2025'te Proje Yönetimi için En İyi 10 AI Aracı

Bir proje yöneticisi olarak, görevler, son teslim tarihleri ve takım koordinasyonu arasında koşturarak epey zaman harcadım ve şunu söyleyebilirim ki, AI proje yönetimi araçları gerçekten oyunun kurallarını değiştiriyor.

Takımınızı zorlukların üstesinden gelmenize, görev dağılımını otomatikleştirmenize, proje ilerlemesi ve engeller hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlamanıza ve karar verme sürecini geliştirmenize yardımcı olurlar.

Siz de operasyonel verimliliği artırmak istiyorsanız ve hangi AI proje yönetiminin en iyi sonucu verdiğini merak ediyorsanız, size yardımcı olabilirim. Bu yazıda, en iyi 10 AI proje yönetimi aracını, özelliklerini, sınırlarını ve fiyatlarını inceleyeceğiz.

AI proje yönetimi araçları, verileri analiz etmek, görevleri otomatikleştirmek ve sonuçları tahmin etmek için makine öğrenimi ve yapay zeka algoritmaları kullanır. Peki bu pratikte ne anlama geliyor?

Bu araçlar sadece görevleri düzenlemekle kalmaz, sizin ve takımınızın nasıl çalıştığını da öğrenir. Örneğin, AI takımınızın geçmiş projelerine bakabilir, görevlerin genellikle ne kadar sürdüğünü değerlendirebilir ve mevcut işinizi bitirmek için ne kadar zamana ihtiyacınız olacağını tahmin edebilir.

İşte burada işler daha da ilginç hale geliyor: AI araçları görevleri otomatik olarak önceliklendirebilir. AI, listeleri manuel olarak sıralamak yerine projeyi tarar, hangi görevlerin kritik olduğunu belirler ve bunları yapılacaklar listenizin en üstüne taşır.

Kısacası, AI proje yönetimi araçları iş yükünüzü basitleştirir ve operasyonel verimliliği artırır.

AI proje yönetimi araçları hayatınızı kolaylaştırır. İşte ilk elden deneyimlediğim bazı önemli avantajlar:

Daha akıllı, veriye dayalı kararlar alın: AI araçları, kalıpları analiz eder, ilerlemeyi izler ve sayıları işleyerek proje bütçeleri, zaman çizelgeleri ve kaynaklar hakkında içgörüler sağlar

Görevleri otomatikleştirin: AI proje yönetimi araçlarıyla kaynak tahsisini otomatikleştirebilir, takım üyelerine görev hatırlatıcıları gönderebilir, görev durumlarını güncelleyebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz. Kısacası, AI proje yönetimi araçlarıyla kaynak tahsisini otomatikleştirebilir, takım üyelerine görev hatırlatıcıları gönderebilir, görev durumlarını güncelleyebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz. Kısacası, proje yönetimi otomasyonu zaman kazandırır ve insan hatası riskini azaltır

Riskleri veya gecikmeleri tahmin edin: AI proje yönetimi araçları, riskleri ve gecikmeleri daha gerçekleşmeden tahmin etmek için tahmine dayalı veri analitiği kullanır. Görevlerin ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izler ve darboğazları belirler

Takım işbirliğini geliştirin: AI işbirliği araçları , herkesin aynı sayfada kalmasını sağlamak için mükemmeldir. Otomatik durum güncellemeleri ve gerçek zamanlı görev izleme gibi özelliklerle, takım sürekli kontrol yapmaya gerek kalmadan her zaman neler olup bittiğini bilir

Daha iyi kaynak yönetimi sağlayın: Verimli kaynak yönetimi, projenin başarısı için çok önemlidir. AI proje yönetimi araçları, zaman, insan gücü veya bütçe gibi kaynakların nasıl kullanıldığını analiz eder ve işler yolunda gitmediğinde ayarlamalar önerir

Bir AI proje yönetimi aracı seçerken, özel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize uygun özellikleri arayın. Dikkate alınması gereken bazı anahtar işlevler şunlardır:

Akıllı otomasyon: Araç, minimum çabayla rutin görevleri otomatikleştirebilmelidir

Tahmine dayalı analitik: Potansiyel riskleri, darboğazları ve kaynak kısıtlamalarını tahmin edebilen araçlar arayın

Doğal dil işleme: Bu özellik, doğal dil kullanarak araçla etkileşime girmenizi sağlar ve ihtiyacınız olan bilgileri daha kolay elde etmenizi kolaylaştırır

Entegrasyon yetenekleri: Aracın, iletişim platformları, zaman takibi yazılımları ve CRM sistemleri gibi mevcut araçlarınız ve sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Ölçeklenebilirlik: Projeleriniz ve takımınız büyüdükçe, aracınız da sizinle birlikte ölçeklenebilmelidir. Artan iş yükünü ve karmaşıklığı yönetebilecek araçlar arayın

Kullanıcı dostu: Öğrenmesi ve kullanması kolay bir araç, takımınızın onu hızlı bir şekilde benimsemesine ve hayal kırıklığını önlemesine yardımcı olacaktır

İşte en iyi 10 AI proje yönetimi aracına genel bir bakış sunan hızlı bir karşılaştırma tablosu:

AI Proje Yönetimi Aracı En iyisi Anahtar Özellikler Ücretsiz Plan ClickUp AI proje yönetimi Görev otomasyonu, gerçek zamanlı proje güncellemeleri ve otomatik proje özetleri Sınırsız ücretsiz plan üyeleri, Görevler, Belgeler, Sohbet, 100 MB depolama Asana İş akışlarını otomasyon Projeleri şirket hedefleriyle uyumlu hale getirme Sınırsız proje ve görev, 15 kullanıcı Fireflies. ai Otomatik toplantı notları ve transkripsiyonlar Toplantılar için otomatik not alma ve transkripsiyon Sınırsız transkripsiyon, sınırlı AI özetleri Notion Proje ilerlemesini görselleştirme Proje fikirleri üretme, görev özetleme Bireyler için sınırsız blok Taskade İşbirliğine dayalı görev yönetimi Otomatik görev yönetimi, gerçek zamanlı proje işbirliği 1 AI Aracısı, 1 Çalışma Alanı, günde 5 AI isteği ChatGPT Karmaşık projeleri daha basit görevlere ayırma Proje planlama, proje belgesi oluşturma, bütçe tahmini Web'de gezin ve güncel bilgileri edinin, verilerinizden (kullanıcıların bir kısmına) içgörüler analiz edin ve çıkarın, istemlerinize görseller yükleyin Copilot AI destekli proje tahmini ve kaynak yönetimi Proje zaman çizelgesi ve bütçe tahmini, gerçek zamanlı proje güncellemeleri Ücretsiz plan mevcut değil Hareket AI destekli zaman bloklama Proje planlama, takvim bloklama 1 ay ücretsiz deneme Monday Proje iş akışlarını özelleştirme Çalışma Alanı özelleştirme, proje görselleştirme En fazla 2 kullanıcı, sınırlı özellikler OneCal Proje zaman yönetimi Zaman bloklama, takvim senkronizasyonu 14 günlük ücretsiz deneme

Şimdi, bu araçları ve en iyi özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyelim. Başlayalım!

1. ClickUp (AI proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü ile iş akışınızı basitleştirin ve verimliliği artırın

ClickUp, benim tercih ettiğim AI proje yönetimi yazılımıdır. Farklı proje yönetimi araçlarını denemeyi seviyorum, ancak otomasyon özellikleri nedeniyle ClickUp'a geri dönüp duruyorum. AI yetenekleriyle birleştirilen ClickUp Proje Yönetimi Çözümü, görevleri yönetme, işleri önceliklendirme ve süreçleri otomatikleştirme şeklimi değiştirdi.

Karmaşık proje görevlerini görev açıklamalarına göre alt görevlere ayırarak proje planlarını verimli bir şekilde oluşturmam ve yürütmemde yardımcı oluyor.

ClickUp Brain, ClickUp'ın güçlü AI asistanı, en iyi AI görev yöneticilerinden biridir. Tahmine dayalı analitik kullanarak görev planlama ve önceliklendirme işlemlerini yepyeni bir düzeye taşır. ClickUp Brain, son teslim tarihlerine, bağımlılıklara ve kaynakların kullanılabilirliğine göre en kritik görevleri otomatik olarak belirler ve öncelikleri gerçek zamanlı olarak değiştirir. Bu, özellikle sıkı zaman çizelgeleri olan birden fazla projeyi yönetirken bana sayısız saat kazandırdı.

ClickUp Brain ile görevleri otomatikleştirin, işlere öncelik verin ve sonuçları tahmin edin

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Brain ayrıca otomatik proje özetleri ve ilerleme güncellemeleri sağlar, böylece aşırı ayrıntılara boğulmadan her zaman bilgilendirilirim. Ayrıca, proje zaman çizelgeleri ve proje özetleri oluşturmak ve karmaşık projeler için RACI (Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen) matrisini uygulamak için de kullanıyorum.

ClickUp Brain aynı zamanda mükemmel bir AI bilgi yöneticisi olarak da işlev görür. Bu araçla, bir projeyle ilgili tüm ayrıntıları kolayca bulup ekleyebilirim, bu da takım üyelerimin resmin tamamını görmelerine ve proje hedefleriyle uyumlu kalmalarına yardımcı olur.

Tekrarlayan eylemleri halleden otomasyon özelliklerini de çok seviyorum, böylece daha stratejik görevlere odaklanabiliyorum. Görevleri aşamalar arasında taşımaktan hatırlatıcılar göndermeye veya takım üyelerini bilgilendirmeye kadar, ClickUp Otomasyonları tüm ş akışını kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyonları ile zaman kazanın ve hataları azaltın

ClickUp ayrıca, proje takımlarının proje ilerlemesini daha iyi planlamasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan yerleşik proje yönetimi şablonları sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev otomasyonu: ClickUp Brain ile görevleri planlayın, işlere öncelik verin, süreçleri kolaylaştırın ve proje sonuçlarını tahmin edin

Özelleştirilebilir gösterge panelleri: ClickUp Gösterge Panelleri ile proje ilerlemesini görselleştirin ve anahtar metrikleri izleyin

Akıllı bildirimler: AI destekli AI destekli ClickUp Bildirimleri ile kritik görevler, son tarihler ve proje dönüm noktaları hakkında bilgi sahibi olun

Gerçek zamanlı işbirliği: ClickUp Docs ile görevler, belgeler ve projeler üzerinde takımınızla sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri ile proje fikirleri, zaman çizelgeleri ve görevler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kolay hedef belirleme ve izleme: ClickUp Goals ile net, ölçülebilir hedefler belirleyin ve bunları tek tek takım üyelerine aktarın. ClickUp'ın sezgisel arayüzünde ilerlemeyi takip edin, engelleri belirleyin ve başarıları kutlayın ClickUp Goals ile net, ölçülebilir hedefler belirleyin ve bunları tek tek takım üyelerine aktarın. ClickUp'ın sezgisel arayüzünde ilerlemeyi takip edin, engelleri belirleyin ve başarıları kutlayın

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin ve ilerleme izlemeyi otomatikleştirin

Çoklu görünüm modları: Kanban Panoları, Listeler ve Takvim Görünümü dahil olmak üzere Kanban Panoları, Listeler ve Takvim Görünümü dahil olmak üzere ClickUp Görünümleri arasından seçim yapın ve projelerinizin 360 derecelik bir görünümünü elde edin

Özel Alanlar: ClickUp Özel Alanları ile görevleri sıralayın ve gerçek zamanlı görev durumunu izleyin

Entegrasyonlar: ClickUp'ı Slack, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi popüler araçlarla entegre ederek iş akışınızı basitleştirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri, proje yönetimi araçlarını ilk kez kullananlar için başlangıçta biraz zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı.

ClickUp'ı inanılmaz derecede faydalı bir proje yönetimi aracı buluyorum. Çok yönlülüğü, kapsamlı özellikleri, sorunsuz entegrasyonları ve özelleştirme seçenekleri onu öne çıkan bir seçim haline getiriyor. Canlı sohbet desteği de büyük bir artı.

2. Asana (İş akışlarını otomatikleştirmek için en iyisi)

via Asana

Asana AI, otomatik olarak oluşturulan etiketler sayesinde görev yönetimini kolaylaştırmasıyla öne çıkıyor. Ayrıca, ayrıntılı açıklamalar ekleyerek ve özel alanlar oluşturarak proje bölümlerini düzenlemeye yardımcı olur ve genel proje verimliliğini artırır.

Asana'yı bir AI proje yöneticisi olarak kullanıyorum, esas olarak proje engellerini belirlemek ve bağımlılıkları izlemek için, böylece işler sorunsuz bir şekilde ilerleyebilsin. En iyi özelliklerinden biri, akıllı proje kararları almama yardımcı olan AI destekli içgörüler.

Asana'nın en iyi özellikleri

İş yükü dengeleme ile görevleri takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtın

Hedefler özelliği ile bireysel görevleri daha büyük şirket hedefleriyle uyumlu hale getirin ve herkesin büyük resme odaklanmasını sağlayın

Asana'nın akıllı önerileriyle geçmiş verilere dayalı olarak potansiyel darboğazları ve son teslim tarihlerini belirleyin

Kolayca ayarlanabilen kurallarla tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirin

Asana sınırlamaları

Özelleştirme seçenekleri diğer bazı araçlara kıyasla esnek değildir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Her şeyi bulmak ve kullanmak çok kolay ve minimalist düzen, her şeyi net bir şekilde görmenize yardımcı oluyor. Entegrasyonları ve otomasyonları kullanarak kolay bir yol izledim. Joanna ile Asana canlı turuna katıldığımı ve bunun harika bir deneyim olduğunu söylemeliyim; çok etkileşimli ve anlaşılması kolaydı, bu da Asana'nın önceliklerinden birinin destek olduğunu gösteriyor.

Her şeyi bulmak ve kullanmak çok kolaydır ve minimalist düzen, her şeyi net bir şekilde görmenize yardımcı olur. Entegrasyonları ve otomasyonları kullanarak kolay bir yol izledim. Joanna ile Asana canlı turuna katıldım ve gerçekten harika bir deneyimdi; çok etkileşimli ve anlaşılması kolaydı, bu da Asana'nın önceliklerinden birinin destek olduğunu gösteriyor.

3. FirefliesAI (Otomatik toplantı notları ve transkripsiyonlar için en iyisi)

via FirefliesAI

Bir proje yöneticisi olarak, paydaşlar, müşteriler ve farklı takım üyeleriyle iletişim kurmak için çok zaman harcıyorum. Her konuşmayı takip etmek çok zahmetliydi. Fireflies AI, toplantı notlarını alıp yazıya dökerek bana bu konuda yardımcı oldu.

Her aramada özel bir not tutucuya sahip olmak gibidir. FirefliesAI, tüm önemli proje tartışmalarını belgelemeyi kolaylaştırır, böylece proje gereksinimlerini karşılayabiliriz. Diğer bir öne çıkan özelliği ise AI destekli ses tanıma özelliğidir. Birden fazla konuşmacı veya arka plan gürültüsü olsa bile ayrıntıları doğru bir şekilde yakalar.

FirefliesAI'nın en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre transkripsiyon ayarlarını özelleştirin

Her toplantı için otomatik olarak eylem öğeleri alın

Fireflies'ın aranabilir transkriptleriyle geçmiş toplantılardan belirli bir yorumu veya tartışmayı bulun ve zamandan tasarruf edin

FirefliesAI sınırlamaları

Araç standart toplantılar için harika çalışsa da, transkriptlerin biçimini özelleştirmek biraz kısıtlayıcı olabilir

Kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunmaz

FirefliesAI fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

FirefliesAI puanları ve yorumları

G2: 4,79/5 (490+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

FirefliesAI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Fireflies. ai, toplantılarımı yönetme şeklimi gerçekten değiştirdi. Toplantı bittikten birkaç dakika sonra özet özelliği posta kutuma geliyor, bu da işleri çok kolaylaştırıyor. Zaman damgalı notlarla konuşmamızdaki anahtar noktaları hızlıca bulabiliyorum. Fireflies. ai'den notları alıp CRM'ime ekleyebiliyorum.

Fireflies. ai, toplantılarımı yönetme şeklimi gerçekten değiştirdi. Toplantı bittikten birkaç dakika sonra posta kutuma gelen özet özelliği, işleri tamamen değiştirdi. Zaman damgası içeren notlarla konuşmamızdaki anahtar noktaları hızlıca bulabiliyorum. Fireflies. ai'den notları alıp CRM'ime ekleyebiliyorum.

4. Notion (Proje ilerlemesini görselleştirmek için en iyisi)

via Notion

Fikirleri ve proje ayrıntılarını görselleştirmeyi seven biriyseniz, Notion'u seveceksiniz. Tüm projeleri bir zaman çizelgesi görünümünde düzenler, böylece farklı projelerin nasıl birbirine bağlandığını görebilir, bağımlılıkları izleyebilir ve iş akışımı uyumlu hale getirebilirsiniz.

Ayrıca, Notion AI proje belgeleri oluşturmanıza, taslak proje planları hazırlamanıza ve proje görevlerini tanımlamanıza yardımcı olur. Proje yönetimini daha da basitleştirmek için Notion'un AI Otomatik Doldurma özelliği, eylem öğeleri ve proje engelleyiciler gibi bilgileri çalışma alanından otomatik olarak toplar ve gerçek zamanlı proje güncellemeleri sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Görev listelerinden proje zaman çizelgelerine kadar çeşitli biçimlerde bilgileri düzenlemek ve yönetmek için veritabanları oluşturun

Şablonları kullanarak hızlı bir şekilde yeni sayfalar ve veritabanları oluşturun, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Notion AI ile bilgileri özetleyin, fikirler üretin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Slack, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha fazlası gibi diğer popüler araçlarla entegre edin

Notion sınırlamaları

Notion'un öğrenme eğrisi, özellikle platformu ilk kez kullananlar için zor olabilir

Çok sayıda özelleştirme seçeneği sayesinde, iş akışlarını gereksiz yere karmaşık hale getirmek çok kolaydır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 10 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Platform çok etkileşimlidir ve sahip olduğu çok sayıda araçla daha organize ve kişiselleştirilmiş bir iş akışı tasarlamanıza olanak tanır. AI'nın yardımıyla, projeleri gerçekleştirmek için daha iyi fikirler üretebilirsiniz. Ayrıca, her türlü bilgiyi takımımla paylaşabilmeyi ve daha kolay birlikte çalışabilmeyi seviyorum.

Platform çok etkileşimlidir ve sahip olduğu çok sayıda araçla daha organize ve kişiselleştirilmiş bir iş akışı tasarlamanıza olanak tanır. AI'nın yardımıyla, projeleri gerçekleştirmek için daha iyi fikirler üretebilirsiniz. Ayrıca, her türlü bilgiyi takımımla paylaşabilmeyi ve daha kolay birlikte çalışabilmeyi seviyorum.

5. Taskade (İşbirliğine dayalı görev yönetimi için en iyisi)

via Taskade

Gerçek zamanlı işbirliğini ve basitliği ön planda tutan çok yönlü bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, Taskade'i şiddetle tavsiye ederim.

Daha büyük platformların karmaşıklığı olmadan hızlı takım koordinasyonu için hafif ama güçlü bir araca ihtiyacım olduğunda kullandım. Proje taslağı oluşturmak gibi belirli kullanım durumlarına göre özel olarak tasarlanmış AI Ajanları oluşturmayı çok sevdim.

Taskade, birden fazla takım üyesinin görevler, ana hatlar ve notlar üzerinde aynı anda işbirliği yapabileceği gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile öne çıkıyor.

Taskade'in en iyi özellikleri

Tercih ettiğiniz ş Akışına göre Kanban panoları veya listeleri kullanarak görevlerinizi düzenleyin

Zihin haritaları kullanarak projelerinizin görsel temsilini oluşturun

Aynı görevi düzenlerken bile takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Taskade'in entegre video sohbeti ile takımınızla doğrudan sohbet edin

Taskade sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Taskade, küçük takımlar ve basit projeler için harika bir araç olsa da, daha büyük takımların veya karmaşık projelerin ihtiyaç duyduğu bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskade Pro: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Taskade for Teams: Kullanıcı başına aylık 40 dolar

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Taskade hakkında ne diyor?

Taskade, günlük yapılacaklar listemi yönetmek ve takım üyelerimle görevler üzerinde işbirliği yapmak için harika bir yazılım. İletişim platformu, kişi listemdeki üyelerle sohbet etmemi ve hızlı video görüşmesi yapmamı sağlıyor. Mindmap benzeri proje yapısı, projeyle ilgili tüm varlıklar ve iş yükü hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor.

Taskade, günlük yapılacaklar listemi yönetmek ve takım üyelerimle görevler üzerinde işbirliği yapmak için harika bir yazılım. İletişim platformu, kişi listemdeki üyelerle sohbet etmemi ve hızlı video görüşmesi yapmamı sağlıyor. Mindmap benzeri proje yapısı, projeyle ilgili tüm varlıklar ve iş yükü hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanmamızı sağlıyor.

6. ChatGPT (Karmaşık projeleri parçalara ayırmak için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT içerik oluşturmak için harika olsa da, ben proje yönetimi için de deniyorum. Proje kapsamını belirlemek, proje gereksinimlerini oluşturmak veya proje zaman çizelgesi oluşturmak gibi küçük ölçekli proje yönetimini geliştirmek için ücretsiz bir araç arıyorsanız, ChatGPT harika bir AI asistanı olabilir.

Projeleri daha basit görevlere ayırmak ve yapılacaklar listesi oluşturmak için ChatGPT'ye komutlar veriyorum. Ayrıca, proje hedeflerine ve son teslim tarihlerine göre görevleri önceliklendirmeye, proje bütçeleri oluşturmaya ve teklifler ile raporlar hazırlamaya yardımcı oluyor.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Potansiyel çıktıları için fikirler üretin, paydaşları belirleyin ve proje hedeflerini özetleyerek proje kapsamını tanımlayın

Net bir iş kırılım yapısı (WBS) oluşturmaya yardımcı olun

Paydaşlarla paylaşmak üzere proje raporları veya özetleri oluşturun

Proje planındaki potansiyel riskleri önceden tahmin edin ve bu riskleri azaltmak için yaratıcı çözümler önerin

ChatGPT sınırlamaları

Proje ilerlemesi hakkında gerçek zamanlı güncellemeler veya içgörüler sağlamaz

Proje ayrıntılarını manuel olarak eklemeniz gerekecektir. Bu, özellikle büyük projeler için zaman alıcı olabilir.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

ChatGPT çok güzel. Kullanıcı dostu ve GPT+ ile eklentiler yüklendiğinde işleri tamamen değiştiriyor. Bilgileri hızlı bulup yazabiliyorum. Kesinlikle en favori araçlarımdan biri.

ChatGPT çok güzel. Kullanıcı dostu ve GPT+ ile eklentiler yüklendiğinde işleri tamamen değiştiriyor. Bilgileri hızlı bulup yazabiliyorum. Kesinlikle favorilerimden biri.

7. Copilot ile Microsoft Project (AI destekli proje tahmini için en iyisi)

via Copilot

Microsoft ekosisteminde proje bütçelerini, zamanlamalarını ve risklerini tahmin etmek için bir AI çözümü arıyorsanız, Copilot ile Microsoft Project'i deneyin. AI asistanı, geçmiş verileri ve canlı girdileri kullanarak akıllı proje planları oluşturur, olası sorunları ortaya çıkarır ve zaman çizelgelerini takip eder.

Copilot ile Microsoft Project'in en iyi yanı, sorunlar büyümeden önce riskleri proaktif olarak işaretlemesi ve kaynakları yeniden atama veya bağımlılıkları ayarlama gibi eylemler önermesidir. Ayrıca, Microsoft 365 ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve daha doğru tahminler için Teams, Excel ve Outlook'tan verileri kolayca almanızı sağlar.

Copilot'un en iyi özellikleri

AI destekli planlama ve kaynak önerileriyle veriye dayalı proje planları oluşturun

Olası gecikmeler hakkında akıllı içgörüler elde edin ve projeleri tekrar yoluna sokmak için öneriler alın

Takımlar ve diğer Microsoft 365 araçlarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Özelleştirilebilir Gantt grafikleri ve gösterge panelleriyle proje zaman çizelgelerini ve kaynak kullanımını görselleştirin

Copilot sınırlamaları

AI özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için Microsoft 365 ekosistemi gerekir

Küçük takımlar veya basit projeler için çok karmaşık gelebilir

Copilot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma (Microsoft Project Plan 1–5 katmanları ve Copilot eklentileri aracılığıyla)

Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (11+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Forecast hakkında ne diyor?

Bu, çok çeşitli görevleri yerine getirebilen süper yardımcı bir asistanınız olması gibidir.

Bu, çok çeşitli görevleri yerine getirebilen süper yardımcı bir asistanınız olması gibidir.

8. Motion (AI destekli zaman bloklama için en iyisi)

via Motion

Motion, bir başka mükemmel proje planlama yazılımıdır. AI asistanı proje görevlerini takım üyelerimin takvimlerine otomatik olarak ekler ve son teslim tarihlerini bildirir. Bu, takımımın işleri öncelik sırasına koymasına ve hesap verebilirliği artırmasına yardımcı olur.

Motion'da en çok sevdiğim şey, her görev için belge, hesap tablosu ve resim ekleyebilmem ve böylece tüm proje ayrıntılarını tek bir yerden yönetebilmem. Ayrıca, iş verimliliğini artırmak için yinelenen projeleri şablonlara dönüştürür.

Motion'ın en iyi özellikleri

Hızlı arama için etiketler ekleyerek görevleri ve projeleri kategorilere ayırın

Proje görev bildirimlerini e-posta veya Slack üzerinden alın

Tüm takım için otomatik olarak özelleştirilmiş bir proje takvimi oluşturun

Otomatik planlama ile proje görevleri için zamanı bloklayın

Hareket sınırlamaları

Görev ve zaman yönetimi tercihleri için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Çalışma Alanı içinde projeleri sıralamak veya kaydetmek zordur

Hareket fiyatlandırma

Bireysel: 34 $/ay

Business Standard: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

(Motion) benim için yapılacaklar listesini öncelik sırasına koymasını seviyorum. İş yerinde beklenmedik acil durumlar ortaya çıktığında görevleri ve etkinlikleri kolayca yeniden düzenler. Takvim senkronizasyonu, neler olup bittiğini ve işlerin üstesinden gelmek için ne yapmam gerektiğini bilmemi sağlar.

(Motion) benim için yapılacaklar listesini öncelik sırasına koymasını seviyorum. İş yerinde beklenmedik acil durumlar ortaya çıktığında görevleri ve etkinlikleri kolayca yeniden düzenliyor. Takvim senkronizasyonu, neler olup bittiğini ve işlerin üstesinden gelmek için ne yapmam gerektiğini bilmemi sağlıyor.

9. Monday. com (Proje iş akışlarını özelleştirmek için en iyisi)

via Monday.com

Monday. com, tüm proje portföyümü yönetmeme yardımcı olan görsel bir proje yönetimi aracıdır. Tüm devam eden iş projelerine genel bir bakış sunar, böylece takımım operasyonlarımızı ölçeklendirmek için bilinçli iş kararları alabilir.

Monday ayrıca otomatik olarak görevler oluşturmaya ve görevlerin hızlı bir özetini sunmaya yardımcı olur. Renk kodlu arayüz ve özelleştirilebilir sütun türleri (durum, zaman çizelgesi, öncelik) takımımın her görevin gerçek zamanlı ilerlemesini takip etmesine yardımcı oluyor.

Monday. com en iyi özellikleri

Özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş sürükle ve bırak panoları, sütunlar ve görünümlerle özel çalışma alanları oluşturun

Görevleri atayın, yorumlar ekleyin, dosyaları paylaşın ve son teslim tarihlerini tek bir platformdan ayarlayın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin ve favori araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın

Hesaplamaları yapın ve verileri doğrudan panolarınızda görselleştirin

Monday. com sınırlamaları

Monday.com zengin özelliklere sahip olsa da, tüm işlevlerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir

Monday.com ücretsiz bir plan sunsa da, AI özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Monday. com fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5000+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Uyum sağlaması kolay bir platformdur; yeni kullanıcıların yapması gereken tek şey bildirimlere dikkat etmek, bu da hızlı benimsenmeyi ve yeni kullanıcıların direncini en aza indirir. Yerleşik gösterge panelleri son derece kullanışlıdır ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Uyum sağlaması kolay bir platformdur; yeni kullanıcıların yapması gereken tek şey bildirimlere dikkat etmek, bu da hızlı benimsenmesini ve yeni kullanıcıların direncini en aza indirir. Yerleşik gösterge panelleri son derece kullanışlıdır ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

10. OneCal (Proje zaman yönetimi için en iyisi)

via OneCal

OneCal tamamen bir proje yönetimi yazılımı olmasa da, zaman yönetimi ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur. OneCal, toplantı ayarlama, proje görev hatırlatıcıları planlama ve önemli görevler için zaman bloklama gibi görevleri otomatikleştirmek için kullandığım akıllı bir takvim aracıdır.

Tüm takvimleri senkronize etmenize ve görüntülemenize yardımcı olur, böylece takımınız, müşterileriniz ve tedarikçilerinizle kolayca bağlantı kurabilir ve proje son tarihlerini izleyebilirsiniz.

OneCal'ın en iyi özellikleri

Google Takvim, Outlook ve iCloud Takvim ile sorunsuz entegrasyon

OneCal rezervasyon bağlantılarını paylaşarak başkalarının sizinle kolayca toplantı ayarlamasını sağlayın ve zamanlama çakışmalarını önleyin

Verimliliği artırmak için farklı görevler veya faaliyetler için belirli zaman blokları ayırın

Birden fazla takvim arasındaki etkinlikleri senkronize edin ve bir takvimdeki değişikliklerin diğerlerine gerçek zamanlı olarak yansıtılmasını sağlayın

OneCal sınırlamaları

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

Platformlar arasında senkronizasyonda yaşanan küçük gecikmeler, son dakika değişiklikleri yapmaya çalışırken rahatsız edici olabilir

OneCal fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6 $

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

OneCal puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum bulunamadı

Capterra: Yeterli yorum bulunmamaktadır

Gerçek kullanıcılar OneCal hakkında ne diyor?

Yedi takvimin tümü çapraz senkronizasyona sahip olduğundan, etki alanlarından birindeki bir çalışan/müşteri/müşteri benim uygunluk durumuma baktığında, bu bilgi her zaman günceldir. Ayrıca, OneCal'da uygunluk durumumu tek bir yerden temiz ve verimli bir şekilde görebileceğim birleşik bir gösterge paneli vardır.

Yedi takvimin tümü çapraz senkronizasyona sahip olduğundan, etki alanlarından birindeki bir çalışan/müşteri/müşteri benim uygunluk durumuma baktığında, bu bilgi her zaman günceldir. Ayrıca, OneCal'da uygunluk durumumu tek bir yerde, net ve verimli bir şekilde görebileceğim birleşik bir gösterge paneli vardır.

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