2025'te Hedeflerinize Ulaşmak için En İyi 11 AI Hedef Belirleme Aracı

Hedef belirlemek, tatmin edici bir yolculuğun heyecan verici bir başlangıcıdır. Kişisel gelişim (maraton koşabilmek gibi) veya profesyonel dönüm noktaları (hedefli pazarlama kampanyalarıyla gelirinizi ikiye katlamak gibi) elde etmek istiyorsanız, her şey bir hedef belirlemekle başlar.
Doğru hedefleri belirlemek, yolunda ilerlemenin püf noktasıdır. Ancak, bu hedefleri gerçekçi ve pratik bir şekilde belirlemek her zaman mümkün olmayabilir.
AI hedef belirleme araçları burada devreye girer. Bu araçlar, net ve eyleme geçirilebilir hedefler belirlemenin ötesine geçer; hedefleri izlemenize, içgörüleri paylaşmanıza ve en ihtiyaç duyduğunuz anda motivasyonel bir dürtü sunmanıza yardımcı olur.
Bu notla, hedef belirleme için 10'dan fazla harika AI aracını paylaşmak için buradayız. 🎯
⏰ 60 saniyelik özet
Hedef belirleme için en iyi 11 AI aracının listesi:
- ClickUp ( AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
- Asana (İşbirliğine dayalı hedef belirlemeyi kolaylaştırmak için en iyisi)
- Fellow (Toplantıları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek için en iyisi)
- Lattice (Hedefleri çalışanların gelişimiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)
- Perdoo (OKR yönetimini basitleştirmek için en iyisi)
- Hive (Hedefleri proje iş akışlarına entegre etmek için en iyisi)
- Betterworks (Kuruluş genelinde hesap verebilirliği artırmak için en iyisi)
- Leapsome (Hedef belirlemeyi performans içgörüleriyle birleştirmek için en iyisi)
- Goalscape (Hedefleri ve görev hiyerarşilerini görselleştirmek için en iyisi)
- Habitica (Kişisel hedeflerinizi oyunlaştırmak için en iyisi)
- Toodledo (Hedef ve görev yönetimini özelleştirmek için en iyisi)
Hedef belirleme için AI araçlarını kullanmanın avantajları
Öncelikle, AI destekli hedef belirleme yazılımının iş akışınıza neler sunabileceğini anlayalım. Akıllı hedef oluşturucunun işleyişini sağlayan avantajlara genel bir bakış:
- Özel planlama: AI araçları, alışkanlıklarınızı, tercihlerinizi ve önceliklerinizi analiz ederek, gereksinimlerinize uygun hedeflerinize ulaşmak için özel planlar oluşturur
- Daha fazla objektiflik: AI hedef belirleme araçları, isteklerinizi Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Sınırlı (SMART) hedeflere dönüştürür. Bu tür SMART hedef oluşturma, hedefin niteliksel ve niceliksel bir ifadesidir ve hedefi daha gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir hale getirir
- Daha yüksek verimlilik: Hedef belirleme için AI araçlarıyla, planlamaya daha az zaman harcayıp hedef projenize ulaşmak için daha fazla zaman ayırın
- Net ve ölçülebilir hedefler: Hedef belirleme için yapay zeka destekli araçlar, daha büyük hedefleri ölçülebilir hedefler içeren daha küçük ve ulaşılabilir adımlara bölmenize olanak tanır. Bu ayrıntı düzeyi, ilerlemeyi daha yüksek hassasiyetle yönetmenize yardımcı olur
- Veriye dayalı içgörüler: AI araçları, performansınız hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler üretir. Bu verilerle desteklenen analizler, stratejilerinizi akıllı ve bilinçli bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır
- Hiçbir şeyi kaçırmayın: Hedef belirleme için AI araçları, hatırlatıcılar, otomatik planlama ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle birlikte gelir. Bu özellikler, önemli hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar
- Kolay işbirliği: İşyerinde AI'yı kullanan çeşitli araçlar, işbirliğini kolaylaştırarak takımların ortak hedefler üzerinde uyum sağlamasına ve kolektif eylemler yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır
- Diğer araçlarla entegrasyon: Proje yönetim sistemlerinden takvimlere kadar, AI hedef belirleme araçları mevcut teknoloji yığınınızla entegre olarak sorunsuz ve sınırsız bir deneyim sunar
🔎 Biliyor muydunuz? Üniversite öğrencilerinin katıldığı bir araştırmada, SMART çerçevesini uygulayanların, uygulamayanlara (~64%) kıyasla daha yüksek hedef gerçekleştirme oranları (~73%) bildirdiği ortaya çıktı. Aynı araştırmada, SMART hedeflerini kullanan katılımcıların daha fazla ihtiyaç tatmini ve olumlu duygular yaşadığı gözlemlendi, bu da kişisel refah üzerinde daha geniş bir etkiye işaret ediyor.
Hedef belirleme için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Hedef belirleme için AI aracınızda aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:
- Hedef görselleştirme: Dinamik grafikler, zaman çizelgeleri ve grafikler gibi görsel araçlarla hedef izlemeyi sağlayan bir araç seçin, ilerlemeyi ölçün ve dönüm noktalarını kutlayın. Görselleştirme araçları, hedefleri daha izlenebilir ve erişilebilir hale getirir
- Davranışsal içgörüler: Kullanım kalıplarını, davranışları ve tercihleri analiz eden ve verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanın yollarını öneren AI analitiğine sahip araçları tercih edin
- Özelleştirilebilir iş akışları: Kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlamak için görev bağımlılıklarını, önceliklerini ve hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir aracı tercih edin. Ayrıca, hedef belirleme sürecinize uyum sağlamak için özelleştirilebilir iş akışları sunmalıdır
- Çok seviyeli hedef izleme: Bireysel görevleri veya takım genelindeki OKR örneklerini izliyor olun, çeşitli seviyelerde ayrıntılı ve bütünsel hedef izlemeyi destekleyen bir araç seçin
- İşbirliği ve hesap verebilirlik: Her hedef toplu eylem gerektirdiğinden, ekip çalışmasını ve şeffaflığı teşvik etmek için yerleşik check-in, paylaşımlı gösterge panelleri ve geri bildirim döngüleri içeren bir araç seçin
- SMART hedef şablonları: Geleneksel hedef belirleme yöntemlerinde harcanacak zaman ve çabadan önemli ölçüde tasarruf etmek için özelleştirilebilir şablonlar üreten yapay zeka destekli akıllı hedef oluşturucu seçin
Hedef belirleme için en iyi 11 AI aracı
Yukarıdaki kontrol listesini göz önünde bulundurarak, kişisel ve profesyonel hedeflerinizi belirlemek için en iyi AI araçlarını aşağıda bulabilirsiniz:
1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)
ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. AI destekli görev yönetimini güçlü proje işbirliği özellikleriyle birleştirerek hedefleri belirlemek, izlemek ve gerçekleştirmek için mükemmel bir araçtır.
ClickUp Brain ile, hedeflerinize göre SMART hedefler oluşturabilen ve bunları gerçekleştirme yolunu gösteren akıllı bir AI asistanına sahip olursunuz. Bu, daha geniş takım ve organizasyonel önceliklerle netlik ve uyum sağlar.
ClickUp Brain ayrıca görevleriniz, projeleriniz ve hedeflerinizle ilgili ilerleme güncellemeleri ve özetler sunarak, ne kadar ilerlediğinizi ve daha ne kadar yolunuz olduğunu izlemenizi kolaylaştırır.
Ayrıca, platformun yapay zeka destekli görev yönetimi, görev önceliklendirmeyi optimize eder, tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirir ve verimliliği artırmak için akıllı öneriler sunar.
AI hedef önerilerini belirledikten sonra, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak eyleme geçirilebilir hedefler oluşturun, dönüm noktalarını belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin.
Hedeflerinizi ölçmek için evet/hayır, sayılar, para birimi ve daha fazlasını içeren çeşitli hedefler arasından seçim yapın. Son teslim tarihlerini kolayca belirleyin, ilerleme yüzdelerini bir bakışta görselleştirin ve kolay düzenleme için hedefleri klasörlere göre kategorize edin.
ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak durumu izleyin, darboğazları tespit edin ve planları gerektiği gibi ayarlayın. ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Görünümleri, benzersiz izleme ve raporlama yetenekleri sunarak proje zaman çizelgeleri, takım iş yükleri ve genel hedef ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar.
Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvim düzenleri gibi özelleştirilebilir görünümlerle ClickUp, her takımın tercih ettiği iş akışına uyum sağlar. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve sohbet özellikleri gibi araçlar sayesinde işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve daha iyi iletişim ve takım çalışması sağlanır.
ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.
ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.
Son olarak, ClickUp ile hedeflerinizi daha kolay belirleyip bunlara ulaşmak için çalışmaya başlamanızı kolaylaştıran geniş bir şablon kitaplığına erişebilirsiniz. Örneğin, ClickUp SMART Hedef Şablonu, sürelerine bakılmaksızın planlarınızı SMART hedefleri olarak haritalandırmak için mükemmeldir.
Tamamen özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için harika olan ClickUp SMART Goals Template, hedeflerinizi günlük hedef belirleme ve başarı çabalarınızı teşvik eden bir sistemde yapılandırır.
İşte bu özelliği seveceğiniz nedenler:
- Hedefleri ve görevleri yönetilebilir parçalara ayırarak her şeyin kapsandığından emin olun
- Olası engelleri kolayca belirleyin ve çözün
- Zaman takibi özellikleri, etiketleme, bağımlılık uyarıları, e-posta bildirimleri ve hedef izlemeyi geliştirmek için ek araçlar ekleyin
Benzer şekilde, ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, bu SMART hedeflerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olacaktır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile SMART hedefler oluşturun ve entegre edin, ardından ClickUp Goals kullanarak bunları bir eylem planına dönüştürün
- Hedefinizi ve hedef gerçekleştirme planınızı farklı özel görünümlerde görselleştirin: zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlası
- ClickUp Gösterge Panelleri ile hedef ilerlemelerini ve takım performansını görsel olarak takip edin
- ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak günlük/haftalık/aylık programa göre daha geniş hedefleri ve temel faaliyetleri gösterin
- ClickUp Sohbet, görev yorumları, bildirimler ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini güçlendirin
- Yerleşik zaman takibi aracını kullanarak, eyleme geçirilebilir hedefleri tamamlamak için gereken süreyi ölçün
📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor.
ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleriyle, her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.
ClickUp sınırlamaları
- Bazı özellikler ilk kez kullanan kullanıcılar için karmaşık görünebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız Plan: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş Planı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana çalışma alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?
ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi ve hedef belirleme gibi çeşitli özellikler sunar. Tek bir araçta birden fazla araç varmış gibi. Takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Görevleri paylaşabilir, yorum bırakabilir ve ilerlemeyi birlikte takip edebiliriz.
ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi ve hedef belirleme gibi çeşitli özellikler sunar. Tek bir araçta birden fazla araç varmış gibi. Takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Görevleri paylaşabilir, yorum bırakabilir ve ilerlemeyi birlikte takip edebiliriz.
➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'yı Görevleri Otomatikleştirmek İçin Kullanma
2. Asana (İşbirliğine dayalı hedef belirlemeyi kolaylaştırmak için en iyisi)
Asana, hedef belirleme ve izleme süreçlerini geliştirmek için yapay zeka kullanan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. AI destekli Akıllı Hedefler özelliği ile SMART hedefler belirleyin, mevcut hedefleri analiz edin ve hedef belirleme uygulamalarınızı iyileştirme, standartlaştırma ve geliştirme önerileri alın.
Hedef belirlemenin yanı sıra, Asana'nın AI yetenekleri, proje ilerlemesi hakkında akıllı güncellemeler sağlayan Akıllı Durum ve anahtar bilgilerin özetini sunan Akıllı Özetler gibi özelliklere de uzanır. Gerçek zamanlı iletişimle desteklenen bu araçlar, takımların iddialı hedefler belirlemesine ve ortak amaçlar doğrultusunda çalışmasına yardımcı olur.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Dinamik ilerleme çubukları ve görsel gösterge panelleri gibi gerçek zamanlı izleme araçlarıyla hedeflerinize ulaşma durumunu görüntüleyerek hedef izlemeyi kolaylaştırın
- Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları azaltın
- Özelleştirilebilir panolar ve listelerle görevleri düzenleyin ve önceliklendirin
- Takım iş yüklerini görün, görevleri dengeleyin ve tükenmişliği önleyin
Asana sınırlamaları
- Yeni başlayanlar ve küçük takımlar için öğrenme eğrisi dik, bu da yetersiz kullanımına yol açabilir
Asana fiyatlandırması
- Kişisel (ücretsiz)
- Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına
- Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Enterprise+: Özel fiyatlandırma
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.840+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (13.280+ yorum)
💡 Profesyonel İpucu: Hedeflerinizi sadece düşünmekle kalmayın, hedef beyanları olarak yazın! Ne istediğinizi, bunu nasıl başaracağınızı ve zaman çizelgenizi açıkça belirtin. Ek bir destek için, ilerlemenizi güvendiğiniz kişilerle paylaşarak sorumluluk ve motivasyonunuzu koruyun.
3. Fellow (Toplantıları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek için en iyisi)
Toplantıdan sonra eylem öğelerini takip etmekte zorlandınız mı?
Fellow, verimli toplantılar ile eyleme geçirilebilir hedef belirleme ve izleme arasındaki boşluğu dolduran bir AI toplantı asistanı ve not alma aracıdır. Akıllı öneriler sunarak ve rutin görevleri otomatikleştirerek hedeflerinizi oluşturmanıza, yönetmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. Takımlar, net hedefler belirlemek, anahtar sonuçları tanımlamak ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için kullanır, böylece organizasyon genelinde uyum ve hesap verebilirlik sağlanır.
Hedef belirlemenin yanı sıra Fellow, otomatik gündem oluşturma, gerçek zamanlı transkripsiyon ve akıllı özetler dahil olmak üzere AI destekli toplantı yardımı sunar. Hedefleri merkezileştirerek ve bunları toplantı iş akışına entegre ederek Fellow, hedef belirlemenin takımın günlük operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlar.
En iyi özellikler
- Takımların Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı veya iyi tasarlanmış (SMART) hedefler belirlemelerine yardımcı olacak yapılandırılmış bir şablon edinin
- Bireysel veya toplu düzeyde Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) belirleyin
- Tartışmalar sırasında alınan kararları ve taahhütleri gerçek zamanlı olarak takip edin
- İşbirliğine dayalı eylem öğeleri ve hatırlatıcılar kullanarak takım üyeleri arasında hesap verebilirliği artırın
Fellow sınırlamaları
- Daha karmaşık hedefler için gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur
- Toplantı ile ilgili olmayan hedefler için sınırlı özelleştirme seçenekleri
Fellow fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Solo: Kullanıcı başına aylık 29 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 11 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 23 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?
Herkesin daha iyi hazırlanmasına ve toplantıya net bir gündem ve hedefle gelmesine yardımcı olur. Bu, her toplantıyı verimli hale getirmede son derece yararlı olmuştur.
Herkesin daha iyi hazırlanmasına ve toplantıya net bir gündem ve hedefle gelmesine yardımcı olur. Bu, her toplantıyı verimli hale getirmede son derece yararlı olmuştur.
4. Lattice (Hedefleri çalışanların gelişimiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)
Lattice, bireyleri, takımları ve kurumsal hedefleri aynı sayfaya getirir. Bireysel ve kolektif çabaları genel iş hedefleriyle uyumlu hale getiren yapılandırılmış hedef belirleme stratejilerine odaklanır.
Yapay zeka destekli özellikler, bireysel hedefleri şirket genelindeki hedeflerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur ve çalışanların performansını optimize etmek için gerçek zamanlı içgörüler ve öneriler sunar. Hedef, bir çalışanın kişisel ve profesyonel hedefleri genelinde bütünsel bir gelişim ise, Lattice güçlü bir müttefik olabilir.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Hedef ilerlemesi için sık kontrol ve geri bildirimleri teşvik edin
- Performans izleme, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve akranların takdiriyle çalışan bağlılığını artırın
- Gerçek zamanlı görsel gösterge panelleriyle hedef ilerlemesini takip edin
- AI destekli içgörülerden yararlanarak çalışan veya takım hedeflerini optimize edin
Lattice sınırlamaları
- Küçük takımlar ve kurumsal olmayan kurulumlar için fazla karmaşık geliyor
- Öncelikle çalışanların hedef belirleme yazılımı olarak fonksiyon görür
Lattice fiyatlandırması
- Yetenek Yönetimi: Aylık 11 $/koltuk Bağlılık (eklenti): Aylık 4 $/koltuk Büyüme (eklenti): Aylık 4 $/koltuk Ücretlendirme (eklenti): Aylık 6 $/koltuk
- Etkileşim (eklenti): koltuk başına aylık 4 ABD doları
- Grow (eklenti): Aylık 4 $/koltuk
- Ücret (eklenti): Koltuk başına aylık 6 ABD doları
- HRIS: Koltuk başına aylık 10 ABD doları
- Etkileşim (eklenti): koltuk başına aylık 4 ABD doları
- Grow (eklenti): Aylık 4 $/koltuk
- Ücret (eklenti): Koltuk başına aylık 6 ABD doları
Lattice puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (3.890'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (180'den fazla yorum)
📚 Ayrıca okuyun: Verimlilik için AI'yı kullanma (kullanım örnekleri ve araçlar)
5. Perdoo (OKR yönetimini basitleştirmek için en iyisi)
Perdoo, kurumsal hedefleri uyumlu hale getirmek ve performansı artırmak için tasarlanmış, önde gelen bir OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ve strateji uygulama platformudur. Sezgisel arayüzü, hedefleri ekipler ve departmanlar arasında OKR'ler olarak ifade ederek hedef belirleme, yönetme ve izlemeyi basitleştirir.
Bu platform ayrıca şeffaflığı artırarak takım üyelerinin katkılarının büyük resme nasıl uyduğunu görmelerini sağlar. Bu özellik, gerçek zamanlı analiz ve etkileşim araçlarıyla birleştiğinde Perdoo'yu hedef odaklı bir başarı kültürü oluşturmak için mükemmel bir araç haline getirir.
Perdoo'nun en iyi özellikleri
- Takım üyeleri için check-in'leri ve hedef ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin
- İyi tanımlanmış hedefler için stratejik haritalama araçlarıyla hedefler arasındaki uyumu görselleştirin
- Özelleştirilebilir analizlerle performans içgörüleri oluşturun
- Hedef izleme için oyunlaştırma özellikleriyle takımları motive edin
Perdoo sınırlamaları
- OKR dışı hedef belirleme metodolojileri için sınırlı destek
- Mobil uygulama tam işlevselliğe sahip değildir, bu da hareket halindeyken hedef yönetimini engelleyebilir
Perdoo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 7,92 $
- Supreme: Kullanıcı başına aylık 9,68 $
Perdoo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (430'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Perdoo hakkında ne diyor?
Perdoo, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve takımımızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Her birimiz farklı görevlerle uğraştığımız için dikkatimizin dağılması çok kolay. Perdoo, herkesin odaklanmasını sağlar ve her görevin ana hedefimize, yani gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmamızda sorumluluk hissetmesine yardımcı olur.
Perdoo'nun kullanımı inanılmaz derecede kolay ve takımımızın yolunda ilerlemesine yardımcı oluyor. Her birimiz farklı görevlerle uğraştığımız için dikkatimizin dağılması çok kolay. Perdoo, herkesin odaklanmasını sağlıyor ve her görevin ana hedefimiz olan gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmak için sorumlu hissetmesine yardımcı oluyor.
6. Hive (Hedefleri proje iş akışlarına entegre etmek için en iyisi)
Hive, gelişmiş AI yetenekleriyle kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunarak takımların proje hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. AI destekli asistanı HiveMind, kullanıcı girdilerine göre görevler oluşturarak ve e-postalardan sonraki adımları önererek proje planlamasını kolaylaştırır. Sonuç olarak, hedefleri tanımlayabilir ve ilerlemeyi verimli bir şekilde ölçebilirsiniz.
Hive'ın Hedefler özelliği, takımların merkezi bir gösterge panelinde hedefleri belirlemesine, izlemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyarak, kuruluş genelinde uyum ve şeffaflık sağlar.
Hive'ın en iyi özellikleri
- Hive'ın AI analitiğini kullanarak takım performansına ilişkin içgörüler elde edin
- Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvim görünümlerini kullanarak ilerlemeyi izleyin
- Uygulama içi mesajlaşma ve bildirimlerle iletişimi kolaylaştırın
- Yerleşik zaman takibi özellikleriyle görevler ve projeler için harcanan zamanı izleyin
Hive sınırlamaları
- Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci
- Büyük projeleri yönetirken ara sıra performans düşüşleri yaşanıyor
Hive fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 $
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hive puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (570'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
🧠 İlginç Bilgi: Bilgi çalışanlarının %82'si, kuruluşlarının hedefleri ve faaliyetlerinde şeffaflığa değer veriyor.
7. Betterworks (Kuruluş genelinde hesap verebilirliği artırmak için en iyisi)
Perdoo gibi Betterworks de takım hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getiren OKR odaklı bir platformdur. AI'yı entegre ederek Betterworks, çalışanların verimli hedef yönetimi geliştirmelerine yardımcı olur ve böylece verimlilik ve stratejik odaklanmayı teşvik eder.
Betterworks'ün yapay zeka destekli özelliği Goal Assist, kullanıcı verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş hedef önerileri oluşturur. Bu, hedef oluşturma sürecini basitleştirir ve hedeflerin açık, ölçülebilir ve şirketin öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlar.
Betterworks, yöneticilerin yapıcı, tarafsız geri bildirimler sağlamasına ve etkili performans değerlendirmeleri yapmasına yardımcı olan Feedback Assist ve Conversation Assist gibi diğer AI tabanlı araçlar da sunar.
Betterworks'ün en iyi özellikleri
- Kullanıcılara yardımcı olmak için gerçek zamanlı puanlama ve önerilerle iyi yapılandırılmış hedefler ve dönüm noktaları oluşturun
- AI tarafından oluşturulan istemler ve özetler sağlayarak anlamlı performans konuşmaları gerçekleştirin
- Hatırlatıcıları ve check-in'leri otomatikleştirerek zahmetsiz ve zamanında hedef güncellemeleri yapın
- Performans analizlerini kullanarak iyileştirme alanları hakkında içgörüler edinin
Betterworks sınırlamaları
- Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, düşük bağlantı hızına sahip alanlarda uzaktan çalışmayı etkiler
- Betterworks, fiyatlandırmasını kamuya açıklamamaktadır, bu da kuruluşların bütçeleme ve karar verme süreçlerinde zorluklara neden olabilir
Betterworks fiyatlandırması
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Orta Ölçekli İşletmeler: Özel fiyatlandırma
Betterworks puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,0/5 (20'den fazla yorum)
Betterworks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Betterworks, şirket çapındaki hedeflerin yanı sıra kendim belirlediğim kişisel hedeflerimle de bağlantı kurmamı sağlayan harika bireysel ve grup özelliklerine sahiptir. Ayrıca, bu hedefleri takımım, yöneticim ve şirketimle uyumlu hale getirebilirim.
Betterworks, şirket çapındaki hedeflerin yanı sıra kendim belirlediğim kişisel hedeflerimle de bağlantı kurmamı sağlayan harika bireysel ve grup özelliklerine sahiptir. Ayrıca, bu hedefleri takımım, yöneticim ve şirketimle uyumlu hale getirebilirim.
8. Leapsome (Hedef belirlemeyi performans içgörüleriyle birleştirmek için en iyisi)
Hedef belirleme ve performans yönetimini birleştirdiğinizde ne elde edersiniz?
Leapsome gibi kapsamlı bir insan kaynakları platformu. AI destekli hedef belirleme özelliği, şirket hedeflerinin ve gelişim hedeflerinin oluşturulmasını hızlandırır. Bu işlevsellik, hedeflerin açık, ölçülebilir ve kurumsal önceliklerle uyumlu olmasını sağlayarak takımlar arasında sürekli iyileştirme, uyum ve hesap verebilirliği artırır.
Hedef belirlemenin ötesinde, Leapsome'un AI yetenekleri performans değerlendirmelerine ve geri bildirimlere kadar uzanır. Platformun AI destekli değerlendirmeleri, notları tarafsız, eyleme geçirilebilir yorumlara dönüştürerek tüm girdilerin anlamlı ve yapıcı olmasını sağlar.
Leapsome'un en iyi özellikleri
- AI Copilot Beta ile içgörüler, özetler, en iyi uygulamalar ve öneriler sağlayarak yöneticilere destek olun
- OKR izleme için yerleşik şablonlarla işe alım sürecini kolaylaştırın
- Çalışan anket yanıtlarını analiz ederek anahtar temaları çıkarın ve eyleme geçirilebilir öneriler sunun
- Yönetici değerlendirmeleri, öz değerlendirmeler ve akran değerlendirmeleri dahil tüm geri bildirimleri özetleyin
Leapsome sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerine tam olarak uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyabilir, bu da eğitim ve desteği gerekli hale getirir
- Özel platformun belirli kurumsal ihtiyaçlara uyarlanabilirliğini etkileyebilecek sınırlı özelleştirme seçenekleri
Leapsome fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Leapsome puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)
🔎 Biliyor muydunuz? Özel OKR yazılımlarının mevcut olmasına rağmen, kuruluşların %62'si OKR yönetimi için hala elektronik tablolara güveniyor.
9. Goalscape (Hedefleri ve hiyerarşileri görselleştirmek için en iyisi)
Goalscape, kullanıcıların hedef planlamalarını, önceliklerini ve ilerlemelerini tek bir kapsamlı görünümde görselleştirmelerine olanak tanıyan radyal bir tasarım kullanır. Bu bilgilere bir bakışta ulaşmak, sezgisel bir arayüzde hedefleri önceliklendirmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Bunu kullanarak soyut fikirleri somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflere dönüştürün.
AI destekli özelliği Goalbert AI. nstein, kullanıcıların karmaşık hedefleri yönetilebilir alt hedeflere ayırmasına yardımcı olur.
Bu yaklaşım, planlama sürecini basitleştirir ve kullanıcıların önceliklerine odaklanmalarını sağlayarak verimli ilerleme izlemeyi destekler.
Goalscape'in en iyi özellikleri
- Koyu ve açık modlar arasında geçiş yapın ve istediğiniz renk temalarını belirleyin
- Gantt görünümüyle zaman çizelgelerini ve programları etkili bir şekilde yönetin
- İşbirliği için hedef haritalarını takımlarla paylaşın
- Hedeflerinizi tarih, ilerleme, sorumluluk ve etikete göre filtrelemek için Şimdi ve Sonra etiketlerini kullanın ve hedef listeleri oluşturun
Goalscape sınırlamaları
- Daha büyük takımlar için proje yönetimi özellikleri eksik
- Bazı rakiplere kıyasla üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar
Goalscape fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 9,90 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Goalscape puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Habitica (Kişisel hedeflerinizi oyunlaştırmak için en iyisi)
Habitica, görevlerinizi ve hedeflerinizi oyunlaştırarak bunları kişisel gelişiminizi iyileştirmek için ilgi çekici bir rol yapma oyunu (RPG) haline getiren ücretsiz bir alışkanlık oluşturma ve verimlilik uygulamasıdır. Habitica, günlük aktiviteleri görevlere dönüştürerek kullanıcıları olumlu alışkanlıklar geliştirmeye ve verimliliği artırmaya motive eder.
Görevleri tamamladıkça, avatarınızı seviye atlatmanıza ve yeni özelliklerin kilidini açmanıza yardımcı olan oyun içi ödüller ve deneyim puanları kazanırsınız. Bu oyunlaştırılmış yaklaşım ve özel stratejiler, hedef belirlemeyi eğlenceli hale getirir ve tutarlı ilerlemeyi teşvik eder.
Habitica'nın en iyi özellikleri
- Oyun içi avatarınızı tarzınızı ve tercihlerinizi yansıtacak şekilde özelleştirerek katılım ve motivasyonu artırın
- Etkileşimli ve ilgi çekici bir gösterge paneli kullanarak ilerlemeyi izleyin
- Arkadaşlarınızla partiler oluşturarak görevleri birlikte yerine getirin, topluluk bilinci ve sorumluluk duygusu geliştirin
- Çeşitli cihazlarda görevlerinize ve ilerlemenize sorunsuz bir şekilde erişin
Habitica sınırlamaları
- Kişisel hedefleri gerçekleştirmek için daha uygun, profesyonel ayarlar için uygun olmayabilir
- Ayrıntılı ilerleme izleme için sınırlı analiz ve raporlama
Habitica fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Abonelik: Aylık 5 $
Habitica puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %90'ı oyunlaştırmanın kendilerini daha verimli hale getirdiğini düşünüyor. Oyunlaştırılmış bir iş deneyimi, verimliliği %50, bağlılığı %48 ve karlılığı %700 artırıyor!
11. Toodledo (Hedef ve görev yönetimini özelleştirmek için en iyisi)
Toodledo, kullanıcıların proje gereksinimlerine uygun ayrıntılı ve esnek hedefler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir verimlilik aracıdır. Öncelik sıralama ve ilerleme izleme gibi özellikler, kullanıcıların odaklanmasını ve düzenli çalışmasını sağlar.
Şu anda yapay zeka entegrasyonu olmasa da, Toodledo kullanıcıların görevler oluşturmasına, öncelikler belirlemesine ve son tarihler koymasına olanak tanıyan güçlü bir platform sunarak etkili hedef yönetimi sağlar.
Ayrıca, Toodledo'nun hedef izleme özelliği, bireylerin ve takımların hedeflerine yönelik ilerlemelerini belirlemelerine ve izlemelerine olanak tanıyarak sorumluluk ve odaklanmayı teşvik eder.
Toodledo'nun en iyi özellikleri
- Tutarlılığı ve kendini geliştirmeyi teşvik etmek için görsel ilerleme grafikleriyle günlük alışkanlıkları izleyin
- Klasörler, etiketler ve filtreler kullanarak iş akışlarını düzenleyin
- Önceliği yüksek görevlerin kişiselleştirilmiş bir listesini oluşturun ve kritik öğelerin hemen dikkat çekmesini sağlayın
- Tutarlılığı sağlamak için yinelenen görevler ve hatırlatıcılar ayarlayın
Toodledo sınırlamaları
- Arayüz, özellikle diğer araçlarla karşılaştırıldığında biraz eski görünebilir
- Gelişmiş AI destekli içgörüler veya öneriler eksik
Toodledo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 4,99 $
- Artı: Ayda 7,99 $
- İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Toodledo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)
Gerçek kullanıcılar Toodledo hakkında ne diyor?
Sadece görevlerden daha fazlasını sunan bu uygulama, kontrol listesi izleme, alışkanlık izleme, hedef belirleme ve izleme için GTD özellikleri içerir, birden fazla cihazda kullanımı kolaydır ve takvimimle entegre olur. Destek ihtiyacım olduğu birkaç seferde de hızlı yanıt verdiler. Bu, günlük görev yöneticim ve yıllardır kullandığım tek uygulama – ve ÇOK FAZLA denedim.
Sadece görevlerden daha fazlasını sunan bu uygulama, kontrol listesi izleme, alışkanlık izleme, hedef belirleme ve izleme için GTD özellikleri içerir, birden fazla cihazda kullanımı kolaydır ve takvimimle entegre olur. Destek ihtiyacım olduğu birkaç seferde de hızlı yanıt verdiler. Bu, günlük görev yöneticim ve yıllardır kullandığım tek uygulama – ve çok fazla denedim.
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Etkili hedefler belirlemek, başarıya giden ilk adımdır. AI, bunu daha kolay ve daha etkili hale getirebilir. Hedef oluşturmayı basitleştirmekten ilerlemeye göre stratejileri uyarlamaya kadar, AI araçları başarı stratejinize çok şey katabilir.
Hedef belirleme için çeşitli AI araçlarını ele aldık, ancak ClickUp, temel özelliklerin ötesinde sunduğu özelliklerle gerçekten öne çıkıyor. ClickUp Brain ve ClickUp Goals'un birleşimi, verimli sonuçlara yol açan bir yol haritası oluşturmayı kolaylaştırır. Kişisel dönüm noktalarını takip ediyor veya işte karmaşık projeleri yönetiyor olun, ClickUp her ikisini de tek bir platformda yapmanıza yardımcı olacak kadar çok yönlüdür.
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