniz varsa sonuncusu).

Kariyerimin ilk yıllarında, temel konularda bile zorlanıyordum. Müşteri ve paydaşların taleplerini karşılamak için koştururken, raporları ve analizleri incelerken, önemli bir veya iki görevi yapmayı unutuyordum. Ya da üç. Anladınız siz.

Neyse ki, sonunda proje yönetimi yazılımlarıyla işi (ve hayatı) nasıl kolaylaştıracağımı buldum. Artık sağlam süreçler ve sistemlerim var ve projelerimdeki ağır işlerin çoğunu yapmak için araçlar ve otomasyon kullanıyorum.

Tecrübelerime ve ClickUp ekibimiz tarafından yapılan araştırma ve testlere dayanarak, en iyi 15 proje yönetimi aracının bir listesini derledik.

Öyleyse, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım!

En iyilerini belirlemek için birkaç proje yönetimi yazılımı çözümünü test ettik. İşte proje yönetimi araçlarına genel bir görünüm:

Ad En iyisi Fiyatlandırma ClickUp Gelişmiş AI özellikli proje yönetimi Aylık 0 ila 19 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Asana Gereksiz özellikler içermeyen proje yönetimi Aylık 0 ila 30,49 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Trello İş akışlarını dijital Kanban panosu olarak görselleştirme 0 $'dan 17,50 $'a kadar, 50 kullanıcı için aylık Wrike Paydaşları yönetme Aylık 0 ila 24,80 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Zoho Projeleri Zoho ekosisteminde iş Aylık 0 ila 9 dolar arasında Monday Ölçeklenebilir proje yönetimi Aylık 0 ila 24 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Jira Çevik yazılım geliştirme ve BT projelerini yönetme Aylık 0 ila 16 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Basecamp Küçük takımlar için işbirliğine dayalı çalışma Aylık 15 ila 299 dolar arasında Smartsheet Excel benzeri bir arayüzde proje yönetimi Aylık 0 ila 32 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Adobe Workfront Yaratıcı ve pazarlama proje yönetimi Özel fiyatlandırma Microsoft Project Kurumsal düzeyde kaynak yönetimi Aylık 10 ila 55 dolar ve lisans satın alımı için 679,99 ila 1299,99 dolar TeamWork Proje izleme ve performans değerlendirmesi Aylık 0 ila 25,99 dolar; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Celoxis Sınırsız görev, proje ve portföy yönetimi Aylık 15 ila 25 dolar arasında Miro Beyaz tahtaları kullanarak beyin fırtınası yapın Aylık 0 ila 20 dolar arasında; kurumsal planlar için özel fiyatlandırma Nifty Uzak takımları bir araya getirme Aylık 0 ila 499 dolar arasında

Bunu hallettikten sonra, 15 proje yönetimi çözümünün her birini inceleyelim ve onları özel kılan özellikleri görelim.

1. ClickUp

En iyi yapay zeka destekli çok yönlü proje yönetimi aracı

Ücretsiz Başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp'ın proje yönetimi çözümüne tesadüfen rastladım. 2020 yılı civarındaydı, herkes küresel bir pandeminin ortasında bile işlerini halletmek için uzaktan proje yönetimi araçları arıyordu. O sıralarda seçeneklerimi değerlendiriyordum ve ClickUp da kendini bulmaya çalışıyordu.

İlk tereddütlerime rağmen, ClickUp bazı düzgün proje ve görev yönetimi özellikleri, belge düzenleme, ilerleme izleme vb. ile beni etkiledi. Ücretsiz bir hesapla bile çok şey yapabilmeyi sevdim — Sonsuza Kadar Ücretsiz planlarına sınırsız kullanıcı ve görev ekleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, ClickUp hakkında en çok takdir ettiğim şey, yıllar içinde nasıl geliştiği. ClickUp'ta güncellemelerin ve yeni sürümlerin hızı inanılmaz. Özelliklerin eklendiğini ve kullanıcı deneyiminin daha kullanıcı dostu hale geldiğini gördüm ve şimdi AI'yı da eklediler. 3.0 sürümü, şimdiye kadarki en iyisi gibi görünüyor.

Ancak, gerçekten öne çıkan şey AI aracı olan ClickUp Brain'dir.

AI destekli proje yönetimi

ClickUp Brain'i kullanarak daha hızlı ve akıllı iş yapın

Daha sonra ele alacağımız diğer bazı proje yönetimi yazılımlarında yapay zeka bulunsa da, yapay zeka asistanı ClickUp Brain bir adım önde.

ClickUp Brain, insanlardan görevlere, ClickUp içindeki belgelere ve hatta tüm bağlı uygulamalara kadar tüm dijital altyapınızı birbirine bağlar. Bu, iş teknolojisi yığınlarımızın giderek daha kolay gezilebilir ve aranabilir hale gelmesine yardımcı oldu.

AI Knowledge Manager, ClickUp içindeki ve ClickUp ile bağlantılı her şey hakkında bağlamsal ve anında cevaplar verebilir.

Bir AI Proje Yöneticisi olan ClickUp Brain, görevleri otomatikleştirir, ilerleme güncellemelerini paylaşır, verileri tablolara doldurur ve özetler oluşturur. Hatta görevleriniz için otomatik olarak alt görevler önerebilir ve oluşturabilir ve bir şeyin süresi dolduğunda size hatırlatabilir. Tek bir tıklama ile stand-up'lar ve toplantı özetleri oluşturabilmekten çok memnunum.

AI Writer for Work işimi 10 kat daha kolay hale getirdi. İşte nasıl:

ClickUp Brain sizin için yazsın, siz özelleştirin — zamandan ve çabadan tasarruf edin!

ClickUp Brain, komutlarınızı temel alarak sizin için yazabilir ve düzenleme yapabilir. Eğer komutunuz yoksa, 100'den fazla rol tabanlı komut koleksiyonundan seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, yerleşik gramer ve yazım denetimi ile yazma becerinizi geliştirir, mesajlara hızlı yanıtlar oluşturur ve ses dosyalarını metne dönüştürür.

ClickUp Brain ile etkili e-postalar tasarlayın, metinlerinizi düzeltin ve çok daha fazlasını yapın

Ancak ClickUp'ın sunduğu tek şey bu değil; diğer proje yönetimi özellikleri de aynı derecede güçlüdür.

Etkili görev yönetimi

ClickUp, proje ayrıntılarınızı Alan, Klasör, Listeler, Görevler ve Alt Görevler arasında hiyerarşik bir biçimde düzenlemenizi sağlar. Ayrıca, ayrıntılı izleme için görevlere kontrol listeleri, alt görevler ve özel alanlar eklemenize de olanak tanır.

Görev düzeyinde ilişkileri ve karşılıklı bağımlılıkları tanımlayabilmeyi seviyorum, böylece önemli bir görevi asla kaçırmıyorum. Öncelik işaretleri de takımımın hangi görevleri önce alacağını belirlemesine yardımcı oluyor.

Dahası, ClickUp günlük süreçlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur. Eylemlere, tetikleyicilere veya koşullara bağlayabileceğiniz 50'den fazla özelleştirilebilir otomasyon tarifi sunar. Ayrıca, proje yönetimi yazılımına yeni özellikler ekleyen 35'ten fazla özelleştirilebilir ClickApp ile kullanıcı deneyimini özelleştirebilirsiniz.

İşbirliğine dayalı çalışma

ClickUp Docs, takımların belgeleri oluşturmasına, düzenlemesine ve birbirleriyle ve dış paydaşlarla paylaşmasına yardımcı olur. Kolay bilgi paylaşımı için yorum ekleyebilir, zengin düzenlemeler yapabilir ve belgeleri görevlere bağlayabilirsiniz.

ClickUp'taki Beyaz Tahtalar, tüm paydaşların girdilerinin proje kapsamına dahil edilmesini sağlar. Beyaz Tahtaları iş akışlarımı oluşturmak için kullanıyorum (çünkü görsel bir düşünürüm!). Beyaz Tahtaya derinlik ve bağlam eklemek için belge, web bağlantısı ve resim bile ekleyebiliyorum.

Kaynak yönetimi

ClickUp ile ilerlemeyi izlemek çok kolaydır; ClickUp Hedefleri içinde hedeflerinizi belirleyin, her birini ilgili sahiplere atayın ve gerçek zamanlı izleme için özelleştirilmiş ClickUp Gösterge Panelinizi oluşturun. Uygun gördüğünüz bileşenleri ekleyin ve gösterge panelini ilgili paydaşlarla paylaşın.

Ayrıca projelerimde farklı Görünüm türleri arasında geçiş yapabilmeyi seviyorum; Gantt Grafiği görünümü bana projelerin genel bir özetini sunarken, Liste görünümü her görevi durum, sahibi, öncelik vb. ile birlikte gösterir ve Pano görünümü görevleri Kanban tarzında "ilerleme halinde", "tamamlandı", "başlayacak" vb.

Şablonlar

ClickUp'ta, işe hemen başlayabilmenize yardımcı olacak 1000'den fazla farklı şablon da mevcuttur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile tüm projelerinizi verimli ve etkili bir şekilde yürütün

Benim çok yararlı bulduğum bir tanesi ClickUp Proje Yönetimi Şablonu. Projelere hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Karmaşık proje ihtiyaçları için gelişmiş özellikler içerir ve birkaç tıklama ile sizin için organize bir çalışma alanı kurar. Liste, Kanban, Form vb. gibi temel görünümler dahildir.

Şablon, öncelik, zaman tahmini, başarı ölçütleri vb. alanları önceden ayarlayarak görevleri kolayca düzenlemenizi sağlar. Sıfırdan planlama yapmaktan kaçınmak ve projelerinizi verimli bir şekilde yürütmek için kullanın.

ClickUp, hayatınızı her gün kolaylaştırır.

Ve böyle düşünen tek kişi ben değilim — G2 incelemesinde şöyle deniyor

"Her şeye takıntılıyım. AI aracı inanılmaz bir değer katıyor. Her alanın altında bulunan çeşitli görünüm seçeneklerini seviyorum. Tekrarlayan görevler için kapsayıcı seçenekleri seviyorum. Kolay ve net yorumlama özelliklerini seviyorum, bu sayede takımım çeşitli görevler üzerinde toplu olarak çalışırken herkesin işlerden haberdar olması çok kolay oluyor. Genel olarak piyasadaki en iyi görev yönetimi yazılımı ve hepsini denedim!"

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama henüz masaüstü uygulamasının tüm özelliklerine sahip değildir

Yeni kullanıcılar, kapsamlı özellik listesini biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri

İşimle ve MÜŞTERİLERİMLE ilgili TÜM görevlerim için tek bir proje yönetimi noktası. ClickUp, müşteri iletişiminin %95'inin yer aldığı müşteri portallarına sahip olmamı sağlayarak gelen kutumdaki gürültüyü azalttı. Sanal Asistanım ve ben de ClickUp'ta SOP'larımızı kolaylaştırdık!

İşlerim ve MÜŞTERİLERİM ile ilgili TÜM görevlerim için tek bir proje yönetimi noktası. ClickUp, müşteri iletişiminin %95'inin yer aldığı müşteri portallarına sahip olmamı sağlayarak gelen kutumdaki gürültüyü azalttı. Sanal Asistanım ve ben de ClickUp'ta SOP'larımızı kolaylaştırdık!

2. Asana

Sorunsuz ekip çalışması için en iyi proje yönetimi yazılımı

asana aracılığıyla

Asana'da gerçekten öne çıkan şey, kullanıcı dostu ve düzenli kullanıcı arayüzüdür. Hantal menülerde veya karmaşık gösterge panellerinde gezinmek zorunda kalmıyorum, bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında, oldukça zaman kazandırıyor. Kullanıcı arayüzü beş bölüme ayrılmıştır: Kenar çubuğu, Başlık, Üst çubuk, Ana pencere ve Görev ayrıntıları penceresi.

Her bir düzen öğesinin kasıtlı ve sezgisel olması hoşuma gitti, böylece hemen işe koyulup proje yönetimine başlayabilirsiniz. Hızlı gezinme için Favorilerinizi Asana'nın kenar çubuğuna ekleyebilirsiniz.

Asana'nın, önceden oluşturulmuş proje şablonları ve kullanımı kolay iş akışı oluşturucu ile projenizi hızlı bir şekilde başlatmanıza yardımcı olmasını beğendik. İlerleme izleme ve son teslim tarihleri gibi özellikler sayesinde projeleri yönetmek de oldukça kolay. Bir görevi tamamladığınızda görünen eğlenceli animasyonlar ise yüzünüzü güldürecek.

Takımınızı görevlere kolayca ekleyebilir ve yorumlar kullanarak onlarla iletişim kurabilirsiniz. Asana, dağınıklığı ortadan kaldırır ve sizin ve takımınızın en önemli şeye, yani işleri halletmeye odaklanmanızı sağlar!

Ancak, Asana'nın size özel görev durumları veya roller vermediğini fark ettim. Ayrıca, görev kontrol listeleri oluşturamaz veya bir görevde birden fazla atanan kişi belirleyemezsiniz, bu da bizim için sınırlayıcı bir özellikti.

Asana'nın en iyi özellikleri

Panolar, Listeler, Zaman Çizelgeleri, Takvimler ve Gantt grafikleri ile projenizin kapsamlı bir görünümünü elde edin

Formlar, Kurallar, Paketler ve Şablonlar kullanarak iş akışı otomasyonu kurun

İş yükü yönetimi ve zaman takibi gibi özelliklerle kaynakları etkin bir şekilde yönetin

Akıllı alanlar, özetler, düzenleme, durumlar, cevaplar ve özetler için Asana Intelligence ile proje yönetiminde yapay zekayı kullanın

Asana'yı 200'den fazla uygulama (ClickUp dahil) ile bağlayarak proje yönetimini merkezileştirin ve sınırsız proje ve dosya depolama alanının keyfini çıkarın

Asana sınırlamaları

Bilgi tabanı oluşturmak ve yönetmek, yapılabilir olsa da zorlu bir iştir

Kapsamlı bir proje yönetimi şablon seti yoktur

Asana Intelligence, ücretsiz proje yönetimi yazılımı planında mevcut değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (12.500+ yorum)

Kullanıcıların Asana hakkında söyledikleri

Araç çok sezgisel ve kullanımı kolaydır. Arayüzü harika, diğer araçlarla çok uyumlu, bu da farklı bir araçtan geçiş yapıyorsanız yardımcı oluyor. Görevleri tamamlarken gösterilen çoklu animasyonlar, iş gününün monotonluğunu kırıyor ve büyük bir artı.

Araç çok sezgisel ve kullanımı kolaydır. Arayüzü harika, diğer araçlarla çok uyumlu, bu da farklı bir araçtan geçiş yapıyorsanız yardımcı oluyor. Görevleri tamamlarken gösterilen çoklu animasyonlar, iş gününün monotonluğunu kırıyor ve büyük bir artı.

3. Trello

Kanban panosu tarzı görselleştirme için en iyi proje yönetimi yazılımı

atlassian aracılığıyla

Kanban Panoları kullanarak projeleri yönetmekten hoşlanan benim gibi görsel düşünen biriyseniz, Trello size mükemmel bir şekilde uyacaktır. Trello, karmaşık projeleri basit Kanban Panolarına dönüştürmenize ve iş akışını kolayca görselleştirmenize olanak tanıyan karmaşık olmayan bir araçtır. Etkileşimli dijital Kanban Panosu, kartları "Yapılacak", "Bekleyen", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi aşamalar arasında taşıyarak proje ve görev durumunu hızlı bir şekilde güncellemenize yardımcı olur

Bu, ilerlemeyi, sorunları ve kaynak kısıtlamalarını kolayca görmenin bir yoludur. Ayrıca, arayüzü karmaşık hale getirmeden gelişmiş proje yönetimi özellikleri eklemek için güçlendiriciler kullanabileceğimizi de keşfettik.

Özel alanları kullanarak kişiselleştirebilir ve etiketler ile görevlerinizi önceliklendirebilirsiniz.

Araç basit, ancak çok basit olabilir. Özel durumlar ve hedefler oluşturma ve izleme özelliği bulunmayan Trello, karmaşık projeler için uygun olmayabilir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Basit, Kanban tarzı düzen ile hızlı bir proje genel bakışı elde edin

Projenizin ayrıntılarını Panolar, Listeler ve Kartlar olarak görselleştirin

Üye bilgileri, son teslim tarihleri, ek dosyalar vb. gibi proje verilerini tek bir yerde düzenleyin

Özel alanları kullanarak belirli iş gereksinimlerini karşılamak için Trello kartlarını özelleştirin

Butler adlı kullanışlı AI asistanını kullanarak iş akışlarını otomatikleştirmek için çeşitli eylemler için otomatik kurallar belirleyin

Trello sınırlamaları

Gerçek zamanlı sohbet veya akıllı bildirimler sunmaz

Basit kart sistemi, daha büyük ve karmaşık projeler için işe yaramayabilir

Pano dışındaki işbirliği araçları ve görünümler ücretlidir

7/24 destek yok

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: 12,50 $/ay kullanıcı başına

Kurumsal: 50 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5. 0 (13.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (23.100+ yorum)

Kullanıcıların Trello hakkında söyledikleri

Kanban panosu ile olağanüstü bir uygulama. Görev güncellemeleri için sürükle ve bırak özelliği ile harika. Görev planlama ile kapsamlı. Grafikler kullanarak projeleri görselleştirme ile güvenilir.

Kanban panosu ile olağanüstü bir uygulama. Görev güncellemeleri için sürükle ve bırak özelliği ile harika. Görev planlama ile kapsamlı. Grafikler kullanarak projelerin görselleştirilmesi ile güvenilir.

4. Wrike

Müşteri ve takım yönetimi için en iyi proje yönetimi yazılımı

wrike aracılığıyla

Wrike'ın paydaşları yönetmek ve onları güncel tutmak için mükemmel bir proje yönetimi yazılımı olduğunu gördük. İster şirket içi takımlarla ister dış müşterilerle işbirliği yapıyor olun, Wrike, ücretli bir hesabı olmasa bile herkesi bilgilendirir ve memnun eder.

Bu özelliği, durum güncellemeleri için proje yönetim aracımızda hesap oluşturmak istemeyen bir müşteriyle çalışırken özellikle yararlı buldum.

Bu aracı, veri gizliliği ve güvenliğinden ödün vermeden bilgi paylaşımı için farklı izin düzeylerine sahip etkileşimli gösterge panelleri oluşturmak için kullandım. Aracı test ederken, özel raporlar ve farklı türde proje görünümleri oluşturabilmeyi beğendik.

Wrike'ın iletişim silolarını ortadan kaldırması da bizim için öne çıkan özelliklerden biri oldu. Gerçek zamanlı güncellemeler ve prova araçları sayesinde, herkesi bilgilendirebilir ve şeffaflığı artırabilirsiniz.

Ancak, bir "Her Şey" görünümü ve Not Defteri gibi hızlı notlar alabilme özelliği de eklenmesini dilerdim.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Proje yönetimi için bir yapay zeka aracı olan Wrike'ın İş Zekası ile işlerinizi daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde halledin

Basit bir talep formu kullanarak görevleri veya projeleri başlatın

Projeleri özel Alanlara düzenleyin ve verileri projeler, klasörler, görevler ve alt görevler halinde kataloglayın

Takvim görünümü, Kanban panosu, Tablo görünümü, Gantt grafikleri ve İş yükü grafikleri gibi farklı düzenlerde işleri görselleştirin

Çapraz etiketleme, canlı belge düzenleme, prova okuma, harici işbirlikçiler gibi özellikleri kullanarak paydaş yönetimini basitleştirin.

Wrike sınırlamaları

Proje yönetimi yazılımının ücretsiz sürümünde Gantt grafikleri, gösterge panelleri ve otomasyon gibi özellikler bulunmamaktadır

Yeni kullanıcılar başlangıçta öğrenmesi ve kullanması zor bulabilir

Bazı kullanıcılar arayüzü hantal bulmuş ve bunun işlerini engellediğini belirtmişlerdir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5,0 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (2.600+ yorum)

Kullanıcıların Wrike hakkında söyledikleri

Takımımla iletişim kurabilmeyi ve daha büyük bir projenin genel görünümünü kolayca görebilmeyi seviyorum. Wrike'ın yapısını anladıktan sonra, paydaşlar ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok kolay.

Takımımla iletişim kurabilmeyi ve daha büyük bir projenin genel görünümünü kolayca görebilmeyi seviyorum. Wrike'ın yapısını anladıktan sonra, paydaşlar ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmak çok kolay.

5. Zoho Projects

Zoho ortamındaki en iyi proje yönetimi aracı

zoho aracılığıyla

Zoho kullanıcıları, proje yönetimi aracı aramak için çok uzağa bakmak zorunda kalmazlar. Zoho Projects, Zoho platformunda kalmak istediğinizde kullanabileceğiniz yerel bir görev yönetim sistemidir. Ayrıca, Zoho ekosistemine zaten yatırım yaptıysanız, oldukça uygun fiyatlı bir seçenektir.

Zoho Projects'in, takımımın günlük olarak kullandığı diğer Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını beğendim. Ancak, çok sezgisel olmayan bir kullanıcı arayüzü ve raporlama özelliklerine odaklanmaması nedeniyle, sizin için en iyi seçenek olmayabilir. Ayrıca, Zoho ortamına yatırım yapmak, yalnızca büyük ölçekli ve karmaşık gereksinimleriniz varsa işe yarar.

Zoho Projects'in en iyi özellikleri

İş kırılım yapıları, evrensel ekleme, görev listeleri, hatırlatıcılar ve yinelenen görevlerle pratik görev yönetimi uygulayın

Düzenleri, alanları, görünümleri, durumları, şablonları, etiketleri vb. özelleştirin.

Feed'ler, sohbet, bahsetmeler, forumlar, e-postalar ve belgeler kullanarak diğerleriyle işbirliği yapın

İş kurallarına ve mantığına uygun otomatik ş Akışları tasarlayın

Faturalandırma ve iş yükü yönetimi için zaman yönetimini basitleştirin

Zoho Projects sınırlamaları

Zoho gösterge paneli ve kullanıcı arayüzü çok iş gerektiriyor ve temel raporlama özelliklerinden yoksun

Verileri düzenlemek, sıralamak ve aramak son derece sezgisel değildir

Özelleştirme zahmetli ve zaman alıcıdır

Zoho Projects fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Zoho Projects derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (500'den fazla yorum)

Kullanıcıların Zoho Projects hakkında söyledikleri

Zoho One, fiyat konusunda hassas küçük işletmeler için iyi bir CRM ve araçlar paketidir. CRM'lere aşina olmayan kişiler için kullanımı kolaydır. Hubspot veya Salesforce ile elde edebileceğiniz birçok entegrasyon ve fonksiyondan yoksundur, ancak temel e-posta pazarlaması, kişileri yönetme yöntemi ve basit abonelikler ve ürünler ihtiyacınız varsa iyi iş çıkarır.

Zoho One, fiyat konusunda hassas küçük işletmeler için iyi bir CRM ve araçlar paketidir. CRM'lere aşina olmayan kişiler için kullanımı kolaydır. Hubspot veya Salesforce ile elde edebileceğiniz birçok entegrasyon ve fonksiyondan yoksundur, ancak temel e-posta pazarlaması, kişileri yönetme yöntemi ve basit abonelikler ve ürünler ihtiyacınız varsa iyi iş çıkarır.

Ayrıca okuyun: İnşaat projelerini yönetmek için en iyi araçlar

6. Monday. com

Her boyuttaki işletme için en iyi proje yönetimi yazılımı

İster hızlı büyüyen, yüksek potansiyelli bir startup ister köklü bir kurumsal şirket olun, Monday.com değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilir. Proje yönetimi yazılımının sezgisel kullanıcı arayüzünün iyi ölçeklenebilir olduğunu ve farklı boyutlardaki takımların bir dizi fonksiyonu yerine getirmesine olanak tanıdığını keşfettik.

İster basit bir yapılacaklar listesi yönetiyor ister karmaşık bir projenin iş kırılım yapısını oluşturuyor olun, Monday.com ile bunu nispeten kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca, projeye bağlı olarak Gantt grafik görünümünden takvim görünümlerine ve Kanban panolarına geçmenize de olanak tanır.

Ne yazık ki, entegrasyonlar ve otomasyon gibi önemli özelliklere erişmek için daha yüksek fiyatlı ücretli planlardan birine ihtiyacınız olacak. Monday.com ayrıca, uzaktaki takımlar için gerekli olan ekran yakalama özelliğini de sunmuyor.

Monday. com en iyi özellikler

Monday AI asistanından yardım alarak işleri otomatikleştirin ve içerik oluşturun

30'dan fazla bileşen içeren özelleştirilebilir gösterge panelleriyle daha akıllı kararlar alın

Gantt grafikleri, Kanban panosu vb. 10'dan fazla proje görünümüyle projenizi istediğiniz şekilde görüntüleyin.

İş akışlarını özelleştirmek ve otomatikleştirmek için kodsuz oluşturma özelliğinden yararlanın

Projelerinize, hedeflerinize ve iş akışlarınıza uygun uçtan uca görev yönetimi uygulayın

Beyaz Tahta, gömülü belgeler, güncelleme bölümü vb. kullanarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın.

Monday. com sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ücretsiz proje yönetimi yazılımının çok basitleştirildiğini ve renkli bir Excel gibi hissettirdiğini belirtmiştir

Zor öğrenme süreci ve yüksek fiyatlar cesaret kırıcıdır

Yüksek hacimli verileri tüketir, bu da performansı etkiler ve platformun yavaşlamasına neden olur

Monday. com fiyatlandırma

3 ila 49 koltuk için:

Ücretsiz

Temel: Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Standart: Koltuk başına aylık 14 ABD doları

Pro: Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (10.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.700+ yorum)

Kullanıcıların Monday.com hakkında söyledikleri

Genel olarak Monday, proje yönetimi için iyi bir araçtır. Startup'larda veya yüksek hacimli şirketlerde çalışanlara şiddetle tavsiye ederim.

Genel olarak Monday, proje yönetimi için iyi bir araçtır. Startup'larda veya yüksek hacimli şirketlerde çalışanlara şiddetle tavsiye ederim.

Monday blues mu yaşıyorsunuz? Sizin için Monday alternatiflerimiz var 🙌

7. Jira

Çevik ve BT takımları için en iyi proje yönetimi yazılımı

atlassian aracılığıyla

Jira, çevik geliştirme ve BT projeleri için popüler bir proje yönetimi yazılımıdır. BT ve proje yöneticileri, sorunları ve hataları izlemek, işbirliğine dayalı bir geliştirme alanı oluşturmak ve sprintleri koordine etmek için kullanır.

Jira'yı etkileyici bulduk, ancak daha çok deneyimli BT uzmanları için uygun. Geliştiricilerin kullanıcı hikayeleri oluşturduğu ve ilerlemeyi görsel olarak izlediği çevik projeleri yönetmek için oldukça etkilidir.

Ancak, hataları izlemek için harika olmasına rağmen, diğer proje yönetimi görevleri için kullanımı kolay bulmadık. Ayrıca, yetenekleri artırmak için eklentiler eklemek Jira'nın maliyetlerini hızla artıracaktır.

Hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için adil bir şablon seçimi sunar.

Jira'nın en iyi özellikleri

Büyük ve karmaşık projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölmek için Scrum panoları oluşturun

Kullanıma hazır gösterge panelleri ve raporlarla projeleri takip edin

Sezgisel sürükle ve bırak özelliğini kullanarak otomasyonu ayarlayın

DevOps görünürlüğü ve depo erişimi ile geliştiricilerin kod geliştirmeye odaklanmasını sağlayın

Jira'yı Atlassian ve iş ortağı araçlarıyla otomatik olarak entegre etmek için Open DevOps'u kurun

Jira sınırlamaları

Arama ve filtreleme sistemleri daha sezgisel olabilir

Abonelik maliyetleri, somut bir değer katmadan sürekli artmaya devam ediyor

Katı arayüzü ve özelleştirmedeki zorluklar Jira'yı esnek olmayan bir araç haline getiriyor

Jira fiyatlandırması

10 kullanıcı için:

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2: 4,3/5,0 (5.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (14.000+ yorum)

Kullanıcıların Jira hakkında söyledikleri

JIRA'yı gerçekten çok seviyorum, destekleri yetersiz ama özelleştirme seçenekleri birinci sınıf. Otomasyon kuralları sayesinde bir sürü manuel ve sıkıcı işi ortadan kaldırdık ve oluşturulabilen gösterge panelleri oldukça güzel.

JIRA'yı gerçekten çok seviyorum, destekleri yetersiz ama özelleştirme seçenekleri birinci sınıf. Otomasyon kuralları sayesinde bir sürü manuel ve sıkıcı işi ortadan kaldırdık ve oluşturulabilen gösterge panelleri oldukça güzel.

8. Basecamp

Çevrimiçi işbirliği için en iyi proje yönetim sistemi

basecamp aracılığıyla

Benim için Basecamp, "işleri nasıl basit tutabilirim" sorusunun bir örneğidir

Oldukça güçlü olan diğer proje yönetimi araçlarının aksine, Basecamp temel özelliklere sahip kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.

Bu proje yönetimi yazılımı, çevrimiçi işbirliği, küçük takımları birbirine bağlama ve hedeflerine odaklanmalarını sağlama üzerine yoğunlaşmıştır. Takımların mesaj panoları, dosya paylaşımı, yapılacaklar listeleri vb. ile daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur.

Basecamp'ın dosya, güncelleme, kaynak ve diğer önemli materyalleri paylaşmak için merkezi bir hub olması hoşuma gitti. Bunu, kuruluşunuz için bir iç forum olarak düşünün. Dahası, takımlar proje yönetimi özellikleri tarafından bunalmadan kolayca işbirliği yapabilir. Bizce bu, Basecamp'ı en iyi sorunsuz işbirliği araçlarından biri yapıyor.

Ancak, özel alanlar ve durum, yerel belgeler, etiketler, Gantt grafikleri ve benzeri temel özellikler olmadan, yazılımı biraz sınırlı bulduk. Ayrıca, ücretsiz bir plan yok, sadece ücretsiz deneme sürümü var.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Görevleri, atamaları ve programları tek sayfalık bir gösterge panelinde düzenleyin

Takım tartışmaları için merkezi bir konum olan Mesajlar aracılığıyla güncel kalın

Yapılacaklar listeleri oluşturun ve işleri, son teslim tarihlerini, ilerlemeyi ve sorumlulukları izleyin

Campfire gibi işbirliği özelliklerini kullanarak takım üyeleriyle etkileşim kurun

Fiziksel veya bulutta dosya ve görüntü oluşturun, depolayın, paylaşın ve tartışın

Basecamp sınırlamaları

Forum benzeri düzen, daha küçük projeler için harikadır, ancak daha büyük ve daha karmaşık projeler söz konusu olduğunda işlevselliğini yitirir

Gantt grafikleri, görev atamaları vb. gibi çoğu proje yönetimi aracında bulunan temel özelliklerden yoksundur

Mesaj panosu ve sohbet donmaya meyillidir

Basecamp fiyatlandırması

Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 299 $

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5. 0 (5.200+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (14.400+ yorum)

Kullanıcıların Basecamp hakkında söyledikleri

Basecamp, kullanıcı dostudur ve takımımız için birçok özellik sunar. Proje/etkinlikler ve günlük iletişimde işbirliği yapmamızı sağlar. Basecamp'ı en başarılı şekilde kullanan takım üyelerimiz, bu aracı her gün, gün boyu kullanır.

Basecamp, kullanıcı dostudur ve takımımız için birçok özellik sunar. Proje/etkinlikler ve günlük iletişimde işbirliği yapmamızı sağlar. Basecamp'ı en başarılı şekilde kullanan takım üyelerimiz, bu aracı her gün, gün boyu kullanıyor.

9. Smartsheet

Hesap tablosu severler için en iyi proje yönetimi yazılımı

via Smartsheet

Takımınız elektronik tablolarla çalışmaktan memnunsa, proje yönetimi yazılımı uygulamak bu çalışma tarzından vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Smartsheet'in elektronik tablo düzeni, görev izleme, yorumlar ve son tarihler ile işinizi basitleştirir. Ayrıca, otomatik iş akışları, Gantt grafikleri, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve işbirliğine dayalı çalışma gibi proje yönetimi özelliklerini de sunar. Excel benzeri bir ortamda çalışmak için eğitildiyseniz oldukça kullanışlıdır! Dahası, işinizde kullanacağınız birçok araçla entegre olur.

Formüller, metinler ve özetler için AI araçlarını beğendik, ancak bunlar yalnızca Enterprise planında sunuluyor. Ayrıca notlar ve belgeler oluşturamama ve hedefler belirleyememe özelliğinin oldukça dezavantajlı olduğunu gördük.

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Projelerinizi Izgara, Gantt grafikleri, Kartlar, Takvim vb. gibi çeşitli görünümlerde görselleştirin.

AI araçlarıyla elektronik tablo hücrelerinde formüller veya metinler oluşturun

Belge paylaşımı, düzeltme, bildirimler ve konuşma konuları ile işbirliğini basitleştirin

Bütçe ve kaynak yönetimi vb. için önceden hazırlanmış şablonlardan yararlanın.

Görev bağımlılıklarını ve iş yüklerini yönetirken kritik yolları oluşturun ve izleyin

Smartsheet sınırlamaları

Tek bir Smartsheet dosyasına birden fazla hesap tablosu ekleyemezsiniz

Proje görselleştirme ve grafik oluşturma iyileştirilebilir

Formül ve veri depolama kapasitesi için yeterli destek yok

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 9 $

İş: Kullanıcı başına aylık 32 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Smartsheet puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (15.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (3.200+ yorum)

Kullanıcıların Smartsheet hakkında söyledikleri

Smartsheet'te en çok sevdiğim şey, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı. Program sezgisel bir arayüze sahip olduğu için, isteklerime ve dahil olduğum projelerin ihtiyaçlarına göre elektronik tablolar ve gösterge panelleri oluşturmak ve özelleştirmek çok kolay.

Smartsheet'te en çok sevdiğim şey, çok yönlülüğü ve kullanım kolaylığı. Program sezgisel bir arayüze sahip olduğu için, isteklerime ve dahil olduğum projelerin ihtiyaçlarına göre elektronik tablolar ve gösterge panelleri oluşturmak ve özelleştirmek çok kolay.

Ayrıca okuyun: Excel ve proje yönetimi araçlarının karşılaştırması

10. Adobe Workfront

Pazarlama takımları için en iyi proje yönetimi platformu

adobe aracılığıyla

Birçok farklı sistem veya platform yerine tek bir araç kullanmayı tercih ederim. Ancak, yaratıcı veya pazarlama projeleri üzerinde çalışmam gerektiğinde, Adobe Workfront her zaman ilk tercihim olmuştur. Nedenini size anlatayım.

Adobe Workfront ve Illustrator ve Photoshop gibi diğer Adobe ürünleri, takımınız için uyumlu bir yaratıcı ortam oluşturabilir. Varlık yönetimi, kaynak planlama ve dijital prova gibi proje yönetimi özellikleri yaratıcı proje ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

Her türlü yaratıcı gereksinim için eksiksiz bir araç seti sağlar. Bu odaklanmış yaklaşım, sanatçıların yaratıcı uğraşları için zaman kazanmalarını sağlar. Bununla birlikte, kapsamlı özellik setini ve biraz karmaşık iş akışlarını oldukça zorlayıcı buldum.

Workfront'un yalnızca özel yaratıcı yönetim araçlarına ihtiyaç duyan büyük kuruluşlar için uygun olabileceğini düşünüyoruz.

Adobe Workfront'un en iyi özellikleri

Dinamik görev yönetimi ile hareket halindeyken işleri planlayın, atayın ve teslim edin

Otomasyonu kullanarak görevleri önceliklendirin ve doğru takımlara hızlıca atayın

Gerçek zamanlı gösterge panelleriyle proje ilerlemesini takip edin ve aksaklıkları belirleyin

Merkezi iletişim ve çevrimiçi onay süreciyle dağıtılmış takımları birbirine bağlayın

Adobe Experience Cloud, Adobe Creative Cloud, Marketo Engage gibi diğer Adobe ürünleriyle entegre edin.

Adobe Workfront sınırlamaları

Oryantasyon ve eğitim için kendi kendine rehberlik kaydı ve topluluk odaklı forumlar gibi eski teknikler kullanır

Kullanıcı arayüzü katı, hantal ve iş gereksinimlerine göre özelleştirilemiyor

Ayarları kısıtlamak için değiştirseniz bile, gelen kutunuzu istenmeyen bildirimlerle doldurma eğilimindedir

Adobe Workfront fiyatlandırması

Seçim: Özel fiyatlandırma

Prime: Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

Adobe Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5. 0 (900+ yorum)

Capterra: 4. 4/5. 0 (‎1.400+ yorum)

Kullanıcıların Adobe Workfront hakkında söyledikleri

Workfront'tan önce pazarlama departmanım, farklı konumlardaki birçok kişiyle pazarlama görevlerini iletmek için büyük zorluklar yaşıyordu. Yaratıcı bir departman için en iyi süreçlere, ş akışına ve raporlara sahip olanın WF olduğuna karar vermeden önce birçok aracı araştırdık. Yalnızca prova aracı bile birinci sınıf.

Workfront'tan önce pazarlama departmanım, farklı konumlardaki birçok kişiyle pazarlama görevlerini iletmek için büyük zorluklar yaşıyordu. Yaratıcı bir departman için en iyi süreçlere, ş akışına ve raporlara sahip olanın WF olduğuna karar vermeden önce birçok aracı araştırdık. Yalnızca prova aracı bile birinci sınıf.

11. Microsoft Project

Etkili kaynak planlaması için en iyi proje yönetimi aracı

microsoft aracılığıyla

Yakında Microsoft Planner olarak yeniden adlandırılacak olan Project, karmaşık kaynak gereksinimleri olan birden fazla proje üzerinde çalışan kurumsal şirketlere yöneliktir. Yerleşik işletmeler, büyük ölçekli projeleri planlamak, yürütmek ve kolayca izlemek için kullanır. Aslında, ben buna bir portföy yönetim aracı derim.

Microsoft Project'in güçlü planlama özellikleri, ayrıntılı proje zaman çizelgeleri oluşturmanıza, görev bağımlılıklarını yönetmenize ve kaynak tahsisini optimize ederek çakışmaları önlemenize yardımcı olur. Doğal olarak, bu sorunlar büyük ölçekli operasyonlarda daha acildir.

Kapsamlı raporlama özelliklerini çok beğendik; platform, proje yöneticilerinin her proje aşamasında projenin durumunu, bütçe performansını ve kazanılan değeri izlemesine olanak tanıyor. Microsoft paketi ile entegrasyon, özellikle Microsoft 365 ekosisteminde zaten çalışıyorsanız ek bir artıdır.

Microsoft Project, birden fazla projeyi yönetmek isteyen kurumsal kullanıcılar için iyi bir seçimdir. Ancak, diğer kullanım durumları için tavsiye etmem.

Ayrıca, şelale tarzı proje yönetimi, yaklaşımları daha yinelemeli olan çevik proje takımları için sorunlar yaratabilir. Diğer bir deyişle, Microsoft Project pazarı oldukça niş bir pazardır.

Microsoft Project'in en iyi özellikleri

Yerinde veya bulut tabanlı proje yönetimi yazılımı olarak dağıtın

Proje süresi, gereken çaba, takım gücü vb. faktörlere bağlı olarak dinamik programları yönetin.

Microsoft Teams'i kullanarak takım üyeleriyle işbirliği yapın, dosya paylaşın, sohbet edin, toplantılar düzenleyin vb.

Power BI ile etkileşimli gösterge panelleri oluşturarak proje ilerlemelerini ve bağımlılıkları izleyin

Loop, Outlook, Viva Goals, Teams vb. gibi diğer Microsoft 365 deneyimleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin.

Microsoft Project sınırlamaları

Daha çok bir portföy yönetim yazılımı olduğu için, daha küçük projeler için ideal değildir

Öğrenme eğrisi dik olduğundan yeni kullanıcılar için uygun değildir

Üçüncü taraf uygulamalar, yazılımlar ve platformlarla entegre edilemez

Microsoft Project fiyatlandırması

Bulut dağıtımı

Planlayıcı Plan 1: Kullanıcı başına aylık 10 $

Project Plan 3: Kullanıcı başına aylık 30 $

Project Plan 5: Kullanıcı başına aylık 55 dolar

Yerinde dağıtım

Project Standard 2021: 679,99 $ tek seferlik satın alma

Project Professional 2021: 1.299,99 $ tek seferlik satın alma

Project Server: Özel fiyatlandırma

Microsoft Project derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 0/5. 0 (1.600+ yorum)

Capterra: 4. 4/5. 0 (1.800+ yorum)

Kullanıcıların Microsoft Project hakkında söyledikleri

Kapasite planlamasının düzgün özelliği, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme işimizi basitleştirir. Ayrıca, zamanlama ve planlama araçları olağanüstüdür – görsel zaman çizelgesi (Gantt grafikleri) ve bağımlılık izleme, projenin ilerlemesini izlememize yardımcı olur.

Kapasite planlamasının düzgün özelliği, kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme işimizi basitleştirir. Ayrıca, zamanlama ve planlama araçları olağanüstüdür – görsel zaman çizelgesi (Gantt grafikleri) ve bağımlılık izleme, projenin ilerlemesini izlememize yardımcı olur.

12. TeamWork

İzleme ve raporlama için en iyi proje yönetimi aracı

via TeamWork

Performansı ve zaman çizelgelerini izlemek için basit bir proje yönetimi yazılımı arıyorsanız, TeamWork sizin seçiminiz olmalı.

Tüm proje yönetimi araçları gerçek zamanlı proje bilgilerini paylaşırken, TeamWork'ün özelleştirilebilir raporlama özelliği ile bir adım önde olduğunu gördük. TeamWork'te proje finansmanı, zaman çizelgeleri, iş yükleri ve çok daha fazlasıyla ilgili metrikleri izlemek için size özel gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Proje durumunun bu kadar dikkatli bir şekilde izlenmesi, sorunları ortaya çıkmadan önce tespit etmenize yardımcı olur. Ayrıca, tüm paydaşlarla paylaşabileceğiniz kapsamlı raporlar elde ederek herkesin güncel bilgilere sahip olmasını sağlarsınız.

Ancak, aracın daha önemli özelliklerine erişmek için ücretli planlardan birine ihtiyacınız olacağını fark ettik.

TeamWork'ün en iyi özellikleri

Kaynakları ve iş yüklerini verimli bir şekilde yönetin ve dengeleyin

Zahmetsiz faturalandırma, gider yönetimi, bütçe yönetimi ve faturalandırılabilir veya proje maliyetlerinin hesaplanması için yerleşik zaman izleyiciyi kullanarak zamanı takip edin

Özel alanlar, etiketler ve sürümler kullanarak görevleri ve alt görevleri düzenleyin

Yorumlar, mesajlar, belgeler ve kanıtlar aracılığıyla iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapın

Ş Akışı otomasyonunu ayarlayın ve özelleştirilebilir şablonlardan projeler oluşturun

TeamWork sınırlamaları

Yöneticiler, birden fazla projeye erişimi ve izinleri izlemekte zorlanabilir

Gerçek zamanlı sohbet desteği yoktur

Yazılımın ücretsiz sürümü diğer araçlara göre daha sınırlıdır

TeamWork fiyatlandırması

Ücretsiz

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: 25,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Özel fiyatlandırma

TeamWork puanları ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (1.100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (800+ yorum)

Kullanıcıların TeamWork hakkında söyledikleri

Her proje ve her kullanıcı hakkında tüm raporları ve istatistikleri görebilmeyi çok seviyoruz. Bir projeyi ayrıntılı olarak planlamanıza ve gerekli tüm bilgileri tek bir yerde bulmanıza olanak tanır.

Her proje ve her kullanıcı hakkında tüm raporları ve istatistikleri görebilmeyi çok seviyoruz. Bir projeyi ayrıntılı olarak planlamanıza ve gerekli tüm bilgileri tek bir yerde bulmanıza olanak tanır.

13. Celoxis

Portföy yönetimi için en iyi proje yönetimi yazılımı

via Celoxis

Birden fazla projeyi aynı anda yürütmekten yoruldunuz mu? O halde Celoxis, proje yönetimi teknolojileri yelpazenizin bir parçası olmalı. Bu proje ve portföy yönetimi aracı, çeşitli projeleri merkezileştirir, bağımlılıkları vurgular ve görevleri genel hedeflere bağlar.

Celoxis, proje sağlığı ve kaynakları hakkında bütünsel bir genel bakış sağlayan sezgisel bir arayüze sahiptir. Proje yöneticilerinin kaynakları ustalıkla yönetirken portföy hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Aynı zamanda, yüksek düzeyde ayrıntı sunar. En küçük görevleri veya etkinlikleri daha büyük hedeflerle bağlantılandırarak herkesin kendini işin bir parçası hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Bu araç piyasaya yeni çıktığı için çok fazla deneyimim yok. Ancak, genel olarak olumlu bir deneyim yaşadık ve Celoxis'in gelecekte nasıl gelişeceğini merakla bekliyorum.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Talebi kapasiteyle eşleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen proje taleplerini merkezileştirin

Pazar koşullarına ve proje gereksinimlerine göre ölçeklenebilen dinamik proje planları geliştirin

Proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak takip edin ve gösterge panelinden ayrılmadan sorunları çözün

Projeler ve portföyler genelinde alacak hesaplarını, harcamaları, karlılığı ve diğer bütçe ölçütlerini yönetin

Kaynakları takip edin ve talep, kullanılabilirlik ve beceriye göre sağlayın

Celoxis sınırlamaları

Ücretsiz sürüm veya freemium sürüm sunmaz

Geri alma düğmesi yoktur ve bir proje öğesini silerseniz, bu öğe kalıcı olarak silinir

Harici paydaşlar için hesaplar için ödeme yapmanız gerekecektir

Celoxis fiyatlandırması

Yönetici: 25 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takım Üyesi: Aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (140+ yorum)

Capterra: 4. 4/5. 0 (300+ yorum)

Kullanıcıların Celoxis hakkında söyledikleri

Yeni PPM, proje teslimatını önemli ölçüde dönüştürdü, 4 aracı gereksiz hale getirdi, proje portföyüne yeni bir görünürlük kazandırdı, 5 departman arasındaki iç işbirliğini önemli ölçüde iyileştirdi ve uçtan uca teslimatı hızlandırdı.

Yeni PPM, proje teslimatını önemli ölçüde dönüştürdü, 4 aracı gereksiz hale getirdi, proje portföyüne yeni bir görünürlük kazandırdı, 5 departman arasındaki iç işbirliğini önemli ölçüde iyileştirdi ve uçtan uca teslimatı hızlandırdı.

14. Miro

Beyaz tahta tabanlı fikir üretimi için en iyi proje yönetimi platformu

via Miro

Miro, yaratıcı problem çözme üzerine odaklanmıştır. Etkileşimli beyaz tahtası, çevrimiçi beyin fırtınası oturumlarına olanak tanıyarak sık sık kalıpların dışına çıkmama yardımcı oldu. Takımım gerçek zamanlı olarak işbirliği yapıyor, zihin haritaları, dijital çizimler ve yapışkan notlar oluşturuyor; kısacası bir takım olmalarını sağlayan her şeyi yapıyor. Çevrimiçi beyin fırtınası aracının, takımdaki içe dönük kişilerden bile katılımı teşvik edebileceğini gördüm.

Miro, daha sonra başvurmak üzere bu tür fikir alışverişlerinin çıktılarını depolamaya ve düzenlemeye de yardımcı olur. Bir uygulamanın kullanıcı deneyimi tasarımını keşfediyor veya işbirliğine dayalı bir toplantı düzenliyor olsanız da, Miro bunu sadece birkaç tıklamayla ayarlayabilir.

Beyaz tahta ve zihin haritalarını basitleştirmesine rağmen, Miro'nun proje yönetiminin diğer önemli boyutlarında yardımcı olamadığını gördük. Bu, tüm yaptığı şeyin bu olduğunu düşündüğünüzde cebinizi yakabilecek, şık (ama çok güzel) bir beyaz tahta!

Miro'nun en iyi özellikleri

Tel kafesler, proje tahminleri, ürün planları, bağımlılık haritaları, yolculuk haritaları ve basitleştirilmiş akış şemaları oluşturun

Asenkron işbirliği için gelişmiş bir kolaylaştırma aracı olan Talktrack'i kullanın

Miro Assist'i kullanarak diyagramlar, zihin haritaları, kodlar ve özetler otomatik olarak oluşturun

Uzaktan çalışmaya uygun özelliklerle takım işbirliğini geliştirin

Miro sınırlamaları

Beyaz tahtadaki tüm içeriği kaydırmanız gerektiğinden, belirli bir alana gitmek zordur

İçerik, bağlantılar, belgeler vb. ekledikçe veya beyaz tahtada işbirliği yaptıkça arayüz yavaşlama eğilimindedir

Beyaz tahtaya erişimi olan kişiler hakkında çok az şeffaflık veya hiç şeffaflık olmayan zayıf erişim kontrolü

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5,0 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (1.500'den fazla yorum)

Kullanıcıların Miro hakkında söyledikleri

Yıllar boyunca piyasaya çıkan hemen hemen tüm beyaz tahta araçlarını denedim ve Miro açık ara favorim. Bu aracı sadece yapışkan notları yerleştirmek için kullanmıyorum, aslında yolculuk haritaları ve benzeri görsel haritalar için vazgeçilmez tasarım aracım haline geldi.

Yıllar boyunca piyasaya çıkan hemen hemen tüm beyaz tahta araçlarını denedim ve Miro açık ara favorim. Bu aracı sadece yapışkan notları itip çekmek için kullanmıyorum, aslında yolculuk haritaları ve benzeri görsel haritalar için vazgeçilmez tasarım aracım haline geldi.

15. Nifty

Sanal takımlar için en iyi proje yönetim sistemi

via Nifty

Nifty, uzaktaki takımlar için güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Bu sanal iş işletim sistemi, sanal veya karma takımlarla çalışmanın benzersiz zorluklarını ele alır. Nifty, görev yönetimi araçları, merkezi iletişim kanalları ve senkron ve asenkron tartışmalarla uzaktaki takımları birbirine bağlar.

Takımlar, zaman dilimleri veya konumlardan bağımsız olarak görevler üzerinde işbirliği yapabilir, fikir alışverişinde bulunabilir ve proje ilerlemesi hakkında güncel bilgilere sahip olabilir. Ayrıca, sosyal tanıma ve aidiyet duygusu yaratmak için takım sohbetleri gibi bazı kullanışlı özellikler de içerir.

Ancak, Nifty'nin birkaç önemli özelliği ücretli planların arkasına sakladığını gördük. İş veya Sınırsız planlar bile hedef izleme ve takım iş yükü yönetimi gibi anahtar özellikleri sunmuyor.

En iyi özellikler

Zaman çizelgesi ve yüzme şeridi görünümünde görüntülenen Gantt grafiklerini kullanarak proje yol haritaları oluşturun ve genel bakışta ustalaşın

Nifty Discussions'ı kullanarak takımları birbirine bağlayın, fikir alışverişinde bulunun, dosya paylaşın ve işbirliği yapın

Görev önceliklerini belirleyin ve proje gereksinimlerine uygun tetikleyici tabanlı otomasyon oluşturun

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slayt Sunumları'nı kullanarak Nifty'de belgeler oluşturun, düzenleyin, paylaşın ve düzeltin

Merkezi bir depoda girdileri toplamak ve düzenlemek için özel formlar oluşturun

Kullanışlı sınırlamalar

Benzer yazılımlara göre önemli ölçüde daha yüksek fiyat

Veri taşıma işlemi, bütünlük ve kalite kaybına neden olabilir

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin çok yavaş olduğunu belirtmiştir

Yavaş yükleme süreleri, uygulamalı proje yönetimini engeller

Uygun fiyatlar

Ücretsiz: 0

Başlangıç: 49 $/ay

Pro: 99 $/ay

İş: 149 $/ay

Sınırsız: 499 $/ay

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (430+ yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (400+ yorum)

Kullanıcıların Nifty hakkında söyledikleri

Nifty'nin arayüzünün sadeliğini ve şıklığını beğendim. Şık tasarımı, yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği ve pratik özellikleri, belge düzenleme ve iş akışı yönetimi için harcanan zamanı azaltmak isteyen tüm projeler ve kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Nifty'nin arayüzünün sadeliğini ve şıklığını beğendim. Şık tasarımı, yüksek düzeyde özelleştirilebilirliği ve pratik özellikleri, belge düzenleme ve iş akışı yönetimi için harcanan zamanı azaltmak isteyen tüm projeler ve kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Proje yönetimi araçlarının önemini neden bu kadar vurguladığımı özetleyeyim.

Verimlilik artışı

Proje yönetimi araçları, verimliliğinizi ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Karmaşık iş akışlarını basitleştirir ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek, gerçek işinize odaklanmak için zaman kazanmanızı sağlar.

Dahası, projeye dahil olan herkes için tek bir doğru kaynak oluşturmanıza yardımcı olurlar. Bu sayede, farklı kaynaklardan gelen raporlardaki farklılıklar veya takımlardan gelen çelişkili bilgi talepleriyle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu yazılımı, bekleyen görevler için hatırlatıcılar ayarlamak, koşullu mantığa dayalı otomatik iş akışları kurmak ve farklı paydaş türleri için proje belgelerine özel erişim oluşturmak için kullandım. Bunları, proje yönetimi göreviniz için ekstra bir çift el olarak düşünün.

Gelişmiş organizasyon

Organizasyon, verimli proje yönetiminin bel kemiğidir. Proje planlamasıyla ilgili belgeleri yönetirken veya değişiklik yönetimini uygularken, proje yönetimi araçları düzenli kalmama yardımcı oluyor. Bu düzeyde bir organizasyonu proje görselleştirme yetenekleriyle birleştirin, işte başarı formülünüz!

İş merkezileştirme

Tipik bir iş gününde Google E-Tablolar, Outlook e-posta, Slack, Microsoft Word, Notion, Jira ve birkaç düzine diğer araç arasında geçiş yaptığımı hatırladığımda titriyorum. Tüm projeyle ilgili etkinlikler ve bilgiler tek bir merkezi hub'da mevcut olduğunda hayat daha kolay hale gelir. Proje özetlerinden ilerleme güncellemelerine ve toplantı davetlerine kadar, bu araçlar bilgileri tek bir yerde birleştirir ve yetkili paydaşların erişimine sunar.

Veriler veya güncellemeler için farklı takımlar ve departmanlarla koordinasyon yapmam gerekmiyor. Herkes aynı platformu kullandığı için her şey tek bir konumda mevcut. Sürekli ekran değiştirmenin ne kadar zor olduğu anlatılmaya gerek yok!

Daha hızlı ve gelişmiş işbirliği

Birlikten kuvvet doğar benim sloganımdır ve eminim tüm proje yöneticileri de buna katılır. Ancak, işbirliğine dayalı bir çalışma platformu oluşturmak kolay bir görev değildir. İlginçtir ki, proje yönetimi yazılımları bu işi de hallediyor. Günümüzde birçok araç, dosya paylaşımı, sohbet ve takımlar arası diğer iletişim formları gibi özellikler içeriyor. Bu, takımları takım olarak çalışabilecekleri ortak bir çalışma alanında bir araya getiriyor

Bu, özellikle uzaktaki takımlar arasında büyük bir avantaj olabilir. Üç kıtaya dağılmış insanlarla çalışıyorum ve kimsenin programını bozmadan asenkron iletişim kurabilmemizi seviyorum.

Geliştirilmiş kaynak yönetimi

Proje yönetim sistemleri, proje yöneticilerinin gözü ve kulağıdır. Bunları, takımın iş yükünü izlemek (dengeyi sağlamak için), kaynak gereksinimlerini belirlemek, darboğazları gidermek ve işlerin ilerlemesini sağlamak için kaynakları dinamik olarak tahsis etmek için kullandım.

Bu gelişmeleri yakından takip ederek, takımlarıma doğru zamanda doğru desteği sunarak başarıyı garantileyebiliyorum. Artık kimsenin aşırı çalışmaktan yorulacağından endişelenmeme gerek yok.

Proaktif risk azaltma

Bunu birkaç yıldır yaptığım için, risklerle de oldukça fazla karşılaştım. Neyse ki, doğru proje yönetimi çözümleriyle riskleri büyük ölçüde önleyebilirsiniz. Bu çözümler, projeye ve altındaki faaliyetlere kuşbakışı bir görünüm sunar ve bir sorun olduğunda bildirim alacağınız şekilde ayarları yapabilirsiniz.

İlerleme ve varsa engeller hakkında net bir genel bakış sahibi olmak, risklere hazırlanmamı ve bunları proaktif olarak telafi etmemi sağlıyor.

Veriye dayalı içgörüler

Birden fazla paydaşın olduğu karmaşık projeleri yönetirken, sayıları bilmeniz gerekir. Proje performansını, durumunu ve durumunu izlemek için proje yönetimi araçları kullanıyoruz. Tüm kritik metrikler ve karşılaştırmalı performans için gösterge panelleri oluşturmayı seviyorum.

Gerçek zamanlı olarak güncellenen etkileşimli gösterge panelleriyle, takımınızın ve paydaşlarınızın aynı sayfada olduğundan emin olabilirsiniz. Bu, daha keskin karar verme ve rota düzeltme olanağı sağlar. Ayrıca, veriler elinizin altında olduğunda kendinizden (veya yeteneklerinizden) şüphe duymak zorlaşır!

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Takımımı mikro düzeyde yönetmeyi sevmiyorum veya istemiyorum, ancak işlerin yolunda gittiğini bilmem gerekiyor. En iyi proje yönetimi araçlarının sahiplik duygusu yaratmaya yardımcı olabileceğini keşfettim. Platformda görev sahibi olarak etiketlendiğinizde, hesap verebilirlik otomatik olarak oluşturulur.

Proje yönetimi yazılımı kullanmak, tüm güncellemeler ve performans verileri takımın erişimine açık olduğundan şeffaflığı da artırır. Takım üyelerinin adım attığını ve liderlik niteliklerini sergilediğini göreceksiniz.

Esneklik ve uyarlanabilirlik

Projeler öngörülemez olabilir; bazen, küçük bir özellik için plan olarak başlayan bir şey, tüm ürünün yenilenmesi veya piyasaya sürülmesi ile sonuçlanabilir. Böyle durumlarda, değişen gereksinimlerimi karşılayan bir çözüm isterim. Çoğu proje yönetimi aracı, ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir. Bu, mevcut özellikler ve yetenekler üzerine inşa etmenize ve takımınız veya işiniz büyüdükçe ek işlevleri seçmenize olanak tanır.

Bir Proje Yönetimi Aracında Aranması Gereken Özellikler

Tüm proje yönetimi araçları aynı şekilde oluşturulmamıştır.

Proje yöneticileri, basit projeler için ücretsiz proje yönetimi araçlarını veya karmaşık gereksinimler için kurumsal düzeyde kaynak yönetimi araçlarını kullanabilir. Bunları zaman takibi veya proje planlama için kullanabilirler. Olasılıklar sonsuzdur.

Bu nedenle, uygun bir özellik seti seçmelisiniz. Bu seçimi basitleştirmek için, bir proje yönetim aracında aranması gereken en önemli özellikleri üç temaya ayırdım: temel işlevler, gelişmiş özellikler ve ek hususlar.

Temel fonksiyonlar

Çoklu Görünüm ve Özel Alanlar, bir proje yönetimi çözümünde aradığım temel özelliklerden ikisidir

Bu tür bir aracın temel işlevleri şunlardır:

Görev yönetimi: Görevleri oluşturmak, atamak ve yönetmek, son teslim tarihlerini ayarlamak, öncelikleri belirlemek ve bağımlılıkları vurgulamak için görev yönetimi özelliklerini kullanıyoruz. Büyük projeleri daha küçük görevlere bölmek, etkili görev yönetimine yardımcı olur

İşbirliği özellikleri: Projeler daha katılımcı hale geldikçe, işbirliği araçlarına sahip bir proje yönetimi yazılımı istersiniz. Platform, takımları aynı sanal sayfada bir araya getirerek belge paylaşımını ve konuşmayı sağlamalıdır. Takımların takım olmalarına yardımcı olacak bir şey seçin. Aslında, aracı kesinleştirmeden önce birkaç takım üyesinin sizinle birlikte ürün denemelerini yapmasını öneririm

Bilgi yönetimi: En iyi proje yönetimi aracı, belgeleri oluşturmak, yönetmek ve paylaşmak için sezgisel ve özelleştirilebilir yöntemler sunmalıdır. Arama yapılabilir, düzenlenebilir ve paylaşılabilir proje özetleri, SOP'lar, şablonlar, wikiler vb. öğelerin bir projenin başarısında önemli bir rol oynadığını sık sık gördüm

Planlama ve zamanlama: Proje yönetim araçlarının sizin gözünüz ve kulağınız olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Bu bağlamda, çeşitli aşamalardaki tüm görevleri görebilmeniz için proje planlama ve zamanlama özelliklerine ihtiyacınız vardır. En azından Gantt grafikleri, WBS'nizi (İş Dağılım Yapısı) çevirebileceğiniz görev listeleri, zaman takibi, bütçeleme, iş yükü analizi ve dönüm noktaları ve bağımlılıklar ekleme özelliğine sahip olmalısınız

Yapay zeka: hızlandırılmasına kadar, proje yönetiminde AI kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor AI araçları bir zamanlar proje yöneticileri için hoş bir özellikti, ancak artık tablo bahisleri haline geldi. Günümüzde tüm önde gelen proje yönetimi yazılımları, mevcut verilerden ve kaynaklardan daha fazla yararlanmanıza yardımcı olacak AI özellikleriyle birlikte gelir. Bilgilendirilmiş kararların alınmasından iş akışlarının otomasyonuna vekadar, proje yönetiminde AI kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor

Gelişmiş özellikler

Gelişmiş özellikler, aşağıdakileri kapsayan proje karmaşıklıklarını halleder:

Kaynak yönetimi: Proje yöneticileri, değişen proje taleplerine göre kaynakları tahsis etmeli ve aktarmalıdır. Araçlar ve platformlar gibi paylaşılan kaynaklar veya yetenek veya bütçe gibi sınırlı kaynaklar olsun, kaynak yönetimi özellikleri verimlilik ve performans için bir araçta olmazsa olmazdır. Bu, zaman takibi ve hedef takibi gibi özellikleri de içerir

Raporlama ve analiz: Veri analizi ve raporlar, hedefler doğrultusunda projenin durumunu ve performansını izlemeye ve yönetmeye yardımcı olur. Harcanan zamanı, ortaya çıkan maliyetleri, elde edilen değeri vb. hesaplayan, verilerle desteklenen gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri olması yararlıdır. Bu verilerle desteklenen müdahaleler, her şeyin yolunda gitmesini sağlar

Otomasyon: "Saatlerce sıkıcı işlerle uğraşmayı seviyorum" diyen bir proje yöneticisi henüz yok! Rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmemize yardımcı olan verimlilik araçlarını seviyoruz. Otomatik güncellemeler ve iş akışları, hız veya doğruluktan ödün vermeden manuel işi en aza indirir

Özelleştirme: İdeal proje yönetimi yazılımı, takımınızın özel tercihlerine veya ihtiyaçlarına göre iş akışlarını, gösterge panellerini ve proje görünümlerini özelleştirmenize olanak tanır. Örneğin, projeye özel bilgileri yakalamak ve proje ayrıntılarını yönetmek için erişim kontrolünü tanımlamak için özel alanlar kullanıyoruz

Ek hususlar

En iyi çözümü arayan proje yöneticileri, aşağıdakiler gibi ek hususları da göz önünde bulundurmalıdır:

Entegrasyonlar: Birbiriyle kolayca bağlantı kuran araçlarla çalışmak, başka bir rahatlık düzeyidir. Proje yönetimi yazılımının CRM, muhasebe yazılımı vb. diğer uygulamalar, platformlar ve sistemlerle entegre olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca, bunların yerel entegrasyonlar olup olmadığını veya üçüncü taraf bir araca ihtiyaç duyup duymadığını da kontrol edin

Veri güvenliği ve gizlilik: Bu konuda geç kalmışsanız, şunu düşünün: Bu konuda geç kalmışsanız, şunu düşünün: Küresel tüketicilerin 10'da 7'si veri gizliliği konusunda endişeli. Bu nedenle, platformun verilerinizin mutlak sahipliğinden yararlanabilmeniz için yeterli veri güvenliği ve gizlilik kontrolleri sunduğundan emin olun

Ölçeklenebilirlik : Bu konuya daha önce değindim. Bir ürün veya özellik üzerinde çalışırken, projenizle birlikte büyüyecek ve tersi de geçerli olacak bir şey istersiniz. Bu nedenle, proje yönetimi aracının değişen ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir olup olmadığını değerlendirin. Ayrıca, ölçeklenebilirlik yatay ve dikey olabilir; paranızın karşılığını en iyi şekilde almak için yazılımı her iki açıdan da inceleyin

Kullanım kolaylığı: Teknoloji ve proje yönetimi araçlarına aşina bir dijital yerli olabilirsiniz. Ancak, teknoloji konusunda o kadar da bilgili olmayan paydaşlarla da çalışacaksınız. Tercih ettiğiniz proje yönetimi araçlarını sezgisellik ve kullanıcı dostu olma (benimsenmesini sağlamak için) ve basit gezinme (kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmak için) açısından test edin

Fiyatlandırma: Kullan-öde abonelik modelini veya lisans ücretini seçerseniz, nominal değer yatırımını hesaba katmak acemi bir hata olur. Tek seferlik maliyetler, yinelenen giderler ve hatta eklentiler dahil olmak üzere kapsamlı maliyeti hesaplayın ve bütçenize ve takımınızın boyutuna uygun olup olmadığını kontrol edin

Daha fazla bilgi: Farklı proje yönetimi yazılımı türleri

Proje Yönetimi Aracı Nasıl Seçilir?

Projeleri yönetmek için en iyi çözümlerin yer aldığı bu liste, hangisini seçeceğinizi bilememenize neden olabilir. Sonuçta, her birinin kendine özgü bir değer önerisi var!

İşinizi kolaylaştırmak için, aşağıdaki gibi basit bir 5 adımlı süreç hazırladık:

Adım 1: Proje türlerine, takımın boyutuna ve yapısına, ş akışına, işbirliği tarzlarına vb. göre proje yönetimi ihtiyaçlarınızı tanımlayın.

Adım 2: Proje yönetimi özellikleri ile ilgili istek listenizi dört gruba ayırın: olmazsa olmazlar, gelişmiş özellikler, gelecekteki gereksinimler ve diğer hususlar

Adım 3: Mevcut seçenekleri kısa listeye alın ve özelliklerini, fiyatlarını, yeteneklerini, yorumlarını vb. araştırarak 2. adımda belirlediğiniz önceliklerinize uygun olanları seçin (yukarıdaki liste harika bir başlangıç noktasıdır!)

Adım 4: Ücretsiz deneme sürümlerine veya ürün demolarını kaydolun ve proje yönetimi yazılımını gerçek ve pratik bir ortamda test edin

Adım 5: Bulgularınızı analiz edin ve en uygun olanı seçin

Proje yönetimi çözümünü uygularken küçük adımlarla başlayın. İhtiyaçlarınız değiştikçe operasyonları her zaman ölçeklendirebilir ve özellikler ekleyebilirsiniz.

Bu, en iyi proje yönetimi araçları listemizin sonuna geldiğimizi gösteriyor.

Kesin bir kazanan olmasa da, projenize, takımınıza ve iş akışı gereksinimlerinize uygun 15 etkileyici aday var. Hızlı büyümeyi hedefleyen küçük bir girişim ya da uygulamalı kaynak yönetimi hedefleyen bir kurumsal şirket olun, gereksinimlerinizi karşılayan bir araç bulacaksınız.

Paylaştığımız seçenekleri keşfetmenizi ve ilk elden deneyimlerinize dayanarak bilinçli bir karar vermenizi öneririz. Seçeceğiniz proje yönetimi yazılımı, kaos ve düzen arasındaki farkı belirleyebilir, bu yüzden seçimini dikkatli yapın!

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