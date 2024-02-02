Smartsheet ve ClickUp: En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Herhangi bir profesyonele sorun, iş hayatında başarılı olmak için proje yönetimi becerilerinin gerekli olduğunu söyleyecektir. Ancak bu, iyi bir stratejist ve takım yöneticisi olmak kadar basit değildir. Doğru proje yönetimi aracına sahip olmak, süreci daha da sorunsuz hale getirecektir.

Projelerinizi yönetmek için en iyi proje yönetimi yazılımını bulmak için sayısız saatler harcadıysanız, aramanız burada sona eriyor.

Smartsheet ve ClickUp, proje yönetimi için yetkin araçlardır. İkisi arasından hangisini seçerseniz seçin, takımınız size minnettar olacaktır. Ancak kısa bir cevap için buraya gelmediniz.

Her bir aracı analiz edelim ve genel bakış, en iyi özellikler ve fiyatlandırmaya göz atalım. Bu yazının sonunda, zaman yönetimi ihtiyaçlarınız için en iyi yazılım hakkında net bir fikre sahip olacaksınız.

ClickUp nedir?

Konumunuzdan bağımsız olarak iş hedeflerinizi uyumlu hale getirin, ilerlemeyi izleyin, proje yönetimi toplantıları düzenleyin ve verimli bir şekilde işbirliği yapın, ClickUp Uzaktan Takım Proje Yönetimi Yazılımı ile

ClickUp, tüm işlemlerinizi tek bir platformda birleştiren uçtan uca bir proje yönetimi yazılımı ve işbirliği aracıdır. Görevler oluşturun, iş akışlarını yönetin, takım üyelerinizi davet edin, dosya paylaşımı için sınırsız kullanıcı ekleyin, belgeler kullanarak Wiki hazırlayın, gerçek zamanlı gösterge panellerinde proje ilerlemesini takip edin ve daha fazlasını yapın.

ClickUp'ı, tüm iş akışlarını analiz etmek ve araçlar ve üçüncü taraf uygulamalar arasında geçiş yapmadan daha hızlı kararlar almak için bir kontrol merkezi olarak düşünün.

Araçlar arasında geçiş yapmak için birkaç anahtar tuşa basmanın (bu arada, buna " bağlam değiştirme" denir) zor bir iş olmadığını düşünüyorsanız, bir daha düşünün.

Takımınızdaki her üye haftada 4 saatini uygulamalar arasında geçiş yapmakla geçiriyor olabilir.

ClickUp Özellikleri

ClickUp, geniş özellik yelpazesiyle tanınan güçlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Proje yöneticileri ve küçük işletmelerin günlük olarak kullandığı ClickUp'ın en popüler üç özelliğini açıkladık:

Görev yönetimi

Görevleri yönetmek, proje planlamasının temelidir. Ancak, görevleri takip etmek karmaşıktır. ClickUp Görevleri, görevleri istediğiniz gibi düzenlemenize ve görselleştirmenize olanak tanıyarak süreci basitleştirir.

Ayrıca, bir yorum ekleyerek ve bir takım üyesini etiketleyerek mevcut bir göreve yeni eylem öğeleri atayabilirsiniz.

Tablo görünümü

ClickUp Tablo Görünümü, herhangi bir projedeki verileri görselleştirmenin en kolay yoludur. Tüm verileri tablo biçiminde düzenler, böylece bütçe, envanter veya müşteri bilgilerini yönetmek kolaydır. Verileri toplu olarak düzenleyin, 15'ten fazla alan türünden özel alanlar ekleyin ve sütunları sabitleyin.

Tablonuz hazır olduğunda, paylaşılabilir bir bağlantı kullanarak müşterilerinizle paylaşın. Veritabanınızı güncellemek için tablo görünümündeki verileri bir elektronik tabloya aktarın.

Hesap tablosu şablonu

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ClickUp'ın 1000'den fazla özelleştirilebilir şablonunu kullanarak otomatik veri içe aktarma ile manuel girdileri azaltın, özel formüller ve denklemler oluşturun ve görsellerle ilerlemeyi izleyin.

ClickUp fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Smartsheet nedir?

Bileşenler aracılığıyla iş akışlarınızı kişiselleştirin ve Smartsheet kullanarak görevleri otomatikleştirin

Smartsheet, kurumsal işletmeler için bir iş yönetim platformudur. Planları, kaynakları ve programları kaydetmek için tanıdık bir elektronik tablo arayüzü sunar. Smartsheet kullanıcısı olmasalar bile işinizi iç ve dış işbirlikçilerle paylaşın.

Geçmiş verileri grafikler halinde görselleştirerek burndown, sütun serisi ve anlık görüntü gibi biçimlerde eğilimleri izlemenizi sağlar.

Smartsheet, proje yönetimi ve Excel işlevlerini birleştirir. Kullanıcı arayüzü, Excel ve Google E-Tablolar'ın elektronik tablo biçimine benzer.

Smartsheet, işbirliği yapan kişilere hatırlatıcı uyarılar ayarlayabilmenizi, satıcılara proje sayfasına erişim izni vermeden içeriği incelemelerine izin verebilmenizi ve yeni içerik yüklendiğinde eski sürümü kilitleyebilmenizi sağlayarak içerik işbirliğini kolaylaştırır.

Gantt grafiklerinde görev listenizi görüntüleyerek kritik yolları oluşturun, temel hatları belirleyin ve proje zaman çizelgenizdeki önemli görevleri vurgulayın.

Smartsheet özellikleri

Smartsheet, projeleri yönetmenize, görevleri düzenlemenize, iç ve dış paydaşlarla işbirliği yapmanıza ve proje yaşam döngüsünün her aşamasını yakından takip etmenize olanak tanıyan güçlü proje yönetimi özellikleri sunar.

Smartsheet özellikleri listesinden kaçırmamanız gereken birkaç seçkin özelliği burada bulabilirsiniz:

Köprü

Bridge, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için iş akışlarınızı özelleştirmenize olanak tanıyan bir sürükle ve bırak arayüzüdür. İş akışınıza uygun mantığı kullanarak iş akışını tasarlayın ve etkinlik veya zamanlama tabanlı tetikleyiciler ayarlayın. Yerleşik entegrasyonlar veya düşük kod seçenekleriyle API çağrılarını ve JavaScript'i de kullanabilirsiniz.

Formlar

Smartsheet formları, önemli bilgileri yapılandırılmış bir biçimde hızlı bir şekilde iletmeye yardımcı olur

Herkesten veri toplamak için Smartsheet formları oluşturun. Koşullu mantık sayesinde, sorularınız her zaman formu dolduran kişi ile alakalı olacaktır. Arka plan renkleri, logolar, GIF'ler, metinler ve resimler gibi markalama öğelerini kullanarak formu kişiselleştirin. Bu formlardaki veriler, daha fazla işlem yapabilmeniz için doğrudan e-tablonuza kaydedilir.

Ş Akışı otomasyonu

İş akışlarını otomatikleştirmek, Smartsheet'in en popüler özelliklerinden biridir. En iyi yanı ise, Smartsheet'in sezgisel tasarımı sayesinde tekrarlayan ve zaman alan süreçleri optimize etmenin çok kolay olmasıdır.

Smartsheet iş akışını otomatikleştirmek için görsel olarak zengin bir akış şeması balonu kullanın. Bu işbirliğine dayalı ve özelleştirilebilir özellikler, otomatikleştirilmesi gereken görevlerin yanı sıra tetikleyici koşullar ve sonuçlar hakkında hızlı bir genel bakış sunan akıllı bir çözümdür.

Ayrıca, pazarlama ajansları için proje yönetimi, yazılım geliştirme takımları için hata izleme veya tedarik zinciri takımları için satın alma faturalandırma gibi her aşamada görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olmak için paralel iş akışları için kurallar belirleyebilirsiniz.

Smartsheet ve ClickUp'ı karşılaştırırken en dikkat çekici dezavantaj, Smartsheet'teki iş akışı otomasyonunun PM aracını bilmenizi gerektirmesidir ve yeni başlayanlar için uygun değildir.

Smartsheet fiyat planları

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp ve Smartsheet: Özelliklerin Karşılaştırması

Hem Smartsheet hem de ClickUp, süreç yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, iş yükü yönetimi veya takım iletişimi gibi zorlu işleri sizin için yapabilir. Üstelik, tam sürüm araçları kullanmaya başlamadan önce denemek için mükemmel olan ücretsiz bir plan da sunuyorlar.

Her bir aracın özelliklerini daha derinlemesine analiz etme ve birbirlerinden nasıl farklı olduklarını anlama zamanı geldi.

Özellikleri altı kategoriye ayırdık ve Smartsheet ile ClickUp'ı karşılaştırdık.

ClickUp'ta proje görünürlüğü

ClickUp, Takvim Görünümü, Zaman Çizelgesi, Pano, İş Yükü ve Form Görünümü dahil olmak üzere 15'ten fazla özel proje görünümü sunar. Zihin Haritası, fikirleri ve iş akışlarını görsel olarak düzenlemek için en iyi seçimdir. İş akışını yeniden düzenlemek, mantıklı yollar oluşturmak ve zihin haritalarını eylem öğelerine dönüştürmek kolaydır.

Aynı şekilde, Box görünümü, birden fazla takımın aynı anda bir proje üzerinde çalıştığı durumlarda mükemmel bir seçimdir. İnsanların ne üzerinde çalıştığını, işlerinin durumunu ve kimin hangi kapasitede çalıştığını gösterir. Görevleri sürükleyip bırakarak, sorumlulukları takım üyelerine yeniden atayabilir ve kaynak yönetimini kontrol altında tutabilirsiniz.

Smartsheet'te proje görünürlüğü

Smartsheet, proje verilerini görselleştirmek için dört yol sunar: Izgara, Gantt, Kart ve Takvim görünümü. Özelleştirme seçenekleri ClickUp'a kıyasla sınırlıdır, ancak her görünüm seçeneği proje yönetimi ihtiyaçlarınızı farklı şekillerde karşılayabilir.

Izgara görünümü: Izgara görünümü, proje verilerinizi bir elektronik tablo biçiminde görüntüler. Satır ve sütun eklemenize ve belgeleri doğrudan sayfaya eklemenize olanak tanır

Gantt görünümü: Gantt görünümü, bilgileri sol tarafta bir elektronik tablo formunda sunar ve sağ tarafta farklı görevlerin sürelerini izlemek için Gantt grafikleri bulunur

Kart görünümü: Kart görünümü, verileri bir Kanban panosunda görüntülediğiniz için Kart görünümü, verileri bir Kanban panosunda görüntülediğiniz için çevik proje yönetimi için mükemmel bir seçenektir. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak görev bağımlılıklarını yeniden atayın

Takvim görünümü: Takvim görünümü, Takvim görünümü, proje zaman çizelgelerini izlemek ve çakışmaları önlemek için ideal seçimdir

ClickUp'ın işbirliği özellikleri

ClickUp Beyaz Tahta ile fikirlerinizi görselleştirin, stratejilerinizin taslağını çıkarın ve etkili beyin fırtınası yapın

Takım işbirliği ve takım iletişimi, başarılı proje yönetimi operasyonlarının temelini oluşturur.

ClickUp, fikirlerinizi paylaşmanıza ve takımla birlikte çalışmanıza olanak tanıyan sezgisel özelliklere sahip, kullanıcı dostu bir arayüz ile bu kategoride uzmandır. Yeni kullanıcılar için neredeyse hiç öğrenme eğrisi yoktur, bu da ClickUp'ı en iyi proje yönetimi yazılımlarından biri yapar.

ClickUp Beyaz Tahtalar ve ClickUp Belgeleri tüm işbirliği ihtiyaçlarınızı karşılar.

ClickUp Beyaz Tahtalar, yeni fikirleri ve iş akışlarını görselleştirmek, beyin fırtınası yapmak ve sonraki adımları planlamak için sanal toplantı odalarınız. Diğer takım üyelerinin faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak takip edin ve düşüncelerinizi notlar olarak onlarla paylaşın.

Beyaz Tahtaları kullanmanın en iyi yanı, takımınızın fikirlerinin koordineli eylemlere dönüşmesidir, bu da uygulamada zaman kaybı olmadığı anlamına gelir.

ClickUp Docs, proje yönetimi için tüm içerik gereksinimlerinizi karşılar. Docs'u kullanarak, gerçek zamanlı düzenleme, yorumları eylem öğeleri olarak atama ve destekleyici belgeler, PDF'ler, sunumlar ve tabloları referans noktaları olarak ekleme özellikleriyle Wiki veya yol haritaları gibi işbirliğine dayalı belgeler oluşturun.

Metni eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak için bunları takım üyelerine atayın.

Son olarak, ClickUp'ın Proofing özelliği, belgelerdeki işaretlemeleri vurgulamanıza, PDF'lere açıklama eklemenize, tasarım maketlerine işaretler çizmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Smartsheet'teki işbirliği özellikleri

Kullanımı kolay bir iş yürütme platformunda takımınızla işbirliği yapın

Smartsheet, elektronik tablo benzeri işlevselliğe sahip yazılımlarla çalışmayı tercih eden kullanıcıları cezbeden birkaç heyecan verici işbirliği özelliğine sahiptir. Elektronik tabloyu başkalarıyla paylaşarak işbirliği yapın ve gerçek zamanlı izleme ile eklemeler hakkında güncel bilgilere sahip olun.

Satıcılarınız, erişimleri olmasa bile Smartsheet'te yorum yapabilir. İzin düzeylerini kontrol etme ve kullanıcıların Smartsheet hesaplarıyla yapabileceklerini ve yapamayacaklarını belirleyen kullanıcı türleri atama yetkisine sahipsiniz.

Smartsheet'in işbirliği özellikleri yararlıdır, ancak sınırlıdır. Güçlü işbirliği yetenekleri arayan daha büyük takımlar çok etkilenmeyebilir.

ClickUp'ın analitik yetenekleri

ClickUp'taki gelişmiş analitik özelliklerini kullanarak bir projenin durumunu takip edin

ClickUp, gerçek zamanlı raporlama ve analiz yetenekleriyle ünlüdür.

ClickUp Gösterge Paneli, tüm projelerinizin eksiksiz bir özetini sunar ve özelleştirilebilir, böylece analiz etmek ve izlemek istediklerinizi belirleyip önceliklendirebilirsiniz.

ClickUp, Sprint yönetimi, İş yükü, Zaman takibi, Tablolar ve Özel grafikler dahil olmak üzere gösterge panelinizi oluşturmak için 50'den fazla bileşen sunar.

Zaman tahminlerini ve takımınızın bugün hangi görevleri tamamladığını incelemek için gerçek zamanlı raporlar oluşturun.

ClickUp Hedefleri, özel Gösterge Panellerinizi tamamlar. Zaman çizelgeleri ve hedefler ile proje hedefleri oluşturun ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin. Hedeflerinizi Sprint döngüleri, OKR veya haftalık çalışan puan kartlarına göre farklı klasörlerde bir araya getirin.

ClickUp Milestones, dönüm noktaları eklemenize olanak tanıyarak hedef izlemeyi bir üst seviyeye taşır. Bu dönüm noktaları elmas simgelerinde görünür, bu da bir projenin kritik görevlerini belirlemeyi kolaylaştırır.

Smartsheet'teki analiz yetenekleri

Smartsheet'in güçlü raporlama işlevselliğini kullanarak tek bir görünümde birden fazla sayfadan gerçek zamanlı verilerle çalışın.

Smartsheet'in hesap tablosu yazılımı, sağlam raporlama işlevselliği ile bilinir. Raporunuz bir satır raporu veya bir sayfa özeti raporu olabilir.

Satır raporu, birden çok sayfadaki tüm satır bilgilerini toplar. Sayfa özeti raporları, birden çok sayfadan özet sunarak çeşitli projelere tek bir yerden genel bakış sağlar.

Bu raporlardaki verileri filtreleyerek ilgili olanları saklayın. Bu, bir projenin belirli alanlarını gözlemlemek isteyen paydaşlarla özel raporları paylaşmak için harika bir fikirdir.

Ayrıca, görsel proje gösterge panelleri, proje portföyünü özetlemek ve çakışmaları gidermek için gerçek zamanlı analizler sağlar.

ClickUp'ın otomasyon özellikleri

ClickUp AI ile görevlerinizi ve belgelerinizi saniyeler içinde özetleyin

ClickUp AI, işinizi çok daha kolay hale getirecek akıllı bir yardımcı olan otomasyonun güç merkezidir.

ClickUp AI, farklı roller ve kullanım örneklerinden özenle hazırlanmıştır. Açıklamaya göre alt görevler ve eylem öğeleri oluşturun, yorum konularını özetleyin ve güncellemeler yazın. Akıllı düzenleyiciniz olarak ClickUp AI'yı kullanarak yazdıklarınızı netlik, özlülük ve etkileşim açısından geliştirin.

ClickUp ayrıca, tekrarlayan görevler için 100'den fazla önceden oluşturulmuş otomasyon seçeneği sunar. Bu otomasyon seçeneklerini olduğu gibi kullanın veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Görevleri otomatik olarak atayın, yorumlar yayınlayın ve durumları daha kritik alanlara odaklanmak için taşıyın.

Otomasyon için tetikleyiciyi ve tetikleyici için kesin koşulları ayarlayın, böylece her şey otomatik pilot modunda bile sorunsuz çalışır.

Smartsheet'in otomasyon özellikleri

Smartsheet, tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve zaman kazanmak için kodsuz otomasyon iş akışları sunar. Haftalık durum talepleri ve son teslim tarihleri oluşturmak veya özel iş akışları kurmak için önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan bir koleksiyona sahiptir.

Tekli iş akışlarını kullanabilir veya birden fazla eylemi ve koşullu yolu birleştirebilirsiniz. Özelleştirilmiş iş akışını düzenli olarak kullanmayı planlıyorsanız, bunları yinelenen olarak işaretleyin.

Smartsheet mobil uygulaması, masaüstü, e-posta ve hatta Slack'ten onay isteklerini görüntüleyin ve yanıtlayın.

Hem Smartsheet hem de ClickUp otomasyon açısından etkileyicidir. Ancak, ClickUp'ta yapay zekanın bulunması ona üstünlük sağlar.

ClickUp'ta müşteri desteği

ClickUp , takıldığınızda yararlanabileceğiniz kapsamlı bir kaynak listesi sunar. Tarayıcınızdan, çalışma alanınızdan veya herhangi bir ClickUp web sayfasından Yardım Merkezi'ne erişin. Çözüm bulmak için hala yardıma ihtiyacınız varsa, Clickup'ın ücretsiz plan kullanıcıları için de mevcut olan öncelikli destek için 7/24 canlı desteğe başvurun.

Canlı destek dışında, ClickUp beş destek seçeneği daha sunar:

ClickUp Üniversitesi: ClickUp Üniversitesi, kendi hızınızda öğrenebileceğiniz bir öğrenme platformudur. Kurslar, yeni ve mevcut kullanıcıların temel bilgileri edinmeleri için oluşturulmuştur. Ayrıca, bilgi testini başarıyla geçenlere sertifika verilmektedir

ClickUp Web Seminerleri: ClickUp, istediğiniz zaman izleyebileceğiniz isteğe bağlı web seminerleri sunar. Ayrıca, kullanım örneklerini, iş akışlarını ve gelişmiş özellikleri öğrenmenize yardımcı olacak canlı web seminerleri de mevcuttur

C l ickUp API: ClickUp AI belgelerini kullanarak ClickUp hesabınızda diğer araçlarla entegrasyonlar kurun

ClickUp Şablonları: ClickUp'ın şablon merkezi, farklı kullanım durumları için özel olarak tasarlanmış şablonları seçmenize olanak tanır. Uygun bir şablon arayın ve istediğiniz gibi özelleştirin

ClickUp Topluluğu: ClickUp kullanıcılarının sorular sorduğu, yeni özellikleri tartıştığı ve ClickUp ile ilgili her konuda fikirlerini paylaştığı resmi grup olan ClickUp kullanıcılarının sorular sorduğu, yeni özellikleri tartıştığı ve ClickUp ile ilgili her konuda fikirlerini paylaştığı resmi grup olan ClickUpper'ın Facebook Grubunu takip edin

Smartsheet'te müşteri desteği

Smartsheet'in Müşteri Desteği Portalı iki amaca hizmet eder: self servis bilgi bankası ve destek vakalarını açmak ve izlemek için merkezi bir konum. Belirli plan türleri ve teklifleri seçen ücretli kullanıcılar için 7/24 telefon desteği mevcuttur.

Smartsheet ayrıca iki destek paketi sunar: Standart ve Profesyonel destek. Standart paket, Enterprise planları için ücretsizdir ve Smartsheet Üniversitesi ile sürekli eğitim ve 7/24 global telefon desteği içerir.

Profesyonel paket, standart paketteki her şeyi içerir ve bunun üzerine Pro Desk'i sunar. Pro Desk, Smartsheet uzmanı ve size özel müşteri başarı yöneticisi ile planlanmış bire bir koçluk oturumudur.

ClickUp ile entegrasyonlar

ClickUp'ı 1.000'den fazla diğer iş aracına bağlayarak tüm süreçleri kolaylaştırın

ClickUp, 1000'den fazla üçüncü taraf araçla entegre olarak tüm bilgileri tek bir yerde merkezileştirir, böylece takımlarınızın bağlam değiştirmesini önler ve süreçleri kolayca düzenlemenizi sağlar.

CRM sistemleri, proje yönetimi çözümleri, kaynak yönetimi platformları ve diğer iş uygulamalarıyla üçüncü taraf entegrasyonları, farklı sistemlerdeki hataları ve manuel veri girişini azaltır. ClickUp ile zamandan tasarruf edin ve iş performansında daha fazla görünürlük elde edin.

ClickUp'ın entegre olduğu en popüler araçların listesi aşağıda yer almaktadır:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Smartsheet ile entegrasyonlar

Smartsheet entegrasyonları, verilerin silolaşmasını önlemede etkilidir ve takımınızın daha bilinçli, veriye dayalı kararlar almasını sağlar. Entegrasyonlar arasında mesajlaşma ve iletişim araçları, içerik işbirliği yazılımı ve güvenlik ve yönetişim çözümleri bulunur.

Smartsheet'in entegre olduğu en popüler araçların listesi aşağıdadır:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

Reddit'te ClickUp ve Smartsheet karşılaştırması

Reddit'e giderek Smartsheet ve ClickUp hakkında ne düşündüklerini ve hangisinin daha iyi olduğunu kontrol ettik. Genel olarak, oylar ClickUp'ın lehine. Bulgularımızı destekleyen bazı yorumlar şunlardır:

Bu kullanıcı, ClickUp'ın görev yönetimi yazılımı olarak potansiyelini ve işbirliği özelliklerini övdü:

"ClickUp, görev yönetiminde çok daha iyidir, bu nedenle sprintleri ve düşük seviyeli yapı görevlerini izlemek için harikadır. Geliştirme ekibimiz bu araçla çalışıyor ve gösterge panelleri günlük standup toplantılarımızda inceleme için harika. Takım içindeki işbirliği için çok daha iyidir ve listelerin özelleştirilebilirliği çok geniştir. Ancak Gantt görünümü sınırlıdır ve zaman takibi ile bütçe yönetimi biraz eksik kalmaktadır. "

Bu kullanıcı, ClickUp'ın uygun fiyatını ve sürekli ürün güncellemelerini öne çıkarıyor:

"ClickUp ayrıca sürekli bir sürüm döngüsüne sahiptir ve yeteneklerini sürekli olarak genişletmektedir. Çok uygun fiyatlıdır. Sorular sorabileceğiniz, özellikler önerebileceğiniz vb. topluluk, takım tarafından aktif olarak izlenmekte ve etkileşimde bulunulmaktadır. "

Yazılım Takımları için En İyi Proje Yönetimi Aracı Hangisi?

Smartsheet ve ClickUp arasındaki çekişmede, ClickUp doğru proje yönetimi yazılımı olarak öne çıkıyor.

Smartsheet, çok sayıda özelleştirme özelliği ve entegrasyonlara sahip, son derece verimli bir proje yönetimi yazılımıdır. Ancak, Smartsheet'i kullanarak yazılım takımınızı görselleştirmeye çalışırsanız, beklentilerinizi karşılayamayacaktır.

Hesap tablosu benzeri arayüz, sınırlı otomasyon ve sınırlı raporlama seçenekleri, modern yazılım takımlarının ve yeni nesil işlerin ihtiyaçlarını karşılamayacaktır.

ClickUp ise bu alanlarda mükemmeldir ve gerçek zamanlı işbirliğinde üstünlük sağlar. ClickUp, uzaktan çalışan ekipler dahil olmak üzere yazılım takımları için kaynakları verimli bir şekilde yönetmek ve birden fazla projeyi zahmetsizce yürütmek için idealdir.

ClickUp, iş planınıza ve ihtiyaçlarınıza hızla uyum sağlar. ClickUp, işiniz büyüdükçe yeni özellikler, entegrasyonlar ve yazılım geliştirme şablonlarıyla ölçeklenebilir. Proje yönetimini bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun!