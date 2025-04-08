2025'in En İyi 10 Açık Kaynaklı Proje Yönetimi Yazılımı

Bir proje yöneticisinin yapması gereken çok şey vardır: görev zaman çizelgelerini takip etmekten teslimat risklerini değerlendirmeye ve iş yüklerini yönetmeye kadar. Hedefleri gerçekleştirmek için güvenilir bir proje yönetimi (PM) aracı şarttır, ancak asıl soru şudur: Açık kaynaklı bir ürün mü yoksa geleneksel bir proje yönetimi yazılımı mı tercih etmelisiniz?

Açık kaynaklı proje yönetimi araçları, pahalı "kutulu" PM çözümlerine yatırım yapmak istemeyen küçük şirketler ve girişimler tarafından sıklıkla tercih edilir. Açık kaynaklı yazılımların Agile takımlar için ürün teslimatını hızlandırabileceği algısı olsa da, bu yazılımları kullanmak bazen iki ucu keskin bir kılıç olabilir. ⚔️

Örneğin, açık kaynaklı proje yönetimi yazılımları genellikle ayrıntılı görev yönetimi ve proje planlaması için en kullanıcı dostu yazılımlar değildir. Bazı ürünlerde uyumluluk sorunları veya ciddi güvenlik açıklarıyla da karşılaşabilirsiniz.

Bunu akılda tutarak, bu kılavuzda en iyi açık kaynaklı proje yönetimi araçlarından bazılarını ele alalım.

Hızlı incelemelerimiz, iş akışlarınızı yönetebilecek aracı bulmanıza yardımcı olacaktır.

Açık kaynak olsun ya da olmasın, proje yönetimi yazılımınızın kalitesi aşağıdaki fonksiyonları sunmalıdır:

Proje görünürlüğü: Araç, görev ilerlemesi, atanan kişilerin iş yükleri ve tamamlanma riskleri gibi farklı perspektiflerden projeleri gözden geçirmenize olanak sağlamalıdır Görev yönetimi: Yazılımın görevleri düzenlemeyi desteklemesi çok önemlidir. : Yazılımın görevleri düzenlemeyi desteklemesi çok önemlidir. Proje planlama hedeflerini eylem öğelerine bölmenize ve durum güncellemeleri ve öncelik etiketleri ile izlemeyi kolaylaştırmasına izin vermelidir. İş yüklerini yönetmek için zaman takibi ve kaynak yönetimi gibi özellikler idealdir Özelleştirmeler: Özel iş akışları, : Özel iş akışları, özel alanlar ve yapılandırılabilir bildirimlerle ortamı özelleştirmenize olanak sağlamalıdır Erişilebilirlik: Esnekliğin keyfini çıkarmak ve acil işleri anında halletmek için yazılımı bilgisayarınızda ve mobil cihazınızda kullanabilmelisiniz Şablonlar: En iyi proje yönetimi yazılımı, proje planlama, yönetici ve yönetim görevlerinize yapı kazandırmak için bir şablon koleksiyonuna sahiptir İşbirliği araçları: Takım üyelerinizin işbirliği yapmasına yardımcı olacak dijital beyaz tahtalar, belge paylaşımı, yorum konuları ve zihin haritaları gibi araçlara sahip olup olmadığını kontrol edin

Açık kaynaklı araçlara kararlıysanız, fiyatlandırma ve uygunluk gibi ek faktörleri de göz önünde bulundurun. Bu ürünler genellikle ücretsizdir, ancak karmaşık iş modelleri için gelişmiş işlevler ve desteğe ihtiyacınız varsa, ücretli bir seçenek tercih etmeniz gerekebilir.

Düzinelerce açık kaynaklı proje yönetimi aracını inceledik ve iyi işlevlere sahip en iyi dokuz seçeneği seçtik. Bunlara geçmeden önce, küçük ve büyük şirketler için en iyi performansa sahip ücretsiz proje yönetimi çözümü olan ClickUp'ı tanıtmak istiyoruz!

Ücretsiz Başlayın ClickUp ile günlük işlerinizi, hatırlatıcılarınızı ve takvim etkinliklerinizi daha iyi öngörmek ve organize etmek için hepsi bir arada görünüm elde edin

ClickUp, birinci sınıf bir görev ve proje yönetimi çözümüdür. Açık kaynak kodlu olmasa da, bu özel yazılım kullanıcı dostu bir arayüz, birinci sınıf gizlilik ve paylaşım işlevleri ve uyumluluk sorunu olmayan eksiksiz bir PM özellikleri aralığı sunar.

ClickUp, proje yönetimi iş akışlarınızı kolaylaştırarak kesintisiz görünürlük, görev yönetimi ve gerçek zamanlı raporlama özellikleri sunar. Projeleri ve görevleri izlemek için 15'ten fazla görünüm kullanın. Örneğin, Liste görünümü genel bakışlar için idealdir, Takvim görünümü ise proje zaman çizelgelerini takip etmenize yardımcı olur.

ClickUp'ı kullanmanın en iyi yanı, açık kaynaklı araçlarda sıklıkla görülen gizlilik ve güvenlik riskleri konusunda endişelenmenize gerek olmamasıdır. Paylaşım ve izin ayarları ile Çalışma Alanınızdaki Klasörler, Listeler veya görevlerin hiyerarşiye dayalı erişim ayrıcalıklarını kontrol edebilirsiniz.

Üyeleri ve misafirleri belirli dosyalara davet edin ve paylaşım ve düzenleme izinlerini kontrol edin. Ayrıca, Genel Paylaşım özelliğini kullanarak gizli verilerinizden ödün vermeden üzerinde çalıştığınız şeyleri paylaşabilirsiniz. ClickUp'ta Hiyerarşi'nin nasıl çalıştığını görmek için bu video eğitimine bakın.

ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz sürümü, sınırsız görev, ilerlemeyi izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri, işbirliğine dayalı Belgeler, yerel zaman takibi ve beyin fırtınası ve ekip çalışması için ClickUp Beyaz Tahtalar gibi inanılmaz avantajlarla birlikte gelir.

Ücretli bir katmanda iseniz, proje özetleri, zaman çizelgeleri ve sorumluluk atama matrisleri gibi zaman alıcı görevleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için eğitilmiş bir iş asistanı olan ClickUp AI ile bir dünya dolusu olasılığın kapılarını açabilirsiniz.

ClickUp'ın etkileyici program yönetimi şablon koleksiyonunu mutlaka inceleyin. ClickUp Proje Yönetimi Şablonunu deneyerek görevleri ve hedefleri önceliklendirin ve kodsuz otomasyon ile ilerlemeyi izleyin. Veya ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Panelini kullanarak grafikler, çizelgeler ve diğer görsellerle başarıyı izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz bulut tabanlı proje yönetimi paketi

Birden çok proje görünümü ve sezgisel gösterge panelleri (bileşenlerle birlikte)

Hiyerarşi tabanlı paylaşım ve izinler

Yazılım ve geliştirme takımları için çok sayıda kullanım senaryosuna uygun çevik proje yönetimi şablonları

Yerleşik zaman takibi ve işbirliği araçları

Merkezi belge düzenleme ve yönetimi

Güvenilir güvenlik ve gizlilik uygulamaları

Mükemmel eğitimler ve müşteri desteği

Yönetici ve yazma görevleri için AI desteği

İş yüklerini görselleştirme ve ayarlama için kaynak yönetimi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Geniş proje yönetimi özellikleri aralığı, yeni kullanıcıları zorlayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

📮ClickUp Insight: Anketimiz, bilgi çalışanlarının işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurduklarını ortaya koydu. Bu muhtemelen e-postalar, sohbetler ve proje yönetimi araçları arasında çok sayıda ping alışverişi anlamına gelir. Tüm bu konuşmaları tek bir yerde birleştirebilseydiniz ne olurdu? ClickUp ile bunu yapabilirsiniz! Projeler, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. Tüm bunlar, sizin ve takımınızın daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

2. ProjectLibre

ProjectLibre'nin en çekici özelliği, Microsoft Projects dosyalarıyla uyumlu olmasıdır; bu da onu platform için mükemmel bir açık kaynak alternatifi haline getirir.

ProjectLibre, proje planları oluşturmak ve yönetmek için çeşitli süreçleri destekler. İş Dağılım Yapısı (WBS)'nı kullanarak teslimat iş yükünüzü yönetimi kolay görevlere bölün veya Kaynak Dağılım Yapısı (RBS) 'nı kullanarak kaynak bileşenlerini mikro düzeyde yönetin.

Ağ diyagramlarını kullanarak görev bağımlılıklarını ayarlayın ve darboğazları önceden önleyin. Projelerinizi Gantt grafikleri olarak görselleştirin ve Kazanılmış Değer Maliyetleme ile durumlarını gözlemleyerek maliyet bileşenlerini ve son teslim tarihlerini dikkate alın.

ProjectLibre, Arapça, Hintçe, Fransızca ve Almanca dahil 30'dan fazla dili destekler, bu da onu küresel takımlar için uygun hale getirir.

ProjectLibre'nin en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi ve çevik iş akışları için mükemmel Microsoft Projects alternatifi

WBS ve RBS'yi destekler

Ağ diyagramları oluşturmanıza olanak tanır

Windows, Linux veya Mac cihazlarda çalışır

ProjectLibre sınırlamaları

Proje yönetimi aracında ara sıra meydana gelen çökmeler

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

ProjectLibre fiyatlandırması

Ücretsiz

ProjectLibre puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (40+ yorum)

3. ZenTao

ZenTao, yazılım geliştirmede sıklıkla kullanılan çevik bir çerçeve olan Scrum'a dayalı bir açık kaynaklı proje yönetimi aracıdır. Projeleri, zaman kutusuna yerleştirilmiş hedeflerle sprintlere ayırmayı içerir. ⏲️

Platform, ZPL ve AGPL lisansları altında lisanslanmıştır ve Community Edition sürümünde ticari sınırlamalar yoktur. Lisans veya yasal sonuçlar hakkında endişelenmeden takımınız için kullanın.

ZenTao'da proje oluşturmak çok kolaydır — tek yapmanız gereken Proje düğmesine tıklamak, gerekli bilgileri girmek ve Kaydet'e basmaktır. Projenizin bütçesini ve son teslim tarihlerini özelleştirebilir ve takım üyeleriniz için ek bilgiler bırakabilirsiniz.

Platformda, projeyle ilgili belgeleri saklamak için bir Belge bölümü bulunmaktadır. İstatistik sekmesinde, proje performans raporlarını alabilir ve iyileştirme alanlarını belirleyebilirsiniz.

ZenTao, yöneticilerin izinleri özelleştirmesine ve diğer takım üyelerinin erişim düzeyini belirlemesine olanak tanır.

ZenTao'nun en iyi özellikleri

Scrum tabanlı

Çift lisanslama — ZPL ve AGPL

Proje yöneticileri ve takım liderleri için kolay proje oluşturma

Belge bölümü, projeyle ilgili bilgileri depolar

ZenTao sınırlamaları

Proje gösterge paneli arayüzü yeni başlayanlar için pek kullanıcı dostu değildir

Daha ayrıntılı dokümantasyon özellikleri kullanılabilir

ZenTao fiyatlandırması (Açık kaynak sürümü)

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

ZenTao puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (8+ yorum)

Capterra: 4/5 (5'ten az yorum)

4. OpenProject

Açık kaynaklı bir platform olan OpenProject, hem çevik hem de şelale metodolojilerini destekler. Projeleri oluşturmak ve yönetmek için etkileyici bir araç seti sunar.

Görev yönetimi yazılımıyla proje listeleri oluşturun ve hiyerarşi seçeneklerini ayarlayarak daha geniş bir bakış açısı elde edin. Bu yazılım daha çok temel bir görev izleme aracı olsa da, proje yöneticileri kaynak tahsisi için iş yükünün genel bir görünümünü oluşturabilir ve üst ve alt projeleri seçerek net bir yapı belirleyebilir.

OpenProject, projenizin ilerlemesini ve durumunu gösteren özelleştirilebilir bileşenlere sahip bir gösterge paneli sunarak, anormallikleri en kısa sürede tespit etmenizi ve gidermenizi sağlar.

Projelerinizi görselleştirmek ve dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini takip etmek için Gantt grafikleri ve takvimler kullanın. İlginizi çekebilecek diğer seçenekler arasında OpenProject API (özel entegrasyonlar oluşturmak için), zaman takibi, maliyet raporlama ve özelleştirilebilir roller ve izinler bulunur.

OpenProject'in en iyi özellikleri

Çevik ve şelale metodolojilerini destekler

Özelleştirilebilir gösterge paneli

Zaman kazandıran PM şablonları

Proje görselleştirme seçenekleri

OpenProject sınırlamaları

Kaynak tahsisi için sınırlı destek

Bazı entegrasyonların ayarları zor olabilir

OpenProject fiyatlandırması

Topluluk : Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 7,25 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 13,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,50 $

OpenProject puanları ve yorumları

G2 : 3,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (120+ yorum)

5. ERPNext

ERPNext, kurumsal kaynak planlaması (ERP) faaliyetleri için açık kaynaklı bir platformdur. Finansal muhasebe, sipariş yönetimi, İK, CRM ve bordro işlemlerini destekleyebilir.

Platformun ana odak noktası ERP olsa da, değerli proje yönetimi araçlarına da sahiptir. Projeleri denetlemek ve durum izlerini takip etmek için görünümler arasında geçiş yapabileceğiniz hepsi bir arada çalışma alanı elde edersiniz.

ERPNext, projeleri görevlere ayırmanıza, belirli takım üyelerine atamanıza, öncelikleri belirlemenize ve dönüm noktalarını izlemenize olanak tanır, böylece takımınızda olup biten her şeyden her zaman haberdar olursunuz. Görevler, teslimattan sorumlu takım üyelerinin yapılacaklar listelerine otomatik olarak eklenir. ✔️

Bahsetme özelliğini ve yerleşik gerçek zamanlı sohbeti kullanarak iş arkadaşlarınızla iletişim kurun, beyin fırtınası yapın ve paylaşılan görevler üzerinde işbirliği yapın.

Projeyle ilgili belgeleri Dosya Yöneticisi'ne yükleyin, e-posta hesaplarınızı senkronize edin, zamanı takip edin, müşterilerinize fatura kesin ve maksimum işlevsellik için özelleştirmelerden yararlanın.

ERPNext'in en iyi özellikleri

ERP'ye odaklanır

Proje planları oluşturmak için birden fazla görünüme sahip hepsi bir arada çalışma alanı

Bahsetmeler ve gerçek zamanlı sohbet

Belgeler için Dosya Yöneticisi

ERPNext sınırlamaları

Güncellemelerden sonra özelleştirmeleri yapılandırmak kolay olmayabilir

Sınırlı sayıda önceden oluşturulmuş araç, kurulumu karmaşık hale getirir

ERPNext fiyatlandırma

Ücretsiz

ERPNext puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

6. Tuleap

Kaliteli bir açık kaynaklı Jira alternatifi mi arıyorsunuz? Tuleap, yazılım geliştirme takımları için harika bir alternatif olabilir!

Jira gibi, Tuleap da PM için Scrum, Kanban ve hibrit yaklaşımları destekler. Bu web tabanlı çözüm, daha kolay sprint izleme, son tarih izleme ve proje yönetimi için yazılım geliştirme, test ve belge yönetimi araçları sunmak için ekstra çaba sarf eder.

Sprint izleme söz konusu olduğunda, Tuleap ilerlemeyi takip etmek, sorunları belirlemek ve zamanında teslimat için planları ayarlamak için burnup ve burndown grafikleri sunar. Özelleştirilebilir gösterge panelleri, projelerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgilerle birlikte istenen görselleri sunar.

Tuleap, kaynak kodları izlemenizi sağlayan bir sürüm kontrol sistemi olan Git ile yerel entegrasyona sahiptir. Bu platform GNU GPL lisansı altında lisanslanmıştır ve kullanıcı sayısı, proje veya zaman kısıtlaması yoktur.

Proje yönetimi aracını CentOs ve Redhat sunucularına yükleyebilirsiniz.

Tuleap'in en iyi özellikleri

Çeşitli proje ve dönüm noktası yönetimi yaklaşımlarını destekler

Kolay sprint izleme

Sezgisel gösterge panelleri

Yazılım geliştirme takımları için yerel Git entegrasyonu

Tuleap sınırlamaları

Arayüz, ilk kez kullananlar için karmaşık görünebilir

Bazı özellikler sezgisel değildir, bu da yapılandırmayı zorlaştırabilir

Tuleap fiyatlandırması

Topluluk Sürümü : Ücretsiz

Uzman : Kullanıcı başına aylık 23 €

Yönetilen: Kullanıcı başına aylık 33 €

Tuleap puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4/5 (10+ yorum)

7. Restyaboard

Trello'nun Kanban panolarını seviyor musunuz? Restyaboard, mükemmel bir açık kaynaklı Trello alternatifi olabilir!

Bu platformla, karmaşık projelerinizi görevlere bölebilir, atanan kişileri ekleyebilir ve görsel olarak çekici ve özelleştirilebilir panolarla ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Özel durumlar ayarlayın ve birden fazla proje veya süreci destekleyen yapılacaklar listeleri oluşturun.

Çoklu düzen sayesinde, projelerinizi her açıdan gözlemleyebilir, güçlü ve zayıf noktalarını belirleyebilir ve tamamlama ve teslimat için çözümler bulabilirsiniz.

Yerleşik sohbet aracı ve yorum bırakma seçeneği ile Restyaboard, hızlı tempolu proje metodolojileri için işbirliğini teşvik eder. Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri ile kimin neye erişebileceği üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Restyaboard'un en iyi özellikleri

Proje görevlerini yönetmek için görsel olarak çekici panolar

Zaman ve dönüm noktalarının izlenmesi

Yerleşik sohbet

Birden çok görünüm düzeni

Restyaboard sınırlamaları

Sınırlı yol haritası ve KPI izleme araçları

Bilinen entegrasyon yok

Restyaboard fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satıcıyla iletişime geçin

Restyaboard puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

8. Taskcafe

Taskcafe, Kanban panoları etrafında dönen açık kaynaklı bir PM aracıdır. Her proje için bir pano oluşturmanıza ve görevleri durumlarına, yazılım sürümlerine veya seçtiğiniz başka bir kritere göre sıralamanıza olanak tanıyan basit bir arayüze sahiptir.

Her görev için son teslim tarihleri, etiketler ve kontrol listeleri ayarlayarak tüm takım üyelerinin bilgilere şeffaf bir şekilde erişmesini sağlayabilirsiniz. Listelerinizi renk kodlarıyla işaretleyerek görselliği artırın ve gezinmeyi kolaylaştırın.

Taskcafe, teslimatlarınızı özetlemek için merkezi bir alan olan Görevlerim görünümü sunar. Takım üyeleriniz her görev hakkında yorum bırakabilir. Bu, küçük sorunları veya belirsizlikleri anında çözmek ve dağınık iş akışlarını düzene sokmak için mükemmel bir yoldur.

Taskcafe'nin en iyi özellikleri

Kanban panoları ile proje yönetimi

Merkezi görev düzeni

Yorumlar aracılığıyla işbirliği

Hafif arayüz

Taskcafe sınırlamaları

Halen geliştirme aşamasında olduğundan bazı fonksiyonlar tam olarak çalışmayabilir

Platformun kurulumu zor olabilir

Taskcafe fiyatlandırması

Ücretsiz

Taskcafe puanları ve yorumları

Henüz yorum yok

9. Taiga

Taiga, işlevler arası çevik takımlar için kusursuz destek sunan açık kaynaklı bir PM aracıdır. Bu şirket içi platform, özelleştirilmiş kurulum sunar, güncellemesi kolaydır ve topluluğa katkıda bulunup bulunmayacağınızı ve ne kadar katkıda bulunacağınızı seçmenize olanak tanır. Tam özgürlük ve kontrolün keyfini çıkarın!

Bir PM çözümü olarak Taiga, projelerin planlanmasından raporların oluşturulmasına kadar her adımda yanınızda. Taiga ile teslim edilecekleri tanımlayabilir, önceliklendirebilir ve önceliklerini yeniden belirleyebilir, birikmiş işleri, sprintleri ve epikleri planlayabilir ve Kanban ile Scrum arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Platformun takım performans gösterge panelini kullanarak kimin ne yapacağını izleyin. İşbirliğini kolaylaştırmak için projeyle ilgili belgeleri ve prosedürleri oluşturmak ve saklamak için kullanabileceğiniz Wiki seçeneği de mevcuttur.

Kendi kendini yöneten Taiga'nın Linux ve Docker gerektirdiğini unutmayın.

Taiga'nın en iyi özellikleri

Çapraz fonksiyonlu takımları kolaylıkla destekler

Tam kontrol için özelleştirilmiş kurulum

Birinci sınıf performans ve raporlama özellikleri

Projeyle ilgili belgeler için Wiki seçeneği

Taiga sınırlamaları

Ara sıra hız sorunları

Arayüz karmaşık görünebilir

Taiga fiyatlandırması

Kendi kendini yönetir : Ücretsiz

Otomatik barındırma : 10 $'dan başlayan fiyatlarla

Sizin için yönetilir: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Taiga puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (80+ yorum)

10. WeKan

WeKan, projeleri doğru şekilde planlamak, organize etmek, izlemek ve tamamlamak için Kanban'ın gücünü kullanan bir başka araçtır.

WeKan ile her proje için panolar oluşturabilirsiniz. Görevleri temsil eden kartları aktif panolara ekleyin ve belirli kriterlere göre listeler halinde düzenleyin. En yaygın kriterler durumdur: Yapılacak, Yapılıyor ve Tamamlandı*.

WeKan, onu yapışkan notlarla dolu dev bir panodan çok daha fazlası yapan bazı özellikler içerir.

Örneğin, belirli kartları işaretleyebilir ve değişikliklerden haberdar olabilirsiniz. Bu özellik, yüzlerce görev içeren birden fazla proje yürütürken çok kullanışlıdır. Zaman kazanmak, dosya eklemek ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için klavye kısayollarını kullanın.

Trello'dan WeKan'a geçiyorsanız, tüm proje verilerini sadece birkaç tıklamayla içe aktarabilirsiniz. Platform ayrıca erişim denetimlerini yapılandırmanıza ve hassas verilere hangi takım üyelerinin erişebileceğini ve panoları düzenleyebileceğini belirlemenize olanak tanır.

WeKan'ın en iyi özellikleri

Kanban tabanlı proje yönetimi

Sorunsuz aktarım için Trello ile entegrasyon

Özelleştirilebilir erişim kontrolleri

Karta özel izlemeyi etkinleştirir

WeKan sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Platformun kurulumu için ayrıntılı belgelerin eksikliği

WeKan fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

WeKan puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (10+ yorum)

Kurumsal, küçük işletme veya startup olsun, kaliteli bir proje yönetimi aracı edinmek her zaman iyi bir karardır. Açık kaynak seçenekleri uygun fiyat, şeffaflık ve ölçeklenebilirlik sunar, ancak benzer özelliklere sahip özel ürünleri de tercih edebilirsiniz.

Örneğin ClickUp, özelleştirilebilirlik, görev ve proje yönetimi, entegrasyonlar, şablonlar ve işbirliği açısından harika bir seçenektir. Eşsiz müşteri desteği, öğreticileri ve güvenliği, onu küçük ve büyük takımlar için denemeniz gereken bir araç haline getirir!