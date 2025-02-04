2025'in en iyi 10 şirket içi wiki yazılımı

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Wiki Yazılımı Nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Wiki yazılımı, şirket bilgileri veya belirli bir konuyla ilgili belgelerin bulunabileceği iç veya dış sayfaların geliştirilmesini ve işleyişini destekler. Bu, çevrimiçi wiki depolarında içerik oluşturma, güncelleme, düzenleme (veya bağlantı oluşturma) ve gezinmeyi de içerebilir." } }, { "@type": "Question", "name": "Bir Wiki Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": " " } } ] }

Wikipedia, dünyadaki en tanınmış wiki olmasına rağmen, tüm wikiler halka açık değildir.

Kuruluşlar içindeki bilgi paylaşımı ve şeffaflık uygulamaları, şirket içi wiki kullanımını hızla yaygınlaştırdı. Artık herhangi bir wiki, web sitesi formunda kolayca oluşturulabilen bir bilgi deposudur. Ve her türden kullanıcı bir wiki oluşturabilir.

İş takımlarından BT takımlarına kadar herkes wiki yazılımı aracılığıyla belirli sayfalarda içerik yayınlayabilir. Ayrıca bu sayfalara yorum yapabilir ve diğerleri tarafından yayınlanan içeriği değiştirebilirler.

Şirketler, kurumsal prosedürler ve politikalar için tek doğru kaynak olarak wiki'leri kullanır. Wiki yazılım araçlarıyla bilgi tabanları oluşturur ve belgelerini yönetir. Ancak wiki'leri takım süreçlerini açıklamak, proje gereksinimlerini belirtmek ve yeni çalışanları işe almak veya eğitmek için de kullanırlar.

Aklınıza gelen her türlü kullanım örneği için, takım üyelerinin kafalarındaki bilgi, onlar tarafından uygulanmadıkça veya paylaşılmadıkça işe yaramaz. Wiki depoları için yazılımlar ise organizasyonel bilginin yayılmasında bir taşıyıcı bant görevi görür.

Ayrıca, wiki araçları, ilgili bilgileri bulmayı çok daha kolay ve hızlı hale getirir. Bu araçlar, şirket genelinde bilgileri düzenlemek için arama, kimlik doğrulama, erişim yönetimi ve sürüm geçmişi özellikleriyle birlikte gelir. En iyi wiki yazılımı, ne olduğu, projeleri yönetmek için en iyi özellikleri ve çeşitli bilgi yönetimi türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Wiki Yazılımı Nedir?

Wiki yazılımı, şirket bilgilerinin veya belirli bir konuyla ilgili belgelerin bulunabileceği iç veya dış sayfaların geliştirilmesini ve işleyişini destekler. Bu, çevrimiçi wiki depolarında içerik oluşturma, güncelleme, düzenleme (veya bağlantı oluşturma) ve gezinmeyi de içerebilir.

Ancak wiki içeriğinin oluşturulması veya güncellenmesi işbirliğine dayalıdır, bu nedenle wiki siteleri için yazılımlar takım işbirliğini destekler. Takım üyeleri, wiki içinde yeni sayfalar oluşturmak ve diğer üyeler tarafından oluşturulan mevcut sayfaları düzenlemek için yalnızca erişim izinleri için bir web tarayıcısına ihtiyaç duyar.

Şirketler, çalışanlar için dahili wiki'ler ve müşteriler veya kullanıcılar için harici wiki'ler oluşturmak için wiki yazılımlarını kullanır. Örneğin, harici bir wiki, yararlı ürün talimatları içerebilir. Özetle, wiki araçları, organizasyonel veya ürün bilgilerini merkezileştirmenizi sağlar.

WİKİLERİN TARİHİ Wikiler, 25 Mart 1995 tarihinde Amerikalı bilgisayar programcısı Howard G. "Ward" Cunningham'ın danışmanlık şirketinin web sitesinde ilk wiki'yi yayınlamasıyla ortaya çıkmıştır. Cunningham, 1994 yılından beri "WikiWikiWeb" adlı wiki'sini destekleyen wiki yazılımını programlamaktaydı.

Kuruluşunuza Kazandırabileceğiniz En İyi 10 Wiki Yazılımı

1. ClickUp – Kurumsal Wiki'ler için en iyisi

Güzel belgeler, toplantı gündemleri, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayın ve fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

Tabii ki, en iyi bilgi tabanı yazılımıyla başlayacağız: ClickUp! Takımların wiki'leri uygulamak ve yönetmek için ihtiyaç duydukları her şeyi içeren hepsi bir arada verimlilik platformudur.

Elbette, bu yazılım proje yönetimi ve verimlilikle ilgili her şey için bir çözümdür, ayrıca yerleşik bir wiki yazılımı olan ClickUp Docs'u da içerir. Ancak şunu unutmayın: ClickUp, projeleriniz ve iş akışlarınız belge yoğunsa mükemmeldir.

ClickUp'ta beyaz tahtalar ve belgeler oluşturun ve proje görevlerini bunlarla ilişkilendirin. Ardından, tüm bu bilgi parçalarını düzenleyin ve gerçek zamanlı olarak veya gerçek zamanlı olmayan şekilde üzerinde işbirliği yapın. SOP'lar, toplantı notları, özetler ve gereksinim özellikleri — tüm bunları ClickUp Belgeleri ile çalışın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bağlam içinde belgeler Belgeleri ilgili Belgeleri ilgili projeler ve görevlere ekleyin ve proje veya görev içinden erişin.

Belge ilişkileri : Başka bir belgedeki belgeye veya göreve bağlantı.

Belgelerde sayfalar iç içe yerleştirme : İçeriğinizi düzenlemek için belgeleri ana belge içinde iç içe yerleştirilmiş alt sayfalara bölün.

Arşivlenmiş belgeler : Belgeleri silmek yerine arşivleyin. Platform bu belgeleri gizler, ancak daha sonra ihtiyacınız olursa bulabilmeniz için saklar.

Zengin metin biçimlendirme : Belgeler uzadığında, anahtar listeleri, renkli arka planlar ve sütunlarla düzenlemek oldukça etkilidir.

Özel erişim hakları : Belgelerinizi belirli kullanıcıların istenmeyen düzenlemelerinden koruyun.

Gerçek zamanlı düzenleme : İçerik üzerinde : İçerik üzerinde takımınızla canlı olarak işbirliği yapın ve yorumlarda üyeleri etiketleyin.

Belge kategorileri : Belgeleri kategorilerle etiketleyin, böylece kolayca erişebilir ve bulabilirsiniz.

Şablonlar : Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydedin ve daha sonra kullanın. (Bu : Sık kullandığınız belgeleri şablon olarak kaydedin ve daha sonra kullanın. (Bu yönetici özeti şablonlarına göz atın!)

Görev oluşturma : Yorumları görevlere dönüştürün ve bunları takım üyelerine atayın.

Markdown desteği : Klavye ve : Klavye ve Slash Komutları , içeriği Markdown diliyle biçimlendirir.

Kod blok biçimlendirme: Sözdizimi vurgulaması ile belgelerinizdeki kod okunabilirliğini artırın.

Wiki şablonları, bilgi merkezinizi başlatmak için harika bir kaynaktır. Takımınızın wiki'deki bilgilerinin sürdürülebilir başarısını sağlamak için ClickUp Wiki Şablonu'nun yardımıyla güçlü bir temel oluşturun. Bu şablonu hızlı başlangıç kılavuzu olarak kullanın, böylece takımınız iyi belgelenmiş bir bilgi merkeziyle hazırlıklı olacaktır.

Bu Şablonu İndir ClickUp'ın Wiki Şablonu ile takımdaki herkesin bilgiye kolayca erişmesini sağlayın ve yeni içeriklerin daha hızlı oluşturulmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, özelleştirme için o kadar çok olanak sunar ki, ilk başta biraz bunalmış hissedebilirsiniz.

Mobil uygulamada (henüz) tüm ClickUp görünümlerini bulamazsınız.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: satış departmanıyla iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

2. Confluence – Takım İşbirliği için En İyisi

Atlassian aracılığıyla

Confluence wiki'leri, takımlara bilgi paylaşımı için çalışma alanları sağlar ve bu bilgi etrafında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. Çalışma alanları, her boyut ve türden takım ve proje için uygundur.

Ayrıca Confluence, yalnızca yüksek titizlik gerektiren görevler içeren projeler için değil, bilgi şeffaflığından yararlanmak isteyen takımlar için de uygundur.

Notion ile Confluence'ı, Confluence ile Teams'i ve Confluence ile Google Dokümanlar'ıkarşılaştırın! *

Confluence'ın en iyi özellikleri

Sayfa ağacı : Alanların ve sayfaların hiyerarşik yapısı, içeriği hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlar.

Jira ile entegrasyon : Jira sorunlarını Confluence sayfalarına bağlayın. Üstelik, Jira yol haritalarını Confluence sayfalarına ekleyin ve Jira Yol Haritası makrosu ile gerçek zamanlı olarak güncelleyin.

Trello ile entegrasyon : Trello kartlarını ve panolarını Confluence sayfalarına yerleştirin ve Trello'da yaptığınız gibi gerçek zamanlı olarak yönetin. Tersine, Confluence sayfalarını Trello kartlarına ekleyin, böylece görevler bağlamında sayfa değişikliklerini ve yorumları kontrol edebilirsiniz.

Gerçek zamanlı düzenleme : Takım üyeleriyle sayfaları gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin.

Bildirimler: Takım arkadaşlarınızı veya tüm takımları etiketleyin ve onlara görevler atayın.

Kişiselleştirilmiş besleme : Confluence, her kullanıcının ana sayfasını, son ziyaret ettikleri alanları, üzerinde çalıştıkları sayfa taslaklarını ve sayfa etkinliklerini gösterecek şekilde özelleştirir.

Bloglar : Confluence'da bloglar oluşturun ve blog gönderileri yayınlayın.

Etiketler: Sayfalara ve ek dosyalara etiketler ekleyerek ihtiyacınız olan içeriği daha hızlı bulabilir ve ilgili içeriği keşfedebilirsiniz.

Confluence sınırlamaları

Hata mesajlarındaki ayrıntı düzeyi bazen kullanıcıların beklentilerini karşılamamaktadır.

Belgeler için metin tabanlı arama sonuçları daha doğru olabilir.

Bazı kullanıcılar, Confluence sayfalarındaki içeriği üçüncü taraf yazılımlara yapıştırırken zorluk yaşadıklarını bildirdi.

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz: on kullanıcı için (sadece aylık abonelik)

Standart: Kullanıcı başına 5,75 $ (tahmini)

Premium: Kullanıcı başına 11 $ (tahmini)

Kurumsal: satış ile iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (2.000+ yorum)

Kılavuzumuzda bilmeniz gereken en iyi Confluence alternatiflerini bulun!

3. Zoho Learn – Yapılandırılmış Bilgi için En İyisi

Zoho aracılığıyla

Zoho Wiki, takımlar için bilgi depoları oluşturmaya yarayan Zoho'nun wiki yazılımıdır. Ancak, Zoho Wiki'nin özelliklerinin daha geniş bir platform olan öğrenme yönetim sistemi Zoho Learn'e ait olduğunu belirtmeliyiz. Ancak düşünürseniz, bilgi tabanı da bir öğrenme deposundan başka bir şey değildir, bu nedenle bu iç içe geçme mantıklıdır.

Zoho Learn'in en iyi özellikleri

Kılavuzlar ve bölümler : Bilgileri, bir konuyla ilgili birden fazla bilgi makalesinden oluşan kılavuzlar halinde yapılandırın. Konu yeterince karmaşıksa, makaleleri kılavuz içinde bölümler halinde gruplandırın.

Özel alanlar : Makaleleri ve kılavuzları belirli departmanlara veya takımlara ayrılmış alanlarda düzenleyin.

İşbirliğine dayalı wiki düzenleyici : Katkıcı düzeyinde erişim ayrıcalıklarına sahip takım üyeleri, makaleleri gerçek zamanlı olarak birlikte düzenler.

Özel şablonlar: Makaleleri şablon olarak kaydedin ve diğer makaleler için başlangıç noktası olarak yeniden kullanın.

Zoho Learn sınırlamaları

Zoho'nun çevrimiçi müşteri hizmetleri ve yardım masası yazılımı çözümü olan Zoho Desk ile entegre değildir. Zoho'nun bazı müşterileri, müşteri bilgilerini bu yazılımda saklamaktadır.

Daha kapsamlı bir şablon deposu yoktur.

Araç, her alana birden fazla kullanıcının atanmasını desteklemez.

Zoho Learn fiyatlandırması

Ücretsiz:

Express: Kullanıcı başına aylık 1 dolar

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3 dolar

Zoho Learn puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (10 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2 yorum)

4. Helpjuice – Müşteri Hizmetleri için En İyisi

Kaynak: HelpJuice

Helpjuice, kendini müşteri hizmetleri nişine optimize edilmiş olarak konumlandıran bir wiki yazılımıdır. Aracının, şirketlerin bilgi tabanları aracılığıyla müşteri hizmetlerini iki şekilde ölçeklendirmelerine yardımcı olduğunu iddia ediyorlar.

Müşteriler, teknik destek ekiplerine başvurmak yerine bu merkezleri kendileri kontrol eder. Ve bu ekipler, en iyi müşteri hizmetini sunmak için iç merkezlere güvenir.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Özel arama : Helpjuice, kullanıcıların bilgi tabanlarında arama yapma şekline göre özel olarak tasarlanmış bir arama motorunu sıfırdan geliştirdi.

Yerinde bilgi tabanları : Helpjuice, çeşitli özel temalar tasarladı ve her müşterinin : Helpjuice, çeşitli özel temalar tasarladı ve her müşterinin bilgi yönetimi tabanlarını elle özelleştirdi.

Kapsamlı analitik : Helpjuice Analytics'ten, her bir makaleyi kaç kullanıcının okuduğu, bu kullanıcıların kim olduğu, hangi makalelerin merkeze alınması gerektiği ve hangi makalelerin iyileştirilmesi gerektiği gibi eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin.

Arama motoru optimizasyonu : Google'da üst sıralarda yer alarak, kullanıcılar aradıkları bilgileri Google'da arayarak Helpjuice sayfalarına ulaşabilirler.

Çoklu dil desteği : Birden fazla dilde bilgi tabanları ile dünya çapında müşteri hizmetleri sunun. Makine öğrenimi ve Google Translate ile Helpjuice'daki içeriği otomatik olarak çevirin.

Gerçek zamanlı işbirliği: Makalelere yorum yapın ve makale yazarlarına canlı olarak yanıt verin.

Helpjuice sınırlamaları

Makale kategorisi yönetimi zaman alır.

Bazı makale şablonlarını anlamak için öğrenme eğrisi biraz dik.

Yönetim arayüzü, görsel tasarımın iyileştirilmesinden fayda sağlayacaktır.

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 120 $ (en fazla 4 kullanıcı)

Başlangıç: Aylık 200 $ (16 kullanıcıya kadar)

Premium Limited: Aylık 289 $ (60 kullanıcıya kadar)

Premium Sınırsız: Aylık 499 $ (sınırsız kullanıcı)

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (16 yorum)

Capterra: 4,7/5 (92 yorum)

Bu haber bülteni şablonlarına göz atın!

5. Slab – Görsel Biçimlendirme için En İyisi

Via Slab

Slab, teknik ve teknik olmayan takımlar için uygun bir kurumsal wiki yazılımı olarak pazarlanmaktadır. Görsel wiki ve biçimlendirme özelliklerine ihtiyaç duyan, birden fazla takımı olan şirketler için en iyisidir.

Slab'ın en iyi özellikleri

Görsel tasarım : Slab, görsel açıdan çekici içerik sunarak kapsamlı biçimlendirme ihtiyacını azaltmaya odaklanmıştır.

Konular : Bu wiki'ler içeriği konuya göre düzenleyerek bilgiye ulaşmayı ve keşfetmeyi kolaylaştırır.

Birleştirilmiş arama: Slab wiki'lerinde bilgi arayan kullanıcılar, Slab ve Slab'ın müşterilerinin entegre ettiği tüm araçlarda sonuçlar alır.

Slab sınırlamaları

Projelerin ve gönderilerin hiyerarşisi yeni başlayanlar için belirsizdir.

Gönderilerdeki belirli başlıklara çapraz referans vermek, etkileşim tasarımı açısından biraz karmaşıktır.

Farklı konular arasında gezinmek bazen zor olabilir.

Slab fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 6,67 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 12,5 dolar

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Slab puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (39 yorum)

6. GitBook – Geliştirici Belgeleri için En İyisi

GitBook aracılığıyla

GitBook, teknik bilgilerin yayınlanmasına yönelik bir wiki yazılımı olan Public Docs'u geliştirdi. Belgeleme platformu olarak özel olarak tasarlanan Public Docs, ürün belgelerinin paylaşımı ve şirket içi bilgi tabanları ile API'lerin oluşturulması için uygundur.

GitBook'un en iyi özellikleri

Değişiklik istekleri : Her sayfadaki değişiklikleri izleyin, sürümleri karşılaştırın, birleştirin ve değişiklikleri geri alın.

Güvenli kimlik doğrulama : Müşteriler ve iş ortakları, birden fazla kimlik doğrulama platformu ve tek oturum açma özelliği sayesinde belgeleri güvenli bir şekilde görüntüleyebilir.

Geliştirici belgeleri için destek . Belgelerinize kod blokları, videolar ve canlı sanal ortamlar ekleyin.

Yorumlar ve tartışmalar : Sayfalara satır içi yorumlar bırakın ve bu yorumları tartışma konuları haline getirin.

Bildirimler : Yeni içerik, içerikteki önemli değişiklikler veya belgelerin görünürlüğündeki değişiklikler hakkında uygulama içi ve e-posta bildirimleri.

Git Senkronizasyonu: Geliştirici belgeleri, ilgili kod tabanlarıyla senkronize edilir.

GitBook sınırlamaları

Platform, kullanıcıların çok fazla özelleştirmesine izin vermez.

Dışa aktarma fonksiyonu, biçimlendirme açısından bazı iyileştirmeler gerektiriyor.

GitBook, Git'e aşina olmayan yeni başlayanlar ve kullanıcılar için özel bir başlangıç deneyimi ve belgeleme sunmaz.

GitBook fiyatlandırması

Kişisel: 0 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 6,7 dolar

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,5 dolar

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

GitBook puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (81 yorum)

Capterra: 4,5/5 (15 yorum)

7. Notion – Çok Yönlü Kullanıcılar için En İyisi

Notion aracılığıyla

Notion Wiki'ler belirli bir sektör nişini veya belge türünü hedeflemez. Bunun yerine, şirket bilgi sayfaları ve marka yönergeleri, mühendislik takımları ve çalışanların işe alım süreçleri için depolar gibi çeşitli bilgi tabanlarına uyum sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Çok yönlülük : Yüksek üretim hızına sahip içerik takımlarının, büyük projelerin ve eğitim materyallerini merkezileştirmek isteyen : Yüksek üretim hızına sahip içerik takımlarının, büyük projelerin ve eğitim materyallerini merkezileştirmek isteyen İK departmanlarının gereksinimlerini karşılayabilir.

Senkronize Bloklar : Otomatik içerik güncellemeleri tüm alanlarda değişir.

Entegrasyonlar: Slack, Figma, Jira ve daha fazlası

Notion sınırlamaları

Bazen bildirimler yanlış olabilir.

Alt görevler için tekrarlayan hatırlatıcılar ayarlamak biraz zor olabilir.

Yineleyen görevleri desteklemez ve görev odaklı özelliklerden yoksundur.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1000+ yorum)

Notion alternatifleri mi arıyorsunuz? Kapsamlı kılavuzumuza göz atın!

8. Document360 – Büyüyen Şirketler için En İyisi

Kaynak: Document360

Document360, büyüyen şirketlerin müşterileri ve çalışanları için bilgi tabanları oluşturmaya yarayan kurumsal bir wiki yazılımıdır. Bu bilgi tabanları, çevrimiçi kullanıcı kılavuzları, öğreticiler ve sürüm notlarından SSS sayfalarına, çalışan el kitaplarına ve satış veya pazarlama el kitaplarına kadar her şey olabilir.

Document360'ın en iyi özellikleri

Bilgi Bankası Asistanı : SaaS ürünlerine veya web sitelerine yerleştirilebilen bir bileşen, Document360 bilgi bankalarını gösterir.

Bilgi Bankası Portalı : İçerik yazarları ve düzenleyicilerin aynı ortamda birlikte çalışmasını sağlar.

Entegrasyonlar ve uzantılar : Yardım masaları, sohbet robotları, çeviri araçları, analiz yazılımları ve takım işbirliği sistemleriyle bağlantı kurun.

Platform API: API, bilgi tabanlarına okuma ve yazma erişimi sağlar.

Document360 sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü o kadar sezgisel değil.

Kullanıcılar, yazılımın bazen makaleleri düzenleme veya kaydetme konusunda yavaş olduğunu bildirdi.

Document360 fiyatlandırması

Standart: Proje başına aylık 149 $

Profesyonel: Proje başına aylık 299 $

İş: Proje başına aylık 399 dolar

Enterprise: Proje başına aylık 599 dolar

Enterprise Plus: satış ekibiyle iletişime geçin

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (325 yorum)

Capterra: 4,7/5 (157 yorum)

9. Nuclino – Basit Kılavuzlar için En İyisi

Kaynak: Nuclino

Nuclino, sadeliğe odaklanmış bir wiki yazılımıdır. Temiz ve düzenli olmasına rağmen, proje yönetimi özelliklerini de içerecek kadar kapsamlıdır.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Markdown desteği : Markdown klavye komutlarıyla içeriği biçimlendirin.

Otomatik kaydetme : Değişiklikleri otomatik olarak kaydeder ve içerikleri cihazlar arasında senkronize eder.

Çoklu görünüm : Bilgi ve belgeleri listeler veya grafikler gibi görünümler halinde düzenleyerek görüntüler.

Dışa aktarma: İçeriği PDF, Word ve Markdown gibi çeşitli biçimlerde kaydedin.

Nuclino sınırlamaları

Bazı Nuclino kullanıcıları, bu aracı büyük wiki'ler için önermemektedir.

Jira dışındaki proje yönetimi yazılımlarıyla entegre olmuyor.

Koleksiyonların ana sayfaları düzenlenebilir olması avantaj sağlayabilir.

Nuclino fiyatlandırma

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 dolar

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 dolar

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20 yorum)

Capterra: 4,7/5 (49 yorum)

Bonus: En iyi 10 Nuclino Alternatifleri ve Rakipleri'ne göz atın

10. Google Drive – Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en iyisi

Google aracılığıyla

Google Drive'ı bu şekilde hiç düşünmemiş olabilirsiniz, ancak onu bilgi tabanları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Aslında, birçok şirket çalışanlarını aynı sayfada tutmak için Google Drive'ı wiki yazılımı olarak kullanıyor.

Google'ın en iyi özellikleri

Güvenlik : Kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve spam'e karşı yerleşik korumalar. Ayrıca dosyalara şifreli erişim sağlar ve belgeleri kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına, spam'e ve kimlik avına karşı tarar.

Entegrasyonlar : E-Tablolar, Dokümanlar ve Slaytlar gibi diğer Google ürünleriyle bağlantı kurun

Birden çok dosya türü desteği : PDF dosyalarını düzenleyin ve belgeleri PDF gibi dosya türlerine aktarın.

Google Arama: Google'da güvendiğiniz arama teknolojisi Drive'a entegre edilmiştir.

Google sınırlamaları

Karmaşık içerikler için, özellikle en iyi wiki yazılım seçenekleri söz konusu olduğunda, mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlarda çalışmak daha iyidir

Uçtan uca şifreleme yoktur, yani Google Drive'da depolanan bilgilere Google erişebilir.

Google fiyatlandırması

Kişisel kullanım için: 0 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Google puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (26.000+ yorum)

Wiki Yazılım Türleri

Wiki siteleri için yazılımları üç kritere göre sınıflandırıyoruz: wiki'lere kimlerin erişebileceği, wiki'lerin amacı ve wiki yazılımını kimlerin sürdürdüğü. Bunlar ise şu türlerdir:

Halka açık veya gizli wiki'ler

Halka açık wiki araçları halka açık wiki'leri desteklerken, gizli wiki araçları gizli wiki'leri destekler. Halka açık ve gizli wiki'ler arasındaki fark, kullanıcıların bunlara nasıl eriştiği ve bu kullanıcıların kim olduğu ile ilgilidir.

Wikipedia gibi genel wiki'lere çevrimiçi olarak herkes erişebilir. Öte yandan, gizli wiki'lere veya dahili wiki'lere kimlik doğrulama yoluyla sınırlı sayıda kişi erişebilir.

Şirketler, çalışanları arasında bilgi paylaşımı için gizli wiki'ler kullanır. Ancak bir şirket, ürün bilgilerini kullanıcılarla ve proje bilgilerini müşterilerle paylaşmak için halka açık wiki'leri de kullanabilir.

Kişisel veya kurumsal wiki'ler

Halka açık ve gizli wiki yazılımlarına benzer şekilde, kişisel ve kurumsal wiki araçları da sırasıyla kişisel veya kurumsal wiki'leri destekler. Kurumsal wiki'ler iş amaçlı olabilir ve bir kuruluşa ait olabilir, ancak bir wiki eğlence amaçlı olabilir ve bir bireye ait olabilir.

Bulutta barındırılan veya kendi sunucunuzda barındırılan wiki

Kendi sunucunuzda barındıran bir wiki yazılımı seçerseniz, bunu sunucularınıza yüklemeniz gerekir. Ayrıca, yazılımın bakımını yapmak için özel bir BT uzmanları takımı kurmanız gerekir. Takım üyeleri, açık kaynaklı wiki yazılımını özelleştirebilmeli ve daha da geliştirebilmelidir, bu da maliyetlidir.

Ancak, barındırma şirketleri hizmet olarak sunulan bir yazılım olan bulut tabanlı wiki yazılımları sağlar. Barındırma sağlayıcıları, bulut tabanlı wiki sitenizde sakladığınız bilgilerin güvenliğini sağlar. Ayrıca, yazılımı düzenli olarak güncelleyerek ve yeni özellikler geliştirerek veya mevcut özellikleri iyileştirerek bakımını da yaparlar.

Kendi sunucunuzda barındırılan wiki yazılımlarında içerik örnekleri

Kendi sunucunuzda barındırılan wiki yazılımı çevrimiçi olduğu için, takım üyeleri, müşteriler veya kullanıcılar wiki platformuna her zaman, her yerden erişebilir. Bir şirket wiki'si veya wiki motoru genellikle şunları içerir:

Şirket bilgileri : Misyon, vizyon ve değerler beyanları

Organizasyon şeması : Şirket yapısı, departman dağılımları ve çalışan dizinleri : Şirket yapısı, departman dağılımları ve çalışan dizinleri

Çalışan el kitapları : Şirket politikaları, avantajlar, kurallar ve şartlar : Şirket politikaları, avantajlar, kurallar ve şartlar

Marka yönergeleri : Ton, logolar, renk paletleri ve basın materyalleri : Ton, logolar, renk paletleri ve basın materyalleri

Sektör verileri : Rekabet analizi ve sektör anketleri veya raporları

Dahili içerik: En iyi uygulamalar, kılavuzlar, satış sayfaları ve ürün eğitimleri

Bir Wiki Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Wiki'lerin bazı özelliklerinden bahsetmiştik, ancak işiniz için hangilerini kullanmalısınız? Wiki'ler, kuruluşunuza göre özelleştirilmeli ve herkes, özellikle teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilmelidir. Dikkate almanız gereken bazı özellikler şunlardır:

Arama fonksiyonları : En iyi wiki yazılımı, takımınızın, müşterilerinizin veya kullanıcılarınızın doğru bilgileri hızlı bir şekilde aramasına ve bulmasına olanak tanır. Bir şirket wiki'sinde doğru arama fonksiyonu ve amacı bulunmalıdır.

Navigasyon : Düzenli içerik hiyerarşileri, kullanıcıların wiki yazılımınızdaki içeriği ve : Düzenli içerik hiyerarşileri, kullanıcıların wiki yazılımınızdaki içeriği ve iki yönlü bağlantılar için wiki depoları gibi öğeler aracılığıyla keşfetmeleri için gereklidir.

İşbirliği: İçerik oluşturma, düzenleme ve sürekli güncelleme, wiki yazılımları için olmazsa olmaz özelliklerdir. Biçimlendirme, içerik ekleme, resim, bağlantı veya kod ekleme işlemleri basit olmalıdır.

Sürüm geçmişi : En iyi wiki araçları, açık kaynaklı wiki yazılımları için çok önemli olan hesap verebilirliği sağlamak için wiki sayfalarındaki tüm değişiklikleri izler. Ayrıca, önceki sürümleri güvenli bir şekilde geri yüklemenizi sağlar.

Kimlik doğrulama ve erişim yönetimi : Wiki çözümünüz halka açık bir wiki olmayabilir ve gizli şirket bilgileri içerebilir. Ya da her ikisinin bir karışımı olabilir, bu nedenle her durumda hassas içeriğin kilitli kalmasını sağlayacak bir araca ihtiyacınız vardır.

Entegrasyonlar : Wiki yazılımınız ile diğer uygulamalar arasındaki üçüncü taraf entegrasyonları, verileri ve analizleri sayfalarınıza bağlamanıza yardımcı olur.

Kullanıcı belgeleri ve destek : Bir yardım merkezi barındırmanız gerekiyorsa, wiki çözümünüz kullanıcılarınız ve içeriğiniz için merkezi bir alan olarak işlev görebilmelidir.

Şablonlar ve özelleştirme: Wiki'nizi sıfırdan tasarlamak zor ve hatta cesaret kırıcı geliyorsa, yerleşik şablonlara sahip wiki araçlarını arayın.

Takımınız için en iyi wiki yazılımı hangisi?

En iyi wiki yazılım araçlarını seçmek kolay bir iş değildir. Daha gelişmiş ve sofistike bir kullanıcı deneyimi ve bilgi merkezi için karmaşık wiki yazılımlarına ihtiyacınız vardır.

Kullanıcıların büyük ve karmaşık projeler için bile sayfaları kolaylıkla oluşturabilecekleri ve düzenleyebilecekleri wiki yazılımını seçmek akıllıca bir karar. İşte burada ClickUp anahtar rol oynuyor!

Sürüm kontrolü, erişim kontrolü ve arama yetenekleri gibi güçlü özelliklerle kullanıcılar, ClickUp Belgelerinde büyük miktarda bilgiyi verimli bir şekilde yönetebilir ve içinde gezinebilir.

Ek olarak, ClickUp, kullanıcıların platformu kendi özel ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlayabilmelerini sağlayan gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunması nedeniyle harika bir wiki yazılımı seçeneği olarak işlev görür.

ClickUp'ın wiki olarak nasıl çalıştığını görmek ister misiniz? Ücretsiz çalışma alanınızı bugün oluşturun!