2025'te Hedeflerinize Ulaşmak için En İyi 11 AI Hedef Belirleme Aracı

Perdoo, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve takımımızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Her birimiz farklı görevlerle uğraştığımız için dikkatimizin dağılması çok kolay. Perdoo, herkesin odaklanmasını sağlar ve her görevin ana hedefimize, yani gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmamızda sorumluluk hissetmesine yardımcı olur.