2025'te Hedeflerinize Ulaşmak için Kişisel Gelişim için En İyi 10 Araç

Kendinizi geliştirmek bir süreç ve ömür boyu süren bir yolculuktur. Kişisel hayatınızda ve iş hayatınızda başarılı olmanıza yardımcı olacak yeni beceriler geliştirmek için sürekli farkındalık ve günlük alışkanlıklar gerektirir.

Kendi başınıza yapmak zor olabilir, ancak kişisel gelişim için çevrimiçi araçlarla destek alabilir ve hedeflerinize daha hızlı ulaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla iletişim kurma şeklinizi iyileştirmek veya teknik ya da analitik beceriler geliştirmek istiyorsanız, size yardımcı olacak bir araç mutlaka vardır.

Burada, kişisel gelişim için en iyi 10 aracı bir araya getirdik.

Kişisel iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak hepsi bir arada bir çevrimiçi araç seçin veya belirli ihtiyaçlarınızı karşılamak için birkaçını birleştirin. Zihinsel sağlığı ve yaratıcılığı geliştirmeye odaklanan araçlardan yeni beceriler geliştirmeye yönelik araçlara kadar, bu listede herkes için bir şeyler var.

İyi bir kişisel gelişim aracı seçmek, kendinizi geliştirmenin anahtar adımlarından biridir. Kötü bir araç seçerseniz zaman kaybedersiniz, hayal kırıklığına uğrarsınız ve çok az ilerleme kaydedersiniz. İyi bir araç seçerseniz, yeni beceriler geliştirmek, kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve sorumluluk sahibi olmak için gerekli temelleri anında atmış olursunuz. ?

Kişisel gelişim araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

İzleme ölçütleri: Harika bir kişisel gelişim aracı, ilerlemenizi takip edebilmeniz için ölçülebilir adımlar içerir Hesap verebilirlik: Kişisel gelişim hedefleri belirlemek yeterli değildir; bu hedeflere ulaşabilmeli ve ulaşamadığınızda sonuçlarını belirlemelisiniz Net hedefler: Net hedefler belirlemenizi ve bu hedeflerden geriye doğru çalışmanızı sağlayan bir araç seçin. Böylece, sizi doğru yolda tutacak dönüm noktaları içeren bir başarı yol haritası oluşturursunuz Motivasyonel yaklaşım: Motivasyonel ve gelişmeyi eğlenceli hale getiren bir araç seçerek başarı için zemin hazırlayın

Kişisel gelişim söz konusu olduğunda, gelişmenin birçok farklı yolu vardır. Belki daha iyi bir sporcu olmak istiyorsunuz. Belki daha iyi bir takım lideri olmak için zihinsel keskinliğinizi geliştirmek istiyorsunuz. Belki verimlilik için daha iyi iş alışkanlıkları edinmek istiyorsunuz.

Hedefleriniz ne olursa olsun, bu 10 en iyi kişisel gelişim aracı sizi hedeflerinize ulaştırmak için burada. ?

ClickUp'ı Kullanmaya Başlayın Hedeflerinizi en önemli KPI'lara kadar izleyin ve ilerlemeniz hakkında otomatik olarak ayrıntılı görünümler elde edin

ClickUp, takımların odaklanmasına, metrikleri izlemesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. İş dünyasında yaygın olarak kullanılmasına rağmen, iş bağlamında veya günlük yaşamda kişisel gelişim için de yararlıdır. ✨

ClickUp Hedefler özelliği, daha iyi bir lider olmak, iletişim becerilerinizi geliştirmek veya yeni teknik yaklaşımlar öğrenmek gibi kişisel gelişim hedeflerinizi kolayca belirlemenizi sağlar. İzlenebilir metrikler oluşturun ve hayatınızda farklı hedefler belirlemek için klasörler kullanarak kişisel ve profesyonel yaşam hedeflerinizi yönetin.

Hedeflerinize ulaşmak için eyleme geçirilebilir adımlar oluşturmak için ClickUp Görevleri'ni kullanın. Ana hedefinizden geriye doğru çalışarak, hedefi yönetilebilir görevlere bölün. Son teslim tarihleri atayın ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olacak öncelikler ekleyin.

ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu ile daha iyi bir versiyonunuz için bir yol haritası oluşturun. Hedeflerinizi net bir şekilde belirlemek, iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek ve hedeflerinize ulaşmak için gerekli görev ve adımları netleştirmek için kullanın. Dört özel görünüm, ilerlemeniz ve eylem planınız hakkında fikir verir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bu araç, öğrenmesi biraz zaman ve çaba gerektiren kapsamlı özelliklere sahiptir Yerleşik AI yazma aracı gibi bazı özellikler ücretli planlarla sınırlıdır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $ İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Coach. me

Coach.me, daha iyi alışkanlıklar edinmenize ve daha etkili bir çalışan olmanıza destek sunan ücretsiz ve ücretli bir koçluk uygulamasıdır. Hedeflerinize adım adım ilerlemenizi izlemenizi sağlayan ücretsiz alışkanlık izleyiciyi seçin veya kişiselleştirilmiş tavsiyeler almak için ücretli koçlardan yararlanın.

Kişisel gelişim, kişisel büyüme veya mesleki gelişim için Coach.me sizin için doğru araç olabilir.

Coach.me'nin en iyi özellikleri

Adım adım planlar oluşturan, hatırlatıcılar gönderen ve tamamlanması gerekenleri içeren günlük özetler hazırlayan Alışkanlık Takipçisi ile kişisel gelişim planı oluşturun

Veritabanında arama yaparak, sağlık, özgüven, zaman yönetimi ve meditasyon gibi alanlarda uzmanlaşmış gerçek bir koçla bağlantı kurun

Tercihlerinize göre sohbet, yüz yüze veya telefonla koçluk arasından seçim yapın

Günlük kontrol, işinizi yaptığınız halde günlük alışkanlıklar panonuzu güncellemeyi unuttuğunuzda yedi gün geriye gitmenizi sağlar

Coach.me sınırlamaları

Windows için yerel bir uygulama yoktur, bu nedenle bunun yerine çevrimiçi siteyi kullanmanız gerekir

Genel yorumların bulunduğu alanlar için blok özelliği yoktur, ancak alışkanlık panolarında gizlilik izinlerini kontrol edebilirsiniz

Coach.me fiyatlandırma

Alışkanlık İzleme: Ücretsiz

Kişisel Koç: Haftalık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Coach.me puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

3. Habitica

via Habitica

Habitica, kişisel gelişime oyun yaklaşımı getiren ücretsiz bir kişisel gelişim uygulamasıdır. Uygulama, yeni alışkanlıklar oluşturmak için ödül ve sonuç sistemine odaklanır. Yerleşik sosyal ağ ve topluluk, her adımda hesap verebilir olmanızı sağlarken, oyun gösterge panelleri kendini geliştirmeyi eğlenceli hale getirir.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Gösterge panellerini kullanarak günlük yapılacaklar listeleri, alışkanlıklar ve hayatınızın farklı alanları (kendini geliştirme veya kişisel gelişim) için ölçülebilir hedefler oluşturun

Kişisel gelişim hedeflerinden birini tamamladığınızda, evcil hayvanlar, sihirli beceriler ve özel zırhlar gibi oyun içi bonuslarla ödüllendirilirsiniz

Toplulukla bağlantı kurarak mentorlar bulun ve öz farkındalığınızı artırın

Hedeflerinizi tamamladıkça, ödülleri bir takım oyunu kapsamında canavarlarla savaşmak veya en sevdiğiniz TV dizisinin bir bölümünü izleyerek gerçek hayatta bir mola vermek için kullanın

Habitica sınırlamaları

Oyunlaştırma her kişilik tipi için motive edici değildir, bu nedenle bu uygulama oyun oynamayı seven kişiler için en uygunudur

Sadece düzenli olarak giriş yaptığınızda ödül kazanırsınız, bu nedenle uygulamayı güncellemeyi unutursanız ödül alamazsınız

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Habitica puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: Yok

4. Lumosity

lumosity aracılığıyla

Lumosity, kullanıcıların hafızalarını geliştirmelerine, problemleri çözmelerine ve kararlar almalarına yardımcı olmak için bilimsel yaklaşımlar kullanan bir beyin eğitimi uygulamasıdır. Girişimciler tarafından çok sevilen bu araç, liderlik becerilerinizi geliştirmek veya yaşam boyu öğrenme aracı arıyorsanız, büyüme zihniyetini geliştirir.

Lumosity'nin en iyi özellikleri

Bu araç, becerilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilir ve size özel bir öğrenme programı ile en iyi halinize ulaşmanıza yardımcı olur

Öğrenmesi kolay, etkileşimli beyin oyunları problem çözme ve hafızayı geliştirir ve öğrenme için temel alışkanlıklar oluşturur

Lumosity Mind, genel refahınızı artırmanıza yardımcı olmak için farkındalık, öz yansıma ve uykuya odaklanır

Lumosity Figment, sanat, müzik ve vizyon panoları için tasarlanmış bir odaklanma uygulamasıyla yaratıcı tarafınızı destekler

Lumosity sınırlamaları

Eğlenceli olsalar da, beyin oyunları günlük görev kontrol listeleri ve bir hedefe ulaşmak için eyleme geçirilebilir öğeler gibi gerçek dünyaya ait bileşenlere sahip değildir

Lumosity gibi beyin eğitimi uygulamalarının bilişsel yetenekleri gerçekten geliştirip geliştirmediği konusunda henüz bir sonuca varılamadı

Lumosity fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Bireyler, aileler ve takımlar için özel fiyatlandırma ve bonus özellikler içeren bir hesap oluşturun

Lumosity puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (2+ yorum)

Capterra: Yok

5. Skillshare

skillshare aracılığıyla

Skillshare, çok çeşitli konularda derslere kaydolmayı kolaylaştıran bir öğrenme platformudur. Çevrimiçi kurslar, yeni bir dil öğrenmekten SMART hedefleri belirlemeye, UX tasarımından podcast oluşturmaya ve sosyal medya pazarlamasına kadar her şeyi kapsar.

Kişisel gelişim araçlarını keşfetmek veya işinizle ilgili belirli becerileri öğrenmek istiyorsanız, size uygun bir kurs mutlaka vardır. Her kurs, daha iyi beceriler geliştirmek için pratik ipuçları ve sağlam tavsiyeler içerir.

Skillshare'in en iyi özellikleri

25.000'den fazla ders, konfor alanınızdan çıkıp tam potansiyelinize ulaşmanız için fırsatlar sunar

Dersler sektör liderleri tarafından verilir, böylece işin en iyilerinden öğrenirsiniz

Üyelik, derslere sınırsız erişim, çevrimdışı görünüm ve başarılı bireylerden oluşan canlı bir topluluğu içerir

Öğretim fırsatları, kendi uzmanlığınızı paylaşarak geri ödeme yapmanızı sağlar

Skillshare sınırlamaları

Skillshare kursları sertifikalı veya akredite olmadığından, sertifika veya ders kredisi almayacaksınız

Kurslara erişim, üyelik sürenizle sınırlıdır, yani üyeliğinizi iptal ederseniz, ücretini ödediğiniz kurslara tekrar erişemezsiniz

Skillshare fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Abonelik: Aylık veya yıllık fiyatlandırma planları için bir hesap oluşturun

Skillshare puanları ve yorumları

G2: 3,4/5 (30+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (10+ yorum)

6. Headspace

headspace aracılığıyla

Headspace, kişisel mutluluğu artırmak için uyku, meditasyon ve strese odaklanan bir farkındalık uygulamasıdır. Kılavuzlu meditasyonlar ve zihinsel sağlığa odaklanarak kişisel bakımınızı desteklemek için kişisel gelişim yolculuğunuzun bir parçası olarak kullanın. ?

Headspace'in en iyi özellikleri

Kütüphane, huzurlu bir ortamda işlerinizi halletmenize yardımcı olacak uyku sesleri, meditasyonlar ve odaklanma müziği içerir

Uygulama sadece zihinsel işlerle ilgili değildir; en iyi halinize ulaşmak için zihinsel, ruhsal ve fiziksel olarak bağlantı kurmanıza yardımcı olacak yoga gibi hareketli egzersizler de içerir

Headspace blogu, daha iyi not alma, alışkanlık geliştirme ve özgüveninizi artırma konusunda ipuçları almak için harika bir yerdir

Uygulama hem Apple iOS hem de Android işletim sistemlerinde çalışır, böylece hareket halindeyken egzersizlerden ve zihinsel alıştırmalardan yararlanabilirsiniz

Headspace sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü mevcut olmakla birlikte, uygulamayı kullanmaya devam etmek için ödeme yapmanız gerekir

Meditasyonlar 30 dakika ile sınırlıdır, bu nedenle daha derin veya daha uzun oturumlar isteyen kullanıcılar başka bir yere bakmak zorunda kalacaklar

Headspace fiyatlandırması

Aylık: 12,99 $/ay, yedi günlük ücretsiz deneme

Yıllık: 69,99 $/yıl, 14 günlük ücretsiz deneme

Headspace puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (60+ yorum)

Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

myFitnessPal aracılığıyla

Büyüme yolculuğunuz sadece işle ilgili hedeflerle sınırlı olmak zorunda değildir. MyFitnesPal gibi fitness uygulamalarını kullanarak günlük alışkanlıklarınızı da iyileştirebilir ve kendinizi en iyi şekilde hissedebilirsiniz. Öğrendiğiniz adanmışlık, disiplin ve beceriler işinize de yansıyarak fiziksel ve zihinsel olarak hayatınızı iyileştirmeye yardımcı olur.

MyFitnessPal'ın en iyi özellikleri

Uygulama, yiyecekleri, kalorileri ve egzersizleri tek bir alanda izler

Kişiselleştirilmiş beslenme bilgileri, daha iyi kararlar alabilmeniz için bir bilgi seti sunar

Garmin ve Apple Health dahil 35'ten fazla uygulama ile entegrasyonlar, fitness ilerlemenizi daha iyi takip etmenizi sağlar

Veritabanında 18 milyondan fazla gıda bulunan bu uygulamayla kaloriyi takip edin ve hayatınıza enerji katan gıdalar hakkında bilgi edinin

MyFitnessPal sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, temel kalori sayısını ayarlarken daha fazla faktörün dikkate alınmasını ister

Yiyecek ve egzersiz bilgilerini yalnızca internete bağlıyken kaydedebilirsiniz

MyFitnessPal fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Premium: 79,99 $/yıl

MyFitnessPal puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

8. Udemy

udemy aracılığıyla

Udemy, çok çeşitli beceriler için iş yeri dersleri ve eğitim oturumları sunan bir çevrimiçi platformdur. Web geliştirme becerileri öğrenmek veya yeni bir kodlama diline dalmak istiyorsanız, bu kişisel gelişim uygulamasında size uygun bir ders bulabilirsiniz.

Udemy'nin en iyi özellikleri

Diğer çevrimiçi kurs uygulamalarının aksine, bu uygulama yalnızca iş becerilerine ve profesyonel hedeflere odaklanarak daha etkili bir takım üyesi olmanıza yardımcı olur

BT, pazarlama ve liderlik gibi konularda 10.500'den fazla kurs bulunmaktadır

Uluslararası kurslar, küresel takımlar için 14 farklı dilde sunulmaktadır

Bireysel planlar veya tüm takım için özel olarak hazırlanmış iş planları arasından seçim yapabilirsiniz

Udemy sınırlamaları

Herkes eğitmen olabileceğinden, derslerin kalitesi önemli ölçüde değişiklik gösterir

Kurslar akredite değildir, bu nedenle sertifikalar veya üniversite kredisi için kullanamazsınız

Udemy fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Tek tek kurs satın alın: 19,99 $ - 199,99 $

Kişisel Plan: 16,58 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Takım: 5-20 kişi için kullanıcı başına aylık 30 $

Liderlik: Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin

Udemy puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 6/5 (100+ yorum)

9. Adımlar

via Strides

Strides, hedeflerinizi özelleştirmenize ve her adımda ilerlemenizi izlemenize olanak tanıyan bir ilerleme izleme uygulamasıdır. Dört izleme türü özelliği ile alışkanlıklarınızda, hedeflerinizde, hareketli ortalamalarınızda ve proje başarılarınızda ilerlemenizi takip edebilirsiniz. ?‍♀️

Strides'ın en iyi özellikleri

Alışkanlıkları ve ilerlemeyi tek bir yerden izleyen raporlarla içgörüler elde edin

İlerleme çubukları, çizgi grafikler ve takvimler başarı oranını ve hedefinize ulaşmak için ne kadar yol kat etmeniz gerektiğini gösterir

Özel etiketler, hedefleri farklı alanlara ayırmanıza olanak tanır, böylece iş zamanı geldiğinde odaklanabilirsiniz

Günlük Hedefler özelliği, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan yönetilebilir görevlerle her gün hesap verebilir olmanızı sağlar

Strides sınırlamaları

Ücretsiz sürümde çok fazla özellik yoktur

Uygulama yalnızca Apple işletim sistemlerinde kullanılabilir, Android veya Windows'ta kullanılamaz

Strides fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 44,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Strides puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

10. Alışkanlık Faktörü

via The Habit Factor

The Habit Factor, plan, eylem, kayıt ve yeniden değerlendirme yaklaşımına dayanan P. A. R. R. adlı özel bir metodolojiyi kullanan bir verimlilik uygulamasıdır. Buradaki fikir, niyet ve düşünceye dayalı olarak hedeflerinize uygun alışkanlıkları bilinçli olarak oluşturmaktır.

The Habit Factor'un en iyi özellikleri

Şablonları kullanarak hedef izleme planları ve alışkanlıkları yarı yarıya daha kısa sürede oluşturun

Uygulamada saniyeler içinde hedefler belirleyin ve görseller ve hedefi gerçekleştirmek için nedenler gibi bağlam bilgileri ekleyin

Alışkanlık uyum grafikleri, hedeflerinizin birbiriyle ne kadar uyumlu olduğunu görmenizi ve hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz benzer görev ve becerilerin bir programını oluşturmanızı sağlar

Günlük izleme notları, sorumluluk bilincinizi artırır ve ilerlemenizi takip etmenizi sağlar

Alışkanlık Faktörü sınırlamaları

Bazı kullanıcılar daha ayrıntılı izleme özellikleri olmasını isterdi

Arayüzü kullanımı kolaydır, ancak benzer araçlar kadar çok özelliğe sahip değildir

The Habit Factor fiyatlandırması

The Habit Factor Lite: Ücretsiz

The Habit Factor Pro: 5,99-6,99 $ tek seferlik satın alma

The Habit Factor puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

ClickUp ile Kişisel ve Profesyonel Hedeflerinize Ulaşın

Bu kişisel gelişim araçlarıyla hedeflerinize daha hızlı ve daha etkili bir şekilde ulaşacaksınız. Ölçülebilir ve net hedefler belirlemekten zihinsel keskinliği geliştirmeye ve sağlam günlük alışkanlıklar edinmeye kadar, kendinizin en iyi sürümüne ulaşmanıza yardımcı olacak bir araç var.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha iyi alışkanlıklar oluşturmaya, hedeflerinizi izlemeye ve anahtar dönüm noktalarını kutlamaya başlayın. Görev otomasyonu, görsel gösterge panelleri ve net raporlama ile nerede olduğunuzu ve nereye gittiğinizi kolayca görebilirsiniz. ?