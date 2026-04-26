Kapasite Planlaması için Smartsheet Benzeri 8 Araç

Smartsheet, yapılandırılmış proje verilerini iyi yönetir, ancak canlı kapasite yerine elektronik tablo mantığına dayalı olarak geliştirilmiştir. Takımınız zamanını farklı projeler arasında bölüştürüyorsa ve birisi bir görevin yeniden atandığı anda planınız gerçeklerle uyuşmaz hale geliyorsa, bu araç artık ihtiyaçlarınızı karşılayamaz hale gelmiştir.

Bu kılavuz sekiz alternatifi ele almaktadır. Hızlı karar: Müşterilere zaman bazında fatura kesen ajanslar Float veya Productive'i incelemelidir. Karmaşık kaynak hesaplamaları yapan orta ölçekli takımlar için Wrike veya Runn idealdir. Kapasite planlarının gerçek işlerle aynı çalışma alanında yer almasını isteyen takımlar ClickUp'ı incelemelidir. Asana ve monday.com, bunları halihazırda kullanan takımlar için orta seviyede yer almaktadır. İhtiyacınız olan tek şey paylaşılan bir kullanılabilirlik görünümü ise Resource Guru en basit seçenektir.

Aşağıda: bir karşılaştırma tablosu, bu araçları değerlendirirken gerçekten önemli olan beş husus ve ardından her birinin dürüstçe belirtilen sınırlamalarını içeren bireysel incelemeler yer almaktadır.

Kapasite Planlama Yazılımı Nedir?

Kapasite planlama yazılımı, takımınızın gerçekçi olarak ne kadar iş üstlenebileceğini gösterir, ardından kimseyi bu sınırın ötesine zorlamadan yeni işleri atamanıza yardımcı olur. Bu yazılım, uygunluk durumunu, izinleri, mevcut görevleri ve (daha gelişmiş araçlarda) becerileri bir araya getirir; böylece "bu projeyi alabilir miyiz?" sorusu, içgüdüsel bir değerlendirme yerine verilerle yanıtlanır.

Bunun eskisine göre daha önemli olmasının nedeni: hibrit programlar, sözleşmeli işler ve üç ila beş proje arasında zamanını bölüştüren çalışanlar, iş yükünü görünmez hale getirdi. Bir elektronik tablo, kimin ne üzerinde çalıştığını izleyebilir. Ancak, iki teslim tarihi aynı Salı gününe denk geldiği için Priya'nın gelecek hafta %110 kapasiteyle çalışacağını size söyleyemez.

ClickUp Insight: Yöneticilerin yalnızca %15'i yeni görevler atamadan önce iş yüklerini kontrol ediyor. Diğer %24'ü ise görevleri yalnızca proje son teslim tarihlerine göre atıyor. Sonuç olarak, takımlar aşırı yükleniyor, takım üyeleri yeterince değerlendirilemiyor ve düzeltilmesi için üç hafta geç kalınan türden bir tükenmişlik ortaya çıkıyor. Gerçek Sonuçlar: Lulu Press, ClickUp otomasyonlarını kullanarak çalışan başına günde 1 saat tasarruf sağlıyor ve bu da iş verimliliğinde %12'lik bir artışa yol açıyor.

Kapasite Planlaması için Smartsheet Alternatiflerine Genel Bakış

Araç En uygun olduğu durumlar Öne çıkan özellik Fiyatlandırma Dürüst sınırlama ClickUp Kapasite, görevler ve belgeleri tek bir Çalışma Alanı'nda bir araya getirmek isteyen takımlar Canlı görevlere bağlı İş Yükü Görünümü; AI Atama ve Önceliklendirme Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur Özelliklerin derinliği, küçük takımlar için bir öğrenme eğrisidir Monday.com Teknik olmayan takımlar için görsel kapasite izleme İş yükü bileşeni, renk kodlu aşırı tahsis Ücretsiz; aylık kullanıcı başına 9 $'dan başlayan ücretli Gelişmiş iş yükü özellikleri daha yüksek kademelerde yer alır Wrike Çaba tabanlı zamanlama ile kurumsal kaynak planlaması Kaynak planlayıcı, yüzdeye dayalı atama Ücretsiz; kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretler Zor öğrenme süreci, karmaşık kullanıcı arayüzü Asana Birçok projeye yayılan portföy düzeyinde kapasite İş yükü görünümü, portföyler, zaman çizelgesi Ücretsiz; aylık 13,49 $'dan başlayan ücretli planlar İş yükü doğruluğu, tutarlı çaba tahminlerine bağlıdır Float Ajanslar için özel kaynak planlaması Görsel zamanlayıcı, karlılığı dikkate alan kaynak tahsisi Kullanıcı başına aylık 8,50 $'dan başlayan fiyatlarla Sınırlı proje yönetimi özellikleri Resource Guru İzin yönetimi ile basit takım planlaması Kullanılabilirlik çubuğu, çakışma algılama Kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla Temel raporlama, az sayıda entegrasyon Runn Hizmet takımları için gerçek zamanlı kapasite tahmini Senaryo planlama, geçici projeler Kullanıcı başına aylık 9 $'dan başlayan fiyatlarla Küçük kullanıcı topluluğu, sınırlı şablonlar Verimli Bütçelere bağlı ajans kaynak yönetimi Proje marjına bağlı kullanım Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan fiyatlarla Hizmet dışı işler için aşırı özellikler

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırmaya dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler; bu sayede önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

Biliyor muydunuz? Kuruluşların %50'sinde gerçek zamanlı proje KPI'ları bulunmuyor ve bu sonuçta her ay en az bir tam gününü manuel raporlama için harcıyor.

Takımlar Neden Kapasite Planlaması İçin Smartsheet Alternatifleri Arıyor?

Kaynak verileri satır ve sütunlar için fazla dinamik hale geldiğinde, takımlar genellikle kapasite planlaması için Smartsheet'i yetersiz bulur. Kapasite planlaması, canlı görev güncellemeleri, izin görünürlüğü, iş yükü tahmini, senaryo planlaması ve planı otomatik olarak güncelleyen görev değişikliklerine ihtiyaç duyar.

Smartsheet, yapılandırılmış proje verilerini iyi bir şekilde izleyebilir, ancak iş yükleri günlük olarak değiştiğinde, çalışanlar zamanlarını farklı projeler arasında paylaştığında veya yöneticilerin planlanan kapasiteyi fiili işlerle karşılaştırması gerektiğinde, takımlar genellikle daha bağlantılı bir sisteme ihtiyaç duyar.

Her araç, ihtiyacınız olan çözüm olduğunu iddia eder; bu da seçim yapmayı olması gerekenden daha zor hale getirir. İşte dikkat etmeniz gereken olmazsa olmaz özellikler:

Gerçek zamanlı iş yükü görünürlüğü: Zaman çizelgeleri değiştikçe otomatik olarak güncellenen, kimin aşırı yük altında olduğunu ve kimin şu anda boş kapasitesi olduğunu gösteren bir araca ihtiyacınız var

Senaryo planlama: İyi bir araç, karar vermeden önce "olası" senaryoları modellemenize olanak tanır; böylece yeni bir projenin takımınızın iş yükünü tam olarak nasıl etkileyeceğini görebilirsiniz

Kullanım izleme: Faturalandırılabilir ve faturalandırılamayan süreleri izleyerek, aşırı tahsis sorunu ortaya çıkmadan önce tespit edin

Beceriye dayalı görevlendirme: Daha iyi araçlar, geçmiş işler, rol ve uygunluk durumuna göre bir görevin kimin üstlenmesi gerektiğini önerebilir. Çoğu yönetici, bu verilere sahip olmadıkları için ön tanımlı olarak "en yakın olan kişiyi" seçer.

Mevcut araçlarla entegrasyonlar: Kapasite verilerinin doğruluğu, bu verilere beslenen iş verilerinin doğruluğuna bağlıdır. Takvimleriniz, zaman takibi sistemleriniz ve proje yönetimi sistemlerinizle entegre olan bir araç arayın

1. ClickUp

ClickUp, İş Yükü Görünümlerini Kullanarak Takım Kapasitesini Nasıl Dengeler?

ClickUp'ın kapasite planlamasındaki avantajı yapısaldır: İş Yükü Görünümü canlı görev verilerini kullanır, böylece görevler hareket ettiğinde kapasite de değişir. Bu, çoğu elektronik tablo tabanlı planlamayı bozan manuel senkronizasyon adımıyı ortadan kaldırır.

İş Yükü Görünümü, her bir kişinin görevlerini saat, görev sayısı veya hikaye puanları gibi özel çaba alanlarında tanımlanan kapasiteye göre eşler. Görevleri doğrudan görünümden kişiler veya zaman aralıkları arasında sürükleyebilirsiniz; görevleri hareket ettirdikçe iş yükü çubukları yeniden hesaplanır. Bu özellik sadece bir rapor değil, bir planlama yüzeyi olarak da işlev görür.

Gösterge panelleri, zaman takibi, görev ilerlemesi ve Çalışma Alanı'nda zaten bulunan Özel Alanlardan verileri alır. Planlanan kapasiteyi kaydedilen çabayla karşılaştırabilir, takımlar arasındaki dağılımı görebilir ve hiçbir şeyi dışa aktarmadan paydaşlarla canlı bir görünüm paylaşabilirsiniz.

ClickUp Brain, görevler, belgeler ve gösterge panelleri arasında yer alır. Proje ilerlemesini özetleyebilir, iş yükü kalıplarını ortaya çıkarabilir ve geçmiş işlere ve mevcut yüke dayalı olarak görevler önerebilir.

ClickUp Brain'in takımınızın iş yükünü izlemesine ve anahtar eğilimler konusunda sizi uyarmasına izin verin

Kapasite planlaması için AI Assign, kullanılabilirlik, iş yükü ve görev bağlamına göre görev sahiplerini önerir.

Dürüst görüş: ClickUp pek çok şey yapar ve bu genişlik bir bedeli vardır. Yalnızca paylaşılan kullanılabilirliğe ihtiyaç duyan ve daha geniş Çalışma Alanını öğrenmek istemeyen takımlar, Resource Guru veya Float gibi daha hafif araçların kurulumunun daha hızlı olduğunu göreceklerdir. Mobil İş Yükü Görünümü de masaüstü sürümüne göre daha sınırlıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Goals'u kullanarak hedefler belirleyin ve bunları görevlere bağlayarak planlanan kapasitenin gerçek çıktıya nasıl dönüştüğünü izleyin

Görev bağımlılıklarını haritalandırın ve ClickUp Gantt Grafiği Görünümü' nü kullanarak gecikmelerin zaman çizelgelerini ve takım yükünü nasıl etkilediğini anlayın

Takımınızın iş planlarına uygun özel alanlar kullanarak çabayı tanımlayın

Yerleşik ClickUp Proje Zaman Takibi , gelecekteki kapasite planlamasını iyileştirmek için zaman tahminlerini takip edilen zamanla karşılaştırmanıza olanak tanır

Zaman içinde kapasitenin nasıl değiştiğini gösteren 15'ten fazla esnek ClickUp Görünümü ile zaman çizelgeleri arasında iş planlaması yapın

İş ilerledikçe görev atamalarını ve ş akışı güncellemelerini yönetmek için otomasyonları kullanın

ClickUp'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Birleştirilmiş Çalışma Alanı, bağlam dağınıklığını ortadan kaldırır. Kapasite verileri, görevler ve iletişim tek bir yerde olduğundan, iş yükü görünürlüğünüz manuel senkronizasyona gerek kalmadan gerçeği yansıtır

AI destekli içgörüler, gizli kalmış kalıpları ortaya çıkarır. ClickUp Brain, görev önerileri sunarak ve riskleri işaretleyerek, reaktif sorun çözme yaklaşımından proaktif optimizasyona geçmenize yardımcı olur

Esnek kapasite birimleri her türlü iş akışına uyar. Saat, hikaye puanı veya görev sayısı kullanıyor olun, İş Yükü görünümü takımınızın çalışma şekline uyum sağlar

Dezavantajları:

Özelliklerin derinliği, hepsi bir arada platformlara yeni başlayan takımlar için gerçek bir öğrenme eğrisidir

Mobil İş Yükü Görünümü, masaüstü sürümüne göre daha az etkileşim gerektirir

İlk kurulum, Float gibi özel planlama araçlarına göre daha uzun sürer

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Her şeyin ClickUp'ta entegre olmasını seviyorum, bu sayede işlerin nasıl yapıldığını ve herkesin her hafta ne üzerinde çalıştığını anlamama yardımcı oluyor. Kapasite ve belgeler üzerinde görünürlük sahibi olmak, özellikle bizimki gibi bir ajansın proje yönetimi için gerçekten anahtar bir faktör. Her şeyin ClickUp altında olması sayesinde hiçbir şeyi kaçırmadığımızı takdir ediyorum. Ayrıca, ilk kurulum benim için gerçekten çok kolaydı.

Başka bir TrustRadius kullanıcısı şunları paylaşıyor:

Trello, Jira, Smartsheet, monday.com ve Basecamp'ı kullandım ve birkaç diğerini inceledim, ancak yalnızca ClickUp, bazı görevleri paylaşan ancak tüm görevleri paylaşmayan birden fazla takımla aynı araçta kendi işimi yönetmemi sağlayacak esneklik ve yapı kombinasyonuna sahip.

Monday.com, elektronik tablo odaklı bir arayüz olmadan görsel iş yükü izleme yapmak isteyen takımlar için güçlü bir Smartsheet alternatifidir. Görsel panoları, zaman çizelgeleri boyunca kimin kapasitesinin altında, üstünde veya tam kapasitede olduğunu gösteren renk kodlu çubuklarla iş yükü dağılımını bir bakışta anlaşılır hale getirir.

İşlerin yeniden dağıtılması da oldukça basittir. Yöneticiler, görevleri doğrudan İş Yükü bileşeninden sürükleyip bırakabilir.

Ayrıca, monday.com' un otomasyon tariflerini kullanarak sorunları proaktif bir şekilde çözebilirsiniz. Örneğin, bir takım üyesinin iş yükü belirli bir eşiği aştığında bir bildirim tetikleyecek şekilde bir otomasyon kurabilirsiniz; böylece takım üyesi iş yükü altında ezilmeden müdahale edebilirsiniz.

Dürüst görüş: Monday.com'un fiyatlandırması kullanıcı "paketleri" (3, 5, 10) şeklinde yapılandırılmıştır; bu da bu kademelere tam olarak uymayan takımlar için hızla pahalı hale gelebilir. En kullanışlı iş yükü özellikleri Pro planında yer almaktadır.

Monday.com'un en iyi özellikleri

İş yükü bileşeni: Renk kodlaması kullanarak takımın kapasitesini görsel çubuklarla gösterir ve aşırı yüklenmiş takım üyelerini anında vurgular

Zaman çizelgesi ve Gantt görünümleri: Potansiyel kaynak çakışmalarını ortaya çıkmadan önce tespit etmek için proje programlarını takımın uygunluk durumuna göre planlamanıza yardımcı olur

Entegrasyonlar: Slack, Google Takvim ve Zoom gibi araçlarla bağlantı kurar

Monday.com'un artıları ve eksileri

Artıları:

Son derece görsel arayüz, kolay öğrenilebilirlik

Esnek panolar birçok ş Akışına uyum sağlar

Kapasite uyarıları için güçlü otomasyon

Dezavantajları:

Kullanıcı grubu fiyatlandırması, kademeler arasındaki takımları cezalandırıyor

Gelişmiş kapasite özellikleri, daha yüksek ücretli planlarda sunulmaktadır

Karmaşık izleme akışları, önceden gerçek bir özel özelleştirme gerektirir

Ücretsiz

Temel: 9 $/kullanıcı/ay

Standart: 12 $/kullanıcı/ay

Pro: 19 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Monday.com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Monday.com hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

Monday Work Management hakkında en çok sevdiğim şey, projeleri düzenlemenin ve görevleri tek bir yerden izlemenin ne kadar kolay olduğu. Arayüz son derece görsel ve sezgisel, bu sayede tüm takım ilerlemeyi, son teslim tarihlerini ve sorumlulukları bir bakışta görebiliyor. Ayrıca otomasyon özelliklerini ve entegrasyonları da takdir ediyorum, çünkü bunlar manuel işi azaltıyor ve herkesin aynı çizgide kalmasına yardımcı oluyor. Genel olarak, işbirliğini daha sorunsuz hale getiriyor ve proje izlemesini çok daha verimli kılıyor.

3. Wrike

Wrike aracılığıyla

Wrike, kaynak tahsisinin gerçekten karmaşık olduğu büyük kuruluşlar için tasarlanmıştır. Bu platformu farklı kılan özelliği, çaba tabanlı planlamadır: yöneticiler, takım üyelerini görev sayısına göre değil, zamanın yüzdesine göre atar; bu da, çalışanlar birden fazla projeye dağılmış olduğunda kapasiteyi daha doğru bir şekilde değerlendirmeye olanak tanır.

Entegre zaman takibi, planlanan çabayı harcanan gerçek zamanla karşılaştırmanıza olanak tanır, böylece gelecekteki kapasite tahminleri her döngüde daha net hale gelir.

Dürüst görüş: Platformun öğrenme eğrisi oldukça diktir. Tam kaynak yönetimi paketi yalnızca İş Planı ve üstü planlarda kullanılabilir. Bazı kullanıcılar arayüzü karmaşık bulmaktadır.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Kaynak yönetimi modülü: Rol tabanlı erişim denetimlerini destekler, böylece doğru kişiler takımlar genelinde doğru kaynakları yönetir

İş yükü grafikleri: Dağıtım görünümlerini proje, takım veya kişiye göre filtreleyerek, teslimatı etkilemeden önce darboğazların tam olarak nerede oluştuğunu belirleyin

Raporlama ve analitik: Departmanlar genelinde kapsamlı kullanım raporları, liderlerin verimsizlikleri tespit etmesine ve veriye dayalı personel alımı kararları almasına yardımcı olur

Wrike'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Otomatik görev zamanlayıcıları, manuel giriş yapmaya gerek kalmadan çalışma saatlerini kaydeder

Resource Planner, yöneticilerin iş atamadan önce planlama senaryolarını test etmelerine olanak tanır

Kaynak talepleri, yapılandırılmış onay ş akışları üzerinden yönlendirilir

Dezavantajları:

Kurumsal iş yönetimine yeni başlayan takımlar için zorlu öğrenme süreci

Kaynak özelliklerinin tamamı yalnızca İş Planı ve üstü planlarda mevcuttur

Arayüz biraz karmaşık görünebilir

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: 10 $/kullanıcı/ay

İş: 25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Pinnacle: Satış ekibiyle iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Wrike hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

Wrike'den en iyi şekilde yararlanmak için tüm ayrıntılı özellikleri kullanmak zorunda değilsiniz. Yazılımı en azından son tarih ve atanan kişi izleme aracı olarak kullanabilir, yazılımı kullanmayı öğrendikçe yavaş yavaş daha fazla izleme fonksiyonu ekleyebilirsiniz. Yazılım, katmanlar halinde kullanabileceğiniz ve zamanla geliştirebileceğiniz şekilde gerçekten harika bir şekilde tasarlanmıştır.

Ekibiniz tükenmişlik yaşıyor mu? Kapasite planlama stratejileriyle ilgili bu videoyu izleyin ve sağlıklı bir çalışma ortamı için takımınızın iş yükünü optimize edin:

4. Asana

Asana aracılığıyla

Birden fazla projeyi yönetirken, genel durumu gözden kaçırmak ve takımınızı aşırı yüklemek kolaydır. Asana'nın İş Yükü görünümü, tüm portföyler genelinde görevleri dengelemenize yardımcı olur, böylece tükenmişliği önlemek ve en önemli girişimlerinizin uygun şekilde kaynaklandırılmasını sağlamak daha kolay hale gelir.

Görevler için belirlediğiniz çaba tahminlerine dayalı olarak kapasiteye ilişkin görsel bir genel bakış elde edersiniz. İşte sorun da burada: Takımınız çaba tahminleri konusunda disiplinli değilse, iş yükü görünümü size gerçek dışı bilgiler gösterir.

Dürüst görüş: Asana’nın portföy düzeyindeki özellikleri yalnızca Business ve üstü planlarda mevcuttur; bu da fiyatı rahatsız edici hale getirir. Kapasite birimleri saat veya puanlarla sınırlıdır ve bunun ötesinde esneklik çok azdır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Gösterge panelleri: Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için kapasite kullanımı, kaydedilen saatler ve iş yükü eğilimleri gibi gerçek zamanlı metrikleri görüntüleyin

Portföyler: Birden fazla projenin kapasitesini aynı anda izleyerek stratejik kaynak kararları almanıza yardımcı olur

Zaman çizelgesi görünümü: Proje programlarını takımın uygunluk durumuyla eşleştirerek, gecikmelere neden olmadan kaynak çakışmalarını tespit edin

Asana'nın artıları ve eksileri

Artıları:

Kapasite planlaması, hem departman hem de takım düzeyindeki görünümleri aynı anda destekler

200'den fazla araçla bağlantı kurar

Kapasite planları, iş yükleri ve portföylerle otomatik olarak senkronize edilir

Dezavantajları:

Kapasite planlaması, tutarlı çaba tahminlerine bağlıdır

Gelişmiş iş yükü ve portföy özellikleri için daha üst düzey planlar gereklidir

Runn veya Float gibi özel araçlara kıyasla ayrıntılı kaynak tahminleri konusunda daha az esnek

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş: 30,49 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Asana hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Portföy düzeyinde eklenen AI özellikleri, büyük projeler hakkında ilginç içgörüler sağlıyor. İlk testler, portföy raporlamasını standartlaştırmanın umut verici bir yolu olarak görünüyor.

İlginç Bilgi: Arı kovanları , görünüşte boşta duran bir yedek işgücü barındırır. Araştırmalar, bu arıların aslında talep üzerine devreye giren bir kapasite tamponu olduğunu ve yiyecek arama talebinin aniden arttığı veya bir görev gücünün kayıplar verdiği durumlarda devreye girdiğini göstermiştir. Doğa, yedek kaynak havuzları kavramını bağımsız olarak icat etmiştir!

5. Float

Float aracılığıyla

Eğer asıl sıkıntınız sadece kimin hangi iş için müsait olduğunu belirlemekse, tam donanımlı bir proje yönetimi platformu size gereğinden fazla gelebilir.

Float, öncelikle bir kaynak planlama aracı olarak geliştirilmiştir ve bu odak noktası açıkça görülmektedir. Görsel planlayıcı, kullanılabilirliği ve atamaları net bir zaman çizelgesinde gösterir. Sürükle ve bırak özelliği ile kişileri projelere atayabilir ve bunun herkesin iş yükü üzerindeki etkisini anında görebilirsiniz. Kapasite raporları, kullanım oranlarını, kaynak tahminlerini ve iş yükü dağılımını kapsar. Entegre izin izleme, tatilleri ve bayramları otomatik olarak kapasiteye dahil eder, böylece yanlışlıkla izinli olan birine iş planlamazsınız.

Dürüst değerlendirme: Proje yönetimi özellikleri yetersiz. Muhtemelen Float'ı ayrı bir görev aracıyla birlikte kullanacaksınız. Raporlama da hepsi bir arada platformlarda sunduğundan daha az kapsamlıdır ve mobil deneyim web uygulamasının gerisinde kalır.

Float'ın en iyi özellikleri

Beceri ve rol filtreleme: Rolleri ön tanımlı maliyet ve fatura oranlarıyla standartlaştırın ve konum, beceriler, kıdem ve daha fazlası için özel etiketler ekleyin; böylece iş için doğru kişiye sadece bir filtre uzaklıkta ulaşın

Görsel kaynak planlayıcı: Takımın uygunluk durumunu kolayca görmenizi ve kişileri projelere atamanızı sağlayan sade bir zaman çizelgesi arayüzü

Kapasite raporları: Gelecekteki talebi planlamanıza yardımcı olmak için kullanım oranları ve kullanılabilirlik tahminlerine ilişkin raporlar oluşturun

Float'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Projeleri gerçek maliyet ve fatura oranlarıyla tahmin eder, ardından planlar değiştikçe karlılığı anlık olarak izler

Canlı kullanım görünümü, kapasite fazlası ve marj risklerini bir arada gösterir

ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, Monday.com, Wrike, Slack, Google Takvim ve Outlook ile entegre olur

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Hepsi bir arada platformlara göre daha sınırlı raporlama

Web sürümünün arkasındaki mobil kullanıcı deneyimi

Float fiyatlandırması

Başlangıç: 8,50 $/kullanıcı/ay

Pro: 14 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Satış ekibiyle iletişime geçin

Float puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Float hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Proje zaman çizelgesini planlama ve programlama yeteneği nedeniyle bu platformu çok seviyorum. Bu platform verimliliği artırıyor ve takımların zaman dilimi içinde projeyi tamamlamak için daha iyi işbirliği yapmasını sağlıyor. Bu platformda en çok sevdiğim yanı, kuruluş için kritik öneme sahip daha iyi ve bilinçli karar vermeyi sağlayan raporlama özelliğidir. Bu platform, kullanıcılar için rahat olan daha az karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bunun dışında, proje yaşam döngüsünün yönetimi bu platformla çok verimli bir şekilde izlenebilir ve yönetilebilir.

6. Resource Guru

Resource Guru, kullanılabilirliğe odaklanan bir arayüzle takım planlamasını basitleştirir. En öne çıkan özelliği, her takım üyesinin rezerve edilmiş ve kullanılabilir zamanlarını bir bakışta gösteren kullanılabilirlik çubuğudur. Çakışma yönetimi, çift rezervasyonları commit etmeden önce otomatik olarak işaretler.

İzin yönetimi aynı planlama görünümünde yer alır, böylece tatiller, hastalık izinleri ve devamsızlıklar proje atamalarının yanında gösterilir.

Dürüst görüş: Resource Guru bir planlama aracıdır, proje yönetimi platformu değildir. Raporlama özellikleri basittir, entegrasyonlar büyük rakiplere göre daha kısadır ve gerçek görevler için ayrı bir araca ihtiyacınız olacaktır.

Resource Guru'nun en iyi özellikleri

Geçici rezervasyonlar: Takımlar, henüz onaylanmamış işler için takvime geçici rezervasyonlar ekleyebilir; böylece iş resmi olarak commit edilmeden önce ileriye dönük planlama yapılabilir

Zaman takibi: Takımlar, hızlı bir şekilde doldurulabilen zaman çizelgelerini kullanarak zamanı takip edebilir, tahmin edilen saatleri gerçeklerle karşılaştırabilir ve daha derinlemesine analiz için zaman çizelgesi verilerini dışa aktarabilir

Ekipman ve toplantı odası rezervasyonu: Resource Guru, aynı planlama arayüzünden sadece kişileri değil, ekipmanları ve toplantı odalarını da yönetmenizi sağlar

Resource Guru'nun artıları ve eksileri

Artıları:

Ajanslar, danışmanlık, inşaat, mühendislik ve BT sektörlerinde kullanılır

Onaylayıcı tabanlı rezervasyon ile organizasyonel hiyerarşileri destekler

Hızlı başlangıç

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Temel raporlama

Büyük rakiplere göre daha az entegrasyon

Resource Guru fiyatlandırması

Grasshopper: Kullanıcı başına aylık 5 $

Blackbelt: 8 $/kullanıcı/ay

Master: 12 $/kullanıcı/ay

Resource Guru puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Resource Guru hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşımında şöyle diyor:

Resource Guru'ya kolayca giriş yapıp nerede olacağımı kontrol edebilmeyi seviyorum, bu da takvimimi ve yıllık takvimimi önceden planlamama yardımcı oluyor. Belirli bir zamanda nerede olmamız gerektiğini yapılandırmak ve bilmek, kuruluşumuz için faydalıdır. Ayrıca kurulumu ve kullanımı çok kolay buluyorum. Sağlanan video oldukça açıklayıcıydı, bu da benim için kullanıma başlamayı kolaylaştırdı.

İlginç Bilgi: Netflix mühendisleri, "kaos mühendisliği" kavramını kısmen bir kapasite stres testi olarak yaygınlaştırdı; gerçek trafik gelmeden önce gizli kapasite sınırlarını bulmak için üretim ortamındaki sistemleri kasıtlı olarak çökertiyorlardı.

7. Runn

Runn aracılığıyla

Takımınız üzerindeki etkisini bilmeden yeni projelere commit etmek, teslim tarihlerinin üç ay geriye kaymasına neden olur. Runn, gerçek zamanlı kapasite tahminleri ve senaryo planlaması ile bu sorunu çözer; böylece herhangi bir anlaşma imzalamadan önce kaynak ihtiyaçlarınızı modelleyebilirsiniz.

Runn’ın kapasite grafikleri, zaman içinde takım kullanımını ve kullanılabilirliğini gösterir ve proje planları değiştikçe anlık olarak güncellenir. En güçlü özellik, “mevcut işlerimize bu projeyi de eklesek ne olur?” senaryosunu modellemenizi sağlayan senaryo planlamasıdır.

Örnek olarak, bir hizmet takımı, anlaşmayı imzalamadan önce yeni bir müşteri projesinin Haziran ayında tasarımcıları aşırı yükleyip yüklemeyeceğini, Temmuz ayında mühendisleri yetersiz kullanıp kullanmayacağını veya bir yükleniciye ihtiyaç duyup duymayacağını modelleyebilir.

Dürüst görüş: Runn’ın kullanıcı topluluğu küçüktür, bu da daha az şablon ve paylaşılan ş Akışı olduğu anlamına gelir. Float ve Resource Guru gibi, proje yönetimi özellikleri sınırlıdır, bu nedenle muhtemelen başka bir araçla birlikte kullanacaksınız. Entegrasyonlar da yerleşik platformlara göre daha sınırlıdır.

Runn'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kapasite tahmini: Runn, kullanım oranını dengede tutmak için işe alım, yeniden tahsis ve iş akışı kararlarına rehberlik eden gerçek zamanlı kapasite tahminleri sunar

Geçici projeler: Takımlar, yaklaşan işlerin kapasiteyi, zaman çizelgelerini ve teslimat riskini nasıl etkileyeceğini anlamak için geçici projeler modelleyebilir.

Proje aşamaları ve dönüm noktaları: Planlar, görevler, proje aşamaları, dönüm noktaları ve izinler kullanılarak oluşturulabilir; farklı zaman dilimleri arasında geçiş yapma imkanı da mevcuttur

Runn'ın artıları ve eksileri

Artıları:

Çalışanları görevler arasında yüzde dağılımına göre planlayın

Kurulumu kolay ve tüm takımlara kolayca yaygınlaştırılabilir

Özel etiketler, kişileri becerilerine, rollerine veya konumlarına göre filtreler

Dezavantajları:

Sınırlı proje yönetimi özellikleri

Daha küçük kullanıcı topluluğu, daha az şablon

Yerleşik rakiplere göre daha az entegrasyon

Runn fiyatlandırması

Lite: 9 $/kullanıcı/ay

Standart: 13 $/kullanıcı/ay

İleri düzey: Satış ekibiyle iletişime geçin

Runn puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Runn hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı bahsetme yapıyor:

Ürünün kullanımı, kullanım kolaylığı, personel/yardım/bot ile etkileşimler ve planlamamızda kar amacı gütmeyen bir kuruluşu destekleme istekliliği açısından her yönüyle olumlu bir deneyim. Çok memnun kaldık.

Biliyor muydunuz? Henry Gantt, görev sıralarını mevcut makine ve işgücü kapasitesiyle eşleştirerek üretim iş yüklerini zaman içinde planlamak için görsel bir araç olarak 1910-1915 yılları civarında Gantt grafiklerini icat etti. Bu grafikler, konseptinde neredeyse hiç değişiklik olmaksızın, dünyanın en yaygın kullanılan planlama araçlarından biri olmaya devam ediyor.

8. Verimli

Verimlilik aracılığıyla

Productive, kaynak planlamasını bütçeleme ve karlılık izleme ile birleştirerek size finansal ve operasyonel bir görünüm sunar. Planlama araçları, proje bütçelerinin yanı sıra takımın uygunluk durumunu da gösterir; böylece en değerli çalışanlarınızı en karlı işlere atayabilirsiniz.

Productive, çalışanların zamanını birden fazla müşteri projesine ayırdığı ve marjların kullanım doğruluğuna bağlı olduğu ajanslar için tasarlanmıştır. Kullanım raporları, faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz süreleri takip eder; ajansa özel özellikler ise avans ödemelerini ve proje marjlarını yönetir.

Dürüst görüş: Ajans odaklı olması hem bir artı hem de bir sınırlamadır. Hizmet sektöründe iş yapmıyorsanız, Productive'in sunduğu özelliklerin çoğu sizin için gereksiz masraf olacaktır. Ayrıca, gelişmiş raporlama özellikleri yalnızca daha pahalı planlarda mevcuttur.

En verimli özellikler

Kullanım tahminleri: Productive, takımların kullanım oranlarını görselleştirip tahmin etmelerine olanak tanır ve yeni projeler üstlenip üstlenmeme kararlarını destekler

Zaman takibi ve gerçekleşenler: Birisi Productive'da zaman kaydı yaptığında, bütçe tüketimi, kullanım oranı ve tahmin edilen marjlar otomatik olarak güncellenir

Proje ve görev yönetimi: Productive, görev yönetimi, kaynak tahsisi, zaman takibi, izin talebi yönetimi, bütçeleme ve CRM'yi bir araya getirir

Verimlilik açısından artıları ve eksileri

Artıları:

Onaylanmamış projeler için geçici rezervasyonlar, onaylanmış rezervasyonlara dönüştürülebilir

Zamanlama, izin ve tatil talepleriyle entegrasyon yapar

Slack, Google Takvim, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR ve Breathe ile bağlantı kurar

Dezavantajları:

Ajans odaklılık, hizmet dışı işletmeler için aşırı bir yaklaşımdır

Entegre kaynak ve finans yönetimine yeni başlayan takımlar için öğrenme eğrisi

Daha yüksek fiyatlı planlarda sunulan gelişmiş raporlama özellikleri

Verimli fiyatlandırma

Essential: 10 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 25 $/kullanıcı/ay

Ultimate: Satış ekibiyle iletişime geçin

Verimli puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Productive hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle bahsediyor:

Arayüzün ne kadar sezgisel ve kullanıcı dostu olduğunu çok seviyorum; bu sayede sisteme alışma süreci hızlı ve zahmetsiz oldu. Ayrıca, işbirliği araçları harika; farklı zaman dilimlerinde olsak bile takımımın bağlantılı ve uyumlu kalmasını sağlıyor.

Aslında hangisini seçmelisiniz?

Sadece zamanlama, proje yönetimi yükü yok: Float veya Resource Guru. Daha hızlı kurulur, kullanıcı başına maliyeti daha düşüktür ve mevcut görev aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ajans veya hizmet işi: Saatlik faturalandırma yapıyorsanız ve proje başına kâr marjına önem veriyorsanız Productive'i tercih edin. Daha hafif bir çözüm istiyorsanız Float'ı tercih edin.

Karmaşık kaynak hesaplamaları gerektiren orta ölçekli işletmeler: Portföyler arasında yüzdeye dayalı kaynak tahsisi için Wrike. Senaryo planlaması en büyük sorunsa Runn.

Zaten Asana veya Monday.com kullanıyorsanız: Elinizdeki araçları kullanın. Her ikisi de kapasite yönetimini yeterince iyi bir şekilde gerçekleştiriyor; bu nedenle, sadece bu amaçla geçiş yapmak genellikle zahmete değmez.

Kapasite planlamasının gerçek işin yanında olmasını mı istiyorsunuz: ClickUp. Avantajı yapısaldır — görevler hareket ettikçe iş yükü görünümü yeniden hesaplanır çünkü veriler aynıdır — bunun karşılığında ise öğrenme eğrisi daha geniştir.

Sekizinin hepsinde görülen ortak nokta: Float ve Resource Guru gibi planlayıcılar, tek ihtiyacınız olan şey kullanılabilirlik olduğunda kullanımı kolaydır, ancak plan işin dışında kalır. Birisi manuel olarak senkronizasyon yapmadıkça plan ve iş birbirinden uzaklaşır. ClickUp gibi entegre bir Çalışma Alanı, tasarımı sayesinde bu boşluğu doldurur.

ClickUp'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

Kapasite planlaması ile kaynak planlaması arasındaki fark nedir?

Kapasite planlaması, takımınızın üstesinden gelebileceği toplam iş miktarını anlamakla ilgilidir; kaynak planlaması ise belirli kişileri belirli görevlere atamakla ilgilidir. Kapasite planlaması, "Yeterli kapasitemiz var mı?" sorusuna cevap verirken, kaynak planlaması "Bu işi kim yapmalı?" sorusuna cevap verir.

Evet, her takım boyutu için uygun araçlar mevcuttur. Daha küçük takımlar basit bir planlama aracıyla başlayabilirken, daha büyük kuruluşlar genellikle kapasite planlamasını proje yönetimi ve raporlama ile birleştiren kapsamlı bir platforma ihtiyaç duyar.

AI destekli kapasite planlama araçları, canlı iş yükü verilerini analiz eder, görev sahipleri önerir, darboğazları işaretler ve kapasite risklerini özetler. Elektronik tablo tabanlı planlama, manuel güncellemelere bağlı olduğundan, son tarihler, atamalar veya kullanılabilirlik değiştiğinde güncelliğini yitirir.

Birçok özel kapasite planlama aracı entegrasyonlar sunar. Ancak, kapasite planlamasını görev yönetimi ile birleştiren ClickUp gibi hepsi bir arada bir çözüm, entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, ayrı araçların kullanımından kaynaklanabilecek veri senkronizasyonu sorunlarını da önler.