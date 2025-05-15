60'tan fazla OKR örneği – Etkili OKR'ler nasıl yazılır?

Google, Netflix ve Twitter gibi şirketler tarafından kullanılan en popüler hedef yönetimi metodolojilerinden biri olan OKR'ler, bir organizasyonda ölçülebilir hedefler ve amaçlar etrafında uyum yaratmanın sırrıdır.

Uygun şekilde kullanıldığında, takımlar bugünün hedeflerine ulaşırken yarının zorluklarına doğru ilerleyebilir. Ancak, OKR gibi bir hedef belirleme sistemini uygulamak göz korkutucu olabilir.

❗️Nereden başlayacağız?❗️Odaklanılması gereken doğru hedefler nelerdir?❗️Sonuçları nasıl ölçeceğiz?❗️Şirket OKR'leri, bireysel OKR'ler veya her ikisi birden mi ayarlamamız gerekiyor? 🤔

İster gelecek çeyrek için şirket hedeflerine ilham arıyor ister hedeflerinizi ve anahtar sonuçlarınızı iyileştirmek için yazma ipuçları arıyor olun, size yardımcı olacağız! Hadi başlayalım!

OKR nedir?

OKR, Hedefler ve Anahtar Sonuçlar'ın kısaltmasıdır ve ister bireysel, ister takım veya şirket olarak hedefler belirlemek ve ilerlemeyi izlemek için son derece etkili bir yol sunar.

Bunları, ulaşmak istedikleriniz ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı gösteren bir yol haritası olarak düşünün. Herkesin aynı yönde ilerlemesini, odaklanmasını ve aynı hedefe doğru ilerlemesini sağlarlar.

OKR'nin iki anahtar bileşeni

Hedef: Neyi başarmak istiyorsunuz? Anahtar sonuçlar: Başarıyı nasıl ölçeceksiniz? Hedef, büyük hedefinizdir. Açık, ilham verici ve biraz cesur olmalıdır. Bu, kutuları işaretlemekle ilgili değil, yüksek hedefler belirlemek ve takımınızı ortak bir misyon etrafında birleştirmekle ilgilidir. kontrol noktalarınızdır. Anahtar Sonuçlar,dır. Belirli, ölçülebilir ve zaman sınırlı dırlar. Hedef, varış noktanızsa, Anahtar Sonuçlar, yolun üzerinde olduğunuzu gösteren otoyol işaretleridir. Genellikle, her Hedef için 3-5 Anahtar Sonuç vardır. Örneğin:"Sınıfının en iyisi bir mobil uygulama başlatın." "Alanımızda en sevilen marka olun." "Rakipsiz bir müşteri deneyimi yaratın." 🧭 Hedef: Sınıfının en iyisi bir mobil uygulama başlatmak📍 Anahtar Sonuçlar: İlk 3 ayda 100.000 indirme elde etmekHer iki uygulama mağazasında 4,5+ yıldızlı bir puan almakÇökme oranlarını %1'in altına düşürmekTüm bu sonuçları elde ederseniz? Hedefinizi gerçekleştirme yolunda ilerlemiş olursunuz.

📌 Tek cümlede: Hedefinizi, onu destekleyen Anahtar Sonuçları tamamlayarak gerçekleştirirsiniz.

OKR'lerin en iyi yanı nedir? Strateji, uygulama ve sürdürülebilir büyümeyi tek bir çerçeve altında birleştirir. Takımınıza enerji veren açık ve niteliksel ifadelerden oluşan ilham verici hedeflerle başlayın, ardından gerçek ilerlemeyi izlemek için ölçülebilir hedefler ve sayısal değerlerle bunları destekleyin.

İster sıfırdan bir müşteri başarı takımı kuruyor ister olgun bir departmanı büyütüyor olun, yapılandırılmış bir OKR süreci her düzeyde uyum ve hesap verebilirlik sağlar.

⭐️ Öne çıkan şablon Daha hızlı ilerlemek ve düzenli kalmak için ClickUp'ın OKR Şablonunu kullanın. Bu şablon, iddialı hedefler belirlemek, sonuçları izlemek ve tüm takımınızın aynı yönde ilerlemesini sağlamak için akıllı bir yoldur. Anahtar Sonuçlarınızın zaman sınırlı ve eylem odaklı olduğundan emin olun, böylece başarının neye benzediği veya ne zaman gerçekleşmesi gerektiği konusunda karışıklık olmaz. Ücretsiz Şablonu İndirin Takımların yolunda ilerlemesine yardımcı olmak için OKR'lere göre ilerlemeyi izleyin: ClickUp OKR Şablonu

🔍 Neden OKR kullanmalı?

OKR'ler sadece hedeflerden ibaret değildir. Takım olarak daha iyi birlikte çalışmanıza ve odaklanma ve uyumu büyük ölçekte korumanıza yardımcı olurlar. Takımların OKR'leri sevmesinin nedenleri şunlardır:

✅ Netlik: Herkes en önemli şeyin ne olduğunu bilir

🔗 Uyum: Takımın tüm çabaları aynı büyük resim hedeflerini destekler

🔍 Şeffaflık: Herkes diğerlerinin ne üzerinde çalıştığını görebilir

📊 Hesap verebilirlik: İlerleme izlenir ve kutlanır

60'tan fazla Takım OKR örneği

Aşağıdaki OKR örnekleri kitaplığimizi inceleyin ve takımınızın OKR'lerine hızlı bir başlangıç yapmak için örnekleri kullanmaktan çekinmeyin!

İçerik Pazarlama OKR Örnekleri

🏆 Yararlı ve bilgilendirici blog makaleleri oluşturun

20 sektör lideriyle röportaj [Tarih] tarihine kadar bloga 1 milyon organik trafik ziyaretçisi çekin Bu çeyrekte 400 PDF indirme hakkı kazanın En son X teklifleri için yeni bir açılış sayfası başlatın

🏆 Her blog gönderisinin SEO'sunu (Arama Motoru Optimizasyonu) optimize edin

Her blog yazısına en az yedi iç bağlantı ekleyin Her blog yazısı için 80-100 SEO puanı elde edin Her blog gönderisindeki tüm statik görseller ve GIF'ler için açıklayıcı alternatif metinler ekleyin

🏆 Blog süreç belgelemesini iyileştirin

Mevcut blog sürecini iki haftada bir denetleyin Pazarlama ve satış takımlarından gelen geri bildirim döngülerini beş günden iki güne indirin Blog süreci gösterge paneli oluşturarak darboğazları %100 ortadan kaldırın

➡️ Daha Fazla Bilgi: Pazarlama için Ücretsiz İçerik Stratejisi Şablonları

Yaratıcı Operasyonlar OKR Örnekleri

🏆 Şirket genelinde yaratıcı talepler süreci uygulayın

Dengeli bir puan kartı kullanarak 10-15 ortak talebi belirleyin ve görev şablonları oluşturun Tüm departmanlarda talep birikimini %60 oranında azaltın [Tarih] sonuna kadar takım memnuniyet puanını %85 artırın

🏆 Tüm yaratıcı takım üyeleri için tek bir bilgi kaynağı olarak Yaratıcı Öğrenme Wiki'si oluşturun

Paylaşılan gelen kutusundaki tek seferlik e-posta isteklerini %55 oranında azaltın Yüz yüze eğitim toplantılarını azaltmak için üç video eğitimi geliştirin Wiki belgesini optimize etmek için bir sahip ve üç ortak yazar belirleyin

🏆 Yaratıcı takımların verimliliğini en üst düzeye çıkarın

Departman taleplerinin onaylanma süresini üç günden bir güne indirin Toplantıların uygunluğunu kontrol etmek için iki haftada bir denetim takımı takvimi Zamanında tamamlanan görev oranını %60'tan %90'a çıkarın

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının yalnızca %11'i hesap verebilirlik için hedeflerini başkalarıyla paylaşıyor. Bu kaçırılmış bir fırsat. Düşünün: Vizyonunuzu paylaşmak, yeni bakış açıları getirir, daha net hedefler belirlemenize ve gözden kaçırmış olabileceğiniz sorunları tespit etmenize yardımcı olur. 🎯 ClickUp, bu süper gücü kullanmayı son derece kolay hale getirir. Bir mentora @bahsetme yaparak onların bilgeliğinden faydalanın, bir arkadaşınızı ekleyerek sorumluluk bilincini artırın veya gelecekteki kendinize ayrıntılı notlar bırakın. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp ile yaklaşık %10 daha fazla işi halledebildiklerini söylüyor.

Müşteri Başarısı OKR Örnekleri

🏆 Müşteri başarısı takım üyelerinin yeteneklerini ve eğitimlerini geliştirin

Takımın %100'ü ile kişisel gelişim planları oluşturun Görev başarı oranını %80'den %95'e çıkarın 5-8 eğitim ve koçluk fırsatı gönderin

🏆 Müşterilerimize iç ses olarak yardımcı olun ve onların katkılarının şirketin sonuçlarına yansımasını sağlayın

Ürünlerin/hizmetlerin daha iyi kullanılması için öneriler sunmak üzere her ay 30 müşteri ile görüşün Ürünle ilgili şikayetleri 45'ten 20'ye düşürün İki Müşteri Başarı Yöneticisi işe alın

🏆 Takıma başarılı olmak ve şirket çapındaki hedefleri gerçekleştirmek için gereken desteği sağlayın

Dört eğitim oturumunun yürütülmesine yardımcı olun Destek kuyruğunda maksimum 24 saatlik yanıt süresini koruyun 12 yeni müşteriyi başarıyla kazanma

Müşteri Desteği OKR Örnekleri

🏆 Kariyer gelişimi ve büyümeyi teşvik etmek için eğitim için bir standart set oluşturun

3 temel sorumluluğun tanımlanmış dokümantasyonu: Lider, Yönetici ve Uzman Destek departmanının büyüme planını ve organizasyon yapısını [tarih] tarihine kadar başlatın [tarih] tarihine kadar Lider ve Yönetici "sertifikası" ve sürekli beceri geliştirme/eğitim programını başlatın

🏆 Performans ölçütleriyle destek tutarlılığının verimli bir şekilde izlenmesi

Yöneticiler, liderler ve ekip üyeleri arasında bir geri bildirim döngüsü gösterge paneli oluşturun Müşteri geri bildirim oranını 8,9'dan 9,9'a yükseltin Çalışan memnuniyet puanını 7,6'dan 8,9'a yükseltin

🏆 Destek ekibinin verimliliğini en üst düzeye çıkararak müşterilere 7/24/365 acil ve olumlu yanıtlar verin

[Tarih] tarihine kadar lansman ekibi yeniden yapılanma planını başlatın İki lideri terfi ettirin Haftalık olarak çözülen destek biletlerinin yüzdesini %60'tan %80'e çıkarın

Etkili OKR'ler yazma konusunda bu vlog'a göz atın:

Mühendislik OKR Örnekleri

🏆 Büyük lansmanlardan sonra Müşteri Tarafından Bildirilen hata görevlerinin sayısını azaltın

Lansman öncesinde özellikleri test etmek için kuruluş genelinde 30-50 gönüllü bulun Üretimdeki kritik hataları düzeltme süresini 24 saatten 16 saate indirin Verimlilik için her üç haftada bir QA testi yapın

🏆 Mühendislik takımında Agile yönetimini uygulayın

Bireysel geri bildirim ve sonuçlar için ilk dört ayda bir test projesi başlatın Otomatik performans raporlamasını [çeyrek ve yıl] bazında uygulayın Tüm sorunlar ve riskler için [çeyrek ve yıl] bazında iletişim gösterge paneli başlatın (Bu iletişim planı şablonlarına göz atın)

🏆 Testlerde kritik hataların yanıt oranını artırın

[Tarih] tarihine kadar yedi mühendis işe alın Tepki süresini 20 dakikadan 10 dakikaya indirin Gerekli olup olmadığını belirlemek için iki haftada bir takım takvimindeki kritik olmayan toplantıları denetleyin

➡️ Daha fazla bilgi: Mühendislik şablonlarıyla bu OKR'leri izleyin!

Etkinlikler OKR Örnekleri

🏆 [Yıl] yılında başarılı bir yüz yüze sektör konferansı düzenleyin

40.000 kayıtlı kullanıcıya ulaşın 9,5 katılımcı puanı elde edin Etkinlik sırasında 1.200 rozeti tarayın

🏆 Yüksek performanslı etkinlikler takımı oluşturun

Çeyrek sonuna kadar dört yeni etkinlik koordinatörü işe alın İki ayda bir 3-5 etkinlik eğitim sınıfına katılın [tarih] tarihine kadar 8-10 bireysel katkı görevi belirleyin ve izleyin

🏆 Pazarlama etkinliğinden rekor ROI elde edin

Gösteriden sonra etkileşim oranını %12'den %40'a çıkarın Etkinlikten bir ay önce tüm gönüllüler için yerinde eğitim oturumları düzenleyin [Tarih] tarihine kadar etkinlikten 500.000 satış borcu oluşturun

Yönetici Ofis Operasyonları Takımları OKR Örnekleri

🏆 Aylık şirket toplantıları ile tüm organizasyonu büyütün ve uyum sağlayın

Yüksek düzeyde şeffaflık için aylık 5-7 konu oluşturun Değerlendirme için toplantı sonrası 10-15 anket toplayın Katılım oranını %70'ten %90'a çıkarın

🏆 [Çeyrek ve yıl] sonuna kadar bilgi yönetimi prosedürlerini iyileştirin

[tarih] tarihinde piyasaya sürmek üzere bulut tabanlı yazılımları araştırın ve test edin Süreç politikası değişiklikleri 24 saatten sekiz saate indirildi Çalışanların ofis memnuniyet puanını 7,8'den 9,8'e yükseltin

🏆 Ofis ve uzaktan çalışanlar için başarılı ve heyecan verici bir şirket swag programı başlatın

Her çeyrekte bir yeni ürün seçeneği sunun Paketleri 11 iş günü içinde gönderin Ücretsiz şirket hediyeleri için bir ödül puanı sistemi oluşturun

Büyüyen bir startup olarak, her departman için sayısız farklı platformumuz var. Excel tablolarımızı manuel olarak güncelliyorduk ve projeleri ve OKR'leri izlemek için yapılandırılmış bir yöntemimiz yoktu. Büyümeye odaklanmış bir şirket için her dakika önemlidir ve manuel süreçler iş gününün yükünü ağırlaştırır.

Büyüyen bir startup olarak, her departman için sayısız farklı platformumuz var. Excel tablolarımızı manuel olarak güncelliyorduk ve projeleri ve OKR'leri izlemek için yapılandırılmış bir yöntemimiz yoktu. Büyümeye odaklanmış bir şirket için her dakika önemlidir ve manuel süreçler iş gününün yükünü ağırlaştırır.

Tesisler OKR Örnekleri

🏆 Dünya standartlarında bir ofis ortamı sağlayın

Tesis personeli için üç aylık eğitimler düzenleyin Ofis memnuniyet oranını %88'den %98'e yükseltin Ofis malzemeleri harcamalarını %20'den %10'a düşürün

🏆 [Çeyrek ve yıl] sonuna kadar başarılı bir çevrimiçi konferans odası rezervasyon sistemi uygulayın

Mobil özelliklere sahip 3-5 rezervasyon yazılımını inceleyin ve test edin Mevcut oda kullanımını değerlendirerek işyeri tasarımı ve maliyetleri için 5-8 çözüm önerisi sunun Çeyrek sonuna kadar rezervasyon çakışmalarını %20'den %12'ye düşürün

🏆 Tüm departmanların operasyonel taleplerini biletleme sistemi ile yönetme ve izleme

Gelen kutusu ve sesli mesajlar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanı %14'ten %5'e düşürün Çözünürlük süresini 24 saatten 10 saate düşürün Ticket oluşturmadan çözülebilecek en yaygın 10-20 talebin bilgi tabanını oluşturun

➡️ Daha fazla bilgi: Bu QBR şablonlarına göz atın!

Finans OKR Örnekleri

🏆 Bireysel kariyer gelişimini hızlandırın

Uygun takım üyelerine kişiselleştirilmiş bir eğitim programı sunun Her ay iki çalışana liderlik takımı üyelerinin gölge çalışanı olmalarını teklif edin Altı haftada bir tüm takım üyeleri için ücretsiz eğitim seminerleri düzenleyin

🏆 Satın alma yönetimi süreci uygulayın

Tüm satın alma taleplerini [tarih] tarihine kadar bulut tabanlı yazılıma entegre edin 10.000 doların üzerindeki satın alımlar için 3-6 teklif sunun Kaliteden ödün vermeden tüm departmanların harcama seviyelerini %30 oranında ayarlama

🏆 Her zaman doğru kayıt tutun

Sözleşme ve ödeme yükleme süresini iki saatten 30 dakikaya indirin Dış denetimlerde 89 veya üzeri puan alın Makbuzları ve kayıtları geriye dönük olarak kontrol etmek için harcanan zamanı iki haftadan üç güne indirin

İnsan Kaynakları OKR Örnekleri

🏆 Kaliteli adaylarla mülakat yapın

İnsan kaynakları koordinatörlerinin mülakat becerilerini geliştirmeleri için 5-7 adet eğitim materyali hazırlayın HR yazılımı kullanarak otomatikleştirmek için 7-10 manuel görev önerin Çeyrek sonuna kadar çalışan tavsiye programı uygulayın

🏆 Çalışan politikası güncellemeleri için iletişimi güçlendirin

Yardım taleplerini %20'den %8'e düşürün Politika güncellemesi ve farkındalık için 2-4 dakikalık bir video oluşturun [Tarih] tarihine kadar ilk 20 gün içinde bir iletişim kanalı oluşturun ve başlatın

🏆 Tüm takım üyelerinin kariyer hedeflerine

Her ay beş kariyer yol haritası başlatın Çalışan bağlılık oranını %80'in üzerinde tutun En iyi 10 rol için ücretsiz ve 24/7/365 erişilebilir çevrimiçi profesyonel programlar oluşturun

➡️ Daha fazla bilgi: İK KPI'larını nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Müşteri başarısı OKR'leri

🏆 Müşteri şikayetlerini azaltın ve memnuniyeti artırın

Müşteri şikayetlerini [tarih] tarihine kadar kaydetmek ve sınıflandırmak için merkezi bir sistem başlatın

Kaydedilen şikayetlerin %100'üne 24 saat içinde yanıt verin

Proaktif sorun çözümüyle aylık şikayet hacmini %25 azaltın

🏆 Müşteri başarı takımını oluşturun ve büyütün

[tarih] tarihine kadar iki Müşteri Başarı Yöneticisi işe alın ve işe alıştırın

Bir müşteri başarı aracı uygulayın (ör. Gainsight, Totango veya HubSpot)

Tüm takım üyeleri tarafından kullanılacak bir müşteri kazanımı ve etkileşimi SOP'si oluşturun

🏆 Müşteri katılımını ve sadakatini artırın

Yeni müşterilerin %90'ı için 10 iş günü içinde oryantasyon görüşmelerini planlayın ve tamamlayın

Tüm yüksek değerli hesaplarla aylık kontrol toplantıları yapın

Çeyrek sonuna kadar 60 veya üzeri Net Promoter Score (NPS) elde edin

💡Profesyonel İpucu: Bu OKR'leri uygulamak ve takip etmek için ClickUp'ın Müşteri Başarı Planı Şablonunu kullanın.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Müşteri Başarı Planı Şablonu ile tüm müşteri kazanma ve takip faaliyetlerinizi merkezileştirin

Hukuk OKR Örnekleri

🏆 İç departman iletişimini uyumlu hale getirin

5-8 ş Akışı görsel yardımcısı yayınlayın Mobil cihazlara öncelik veren bir iletişim aracı için 3-5 çözüm önerin İç iletişim anketlerinde 90 puan alın

🏆 Stratejik girişimleri ve faaliyetleri gerçekleştirin

Hedef tamamlanma oranını %74'ten %89'a artırın Rol özel ihtiyaçlar ve sorunlar için 10-15 takım üyesi ile toplantı yapın Bir veri kullanım planı oluşturun ve [çeyrek] yılın ilk 30 günü içinde yayınlayın

🏆 İnceleme alım süreci uygulayın

Onay süresini üç günden bir güne indirin İstek türlerini sınıflandırmak için dört seviye oluşturun [Tarih] tarihine kadar başlatmak üzere yeni form anlaşmaları geliştirin

Pazarlama OKR Örnekleri

🏆 [tarih] tarihinde yeniden markalaşma sürecini başlatın

Net Promoter Score (NPS) puanınızı 30'dan 45'e veya daha üstüne çıkarın Kaynak 3-5 pazarlama ajansı varlıklar ve mesajlar için Lansman tarihinden önce dört adet genel önizleme yayınlayın

🏆 [Yıl ve çeyrek]'te podcast kampanyasını başarıyla başlatmak

Podcast'i tanıtmak için 15 blog yazısı yazın Lansmanın ilk ayında 5.000 podcast abonesi kazanın [Tarih] tarihine kadar 40 potansiyel misafir kaynağı bulun

🏆 Müşteri sadakatini ve müşteri yaşam boyu değerini (CLV)

[tarih] tarihine kadar 20 müşteri vaka çalışmasını paylaşın E-posta bültenlerinin açılma oranlarını %40'tan %60'a çıkarın Müşterilerinizin olumlu bahsetmelerini 50'den 80'e çıkarın

Oryantasyon OKR Örnekleri

🏆 Tasarım oryantasyon programı

Tüm görevleri ve İK evrak işlerini [tarih] tarihine kadar rol bazında tek bir görev listesinde birleştirin [tarih] tarihine kadar ürün eğitim araçları geliştirin Bireysel departmanların işe alım faaliyetlerini denetlemek üzere bir işe alım koordinatörü belirleyin

🏆 Yeni işe başlayanları takıma dahil etme

[Tarih] tarihine kadar iki koordinatör işe alın Sürekli büyüme için 5-7 çevrimiçi kurs sunun Her sekiz haftada bir role özel eğitimler düzenleyin

🏆 Uzaktan çalışanlara olumlu bir işe başlama deneyimi sunun

Başlangıç tarihinden itibaren üç gün içinde tüm donanım ve uygulama erişimini gönderin Metin tabanlı kılavuzları ve rehberleri görsel yardımcılarla değiştirin [tarih] Onboarding gösterge paneli uygulayarak çakışan işleri %12'den %5'e düşürün

Ürün OKR Örnekleri

🏆 Her büyük lansman için ayrıntılı ürün testleri uygulayın

Deneme kayıtlarını %20'den %35'e çıkarın 10 anahtar hesapla test görüşmeleri yapın Ürün hatalarının çözüm hızını %75 artırın

🏆 Dünya çapında bir ürün takımı oluşturun ve yönetin

[tarih] tarihine kadar 2 UX tasarımcısı ve 3 ürün yöneticisi işe alın Başlangıç tarihinden itibaren 60 gün içinde yeni işe alınanlar için altı adet bire bir ürün eğitimi oturumu gerçekleştirin Süreçleri ve ürünü iyileştirmek için rollerinin ötesine geçen 3-5 bireysel katkı sağlayıcıyı değerlendirin

🏆 Kuruluş genelinde ürün öğrenimini artırın

Lansman öncesinde yeni özellikleri tanıtmak için beş Lunch and Learn oturumu düzenleyin Her departmanda öğrenme süresini %5'ten %15'e çıkarın Beş çapraz fonksiyonlu bilgi paylaşım oturumu düzenleyin

➡️ Daha fazla bilgi: Ürün OKR Örnekleri

Halkla İlişkiler ve İletişim OKR Örnekleri

🏆 Ödül promosyonu hazırlık stratejisi oluşturun

Her hafta üç orijinal marka hikayesi yayınlayın 5 sektör haberleri basın bülteniyle tanıtım yapın Reddit'teki varlığınızı %15'ten %28'e çıkarın

🏆 Ortaklık sunumlarını iyileştirin

[tarih] tarihine kadar şablonlu yaratıcı destek kiti oluşturun Gerekli güncellemeler için varlıkları dört haftada bir denetleyin Sosyal medya erişimini %20'den %40'a çıkarın

🏆 Ortaklık programı yükseltmelerini iyileştirin

Etkileyicileri %8'den %20'ye kadar bağlı ortaklara dönüştürün On mevcut iş ortağıyla görüşerek geri bildirim alın [Tarih] tarihine kadar 90.000 doların üzerinde gelir elde edin

Kalite Güvence OKR Örnekleri

🏆 Görevlerin tamamlanması için net politikalar tanımlayın

Resmi kriter kılavuzunu [tarih] tarihine kadar yayınlayın Otomasyon testlerinin puanını %75'ten %89'a yükseltin Veri doğrulama, testten sonra bir saat içinde tamamlanır

🏆 Çapraz fonksiyonlu toplantıları ve süreçleri iyileştirin

Her departmanda iki haftada bir iletişim geri bildirimi toplamak için bir lider belirleyin İş gününün bitiminden iki saat önce, tamamlanmamış ve tamamlanan işlerin ilerlemesini paylaşın Kaliteden ödün vermeden takım toplantılarını günde iki kezden bir kez yapın

🏆 Hata atama süreci oluşturun

Her görev için inceleme yanıt süresini sekiz saatten az tutun [tarih] tarihine kadar bir Ana Özellik ve Takım Lideri listesi oluşturun [Tarih] tarihine kadar 5-7 kategoriye ayrılmış hata ciddiyet dereceleri belirleyin

Satış OKR Örnekleri

🏆 Dış satışların erişimini genişletin

[Hedef sektör] için [tarih] tarihine kadar yeni bir soğuk iletişim dizisi başlatın

Bu çeyrekte CRM'ye 500 yeni nitelikli potansiyel müşteri ekleyin ve satışları artırın

Giden kampanyalardan 50 keşif görüşmesi elde edin

🏆 Satış takımının performansını artırın

[Tarih] tarihine kadar yeni bir satış koçluğu programı uygulayın

Tüm temsilciler için iki haftada bir rol yapma oturumları düzenleyin

Son çeyrekte ortalama anlaşma boyutunu %15 artırın ve müşteri kazanımını iyileştirin

🏆 Satış döngüsünü kısaltın

[Tarih] tarihine kadar tüm satış hunisini denetleyin ve belgelendirin

Üç önemli süreç darboğazını belirleyin ve ortadan kaldırın

Ortalama kapanış süresini 45 günden 30 güne indirin

Aylık kontrollerle müşteri tutma sürecini proaktif olarak destekleyin

🏆 Müşteri katılımını artırın

Müşteri memnuniyeti puanını %50'den %89'a yükseltin [tarih] tarihine kadar 15 müşteri SSS'si yayınlayın Kurumsal müşteriler için kişisel sunum planları için 5-7 strateji uygulayın

Sosyal Medya OKR Örnekleri

🏆 LinkedIn içeriğinizi ve etkileşiminizi geliştirin

Aylık liderlik gönderilerini 20'den 50'ye çıkarın Hedef kitlenizin izlenimlerini 16.000'den 20.000'e çıkarın Haftada 4 video içerik paylaşımı yapın

🏆 Marka bilinirliğini ve etkileşimi artırın

Sosyal medya yorumlarına yanıt oranını %45'ten %65'e çıkarın [Tarih] tarihine kadar Twitter'da bahsetme ve yanıt sayısını 2.000'den 4.000'e çıkarın [Tarih] tarihine kadar 3-5 potansiyel sosyal medya yönetim aracı bulun

🏆 Sosyal medya içerik stratejinizi geliştirin

Müşteri memnuniyeti puanını 78'den 89'a yükseltin [tarih] tarihine kadar iki sosyal içerik uzmanı işe alın İçeriği tanıtmak ve dağıtmak için [tarih] tarihine kadar 2-4 strateji önerin

Yetenek ve Gelişim OKR Örnekleri

🏆 Yönetici geliştirme programları oluşturun

[tarih] tarihine kadar maliyet uygulaması ve teknoloji kaynakları için bir finansal plan önerin Kariyer gelişimindeki eksiklikleri belirlemek için 20 yöneticiyle görüşün Yetenek yönetimi yazılımını kullanarak, [tarih] tarihine kadar deneme çalışması yapmak için en önemli beş rolü belirleyin

🏆 Çalışan bağlılığını artırın

Performans koçluğu programını [tarih] tarihine kadar başlatın Öğrenme fırsatları hakkında geri bildirim toplamak için 200 takım üyesiyle görüşme yapın Eğitim uyumluluğu için her T&L takım üyesine ayda 20 saat ayırın

🏆 Güçlü bir işveren markası oluşturun

Haftalık Çalışan Memnuniyeti Puanınızı >8'e çıkarın İyileştirmeler için on aday ve 100 yeni çalışanı ankete tabi tutun Pazarlama ve kreatif takımlarla işbirliği yaparak en çok görüntülenen marka materyallerini yeniden tasarlayın

Video Prodüksiyon OKR Örnekleri

🏆 Dünya standartlarında bir stüdyo işletin

[tarih] tarihine kadar sağlam bir ses miksaj stüdyosu tasarlayın Sürekli kullanım için on sürdürülebilir set oluşturun [Tarih] tarihine kadar ekipman kullanımı için eğitim materyalleri geliştirin

🏆 Ölçek video prodüksiyonu takımı

Dört çağrı üzerine hizmet veren videograf rolünü doldurmak için İşe Alım takımıyla işbirliği yapın İki düzenleyici ve dört video koordinatörü işe alın Her altı haftada bir tüm takım üyeleri için bir eğitim semineri düzenleyin

🏆 Yeni bir fikir oluşturun ve tüm video materyalleri için yazma süreci uygulayın

[Tarih] tarihine kadar rol ve görevleri netleştirin Mevcut süreçle ilgili geri bildirim almak için on takım üyesiyle görüşün En iyi performans gösteren ve daha az ilgi çeken video içeriklerini araştırarak 3-6 yazma stratejisi önerin

Şirket çapında stratejik OKR örnekleri

🏆 Mevcut müşterileriniz için değeri artırın

Yukarı satış ve çapraz satış odaklı bir müşteri başarısı girişimi başlatın

Mevcut müşterilerinizin en az %80'iyle memnuniyet anketleri gerçekleştirin

Proaktif katılımla yenileme oranını %15 artırın

🏆 Şirket stratejisi ve stratejik hedefleri doğrultusunda hareket edin

Çeyrek planlama sırasında departman OKR'lerini genel şirket stratejisiyle uyumlu hale getirin

Stratejik hedeflerle bağlantılı iki çapraz fonksiyonlu projeyi tamamlayın

Uzun vadeli şirket hedeflerindeki ilerlemeyi izlemek için aylık incelemeler düzenleyin

🏆 İş büyümesini sağlayan girişimlere öncelik verin

Mali yıl için üç stratejik önceliği belirleyin ve harekete geçin

İş büyümesini hızlandırmayı amaçlayan yeni bir ürün sunun

Hedefli satış ve pazarlama çabalarıyla gelirinizi %20 artırın

İlerlemeyi ölçme ve OKR'leri izleme

Artık hedeflerinizi biliyorsunuz, şimdi bunları gerçekleştirme zamanı. Proje yönetimi aracı, uyumu, hesap verebilirliği ve katılımı tek bir yerde birleştiren değerli bir varlıktır. İşte adım adım nasıl yapılacağı:

1. Vizyonu ve stratejik öncelikleri netleştirin

OKR'leri ayarlamadan önce, herkesin kuruluşun genel yönünü anladığından emin olun.

Yapılacaklar: Liderleri veya takımları ortak bir vizyon ve stratejik hedefler etrafında birleştirin

Neden önemlidir: Net bir vizyon, OKR'lerin odaklanmış ve amaçlı olmasını sağlar

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak beyin fırtınası yapın, stratejik temaları haritalandırın ve uzun vadeli hedefler üzerinde gerçek zamanlı olarak görsel olarak işbirliği yapın.

2. Hedefleri işbirliği içinde taslak haline getirin

Hedefler niteliksel, ilham verici ve stratejik önceliklerle uyumlu olmalıdır.

Yapılacaklar: Nasıl değil, neyi başarmak istediğinizi açıklayan 3-5 hedef taslağı hazırlayın

Neden önemlidir: Güçlü hedefler, takımları birleştirir ve karar verme sürecine rehberlik eder

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak hedefleri işbirliği içinde yazın ve iyileştirin. Ardından ClickUp Brain'den dili düzeltmesini isteyin; hedefleri daha net ve motive edici hale getirin.

3. Ölçülebilir anahtar sonuçları tanımlayın

Her nesne, başarıyı tanımlayan 2-5 ölçülebilir anahtar sonuca sahip olmalıdır.

Yapılacaklar: Spesifik, zaman sınırlı ve sonuç odaklı anahtar sonuçlar belirleyin (ör. metrikler, dönüm noktaları, tamamlanma oranları)

Neden önemlidir: Anahtar sonuçlar, ilerlemeyi ölçülebilir ve objektif tutar

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: ClickUp Hedefleri'ni kullanarak OKR'leri yapılandırın. Bir hedef (amaç) oluşturun, ardından ölçülebilir biçimler (sayı, yüzde, doğru/yanlış) kullanarak anahtar sonuçları ekleyin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak gerçekleştirmek istediğiniz proje hedeflerini ve görevlerini kurun

4. OKR'leri uygulanabilir görevlere ayırın

Her bir anahtar sonucu, takımınızın üstlenebileceği ve gerçekleştirebileceği eyleme geçirilebilir işlere dönüştürün.

Yapılacaklar: Her bir anahtar sonuçta ilerleme sağlamak için gerekli projeleri, görevleri ve girişimleri belirleyin

Neden önemli: Uygulama, hedefler ile etki arasındaki boşluğu doldurur

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: ClickUp Görevleri ve Alt Görevleri kullanarak anahtar sonuçları belirli eylemlere bölün. Sorumluları atayın, son tarihleri belirleyin ve görev bağımlılıklarını yönetin.

ClickUp Görevleri ile öncelik düzeyleri belirleyerek en önemli şeylere öncelik verin

5. İlerlemeyi izleyin ve rotayı düzeltin

OKR ilerlemesini düzenli olarak gözden geçirin ve geri bildirimlere ve performansa göre ayarlamalar yapın.

Yapılacaklar: İlerlemeyi değerlendirmek ve engelleri gidermek için haftalık veya iki haftada bir kontrol toplantıları düzenleyin

Neden önemlidir: Düzenli görünürlük, takımların hesap verebilirliğini ve hızlı uyum sağlamasını destekler

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: İlerlemeyi izlemek için ClickUp Gösterge Panellerini kullanın. Hedef izleme, görev tamamlama ve takım performansı için bileşenler ekleyin. Takımlar, projeler veya liderlik görünümleri için gösterge panellerini özelleştirin

6. Düşünün ve yeniden başlayın

Döngünün sonunda, sonuçlar, öğrenilenler ve etkiler üzerinde düşünün.

Yapılacaklar: Nelerin işe yaradığını, nelerin yaramadığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek için bir geriye dönük değerlendirme yapın

Neden önemli: Düşünme, OKR'lerinizin zamanla gelişmesini ve daha etkili hale gelmesini sağlar

ClickUp nasıl yardımcı olabilir: ClickUp'ın Retrospektif Şablonunu kullanarak tüm öğrendiklerinizi bir araya getirin ve ileriye dönük bir yol haritası oluşturun

Bonus ipucu: Kullanıma hazır şablonlardan yararlanarak daha hızlı başlayın

Takımınızı uyumlu hale getirmek ve hedeflerinize ulaşma yolundaki ilerlemeyi izlemek için ClickUp'ın Şirket OKR Şablonu gibi araçları kullanın. ClickUp ile, kuruluşunuzdaki her departman veya takım için kolayca net OKR'ler oluşturabilirsiniz, böylece herkes işi tamamlamak için nelere öncelik vermesi gerektiğini bilir.

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✅ İyi OKR örnekleri ve ❌ Kötü OKR örnekleri

"Sosyal medyada daha aktif olun." Belirsiz, net bir hedef veya amaç yok. "Üçüncü çeyreğe kadar haftalık sosyal medya satış içeriği ile sosyal medya takipçi sayısını %25 artırın ve LinkedIn etkileşim oranını %30 artırın." Takipçi artışı ve etkileşimi, net sosyal satış uygulamaları ve zaman çizelgesiyle birleştirir. "Şirketi daha iyi bir iş yeri haline getirin." Çok öznel, odaklanma ve ölçütlerden yoksun. "Çalışan bağlılığı puanını %15 artırın, gönüllü işten ayrılma oranını %20 azaltın ve ikinci çeyrekte şirket kültürü anketi uygulayın." Takım moralini ve çalışanların kalıcılığını ölçülebilir şekilde etkileyen net metrikler. "Çalışanları çeşitlilik konusunda eğitin ve işe alım yöneticilerinin daha iyi işe alımlar yapmasına yardımcı olun." Geniş, belirsiz ve sahiplik eksikliği. "Organik arama trafiğini %40 artırın ve 3. çeyreğin sonuna kadar web sitesi dönüşüm oranını %2,5'ten %4'e yükseltin." İnsan kaynakları fonksiyonları genelinde eylem odaklı, kapsayıcı ve ölçülebilir. "Web sitesi performansını artırın." Tanımlanmış bir sonuç yok, stratejik yön eksik. "Organik arama trafiğini %40 artırın ve 3. çeyrek sonuna kadar web sitesi dönüşüm oranını %2,5'ten %4'e yükseltin." Doğrudan iş büyümesine bağlı ve gerçek metriklerle desteklenmiştir. "Herkesi hedeflerimiz konusunda aynı sayfaya getirin." Çok belirsiz, stratejik yapı yok. "Takım OKR'lerinin %100'ünün şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın ve aylık liderlik toplantılarında uyumu gözden geçirin." Yukarıdan aşağıya netliği teşvik eder ve stratejinin uygulanmasını etkili bir şekilde izler. "Bir noktada takımla performans görüşmeleri yapın." Zaman çizelgesi yok, zayıf taahhüt. "Aralık ayına kadar tüm takım üyelerinin yıllık değerlendirmelerini tamamlayın ve birinci çeyrekte bireysel gelişim planlarını belirleyin." Çalışanların gelişimi ve hesap verebilirliği ile bağlantılı net süreç.

Committed ve Aspirational OKR'ler

OKR metodolojisinde bilmeniz gereken iki tür hedef vardır: committed ve aspirational.

🤝 Committed OKR'ler

Committed OKR'ler, şirketin başarıya ulaşması için öncelik verilen ve üzerinde anlaşmaya varılan hedeflerdir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için insanlar, kaynaklar ve programlar yeniden düzenlenir. Şirketler, committed OKR'lerinin %100'ünü gerçekleştirmek ister.

🌔 Hedef odaklı OKR'ler

Hedef OKR'ler (moonshots) iddialı ve gerçekleştirilmesi daha zordur, ancak bizi kalıpların dışına çıkmaya ve yenilik yapmaya iter. Committed OKR'lerden farklı olarak, tamamlanmaları için net bir yol veya nasıl ulaşılacağına dair gerçek bir bilgi yoktur. Dolayısıyla, hedef OKR'lerinizin en az %70'ini tamamladıysanız, bunu bir başarı olarak kabul edin!

OKR Hedeflerinin Anahtar Sonuçlarına Örnekler Nelerdir?

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler), kuruluşların hedeflerini uyumlu hale getirmelerine ve ölçülebilir sonuçları izlemelerine yardımcı olur. İşte çeşitli departmanlardan bazı OKR örnekleri:

1. BT/Operasyon Takımı OKR Örneği

Hedef: Altyapı verimliliğini ve güvenliğini artırmak.

Anahtar Sonuç 1: Sistem kesinti süresini aylık %1'in altına düşürmek.

Anahtar Sonuç 2: Kritik sistemler için güvenlik denetimlerinin %100'ünü 4. çeyreğe kadar tamamlayın.

Anahtar Sonuç 3: Optimizasyon çabalarıyla sistem performansını %20 artırın.

2. Pazarlama Takımı OKR Örneği

Hedef: Marka bilinirliğini ve etkileşimi artırmak.

Anahtar Sonuç 1: İkinci çeyreğin sonuna kadar web sitesi trafiğinde %30 artış sağlamak.

Anahtar Sonuç 2: Tüm platformlarda sosyal medya takipçi sayısını %15 artırmak.

Anahtar Sonuç 3: Ayda 200 yeni nitelikli pazarlama potansiyeli oluşturmak.

3. Yazılım Geliştirme Takımı OKR Örneği

Hedef: Yüksek kaliteli ürün özelliklerini daha hızlı sunmak.

Anahtar Sonuç 1: 3. çeyreğe kadar hata birikimini %50 azaltın.

Anahtar Sonuç 2: Otomatik testlerin kod kapsamını %80'e çıkarın.

Anahtar Sonuç 3: Ortalama özellik geliştirme döngüsü süresini 4 haftadan 2 haftaya indirin.

4. Ajans OKR Örneği

Hedef: Müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmak.

Anahtar Sonuç 1: Yıl sonuna kadar müşteri NPS'sini (Net Promoter Score) 70'ten 85'e yükseltmek.

Anahtar Sonuç 2: Müşteri kayıp oranını %20 azaltın.

Anahtar Sonuç 3: 6 ay içinde 10 yeni yüksek değerli müşteri kazanmak.

5. Şirket Çapında Verimlilik OKR Örneği

Hedef: Şirketin genel verimliliğini ve işbirliğini artırmak.

Anahtar Sonuç 1: Departmanlar arası proje teslim hızında %15 artış sağlamak.

Anahtar Sonuç 2: Tüm departmanlarda 5 verimlilik artırma atölyesi düzenleyin ve çalışan bağlılığını artırın.

Anahtar Sonuç 3: 6 ay içinde %90 benimseme oranına sahip yeni bir işbirliği aracı uygulayın.

Her OKR örneği, genel bir hedefi belirli, ölçülebilir sonuçlarla ilişkilendirerek takımların uyumlu ve hesap verebilir kalmasına yardımcı olur.

ClickUp ile takımınızın OKR'lerini izlemeye başlayın!

Çoğu zaman, bireysel ve iş hedeflerimizden kaynaklanan baskı hissederiz ve günün sonunda zihinsel ve fiziksel olarak bitkin düşeriz. Bu yüzden her isteğe "evet" der ve bunun işin bir parçası olduğunu kendimize söyleriz.

OKR'ler sınırlar belirlemeye yardımcı olur ve yanlış şeyleri yapmamız istendiğinde "hayır" dememizi teşvik eder. Bu örneklerin ve ipuçlarının yazma sürecinizi optimize etmek için size netlik ve yapı kazandırmasını umuyoruz. ✍️💡

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