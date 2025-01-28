2025'te Verimliliğinizi Korumanıza Yardımcı Olacak En İyi 10 Odaklanma Uygulaması

Ortalama bir insanın iş sırasında her 40 saniyede bir dikkatinin dağıldığını biliyor muydunuz? Dijital dikkat dağıtıcı unsurların yaygınlaşması ve çoklu görev yapma ihtiyacının artmasıyla birlikte, odaklanma ve verimliliği korumak her zamankinden daha zor hale geldi.

Ancak teknoloji, odaklanma uygulamaları formunda bu soruna da bir çözüm sunuyor. Bu yenilikçi uygulamalar, bireylerin ve takımların odaklanmasına, dikkat dağıtan unsurları bloke etmesine ve nihayetinde verimliliklerini artırmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu makalede, odaklanma uygulamalarının dünyasını keşfedecek ve iş yapma şeklinizi kökünden değiştirecek ve verimliliğinizi artıracak 2024'ün en iyi 10 odaklanma uygulamasını sunacağız. ?

Odaklanma uygulaması nedir?

Odaklanma uygulaması, dikkat dağınıklığını en aza indirerek bireylerin konsantrasyon ve verimliliklerini korumalarına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış dijital bir araçtır. Bu uygulamalar, zaman kaybettiren web sitelerine, sosyal medya platformlarına veya diğer dikkat dağıtıcı uygulamalara erişimi engellemeye veya sınırlamaya yardımcı olan bir dizi özellik sunar.

Kontrollü bir dijital ortam oluşturarak, odaklanma uygulamaları kullanıcıların dikkatlerini önemli görevlere ve hedeflere yöneltmelerini sağlar. Ayrıca, bazı odaklanma uygulamaları dikkat dağıtıcı unsurları engelleme özelliklerinin ötesine geçerek hedefleri izleme, zamanı etkili bir şekilde yönetme ve daha verimli bir iş rutini oluşturma özellikleri sunar.

Öğrenci, profesyonel veya odaklanma becerilerini geliştirmek isteyen herkes için odaklanma uygulamaları, günümüzün hızlı tempolu dünyasında değerli bir yardımcı olabilir.

En İyi Odaklanma Uygulamalarını Bulma Metodolojimiz

2024'ün en iyi odaklanma uygulamalarını değerlendirmek için, gerçek kullanıcıların deneyimlerine dayalı kapsamlı bir araştırma yaptık. Analizimizde, kullanıcı deneyimi, verimlilik, müşteri desteği ve her uygulamanın sunduğu odaklanma özellikleri gibi faktörleri dikkate aldık.

Ayrıca, odaklanma uygulamalarıyla kendi deneyimlerimizi de inceleyerek, diğerlerinden öne çıkanları belirledik. Bu anahtar kriterleri dikkatlice değerlendirdikten sonra, kullanıcılar ve uzmanlar tarafından övgüyle karşılanan 10 odaklanma uygulamasını listemize ekledik.

Hadi başlayalım!

verimliliğinizi Artıracak En İyi 10 Odaklanma Uygulaması

Odaklanma uygulamalarının geniş yelpazesi içinde, bireylerin odaklanmasına ve üretken kalmasına yardımcı olan en iyi 10 uygulamayı seçtik. Dikkat dağıtıcı unsurları bloklamaktan hedefleri izlemeye ve iş akışını optimize etmeye kadar, bu harika uygulamalar 2024 yılında verimliliğinizi artırmak için bir dizi özellik sunuyor.

Odaklanma uygulamaları dünyasının en iyilerini keşfedelim!

Hepsi bir arada proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için en iyisi

ClickUp'taki global zamanlayıcı ile zamanı takip edin, tahminler belirleyin, notlar ekleyin ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyin

ClickUp, çok yönlü bir odaklanma uygulaması, proje yönetimi ve verimlilik uygulaması aracıdır ve hepsi tek bir kapsamlı pakette sunulur. Bireylerin ve takımların düzenli ve odaklanmış kalmasına ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanıyan özelleştirilebilir ve esnek özellikleriyle tanınır.

Peki ClickUp odaklanmanıza nasıl yardımcı olur? ClickUp'ın verimliliğinizi artırmanıza, dikkat dağınıklıklarını ortadan kaldırmanıza ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olabileceği birkaç yol:

Hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracı : ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için yüzlerce gelişmiş özellik sunarak uygulamalarınızı birleştirmenize yardımcı olur, birden fazla araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır ve : ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği ve verimlilik için yüzlerce gelişmiş özellik sunarak uygulamalarınızı birleştirmenize yardımcı olur, birden fazla araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır ve bağlam değiştirmeyi azaltır

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp, kapsamlı özelleştirme seçenekleri ve tamamen özelleştirilebilir bir platform sunarak uygulamayı belirli iş akışınıza ve tercihlerinize göre uyarlayabilmenizi ve kişiselleştirilmiş ve verimli bir kullanıcı deneyimi yaşayabilmenizi sağlar

Global zaman takibi : ClickUp'ta yerleşik zaman takipçisi , Çalışma Alanınızda görevlere harcanan zamanı takip etmenize ve odaklanma süresini izlemenize olanak tanır. Bu da zaman yönetiminize yardımcı olur ve zamanınızı sorumlu bir şekilde kullanmanızı sağlar

Çevrimiçi yapılacaklar listesi uygulaması : Fikirlerinizi kolayca yönetmek, görevlerinizi takip etmek ve yapılacaklar listenizi tamamlamaya odaklanmak için net, çok işlevli : Fikirlerinizi kolayca yönetmek, görevlerinizi takip etmek ve yapılacaklar listenizi tamamlamaya odaklanmak için net, çok işlevli çevrimiçi yapılacaklar listeleri oluşturun

İş Akışı Otomasyonu: ClickUp'ın otomasyon özellikleri, ClickUp'ın otomasyon özellikleri, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanmanızı ve daha verimli bir iş akışı sağlamanızı sağlar

ClickUp Chrome Uzantısı : ClickUp Chrome Uzantısı , proje yönetiminin en bağlantısız beş özelliğini tek bir inanılmaz uygulamada bir araya getirir. Tarayıcınızdan bu özelliklere erişin ve dikkatinizin dağılmasını ve yeni bir uygulama açma ihtiyacını azaltın

İş yükü yönetimi : İş yükü görünümü, : İş yükü görünümü, iş yükünü yönetmek ve işlerin uygun şekilde dağıtılmasını sağlayarak son teslim tarihlerinin kaçırılmasını ve tükenmişliği önlemek için idealdir

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : ClickUp Beyaz Tahtalar, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak fonksiyonu : Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın

Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar

Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri ayarlama, ek dosya ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar

1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz

Tüm cihazlarda kullanılabilir : Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için : Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar

Mobil uygulama : ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin

Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600'den fazla yorum)

G2: 4,7 üzerinden 5 (6700'den fazla yorum)

Dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın: Focus Bear, zaman kaybettiren web sitelerini ve uygulamaları kolayca bloklayarak dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve odaklanabileceğiniz bir çalışma ortamı yaratır

Günlük bir alışkanlık rutini oluşturun: Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, günlük planlayıcıyı takip etmeye benzer, ancak hedeflerinize doğru tutarlılık ve ilerleme sağlayan verimli bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur

Hedef ilerlemenizi izleyin: Uygulama, hedeflerinizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar, görsel ilerleme göstergeleri sunar ve hedefinize ulaşmanız için sizi motive eder

Verimliliği artıran molalar verin: Focus Bear, optimum verimlilik için düzenli molalar vermenizi teşvik eder, odaklanma oturumları ve yorgunluğu gidermek için dinlendirici molalar için özelleştirilebilir aralıklar sunar

Odak modları: Focus Bear, Pomodoro tekniği veya özelleştirilebilir zamanlayıcılar gibi farklı odak modları sunarak iş oturumlarınızı tercih ettiğiniz yönteme ve çalışma tarzınıza göre uyarlayabilmenizi sağlar, böylece verimlilik ve konsantrasyonunuzu daha da artırır

Uygulama ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır

Abonelik tabanlı: Aylık 5 dolar

Product Hunt: 4,9 üzerinden 5 (17 yorum)

Etkileşimli ve sezgisel özellikler, üretkenliği oyunlaştırır: Forest'ın oyunlaştırma yaklaşımı, kullanıcıların odaklandıkları çalışma oturumları boyunca sanal bir orman yetiştirmelerine olanak tanıyarak odaklanmayı daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir ve verimliliklerini görsel olarak gösterir

Teşvik için işbirliği: Kullanıcılar arkadaşlarını veya iş arkadaşlarını sanal ormanlarına davet edebilir, böylece hedeflerine doğru birlikte çalışırken sorumluluk duygusu ve motivasyonları artar

Sanal paralarla gerçek ağaçlar dikin: Forest uygulaması, kullanıcıların odaklandıkları oturumlardan kazandıkları sanal paraları gerçek ağaç dikme girişimlerine katkıda bulunmak için harcayarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmelerine ve verimlilik ötesinde olumlu bir etki yaratmalarına olanak tanır

Daha kolay gezinme için etiketler: Forest, kullanıcıların görevlerini ve oturumlarını kategorilere ayırmalarını sağlayan bir etiketleme özelliği sunarak uygulama içinde işlerini daha kolay gezinebilir ve düzenleyebilir

Zaman Çizelgesi ile ilerlemeyi izleme: Uygulamanın Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların verimlilik geçmişlerini görüntülemelerine olanak tanır, tamamlanan odaklanma oturumlarının süresini ve sayısını gösterir, bireylerin ilerlemelerini izlemelerine ve iş alışkanlıklarındaki kalıpları belirlemelerine yardımcı olur

Sadece Pomodoro zamanlayıcı sunar

Ücretsiz: Sanal ormanınızı oluşturun

Pro: 1,99 $ (tek seferlik ödeme)

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (25 yorum)

Sınırsız sayıda uygulama ve web sitesini bloklar: Kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklamasına olanak tanıyarak, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, dikkat dağıtan unsurların olmadığı bir ortam sağlar

Parola ile bloklama uygulamaları: Uygulama, belirli uygulamaları parola ile koruma, planlanan bloklama dönemlerinde bile erişimi engelleme ve ekstra bir kontrol ve hesap verebilirlik katmanı ekleme olanağı sunar

Programları bloklayın: Kullanıcılar, belirli uygulamaların veya web sitelerinin bloklanacağı günleri ve saatleri belirleyerek özelleştirilmiş blok programları oluşturabilir ve böylece odaklanmış iş rutinleri oluşturabilirler

Mola programları: Cold Turkey Blocker, kullanıcıların dinlenmek veya işle ilgili olmayan etkinlikler için belirli zaman aralıkları ayırmasına olanak tanıyan mola programları da sunarak verimlilikte dengeli bir yaklaşım sağlar

Belirli URL'leri ve anahtar kelimeleri bloklayın: Kullanıcılar, dikkat dağıtan belirli web sitelerine veya içeriğe erişimi engelleyerek belirli URL'leri veya anahtar kelimeleri bloklayabilir, böylece odaklanma ve verimlilik daha da artar

Ücretsiz sürümde blok programlama gibi birçok yararlı özellik yoktur

Mobil cihazlarda kullanılamaz

Blocker Free: Ücretsiz sürüm

Blocker Pro: 39 $ (ömür boyu erişim)

Trustpilot: 4,1 üzerinden 5 (7 yorum)

Uygulama ve web sitesi engelleyici: Serene, kullanıcıların masaüstü uygulamalarını ve web sitelerini bloke etmelerine olanak tanıyarak, iş oturumları sırasında odaklanmalarını ve potansiyel kesinti kaynaklarını ortadan kaldırmalarını sağlar

Günlük hedefler belirleyin: Kullanıcılar, Serene'nin Kullanıcılar, Serene'nin yapılacaklar listesi özelliği ile günlük hedefler belirleyebilir, böylece çalışacakları açık bir hedef belirleyebilir, görevleri öncelik sırasına koyabilir ve gün boyunca işlerini takip edebilirler

Odaklanma müziği: Serene, odaklanmayı artıran müzik ve ortam seslerinden oluşan özel bir seçim sunarak, konsantrasyonu ve verimliliği artıran rahatlatıcı ve sürükleyici bir ses ortamı sağlar

Pomodoro zamanlayıcılar: Uygulama, kullanıcıların odaklanarak kısa süreler çalışıp ardından kısa molalar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan Pomodoro zamanlayıcıları içerir Uygulama, kullanıcıların odaklanarak kısa süreler çalışıp ardından kısa molalar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan Pomodoro zamanlayıcıları içerir

Telefon sessize alma: Serene, gelen aramaları, bildirimleri ve mobil cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı unsurları sessize alan bir telefon sessize alma özelliği sunarak kesintisiz bir iş akışı sağlar ve çalışma oturumları sırasında telefonla uğraşma isteğini azaltır

Yalnızca Mac kullanıcıları için mevcuttur

Ücretsiz sürüm sunmuyor

10 saatlik ücretsiz derin çalışma, ardından aylık 4 dolar

Product Hunt: 4. 5 üzerinden 1 (17 yorum)

Otomatik iş akışı ve takım yol haritaları: Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI performans inceleme şablonları sunarak takımların proje ilerlemesini görselleştirmesine, görevleri izlemesine ve baştan sona verimli bir işbirliği sağlamasına olanak tanır

Geri sayım zamanlayıcıları: Taskade, belirli görevler veya toplantılar için ayarlanabilen geri sayım zamanlayıcıları içerir ve takımların odaklanmasına ve zamanlarını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur

Mesajlaşma ve Video Sohbetler: Taskade, konumlarından bağımsız olarak takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim ve sorunsuz işbirliği sağlayan yerleşik mesajlaşma ve video sohbet işlevleri sunar

Takım başına ayrı çalışma alanları: Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve odaklanmış bir takım çalışması sağlar

Kanban panosu: Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, iş akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, iş akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır

Takımlar için en kullanışlı olanlar

Web sitelerini veya uygulamaları bloklamaz

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz sürüm

Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 4 $

Artı: 5 kullanıcı için aylık 8 $

Pro: 20 kullanıcı için aylık 19 $

İş: 50 kullanıcı için aylık 49 $

Ultimate: 100 kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Product Hunt: 5 üzerinden 5 (214 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (43 yorum)

Web sayfalarını ve web sitelerini 24 saate kadar bloklar: SelfControl, kullanıcıların belirli web sayfalarına ve tüm web sitelerine 24 saate kadar belirlenen bir süre boyunca erişimi engelleyerek, kritik iş dönemlerinde dikkat dağınıklığından uzak bir ortam sağlar

Belirli kelimeler içeren web sitesi kategorilerini ve URL'leri bloklayın: Kullanıcılar, belirli kelimeleri içeren web sitelerinin tüm kategorilerini veya belirli URL'leri bloklayarak, bloklu dönemlerde erişilebilecek içerik türleri üzerinde ek bir kontrol katmanı sağlayabilir

Uygulama yeniden yüklendikten sonra bile bloklamaya devam eder: SelfControl, uygulama kaldırılıp yeniden yüklense bile bloklama ayarlarının korunmasını sağlayan sıkı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve verimlilik için uzun vadeli taahhüdü teşvik eder

Blok listesini dışa aktarma ve içe aktarma: Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında blok yapılandırmalarını Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında blok yapılandırmalarını paylaşmak ve çoğaltmak kolaylaşır

İzin verilenler hariç her şeyi bloklar: SelfControl, beyaz liste tabanlı bir yaklaşım benimser ve kullanıcı tarafından açıkça izin verilenler hariç tüm web sitelerini ve uygulamaları ön tanımlı olarak bloklayarak, maksimum verimlilik için son derece kısıtlayıcı ve odaklanmış bir dijital ortam sağlar

Yalnızca Mac için mevcuttur

Başka özellik sunmuyor

Ücretsiz

Alternative. me: 4. 3 üzerinden 5 (7 yorum)

Web sitelerini bloklar: PawBlock, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan belirli web sitelerini bloklayarak potansiyel zaman kaybına neden olan etkinlikleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olur

Yumuşak engelleme özelliği: Uzantı, bir web sitesini tamamen engellemek yerine bir hatırlatıcı veya uyarı sunan yumuşak bir engelleme özelliği sunar ve kullanıcılara dikkatlerini dağıtan bir siteyi ziyaret etme kararlarını yeniden gözden geçirme fırsatı verir

Soru tabanlı engellemeyi kaldırma: Bir web sitesinin engellemesini kaldırmadan önce, PawBlock kullanıcılara odaklanmaya devam etme kararlılıklarını pekiştirmek için tekrarlayan sorular sorar, böylece bir an düşünme fırsatı verir ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler

Duygusal motivasyon: PawBlock, hayal kırıklığına uğramış hayvan görüntüleri kullanarak duygusal motivasyon sağlar. Bu görüntüler suçluluk veya sorumluluk duygusu uyandırarak, yolunuzdan sapmamanız ve ertelemeyi önlemeniz için nazik ama güçlü bir hatırlatıcı görevi görür

Olumlu iş ve mola ilişkisi: Uzantı, kullanıcıları planlı molalar vermeye teşvik ederek ve suçluluk duymadan dinlenmelerini sağlayarak, odaklanmış çalışma ile dinlendirici molalar arasında sağlıklı bir denge kurarak olumlu bir iş ve mola ilişkisi kurmalarına yardımcı olur

Yalnızca Firefox veya Chrome tarayıcıyı kullanan PC kullanıcıları kullanabilir

Kullanıcılar için ücretsiz

Firefox Eklentileri: 4,6 üzerinden 5 (13 yorum)

Bloklar veya web sitesi erişimi için tekrarlanan zamanlamalar: LeechBlock, kullanıcıların belirli web sitelerine erişimi engellemek veya izin vermek için tekrarlanan zamanlamalar ayarlamasına olanak tanır, böylece iş rutinlerine uyum sağlama ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurları etkili bir şekilde yönetme esnekliği sunar

Altı set blok sitesi: Uzantı, altı farklı web sitesi engelleme seti sunarak kullanıcıların engellenen site listelerini farklı bağlamlara veya kaçınmak istedikleri dikkat dağıtıcı unsurların türlerine göre kategorize etmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanır

Bloklama için zaman sınırları veya sabit dönemler: Kullanıcılar, web sitelerini bloklamak için zaman sınırları veya sabit dönemler (örneğin 3 saat veya 9:00-14:00) ayarlayarak, belirlenen zaman dilimlerinde dikkat dağıtıcı siteleri ziyaret etme isteğine kapılmadan odaklanmış oturumlar gerçekleştirebilirler

Her web sitesi erişimi için zaman sınırları: LeechBlock, kullanıcıların tek tek web sitelerine erişim için belirli zaman sınırları belirlemelerine olanak tanıyarak verimli tarama alışkanlıklarını teşvik eder ve verimsiz sitelerde aşırı zaman harcanmasını önler.

Joker karakter kullanarak internet erişimini bloke eder: Joker karakter özelliği ile LeechBlock, tüm internet kategorilerine veya alan adlarına erişimi engelleyerek dikkat dağınıklığını azaltmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar

Mobil kullanıcılar için mevcut değildir

Ücretsiz

Alternatif: 4. 5 üzerinden 3 (7 yorum)

Sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklar: Freedom, kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklayarak, özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir dijital ortam oluşturmalarını sağlar

Odaklanmak için ortam sesleri: Uygulama, yağmur sesleri veya beyaz gürültü gibi ortam sesleri sunarak, rahatlatıcı ve sürükleyici bir arka plan sesi deneyimi yaratarak odaklanma ve konsantrasyonu artırabilir

Oturum ve yinelenen oturum programı: Freedom, hem tek tek oturumları hem de yinelenen oturumları planlama olanağı sunarak, kullanıcıların odaklanacakları iş dönemlerini planlamasına ve verimliliği optimize etmek için düzenli rutinler oluşturmasına olanak tanır

Oturumlara açıklama ekleyin: Kullanıcılar oturumlarına notlar veya etiketler ekleyerek ilerlemeyi izleyebilir, başarılarını değerlendirebilir veya verimlilik oturumlarına bağlam ekleyerek daha iyi düzenleme ve analiz yapabilir

Kilitli mod: Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında blok ayarlarını atlamasını veya değiştirmesini engelleyen bir kilitli mod özelliği sunarak kesintisiz odaklanmayı sağlar ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler

Kullanıcılar, yalnızca uygulamaların internet bağlantısını bloke ettiği için uygulama bildirimleri alma şansına sahiptir

Yıllık: Aylık 3,33 $

Aylık: 8,99 $/ay

Forever: 99,50 $

G2: 4,8 üzerinden 5 (6 yorum)

Uygulamayı edinin: 4,8 üzerinden 5 (55 yorum)

ClickUp AI'nın verimliliğinizi yeni boyutlara taşımasına nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin: En iyi özellikler Tamamen özelleştirilebilir platform: ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın 15'ten fazla özel görünüm: ClickUp Beyaz Tahtaları, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işlerinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın Sürükle ve bırak işlevselliği: Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri ayarlama, ek dosyalar ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar. 1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz Tüm cihazlarda kullanılabilir: Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin. Sınırlamalar Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz. Fiyat Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı İş: Aylık 12 $/kullanıcı Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600+ yorum) G2: 4,7 üzerinden 5 (6700+ yorum)

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü özelleştirin ve Özel Alanlar, özel durumlar, ClickApps ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın

15'ten fazla özel görünüm : ClickUp Beyaz Tahtalar, Takvim, Zaman Çizelgesi, Pano, Gantt grafiği ve daha fazlası dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sürükle ve bırak işlevselliği : Teknik beceriye gerek olmadan öğeleri ClickUp Çalışma Alanınızda sürükleyip bırakın

Proje hiyerarşisi: Proje hiyerarşisi özelliği, iç içe görevler ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır, projeleriniz için net bir yapı sağlar ve takımlar arasında sorunsuz bir işbirliği sağlar

Kolaylaştırılmış görev yönetimi: ClickUp, görev atama, son teslim tarihleri belirleme, ek dosya ekleme ve kontrol listeleri oluşturma gibi görev yönetimini kolaylaştıran bir dizi özellik sunarak düzenli ve odaklanmış kalmanızı sağlar

1000'den fazla verimlilik aracıyla entegrasyon: ClickUp, Google Drive, Slack ve Trello gibi çok çeşitli verimlilik araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurarak işlerinizi merkezileştirmenize ve birden fazla uygulamaya ihtiyaç duymamanıza olanak tanır, böylece daha uyumlu ve akıcı bir iş akışı elde edersiniz

Tüm cihazlarda kullanılabilir : Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için : Android cihazlar, iOS, Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen ClickUp, verimliliği artırmak ve ekip çalışmasını kolaylaştırmak için kapsamlı bir özellik seti sunar

Mobil uygulama: ClickUp mobil uygulamasıyla işinize her yerden erişin

Sınırlamalar

Uygulamaları ve web sitelerini bloklamaz

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Zengin özelliklere sahip ücretsiz plan

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (3600'den fazla yorum)

G2: 4,7 üzerinden 5 (6700'den fazla yorum)

2. Focus Bear

Alışkanlık oluşturmak ve günlük verimliliği artırmak için en iyisi

FocusBear uygulamasını kullanarak her bir alışkanlığınızda size rehberlik edin, uygulamaları ve web sitelerini bloklayın

Focus Bear, insanların dikkatlerini toplamalarına ve verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, alışkanlık geliştirmeye yönelik güçlü bir verimlilik ve odaklanma uygulamasıdır.

Dikkat dağıtıcı uygulamaları ve web sitelerini bloklama özelliği ile Focus Bear, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam yaratarak kullanıcıların görevlerine konsantre olmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Mac, Windows, Android veya iOS cihaz kullanıyor olsanız da Focus Bear tüm cihazlarınızda kullanılabilir ve odaklanma ve verimliliği artırmak için tutarlı ve etkili bir çözüm sunar.

En iyi özellikler

Dikkatinizi dağıtan web sitelerini ve uygulamaları bloklayın: Focus Bear, zaman kaybettiren web sitelerini ve uygulamaları kolayca bloklayarak dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırır ve odaklanabileceğiniz bir çalışma ortamı yaratır

Günlük alışkanlık rutini oluşturun: Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, Günlük alışkanlıklar oluşturma ve izleme özelliği ile Focus Bear, günlük planlayıcıyı takip etmeye benzer, ancak hedeflerinize doğru tutarlılık ve ilerleme sağlayan verimli bir rutin oluşturmanıza yardımcı olur

Hedef ilerlemesini izleyin: Uygulama, hedeflerinizi belirlemenizi ve izlemenizi sağlar, görsel ilerleme göstergeleri sunar ve hedefinize ulaşmak için motive olmanızı sağlar

Verimliliği artıran molalar verin: Focus Bear, optimum verimlilik için düzenli molalar vermenizi teşvik eder, odaklanma oturumları ve yorgunluğu gidermek için dinlendirici molalar için özelleştirilebilir aralıklar sunar

Odak modları: Focus Bear, Pomodoro tekniği veya özelleştirilebilir zamanlayıcılar gibi farklı odak modları sunarak iş oturumlarınızı tercih ettiğiniz yönteme ve çalışma stilinize göre uyarlayabilmenizi sağlar, böylece verimlilik ve konsantrasyonunuzu daha da artırır

Sınırlamalar

Uygulama ücretsiz bir sürüm sunmamaktadır

Fiyat

Abonelik tabanlı: Aylık 5 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4,9 üzerinden 5 (17 yorum)

3. Forest

İnternet bağımlılığını yenmek ve daha iyi zaman yönetimi geliştirmek için en iyisi

Forest uygulamasıyla odaklanın ve daha iyi bir özdenetim geliştirin

Forest, odaklanmayı sürdürmek ve telefon bağımlılığından kaçınmak için güçlü bir teşvik olarak sanal ağaç yetiştirme konseptini kullanan benzersiz bir verimlilik ve odaklanma uygulamasıdır. Kullanıcılar, 25 dakikalık odaklanma oturumlarına commit ederek sanal bir ağaç yetiştirebilirler, ancak bu süre zarfında telefonlarını kullanmaları halinde ağaç "ölür". Forest, ilgi çekici ve etkileşimli yaklaşımıyla bilinçli çalışma alışkanlıklarını teşvik eder ve bireylerin konsantrasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Android ve iOS platformlarında kullanılabilen Forest, verimliliğini artırmak ve telefonun dikkatini dağıtıcı etkisinden kurtulmak isteyen herkes için değerli bir odaklanma aracıdır.

En iyi özellikler

Etkileşimli ve sezgisel özellikler, üretkenliği oyunlaştırır: Forest'ın oyunlaştırma yaklaşımı, kullanıcıların odaklandıkları çalışma oturumları boyunca sanal bir orman yetiştirmelerine olanak tanıyarak odaklanmayı daha eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir ve verimliliklerini görsel olarak gösterir

Teşvik için işbirliği: Kullanıcılar arkadaşlarını veya iş arkadaşlarını sanal ormanlarına davet edebilir, böylece hedeflerine doğru birlikte çalışırken sorumluluk duygusu ve motivasyonları artar

Sanal paralarla gerçek ağaçlar dikin: Forest uygulaması, kullanıcıların odaklandıkları oturumlardan kazandıkları sanal paraları gerçek ağaç dikme girişimlerine katkıda bulunmak için harcayarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmelerine ve verimlilik ötesinde olumlu bir etki yaratmalarına olanak tanır

Daha kolay gezinme için etiketler: Forest, kullanıcıların görevlerini ve oturumlarını kategorilere ayırmalarını sağlayan bir etiketleme özelliği sunarak uygulama içinde gezinmeyi ve işleri düzenlemeyi kolaylaştırır

Zaman Çizelgesi ile ilerlemeyi izleme: Uygulamanın Zaman Çizelgesi özelliği, kullanıcıların verimlilik geçmişlerini görüntülemelerine olanak tanır, tamamlanan odaklanmış oturumların süresini ve sayısını gösterir, bireylerin ilerlemelerini izlemelerine ve iş alışkanlıklarındaki kalıpları belirlemelerine yardımcı olur

Sınırlamalar

Sadece Pomodoro zamanlayıcı sunar

Fiyat

Ücretsiz: Sanal ormanınızı oluşturun

Pro: 1,99 $ (tek seferlik ödeme)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4,7 üzerinden 5 (25 yorum)

4. Cold Turkey Blocker

Web sitelerine ve diğer uygulamalara erişimi bloklamak için en iyisi

Cold Turkey Blocker Pro uygulamasıyla web sitelerine erişimi bloklayın

Cold Turkey Blocker, tüm internete erişimi engelleyerek dikkat dağıtıcı unsurlarla mücadele etmek için tasarlanmış güçlü bir verimlilik odaklı uygulamadır. Güçlü bloklama özellikleriyle bu araç, web sitelerine, uygulamalara ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurlara erişimi engelleyerek kullanıcıların odaklanmalarını ve üretken olmalarını sağlar. Mac ve Windows platformlarında kullanılabilen bu uygulama, dijital ortamları üzerinde kontrolü yeniden ele almak ve verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak isteyenler için değerli bir çözüm sunar .

En iyi özellikler

Sınırsız sayıda uygulama ve web sitesini bloklar: Kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklamasına olanak tanıyarak, özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sağlar

Parola ile bloklama uygulamaları: Uygulama, belirli uygulamaları parola ile koruma, planlanan bloklama dönemlerinde bile erişimi engelleme ve ekstra bir kontrol ve hesap verebilirlik katmanı ekleme olanağı sunar

Programları bloklayın: Kullanıcılar, belirli uygulamaların veya web sitelerinin bloklanacağı günleri ve saatleri belirleyerek özelleştirilmiş blok programları ayarlayabilir ve böylece odaklanmış iş rutinleri oluşturabilirler

Mola programları: Cold Turkey Blocker, kullanıcıların dinlenmek veya işle ilgili olmayan etkinlikler için belirli zaman aralıkları ayırmalarına olanak tanıyan mola programları da sunarak verimlilikte dengeli bir yaklaşım sağlar

Belirli URL'leri ve anahtar kelimeleri bloklayın: Kullanıcılar, dikkat dağıtan belirli web sitelerine veya içeriğe erişimi engelleyerek belirli URL'leri veya anahtar kelimeleri bloklayabilir, böylece odaklanma ve verimliliklerini daha da artırabilir

Sınırlamalar

Ücretsiz sürümde blok programı gibi birçok kullanışlı özellik yoktur

Mobil cihazlarda kullanılamaz

Fiyat

Blocker Free: Ücretsiz sürüm

Blocker Pro: 39 $ (ömür boyu erişim)

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Trustpilot: 4,1 üzerinden 5 (7 yorum)

5. Serene

Mac kullanıcıları için derinlemesine çalışmak için en iyisi

Serene, dikkatinizi dağıtan uygulamaları ve web sitelerini bloklayarak sizi dikkat dağıtıcı unsurlardan korur

Serene, kullanıcıların dikkatlerini dağıtıcı unsurları engelleyerek konsantre olmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir verimlilik ve yönetim uygulamasıdır. Sakin ve üretken bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanan Serene, kesintileri ortadan kaldırmak ve konsantrasyonu artırmak için bir dizi özellik sunar. Yalnızca Mac kullanıcıları için sunulan Serene, verimliliklerini optimize etmek ve sakin ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir iş akışı oluşturmak isteyen kişiler için değerli bir araçtır.

En iyi özellikler

Uygulama ve web sitesi engelleyici: Serene, kullanıcıların masaüstü uygulamalarını ve web sitelerini bloke etmelerine olanak tanıyarak, iş oturumları sırasında odaklanmalarını ve potansiyel kesinti kaynaklarını ortadan kaldırmalarını sağlar

Günlük hedefler belirleyin: Kullanıcılar, Serene'nin Kullanıcılar, Serene'nin yapılacaklar listesi özelliği ile günlük hedefler belirleyebilir, böylece çalışacakları açık bir hedef belirleyebilir, görevleri öncelik sırasına koyabilir ve gün boyunca işlerini takip edebilirler

Odaklanma müziği: Serene, odaklanmayı artıran müzik ve ortam seslerinden oluşan özel bir seçim sunarak, konsantrasyonu ve verimliliği artıran rahatlatıcı ve sürükleyici bir ses ortamı sağlar

Pomodoro zamanlayıcıları: Uygulama, kullanıcıların odaklanarak çalışıp ardından kısa aralar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan etkili bir teknik olan Pomodoro zamanlayıcılarını içerir Uygulama, kullanıcıların odaklanarak çalışıp ardından kısa aralar vererek zamanı yönetmelerine, enerji seviyelerini korumalarına ve tükenmişlik hissini önlemelerine yardımcı olan etkili bir teknik olan Pomodoro zamanlayıcılarını içerir

Telefon sessize alma: Serene, gelen aramaları, bildirimleri ve mobil cihazlardan gelen dikkat dağıtıcı unsurları sessize alan bir telefon sessize alma özelliği sunarak kesintisiz bir iş akışı sağlar ve iş oturumları sırasında telefonla ilgilenme isteğini azaltır

Sınırlamalar

Yalnızca Mac kullanıcıları için mevcuttur

Ücretsiz sürüm sunmuyor

Fiyat

10 saatlik ücretsiz derin çalışma, ardından aylık 4 dolar

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 4. 5 üzerinden 1 (17 yorum)

6. Taskade

Takımlar ve takım işbirliği için en iyisi

Taskade, yapay zeka destekli sohbet botu, yazma asistanı ve iş akışı oluşturma özelliği ile daha fazla işin tamamlanmasına yardımcı olabilir

Taskade, takımlar için tasarlanmış kapsamlı bir proje yönetimi aracıdır ve uzaktan takım işbirliğini ve verimliliği artırmak için çok çeşitli görev taslak oluşturma özellikleri sunar. Windows, Mac, Linux, Android, iOS ve tarayıcı uzantıları dahil tüm cihazlarınızda kullanılabilen Taskade, takımların konumlarından bağımsız olarak iş akışlarını kolaylaştırmaları, etkili iletişim kurmaları ve düzenli kalmaları için sorunsuz ve erişilebilir bir çözüm sunar.

En iyi özellikler

Otomatik iş akışı ve takım yol haritaları: Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI Taskade, otomatik iş akışı, takım yol haritaları ve AI performans inceleme şablonları sunarak takımların proje ilerlemesini görselleştirmesine, görevleri izlemesine ve baştan sona verimli bir işbirliği sağlamasına olanak tanır

Geri sayım zamanlayıcıları: Taskade, belirli görevler veya toplantılar için ayarlanabilen geri sayım zamanlayıcıları içerir ve takımların odaklanmasına ve zamanlarını etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur

Mesajlaşma ve Video Sohbetler: Taskade, yerleşik mesajlaşma ve video sohbet işlevleri sunarak, konumlarından bağımsız olarak takım üyeleri arasında gerçek zamanlı iletişim ve sorunsuz işbirliği sağlar

Takım başına ayrı çalışma alanları: Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve Uygulama, takım başına ayrı çalışma alanları oluşturarak her proje veya departman için işbirliği, dosya paylaşımı ve görev atama için özel bir alan sağlar ve böylece düzenli ve odaklanmış bir takım çalışması sunar

Kanban panosu: Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, ş Akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır Taskade, takımların görevlerini görsel ve sezgisel bir şekilde görselleştirip yönetmelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu özelliğine sahiptir. Bu özellik, ş Akışı ve ilerleme hakkında net bir genel bakış sunarak görevlerin önceliklendirilmesini ve takım koordinasyonunu kolaylaştırır

Sınırlamalar

Takımlar için en kullanışlı olanlar

Web sitelerini veya uygulamaları bloklamaz

Fiyat

Sonsuza kadar ücretsiz: Ücretsiz sürüm

Başlangıç: 3 kullanıcı için aylık 4 $

Artı: 5 kullanıcı için aylık 8 $

Pro: 20 kullanıcı için aylık 19 $

İş: 50 kullanıcı için aylık 49 $

Ultimate: 100 kullanıcı için aylık 99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Product Hunt: 5 üzerinden 5 (214 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (43 yorum)

Taskade alternatiflerini inceleyin!

7. SelfControl

Ücretsiz ve sıkı bir dikkat dağıtıcı engelleyici arayan kişiler için en iyisi

SelfControl uygulamasıyla, önceden belirlediğiniz bir süre boyunca web sitelerine veya posta sunucularına erişiminizi bloklayın

SelfControl, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan web sitelerine ve uygulamalara erişimi engelleyerek odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, sıkı bir açık kaynaklı dikkat dağıtıcı engelleyicidir. Öz disiplin ve verimliliğe önem veren SelfControl, dijital dikkat dağıtıcıları ortadan kaldırmak ve önemli görevlere konsantre olmak için güçlü bir çözüm arayan Mac kullanıcıları için değerli bir araçtır.

En iyi özellikler

Web sayfalarını ve web sitelerini 24 saate kadar bloklar: SelfControl, kullanıcıların belirli web sayfalarına ve tüm web sitelerine 24 saate kadar belirlenen bir süre boyunca erişimi engelleyerek, kritik çalışma dönemlerinde dikkatin dağılmayacağı bir ortam sağlar

Belirli kelimeler içeren web sitesi kategorilerini ve URL'leri bloklayın: Kullanıcılar, belirli kelimeleri içeren web sitelerinin tüm kategorilerini veya belirli URL'leri bloklayarak, bloklu dönemlerde erişilebilecek içerik türleri üzerinde ek bir kontrol katmanı sağlayabilir

Uygulama yeniden yüklendikten sonra bile bloklamaya devam eder: SelfControl, uygulama kaldırılıp yeniden yüklense bile bloklama ayarlarının kalıcı olmasını sağlayan sıkı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve verimlilik için uzun vadeli bir taahhüt sağlar

Blok listesini dışa aktarma ve içe aktarma: Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında engelleme yapılandırmalarını Uygulama, kullanıcıların blok listelerini dışa aktarmasına ve içe aktarmasına olanak tanır, böylece farklı cihazlar arasında veya takım üyeleri arasında engelleme yapılandırmalarını paylaşmak ve çoğaltmak kolaylaşır

İzin verilenler hariç her şeyi bloklar: SelfControl, beyaz liste tabanlı bir yaklaşım benimser ve kullanıcı tarafından açıkça izin verilenler hariç tüm web sitelerini ve uygulamaları ön tanımlı olarak bloklayarak, maksimum verimlilik için son derece kısıtlayıcı ve odaklanmış bir dijital ortam sağlar

Sınırlamalar

Yalnızca Mac için mevcuttur

Başka özellik sunmuyor

Fiyat

Ücretsiz

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Alternative. me: 4. 3 üzerinden 5 (7 yorum)

8. PawBlock

Tarayıcıları bloklamak ve ertelemeyi önlemek için en iyisi

Önce bir işi halletmeniz gerektiğinde PawBlock ile dikkatinizi dağıtan siteleri bloklayın

PawBlock, kullanıcıların odaklanmalarını sağlamak için eğlenceli ancak etkili bir hatırlatıcı sunarak ertelemeyi aşmalarına yardımcı olan bir site engelleme uygulaması ve Chrome uzantısıdır. Bu tarayıcı uzantısı, verimsiz davranışlara dikkat çekerek ve kullanıcıların dikkatlerini tekrar işe yönlendirerek verimliliği artırır ve kullanıcıları görevlerine odaklanmak için zaman ayırmaya teşvik eder.

En iyi özellikler

Web sitelerini bloklar: PawBlock, kullanıcıların dikkatlerini dağıtan belirli web sitelerini bloklayarak potansiyel zaman kaybına neden olan etkinlikleri ortadan kaldırmalarına yardımcı olur

Yumuşak engelleme özelliği: Uzantı, bir web sitesini tamamen engellemek yerine bir hatırlatıcı veya uyarı sunan yumuşak bir engelleme özelliği sunar ve kullanıcılara dikkatlerini dağıtan bir siteyi ziyaret etme kararını yeniden gözden geçirme fırsatı verir

Soru tabanlı engellemeyi kaldırma: Bir web sitesinin engellemesini kaldırmadan önce, PawBlock kullanıcılara odaklanmaya devam etme kararlılıklarını pekiştirmek için tekrarlayan sorular sorar, böylece bir an düşünme fırsatı verir ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler

Duygusal motivasyon: PawBlock, suçluluk veya sorumluluk duygusu uyandıran hayal kırıklığına uğramış hayvan görüntüleri kullanarak duygusal motivasyon sağlar ve nazik ama güçlü bir hatırlatıcı görevi görerek yolunuzdan sapmamanızı ve ertelemeyi önler

Olumlu iş ve mola ilişkisi: Uzantı, kullanıcıları planlı molalar vermeye teşvik ederek ve suçluluk duymadan dinlenmelerini sağlayarak, odaklanmış çalışma ile yenileyici dinlenme arasında sağlıklı bir denge kurarak olumlu bir iş ve mola ilişkisi kurmalarına yardımcı olur

Sınırlamalar

Yalnızca Firefox veya Chrome tarayıcı kullanan PC kullanıcıları kullanabilir

Fiyat

Kullanıcılar için ücretsiz

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Firefox Eklentileri: 4,6 üzerinden 5 (13 yorum)

9. LeechBlock

Tüm yaygın tarayıcılarda dikkat dağıtıcı unsurları bloklamak için en iyisi

LeechBlock ile çalışma gününüzün enerjisini emen zaman kaybettiren siteleri bloklayın

LeechBlock, kullanıcıların dikkat dağıtıcı unsurları engellemesine ve verimliliğini artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir web sitesi tarayıcı eklentisidir. Zaman sınırları ve dönemleri ayarlamak için özelleştirilebilir seçenekleriyle LeechBlock, kullanıcıların çevrimiçi etkinlikleri üzerinde kontrolü yeniden kazanmasını ve odaklanmış çalışma ortamları oluşturmasını sağlar. Chrome uzantısı, Firefox, Opera, Edge ve daha fazlası gibi popüler tarayıcılar için kullanılabilen LeechBlock, web'de gezinirken dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirgemek ve verimliliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen kişiler için değerli bir araçtır.

En iyi özellikler

Bloklar veya web sitesi erişimi için tekrarlanan zamanlamalar: LeechBlock, kullanıcıların belirli web sitelerine erişimi engellemek veya izin vermek için tekrarlanan zamanlamalar ayarlamasına olanak tanır, böylece iş rutinlerine uyum sağlama ve çevrimiçi dikkat dağıtıcı unsurları etkili bir şekilde yönetme esnekliği sunar

Altı set blok sitesi: Uzantı, altı farklı web sitesi engelleme seti sunarak kullanıcıların engellenen site listelerini farklı bağlamlara veya kaçınmak istedikleri dikkat dağıtıcı unsurların türlerine göre kategorize etmelerine ve özelleştirmelerine olanak tanır

Bloklama için zaman sınırları veya sabit dönemler: Kullanıcılar, web sitelerini bloklamak için zaman sınırları veya sabit dönemler ayarlayabilir (örneğin 3 saat veya 9:00-14:00 arası), böylece belirlenen zaman dilimlerinde dikkat dağıtıcı siteleri ziyaret etme isteğine kapılmadan odaklanmış oturumlar gerçekleştirebilirler

Her web sitesi erişimi için zaman sınırları: LeechBlock, kullanıcıların tek tek web sitelerine erişim için belirli zaman sınırları ayarlamasına olanak tanıyarak verimli tarama alışkanlıklarını teşvik eder ve verimsiz sitelerde aşırı zaman harcanmasını önler.

Joker karakter kullanarak internet erişimini bloke eder: Joker karakter özelliği ile LeechBlock, tüm internet kategorilerine veya alan adlarına erişimi engelleyerek dikkat dağınıklığını azaltmak ve verimliliği artırmak için kapsamlı bir yaklaşım sunar

Sınırlamalar

Mobil kullanıcılar için mevcut değildir

Fiyat

Ücretsiz

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Alternatif: 4. 5 üzerinden 3 (7 yorum)

10. Freedom

PC ve mobil cihazlarda ekran süresini yönetmek için en iyisi

Freedom uygulamasıyla işe odaklanmaya çalışırken dikkatinizi dağıtan uygulamalara ve web sitelerine erişimi bloklayın

Fre edom, kullanıcıların mobil cihazlarında ve bilgisayarlarında çeşitli dikkat dağıtıcı unsurları yönetip ortadan kaldırarak odaklanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, dikkat dağıtıcı unsurları engelleyen güçlü bir odaklanma uygulamasıdır. Windows, Mac, iOS, Android ve Chrome dahil olmak üzere birçok platformda kullanılabilen Freedom, dijital alışkanlıklar üzerinde kontrolü yeniden kazanmak, verimliliği artırmak ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir çalışma ortamı oluşturmak için kapsamlı bir çözüm sunar.

En iyi özellikler

Sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklar: Freedom, kullanıcıların sınırsız sayıda web sitesini ve uygulamayı bloklayarak, özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir dijital ortam oluşturmalarını sağlar

Odaklanmak için ortam sesleri: Uygulama, yağmur sesleri veya beyaz gürültü gibi ortam sesleri sunarak, rahatlatıcı ve sürükleyici bir arka plan ses deneyimi yaratarak odaklanma ve konsantrasyonu artırabilir

Oturum ve yinelenen oturum planı: Freedom, hem tek tek oturumları hem de yinelenen oturumları planlama olanağı sunarak, kullanıcıların odaklanacakları iş dönemlerini planlamasına ve verimliliği optimize etmek için düzenli rutinler oluşturmasına olanak tanır

Oturumlara açıklama ekleyin: Kullanıcılar oturumlarına notlar veya etiketler ekleyerek ilerlemeyi izleyebilir, başarılarını değerlendirebilir veya verimlilik oturumlarına bağlam ekleyerek daha iyi düzenleme ve analiz yapabilir

Kilitli mod: Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında Freedom, kullanıcıların aktif oturumlar sırasında blok ayarlarını atlamasını veya değiştirmesini engelleyen bir kilitli mod özelliği sunarak kesintisiz odaklanma sağlar ve dürtüsel dikkat dağınıklıklarını önler

Sınırlamalar

Kullanıcılar, yalnızca uygulamaların internet bağlantısını bloke ettiği için uygulama bildirimleri alma şansına sahiptir

Fiyat

Yıllık: Ayda 3,33 $

Aylık: 8,99 $/ay

Forever: 99,50 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8 üzerinden 5 (6 yorum)

Uygulamayı indirin: 4,8 üzerinden 5 (55 yorum)

Odaklanma Uygulamalarıyla Verimliliğinizi Artırın

Günümüzün hızlı dijital dünyasında, en yüksek verimliliğe ulaşmak başarı için çok önemlidir. 2024'ün en iyi odaklanma uygulamaları, takımınızın verimliliğini artırmak, işbirliğini kolaylaştırmak ve teknoloji altyapınızı güçlendirmek için bir kapı açar. Proje yönetimi için ClickUp'ı, alışkanlık oluşturma ve dikkat dağıtıcı unsurları engelleme için Focus Bear'ı veya bahsedilen diğer uygulamaları tercih edin, odaklanma uygulamaları yeni verimlilik seviyelerine ulaşmanın anahtarıdır.

Dikkatinizin dağılmasına ve son teslim tarihlerini kaçırmaya izin vermeyin. Bu verimlilik uygulamalarıyla takımınızı güçlendirin ve dönüşümü ilk elden yaşayın. Unutmayın, odaklanmak bir beceridir ve doğru araçlarla bu beceriyi ustalaşabilirsiniz. Odaklanma uygulamalarının gücünü bugün keşfedin ve başarınızı yeni zirvelere taşıyın!

Misafir Yazar:

Jeremy Nagel, alışkanlıklarına biraz takıntılı bir nöro-baharatlı yazılım geliştiricisi ve startup kurucusudur. Her güne 3 saatlik bir sabah rutiniyle başlamayı sever ve bazen toplantılar sırasında enerjiyi yüksek tutmak için bir dizi şınav çekerek iş arkadaşlarını şaşırtır. Startup'larla uğraşmadığında, kar krosu, patika koşusu ve eşi ile bisiklet sürmeyi sever.