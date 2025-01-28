Sistemlerinizi Optimize Etmek İçin En İyi 20 Performans Test Aracı

Sistemdeki yavaşlamanın nedenini veya bir uygulamanın yük altında neden aniden çöktüğünü belirlemeye çalışarak performans sorunlarını gidermek için sayısız saat harcadım.

O anlarda çok sinir bozucu, değil mi? Ama öğrendiğim bir şey varsa, o da doğru performans test araçlarına sahip olmanın her şeyi değiştirdiği.

Bu blogda, son derece etkili olduğunu gördüğüm 20 en iyi performans testi aracını paylaşıyorum.

İster deneyimli bir profesyonel ister yeni başlayan biri olun, bu popüler performans test araçları darboğazları belirlemenize, optimum sistem yanıt hızı sağlamanıza ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri sunmanıza yardımcı olabilir.

Hadi başlayalım! 👇

Doğru performans testi araçlarını seçerken dikkate alınması gereken birkaç anahtar faktör vardır:

Kullanım kolaylığı: Performans testlerine yeni başlayanlar için bile sezgisel ve kullanıcı dostu bir araç bulun. Basit bir arayüze ve anlaşılır belgelere sahip araçlara öncelik verin

Ölçeklenebilirlik: Küçük bir web sitesinde veya büyük ölçekli bir uygulamada çalışıyor olsanız da, aracın test ortamınızı idare edebildiğinden emin olun. İhtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilmelidir

Entegrasyon yetenekleri: Sürekli entegrasyon (CI) ve sürekli teslimat (CD) boru hatları gibi mevcut geliştirme ve test iş akışlarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan bir araç seçin

Raporlama özellikleri: Test sonuçlarını analiz etmenize ve darboğazları etkili bir şekilde belirlemenize olanak tanıyan kapsamlı, özelleştirilebilir raporlar sunan bir araç tercih edin

Fiyatlandırma: Ücretsiz ve ücretli seçenekler bulunduğundan, maliyetinizi bütçenize göre değerlendirin. Finansal durumunuzu zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılayan bir araç seçin

Ayrıca okuyun: En İyi 10 İK Performans Yönetimi Aracı ve Uygulaması

Sizin için araştırmayı yaptım ve sorunları doğrudan çözmenize yardımcı olacak 20 popüler yük performansı test aracının bir listesini hazırladım. İşte başlıyoruz!

1. ClickUp (Entegre proje yönetimi ve performans testi için en iyisi)

ClickUp Yazılım Takım Yönetimi paketi ile yazılım geliştirmenizi kolaylaştırın

ClickUp Yazılım Takım Yönetimi'ni performans yönetimi için en popüler araçlardan biri olarak biliyor olabilirsiniz, ancak performans testlerinde de müttefikiniz olabileceğini biliyor muydunuz?

Bu sadece bir görev yöneticisi değil, yazılım geliştirmenin her yönünü kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur. Proje planlamadan görev yönetimine, işbirliğinden raporlamaya kadar her şeyi kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca en iyi çevik test araçlarından biridir.

Çok yönlü özellikleri ve entegrasyonları ile ClickUp, test sürecinizi kolaylaştırır ve performans darboğazlarını belirlemenize yardımcı olur. Hepsi bu kadar değil. Ayrıca, performans testi çabalarınızı hızlandırmak için önceden oluşturulmuş şablonlar da sunar. Gelin, bunları birlikte inceleyelim.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Test Yönetimi Şablonu, tüm test sürecini yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Test Yönetimi Şablonu, performans testi çabalarınızı kolaylaştırmak için önceden tasarlanmış bir çerçeve sunar. Test durumlarınızı düzenler, ilerlemeyi izler ve test sürecinizin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Test senaryolarını merkezileştirin: Tüm test senaryolarınızı tek bir yerde saklayarak erişimi ve yönetimi kolaylaştırın

İlerlemeyi izleyin: "Yapılacak", "Devam ediyor" ve "Başarılı/Başarısız" gibi özelleştirilebilir durumlarla her test senaryosunun ilerlemesini izleyin

Test uzmanlarını atayın: Verimli uygulama için takım üyelerine belirli test senaryoları atayın

Etkili işbirliği: Test senaryolarına doğrudan yorum ekleyerek ve belgeleri paylaşarak test uzmanları arasındaki iletişim ve işbirliğini kolaylaştırın

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu'nu kullanarak hataları etkili bir şekilde izleyin, raporlayın ve çözün

ClickUp Hata ve Sorun İzleme Şablonu, projelerinizdeki hataları tespit etmeyi, yönetmeyi ve düzeltmeyi her zamankinden daha kolay hale getirir. Destek, Mühendislik ve Ürün ekiplerini bir araya getirerek, kod hatalarını izleme konusunda herkesin senkronize olmasını sağlar.

Bu şablon, tüm hataları ve sorunları yönetmek için merkezi bir hub sağlar. Şu işlemleri yapmanızı sağlar:

Herhangi bir takım üyesinden gelen hata raporlarını tek bir konumda toplayın

Özelleştirilebilir durumlar ve liste düzenlemesi ile her bir hatanın ilerlemesini izleyin

Ekran görüntüleri, videolar ve öncelik düzeyleri gibi ilgili bilgiler içeren kapsamlı raporlar oluşturarak verimli çözüm sağlayın

Hata raporları içindeki yorumlar ve bahsetmeler aracılığıyla hata raporlayıcılar ve geliştiriciler arasındaki iletişimi kolaylaştırın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özel gösterge panelleri: Performans verilerini görselleştirmek ve hedeflerinize doğru ilerlemeyi izlemek için Performans verilerini görselleştirmek ve hedeflerinize doğru ilerlemeyi izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun. Bu, uygulamalarınızın performansı hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olabilir

ClickUp Gösterge Panelleri ile verilerinizi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Özel Alanlar: Yanıt süreleri, hata oranları ve yükleme süreleri gibi belirli performans ölçümlerini yakalamak için Yanıt süreleri, hata oranları ve yükleme süreleri gibi belirli performans ölçümlerini yakalamak için ClickUp Özel Alanları ekleyin. Bu, test ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemenizi ve analiz etmenizi sağlar

ClickUp Özel Alanları ile performans ölçütlerinizi özelleştirin ve test süreciniz için en önemli ayrıntıları yakalayın

Görev bağımlılıkları: Test faaliyetlerinin doğru sırayla gerçekleştirilmesini sağlamak için görevler arasında Test faaliyetlerinin doğru sırayla gerçekleştirilmesini sağlamak için görevler arasında ClickUp Bağımlılıkları tanımlayın. Örneğin, ilgili işlevsel test tamamlanana kadar performans testinin yürütülememesi için bir bağımlılık ayarlayabilirsiniz

ClickUp Bağımlılıkları ile her adımın doğru zamanda gerçekleştirilmesini sağlayın

Zaman takibi: ClickUp Proje Zaman Takibi ile her bir test faaliyetine harcanan zamanı takip ederek takımınızın verimliliğini değerlendirin. Bu, iyileştirme yapılabilecek alanları belirlemenize ve test süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir

ClickUp Proje Zaman Takibi ile takımınızın verimliliğine ilişkin görünürlük elde edin

Yorumlar ve tartışmalar: ClickUp'ın Yorum ve tartışma atama özelliğini kullanarak takımınızla işbirliği yapın, içgörüler paylaşın ve sorunları çözün. Böylece herkes aynı sayfada olur ve test faaliyetleri etkin bir şekilde yürütülür

ClickUp ile işbirliğini geliştirin Test faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için yorumlar atayın

Görev otomasyonu: ClickUp Otomasyonları ile performans sorunlarıyla ilgili görevleri, bildirilir bildirilmez doğru takım üyelerine otomatik olarak atamak için tetikleyiciler ayarlayın. Bu, her hatanın derhal ele alınmasını sağlar

Hızlı ve etkili çözümler sunan ClickUp Otomasyonları ile iş akışınızı kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

Karmaşık performans testi ihtiyaçları olan kuruluşlar için özel bir araç daha uygun olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. BrowserStack (Çeşitli tarayıcılar, işletim sistemleri ve cihazlarda test etmek için en iyisi)

BrowserStack, modern bir QA test aracıdır. Performans testi için özel olarak tasarlanmış etkileyici bir özellikler paketi sunarak web uygulamalarınızın hızını, yanıt verebilirliğini ve ölçeklenebilirliğini ölçmenize ve optimize etmenize olanak tanır.

Kapsamlı cihaz ve tarayıcı desteği sayesinde, çeşitli yapılandırmalarda testler gerçekleştirerek performans darboğazlarını belirleyebilir ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayabilirsiniz.

BrowserStack'in en iyi özellikleri

Uygulamanızın çeşitli donanım ve yazılım yapılandırmalarındaki performansını doğrulayın

Test döngüsünü hızlandırmak için birden fazla cihaz ve tarayıcıda aynı anda testler gerçekleştirin

Sayfa yükleme süreleri, yanıt süreleri ve CPU kullanımı gibi KPI'ları izleyerek performans darboğazlarını belirleyin

Test oturumlarınızı kaydederek performans sorunlarını analiz edin ve iyileştirme alanlarını belirleyin

BrowserStack sınırlamaları

Özellikle büyük ölçekli test projeleri için maliyetli olabilir

BrowserStack geniş bir özellik aralığı sunsa da, diğer bazı yük ve performans test araçları kadar özelleştirilebilir olmayabilir

BrowserStack fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma (cihaza, kullanıma ve API'lere göre)

BrowserStack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (350+ yorum)

3. Apache JMeter (Web uygulamaları ve API'leri yük testi için en iyisi)

Apache JMeter, açık kaynaklı bir performans test aracıdır. Ağır yük altında web uygulamalarının ve API'lerin performansını ölçmek için yaygın olarak kullanılır.

JMeter, çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı simüle ederek uygulamanızın stresi nasıl işlediğini değerlendirir ve performans darboğazlarını belirler. Bu sayede, uygulamanızın çeşitli koşullar altında etkili bir şekilde çalıştığından emin olabilirsiniz.

Apache JMeter'ın en iyi özellikleri

Karmaşık test senaryoları oluşturun ve performans verilerini analiz ederek aracı özel test ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP ve JMS dahil olmak üzere çoklu protokol desteği ile çok çeşitli uygulamaları test edin

Testleri birden fazla makineye dağıtarak çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı simüle edin

Çeşitli eklentiler ve uzantılarla işlevselliği artırın, diğer araçlarla entegrasyonu kolaylaştırın ve test yeteneklerini genişletin

Apache JMeter sınırlamaları

Performans testlerine yeni başlayan kullanıcılar için zorlu bir öğrenme süreci gerektirir

Aynı anda çok sayıda kullanıcıyı yönetmedeki sınırlamaları nedeniyle, aşırı ve büyük ölçekli performans testi senaryoları için uygun değildir

Apache JMeter fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Apache JMeter derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (150+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Bonus Okuma: Yazılım testi, yazılım geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Yazılım geliştirme sürecinizi iyileştirmek için kullanabileceğiniz farklı yazılım test yöntemleri hakkında bilgi edinin.

4. PFLB (Web uygulamalarının yük ve stres testi için en iyisi)

PFLB (Performans Fonksiyonel Yük Dengeleyici), yoğun yük altında web uygulamalarının performansını ölçmek için tasarlanmış bir yük test aracıdır. Karmaşık web mimarilerinde darboğazları belirlemede ve performansı optimize etmede özellikle etkilidir.

PFLB'nin en iyi özellikleri

Yanıt süreleri, verim ve hata oranları gibi KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyerek uygulamanızın performansını kontrol altında tutun

Yükü birden fazla sunucuya dağıtarak optimum performans sağlayın ve test sırasında darboğazları önleyin

Korelasyon analizi ve darboğaz tanımlama gibi gelişmiş analiz özelliklerini kullanarak performans sorunlarını etkili bir şekilde belirleyin

Büyük ölçekli yük testi senaryolarını kolayca ölçeklendirerek, uygulamanızın değişen koşullar altında iyi performans göstermesini sağlayın

PFLB sınırlamaları

Açık kaynak alternatiflerine kıyasla sınırlı erişilebilirlik ve esneklik

Özellikle ölçeklenebilirlik testleri için pahalı bir seçenek

PFLB fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Aylık 50 $

Pro: 400 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

PFLB derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. SOAPUI (SOAP ve REST hizmetlerinin API testleri için en iyisi)

SOAPUI, SOAP ve REST hizmetlerinin performansını da test edebilen popüler bir API test aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve performans testleri oluşturmak ve çalıştırmak için geniş bir özellik aralığı sunar.

SOAPUI'nin en iyi özellikleri

Çeşitli yük koşulları altında API'lerinizin performansını ölçmek için yük ve stres testleri oluşturun

Veri odaklı testleri kullanarak farklı veri kümeleriyle aynı testi gerçekleştirin ve gerçek dünya kullanım senaryolarını simüle edin

API yanıtlarının doğruluğunu doğrulamak ve performans sorunlarını hızlı bir şekilde belirlemek için çeşitli onay türlerine erişin

SOAPUI sınırlamaları

Özellikle API testlerine yeni başlayan kullanıcılar için biraz alışma süresi gerektirir

SOAPUI fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

SOAPUI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140'tan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (160+ yorum)

6. LoadView (Bulut tabanlı performans testi için en iyisi)

LoadView, gerçek dünya kullanıcı trafiğini simüle etmenize ve web uygulamalarınızın ve API'lerinizin performansını ölçmenize olanak tanıyan bulut tabanlı bir performans test platformudur. Performans testleri oluşturmak ve yürütmek için sezgisel bir arayüz ve geniş bir özellik aralığı sunar.

LoadView'un en iyi özellikleri

Uygulamanızın çeşitli koşullar altında performansını test etmek için birden fazla coğrafi konumdan gelen trafiği simüle edin

Dinamik komut dosyası oluşturma özellikleriyle karmaşık test senaryoları oluşturun ve gerçek kullanıcı davranışlarını yeniden üretin

Tepki süreleri, verim ve hata oranları dahil olmak üzere ayrıntılı performans analizlerine erişin

LoadView sınırlamaları

Açık kaynak alternatiflerine kıyasla sınırlı erişilebilirlik ve esneklik

LoadView fiyatlandırması

İsteğe bağlı: 0 $/ay

Abonelik: Başlangıç: 129 $/ay Profesyonel: 454 $/ay Gelişmiş: 899 $/ay

Başlangıç: 129 $/ay

Profesyonel: 454 $/ay

Gelişmiş: 899 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: 129 $/ay

Profesyonel: 454 $/ay

Gelişmiş: 899 $/ay

LoadView derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (25+ yorum)

7. Keysight Eggplant (Otomatik fonksiyon ve performans testleri için en iyisi)

Keysight Eggplant, performans testi için de kullanılabilen bir fonksiyonel test aracıdır. Otomasyona odaklanarak, karmaşık web uygulamaları ve API'leri test etmek için özellikle uygundur.

Keysight Eggplant'ın en iyi özellikleri

Web uygulamalarınızın ve API'lerinizin performansını ölçmek için yük testleri ve stres testleri oluşturun

Otomasyon özelliklerini kullanarak yeniden kullanılabilir test komut dosyaları oluşturun ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek genel verimliliği artırın

Görüntü tabanlı testlerden yararlanarak dinamik arayüzlere sahip uygulamaları değerlendirin ve doğru sonuçlar elde edin

Eggplant'ı CI/CD boru hatları ve izleme sistemleri gibi diğer araçlarla entegre ederek testleri kolaylaştırın

Keysight Eggplant sınırlamaları

Özellikleri maliyetine göre yetersiz

Keysight Eggplant fiyatlandırması

Hızlı Başlangıç: Üç ay için 9.999 $

Diğer planlar: Özel fiyatlandırma

Keysight Eggplant derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. OpenText LoadRunner Cloud (Kurumsal bulut tabanlı performans testleri için en iyisi)

OpenText LoadRunner Cloud, güçlü bir bulut tabanlı performans testi platformudur. Ağır yük altında web uygulamalarının ve API'lerin performansını ölçmek için geniş bir özellik aralığı sunar.

OpenText LoadRunner Cloud, büyük ölçekli test senaryolarını yönetmek için özel olarak tasarlanmıştır ve kullanıcıların güvenebileceği güvenilir sonuçlar sunar.

OpenText LoadRunner Cloud'un en iyi özellikleri

Tek bir kiracı içinde birden fazla projeyi yöneterek farklı performans testi girişimlerinde kaynak tahsisini ve yönetimini düzenleyin

Test çalışması sırasında sanal kullanıcılar ekleyerek, testi yeniden başlatmadan gerçek zamanlı gözlemlere göre yükü ayarlayın ve doğru performans değerlendirmesi sağlayın

Güvenlik uygulamaları için endüstri standartlarına uyun ve test senaryoları sırasında kullanıcı verilerinin korunmasını sağlayın

Jenkins, Azure DevOps ve New Relic dahil olmak üzere çeşitli CI/CD ardışık düzenleri ve izleme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edin

OpenText LoadRunner Bulut sınırlamaları

UI/UX, diğer performans testi araçlarınınkine göre yetersiz kalıyor

OpenText LoadRunner Bulut fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

OpenText LoadRunner Bulut derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Gatling (Yüksek performanslı yük testleri için en iyisi, özellikle Scala'ya aşina olan geliştiriciler için)

Gatling, yüksek performanslı yük testleri için özel olarak tasarlanmış güçlü, açık kaynaklı bir araçtır. Yoğun kullanıcı trafiğini simüle etmek ve web uygulamaları ile API'lerde performans darboğazlarını belirlemek konusunda mükemmeldir.

Aracın Scala tabanlı mimarisi ve asenkron I/O özellikleri, verimli ve ölçeklenebilir performans testi çözümleri arayan geliştiriciler için en iyi seçimdir.

Gatling'in en iyi özellikleri

Sürüm kontrolü ve takım üyeleri arasında işbirliğini sağlamak için performans testlerini kaynak kodu olarak yazın

Gatling'in protokolden bağımsız yapısını kullanarak HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli protokolleri destekleyin

Yerleşik kaydediciyi kullanarak kullanıcıların web uygulamalarıyla etkileşimlerini yakalayın ve bunları yük testi komut dosyalarına dönüştürün

Gatling sınırlamaları

Scala veya performans testlerine yeni başlayan geliştiriciler daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Gatling'in GUI'si diğer bazı performans test araçları kadar kapsamlı değildir

Gatling fiyatlandırması

Temel: 110,46 $

Takım: 441,85 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gatling derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (55+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Test faaliyetlerinizin etkili bir şekilde iletilmesi ve belgelenmesi için, yapılan değişiklikleri, gerçekleştirilen testleri ve bilinen sorunları veya sınırlamaları özetleyen ayrıntılı sürüm notları oluşturun. Kendi notlarınız için ilham almak üzere mevcut sürüm notu örneklerini inceleyin.

10. Mabl (Performans testi dahil sürekli testler için en iyisi)

Mabl, performans testi dahil olmak üzere bir dizi test özelliği sunan bulut tabanlı bir sürekli test platformudur.

Öncelikle fonksiyonel test özellikleriyle bilinen mabl, web uygulamalarının ve API'lerin performansını değerlendirmek için de kullanılabilir. Kod gerektirmeyen yaklaşımı, kapsamlı teknik uzmanlığa sahip olmayanlar da dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir olmasını sağlar.

mabl'ın en iyi özellikleri

Geçmiş uygulama performans verilerini kullanarak zamanlamayı dinamik olarak ayarlayan akıllı bekleme özelliği ile test yürütmeyi optimize edin

Güvenli ortamlar için kimlik bilgisi desteği ve testlerin hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan esnek test kurulumları dahil olmak üzere sağlam API test özelliklerine erişin

Makine öğrenimi geliştirmelerinden yararlanarak yeni test kapsam alanları belirleyin ve testlerin yalnızca uygulamalar doğru durumda olduğunda çalışmasını sağlayın

mabl sınırlamaları

Testler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Geleneksel döngü yapılarını tam olarak desteklemez

mabl fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

mabl derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (35+ yorum)

Capterra: 4/5 (65+ yorum)

11. Loadmill (Gerçek tarayıcı testi ve dinamik komut dosyası oluşturma ile bulut tabanlı performans testi için en iyisi)

Loadmill, ağır yük altında web uygulamalarının ve API'lerin performansını ölçmek için geniş bir özellik aralığı sunan bulut tabanlı bir performans test platformudur. E-ticaret siteleri ve oyun platformları gibi gerçek dünya kullanıcı davranışlarına dayanan uygulamaları test etmek için özellikle uygundur.

Loadmill'in en iyi özellikleri

AI destekli test oluşturma ile gerçek kullanıcı davranışlarına dayalı test senaryolarını otomatik olarak oluşturun

Test sonuçlarının derinlemesine analizi ile içgörüler elde edin, temel nedenleri belirleyin ve gelişmiş performans için iyileştirmeler önerin

Sürekli testler için geliştirme ş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre edin, sorunları ortaya çıktıkça hızlı bir şekilde belirleyin ve çözün

Loadmill sınırlamaları

Bazı gelişmiş işlevlerin kullanımı karmaşıktır

Loadmill fiyatlandırması

Takım: Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loadmill derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

12. BlazeMeter (Kurumsal düzeyde performans testi için en iyisi)

BlazeMeter, test ve geliştirme takımlarının web ve mobil uygulamalar için yük ve performans testleri gerçekleştirmesine yardımcı olan sürekli bir test platformudur. Kullanıcıların trafiği çoğaltmasına ve uygulama performansını verimli bir şekilde analiz etmesine olanak tanır.

BlazeMeter'ın en iyi özellikleri

BlazeMeter'ın hibrit test yeteneklerini kullanarak bulut tabanlı testleri şirket içi altyapıyla birleştirin ve optimum performans ve ölçeklenebilirlik elde edin

Derinlemesine analiz ve kök neden analizi gibi gelişmiş analitik özelliklerini kullanarak performans darboğazlarını belirleyin

Yanıt süreleri, verim ve hata oranları dahil olmak üzere KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyerek uygulama performansı hakkında bilgi sahibi olun

BlazeMeter sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kaydedilen eylemi JMX dosyasına indirirken sorun yaşıyor

BlazeMeter fiyatlandırması

Temel: 149 $/ay

Pro: 649 $/ay

Unleashed: Özel fiyatlandırma

AWS: Özel fiyatlandırma

BlazeMeter derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

13. NeoLoad (Karmaşık web uygulamaları ve API'lerin performans testi için en iyisi)

NeoLoad, kurumsal kuruluşların web ve mobil uygulamaların performansını değerlendirmek için tasarlanmış otomatik bir performans test platformudur.

API'lerden tam uygulamalara kadar sürekli performans testi yapmanızı sağlayan bu araçlar, yük testi, stres testi ve performans izlemeyi destekleyen özellikler sunar.

NeoLoad'un en iyi özellikleri

NeoLoad'un gelişmiş korelasyon motoruyla dinamik içeriği ve oturum yönetimini otomatik olarak yönetin

Gerçek kullanıcı davranışlarına dayalı test senaryolarını otomatik olarak oluşturarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Popüler araçlarla kolayca entegre ederek NeoLoad'u CI/CD boru hattınıza dahil etme sürecini basitleştirin

Uygulamanızın performansını değerlendirmek için çok sayıda eşzamanlı kullanıcıyı simüle ederek büyük ölçekli test senaryolarını kolaylıkla gerçekleştirin

NeoLoad sınırlamaları

Büyük ölçekli test projeleri için maliyetli olabilir

Bazı kullanıcılar, NeoLoad Web'den oluşturulan raporların birkaç önemli ayrıntı ve metriği atladığını düşünüyor

NeoLoad fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

NeoLoad derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

👀 Bonus Okuma: Yaklaşımınızı geliştirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bu kullanılabilirlik testi örneklerini keşfedin.

14. WebLOAD (Kurumsal düzeyde performans testi için en iyisi)

WebLOAD, web uygulamalarının performansını ve ölçeklenebilirliğini değerlendirmek için RadView tarafından geliştirilmiş bir yük testi aracıdır. Kuruluşların gerçek dünya trafiğini simüle etmelerine ve sistemlerinin çeşitli yük koşulları altında nasıl davrandığını değerlendirmelerine olanak tanır, bu da onu küçük ve büyük kurumsal işletmeler için uygun hale getirir.

WebLOAD'un en iyi özellikleri

Altyapı ihtiyaçlarınıza uygun SaaS veya şirket içi dağıtım seçenekleri arasından seçim yapın

Gelişmiş korelasyon, parametreleştirme ve doğrulama için yerel JavaScript ile akıllı komut dosyası oluşturma özelliğinden yararlanın

Performans hedeflerini belirleyin ve WebLOAD'un bu hedeflere ulaşmak için sanal kullanıcı sayısını ayarlamasına izin verin

Test çalıştırma performansını değerlendirmek için gerçek zamanlı gösterge panelleri ve oturum karşılaştırmaları dahil olmak üzere 80'den fazla yapılandırılabilir raporla performans ölçümlerini ayrıntılı olarak analiz edin

WebLOAD sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha iyi bir eğitim ve bilgi bankası materyali gerektiğini bildirmiştir

WebLOAD fiyatlandırması

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

WebLOAD derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

15. HeadSpin (Mobil performans testi, gerçek cihaz testi ve küresel kapsama için en iyisi)

HeadSpin, mobil ve web uygulamaları için performans optimizasyonuna odaklanan bir dijital deneyim test platformudur. Kuruluşlara, gerçek zamanlı test, izleme ve analiz yoluyla optimum uygulama performansı sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir araç seti sunar.

HeadSpin'in en iyi özellikleri

Çeşitli cihazlarda çalışan otomatik test komut dosyaları ile test süreçlerini kolaylaştırın ve tutarlı sonuçlar elde edin

HeadSpin'in kapsamlı performans ölçümleriyle uygulama yükleme süreleri, yanıt hızı ve kaynak kullanımı hakkında bilgi edinin

Kullanıcı oturumlarını kaydedin ve tekrar oynatarak kullanıcı etkileşimlerini analiz edin ve performans sorunlarını daha etkili bir şekilde belirleyin

HeadSpin sınırlamaları

Kullanıcılar, test senaryoları için bir raporlama gösterge panelinin eksik olduğunu düşünüyor

HeadSpin fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HeadSpin derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

⚙️ Ek Kaynak: Etkili test senaryoları oluşturmak için ilham arıyorsanız, test senaryosu şablonlarından oluşan seçkin listemizi çok seveceksiniz.

16. Locust (Basit, Python tabanlı yük testleri için en iyisi)

Locust, Python ile yazılmış hafif, açık kaynaklı bir yük testi aracıdır. Kullanımı kolay ve yüksek ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu tüm boyutlardaki geliştiriciler ve kuruluşlar için popüler bir seçim haline getirir.

Locust'un en iyi özellikleri

Performans testlerini doğrudan Python'da yazın ve bakımını yapın, böylece UI tabanlı araçlara göre daha esnek ve yönetimi daha kolay hale getirin

Locust'un ölçeklenebilir tasarımıyla birden fazla makinede büyük ölçekli, dağıtılmış testler gerçekleştirin

Testlerinizi diğer Python kütüphaneleriyle entegre ederek çok çeşitli protokolleri ve sistemleri kapsayın

Locust'un web tabanlı kullanıcı arayüzü ile metrikleri gerçek zamanlı olarak izleyin ve yükü ayarlayın

Locust sınırlamaları

Locust'un GUI'si, diğer bazı performans testi araçlarına kıyasla nispeten basittir

Test senaryoları oluşturmak ve özelleştirmek için Python programlama bilgisi gerekir

Locust fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Locust derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

17. Tricentis Tosca (Kurumsal düzeyde test otomasyonu ve performans testi için en iyisi)

Tricentis Tosca, Tricentis tarafından geliştirilen kapsamlı bir performans test aracıdır. Yazılım uygulamalarının uçtan uca testlerini otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bu araç, test uzmanlarının kapsamlı komut dosyası yazmaya gerek kalmadan testler oluşturup yürütmelerine olanak tanıyan model tabanlı bir test yaklaşımı kullanır.

Tricentis Tosca'nın en iyi özellikleri

Tosca'nın risk tabanlı test yaklaşımını kullanarak, potansiyel performans etkisine göre test senaryolarını önceliklendirin

Tosca'nın akıllı test verisi yönetimi ile gerçekçi verilerle testler gerçekleştirin ve sonuçların doğruluğunu artırın

Tosca'nın yapay zeka destekli otomasyon yetenekleriyle test komut dosyalarını oluşturma ve bakımında zaman ve çabayı azaltın

Tricentis Tosca sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin öğrenme eğrisi vardır

Bazı kullanıcılar aracın performansının yavaş olduğunu belirtmiştir

Tricentis Tosca fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Tricentis Tosca derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

18. LoadNinja (Gerçek tarayıcı yük testi için en iyisi)

LoadNinja, web uygulamaları ve web hizmetleri için bulut tabanlı bir yük testi ve performans testi platformudur. Hem UI tabanlı testler (test edilen web uygulamasındaki kullanıcı eylemlerini kopyalayan) hem de API testleri (API aracılığıyla sunucuya ulaşan bir müşteriye benzer şekilde çalışan) oluşturmanıza olanak tanır.

LoadNinja'nın en iyi özellikleri

İnternet erişimi olan herhangi bir bilgisayardan platformdan bağımsız yük testleri gerçekleştirin, testleri kolayca oluşturun ve yürütün

Kodlama veya eklenti yüklemeye gerek kalmadan, yerleşik tarayıcıda UI eylemlerini kaydederek ve yerleşik istek düzenleyiciyle API testleri oluşturarak testler oluşturun

Simüle etmek istediğiniz sanal kullanıcı sayısını seçerek yük testlerinizi ölçeklendirin

Popüler ekran çözünürlüklerinde testleri kaydederek dizüstü bilgisayarlar, iPad'ler ve cep telefonlarında kullanıcı deneyimlerini çoğaltın

LoadNinja sınırlamaları

Sağladığı değere göre pahalı

Bazı kullanıcılar işlevsellik ve entegrasyon sorunları yaşadı

LoadNinja fiyatlandırması

İsteğe bağlı Başlangıç: 301 $ Pro: 881 $ Premium: 1.133 $

Başlangıç: 301 $

Pro: 881 $

Premium: 1.133 $

Abonelik Başlangıç: 250 $/ay Pro: 735 $/ay Premium: 945 $/ay

Başlangıç: 250 $/ay

Pro: 735 $/ay

Premium: 945 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Başlangıç: 301 $

Pro: 881 $

Premium: 1.133 $

Başlangıç: 250 $/ay

Pro: 735 $/ay

Premium: 945 $/ay

LoadNinja derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

19. Artillery (Komut satırı tabanlı yük testi için en iyisi)

Artillery, komut satırı arayüzünü tercih eden geliştiriciler için tasarlanmış hafif, açık kaynaklı bir performans test aracıdır. Basit yük testi senaryoları için özellikle uygundur ve CI/CD ardışık düzenlerine kolayca entegre edilebilir.

Artillery'nin en iyi özellikleri

Artillery'nin HTTP, WebSocket, Socket. IO ve AWS Kinesis dahil olmak üzere geniş protokol desteği ile çeşitli arka uç hizmetlerini etkili bir şekilde test edin

Çeşitli test ihtiyaçları için farklı kullanıcı davranışlarını ve yük modellerini simüle ederek, birden fazla aşama ve koşul içeren karmaşık test senaryolarını kolayca oluşturun

Özel komut dosyaları yazarak veya npm yardımcı programından eklentiler kullanarak işlevselliği genişletin, belirli proje gereksinimlerini karşılayan özel test senaryoları oluşturun

Artillery sınırlamaları

Artillery, grafik kullanıcı arayüzüne sahip olmadığı için görsel arayüzü tercih edenler için daha az kullanıcı dostudur

Komut satırı araçlarını veya performans testlerini ilk kez kullanan kullanıcılar için Artillery'nin öğrenme eğrisi oldukça dik olabilir

Artillery fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artillery derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Performans testi çabalarınızı artırmak için çevik test uygulamaları kullanın. Takımınızla yakın işbirliği içinde çalışın ve yinelemeli geri bildirimler toplayarak performans sorunlarını erken aşamada tespit edin.

20. TestComplete (Birden çok platformda otomatik UI testleri için en iyisi)

TestComplete, otomatik performans testi arayan takımlar için güçlü bir çözümdür ve uygulamaların çeşitli trafik düzeylerinde nasıl çalıştığını değerlendirmek için çok yönlü yük testi araçları sunar.

TestComplete'in en iyi özellikleri

Kayıt ve tekrar oynatma özelliğini kullanarak otomatik testleri kolayca yakalayın, kod yazmaya gerek kalmaz

AI destekli kendi kendini onarma özelliğini kullanarak UI değişikliklerini algılayın ve otomatik olarak alternatifler önererek test bakımını azaltın

Ölçeklenebilir ve bakımı kolay testler için akıllı nesne deposu ile 500'den fazla kontrolü verimli bir şekilde düzenleyin ve yönetin

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için sürükle ve bırak arayüzü ile anahtar kelime odaklı testler kullanarak test oluşturmayı basitleştirin

TestComplete sınırlamaları

Yalnızca Windows platformunda çalışır, bu nedenle macOS veya Linux ortamlarını kullanan kuruluşlar bu aracı kullanamaz

Çoklu iş parçacığına ilişkin kısıtlamalar, özellikle ikincil konulardan anahtar tuşlarının kaydedilmesi ve gönderilmesi ile ilgili kısıtlamalar

TestComplete fiyatlandırması

TestComplete Temel Lisans

Düzeltildi: 1.940 $

Değişken: 3.875 $

TestComplete Pro Lisansı

Düzeltildi: 3.015 $

Değişken: 6.029 $

TestComplete Gelişmiş Lisans: Özel fiyatlandırma

TestComplete puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

İş Akışınıza Uygun Performans Testi Aracını Seçin

İdeal performans testi aracını seçmek için çeşitli faktörleri dikkatlice gözden geçirmek gerekir.

Uygulamanızın karmaşıklığı, özel test hedefleriniz, takımınızın teknik uzmanlığı ve bütçeniz önemli roller oynar. Mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan ve test ihtiyaçlarınızı büyük ölçekte karşılayabilecek bir araç aramalısınız.

Test sürecinizi kolaylaştırmak ve performans darboğazlarını belirlemek için ClickUp gibi çok yönlü bir platformu değerlendirin.

ClickUp, öncelikle proje yönetimi ile bilinmekle birlikte, hata izleme, proje izleme ve görev otomasyonu dahil olmak üzere performans testi için sağlam özellikler sunar.

ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!