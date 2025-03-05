2025'te Odaklanma ve Verimliliği Artırmak için En İyi 10 Pomodoro Zamanlayıcı Uygulaması

Bir dakika önce, yapılacaklar listenizi bitiriyorsunuz ve kendinizi durdurulamaz hissediyorsunuz. Bir dakika sonra, "sadece bir saniye" diye telefonunuza bakıyorsunuz ve puf—üç saat, memler ve bildirimlerin derinliklerinde kayboluyor.
Tanıdık geldi mi? Hepimiz bu durumları yaşamışızdır.
Zaman yönetimi zorlu bir iştir, ancak imkansız değildir! Peki nasıl?
Basit ama güçlü bir zaman yönetimi stratejisi olan Pomodoro Tekniği'ni deneyin. Özetle: işinizi 25 dakikalık aralıklarla (Pomodoro oturumları olarak adlandırılır) bölün ve ardından kısa aralar verin. Dört Pomodoro tamamladığınızda, daha uzun ve hak ettiğiniz bir mola vererek enerjinizi yenileyebilirsiniz.
Ama gerçekten işe yarıyor mu? Elbette! Anahtar, doğru Pomodoro uygulamasını bulmaktır.
Olmak istediğiniz verimlilik şampiyonu olmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Pomodoro uygulamasını listeledik!
⏰ 60 Saniyelik Özet
En iyiler arasından favori Pomodoro uygulamanızı bulun!
- ClickUp: Verimlilik ve görev yönetimi için en iyisi
- Toggl Track: Kapsamlı zaman takibi için en iyisi
- FocusList: Günlük verimlilik planlaması için en iyisi
- Focus Keeper: Özelleştirilebilir zamanlayıcı seçenekleri için en iyisi
- TickTick: Hepsi bir arada verimlilik yönetimi için en iyisi
- Forest: Oyunlaştırılmış görev yönetimi için en iyisi
- Pomello: Trello kullanıcıları için en iyisi
- Focus To-Do: Kapsamlı görev ve zaman yönetimi için en iyisi
- Marinara Timer: Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir Pomodoro oturumları için en iyisi
- Tomato Timers: Basitleştirilmiş kişisel verimlilik için en iyisi
Pomodoro uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Pomodoro uygulaması seçmek, mükemmel koşu ayakkabısı bulmak gibidir; uzun mesafeleri koşmak için doğru ayakkabıya ihtiyacınız vardır.
Ancak şöyle düşünebilirsiniz: "Basit bir zamanlayıcı kullanamaz mıyım? Bunun için neden yepyeni bir uygulamaya ihtiyacım var?"
Pomodoro Tekniği basit olsa da, bir uygulama işleri sistematik olarak bölmenize ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olur.
👀 Biliyor muydunuz? Çalışanlar dikkatlerinin dağılması nedeniyle yılda 720 iş saati kaybediyor ve bu da şirketlere milyonlarca dolara mal oluyor.
Peki, bir Pomodoro uygulamasını gerçekten etkili kılan nedir? İşte dikkat etmeniz gerekenler.
- Özelleştirilebilir zamanlayıcılar: Pomodoro zamanlayıcınızı farklı görevler veya kişisel tercihlerinize göre ayarlama özelliği
- Entegre görev yönetimi: Yapılacaklar listeleriyle sorunsuz entegrasyon, yinelenen görevler eklemenize, projeleri düzenlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır
- Zaman takibi ve raporlama: Zaman kullanımınız hakkında içgörüler ve verimlilik kalıplarını belirlemenize yardımcı olacak görsel raporlar
- Yapılandırılabilir mola hatırlatıcıları: Kısa ve uzun molalar için zamanında uyarılar, zihninizi tazeler ve yorgunluğu önler
- Uygulama entegrasyonları: Ş Akışınızı basitleştirmek için Google Takvim, takvim etkinlikleri veya diğer verimlilik araçlarıyla senkronizasyon
- Gelişmiş odaklanma özellikleri: Beyaz gürültü, odaklanma müziği veya dikkatinizi dağıtmayacak mod gibi ekstra özellikler, odaklanmanızı sürdürmenize yardımcı olur
En İyi 10 Pomodoro Uygulaması
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, verimlilik arkadaşınız olacak mükemmel Pomodoro uygulamasını bulalım.
🧠 Eğlenceli Bilgi: Pomodoro Tekniği, adını kelimenin tam anlamıyla domates (Pomodoro İtalyanca domates anlamına gelir) kelimesinden alır! Tekniğin oluşturucusu Francesco Cirillo, 1980'lerin sonlarında öğrenciyken çalışma oturumlarının süresini ölçmek için domates şeklindeki bir mutfak zamanlayıcısı kullanmış ve daha sonra bu yönteme bu ismi vermiştir.
1. ClickUp (Verimlilik ve görev yönetimi için en iyisi)
Keşke basit zamanlayıcılar işe yarasaydı! Odaklanmanızı ve verimliliğinizi sürekli olarak artırmak için daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye giriyor.
ClickUp, zaman yönetiminin ötesine geçer. İşbirliği, görev otomasyonu ve proje denetimi için güçlü özellikler sunar. ClickUp Proje Zaman Takibi, cihazlar arasında görevlere ve projelere harcanan zamanı izlemeyi basitleştirir. Hatta, izlenen zamanı doğrudan belirli görevlere bağlayan kullanışlı bir Chrome uzantısı da içerir.
Zaman tahminlerini kolayca ayarlayabilir, notlar ekleyebilir, faturalandırma için zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyebilir ve ayrıntılı analiz için verileri filtreleyebilirsiniz.
ClickUp Görevleri ise büyük projeleri yönetilebilir görevlere ve alt görevlere ayırarak odaklanmanızı sağlar. Önemli görevleri dört seviyede (Acil, Yüksek, Normal ve Düşük) önceliklendirerek en önemli öğeleri önce halledin.
Yeni başlayanlar, günlerini belirli odak bloklarına ayırmak, eyleme geçirilebilir son tarihler oluşturmak ve projeleri yönetilebilir dönüm noktalarına ayırarak verimli kaynak tahsisini kolaylaştırmak için ClickUp Time Box Şablonu ile başlayabilir.
ClickUp'ın Liste Görünümü, görevleri düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir ve çalışma alanınızı düzenler. Ayrıca, ClickUp'ın Özel Durumlar özelliği, öncelikleri, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi tek bir görünümde görmenizi sağlar. Artık dikkatinizi dağıtan pencere geçişleri yok!
Daha görsel bir yaklaşımı mı tercih edersiniz? ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparken görevlerinizi düzenleyebileceğiniz, önceliklendirebileceğiniz ve görselleştirebileceğiniz dinamik bir görev yönetimi matrisini sunar. Dahası da var: ClickUp'ın yerleşik AI asistanı ClickUp Brain ile Pomodoro çalışma aralıkları oluşturarak farklı Pomodoro ve mola sürelerini deneyebilirsiniz.
Biraz daha yapıya mı ihtiyacınız var? ClickUp Zaman Yönetimi Plan Şablonu size yardımcı olabilir. Planları düzenleyerek, ulaşılabilir hedefler ve son tarihler belirleyerek, görevleri görselleştirerek ve maksimum verimlilik için öncelikler belirleyerek günlük ve haftalık verimliliğinizi optimize etmenizi sağlar.
Sonuç olarak, verimliliği en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, ClickUp'ın zaman yönetimi tam size göre.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görevler için tahmini süreyi ayarlayarak etkili bir şekilde plan yapın ve ilerlemeyi izleyin
- Görevler ve projeler için harcanan zamanı doğru bir şekilde takip ederek analiz ve raporlama için değerli veriler sağlayın
- Görevi ve son teslim tarihlerini net bir şekilde görselleştirmek için Gantt, Takvim ve Liste görünümleri gibi Özel Görünümleri kullanın
- ClickUp Otomasyonları ile tüm tekrarlayan görevler için tetikleyicileri ve hatırlatıcıları otomatikleştirin
- Yapılacaklar listesi şablonları dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş kaynaklara erişerek çeşitli süreçleri basitleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Basit zaman takibi için en uygun seçenek olmayabilir
- Başlangıçta bir öğrenme süreci vardır
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Click-up, düzenli olmamı sağlıyor ve iş verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha çok iş yapabiliyorum.
Click-up, düzenli olmamı sağlıyor ve işteki verimliliğimi artırıyor. Artık daha odaklandığım için daha kısa sürede daha çok iş yapabiliyorum.
2. Toggl Track (Kapsamlı zaman takibi için en iyisi)
Ana odak noktanız hassas zaman takibi ise ve Pomodoro'yu rutininize sorunsuz bir şekilde dahil etmek istiyorsanız, Toggl Track en iyi seçeneğinizdir.
Toggl Track ile gününüzün her dakikasını kolayca takip edebilirsiniz. Tek tıklamayla zamanlayıcılar, ayrıntılı raporlar ve Trello gibi araçlarla sorunsuz entegrasyon, zamanını verimli bir şekilde yönetmek isteyen herkes için bu uygulamayı mükemmel bir seçim haline getirir.
Toggl En iyi özellikleri izleyin
- Pomodoro oturumları için tek tıklamayla başlatma ve durdurma özelliği ile çevrimdışı bile zamanı zahmetsizce takip edin
- Uygulama ve tarayıcı etkinliğini otomatik olarak izleyerek zaman kullanımınız hakkında ayrıntılı bilgiler edinin
- Toggl Track'in takvim görünümünde Google ve Outlook takvim etkinliklerinizi görüntüleyin
- Görevler atayarak, faturalandırılabilir oranlar ayarlayarak ve Pomodoro oturumlarınıza göre ayrıntılı raporlar oluşturarak projeleri etkili bir şekilde yönetin
Toggl Sınırlamaları izleyin
- Karmaşık görev yönetimi özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için uygun değildir
- Duraklatma özelliği yoktur; manuel zaman girdilerine dayanır
Toggl Fiyatlandırmayı izle
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 9 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Toggl Puanlamaları ve yorumları izleyin
- G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)
3. FocusList (Günlük verimlilik planlaması için en iyisi)
Apple ekosisteminde (iPhone, Mac, Apple Watch) yaşıyor ve çalışmaya odaklanmak için özel olarak tasarlanmış, dikkatinizi dağıtmayacak bir ortam arıyorsanız, FocusList'e mutlaka göz atın. Temiz ve basit tasarımı, gününüzü planlamanıza ve görevleriniz için zaman tahmini yapmanıza yardımcı olur.
FocusList'in en iyi özellikleri
- Gününüzü planlayın, görevlerinizi özetleyin ve projeleri yönetilebilir alt görevlere bölün
- Tüm görevleri zaman dilimlerine ayırarak gününüzü görselleştirin ve beklentileri etkili bir şekilde yönetin
- Oturum geçmişinizi inceleyerek yerleşik zaman izleyici ile verimliliği izleyin
- Her Pomodoro oturumu sırasında tek bir göreve odaklanarak dikkatinizi dağıtan unsurları en aza indirin
FocusList sınırlamaları
- Yalnızca iPhone, Apple Watch ve Mac'te kullanılabilir
- Çevrimdışı mod mevcut değildir
FocusList fiyatlandırması
- Ücretsiz
FocusList puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
4. Focus Keeper (Özelleştirilebilir zamanlayıcı seçenekleri için en iyisi)
Karmaşık özelliklere takılmadan Pomodoro Tekniğinin gücünden yararlanmak mı istiyorsunuz? Focus Keeper tam size göre bir uygulama.
Öğrenciler, uzaktan çalışanlar ve karmaşık uygulamalardan hoşlanmayan herkes için tasarlanmıştır. Ana sayfada 5 dakikalık mola, 30 dakikalık mola ve özel uzun molalar için seçenekler bulacaksınız.
Focus Keeper'ın en iyi özellikleri
- Gerektiğinde daha uzun molalar için zamanlayıcıyı özelleştirin
- Uygulama içinde kolayca görevler belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
- İş verimliliğiniz hakkında içgörüler elde ederek iş düzeninizi anlayın ve yaklaşımınızı ayarlayın
Focus Keeper sınırlamaları
- Gelişmiş görev yönetimi veya işbirliği özellikleri yoktur
Focus Keeper fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 1 $/ay
Focus Keeper puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
📮ClickUp İçgörü: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderir. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalı konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. 😱
Keşke görevleri, projeleri, sohbetleri ve e-postaları (ayrıca AI!) tek bir yerde birleştiren akıllı bir platformunuz olsaydı. Ama var!
5. TickTick (Hepsi bir arada verimlilik yönetimi için en iyisi)
TickTick, mükemmel bir Pomodoro özelliğine sahip tam donanımlı bir verimlilik aracıdır. İhtiyacınız olan tek şey temel bir zamanlayıcıysa, TickTick size fazla gelebilir.
Ancak bu uygulama, hedef belirlemeyi, görevleri organize etmeyi, iş alışkanlıklarını izlemeyi ve her şeyi cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize etmeyi sevenler için verimli bir proje zaman yönetimi aracı olabilir.
TickTick'in en iyi özellikleri
- Sesli komutlar ve doğal dil işleme (NLP) özelliğini kullanarak görevleri hızlıca ekleyin
- Görevlerinizi Google Takvim ile senkronize ederek programınızı görselleştirin ve gün boyunca planınızı takip edin
- Getting Things Done (GTD) yöntemini kullanarak görevlerinizle birlikte alışkanlıklar geliştirin ve izleyin
TickTick sınırlamaları
- Birçok gelişmiş özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur
- Ücretsiz sürümde günde bir resim yükleme veya ek dosya ile sınırlısınız
TickTick fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Premium: 35,99 $/yıl
TickTick puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (120+ yorum)
🧠Eğlenceli Bilgi: En az 10 dakikalık mikro molalar verimliliği artırır. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır!
6. Forest (Oyunlaştırılmış görev yönetimi için en iyisi)
Her şey oyunlaştırıldığında veya bir amaca bağlandığında daha eğlenceli olur, değil mi? Forest uygulaması tam da bunu yapıyor: Odaklandığınız saatleri, işinizi yaparken sanal ağaçlar diktiğiniz bir oyuna dönüştürüyor.
Forest, Trees for the Future ile ortaktır, bu nedenle dijital ormanınızı büyütmekten kazandığınız paralar gerçek ağaçların dikilmesine katkıda bulunur. Odaklanın, sanal korunuzu büyütün ve daha fazlasını yapın! İş oturumlarının fark yaratmasını isteyen misyon odaklı Y kuşağı ve Z kuşağı çalışanları için mükemmel bir verimlilik aracıdır.
Forest'ın en iyi özellikleri
- Yerleşik zamanlayıcıyı kullanarak odaklanma oturumları ve düzenli molalar ayarlayın
- Zaman içinde verimliliğinizi temsil eden sanal bir orman yetiştirin
- Odaklanma süreniz boyunca cesaret verici sözlerle motivasyonunuzu koruyun
Forest sınırlamaları
- Diğer Pomodoro uygulamalarına kıyasla daha az özelleştirme seçeneği
- Motivasyonel alıntılar bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olabilir
Forest fiyatlandırması
- Android cihazlar: Reklamlarla birlikte ücretsiz
- iOS cihazlar: 3,99 $/ay
Forest puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
7. Pomello (Trello kullanıcıları için en iyisi)
Trello ş Akışınıza bazı zaman yönetimi tekniklerini entegre etmek mi istiyorsunuz? Pomello tam size göre.
Pomello, bağımsız bir görev yöneticisi veya tam hizmet verimlilik uygulaması olmak yerine, en iyi yaptığı şeye odaklanır: Trello kartlarınızı Pomodoro görevlerine dönüştürmek. Basit, sorunsuz ve verimlilikle ilgili içgörüler sunar!
Pomello'nun en iyi özellikleri
- Kartları doğrudan odaklanmış iş oturumlarına dönüştürün
- Verimlilik düşmanlarını en aza indiren minimalist arayüzle odaklanın
- Tamamlanan oturumları izleyin ve verimlilik düzeyleri hakkında içgörüler edinin
Pomello sınırlamaları
- Trello hesabı gerektirir
- Sınırlı sayıda gelişmiş verimlilik özelliği sunar
Pomello fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: 20 $/yıl
Pomello puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
8. Focus To-Do (Kapsamlı görev ve zaman yönetimi için en iyisi)
Focus To-Do, görev yönetimi ve Pomodoro zamanlamasını tek bir uygulamada halletmek istiyorsanız güçlü bir rakiptir. Bu çok yönlü zaman yönetimi aracı, görevlerinizi düzenlemenizi, son tarihleri belirlemenizi ve odaklanmış iş oturumlarına doğrudan dalmanızı sağlar, hem de hepsi aynı uygulama içinde.
Focus To-Do'nun en iyi özellikleri
- Tercihlerinize göre iş ve mola sürelerini ayarlayın
- Çeşitli beyaz gürültü ayarlarıyla oturumlar sırasında odaklanmanızı artırın
- Görevleri listeler halinde düzenleyin, son teslim tarihlerini ayarlayın ve son teslim tarihlerini kaçırmamak için hatırlatıcılar oluşturun
- Günlük, haftalık ve aylık zaman dağılımını gösteren ayrıntılı raporlarla iş zamanınızı ve görev tamamlama oranlarınızı analiz edin
Odaklanılacaklar sınırlamaları
- Verimlilik konusunda yeni başlayanlar için zorlu öğrenme süreci
- Gelişmiş özellikler için premium abonelik gerekir
Focus To-Do fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ömür boyu: 11,99 $
- 3 Ay: 3,99 $
- Focus To-Do Premium: 1,99 $/ay
Focus To-Do puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
9. Marinara Timer (Özelleştirilebilir ve paylaşılabilir Pomodoro oturumları için en iyisi)
İşleri basit ama esnek tutan bir Pomodoro takipçisi mi arıyorsunuz? Marinara Timer ile tanışın — akışınıza uygun özelleştirilebilir döngülerle standart 25/5 aralıklarını atlayan basit, web tabanlı bir Pomodoro takipçisi.
İş akışınıza veya programınıza göre zaman dilimlerini ayarlayın ve kesintiye uğramadan görevleri tamamlayın. Ayrıca, bu uygulama tek başına çalışmak için de uygun değildir. Paylaşılabilir zamanlayıcılar ile iş oturumlarınızı takımınızla kolayca senkronize edebilirsiniz.
Marinara Timer'ın en iyi özellikleri
- İş ve mola aralıklarını bireysel veya takım ihtiyaçlarına göre uyarlayın ve odaklanma oturumları oluşturun
- Senkronize iş oturumları için benzersiz URL'ler aracılığıyla zamanlayıcıları paylaşın
- Hesap oluşturmadan zamanlayıcıyı hemen kullanmaya başlayın
Marinara Timer sınırlamaları
- Görev yönetimi özellikleri yoktur
- İnternet bağlantısı gerektirir
Marinara Timer fiyatlandırması
- Ücretsiz
Marinara Timer puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. Tomato Timers (Basitleştirilmiş kişisel verimlilik için en iyisi)
Tomato Timers, iş ve mola aralıklarınız için basit ve özelleştirilebilir bir Pomodoro döngüsü sunmak için tüm ekstra özellikleri ortadan kaldırarak işleri ferahlatıcı bir şekilde basit tutar.
Mükemmel iş ve mola süreleri ayarlayın, döngüleri zahmetsizce tekrarlayın ve temel görevleri izleyin. Ayrıca, Pomodoro kalıplarınızı izlemek için yerleşik analitiklerden yararlanın.
Tomato Timers'ın en iyi özellikleri
- İndirme veya kayıt olmadan herhangi bir tarayıcıdan anında başlayın
- Pomodoro zamanlayıcınız çaldığında zamanlayıcıyı kolayca ayarlayın
- Bekleyen işlerin daha net olması için her oturumdan sonra görevleri tamamlandı olarak işaretleyin
Tomato Timers sınırlamaları
- Paylaşım özellikleri yoktur
- İnternet bağlantısı gerektirir
Tomato Timers fiyatlandırması
- Ücretsiz
Tomato Timers puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
💡Profesyonel İpucu: İhtiyaçlarınıza en uygun uygulamayı seçin. Örneğin, bir serbest çalışan zaman takibi araçlarıyla görev yönetimine öncelik verebilirken, bir üniversite öğrencisi dikkat dağınıklığını en aza indirip odaklanmayı artıran özelliklerden en fazla fayda sağlayabilir.
➡️ Ayrıca Okuyun: Ücretsiz Zaman Yönetimi Şablonları (Takvimler ve Programlar)
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İşte bu kadar! Pomodoro Tekniğini kullanmaya başlamak için en iyi araçların listesi. Ancak uzun vadede, zamanlayıcılar tek başına yeterli değildir. Her şeyi yapan bir araca ihtiyacınız var!
İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, Pomodoro verimliliğinizi basit zaman takibinden eksiksiz proje ve verimlilik yönetimine taşır. Sorumluluk bilincinizi korur ve yapılacaklar listenizdeki beklentilerinizle senkronize olmanızı sağlar.
Görevleri bölmenize, zamanı izlemenize ve cihazlar arasında verimlilik raporları oluşturmanıza yardımcı olan özellikleriyle ClickUp, rakipsiz bir uygulamadır. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı oluşturun!