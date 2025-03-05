2025'te Odaklanma ve Verimliliği Artırmak için En İyi 10 Pomodoro Zamanlayıcı Uygulaması

Bir dakika önce, yapılacaklar listenizi bitiriyorsunuz ve kendinizi durdurulamaz hissediyorsunuz. Bir dakika sonra, "sadece bir saniye" diye telefonunuza bakıyorsunuz ve puf—üç saat, memler ve bildirimlerin derinliklerinde kayboluyor.

Tanıdık geldi mi? Hepimiz bu durumları yaşamışızdır.

Zaman yönetimi zorlu bir iştir, ancak imkansız değildir! Peki nasıl?

Basit ama güçlü bir zaman yönetimi stratejisi olan Pomodoro Tekniği'ni deneyin. Özetle: işinizi 25 dakikalık aralıklarla (Pomodoro oturumları olarak adlandırılır) bölün ve ardından kısa aralar verin. Dört Pomodoro tamamladığınızda, daha uzun ve hak ettiğiniz bir mola vererek enerjinizi yenileyebilirsiniz.

Ama gerçekten işe yarıyor mu? Elbette! Anahtar, doğru Pomodoro uygulamasını bulmaktır.

Olmak istediğiniz verimlilik şampiyonu olmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Pomodoro uygulamasını listeledik!

⏰ 60 Saniyelik Özet En iyiler arasından favori Pomodoro uygulamanızı bulun! ClickUp: Verimlilik ve görev yönetimi için en iyisi Toggl Track: Kapsamlı zaman takibi için en iyisi FocusList: Günlük verimlilik planlaması için en iyisi Focus Keeper: Özelleştirilebilir zamanlayıcı seçenekleri için en iyisi TickTick: Hepsi bir arada verimlilik yönetimi için en iyisi Forest: Oyunlaştırılmış görev yönetimi için en iyisi Pomello: Trello kullanıcıları için en iyisi Focus To-Do: Kapsamlı görev ve zaman yönetimi için en iyisi Marinara Timer: Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir Pomodoro oturumları için en iyisi Tomato Timers: Basitleştirilmiş kişisel verimlilik için en iyisi

Pomodoro uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Pomodoro uygulaması seçmek, mükemmel koşu ayakkabısı bulmak gibidir; uzun mesafeleri koşmak için doğru ayakkabıya ihtiyacınız vardır.

Ancak şöyle düşünebilirsiniz: "Basit bir zamanlayıcı kullanamaz mıyım? Bunun için neden yepyeni bir uygulamaya ihtiyacım var?"

Pomodoro Tekniği basit olsa da, bir uygulama işleri sistematik olarak bölmenize ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanlar dikkatlerinin dağılması nedeniyle yılda 720 iş saati kaybediyor ve bu da şirketlere milyonlarca dolara mal oluyor.

Peki, bir Pomodoro uygulamasını gerçekten etkili kılan nedir? İşte dikkat etmeniz gerekenler.

Özelleştirilebilir zamanlayıcılar: Pomodoro zamanlayıcınızı farklı görevler veya kişisel tercihlerinize göre ayarlama özelliği

Entegre görev yönetimi: Yapılacaklar listeleriyle sorunsuz entegrasyon, yinelenen görevler eklemenize, projeleri düzenlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Zaman takibi ve raporlama: Zaman kullanımınız hakkında içgörüler ve verimlilik kalıplarını belirlemenize yardımcı olacak görsel raporlar

Yapılandırılabilir mola hatırlatıcıları: Kısa ve uzun molalar için zamanında uyarılar, zihninizi tazeler ve yorgunluğu önler

Uygulama entegrasyonları: Ş Akışınızı basitleştirmek için Google Takvim, takvim etkinlikleri veya diğer verimlilik araçlarıyla senkronizasyon

Gelişmiş odaklanma özellikleri: Beyaz gürültü, odaklanma müziği veya dikkatinizi dağıtmayacak mod gibi ekstra özellikler, odaklanmanızı sürdürmenize yardımcı olur

En İyi 10 Pomodoro Uygulaması

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, verimlilik arkadaşınız olacak mükemmel Pomodoro uygulamasını bulalım.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Pomodoro Tekniği, adını kelimenin tam anlamıyla domates (Pomodoro İtalyanca domates anlamına gelir) kelimesinden alır! Tekniğin oluşturucusu Francesco Cirillo, 1980'lerin sonlarında öğrenciyken çalışma oturumlarının süresini ölçmek için domates şeklindeki bir mutfak zamanlayıcısı kullanmış ve daha sonra bu yönteme bu ismi vermiştir.

1. ClickUp (Verimlilik ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile zamanınızı geri kazanın ve daha fazlasını başarın

Keşke basit zamanlayıcılar işe yarasaydı! Odaklanmanızı ve verimliliğinizi sürekli olarak artırmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye giriyor.

ClickUp, zaman yönetiminin ötesine geçer. İşbirliği, görev otomasyonu ve proje denetimi için güçlü özellikler sunar. ClickUp Proje Zaman Takibi, cihazlar arasında görevlere ve projelere harcanan zamanı izlemeyi basitleştirir. Hatta, izlenen zamanı doğrudan belirli görevlere bağlayan kullanışlı bir Chrome uzantısı da içerir.

Zaman tahminlerini kolayca ayarlayabilir, notlar ekleyebilir, faturalandırma için zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir ve ayrıntılı analiz için verileri filtreleyebilirsiniz.

ClickUp Proje Zaman Takibi ile son teslim tarihlerinizi takip edin

ClickUp Görevleri ise büyük projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere ayırarak odaklanmanızı sağlar. Önemli görevleri dört seviyede (Acil, Yüksek, Normal ve Düşük) önceliklendirerek en önemli öğeleri önce halledin.

ClickUp Görevleri ile yapılacaklar listenizi takip edilebilir görevlere dönüştürün

Yeni başlayanlar, günlerini belirli odak bloklarına ayırmak, eyleme geçirilebilir son tarihler oluşturmak ve projeleri yönetilebilir dönüm noktalarına ayırarak verimli kaynak tahsisini kolaylaştırmak için ClickUp Time Box Şablonu ile başlayabilir.

ClickUp'ın Liste Görünümü, görevleri düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve çalışma alanınızı düzenler. Ayrıca, ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği, öncelikleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi tek bir görünümde görmenizi sağlar. Artık dikkatinizi dağıtan pencere geçişleri yok!

Daha görsel bir yaklaşımı mı tercih edersiniz? ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken görevlerinizi düzenleyebileceğiniz, önceliklendirebileceğiniz ve görselleştirebileceğiniz dinamik bir görev yönetimi matrisini sunar. Dahası da var: ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile Pomodoro çalışma aralıkları oluşturarak farklı Pomodoro ve mola sürelerini deneyebilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak Pomodoro aralıklarını kolayca ayarlayın, odaklanma oturumlarını otomatikleştirin ve yolunuzdan sapmayın

Biraz daha yapıya mı ihtiyacınız var? ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu size yardımcı olabilir. Planları düzenleyerek, ulaşılabilir hedefler ve son tarihler belirleyerek, görevleri görselleştirerek ve maksimum verimlilik için öncelikler belirleyerek günlük ve haftalık verimliliğinizi optimize etmenizi sağlar.

Sonuç olarak, verimliliği en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, ClickUp'ın zaman yönetimi tam size göre.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler için tahmini süreyi ayarlayarak etkili bir şekilde plan yapın ve ilerlemeyi izleyin

Görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde takip ederek analiz ve raporlama için değerli veriler sağlayın

Görevi ve son teslim tarihlerini net bir şekilde görselleştirmek için Gantt, Takvim ve Liste görünümleri gibi Özel Görünümleri kullanın

ClickUp Otomasyonları ile tüm tekrarlayan görevler için tetikleyicileri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin

Yapılacaklar listesi şablonları dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş kaynaklara erişerek çeşitli süreçleri basitleştirin

ClickUp sınırlamaları

Basit zaman takibi için en uygun seçenek olmayabilir

Başlangıçta bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Click-up, düzenli olmamı sağlıyor ve iş verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha çok iş yapabiliyorum.

Click-up, düzenli olmamı sağlıyor ve işteki verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha çok iş yapabiliyorum.

2. Toggl Track (Kapsamlı zaman takibi için en iyisi)

toggl aracılığıyla İzleme

Ana odak noktanız hassas zaman takibi ise ve Pomodoro'yu rutininize sorunsuz bir şekilde dahil etmek istiyorsanız, Toggl Track en iyi seçeneğinizdir.

Toggl Track ile gününüzün her dakikasını kolayca takip edebilirsiniz. Tek tıklamayla zamanlayıcılar, ayrıntılı raporlar ve Trello gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon, zamanını verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için bu uygulamayı mükemmel bir seçim haline getirir.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Pomodoro oturumları için tek tıklamayla başlatma ve durdurma özelliği ile çevrimdışı bile zamanı zahmetsizce takip edin

Uygulama ve tarayıcı etkinliğini otomatik olarak izleyerek zaman kullanımınız hakkında ayrıntılı bilgiler edinin

Toggl Track'in takvim görünümünde Google ve Outlook takvim etkinliklerinizi görüntüleyin

Görevler atayarak, faturalandırılabilir oranlar ayarlayarak ve Pomodoro oturumlarınıza göre ayrıntılı raporlar oluşturarak projeleri etkili bir şekilde yönetin

Toggl Sınırlamaları izleyin

Karmaşık görev yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun değildir

Duraklatma özelliği yoktur; manuel zaman girdilerine dayanır

Toggl Fiyatlandırmayı izle

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

3. FocusList (Günlük verimlilik planlaması için en iyisi)

focusList aracılığıyla

Apple ekosisteminde (iPhone, Mac, Apple Watch) yaşıyor ve çalışmaya odaklanmak için özel olarak tasarlanmış, dikkatinizi dağıtmayacak bir ortam arıyorsanız, FocusList'e mutlaka göz atın. Temiz ve basit tasarımı, gününüzü planlamanıza ve görevleriniz için zaman tahmini yapmanıza yardımcı olur.

FocusList'in en iyi özellikleri

Gününüzü planlayın, görevlerinizi özetleyin ve projeleri yönetilebilir alt görevlere bölün

Tüm görevleri zaman dilimlerine ayırarak gününüzü görselleştirin ve beklentileri etkili bir şekilde yönetin

Oturum geçmişinizi inceleyerek yerleşik zaman izleyici ile verimliliği izleyin

Her Pomodoro oturumu sırasında tek bir göreve odaklanarak dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin

FocusList sınırlamaları

Yalnızca iPhone, Apple Watch ve Mac'te kullanılabilir

Çevrimdışı mod mevcut değildir

FocusList fiyatlandırması

Ücretsiz

FocusList puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

4. Focus Keeper (Özelleştirilebilir zamanlayıcı seçenekleri için en iyisi)

focus Keeper aracılığıyla

Karmaşık özelliklere takılmadan Pomodoro Tekniğinin gücünden yararlanmak mı istiyorsunuz? Focus Keeper tam size göre bir uygulama.

Öğrenciler, uzaktan çalışanlar ve karmaşık uygulamalardan hoşlanmayan herkes için tasarlanmıştır. Ana sayfada 5 dakikalık mola, 30 dakikalık mola ve özel uzun molalar için seçenekler bulacaksınız.

Focus Keeper'ın en iyi özellikleri

Gerektiğinde daha uzun molalar için zamanlayıcıyı özelleştirin

Uygulama içinde kolayca görevler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

İş verimliliğiniz hakkında içgörüler elde ederek iş düzeninizi anlayın ve yaklaşımınızı ayarlayın

Focus Keeper sınırlamaları

Gelişmiş görev yönetimi veya işbirliği özellikleri yoktur

Focus Keeper fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 1 $/ay

Focus Keeper puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮ClickUp İçgörü: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalı konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱 Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!

5. TickTick (Hepsi bir arada verimlilik yönetimi için en iyisi)

tickTick aracılığıyla

TickTick, mükemmel bir Pomodoro özelliğine sahip tam donanımlı bir verimlilik aracıdır. İhtiyacınız olan tek şey temel bir zamanlayıcıysa, TickTick size fazla gelebilir.

Ancak bu uygulama, hedef belirlemeyi, görevleri organize etmeyi, iş alışkanlıklarını izlemeyi ve her şeyi cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize etmeyi sevenler için verimli bir proje zaman yönetimi aracı olabilir.

TickTick'in en iyi özellikleri

Sesli komutlar ve doğal dil işleme (NLP) özelliğini kullanarak görevleri hızlıca ekleyin

Görevlerinizi Google Takvim ile senkronize ederek programınızı görselleştirin ve gün boyunca planınızı takip edin

Getting Things Done (GTD) yöntemini kullanarak görevlerinizle birlikte alışkanlıklar geliştirin ve izleyin

TickTick sınırlamaları

Birçok gelişmiş özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Ücretsiz sürümde günde bir resim yükleme veya ek dosya ile sınırlısınız

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium: 35,99 $/yıl

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)

🧠Eğlenceli Bilgi: En az 10 dakikalık mikro molalar verimliliği artırır. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır!

6. Forest (Oyunlaştırılmış görev yönetimi için en iyisi)

forest aracılığıyla

Her şey oyunlaştırıldığında veya bir amaca bağlandığında daha eğlenceli olur, değil mi? Forest uygulaması tam da bunu yapıyor: Odaklandığınız saatleri, işinizi yaparken sanal ağaçlar diktiğiniz bir oyuna dönüştürüyor.

Forest, Trees for the Future ile ortaktır, bu nedenle dijital ormanınızı büyütmekten kazandığınız paralar gerçek ağaçların dikilmesine katkıda bulunur. Odaklanın, sanal korunuzu büyütün ve daha fazlasını yapın! İş oturumlarının fark yaratmasını isteyen misyon odaklı Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanları için mükemmel bir verimlilik aracıdır.

Forest'ın en iyi özellikleri

Yerleşik zamanlayıcıyı kullanarak odaklanma oturumları ve düzenli molalar ayarlayın

Zaman içinde verimliliğinizi temsil eden sanal bir orman yetiştirin

Odaklanma süreniz boyunca cesaret verici sözlerle motivasyonunuzu koruyun

Forest sınırlamaları

Diğer Pomodoro uygulamalarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği

Motivasyonel alıntılar bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olabilir

Forest fiyatlandırması

Android cihazlar: Reklamlarla birlikte ücretsiz

iOS cihazlar: 3,99 $/ay

Forest puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Pomello (Trello kullanıcıları için en iyisi)

pomello aracılığıyla

Trello ş Akışınıza bazı zaman yönetimi tekniklerini entegre etmek mi istiyorsunuz? Pomello tam size göre.

Pomello, bağımsız bir görev yöneticisi veya tam hizmet verimlilik uygulaması olmak yerine, en iyi yaptığı şeye odaklanır: Trello kartlarınızı Pomodoro görevlerine dönüştürmek. Basit, sorunsuz ve verimlilikle ilgili içgörüler sunar!

Pomello'nun en iyi özellikleri

Kartları doğrudan odaklanmış iş oturumlarına dönüştürün

Verimlilik düşmanlarını en aza indiren minimalist arayüzle odaklanın

Tamamlanan oturumları izleyin ve verimlilik düzeyleri hakkında içgörüler edinin

Pomello sınırlamaları

Trello hesabı gerektirir

Sınırlı sayıda gelişmiş verimlilik özelliği sunar

Pomello fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Premium: 20 $/yıl

Pomello puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Focus To-Do (Kapsamlı görev ve zaman yönetimi için en iyisi)

Focus To-Do, görev yönetimi ve Pomodoro zamanlamasını tek bir uygulamada halletmek istiyorsanız güçlü bir rakiptir. Bu çok yönlü zaman yönetimi aracı, görevlerinizi düzenlemenizi, son tarihleri belirlemenizi ve odaklanmış iş oturumlarına doğrudan dalmanızı sağlar, hem de hepsi aynı uygulama içinde.

Focus To-Do'nun en iyi özellikleri

Tercihlerinize göre iş ve mola sürelerini ayarlayın

Çeşitli beyaz gürültü ayarlarıyla oturumlar sırasında odaklanmanızı artırın

Görevleri listeler halinde düzenleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve son teslim tarihlerini kaçırmamak için hatırlatıcılar oluşturun

Günlük, haftalık ve aylık zaman dağılımını gösteren ayrıntılı raporlarla iş zamanınızı ve görev tamamlama oranlarınızı analiz edin

Odaklanılacaklar sınırlamaları

Verimlilik konusunda yeni başlayanlar için zorlu öğrenme süreci

Gelişmiş özellikler için premium abonelik gerekir

Focus To-Do fiyatlandırması

Ücretsiz

Ömür boyu: 11,99 $

3 Ay: 3,99 $

Focus To-Do Premium: 1,99 $/ay

Focus To-Do puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Marinara Timer (Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir Pomodoro oturumları için en iyisi)

marinara Timer aracılığıyla

İşleri basit ama esnek tutan bir Pomodoro takipçisi mi arıyorsunuz? Marinara Timer ile tanışın — akışınıza uygun özelleştirilebilir döngülerle standart 25/5 aralıklarını atlayan basit, web tabanlı bir Pomodoro takipçisi.

İş akışınıza veya programınıza göre zaman dilimlerini ayarlayın ve kesintiye uğramadan görevleri tamamlayın. Ayrıca, bu uygulama tek başına çalışmak için de uygun değildir. Paylaşılabilir zamanlayıcılar ile iş oturumlarınızı takımınızla kolayca senkronize edebilirsiniz.

Marinara Timer'ın en iyi özellikleri

İş ve mola aralıklarını bireysel veya takım ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve odaklanma oturumları oluşturun

Senkronize iş oturumları için benzersiz URL'ler aracılığıyla zamanlayıcıları paylaşın

Hesap oluşturmadan zamanlayıcıyı hemen kullanmaya başlayın

Marinara Timer sınırlamaları

Görev yönetimi özellikleri yoktur

İnternet bağlantısı gerektirir

Marinara Timer fiyatlandırması

Ücretsiz

Marinara Timer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Tomato Timers (Basitleştirilmiş kişisel verimlilik için en iyisi)

tomato Timers aracılığıyla

Tomato Timers, iş ve mola aralıklarınız için basit ve özelleştirilebilir bir Pomodoro döngüsü sunmak için tüm ekstra özellikleri ortadan kaldırarak işleri ferahlatıcı bir şekilde basit tutar.

Mükemmel iş ve mola süreleri ayarlayın, döngüleri zahmetsizce tekrarlayın ve temel görevleri izleyin. Ayrıca, Pomodoro kalıplarınızı izlemek için yerleşik analitiklerden yararlanın.

Tomato Timers'ın en iyi özellikleri

İndirme veya kayıt olmadan herhangi bir tarayıcıdan anında başlayın

Pomodoro zamanlayıcınız çaldığında zamanlayıcıyı kolayca ayarlayın

Bekleyen işlerin daha net olması için her oturumdan sonra görevleri tamamlandı olarak işaretleyin

Tomato Timers sınırlamaları

Paylaşım özellikleri yoktur

İnternet bağlantısı gerektirir

Tomato Timers fiyatlandırması

Ücretsiz

Tomato Timers puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡Profesyonel İpucu: İhtiyaçlarınıza en uygun uygulamayı seçin. Örneğin, bir serbest çalışan zaman takibi araçlarıyla görev yönetimine öncelik verebilirken, bir üniversite öğrencisi dikkat dağınıklığını en aza indirip odaklanmayı artıran özelliklerden en fazla fayda sağlayabilir.

ClickUp ile Gününüzü Geri Kazanın

İşte bu kadar! Pomodoro Tekniğini kullanmaya başlamak için en iyi araçların listesi. Ancak uzun vadede, zamanlayıcılar tek başına yeterli değildir. Her şeyi yapan bir araca ihtiyacınız var!

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, Pomodoro verimliliğinizi basit zaman takibinden eksiksiz proje ve verimlilik yönetimine taşır. Sorumluluk bilincinizi korur ve yapılacaklar listenizdeki beklentilerinizle senkronize olmanızı sağlar.

Görevleri bölmenize, zamanı izlemenize ve cihazlar arasında verimlilik raporları oluşturmanıza yardımcı olan özellikleriyle ClickUp, rakipsiz bir uygulamadır. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun!