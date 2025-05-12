2025'te Hedeflerinize Ulaşmak için En İyi 11 AI Hedef Belirleme Aracı

Hedef belirlemek, tatmin edici bir yolculuğun heyecan verici bir başlangıcıdır. Kişisel gelişim (maraton koşabilmek gibi) veya profesyonel dönüm noktaları (hedefli pazarlama kampanyalarıyla gelirinizi ikiye katlamak gibi) elde etmek istiyorsanız, her şey bir hedef belirlemekle başlar.

Doğru hedefleri belirlemek, yolunda ilerlemenin püf noktasıdır. Ancak, bu hedefleri gerçekçi ve pratik bir şekilde belirlemek her zaman mümkün olmayabilir.

AI hedef belirleme araçları burada devreye girer. Bu araçlar, net ve eyleme geçirilebilir hedefler belirlemenin ötesine geçer; hedefleri izlemenize, içgörüleri paylaşmanıza ve en ihtiyaç duyduğunuz anda motivasyonel bir dürtü sunmanıza yardımcı olur.

Bu notla, hedef belirleme için 10'dan fazla harika AI aracını paylaşmak için buradayız. 🎯

⏰ 60 saniyelik özet Hedef belirleme için en iyi 11 AI aracının listesi: ClickUp ( AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Asana (İşbirliğine dayalı hedef belirlemeyi kolaylaştırmak için en iyisi)

Fellow (Toplantıları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek için en iyisi)

Lattice (Hedefleri çalışanların gelişimiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

Perdoo (OKR yönetimini basitleştirmek için en iyisi)

Hive (Hedefleri proje iş akışlarına entegre etmek için en iyisi)

Betterworks (Kuruluş genelinde hesap verebilirliği artırmak için en iyisi)

Leapsome (Hedef belirlemeyi performans içgörüleriyle birleştirmek için en iyisi)

Goalscape (Hedefleri ve görev hiyerarşilerini görselleştirmek için en iyisi)

Habitica (Kişisel hedeflerinizi oyunlaştırmak için en iyisi)

Toodledo (Hedef ve görev yönetimini özelleştirmek için en iyisi)

Öncelikle, AI destekli hedef belirleme yazılımının iş akışınıza neler sunabileceğini anlayalım. Akıllı hedef oluşturucunun işleyişini sağlayan avantajlara genel bir bakış:

Özel planlama : AI araçları, alışkanlıklarınızı, tercihlerinizi ve önceliklerinizi analiz ederek, gereksinimlerinize uygun hedeflerinize ulaşmak için özel planlar oluşturur

Daha fazla objektiflik : AI hedef belirleme araçları, isteklerinizi Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman Sınırlı (SMART) hedeflere dönüştürür. Bu tür SMART hedef oluşturma, hedefin niteliksel ve niceliksel bir ifadesidir ve hedefi daha gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir hale getirir

Daha yüksek verimlilik : Hedef belirleme için AI araçlarıyla, planlamaya daha az zaman harcayıp hedef projenize ulaşmak için daha fazla zaman ayırın

Net ve ölçülebilir hedefler : Hedef belirleme için yapay zeka destekli araçlar, daha büyük hedefleri : Hedef belirleme için yapay zeka destekli araçlar, daha büyük hedefleri ölçülebilir hedefler içeren daha küçük ve ulaşılabilir adımlara bölmenize olanak tanır. Bu ayrıntı düzeyi, ilerlemeyi daha yüksek hassasiyetle yönetmenize yardımcı olur

Veriye dayalı içgörüler : AI araçları, performansınız hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler üretir. Bu verilerle desteklenen analizler, stratejilerinizi akıllı ve bilinçli bir şekilde ayarlamanıza olanak tanır

Hiçbir şeyi kaçırmayın : Hedef belirleme için AI araçları, hatırlatıcılar, otomatik planlama ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özelliklerle birlikte gelir. Bu özellikler, önemli hiçbir şeyin unutulmamasını sağlar

Kolay işbirliği : İşyerinde AI'yı kullanan çeşitli araçlar, işbirliğini kolaylaştırarak takımların ortak hedefler üzerinde uyum sağlamasına ve kolektif eylemler yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır

Diğer araçlarla entegrasyon: Proje yönetim sistemlerinden takvimlere kadar, AI hedef belirleme araçları mevcut teknoloji yığınınızla entegre olarak sorunsuz ve sınırsız bir deneyim sunar

🔎 Biliyor muydunuz? Üniversite öğrencilerinin katıldığı bir araştırmada, SMART çerçevesini uygulayanların, uygulamayanlara (~64%) kıyasla daha yüksek hedef gerçekleştirme oranları (~73%) bildirdiği ortaya çıktı. Aynı araştırmada, SMART hedeflerini kullanan katılımcıların daha fazla ihtiyaç tatmini ve olumlu duygular yaşadığı gözlemlendi, bu da kişisel refah üzerinde daha geniş bir etkiye işaret ediyor.

Hedef belirleme için bir AI aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Hedef belirleme için AI aracınızda aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Hedef görselleştirme : Dinamik grafikler, zaman çizelgeleri ve grafikler gibi görsel araçlarla : Dinamik grafikler, zaman çizelgeleri ve grafikler gibi görsel araçlarla hedef izlemeyi sağlayan bir araç seçin, ilerlemeyi ölçün ve dönüm noktalarını kutlayın. Görselleştirme araçları, hedefleri daha izlenebilir ve erişilebilir hale getirir

Davranışsal içgörüler : Kullanım kalıplarını, davranışları ve tercihleri analiz eden ve verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırmanın yollarını öneren AI analitiğine sahip araçları tercih edin

Özelleştirilebilir iş akışları : Kişisel ve kurumsal ihtiyaçlara uyum sağlamak için görev bağımlılıklarını, önceliklerini ve hatırlatıcıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir aracı tercih edin. Ayrıca, hedef belirleme sürecinize uyum sağlamak için özelleştirilebilir iş akışları sunmalıdır

Çok seviyeli hedef izleme : Bireysel görevleri veya takım genelindeki : Bireysel görevleri veya takım genelindeki OKR örneklerini izliyor olun, çeşitli seviyelerde ayrıntılı ve bütünsel hedef izlemeyi destekleyen bir araç seçin

İşbirliği ve hesap verebilirlik : Her hedef toplu eylem gerektirdiğinden, ekip çalışmasını ve şeffaflığı teşvik etmek için yerleşik check-in, paylaşımlı gösterge panelleri ve geri bildirim döngüleri içeren bir araç seçin

SMART hedef şablonları: Geleneksel hedef belirleme yöntemlerinde harcanacak zaman ve çabadan önemli ölçüde tasarruf etmek için özelleştirilebilir şablonlar üreten yapay zeka destekli akıllı hedef oluşturucu seçin

Yukarıdaki kontrol listesini göz önünde bulundurarak, kişisel ve profesyonel hedeflerinizi belirlemek için en iyi AI araçlarını aşağıda bulabilirsiniz:

1. ClickUp (AI destekli proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır. AI destekli görev yönetimini güçlü proje işbirliği özellikleriyle birleştirerek hedefleri belirlemek, izlemek ve gerçekleştirmek için mükemmel bir araçtır.

ClickUp Brain'i kullanmaya başlayın ClickUp Brain ile hedef özetlerini ve güncellemeleri otomatikleştirin

ClickUp Brain ile, hedeflerinize göre SMART hedefler oluşturabilen ve bunları gerçekleştirme yolunu gösteren akıllı bir AI asistanına sahip olursunuz. Bu, daha geniş takım ve organizasyonel önceliklerle netlik ve uyum sağlar.

ClickUp Brain kullanarak kişisel ve profesyonel yaşamınız için SMART hedefler oluşturun

ClickUp Brain ayrıca görevleriniz, projeleriniz ve hedeflerinizle ilgili ilerleme güncellemeleri ve özetler sunarak, ne kadar ilerlediğinizi ve daha ne kadar yolunuz olduğunu izlemenizi kolaylaştırır.

Ayrıca, platformun yapay zeka destekli görev yönetimi, görev önceliklendirmeyi optimize eder, tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirir ve verimliliği artırmak için akıllı öneriler sunar.

ClickUp Brain kullanarak hedeflerinize göre görevleri önceliklendirmek için akıllı öneriler alın

AI hedef önerilerini belirledikten sonra, ClickUp Hedefleri'ni kullanarak eyleme geçirilebilir hedefler oluşturun, dönüm noktalarını belirleyin ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin.

Hedeflerinizi ölçmek için evet/hayır, sayılar, para birimi ve daha fazlasını içeren çeşitli hedefler arasından seçim yapın. Son teslim tarihlerini kolayca belirleyin, ilerleme yüzdelerini bir bakışta görselleştirin ve kolay düzenleme için hedefleri klasörlere göre kategorize edin.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak hedeflerinizi ulaşılabilir hedefler halinde bölün ve ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak durumu izleyin, darboğazları tespit edin ve planları gerektiği gibi ayarlayın. ClickUp Gösterge Panelleri ve ClickUp Görünümleri, benzersiz izleme ve raporlama yetenekleri sunarak proje zaman çizelgeleri, takım iş yükleri ve genel hedef ilerlemesi hakkında içgörüler sağlar.

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvim düzenleri gibi özelleştirilebilir görünümlerle ClickUp, her takımın tercih ettiği iş akışına uyum sağlar. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar ve sohbet özellikleri gibi araçlar sayesinde işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir ve daha iyi iletişim ve takım çalışması sağlanır.

ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.

ClickUp Hedefleri, her departmanın üyelerini gerçekten önemli olan şeylere odaklanmaya yardımcı olur. Bu, yeni bir ürün piyasaya sürülürken çok önemlidir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp SMART Hedefler Şablonu ile SMART hedeflerinizi kolayca yazın

Son olarak, ClickUp ile hedeflerinizi daha kolay belirleyip bunlara ulaşmak için çalışmaya başlamanızı kolaylaştıran geniş bir şablon kitaplığına erişebilirsiniz. Örneğin, ClickUp SMART Hedef Şablonu, sürelerine bakılmaksızın planlarınızı SMART hedefleri olarak haritalandırmak için mükemmeldir.

Tamamen özelleştirilebilir ve yeni başlayanlar için harika olan ClickUp SMART Goals Template, hedeflerinizi günlük hedef belirleme ve başarı çabalarınızı teşvik eden bir sistemde yapılandırır.

İşte bu özelliği seveceğiniz nedenler:

Hedefleri ve görevleri yönetilebilir parçalara ayırarak her şeyin kapsandığından emin olun

Olası engelleri kolayca belirleyin ve çözün

Zaman takibi özellikleri, etiketleme, bağımlılık uyarıları, e-posta bildirimleri ve hedef izlemeyi geliştirmek için ek araçlar ekleyin

Benzer şekilde, ClickUp SMART Hedef Eylem Planı Şablonu, bu SMART hedeflerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile SMART hedefler oluşturun ve entegre edin, ardından ClickUp Goals kullanarak bunları bir eylem planına dönüştürün

Hedefinizi ve hedef gerçekleştirme planınızı farklı özel görünümlerde görselleştirin: zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlası

ClickUp Gösterge Panelleri ile hedef ilerlemelerini ve takım performansını görsel olarak takip edin

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak günlük/haftalık/aylık programa göre daha geniş hedefleri ve temel faaliyetleri gösterin

ClickUp Sohbet , görev yorumları, bildirimler ve belge paylaşımı ile takım işbirliğini güçlendirin

Yerleşik zaman takibi aracını kullanarak, eyleme geçirilebilir hedefleri tamamlamak için gereken süreyi ölçün

📮 ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklanma eğiliminde olduğunu doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleriyle, her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

ClickUp sınırlamaları

Bazı özellikler ilk kez kullanan kullanıcılar için karmaşık görünebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Planı : Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana çalışma alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi ve hedef belirleme gibi çeşitli özellikler sunar. Tek bir araçta birden fazla araç varmış gibi. Takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Görevleri paylaşabilir, yorum bırakabilir ve ilerlemeyi birlikte takip edebiliriz.

ClickUp, görev yönetimi, zaman takibi ve hedef belirleme gibi çeşitli özellikler sunar. Tek bir araçta birden fazla araç varmış gibi. Takımımla işbirliği yapmak çok kolay. Görevleri paylaşabilir, yorum bırakabilir ve ilerlemeyi birlikte takip edebiliriz.

➡️ Daha Fazla Bilgi: AI'yı Görevleri Otomatikleştirmek İçin Kullanma

2. Asana (İşbirliğine dayalı hedef belirlemeyi kolaylaştırmak için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, hedef belirleme ve izleme süreçlerini geliştirmek için yapay zeka kullanan çok yönlü bir proje yönetimi aracıdır. AI destekli Akıllı Hedefler özelliği ile SMART hedefler belirleyin, mevcut hedefleri analiz edin ve hedef belirleme uygulamalarınızı iyileştirme, standartlaştırma ve geliştirme önerileri alın.

Hedef belirlemenin yanı sıra, Asana'nın AI yetenekleri, proje ilerlemesi hakkında akıllı güncellemeler sağlayan Akıllı Durum ve anahtar bilgilerin özetini sunan Akıllı Özetler gibi özelliklere de uzanır. Gerçek zamanlı iletişimle desteklenen bu araçlar, takımların iddialı hedefler belirlemesine ve ortak amaçlar doğrultusunda çalışmasına yardımcı olur.

Asana'nın en iyi özellikleri

Dinamik ilerleme çubukları ve görsel gösterge panelleri gibi gerçek zamanlı izleme araçlarıyla hedeflerinize ulaşma durumunu görüntüleyerek hedef izlemeyi kolaylaştırın

Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirerek zaman kazanın ve hataları azaltın

Özelleştirilebilir panolar ve listelerle görevleri düzenleyin ve önceliklendirin

Takım iş yüklerini görün, görevleri dengeleyin ve tükenmişliği önleyin

Asana sınırlamaları

Yeni başlayanlar ve küçük takımlar için öğrenme eğrisi dik, bu da yetersiz kullanımına yol açabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel (ücretsiz)

Başlangıç : 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş : 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (10.840+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.280+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hedeflerinizi sadece düşünmekle kalmayın, hedef beyanları olarak yazın! Ne istediğinizi, bunu nasıl başaracağınızı ve zaman çizelgenizi açıkça belirtin. Ek bir destek için, ilerlemenizi güvendiğiniz kişilerle paylaşarak sorumluluk ve motivasyonunuzu koruyun.

3. Fellow (Toplantıları eyleme geçirilebilir hedeflere dönüştürmek için en iyisi)

fellow aracılığıyla

Toplantıdan sonra eylem öğelerini takip etmekte zorlandınız mı?

Fellow, verimli toplantılar ile eyleme geçirilebilir hedef belirleme ve izleme arasındaki boşluğu dolduran bir AI toplantı asistanı ve not alma aracıdır. Akıllı öneriler sunarak ve rutin görevleri otomatikleştirerek hedeflerinizi oluşturmanıza, yönetmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olur. Takımlar, net hedefler belirlemek, anahtar sonuçları tanımlamak ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemek için kullanır, böylece organizasyon genelinde uyum ve hesap verebilirlik sağlanır.

Hedef belirlemenin yanı sıra Fellow, otomatik gündem oluşturma, gerçek zamanlı transkripsiyon ve akıllı özetler dahil olmak üzere AI destekli toplantı yardımı sunar. Hedefleri merkezileştirerek ve bunları toplantı iş akışına entegre ederek Fellow, hedef belirlemenin takımın günlük operasyonlarının ayrılmaz bir parçası olmasını sağlar.

En iyi özellikler

Takımların Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zaman sınırlı veya iyi tasarlanmış (SMART) hedefler belirlemelerine yardımcı olacak yapılandırılmış bir şablon edinin

Bireysel veya toplu düzeyde Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR) belirleyin

Tartışmalar sırasında alınan kararları ve taahhütleri gerçek zamanlı olarak takip edin

İşbirliğine dayalı eylem öğeleri ve hatırlatıcılar kullanarak takım üyeleri arasında hesap verebilirliği artırın

Fellow sınırlamaları

Daha karmaşık hedefler için gelişmiş proje yönetimi özellikleri yoktur

Toplantı ile ilgili olmayan hedefler için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Fellow fiyatlandırması

Ücretsiz

Solo: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 11 $

İş : Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Kullanıcı değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fellow hakkında ne diyor?

Herkesin daha iyi hazırlanmasına ve toplantıya net bir gündem ve hedefle gelmesine yardımcı olur. Bu, her toplantıyı verimli hale getirmede son derece yararlı olmuştur.

Herkesin daha iyi hazırlanmasına ve toplantıya net bir gündem ve hedefle gelmesine yardımcı olur. Bu, her toplantıyı verimli hale getirmede son derece yararlı olmuştur.

4. Lattice (Hedefleri çalışanların gelişimiyle uyumlu hale getirmek için en iyisi)

via Lattice

Lattice, bireyleri, takımları ve kurumsal hedefleri aynı sayfaya getirir. Bireysel ve kolektif çabaları genel iş hedefleriyle uyumlu hale getiren yapılandırılmış hedef belirleme stratejilerine odaklanır.

Yapay zeka destekli özellikler, bireysel hedefleri şirket genelindeki hedeflerle uyumlu hale getirmeye yardımcı olur ve çalışanların performansını optimize etmek için gerçek zamanlı içgörüler ve öneriler sunar. Hedef, bir çalışanın kişisel ve profesyonel hedefleri genelinde bütünsel bir gelişim ise, Lattice güçlü bir müttefik olabilir.

Lattice'in en iyi özellikleri

Hedef ilerlemesi için sık kontrol ve geri bildirimleri teşvik edin

Performans izleme, kişiselleştirilmiş geri bildirim ve akranların takdiriyle çalışan bağlılığını artırın

Gerçek zamanlı görsel gösterge panelleriyle hedef ilerlemesini takip edin

AI destekli içgörülerden yararlanarak çalışan veya takım hedeflerini optimize edin

Lattice sınırlamaları

Küçük takımlar ve kurumsal olmayan kurulumlar için fazla karmaşık geliyor

Öncelikle çalışanların hedef belirleme yazılımı olarak fonksiyon görür

Lattice fiyatlandırması

Yetenek Yönetimi : Aylık 11 $/koltuk Bağlılık (eklenti): Aylık 4 $/koltuk Büyüme (eklenti) : Aylık 4 $/koltuk Ücretlendirme (eklenti) : Aylık 6 $/koltuk

Etkileşim (eklenti): koltuk başına aylık 4 ABD doları

Grow (eklenti) : Aylık 4 $/koltuk

Ücret (eklenti) : Koltuk başına aylık 6 ABD doları

HRIS: Koltuk başına aylık 10 ABD doları

Etkileşim (eklenti): koltuk başına aylık 4 ABD doları

Grow (eklenti) : Aylık 4 $/koltuk

Ücret (eklenti): Koltuk başına aylık 6 ABD doları

Lattice puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.890'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (180'den fazla yorum)

5. Perdoo (OKR yönetimini basitleştirmek için en iyisi)

via Perdoo

Perdoo, kurumsal hedefleri uyumlu hale getirmek ve performansı artırmak için tasarlanmış, önde gelen bir OKR (Hedefler ve Anahtar Sonuçlar) ve strateji uygulama platformudur. Sezgisel arayüzü, hedefleri ekipler ve departmanlar arasında OKR'ler olarak ifade ederek hedef belirleme, yönetme ve izlemeyi basitleştirir.

Bu platform ayrıca şeffaflığı artırarak takım üyelerinin katkılarının büyük resme nasıl uyduğunu görmelerini sağlar. Bu özellik, gerçek zamanlı analiz ve etkileşim araçlarıyla birleştiğinde Perdoo'yu hedef odaklı bir başarı kültürü oluşturmak için mükemmel bir araç haline getirir.

Perdoo'nun en iyi özellikleri

Takım üyeleri için check-in'leri ve hedef ilerleme güncellemelerini otomatikleştirin

İyi tanımlanmış hedefler için stratejik haritalama araçlarıyla hedefler arasındaki uyumu görselleştirin

Özelleştirilebilir analizlerle performans içgörüleri oluşturun

Hedef izleme için oyunlaştırma özellikleriyle takımları motive edin

Perdoo sınırlamaları

OKR dışı hedef belirleme metodolojileri için sınırlı destek

Mobil uygulama tam işlevselliğe sahip değildir, bu da hareket halindeyken hedef yönetimini engelleyebilir

Perdoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 7,92 $

Supreme: Kullanıcı başına aylık 9,68 $

Perdoo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (430'dan fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Perdoo hakkında ne diyor?

Perdoo, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır ve takımımızın yolunda ilerlemesine yardımcı olur. Her birimiz farklı görevlerle uğraştığımız için dikkatimizin dağılması çok kolay. Perdoo, herkesin odaklanmasını sağlar ve her görevin ana hedefimize, yani gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmamızda sorumluluk hissetmesine yardımcı olur.

Perdoo'nun kullanımı inanılmaz derecede kolay ve takımımızın yolunda ilerlemesine yardımcı oluyor. Her birimiz farklı görevlerle uğraştığımız için dikkatimizin dağılması çok kolay. Perdoo, herkesin odaklanmasını sağlıyor ve her görevin ana hedefimiz olan gelir elde etmeye nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor. Her takım üyesinin bu hedefe yaklaşmak için sorumlu hissetmesine yardımcı oluyor.

6. Hive (Hedefleri proje iş akışlarına entegre etmek için en iyisi)

hive aracılığıyla

Hive, gelişmiş AI yetenekleriyle kapsamlı proje yönetimi özellikleri sunarak takımların proje hedeflerine daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur. AI destekli asistanı HiveMind, kullanıcı girdilerine göre görevler oluşturarak ve e-postalardan sonraki adımları önererek proje planlamasını kolaylaştırır. Sonuç olarak, hedefleri tanımlayabilir ve ilerlemeyi verimli bir şekilde ölçebilirsiniz.

Hive'ın Hedefler özelliği, takımların merkezi bir gösterge panelinde hedefleri belirlemesine, izlemesine ve görselleştirmesine olanak tanıyarak, kuruluş genelinde uyum ve şeffaflık sağlar.

Hive'ın en iyi özellikleri

Hive'ın AI analitiğini kullanarak takım performansına ilişkin içgörüler elde edin

Gantt grafikleri, Kanban panoları ve takvim görünümlerini kullanarak ilerlemeyi izleyin

Uygulama içi mesajlaşma ve bildirimlerle iletişimi kolaylaştırın

Yerleşik zaman takibi özellikleriyle görevler ve projeler için harcanan zamanı izleyin

Hive sınırlamaları

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Büyük projeleri yönetirken ara sıra performans düşüşleri yaşanıyor

Hive fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 7 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hive puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (570'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: Bilgi çalışanlarının %82'si, kuruluşlarının hedefleri ve faaliyetlerinde şeffaflığa değer veriyor.

7. Betterworks (Kuruluş genelinde hesap verebilirliği artırmak için en iyisi)

via Betterworks

Perdoo gibi Betterworks de takım hedeflerini iş hedefleriyle uyumlu hale getiren OKR odaklı bir platformdur. AI'yı entegre ederek Betterworks, çalışanların verimli hedef yönetimi geliştirmelerine yardımcı olur ve böylece verimlilik ve stratejik odaklanmayı teşvik eder.

Betterworks'ün yapay zeka destekli özelliği Goal Assist, kullanıcı verilerini kullanarak kişiselleştirilmiş hedef önerileri oluşturur. Bu, hedef oluşturma sürecini basitleştirir ve hedeflerin açık, ölçülebilir ve şirketin öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlar.

Betterworks, yöneticilerin yapıcı, tarafsız geri bildirimler sağlamasına ve etkili performans değerlendirmeleri yapmasına yardımcı olan Feedback Assist ve Conversation Assist gibi diğer AI tabanlı araçlar da sunar.

Betterworks'ün en iyi özellikleri

Kullanıcılara yardımcı olmak için gerçek zamanlı puanlama ve önerilerle iyi yapılandırılmış hedefler ve dönüm noktaları oluşturun

AI tarafından oluşturulan istemler ve özetler sağlayarak anlamlı performans konuşmaları gerçekleştirin

Hatırlatıcıları ve check-in'leri otomatikleştirerek zahmetsiz ve zamanında hedef güncellemeleri yapın

Performans analizlerini kullanarak iyileştirme alanları hakkında içgörüler edinin

Betterworks sınırlamaları

Sınırlı çevrimdışı işlevsellik, düşük bağlantı hızına sahip alanlarda uzaktan çalışmayı etkiler

Betterworks, fiyatlandırmasını kamuya açıklamamaktadır, bu da kuruluşların bütçeleme ve karar verme süreçlerinde zorluklara neden olabilir

Betterworks fiyatlandırması

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Orta Ölçekli İşletmeler: Özel fiyatlandırma

Betterworks puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (20'den fazla yorum)

Betterworks hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Betterworks, şirket çapındaki hedeflerin yanı sıra kendim belirlediğim kişisel hedeflerimle de bağlantı kurmamı sağlayan harika bireysel ve grup özelliklerine sahiptir. Ayrıca, bu hedefleri takımım, yöneticim ve şirketimle uyumlu hale getirebilirim.

Betterworks, şirket çapındaki hedeflerin yanı sıra kendim belirlediğim kişisel hedeflerimle de bağlantı kurmamı sağlayan harika bireysel ve grup özelliklerine sahiptir. Ayrıca, bu hedefleri takımım, yöneticim ve şirketimle uyumlu hale getirebilirim.

8. Leapsome (Hedef belirlemeyi performans içgörüleriyle birleştirmek için en iyisi)

leapsome aracılığıyla

Hedef belirleme ve performans yönetimini birleştirdiğinizde ne elde edersiniz?

Leapsome gibi kapsamlı bir insan kaynakları platformu. AI destekli hedef belirleme özelliği, şirket hedeflerinin ve gelişim hedeflerinin oluşturulmasını hızlandırır. Bu işlevsellik, hedeflerin açık, ölçülebilir ve kurumsal önceliklerle uyumlu olmasını sağlayarak takımlar arasında sürekli iyileştirme, uyum ve hesap verebilirliği artırır.

Hedef belirlemenin ötesinde, Leapsome'un AI yetenekleri performans değerlendirmelerine ve geri bildirimlere kadar uzanır. Platformun AI destekli değerlendirmeleri, notları tarafsız, eyleme geçirilebilir yorumlara dönüştürerek tüm girdilerin anlamlı ve yapıcı olmasını sağlar.

Leapsome'un en iyi özellikleri

AI Copilot Beta ile içgörüler, özetler, en iyi uygulamalar ve öneriler sağlayarak yöneticilere destek olun

OKR izleme için yerleşik şablonlarla işe alım sürecini kolaylaştırın

Çalışan anket yanıtlarını analiz ederek anahtar temaları çıkarın ve eyleme geçirilebilir öneriler sunun

Yönetici değerlendirmeleri, öz değerlendirmeler ve akran değerlendirmeleri dahil tüm geri bildirimleri özetleyin

Leapsome sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, platformun kapsamlı özelliklerine tam olarak uyum sağlamak için zamana ihtiyaç duyabilir, bu da eğitim ve desteği gerekli hale getirir

Özel platformun belirli kurumsal ihtiyaçlara uyarlanabilirliğini etkileyebilecek sınırlı özelleştirme seçenekleri

Leapsome fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Leapsome puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? Özel OKR yazılımlarının mevcut olmasına rağmen, kuruluşların %62'si OKR yönetimi için hala elektronik tablolara güveniyor.

9. Goalscape (Hedefleri ve hiyerarşileri görselleştirmek için en iyisi)

via Goalscape

Goalscape, kullanıcıların hedef planlamalarını, önceliklerini ve ilerlemelerini tek bir kapsamlı görünümde görselleştirmelerine olanak tanıyan radyal bir tasarım kullanır. Bu bilgilere bir bakışta ulaşmak, sezgisel bir arayüzde hedefleri önceliklendirmeyi ve izlemeyi kolaylaştırır. Bunu kullanarak soyut fikirleri somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı hedeflere dönüştürün.

AI destekli özelliği Goalbert AI. nstein, kullanıcıların karmaşık hedefleri yönetilebilir alt hedeflere ayırmasına yardımcı olur.

Bu yaklaşım, planlama sürecini basitleştirir ve kullanıcıların önceliklerine odaklanmalarını sağlayarak verimli ilerleme izlemeyi destekler.

Goalscape'in en iyi özellikleri

Koyu ve açık modlar arasında geçiş yapın ve istediğiniz renk temalarını belirleyin

Gantt görünümüyle zaman çizelgelerini ve programları etkili bir şekilde yönetin

İşbirliği için hedef haritalarını takımlarla paylaşın

Hedeflerinizi tarih, ilerleme, sorumluluk ve etikete göre filtrelemek için Şimdi ve Sonra etiketlerini kullanın ve hedef listeleri oluşturun

Goalscape sınırlamaları

Daha büyük takımlar için proje yönetimi özellikleri eksik

Bazı rakiplere kıyasla üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar

Goalscape fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : 9,90 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Goalscape puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Habitica (Kişisel hedeflerinizi oyunlaştırmak için en iyisi)

habitica aracılığıyla

Habitica, görevlerinizi ve hedeflerinizi oyunlaştırarak bunları kişisel gelişiminizi iyileştirmek için ilgi çekici bir rol yapma oyunu (RPG) haline getiren ücretsiz bir alışkanlık oluşturma ve verimlilik uygulamasıdır. Habitica, günlük aktiviteleri görevlere dönüştürerek kullanıcıları olumlu alışkanlıklar geliştirmeye ve verimliliği artırmaya motive eder.

Görevleri tamamladıkça, avatarınızı seviye atlatmanıza ve yeni özelliklerin kilidini açmanıza yardımcı olan oyun içi ödüller ve deneyim puanları kazanırsınız. Bu oyunlaştırılmış yaklaşım ve özel stratejiler, hedef belirlemeyi eğlenceli hale getirir ve tutarlı ilerlemeyi teşvik eder.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Oyun içi avatarınızı tarzınızı ve tercihlerinizi yansıtacak şekilde özelleştirerek katılım ve motivasyonu artırın

Etkileşimli ve ilgi çekici bir gösterge paneli kullanarak ilerlemeyi izleyin

Arkadaşlarınızla partiler oluşturarak görevleri birlikte yerine getirin, topluluk bilinci ve sorumluluk duygusu geliştirin

Çeşitli cihazlarda görevlerinize ve ilerlemenize sorunsuz bir şekilde erişin

Habitica sınırlamaları

Kişisel hedefleri gerçekleştirmek için daha uygun, profesyonel ayarlar için uygun olmayabilir

Ayrıntılı ilerleme izleme için sınırlı analiz ve raporlama

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Abonelik: Aylık 5 $

Habitica puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Çalışanların %90'ı oyunlaştırmanın kendilerini daha verimli hale getirdiğini düşünüyor. Oyunlaştırılmış bir iş deneyimi, verimliliği %50, bağlılığı %48 ve karlılığı %700 artırıyor!

11. Toodledo (Hedef ve görev yönetimini özelleştirmek için en iyisi)

via Toodledo

Toodledo, kullanıcıların proje gereksinimlerine uygun ayrıntılı ve esnek hedefler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok yönlü bir verimlilik aracıdır. Öncelik sıralama ve ilerleme izleme gibi özellikler, kullanıcıların odaklanmasını ve düzenli çalışmasını sağlar.

Şu anda yapay zeka entegrasyonu olmasa da, Toodledo kullanıcıların görevler oluşturmasına, öncelikler belirlemesine ve son tarihler koymasına olanak tanıyan güçlü bir platform sunarak etkili hedef yönetimi sağlar.

Ayrıca, Toodledo'nun hedef izleme özelliği, bireylerin ve takımların hedeflerine yönelik ilerlemelerini belirlemelerine ve izlemelerine olanak tanıyarak sorumluluk ve odaklanmayı teşvik eder.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Tutarlılığı ve kendini geliştirmeyi teşvik etmek için görsel ilerleme grafikleriyle günlük alışkanlıkları izleyin

Klasörler, etiketler ve filtreler kullanarak iş akışlarını düzenleyin

Önceliği yüksek görevlerin kişiselleştirilmiş bir listesini oluşturun ve kritik öğelerin hemen dikkat çekmesini sağlayın

Tutarlılığı sağlamak için yinelenen görevler ve hatırlatıcılar ayarlayın

Toodledo sınırlamaları

Arayüz, özellikle diğer araçlarla karşılaştırıldığında biraz eski görünebilir

Gelişmiş AI destekli içgörüler veya öneriler eksik

Toodledo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Aylık 4,99 $

Artı : Ayda 7,99 $

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toodledo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Toodledo hakkında ne diyor?

Sadece görevlerden daha fazlasını sunan bu uygulama, kontrol listesi izleme, alışkanlık izleme, hedef belirleme ve izleme için GTD özellikleri içerir, birden fazla cihazda kullanımı kolaydır ve takvimimle entegre olur. Destek ihtiyacım olduğu birkaç seferde de hızlı yanıt verdiler. Bu, günlük görev yöneticim ve yıllardır kullandığım tek uygulama – ve ÇOK FAZLA denedim.

Sadece görevlerden daha fazlasını sunan bu uygulama, kontrol listesi izleme, alışkanlık izleme, hedef belirleme ve izleme için GTD özellikleri içerir, birden fazla cihazda kullanımı kolaydır ve takvimimle entegre olur. Destek ihtiyacım olduğu birkaç seferde de hızlı yanıt verdiler. Bu, günlük görev yöneticim ve yıllardır kullandığım tek uygulama – ve çok fazla denedim.

ClickUp ile daha akıllı SMART hedefler

Etkili hedefler belirlemek, başarıya giden ilk adımdır. AI, bunu daha kolay ve daha etkili hale getirebilir. Hedef oluşturmayı basitleştirmekten ilerlemeye göre stratejileri uyarlamaya kadar, AI araçları başarı stratejinize çok şey katabilir.

Hedef belirleme için çeşitli AI araçlarını ele aldık, ancak ClickUp, temel özelliklerin ötesinde sunduğu özelliklerle gerçekten öne çıkıyor. ClickUp Brain ve ClickUp Goals'un birleşimi, verimli sonuçlara yol açan bir yol haritası oluşturmayı kolaylaştırır. Kişisel dönüm noktalarını takip ediyor veya işte karmaşık projeleri yönetiyor olun, ClickUp her ikisini de tek bir platformda yapmanıza yardımcı olacak kadar çok yönlüdür.

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