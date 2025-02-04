2025'in En İyi 14 Elektronik Tablo Yazılımı Çözümü (Ücretsiz ve Ücretli)

Finans, yazılım geliştirme veya moda sektöründe çalışıyor olun, tüm proje yöneticileri bir noktada aynı zorlukla karşılaşır: verileri temsil etmek ve yönetmek. Veri kümesi ne kadar büyük ve karmaşık olursa, yönetmesi de o kadar zor olur.

Tablo yazılımı çözümleri burada devreye girer. Özelleştirilebilirlik ve çok yönlülükleri sayesinde bu araçlar, rakamları ve değerleri kolayca işleyebilmenizi sağlar. Verileri girip sıralamak için bir alan sunmanın yanı sıra, formüllerle hesaplamanıza da yardımcı olurlar.

Piyasada çok sayıda elektronik tablo aracı bulunmaktadır ve aralarından en uygununu bulmak zor olabilir. Düzinelerce seçeneği inceledik, temel özelliklerini, avantajlarını ve dezavantajlarını analiz ettik ve veri yönetiminizi ve diğer PM ile ilgili süreçlerinizi kolaylaştırmak için en iyi 14 elektronik tablo yazılımını özenle seçtik!

Bir elektronik tablo yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir sonraki elektronik tablo yazılımı çözümünüzün sahip olması gereken bazı anahtar özellikler vardır, örneğin:

Özelleştirilebilirlik: Sütunları ve satırları ayarlayabilmenize, tablolar oluşturabilmenize, görseller ekleyebilmenize ve renkleri kullanarak şirketinizin hedefleri ve markasıyla uyumlu benzersiz bir alan oluşturabilmenize olanak sağlamalıdır. Platform, bunu mümkün kılacak kullanışlı bir düzenleme araç çubuğuna sahip olmalıdır Çok yönlülük: Proje bütçe planları oluşturmak, finansal raporlar hazırlamak veya hedefleri belirlemek gibi çeşitli amaçlar için yazılımı kullanabilmelisiniz Kullanım kolaylığı: Yazılımı kullanmak için aylarca eğitim almaya ve öğreticileri incelemeye gerek yoktur Ölçeklenebilirlik: Şirket büyüdükçe ortaya çıkabilecek daha büyük ve daha karmaşık veri kümelerini işleyebilmelidir Şablon desteği: Elektronik tabloları daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanıyan şablonları kullanabilmelisiniz

Kullanabileceğiniz En İyi 14 Elektronik Tablo Uygulaması

Yukarıda tartışılan kriterleri kullanarak en fazla değer sunan en iyi 14 elektronik tablo platformunun bir listesini derledik. Bu platformlar güvenilirlik, kullanım kolaylığı ve işlevselliği bir araya getirir ve her sektörde kullanılabilir. 💪

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformudur. Birçok kullanım alanından biri, ClickUp Tablo görünümü sayesinde temiz, iyi organize edilmiş ve işbirliğine dayalı elektronik tablolar ve veritabanları oluşturmaktır.

Bu görünüm, belgeleri, projeleri, müşterileri ve takımınızı yönetmek için işlevsel elektronik tablolar tasarlayabilmenizi sağlar. 15'ten fazla görünüm sayesinde, formüller ve görev ilerlemelerinden maliyetler, fiyatlar ve derecelendirmelere kadar her türlü veri türünü temsil edebilir ve bunlarla çalışabilirsiniz. Tablonuza belgeler ve bağlantılar ekleyerek elektronik tablo oyununuza bir üst seviye taşıyabilirsiniz.

ClickUp, görevler arasında ilişkiler oluşturmanıza olanak tanıyarak verilerinizi yönetmenize yardımcı olur, böylece optimize edilmiş iş akışları sağlar ve öncelikleri belirler. Müşterileri belirli projelere ve takım üyelerini hata raporlarına bağlayabilir ve görev bağımlılıkları oluşturabilirsiniz.

Platform ayrıca işinizi kolaylaştıran harika elektronik tablo şablonları da sunar. Projenizi görevlere ayırmak, atanan kişileri eklemek, aşamaları izlemek ve son teslim tarihlerini takip etmek için ClickUp'ın Proje Yönetimi Elektronik Tablo Şablonunu deneyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tablo görünümü

Her tür iş için veri görselleştirmeleri

1.000'den fazla şablon

Verimli bir iş akışı için görevleri birbirine bağlamanıza yardımcı olur

Mükemmel işbirliği özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sorunlar yaşadı

Seçeneklerin sayısı çok fazla olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz : 0

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Microsoft Excel

Verilerinizi düzenlemek ve yönetmek ve hesaplamalar yapmak için Microsoft Excel ve 450'den fazla formülünü kullanın

Şimdiye kadarki en popüler elektronik tablo programlarından biri olan Microsoft Excel, verileri depolamak, işlemek ve görselleştirmek için bir dizi özellik sunar.

En çok ilgileneceğiniz yer, sütunların üzerinde bulunan formül çubuğu olacaktır. Burada Excel'e ne tür matematik işlemleri yapmasını istediğinizi belirtirsiniz. Araç, verileri işlemek için 450'den fazla formül sunar; en popüler olanları SUM, IF, COUNT, MAX ve AVERAGE'dir.

Kulağa karmaşık mı geliyor? Endişelenmeyin, Excel her formülü ayrıntılı olarak açıklar. Ayrıca, nasıl kullanacağınız konusunda size yol gösterir ve bir hata yaparsanız, Excel #####, #DIV/0! veya #NAME? gibi bir hata değeri görüntüleyerek sizi bilgilendirir.

Excel, grafikler ve çizelgelerle verilerinizi görselleştirmek için de harikadır. Yalnızca istediğiniz verileri seçmeniz ve programın sihrini yapmasına izin vermeniz yeterlidir.

Microsoft Excel'in en iyi özellikleri

Ünlü elektronik tablo programı

450'den fazla formül

Temel fonksiyonlar kolay kullanımlıdır

Basit grafik ve çizelge oluşturma

Microsoft Excel sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, büyük/karmaşık veri kümeleri nedeniyle platformun donduğunu belirtmektedir

Platform, tüm işletim sistemlerinde aynı görünmez

Microsoft Excel fiyatlandırması

Farklı fiyat paketleri için web sitesini ziyaret edin

Microsoft Excel puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (18.500+ yorum)

3. OnlyOffice

OnlyOffice, Excel benzeri bir arayüze sahiptir ve hatta Excel elektronik tablolarını yüklemenize ve düzenlemenize olanak tanır. Platform, gerçek zamanlı düzenleme imkanı sunar ve bu da bizi en önemli avantajına, yani işbirliğine götürür.

OnlyOffice, siz ve takımınızın birlikte elektronik tablolarda çalışmanıza, yorum bırakmanıza ve sohbet etmenize olanak tanır, böylece herkes projenin en son gelişmelerinden haberdar olur. Ayrıca sürüm geçmişini görüntüleyebilir ve belirli bilgileri geri alabilirsiniz.

Platform, 400'den fazla formül ve fonksiyon ile size elektronik tablo süper güçleri sunar. İşinizi kolaylaştırmak için tablo şablonlarını kullanın, Pivot tablolarla verileri analiz edin, grafikler ve çizelgelerle bilgileri görselleştirin, dosya ekleyin, sayfalarınızı parola ile koruyun, görevleri otomatikleştirin, sayfaları PDF olarak kaydedin ve çok daha fazlasını yapın!

OnlyOffice'in en iyi özellikleri

Tanıdık arayüz

Çevrimdışı ve çevrimiçi olarak çalışır

Mükemmel işbirliği seçenekleri

400'den fazla fonksiyon ve formül

Güvenliği önceliklendirir

OnlyOffice sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, dosyaların yüklenmesinin beklenenden uzun sürdüğünü belirtti

Daha fazla entegrasyondan yararlanabilirsiniz

OnlyOffice fiyatlandırması

Docs Cloud : İş : Kullanıcı başına aylık 8 $ VIP : Fiyatlandırma için iletişime geçin

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

VIP : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Docs Enterprise : Ev Kullanımı : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme) İş Kullanımı : Özelleştirilebilir, 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Ev kullanımı için : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)

İşletmeler için: Özelleştirilebilir, fiyatlar 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlar

İş : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

VIP: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ev kullanımı için : 149 $ (10 kullanıcıya kadar tek seferlik ödeme)

İşletmeler için: Özelleştirilebilir, fiyatlar 50 kullanıcıya kadar 1.500 $'dan başlar

OnlyOffice puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

4. Airtable

Eski usul elektronik tablo görünümünü veritabanlarının işlevselliğiyle birleştirmek mi istiyorsunuz? En iyi ücretsiz elektronik tablo yazılımlarından biri olan Airtable'da bir koltuk kapın!

Airtable, sütun ve satırlardan oluşan tablolara sahip bir elektronik tablo benzeri arayüze sahiptir. Ancak bu platform, bir elektronik tablo yazılımından daha fazlasıdır; veritabanları etrafında döner.

Airtable veritabanlarınızı harici tablolara bağlayabilir, her türlü dosya türünü ve boyutunu barındırabilir, veri alt kümelerini izole edebilir ve veri bütünlüğünü korurken verileri farklı bakış açılarından inceleyebilirsiniz.

Airtable, birden fazla kişinin aynı anda veritabanlarını düzenleyip yönetebilmesi sayesinde işbirliği için mükemmel bir platformdur. Verilerinizden grafikler, çizelgeler ve pivot tablolar oluşturma, hesaplamalar yapma ve bilgileri filtreleme gibi standart elektronik tablo yazılımı seçeneklerinden yararlanabilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Veri işleme için esnek ortam

Sezgisel arayüz

Veritabanlarına odaklanır

Çok sayıda dosya türü ve boyutunu destekler

Birden çok görünüm

Airtable sınırlamaları

Gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi vardır

Daha fazla fiyat planı bazı kullanıcılar için güzel bir ek olurdu

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Artı : Koltuk başına aylık 10 $

Pro : Koltuk başına aylık 20 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Airtable puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

5. Smartsheet

Bir proje ve iş yönetimi platformunu elektronik tablolarla birleştirirseniz ne elde edersiniz? İmza niteliğindeki ızgara arayüzü ile çok yönlü bir program olan Smartsheet'i elde edersiniz.

Veri girişi kolaydır ve özel sütunlar ve satırlar ekleyerek şirketinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyan bir alan oluşturabilirsiniz.

Smartsheet ile, projeyle ilgili raporları doğrudan Izgara görünümünden oluşturabilirsiniz. Görevleri otomatikleştirin, formlar aracılığıyla veri toplayın, görev bağımlılıkları oluşturun ve şablonları kullanarak işinizi daha zor hale getirmek yerine daha akıllı hale getirin!

Izgara Görünümü, kişiler, tarihler ve semboller gibi çok sayıda sütun türünü destekler. Belgeleri eklemenize ve verilerinizi düzenlemek için satır hiyerarşisi ve koşullu biçimlendirme kullanmanıza olanak tanır. Bu görünüm, projelerin ve müşterilerin yönetiminden uyumluluğun sağlanmasına ve müşteri geri bildirimlerinin incelenmesine kadar birçok senaryoya uyarlanabilir.

Smartsheet'i kullanarak iş akışlarını ve süreçleri analiz edebilir, takımınızın verimliliğini belirleyebilir ve gelecekteki çabalarınızı güvenle planlayabilirsiniz.

Smartsheet ile Asana'yı karşılaştırın!

Smartsheet'in en iyi özellikleri

Tanıdık Izgara görünümü

Güçlü proje ve görev yönetimi özellikleri

Görev otomasyonu

Koşullu biçimlendirme

Farklı veri türlerini destekler

Smartsheet sınırlamaları

Gelişmiş seçenekleri öğrenmek zaman alır

Bazı kullanıcılar, izin düzeyi ayarlarının yükseltilebileceğini bahsetmiştir

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $ (en fazla 10 kullanıcı)

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $ (en az üç kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)

6. Stackby

İşbirliğini ön plana çıkaran ve iş akışları oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir elektronik tablo-veritabanı melezi mi arıyorsunuz?

Stackby, tanıdık bir elektronik tablo görünümüne sahip kodsuz veritabanlarına dayanır. Normal bir elektronik tablo platformu gibi kullanabilirsiniz: veri girin, hesaplayın ve raporlar oluşturun. Ancak Stackby ile elektronik tablonuzu sağlam bir kodsuz ilişkisel veritabanına da dönüştürebilirsiniz.

Platform, formlar aracılığıyla veri toplamanıza ve Izgara, Kanban ve Takvim gibi görünümler sunar. 25'ten fazla sütun türü kullanın, tablolarınızı birbirine bağlayın ve koşullu biçimlendirme ve gelişmiş filtreleme seçeneklerinden yararlanın.

En iyi yanı, verilerinizi manuel olarak güncellemenize gerek olmamasıdır. Tablolarınızı API'lere bağlayın ve veritabanının işi sizin için yapmasına izin verin.

Veritabanlarınızdaki verilere dayalı olarak grafikler, çizelgeler veya hedef izleyiciler gibi görsel öğeler içeren gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Stackby'nin en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen veritabanları oluşturmanıza yardımcı olur

Tabloları API'lere bağlayın

Çeşitli sütun türleri

Birden çok görünüm

Basit, kullanıcı dostu arayüz

Stackby sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, platformdan sık sık otomatik olarak çıkış yaptıklarından bahsetmiştir

Daha fazla API bağlantısı faydalı olabilir

Stackby fiyatlandırması

Ücretsiz : 0 $

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Ekonomi : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Stackby puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

7. SeaTable

Bir başka veritabanı-hesap tablosu kombinasyonu olan SeaTable, verileri düzenlemeyi ve işlemeyi plajda geçirdiğiniz bir gün gibi hissettiren özelliklerle doludur!

SeaTable, formlar, API veya entegrasyonlar kullanarak yeni veriler girmenize olanak tanır. Metin, tarih ve sayılardan resim, e-posta, dosya ve URL'lere kadar her türlü veriyi destekler.

Veritabanınızda olan her şeyin kontrolü tamamen sizde. Verileri filtreleyebilir, izin ayarlarını özelleştirebilir, renkleri düzenleyebilir, görünümler arasında geçiş yapabilir, iş arkadaşlarınızla ve üçüncü taraflarla iş paylaşabilir ve verilerinizi grafiklere ve çizelgelere dönüştürebilirsiniz.

SeaTable ayrıca etkileyici otomasyon seçenekleri sunar. Javascript ve Python'daki komut dosyalarını kullanarak tekrarlayan görevleri optimize edin, tüm satır ve sütunlarda (Excel'de olduğu gibi) hesaplamalar yapın, belirli eylemler için özelleştirilmiş bildirimler oluşturun ve belirli işlemleri planlanan zamanlarda yürütün.

SeaTable'ın en iyi özellikleri

Veritabanı ve elektronik tablo karışımı

Verileri girmenin birden fazla yolu

Mükemmel otomasyon özellikleri

Özel bildirimler

SeaTable sınırlamaları

Platformun avantajlarından en iyi şekilde yararlanmak için Javascript ve Python bilmeniz gerekir

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün yenilenmesinin faydalı olabileceğini bahsetmektedir

SeaTable fiyatlandırması

Ücretsiz : 0€

Artı : 7€

Enterprise : 14€

Özel Bulut: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SeaTable puanları ve yorumları

GetApp : 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

8. Quip

Quip'i, elektronik tablolar, belgeler ve sohbet seçeneklerinin dinamik bir birleşimi olarak düşünün. Satış süreçlerini kolaylaştırmak ve gerçek zamanlı işbirliğini artırmak için güçlü özellikleri bir araya getirir

Salesforce'un bir iştiraki olan Quip'te tüm Salesforce listelerini, verilerini ve raporlarını doğrudan alabilmeniz ve en son bilgilerle çalışabilmeniz şaşırtıcı değildir.

Quip elektronik tablolarla satış ve CRM verilerinizi yönetebilir, iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşabilir, hesaplamalar yapabilir, süreçleri otomatikleştirebilir ve işinizi daha da kolaylaştırmak için şablonlardan ve entegrasyonlardan yararlanabilirsiniz. İzin ayarları, hangi elektronik tabloda kimin ne yapabileceğine karar vermenizi sağlar.

Platform, sizin ve takımınızın daha kısa sürede daha fazla işi tamamlamasına yardımcı olacak 400'den fazla fonksiyon ve kısayol ile donatılmıştır.

Quip'in en iyi özellikleri

Salesforce ekosisteminin bir parçası

Satış ve CRM'ye odaklanır

Süreçleri kolaylaştırır ve işbirliğini geliştirir

Görev otomasyonu

Quip sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, platformun büyük veri kümelerini işlerken çökebileceğini belirtti

Daha özelleştirilebilir bir kullanıcı arayüzü güzel bir ekleme olurdu

Quip fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 100 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir.

Quip puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

9. EtherCalc

Hesap oluşturmaya gerek olmayan basit, web tabanlı, ücretsiz bir elektronik tablo yazılımı kulağa hayal gibi gelebilir. EtherCalc bunu gerçeğe dönüştürüyor!

Platformu kullanmaya başlamak için tek yapmanız gereken web sitesini ziyaret etmek. E-tablonuzu oluşturduktan sonra, başkalarıyla paylaşabilir ve gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilirsiniz.

Bu, görevleri otomatikleştirmenize, sayfaları birbirine bağlamanıza veya diğer programlarla entegre etmenize olanak tanıyan güçlü bir veritabanı platformu değildir. Bu, gereksiz özelliklere ihtiyaç duymayanlar için mükemmel, düzenli bir arayüze sahip basit bir elektronik tablo platformudur.

EtherCalc, envanter yönetimi ve anket formları oluşturmak için idealdir, ancak beyin fırtınası oturumları için de kullanışlı olabilir.

.csv, .ods ve .xlsx dosyalarını içe aktarabilir ve temsil etmek istediğiniz verilere bağlı olarak metin, matematik, tarih ve saat gibi farklı sütun türleri kullanabilirsiniz. Ayrıca, verilerinizi bir profesyonel gibi yönetmek için düzinelerce formül arasından seçim yapabilirsiniz!

EtherCalc'ın en iyi özellikleri

Basit arayüz

Hesap gerektirmez

Gerçek zamanlı işbirliğini destekler

Dosyaları içe aktarmanıza olanak tanır

Düzinelerce fonksiyon ve formül

EtherCalc sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun büyük dosyaları açarken zorluk yaşadığını belirtmektedir

EtherCalc fiyatlandırması

Ücretsiz

EtherCalc puanları ve yorumları

TrustRadius: 9,9/10 (3 yorum)

10. Zoho Sheet

İşletmeler için kapsamlı bir yazılım paketi olan Zoho'dan gelen Zoho Sheet, işlevsel elektronik tablolar oluşturmanıza ve yönetmenize ve bunları takımınızla birlikte üzerinde çalışmanıza olanak tanır.

Platform, 350'den fazla önceden tanımlanmış fonksiyon içermektedir ve envanter oluşturma, bütçe planlama veya projeyle ilgili bir görevi tamamlama gibi her türlü amaç için çeşitli veri türlerini işleyebilmenizi sağlar.

1.000'den fazla entegrasyon ile Zoho Sheet, elektronik tablolarınızı otomatikleştirmenize ve Excel dahil çeşitli kaynaklardan veri içe aktarmanıza olanak tanır.

Yazılım işbirliğine öncelik verir, böylece iş arkadaşlarınızla birlikte elektronik tablolarda çalışabilir, yorum yapabilir, değişiklikler yapabilir ve görevler ile projeleri tartışabilirsiniz. Seçili işbirliği yapanlar için hücreleri bloke ederek, izinler ayarlayarak ve önceki sürümleri inceleyerek her elektronik tablonun kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.

Zoho Sheet, devrim niteliğinde bir özelliğe sahiptir: Zia adlı bir AI asistanı. Zia, verileriniz ve elektronik tablolarınızla ilgili tüm soruları yanıtlamak için hazırdır ve en iyisi, sade İngilizceyi anlar!

Zoho Sheet'in en iyi özellikleri

Zoho ekosisteminin bir parçası

1.000'den fazla entegrasyon ve 350'den fazla önceden tanımlanmış fonksiyon

Olağanüstü işbirliği seçenekleri

AI destekli asistan

Zoho Sheet sınırlamaları

Birçok kullanıcı, mobil uygulamada elektronik tabloları düzenlemenin gecikmeli olabileceğini bildirmiştir

Sınırlı depolama kapasitesi, büyük veri kümeleriyle çalışanlar için sorun olabilir

Zoho Sheet fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoho Sheet puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (150+ yorum)

11. LibreOffice

LibreOffice, ücretsiz, çevrimdışı bir ofis paketi olup, birçok kullanıcı tarafından Microsoft Office'e mükemmel bir alternatif olarak görülmektedir. Paketteki elektronik tablo programı LibreOffice Calc olarak adlandırılmaktadır.

Platform, küçük ve büyük veri kümelerini yönetmek için 300'den fazla fonksiyon sunar ve bunlardan bazılarını nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, yerleşik sihirbaz size yardımcı olabilir.

Öne çıkan özelliği DataPilot'tur. Farklı veritabanlarından ham verileri çekip bunları elektronik tablonuzda sunabileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürmenizi sağlar.

Çevrimdışı bir program olmasına rağmen, Calc çoklu kullanıcı desteği sunar. Elektronik tablolarınızı başkalarıyla paylaşın, onların verilerini girmelerine izin verin ve yanlış iletişim ve veri yinelemesi riskini en aza indirin.

Calc, belgeleri ön tanımlı olarak .odt biçiminde kaydeder. Ancak, birçok kişi hala Excel kullanmaya devam ettiğinden, Calc, elektronik tablolarınızı .xlsx biçiminde saklamanıza olanak tanır! Elektronik tabloları PDF'lere de aktarabilirsiniz.

LibreOffice Calc'ın en iyi özellikleri

300'den fazla fonksiyon

DataPilot, ham verileri işleyebilmenizi sağlar

Çoklu kullanıcı desteği

Hesap sayfalarını birden çok biçimde kaydedin

LibreOffice Calc sınırlamaları

Bazı kullanıcılar otomatik kaydetme seçeneğinin güvenilir olmadığını belirtti

Arayüzün güncellenmesi faydalı olabilir

LibreOffice Calc fiyatlandırması

Ücretsiz

LibreOffice Calc puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

12. Microsoft 365

Microsoft 365, eski adıyla Office 365, Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Teams ve OneDrive gibi popüler programlardan oluşan bir yazılım paketidir. Excel genellikle elektronik tablolarla eşanlamlı olarak kullanılır, ancak Microsoft 365 ailesindeki diğer uygulamalar da elektronik tablolar oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir, ancak bu onların temel amacı değildir.

Örneğin, bir Word belgesinde çalışıyorsanız ve bu belgeye bir elektronik tablo eklemeniz gerekiyorsa, Excel'i başlatmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, bir Excel elektronik tablosu ekleyebilir, verilerinizi girebilir ve Excel'in fonksiyonlarını doğrudan Word'den kullanabilirsiniz!

Aynı şeyi PowerPoint'te de yapabilir ve Excel elektronik tablolarıyla sunumlarınızı zenginleştirebilirsiniz.

Word veya PowerPoint'e bir Excel elektronik tablosu eklediğinizde, Excel araç çubuğu ekranın üst kısmında görünür ve programın fonksiyonlarına ve formüllerine tam erişim sağlar.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Farklı amaçlar için bir dizi program

Hesap tabloları ile belgeleri/sunumları birleştirmenize olanak tanır

Kullanıcı dostu arayüz

İşbirliğini teşvik eder

Microsoft 365 sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra küçük hatalar bildirmektedir

Mobil deneyim iyileştirilebilir

Microsoft 365 fiyatlandırması

İşletmeler için : Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6,00 $ Business Standard : Kullanıcı başına aylık 12,50 $ Business Premium : Kullanıcı başına aylık 22,00 $ İşletmeler için uygulamalar : Kullanıcı başına aylık 8,25

Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6,00 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Business Premium : Kullanıcı başına aylık 22,00 $

İşletmeler için uygulamalar : Kullanıcı başına aylık 8,25 $

Ev kullanımı için : Kişisel : 69,99 $/yıl (bir kullanıcı) Aile : 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)

Kişisel : 69,99 $/yıl (bir kullanıcı)

Aile: 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)

Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6,00 $

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Business Premium : Kullanıcı başına aylık 22,00 $

İşletmeler için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 ABD doları

Kişisel : 69,99 $/yıl (bir kullanıcı)

Aile: 99,99 $/yıl (en fazla altı kullanıcı)

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (4.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

13. Google E-Tablolar

Google E-Tablolar, Excel benzeri bir arayüze sahip, yaygın olarak kullanılan bir başka e-tablo platformudur.

Platform, çeşitli veri türlerini kolaylıkla işleyebilmenizi sağlayan bir dizi formül ve fonksiyon sunar. Bulut tabanlı olduğu için Google E-Tablolar gerçek zamanlı işbirliği sağlar ve konumunuzdan bağımsız olarak takımınızla birlikte çalışmanıza olanak tanır.

Platform, Google'ın ekosisteminin bir parçasıdır, böylece verilerinizi Google Formlar'dan alabilir veya Google Dokümanlar veya Google Slaytlar'a e-tablolar ekleyebilirsiniz.

Google E-Tablolar'ın bir diğer önemli özelliği ise çok yönlülüğüdür. Bilgisayarınızda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde ve mobil cihazınızda kullanabilirsiniz, yani hareket halindeyken bile e-tablolar oluşturabilir ve düzenleyebilirsiniz!

Google E-Tablolar Akıllı Doldurma özelliği ile tekrarlayan girdileri otomatikleştirir; kalıpları algılar ve en uygun çözümleri önerir, bu da kullanışlı ve zaman kazandıran bir başka seçenektir.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Google ailesinin platformlarıyla mükemmel uyum

Çevrimdışı modda kullanılabilir

Girdi otomasyonu

Tüm cihazlarda kullanılabilir

Hesap tabloları oluşturmak ve düzenlemek için çeşitli formüller ve fonksiyonlar

Google E-Tablolar sınırlamaları

Karmaşık veya büyük veri kümelerini işlerken yetersiz kalabilir

Otomatik kaydetme her zaman işe yaramaz

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Kişisel kullanım için ücretsiz (Google hesabı ile)

Business Starter : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Google E-Tablolar değerlendirmeleri ve yorumları

GetApp : 4,7/5 (12.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.700+ yorum)

14. MultiRow

JavaScript ile çalışıyorsanız, istediğiniz bilgileri elde etmek için geniş tablolarda gezinmenin ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. MultiRow DataGrid, tablonuzu özelleştirmenize ve yığılmış biçimde görüntülenecek sütunları ve satırları seçmenize yardımcı olur.

MultiRow, düzen tasarımlarında esneklik sağlamanın yanı sıra, alanları hiyerarşik yapılarına göre gruplandırmanıza, hücreleri birleştirmenize, belirli satırları/sütunları dondurmanıza ve klavyenizi kullanarak tablolarda gezinmenize olanak tanır. Ayrıca, doğru bilgilere kolayca ulaşmak için gelişmiş filtreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

MultiRow'un en iyi özellikleri

Tablolarda gezinmeyi kolaylaştırır

Mükemmel özelleştirme seçenekleri

Büyük veri kümelerini kaydırma gereksinimini ortadan kaldırır

Gelişmiş filtreleme seçenekleri

MultiRow sınırlamaları

Yeni başlayanlar için ideal bir platform değildir

MultiRow fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

MultiRow puanları ve yorumları

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Hesap Tablosu Yazılımı: PM Araç Kutunuzda Olması Gereken Bir Yazılım

Hesap tablosu yazılım çözümleri birçok işlevi yerine getirebilir—proje hedeflerini planlamak, görev listeleri oluşturmak, proje bütçelerini hesaplamak, grafikler ve çizimler çizmek, zaman takibi yapmak ve çok daha fazlası için kullanılabilir.

Doğru elektronik tablo aracı sizi bir proje yönetimi süper kahramanı haline getirebilir ve sizin ve takımınızın projeleri daha verimli ve daha az stresle yönetmenize yardımcı olabilir.