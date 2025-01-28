2025'te Verimliliğinizi Korumanıza Yardımcı Olacak En İyi 10 Odaklanma Uygulaması

Ortalama bir insanın iş sırasında her 40 saniyede bir dikkatinin dağıldığını biliyor muydunuz? Dijital dikkat dağıtıcı unsurların yaygınlaşması ve çoklu görev yapma ihtiyacının artmasıyla birlikte, odaklanma ve verimliliği korumak her zamankinden daha zor hale geldi.
Ancak teknoloji, odaklanma uygulamaları formunda bu soruna da bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi uygulamalar, bireylerin ve takımların odaklanmasına, dikkat dağıtan unsurları bloke etmesine ve nihayetinde verimliliklerini artırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.
Bu makalede, odaklanma uygulamalarının dünyasını keşfedecek ve iş yapma şeklinizi kökünden değiştirecek ve verimliliğinizi artıracak 2024'ün en iyi 10 odaklanma uygulamasını sunacağız. ?
Odaklanma uygulaması nedir?
Odaklanma uygulaması, dikkat dağınıklığını en aza indirerek bireylerin konsantrasyon ve verimliliklerini korumalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış dijital bir araçtır. Bu uygulamalar, zaman kaybettiren web sitelerine, sosyal medya platformlarına veya diğer dikkat dağıtıcı uygulamalara erişimi engellemeye veya sınırlamaya yardımcı olan bir dizi özellik sunar.
Kontrollü bir dijital ortam oluşturarak, odaklanma uygulamaları kullanıcıların dikkatlerini önemli görevlere ve hedeflere yöneltmelerini sağlar. Ayrıca, bazı odaklanma uygulamaları dikkat dağıtıcı unsurları engelleme özelliklerinin ötesine geçerek hedefleri izleme, zamanı etkili bir şekilde yönetme ve daha verimli bir iş rutini oluşturma özellikleri sunar.
Öğrenci, profesyonel veya odaklanma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için odaklanma uygulamaları, günümüzün hızlı tempolu dünyasında değerli bir yardımcı olabilir.
En İyi Odaklanma Uygulamalarını Bulma Metodolojimiz
2024'ün en iyi odaklanma uygulamalarını değerlendirmek için, gerçek kullanıcıların deneyimlerine dayalı kapsamlı bir araştırma yaptık. Analizimizde, kullanıcı deneyimi, verimlilik, müşteri desteği ve her uygulamanın sunduğu odaklanma özellikleri gibi faktörleri dikkate aldık.
Ayrıca, odaklanma uygulamalarıyla kendi deneyimlerimizi de inceleyerek, diğerlerinden öne çıkanları belirledik. Bu anahtar kriterleri dikkatlice değerlendirdikten sonra, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından övgüyle karşılanan 10 odaklanma uygulamasını listemize ekledik.
Hadi başlayalım!
verimliliğinizi Artıracak En İyi 10 Odaklanma Uygulaması
Odaklanma uygulamalarının geniş yelpazesi içinde, bireylerin odaklanmasına ve üretken kalmasına yardımcı olan en iyi 10 uygulamayı seçtik. Dikkat dağıtıcı unsurları bloklamaktan hedefleri izlemeye ve iş akışını optimize etmeye kadar, bu harika uygulamalar 2024 yılında verimliliğinizi artırmak için bir dizi özellik sunuyor.
Odaklanma uygulamaları dünyasının en iyilerini keşfedelim!
1. ClickUp
Hepsi bir arada proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyisi
ClickUp, çok yönlü bir odaklanma uygulaması, proje yönetimi ve verimlilik uygulaması aracıdır ve hepsi tek bir kapsamlı pakette sunulur. Bireylerin ve takımların düzenli ve odaklanmış kalmasına ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir ve esnek özellikleriyle tanınır.
Peki ClickUp odaklanmanıza nasıl yardımcı olur? ClickUp'ın verimliliğinizi artırmanıza, dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldırmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olabileceği birkaç yol:
- Hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracı: ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için yüzlerce gelişmiş özellik sunarak uygulamalarınızı birleştirmenize yardımcı olur, birden fazla araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır ve bağlam değiştirmeyi azaltır
- Tamamen özelleştirilebilir platform: ClickUp, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunarak uygulamayı belirli iş akışınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilmenizi ve kişiselleştirilmiş ve verimli bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmenizi sağlar
- Global zaman takibi: ClickUp'ta yerleşik zaman takipçisi, Çalışma Alanınızda görevlere harcanan zamanı takip etmenize ve odaklanma süresini izlemenize olanak tanır. Bu da zaman yönetiminize yardımcı olur ve zamanınızı sorumlu bir şekilde kullanmanızı sağlar
- Çevrimiçi yapılacaklar listesi uygulaması: Fikirlerinizi kolayca yönetmek, görevlerinizi takip etmek ve yapılacaklar listenizi tamamlamaya odaklanmak için net, çok işlevli çevrimiçi yapılacaklar listeleri oluşturun
- İş Akışı Otomasyonu: ClickUp'ın otomasyon özellikleri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanmanızı ve daha verimli bir iş akışı sağlamanızı sağlar
- ClickUp Chrome Uzantısı: ClickUp Chrome Uzantısı, proje yönetiminin en bağlantısız beş özelliğini tek bir inanılmaz uygulamada bir araya getirir. Tarayıcınızdan bu özelliklere erişin ve dikkatinizin dağılmasını ve yeni bir uygulama açma ihtiyacını azaltın
- İş yükü yönetimi: İş yükü görünümü, iş yükünü yönetmek ve işlerin uygun şekilde dağıtılmasını sağlayarak son teslim tarihlerinin kaçırılmasını ve tükenmişliği önlemek için idealdir
- Tamamen özelleştirilebilir platform: ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın
- 15'ten fazla özel görünüm: ClickUp Beyaz Tahtalar, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın
- Sürükle ve bırak fonksiyonu: Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın
- Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar
- Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri ayarlama, ek dosya ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar
- 1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz
- Tüm cihazlarda kullanılabilir: Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar
- Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin
- Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600'den fazla yorum)
- G2: 4,7 üzerinden 5 (6700'den fazla yorum)
- Dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın: Focus Bear, zaman kaybettiren web sitelerini ve uygulamaları kolayca bloklayarak dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve odaklanabileceğiniz bir çalışma ortamı yaratır
- Günlük bir alışkanlık rutini oluşturun: Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, günlük planlayıcıyı takip etmeye benzer, ancak hedeflerinize doğru tutarlılık ve ilerleme sağlayan verimli bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur
- Hedef ilerlemenizi izleyin: Uygulama, hedeflerinizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar, görsel ilerleme göstergeleri sunar ve hedefinize ulaşmanız için sizi motive eder
- Verimliliği artıran molalar verin: Focus Bear, optimum verimlilik için düzenli molalar vermenizi teşvik eder, odaklanma oturumları ve yorgunluğu gidermek için dinlendirici molalar için özelleştirilebilir aralıklar sunar
- Odak modları: Focus Bear, Pomodoro tekniği veya özelleştirilebilir zamanlayıcılar gibi farklı odak modları sunarak iş oturumlarınızı tercih ettiğiniz yönteme ve çalışma tarzınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar, böylece verimlilik ve konsantrasyonunuzu daha da artırır
- Uygulama ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır
- Abonelik tabanlı: Aylık 5 dolar
- Product Hunt: 4,9 üzerinden 5 (17 yorum)
- Etkileşimli ve sezgisel özellikler, üretkenliği oyunlaştırır: Forest'ın oyunlaştırma yaklaşımı, kullanıcıların odaklandıkları çalışma oturumları boyunca sanal bir orman yetiştirmelerine olanak tanıyarak odaklanmayı daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir ve verimliliklerini görsel olarak gösterir
- Teşvik için işbirliği: Kullanıcılar arkadaşlarını veya iş arkadaşlarını sanal ormanlarına davet edebilir, böylece hedeflerine doğru birlikte çalışırken sorumluluk duygusu ve motivasyonları artar
- Sanal paralarla gerçek ağaçlar dikin: Forest uygulaması, kullanıcıların odaklandıkları oturumlardan kazandıkları sanal paraları gerçek ağaç dikme girişimlerine katkıda bulunmak için harcayarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmelerine ve verimlilik ötesinde olumlu bir etki yaratmalarına olanak tanır
- Daha kolay gezinme için etiketler: Forest, kullanıcıların görevlerini ve oturumlarını kategorilere ayırmalarını sağlayan bir etiketleme özelliği sunarak uygulama içinde işlerini daha kolay gezinebilir ve düzenleyebilir
- Zaman Çizelgesi ile ilerlemeyi izleme: Uygulamanın Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların verimlilik geçmişlerini görüntülemelerine olanak tanır, tamamlanan odaklanma oturumlarının süresini ve sayısını gösterir, bireylerin ilerlemelerini izlemelerine ve iş alışkanlıklarındaki kalıpları belirlemelerine yardımcı olur
- Sadece Pomodoro zamanlayıcı sunar
- Ücretsiz: Sanal ormanınızı oluşturun
- Pro: 1,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (25 yorum)
- Sınırsız sayıda uygulama ve web sitesini bloklar: Kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklamasına olanak tanıyarak, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, dikkat dağıtan unsurların olmadığı bir ortam sağlar
- Parola ile bloklama uygulamaları: Uygulama, belirli uygulamaları parola ile koruma, planlanan bloklama dönemlerinde bile erişimi engelleme ve ekstra bir kontrol ve hesap verebilirlik katmanı ekleme olanağı sunar
- Programları bloklayın: Kullanıcılar, belirli uygulamaların veya web sitelerinin bloklanacağı günleri ve saatleri belirleyerek özelleştirilmiş blok programları oluşturabilir ve böylece odaklanmış iş rutinleri oluşturabilirler
- Mola programları: Cold Turkey Blocker, kullanıcıların dinlenmek veya işle ilgili olmayan etkinlikler için belirli zaman aralıkları ayırmasına olanak tanıyan mola programları da sunarak verimlilikte dengeli bir yaklaşım sağlar
- Belirli URL'leri ve anahtar kelimeleri bloklayın: Kullanıcılar, dikkat dağıtan belirli web sitelerine veya içeriğe erişimi engelleyerek belirli URL'leri veya anahtar kelimeleri bloklayabilir, böylece odaklanma ve verimlilik daha da artar
- Ücretsiz sürümde blok programlama gibi birçok yararlı özellik yoktur
- Mobil cihazlarda kullanılamaz
- Blocker Free: Ücretsiz sürüm
- Blocker Pro: 39 $ (ömür boyu erişim)
- Trustpilot: 4,1 üzerinden 5 (7 yorum)
- Uygulama ve web sitesi engelleyici: Serene, kullanıcıların masaüstü uygulamalarını ve web sitelerini bloke etmelerine olanak tanıyarak, iş oturumları sırasında odaklanmalarını ve potansiyel kesinti kaynaklarını ortadan kaldırmalarını sağlar
- Günlük hedefler belirleyin: Kullanıcılar, Serene'nin yapılacaklar listesi özelliği ile günlük hedefler belirleyebilir, böylece çalışacakları açık bir hedef belirleyebilir, görevleri öncelik sırasına koyabilir ve gün boyunca işlerini takip edebilirler
- Odaklanma müziği: Serene, odaklanmayı artıran müzik ve ortam seslerinden oluşan özel bir seçim sunarak, konsantrasyonu ve verimliliği artıran rahatlatıcı ve sürükleyici bir ses ortamı sağlar
- Pomodoro zamanlayıcılar: Uygulama, kullanıcıların odaklanarak kısa süreler çalışıp ardından kısa molalar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan Pomodoro zamanlayıcıları içerir
- Telefon sessize alma: Serene, gelen aramaları, bildirimleri ve mobil cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı unsurları sessize alan bir telefon sessize alma özelliği sunarak kesintisiz bir iş akışı sağlar ve çalışma oturumları sırasında telefonla uğraşma isteğini azaltır
- Yalnızca Mac kullanıcıları için mevcuttur
- Ücretsiz sürüm sunmuyor
- 10 saatlik ücretsiz derin çalışma, ardından aylık 4 dolar
- Product Hunt: 4. 5 üzerinden 1 (17 yorum)
- Otomatik iş akışı ve takım yol haritaları: Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI performans inceleme şablonları sunarak takımların proje ilerlemesini görselleştirmesine, görevleri izlemesine ve baştan sona verimli bir işbirliği sağlamasına olanak tanır
- Geri sayım zamanlayıcıları: Taskade, belirli görevler veya toplantılar için ayarlanabilen geri sayım zamanlayıcıları içerir ve takımların odaklanmasına ve zamanlarını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur
- Mesajlaşma ve Video Sohbetler: Taskade, konumlarından bağımsız olarak takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim ve sorunsuz işbirliği sağlayan yerleşik mesajlaşma ve video sohbet işlevleri sunar
- Takım başına ayrı çalışma alanları: Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve odaklanmış bir takım çalışması sağlar
- Kanban panosu: Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, iş akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır
- Takımlar için en kullanışlı olanlar
- Web sitelerini veya uygulamaları bloklamaz
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz sürüm
- Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 4 $
- Artı: 5 kullanıcı için aylık 8 $
- Pro: 20 kullanıcı için aylık 19 $
- İş: 50 kullanıcı için aylık 49 $
- Ultimate: 100 kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Product Hunt: 5 üzerinden 5 (214 yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (43 yorum)
- Web sayfalarını ve web sitelerini 24 saate kadar bloklar: SelfControl, kullanıcıların belirli web sayfalarına ve tüm web sitelerine 24 saate kadar belirlenen bir süre boyunca erişimi engelleyerek, kritik iş dönemlerinde dikkat dağınıklığından uzak bir ortam sağlar
- Belirli kelimeler içeren web sitesi kategorilerini ve URL'leri bloklayın: Kullanıcılar, belirli kelimeleri içeren web sitelerinin tüm kategorilerini veya belirli URL'leri bloklayarak, bloklu dönemlerde erişilebilecek içerik türleri üzerinde ek bir kontrol katmanı sağlayabilir
- Uygulama yeniden yüklendikten sonra bile bloklamaya devam eder: SelfControl, uygulama kaldırılıp yeniden yüklense bile bloklama ayarlarının korunmasını sağlayan sıkı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve verimlilik için uzun vadeli taahhüdü teşvik eder
- Blok listesini dışa aktarma ve içe aktarma: Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında blok yapılandırmalarını paylaşmak ve çoğaltmak kolaylaşır
- İzin verilenler hariç her şeyi bloklar: SelfControl, beyaz liste tabanlı bir yaklaşım benimser ve kullanıcı tarafından açıkça izin verilenler hariç tüm web sitelerini ve uygulamaları ön tanımlı olarak bloklayarak, maksimum verimlilik için son derece kısıtlayıcı ve odaklanmış bir dijital ortam sağlar
- Yalnızca Mac için mevcuttur
- Başka özellik sunmuyor
- Ücretsiz
- Alternative. me: 4. 3 üzerinden 5 (7 yorum)
- Web sitelerini bloklar: PawBlock, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan belirli web sitelerini bloklayarak potansiyel zaman kaybına neden olan etkinlikleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olur
- Yumuşak engelleme özelliği: Uzantı, bir web sitesini tamamen engellemek yerine bir hatırlatıcı veya uyarı sunan yumuşak bir engelleme özelliği sunar ve kullanıcılara dikkatlerini dağıtan bir siteyi ziyaret etme kararlarını yeniden gözden geçirme fırsatı verir
- Soru tabanlı engellemeyi kaldırma: Bir web sitesinin engellemesini kaldırmadan önce, PawBlock kullanıcılara odaklanmaya devam etme kararlılıklarını pekiştirmek için tekrarlayan sorular sorar, böylece bir an düşünme fırsatı verir ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler
- Duygusal motivasyon: PawBlock, hayal kırıklığına uğramış hayvan görüntüleri kullanarak duygusal motivasyon sağlar. Bu görüntüler suçluluk veya sorumluluk duygusu uyandırarak, yolunuzdan sapmamanız ve ertelemeyi önlemeniz için nazik ama güçlü bir hatırlatıcı görevi görür
- Olumlu iş ve mola ilişkisi: Uzantı, kullanıcıları planlı molalar vermeye teşvik ederek ve suçluluk duymadan dinlenmelerini sağlayarak, odaklanmış çalışma ile dinlendirici molalar arasında sağlıklı bir denge kurarak olumlu bir iş ve mola ilişkisi kurmalarına yardımcı olur
- Yalnızca Firefox veya Chrome tarayıcıyı kullanan PC kullanıcıları kullanabilir
- Kullanıcılar için ücretsiz
- Firefox Eklentileri: 4,6 üzerinden 5 (13 yorum)
- Bloklar veya web sitesi erişimi için tekrarlanan zamanlamalar: LeechBlock, kullanıcıların belirli web sitelerine erişimi engellemek veya izin vermek için tekrarlanan zamanlamalar ayarlamasına olanak tanır, böylece iş rutinlerine uyum sağlama ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurları etkili bir şekilde yönetme esnekliği sunar
- Altı set blok sitesi: Uzantı, altı farklı web sitesi engelleme seti sunarak kullanıcıların engellenen site listelerini farklı bağlamlara veya kaçınmak istedikleri dikkat dağıtıcı unsurların türlerine göre kategorize etmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanır
- Bloklama için zaman sınırları veya sabit dönemler: Kullanıcılar, web sitelerini bloklamak için zaman sınırları veya sabit dönemler (örneğin 3 saat veya 9:00-14:00) ayarlayarak, belirlenen zaman dilimlerinde dikkat dağıtıcı siteleri ziyaret etme isteğine kapılmadan odaklanmış oturumlar gerçekleştirebilirler
- Her web sitesi erişimi için zaman sınırları: LeechBlock, kullanıcıların tek tek web sitelerine erişim için belirli zaman sınırları belirlemelerine olanak tanıyarak verimli tarama alışkanlıklarını teşvik eder ve verimsiz sitelerde aşırı zaman harcanmasını önler.
- Joker karakter kullanarak internet erişimini bloke eder: Joker karakter özelliği ile LeechBlock, tüm internet kategorilerine veya alan adlarına erişimi engelleyerek dikkat dağınıklığını azaltmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar
- Mobil kullanıcılar için mevcut değildir
- Ücretsiz
- Alternatif: 4. 5 üzerinden 3 (7 yorum)
- Sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklar: Freedom, kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklayarak, özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir dijital ortam oluşturmalarını sağlar
- Odaklanmak için ortam sesleri: Uygulama, yağmur sesleri veya beyaz gürültü gibi ortam sesleri sunarak, rahatlatıcı ve sürükleyici bir arka plan sesi deneyimi yaratarak odaklanma ve konsantrasyonu artırabilir
- Oturum ve yinelenen oturum programı: Freedom, hem tek tek oturumları hem de yinelenen oturumları planlama olanağı sunarak, kullanıcıların odaklanacakları iş dönemlerini planlamasına ve verimliliği optimize etmek için düzenli rutinler oluşturmasına olanak tanır
- Oturumlara açıklama ekleyin: Kullanıcılar oturumlarına notlar veya etiketler ekleyerek ilerlemeyi izleyebilir, başarılarını değerlendirebilir veya verimlilik oturumlarına bağlam ekleyerek daha iyi düzenleme ve analiz yapabilir
- Kilitli mod: Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında blok ayarlarını atlamasını veya değiştirmesini engelleyen bir kilitli mod özelliği sunarak kesintisiz odaklanmayı sağlar ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler
- Kullanıcılar, yalnızca uygulamaların internet bağlantısını bloke ettiği için uygulama bildirimleri alma şansına sahiptir
- Yıllık: Aylık 3,33 $
- Aylık: 8,99 $/ay
- Forever: 99,50 $
- G2: 4,8 üzerinden 5 (6 yorum)
- Uygulamayı edinin: 4,8 üzerinden 5 (55 yorum)
ClickUp AI'nın verimliliğinizi yeni boyutlara taşımasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin: En iyi özellikler Tamamen özelleştirilebilir platform: ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın 15'ten fazla özel görünüm: ClickUp Beyaz Tahtaları, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın Sürükle ve bırak işlevselliği: Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri ayarlama, ek dosyalar ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar. 1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz Tüm cihazlarda kullanılabilir: Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin. Sınırlamalar Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz. Fiyat Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı İş: Aylık 12 $/kullanıcı Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600+ yorum) G2: 4,7 üzerinden 5 (6700+ yorum)
En iyi özellikler
- Tamamen özelleştirilebilir platform: ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın
- 15'ten fazla özel görünüm: ClickUp Beyaz Tahtalar, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın
- Sürükle ve bırak işlevselliği: Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın
- Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar
- Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri belirleme, ek dosya ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar
- 1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz
- Tüm cihazlarda kullanılabilir: Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar
- Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin
Sınırlamalar
- Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık 12 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600'den fazla yorum)
- G2: 4,7 üzerinden 5 (6700'den fazla yorum)
2. Focus Bear
Alışkanlık oluşturmak ve günlük verimliliği artırmak için en iyisi
Focus Bear, insanların dikkatlerini toplamalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, alışkanlık geliştirmeye yönelik güçlü bir verimlilik ve odaklanma uygulamasıdır.
Dikkat dağıtıcı uygulamaları ve web sitelerini bloklama özelliği ile Focus Bear, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam yaratarak kullanıcıların görevlerine konsantre olmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Mac, Windows, Android veya iOS cihaz kullanıyor olsanız da Focus Bear tüm cihazlarınızda kullanılabilir ve odaklanma ve verimliliği artırmak için tutarlı ve etkili bir çözüm sunar.
En iyi özellikler
- Dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın: Focus Bear, zaman kaybettiren web sitelerini ve uygulamaları kolayca bloklayarak dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve odaklanabileceğiniz bir çalışma ortamı yaratır
- Günlük alışkanlık rutini oluşturun: Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, günlük planlayıcıyı takip etmeye benzer, ancak hedeflerinize doğru tutarlılık ve ilerleme sağlayan verimli bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur
- Hedef ilerlemesini izleyin: Uygulama, hedeflerinizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar, görsel ilerleme göstergeleri sunar ve hedefinize ulaşmak için motive olmanızı sağlar
- Verimliliği artıran molalar verin: Focus Bear, optimum verimlilik için düzenli molalar vermenizi teşvik eder, odaklanma oturumları ve yorgunluğu gidermek için dinlendirici molalar için özelleştirilebilir aralıklar sunar
- Odak modları: Focus Bear, Pomodoro tekniği veya özelleştirilebilir zamanlayıcılar gibi farklı odak modları sunarak iş oturumlarınızı tercih ettiğiniz yönteme ve çalışma stilinize göre uyarlayabilmenizi sağlar, böylece verimlilik ve konsantrasyonunuzu daha da artırır
Sınırlamalar
- Uygulama ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır
Fiyat
- Abonelik tabanlı: Aylık 5 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 4,9 üzerinden 5 (17 yorum)
3. Forest
İnternet bağımlılığını yenmek ve daha iyi zaman yönetimi geliştirmek için en iyisi
Forest, odaklanmayı sürdürmek ve telefon bağımlılığından kaçınmak için güçlü bir teşvik olarak sanal ağaç yetiştirme konseptini kullanan benzersiz bir verimlilik ve odaklanma uygulamasıdır. Kullanıcılar, 25 dakikalık odaklanma oturumlarına commit ederek sanal bir ağaç yetiştirebilirler, ancak bu süre zarfında telefonlarını kullanmaları halinde ağaç "ölür". Forest, ilgi çekici ve etkileşimli yaklaşımıyla bilinçli çalışma alışkanlıklarını teşvik eder ve bireylerin konsantrasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Forest, verimliliğini artırmak ve telefonun dikkatini dağıtıcı etkisinden kurtulmak isteyen herkes için değerli bir odaklanma aracıdır.
En iyi özellikler
- Etkileşimli ve sezgisel özellikler, üretkenliği oyunlaştırır: Forest'ın oyunlaştırma yaklaşımı, kullanıcıların odaklandıkları çalışma oturumları boyunca sanal bir orman yetiştirmelerine olanak tanıyarak odaklanmayı daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir ve verimliliklerini görsel olarak gösterir
- Teşvik için işbirliği: Kullanıcılar arkadaşlarını veya iş arkadaşlarını sanal ormanlarına davet edebilir, böylece hedeflerine doğru birlikte çalışırken sorumluluk duygusu ve motivasyonları artar
- Sanal paralarla gerçek ağaçlar dikin: Forest uygulaması, kullanıcıların odaklandıkları oturumlardan kazandıkları sanal paraları gerçek ağaç dikme girişimlerine katkıda bulunmak için harcayarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmelerine ve verimlilik ötesinde olumlu bir etki yaratmalarına olanak tanır
- Daha kolay gezinme için etiketler: Forest, kullanıcıların görevlerini ve oturumlarını kategorilere ayırmalarını sağlayan bir etiketleme özelliği sunarak uygulama içinde gezinmeyi ve işleri düzenlemeyi kolaylaştırır
- Zaman Çizelgesi ile ilerlemeyi izleme: Uygulamanın Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların verimlilik geçmişlerini görüntülemelerine olanak tanır, tamamlanan odaklanmış oturumların süresini ve sayısını gösterir, bireylerin ilerlemelerini izlemelerine ve iş alışkanlıklarındaki kalıpları belirlemelerine yardımcı olur
Sınırlamalar
- Sadece Pomodoro zamanlayıcı sunar
Fiyat
- Ücretsiz: Sanal ormanınızı oluşturun
- Pro: 1,99 $ (tek seferlik ödeme)
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (25 yorum)
4. Cold Turkey Blocker
Web sitelerine ve diğer uygulamalara erişimi bloklamak için en iyisi
Cold Turkey Blocker, tüm internete erişimi engelleyerek dikkat dağıtıcı unsurlarla mücadele etmek için tasarlanmış güçlü bir verimlilik odaklı uygulamadır. Güçlü bloklama özellikleriyle bu araç, web sitelerine, uygulamalara ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurlara erişimi engelleyerek kullanıcıların odaklanmalarını ve üretken olmalarını sağlar. Mac ve Windows platformlarında kullanılabilen bu uygulama, dijital ortamları üzerinde kontrolü yeniden ele almak ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak isteyenler için değerli bir çözüm sunar .
En iyi özellikler
- Sınırsız sayıda uygulama ve web sitesini bloklar: Kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklamasına olanak tanıyarak, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sağlar
- Parola ile bloklama uygulamaları: Uygulama, belirli uygulamaları parola ile koruma, planlanan bloklama dönemlerinde bile erişimi engelleme ve ekstra bir kontrol ve hesap verebilirlik katmanı ekleme olanağı sunar
- Programları bloklayın: Kullanıcılar, belirli uygulamaların veya web sitelerinin bloklanacağı günleri ve saatleri belirleyerek özelleştirilmiş blok programları ayarlayabilir ve böylece odaklanmış iş rutinleri oluşturabilirler
- Mola programları: Cold Turkey Blocker, kullanıcıların dinlenmek veya işle ilgili olmayan etkinlikler için belirli zaman aralıkları ayırmalarına olanak tanıyan mola programları da sunarak verimlilikte dengeli bir yaklaşım sağlar
- Belirli URL'leri ve anahtar kelimeleri bloklayın: Kullanıcılar, dikkat dağıtan belirli web sitelerine veya içeriğe erişimi engelleyerek belirli URL'leri veya anahtar kelimeleri bloklayabilir, böylece odaklanma ve verimliliklerini daha da artırabilir
Sınırlamalar
- Ücretsiz sürümde blok programı gibi birçok kullanışlı özellik yoktur
- Mobil cihazlarda kullanılamaz
Fiyat
- Blocker Free: Ücretsiz sürüm
- Blocker Pro: 39 $ (ömür boyu erişim)
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Trustpilot: 4,1 üzerinden 5 (7 yorum)
5. Serene
Mac kullanıcıları için derinlemesine çalışmak için en iyisi
Serene, kullanıcıların dikkatlerini dağıtıcı unsurları engelleyerek konsantre olmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik ve yönetim uygulamasıdır. Sakin ve üretken bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanan Serene, kesintileri ortadan kaldırmak ve konsantrasyonu artırmak için bir dizi özellik sunar. Yalnızca Mac kullanıcıları için sunulan Serene, verimliliklerini optimize etmek ve sakin ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir iş akışı oluşturmak isteyen kişiler için değerli bir araçtır.
En iyi özellikler
- Uygulama ve web sitesi engelleyici: Serene, kullanıcıların masaüstü uygulamalarını ve web sitelerini bloke etmelerine olanak tanıyarak, iş oturumları sırasında odaklanmalarını ve potansiyel kesinti kaynaklarını ortadan kaldırmalarını sağlar
- Günlük hedefler belirleyin: Kullanıcılar, Serene'nin yapılacaklar listesi özelliği ile günlük hedefler belirleyebilir, böylece çalışacakları açık bir hedef belirleyebilir, görevleri öncelik sırasına koyabilir ve gün boyunca işlerini takip edebilirler
- Odaklanma müziği: Serene, odaklanmayı artıran müzik ve ortam seslerinden oluşan özel bir seçim sunarak, konsantrasyonu ve verimliliği artıran rahatlatıcı ve sürükleyici bir ses ortamı sağlar
- Pomodoro zamanlayıcıları: Uygulama, kullanıcıların odaklanarak çalışıp ardından kısa aralar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan etkili bir teknik olan Pomodoro zamanlayıcılarını içerir
- Telefon sessize alma: Serene, gelen aramaları, bildirimleri ve mobil cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı unsurları sessize alan bir telefon sessize alma özelliği sunarak kesintisiz bir iş akışı sağlar ve iş oturumları sırasında telefonla ilgilenme isteğini azaltır
Sınırlamalar
- Yalnızca Mac kullanıcıları için mevcuttur
- Ücretsiz sürüm sunmuyor
Fiyat
- 10 saatlik ücretsiz derin çalışma, ardından aylık 4 dolar
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 4. 5 üzerinden 1 (17 yorum)
6. Taskade
Takımlar ve takım işbirliği için en iyisi
Taskade, takımlar için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır ve uzaktan takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için çok çeşitli görev taslak oluşturma özellikleri sunar. Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve tarayıcı uzantıları dahil tüm cihazlarınızda kullanılabilen Taskade, takımların konumlarından bağımsız olarak iş akışlarını kolaylaştırmaları, etkili iletişim kurmaları ve düzenli kalmaları için sorunsuz ve erişilebilir bir çözüm sunar.
En iyi özellikler
- Otomatik iş akışı ve takım yol haritaları: Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI performans inceleme şablonları sunarak takımların proje ilerlemesini görselleştirmesine, görevleri izlemesine ve baştan sona verimli bir işbirliği sağlamasına olanak tanır
- Geri sayım zamanlayıcıları: Taskade, belirli görevler veya toplantılar için ayarlanabilen geri sayım zamanlayıcıları içerir ve takımların odaklanmasına ve zamanlarını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur
- Mesajlaşma ve Video Sohbetler: Taskade, yerleşik mesajlaşma ve video sohbet işlevleri sunarak, konumlarından bağımsız olarak takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim ve sorunsuz işbirliği sağlar
- Takım başına ayrı çalışma alanları: Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve odaklanmış bir takım çalışması sunar
- Kanban panosu: Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, ş Akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır
Sınırlamalar
- Takımlar için en kullanışlı olanlar
- Web sitelerini veya uygulamaları bloklamaz
Fiyat
- Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz sürüm
- Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 4 $
- Artı: 5 kullanıcı için aylık 8 $
- Pro: 20 kullanıcı için aylık 19 $
- İş: 50 kullanıcı için aylık 49 $
- Ultimate: 100 kullanıcı için aylık 99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Product Hunt: 5 üzerinden 5 (214 yorum)
- Capterra: 4,7 üzerinden 5 (43 yorum)
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7. SelfControl
Ücretsiz ve sıkı bir dikkat dağıtıcı engelleyici arayan kişiler için en iyisi
SelfControl, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan web sitelerine ve uygulamalara erişimi engelleyerek odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, sıkı bir açık kaynaklı dikkat dağıtıcı engelleyicidir. Öz disiplin ve verimliliğe önem veren SelfControl, dijital dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak ve önemli görevlere konsantre olmak için güçlü bir çözüm arayan Mac kullanıcıları için değerli bir araçtır.
En iyi özellikler
- Web sayfalarını ve web sitelerini 24 saate kadar bloklar: SelfControl, kullanıcıların belirli web sayfalarına ve tüm web sitelerine 24 saate kadar belirlenen bir süre boyunca erişimi engelleyerek, kritik çalışma dönemlerinde dikkatin dağılmayacağı bir ortam sağlar
- Belirli kelimeler içeren web sitesi kategorilerini ve URL'leri bloklayın: Kullanıcılar, belirli kelimeleri içeren web sitelerinin tüm kategorilerini veya belirli URL'leri bloklayarak, bloklu dönemlerde erişilebilecek içerik türleri üzerinde ek bir kontrol katmanı sağlayabilir
- Uygulama yeniden yüklendikten sonra bile bloklamaya devam eder: SelfControl, uygulama kaldırılıp yeniden yüklense bile bloklama ayarlarının kalıcı olmasını sağlayan sıkı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve verimlilik için uzun vadeli bir taahhüt sağlar
- Blok listesini dışa aktarma ve içe aktarma: Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında engelleme yapılandırmalarını paylaşmak ve çoğaltmak kolaylaşır
- İzin verilenler hariç her şeyi bloklar: SelfControl, beyaz liste tabanlı bir yaklaşım benimser ve kullanıcı tarafından açıkça izin verilenler hariç tüm web sitelerini ve uygulamaları ön tanımlı olarak bloklayarak, maksimum verimlilik için son derece kısıtlayıcı ve odaklanmış bir dijital ortam sağlar
Sınırlamalar
- Yalnızca Mac için mevcuttur
- Başka özellik sunmuyor
Fiyat
- Ücretsiz
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Alternative. me: 4. 3 üzerinden 5 (7 yorum)
8. PawBlock
Tarayıcıları bloklamak ve ertelemeyi önlemek için en iyisi
PawBlock, kullanıcıların odaklanmalarını sağlamak için eğlenceli ancak etkili bir hatırlatıcı sunarak ertelemeyi aşmalarına yardımcı olan bir site engelleme uygulaması ve Chrome uzantısıdır. Bu tarayıcı uzantısı, verimsiz davranışlara dikkat çekerek ve kullanıcıların dikkatlerini tekrar işe yönlendirerek verimliliği artırır ve kullanıcıları görevlerine odaklanmak için zaman ayırmaya teşvik eder.
En iyi özellikler
- Web sitelerini bloklar: PawBlock, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan belirli web sitelerini bloklayarak potansiyel zaman kaybına neden olan etkinlikleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olur
- Yumuşak engelleme özelliği: Uzantı, bir web sitesini tamamen engellemek yerine bir hatırlatıcı veya uyarı sunan yumuşak bir engelleme özelliği sunar ve kullanıcılara dikkatlerini dağıtan bir siteyi ziyaret etme kararını yeniden gözden geçirme fırsatı verir
- Soru tabanlı engellemeyi kaldırma: Bir web sitesinin engellemesini kaldırmadan önce, PawBlock kullanıcılara odaklanmaya devam etme kararlılıklarını pekiştirmek için tekrarlayan sorular sorar, böylece bir an düşünme fırsatı verir ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler
- Duygusal motivasyon: PawBlock, suçluluk veya sorumluluk duygusu uyandıran hayal kırıklığına uğramış hayvan görüntüleri kullanarak duygusal motivasyon sağlar ve nazik ama güçlü bir hatırlatıcı görevi görerek yolunuzdan sapmamanızı ve ertelemeyi önler
- Olumlu iş ve mola ilişkisi: Uzantı, kullanıcıları planlı molalar vermeye teşvik ederek ve suçluluk duymadan dinlenmelerini sağlayarak, odaklanmış çalışma ile yenileyici dinlenme arasında sağlıklı bir denge kurarak olumlu bir iş ve mola ilişkisi kurmalarına yardımcı olur
Sınırlamalar
- Yalnızca Firefox veya Chrome tarayıcı kullanan PC kullanıcıları kullanabilir
Fiyat
- Kullanıcılar için ücretsiz
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Firefox Eklentileri: 4,6 üzerinden 5 (13 yorum)
9. LeechBlock
Tüm yaygın tarayıcılarda dikkat dağıtıcı unsurları bloklamak için en iyisi
LeechBlock, kullanıcıların dikkat dağıtıcı unsurları engellemesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir web sitesi tarayıcı eklentisidir. Zaman sınırları ve dönemleri ayarlamak için özelleştirilebilir seçenekleriyle LeechBlock, kullanıcıların çevrimiçi etkinlikleri üzerinde kontrolü yeniden kazanmasını ve odaklanmış çalışma ortamları oluşturmasını sağlar. Chrome uzantısı, Firefox, Opera, Edge ve daha fazlası gibi popüler tarayıcılar için kullanılabilen LeechBlock, web'de gezinirken dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirgemek ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen kişiler için değerli bir araçtır.
En iyi özellikler
- Bloklar veya web sitesi erişimi için tekrarlanan zamanlamalar: LeechBlock, kullanıcıların belirli web sitelerine erişimi engellemek veya izin vermek için tekrarlanan zamanlamalar ayarlamasına olanak tanır, böylece iş rutinlerine uyum sağlama ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurları etkili bir şekilde yönetme esnekliği sunar
- Altı set blok sitesi: Uzantı, altı farklı web sitesi engelleme seti sunarak kullanıcıların engellenen site listelerini farklı bağlamlara veya kaçınmak istedikleri dikkat dağıtıcı unsurların türlerine göre kategorize etmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanır
- Bloklama için zaman sınırları veya sabit dönemler: Kullanıcılar, web sitelerini bloklamak için zaman sınırları veya sabit dönemler ayarlayabilir (örneğin 3 saat veya 9:00-14:00 arası), böylece belirlenen zaman dilimlerinde dikkat dağıtıcı siteleri ziyaret etme isteğine kapılmadan odaklanmış oturumlar gerçekleştirebilirler
- Her web sitesi erişimi için zaman sınırları: LeechBlock, kullanıcıların tek tek web sitelerine erişim için belirli zaman sınırları ayarlamasına olanak tanıyarak verimli tarama alışkanlıklarını teşvik eder ve verimsiz sitelerde aşırı zaman harcanmasını önler.
- Joker karakter kullanarak internet erişimini bloke eder: Joker karakter özelliği ile LeechBlock, tüm internet kategorilerine veya alan adlarına erişimi engelleyerek dikkat dağınıklığını azaltmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar
Sınırlamalar
- Mobil kullanıcılar için mevcut değildir
Fiyat
- Ücretsiz
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- Alternatif: 4. 5 üzerinden 3 (7 yorum)
10. Freedom
PC ve mobil cihazlarda ekran süresini yönetmek için en iyisi
Fre edom, kullanıcıların mobil cihazlarında ve bilgisayarlarında çeşitli dikkat dağıtıcı unsurları yönetip ortadan kaldırarak odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, dikkat dağıtıcı unsurları engelleyen güçlü bir odaklanma uygulamasıdır. Windows, Mac, iOS, Android ve Chrome dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabilen Freedom, dijital alışkanlıklar üzerinde kontrolü yeniden kazanmak, verimliliği artırmak ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir çalışma ortamı oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunar.
En iyi özellikler
- Sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklar: Freedom, kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklayarak, özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir dijital ortam oluşturmalarını sağlar
- Odaklanmak için ortam sesleri: Uygulama, yağmur sesleri veya beyaz gürültü gibi ortam sesleri sunarak, rahatlatıcı ve sürükleyici bir arka plan ses deneyimi yaratarak odaklanma ve konsantrasyonu artırabilir
- Oturum ve yinelenen oturum planı: Freedom, hem tek tek oturumları hem de yinelenen oturumları planlama olanağı sunarak, kullanıcıların odaklanacakları iş dönemlerini planlamasına ve verimliliği optimize etmek için düzenli rutinler oluşturmasına olanak tanır
- Oturumlara açıklama ekleyin: Kullanıcılar oturumlarına notlar veya etiketler ekleyerek ilerlemeyi izleyebilir, başarılarını değerlendirebilir veya verimlilik oturumlarına bağlam ekleyerek daha iyi düzenleme ve analiz yapabilir
- Kilitli mod: Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında blok ayarlarını atlamasını veya değiştirmesini engelleyen bir kilitli mod özelliği sunarak kesintisiz odaklanma sağlar ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler
Sınırlamalar
- Kullanıcılar, yalnızca uygulamaların internet bağlantısını bloke ettiği için uygulama bildirimleri alma şansına sahiptir
Fiyat
- Yıllık: Ayda 3,33 $
- Aylık: 8,99 $/ay
- Forever: 99,50 $
Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8 üzerinden 5 (6 yorum)
- Uygulamayı indirin: 4,8 üzerinden 5 (55 yorum)
Odaklanma Uygulamalarıyla Verimliliğinizi Artırın
Günümüzün hızlı dijital dünyasında, en yüksek verimliliğe ulaşmak başarı için çok önemlidir. 2024'ün en iyi odaklanma uygulamaları, takımınızın verimliliğini artırmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve teknoloji altyapınızı güçlendirmek için bir kapı açar. Proje yönetimi için ClickUp'ı, alışkanlık oluşturma ve dikkat dağıtıcı unsurları engelleme için Focus Bear'ı veya bahsedilen diğer uygulamaları tercih edin, odaklanma uygulamaları yeni verimlilik seviyelerine ulaşmanın anahtarıdır.
Dikkatinizin dağılmasına ve son teslim tarihlerini kaçırmaya izin vermeyin. Bu verimlilik uygulamalarıyla takımınızı güçlendirin ve dönüşümü ilk elden yaşayın. Unutmayın, odaklanmak bir beceridir ve doğru araçlarla bu beceriyi ustalaşabilirsiniz. Odaklanma uygulamalarının gücünü bugün keşfedin ve başarınızı yeni zirvelere taşıyın!
Misafir Yazar:
Jeremy Nagel, alışkanlıklarına biraz takıntılı bir nöro-baharatlı yazılım geliştiricisi ve startup kurucusudur. Her güne 3 saatlik bir sabah rutiniyle başlamayı sever ve bazen toplantılar sırasında enerjiyi yüksek tutmak için bir dizi şınav çekerek iş arkadaşlarını şaşırtır. Startup'larla uğraşmadığında, kar krosu, patika koşusu ve eşi ile bisiklet sürmeyi sever.