Smartsheet ve Asana — Takımınız için en iyi araç hangisi?

Proje yönetimi (PM), en zorlu işlerden biri olmalıdır. Sürekli olarak görevleri delege ediyor, takımın işbirliğini ve verimliliğini izlerken aynı anda birden fazla projenin durumunu da takip ediyorsunuz.

Ancak, PM artık yalnızca olağanüstü liderlik becerilerine veya koordinasyon yeteneklerine güvenmiyor. Karmaşık iş akışlarını planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize yardımcı olacak doğru proje yönetimi aracına sahip olduğunuz sürece kazanabilirsiniz.

Smartsheet ve Asana, PM yazılımı alanında öne çıkarak, birbirine bağlı iş akışı akışlarını yönetmek için etkileşimli gösterge panelleri, görev otomasyonu ve zaman takibi gibi birçok özellik sunar. İlk bakışta çok farklı görünmeseler de, en iyi proje yönetimi araçları için Smartsheet ve Asana karşılaştırması'nı daha derinlemesine incelerseniz, dikkate alınması gereken önemli farklılıklar vardır.

Smartsheet ve Asana'yı tarafsız bir şekilde karşılaştırarak bu ikilemi çözmenize yardımcı olacağız ve tüm proje yönetimi sorunlarınıza cevap olabilecek alternatif bir proje yönetimi yazılımı sunacağız. 😉

Smartsheet nedir?

Smartsheet, tipik bir proje yönetimi aracı değildir; PM ve Excel işlevlerinin güçlü bir birleşimidir. Excel ve Google E-Tablolar'ı zaten biliyorsanız, tanıdık elektronik tablo biçimini çok seveceksiniz. 📊

Smartsheet, bir projenin yaşam döngüsünün her aşamasını yakından takip etmenizi sağlayan sağlam PM özellikleri sunar. 👁️

Çeşitli görünümler sayesinde projelere farklı bakış açıları kazandırarak en küçük ayrıntıyı bile kaçırmamanızı sağlar. Proje planlamasından tamamlanmasına kadar size yardımcı olacak yüzlerce araç vardır.

Projeleri daha küçük, izlenebilir parçalara ayırın, iş akışı otomasyonu kurun ve tek bir platformdan bütçenizi ve kaynaklarınızı yönetin. Smartsheet, proje yönetimi ve görev yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak performans darboğazlarını azaltır, takım işbirliğini, müşteri memnuniyetini ve gelir akışlarını iyileştirir. 💰

Ancak, rahatlık düzeyinize bağlı olarak, elektronik tablo benzeri arayüzü hem bir avantaj hem de bir dezavantaj olabilir. Elektronik tablolara alışkınsanız Smartsheet'i daha kolay kavrayabilirsiniz. Ancak, yeni başlayan biriyseniz, en azından başlangıçta platformu anlamak ve gezinmek biraz zor gelebilir.

Smartsheet Özellikleri

Smartsheet, PM alanında en iyi oyunculardan biridir, ancak onu bu kadar özel kılan nedir? Bu popüler aracın temel özelliklerini inceleyelim. 🧐

1. Proje yönetimi şablonları

Smartsheet, sizi doğru yolda tutan ve zaman kazandıran çok sayıda proje yönetimi şablonuna sahiptir

Smartsheet'te çalışmaya başladığınızda iki seçeneğiniz vardır: proje yönetimi iş akışınızı sıfırdan oluşturmak veya platformun temel şablonlarını kullanmak.

Smartsheet şablonları, herhangi bir projenin bel kemiğidir ve proje yönetimi sürecinde karşılaşabileceğiniz hemen her şey için çerçeve sunar. 🚂

Şablonlar Sektör, Tür ve Seviyeye göre sıralanmıştır. Örneğin, Agile veya Scrum takımlarındaki görevleri görselleştirmek, sorunları belirlemek ve paydaşlarınızı güncel tutmak için Gantt Şablonlu Agile Proje şablonunu seçebilirsiniz.

Planlanan ve gerçek giderleri izlemek, projelerinize maliyet tahsis belgelerini eklemek ve bütçe değişiklikleri için onayları otomatikleştirmek için Proje Bütçe Şablonu'ndan yararlanın.

Favoriler arasında yer alan diğer proje yönetimi özellikleri arasında Günlük Görev Yöneticisi Şablonu bulunmaktadır. Bu şablon, yapılacaklar listelerini düzenlemenize, son teslim tarihlerini kontrol etmenize ve uygun şekilde hareket etmenize yardımcı olur. Şablon, çalışanlarınız tarafından ekli dosyaları ve iş öğelerini görüntülemenize olanak tanıyarak gerçek zamanlı işbirliği sağlar.

2. Ş Akışı otomasyonu

Smartsheet İş Akışı Otomasyonu Örneği

Smartsheet, iş akışlarını otomatikleştirme konusunda öne çıkar. Bu özelliği kullanmak için bilgisayar bilimi dahisi olmanıza gerek yok. Smartsheet'in sezgisel tasarımı, tekrarlayan ve emek yoğun süreçleri optimize etmeyi çocuk oyuncağı haline getirerek takımınızın değer katan görevlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar. 🦾

Görsel olarak yüklü akış şeması balonu kullanarak bir Smartsheet iş akışını otomatikleştirebilirsiniz. Bu işbirliği özellikleri, otomatikleştirilmesi gerekenler, tetikleyici koşullar ve sonuçlar hakkında net bir genel bakış sunan akıllı bir çözüm sunar.

Kapsamlı proje yönetimi araçları ve özellikleri sayesinde, tedarik veya faturalandırma gibi her aşamadaki görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olan paralel iş akışları için kurallar belirleyebilirsiniz. 📦

3. Proje ve görev yönetimi

smartsheet aracılığıyla

Sıkı bir teslim tarihi içinde, birden fazla hareketli parçadan oluşan işlevler arası bir ş Akışı planladığınızı hayal edin. Tek bir yanlış tahmin, tüm projeyi bir kart evi gibi çökertir. 🃏

Görevleri ve zaman çizelgelerini planlamak, proje yönetiminin en zorlu alanlarından biridir, ancak Smartsheet, bu sinir bozucu işi basitleştirmek için mükemmel görev yönetimi özellikleri sunar.

Proje hedeflerini ve dönüm noktalarını özetleyerek başlayın, ardından bağımlılıkları ve kısıtlamaları ekleyerek gerçekçi çözümlere ulaşın. Diğer seçenekler arasında şunlar yer almaktadır:

Üst görevler ve alt görevler ayarlama

Hiyerarşiye dayalı departman iş akışları oluşturmak için öncülleri ve ardılları değiştirme

Gantt grafiklerini kullanarak zaman çizelgelerini görselleştirin ve görev tarihleri ve bağımlılıklar değiştiğinde gerçek zamanlı güncellemeleri izleyin

Bağlantılı görevleri gözden geçirmek, doğru hızda yürüdüklerinden emin olmak, hataları tespit etmek ve ayarlamalar yapmak için bağımlılık raporları oluşturun

Smartsheet'te belirli hedefleri veya KPI'ları ölçmek için birden fazla gösterge paneli türü oluşturun

Platform, anahtar proje metriklerini değerlendirme ve verileri sayfalara birleştirme için sağlam seçenekler sunarak gelecekteki projelerinizi planlamanıza yardımcı olur.

Bir başka değerli ek özellik ise Smartsheet'in Kritik Zincir Proje Yönetimi (CCPM) özelliğidir. Bu özellik, proje ağını gözden geçirmenize ve bir hedefi tamamlamak için en kısa yol olan kritik yolu hesaplamanıza olanak tanır. Ayrıca, zaman ve kaynak tamponlarını planlamak için diğer tamamlama yollarını da belirleyebilirsiniz.

Smartsheet fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Pro : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Asana nedir?

Asana aracılığıyla

Asana'yı duymamış bir proje yöneticisi bulmak neredeyse imkansızdır. 🧘

Platform, işlevler arası takımları yönetmek, görevleri önceliklendirmek, riskleri belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için birçok özellik ile donatılmıştır.

Birden fazla projeyi yönetirken birkaç saniyede bir sekme ve pencere arasında geçiş yapmayı unutun. Asana, yüzlerce popüler işbirliği, verimlilik ve iletişim uygulaması ve programı ile entegre olarak işlerinizi merkezileştirir.

Asana'da gösterge paneli proje görünümü

Asana'nın proje yöneticileri arasında bu kadar popüler olmasının anahtar nedenlerinden biri çok yönlülüğüdür. Platformun kullanımı kolaydır ve farklı proje metodolojileri, şirket boyutları ve nişlere uyum sağlayabilir.

Operasyonel veya teknik iş akışlarını yönetirken, Asana, hassas planlama yapmanıza ve gecikmeler ile hataların riskini en aza indirmenize yardımcı olacak bir PM sihirbazı olabilir. 🪄

Asana özellikleri

Asana, projeleri ve görevleri yönetmek için kullanışlı proje yönetimi çözümleri sunar. Smartsheet ve Asana arasındaki rekabette öne çıkan en renkli özelliklerden bazılarına göz atalım. 🎨

Asana'da diğer kişilere doğrudan mesaj gönderin

Proje yönetimi, takım işbirliği ile el ele gider. Ne yazık ki, birçok PM aracı gerçek zamanlı takım çalışmasını destekleyecek yeterli özellik sunmaz, ancak bu Asana ile asla sorun olmaz.

İster uzaktan ister karma bir takımınız olsun, Asana herkesi sanal bir merkezde bir araya getirir. Platform, dosya paylaşımına, görevlere yorum yapmaya ve belirli görev ve projelere ilgili takım arkadaşlarını "takipçi" olarak eklemeye olanak tanır.

Platform, takım tartışmaları ve konuşmaları için özel bir alan oluşturur. Ayrıca, özel konular hakkında iletişim kurmak için takım üyelerine doğrudan mesaj gönderebilirsiniz.

2. Birden fazla proje görünümü

Asana Pano Görünümü

Bazen, projeleriniz hakkında daha iyi bir içgörü elde etmek ve düzeltilmesi gereken sorunları tespit etmek için tek ihtiyacınız olan şey bakış açınızı değiştirmektir. 🩹

Asana, çoklu proje görünümleriyle ayrıntılardaki sorunları ortadan kaldırmanıza olanak tanır. 👿

Kanban panoları ile yapışkan notların yardımıyla işleri düzenleyebilir ve güncelleyebilirsiniz. Takvimler ve zaman çizelgeleri, programınızı izlemenizi ve çakışmaları ve gecikmeleri tespit etmenizi sağlar. Asana'nın listeleriyle projelerin ve mikro süreçlerin ayrıntılı dökümlerini alın.

Her takım üyesi istediği gibi görünümler arasında geçiş yapabilir. Bir süpervizör olarak, takım üyelerinizin iş yüklerini izlemek veya portföyleri yönetmek gibi proje yönetiminin farklı yönlerine odaklanan gelişmiş proje görünümlerinden yararlanabilirsiniz.

3. Çevik ve Scrum desteği

Asana'nın sözlüğünü kullanarak platformun Agile Scrum kavramlarını nasıl tercüme ettiğini anlayın

Agile ve Scrum, belirsizlikler, yanlış anlamalar veya iletişim hataları nedeniyle engellenebilir, ancak Asana sorumlulukların belirlenmesini kolaylaştırır.

Sprint planlaması, yol haritaları, hata izleme ve görev yinelemeleri gibi özellikler sayesinde, teknik projelerinizi tam bir netlik ve esneklikle yürütebilirsiniz.

Takımınızın görevleri tamamlamak için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak için Sprint'lerinizi Zaman Çizelgesi sekmesinde haritalayın. İş Yükü sekmesini kullanarak kapasiteleri görselleştirin ve izleyin, personel ayarlamaları yapın ve tükenmişlik riskini en aza indirin.

Asana, platforma kısa sürede alışmanıza yardımcı olmak için Agile Scrum kavramlarının bir sözlüğüne bile sahiptir. 🛋️

Asana fiyatlandırması

Temel : Sonsuza kadar ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Smartsheet ve Asana: Özellik Karşılaştırması

Asana ve Smartsheet arasındaki savaşta bir favori seçmek kolay değildir, çünkü her iki ürün de sağlam özellik setlerine sahiptir. Üç ana kategoride — proje görünümleri, kullanıcı arayüzü ve iş akışı yönetimi — karşılaştırma yapalım. 🥊

1. Asana ve Smartsheet: Proje görünümleri

Rakip ürünlerimizin her biri dört proje düzeni sunar. Smartsheet'te Grid (ön tanımlı), Gantt, Takvim ve Kart görünümleri bulunur; bunların tümü büyük ölçüde veri odaklıdır ve özelleştirme için geniş alan sunar. Birden fazla sayfadaki anahtar metrikleri tek bir pencerede birleştirmek için yerel raporlama özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Asana ile görünümlerin odak noktası verilerden projelere kayar. Platformda Panolar, Liste görünümleri, Zaman Çizelgesi ve Takvim görünümleri bulunurken, ön tanımlı Kanban tarzı görünüm, projelerin aşamalarını izlemek için daha uygundur.

Proje yönetimi yazılımınızda daha iyi koordinasyon yetenekleri arıyorsanız, Asana Smartsheet'e göre üstünlük sağlayabilir. Ne yazık ki, sınırlı yerel raporlama özelliklerine sahiptir, bu nedenle kaliteli raporlar oluşturmak için üçüncü taraf entegrasyonlara güvenmeniz gerekir.

2. Asana ve Smartsheet: Kullanıcı arayüzü

Asana'nın arayüzü modern ve sezgiseldir. Platformda nasıl gezinileceğini öğrenmek için kapsamlı kılavuzlara, video eğitimlerine, müşteri desteğine veya eğitmenlere ihtiyacınız yoktur.

Öte yandan, Smartsheet, elektronik tablo benzeri arayüzüyle eski usul bir yapıya sahiptir, ancak birçok kullanıcı bunu karmaşık veya kafa karıştırıcı bulmaktadır. 🧩

Hesap tabloları hakkında ileri düzeyde bilgiye sahip olmayan bir acemi olarak, Smartsheet'te ilk iş akışlarını ayarlamak zor olabilir. Ancak öğrenme sürecini atlattıktan sonra, proje yönetimi aracı karmaşık proje ağları oluşturmak için güçlü özellikleriyle sizi etkileyecektir!

Kullanıcılar, arayüzün kullanım kolaylığı konusunda Asana'yı tercih ediyor, ancak bu kişisel tercihlere bağlı olduğu için bu konuda bir eşitlik olduğunu söyleyebiliriz.

3. Asana ve Smartsheet: İş Akışı Yönetimi

Verimsizlik, proje başarısının önündeki önemli bir engeldir. Neyse ki, her iki yazılım da çalışma alanı verimliliğini artırmada yüksek puan alıyor. Ancak, birinci sınıf planlama özellikleri arıyorsanız Smartsheet daha iyi bir seçim olabilir

Asana, aşamalar arasında taşıyabileceğiniz kartlar halinde görevlerin gösterildiği ayarlanabilir bir kurulum sunar. Çoğu proje yönetimi metodolojisini destekler ve mükemmel bire bir iletişim araçlarıyla takımınızı aynı sayfada tutar.

Ancak platformun görev planlaması en iyisi değildir ve sizi kaybolmuş ve dağınık hissettirebilir. Smartsheet'in satır ve sütun yaklaşımı, karmaşık senaryolarda bile görevleri planlamak için en iyi sonucu verir.

İşlemleri kolaylıkla otomatikleştirebilir, bildirimler ayarlayabilir ve sayfalara kimlerin erişebileceğini veya bunları kimlerin değiştirebileceğini kontrol edebilirsiniz, böylece iş akışınız daha disiplinli hale gelir.

ClickUp ile tanışın — Smartsheet ve Asana'ya en iyi alternatif

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Smartsheet ve Asana arasında seçim yapmak bir uzlaşmaya yol açabilir—bir özelliğe öncelik verirseniz, diğerlerini kaybedebilirsiniz. 🥲

Ya böyle olmak zorunda değilse?

Hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı ve verimlilik çözümü olan ClickUp'a girin. Platform, projelerinizi ve takımlarınızı başarıya ulaştırmak için ihtiyacınız olan hemen hemen tüm özellikleri içerir. Görevlerin planlanması ve zamanlanmasından müşteri ilişkilerinin yönetimine kadar, ClickUp her proje ve kaynak yönetimi öğesini güvenle kontrol etmenizi sağlar.

Her şeyi içeren özellik seti sayesinde ClickUp, G2'nin 2023 için 1 numaralı proje yönetimi aracı seçildi. İşte platformun en önemli üç özelliğinin kısa bir tanıtımı:

1. ClickUp Hedefleri'ni kullanarak net zaman çizelgeleri ve ölçülebilir KPI'lar belirleyin

ClickUp içinde kişisel Hedefler oluşturun ve ilerlemenizi izlemek için hedefler belirleyin

Hedef belirleme, proje yöneticileri için endişe verici olsa da çok önemli bir görevdir. Belirsiz eylem planlarıyla işinizi halledemezsiniz. Takımınıza Ne, Kim, Ne zaman ve Neden sorularının yanıtlarını verirken, önceden tanımlanmış ve ölçülebilir hedefler belirlemelisiniz.

ClickUp Hedefleri , takımınızın günlük rutinine ve genel hedeflerine sipariş getirmekle ilgilidir. 🫡

ClickUp ile izlenebilir hedefler, görevler, dönüm noktaları ve zaman çizelgeleri ayarlamak çocuk oyuncağı. Proje türünüze göre hedeflerinizi nicelendirebilir, açıklayıcı bir dil kullanabilir veya doğru/yanlış yargıları ekleyebilirsiniz.

Sprint döngüleri, birikmiş işler, haftalık çalışan puan kartları ve OKR'ler aracılığıyla otomatik ilerleme izleme sayesinde takım yönetimi çocuk oyuncağı.

Platformun öne çıkan özelliklerinden biri, hedefleri klasörler halinde gruplandırma ve ilerlemeyi tek bir pencerede izleme özelliğidir. Bu özellik, büyük bir portföyü yönetiyorsanız hayat kurtarıcı olabilir. 🍀

ClickUp, Agile ve Waterfall dahil olmak üzere tüm proje metodolojilerine uyum sağlar. Bireysel hedefleri kimin görüntüleyebileceğini ve düzenleyebileceğini siz kontrol edersiniz, böylece takım içinde karışıklık veya istenmeyen değişiklikler olmaz.

Canlı ClickUp Belgelerini doğrudan Beyaz Tahtalara yerleştirerek, panonuzdan ayrılmadan önemli proje belgelerine, araştırmalara ve bağlama erişin

Görsel hedef belirleme ile daha çok ilgileniyorsanız, Beyaz Tahtalar, akış şemaları ve Zihin Haritaları gibi ClickUp'ın kapsamlı beyin fırtınası araçlarını seveceksiniz.

Sıfırdan planlama yapmaktan nefret mi ediyorsunuz? Platformun 1.000'den fazla yerleşik şablonunu kullanarak aşağıdaki gibi etkinlikleri hızla gerçekleştirebilirsiniz:

2. ClickUp AI ile 3 kat daha verimli olun

ClickUp AI'daki yeniden sorma özelliğini kullanarak sonuçlarınızı ince ayarlayın ve daha iyi içeriğe daha hızlı ulaşın

Şaka yapmıyoruz. ClickUp AI ile gerçek bir proje yönetimi uzmanı olabilirsiniz. 🥷

PM görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olacak süper akıllı bir asistanınız olduğunu düşünün. ClickUp AI ile, eylem planları oluşturmaktan satışları yönetmeye kadar her proje aşamasında veriye dayalı uyarıların keyfini çıkarın.

Platform, verimliliğiniz ve yaratıcılığınız için harikalar yaratan bir AI yazma aracı ile sizi buluşturur. Proje özetleri oluştururken, özelliklere isim verirken veya müşteri e-postaları taslakları hazırlarken artık bloklanmayacaksınız. ⬛

Yazma aracı, uzun içerikleri özetleyebilir, görevlerden ve belgelerden eylem öğeleri oluşturabilir, e-postalarınızı biçimlendirebilir, iletişiminizi ilgi çekici hale getirebilir, pazarlama kampanyalarına yardımcı olabilir ve daha pek çok şey yapabilir.

ClickUp AI, hayal gücünüzü harekete geçiren birkaç araçtan biridir—sonuçları almak için tek yapmanız gereken ona komutlar vermek!🕺

Deneyimli proje yöneticileri, bu özelliği çok beğenmişler ve hareket halindeyken planlar ve süreçler oluştururken üç kat daha verimli olduklarını iddia ediyorlar! ✈️

3. 15'ten fazla ClickUp Görünümü'nden yararlanarak farklı bakış açıları elde edin

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü'nü kullanarak kimin önde veya geride olduğunu görün ve görevleri kolayca sürükleyip bırakarak kaynakları yeniden tahsis edin

Asana ve Smartsheet kullanıcıları dört proje görünümüyle yetinmek zorundadır. Öte yandan, ClickUp, iş akışınızın her köşesini ve her ayrıntısını izlemek ve analiz etmek için 15'ten fazla ClickUp Görünümü ile birlikte gelir. Ekranınızda bir cin var (üç dilek sınırı hariç). 🧞

Her zamanki elektronik tabloları veya Kanban tabanlı ana hatları seviyorsanız, ClickUp'ın standart Liste, Pano ve Takvim Görünümlerini tercih edin. Ancak, ayrıntılı içgörüler içeren daha kapsamlı bir kurulum istiyorsanız, Gantt, Zaman Çizelgesi, Etkinlik veya İş Yükü gibi gelişmiş görünümleri keşfedin.

Takım arkadaşlarınızı izlemek için Box View'u kullanarak ilerlemeyi kontrol edin ve kapasitenin altında veya üstünde çalışan olup olmadığını tespit edin. Herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, görevleri atamak, öncelikleri değiştirmek ve takım kaynaklarını yeniden tahsis etmek için kullanışlı bir sürükle ve bırak aracı mevcuttur.

Ve evet, birden fazla atanan kişiye görev atayabilirsiniz! Ayrıca, ClickUp Otomasyonlarını kullanarak tekrarlayan görevleri otomatik hale getirebilirsiniz! 🚁

ClickUp'ın Sayfa Görünümü seçenekleri, gerçek zamanlı işbirliği, beyin fırtınası veya zaman yönetimi desteği arıyorsanız, dikkatleri üzerine çekecektir. Örneğin, Belge Görünümü'nü takımınızla birlikte belgeler ve wiki'ler üzerinde çalışmak için, Sohbet Görünümü'nü fikir alışverişinde bulunmak ve bunları planlara dönüştürmek için ve Form Görünümü'nü müşteriler ve çalışanlar için özel formlar oluşturmak için kullanabilirsiniz. 🥂

ClickUp ile Asana'yı karşılaştırın!

ClickUp—PM Takımınızın Değerli Bir Üyesi!

Piyasada 200'den fazla proje yönetimi aracı bulunmaktadır ve her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Karar vermekte zorlanıyorsanız, ClickUp mükemmel bir tek noktadan çözüm seçeneğidir.

Kapsamlı olması, gelişmiş özellikler ile esneklik veya kullanım kolaylığı arasında herhangi bir ödün vermek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. ClickUp'ın ücretsiz planını bugün deneyin ve kendiniz karar verin! 💝