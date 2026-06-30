2026'nın En İyi Etkinlik Planlama Yazılımları

Etkinlik planlama yazılımları, ilk etkinliğiniz bunun iki ayrı kategori olduğunu kanıtlayana kadar tek bir kategori gibi görünür. Bir kategori iç operasyonları yönetir: zaman çizelgeleri, tedarikçi koordinasyonu, bütçeler ve onaylar. Diğer kategori ise katılımcı deneyimini yönetir: kayıt, biletleme, giriş işlemleri ve katılım. Yanlış kategoriyi seçmek, etkinliğinizin başlamasından bir hafta önce fark edeceğiniz sorunlara yol açar.

Bu kılavuz tek bir kazanan belirlemez. En iyi on etkinlik planlama yazılımını, her birinin etkinlik işinin ne kadarını üstlendiğine ve hangi alanlarda yetersiz kaldığına göre sıralar.

Koordinasyon gerektiren takımlar için en iyi etkinlik planlama yazılımı ClickUp, kurumsal konferanslar için Cvent, halka açık bilet satışları için Eventbrite ve mekan yönetimi için Planning Pod'dur. Her duruma uyan tek bir çözüm yoktur; yalnızca temel operasyonel eksikliğinize en uygun olanı vardır. Bunu belirledikten sonra doğru etkinlik planlama aracını seçmek kolaydır.

Etkinlik Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Güçlü bir etkinlik planlama yazılımında şu beş özelliğe dikkat edin: net görev sahipliği, takvim görünürlüğü, tedarikçi ve misafir izleme, kullanışlı otomasyon ve halka açık etkinlikler düzenliyorsanız katılımcı araçları.

İşte ayrıntılı olarak gözden geçirmeniz gerekenler:

Görev sahipliği: Her görevin adı belirtilen bir sahipliği vardır, böylece hiçbir iş kimsede kalmaz

Takvim görünürlüğü: Ayrı bir rapor oluşturmanıza gerek kalmadan zaman çizelgelerini, son tarihleri ve durum bilgilerini görebilirsiniz

Satıcı ve misafir izleme: Satıcılar, sponsorlar ve misafir listeleri dağınık sayfalarda değil, tek bir yerde toplanır

Otomasyon: Hatırlatıcılar ve durum güncellemeleri otomatik olarak çalışır, böylece rutin idari işler haftanızı işgal etmez

Katılımcı araçları: Ücretli veya halka açık etkinlikler için kayıt, biletleme, giriş işlemleri ve etkinlik sonrası raporlama özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

Ayrıca şunu da okuyun: Excel ve ClickUp'ta Ücretsiz Etkinlik Planlama Şablonları ve Kontrol Listeleri

En İyi Etkinlik Planlama Yazılımlarına Genel Bakış

Araç En uygun olduğu alanlar Öne çıkan özellik Fiyatlandırma* Nerede yetersiz kalıyor? Cvent Kurumsal konferanslar ve kayıt işlemlerinin yoğun olduğu programlar Yerleşik teklif talebi (RFP) ve yerinde check-in özelliklerine sahip 340.000'den fazla mekanın yer aldığı tedarikçi ağı Özel fiyatlandırma Kullanım kolaylığı düşük; kurulum için genellikle özel bir etkinlik operasyonları yöneticisi gerekir Whova Konferanslarda ve fuarlarda katılımcı etkileşimi Ağ oluşturma, gündem ve katılımcıların iletişim bilgilerini toplama için hepsi bir arada etkinlik uygulaması Özel fiyatlandırma Aşırı push bildirimleri, yerleşik küçük grup odaları yok, mekan bulma özelliği yok Eventbrite Halka açık biletli etkinlikler ve keşif Discovery marketplace, etkinliğinizi aktif bilet alıcılarının gözü önüne çıkarır Yayınlama ücretsiz; ücretli bilet başına %3,7 + 1,79 $ + %2,9 işlem ücreti Tedarikçi, bütçe veya arka ofis izleme yok Planning Pod Mekanlar, düğünler ve konaklama odaklı faaliyetler Mekan işletme paketi: kat planları, oturma grafikleri ve ziyafet siparişleri Özel fiyatlandırma Görev izleme, kurumsal proje yöneticileri için hantal bir süreç gibi geliyor ClickUp Tek bir Çalışma Alanı'nda karmaşık etkinlik operasyonlarını yönetin Görevler, belgeler, takvimler, formlar ve otomasyonlar tek bir yerde Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlıyor Yerel biletleme, kayıt sayfası veya giriş tarayıcısı yok Asana Bağımlılıklar içeren, son teslim tarihlerine dayalı planlama Bir görev geciktiğinde, bağlantılı tüm görevlerin tarihleri otomatik olarak sırayla kaydırılır Ücretsiz; Başlangıç paketi 13,49 $, Gelişmiş paket 30,49 $/kullanıcı/ay Zaman çizelgesi görünümü ücretli pakete özel; bilet satışı yok monday.com Görsel ve özelleştirilebilir etkinlik planlama Tamamen özelleştirilebilir panoların yanı sıra satıcılar ve sponsorlar için ücretsiz misafir koltukları Ücretsiz; Temel 12 $, Standart 14 $, Pro 24 $/kullanıcı/ay Etkinlikleri planlar ancak yürütemez; Standart pakette aylık 250 otomasyon sınırı vardır Trello Hafif etkinlik görev izleme Butler otomasyonu, ücretsiz plan dahil tüm planlarda çalışır Ücretsiz; Standart 5 $, Premium 10 $, Enterprise 17,50 $/kullanıcı/ay Bütçe veya iş yükü için yerleşik gösterge panelleri yok; karmaşık zaman çizelgelerinde yetersiz kalıyor Basecamp Etkinlikler etrafında basit takım işbirliği Hill Grafikleri, işin planlama aşamasında mı yoksa uygulama aşamasında mı olduğunu gösterir Ücretsiz; Pro 15 $/kullanıcı/ay, Pro Sınırsız 299 $/ay (yıllık faturalandırılır) Bağımlılık yok, zaman takibi yok, kapasite planlaması yok Zoom Etkinlikleri Sanal ve web semineri odaklı etkinlikler Misafirlerin zaten nasıl kullanılacağını bildiği tanıdık video arayüzü Web Seminerleri 89 $/ay, Web Seminerleri Plus 99 $/ay, Etkinlikler 149 $/ay Yaka kartlarını yazdıramıyor veya fiziksel stantlar kuramıyorsunuz

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve tedarikçilerden bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendirdiğimize dair ayrıntılı bir özet.

Denemeniz Gereken En İyi Etkinlik Planlama Yazılımları

Bu listeye giren on araç şunlardır: Cvent, Whova, Eventbrite, Planning Pod, ClickUp, Asana, monday.com, Trello, Basecamp ve Zoom Events.

Her biri etkinlik yönetimi ve planlama işinin farklı bir bölümünü üstlenir ve geri kalan kısımlarda yetersiz kalır. Aşağıdaki her seçim için aynı analiz yapılmıştır: en iyi yaptığı şey, yetersiz kaldığı alanlar ve kimlerin bu yazılımı tercih etmemesi gerektiği.

1. Cvent (Kurumsal konferanslar ve kayıt işlemlerinin yoğun olduğu programlar için en iyisi)

Cvent aracılığıyla

Cvent, mekan bulma ve kayıt işlemlerinden katılımcı etkileşimi, yaka kartı basımı ve etkinlik sonrası analizlere kadar etkinliğin tüm yaşam döngüsünü yönetmek üzere tasarlanmış kurumsal düzeyde bir etkinlik yönetim platformudur. Alanın en köklü isimlerinden biri olan Cvent, büyük kuruluşlara ve derneklere yöneliktir. Sık sık düzenlenen veya büyük ölçekli konferansları, fuarları ve kurumsal etkinlikleri yöneten özel etkinlik takımları için tercih edilen araçtır.

Bu yazılım, yapay zeka destekli video kesme özelliği için Goldcast'i, web seminerleri için ON24'ü ve Salesforce gibi CRM ve pazarlama araçlarıyla güçlü entegrasyonlar sunar. Bu entegrasyonlar sayesinde etkinliğin başından sonuna kadar tüm süreçleri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bu platform, karmaşık etkinlik sahası lojistiğini çoğu temel proje panosundan daha iyi yönetir. Tamamen markanıza özel kayıt siteleri oluşturabilir ve Attendee Hub mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, 340.000'den fazla mekanın yer aldığı yerleşik bir Tedarikçi Ağı da sunar. Yani, yazılım üzerinden doğrudan teklif talepleri gönderebilir ve alan rezervasyonları yapabilirsiniz. Cvent, etkinlikleri hayatının bir parçası haline getirmiş ve basitlikten çok derinliğe ihtiyaç duyan takımlar için en güçlü tercihtir.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Cvent tedarikçi ağı: Mekanları bulun ve dünya çapındaki tesisler için teklif taleplerini yönetin

Varışta kayıt: Uzun kuyrukları azaltmak için yerinde check-in kiosklarını ve gerçek zamanlı yaka kartı yazdırma özelliğini kullanın

Katılımcı merkezi: Misafirler için markanıza özel bir mobil uygulama sunun ve aynı zamanda yönetim kadrosu için etkinlik sonrası kapsamlı veri izleme sağlayın

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,3/5 (4.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Cvent'in zayıf olduğu noktalar: Yazılımın kullanım kolaylığı puanı düşüktür. Yazılımı doğru şekilde ayarlamak için genellikle özel bir etkinlik operasyonları yöneticisi gerekir. Cvent'i şu durumlarda atlayın: Tek bir küçük etkinlik düzenliyorsanız veya daha basit bir çözüm arıyorsanız. Ancak kurumsal etkinlik programları söz konusu olduğunda, Cvent'in kapsamına ulaşabilen çok az platform vardır. Whova veya Eventbrite gibi araçlar, ağır kurumsal maliyetler olmadan ihtiyacınız olan temel katılımcı özelliklerini size sunacaktır.

Gerçek kullanıcılar Cvent hakkında ne diyor?

G2'deki bu yorumcunun Cvent hakkında ne düşündüğünü görün:

Bu platform bana çok zaman kazandırdı; Attendee Hub'dan geçişim çok kolay oldu ve web semineri programıma göre her ay bu platformu kullanıyorum. Teknik destek ekibi her zaman ulaşılabilir durumda ve gerektiğinde sorularıma mükemmel önerilerde bulunuyor. Etkinlik katılımcıları kayıt olurken Salesforce entegrasyonumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Bu platform bana çok zaman kazandırdı; Attendee Hub'dan geçişim çok kolay oldu ve web semineri programıma göre her ay bu platformu kullanıyorum. Teknik destek ekibi her zaman ulaşılabilir durumda ve gerektiğinde sorularıma mükemmel öneriler sunuyor. Etkinlik katılımcıları kayıt olurken Salesforce entegrasyonumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

Etkinlik planlama alanındayseniz, seçenek bolluğuyla karşı karşıyasınız. Küresel etkinlik yönetimi yazılımı pazarının, 2030 yılına kadar%13,2'lik bir yıllık bileşik büyüme oranıyla 39,6 milyar dolara ulaşması ve o zamana kadar sektörün toplam değerinin 3,4 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

2. Whova (Konferanslarda ve fuarlarda katılımcı etkileşimi için en iyisi)

Whova, yüksek puan alan etkinlik uygulamasıyla tanınan bir etkinlik yönetimi ve katılım platformudur. Konferanslar ve profesyonel etkinliklerde katılımcıların ağ oluşturmasına, gündemlere ve katılımlarına odaklanır.

Whova, iç izlemeden ziyade katılımcı deneyimine öncelik verir ve gündem, konuşmacı profilleri, canlı anketler, mesajlaşma ve topluluk panoları gibi her şey uygulama üzerinden yürütülür. İnsanların birbirleriyle toplantı yapmak için bir araya geldiği konferanslar ve fuarlar için bu odaklanma büyük fayda sağlar.

Whova, özellikle katılımcıların potansiyel müşteri bilgilerinin toplanmasının önemli olduğu fuarlar için de oldukça kullanışlıdır. Katılımcılar, QR kodu ile yaka kartlarını tarayarak standlarında potansiyel müşteri bilgilerini anında toplar. Cvent ile karşılaştırıldığında, Whova'nın kurulumu daha kolay ve maliyeti daha düşüktür, ancak mekan bulma konusunda kapsamlı bir hizmet sunmaz. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için sağlam bir seçimdir.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Misafir odaklı etkinlik uygulaması: Ağ oluşturma, topluluk panoları ve canlı sohbeti misafirlerin eline verin

Akademik etkinlik araçları : Kayıt işlemlerini, web sitesini, yaka kartlarını ve özet gönderilerini tek bir yerden yönetin

Katılımcı bilgilerinin toplanması: Sponsorların yaka kartlarını taramasına ve yatırımlarının karşılığını aldığını kanıtlamasına olanak tanıyın

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (2.300'den fazla yorum)

Whova'nın yetersiz kaldığı noktalar: Organizatörler, misafirlerin otomatik push bildirim bombardımanına maruz kalmasından sık sık şikayet ediyor. Gösterge paneli çok fazla özellik barındırıyor ve bu da ekstra eğitim süresi gerektiriyor; ayrıca sanal yayın araçlarında yerel alt toplantı odaları bulunmuyor. Whova'yı şu durumlarda atlayın: 100 kişiden az katılımcının yer alacağı küçük bir etkinlik düzenliyorsanız ve bir uygulama için konferans düzeyinde yazılım ücretleri ödemek mali açıdan mantıklı değilse. Projeniz mekan bulma ve kapsamlı mali denetim kontrolleri gerektiriyorsa da Whova'yı tercih etmemelisiniz.

Gerçek kullanıcılar Whova hakkında neler söylüyor?

İşte bir G2 yorumcusunun Whova hakkında ne düşündüğü:

Kendi gündemimi oluşturabilme; katılımcıların QR kodlarını tarayarak iletişim bilgilerini toplayabilme, not alma bölümü, konu özetini içeren ayrıntılı gündem, haritaya bağlantı veren salon bilgileri. Ayrıca, bağlantı kurma fırsatlarını paylaşım için düzenlenen topluluk toplantıları. Etkinlik bittikten sonra bile bilgilerin uygulamada erişilebilir olması hoşuma gidiyor.

Kendi gündemimi oluşturabilme; katılımcıların QR kodlarını tarayarak iletişim bilgilerini toplayabilme, not alma bölümü, konu özetini içeren ayrıntılı gündem, haritaya bağlantı veren salon bilgileri. Ayrıca, bağlantı kurma fırsatlarını paylaşım için düzenlenen topluluk toplantıları. Etkinlik bittikten sonra bile bilgilerin uygulamada erişilebilir olması hoşuma gidiyor.

3. Eventbrite (Halka açık biletli etkinlikler ve keşif için en iyisi)

Halka bilet satışı için Eventbrite'ı tercih edin. Eventbrite, etkinliğinizi aktif olarak deneyim arayan kitlelere sunan bir keşif pazarı olarak fonksiyon görür. Aslında Eventbrite, self-servis etkinlik biletleme alanında tartışmasız en tanınmış isimdir ve organizatörleri milyonlarca benzersiz alıcının bulunduğu yerleşik bir pazara bağlar. Bu platform, karmaşık lojistikten çok keşif ve hızlı bilet satışının ön planda olduğu, halka açık ve tüketicilere yönelik etkinlikler için özel olarak tasarlanmıştır.

Bir etkinlik sayfası yayınlamak için sadece birkaç dakikalık bir kurulum yeterlidir ve teknik bilgi gerektirmez. Bir sayfayı dakikalar içinde yayına alabilir ve ödeme, giriş taraması ve e-posta araçlarını kullanıma hazır olarak kullanabilirsiniz. Eventbrite ayrıca, platform ücreti ödemeden ücretsiz etkinlikler yayınlamanıza ve ihtiyaç duyduğunuzda kademeli biletler, promosyon kodları ve yer ayırtma seçenekleriyle ücretli etkinlikler düzenlemenize olanak tanır.

Eventbrite, Facebook ile de entegre olduğundan katılımcılar platformdan ayrılmadan etkinlikleri keşfedebilir ve bilet satın alabilir. Organizatör uygulaması ayrıca girişte güvenilir QR kodlu check-in işlemini destekler.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Discovery marketplace: Zaten arama yapan kişilere ulaşın, böylece reklam harcaması yapmadan bilet satabilirsiniz

Kolay ödeme süreci: Birkaç dakika içinde güvenilir, mobil uyumlu bir ödeme sayfaı oluşturun

Hareket halindeyken tarama: Yerel bir akıllı telefon tarama uygulamasını kullanarak misafirleri kapıda hızlı bir şekilde içeri alın

Fiyatlandırma

Ücretsiz etkinlikler

Ücretli biletler: Bilet başına %3,7 + 1,79 $ hizmet ücreti

Ödeme işleme: Sipariş başına %2,9

Değerlendirmeler

G2: 4,3/5 (850'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.700'den fazla yorum)

Eventbrite'ın yetersiz kaldığı noktalar: Arka ofis işleri bu yazılımın uzmanlık alanı değildir. Tedarikçi sözleşmelerini, takım iş yükünü veya bütçe onaylarını izlemeyebilir; bu nedenle etkinlik öncesi planlamanızı başka bir yerde yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki durumlarda Eventbrite'ı tercih etmeyin: Gizli toplantılar, şirket içi eğitimler veya sadece davetlilerin katılabildiği etkinlikler düzenliyorsanız. Gizli bir kayıt aracı, pazar yeri ücretleri ödemeden size daha fazla kontrol sağlar.

Gerçek kullanıcılar Eventbrite hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, Eventbrite ile ilgili paylaşımını yaptı:

Etkinlik sayfalarının özelleştirilebilir ve oluşturulması kolay olması, sayfaların profesyonel görünmesini sağlıyor. Çok amaçlı etkinlik sayfaları sayesinde, profesyonel bir tasarımcının yardımı olmadan da iyi bir ilk izlenim bırakabiliyoruz. Entegre tanıtım özellikleri ve sosyal medya paylaşım fonksiyonları da faydalı birer ekleme oldu; çünkü bu özellikler, minimum çaba ve diğer pazarlama kaynaklarını kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ve bilet satışlarını artırmamıza yardımcı oldu.

Etkinlik sayfalarının özelleştirilebilir ve oluşturulması kolay olması, sayfaların profesyonel görünmesini sağlıyor. Çok amaçlı etkinlik sayfaları sayesinde, profesyonel bir tasarımcının yardımı olmadan da iyi bir ilk izlenim bırakabiliyoruz. Entegre tanıtım özellikleri ve sosyal medya paylaşım fonksiyonları da faydalı birer ekleme oldu; çünkü bu özellikler, minimum çaba ve diğer pazarlama kaynaklarını kullanarak daha geniş bir kitleye ulaşmamıza ve bilet satışlarını artırmamıza yardımcı oldu.

4. Planning Pod (Mekanlar, düğünler ve konaklama odaklı faaliyetler için en iyisi)

Planning Pod aracılığıyla

Planning Pod, öncelikle etkinlik mekanları ve profesyonel etkinlik/konaklama işletmecileri için tasarlanmış olup, potansiyel müşteri kaydı, rezervasyon takvimi, kat planları, BEO'lar, teklifler, sözleşmeler, ödemeler ve raporlamayı tek bir sistemde bir araya getirir.

Mekanlar ve düğün organizasyon şirketleri, yazılım takımlarından farklı şekilde çalışır ve Planning Pod bu tür işletmeler için idealdir. Mekanı bir iş gibi yönetir. Potansiyel müşterileriniz, rezervasyon takviminiz ve imzalanmış sözleşmeleriniz tek bir dosyada bulunduğundan, satış süreci etkinlik takvimine bağlı kalır.

Planning Pod, bir dizi ayrı uygulamanın yerini alan kapsamlı ve entegre bir araç setine (40'tan fazla araç) sahiptir. Kat planları çizebilir, oturma düzenlerini belirleyebilir ve mutfak ile salon personeli için ziyafet etkinlik siparişlerini yazdırabilirsiniz. The Knot ve WeddingWire'dan potansiyel müşteri akışı sağlanır ve faturalar QuickBooks ile senkronize edilir; böylece tüm rezervasyon işlemleri tek bir yerden yönetilir.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Sabit abonelik: Bilet başına ücret yok, ayrıca yerleşik ödeme işleme ve markalı müşteri portalları

Müşteri desteği: Birçok kullanıcı, Planning Pod’un destek ekibini ve özellik taleplerine gösterdiği duyarlılığı övüyor

Entegre satış kayıtları: Teklifleri, sözleşmeleri ve faturaları her rezervasyon için tek bir yerde tutun

Markalı müşteri portalları: Müşterilerin tek bir yerden düzenlerin görünümünü görmelerine, belgeleri imzalamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanıyın

Fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Planning Pod'un yetersiz kaldığı noktalar: Ürün ve destek hizmetleri doğrudan konaklama sektörüne odaklanıyor. Bu odaklanma bir güç olsa da, kurumsal proje yöneticileri görev izlemesini hantal buluyor. Planning Pod'u şu durumlarda atlayın: Şirket içi etkinlikler veya pazarlama kampanyaları düzenliyorsanız. Esnek bir iş aracı, bu takımlara daha fazla hareket alanı sağlar.

Gerçek kullanıcılar Planning Pod hakkında ne diyor?

Planning Pod'un, etkinlik planlamacısı olmayan bir Capterra yorumcusuna nasıl davrandığını görün:

Ben bir etkinlik planlayıcısı değilim, ancak Planning Pod sayesinde 150'den fazla katılımcının yer alacağı profesyonel bir konferansın planlanması, organize edilmesi ve gerçekleştirilmesi inanılmaz derecede KOLAY hale geldi! Kayıt ve bilet satışı, bütçeleme, faturalandırma, sözleşmeler, e-posta iletişimi, şablon oluşturma, katılımcı liste, salon planı, kişilere görev atama ve belge yükleme özelliğine sahip yapılacaklar listeleri, program, web sitesi, anket toplama… Planning Pod’un, kar amacı gütmeyen, gönüllü kuruluşumun konferans komitesi için ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu kelimelerle ifade edemem!!!

Ben bir etkinlik planlayıcısı değilim, ancak Planning Pod sayesinde 150'den fazla katılımcının yer alacağı profesyonel bir konferansı planlamak, organize etmek ve gerçekleştirmek inanılmaz derecede KOLAY hale geldi! Kayıt ve bilet satışı, bütçeleme, faturalandırma, sözleşmeler, e-posta iletişimi, şablon oluşturma, katılımcı liste, salon planı, kişilere görev atama ve belge yükleme özelliğine sahip yapılacaklar listeleri, program, web sitesi, anket toplama… Planning Pod’un, kar amacı gütmeyen, gönüllü kuruluşumun konferans komitesi için ne kadar büyük bir kurtarıcı olduğunu kelimelerle ifade edemem!!!

Ayrıca şunu da okuyun: Etkinlikler için En İyi Mekan Yönetim Yazılımları

5. ClickUp (Tek bir Çalışma Alanı'nda karmaşık etkinlik operasyonlarını yürütmek için en iyisi)

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp'ta etkinliklerinizi baştan sona yönetin

ClickUp, bir etkinliğin planlama ve koordinasyon merkezi olarak en iyi şekilde çalışır. Bu platform, kimse kapıdan içeri girmeden önce etkinliğin bir araya geldiği yerdir: zaman çizelgesi, tedarikçi liste, bütçe, pazarlama, lojistik ve prodüksiyon departmanları arasındaki görev devirleri. Tüm bunlar, elektronik tablolara ve e-posta konularına dağılmak yerine tek bir Çalışma Alanı’nda toplanır.

Her görev, bütçe kalemleri, tedarikçi sözleşme durumu, konuşmacı onay tarihleri veya konuk listesi kişi sayıları için Özel Alanlar içerebilir. Bu sayede, tek bir Pano veya Tablo görünümü, ayrı bir hesap tablosuna gerek kalmadan etkinlik takip aracınız olarak da işlev görür.

Gantt Görünümü'ne geçin ve bağımlılıklarla birlikte tüm üretim zaman çizelgesini görün; Takvim Görünümü'ne geçin ve bu hafta hangi işlerin teslim tarihi olduğunu görün. Aynı temel veriler, sadece farklı bir bakış açısı.

ClickUp Formları, gelen talepleri yakalar ve bunları doğru atanan kişi, durum ve son teslim tarihi ayarları önceden yapılmış olarak doğrudan iş akışınıza yönlendirir. Bundan sonra, ClickUp Otomasyonları rutin işleri devralır: durum değiştiğinde görevleri yeniden atar veya tamamlanan bir onayı, kimsenin bir düğmeye basmasına gerek kalmadan bir sonraki aşamaya taşır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Gerçek zamanlı analizler: Aktif etkinlikler genelinde bütçe harcamalarını, görev tamamlanma oranlarını ve tedarikçi durumunu görselleştiren özel bir Aktif etkinlikler genelinde bütçe harcamalarını, görev tamamlanma oranlarını ve tedarikçi durumunu görselleştiren özel bir ClickUp gösterge paneli oluşturun

Yerleşik yapay zeka ile işlerinizi otomasyonla otomatikleştirin: ClickUp Brain'i kullanarak bağlamsal etkinlik özetleri hazırlayın ve etkinlik sonrası yapılacaklar ögeleri oluşturun

Ş Akışına entegre belgeler: ClickUp Docs'u kullanarak etkinlik akış notlarını, kreatif özetleri ve etkinlik sonrası özetlerini, destekledikleri görevlere doğrudan ek dosya olarak ekleyin

Fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2 : 4,6/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400'den fazla yorum)

ClickUp'ın yetersiz kaldığı noktalar: Yerleşik bir bilet satış motoru, kayıt sayfası oluşturucu veya katılımcı giriş tarayıcısı bulunmamaktadır. Büyük halka açık etkinlikler düzenleyen takımlar için yine de özel bir ön büro katmanı gereklidir. ClickUp'ı şu durumlarda atlayın: Binlerce halka açık bilet satıyorsanız ve temel fonksiyon olarak pazar yeri keşfi veya etkinlik yerinde yaka kartı basımı ihtiyacınız varsa. Bu tür işler için Eventbrite veya Cvent ile başlayın ve arka ofis koordinasyonunuzu bu platformlarla birlikte ClickUp'ta yürütün.

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de yorum yazan bu etkinlik yöneticisinin ClickUp hakkındaki görüşlerini dinleyin:

Etkinlik yönetimi işlerim için ClickUp kullanıyorum ve bu, takımımın üzerinde çalıştığı işleri izlerken kendi yapılacaklar listemi yönetmeme yardımcı oluyor. ClickUp, iletişim engellerini ortadan kaldırarak toplantılara katılmak zorunda kalmadan proje güncellemelerini ve takımın karşılaştığı zorlukları anlamamı sağlıyor. “Görevlerim” kartı, günlük görevlerimi yönetmek ve hangi konularda geride kaldığımı takip etmek için vazgeçilmez. Gelen kutusu özelliği, “Görevlerim” listemi karmaşık hale getirmeden mesajları temizlemek ve takip ettiğim görevler hakkında güncel kalmak için son derece yararlı buluyorum.

Etkinlik yönetimi işlerim için ClickUp kullanıyorum ve bu, takımımın üzerinde çalıştığı işleri izlerken kendi yapılacaklar listemi yönetmeme yardımcı oluyor. ClickUp, iletişim engellerini ortadan kaldırarak toplantılara katılmak zorunda kalmadan proje güncellemelerini ve takımın karşılaştığı zorlukları anlamamı sağlıyor. “Görevlerim” kartı, günlük görevlerimi yönetmek ve hangi konularda geride kaldığımı takip etmek için vazgeçilmez. Gelen kutusu özelliği, “Görevlerim” listemi karmaşık hale getirmeden mesajları temizlemek ve takip ettiğim görevler hakkında güncel kalmak için son derece yararlı buluyorum.

ClickUp müşterisi Convene, AV'den yemek hizmetlerine ve genel hizmetlere kadar bir etkinliğin tüm hareketli unsurlarını yönetmek için ClickUp'ı nasıl kullandıklarını anlatıyor.

6. Asana (Bağımlılıkları olan, son teslim tarihlerine dayalı etkinlik planlaması için en iyisi)

Asana aracılığıyla

Asana, ClickUp gibi, etkinlik yazılımına özel olmayan bir iş yönetimi platformudur, ancak etkinliklerin proje tarafını yönetmek için yaygın olarak kullanılmaktadır: görevler, zaman çizelgeleri, sorumlular ve takımlar arası koordinasyon.

Asana, sıkı ve birbiriyle bağlantılı etkinlik programları için tasarlanmıştır. En büyük gücü, otomatik tarih kaydırma özelliğidir. Bir tedarikçi bir son tarihi kaçırırsa, Asana o tedarikçiyle bağlantılı her bir görevi otomatik olarak sonraki tarihlere kaydırır. Bu sayede takviminizdeki düzinelerce tarihi manuel olarak değiştirmek zorunda kalmazsınız.

monday.com ile karşılaştırıldığında, Asana, yükseltme yapmadan önce temel görev yönetimini test etmeniz için daha işlevsel bir ücretsiz plan sunar. Ayrıca, yeni yapay zeka, takımınızın geçmiş verilerini analiz ederek programın gerisinde kalan projeleri işaretler. Bir de onay aracı mevcuttur; böylece takımınız etkinlik afişlerini bir göreve ekleyip tek bir e-posta bile göndermeden onaylayabilir.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Otomasyonlu tarih zincirleme: Bir son tarihi değiştirdiğinizde, bağlantılı tüm görevler de buna göre güncellenir

Tahmine dayalı risk tespiti: Gelecekteki projelerde yaşanabilecek darboğazları tahmin etmek için geçmiş etkinlik verilerini inceleyin

Uygulama içi varlık onayları: Etkinlik görsellerini doğrudan görev konusu içinde inceleyin, yorum yapın ve onaylayın

Fiyatlandırma

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç Paketi: 13,49 $/ay/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,4/5 (13.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Asana'nın yetersiz kaldığı noktalar: Fiyatlandırma modeli, büyümekte olan takımlar için dezavantaj oluşturuyor. Zaman Çizelgesi görünümüyle tanışabilmek için bile Starter planını satın almanız gerekiyor. Ayrıca, hedefleri ve birden fazla etkinliği içeren Portföyleri izlemek için Advanced planına da ihtiyacınız var. Yerel etkinlik özellikleri (kayıt, biletleme, katılımcı yönetimi) de bulunmadığından, bunu özel bir araçla birlikte kullanmanız gerekecek. Asana'yı şu durumlarda tercih etmeyin: Kısıtlı bir bütçeyle büyük bir takımı yönetiyorsanız, Monday.com size paranızın karşılığını daha iyi verir. Ayrıca, girişte bilet tarama özelliği de yoktur.

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusu, Asana hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor:

Asana olmadan nasıl çalışılır, bilmiyorum. İşbirliği özelliğini çok seviyorum: aynı anda birden fazla iş arkadaşına görev atayabilme, proje organizasyonu, etkinlik planlamasında kullanabilme ve şablonlar. Her gün kullanıyorum ve Asana olmasaydı işimde verimsiz bir gün geçirirdim.

Asana olmadan nasıl çalışılır, bilmiyorum. İşbirliği özelliğini çok seviyorum: aynı anda birden fazla iş arkadaşına görev atayabilme, proje organizasyonu, etkinlik planlamasında kullanabilme ve şablonlar. Her gün kullanıyorum ve Asana olmasaydı işimde verimsiz bir gün geçirirdim.

7. monday.com (Görsel ve özelleştirilebilir etkinlik planlaması için en iyisi)

monday.com, ClickUp ve Asana gibi, bir kayıt platformundan ziyade bir koordinasyon aracı ve lojistik merkezi olarak işlev görür. Satıcılar, bütçeler, programlar ve görevler gibi etkinlik lojistiğini planlamak ve izlemek için kullanabileceğiniz esnek bir “İşletim Sistemi”dir.

monday.com’un son derece görsel ve özelleştirilebilir panoları, zihniniz renk kodlu tablolar, zaman çizelgeleri ve görsel gösterge panelleriyle çalışıyorsa mükemmel bir seçimdir. Bu platform, etkinlik Çalışma Alanınızı sıfırdan oluşturmanıza olanak tanır. Bütçe onaylarından hangi tedarikçilerin hangi görevleri engellediğine kadar her şeyi tam olarak istediğiniz şekilde izleyebilirsiniz.

Yeni Digital Workforce özelliği, akıllı ajanlar kullanarak gelen talepleri otomatik olarak sıralar ve etkinlik takvimi doldukça takımınızın iş yükünü dengeler. Etkinlik planlayıcıları için en iyi yanı nedir? Müşteri lisansları için ödeme yapmanız gerekmez. Tedarikçileri, sponsorları ve paydaşları ücretsiz misafirler olarak doğrudan projenize dahil edebilirsiniz.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Pano özelleştirmeleri: Özel alanları Kanban, takvim, zaman çizelgesi ve harita görünümleriyle birleştirin

Ücretsiz harici işbirliği: Ekstra lisans satın almadan müşterileri ve sponsorları Çalışma Alanı'na davet edin

Çoklu proje rollupları: Birden fazla etkinliğin son teslim tarihlerini ve ilerleme durumunu aynı anda izlemek için ana gösterge panelleri oluşturun

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel: 12 $/ay/kullanıcı

Standart: 14 $/ay/kullanıcı

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Değerlendirmeler

G2: 4,7/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.900'den fazla yorum)

monday.com'un yetersiz kaldığı noktalar: Etkinlikleri planlar ancak yürütmez; bu nedenle kayıt ve giriş işlemleri için başka bir yazılım gerekir. Ayrıca Standard planında aylık 250 otomasyon sınırı vardır ve yoğun haftalarda bu limit kolayca aşılabilir. Aşağıdaki durumlarda monday.com'u es geçin: İki veya üç kişilik bir takımsanız, çünkü en az üç koltuk gerekliliği nedeniyle boş koltuklar için de ödeme yapmanız gerekir. Bilet satış ve giriş işlemleri için Eventbrite veya Cvent daha uygun seçeneklerdir.

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusundan monday.com'un kurulum süreci hakkında bilgi edinin:

Kurulumu kolaydı ve etkinlik taleplerini ana alanlarımıza göre sınıflandırmamıza yardımcı olarak etkinlikleri düzenli tutmamızı ve planlamamızı iyileştirmemizi sağladı. Bakım açısından, koridor taleplerini ve toplantıları en aza indirirken, talepleri ve bunların tamamlanma durumunu izlemeyi kolaylaştırıyor.

Kurulumu kolaydı ve etkinlik taleplerini ana alanlarımıza göre sınıflandırmamıza yardımcı olarak etkinlikleri düzenli tutmamızı ve planlamamızı iyileştirmemizi sağladı. Bakım açısından, koridor taleplerini ve toplantıları en aza indirirken, talepleri ve bunların tamamlanma durumunu izlemeyi kolaylaştırıyor.

8. Trello (Hafif etkinlik görev izleme için en iyisi)

Trello aracılığıyla

Trello, küçük ölçekli etkinlikler için mükemmel olan panolar, listeler ve kartlarla işleri basitleştirir. Takımınız bu sistemi dakikalar içinde benimser; böylece gönüllüler ve geçici personel için işe alışma süreci en aza indirilir. Bir karta görev yazarsınız, iş ilerledikçe kartı sürükleyerek taşırsınız ve herkes kimin hangi görevden sorumlu olduğunu görür.

Butler adlı yerleşik bir araç, tüm planlarda kullanılabilir. Bu aracı bir kez yapılandırdığınızda, son tarih hatırlatıcılarını otomatik olarak gönderir veya kart durumlarını günceller. Tekrarlayan idari görevleri ortadan kaldırır.

Daha da gelişmiş fonksiyonlara ihtiyacınız varsa, Power-Ups entegrasyonları ve ekstra fonksiyonları esnek bir şekilde ekler.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Görsel Kanban panoları: Takım üyelerinin herhangi bir etkinlik görevinin durumunu tek bakışta görebilmesini sağlayın

Butler otomasyonu: Tüm planlarda görev güncellemelerini ve son tarih hatırlatıcılarını yönetir

Atlassian zekası: Metni temizleyin ve kart açıklamalarından doğrudan eylem ögelerini ayıklayın

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Aylık 5 $/kullanıcı

Premium: 10 $/ay/kullanıcı

Enterprise: 17,50 $/ay/kullanıcı

Değerlendirmeler

G2: 4,4/5 (13.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.500'den fazla yorum)

Trello'nun yetersiz kaldığı noktalar: Büyük etkinlik bütçelerini izlemek veya genel takım iş yükünü yönetmek için yerleşik gösterge panelleri bulunmamaktadır. Tek bir tedarikçinin gecikmesi tüm programı mahvedebileceği karmaşık proje zaman çizelgelerini izlemek, düz bir pano düzeninde oldukça zordur. Trello'yu şu durumlarda atlayın: Karmaşık tedarikçi zaman çizelgeleri içeren, birkaç gün süren büyük bir konferans düzenliyorsanız. Bu tür projeler için ClickUp, Asana veya monday.com gibi bir izleme aracına ihtiyacınız olacaktır.

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Bu G2 yorumcusunun Trello'da neleri beğendiğini görün:

Trello'da en çok sevdiğim şey, konferanslar için konuşmacı programlarını, sponsor listelerini ve katılımcı kontrol listelerini aynı anda idare etmek gibi kaotik etkinlik planlamasını, takımdaki herkesin bir bakışta anlayabileceği sürükle-bırak kartları içeren görsel panolara dönüştürmenin ne kadar kolay olmasıdır.

Trello'da en çok sevdiğim şey, konferanslar için konuşmacı programlarını, sponsor listelerini ve katılımcı kontrol listelerini aynı anda idare etmek gibi kaotik etkinlik planlamasını, takımdaki herkesin bir bakışta anlayabileceği sürükle-bırak kartları içeren görsel panolara dönüştürmenin ne kadar kolay olmasıdır.

9. Basecamp (Etkinlikler etrafında basit takım işbirliği için en iyisi)

Basecamp aracılığıyla

Basecamp, etkinlik planlayan küçük işbirliği takımlarına basitlik sunar. Mesajlar, programlar, dosyalar ve yapılacaklar listeği tek bir yerde toplanır; bu da karmaşık sistemler kurmaktan çok net iletişim kurmaya önem veren takımlar için idealdir. Müşterileri, yüklenicileri, tedarikçileri ve sponsorları herhangi bir projeye ücretsiz olarak dahil edebilirsiniz; ayrıca, büyümenize rağmen sabit fiyat değişmez.

İlerleme durumunu göstermek için Hill Charts kullanılır. Bu grafikler, bir çıktının hâlâ keşif aşamasında mı olduğu yoksa tamamlanmaya doğru ilerliyor mu olduğunu bir bakışta gösterir. Trello ile karşılaştırıldığında, daha iyi mesajlaşma özellikleri sunar ancak görevleri düzenleme seçenekleri daha azdır.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Birleştirilmiş çalışma alanı: Etkinlik mesajlarını, takvimleri ve görevleri tek bir gösterge panelinde tutun

Dahil olan misafir erişimi: Ekstra lisans satın almadan dış tedarikçileri ve müşterileri projeye dahil edin

İlerleme izleme: Hill Charts'ı kullanarak işlerin planlama aşamasında mı yoksa aktif olarak yürütülmekte mi olduğunu gösterin

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 15 $/ay/kullanıcı

Pro Sınırsız: Aylık 299 $, yıllık olarak faturalandırılır

Değerlendirmeler

G2: 4,1/5 (5.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.300'den fazla yorum)

Basecamp'in yetersiz kaldığı noktalar: Karmaşık etkinliklerin dayandığı yapıyı göz ardı eder; bağımlılık haritalaması, zaman takibi veya kapasite planlaması gibi özellikler yoktur. Ayrıca, gevşek kurulum nedeniyle daha sonra verilerin düzgün bir şekilde dışa aktarılması zorlaşır. Basecamp'i şu durumlarda atlayın: Etkinliğiniz birbiriyle bağlantılı zaman çizelgelerine ve ayrıntılı raporlara bağlıysa. ClickUp veya Monday.com size bu ayrıntı düzeyini sunar.

Gerçek kullanıcılar Basecamp hakkında ne diyor?

Basecamp hakkında konuşan bu G2 yorumcusunu dinleyin:

Basecamp'te en çok sevdiğim şey, karmaşık ve tekrarlanan işleri yönetilebilir hale getirmesidir — üstelik bu, aracın kendisini ikinci bir işe dönüştürmeden (çünkü kimsenin buna vakti yoktur). Sınırlı departman bütçemiz için uygun fiyatlıydı. Departmanımız için bağımsız bir çözümdü, ancak çeşitli etkinlik ve proje takımlarımıza kolayca entegre edildi.

Basecamp'te en çok sevdiğim şey, karmaşık ve tekrarlanan işleri yönetilebilir hale getirmesidir — üstelik bu, aracın kendisini ikinci bir işe dönüştürmeden (çünkü kimsenin buna vakti yoktur). Sınırlı departman bütçemiz için uygun fiyatlıydı. Departmanımız için bağımsız bir çözümdü, ancak çeşitli etkinlik ve proje takımlarımıza kolayca entegre edildi.

10. Zoom Etkinlikleri (Sanal etkinlikler ve web semineri odaklı etkinlikler için en iyisi)

Zoom Etkinlikleri aracılığıyla

Zoom Events, çoğu takımın zaten aşina olduğu video altyapısı üzerine kurulmuş, Zoom’un eksiksiz sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Tek bir web seminerinin çok ötesine geçerek, kayıt, biletleme, çok oturumlu gündemler, çoklu oturumlar ve ağ oluşturma özellikleriyle birkaç gün süren konferansları ve zirveleri yönetir.

Zoom, şu anda bu hizmeti "Zoom Events and Webinars" olarak sunuyor; Webinars, basit yayınlar için daha hafif bir seviye, Events ise daha karmaşık etkinlikler için tasarlanmış. Kullanıcılar bir görüşmeye nasıl katılacağını ve ses kapatma düğmesinin nerede olduğunu biliyor, bu da etkinlik gününde teknik panik yaşama riskini ortadan kaldırıyor. Bu da onu çevrimiçi atölyeler, zirveler ve web seminerleri için güvenli bir seçim haline getiriyor.

Ancak bu yazılım, sadece bir görüşme düzenlemekten çok daha fazlasını yapar. Birkaç gün süren bir program için bir merkez oluşturur, ağ kurmak amacıyla bir sohbet lobisi açar ve canlı soru-cevap oturumları düzenlersiniz; tabii ki bunların hepsi sanal ortamda gerçekleşir. Ayrıca bilet satışları ve katılımcı sayıları hakkında net raporlar sunar; böylece yayın bittiğinde neyin işe yaradığını görebilirsiniz.

Anahtar özellikler ve öne çıkan noktalar

Yüksek güvenilirlik: Zoom’un tanıdık arayüzü ve temel video teknolojisi üzerine kurulu, güvenilir ve yüksek kaliteli canlı yayın

Çok oturumlu merkezler: Tek bir giriş sayfası üzerinden karmaşık, birkaç gün süren dijital gündemleri ve çevrimiçi serileri izleyin

Etkileşim araçları: Sohbet lobileri ve canlı anketler sayesinde dijital katılımcıların ana sunumlar arasında iletişimde kalmasını sağlayın

Fiyatlandırma

Web seminerleri: Aylık 89 $ (en az 300 katılımcı)

Webinars Plus: Aylık 99 $ (en az 100 katılımcı)

Etkinlikler: Aylık 149 $ (en az 100 katılımcı)

Değerlendirmeler

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.900'den fazla yorum)

Zoom Events'in yetersiz kaldığı noktalar: Ekranlarda harika çalışır ancak fuar alanında yetersiz kalır. Yaka kartı yazdıramaz veya fiziksel stantları yönetemez; ayrıca destek ekibine ulaşmak zaman alabilir. Bazı kullanıcılar, büyük etkinlikler için özel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması ve kurulum sürecinin karmaşık olması nedeniyle bu platformu pahalı bulmaktadır. Aşağıdaki durumlarda Zoom Events'i tercih etmeyin: Etkinliğinizde stantlar veya yaka kartlarının bulunduğu yüz yüze bir bölüm varsa. Whova veya Cvent gibi mekan yönetimine yönelik araçlar bu tür durumları daha iyi yönetir.

Gerçek kullanıcılar Zoom Etkinlikleri hakkında neler söylüyor?

Bu G2 yorumcusunun Zoom etkinlikleri hakkındaki görüşlerini dinleyin:

Zoom Events ve Webinars kullanarak gönüllü etkinlikleri düzenliyorum ve büyük gruplar için erişim denetimi yapabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle, etkinliği sorunsuz bir şekilde yönetmeme yardımcı olan konuşmacıları öne çıkarma ve katılımcıların sesini kapatma gibi özellikleri çok takdir ediyorum. Etkinliği kolayca düzenleyebilme ve konuşmacıları öne çıkarma gibi belirli özellikleri kullanabilme imkanı, dikkatimi etkili bir şekilde odaklamamı sağladığı için öne çıkıyor. Ayar da kolaydı, bu da büyük bir artı.

Zoom Events ve Webinars'ı kullanarak gönüllü etkinlikleri düzenliyorum ve büyük gruplar için erişim denetimi yapabilme özelliğini gerçekten çok beğeniyorum. Özellikle, etkinliği sorunsuz bir şekilde yönetmeme yardımcı olan konuşmacıları öne çıkarma ve katılımcıların sesini kapatma gibi özellikleri takdir ediyorum. Etkinliği kolayca düzenleyebilme ve konuşmacıları öne çıkarma gibi belirli özellikleri kullanabilme imkanı, dikkatimi etkili bir şekilde odaklamamı sağladığı için öne çıkıyor. Ayarları da kolaydı, bu da büyük bir artı.

Hangi Etkinlik Planlama Aracı Hangi Takıma Uygun?

Doğru araç, çözmeye çalıştığınız göreve bağlıdır. İç koordinasyon için ClickUp, Asana veya Monday.com'u seçin. Katılımcı kaydı, bilet satışları veya katılımı asıl sorun olduğunda Eventbrite, Whova veya Cvent'i tercih edin. On araç, on farklı görev: Doğru seçim, etkinliğiniz sırasında yönetmeniz gerekenlere bağlıdır. Özellik listesine değil, sorunlu noktalara odaklanın. İşte takım türüne göre hazırlanan kısa liste. Birkaç dikkat çekici araç, nihai listeye giremedi. Ancak etkinlik planlama yazılımı kategorisinde övgüye değer birkaç araç şunlardır:

Doğru araç, çözmeye çalıştığınız göreve bağlıdır. İç koordinasyon için ClickUp, Asana veya Monday.com'u seçin. Katılımcı kaydı, bilet satışları veya katılımı asıl sorun olduğunda Eventbrite, Whova veya Cvent'i tercih edin.

On araç, on farklı görev: Doğru seçim, etkinliğiniz sırasında yönetmeniz gerekenlere bağlıdır. Özellik listesine değil, darboğazınıza göre seçim yapın. İşte takım türüne göre hazırlanan kısa liste.

Cvent , yoğun kayıt işlemlerinin olduğu kurumsal konferanslar düzenliyorsanız

Whova , katılımcılar arasında ağ oluşturma ve güçlü bir etkinlik uygulaması sizin için en önemliyse

Eventbrite , halka açık bilet satıyorsanız ve etkinliğinizin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız

Planning Pod , bir mekan veya düğün organizasyonu işletiyorsanız

Zaman çizelgeleri, belgeler, tedarikçiler ve takip işlemleri için tek bir Çalışma Alanına ihtiyacınız varsa ClickUp 'ı tercih edin

Asana , bağlantılı son tarihler ve birden fazla , bağlantılı son tarihler ve birden fazla etkinliği içeren zaman çizelgeleri öncelikliyse

Görsel, sürükle ve bırak özellikli plan panoları istiyorsanız monday.com

Trello , küçük bir etkinlik için basit bir pano arıyorsanız

Basecamp , küçük bir takım için yapıdan çok net iletişime değer veriyorsa

Zoom Events, etkinlikleriniz sanal veya web semineri formatındaysa

Birkaç dikkat çekici araç, nihai listeye giremedi. Ancak etkinlik planlama yazılımı kategorisinde övgüye değer birkaç araç şunlardır:

Hopin : Sanal ve hibrit etkinlikler için en iyisi. Yerleşik ağ oluşturma, fuar stantları ve canlı yayın özellikleri sunar

Aventri (Stova) : Küresel ölçekte orta ve büyük ölçekli kurumsal etkinlikler için en iyisi

Splash : Markalı etkinlik pazarlaması ve göz alıcı etkinlik sayfaları/davetiyeleri için en iyisi

RSVPify : Misafir liste yönetimi, katılım teyitleri ve gizli etkinlikler (düğünler, galalar) için en iyisi

Tripleseat: Rezervasyon ve catering hizmetlerini yöneten restoranlar, oteller ve etkinlik mekanları için en iyisi

Etkinlik Planlama Yazılımını Nasıl Seçersiniz?

Etkinlik planlama yazılımlarını altı kritere göre değerlendirin: ş Akışı uygunluk, görünürlük, kimlerin erişebileceği, misafirleri nasıl yönettiği, hangi otomasyonları gerçekleştirdiği ve büyümenize paralel olarak değişen fiyat.

Takımınızla beyin fırtınası yapmak için ayrıntılı sorular şunlardır:

Ş Akışı uygunluk: Yazılım, sadece genel görevleri değil, takımınızın fiilen yaptığı işleri de yerine getirebiliyor mu? Görünürlük: Ayrı bir rapor oluşturmadan zaman çizelgelerini, sorumluları ve engelleri görebiliyor musunuz? Dış paydaşlarla iş yapma: Tedarikçiler, müşteriler, konuşmacılar ve sponsorlar gerekli erişim haklarına sahip olabilir mi? Misafir yönetimi: İhtiyacınız varsa, yazılım formları, biletleme, check-in ve takip işlemlerini yönetebiliyor mu? Otomasyon ve raporlama: Tekrarlanan idari işleri azaltabilir ve her etkinlikten ders çıkarmanıza yardımcı olabilir mi? Büyüdükçe değişen fiyat: Takımınız, etkinlikleriniz veya katılımcı sayınız arttıkça maliyet yine de makul olacak mı?

Profesyonel İpucu: Bir test ortamında değil, bir sonraki etkinliğinizde 30 günlük deneme sürümünü kullanın. Tedarikçiler ve son teslim tarihleri ile birlikte tam bir etkinlik sürecini başarıyla tamamlayan araç, satın almanız gereken araçtır. Bir sonraki uygun çözümü bulmak için demolara güvenmek, ileride gizli sorunlara yol açacaktır.

En büyük sorununuz bilet satışı değil de iç koordinasyon ise, ClickUp size tek bir Çalışma Alanı’nda zaman çizelgeleri, tedarikçi izleme, onaylar ve etkinlik sonrası takip özelliklerini sunar. Ayrıca, ClickUp’ın “Sonsuza Kadar Ücretsiz Planı”, öncelikle ödeme yapmanıza veya bir paket seçmenize gerek kalmadan tam bir etkinlik ş Akışını test etmenizi sağlar.

ClickUp'ta bir sonraki etkinliğinizi planlamaya başlayın!

Etkinlik Planlama Yazılımları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Çoğu etkinlik planlayıcısı aslında hangi yazılımı kullanıyor?

Çoğu etkinlik planlayıcısı tek bir yazılım yerine bir yazılım yığını kullanır: planlama için bir iş yönetimi aracı (ClickUp, Asana, Monday.com veya Trello) ile bir kayıt veya bilet satış aracı (Eventbrite, Cvent veya Whova) bir arada kullanılır. Reddit’in r/EventProduction ve Quora’daki konular, her şeyi tek bir yazılım paketine yüklemek yerine, her alanda en iyisi olan yazılımları bir arada kullanma yaklaşımını tutarlı bir şekilde ortaya koyuyor. Genel kural şudur: Lojistik ve onay işlemlerini takımınızın halihazırda çalıştığı platformda yürütün ve bilet satışını yalnızca halka açık satış yaptığınızda ekleyin.

Halka açık biletli etkinlikler için en iyi etkinlik yazılımı hangisidir?

Eventbrite, etkinlik duyurusu, ödeme ve keşif işlevlerini tek bir platformda bir araya getirdiği için halka açık biletli etkinlikler için en iyi seçeneklerden biridir. Bilet satışı ana işiniz olduğunda bu çok önemlidir. Cvent ve Whova da kayıt işlemlerinin yoğun olduğu programları destekleyebilir, ancak Eventbrite, kendi kendine hizmet veren lansmanlar ve daha küçük takımlar için daha kolay bir seçenektir.

Kurumsal konferanslar için en iyi etkinlik platformu hangisidir?

Cvent, mekan bulma, kayıt, yaka kartı basımı, katılımcı etkileşimi ve etkinlik sonrası analizleri büyük ölçekte desteklediği için kurumsal konferanslar için en uygun seçenektir. Bu yazılım, tek seferlik iç toplantılar değil, büyük veya sık sık düzenlenen konferanslar düzenleyen kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bunun karşılığında ise karmaşıklık ve maliyet söz konusudur.

Cvent ücretsiz deneme sürümü sunuyor mu?

Hayır, Cvent ücretsiz deneme sürümü sunmamaktadır. Erişim, bir demo ve size özel bir fiyat teklifi ile başlar. Karar vermeden önce denemek istiyorsanız, bilet satışına öncelik veren Eventbrite'ta ücretsiz etkinlikler yayınlayabilirsiniz; ClickUp ise "Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan" sunmaktadır. Cvent'i hızlı bir deneme sürümü olarak değil, satış konuşması gerektiren kurumsal bir satın alma olarak değerlendirin.

Etkinlik planlama yazılımının maliyeti nedir?

Etkinlik planlama yazılımlarının fiyatları ücretsizden yıllık beş haneli rakamlara kadar değişir. İş yönetimi araçları en ucuz olanlardır: ClickUp kullanıcı başına aylık 7 dolardan, Trello 5 dolardan, Asana ise 13,49 dolardan başlar. Planning Pod ve Cvent gibi kurumsal platformlar ise müzakereye dayalı yıllık sözleşmeler kullanır. Eventbrite'ta etkinlik yayınlamak ücretsizdir, ancak ücretli bilet başına %3,7 + 1,79 dolar ve %2,9 işlem ücreti alınır. Fiyatlandırma modelini etkinlik hacminize göre seçin. Not: Fiyatlar değişebilir, bu nedenle karar vermeden önce aracın resmi web sitesini kontrol edin.

Küçük takımlar için en kolay etkinlik planlama yazılımı hangisidir?

Trello, küçük takımlar için en kolay etkinlik planlama araçlarından biridir. Görsel Kanban panoları neredeyse hiç eğitim gerektirmez. Basecamp ise, bağımlılık izlemesinden çok iletişimin önemli olduğu durumlarda tercih edilebilecek bir başka güçlü seçenektir. Bunun karşılığında ise derinlikten ödün verilir: Etkinlikler daha karmaşık hale geldiğinde, daha fazla tedarikçinin dahil olduğu durumlarda veya daha sıkı raporlama gerektiğinde, hafif araçların yönetimi zorlaşır.

Etkinlik yazılımı yerine elektronik tablolarla bir etkinliği yönetebilir misiniz?

Evet, elektronik tablolar tek bir küçük etkinlik için işe yarayabilir, ancak ş akışına birden fazla sorumlu kişi, son tarih, tedarikçi ve onay süreci girdiğinde işler rayından çıkar. Sorun genellikle veri girişinde değil, koordinasyonda ortaya çıkar. ClickUp veya Trello gibi ücretsiz bir araç, ek maliyet getirmeden takımlara ortak görünürlük, hatırlatıcılar ve sahiplik sağlar.

Özel bir yazılım kullanmadan, örneğin elektronik tablolarla bir etkinlik planlayabilir misiniz?

Evet, özel bir yazılım olmadan da küçük bir etkinlik planlayabilirsiniz. Ancak sahipler, son tarihler, tedarikçiler ve onaylar eklendiğinde elektronik tablolar hızla işlevsiz hale gelir. İki kişi aynı sayfayı düzenlemeye başladığı veya bir tarih kayması olduğu anda sürüm karmaşası başlar. Trello gibi hafif bir araç veya ClickUp'ın "Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan"ı, size hiçbir ücret ödemeden sahiplik, hatırlatıcılar ve paylaşılan bir zaman çizelgesi sunar. Elektronik tabloları koordinasyon için değil, bütçeler için ayırın.

Küçük işletmeler için en iyi etkinlik planlama yazılımı hangisidir?

Çoğu küçük işletme için en iyi etkinlik planlama yazılımı, sonsuza kadar ücretsiz veya düşük maliyetli bir çalışma platformudur. Bu, özel bir etkinlik yazılım paketinden daha avantajlıdır. ClickUp ve Trello, kurumsal masraflar olmadan planlama, sahiplik ve zaman çizelgelerini kapsar. Bilet satıyorsanız, ücretsiz etkinlikler yayınlamaya izin veren Eventbrite'ı da ekleyin. Uyumluluk, ölçek veya katılımcı sayısı gerçekten gerektirmedikçe, Cvent gibi ağır platformları atlayın.

Etkinlik planlama yazılımı ile etkinlik yönetim yazılımı arasındaki fark nedir?

Etkinlik planlama yazılımları, zaman çizelgeleri, görevler, tedarikçiler, bütçeler ve onaylar gibi iç işleri yönetir (ClickUp, Asana, monday.com). Etkinlik yönetim yazılımları ise katılımcılara yönelik işleri yürütür: kayıt, biletleme, giriş işlemleri ve katılımcı etkileşimi (Cvent, Whova, Eventbrite). Kurumsal düzeyde ise bu ayrım belirsizleşir; Cvent gibi yazılım paketleri, planlama ş akışlarını kayıt odaklı bir platforma entegre eder.

Ücretsiz etkinlik planlama yazılımı var mı?

Evet, birkaç ücretsiz etkinlik planlama yazılımı mevcuttur. ClickUp, Trello, Asana ve monday.com, tek bir etkinlik için görevleri, sorumluları ve zaman çizelgelerini kapsayan, sonsuza kadar ücretsiz kullanım seçenekleri sunar. Eventbrite'ta etkinlik yayınlamak ücretsizdir ve yalnızca ücretli biletlerden komisyon alınır. Ancak şunu unutmayın: Ücretsiz planlarda otomasyonlar, görünüm sayısı veya koltuk sayısı sınırlıdır; bu nedenle etkinlikler işlevler arası hale geldiğinde veya tekrarlayan nitelik kazandığında bu planlar yetersiz kalabilir.