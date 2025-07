takımınızı Motive Edecek 105 İlham Verici Takım Çalışması Alıntısı

Herkese işinde en çok neyi sevdiğini sorarsanız, muhtemelen insanlar olduğunu söyleyecektir.

Geç saatlere kadar çalışmayı ve yorgunluğu daha az acı verici hale getiren insanlar. Küçük bir konuşma sonrasında kendilerini anında daha iyi hissettiren insanlar. Bir şeylerin ters gittiğini hissettiklerinde bunu söylemekten çekinmeyen insanlar.

En favori takım çalışması alıntılarından bir liste ve etkili takım çalışması için birkaç tavsiye hazırladık.

En sevdiğiniz sabah içeceğinin yanında, takımınızı yönetmek ve motive etmek için ihtiyacınız olan enerjiyi bulacaksınız! ☕️⚡️

Birlikte çalışmaya dair takım çalışması alıntıları

Takım olarak çalışmak neden önemlidir? Öncelikle, işyerinde işbirliği son 20 yılda en az %50 oranında artmıştır ve günümüz dünyasında yaygın bir durumdur.

Takımınızın başarısının birkaç üst düzey performansa sahip kişiye bağlı olmadığını, her takım üyesinin sürecin bir parçasını üstlenip işleri tamamlamasına bağlı olduğunu tahmin ediyorum! Bir kişi ister arka planda çalışmayı ister karar verici olmayı tercih etsin, herkes farklı durumlarda işe yarayacak benzersiz beceri ve deneyimlere sahiptir.

Bu motivasyonel alıntılar, bir takımın tek bir vizyon için özverili bir şekilde katkıda bulunmasının ne anlama geldiğini özetliyor. 🧑‍💼✨

1. "Kaderimin senin kaderine bağlı olmadığını söylemek, 'Teknenin senin tarafı batıyor' demek gibidir."

–Hugh DownsAmerikalı radyo ve televizyon sunucusu

2. "Bir grup çabasına bireysel bağlılık – işte bu, bir takım çalışmasını, bir şirketin işleyişini, bir toplumun işleyişini, bir medeniyetin işleyişini sağlayan şeydir. "

–Vince Lombardi Amerikan futbol koçu ve Ulusal Futbol Ligi (NFL) yöneticisi

3. "Takım çalışması, sıradan insanların olağanüstü sonuçlar elde etmesini sağlayan sırdır."

–Ifeanyi Enoch Onuoha Nijeryalı yazar ve eğitimci

4. "Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz."

–Ken BlanchardAmerikalı yazar, konuşmacı ve iş danışmanı

5. "Yetenek maçları kazanır, ancak takım çalışması ve zeka şampiyonlukları kazanır."

–Michael JordanCharlotte Hornets basketbol takımının Amerikan başkanı ve eski basketbol oyuncusu

6. "Bir grup, her üye kendine ve diğerlerinin becerilerini övmek için yaptığı katkıya yeterince güven duyduğunda takım arkadaşları haline gelir."

–Norman ShidleAmerikalı yazar

7. "Takım çalışmasında sessizlik altın değildir. Ölümcüldür."

–Mark Sanborn Amerikalı yazar, konuşmacı ve girişimci

8. "Oyuncuları belirli seviyelere çıkarmak için mücadele etmeyi seviyorum, ama bu kolay kısmı. En büyük zorluk, yaptığımız şeye inanmalarını sağlamak. İyi günlerin ve kötü günlerin olabileceğini anlamaları gerekiyor. "

Dawn StaleyAmerikan basketbol Hall of Fame oyuncusu, koç ve Olimpiyat altın madalyası sahibi

"İş yerinde başka biriyle her etkileşimde, bir seçim yapmak zorundayız: Elimizden geldiğince çok değer talep etmeye mi çalışacağız, yoksa karşılığında ne alacağımızı düşünmeden değer katmaya mı çalışacağız?"

Adam Grant Örgüt psikoloğu ve yazar

Adam Grant, bir grup CEO'ya Remote Friday deneyini sunduktan sonra neler olduğunu paylaştı. Spoiler uyarısı: Kimsenin onaylamadığı küresel bir deney her şeyi değiştirdi.

10. "Ateş yakmak için iki çakmaktaşı gerekir. "

–Louisa May AlcottAmerikalı romancı ve şair

11. "Takımın gücü, her bir üyesidir. Her üyenin gücü ise takımdır. "

–Phil JacksonAmerikalı basketbolcu, koç ve yönetici

12. "Tek başımıza bir damlayız. Birlikte ise bir okyanusuz."

–Ryunosuke Satoro Japon yazar

13. "Birbirine bağımlı insanlar, en büyük başarıya ulaşmak için kendi çabalarını başkalarının çabalarıyla birleştirir. "

–Stephen CoveyAmerikalı yazar ve eğitimci

14. "Zekanız veya stratejiniz ne kadar parlak olursa olsun, tek başınıza oynuyorsanız, bir takıma karşı her zaman kaybedeceksiniz."

–Reid Hoffman Amerikalı girişimci ve yazar

15. "Düşünceli, kararlı bir grup vatandaşın dünyayı değiştirebileceğinden asla şüphe etmeyin; aslında, dünyayı değiştiren tek şey budur."

–Margaret Mead Amerikalı kültür antropologu

16. "Takım çalışması görevi bölüştürür ve başarıyı katlar."

–Bilinmiyor

17. "Unutmayın, takım çalışması güven oluşturmakla başlar. Ve bunu yapmanın tek yolu, yenilmezlik ihtiyacımızı aşmaktır."

–Patrick Lencioni Amerikalı yazar

18. "Bir organizasyonda ne kadar kıdemli olursanız olun, işinizi ne kadar iyi yaptığınız algılanırsa algılansın, işiniz asla tamamlanmaz. "

–Abigail JohnsonFidelity Investments Amerikan Başkanı ve CEO'su

19. "Öğrendiklerimizi paylaşma fırsatı olmadan öğrenmek, kendimiz için yemek pişirmeye benzer; yaparız, ama muhtemelen o kadar iyi yapamayız. "

–Mike Schmoker Yazar, eğitimci ve eski Amerikan futbolu koçu

Liderlik ve takım çalışması üzerine takım çalışması alıntıları

Şirketlerin başarı ve büyümesinin sırrı nedir? Güçlü liderlik ve verimli çalışanlar.

Liderler şirket kültürünü ve değerlerini somutlaştırdıklarında, takımlarını olumlu yönde etkilerler, bu da işlerine yansır ve sonuçlar üretir. ClickUp'ın CEO'su Zeb Evans, "Nihai hedef, verimlilik ve işbirliğinin ön planda olduğu, çalışanların şirketin misyonuyla uyumlu olduğu bir kültür yaratmaktır. "

Takımlarınızın gelişmesi için daha fazla fırsat yaratmaya ilham verecek takım çalışması alıntıları! ☀️🌱

20. "Tamamladığımız işler kadar, yapamadıklarımızla da gurur duyuyorum. İnovasyon, binlerce şeye hayır demektir."

–Steve JobsApple Inc.'in Amerikalı kurucu ortağı

21. "Hayatımda, işler yolunda gittiğinde de, ters gittiğinde de bana en çok yardımcı olan sözler 'sorumluluğu kabul et' olmuştur."

–Billie Jean KingEski dünya 1 numarası Amerikalı tenisçi

22. "O tabloda bir koltuğunuz varsa, bunu insan davranışlarını anladığınız için hak ettiniz. Çalışanlarınızın neye ihtiyacı olduğunu, eksikliklerinin neler olduğunu anlıyorsunuz ve onları temsil ediyorsunuz. Ancak bu, siz öyle dediğiniz için gerçekleşmez. "

–Celia SwansonWalmart Inc'in eski Amerikan EVP'si

23. "İnsanların yeni fikirlerden neden korktuğunu anlayamıyorum. Ben eskilerden korkuyorum."

–John CageAmerikalı besteci ve müzik teorisyeni

"Genellikle, yeni kurulan şirketlerde işlerin nasıl yapılacağı konusunda belirli bir esneklik vardır. İnsanlar farklı sorumluluklar üstlenir; farklı roller üstlenirler ve bu, yeni kurulan şirketlerin başarılı olmasının nedenlerinden biridir. Ve tüm bu sihirli değeri ortadan kaldırıp, işleri verimli hale getirmek için her yere katı kurallar getirmezsiniz. "

Vrushali PatilFront Platform Başkanı

Fotoğraf kredisi: LevelUp by ClickUp

Vrushali Patil'in mühendislik takımlarını büyütmek için en iyi ipuçlarını paylaşmasını kaçırmayın! İşe alım, planlama ve teknik borcun dengelenmesi konularını derinlemesine ele alıyor.

25. "Adım atıp spot ışığına çıkmaya istekli olursam, çevremdeki herkesi de çok daha güçlü hale getirebileceğimi fark ettim."

–Alaina PercivalWomen Who Code'un Amerikalı CEO'su

26. "Yapmak istediğin ne olursa olsun ve bunun önünde ne engel olduğunu düşünürsen düşün, bahaneler üretmeyi bırak. Her şeyi yapabilirsin."

–Katia BeauchampBirchbox'ın Amerikalı kurucu ortağı ve CEO'su

27. "İyi liderler, takımın yapması gerekenler etrafında insanları organize eder ve uyumlu hale getirir. Harika liderler ise insanları bunu neden yaptıklarıyla motive eder ve ilham verir. İşte amaç budur. Ve bu, gerçekten dönüştürücü bir şey başarmanın anahtarıdır. "

–Marillyn HewsonAmerikalı eski Lockheed Martin Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı

28. "Sonunda, büyük bir lider ancak başkaları üzerinde bıraktığı etkiyle tanınır."

–Jim Stovall Amerikalı yazar

29. "Siz işleri yönetirsiniz; insanları yönlendirirsiniz."

–Grace Murray HopperAmerikalı bilgisayar bilimci ve Birleşik Devletler Donanması tuğamirali

30. "Walt Disney, Disney World'ü inşa ederken ekibine 'Önce kaleyi inşa edin' dedi, çünkü bu vizyonun proje boyunca motivasyon kaynağı olacağını biliyordu. Çoğu zaman insanlar hayatta istediklerini başaramazlar, çünkü vizyonları yeterince güçlü değildir. "

–Gail BlankeLifedesigns Amerikan Başkanı ve CEO'su

31. "Bir şeye başlayıp başarısız olmaktan daha kötü olan tek şey... bir şeye başlamamaktır."

–Seth GodinAmerikalı girişimci, yazar ve konuşmacı

32. "Gerçek liderliğin dört bileşeni vardır: beyin, ruh, kalp ve sağlam sinirler. "

–Klaus SchwabAlman Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

33. "Kendi hesabına çalışıyor ya da başkaları için çalışıyor ol, mutsuz ya da çıkmaza girdiğini hissedeceğin anlar olacaktır. Etrafındaki her şeyi kontrol edemezsin, ancak bu anlarda kendine güçlü olduğunu ve küçük, stratejik hamlelerin bile büyük değişiklikler yaratabileceğini hatırlat."

–Trae BodgeAmerikalı yaşam tarzı gazetecisi ve TV yorumcusu

34. "Her zaman söylediğim şey şudur: 'Yaptığınız her işi, hayatınızın geri kalanında yapacağınız gibi yapın ve ona sahiplik duygusu gösterin. '"

–Mary BarraGeneral Motors'un Amerikalı CEO'su

35. "İnsanlar finansal olarak yatırım yaptıklarında, karşılığını almak isterler. İnsanlar duygusal olarak yatırım yaptıklarında, katkıda bulunmak isterler. "

–Simon Sinekİngiliz-Amerikalı yazar ve ilham verici konuşmacı

36. "İnsanlar benim gündüz işimdi, iş ise gece işimdi. Kendimiz olmak zorundayız. Değerlerimize göre yaşamak zorundayız. Nerede olduğumuz umurumda değil, Dubai, Tokyo vb. —hiçbir farkı yok. "

–Howard BeharEski Starbucks Başkanı

"Soru sorma veya istekte bulunma konusunda sınırları zorlamayı öğrendim. Ve 'Bu mümkün değil' cevabını duyarsanız, sadece teşekkür edip gitmek yerine 'Ne mümkün?' diye sorun. Ayrıca problem çözme konusunda yaratıcı düşünün."

Emily WeissGlossier'in kurucusu

Fotoğraf kredisi: Glossier via Forbes

38. "Tükenmişlik kültürü oluşturmak, sürdürülebilir yaratıcılık kültürü oluşturmanın tam tersidir."

–Arianna HuffingtonHuffington Post'un Yunan-Amerikan kurucusu ve Thrive Global'in kurucusu ve CEO'su

39. "Kapsayıcılık, 'sadece orada bulunmamıza izin veriliyor' anlamına gelmez, aynı zamanda değer veriliyoruz anlamına da gelir. Her zaman şunu söylemişimdir: Akıllı takımlar harika şeyler yapar, ancak gerçekten çeşitlilik içeren takımlar imkansız şeyleri yapar.

–Claudia Brind-WoodyAmerikalı IBM Yöneticisi

40. "Eylemleriniz, başkalarını daha fazla hayal kurmaya, daha fazla öğrenmeye, daha fazlasını yapmaya ve daha fazlası olmaya ilham veren bir eski bırakıyorsa, o zaman siz mükemmel bir lidersiniz."

–Dolly PartonAmerikalı şarkıcı-söz yazarı, aktris, hayırsever ve iş kadını

41. "Kim ne derse ya da ne yaparsa yapsın, olumlu niyetle hareket edin. Bir kişiye veya soruna yaklaşımınızın ne kadar farklı hale geldiğine şaşıracaksınız. "

–Indra NooyiHint-Amerikalı eski PepsiCo CEO'su

42. "Bir iş, katılımcı olmalı, eğlenceli olmalı ve yaratıcı içgüdülerinizi harekete geçirmeli."

–Richard Branson Virgin Group'un İngiliz kurucusu

43. "Neden bir ürün yok? Neden bir görev daha verimli bir şekilde yapılmıyor? Neden yaptığınız şeyi yapıyorsunuz? İster iş hayatına yeni giriyor olun, ister yeni bir iş kuruyor olun, bu süreç çok zorlu olabilir; verimsizliklerle ve sayısız farklı görüşe sahip insanlarla dolu olabilir (tavsiyeye ihtiyacınız hiç olmayacak). Bu nedenle, en başından itibaren kendi yolunuzu, kendi kuzey yıldızınızı bulmak ve kariyerinizde ilerlerken ve yönünüzü belirlerken ona bağlı kalmak önemlidir. "

–Sara CullenAmerikalı CEO ve Daily Gem'in kurucusu

44. "Strateji, CEO olsanız bile tek başına yapılan bir spor değildir."

–Max McKeownİngiliz yazar ve danışman

45. "İyi bir fikir bulmaya çalışsaydık, iyi bir fikir bulamazdık. Sadece kendi hayatındaki bir sorunun çözümünü bulman gerekir."

–Brian CheskyAirbnb'nin Amerikalı kurucu ortağı ve CEO'su

46. "Şirket olarak hangi davranış ve inançlara değer verdiğinizi belirleyin ve herkesin bunlara sadık kalmasını sağlayın. Bu davranış ve inançlar, kültürünüzün o kadar temel bir parçası olmalı ki, bunları kültür olarak bile düşünmemelisiniz. "

–Brittany ForsythShopify İnsan İlişkileri Başkan Yardımcısı

47. Yapacağınız şeyi bir süreç olarak tanımlayamıyorsanız, ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir. "

–W. Edwards DemingAmerikalı mühendis, istatistikçi ve profesör

48. "Bir kuruluşun öğrenme ve bu öğrenmeyi hızla eyleme dönüştürme yeteneği, en büyük rekabet avantajıdır."

–Jack WelchGeneral Electric'in eski CEO'su

Azim hakkında takım çalışması alıntıları

Hepimizin Yunan adalarına kaçıp en yakın arkadaşlarımızla yazın marşı olan "Dancing Queen"i söylemek istediğimiz günler vardır. Ancak bu gerçekçi bir kaçış planı değilse, motivasyonunuzu korumak için başka ne yapabilirsiniz?

Dünyayı kapatıp yalnız kalmak açıkça mantıklı görünebilir, ancak bu kafanızdaki eleştirel sesi susturmayacaktır. Bunun yerine, bir takım üyesiyle konuşun veya mutluluk patlaması yaşamak için halka açık bir yerde bulun. Ardından, enerjinizi yönetip olumlu düşüncelere odaklandığınızda, hedeflerinizi gerçekleştirmek için durmak bilmeyen bir dürtü hissedeceksiniz!

İşte, azimli ve kararlı bazı başarılı kişilerin azim hakkında söyledikleri:

49. "Pratik, iyi olduğunuzda yaptığınız şey değildir. Pratik, sizi iyi yapan şeydir."

–Malcolm GladwellKanadalı gazeteci, yazar ve konuşmacı

50. "Hiçbir şey imkansız değildir, kelimenin kendisi 'ben mümkünüm' diyor!"

–Audrey Hepburnİngiliz insani yardımsever ve aktris

51. "Her zaman biraz hazır olmadığım şeyler yaptım. Bence insan böyle büyür. 'Vay canına, bunu yapabileceğimden emin değilim' dediğiniz anlar vardır, ama o anları aşarsanız, işte o zaman bir atılım yaparsınız. "

–Marissa MayerYahoo'nun eski CEO'su

52. "Kendi sınırlarınızı belirleyebilir ve bunları açıkça ifade edebilirsiniz. Bu cesaret gerektirir, ancak aynı zamanda özgürleştirici ve güçlendiricidir ve genellikle size yeni bir saygı kazandırır. "

–Rosalind BrewerWalgreens Boots Alliance'ın Amerikalı CEO'su

"Şanslı olmak, benim hiçbir şey yapmadığım anlamına gelir. Şanslı olmak, bana bir şey verildiği anlamına gelir. Şanslı olmak, hak etmediğim, uğruna çok çalışmadığım bir şeyin bana verildiğini anlamına gelir. Sevgili okuyucu, umarım asla şanslı olmazsınız. Ben şanslı değilim. Ben neyim biliyor musunuz? Ben zekiyim, yetenekliyim, karşıma çıkan fırsatları değerlendiriyorum ve çok, çok çalışıyorum. Bana şanslı demeyin. Bana sert deyin."

Shonda Rhimes Year of Yes: How to Dance It Out, Stand In the Sun and Be Your Own Person kitabının yazarı*

Fotoğraf kredisi: James White, Shondaland aracılığıyla

54. "İnsan, kıyıyı gözden kaybetme cesaretini göstermedikçe yeni okyanuslar keşfedemez. "

–Andre GideFransız yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

55. "Zorluklar önümüze çıkmaz, bizi durdurmak için değil, cesaretimizi ve gücümüzü ortaya çıkarmak için çıkar. "

–Bilinmiyor

56. "Belki de, şüphelerini bir kenara bırakıp, kolları sıvayıp, biraz risk alıp, tamamen kendini adarsan, bir gün uyanıp, eskiden kıskandığın türden bir hayat yaşadığını fark edersin."

–Jen SinceroAmerikalı yazar ve başarı koçu

57. "Her gün bir korkuyu yenmeyen kişi, hayatın sırrını öğrenmemiştir."

–Ralph Waldo Emerson Amerikalı filozof ve şair

58. "Yapacağınız şey sizi kişisel hedeflerinize yaklaştırmıyorsa, o zaman sizi kişisel hedeflerinizden uzaklaştırıyor demektir."

–Brian Tracy Kanadalı motivasyon konuşmacısı

59. "Olmak istediğiniz kişinin çevresinde dans etmeyin. Derinlemesine ve tamamen içine dalın."

–Gabrielle BernsteinAmerikalı yazar ve motivasyon konuşmacısı

60. "Başarınızı, onu elde etmek için vazgeçmek zorunda kaldıklarınızla değerlendirin."

–Dalai LamaTibet'in en yüksek ruhani lideri

61. "Bilmediğiniz şeylerden korkmayın. Bu, en büyük gücünüz olabilir ve işleri diğerlerinden farklı yapmanızı sağlayabilir."

–Sara BlakelySpanx'ın Amerikalı kurucusu ve CEO'su

"Fırsatlar nadiren size mükemmel bir şekilde sunulur. Üstünde sarı bir fiyonk olan küçük, güzel bir kutuda. 'Al, aç, mükemmel. Çok seveceksin. ' Fırsatlar, iyi olanlar, dağınık, kafa karıştırıcı ve fark edilmesi zordur. Risklidirler. Sizi zorlarlar."

Susan WojcickiYoutube CEO'su

Fotoğraf kredisi: Britannica

63. "Gerçekten yapmak istediğiniz şeyi yapmaktan vazgeçmeyin. Sevgi ve ilhamın olduğu yerde yanlış yapamazsınız. "

–Ella FitzgeraldAmerikalı caz şarkıcısı

64. "Başarı genellikle, başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu bilmeyenler tarafından elde edilir."

–Coco ChanelFransız moda tasarımcısı ve iş kadını

65. "Gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, bir yolunu bulursunuz. Yapmak istemiyorsanız, bir bahane bulursunuz."

–Jim Rohn Amerikalı girişimci ve yazar

66. "Gerçek değişim, kalıcı değişim, adım adım gerçekleşir."

–Ruth Bader GinsburgAmerikalı eski ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı

"Hayatımın her anında kesinlikle çok korktum, ama bunun beni yapmak istediğim tek bir şeyi bile yapmaktan alıkoymasına asla izin vermedim."

Georgia O'Keeffe Amerikan Modernizm akımının öncü sanatçısı

68. "İnsanlar sıkı çalışmaktan hiç bahsetmeden güven hakkında konuşurlar. Bu bir hatadır. "

–Mindy KalingAmerikalı senarist, yapımcı ve yazar

69. "İnsanların zorlukları aşması aslında insanlığın çok önemli bir parçasıdır ve bence bunu gerektiği kadar kutlamıyoruz."

–Taika WaititiYeni Zelandalı film yapımcısı ve oyuncu

70. "Birçok yenilgiye uğrayabilirsiniz, ancak yenilgiye uğramamalısınız. Aslında, yenilgileri yaşamak gerekli olabilir, böylece kim olduğunuzu, nelerden yükselebileceğinizi ve bunlardan nasıl çıkabileceğinizi öğrenebilirsiniz."

–Maya AngelouAmerikalı şair, anı yazarı ve sivil haklar aktivisti

71. "Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır."

–Robert Collier Amerikalı kişisel gelişim yazarı

72. "Asla pes etmeyin. Bir görevi elinizden gelenin en iyisini yaparak ve hatta daha fazlasını yaparak yapın. "

–Debbie ReynoldsAmerikalı aktris, şarkıcı ve iş kadını

73. "Azim, 19 kez başarısız olmak ve 20. kez başarmaktır."

Dame Julie Andrews DBEİngiliz aktris, şarkıcı ve yazar

74. "Başarıyı kendi şartlarınızla tanımlayın, kendi kurallarınızla başarın ve yaşamaktan gurur duyacağınız bir hayat kurun."

–Anne SweeneyAmerikalı eski Disney Media Networks Eş Başkanı

"Kimsenin hayal gücünüzü, yaratıcılığınızı veya merakınızı elinizden almasına izin vermeyin. Bu, dünyadaki yeriniz; bu, sizin hayatınız. Devam edin ve elinizden gelenin en iyisini yapın ve istediğiniz hayatı yaşayın."

Mae JemisonAmerikalı mühendis, doktor ve eski NASA astronotu

76. "Hayatta başarılı olmak için üç şeye ihtiyacınız vardır: bir dilek kemiği, bir omurga ve bir mizah kemiği. "

–Reba McEntireAmerikalı şarkıcı, oyuncu ve iş kadını

77. "Sana inanan tek kişi sen olabilirsin, ama bu yeterlidir. Karanlık bir evreni delmek için tek bir yıldız yeterlidir. Asla pes etme."

–Richelle E. Goodrich Amerikalı yazar

Yeniden başlamak için takım çalışması alıntıları

Kişisel gelişim sadece bireyler için değil, takımlar için de önemlidir!

Hayal kırıklığı yaratan veya utanç verici sonuçların ortaya çıktığı durumlarda, ruh halini değiştirmek ve bir sonraki adımın ne olacağını belirlemek için bilinçli bir çaba sarf etmeliyiz. Tersine, yöneticiler olumlu bir üslupla çözümlere odaklandığında, takım daha iyi bir performans için değişiklikler yapmaya başlayabilir.

Peki, başarısızlıklardan kurtulup yeniden başlamak için birbirimize nasıl yardımcı olabiliriz?

78. "Özgünlükte başarısız olmak, taklitçilikte başarılı olmaktan iyidir. "

–Herman Melville Amerikalı romancı

79. "Geçmişte yaşarsanız, bu depresyondur; gelecekte yaşarsanız, bu kaygıdır. Dolayısıyla, şimdiki zamanda yaşamaktan başka seçeneğiniz yoktur. "

–Sarah SilvermanAmerikalı komedyen, oyuncu ve yazar

"Arenada olmak istiyorum. Hayatımda cesur olmak istiyorum. Ve büyük cesaret göstermeye karar verdiğimizde, dayak yemeye razı oluyoruz. Cesaret ya da rahatlık arasında seçim yapabiliriz, ama ikisini birden seçemeyiz. Aynı anda olmaz."

Brené BrownAraştırmacı ve yazar

81. "Başarısızlıklarla başa çıkamayan bir kişi, zaferlerle de başa çıkamaz."

–Orrin Woodward Amerikalı Yazar

82. "Her hata size kendiniz hakkında yeni bir şey öğretir. Unutmayın, denemekten vazgeçmek dışında başarısızlık yoktur.

–Chris Bradford İngiliz yazar ve dövüş sanatçısı

83. "Her zaman işlere açlık ve yeterli miktarda korkuyla yaklaştım. Bolca özgüven, ama ekstra çalışmak için yeterli miktarda korku. Felç edici korku hiçbir işe yaramaz, ama sizi gerçekten farkında ve odaklanmış hale getirecek kadar gergin yapan korku? Ben o tür korkuyu severim. "

–Queen LatifahAmerikalı rapçi, aktris ve şarkıcı

"Başarısızlık ve başarı kelimelerinin anlamsız hale geldiği kadar çok sevdiğiniz bir şey var mı?"

Elizabeth GilbertBig Magic: Creative Living Beyond Fear kitabının yazarı

Fotoğraf kredisi: Timothy Greenfield-Sanders, Cosmopolitan aracılığıyla

85. "Benzerliklerimiz bizi ortak bir noktaya getirir; farklılıklarımız ise birbirimizden etkilenmemizi sağlar."

–Tom Robbins Amerikalı romancı

86. "Gerçek dünyada en zeki insanlar hata yapan ve ondan ders alan insanlardır. Okulda en zeki insanlar hata yapmazlar."

–Robert Kiyosaki Amerikalı iş adamı ve yazar

87. "Başarısızlık, başarının önemli bir parçasıdır. Her başarısızlık ve yeniden ayağa kalkışınızda, hayatın anahtarı olan azmi pratik edersiniz. Gücünüz, toparlanma yeteneğinizden gelir. "

–Michelle ObamaAmerikalı avukat, yazar ve eski Amerika Birleşik Devletleri First Lady'si

88. "Hayatlarımız, bizim yazdığımız, yönettiğimiz ve başrolünü oynadığımız hikayelerdir. Bazı bölümler mutlu geçerken, diğerleri bize dersler verir, ancak her zaman kendi maceralarımızın kahramanı olma gücüne sahibiz. "

–Joelle SperanzaAmerikalı yazar

Güvenle ilgili takım çalışması alıntıları

"Ne dediğini biliyor musun?" Bu, en uygunsuz anlarda, önemli bir proje konuşması veya yöneticimizle bire bir toplantı sırasında, kendimize olan güvenimizi sarsmaya çalışan iç sesimizdir. İçimizdeki eleştirel sesin bize yeterince akıllı veya yetenekli olmadığımızı söylemesine izin verirsek, kendi yargılarımıza güvenemeyiz ve doğru kararlar alamayız.

Günlük güven artışı, bir podcast dinlemek ( When it Clicked podcast gibi), birkaç eğitim kursu almak veya pozitif bir takım üyesiyle konuşmak gibi şeylerden gelebilir. Bu arada, ilham verici takım güveni alıntıları:

89. "Korkmaya devam edin, ama yine de yapın. Önemli olan eylemdir. Kendinize güvenmek için beklemek zorunda değilsiniz. Sadece yapın, sonunda güven de gelecektir. "

–Carrie FisherAmerikalı aktris ve yazar

"Başkalarından öğrenme fırsatına sahip olmak, gerçekten minnettar olduğum bir ayrıcalık. Koçlarımın/mentorlarımın bana söylediği her şeyi özümsemeyi seviyorum. Bugün size verebileceğim tek bir tavsiye varsa, o da koçluk almaya açık olun. "

Bethany HamiltonProfesyonel sörfçü ve yazar

91. "İnsani mükemmelliğin kalbi, sizi içine çeken, özgür kılan, zorlayan veya size anlam, neşe ya da tutku hissi veren bir uğraş keşfettiğinizde atmaya başlar. "

–Terry Orlick, Ph. D. Amerikalı yazar ve motivasyon konuşmacısı

92. "Her şeyin mükemmel olmasını beklemeyin. Asla mükemmel olmayacak. Her zaman zorluklar, engeller ve mükemmel olmayan koşullar olacaktır. Ne olmuş yani? Hemen başlayın. Attığınız her adımda daha güçlü, daha yetenekli, daha özgüvenli ve daha başarılı olacaksınız."

–Mark Victor HansenAmerikalı motivasyon konuşmacısı, eğitmen ve yazar

93. "Yapacaklarınız fark yaratır ve ne tür bir fark yaratmak istediğinize karar vermelisiniz."

–Dame Jane Goodall DBEİngiliz primatolog ve antropolog

94. "Resmi eğitim size geçiminizi sağlar; kendi kendinizi eğitmek ise servet kazanmanızı sağlar."

–Jim Rohn Amerikalı girişimci, yazar ve motivasyon konuşmacısı

"Kazanmak elbette harikadır, ancak hayatta gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız, bunun sırrı kaybetmeyi öğrenmektir. Kimse her zaman yenilmez değildir. Ezici bir yenilginin ardından toparlanıp tekrar kazanmayı başarırsanız, bir gün şampiyon olursunuz. "

Wilma RudolphDünya rekoru sahibi Atletizm Olimpiyat şampiyonu

96. "Kendine güvenin çok azsa, harekete geçemezsin. Kendine güvenin çok fazlaysa, dinleyemezsin."

–John MaedaAmerikalı yönetici, tasarımcı ve teknoloji uzmanı

Kutlanmaya değer anlar için takım çalışması alıntıları

Takımınız son proje görevini tamamladıktan sonra hissettiğiniz zafer duygusunu bilir misiniz? Herkes kutlama için toplantı odasında toplanmış ve siz, bitiş çizgisine ulaşmak için gereken yetenek, mizah ve takım çalışmasına hayranlıkla bakıyorsunuz. Gururla kendi kendinize "Yine başardık" diyorsunuz. 🤩

Çoğu takım için gerçek şu ki, durup bir araya gelmek ve grup olarak kutlama yapmak için yeterli zaman yok. Her zaman başlanacak başka bir proje var. Ancak takımımızın çabalarını takdir etmek ve sıradan rutinlerden çıkmak için zaman ayırmazsak, morali yükseltmek ve takımın yeniden enerji toplamasına olanak sağlamak için fırsatları kaçırırız. İşte kutlanmaya değer anlar hakkında daha parlak düşünürlerin motivasyonel alıntıları:

97. "Küçük kazançların, küçük projelerin ve küçük farklılıkların genellikle büyük farklar yarattığını keşfettim."

Rosabeth Moss Kanter, Ph. D. Harvard Business School İşletme Profesörü

98. "Başarılarınızı kutlayın. Başarısızlıklarınızda mizahı bulun."

–Sam WaltonWalmart ve Sam's Club'ın Amerikalı kurucusu

99. "İlerlemeyi aceleye getirmeye çalışmayın. Unutmayın, ne kadar küçük olursa olsun, bir adım ileri doğru atmak doğru yönde atılmış bir adımdır. İnancınızı kaybetmeyin. "

–Kara Goucher Amerikalı uzun mesafe koşucusu

100. "Bugün çok basit görünen büyük zafer, fark edilmeyen bir dizi küçük zaferin sonucuydu."

–Paulo Coelho Brezilyalı söz yazarı ve romancı

101. "Hayatı kutlamam gerekiyor çünkü iyi bir noktadayım, çok çalışıyorum, kim olduğumdan ve işimden memnunum, ama bazen kendimi o kadar çok mücadeleye ve daha iyi olmaya odaklanıyorum ki, biraz yavaşlayıp hayatın ve antrenmanların tadını çıkarmam gerekiyor. "

–Dustin PoirierAmerikalı profesyonel karma dövüş sanatçısı ve hayırsever

"Yapılırken önemsiz görünen küçük şeyler, zamanla birikerek çok büyük sonuçlar verir. Bunlara "küçük erdemler" veya "başarı alışkanlıkları" diyebilirsiniz. Ben bunlara basit günlük disiplinler diyorum. Basit, üretken eylemler, zaman içinde tutarlı bir şekilde tekrarlanır. Kısacası, hafif bir avantajdır."

Jeff OlsonThe Slight Edge kitabının yazarı*

Fotoğraf kredisi: Entrepreneur

Verimlilikle ilgili takım çalışması alıntıları

103. "Yalnız başımıza çok az şey yapabiliriz; birlikte ise çok şey yapabiliriz."

–Helen KellerYazar ve aktivist

104. "Takım çalışması hayalleri gerçeğe dönüştürür."

–Bang GaeMüzisyen

105. "Hayatınızdan baskı, gerginlik ve disiplin çıkarılırsa, asla olabileceğiniz kişi olamazsınız."

–James G. Bilkey Yazar

Bonus: Takım Çalışması için Filmler

Etkili takım çalışması oluşturmak için en iyi 5 tavsiye

Eşler arası takdir sistemi sunun

Seslerin bir araya gelerek sorunları yaratıcı bir şekilde çözmesi, katılan herkes için bir öğrenme deneyimidir. Birbirinizin güçlü ve zayıf yönlerini geliştirerek, birbirinizin daha hızlı büyümesine ve öğrenmesine yardımcı olursunuz. Satış görüşmesine yardımcı olmaktan yeni bir girişimde fikir ortağı olmaya kadar, birinin kendini aşarak çaba gösterdiği her durum takım çalışmasının bir örneğidir ve takdir edilmelidir!

🌱 Nasıl başlayabilirsiniz?

Kolektif bilgiyi paylaşın

Zoom evcil hayvanları, 90'ların müzik listeleri ve iyi haberlerle moralinizi yükseltin

Eğlenin, keyif alın, kendiniz olun

"Eğlenin, neşe bulun, kendiniz olun" ClickUp'ın takım çalışmasının temelini mükemmel bir şekilde özetleyen temel değerlerinden biridir.

Beynimiz görevler ve teslim tarihleriyle aşırı yüklendiğinde, işyerinde eğlenceyi bir kenara bırakmak kolay olabilir. Ancak, yaptığımız işte ve birlikte çalıştığımız kişilerde eğlenmek ve keyif bulmak, etkili bir takım çalışması için çok önemlidir! Bu, güven ve coşku kültürü oluşturmak için bilinçli bir çabadır. 🤗

Arkadaşlar, etkili takım çalışması için en iyi takım çalışması alıntıları ve tavsiyelerini sizlerle paylaşmak bizim için bir ayrıcalıktı! İş hayatı ve proje yönetimi ile ilgili daha fazla ipucu ve trend için ClickUp'ın WriteClick bültenine kaydolun! Takımınızın en iyi sezonu olsun. 🥂