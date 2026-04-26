ClickUp'ta 10 Kurumsal İşletim Modeli Şablonu

Kurumsal işletim modeli şablonları, büyük kuruluşlarda kararların, süreçlerin, rollerin, metriklerin ve yönetişimin nasıl işlediğini belgeler. Çoğu kuruluş, hâlâ kimsenin yazıya dökmemiş olduğu işletim modelleriyle çalışmaktadır. "Tedarikçi sözleşmelerini kim onaylar?" veya "Bu kararın sorumluluğu kimdedir?" diye sorduğunuzda, cevap genellikle bir sistemde değil, birinin kafasında bulunur.

Bu, özellikle liderlerin %66'sının son iki yıl içinde işletme modellerini yeniden tasarladığı düşünüldüğünde, oldukça riskli bir çalışma şeklidir.

Kurumsal işletim modeli şablonları, bu işleri görünür kılar.

Bu şablonlar, görünmez olan "işimizi" belgelenmiş ve kullanılabilir bir hale getirir. Sonuç olarak, yeni işe alınanlar artık kurumsal bilgiyi çözmeye çalışmak zorunda kalmaz. Liderlik ile işi yapan takımlar arasında stratejik yön değişiklikleri kaybolmaz.

Bu kılavuz, 10 ücretsiz ClickUp kurumsal işletim modeli şablonunu, her birinin ne zaman kullanılacağını ve bunların takımların yönetişim, süreçler, hedefler, rutinler ve uygulamayı belgelemelerine nasıl yardımcı olduğunu ele almaktadır.

Biliyor muydunuz? Şirketlerin %63'ü işletme modeli dönüşüm hedeflerinin çoğunu gerçekleştirmiştir; ancak yalnızca %24'ü son derece başarılıdır. Bu fark genellikle günlük işler, sahiplik ve karar alma süreçlerinden kopuk olan dokümantasyondan kaynaklanmaktadır.

Kurumsal İşletim Modeli Şablonlarına Genel Bakış

Kurumsal İşletim Modeli Şablonu Nedir?

Bir kurumsal işletim modeli şablonu, büyük bir kuruluşun nasıl karar aldığını, sahiplikleri nasıl dağıttığını, süreçleri nasıl yönettiğini, performansı nasıl izlediğini ve stratejiyi uygulamaya nasıl bağladıığını belgeler.

En iyi kurumsal işletim modeli şablonları beş temel alanı kapsar: yönetişim, süreçler, insanlar, teknoloji ve metrikler. ClickUp'ta, takımlar belgeleri görevlere, sahiplere, gösterge panellerine, onaylara ve otomasyonlara bağlayabildiğinden bu şablonlar canlı ş Akışlarına dönüşür.

Hangi Kurumsal İşletim Modeli Şablonunu İlk Olarak Kullanmalısınız?

En büyük operasyonel eksikliğinize uygun şablonla başlayın. Karar alma süreci yavaşsa yönetişim şablonunu kullanın. Takımlar arasında iş akışları farklıysa süreç şablonunu kullanın. Strateji uygulamaya dönüşmüyorsa OKR şablonunu kullanın.

Kuruluşunuzun ihtiyacı varsa… Bu şablonla başlayın Tüm aktif stratejik işleri görün İş Kitabı Şablonu Stratejiyi aylık uygulamaya dönüştürün Operasyonel Plan Şablonu Takımları ölçülebilir hedefler etrafında uyumlu hale getirin Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu Misyon, vizyon ve değerleri netleştirin Vizyondan Değerlere Şablonu Karmaşık girişimleri hayata geçirin Uygulama Planı Şablonu Tekrarlanabilir ş akışlarını belgelendirin Şirket Süreçleri Belge Şablonu Yürütme adımlarını standartlaştırın Standart İşlem Prosedürleri Şablonu Günlük işleyiş ritmini iyileştirin Günlük İşletim Yöntemi Şablonu Devir teslimleri ve darboğazları görselleştirin Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu Onayları ve karar alma yetkilerini tanımlayın Yönetişim Planı Şablonu

En İyi 10 Kurumsal İşletim Modeli Şablonu

Aşağıdaki her şablon, üst düzey stratejik uyumdan günlük operasyonel uygulamaya kadar kurumsal işletim modelinin farklı katmanlarını ele almaktadır. Tüm şablonlar ClickUp'ta mevcuttur ve özel organizasyon yapınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir.

1. ClickUp'ın İş Kitabı Şablonu

ClickUp'ın Book of Work şablonu ile tüm aktif girişimleri tek bir yerden izleyin

ClickUp'ın "The Book of Work" şablonu, kuruluşunuzdaki tüm girişim ve projelerin tam portföyünü kapsar. Şablon, şu temel soruyu yanıtlar: Herkes aslında ne üzerinde çalışıyor?

Onlarca girişim departmanlar arasında yürütüldüğünde, liderler sahiplik, bağımlılıklar, kaynaklar ve stratejik uyum konusunda görünürlüğü kaybedebilir. Liderler, tam bir resme sahip olmadan kararlar almak zorunda kalır; bu, stratejik uyumun zayıf olduğunun klasik bir işaretidir ve girişimlerin yalnızca %48'inin iş hedeflerine ulaşmasına neden olur.

Araçlar ve takımlar arasında güncellemeleri takip etmek yerine, ClickUp Gösterge Panelleri kullanarak her girişimden gerçek zamanlı verileri tek bir yere toplayabilirsiniz. ClickUp Brain, portföy durumunu özetleyerek ve görev ilerleme modellerine göre risk altındaki işleri işaretleyerek bir adım daha ileri gitmenize yardımcı olur.

Bu şablon size şunları sağlamaya yardımcı olur:

Portföy görünürlüğü: İş birimlerinde yürütülen tüm aktif işleri tek bir görünümde görüntüleyin

Kaynak tahsisi: Takımların hangi alanlarda aşırı veya yetersiz taahhütlerde bulunduğunu görün

Stratejik uyum: Her bir girişimi kurumsal hedeflerle ilişkilendirin

Bağımlılık izleme: Projelerin nerede kesiştiğini veya kaynaklar için rekabet ettiğini belirleyin

İdeal kullanım alanları: İlerlemeyi izlemek, işleri hedeflerle uyumlu hale getirmek ve girişimler arasında koordinasyonu sağlamak için merkezi bir görünüm isteyen, birden fazla projeyi yöneten PMO'lar, strateji takımları ve operasyon liderleri.

Profesyonel İpucu: İş Kitabınızı üç aylık bir anlık durum raporu olarak değil, yaşayan bir belge olarak değerlendirin. Her liderlik senkronizasyonunda gözden geçirin; bir girişim İş Kitabında yer almıyorsa, bu girişim için kaynak ayrılmamalıdır.

2. ClickUp Operasyonel Plan Şablonu

ClickUp'ın Operasyonel Plan Şablonu ile stratejiyi uygulamaya dönüştürün

ClickUp'ın " " Operasyonel Plan Şablonu, yıllık stratejinizi üç aylık ve aylık proje yürütme planlarına dönüştürür. Yıllık stratejiyi üç aylık dönüm noktaları, aylık öncelikler ve haftalık uygulamalarla bağlantı kurar.

Çoğu zaman stratejik planlar slayt sunumlarında kalırken takımlar otomatik pilotta çalışır. Bu durum, takımların meşgul olmalarına rağmen mutlaka doğru işleri yapmadıkları bir sapmaya neden olur. Bu şablon, operasyonel plan öğelerini doğrudan ClickUp Görevleri ve Projeleri ile bağlayarak strateji ve uygulama arasında canlı bir bağlantı kurmanızı sağlar. Bir takım işi tamamladığında operasyonel plan otomatik olarak güncellenir, böylece manuel durum raporlamasına güvenmek zorunda kalmazsınız.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Strateji kademelendirme: Yıllık hedefleri üç aylık dönüm noktalarına ve aylık çıktılara bölün

Sahiplik netliği: Her bir operasyonel öncelik için sorumlu sahipler atayın

İlerleme izleme: Net KPI'larla planınıza göre uygulamayı izleyin

Düzeltme tetikleyicileri: İşler yolunda gitmediğinde ne zaman ve nasıl düzeltme yapılacağını tanımlayın

İdeal kullanım alanı: Operasyonel planları yürütmekten, görevleri, zaman çizelgelerini ve takımlar arası ilerlemeyi izlemekten sorumlu yöneticiler ve takım liderleri.

3. ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefleri Şablonu

ClickUp'ın Şirket OKR'leri ve Hedefler Şablonu'nu kullanarak şirket çapındaki hedefleri günlük işlerle uyumlu hale getirin

Birçok kuruluşta hedefler yılın başında belirlenir, ancak ikinci çeyreğe gelindiğinde hızla görünürlüğü kaybeder. Sonuç olarak, takımlar ortak bir görünüm olmadan birbirinden bağımsız hareket etmeye başlar ve öncelikler kaymaya başlar.

İşte bu noktada ClickUp’ın Şirket OKR’leri ve Hedefler Şablonu devreye giriyor. Bu şablon, OKR’lerin nasıl belirlendiğine ve izlendiğine bir yapı kazandırarak, şirket çapındaki hedefleri takımlara ve bireylerin fiilen yaptıkları işlere bağlar.

OKR'lerinizi doğrudan ClickUp'ın Çalışma Alanı, Alanlar, Klasörler ve Listeler hiyerarşisine eşler, böylece her şey birbiriyle bağlantılı kalır. Takımlar, günlük görevleri anahtar sonuçlarla ilişkilendirebilir, böylece günlük işlerin şirketin genel hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu daha kolay görebilir.

Bu şablon şunları sağlar:

Hiyerarşik uyum: Şirket Şirket hedefleri , departman ve takım düzeylerine kadar yayılır

Anahtar sonuçların tanımı: İlerlemeyi açıkça gösteren ölçülebilir sonuçlar belirleyin

Kontrol sıklığı: Odaklanmayı sürdürmek için düzenli inceleme aralıkları belirleyin

Fonksiyonlar arası görünürlük: Farklı takımların ortak hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu görün

İdeal kullanım alanları: Şirket genelindeki OKR'leri takım düzeyindeki uygulamalarla uyumlu hale getiren ve iş birimleri genelindeki ilerlemeye net bir görünürlük sağlayan liderlik ekipleri, PMO'lar ve bölüm başkanları.

İlginç Bilgi: Gallup'un araştırmasına göre, çalışanların yalnızca yaklaşık yarısı iş yerinde kendilerinden ne beklendiğini tam olarak bildiklerini kesin olarak onaylıyor.

4. ClickUp'ın Vizyondan Değerlere Şablonu

ClickUp'ın Vizyondan Değerlere Şablonu ile misyonunuzu, vizyonunuzu ve kılavuz ilkelerinizi tanımlayın

ClickUp'ın Vizyondan Değerlere Şablonu, kurumsal işletmenizin karar alma sürecine yön veren temel unsurları belgeler: misyon, vizyon, değerler ve stratejik ilkeler. Bu, işletim modelinizin "nasıl"ının ardındaki "neden"dir. Bu temel unsurlar oryantasyon sunumlarında gömülü kaldığında, karar alma süreci tutarsız hale gelir.

"Vizyondan Değerlere" şablonunuzu ClickUp Docs 'ta saklayın ve çalışma alanınızda bağlantı verin, böylece her zaman elinizin altında olsun. Yeni girişimler şekillenirken, takımlar bu belgelere başvurarak kararların ve önerilerin temel değerlerinizle uyumlu olmasını sağlayabilir.

Bu şablon, aşağıdakileri net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur:

Misyonun ifade edilmesi: Kuruluşunuzun amacının net bir şekilde ifade edilmesi

Vizyon tanımı: Kuruluşunuzun uzun vadede hangi yöne doğru ilerlediği

Değerlerin belgelenmesi: Tüm kararları yönlendiren davranış ilkeleri veya temel değerler

Stratejik ilkeler: Belirsiz durumlar için karar verme çerçeveleri

İdeal kullanım alanı: Şirketin vizyonunu, misyonunu ve değerlerini tanımlayan, takımların kararlarını ve girişimlerini uyumlu hale getirmek için ortak bir referans noktası arayan kurucular ve liderlik ekipleri.

5. ClickUp'ın Basit, Karmaşık ve Kurumsal Takımlar için Uygulama Planı Şablonu

ClickUp'ın Basit, Karmaşık ve Kurumsal Takımlar için Uygulama Planı Şablonu ile her türlü karmaşıklık düzeyindeki uygulamaları yönetin.

Basit, Karmaşık ve Kurumsal Takımlar için Uygulama Planı Şablonu, organizasyonel karmaşıklığa dayalı kademeli proje uygulama çerçeveleri sunar. Bu şablon, bir startup'ın uygulama yaklaşımının çok uluslu bir kurumsal şirketinkinden temelden farklı olduğunu kabul eder.

ClickUp'ın çoklu görünümlerini kullanarak uygulama karmaşıklığını yönetin: zaman çizelgesi bağımlılıkları için ClickUp Gantt grafikleri, aşama-kapı ilerlemesi için ClickUp Pano görünümleri ve ayrıntılı görev yönetimi için ClickUp Liste görünümleri. ClickUp Otomasyonları ile aşama geçişlerini ve paydaş bildirimlerini otomatik olarak tetikleyin.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Karmaşıklık değerlendirmesi: Durumunuza en uygun uygulama kademesini belirleyin

Paydaş haritalama: Uygulamadan etkilenen tüm tarafları belirleyin

Aşamalı uygulama: Uygulamayı yönetilebilir aşamalara bölün

Risk azaltma: Yaygın uygulama zorluklarını önceden tahmin edin ve bunlara yönelik planlar yapın

İdeal kullanım alanı: Herhangi bir karmaşıklık düzeyinde zaman çizelgelerini, bağımlılıkları ve takımlar arası koordinasyonu yönetmek için net bir plana sahip, yeni girişimler veya sistemler hayata geçiren takımlar

6. ClickUp tarafından hazırlanan Şirket Süreçleri Şablonu

ClickUp'ın Şirket Süreçleri Şablonu ile takımlar arasında işlerin nasıl yapıldığını belgelendirin

Hiç bir sürecin nasıl işlediğini, hiçbir yerde yazılı olmadığı için birine sormak zorunda kaldınız mı?

Genellikle işler bu noktada bozulmaya başlar. Takımlar hafızalarına güvenir; aynı sürecin farklı sürümleri ortalıkta dolaşır ve takım büyüdükçe işler tutarsız hale gelir.

ClickUp'ın Şirket Süreçleri Belge Şablonu, işlerin gerçekte nasıl yapıldığını belgelemek için tek bir yer sunar. Bu şablon, takımların gelecekteki girişimler için güvenebileceği ortak bir referans noktası haline gelir.

ClickUp belgeleri ve iç içe geçmiş sayfalar kullanarak süreçleri düzenleyebilirsiniz. Bunları, bunları yürüten ş akışlarına doğrudan bağlayarak, dokümantasyonun işin kendisiyle bağlantılı kalmasını sağlayın.

Bu şablon size şu konularda yardımcı olur:

Süreç envanteri: Tüm önemli iş süreçlerini fonksiyonlarına göre kataloglayın

Süreç sahipliği: Süreç bakımından sorumlu, net sahipler atayın

Sürüm kontrolü: Zaman içindeki süreç değişikliklerini izleyin

Çapraz referans eşlemesi: Süreçlerin birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu ve birbirlerine nasıl bağımlı olduklarını gösterin

İdeal kullanım alanı: Takımlar arasında iş süreçlerini belgelemek ve sürdürmek için merkezi bir sistem kuran operasyon ekipleri ve süreç sahipleri.

Profesyonel İpucu: Süreçleri belgelendirirken, en deneyimli çalışanınız için değil, en yeni işe alınan çalışanınız için yazın. Bir süreç belgeği çok fazla bağlam bilgisi gerektiriyorsa, personel değişiminden sonra geçerliliğini yitirecektir.

7. ClickUp'ın Standart İşlem Prosedürleri Şablonu

ClickUp'ın Standart İşlem Prosedürleri Şablonu ile tekrarlanabilir şakışlarını standartlaştırın

Aynı sürecin, kimin üstlendiğine bağlı olarak nasıl farklı şekilde tamamlandığını hiç fark ettiniz mi?

İşte işler bu noktada kontrolden çıkar. Takımlar adımları atlar, talimatları farklı şekilde yorumlar ve tutarsız sonuçlar ortaya çıkar.

ClickUp'ın Standart İşlem Prosedürleri Şablonu, takımınıza süreçleri yürütmek için net ve tekrarlanabilir bir yol sunar. Her adımı bir kez tanımlarsınız ve herkes aynı yolu izler.

Her bir SOP'yi, önceden oluşturulmuş ClickUp Kontrol Listeleri, ClickUp Aatan Kişiler ve son teslim tarihleri içeren bir ClickUp Görev Şablonuna dönüştürün. Birisi bir süreci yürüttüğünde, bir görev oluşturur ve adımları takip eder. Ayrıca, bir görevi kapatmadan önce kontrol listesinin tamamlanmasını zorunlu kılmak için ClickUp Otomasyonlarını da kullanabilirsiniz.

Bu şablon şunları oluşturmanıza yardımcı olur:

Adım adım dokümantasyon: Herkesin takip edebileceği açık ve sayılı prosedürler

Rol gereklilikleri: Her bir prosedürü kimin gerçekleştirebileceğini ve gerçekleştirmesi gerektiğini tanımlayın

Ön Koşullar: Bir göreve başlamadan önce nelerin hazır olması gerektiğini netleştirin

İstisna yönetimi: Standart prosedürlerin geçerli olmadığı durumlarda yapılacakları açıklayın

İdeal kullanım alanı: Herkesin aynı şekilde uyması gereken net bir adım adım sisteme sahip, işe alım, destek veya operasyonlar gibi tekrarlanabilir ş akışlarını yöneten takımlar.

8. ClickUp'ın Günlük İşletim Yöntemi Şablonu

ClickUp'ın Günlük İşletim Yöntemi Şablonu ile günlük uygulamaları planlayın ve izleyin

Bazı roller rutinler üzerine kuruludur. Bu rutinler net bir şekilde tanımlanmadığında, performans düzensiz hale gelir ve ölçülmesi zorlaşır.

ClickUp'ın Günlük İşletim Yöntemi Şablonu, takımlara her gün gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri planlamak ve takip etmek için yapılandırılmış bir yol sunar. Bu şablon, tutarlılığın sonuçları belirlediği satış, müşteri başarısı ve operasyon gibi roller için özellikle yararlıdır.

Yineleyen görevler oluşturarak her günün planını otomatik olarak hazırlayabilir ve ClickUp'ın Proje Zaman Takibi özelliğini kullanarak zamanın nasıl harcandığını takip edebilirsiniz.

Gösterge panellerini kullanarak takımların günlük faaliyetlerini ne kadar tutarlı bir şekilde tamamladığını ve performansın nerede düşmeye başladığını görün.

Bu şablon, aşağıdakileri oluşturmanıza yardımcı olur:

Zaman dilimlerine ayrılmış faaliyetler: Gününüzü faaliyet türüne göre odaklanmış iş bloklarına ayırın

Öncelik sıralaması: İvmeyi ve odaklanmayı sürdürmek için görevlerin sırasını planlayın

Metrik izleme: Günlük uygulamaları net performans hedeflerine göre ölçün

Alışkanlık pekiştirme: Tutarlı çıktıları destekleyen güvenilir rutinler oluşturun

İdeal kullanım alanı: Satış, müşteri başarısı veya operasyonlar gibi yapılandırılmış günlük akışlara sahip ve günlük faaliyetleri planlamak, izlemek ve takip etmek için tutarlı bir sistem isteyen takımlar.

ClickUp Insight: Tüm çalışanların yarısından fazlası (%57), işle ilgili bilgileri bulmak için iç belgeleri veya şirket bilgi tabanını tarayarak zaman kaybediyor. Peki bulamadıklarında ne oluyor? Her 6 kişiden 1'i, işleri bir araya getirmek için eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini tarayarak kişisel çözüm yollarına başvuruyor. ClickUp Brain, tüm Çalışma Alanınızdan ve entegre edilmiş üçüncü taraf uygulamalardan alınan anlık, yapay zeka destekli yanıtlar sunarak arama ihtiyacını ortadan kaldırır; böylece zahmetsizce ihtiyacınız olan bilgiye ulaşırsınız.

9. ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile şakışlarını görselleştirin ve darboğazları belirleyin

İşin takımlar arasında nasıl aktığını anlamaya çalışırken, metin ağırlıklı belgeler nadiren yardımcı olur. Bu belgeler, özellikle süreçlerin çakıştığı veya yavaşladığı durumlarda, genel resmi gözden kaçırır.

ClickUp'ın Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu, süreçlerin kuruluşunuzda nasıl akışta olduğunu görsel olarak haritalandırmanızı sağlar. Bu şablon, takımların her şeyin nasıl birbirine bağlı olduğunu görmesi gereken atölye çalışmaları, süreç incelemeleri ve işlevler arası tartışmalar için idealdir.

ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak süreçleri gerçek zamanlı olarak birbiriyle ilişkilendirebilirsiniz. Ardından fikirleri görevlere dönüştürün ve bunların temsil ettiği ş Akışlarına bağlayın.

Bu şablon, aşağıdakileri görselleştirmenize yardımcı olur:

Süreçlerin birbiriyle bağlantısı: Ş akışlarını takımlar ve sistemler arasında birbirine bağlı adımlar olarak haritalandırın

Devirlerin gerçekleştiği yerler: Yürütme sırasında sahipliğin tam olarak nereye geçtiğini görün

İşlerin yavaşladığı noktalar: Akıştaki darboğazları ve verimsizlikleri belirleyin

Nerede iyileştirme yapılmalı: Basitleştirilebilecek veya optimize edilebilecek alanları vurgulayın

İdeal kullanım alanı: İş akışlarını uyumlu hale getirmek ve darboğazları tespit etmek için ortak bir görsel alana ihtiyaç duyan, departmanlar arası iş akışlarını haritalandıran ve iyileştiren takımlar.

10. ClickUp'ın Yönetişim Planı Şablonu

ClickUp'ın Yönetişim Planı Şablonu ile karar sahipliğini ve onay akışlarını tanımlayın

Sahiplik net olmadığında karar alma süreci yavaşlar. İnsanlar onay bekler, sorunları çok geç üst yönetime bildirir veya yanlış paydaşları sürece dahil eder.

ClickUp'ın Yönetişim Planı Şablonu, bunu sistem düzeyinde düzeltmenize olanak tanır. Kararları kimin vereceğini, nasıl ilerleneceğini ve bir durumun üst düzeye taşınması gerektiğinde ne olacağını tanımlamanıza yardımcı olur.

Takımlar, işleri anlık olarak çözmeye çalışmak yerine net bir yol izler. Roller, sorumluluklar ve beklentiler her zaman görünürlükte olduğundan, kararlar daha hızlı ve daha az gidip gelmeyle alınır.

Proje yönetişim çerçevelerini doğrudan ş akışlarınıza entegre ederek bir adım daha ileri gidebilirsiniz. Onay eşiklerini ve eskalasyon tetikleyicilerini ayarlamak için ClickUp Özel Alanları ve Otomasyonları kullanın. Bir talep bir kişinin yetki sınırlarını aştığında, ClickUp bunu otomatik olarak doğru onaylayıcıya yönlendirir, böylece hiçbir şey belirsizlik içinde kalmaz.

Bu şablon, aşağıdakileri tanımlamanıza yardımcı olur:

Karar sahipliği: Hangi kararları kim verir ve hangi düzeyde?

Onay akışı: Kararların talep aşamasından çözüme kadar nasıl ilerlediği

Eskalasyon yolları: Kararların ne zaman ve nerede üst kademelere iletildiği

Yönetişim kontrol noktaları: Kararların zaman içinde nasıl gözden geçirildiği

İdeal kullanım alanları: Projeler ve departmanlar arasında net karar alma sahipliği ve onay akışları ayarlayan liderlik takımları ve PMO'lar.

ClickUp ile İşletim Modelinizi Oluşturun

ClickUp, işletim modeli belgelerini ve günlük uygulamaları tek bir çalışma alanında bir araya getirir. Takımlar, yönetişim planlarını, SOP'leri, OKR'leri, süreç haritalarını, günlük rutinleri ve portföy çalışmalarını, işlerin ilerlemesini sağlayan görevlere ve gösterge panellerine bağlayabilir.

Kurumsal işletim modeli şablonları, soyut stratejileri takımların kullanabileceği bir şeye dönüştürür. En iyi şablonlar, kararların kime ait olduğunu, işlerin nasıl yürüdüğünü ve başarının nasıl ölçüldüğünü tanımlar.

İşletme modeliniz işin yapıldığı yerde uygulandığında, rafta tozlanmaktan çıkar ve uygulamaya yön vermeye başlar.

ClickUp ile bugün ücretsiz olarak başlayın!

Sık Sorulan Sorular

İşletme modeli şablonunun 5 bileşeni nedir?

Beş temel bileşen şunlardır: süreçler (işlerin nasıl yapıldığı), insanlar (roller ve yapı), teknoloji (araçlar), yönetişim (karar verme yetkileri) ve metrikler (performansın nasıl ölçüldüğü).

Kurumsal işletim modeli şablonu, iş modeli kanvasından nasıl farklıdır?

İş modeli kanvası, müşteriler için dışsal olarak nasıl değer yarattığınızı açıklarken, işletme modeli şablonu ise bu değeri sunmak için içsel olarak nasıl çalıştığınızı açıklar.

İşletme modeli şablonlarını SaaS girişimleri veya daha küçük takımlar için kullanabilir miyim?

Evet, ClickUp'ın işletim modeli şablonları daha küçük takımlar için de aynı derecede etkilidir. Süreçleri erken aşamada belgelemenize yardımcı olurlar, böylece önemli bilgiler insanların kafasında kalmaz ve takımınıza büyümesi için net bir yapı sağlarlar.