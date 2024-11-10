Yazılım Test Yaşam Döngüsü (STLC): Genel Bakış ve Aşamalar

"Kaliteli" bir ürün düşünün; aklınıza gelen herhangi bir kaliteli ürün olabilir. Bu ürünün özellikleri nelerdir? Kullanım kolaylığı, keyifli bir deneyim, güvenlik, amaca uygunluk, yenilikçilik? Eminiz aklınıza başka özellikler de gelmiştir.

Kalite, sizin tanımladığınız her şey olabilir.

Ancak kalite genellikle fiyatın anahtar göstergesidir. Titizlikle üretilen lüks ürünler binlerce dolara mal olur. Orijinallik ve kaliteyi sağlamak için müşteriler kalite kontrolüne önemli miktarda para harcar.

Orta Çağ'ın loncalarından günümüzün Scrum takımlarına kadar, kalite değerli ürün ve hizmetlerin temel taşıdır.

Yüksek kaliteli bir dijital ürün oluşturmak istiyorsanız, Yazılım Test Yaşam Döngüsü'nü (STLC) öğrenmeniz gerekir. Bu blog yazısında, STLC'yi ayrıntılı olarak inceleyecek, neden ihtiyacınız olduğunu ve kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi özetleyeceğiz.

Yazılım Test Yaşam Döngüsü Nedir?

STLC, ürün mühendisliği takımları tarafından yazılım kalitesini test etmek için izlenen kapsamlı bir süreçtir. Yazılımın güvenilirliğini, güvenliğini ve performansını doğrular, teknik özelliklere ve iş beklentilerine uygun olmasını sağlar.

Yazılım test yaşam döngüsü, aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağımız altı adımdan oluşur. Ancak önce, STLC'ye neden ihtiyaç duyduğunuzu anlayalım.

Stratejik kalite kontrol: STLC, yazılım kalitesini sağlamak için kapsamlı bir stratejiye sahip olmanızı sağlar. Takımların ürün geliştirme sürecinin her yönünü bütünsel bir şekilde ele almasına yardımcı olur.

Erken hata tespiti: STLC'nin altı aşamasını takip ederek, hataları erken tespit etme ve kullanıcılar için soruna dönüşmeden önce düzeltme olasılığınız artar.

Maliyet tasarrufu: STLC, birçok boyutta maliyet tasarrufu sağlar. Büyük sorunları önleyerek sonuçların veya yeniden çalışmanın maliyetlerinden tasarruf sağlar. Takımların yazılım performansını optimize etmesine yardımcı olarak altyapı ve bilgi işlem maliyetlerinden tasarruf sağlar.

Müşteri deneyimi: STLC, farklı ortamlar, yapılandırmalar ve kullanım örnekleri üzerinde sistematik testler gerçekleştirerek, hatalı yazılımların müşteriye teslim edilme olasılığını en aza indirir. Kaliteli ürünler, daha iyi bir müşteri deneyimi sunar. İnsanları ürününüzle daha fazla zaman geçirmeleri, daha fazla etkileşim kurmaları ve rakiplerinizin ürünleri yerine sizin ürününüzü tercih etmeleri için teşvik ederler.

Uyumluluk: İyi bir çevik test süreci, ürünlerinizin yerel, eyalet, federal ve uluslararası yasalara uygun olmasını sağlamak için çok önemlidir.

Ayrıca, hesap verebilirlikten oluşan bir organizasyon kültürü oluşturur. Açıkça belirlenmiş bir STLC'ye sahip olduğunuzda, her takım üyesi kendi işinin sahipliğini üstlenir ve bu da genel olarak yazılım kalitesini artırır.

Ancak, yazılım test yaşam döngüsünün etkili bir şekilde çalışması için başka bir çerçeveye, yani yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) entegre edilmesi gerekir. İkisini birlikte inceleyelim.

SDLC'de STLC'nin rolü

Ürün mühendisliğinde, yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve yazılım test yaşam döngüsü (STLC), yazılımın oluşturulması ve doğrulanmasına rehberlik eden temel çerçevelerdir.

SDLC, yazılım ürünlerinin planlanması, geliştirilmesi (ve test edilmesi), dağıtılması ve bakımının yapılması sürecidir

STLC, SDLC'nin bir alt kümesidir ve kalite güvencesine önem verir

Testler genellikle SDLC'nin geliştirme aşamasından sonra gelir, ancak testlerle ilgili faaliyetler çok daha erken başlar.

Örneğin, SDLC'deki gereksinim analizi aşamasında, QA'lar (kalite analistleri) kalite gereksinimlerinin toplanmasına da dahil olabilir.

Bunun ötesinde, birkaç anahtar fark vardır.

STLC ve SDLC arasındaki farklar

Bu iki süreç birbiriyle yakından ilgilidir, ancak farklı hedefleri ve aşamaları vardır. Aralarındaki farkları anlamak, testlerin yazılım geliştirmenin daha geniş bağlamına nasıl uyduğunu netleştirmeye yardımcı olur.

Özellik SDLC STLC Hedef Tamamen işlevsel yazılımlar oluşturma ve sunma Yazılımın kalitesini ve güvenilirliğini sağlama Kapsam Gereksinimlerin toplanmasından bakıma kadar yazılım geliştirmenin tüm yaşam döngüsünü kapsar Planlamadan yürütmeye ve kapatmaya kadar yalnızca test aşamalarını kapsar Çıktı Kullanıcılara dağıtılmaya hazır yazılım ürünü Yayınlanmaya hazır olduğunu gösteren bir rapor veya düzeltilmesi gereken hataların listesi Paydaş İş analistleri, geliştiriciler, proje yöneticileri vb. dahil olmak üzere geniş bir takım. Daha küçük takım, yalnızca QA ve test uzmanlarından oluşur Aşamalar Gereksinim analizi > Tasarım > Geliştirme ve test > Dağıtım > Bakım Test gereksinimi analizi > Test planlama > Test senaryosu geliştirme > Ortam kurulumu > Test yürütme > Test kapatma

Bunu açıklığa kavuşturduktan sonra, STLC'nin gerçekte neyi içerdiğine bakalım.

STLC'nin aşamaları

Yazılım test yaşam döngüsü, her aşama için önceden tanımlanmış girdi ve çıktı kriterleri olan altı ayrı aşamadan oluşan döngüsel bir süreçtir. Bu aşamaların her biri belirli bir fonksiyonu yerine getirir ve belirli bir hedefe ulaşır. Bunların ne olduğuna bir göz atalım.

1. Gereksinim analizi

Bu, STLC'nin ilk ve temel aşamasıdır. Burada, kalite güvence takımları yazılımın fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini toplar.

Örneğin, geliştiriciler bir oturum açma fonksiyonluğu oluşturuyorsa, test uzmanı olarak QA, tasarlanan oturum açma akışı, beklenen güvenlik, kullanıcı deneyimi ve performans standartları hakkında gereksinimleri toplar.

Bu adımın ana hedefi, neyin hangi standartlara göre test edileceğini tam olarak belirlemektir. Bunu yapmak için en uygun zaman, yazılım geliştirme sürecinin gereksinim toplama aşaması ile paralel olarak gerçekleştirilmesidir. Bu, kalite takımlarının iş analistleri, geliştiriciler ve müşteriler gibi paydaşlarla iletişime geçerek gereksinimlerdeki belirsizlikleri netleştirmesine yardımcı olur.

Ancak, bunu geliştirmenin son aşamalarında veya geliştirme tamamlandıktan sonra başlatmak yaygın bir uygulamadır.

2. Test planlama

Gereksinimler ve hedefler belirlendikten sonra, kapsamlı bir test stratejisi ve buna uygun bir plan oluşturma zamanı gelir. Test planlama aşamasının sonucu, sonraki kalite kontrol faaliyetlerine rehberlik eden ayrıntılı bir belgedir.

Bu aşamada, test lideri veya yöneticisi aşağıdakileri özetler.

Kapsam : Gerçekleştirilecek : Gerçekleştirilecek yazılım testi türleri (ör. fonksiyon, performans, güvenlik)

Standartlar : Bu testlerin her biri için kabul kriterleri

Kaynaklar : Test planını yürütmek için gereken insanlar, zaman ve araçlar

Program : Test planını yürütmek için günlük plan

Risk analizi: Risklerin boyutu ve potansiyel iş etkisi

Test planları genellikle belirli özellikler için değil, yazılımın tamamı için yapılır. Bu, test planlamasının genellikle SDLC'nin tasarım aşamasıyla paralel olarak yürütüldüğü anlamına gelir.

3. Test senaryosu geliştirme

Ardından, QA takımları test senaryoları geliştirir. Basitçe ifade etmek gerekirse, test senaryosu bir yazılımın/özelliğin beklentilere göre işleyip işlemediğini doğrulamak için kullanılan bir dizi eylemdir.

Her test senaryosu, ilk adımda toplanan gereksinimlere dayanır. Bazen takımlar, hız ve tutarlılık için test senaryosu şablonları kullanır. Şablon bulunmadığında, QA'lar ayrıntılı test senaryoları yazar.

Tipik bir test senaryosu şunları içerir:

Test durumu ID : Genellikle hata izleme aracı tarafından otomatik olarak oluşturulan benzersiz bir tanımlayıcıdır

Özellik açıklaması : Özelliğin ne yapacağına dair kısa ve öznel bir açıklama

Test adımları : Özellikteki eylemlerin akışı

Beklenen sonuç: Uygulamanın yapması beklenenler

Genellikle, her özellik için birden fazla test senaryosu vardır. Aslında, test takımları en az iki test senaryosu oluşturur: biri olumlu, diğeri olumsuz.

Örneğin, oturum açma işlevselliği için temel test senaryosu, kullanıcı adı ve şifrenin girilmesini, oturum açma düğmesinin tıklanmasını ve kullanıcının başarıyla oturum açtığının doğrulanmasını içerebilir. Ancak, takımlar aşağıdakiler gibi bir dizi senaryo için test senaryoları oluşturabilir: Kullanıcı zaten oturum açmışsa kullanıcı adı ve şifre alanları devre dışı bırakılır

Yanlış kullanıcı adı girilmesi

Yanlış şifre girilmesi

Kullanıcı adı veya şifreye izin verilmeyen karakterler girilmesi

Ayrıca, test verilerini (ör. kullanıcı adları ve şifreler) hazırlayabilirsiniz. Tamamlandığında, test senaryoları, geçerli ve geçersiz giriş testleri gibi tüm olası senaryoların doğruluğunu ve kapsamını sağlamak için eşler tarafından incelenir.

4. Test ortamı kurulumu

Stratejik yazılım testine hazırlanmanın bir sonraki aşaması, ortamı ayarlamaktır. Bu, testi gerçekleştireceğiniz donanım ve yazılım koşullarını hazırlamayı içerir.

Burada, test takımları aşağıdakileri yapacaktır.

Altyapı, sunucular, ağ yapılandırmaları vb. gibi donanımları kurun.

Veritabanları, işletim sistemleri vb. yazılımları yükleyin.

Ortamı duman testi ile kontrol edin

Ortamları üretim ayarlarına mümkün olduğunca yakın tutun

Örneğin, uygulamanın NGINX 3. 19. 0 üzerinde çalışması gerekiyorsa, test ortamı da bunu taklit etmelidir. Ayrıca, üçüncü taraf API'ler veya hizmetler gibi tüm bağımlılıkların erişilebilir ve işlevsel olduğunu da doğrulamanız gerekir.

5. Test yürütme

Artık her şey hazır ve uygulamaya geçebilirsiniz.

Planınıza göre test senaryolarını çalıştırın

Gerçek sonuçları beklenen sonuçlarla karşılaştırın

Beklenen şekilde çalışıp çalışmadığını onaylayın

Aksi takdirde, hataları kaydedin

Hatayı, hatayı yeniden oluşturmak için gerekli adımlarla birlikte geliştirme takımına bildirin

Örneğin, yanlış doğrulama nedeniyle oturum açma fonksiyonu başarısız olursa, sorunu ayrıntılı olarak ve sorunu yeniden oluşturmak için gerekli adımları belirterek hata raporu oluşturun.

Genellikle, geliştirme takımı hatayı düzeltir ve test için geri gönderir. Ardından, yeni sorunlar ortaya çıkmadan hataların giderildiğinden emin olmak için düzeltilen hataları ve tüm özelliği yeniden test etmeniz gerekir. Bu aşama, planlanan tüm testler gerçekleştirilene ve tüm kritik sorunlar giderilene kadar devam eder.

Döngüsel yeniden test süreci sıkıcı olabileceğinden, takımlar genellikle test otomasyon araçlarını kullanır. Bir sonraki bölümde testleri nasıl otomatikleştirebileceğinizi ele alacağız. Öncesinde STLC'yi özetleyelim.

6. Test döngüsünün kapatılması

Ürün test edildi ve üretime geçmeye hazır olduğu kabul edildiğinde, test döngüsü resmi olarak sona erer. Bu, inceleme ve geriye dönük değerlendirme aşamasıdır.

İnceleme : Hata raporları ve kapsam dahil olmak üzere test sonuçlarını değerlendirin

Ölçme : Gerçekleştirilen testlerin sayısı, başarılı/başarısız oranları ve açık ve kapalı kusurların sayısı gibi anahtar metrikleri izleyin

Analiz: Performansı iş, geliştirme ve test takımlarıyla tartışın. Sürekli iyileştirme süreçleri için geri bildirim alın

Artık yazılım testlerinin tüm yaşam döngüsünü anladığınıza göre, çeşitli adımları otomatikleştirerek daha uygun maliyetli ve etkili hale getirmenin yollarını görelim.

Yazılım Test Sürecinizi Otomatikleştirme

STLC boyunca, süreçleri otomatikleştirebileceğiniz çeşitli yerler vardır. Takımlar çoğunlukla otomasyonu birim testleri (kodun tek tek birimlerini doğrulama) ve entegrasyon testleri (bağlı kod parçalarını doğrulama) için kullanır. Kullanıcı deneyimi standartlarını doğrulamak için uçtan uca testler genellikle manuel olarak yapılır.

Ancak, gerçek test yürütmenin ötesinde, otomatikleştirebileceğiniz çok daha fazla şey var. ClickUp gibi çevik bir proje yönetimi aracıyla otomatikleştirebileceğiniz bazı popüler süreçlere göz atalım.

Çevik test süreçlerini otomatikleştirin

Günümüzde çoğu yazılım takımı, çevik geliştirme uygulamalarını takip ederek ürünleri küçük, birbirine bağlı bileşenler halinde aşamalı ve yinelemeli bir şekilde oluşturmaktadır. Bu yaklaşım testler için de işe yarar.

STLC'yi SDLC'ye entegre edin

Testleri, geliştirme ile birlikte gerçekleşen ve daha hızlı geri bildirim ve değişikliklere hızlı uyum sağlama imkanı sunan sürekli bir süreç olarak değerlendirin. Sprint planlamanızı yaparken test senaryolarını da planlayın.

Çevik geliştirme ve mikro hizmetlerin sürekli entegrasyona odaklandığı göz önüne alındığında, çabalarınızı desteklemek için çevik test araçlarını tercih edin.

Sürekli dağıtım araçlarıyla otomatik testler yazın ve bunları sürekli entegrasyon (CI) boru hattına entegre edin. Çevik takımların ürünler, sprintler ve projeler genelinde test yaşam döngüsünü yönetmesi için ClickUp gibi bir araç kullanın.

ClickUp ile zahmetsiz çevik testler

Test senaryosu oluşturmayı otomatikleştirin

Test senaryosu otomasyonu, manuel müdahale olmadan uygulamanızın işlevselliğini doğrulayan test komut dosyalarını oluşturma ve yürütme sürecidir. En iyi modern QA test araçları tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir.

Örneğin, farklı ortamlarda, platformlarda veya yapılandırmalarda aynı testleri tekrar tekrar çalıştırarak tutarlılığı sağlayabilir ve zamandan tasarruf edebilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Test Senaryosu Şablonu

ClickUp'ın Test Senaryosu Şablonu gibi denenmiş ve test edilmiş bir çerçeve kullanarak bu süreci daha da verimli hale getirebilirsiniz. Bu şablonla, dokümantasyon konusunda endişelenmeden test senaryoları oluşturun, düzenleyin ve önceliklendirin. Bunu kullanarak test senaryosu geliştirme aşamanızı kolaylaştırın ve maksimum test kapsamıyla tutarlı bir otomasyon oluşturun.

Test yönetimini otomatikleştirin

Sadece hataları tespit etmek yeterli değildir. Güçlü bir kalite güvencesi, günlüğe kaydetme, raporlama, izleme, yeniden test etme ve özelliğin üretime hazır olduğundan emin olmayı içerir. Bu, otomatik bir süreç gerektirir. Otomatik bir hata izleme yazılımı tüm bunları ve daha fazlasını yapabilir.

Hata raporlama

Test uzmanlarının hataları kolayca kaydetmesini sağlayın. Yazılım takımlarının gerekli tüm bilgileri size uygun bir biçimde girebilmesi için formlar kullanın. Sıfırdan başlamayın. ClickUp'ın önceden tasarlanmış hata raporu şablonlarını kullanarak hemen işe koyulun.

Sorun izleme

ClickUp'ın hata ve sorun izleme şablonu bu adım için idealdir. Bu son derece özelleştirilebilir gelişmiş iş akışı, her hatanın kök nedenini izlemenize yardımcı olur. Bilgileri tek bir yerde birleştirerek, geliştirme takımlarınızın tüm hataları kolayca gidermesini sağlar!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın hata ve sorun izleme şablonu

Kaynak tahsisi

ClickUp Otomasyonlarını kullanarak, önceden belirlenen kurallara göre hataları geliştiricilere atayın. Örneğin, bir özellikteki hataları, ilgili geliştirme görevine atanan geliştiriciye otomatik olarak atayabilirsiniz.

Test yönetimi

Birden fazla hata, test senaryosu, kullanım senaryosu, özellik, gereksinim ve kabul kriterini yönetme süreci genel olarak sıkıcı olabilir. Bu kaosu yönetmek için basit ve kullanımı kolay bir STLC yapısı oluşturun ve mümkün olduğunca otomatikleştirin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu

STLC'yi yönetmek için uçtan uca çözümünüzü kurmak için ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonunu kullanın. Test stratejileri geliştirmekten testleri gerçekleştirmeye, sonuçları değerlendirmeye ve takım üyeleriyle işbirliği yapmaya kadar, orta düzey şablonu temel olarak kullanın.

Örneğin, bu şablonla her sürüm için bir test döngüsü klasörü oluşturabilir, yeni özellikler için test senaryoları ekleyebilir, bunları takım üyelerine atayabilir, durumları güncelleyebilir, raporlar oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Test raporu oluşturmayı otomatikleştirin

Raporlar üretemiyorsa dünyadaki tüm yapay zeka ne işe yarar? Test kapatma raporlarının oluşturulmasını otomatikleştirerek en son teknolojiden en iyi şekilde yararlanın.

ClickUp Brain'i kullanarak çeşitli görevler ve testler arasındaki verileri/güncellemeleri birleştirin ve her bir paydaş için kapsamlı bir görünüm oluşturun. Takım üyelerinin QA süreçleri, durum güncellemeleri, performans vb. hakkında gerçek zamanlı olarak soru sormasını sağlayın.

ClickUp Brain ile otomatik test raporu oluşturma

Daha geleneksel bir şeye mi ihtiyacınız var? Doğru bir başlangıç yapmak için ClickUp'ın Test Raporu Şablonunu deneyin.

İlerleme izlemeyi otomatikleştirin

Test raporu oluşturma ayrıntılıdır ve genellikle her özellik/sprint için oluşturulur. Daha büyük bir resim için ClickUp Gösterge Panellerini deneyin.

Tüm STLC'nizi tek bir yerde görselleştirin. Test yürütme durumu, büyük çözünürlük, proje sağlığı ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak izleyin. İş yükü görünümü, hedef izleme vb. gibi ihtiyaçlarınıza özel bileşenler oluşturun.

ClickUp Gösterge Panelleri ile STLC'nizi kontrol altında tutun

Yukarıdaki liste sadece bir başlangıç. ClickUp ile yüzlerce olmasa da onlarca proje yönetimi sürecini zahmetsizce otomatikleştirebilirsiniz. İlham alabilmeniz için bazı otomasyon örnekleri.

ClickUp ile STLC'nizi Etkili Bir Şekilde Yönetin

Yazılım geliştirmede, kalite bir dizi faktör tarafından tanımlanır. Yapması gereken işi yapıyor mu? Kullanımı kolay mı? Hızlı mı? Güvenli mi? Çok fazla ağ bant genişliği kullanıyor mu? Ürünün diğer özellikleriyle birlikte iyi çalışıyor mu? Ve benzeri sorular.

Yazılım test yaşam döngüsünün temel hedefi, yukarıdakilerin tümüne ve daha fazlasına doğru cevaplar vermektir. Günümüzde geliştirilen yazılımların ölçeği ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, testlerin tamamen manuel olarak yapılması etkili olamaz.

Bu, STLC proje yönetimi için de geçerlidir. Yazılım takımları için ClickUp bunu anlar ve ihtiyaçlarınıza göre kendini uyarlar. Yazılım testleri için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik içerir.

Örneğin, tespit ettiğiniz her hata için görevler oluşturabilir ve görev türünü "hata" olarak ayarlayabilirsiniz. Yalnızca hatalar için burnup ve burndown grafiklerini görselleştirebilirsiniz. Her hata türü için kabul kriterleri şablonları oluşturabilir ve bunları ilgili görevlere otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

ClickUp ile kusurları erken tespit edip çözerek, maliyetleri azaltarak ve kullanıcı memnuniyetini artırarak yüksek kaliteli yazılımları zahmetsizce oluşturabilirsiniz.

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