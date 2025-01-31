2025'in En İyi 11 Çalışan Bağlılığı Yazılımı ve Anketleri

İş yeri bağlılığının geleceğine hoş geldiniz. İlgisiz çalışanların kübik odalarına kapanıp cuma gününün gelmesini beklediği günler geride kaldı. Günümüzün kurumsal ortamında, kuruluşlar çalışan bağlılığının başarı için bir katalizör olarak önemini anlamaktadır.
Gallup'un bir araştırmasına göre, "ABD'de çalışan bağlılığı on yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi ve 2020'de %36 olan bağlı çalışan oranı 2021'de %34'e geriledi."
Peki, takımınızın bağlılığını sürdürmek için ne yapabilirsiniz?
Neyse ki teknoloji, çalışan bağlılığını artırmak için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Değerli içgörüler elde eden anlık anketlerden takım ruhunu ateşleyen etkileşimli platformlara kadar, çalışan bağlılığı alanı fırsatlarla dolu dijital bir bahçeye dönüştü.
Bu makalede, en dikkat çekici 11 çalışan bağlılığı yazılımı seçeneği incelenecektir. Hadi başlayalım!
Bir Çalışan Bağlılığı Yazılımında Hangi Özelliklere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru çalışan bağlılığı yazılımını seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Ancak endişelenmeyin!
Aramanız gerekenleri içeren basit bir kontrol listesi ile size yardımcı oluyoruz. Karmaşık terimler yok, sadece kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacak basit bir kılavuz.
Aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:
- Sorunsuz entegrasyonlar: Seçtiğiniz çalışan bağlılığı yazılımının mevcut sistemleriniz ve araçlarınızla uyumlu çalıştığından emin olun. Mevcut İK yazılımınız ve iletişim kanallarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım istiyorsunuz.
- Eyleme geçirilebilir veriler: Çalışan verileri, bağlılığı artırmak için en iyi dostunuzdur. Güçlü analiz ve raporlama özellikleri sunan çalışan bağlılığı araçlarını arayın. Veriler, anket sonuçlarını görselleştirmenize, eğilimleri ortaya çıkarmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.
- Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinmeyi kim sevmez ki? İdeal bir çalışan bağlılığı yazılımı, duyarlı ve kullanımı kolay gösterge panellerine sahip olmalıdır. İşlevsellikten ödün vermeden basitliği ön planda tutan platformlara dikkat edin.
Kullanabileceğiniz En İyi 11 Çalışan Bağlılığı Yazılımı
Çalışma alanınızda devrim yaratmak isteyen bir takım lideri veya İK uzmanıysanız, bu liste tam size göre! Kuruluşunuzu verimlilik, işbirliği ve en önemlisi çalışan memnuniyeti merkezine dönüştürmek için en iyi çalışan bağlılığı yazılımını seçmenize yardımcı olacaktır.
1. ClickUp
Kolayca en iyi seçimimiz olan ClickUp, çalışanların işe alınması, işe alıştırılması ve geliştirilmesi için kritik özelliklere sahip en iyi çalışan bağlılığı yazılımlarından biridir. Çalışan bağlılığı anketleri, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), performans değerlendirmeleri, eylem planları ve daha fazlasını içeren birçok İK şablonu sağlar.
ClickUp, mükemmel bir İK ve çalışan bağlılığı yazılımı olmanın ötesinde, takımınızın geri kalanıyla her zaman, her yerden etkileşim kurup işbirliği yapabileceğiniz eksiksiz bir proje yönetimi aracıdır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada platform: ClickUp, tüm takım yönetimi ihtiyaçlarınız için merkezi bir merkezdir. Proje yönetimi, görev izleme, belge paylaşımı veya uzaktan işbirliği olsun, ClickUp her şeyi sorunsuz ve sezgisel bir arayüzde bir araya getirir; artık farklı araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek yok
- Eylem planı şablonu: ClickUp, çalışanların sorunlarını belirlemenize ve çözmenize veya işyeri katılımını artırmak için stratejilerinizi güçlendirmenize yardımcı olan bir çalışan bağlılığı eylem planı şablonu sunar
- Anket şablonu: ClickUp ile çalışan bağlılığı anketleri oluşturabilir ve genel çalışan deneyiminizi iyileştirmeye yardımcı olabilecek eyleme geçirilebilir çalışan geri bildirimleri alabilirsiniz
- Çalışma Alanları: ClickUp, benzersiz takım kullanım senaryolarına sahip birden fazla çalışma alanı oluşturmanıza, bunlara katılmanıza ve bunlar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır. Çalışma Alanları, ClickUp depolama hiyerarşisinin en üst seviyesidir. Çalışma Alanları, görev listeleriyle dolu klasörleri içeren alanlardan oluşur
- Görünümler: Listeler, panolar, takvimler ve daha fazlası gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm sunan ClickUp, görevleri, projeleri ve iş akışlarını tercih ettiğiniz biçimde görselleştirmenize olanak tanır
ClickUp sınırlamaları
- Bazı görünümler mobil cihazlarda kullanılamaz
- Tüm çalışan bağlılığı özellikleri ücretsiz planda mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur – çalışanlarınızın bağlılığını sürdürmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda ClickUp satış ekibiyle iletişime geçerek kurulum konusunda yardım alın.
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)
2. WorkTango
Eskiden Kazoo olarak bilinen WorkTango, çalışanları motive etmek, ilham vermek ve elde tutmak için kapsamlı bir çalışan deneyimi platformudur. Platform, gezinmesi kolaydır ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
WorkTango ile çalışanların başarılarını kutlamak, endişelerini dinlemek ve ele almak, net takım öncelikleri belirlemek için araçlara erişebilirsiniz.
WorkTango'nun en iyi özellikleri
- Çalışan geri bildirim anketleri ve içgörüler
- Çalışan takdir, teşvik ve ödül aracı
- Çalışanların gelişimi ve başarısı için hedefler ve sürekli geri bildirim
- Favori İK platformlarınız ve işbirliği araçlarınızla entegrasyonlar
WorkTango sınırlamaları
- Kullanıcılar, daha eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için anketleri tamamladıktan sonra bir yönetici özeti belgesi istiyordu
- Bilgi merkezi özelliklerine sahip daha sağlam bir performans yönetimi aracına ihtiyaç duyan İK takımları için biraz sınırlıdır
WorkTango fiyatlandırması
Fiyatlandırma için WorkTango ile iletişime geçin.
WorkTango müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (120'den fazla yorum)
3. Nectar
Nectar, çalışanların işyerinde kalmasını artırmak için maddi ve sosyal teşvikler kullanan bir çalışan takdir platformudur. Uygulama, takımların övgüye değer işleri takdir etmesine, topluluk ruhunu geliştirmesine, temel değerleri teşvik etmesine ve ödülleri kullanmasına yardımcı olur.
Nectar, çalışanların moralini artırmaya ve bağlantılı bir uzaktan çalışma takımı oluşturmaya odaklanarak çalışanların işten ayrılma oranını azaltır. Ayrıca, çalışanları iş arkadaşlarını övmeye teşvik ederek ve sağlık aktiviteleri, geri bildirim anketleri ve daha fazlası gibi özel zorluklar sunarak çalışanların katılımını artırmak için oyunlaştırma yöntemini kullanır.
Nectar'ın en iyi özellikleri
- İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) çözümünüzle kolayca entegre olur
- Analitik veriler, çalışanların ne sıklıkla takdir edildiğini veya takdir edildiğini gösterir
- Şirket kültürünü ve çalışan deneyimini geliştirmek için otomatikleştirilmiş iş yıldönümleri
- Daha iyi çalışan iletişimi için planlanmış doğum günü tebrikleri
- Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur
Nectar sınırlamaları
- Bazı ülkelerde sınırlı veya tamamen kullanılamaz
- Ara sıra yavaş rapor oluşturma
- Sınırlı yerel entegrasyonlar
Nectar fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 2,75 ABD doları
- Artı: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
Nectar müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (3.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (280+ yorum)
4. Awardco
Nectar'a benzer şekilde, Awardco da iş yerinde ödül vermenin çalışanlar için daha mutlu bir ortam sağlayacağına ve onların en iyi işlerini yapmaya teşvik edeceğine inanıyor. Platform, çalışanların aldıkları ödül puanlarını Amazon'dan istedikleri herhangi bir hediye öğe ile takas edebilecekleri bir teşvik programı sunuyor.
Awardco'nun en iyi özellikleri
- İş arkadaşlarını övmek için özellikleri tanıyın
- Çalışan bağlılığını artırmak için otomatikleştirilmiş dönüm noktası kutlamaları
- Çalışanları daha değerli hediyelerle motive etmek için yaşam tarzı harcama hesapları
- Slack, Microsoft Teams, Workday ve daha fazlası gibi anahtar araçlarla çalışan bağlılığı sistemi entegrasyonları
- Kullanılabilir ödül kodları aracılığıyla çevrimdışı takdir
Awardco sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buldu
- Eyleme geçirilebilir içgörüler toplamak için arşiv özelliği yoktur
- Hareket halindeki İK takımları mobil sürümün olmamasını özleyecek
Awardco fiyatlandırması
Fiyatlandırma için Awardco ile iletişime geçin.
Awardco müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (1300+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (3800+ yorum)
5. 15five
15five, kendisini sürekli performans yönetimi yazılımı olarak tanımlamaktadır. 360 derece performans değerlendirmeleri, OKR izleme, bire bir görüşmeler ve anlık değerlendirmeler gibi ilgili özelliklere sahip olan platform, verimli yöneticiler, bağlı çalışanlar ve yüksek performanslı işler oluşturur.
Ayrıca, bu uygulamayı kullanarak çalışanların performansları hakkında dürüst geri bildirimler sağlayabilir, yaşam döngüsü anketleri gerçekleştirebilir, bağlılık analizlerine erişebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
15five'in en iyi 15 özelliği
- Performans değerlendirme şablonları
- Çalışan deneyimine ilişkin bağlılık içgörüleri
- Çalışan anketleri
- 360 derece çalışan geri bildirimi
- Slack, Teams ve Google entegrasyonları
- Sürekli geri bildirim için eşler arası takdir ve övgü için alkışlar
- OKR (hedef ve anahtar sonuçlar) performans yönetimi eğitimi
15five sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, diğer çalışan bağlılığı yazılım araçlarına kıyasla müşteri hizmetleri konusunda endişelerini dile getirdi
- Yorumcular bir dönüm noktası özelliği olmasını diledi
- Tamamlanan görevlerin geçmişi veya kontrol listesi yoktur
15five fiyatlandırma
- Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- Perform: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Odak: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Toplam platform: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları
15five müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (1700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (870+ yorum)
6. Bonusly
Bonusly, çalışanların takdir ve ödüllerini kamuya açık veya gizli olarak sağlayan bir çalışan bağlılığı çözümleri uygulamasıdır.
Bu platform, tüm yönetici ve iş arkadaşlarının övgülerini çalışanların takdir edilmesi için tek bir basit sisteme aktararak takımlar arasındaki sürtüşmeleri azaltır ve sağlıklı bir işyeri kültürüne katkıda bulunur. Bonusly ayrıca İK takımlarının diğer çalışanlar için yüksek performans yönetimi standardı belirlemesine yardımcı olur.
Bonusly'nin en iyi özellikleri
- Aylık ödenekler
- Daha iyi bir çalışan deneyimi için bonus besleme
- Anlamlı çalışan ödülleri – hediye kartları, nakit para, hayır kurumlarına bağışlar ve daha fazlası
- Interface, çalışanların bağlılığını korumaya yardımcı olur
- Slack, Okta, BambooHR ve daha fazlasıyla entegrasyonlar
Bonusly sınırlamaları
- Puanları kullanmak için sınırlı seçenekler
- Ücretsiz çalışan bağlılığı yazılımı seçeneği yok
- Karmaşık özellikler, öğrenme eğrisini dikleştirerek çalışan deneyimini olumsuz etkileyebilir
Bonusly fiyatlandırma
- Temel plan: Kullanıcı başına aylık 2,70 ABD doları
- Pro plan: Kullanıcı başına aylık 4,50 $
- Özel: İhtiyaçlarınıza göre oluşturulabilir
Bonusly müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,8/5 (1900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)
7. Fond
Kısa süre önce Reward Gateway tarafından satın alınan Fond, çalışanları takdir etmek ve sıkı çalışmalarını ödüllendirmek için mükemmel bir araçtır. Çalışan bağlılığı çözümü, çalışanların olumlu geri bildirimlerini paylaşmasına, özel kurumsal indirimlere erişmesine ve çalışan trendlerini izlemesine olanak tanır.
Fond ile hizmet ödüllerini kullanarak iş yıldönümlerini izleyebilir ve çalışan bağlılığını artırabilirsiniz.
En iyi özellikleri keşfedin
- Kurumsal indirimler
- Performans analitiği
- Sosyal takdir
- Hizmet ödülleri
- Ödül puanları
- Yüksek düzeyde özelleştirilebilir
- Aile paylaşımı
- Entegrasyonlar ve uzantılar
Sınırlamaları ortadan kaldırın
- Puanları kullanmak için sınırlı seçenekler vardır
- Puanların paraya dönüştürülmesi bazı kullanıcılar için sezgisel değildi
- Yöneticiler, kurulum sürecinin oldukça zaman aldığını belirtti
- Ücretsiz sürümün olmaması, satın almadan önce denemeyi zorlaştırıyor
Uygun fiyatlandırma
Fiyatlandırma için Fond ile iletişime geçin.
Müşterilerimizin beğenisi
- G2: 4,7/5 (2500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
8. Culture Amp
En iyi çalışan bağlılığı platformlarından biri olan Culture Amp, çalışanların duygularını daha iyi anlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve şirket için en uygun değişimi sağlamanıza yardımcı olacak 1'e 1 görüşmeler ve OKR izleme gibi benzersiz özellikler sunar.
Culture Amp ile, takımın refahını ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi ön plana çıkaran bir çalışan bağlılığı programı oluşturabilirsiniz.
Culture Amp'ın en iyi özellikleri
- Çalışan devri tahmini
- Kullanıma hazır anket şablonları
- Hedef/OKR izleme
- Beceri koçu
- yöneticiler ve takım liderleri arasında bire bir konuşmalar
- Güçlü analitik
- Çok kaynaklı geri bildirim – iş arkadaşlarının geri bildirimi, yöneticinin geri bildirimi ve öz değerlendirme
- Entegrasyonlar
Culture Amp sınırlamaları
- Kullanıcılar fiyatlandırma yapısını karmaşık buldu
- Culture Amp, kullanıcıların uygulamayı her açtıklarında yeniden oturum açmalarını gerektirir
- Bazı kullanıcılar, yorumlar bölümü ve eğitim modülleri için kullanıcı arayüzünü beğenmedi
- Slack'teki Shoutouts özelliği bazıları için biraz karmaşıktı
- Bazı yorumcular, uygulamanın web sitesi performansını yavaşlattığını keşfetti
Culture Amp fiyatlandırması
Fiyatlandırma için Culture Amp takımına başvurun.
Culture Amp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)
9. Outback Takım Oluşturma
Outback Team Building, sanal ve yüz yüze çalışma grupları için kurumsal takım oluşturma ve eğitim şirketidir. Bu kuruluş, gerçek bir çalışan bağlılığı uygulaması değildir, ancak takımlar için 60'tan fazla eğitim çözümü sunar ve Kuzey Amerika'da 14.000'den fazla grup tarafından önerilmektedir.
Çalışan bağlılığını nereden başlatacağınız konusunda emin değilseniz, Outback Team Building karar vermenize yardımcı olacak ücretsiz bir danışmanlık oturumu sunuyor.
Outback Team Building'in en iyi özellikleri
- Sanal ve yüz yüze takım oluşturma etkinlikleri
- Grup eğitimi ve geliştirme programları
- Ücretsiz çalışan bağlılığı kılavuzları
- IOS ve Android için mobil uygulama
- Takım oluşturma oyunları/yarışmaları için gerçek zamanlı liderlik tablosu
Outback Team Building sınırlamaları
- Fiyatlandırma şeffaflığının olmaması, maliyet-fayda oranını değerlendirmeyi zorlaştırır
Outback Team Building fiyatlandırması
Fiyatlandırma için Outback Team Building ile iletişime geçin.
Outback Team Building müşteri değerlendirmeleri
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
10. SalesScreen
SalesScreen, önde gelen çalışan bağlılığı çözümlerinden biridir ve özellikle satış takımlarına yöneliktir. Yazılım, oyunlaştırma ve sürekli geri bildirim kullanarak sıkı çalışmayı takdir eder, sorumluluk bilinci aşılar ve verimliliği artırır.
SalesScreen'in en iyi özellikleri
- Bireysel ve takım KPI metriklerini izlemek için veri görselleştirme araçları
- Çalışanları ödüllendirmek için madalyalar ve rozetler
- Otomatik planlama, 1:1 oturum kılavuzları ve puan kartları
- Başarıları kutlamak ve bağlılığı artırmak için tebrikler
- Liderlik tabloları ve takımlar arası turnuvalar gibi oyunlaştırma özellikleri
SalesScreen sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buldu
- Satış takımları için özel olarak geliştirildiğinden, bu uygulama herkes için uygun olmayabilir
- Küçük bir yarışma şablonları ve görseller kütüphanesi
- Gizli takım sohbeti yok
SalesScreen fiyatlandırması
Fiyatlandırma için SalesScreen ile iletişime geçin.
SalesScreen derecelendirmeleri
- G2: 4,8/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
11. Karma bot
Karma, Slack içinde yerel olarak çalışan, popüler ve kullanımı kolay bir çalışan bağlılığı aracıdır. Karma, iş arkadaşları tarafından takdir edilme ve ödüllere odaklanarak, çalışma alanında olumlu davranışları teşvik etmeye ve takım kültürü oluşturmaya yardımcı olur.
Karma'nın en iyi özellikleri
- Karma ile bir iş arkadaşınızın sıkı çalışmasını takdir etmek kolay, doğrudan ve etkileşimlidir. Kullanıcılar, Slack'te iyi davranışları için iş arkadaşlarına "karma puanları" verebilir ve bu puanlar küçük ödüller almak için kullanılabilir
- Yöneticiler, takım performansını izlemek için analitik ve raporlara erişebilir
- Karma, geri bildirim ve öneriler için açık iletişim ile şeffaf bir çalışma kültürü oluşturmanıza yardımcı olur
- Ödül sistemi ve performans raporlarının özelleştirilmesine olanak tanır
- Trello, Jira ve Github gibi diğer araçlarla entegre olarak sorunsuz operasyonlar sağlayın
Karma sınırlamaları
- Kullanıcı yorumları, aracın Slack'e büyük ölçüde bağlı olduğunu ve bunun Karma'nın kullanımını yalnızca Slack kullanıcılarıyla sınırlayabileceğini gösteriyor
- Çalışan memnuniyeti konusunda gerçek zamanlı katılım veya anketleri desteklemez
Karma fiyatlandırma
Karma'nın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 30 $/çalışma alanı fiyatından başlar.
Karma puanları
- G2: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3 yorum)
ClickUp – En Üst Düzey Çalışan Bağlılığı Aracınız
ClickUp, bütünsel bir çalışan bağlılığı çözümüdür. Anahtar özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile uygulama, tüm çalışan yaşam döngüsünü hesaba katarak takımların işbirliği, iletişim ve hedeflerine ulaşma biçimlerini dönüştürür.
Ayrıca proje yönetimi, görev izleme, çalışan iletişimi, yetenek yönetimi, işbirliği ve belge paylaşımını sorunsuz bir şekilde birleştirerek birden fazla araca ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırır.
Bağlılık stratejinizi dönüştürmeye ve takımınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Çalışan bağlılığı sisteminiz olarak ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın!