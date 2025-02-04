2025'in En İyi 14 Elektronik Tablo Yazılımı Çözümü (Ücretsiz ve Ücretli)

Finans, yazılım geliştirme veya moda sektöründe çalışıyor olun, tüm proje yöneticileri bir noktada aynı zorlukla karşılaşır: verileri temsil etmek ve yönetmek. Veri kümesi ne kadar büyük ve karmaşık olursa, yönetmesi de o kadar zor olur.
Tablo yazılımı çözümleri burada devreye girer. Özelleştirilebilirlik ve çok yönlülükleri sayesinde bu araçlar, rakamları ve değerleri kolayca işleyebilmenizi sağlar. Verileri girip sıralamak için bir alan sunmanın yanı sıra, formüllerle hesaplamanıza da yardımcı olurlar.
Piyasada çok sayıda elektronik tablo aracı bulunmaktadır ve aralarından en uygununu bulmak zor olabilir. Düzinelerce seçeneği inceledik, temel özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını analiz ettik ve veri yönetiminizi ve diğer PM ile ilgili süreçlerinizi kolaylaştırmak için en iyi 14 elektronik tablo yazılımını özenle seçtik!
Bir elektronik tablo yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Bir sonraki elektronik tablo yazılımı çözümünüzün sahip olması gereken bazı anahtar özellikler vardır, örneğin:
- Özelleştirilebilirlik: Sütunları ve satırları ayarlayabilmenize, tablolar oluşturabilmenize, görseller ekleyebilmenize ve renkleri kullanarak şirketinizin hedefleri ve markasıyla uyumlu benzersiz bir alan oluşturabilmenize olanak sağlamalıdır. Platform, bunu mümkün kılacak kullanışlı bir düzenleme araç çubuğuna sahip olmalıdır
- Çok yönlülük: Proje bütçe planları oluşturmak, finansal raporlar hazırlamak veya hedefleri belirlemek gibi çeşitli amaçlar için yazılımı kullanabilmelisiniz
- Kullanım kolaylığı: Yazılımı kullanmak için aylarca eğitim almaya ve öğreticileri incelemeye gerek yoktur
- Ölçeklenebilirlik: Şirket büyüdükçe ortaya çıkabilecek daha büyük ve daha karmaşık veri kümelerini işleyebilmelidir
- Şablon desteği: Elektronik tabloları daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan şablonları kullanabilmelisiniz
Kullanabileceğiniz En İyi 14 Elektronik Tablo Uygulaması
Yukarıda tartışılan kriterleri kullanarak en fazla değer sunan en iyi 14 elektronik tablo platformunun bir listesini derledik. Bu platformlar güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve işlevselliği bir araya getirir ve her sektörde kullanılabilir. 💪
1. ClickUp
ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Birçok kullanım alanından biri, ClickUp Tablo görünümü sayesinde temiz, iyi organize edilmiş ve işbirliğine dayalı elektronik tablolar ve veritabanları oluşturmaktır.
Bu görünüm, belgeleri, projeleri, müşterileri ve takımınızı yönetmek için işlevsel elektronik tablolar tasarlayabilmenizi sağlar. 15'ten fazla görünüm sayesinde, formüller ve görev ilerlemelerinden maliyetler, fiyatlar ve derecelendirmelere kadar her türlü veri türünü temsil edebilir ve bunlarla çalışabilirsiniz. Tablonuza belgeler ve bağlantılar ekleyerek elektronik tablo oyununuza bir üst seviye taşıyabilirsiniz.
ClickUp, görevler arasında ilişkiler oluşturmanıza olanak tanıyarak verilerinizi yönetmenize yardımcı olur, böylece optimize edilmiş iş akışları sağlar ve öncelikleri belirler. Müşterileri belirli projelere ve takım üyelerini hata raporlarına bağlayabilir ve görev bağımlılıkları oluşturabilirsiniz.
Platform ayrıca işinizi kolaylaştıran harika elektronik tablo şablonları da sunar. Projenizi görevlere ayırmak, atanan kişileri eklemek, aşamaları izlemek ve son teslim tarihlerini takip etmek için ClickUp'ın Proje Yönetimi Elektronik Tablo Şablonunu deneyin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tablo görünümü
- Her tür iş için veri görselleştirmeleri
- 1.000'den fazla şablon
- Verimli bir iş akışı için görevleri birbirine bağlamanıza yardımcı olur
- Mükemmel işbirliği özellikleri
ClickUp sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar sorunlar yaşadı
- Seçeneklerin sayısı çok fazla olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: 0
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Microsoft Excel
Şimdiye kadarki en popüler elektronik tablo programlarından biri olan Microsoft Excel, verileri depolamak, işlemek ve görselleştirmek için bir dizi özellik sunar.
En çok ilgileneceğiniz yer, sütunların üzerinde bulunan formül çubuğu olacaktır. Burada Excel'e ne tür matematik işlemleri yapmasını istediğinizi belirtirsiniz. Araç, verileri işlemek için 450'den fazla formül sunar; en popüler olanları SUM, IF, COUNT, MAX ve AVERAGE'dir.
Kulağa karmaşık mı geliyor? Endişelenmeyin, Excel her formülü ayrıntılı olarak açıklar. Ayrıca, nasıl kullanacağınız konusunda size yol gösterir ve bir hata yaparsanız, Excel #####, #DIV/0! veya #NAME? gibi bir hata değeri görüntüleyerek sizi bilgilendirir.
Excel, grafikler ve çizelgelerle verilerinizi görselleştirmek için de harikadır. Yalnızca istediğiniz verileri seçmeniz ve programın sihrini yapmasına izin vermeniz yeterlidir.
Microsoft Excel'in en iyi özellikleri
- Ünlü elektronik tablo programı
- 450'den fazla formül
- Temel fonksiyonlar kolay kullanımlıdır
- Basit grafik ve çizelge oluşturma
Microsoft Excel sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı, büyük/karmaşık veri kümeleri nedeniyle platformun donduğunu belirtmektedir
- Platform, tüm işletim sistemlerinde aynı görünmez
Microsoft Excel fiyatlandırması
- Farklı fiyat paketleri için web sitesini ziyaret edin
Microsoft Excel puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (18.500+ yorum)
3. OnlyOffice
OnlyOffice, Excel benzeri bir arayüze sahiptir ve hatta Excel elektronik tablolarını yüklemenize ve düzenlemenize olanak tanır. Platform, gerçek zamanlı düzenleme imkanı sunar ve bu da bizi en önemli avantajına, yani işbirliğine götürür.
OnlyOffice, siz ve takımınızın birlikte elektronik tablolarda çalışmanıza, yorum bırakmanıza ve sohbet etmenize olanak tanır, böylece herkes projenin en son gelişmelerinden haberdar olur. Ayrıca sürüm geçmişini görüntüleyebilir ve belirli bilgileri geri alabilirsiniz.
Platform, 400'den fazla formül ve fonksiyon ile size elektronik tablo süper güçleri sunar. İşinizi kolaylaştırmak için tablo şablonlarını kullanın, Pivot tablolarla verileri analiz edin, grafikler ve çizelgelerle bilgileri görselleştirin, dosya ekleyin, sayfalarınızı parola ile koruyun, görevleri otomatikleştirin, sayfaları PDF olarak kaydedin ve çok daha fazlasını yapın!
OnlyOffice'in en iyi özellikleri
- Tanıdık arayüz
- Çevrimdışı ve çevrimiçi olarak çalışır
- Mükemmel işbirliği seçenekleri
- 400'den fazla fonksiyon ve formül
- Güvenliği önceliklendirir
OnlyOffice sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, dosyaların yüklenmesinin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti
- Daha fazla entegrasyondan yararlanabilirsiniz
OnlyOffice fiyatlandırması
- Docs Cloud: İş: Kullanıcı başına aylık 8 $ VIP: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- VIP: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Docs Enterprise: Ev Kullanımı: 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme) İş Kullanımı: Özelleştirilebilir, 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ev kullanımı için: 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)
- İşletmeler için: Özelleştirilebilir, fiyatlar 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlar
- İş: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- VIP: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Ev kullanımı için: 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)
- İşletmeler için: Özelleştirilebilir, fiyatlar 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlar
OnlyOffice puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)
4. Airtable
Eski usul elektronik tablo görünümünü veritabanlarının işlevselliğiyle birleştirmek mi istiyorsunuz? En iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımlarından biri olan Airtable'da bir koltuk kapın!
Airtable, sütun ve satırlardan oluşan tablolara sahip bir elektronik tablo benzeri arayüze sahiptir. Ancak bu platform, bir elektronik tablo yazılımından daha fazlasıdır; veritabanları etrafında döner.
Airtable veritabanlarınızı harici tablolara bağlayabilir, her türlü dosya türünü ve boyutunu barındırabilir, veri alt kümelerini izole edebilir ve veri bütünlüğünü korurken verileri farklı bakış açılarından inceleyebilirsiniz.
Airtable, birden fazla kişinin aynı anda veritabanlarını düzenleyip yönetebilmesi sayesinde işbirliği için mükemmel bir platformdur. Verilerinizden grafikler, çizelgeler ve pivot tablolar oluşturma, hesaplamalar yapma ve bilgileri filtreleme gibi standart elektronik tablo yazılımı seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Veri işleme için esnek ortam
- Sezgisel arayüz
- Veritabanlarına odaklanır
- Çok sayıda dosya türü ve boyutunu destekler
- Birden çok görünüm
Airtable sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi vardır
- Daha fazla fiyat planı bazı kullanıcılar için güzel bir ek olurdu
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Artı: Koltuk başına aylık 10 $
- Pro: Koltuk başına aylık 20 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)
5. Smartsheet
Bir proje ve iş yönetimi platformunu elektronik tablolarla birleştirirseniz ne elde edersiniz? İmza niteliğindeki ızgara arayüzü ile çok yönlü bir program olan Smartsheet'i elde edersiniz.
Veri girişi kolaydır ve özel sütunlar ve satırlar ekleyerek şirketinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyan bir alan oluşturabilirsiniz.
Smartsheet ile, projeyle ilgili raporları doğrudan Izgara görünümünden oluşturabilirsiniz. Görevleri otomatikleştirin, formlar aracılığıyla veri toplayın, görev bağımlılıkları oluşturun ve şablonları kullanarak işinizi daha zor hale getirmek yerine daha akıllı hale getirin!
Izgara Görünümü, kişiler, tarihler ve semboller gibi çok sayıda sütun türünü destekler. Belgeleri eklemenize ve verilerinizi düzenlemek için satır hiyerarşisi ve koşullu biçimlendirme kullanmanıza olanak tanır. Bu görünüm, projelerin ve müşterilerin yönetiminden uyumluluğun sağlanmasına ve müşteri geri bildirimlerinin incelenmesine kadar birçok senaryoya uyarlanabilir.
Smartsheet'i kullanarak iş akışlarını ve süreçleri analiz edebilir, takımınızın verimliliğini belirleyebilir ve gelecekteki çabalarınızı güvenle planlayabilirsiniz.
Smartsheet ile Asana'yı karşılaştırın!
Smartsheet'in en iyi özellikleri
- Tanıdık Izgara görünümü
- Güçlü proje ve görev yönetimi özellikleri
- Görev otomasyonu
- Koşullu biçimlendirme
- Farklı veri türlerini destekler
Smartsheet sınırlamaları
- Gelişmiş seçenekleri öğrenmek zaman alır
- Bazı kullanıcılar, izin düzeyi ayarlarının yükseltilebileceğini bahsetmiştir
Smartsheet fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $ (en fazla 10 kullanıcı)
- İş: Kullanıcı başına aylık 25 $ (en az üç kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Smartsheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)
6. Stackby
İşbirliğini ön plana çıkaran ve iş akışları oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir elektronik tablo-veritabanı melezi mi arıyorsunuz?
Stackby, tanıdık bir elektronik tablo görünümüne sahip kodsuz veritabanlarına dayanır. Normal bir elektronik tablo platformu gibi kullanabilirsiniz: veri girin, hesaplayın ve raporlar oluşturun. Ancak Stackby ile elektronik tablonuzu sağlam bir kodsuz ilişkisel veritabanına da dönüştürebilirsiniz.
Platform, formlar aracılığıyla veri toplamanıza ve Izgara, Kanban ve Takvim gibi görünümler sunar. 25'ten fazla sütun türü kullanın, tablolarınızı birbirine bağlayın ve koşullu biçimlendirme ve gelişmiş filtreleme seçeneklerinden yararlanın.
En iyi yanı, verilerinizi manuel olarak güncellemenize gerek olmamasıdır. Tablolarınızı API'lere bağlayın ve veritabanının işi sizin için yapmasına izin verin.
Veritabanlarınızdaki verilere dayalı olarak grafikler, çizelgeler veya hedef izleyiciler gibi görsel öğeler içeren gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.
Stackby'nin en iyi özellikleri
- Kod gerektirmeyen veritabanları oluşturmanıza yardımcı olur
- Tabloları API'lere bağlayın
- Çeşitli sütun türleri
- Birden çok görünüm
- Basit, kullanıcı dostu arayüz
Stackby sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı, platformdan sık sık otomatik olarak çıkış yaptıklarından bahsetmiştir
- Daha fazla API bağlantısı faydalı olabilir
Stackby fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0 $
- Kişisel: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Ekonomi: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.
Stackby puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
7. SeaTable
Bir başka veritabanı-hesap tablosu kombinasyonu olan SeaTable, verileri düzenlemeyi ve işlemeyi plajda geçirdiğiniz bir gün gibi hissettiren özelliklerle doludur!
SeaTable, formlar, API veya entegrasyonlar kullanarak yeni veriler girmenize olanak tanır. Metin, tarih ve sayılardan resim, e-posta, dosya ve URL'lere kadar her türlü veriyi destekler.
Veritabanınızda olan her şeyin kontrolü tamamen sizde. Verileri filtreleyebilir, izin ayarlarını özelleştirebilir, renkleri düzenleyebilir, görünümler arasında geçiş yapabilir, iş arkadaşlarınızla ve üçüncü taraflarla iş paylaşabilir ve verilerinizi grafiklere ve çizelgelere dönüştürebilirsiniz.
SeaTable ayrıca etkileyici otomasyon seçenekleri sunar. Javascript ve Python'daki komut dosyalarını kullanarak tekrarlayan görevleri optimize edin, tüm satır ve sütunlarda (Excel'de olduğu gibi) hesaplamalar yapın, belirli eylemler için özelleştirilmiş bildirimler oluşturun ve belirli işlemleri planlanan zamanlarda yürütün.
SeaTable'ın en iyi özellikleri
- Veritabanı ve elektronik tablo karışımı
- Verileri girmenin birden fazla yolu
- Mükemmel otomasyon özellikleri
- Özel bildirimler
SeaTable sınırlamaları
- Platformun avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak için Javascript ve Python bilmeniz gerekir
- Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün yenilenmesinin faydalı olabileceğini bahsetmektedir
SeaTable fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0€
- Artı: 7€
- Enterprise: 14€
- Özel Bulut: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SeaTable puanları ve yorumları
- GetApp: 4,6/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)
8. Quip
Quip'i, elektronik tablolar, belgeler ve sohbet seçeneklerinin dinamik bir birleşimi olarak düşünün. Satış süreçlerini kolaylaştırmak ve gerçek zamanlı işbirliğini artırmak için güçlü özellikleri bir araya getirir
Salesforce'un bir iştiraki olan Quip'te tüm Salesforce listelerini, verilerini ve raporlarını doğrudan alabilmeniz ve en son bilgilerle çalışabilmeniz şaşırtıcı değildir.
Quip elektronik tablolarla satış ve CRM verilerinizi yönetebilir, iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşabilir, hesaplamalar yapabilir, süreçleri otomatikleştirebilir ve işinizi daha da kolaylaştırmak için şablonlardan ve entegrasyonlardan yararlanabilirsiniz. İzin ayarları, hangi elektronik tabloda kimin ne yapabileceğine karar vermenizi sağlar.
Platform, sizin ve takımınızın daha kısa sürede daha fazla işi tamamlamasına yardımcı olacak 400'den fazla fonksiyon ve kısayol ile donatılmıştır.
Quip'in en iyi özellikleri
- Salesforce ekosisteminin bir parçası
- Satış ve CRM'ye odaklanır
- Süreçleri kolaylaştırır ve işbirliğini geliştirir
- Görev otomasyonu
Quip sınırlamaları
- Birkaç kullanıcı, platformun büyük veri kümelerini işlerken çökebileceğini belirtti
- Daha özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü güzel bir ekleme olurdu
Quip fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 100 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.
Quip puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)
9. EtherCalc
Hesap oluşturmaya gerek olmayan basit, web tabanlı, ücretsiz bir elektronik tablo yazılımı kulağa hayal gibi gelebilir. EtherCalc bunu gerçeğe dönüştürüyor!
Platformu kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken web sitesini ziyaret etmek. E-tablonuzu oluşturduktan sonra, başkalarıyla paylaşabilir ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilirsiniz.
Bu, görevleri otomatikleştirmenize, sayfaları birbirine bağlamanıza veya diğer programlarla entegre etmenize olanak tanıyan güçlü bir veritabanı platformu değildir. Bu, gereksiz özelliklere ihtiyaç duymayanlar için mükemmel, düzenli bir arayüze sahip basit bir elektronik tablo platformudur.
EtherCalc, envanter yönetimi ve anket formları oluşturmak için idealdir, ancak beyin fırtınası oturumları için de kullanışlı olabilir.
.csv, .ods ve .xlsx dosyalarını içe aktarabilir ve temsil etmek istediğiniz verilere bağlı olarak metin, matematik, tarih ve saat gibi farklı sütun türleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, verilerinizi bir profesyonel gibi yönetmek için düzinelerce formül arasından seçim yapabilirsiniz!
EtherCalc'ın en iyi özellikleri
- Basit arayüz
- Hesap gerektirmez
- Gerçek zamanlı işbirliğini destekler
- Dosyaları içe aktarmanıza olanak tanır
- Düzinelerce fonksiyon ve formül
EtherCalc sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun büyük dosyaları açarken zorluk yaşadığını belirtmektedir
EtherCalc fiyatlandırması
- Ücretsiz
EtherCalc puanları ve yorumları
- TrustRadius: 9,9/10 (3 yorum)
10. Zoho Sheet
İşletmeler için kapsamlı bir yazılım paketi olan Zoho'dan gelen Zoho Sheet, işlevsel elektronik tablolar oluşturmanıza ve yönetmenize ve bunları takımınızla birlikte üzerinde çalışmanıza olanak tanır.
Platform, 350'den fazla önceden tanımlanmış fonksiyon içermektedir ve envanter oluşturma, bütçe planlama veya projeyle ilgili bir görevi tamamlama gibi her türlü amaç için çeşitli veri türlerini işleyebilmenizi sağlar.
1.000'den fazla entegrasyon ile Zoho Sheet, elektronik tablolarınızı otomatikleştirmenize ve Excel dahil çeşitli kaynaklardan veri içe aktarmanıza olanak tanır.
Yazılım işbirliğine öncelik verir, böylece iş arkadaşlarınızla birlikte elektronik tablolarda çalışabilir, yorum yapabilir, değişiklikler yapabilir ve görevler ile projeleri tartışabilirsiniz. Seçili işbirliği yapanlar için hücreleri bloke ederek, izinler ayarlayarak ve önceki sürümleri inceleyerek her elektronik tablonun kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.
Zoho Sheet, devrim niteliğinde bir özelliğe sahiptir: Zia adlı bir AI asistanı. Zia, verileriniz ve elektronik tablolarınızla ilgili tüm soruları yanıtlamak için hazırdır ve en iyisi, sade İngilizceyi anlar!
Zoho Sheet'in en iyi özellikleri
- Zoho ekosisteminin bir parçası
- 1.000'den fazla entegrasyon ve 350'den fazla önceden tanımlanmış fonksiyon
- Olağanüstü işbirliği seçenekleri
- AI destekli asistan
Zoho Sheet sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, mobil uygulamada elektronik tabloları düzenlemenin gecikmeli olabileceğini bildirmiştir
- Sınırlı depolama kapasitesi, büyük veri kümeleriyle çalışanlar için sorun olabilir
Zoho Sheet fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Zoho Sheet puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)
11. LibreOffice
LibreOffice, ücretsiz, çevrimdışı bir ofis paketi olup, birçok kullanıcı tarafından Microsoft Office'e mükemmel bir alternatif olarak görülmektedir. Paketteki elektronik tablo programı LibreOffice Calc olarak adlandırılmaktadır.
Platform, küçük ve büyük veri kümelerini yönetmek için 300'den fazla fonksiyon sunar ve bunlardan bazılarını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, yerleşik sihirbaz size yardımcı olabilir.
Öne çıkan özelliği DataPilot'tur. Farklı veritabanlarından ham verileri çekip bunları elektronik tablonuzda sunabileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürmenizi sağlar.
Çevrimdışı bir program olmasına rağmen, Calc çoklu kullanıcı desteği sunar. Elektronik tablolarınızı başkalarıyla paylaşın, onların verilerini girmelerine izin verin ve yanlış iletişim ve veri yinelemesi riskini en aza indirin.
Calc, belgeleri ön tanımlı olarak .odt biçiminde kaydeder. Ancak, birçok kişi hala Excel kullanmaya devam ettiğinden, Calc, elektronik tablolarınızı .xlsx biçiminde saklamanıza olanak tanır! Elektronik tabloları PDF'lere de aktarabilirsiniz.
LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri
- 300'den fazla fonksiyon
- DataPilot, ham verileri işleyebilmenizi sağlar
- Çoklu kullanıcı desteği
- Hesap sayfalarını birden çok biçimde kaydedin
LibreOffice Calc sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar otomatik kaydetme seçeneğinin güvenilir olmadığını belirtti
- Arayüzün güncellenmesi faydalı olabilir
LibreOffice Calc fiyatlandırması
- Ücretsiz
LibreOffice Calc puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)
12. Microsoft 365
Microsoft 365, eski adıyla Office 365, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams ve OneDrive gibi popüler programlardan oluşan bir yazılım paketidir. Excel genellikle elektronik tablolarla eşanlamlı olarak kullanılır, ancak Microsoft 365 ailesindeki diğer uygulamalar da elektronik tablolar oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir, ancak bu onların temel amacı değildir.
Örneğin, bir Word belgesinde çalışıyorsanız ve bu belgeye bir elektronik tablo eklemeniz gerekiyorsa, Excel'i başlatmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, bir Excel elektronik tablosu ekleyebilir, verilerinizi girebilir ve Excel'in fonksiyonlarını doğrudan Word'den kullanabilirsiniz!
Aynı şeyi PowerPoint'te de yapabilir ve Excel elektronik tablolarıyla sunumlarınızı zenginleştirebilirsiniz.
Word veya PowerPoint'e bir Excel elektronik tablosu eklediğinizde, Excel araç çubuğu ekranın üst kısmında görünür ve programın fonksiyonlarına ve formüllerine tam erişim sağlar.
Microsoft 365'in en iyi özellikleri
- Farklı amaçlar için bir dizi program
- Hesap tabloları ile belgeleri/sunumları birleştirmenize olanak tanır
- Kullanıcı dostu arayüz
- İşbirliğini teşvik eder
Microsoft 365 sınırlamaları
- Kullanıcılar ara sıra küçük hatalar bildirmektedir
- Mobil deneyim iyileştirilebilir
Microsoft 365 fiyatlandırması
- İşletmeler için: Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $ Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22,00 $ İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25
- Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları
- Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22,00 $
- İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 $
- Ev kullanımı için: Kişisel: 69,99 $/yıl (bir kullanıcı) Aile: 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)
- Kişisel: 69,99 $/yıl (bir kullanıcı)
- Aile: 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)
- Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6,00 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
- Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22,00 $
- İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları
- Kişisel: 69,99 $/yıl (bir kullanıcı)
- Aile: 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)
Microsoft 365 puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (4.900+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)
13. Google E-Tablolar
Google E-Tablolar, Excel benzeri bir arayüze sahip, yaygın olarak kullanılan bir başka e-tablo platformudur.
Platform, çeşitli veri türlerini kolaylıkla işleyebilmenizi sağlayan bir dizi formül ve fonksiyon sunar. Bulut tabanlı olduğu için Google E-Tablolar gerçek zamanlı işbirliği sağlar ve konumunuzdan bağımsız olarak takımınızla birlikte çalışmanıza olanak tanır.
Platform, Google'ın ekosisteminin bir parçasıdır, böylece verilerinizi Google Formlar'dan alabilir veya Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'a e-tablolar ekleyebilirsiniz.
Google E-Tablolar'ın bir diğer önemli özelliği ise çok yönlülüğüdür. Bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde ve mobil cihazınızda kullanabilirsiniz, yani hareket halindeyken bile e-tablolar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz!
Google E-Tablolar Akıllı Doldurma özelliği ile tekrarlayan girdileri otomatikleştirir; kalıpları algılar ve en uygun çözümleri önerir, bu da kullanışlı ve zaman kazandıran bir başka seçenektir.
Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri
- Google ailesinin platformlarıyla mükemmel uyum
- Çevrimdışı modda kullanılabilir
- Girdi otomasyonu
- Tüm cihazlarda kullanılabilir
- Hesap tabloları oluşturmak ve düzenlemek için çeşitli formüller ve fonksiyonlar
Google E-Tablolar sınırlamaları
- Karmaşık veya büyük veri kümelerini işlerken yetersiz kalabilir
- Otomatik kaydetme her zaman işe yaramaz
Google E-Tablolar fiyatlandırması
- Kişisel kullanım için ücretsiz (Google hesabı ile)
- Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları
- GetApp: 4,7/5 (12.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (12.700+ yorum)
14. MultiRow
JavaScript ile çalışıyorsanız, istediğiniz bilgileri elde etmek için geniş tablolarda gezinmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. MultiRow DataGrid, tablonuzu özelleştirmenize ve yığılmış biçimde görüntülenecek sütunları ve satırları seçmenize yardımcı olur.
MultiRow, düzen tasarımlarında esneklik sağlamanın yanı sıra, alanları hiyerarşik yapılarına göre gruplandırmanıza, hücreleri birleştirmenize, belirli satırları/sütunları dondurmanıza ve klavyenizi kullanarak tablolarda gezinmenize olanak tanır. Ayrıca, doğru bilgilere kolayca ulaşmak için gelişmiş filtreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.
MultiRow'un en iyi özellikleri
- Tablolarda gezinmeyi kolaylaştırır
- Mükemmel özelleştirme seçenekleri
- Büyük veri kümelerini kaydırma gereksinimini ortadan kaldırır
- Gelişmiş filtreleme seçenekleri
MultiRow sınırlamaları
- Yeni başlayanlar için ideal bir platform değildir
MultiRow fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
MultiRow puanları ve yorumları
- Yorum yok
Hesap Tablosu Yazılımı: PM Araç Kutunuzda Olması Gereken Bir Yazılım
Hesap tablosu yazılım çözümleri birçok işlevi yerine getirebilir—proje hedeflerini planlamak, görev listeleri oluşturmak, proje bütçelerini hesaplamak, grafikler ve çizimler çizmek, zaman takibi yapmak ve çok daha fazlası için kullanılabilir.
Doğru elektronik tablo aracı sizi bir proje yönetimi süper kahramanı haline getirebilir ve sizin ve takımınızın projeleri daha verimli ve daha az stresle yönetmenize yardımcı olabilir.