2025'te Hedeflerinize Ulaşmak için Kişisel Gelişim için En İyi 10 Araç

Kendinizi geliştirmek bir süreç ve ömür boyu süren bir yolculuktur. Kişisel hayatınızda ve iş hayatınızda başarılı olmanıza yardımcı olacak yeni beceriler geliştirmek için sürekli farkındalık ve günlük alışkanlıklar gerektirir.
Kendi başınıza yapmak zor olabilir, ancak kişisel gelişim için çevrimiçi araçlarla destek alabilir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişim kurma şeklinizi iyileştirmek veya teknik ya da analitik beceriler geliştirmek istiyorsanız, size yardımcı olacak bir araç mutlaka vardır.
Burada, kişisel gelişim için en iyi 10 aracı bir araya getirdik.
Kişisel iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir çevrimiçi araç seçin veya belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için birkaçını birleştirin. Zihinsel sağlığı ve yaratıcılığı geliştirmeye odaklanan araçlardan yeni beceriler geliştirmeye yönelik araçlara kadar, bu listede herkes için bir şeyler var.
Kişisel Gelişim Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İyi bir kişisel gelişim aracı seçmek, kendinizi geliştirmenin anahtar adımlarından biridir. Kötü bir araç seçerseniz zaman kaybedersiniz, hayal kırıklığına uğrarsınız ve çok az ilerleme kaydedersiniz. İyi bir araç seçerseniz, yeni beceriler geliştirmek, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sorumluluk sahibi olmak için gerekli temelleri anında atmış olursunuz. ?
Kişisel gelişim araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- İzleme ölçütleri: Harika bir kişisel gelişim aracı, ilerlemenizi takip edebilmeniz için ölçülebilir adımlar içerir
- Hesap verebilirlik: Kişisel gelişim hedefleri belirlemek yeterli değildir; bu hedeflere ulaşabilmeli ve ulaşamadığınızda sonuçlarını belirlemelisiniz
- Net hedefler: Net hedefler belirlemenizi ve bu hedeflerden geriye doğru çalışmanızı sağlayan bir araç seçin. Böylece, sizi doğru yolda tutacak dönüm noktaları içeren bir başarı yol haritası oluşturursunuz
- Motivasyonel yaklaşım: Motivasyonel ve gelişmeyi eğlenceli hale getiren bir araç seçerek başarı için zemin hazırlayın
Kişisel Gelişim İçin Kullanabileceğiniz En İyi 10 Araç
Kişisel gelişim söz konusu olduğunda, gelişmenin birçok farklı yolu vardır. Belki daha iyi bir sporcu olmak istiyorsunuz. Belki daha iyi bir takım lideri olmak için zihinsel keskinliğinizi geliştirmek istiyorsunuz. Belki verimlilik için daha iyi iş alışkanlıkları edinmek istiyorsunuz.
Hedefleriniz ne olursa olsun, bu 10 en iyi kişisel gelişim aracı sizi hedeflerinize ulaştırmak için burada. ?
1. ClickUp
ClickUp, takımların odaklanmasına, metrikleri izlemesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. İş dünyasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, iş bağlamında veya günlük yaşamda kişisel gelişim için de yararlıdır. ✨
ClickUp Hedefler özelliği, daha iyi bir lider olmak, iletişim becerilerinizi geliştirmek veya yeni teknik yaklaşımlar öğrenmek gibi kişisel gelişim hedeflerinizi kolayca belirlemenizi sağlar. İzlenebilir metrikler oluşturun ve hayatınızda farklı hedefler belirlemek için klasörler kullanarak kişisel ve profesyonel yaşam hedeflerinizi yönetin.
Hedeflerinize ulaşmak için eyleme geçirilebilir adımlar oluşturmak için ClickUp Görevleri'ni kullanın. Ana hedefinizden geriye doğru çalışarak, hedefi yönetilebilir görevlere bölün. Son teslim tarihleri atayın ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olacak öncelikler ekleyin.
ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile daha iyi bir versiyonunuz için bir yol haritası oluşturun. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek, iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli görev ve adımları netleştirmek için kullanın. Dört özel görünüm, ilerlemeniz ve eylem planınız hakkında fikir verir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Şablonlardan ve Hedefler gösterge panellerinden otomatik olarak görevler oluşturarak görev yönetimini basitleştirin ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak işleri hızlıca atayın
- Gantt grafikleri ve Kanban panoları gibi görsel sunumlar, kişisel gelişim için izlemeniz gereken yol haritasını görselleştirmenize yardımcı olur
- Zihin Haritaları ve Beyaz Tahtalar, fikir üretmek ve belirli, uygulanabilir hedefler belirlemek için mükemmel araçlardır
- Özelleştirilebilir günlük kontrol listeleri, bildirimler ve hatırlatıcılar, sorumluluk bilincinizi artırır ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar
- Düzinelerce hedef belirleme şablonu, net hedefler belirleyerek kişisel gelişim sürecinizi başlatır
ClickUp sınırlamaları
- Bu araç, öğrenmesi biraz zaman ve çaba gerektiren kapsamlı özelliklere sahiptir
- Yerleşik AI yazma aracı gibi bazı özellikler ücretli planlarla sınırlıdır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Coach. me
Coach.me, daha iyi alışkanlıklar edinmenize ve daha etkili bir çalışan olmanıza destek sunan ücretsiz ve ücretli bir koçluk uygulamasıdır. Hedeflerinize adım adım ilerlemenizi izlemenizi sağlayan ücretsiz alışkanlık izleyiciyi seçin veya kişiselleştirilmiş tavsiyeler almak için ücretli koçlardan yararlanın.
Kişisel gelişim, kişisel büyüme veya mesleki gelişim için Coach.me sizin için doğru araç olabilir.
Coach.me'nin en iyi özellikleri
- Adım adım planlar oluşturan, hatırlatıcılar gönderen ve tamamlanması gerekenleri içeren günlük özetler hazırlayan Alışkanlık Takipçisi ile kişisel gelişim planı oluşturun
- Veritabanında arama yaparak, sağlık, özgüven, zaman yönetimi ve meditasyon gibi alanlarda uzmanlaşmış gerçek bir koçla bağlantı kurun
- Tercihlerinize göre sohbet, yüz yüze veya telefonla koçluk arasından seçim yapın
- Günlük kontrol, işinizi yaptığınız halde günlük alışkanlıklar panonuzu güncellemeyi unuttuğunuzda yedi gün geriye gitmenizi sağlar
Coach.me sınırlamaları
- Windows için yerel bir uygulama yoktur, bu nedenle bunun yerine çevrimiçi siteyi kullanmanız gerekir
- Genel yorumların bulunduğu alanlar için blok özelliği yoktur, ancak alışkanlık panolarında gizlilik izinlerini kontrol edebilirsiniz
Coach.me fiyatlandırma
- Alışkanlık İzleme: Ücretsiz
- Kişisel Koç: Haftalık 25 $'dan başlayan fiyatlarla
Coach.me puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
3. Habitica
Habitica, kişisel gelişime oyun yaklaşımı getiren ücretsiz bir kişisel gelişim uygulamasıdır. Uygulama, yeni alışkanlıklar oluşturmak için ödül ve sonuç sistemine odaklanır. Yerleşik sosyal ağ ve topluluk, her adımda hesap verebilir olmanızı sağlarken, oyun gösterge panelleri kendini geliştirmeyi eğlenceli hale getirir.
Habitica'nın en iyi özellikleri
- Gösterge panellerini kullanarak günlük yapılacaklar listeleri, alışkanlıklar ve hayatınızın farklı alanları (kendini geliştirme veya kişisel gelişim) için ölçülebilir hedefler oluşturun
- Kişisel gelişim hedeflerinden birini tamamladığınızda, evcil hayvanlar, sihirli beceriler ve özel zırhlar gibi oyun içi bonuslarla ödüllendirilirsiniz
- Toplulukla bağlantı kurarak mentorlar bulun ve öz farkındalığınızı artırın
- Hedeflerinizi tamamladıkça, ödülleri bir takım oyunu kapsamında canavarlarla savaşmak veya en sevdiğiniz TV dizisinin bir bölümünü izleyerek gerçek hayatta bir mola vermek için kullanın
Habitica sınırlamaları
- Oyunlaştırma her kişilik tipi için motive edici değildir, bu nedenle bu uygulama oyun oynamayı seven kişiler için en uygunudur
- Sadece düzenli olarak giriş yaptığınızda ödül kazanırsınız, bu nedenle uygulamayı güncellemeyi unutursanız ödül alamazsınız
Habitica fiyatlandırması
- Ücretsiz
Habitica puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (2+ yorum)
- Capterra: Yok
4. Lumosity
Lumosity, kullanıcıların hafızalarını geliştirmelerine, problemleri çözmelerine ve kararlar almalarına yardımcı olmak için bilimsel yaklaşımlar kullanan bir beyin eğitimi uygulamasıdır. Girişimciler tarafından çok sevilen bu araç, liderlik becerilerinizi geliştirmek veya yaşam boyu öğrenme aracı arıyorsanız, büyüme zihniyetini geliştirir.
Lumosity'nin en iyi özellikleri
- Bu araç, becerilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve size özel bir öğrenme programı ile en iyi halinize ulaşmanıza yardımcı olur
- Öğrenmesi kolay, etkileşimli beyin oyunları problem çözme ve hafızayı geliştirir ve öğrenme için temel alışkanlıklar oluşturur
- Lumosity Mind, genel refahınızı artırmanıza yardımcı olmak için farkındalık, öz yansıma ve uykuya odaklanır
- Lumosity Figment, sanat, müzik ve vizyon panoları için tasarlanmış bir odaklanma uygulamasıyla yaratıcı tarafınızı destekler
Lumosity sınırlamaları
- Eğlenceli olsalar da, beyin oyunları günlük görev kontrol listeleri ve bir hedefe ulaşmak için eyleme geçirilebilir öğeler gibi gerçek dünyaya ait bileşenlere sahip değildir
- Lumosity gibi beyin eğitimi uygulamalarının bilişsel yetenekleri gerçekten geliştirip geliştirmediği konusunda henüz bir sonuca varılamadı
Lumosity fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Bireyler, aileler ve takımlar için özel fiyatlandırma ve bonus özellikler içeren bir hesap oluşturun
Lumosity puanları ve yorumları
- G2: 3,8/5 (2+ yorum)
- Capterra: Yok
5. Skillshare
Skillshare, çok çeşitli konularda derslere kaydolmayı kolaylaştıran bir öğrenme platformudur. Çevrimiçi kurslar, yeni bir dil öğrenmekten SMART hedefleri belirlemeye, UX tasarımından podcast oluşturmaya ve sosyal medya pazarlamasına kadar her şeyi kapsar.
Kişisel gelişim araçlarını keşfetmek veya işinizle ilgili belirli becerileri öğrenmek istiyorsanız, size uygun bir kurs mutlaka vardır. Her kurs, daha iyi beceriler geliştirmek için pratik ipuçları ve sağlam tavsiyeler içerir.
Skillshare'in en iyi özellikleri
- 25.000'den fazla ders, konfor alanınızdan çıkıp tam potansiyelinize ulaşmanız için fırsatlar sunar
- Dersler sektör liderleri tarafından verilir, böylece işin en iyilerinden öğrenirsiniz
- Üyelik, derslere sınırsız erişim, çevrimdışı görünüm ve başarılı bireylerden oluşan canlı bir topluluğu içerir
- Öğretim fırsatları, kendi uzmanlığınızı paylaşarak geri ödeme yapmanızı sağlar
Skillshare sınırlamaları
- Skillshare kursları sertifikalı veya akredite olmadığından, sertifika veya ders kredisi almayacaksınız
- Kurslara erişim, üyelik sürenizle sınırlıdır, yani üyeliğinizi iptal ederseniz, ücretini ödediğiniz kurslara tekrar erişemezsiniz
Skillshare fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Abonelik: Aylık veya yıllık fiyatlandırma planları için bir hesap oluşturun
Skillshare puanları ve yorumları
- G2: 3,4/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ yorum)
6. Headspace
Headspace, kişisel mutluluğu artırmak için uyku, meditasyon ve strese odaklanan bir farkındalık uygulamasıdır. Kılavuzlu meditasyonlar ve zihinsel sağlığa odaklanarak kişisel bakımınızı desteklemek için kişisel gelişim yolculuğunuzun bir parçası olarak kullanın. ?
Headspace'in en iyi özellikleri
- Kütüphane, huzurlu bir ortamda işlerinizi halletmenize yardımcı olacak uyku sesleri, meditasyonlar ve odaklanma müziği içerir
- Uygulama sadece zihinsel işlerle ilgili değildir; en iyi halinize ulaşmak için zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak bağlantı kurmanıza yardımcı olacak yoga gibi hareketli egzersizler de içerir
- Headspace blogu, daha iyi not alma, alışkanlık geliştirme ve özgüveninizi artırma konusunda ipuçları almak için harika bir yerdir
- Uygulama hem Apple iOS hem de Android işletim sistemlerinde çalışır, böylece hareket halindeyken egzersizlerden ve zihinsel alıştırmalardan yararlanabilirsiniz
Headspace sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü mevcut olmakla birlikte, uygulamayı kullanmaya devam etmek için ödeme yapmanız gerekir
- Meditasyonlar 30 dakika ile sınırlıdır, bu nedenle daha derin veya daha uzun oturumlar isteyen kullanıcılar başka bir yere bakmak zorunda kalacaklar
Headspace fiyatlandırması
- Aylık: 12,99 $/ay, yedi günlük ücretsiz deneme
- Yıllık: 69,99 $/yıl, 14 günlük ücretsiz deneme
Headspace puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (60+ yorum)
- Capterra: N/A
7. MyFitnessPal
Büyüme yolculuğunuz sadece işle ilgili hedeflerle sınırlı olmak zorunda değildir. MyFitnesPal gibi fitness uygulamalarını kullanarak günlük alışkanlıklarınızı da iyileştirebilir ve kendinizi en iyi şekilde hissedebilirsiniz. Öğrendiğiniz adanmışlık, disiplin ve beceriler işinize de yansıyarak fiziksel ve zihinsel olarak hayatınızı iyileştirmeye yardımcı olur.
MyFitnessPal'ın en iyi özellikleri
- Uygulama, yiyecekleri, kalorileri ve egzersizleri tek bir alanda izler
- Kişiselleştirilmiş beslenme bilgileri, daha iyi kararlar alabilmeniz için bir bilgi seti sunar
- Garmin ve Apple Health dahil 35'ten fazla uygulama ile entegrasyonlar, fitness ilerlemenizi daha iyi takip etmenizi sağlar
- Veritabanında 18 milyondan fazla gıda bulunan bu uygulamayla kaloriyi takip edin ve hayatınıza enerji katan gıdalar hakkında bilgi edinin
MyFitnessPal sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, temel kalori sayısını ayarlarken daha fazla faktörün dikkate alınmasını ister
- Yiyecek ve egzersiz bilgilerini yalnızca internete bağlıyken kaydedebilirsiniz
MyFitnessPal fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Premium: 79,99 $/yıl
MyFitnessPal puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
8. Udemy
Udemy, çok çeşitli beceriler için iş yeri dersleri ve eğitim oturumları sunan bir çevrimiçi platformdur. Web geliştirme becerileri öğrenmek veya yeni bir kodlama diline dalmak istiyorsanız, bu kişisel gelişim uygulamasında size uygun bir ders bulabilirsiniz.
Udemy'nin en iyi özellikleri
- Diğer çevrimiçi kurs uygulamalarının aksine, bu uygulama yalnızca iş becerilerine ve profesyonel hedeflere odaklanarak daha etkili bir takım üyesi olmanıza yardımcı olur
- BT, pazarlama ve liderlik gibi konularda 10.500'den fazla kurs bulunmaktadır
- Uluslararası kurslar, küresel takımlar için 14 farklı dilde sunulmaktadır
- Bireysel planlar veya tüm takım için özel olarak hazırlanmış iş planları arasından seçim yapabilirsiniz
Udemy sınırlamaları
- Herkes eğitmen olabileceğinden, derslerin kalitesi önemli ölçüde değişiklik gösterir
- Kurslar akredite değildir, bu nedenle sertifikalar veya üniversite kredisi için kullanamazsınız
Udemy fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme
- Tek tek kurs satın alın: 19,99 $ - 199,99 $
- Kişisel Plan: 16,58 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- Takım: 5-20 kişi için kullanıcı başına aylık 30 $
- Liderlik: Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin
Udemy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)
9. Adımlar
Strides, hedeflerinizi özelleştirmenize ve her adımda ilerlemenizi izlemenize olanak tanıyan bir ilerleme izleme uygulamasıdır. Dört izleme türü özelliği ile alışkanlıklarınızda, hedeflerinizde, hareketli ortalamalarınızda ve proje başarılarınızda ilerlemenizi takip edebilirsiniz. ?♀️
Strides'ın en iyi özellikleri
- Alışkanlıkları ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyen raporlarla içgörüler elde edin
- İlerleme çubukları, çizgi grafikler ve takvimler başarı oranını ve hedefinize ulaşmak için ne kadar yol kat etmeniz gerektiğini gösterir
- Özel etiketler, hedefleri farklı alanlara ayırmanıza olanak tanır, böylece iş zamanı geldiğinde odaklanabilirsiniz
- Günlük Hedefler özelliği, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yönetilebilir görevlerle her gün hesap verebilir olmanızı sağlar
Strides sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde çok fazla özellik yoktur
- Uygulama yalnızca Apple işletim sistemlerinde kullanılabilir, Android veya Windows'ta kullanılamaz
Strides fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 44,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Strides puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
10. Alışkanlık Faktörü
The Habit Factor, plan, eylem, kayıt ve yeniden değerlendirme yaklaşımına dayanan P. A. R. R. adlı özel bir metodolojiyi kullanan bir verimlilik uygulamasıdır. Buradaki fikir, niyet ve düşünceye dayalı olarak hedeflerinize uygun alışkanlıkları bilinçli olarak oluşturmaktır.
The Habit Factor'un en iyi özellikleri
- Şablonları kullanarak hedef izleme planları ve alışkanlıkları yarı yarıya daha kısa sürede oluşturun
- Uygulamada saniyeler içinde hedefler belirleyin ve görseller ve hedefi gerçekleştirmek için nedenler gibi bağlam bilgileri ekleyin
- Alışkanlık uyum grafikleri, hedeflerinizin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu görmenizi ve hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz benzer görev ve becerilerin bir programını oluşturmanızı sağlar
- Günlük izleme notları, sorumluluk bilincinizi artırır ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar
Alışkanlık Faktörü sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı izleme özellikleri olmasını isterdi
- Arayüzü kullanımı kolaydır, ancak benzer araçlar kadar çok özelliğe sahip değildir
The Habit Factor fiyatlandırması
- The Habit Factor Lite: Ücretsiz
- The Habit Factor Pro: 5,99-6,99 $ tek seferlik satın alma
The Habit Factor puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
ClickUp ile Kişisel ve Profesyonel Hedeflerinize Ulaşın
Bu kişisel gelişim araçlarıyla hedeflerinize daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ulaşacaksınız. Ölçülebilir ve net hedefler belirlemekten zihinsel keskinliği geliştirmeye ve sağlam günlük alışkanlıklar edinmeye kadar, kendinizin en iyi sürümüne ulaşmanıza yardımcı olacak bir araç var.
ClickUp'a bugün kaydolun ve daha iyi alışkanlıklar oluşturmaya, hedeflerinizi izlemeye ve anahtar dönüm noktalarını kutlamaya başlayın. Görev otomasyonu, görsel gösterge panelleri ve net raporlama ile nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi kolayca görebilirsiniz. ?