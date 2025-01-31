2025'in En İyi 11 Çalışan Bağlılığı Yazılımı ve Anketleri

İş yeri bağlılığının geleceğine hoş geldiniz. İlgisiz çalışanların kübik odalarına kapanıp cuma gününün gelmesini beklediği günler geride kaldı. Günümüzün kurumsal ortamında, kuruluşlar çalışan bağlılığının başarı için bir katalizör olarak önemini anlamaktadır.

Gallup'un bir araştırmasına göre, "ABD'de çalışan bağlılığı on yıl sonra ilk kez yıllık bazda düşüş gösterdi ve 2020'de %36 olan bağlı çalışan oranı 2021'de %34'e geriledi."

Peki, takımınızın bağlılığını sürdürmek için ne yapabilirsiniz?

Neyse ki teknoloji, çalışan bağlılığını artırmak için inanılmaz fırsatlar sunuyor. Değerli içgörüler elde eden anlık anketlerden takım ruhunu ateşleyen etkileşimli platformlara kadar, çalışan bağlılığı alanı fırsatlarla dolu dijital bir bahçeye dönüştü.

Bu makalede, en dikkat çekici 11 çalışan bağlılığı yazılımı seçeneği incelenecektir. Hadi başlayalım!

Bir Çalışan Bağlılığı Yazılımında Hangi Özelliklere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru çalışan bağlılığı yazılımını seçerken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır. Ancak endişelenmeyin!

Aramanız gerekenleri içeren basit bir kontrol listesi ile size yardımcı oluyoruz. Karmaşık terimler yok, sadece kuruluşunuzun ihtiyaçlarına en uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olacak basit bir kılavuz.

Aşağıdakileri göz önünde bulundurmalısınız:

Sorunsuz entegrasyonlar : Seçtiğiniz çalışan bağlılığı yazılımının mevcut sistemleriniz ve araçlarınızla uyumlu çalıştığından emin olun. Mevcut İK yazılımınız ve : Seçtiğiniz çalışan bağlılığı yazılımının mevcut sistemleriniz ve araçlarınızla uyumlu çalıştığından emin olun. Mevcut İK yazılımınız ve iletişim kanallarınızla sorunsuz bir şekilde çalışan bir yazılım istiyorsunuz.

Eyleme geçirilebilir veriler : Çalışan verileri, bağlılığı artırmak için en iyi dostunuzdur. Güçlü analiz ve raporlama özellikleri sunan çalışan bağlılığı araçlarını arayın. Veriler, anket sonuçlarını görselleştirmenize, eğilimleri ortaya çıkarmanıza ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Kullanıcı dostu arayüz: Kolay gezinmeyi kim sevmez ki? İdeal bir çalışan bağlılığı yazılımı, duyarlı ve kullanımı kolay gösterge panellerine sahip olmalıdır. İşlevsellikten ödün vermeden basitliği ön planda tutan platformlara dikkat edin.

Kullanabileceğiniz En İyi 11 Çalışan Bağlılığı Yazılımı

Çalışma alanınızda devrim yaratmak isteyen bir takım lideri veya İK uzmanıysanız, bu liste tam size göre! Kuruluşunuzu verimlilik, işbirliği ve en önemlisi çalışan memnuniyeti merkezine dönüştürmek için en iyi çalışan bağlılığı yazılımını seçmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın Genel Çalışan İşe Alım Şablonu ile yeni çalışanları şık bir şekilde karşılayın

Kolayca en iyi seçimimiz olan ClickUp, çalışanların işe alınması, işe alıştırılması ve geliştirilmesi için kritik özelliklere sahip en iyi çalışan bağlılığı yazılımlarından biridir. Çalışan bağlılığı anketleri, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), performans değerlendirmeleri, eylem planları ve daha fazlasını içeren birçok İK şablonu sağlar.

ClickUp, mükemmel bir İK ve çalışan bağlılığı yazılımı olmanın ötesinde, takımınızın geri kalanıyla her zaman, her yerden etkileşim kurup işbirliği yapabileceğiniz eksiksiz bir proje yönetimi aracıdır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazı görünümler mobil cihazlarda kullanılamaz

Tüm çalışan bağlılığı özellikleri ücretsiz planda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur – çalışanlarınızın bağlılığını sürdürmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda Özel fiyatlandırma mevcuttur – çalışanlarınızın bağlılığını sürdürmek için yazılıma ihtiyacınız varsa, hazır olduğunuzda ClickUp satış ekibiyle iletişime geçerek kurulum konusunda yardım alın.

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. WorkTango

workTango aracılığıyla

Eskiden Kazoo olarak bilinen WorkTango, çalışanları motive etmek, ilham vermek ve elde tutmak için kapsamlı bir çalışan deneyimi platformudur. Platform, gezinmesi kolaydır ve takımınızın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

WorkTango ile çalışanların başarılarını kutlamak, endişelerini dinlemek ve ele almak, net takım öncelikleri belirlemek için araçlara erişebilirsiniz.

WorkTango'nun en iyi özellikleri

Çalışan geri bildirim anketleri ve içgörüler

Çalışan takdir, teşvik ve ödül aracı

Çalışanların gelişimi ve başarısı için hedefler ve sürekli geri bildirim

Favori İK platformlarınız ve işbirliği araçlarınızla entegrasyonlar

WorkTango sınırlamaları

Kullanıcılar, daha eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için anketleri tamamladıktan sonra bir yönetici özeti belgesi istiyordu

Bilgi merkezi özelliklerine sahip daha sağlam bir performans yönetimi aracına ihtiyaç duyan İK takımları için biraz sınırlıdır

WorkTango fiyatlandırması

Fiyatlandırma için WorkTango ile iletişime geçin.

WorkTango müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (120'den fazla yorum)

3. Nectar

nectar aracılığıyla

Nectar, çalışanların işyerinde kalmasını artırmak için maddi ve sosyal teşvikler kullanan bir çalışan takdir platformudur. Uygulama, takımların övgüye değer işleri takdir etmesine, topluluk ruhunu geliştirmesine, temel değerleri teşvik etmesine ve ödülleri kullanmasına yardımcı olur.

Nectar, çalışanların moralini artırmaya ve bağlantılı bir uzaktan çalışma takımı oluşturmaya odaklanarak çalışanların işten ayrılma oranını azaltır. Ayrıca, çalışanları iş arkadaşlarını övmeye teşvik ederek ve sağlık aktiviteleri, geri bildirim anketleri ve daha fazlası gibi özel zorluklar sunarak çalışanların katılımını artırmak için oyunlaştırma yöntemini kullanır.

Nectar'ın en iyi özellikleri

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) çözümünüzle kolayca entegre olur

Analitik veriler, çalışanların ne sıklıkla takdir edildiğini veya takdir edildiğini gösterir

Şirket kültürünü ve çalışan deneyimini geliştirmek için otomatikleştirilmiş iş yıldönümleri

Daha iyi çalışan iletişimi için planlanmış doğum günü tebrikleri

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Nectar sınırlamaları

Bazı ülkelerde sınırlı veya tamamen kullanılamaz

Ara sıra yavaş rapor oluşturma

Sınırlı yerel entegrasyonlar

Nectar fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 2,75 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Nectar müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (280+ yorum)

4. Awardco

via Awardco

Nectar'a benzer şekilde, Awardco da iş yerinde ödül vermenin çalışanlar için daha mutlu bir ortam sağlayacağına ve onların en iyi işlerini yapmaya teşvik edeceğine inanıyor. Platform, çalışanların aldıkları ödül puanlarını Amazon'dan istedikleri herhangi bir hediye öğe ile takas edebilecekleri bir teşvik programı sunuyor.

Awardco'nun en iyi özellikleri

İş arkadaşlarını övmek için özellikleri tanıyın

Çalışan bağlılığını artırmak için otomatikleştirilmiş dönüm noktası kutlamaları

Çalışanları daha değerli hediyelerle motive etmek için yaşam tarzı harcama hesapları

Slack, Microsoft Teams, Workday ve daha fazlası gibi anahtar araçlarla çalışan bağlılığı sistemi entegrasyonları

Kullanılabilir ödül kodları aracılığıyla çevrimdışı takdir

Awardco sınırlamaları

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buldu

Eyleme geçirilebilir içgörüler toplamak için arşiv özelliği yoktur

Hareket halindeki İK takımları mobil sürümün olmamasını özleyecek

Awardco fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Awardco ile iletişime geçin.

Awardco müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (3800+ yorum)

5. 15five

via 15Five

15five, kendisini sürekli performans yönetimi yazılımı olarak tanımlamaktadır. 360 derece performans değerlendirmeleri, OKR izleme, bire bir görüşmeler ve anlık değerlendirmeler gibi ilgili özelliklere sahip olan platform, verimli yöneticiler, bağlı çalışanlar ve yüksek performanslı işler oluşturur.

Ayrıca, bu uygulamayı kullanarak çalışanların performansları hakkında dürüst geri bildirimler sağlayabilir, yaşam döngüsü anketleri gerçekleştirebilir, bağlılık analizlerine erişebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

15five'in en iyi 15 özelliği

Performans değerlendirme şablonları

Çalışan deneyimine ilişkin bağlılık içgörüleri

Çalışan anketleri

360 derece çalışan geri bildirimi

Slack, Teams ve Google entegrasyonları

Sürekli geri bildirim için eşler arası takdir ve övgü için alkışlar

OKR (hedef ve anahtar sonuçlar) performans yönetimi eğitimi

15five sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, diğer çalışan bağlılığı yazılım araçlarına kıyasla müşteri hizmetleri konusunda endişelerini dile getirdi

Yorumcular bir dönüm noktası özelliği olmasını diledi

Tamamlanan görevlerin geçmişi veya kontrol listesi yoktur

15five fiyatlandırma

Etkileşim: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Perform: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Odak: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Toplam platform: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

15five müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (1700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (870+ yorum)

6. Bonusly

bonusly aracılığıyla

Bonusly, çalışanların takdir ve ödüllerini kamuya açık veya gizli olarak sağlayan bir çalışan bağlılığı çözümleri uygulamasıdır.

Bu platform, tüm yönetici ve iş arkadaşlarının övgülerini çalışanların takdir edilmesi için tek bir basit sisteme aktararak takımlar arasındaki sürtüşmeleri azaltır ve sağlıklı bir işyeri kültürüne katkıda bulunur. Bonusly ayrıca İK takımlarının diğer çalışanlar için yüksek performans yönetimi standardı belirlemesine yardımcı olur.

Bonusly'nin en iyi özellikleri

Aylık ödenekler

Daha iyi bir çalışan deneyimi için bonus besleme

Anlamlı çalışan ödülleri – hediye kartları, nakit para, hayır kurumlarına bağışlar ve daha fazlası

Interface, çalışanların bağlılığını korumaya yardımcı olur

Slack , Okta, BambooHR ve daha fazlas ıyla entegrasyonlar

Bonusly sınırlamaları

Puanları kullanmak için sınırlı seçenekler

Ücretsiz çalışan bağlılığı yazılımı seçeneği yok

Karmaşık özellikler, öğrenme eğrisini dikleştirerek çalışan deneyimini olumsuz etkileyebilir

Bonusly fiyatlandırma

Temel plan : Kullanıcı başına aylık 2,70 ABD doları

Pro plan : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Özel: İhtiyaçlarınıza göre oluşturulabilir

Bonusly müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,8/5 (1900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1500+ yorum)

7. Fond

fond aracılığıyla

Kısa süre önce Reward Gateway tarafından satın alınan Fond, çalışanları takdir etmek ve sıkı çalışmalarını ödüllendirmek için mükemmel bir araçtır. Çalışan bağlılığı çözümü, çalışanların olumlu geri bildirimlerini paylaşmasına, özel kurumsal indirimlere erişmesine ve çalışan trendlerini izlemesine olanak tanır.

Fond ile hizmet ödüllerini kullanarak iş yıldönümlerini izleyebilir ve çalışan bağlılığını artırabilirsiniz.

En iyi özellikleri keşfedin

Kurumsal indirimler

Performans analitiği

Sosyal takdir

Hizmet ödülleri

Ödül puanları

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Aile paylaşımı

Entegrasyonlar ve uzantılar

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Puanları kullanmak için sınırlı seçenekler vardır

Puanların paraya dönüştürülmesi bazı kullanıcılar için sezgisel değildi

Yöneticiler, kurulum sürecinin oldukça zaman aldığını belirtti

Ücretsiz sürümün olmaması, satın almadan önce denemeyi zorlaştırıyor

Uygun fiyatlandırma

Fiyatlandırma için Fond ile iletişime geçin.

Müşterilerimizin beğenisi

G2 : 4,7/5 (2500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

8. Culture Amp

culture Amp aracılığıyla

En iyi çalışan bağlılığı platformlarından biri olan Culture Amp, çalışanların duygularını daha iyi anlamanıza, ilerlemeyi izlemenize ve şirket için en uygun değişimi sağlamanıza yardımcı olacak 1'e 1 görüşmeler ve OKR izleme gibi benzersiz özellikler sunar.

Culture Amp ile, takımın refahını ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi ön plana çıkaran bir çalışan bağlılığı programı oluşturabilirsiniz.

Culture Amp'ın en iyi özellikleri

Çalışan devri tahmini

Kullanıma hazır anket şablonları

Hedef/OKR izleme

Beceri koçu

yöneticiler ve takım liderleri arasında bire bir konuşmalar

Güçlü analitik

Çok kaynaklı geri bildirim – iş arkadaşlarının geri bildirimi, yöneticinin geri bildirimi ve öz değerlendirme

Entegrasyonlar

Culture Amp sınırlamaları

Kullanıcılar fiyatlandırma yapısını karmaşık buldu

Culture Amp, kullanıcıların uygulamayı her açtıklarında yeniden oturum açmalarını gerektirir

Bazı kullanıcılar, yorumlar bölümü ve eğitim modülleri için kullanıcı arayüzünü beğenmedi

Slack'teki Shoutouts özelliği bazıları için biraz karmaşıktı

Bazı yorumcular, uygulamanın web sitesi performansını yavaşlattığını keşfetti

Culture Amp fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Culture Amp takımına başvurun.

Culture Amp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

9. Outback Takım Oluşturma

outback Team Building aracılığıyla

Outback Team Building, sanal ve yüz yüze çalışma grupları için kurumsal takım oluşturma ve eğitim şirketidir. Bu kuruluş, gerçek bir çalışan bağlılığı uygulaması değildir, ancak takımlar için 60'tan fazla eğitim çözümü sunar ve Kuzey Amerika'da 14.000'den fazla grup tarafından önerilmektedir.

Çalışan bağlılığını nereden başlatacağınız konusunda emin değilseniz, Outback Team Building karar vermenize yardımcı olacak ücretsiz bir danışmanlık oturumu sunuyor.

Outback Team Building'in en iyi özellikleri

Sanal ve yüz yüze takım oluşturma etkinlikleri

Grup eğitimi ve geliştirme programları

Ücretsiz çalışan bağlılığı kılavuzları

IOS ve Android için mobil uygulama

Takım oluşturma oyunları/yarışmaları için gerçek zamanlı liderlik tablosu

Outback Team Building sınırlamaları

Fiyatlandırma şeffaflığının olmaması, maliyet-fayda oranını değerlendirmeyi zorlaştırır

Outback Team Building fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Outback Team Building ile iletişime geçin.

Outback Team Building müşteri değerlendirmeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

10. SalesScreen

salesScreen aracılığıyla

SalesScreen, önde gelen çalışan bağlılığı çözümlerinden biridir ve özellikle satış takımlarına yöneliktir. Yazılım, oyunlaştırma ve sürekli geri bildirim kullanarak sıkı çalışmayı takdir eder, sorumluluk bilinci aşılar ve verimliliği artırır.

SalesScreen'in en iyi özellikleri

Bireysel ve takım KPI metriklerini izlemek için veri görselleştirme araçları

Çalışanları ödüllendirmek için madalyalar ve rozetler

Otomatik planlama, 1:1 oturum kılavuzları ve puan kartları

Başarıları kutlamak ve bağlılığı artırmak için tebrikler

Liderlik tabloları ve takımlar arası turnuvalar gibi oyunlaştırma özellikleri

SalesScreen sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Bazı kullanıcılar kullanıcı arayüzünü karmaşık buldu

Satış takımları için özel olarak geliştirildiğinden, bu uygulama herkes için uygun olmayabilir

Küçük bir yarışma şablonları ve görseller kütüphanesi

Gizli takım sohbeti yok

SalesScreen fiyatlandırması

Fiyatlandırma için SalesScreen ile iletişime geçin.

SalesScreen derecelendirmeleri

G2 : 4,8/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

11. Karma bot

karma bot aracılığıyla

Karma, Slack içinde yerel olarak çalışan, popüler ve kullanımı kolay bir çalışan bağlılığı aracıdır. Karma, iş arkadaşları tarafından takdir edilme ve ödüllere odaklanarak, çalışma alanında olumlu davranışları teşvik etmeye ve takım kültürü oluşturmaya yardımcı olur.

Karma'nın en iyi özellikleri

Karma ile bir iş arkadaşınızın sıkı çalışmasını takdir etmek kolay, doğrudan ve etkileşimlidir. Kullanıcılar, Slack'te iyi davranışları için iş arkadaşlarına "karma puanları" verebilir ve bu puanlar küçük ödüller almak için kullanılabilir

Yöneticiler, takım performansını izlemek için analitik ve raporlara erişebilir

Karma, geri bildirim ve öneriler için açık iletişim ile şeffaf bir çalışma kültürü oluşturmanıza yardımcı olur

Ödül sistemi ve performans raporlarının özelleştirilmesine olanak tanır

Trello, Jira ve Github gibi diğer araçlarla entegre olarak sorunsuz operasyonlar sağlayın

Karma sınırlamaları

Kullanıcı yorumları, aracın Slack'e büyük ölçüde bağlı olduğunu ve bunun Karma'nın kullanımını yalnızca Slack kullanıcılarıyla sınırlayabileceğini gösteriyor

Çalışan memnuniyeti konusunda gerçek zamanlı katılım veya anketleri desteklemez

Karma fiyatlandırma

Karma'nın ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 30 $/çalışma alanı fiyatından başlar.

Karma puanları

G2 : 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3 yorum)

ClickUp – En Üst Düzey Çalışan Bağlılığı Aracınız

ClickUp, bütünsel bir çalışan bağlılığı çözümüdür. Anahtar özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile uygulama, tüm çalışan yaşam döngüsünü hesaba katarak takımların işbirliği, iletişim ve hedeflerine ulaşma biçimlerini dönüştürür.

Ayrıca proje yönetimi, görev izleme, çalışan iletişimi, yetenek yönetimi, işbirliği ve belge paylaşımını sorunsuz bir şekilde birleştirerek birden fazla araca ihtiyaç duyulmasını ortadan kaldırır.

Bağlılık stratejinizi dönüştürmeye ve takımınızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya hazır mısınız? Çalışan bağlılığı sisteminiz olarak ClickUp'ı bugün kullanmaya başlayın!