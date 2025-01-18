2025'te Sorun Yönetimi için En İyi 10 Hata İzleme Aracı

Tonlarca çaba harcadıktan sonra bir yazılım projesini teslim ettiğinizi ve yazılımda hatalar olduğu yönünde geri bildirim aldığınızı hayal edin. Çok üzücü! 💔

Ancak bu, her yazılım geliştirme takımının hikayesidir, çünkü hatalar yazılımlarla birlikte var olur. Hataları zamanında izlememek ve düzeltmemek, proje gecikmelerine, düşük kaliteli yazılımlara, artan maliyetlere ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.

Hata izleme araçları, yazılım geliştirme döngüsünün her aşamasında hataları tespit etmenize, kaydetmenize ve yönetmenize yardımcı olur. Bu listede, hataları etkili bir şekilde ortadan kaldırmak için kullanabileceğiniz en iyi hata izleme araçlarından bazılarını derledik!

⏰ 60 Saniyelik Özet 2025 için en iyi hata izleme araçları şunlardır: ClickUp: Hepsi bir arada proje ve hata yönetimi için en iyisi Jira: Yazılım geliştirme için en iyisi Bugzilla: Gelişmiş hata araması için en iyisi YouTrack: Küçük takımların proje izleme ve yönetimi için en iyisi MantisBT: Temel sorun izleme için en iyisi Redmine: Temel açık kaynaklı hata izleme için en iyisi Kualitee: Test senaryosu yönetimi için en iyisi BugHerd: Web sitesi geri bildirimleri toplamak ve hata izleme için en iyisi Zoho BugTracker: Özel sorun izleme ve yönetimi için en iyisi Linear: Temel sorun izleme ve proje yönetimi için en iyisi

Hata İzleme Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Kuruluşunuz için hata izleme araçları seçerken, aşağıdaki listeyi kontrol ettiğinizden emin olun:

🌟 Kullanıcı dostu arayüz: Teknik ve teknik olmayan üyeler dahil tüm takımınızın kapsamlı bir eğitim almadan kolayca kullanabileceği bir hata izleme sistemi seçin

📊 Analitik ve raporlama: Hata durumları, türleri, çözüm süreleri ve hatta takım performansları hakkında içgörüler elde edebilmeniz için gelişmiş raporlama ve analitik özelliklere sahip hata izleyicileri seçin

⚒️ Hata önceliklendirme özellikleri: Etkili önceliklendirme yeteneklerine sahip araçlar edinin. Bu, yazılım takımlarının hataları önem ve etkilerine göre önceliklendirmesine yardımcı olacaktır

🔗 Sorunsuz entegrasyon yetenekleri: Mevcut teknoloji yığınınızla, özellikle GitHub gibi geliştirme araçları ve Slack gibi iletişim araçlarıyla entegre olan bir araç seçin

En İyi 10 Hata İzleme Yazılımı

1. ClickUp (Hepsi bir arada proje ve hata yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile yazılım hatalarını verimli bir şekilde izleyin ve yönetin

Hata tespiti, hataları düzeltmekten daha zor olabilir. Neden? Yazılım geliştirme takımları, yinelenen hata raporları, belirsiz hata öncelikleri, büyük birikmiş işler ve yanlış hata sınıflandırmalarıyla uğraşır ve bunların tümü yazılım geliştirme yaşam döngüsünü gereksiz yere karmaşıklaştırır.

Çözüm nedir? Bu engelleri doğrudan ortadan kaldıran sağlam bir proje ve hata yönetimi platformu. İşte burada ClickUp devreye giriyor.

İşbirliğini geliştirmek, iletişimi merkezileştirmek ve iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir proje yönetimi aracıdır. Yazılım Takımları için ClickUp, tüm hata izleme sürecini basitleştirir. ClickUp Formları'nı kullanarak hata taleplerini toplayabilirsiniz. Hata başlığı, açıklama ortamı (tarayıcı, cihaz vb.) ve önem derecesi gibi ayrıntıları içeren özel bir form oluşturun

ClickUp Formlarını Deneyin ClickUp Formlarını kullanarak hata taleplerini toplayın ve bunları geliştirme görevlerine dönüştürün

Ardından, hata raporlarını izlenebilir görevlere dönüştürün, ilgili takım üyelerine atayın ve ClickUp Görevleri'ni kullanarak izleyin. En iyi yanı, hata yönetimine öncelik vermek için özel etiketler ve durumlar ekleyebilmeniz.

Hata raporlarını sınıflandırmak, yönetmek ve önceliklendirmek için ClickUp Görevleri'ni kullanın

Örneğin, hataları sınıflandırmak için "güvenlik", "işlevsel" ve "performans" gibi etiketler eklemek, hangi hataları önce çözmeniz gerektiğini anlamanıza olanak tanır. Ayrıca, hata eğilimlerini analiz etmenize ve tekrarlayan sorunları belirlemenize yardımcı olur. İlgili hataları bağlayabilir, özel durumlar ekleyebilir ve hata çözüm durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz.

ClickUp, ClickUp Otomasyonları aracılığıyla özel bir iş akışı oluşturarak yazılım geliştirme ve hata yönetimi görevlerini de otomatikleştirir. Örneğin, bir geliştirici bir hatayı "Düzeltildi" olarak işaretlediğinde, otomatik olarak "Doğrulama Bekliyor" olarak değişecek ve kalite güvence (QA) test uzmanlarını bilgilendirecek bir otomasyon ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları ile rutin yazılım görevlerini ve sorun izleme iş akışlarını otomatikleştirin

Hepsi bu kadar değil! ClickUp, süreci daha sorunsuz hale getirmek için hata yönetimi şablonları da sağlar. ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, hata yönetimi sürecini görselleştirmeye yardımcı olur ve tüm hataların birleştirilmiş bir görünümünü sunar. Ayrıca, her hata raporunun gerçek zamanlı durumunu da izleyebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu ile sorunları daha hızlı çözün

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel hata izleme görünümleri : Gantt grafikleri, Scrum ve Agile gibi istediğiniz herhangi bir proje stilini kullanın

Görev bağımlılık yönetimi : ClickUp Bağımlılıkları'nı kullanarak potansiyel engelleyicileri önlemek için sorunları ve hataları doğru sipariş sırasına göre ele alın

Özel etiketler ve durumlar : Özel etiketlerle hatalara daha fazla ayrıntı ekleyin ve özel durumlarla takımınızı ilerlemeleri hakkında güncel tutun

Ürün Yol Haritaları : ClickUp Belgeleri ile kolay erişim için ürün yol haritaları oluşturun ve hata ayrıntılarını kaydedin

Entegrasyonlar: Slack, GitHub, Confluence ve diğer geliştirme araçlarıyla entegre ederek hata izleme ve yazılım geliştirmeyi çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme özellikleri yeni kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Projelerimizi, görevlerimizi, hata izleme ve sprintlerimizi yönetmek için kullanmaya başladık. Şimdi sözleşmeleri takip etmek, envanteri yönetmek, ürünleri yönetmek, rakipleri takip etmek, yeni özellikler geliştirmek, destek biletlerini yönetmek, yeni müşterilerde sistem uygulamasını takip etmek ve stratejik planlamayı izlemek için kullanıyoruz. İşimiz için İsviçre çakısı gibi.

Projelerimizi, görevlerimizi, hata izleme ve sprintlerimizi yönetmek için kullanmaya başladık. Şimdi sözleşmeleri takip etmek, envanteri yönetmek, ürünleri yönetmek, rakipleri takip etmek, yeni özellikler geliştirmek, destek biletlerini yönetmek, yeni müşterilerde sistem uygulamasını takip etmek ve stratejik planlamayı takip etmek için kullanıyoruz. İşimiz için İsviçre çakısı gibi.

2. Jira (Yazılım geliştirme için en iyisi)

via Jira

Jira, Scrum ve Kanban çerçeveleri dahil olmak üzere çevik geliştirme için merkezi bir çözüm görevi görür. Bu araç, iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilecek kadar sezgisel ve esnektir.

Jira'nın en önemli özelliği, kapsamlı hata ve sorun izleme özellikleridir. Biletler oluşturmanıza, ek dosyalar eklemenize ve sorunları belirli takım üyelerine atamanıza olanak tanır. Ayrıca, hatanın ilerlemesini izlemek veya yeni bilgiler göndermek için kişiler ekleyebilirsiniz.

Jira'nın en iyi özellikleri

Sorunları izlemek için biletler, görevler ve alt görevler oluşturun

Veri analizi ve raporlama ile takım performansını ve iş yükü yönetimini izleyin

Bağımlılık yönetimi ile görevlere öncelik verin ve potansiyel darboğazları belirleyin

Jira sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, Jira'da bilet geçmişini izlemenin zor olduğunu bildirmiştir. Belirli kapalı biletleri bulmak için sayılarını hatırlamanız gerekir

Yazılım, büyük veri kümelerini işlemekte zorlanıyor

Jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 7,53 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 13,53 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (14.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jira hakkında ne diyor?

Jira'nın esnekliği ve özelleştirilebilir iş akışları, proje yönetimini herhangi bir takımın ihtiyaçlarına göre uyarlama konusunda harikadır. Confluence ve Bitbucket gibi araçlarla entegrasyonu, işbirliğini geliştirir ve raporlama özellikleri değerli içgörüler sağlar. Ancak, ilk öğrenme eğrisi dik olabilir ve yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. Gelişmiş iş akışlarını yapılandırmak da karmaşık olabilir.

Jira'nın esnekliği ve özelleştirilebilir iş akışları, proje yönetimini herhangi bir takımın ihtiyaçlarına göre uyarlama konusunda harikadır. Confluence ve Bitbucket gibi araçlarla entegrasyonu, işbirliğini geliştirir ve raporlama özellikleri değerli içgörüler sağlar. Ancak, ilk öğrenme eğrisi dik olabilir ve yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir. Gelişmiş iş akışlarını yapılandırmak da karmaşık olabilir.

📖 Daha Fazla Bilgi: Gelişmiş Fonksiyonellik ve Verimlilik için Jira Entegrasyonları

3. Bugzilla (Gelişmiş hata araması için en iyisi)

via Bugzilla

Bugzilla, ürünlere ve bileşenlere göre hataları kategorize etmeye ve izlemeye yardımcı olan açık kaynaklı, sorunsuz bir hata izleme yazılımıdır. Kolay gezinebilir arayüzü, aynı anda birden fazla hatayı aramaya ve hata değişiklikleri için e-posta güncellemeleri göndermeye olanak tanır.

Ancak, bu araç bilet ve görev yönetimi, özelleştirme veya diğer proje yönetimi özelliklerinde yardımcı olmuyor.

Bugzilla'nın en iyi özellikleri

Mevcut ve kapalı sorunları izleyin ve anahtar kelimeleri kullanarak hızlıca arayın

Hızlı e-posta bildirimleriyle hataları izleyin

Hata durumunu güncelleyin ve platform, sürüm, hata alt kategorisi, yinelenen hatalar ve daha fazlası gibi bilgileri içeren raporlar oluşturun

Bugzilla sınırlamaları

Bazen arama sonuçları arama kriterlerine uymayabilir

Sınırlı özelleştirme ve destek

Bugzilla fiyatlandırması

Ücretsiz

Bugzilla puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (110+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Bugzilla hakkında ne diyor?

Açık kaynaklı bir hata izleme aracı olduğu için hiç de fena değildir. Olay izleme için geniş bir özellik aralığına sahip olmakla birlikte, biraz esnek olamıyor ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayamıyor.

Açık kaynaklı bir hata izleme aracı olduğu için hiç de fena değildir. Olay izleme için geniş bir özellik aralığına sahip olmakla birlikte, biraz esnek olamıyor ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayamıyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: Daha fazla özelliğe sahip bir hata izleyici mi arıyorsunuz? İşte Hata İzleme için En İyi Bugzilla Alternatifleri

4. YouTrack (Küçük takımların proje izleme ve yönetimi için en iyisi)

via YouTrack

YouTrack, çoğunlukla hata izleme özelliklerini entegre eden bir proje yönetimi yazılımıdır. Projeleri organize etmenize, iş akışlarını yönetmenize, görevleri izlemenize, takımlarla işbirliği yapmanıza ve temel raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Hata izleme söz konusu olduğunda, YouTrack kolay bir bilet sistemi ve gösterge paneli sunar, hataları tek bir yerde tutar ve hata raporları oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, sınırlı hata izleme özellikleri sunduğu için piyasadaki en iyi sorun izleme yazılımı değildir.

YouTrack'ın en iyi özellikleri

Takımları, hata türlerini, öncelikleri vb. içeren özel hata raporları oluşturun.

Hataları izlemek için Agile Pano'yu kullanın

Son tarihler için hatırlatıcılar, görev atamaları, özel alanları güncelleme ve yinelenen görevler oluşturma gibi iş akışlarını otomatikleştirin

YouTrack sınırlamaları

Kullanıcılara göre, kullanıcı dostu olmayan arayüzü nedeniyle sorunları aramak zor

Sınırlı rapor özelleştirme sunar

YouTrack fiyatlandırması

Ücretsiz : 1-10 kullanıcı

11+ kullanıcı için: Kullanıcı başına aylık 4,40 $

YouTrack puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (75+ yorum)

YouTrack hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Çevik panoların düzenini özgürce uyarlayabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Ne yazık ki, eskiden kullandığım özelliklerin çoğu kaldırılıyor, bu da beni Notion'a geri dönmeye zorluyor.

Çevik panoların düzenini özgürce uyarlayabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Ne yazık ki, eskiden kullandığım özelliklerin çoğu kaldırılıyor, bu da beni Notion'a geri dönmeye zorluyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: Yazılım Test Yaşam Döngüsü (STLC): Genel Bakış ve Aşamalar

5. MantisBT (Temel sorun izleme için en iyisi)

via MantisBT

MantisBT, yapılandırılabilir ve geliştirici dostu, açık kaynaklı bir hata izleme sistemidir. Sorunları izleyebilir, sorun alanlarını, bildirimleri ve iş akışlarını özelleştirebilirsiniz. Takımınızın en son sorun güncellemelerinden haberdar olmasını sağlar.

MantisBT'nin en iyi yanı, basit ve temiz kullanıcı arayüzü ve sezgisel navigasyonudur. Bu araç oldukça kullanışlıdır ve çok fazla özelleştirme ve entegrasyona ihtiyaç duymayan takımlar için iyi iş çıkarır.

MantisBT'nin en iyi özellikleri

Projeler oluşturun, sorunları iletin ve takım üyelerini işbirliği için davet edin

Gizlilik ve güvenliği sağlamak için proje başına rol tabanlı erişim kontrolü kullanın

E-posta bildirimleriyle takımınızı sorunların çözümü, yorumlar ve güncellemeler hakkında bilgilendirin

Hataları hızlı bir şekilde tanımlamak ve doğrulamak için farklı biçimlerdeki belgeleri yükleyin

MantisBT sınırlamaları

Kullanıcılar, bu aracın çevik metodolojiler için çok kullanışlı olmadığını söylüyor

Gösterge panelleri basittir, grafik veya çizelge içermez

MantisBT fiyatlandırması

Ücretsiz

MantisBT puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (75+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (95+ yorum)

Gerçek kullanıcılar MantisBT hakkında ne diyor?

MantisBT, takımınızın özelleştirme veya diğer yazılımlarla entegrasyonlara fazla ihtiyacı yoksa çok sezgisel ve anlaşılır bir yazılımdır. MantisBT, hataları ve sorunları izlemek için sağlam ve güvenilir bir veritabanıdır. Ancak arayüzü eski. Genellikle bu bir sorun değildir, ancak belirli bir yazılımla yoğun bir şekilde çalışırken estetik, beklenmedik ancak takdir edilen bir unsurdur. Ek olarak, takımım daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğunda (entegrasyonlar, ş akışları vb.), MantisBT'nin istenen değişiklikleri uygulamak için çok daha fazla teknik bilgi gerektirdiğini fark etti.

MantisBT, takımınızın özel ayarlamalara veya diğer yazılımlarla entegrasyonlara fazla ihtiyacı yoksa çok sezgisel ve anlaşılır bir yazılımdır. MantisBT, hataları ve sorunları izlemek için sağlam ve güvenilir bir veritabanıdır. Ancak arayüzü biraz eskidir. Genellikle bu bir sorun değildir, ancak belirli bir yazılımla yoğun bir şekilde çalışırken estetik, beklenmedik ancak takdir edilen bir unsurdur. Ek olarak, takımım daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduğunda (entegrasyonlar, ş Akışları vb. ) MantisBT'nin istenen değişiklikleri uygulamak için çok daha fazla teknik bilgi gerektirdiğini fark etti.

6. Redmine (Temel açık kaynaklı hata izleme için en iyisi)

via Redmine

Redmine, iyi uyarlanabilirliğe sahip hafif bir bilet sistemi. Çapraz platform ve çapraz veritabanıdır ve kolay özelleştirme imkanı sunar. İşlemlerini ve görünümünü ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilir ve eklentisi aracılığıyla kendi entegrasyonlarınızı yazabilirsiniz.

Redmine, yazılım geliştirme zorluklarınız için mükemmel bir çözüm olmasa da, görevleri, hataları ve teslim edilecekleri izlemek ve yönetmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, projeleri düzenlemeye, görevleri atamaya ve takım üyeleri arasında iş yükünü planlamaya ve programlamaya yardımcı olur.

Redmine'ın en iyi özellikleri

Birden fazla projede bilet oluşturun ve izleyin

Ticket durumunu ayrıntılı olarak açıklayan e-posta bildirimleri yoluyla sorun güncellemelerini alın

Daha iyi proje yönetimi için özel entegrasyonları kullanın

Redmine sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, biletlerin herkes tarafından görülebilmesi nedeniyle aracın hassas verilerle çalışan şirketler için uygun olmadığını bildirmiştir

Aracın kullanıcı arayüzü sıkıcıdır ve ölçeklendirme aşamasındaki işler ve büyük kurumsal şirketler için işe yaramayabilecek bazı özellikler eksiktir

Redmine fiyatlandırması

Kullanımı ücretsizdir. Ancak eklentiler ücretli olabilir

Redmine puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (160+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Redmine hakkında ne diyor?

Açık kaynaklı ve özelleştirilebilir, ücretsiz ve proje yönetimi için iyi bir seçimdir. Eğer yeni kurulan bir şirketteyseniz ve başka bir yazılıma büyük miktarda para yatırmak istemiyorsanız. Ancak, çok fazla bakım gerektirir, destek sunmaz ve şirketiniz geliştirici tarafında değilse pek kullanışlı değildir.

Açık kaynaklı ve özelleştirilebilir, ücretsiz ve proje yönetimi için iyi bir seçimdir. Eğer yeni kurulan bir şirketteyseniz ve başka bir yazılıma büyük miktarda para yatırmak istemiyorsanız. Ancak, çok fazla bakım gerektirir, destek sunmaz ve şirketiniz geliştirici tarafında değilse pek kullanışlı değildir.

7. Kualitee (Test senaryosu yönetimi için en iyisi)

via Kualitee

Kualitee, kolay yazılım testi için işbirliği ve izlenebilirlik sağlayan çevik bir test yazılımıdır. Size gerçek zamanlı QA içgörüleri, ayrıntılı test yürütme, özet ve hata raporları sunar. Bu araç, test senaryoları yazmak ve yönetmek için de harika iş çıkarır

Kualitee'nin öne çıkan özelliği, kapsamlı test yönetimi özellikleridir. Hataları izleyip yönetebilir, aynı test senaryosunda birden fazla test döngüsü çalıştırabilir ve hata raporları oluşturabilirsiniz. Ayrıca yöneticiler, test uzmanları ve geliştiriciler için kişiselleştirilmiş gösterge panelleri oluşturabilirsiniz.

Kualitee'nin en iyi özellikleri

AI destekli test senaryosu oluşturucu ile etkili test senaryoları yazın

İnsan müdahalesini ve hataları en aza indirmek için testleri otomatikleştirin

Gereksinim izlenebilirliği kullanarak bir değişikliğin etkisini izleyin

Yeniden kullanılabilir test depoları ile test senaryolarını düzenleyin ve yönetin

Kualitee sınırlamaları

Bu araç, sınırlı entegrasyonlara sahiptir, bu da onu gelişmiş test yönetimi ihtiyaçları olan takımlar için oldukça basit hale getirir

Kullanıcı arayüzü gezinmesi kolay değil

Kualitee fiyatlandırması

Büyüme : Sonsuza kadar ücretsiz

Hypergrowth: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kualitee puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20 yorum)

Kualitee hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kualitee, test senaryolarını, hataları ve QA iş akışlarını yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da onu QA takımları için ideal hale getirir. Ancak, bazı geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçeneklerine sahiptir; gelişmiş test yönetimi ihtiyaçları için temel düzeyde kalabilir.

Kualitee, test senaryolarını, hataları ve QA iş akışlarını yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da onu QA takımları için ideal hale getirir. Ancak, bazı geliştirme araçlarıyla sınırlı entegrasyon seçeneklerine sahiptir; gelişmiş test yönetimi ihtiyaçları için temel düzeyde kalabilir.

📖 Daha fazla bilgi: En İyi Otomasyon QA Test Yazılım Araçları

8. BugHerd (Web sitesi geri bildirim toplama ve hata izleme için en iyisi)

via BugHerd

Web sitesi geliştirmede iki temel görev vardır: müşteri geri bildirimi istemek ve hata izleme. BugHerd bunları birleştirir. Her geri bildirim pimi ile tarayıcı, işletim sistemi ve tam URL gibi ayrıntıları ekleyerek eyleme geçirilebilir hata raporları oluşturur

Görsel geri bildirim aracı, biletlemeyi kolaylaştırır ve tasarımları ve iletişimleri müşterilerle paylaşmanıza, hataları doğrudan web sitesinde kaydetmenize ve iç QA süreçlerinizi hızlandırmanıza olanak tanır. Ancak, teknik bilgi sahibi olmayan kişiler aracı doğru şekilde kullanmak için eğitime ihtiyaç duyacaktır.

BugHerd'in en iyi özellikleri

Eyleme geçirilebilir hata raporları yazmak ve hataları daha hızlı çözmek için teknik bilgilerle birlikte ekran görüntülerini otomatik olarak yakalayın

Figma tasarım prototiplerini, belgeleri ve görüntüleri müşterileriniz ve paydaşlarınızla paylaşmak için yükleyin

Video geri bildirimi ve sesli yorumlarla ayrıntılı sorun belgeleri oluşturun

Geri bildirim pinlerini ve hata listelerini geliştirme takımlarına iletmeden önce inceleyin

BugHerd sınırlamaları

Birkaç kullanıcı, BugHerd'den çok fazla bildirim geldiğini ve bunların gelen kutularını doldurduğunu söylüyor. Bildirim sistemi özelleştirilemediğinden, bildirimleri açıp kapatamazsınız

Bu araç, toplu düzenlemeler eklenirken ekran görüntülerinin alınmaması konusunda birçok sorun yaşıyor

BugHerd fiyatlandırması

Standart : 49 $/ay

Studio : 79 $/ay

Premium : 149 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

BugHerd puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar BugHerd hakkında ne diyor?

BugHerd, büyük hacimli web sitesi düzenlemelerini kolayca girmenizi sağlar ve bir proje yöneticisi olarak, müşteri talepleri ile geliştirme ekibi arasındaki uçurumu kapatır. Ancak, hızlı bir şekilde toplu düzenlemeler eklerken ekran görüntüleri alınmaması ve görev gönderildiğinde işaretin yanlış yere gitmesi gibi birkaç sorun vardır. Ayrıca, uzantı bazen bozulur, bu nedenle programı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekir, bu da can sıkıcı bir durumdur. Araç harika, ancak BugHerd'i tüm şirketimizde kullanmaya başladığımız için bazı bakım ve hata düzeltmeleri yapılması gerekiyor.

BugHerd, büyük hacimli web sitesi düzenlemelerini kolayca girmenizi sağlar ve bir proje yöneticisi olarak, müşteri talepleri ile geliştirme ekibi arasındaki uçurumu kapatır. Ancak, hızlı bir şekilde toplu düzenlemeler eklerken ekran görüntüleri alınmaması ve görev gönderildiğinde işaretin yanlış yere düşmesi gibi birkaç sorun vardır. Ayrıca, uzantı bazen bozulur, bu nedenle programı kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekir, bu da can sıkıcı bir durumdur. Araç harika, ancak BugHerd'i tüm şirketimizde kullanmaya başladığımız için bazı bakım ve hata düzeltmeleri yapılması gerekiyor.

📖 Daha Fazla Bilgi: ClickUp'ta Mükemmel Hata Raporu Nasıl Oluşturulur?

9. Zoho BugTracker (Özel sorun izleme ve yönetimi için en iyisi)

via Zoho BugTracker

Zoho BugTracker, hataları önem derecesine ve son teslim tarihine göre hızlı bir şekilde kaydeden popüler bir hata izleme aracıdır. Ayrıca, kolay yönetim için tüm hataların gerçek zamanlı olarak birleştirilmiş bir görünümünü sunar. Hata izleme ve çözme ile bağlantılı hatalar için özel iş akışları oluşturabilirsiniz.

Bu araç, sorunların daha hızlı çözülmesi için takım üyeleriyle kolay işbirliği sağlar ve yazılımların zamanında teslim edilmesini garanti eder. Ancak Zoho BugTracker'ın entegrasyonları sınırlıdır ve en iyi Zoho Suite kullanıcıları için çalışır.

Zoho BugTracker'ın en iyi özellikleri

Kolay hata izleme ve SLA'lar için güncellemeleri ve e-posta bildirimlerini otomatikleştirin, böylece dönem anlaşmalarınızı yerine getirin

Özel iş akışları oluşturun ve hata durumlarını ve alanlarını özelleştirin

Yazılım takımlarının sorunları bildirmesi, geri bildirim toplaması ve yazılımı değerlendirmesi için formları kullanın

Projeleri izlemek, kullanıcıları atamak ve görevleri yönetmek için gösterge panelleri oluşturun

Zoho BugTracker sınırları

Araç, bir seferde birden fazla sorun özelleştirme alanı seçimine izin vermez

Yazılım geliştirme sürecini özelleştirmek zaman alır

Zoho BugTracker fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

Zoho BugTracker puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (40 yorum)

Capterra: 4,7/5 (170+ yorum)

Zoho BugTracker hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

1. İyi arayüz2. Özelleştirilebilir Önem derecesi sonuç durumunu vb. değiştirebilirim. 3. Kullanımı kolay, daha önceki deneyimlerime göre bu araçlar kullanımı kolaySınırsız depolama için plan yok, belki Zoho daha fazla depolama alanı ekleyebilir.

1. İyi arayüz2. Özelleştirilebilir Önem sonucu durumunu vb. değiştirebilirim. 3. Kullanımı kolay, daha önceki deneyimlerime göre bu araçlar kullanımı kolaySınırsız depolama için plan yok, belki Zoho daha fazla depolama alanı ekleyebilir.

10. Linear (Temel sorun izleme ve proje yönetimi için en iyisi)

via Linear

Linear'ın sorun izleme aracı, kullanım kolaylığı, kullanıcı deneyimi ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile kullanıcılar arasında popülerdir ve görevleri gerçek zamanlı olarak oluşturmayı, düzenlemeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Linear ile sprint planlayabilir, ürün yol haritaları oluşturabilir, şablonlarla sorunları kolaylaştırabilir ve minimum çabayla projeleri yönetebilirsiniz.

Otomatik kapatma ve otomatik arşivleme özellikleri, birikmiş işleri otomatik olarak temizler ve dağınıklığı azaltır.

Linear'ın en iyi özellikleri

Hızlı gezinme için klavye kısayollarını kullanın

Etiketlerle biletleri yönetin

AI ile benzer hata raporlarını belirleyerek güncellemeleri önceliklendirin

Doğrusal sınırlamalar

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Takım üyeleri arasında iş yükü dağıtımını bulmak ve görüntülemek zor olabilir

Doğrusal fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 16 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Doğrusal derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (35+ yorum)

Capterra: Yorum yok

Gerçek kullanıcılar Linear hakkında ne diyor?

Linear'ın, kullanıcılarının görevleri ve projeleri kolayca organize etmelerine, izlemelerine ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan güçlü bir proje yönetimi platformu olmasını seviyorum. Sezgisel kullanıcı arayüzü, görevleri oluşturmayı, bunları takım üyelerine atamayı ve ilerleme güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görmeyi kolaylaştırır. Ancak, Linear'ın özelleştirme seçenekleri açısından sınırlı olmasını sevmiyorum. Arayüzün görünümünü ve hissini temel ayarların ötesinde özelleştiremezsiniz ve sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz gelişmiş özellikler yoktur.

Linear'ın, kullanıcılarının görevleri ve projeleri kolayca organize etmesine, izlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanıyan güçlü bir proje yönetimi platformu olmasını seviyorum. Sezgisel kullanıcı arayüzü, görevleri oluşturmayı, bunları takım üyelerine atamayı ve ilerleme güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görmeyi kolaylaştırır. Ancak, Linear'ın özelleştirme seçenekleri açısından sınırlı olmasını sevmiyorum. Arayüzün görünümünü ve hissini temel ayarların ötesinde özelleştiremezsiniz ve sistemi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz gelişmiş özellikler yoktur.

En İyi Hata İzleme Aracıyla Yazılımları Daha Hızlı Dağıtın

Hata izleme araçları, artan geliştirme maliyetlerinden, yazılım kalitesi sorunlarından ve olumsuz müşteri geri bildirimlerinden sizi kurtarır. Bunlar olmadan, markanızın itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Bazı harika hata izleme araçlarını listeledik, ancak ClickUp en gelişmiş ve kullanıcı dostu hata izleyici olarak öne çıkıyor.

Anahtar proje yönetimi ve hata izleme aracı özelliklerinden ClickUp, takımların birlikte çalışmasına ve çevik yazılım geliştirmeye yardımcı olacak her şeye sahiptir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve hataları ortadan kaldırarak müşterilerinize en kaliteli yazılımı sunun!