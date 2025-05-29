Güçlü bir şirket kültürü oluşturmanıza yardımcı olacak 100 takım temel değer örneği

Şirket olarak neye değer veriyorsunuz?

Bu, birçok iş sahibi için uğraşılan bir sorundur. Kuruluşunuzu doğru bir şekilde temsil eden bir temel değerler liste oluşturmak zor olabilir, ancak bunu doğru bir şekilde yapmak önemlidir.

Kurumsal değerleriniz, işyeri kültürünüzün temelini oluşturur. Başkalarına şirketiniz hakkında içgörü sağlar ve işe alım çabalarınız, çalışan bağlılığı ve genel başarınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Şirketinize ilham vermek ve iş kültürünüzü tanımlamak için, takımınız için 50 yaygın temel değer örneği ve farklı sektörlerdeki başarılı şirketlerden 50 temel değer örneği sunuyoruz. İster yeni başlıyor olun ister yıllardır iş hayatında olun, bu 100 örnek size ve takımınız için neyin önemli olduğunu belirlemeniz konusunda ilham verecektir!

📋 Temel Değer Kontrol Listesi☑ Net☑ Uygulanabilir☑ Misyonunuzla uyumlu☑ Hatırlanması kolay☑ Takımın günlük işleriyle alakalı

Şirketin Temel Değerleri Takımınıza Nasıl Yardımcı Olabilir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, temel değerler, kuruluşunuzun ortak ve temel inançları, vizyonu, misyonu, kişisel ve iş ahlakı ile temel ilkeleridir.

Bu, şirketinizin kişiliği, organizasyonunuzun DNA'sı, şirketinizin varlık nedeni ve işinizi misyon ve vizyonunuza doğru sürekli yönlendiren yol göstericidir. İşinizi doğru yönde ilerletmek için, farklı departmanlardaki takımların birlikte çalışması, aynı değerlere inanması ve bunları iş yerinde tutarlı bir şekilde uygulaması gerekir.

Eğer kendinize "Bunların ne önemi var ki?" diye soruyorsanız, işte size birkaç neden:

Performans : Temel değerler kurumsal strateji ve hedeflerle uyumlu olduğunda, takımlar en iyi performanslarını sergileyebileceklerini hissederler

Yetenek Kazanımı : Organizasyon kültürünüz, potansiyel çalışanların yeni bir pozisyon ararken şirketinizin kendi kişisel temel değerleri, öncelikleri ve hedefleri ile uyumlu olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilir.

Rekabetçilik : Şirketin neyi temsil ettiğini bilmek, sizi pazarda ve işveren olarak daha rekabetçi hale getirir

İş Kararları: Şirket kültürünüzü bilmek, yöneticilerin ve proje yöneticilerinin bilinçli kararlar almasına ve daha akıllı, hesaplanmış riskler almasına yardımcı olabilir

Takımınızı şekillendirmek için seçebileceğiniz yaygın temel değerler için aşağıdaki listeye göz atın!

💡 Profesyonel İpucu: Şirket değerleriniz karar verme sürecinizi etkilemiyorsa, muhtemelen doğru değerler değildir.

İşletmeniz için 50 Takım Temel Değer Örneği

1. Saygı ve Dürüstlük 2. Kalite 3. İnovasyon 4. Takım Çalışması 5. Sorumluluk 6. Şeffaflık 7. İşbirliği 8. Sürekli Öğrenme 9. Olumlu Düşünme 10. Sadakat 11. Empati 12. Kapsayıcılık 13. Yaratıcılık 14. Tutku 15. Dürüstlük 16. Çeşitlilik 17. Uyum 18. Esneklik 19. Açık Fikirlilik 20. İletişim 21. Bireyselliğe Saygı 22. Dakiklik 23. Eğlence 24. Minnettarlık 25. Profesyonellik

26. Proaktiflik27. Problem çözme28. Kişisel gelişim29. Mükemmelliğe bağlılık30. Objektiflik31. Olumlu tutum32. Hırs33. Hizmet kalitesi34. Mükemmellik35. Güvenilirlik36. Taahhütlere sadakat37. Büyüme Zihniyeti38. İş/Yaşam Dengesi39. Çözümlere Odaklanma40. Beklenenden Fazlasını Yapma41. Gizliliğe Saygı42. Müşterileri Dinleme43. Büyüme Fırsatlarını Takip Etme44. Beceriklilik45. Öz Farkındalık46. İşbirliği47. Takım Çalışması48. Öğrenmeye İstekli Olma49. Profesyonel Ağlar Geliştirme50. Alanınızda Uzman Olma

📣 Takım Egzersizi: Ekibinize şunu sorun: Hangi değer bizi en iyi temsil ediyor ve hangisi üzerinde en çok iş yapmamız gerekiyor?

Takımınız için En İlham Verici 50 Şirket Temel Değer Örneği

Şimdi, günümüzün en başarılı şirketlerini şekillendiren en iyi ve en yaygın temel değerlerden bazılarını keşfetme zamanı. İşte 50 şirket ve en önemli değerleri!

Temel değerler:

1. En iyi müşteri deneyimini sunun

Müşterilerimizi her şeyin önüne koyar, beklentilerini aşmak ve her temas noktasında unutulmaz, olumlu deneyimler yaratmak için çaba gösteririz.

2. Mevcut duruma meydan okuyun, sınırları zorlayın

İşlerin nasıl yapıldığını sorgulamaktan çekinmiyoruz. Yenilikler yapıyoruz, denemeler gerçekleştiriyoruz ve sektörümüzde gelişmek ve liderlik etmek için yeni yollar arıyoruz.

3. Sıkı çalışmayı benimseyin, zor işler yapılacak

Anlamlı bir ilerleme için çaba ve azim gerektiğini bilerek, zorlu zorlukları kararlılık ve dirençle üstleniyoruz.

4. Aciliyet duygusu yaratın

Hızın önemli olduğunu bilerek, hızlı ve kararlı hareket ederiz. Eyleme öncelik verir ve ivmeyi yüksek tutarız.

5. Her gün %1 büyüyün

Sürekli iyileştirme, DNA'mızın bir parçasıdır. Her gün, hem bireysel olarak hem de takım olarak öğrenmeye, uyum sağlamaya ve daha iyi olmaya çalışıyoruz.

6. Detaylara önem verin

Mükemmellik ayrıntılarda gizlidir. İşimize büyük özen gösterir, yaptığımız her şeyde kalite ve hassasiyeti garanti ederiz.

7. Hırslı olun

Hırslı ve azimli olmaya devam ediyor, öğrenmek, büyümek ve daha fazlasını başarmak için her zaman yeni fırsatlar arıyoruz.

8. Azimli olun

Kaynaklarımızdan en iyi şekilde yararlanır, yaratıcı düşünür ve çözümler buluruz — koşullar zor veya kaynaklar sınırlı olsa bile.

9. Ne demek istiyorsanız onu söyleyin, söylediğinizin arkasında durun

Açık ve dürüst bir şekilde iletişim kurarak, şeffaflık ve doğrudanlık yoluyla güven inşa ediyoruz.

10. İşte çalışmaktan keyif alın

Olumlu, destekleyici ve keyifli bir iş ortamı yaratıyoruz. Başarıları kutluyoruz, birlikte gülüyoruz ve iş yerini hepimizin olmak istediği bir yer haline getiriyoruz.

Temel değerler:

Empatiyi teşvik edin

Liderlerin ve temsilcilerin birbirlerine ve müşterilerine karşı empatik ve nazik olmalarını teşvik eder

Ustalık becerisini hızlandırın

Dürüstlük gösterin ve tüm eylemlerinizin sorumluluğunu üstlenin

İş yerinde çeşitliliği destekleyin

İç programlar aracılığıyla uyumu teşvik edin, eşit fırsatlar sağlayın ve kapsayıcılığı uygulayın

⚖️ Temel Değer Dengesi: Empati gibi "insani" değerleri, hesap verebilirlik gibi performansa odaklı değerlerle birleştirmeyi deneyin.

Temel değerler:

Erişilebilirlik

Tüketicilere, küçük işletmelere ve diğer kuruluşlara hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları donanım, yazılım, hizmet ve teknolojiye erişim imkanı sağlamaya inanıyoruz.

Eğitimi destekleyin

Eğitim, herkese potansiyelini gerçekleştirmesi için daha fazla yol sunar; bu nedenle, 100'den fazla ülkedeki ortaklıklarımız aracılığıyla her türlü geçmişe sahip insanlara öğrenme fırsatı sağlayıcıyız.

Kapsayıcılık, ırk eşitliği ve adalet

Küresel bir lider olarak Apple, dünya çapında eşitliği teşvik etme ve adaletsizliklerle mücadele etme sorumluluğunun bilincindedir.

📝 Biliyor muydunuz? Tanımlanmış anahtar değerlere sahip şirketler, anahtar performans göstergelerinde rakiplerinden daha iyi performans gösterme olasılığı daha yüksektir.

Temel değerler:

Samimi

Samimi, güvenilir ve dürüstüz.

Yenilikçi

Son derece yaratıcıyız ve her zaman yeni fikirleri iş dünyasının gerçekleriyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz.

Katılımcı

Kapsayıcı ve açık bir yapıya sahibiz; müşterilerimiz, iş ortaklarımız, çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz topluluklarla aktif bir şekilde etkileşim halindeyiz.

Temel değerler:

Güven ve özen

Dürüstlük, şefkat, samimiyet ve saygı göstererek güven ortamı yaratın.

İnovasyon

Büyük fikirler üretmek için büyüme odaklı bir zihniyet sergilerken, aynı zamanda değer sağlayın ve günlük etkileşimlerden keyif alın.

İş gücüne değer vermek

Liderler ve verimli takımlar yetiştirmek için her çalışanın başarısına öncelik verin.

🌟 Öne Çıkan Nokta: LinkedIn’in “Güven ve Özen” değeri, duygusal zekanın nasıl stratejik bir avantaj olabileceğini gösteriyor.

Temel değerler:

Yenilikçi

Düşünce yapımız özgün ve yaratıcıdır. Bizim için inovasyon, ön tanımlı bir zihniyet, yani işleri iyileştirmeye yönelik içgüdüsel bir arzudur.

Samimi

En iyi ilişkiler karşılıklı güven ve saygıya dayanır. Yaptığımız her şeyde adil ve şeffaf olmak istiyoruz. Ayrıntılara takılmayız; birbirimizin harika bir iş yapacağına güveniriz.

Eğlenceli

Eğlenceye evet diyoruz. Biz eğlenceli bir şirket ve eğlenceli bir markayız. Her zaman öyleydik. Kendimizi asla fazla ciddiye almıyoruz.

Temel değerler:

Müşterilerimizi hayran bırakın

Müşterilerimize güvenebilecekleri yüksek kaliteli ürünler ve misafirperverlik sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Müşterilerimizin yüzünde bir gülümseme bırakmak için çok iş yapıyoruz.

Tam sahiplik

Azimliyiz. Hiçbir iş bizim için çok küçük, hiçbir zorluk çok büyük değildir. Hepimiz bu işin içindeyiz. Uzun vadeli düşünüyor ve her zaman Lyft'in bir bütün olarak iyiliği için en iyisini yapıyoruz. Asla "bu benim işim değil" demiyoruz.

Gurur duyun, alçakgönüllü olun

İşimizle gurur duyuyoruz ve ne yaparsak yapalım, en iyisini yapıyoruz. Kendi çalışmalarımızı eleştirel bir gözle değerlendiriyor, eksikliklerimizi ilk fark edenler biz oluyoruz ve kendimizi ve başkalarını sürekli olarak gelişmeye ve çıtayı daha yükseğe çıkarmaya teşvik ediyoruz.

Temel değerler:

Misyonu savunmak

Herkesin her yere ait olabileceği bir dünya yaratmak için topluluğumuzla bir aradayız.

Macerayı kucaklayın

Merak, iyimserlik ve her insanın gelişebileceğine olan inancımız bize ilham veriyor.

Bir mısır gevreği girişimcisi olun

Cesur hedeflerimizi gerçeğe dönüştürme konusunda kararlı ve yaratıcıyız.

Temel değerler:

Dürüstlük

Çalışanlar dürüst olduğunda, bu durum işimize otomatik olarak yansır.

Takım ruhu ve sürekli öğrenme

Takımdaki herkesin sürekli iyileştirmeye katkıda bulunduğu bir Japon kavramı olan Kaizen'e inanıyoruz.

Alçakgönüllülük

Geri bildirime açık olmak ve başkalarına saygı göstermek

🎨 Markanız, Sesiniz: Şirket değerleri sadece içsel değildir; dış marka kimliğinizi de şekillendirmeye yardımcı olurlar.

Temel değerler:

Sıcaklık kültürü

Herkesin kendini evinde hissedebileceği, sıcak ve aidiyet duygusu yaratan bir kültür oluşturmaya inanıyoruz

Sorumluluk

Yapılacak her işte elimizden gelenin en iyisini yapar, sonuçlardan kendimizi sorumlu tutarız.

Anı yaşayın

Anı yaşamak, şeffaflık, haysiyet ve saygı ile bağlantı kurmak.

👥 Uygulamada Kültür: Starbucks, baristalarını müşteri deneyimini doğrudan etkileyen bir temel değer olan “Anı Yaşa” ilkesine göre eğitiyor.

Temel değerler:

Güven

Şeffaflık, güvenlik, uyumluluk, gizlilik ve performans sayesinde güvenilir danışmanlar olarak hareket ediyor ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve geniş ailemizin güvenini kazanıyoruz.

Müşteri Başarısı

Tüm paydaşlarımıza daha da büyük başarılar elde etmeleri için yeni yollar sunmak amacıyla iş tekliflerimizi yeniliyor ve genişletiyoruz.

Eşitlik

Farklı bakış açılarını dinlemek, inovasyonu teşvik eder, insanlar arasındaki bağlantıları güçlendirir ve bizi daha iyi bir şirket haline getirir.

Temel değerler:

Yaratıcı liderlik

Araştırma ve cesur adımlar atarak gelişimi ve yeniliği teşvik ediyoruz

İlerleme tutkusu

Mükemmellik ve etkiye sıkı sıkıya odaklanıyoruz

Sorumluluk

Dürüstlük, ahlak ve saygı çerçevesinde davranırız

📘 Kaynak: Takımınızla birlikte Gül, Tomurcuk, Diken yansıtma egzersizini deneyin ve dile getirilmemiş kültür değerlerini ortaya çıkarın.

Temel değerler:

Kapsayıcılık

Farklı görüşlere ve yaklaşımlara değer veriyoruz. Samimiyet ve saygı ile hareket ediyoruz. Herkes için eşitlikçi deneyimler yaratıyoruz.

Bağlantı

Güvenilir ilişkiler kurarız. İş fonksiyonları arasında işbirliği yaparız. İlerlemeyi takdir eder ve kutlarız.

Motivasyon

Target, takımımız ve misafirlerimiz için doğru olanı yaparız. Önemli sonuçlar ortaya koyarız. Mükemmellikten çok ilerlemeyi değerlemek suretiyle sürekli öğreniriz.

Temel değerler:

Dürüst ve verimli geri bildirim

Anlamlı geri bildirim vermek veya kabul etmek zor olabilir. Ancak her yeni alışkanlık gibi, pratik yaptıkça kolaylaşır. Bu nedenle, şirket genelinde görmek istediğimiz davranışları koçluk ve örnekleme yoluyla insanlara geri bildirim vermeyi ve almayı öğretmeye yardımcı oluyoruz.

Özgürlük ve sorumluluk

Hedefimiz, insanları yönetmekten çok onlara ilham vermektir. Takımlarımızın Netflix için en iyisini yapmasını istiyoruz. Bu da, bizi harika işler yapmaya iten bir sorumluluk, hesap verebilirlik ve öz disiplin duygusu yaratır.

Süreçten çok insan

İnsan odaklı yaklaşımımız, güçlü bir takım kültürü oluşturmamızı ve yaptığımız her şeyde daha esnek, yaratıcı ve başarılı olmamızı sağlıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Farklı kurumsal kültür türlerini keşfedin ve büyük liderlerin bunları başarıya ulaşmak ve takımlarına ilham vermek için nasıl kullandığını öğrenin.

Temel değerler:

Veriye dayalı

Kararlarımızı alırken verilere güveniyoruz.

Meraklı ve açık fikirli

Her günü yeni bir öğrenme fırsatı olarak görüyor ve kendimizi geliştirmek için açık geri bildirimlerden yararlanıyoruz.

Girişimci ruh

Yeni şeyler deneriz. Hızlı hareket ederiz.

Temel değerler:

Özerklik

HubSpot'ta, kurucu gibi düşünmeniz ve sahiplik yapmanız teşvik edilir. Harika insanların harika işler yapacaklarına güvenilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Şeffaflık

HubSpot'ta kapalı bir grup yoktur. Çalışanlarımızın karar alabilmesi ve müşterilerimiz üzerinde etki yaratabilmesi için bilgi paylaşımı açık ve sık bir şekilde yapılır.

Esneklik

Sonuçların, nerede veya ne zaman elde edildiğinden daha önemli olduğuna her zaman inandık. HubSpot çalışanları, uzaktan çalışma esnekliğine sahiptir, sınırsız tatil yapabilir ve kişisel ve mesleki hedeflerine uygun bir iş-yaşam dengesi kurabilirler.

Temel değerler:

Alçakgönüllülük

Hepimiz aynı hedefe doğru iş yapan aynı takımın parçasıyız ve herkes birbirinden öğrenmeye açık. Bu da şefkat ve empati kültürünü yaratıyor.

Şeffaflık

Takım olarak gelişmeye devam edebilmemiz için iyi, kötü ve çirkin olan her şeyi duymak istiyoruz. Bu, iş yerimizi güvenli ve güven dolu bir ortam haline getirir.

Azim

İşimize tutkuyla bağlıyız ve zor zamanlarda da pes etmiyoruz. Başarısızlıklarımızdan ders çıkararak büyüyoruz.

🔎 Boşlukları Bulun: Belirttiğiniz değerler, gerçekte ödüllendirilen, takdir edilen veya teşvik edilenlerle uyumlu mu? Değilse, bunları yeniden gözden geçirin.

Temel değerler:

Sorumluluk al ve ver

İnsanlara yetki vermeye inanıyoruz. Sorumluluk almak ve vermek, bireyler olarak büyümek ve gelişmek için birer yoldur. Birbirimize güvenmek, olumlu ve ileriye dönük olmak, herkesi gelişime katkıda bulunmaya teşvik eder.

Yenileyin ve geliştirin

Sürekli olarak yeni ve daha iyi yollar arıyoruz. Bugün ne yapılacaksa yapalım, yarın daha iyisini yapabiliriz. Neredeyse imkansız gibi görünen zorluklara çözüm bulmak, başarımızın bir parçası ve bir sonraki zorluğa geçmek için ilham kaynağımızdır.

Örnek olun

Liderliği bir pozisyon değil, bir eylem olarak görüyoruz. Yetkinlik ve deneyimden önce kişisel değerlere önem veriyoruz. Sözünün arkasında duran ve örnek teşkil eden insanları arıyoruz. Önemli olan en iyi halimizle olmak ve birbirimizin içindeki en iyi yanları ortaya çıkarmaktır.

Temel değerler:

Çalışkanlık

Takım üyelerimiz her zaman gelişmek ve büyümek için yeni yollar arıyor ve en iyisi olmak için kendilerini sürekli zorluyorlar.

İyilik

Takım üyelerimiz her zaman birbirlerini kolluyor ve gerektiğinde hemen yardım elini uzatıyor.

Mükemmellik

Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için çaba gösteriyoruz ve performansımızı iyileştirmek için sürekli iş yapıyoruz.

Temel değerler:

Kullanıcıya odaklanın, gerisi kendiliğinden gelir

Başlangıçtan beri, mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. İster yeni bir internet tarayıcısı tasarlıyor ister ana sayfanın görünümünde küçük bir değişiklik yapıyor olalım, bunların nihai olarak kendi iç hedeflerimize veya kârımıza değil, size hizmet etmesini sağlamak için büyük özen gösteriyoruz.

En iyisi, tek bir şeyi gerçekten çok iyi yapmak

Arama sorunlarını çözmeye odaklanan dünyanın en büyük araştırma gruplarından birine sahip olarak, neyi iyi yaptığımızı ve bunu nasıl daha iyi yapabileceğimizi biliyoruz.

Takım elbise giymeden de ciddi olabilirsiniz

Kurucularımız, işin zorlu olması ve bu zorluğun eğlenceli olması gerektiği fikri üzerine Google'ı kurdu. Pozitif bir şirket kültürüyle harika ve yaratıcı şeylerin gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyoruz.

❤️ Neden Önemli: Güçlü değerler aidiyet duygusu yaratır; aidiyet ise motivasyonu, işbirliğini ve inovasyonu artırır.

Temel değerler:

İşinizi sevin

Biz, geliştiriciler için geliştiriyoruz ve karmaşık şeyleri basit hale getirmeye çalışıyoruz. Özüne ulaşana kadar nedenini sorguluyoruz ve sadece işi teslim etmekle kalmayıp, doğru sorunu çözmeye odaklanıyoruz.

Gelişim içinde büyüyün

Herkesin ilerleme süreci devam ediyor ve bizler birbirimizin büyümesine yardımcı olmak için buradayız.

Hemen uygulamaya geçin

Figma'yı inşa etmek, bir oyun kitabını uygulamak değil, inisiyatif almak, cesur olmak ve yeni bir rota çizmekle ilgilidir. Figmates, Figma'nın geleceği buna bağlıymış gibi büyük, ürkütücü ve heyecan verici zorlukların üstesinden gelerek tasarımın geleceğini inşa ediyor. Çünkü gerçekten öyle.

Temel değerler:

İnsanlara saygı duyuyoruz

Kim olduğumuz ve neye katkıda bulunduğumuz konusunda birbirimize güveniyor ve saygı duyuyoruz. Birbirimize karşı hesap veriyoruz ve açık, cesur bir diyalog yoluyla her sesin duyulmasını sağlıyoruz, böylece diğerleri de kendilerini dinlenmiş hissediyor.

Müşterilerimizin arkasındayız

İlişkiler işimizin merkezinde yer alır. Her gün olağanüstü ürünler, hizmetler ve deneyimler sunarak müşterilerimiz için vazgeçilmez olmaya çalışıyoruz ve yaptığımız her şeyde onların yanında olacağımıza söz veriyoruz.

Doğru olanı yaparız

Müşteriler, markamıza ve çalışanlarımıza güvendikleri için bizi tercih ediyor. Yaptığımız her şeyin güvenilir, tutarlı ve en yüksek düzeyde dürüstlükle gerçekleştirilmesini sağlayarak bu güveni kazanıyoruz.

Temel değerler:

Dürüstlük

Doğru olanı yapmayı ve bu konuda dürüst olmayı, kolay ya da popüler olmasa bile kararlıyız. Bu değer, eylemlerimize ve kararlarımıza yön verir.

Takım çalışması

Birlikte iş yaptığımızda, birbirimizi zorlayıp gelişmemizi sağlayan bir güven ve saygı ortamı yaratırız.

İnovasyon

İlgili ve başarılı kalmak için sürekli gelişmemiz ve yapılacak işler için yeni yollar bulmamız gerektiğine inanıyoruz.

Temel değerler:

Özverili gayret

Birbirimizi destekliyor ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için birbirimize karşı hesap veren bir tutum sergiliyoruz.

Cesur yürek

Takımımızın desteğine sahip olduğumuzu bilerek cesaretle yeni yerlere gidiyoruz.

Meraklı zihin

Başkalarını dinlediğimizde, inovasyonu ortaya çıkarmak için gerekli olan merak ve empatiyi geliştirdiğimizi öğreniyoruz.

Temel değerler:

Sahiplik

Liderler, şirketin sahipleridir. Uzun vadeli düşünürler ve kısa vadeli sonuçlar uğruna uzun vadeli değeri feda etmezler. Sadece kendi takımının ötesinde, tüm şirket adına hareket ederler. Asla “bu benim işim değil” demezler.

Öğrenin ve meraklı olun

Liderler öğrenmeyi asla tamamlamazlar ve her zaman kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Yeni olasılıklara meraklıdırlar ve bunları keşfetmek için harekete geçerler.

Yenilik yapın ve basitleştirin

Liderler, takımlarından yenilik ve icat bekler ve talep eder; her zaman işleri basitleştirmenin yollarını ararlar. Dış dünyaya karşı duyarlıdırlar, her yerden yeni fikirler ararlar ve “burada icat edilmedi” sınırına takılmazlar. Yeni şeyler yaparken, uzun dönemler boyunca yanlış anlaşılabileceğimizi kabul ederiz.

Temel değerler:

Dürüstlük ve şeffaflık

Hem çalışanlarımızla hem de müşterilerimizle ilişkilerimizde şeffaflık ilkesini benimsiyoruz ve bu da güveni pekiştiriyor.

Müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmak

Etkili iletişim kurmak, endişelerini gidermek ve çözümler sunarak iyi ilişkiler kurmak ve sadakat yaratmak.

Temel değerler:

Güven

Bu, burada ön tanımlı olarak sahip olduğunuz şeydir. Sesinizi yükseltin ve kendiniz olun

Sahiplik Duygusu

Hepimiz işleri harekete geçirme arzusunu paylaşıyoruz. Anlam bulduğunuz projeleri yönlendirin, çünkü zamanınızı boşa harcamaya değmez

Sürekli Değişimler

Her zaman işleri daha iyi hale getirmenin yollarını arıyoruz. Değişim heyecan vericidir, korkutucu olmak zorunda değildir.

Temel değerler:

Sorumluluk

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çevreye olan bağlılığımızı temsil eder

Sadelik

Hem kuruluşumuz içinde hem de müşterilerimiz için verimlilik, netlik ve net bir yön belirler.

Tutarlılık

Söylediklerimizin arkasında dururuz. İnsanlarla ilişkilerimizde, ürünlerimizde, fiyatlarımızda ve günlük mesleki hayatımızın diğer tüm yönlerinde tutarlıyız.

Temel değerler:

Kapsayıcılık

Her çalışanın kendi iş-yaşam dengesini oluşturmasına olanak tanıyan esnek bir çalışma programı uyguluyoruz.

Alçakgönüllülük

Herkesin rolüne ve şirkete kattığı değeri takdir etmek.

İnovasyon

Öğrenmeyi destekleyerek inovasyona olanak tanıyın ve tüm organizasyon olarak büyümeye devam edin.

Temel değerler:

Topluma özen göstermek

Uzun süredir devam eden Mahalle Paylaşım Programımız kapsamında, mağazalarımız satılmamış ancak tüketilmeye uygun ürünleri yerel gıda kurtarma kuruluşlarına bağışlıyor.

Sürdürülebilirlik

Mahallenizin marketi olarak, sürdürülebilirlik her zamankinden daha fazla işimizin odak noktası haline gelmiştir.

Dürüstlük

Tüm ekip üyelerimiz ve müşterilerimiz için güvenli, sıcak, kapsayıcı ve saygılı bir ortam sağlaymaya kendimizi adadık.

Temel değerler:

Müşterilerimizin zamanına değer verin

Verimli ve şeffafız, bu da müşterilerimizle gerçek ve güvene dayalı ilişkiler kurmamızı sağlar.

Gerçekten yardımcı olun

Herkes için finansal istikrara giden yollar sağlıyoruz.

Kaliteli hizmet sunun

Müşterilerimize finansal ürünleri sosyal sorumluluk bilinciyle sunma taahhüdümüzün arkasındayız.

Temel değerler:

Dürüstlük

İlk değer, hastaların sağlık merkezine güven duyması için kliniğin etik, profesyonellik ve kişisel sorumluluk konusunda yüksek standartlara bağlı kalma hedefini göstermektedir.

İyileştirme

İnsanların duygusal, fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarına saygı göstererek umut aşılar ve onların refahını destekleriz.

Saygı

"Saygı görmek için saygı göstermek" ilkesine inanıyoruz. Bu nedenle, çeşitlilik içeren bir topluluktaki herkese saygı ve haysiyetle davranma değerini besliyoruz. Buna hastalar, meslektaşlar ve aileleri de dahildir.

Temel değerler:

Yenilikçiliği asla bırakmayın

Yapılacak her şeyde hızlı ve stratejik bir şekilde tepki veririz ve her zaman geleceği düşünürüz; müşteri ihtiyaçlarından yola çıkan akıllı çözümlerle dönüşümün sınırlarını zorlamaya komiteli bir şekilde devam ediyoruz.

Dürüstlükle hareket edin

Dürüstlük, birbirimizle, müşterilerimizle, ortaklarımızla ve geniş toplulukla iş yaparken her gün sergilediğimiz dürüstlük, nezaket ve saygı ile ilgilidir.

Çalışanlarımıza yetki verin

Her çalışanın Okta'nın kendilerine ait olduğunu ve ortak başarılarımızda payları olduğunu bilmesini istiyoruz.

Temel değerler:

Müşterilere bağlılık

Takımımızın müşterilerle birlikte çalışarak onlar için en iyi çözümleri bulmasını bekliyoruz.

Sürekli öğrenme

Çalıştığımız alan sürekli gelişiyor ve takımın da bu gelişime ayak uydurması işimiz için hayati önem taşıyor.

Çeşitlilik

Yeteneklerin her türden insanda bulunabileceğine inanıyoruz.

Temel değerler:

Biz bir topluluğuz

Topluluklarımızda tutkulu katılımcılar ve liderleriz. Herkesin takdir edildiği bir sığınak yaratmak için birlikte iş yapıyoruz.

Değişimi kucaklıyoruz

Büyüdükçe uyum sağlar, gelişir ve evriliriz; geri bildirimlere açık oluruz ve her zorluğa açık fikirli ve samimi bir yaklaşımla yaklaşırız.

Yeniden enerji topluyoruz

Büyüdükçe uyum sağlıyor, gelişiyor ve evriliyoruz. Geri bildirimlere açığız ve her zorluğa açık fikirli ve samimi bir yaklaşımla yaklaşıyoruz.

Temel değerler:

İnsanları ön planda tutun

Çalışanlarınıza iyi bakın, onlar da müşterilere iyi bakacaktır.

Dürüstlükle hareket edin

Kendimizi tavizsiz etik ve yasal standartlara bağlı tutuyoruz. Bu, günlük iş davranışlarımız, çalışan politikalarımız, tedarik zinciri politikalarımız, çevre programlarımız ve uygulamalarımız ile insan hakları ve sosyal sorumluluk konusundaki taahhüdümüze kadar uzanır.

Değişimi kucaklayın

Mevcut durumu sürekli sorgulamaya ve yeni markalar, yeni küresel konumlar ve yeni misafir deneyimleri ile müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını öngörmeye odaklanıyoruz.

Temel değerler:

Umut

Başarılı küçük işlerin ve start-up'ların insanlara umut verdiğine inanıyoruz. Bunlar, odaklanma ve kararlılıkla neler başarılabileceğinin parlak örnekleridir.

Yetkilendirme ve Topluluk

Misyon odaklı podcast'imiz, girişimcilerden oluşan topluluğumuzun kendilerini ve işlerini dönüştürerek başarılı olmalarını destekliyor. Bu misyon, podcast'in arkasındaki küçük takımın kültürünü şekillendiriyor.

Temel değerler:

Sadece yapmayın. Sahiplenin

Takım arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve kendi kişisel mutluluğumuz için sorumluluk alıyoruz. Çalışanlarımızın uzmanlıklarını tam olarak ortaya koyabilmeleri için onlara destek oluyoruz. Hayal edebiliyorsanız ve yapabiliyorsanız, bunu gerçekleştirmek için sizinle birlikte çalışırız.

Coğrafyadan çok yetenek

Sizi ofislerimizden birinde ağırlamayı çok isteriz — hepsini aşağıda görebilirsiniz — ancak her halükarda aramıza katılabilirsiniz. Yetenek ve azim, eyalet sınırlarını aşar.

Yetkilendirme ve eğitim

İster analitik alanında bir adım öne geçmek ister müşteri iletişim becerilerinizi geliştirmek isteyin, öğrenmenize yardımcı olmak istiyoruz. Bu, çalışanlarımıza yaptığımız yatırımların bir başka şekli ve her zaman buna değer.

Temel değerler:

Şeffaflık

Şeffaf olmak, herkesin daha verimli ve etkili olabilmesi için ilgili bilgilere ve bağlama kolayca erişilebilir hale getirmek anlamına gelir.

Düşük ego

Doğru kararlar almak için birbirimize güveniyor ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için birbirimizi destekliyoruz. Ancak mükemmel olmadığımızı ve işlerin her zaman planlandığı gibi gitmeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden işler ters gittiğinde bunu konuşur ve hatalarımızdan ders çıkarırız.

Kapsayıcılık

Farklılıklarımızın farkındayız ve bu farklılıkların getirebileceği yeni bakış açılarını benimsiyoruz; ayrıca herkesin önyargıları olduğunu da anlıyoruz. Bunları görmezden gelmek yerine, neden var olduklarını ve nasıl üstesinden gelebileceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz.

Temel değerler:

Müşteri memnuniyeti

Detaylara özen göstererek ve kaliteye önem vererek her adımda beklentileri aşmak istiyoruz.

Dürüstlüğü koruyun

Bu, işleri her zaman etik ve ahlaki açıdan doğru olan şekilde yapmak anlamına gelir.

Temel değerler:

Kapsayıcı bir kültürü destekleyin

Güvenli ve saygılı alanlar yaratın, böylece herkes katılım göstermeye teşvik edilsin.

Topluluğu genişletin

Sosyal ve ekonomik engelleri aşan bir etki yaratan stratejik ilişkiler kurun.

Aradaki farkı kapatın

İşe alım ve kadro oluşturma uygulamalarımızı değerlendirin ve gözden geçirin.

Temel değerler:

Dürüstlük

Yaptığımız her şeyde dürüstlük ilkesiyle hareket ederiz. Başkalarıyla ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve etik davranırız.

İnovasyon

İşlerin yapılmasının yeni ve daha iyi yollarını sürekli arıyoruz. Yaratıcılığı ve alışılmışın dışında düşünmeyi teşvik ediyoruz.

Etki

Yapılacak her şeyde olumlu bir etki yaratmaya çalışıyoruz. Dünyada bir fark yaratmak ve her şeyi bulduğumuzdan daha iyi bir durumda bırakmak istiyoruz.

Temel değerler:

Sahiplik

Sahipler gibi davranırız. Müşterilerimizin işlerini kendi işimiz gibi görürüz – özen ve dikkatle, onların çıkarlarını her şeyden önce tutarak.

#BeeBetter

Sürekli öğrenmeyi, becerilerimizi her zaman geliştirmeyi ve birey olarak büyümeyi tercih ediyoruz.

Innovvy

Evet, bu uydurma bir kelime. Kim demiş bunu yapacak değiliz diye? Bu, yenilikçi, yaratıcı, dijital konusunda bilgili ve risk almaya istekli olduğumuzu gösteriyor.

Temel değerler:

Şeffaflık

Müşterilerimizin dikkatlerinin dağılmaması için ücretler ve başvuru süreçleri konusunda açık ve dürüst olmaya inanıyoruz.

Erişilebilirlik

Ücretsiz bakım bilgileri sunarak, yaşlıların ihtiyaç duydukları yardıma erişmelerini de mümkün kılıyoruz.

Gizlilik

Bu durumlarda onların gizliliğine saygı duymamız da aynı derecede önemlidir; her adayın korunmaya değer bir hikayesi vardır.

Temel değerler:

Zanaatkarlık

Mükemmelliği yaratarak yapılacak işte anlam bulalım.

Azim

Azim, kararlılık ve tutkuyla beslenir.

Zest

Sizi diğerlerinden ayıran özellikler, bizi benzersiz kılar.

Temel değerler:

Gizlilik ve çevrimiçi güvenlik

Çevrimiçi ortamda gizlilik ve güvenliğin korunmasının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın işyerinde gizlilik hakkı da bizim için önemlidir; bu nedenle iş ve özel hayat arasındaki sınırlara saygı gösterilmesini sağlamak, temel değerlerimizin bir sonucudur.

Müşteri desteği

İnsan odaklı bir şirketiz ve özellikle teknoloji sektöründe insan desteğinin önemini biliyoruz.

Temel değerler:

Bir yol bulun

Asla yetinmeyiz, "yeterince iyi çalışıyor" veya "biz hep böyle yaptık" gibi gerekçeleri asla kabul etmeyiz. Çalışanlarımız harekete geçer, hızla uyum sağlar ve anlamlı bir ilerleme kaydedene kadar engeller karşısında pes etmez.

Akıllıca odaklanın

Yalın ve verimli bir takım olarak çalışıyoruz, ancak kalite ve hızın birbirini dengeleyen unsurlar olduğunu ve hiçbirinin tek başına yeterli olmadığını biliyoruz.

Mükemmelliği hedefleyin

Bizler, yetki verilmesini arzulayan, etki yaratma fırsatlarını aktif olarak kovalayan ve olağanüstü sonuçlar elde etmeye odaklanmış, inisiyatif sahibi kişileriz.

Temel değerler:

Bağlılık

Sürekli olarak yüksek kaliteli iş sunmaya eşit derecede bağlılık gösterin.

Dürüstlük

Takımın işlerini doğru ve dürüst bir şekilde kaydetmesine güveniyoruz.

Temel değerler:

Sahiplik

Net beklentiler belirleriz, proaktif ve sorumluluk sahibiyiz.

Birlikte kazanmak

Aynı hedef doğrultusunda hareket ediyoruz, birlikte daha güçlüyüz ve tek bir takım olarak çalışıyoruz.

Bir müttefik olun

Kapsayıcılık için çaba gösteriyor, dinliyor, öğreniyor ve eylemlerimizle konuşuyoruz.

Temel değerler:

Dürüstlük

Dürüstlüğe değer veriyoruz ve tüm eylemlerimizin sorumluluğunu üstleniyoruz.

İnovasyon

"İnovasyon Getirin" değeri, takım üyelerini yeni büyüme fikirlerini masaya yatırmaya teşvik eder.

Rahat İş Ortamı

Bu, zehirli “aşırı çalışma” ve “koşuşturma kültürüne” inanmadığımız anlamına gelir.

Bunun yerine, biz bilinçli olarak sakin ve rahat davranıyoruz.

🔁 Yenilikçi Olun: Değerlerinizi her yıl gözden geçirin. İşletmeniz geliştikçe, kültürünüz de gelişmelidir.

Takımınızın Temel Değerler Bildirisini Tanımlayın ve Buna Göre Davranın

Temel değerleri belirlerken, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta vardır.

Her şeyden önce, bir iş olarak sizin için ne önemlidir? Neyi savunuyorsunuz? Ve en önemlisi, çalışanlarınızın kişisel temel değerleri nelerdir?

Ayrıca, tüm değerlerin evrensel veya eşit olmadığını unutmamak önemlidir. Bazıları birbiriyle çelişebilir; kendi temel değerleriniz ve vizyon beyanınızla uyumlu olanları seçmeniz gerekecektir. Bu temel değerler listesini kullanarak, işletmenize, çalışanlarınıza ve müşterilerinize hitap eden güçlü ve özgün kılavuz ilkeler oluşturun.

Şirket değerlerinizi belirledikten sonra, takımınızın motivasyonunu yüksek tutmak ve hedeflerinizle uyumlu kalmalarını sağlamak için bu değerleri düzenli olarak takımınızla paylaşın. Şirket kültürünüzün temelini belirlemek, değerlerinizi paylaşan ve başarıya ulaşma arzusu taşıyan, sizinle aynı görüşte olan kişileri çekmenize ve elde tutmanıza yardımcı olacak ve bu da işinizin gelecek yıllarda da başarılı olmasını sağlayacaktır.

ClickUp'ı kullanarak şirketinizin misyonunu, değerlerini ve takım işbirliğini kolaylaştırın — temel değerlerinizi zahmetsizce düzenleyin, paylaşın ve pekiştirin. Hemen başlayın!