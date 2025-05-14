2025'in En İyi 10 Outliner Uygulaması ve Görevleri Yönetme Aracı

Birden fazla görev, yaklaşan son tarihler, dağınık düşünceler ve dağınık notlarla boğulmuş hissediyor musunuz? Bir ana hat belirleyici uygulamaya ihtiyacınız olabilir. Bu uygulamalar düşüncelerinizi, notlarınızı ve görevlerinizi düzenleyerek hayatınızı daha verimli ve stressiz hale getirir.

Ama bir ana hat belirleme uygulaması tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, karmaşık düşünceleri, uzun araştırma notlarını ve büyük görevleri küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olarak not alma ve görev planlama iş akışlarınızı yapılandıran ve basitleştiren bir araçtır. ✨

Günümüzde birçok ana hat belirleyici uygulama mevcut olduğundan, doğru olanı bulmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin! Çeşitli ihtiyaçları ve kullanım durumlarını kapsayan en iyi 10 ana hat belirleyici uygulamayı seçtik. Yoğun bir profesyonel, iş sahibi, yazar, araştırmacı veya serbest çalışan olsanız da, size uygun bir araç mutlaka vardır.

Bir Outliner Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza uygun doğru ana hat belirleyici uygulamayı seçmek, özelliklerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi gerektirir. Aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz: Bir ana hat belirleyici uygulama, gezinmesi kolay olmalı, böylece düşüncelerinizi, notlarınızı ve planlarınızı düzenlemek basit hale gelir. Uygulama karmaşık görünüyorsa, size rehberlik edecek kapsamlı belgeler ve duyarlı müşteri desteği arayın

Hareket halindeyken çalışır: Nereye giderseniz gidin kullanabileceğiniz, düşüncelerinizi her an yakalayabileceğiniz bir ana hat belirleyici uygulama seçin. Uygulamanın web, masaüstü ve mobil cihazlarda çalıştığından ve gerekirse Chrome uzantısı sunduğundan emin olun

Diğer uygulamalarla entegrasyon: Outliner uygulamanız, e-posta, takvim, bulut depolama veya proje yönetimi araçları gibi günlük kullandığınız diğer uygulamalarla bağlantılı olmalıdır. Bu, Outliner uygulamanız, e-posta, takvim, bulut depolama veya proje yönetimi araçları gibi günlük kullandığınız diğer uygulamalarla bağlantılı olmalıdır. Bu, iş akışı yönetiminizin sorunsuz ve verimli olmasını sağlar

Takım dostu: Bir takımın parçasıysanız, herkesi güncel tutmak için Bir takımın parçasıysanız, herkesi güncel tutmak için gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir uygulama seçin. Takımınız büyüyor ise, uygulamanın büyümeye kolayca uyum sağlayacağından emin olun

Özelleştirme seçenekleri: Bir ana hatlar uygulaması, biçimlendirme stilleri ve renkleri, çoklu görünümler ve özel ekran ayarları (ör. temalar, koyu mod vb.) gibi özelliklerle istediğiniz gibi özelleştirilebilir olmalıdır

Kapsamlı araştırma ve testlerden sonra, piyasadaki en iyi 10 outliner uygulamasını seçtik ve bunların benzersiz özelliklerini, sınırlamalarını ve kullanıcı yorumlarını vurguladık. Bir göz atalım.

ClickUp Beyaz Tahtalarında takımınızla birlikte fikirlerinizden yol haritaları veya iş akışları oluşturmak için bağlantılar çizin ve nesneleri birbirine bağlayın

ClickUp, notları ve görevleri kolay ve eğlenceli bir şekilde özetlemenizi sağlayan özelliklerle donatılmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur! ClickUp Görevleri, Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar veya Belgeler'i yaratıcılığınız için tuval olarak kullanın.

ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, kullanıcıların projelerini, görevlerini ve takımlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan esnek ve özelleştirilebilir bir organizasyon çerçevesidir.

ClickUp Zihin Haritaları, karmaşık fikirleri küçük parçalara ayırarak size mantıklı gelen bir sipariş sırasına göre düzenler. ClickUp içinde mevcut projeleriniz varsa veya sıfırdan bir proje planlamak istiyorsanız, Zihin Haritaları daha iyi planlama ve organizasyon için görsel bir genel bakış sağlar.

ClickUp Beyaz Tahtalar daha da esnektir ve yapışkan notlar, kalem aracı ve vurgulayıcılar gibi özelliklerle fikirlerinizin serbestçe akışını sağlar. Görüntüleri yükleyin, bağlantıları gömün ve daha sağlam bir plan için diğer ClickUp görevlerini, belgeleri ve Zihin Haritalarını ekleyin. Ayrıca, bu öğeleri taşımak çok kolaydır, bu da karmaşık düşünceleri sindirmek, beyin fırtınası yapmak ve proje planları oluşturmak için idealdir.

Notion'u daha önce kullandıysanız, ClickUp Belgeleri'ni daha da seveceksiniz. Bir belgede sonsuz sayıda sayfa ve alt sayfa oluşturun, notlar alın ve belgelerinizi madde işaretli listeler, tablolar, kontrol listeleri ve daha fazlasıyla özetleyin. Görsel bir kişiyseniz, metninizi biçimlendirmek ve farklı bölümleri renk kodlamak için özelleştirilmiş seçenekler de mevcuttur. ?

En iyi yanı ne mi? Tüm bu alanlar, bir takımla çalışmak için gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla donatılmıştır. Ve sadece birkaç tıklama ile zihin haritanızdaki, Beyaz Tahta'daki veya Belge'nizdeki herhangi bir öğeyi bir göreve dönüştürün, takım üyelerine atayın ve son tarihleri ayarlayın.

Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin. ClickUp'ın 1.000'den fazla şablon içeren kitaplığı, günlük planlama, proje geliştirme ve proje zaman çizelgelerini yönetme ve proje durum raporlarıyla ilerlemeyi izleme için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Platforma web üzerinden ve tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir, koyu mod ve çevrimdışı çalışma desteği mevcuttur

Klavye kısayolları ve Slash Komut menüsü, Çalışma Alanında gezinmeyi, içerik yüklemeyi ve uygun metin biçimlerini uygulamayı kolaylaştırır

Özel alanlar ve durumlar, çoklu görünümler (ör. Liste, Kanban, Takvim, Gantt vb.), hatırlatıcılar ve görevleri planlama ve ilerlemeyi izleme için otomasyon gibi kapsamlı proje yönetimi işlevleri mevcuttur

Gmail, Google Takvim, Google Drive, OneDrive ve Dropbox dahil 100'den fazla uygulama ile yerel entegrasyonlara sahiptir

ClickUp Belgeleri için dışa aktarma seçenekleri arasında PDF, HTML, Markdown ve yazdırma bulunur

ClickUp AI , Çalışma Alanınızın her yerinden erişilebilir olup notları özetlemenize, fikirler üretmenize, yazılı içeriğinizi geliştirmenize ve hatta metin bloklarından görevler oluşturmanıza yardımcı olur

Kapsamlı bilgi bankası, video eğitimleri, web seminerleri ve blog gönderileri, başlangıç yapmanıza ve özelliklerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özelliği nedeniyle, bazı yeni kullanıcılar ClickUp'ı zor bulabilir

Tüm görünümler mobil uygulamada (henüz!) mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. OmniOutliner

omniOutliner aracılığıyla

OmniOutliner, bilgileri düzenlemek ve basit projeleri madde işaretleriyle planlamak için kullanılan bir ana hat belirleme aracıdır. Farklı öğeler arasındaki bağlantıları daha kolay görebilmeniz için çok katmanlı ana hatlar oluşturun. Ana hatlarınıza notlar ekleyin ve herhangi bir öğeye resim, ses, video ve PDF ekleyin.

Öğrenci, yazar veya küçük bir takımın yöneticisi olun, OmniOutliner fikirlerinizi ve görevlerinizi iyi yapılandırılmış ve yönetilebilir tutmak için kullanışlı bir proje yönetimi uygulamasıdır.

OmniOutliner'ın en iyi özellikleri

Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için dikkat dağıtıcı unsurları gizleme modunu kullanarak araç çubuklarını ve kenar çubuklarını gizleyin

Anahatları filtreleyerek yalnızca belirli bir anahtar kelimeyi içeren satırları görüntüleyin

Çalışma alanınızda gezinmek ve çeşitli özelliklere erişmek için özel klavye kısayolları ayarlayın

Belgenizin altındaki bilgi çubuğu ile taslağınızdaki satır, kelime ve karakter sayısını izleyin

Anahatlarınızı düz metin, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dahil olmak üzere birçok biçime aktarın

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 10'dan fazla dili destekler

OmniOutliner sınırlamaları

Web uygulaması yok

Yalnızca Mac ve iOS cihazlarda erişilebilir

Ücretsiz plan yok (sadece 14 günlük deneme)

Pahalı ücretli planlar

OmniOutliner fiyatlandırması

Essentials (Mac) : 19,99 $ (tek seferlik ödeme)

Pro (Mac): 99,99 $ (tek seferlik ödeme)

Essentials (iPhone ve iPad): 19,99 $ (tek seferlik ödeme)

Pro (iPhone ve iPad): 49,99 $ (tek seferlik ödeme)

Pro abonelik (Mac, iPhone ve iPad): 4,99 $/ay

OmniOutliner puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: Yorum yok

3. Scrivener

via Scrivener

Scrivener, uzun içeriklerin taslağını oluşturmak ve taslaklarını hazırlamak için kapsamlı bir yazma aracıdır. Yazınızı küçük parçalara bölmenize ve yazarken bunları karıştırmanıza olanak tanır.

Tutarlılığı sağlamak için işinizin farklı bölümlerini karşılaştırmanız mı gerekiyor? Yerel düzenleyici, dört adede kadar belgeyi yan yana görüntülemenizi sağlar.

Ayrıca, kolayca başvurulabilmesi için ilgili belgeleri koleksiyonlar halinde bir araya getirir. Bu özellikler Scrivener'ı yazarlar, romancılar, araştırmacılar, gazeteciler ve senaristler için ideal bir araç haline getirir.

Scrivener'ın en iyi özellikleri

Tek seferlik ödeme ile tüm özelliklerin kilidini açın ?

Outliner aracını kullanarak metninize yapılandırılmış bir genel bakış elde edin, kelime sayısını ve diğer meta verileri inceleyin ve gerektiğinde bölümleri yeniden düzenleyin

Tüm belge veya belirli bölümler için yazma hedefleri belirleyin ve yazarken kelime ve karakter sayınızı izleyin

Dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamak ve yazmaya odaklanmak için tam ekran moduna geçin

Yeni proje bölümlerinde çalışmak için özel simgelerle özel şablonlar oluşturun

Bitmiş işlerinizi Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB veya Kindle'a aktarın

Scrivener sınırlamaları

Yalnızca Windows, macOS ve iOS'ta kullanılabilir

Web uygulaması yok

Zor öğrenme süreci

Ücretsiz plan yok (sadece 30 günlük deneme)

Scrivener fiyatlandırması

Scrivener for Windows: 59,99 $

Scrivener for Mac: 59,99 $

Scrivener for iOS: 23,99 $

Not: Her platform için ayrı bir lisans satın almanız gerekir.

Scrivener puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (81 yorum)

Capterra: 4,7/5 (188 yorum)

4. Dynalist

dynalist aracılığıyla

Dynalist, düşüncelerinizi ve görevlerinizi madde işaretli listeler kullanarak düzenleyen sezgisel bir not alma aracıdır. Sonsuz sayıda iç içe liste oluşturun, listeleri daraltın ve genişletin, belirli bir fikre odaklanın ve düzenleme için etiketler ve renk kodları kullanın.

Ayrıca, arama ve filtreleme araçları belirli bilgileri bulmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Notlarınızı yönetmek, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmak ve basit yapılacaklar listelerini takip etmek isteyen bir "mermi düşünür" iseniz, Dynalist tam size göre bir uygulama.

Dynalist'in en iyi özellikleri

Sınırsız öğe ve belge oluşturabilmenizi sağlayan cömert ücretsiz plan

Web, masaüstü (Mac, Windows, Linux) ve mobil (Android ve iOS) üzerinden kullanılabilir

Maddeleri hızlıca kontrol listelerine veya numaralı listelere dönüştürün

Ek bilgi için her maddeye notlar ekleyin

Gezinme, metin biçimlendirme ve arama eylemleri için özel klavye kısayolları oluşturun

Dynalist'teki tarihlerinizi Google Takvim ile yerel entegrasyon aracılığıyla senkronize edin ?

Esnek paylaşım izinlerini ve takımınızla ortak düzenlemeyi destekler

Dynalist sınırlamaları

Yüklemeler 50 MB boyut ile sınırlıdır

Yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi özelliği yoktur

Dışa aktarma seçenekleri, diğer ana hat belirleme araçlarına kıyasla OPML, düz ve biçimlendirilmiş metin ile sınırlıdır

Dynalist fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 9,99 $/ay

Dynalist puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (4 yorum)

Capterra: 4,7/5 (34 yorum)

5. Taskade

via Taskade

Taskade, not alma, görev yönetimi ve takım iletişimi özelliklerini kullanımı kolay bir arayüzde bir araya getiren bir verimlilik aracıdır. İş akışlarını kolaylaştırmak isteyen bireyler ve küçük takımlar için idealdir.

Taskade ile notlarınızı ve görevlerinizi listeler, panolar (Kanban), zihin haritaları ve organizasyon şemaları olarak görüntüleyebilir, böylece bilgileri tercih ettiğiniz stilde görselleştirebilirsiniz.

Taskade'in en iyi özellikleri

Sezgisel arayüz ve duyarlı müşteri desteği ekibi

Taskade'e bir web uygulaması ve Windows, MacOS, Linux, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm büyük platformlardan erişin

Farklı takımları barındıracak birden fazla çalışma alanı oluşturun ve bu takımlar içindeki belirli projeler için alt alanlar oluşturun

Görev listesi oluşturun, öğeleri takımınıza atayın, son tarihleri ayarlayın ve ilerlemeyi takip edin

Yorumlar, sohbet ve video görüşmeleriyle takımınızla işbirliği yapın

Bullet journal, etkinlik planlama, takım inceleme kontrol listesi ve SWOT analizi dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için Taksade'nin 500'den fazla şablonundan herhangi birini kullanın

Taskade sınırlamaları

Çevrimdışı çalışamıyor

Az sayıda entegrasyon

Ücretsiz plan, entegrasyonlara erişimi kısıtlar

Taskade fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Başlangıç: Aylık 8 $ (maksimum 3 kullanıcı)

Artı: Aylık 16 $ (en fazla 5 kullanıcı)

Pro: Aylık 19 $ (maksimum 10 kullanıcı)

İş: Aylık 49 $ (maksimum 25 kullanıcı)

Ultimate: 99 $/ay (maksimum 50 kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Taskade puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (28 yorum)

Capterra: 4,7/5 (46 yorum)

6. MindNode

via MindNode

MindNode, fikirleri görsel olarak yakalamak ve düzenlemek için bir zihin haritalama aracıdır. Beyin fırtınası yapmak, not almak ve basit projeler planlamak için mükemmeldir — merkezi bir fikirle başlayın ve ilgili fikirlerle dallara ayrılın.

Renkli ve canlı zihin haritaları, süreci sezgisel ve keyifli hale getirir. Bu, kişisel kullanım için harika olsa da, profesyonel ve işle ilgili ayarlar için en uygun seçenek olmayabilir.

MindNode'un en iyi özellikleri

Mac, iPhone, iPad ve hatta Apple Watch dahil tüm Apple cihazlardan erişilebilir

Zihin haritanızın dallarına resimler ve bağlantılar ekleyin

Odak modu ile aynı anda belirli dallar üzerinde çalışın

Zihin haritası düğümlerini görevlere dönüştürün

Apple Hatırlatıcılar uygulamanızla senkronizasyon sağlayarak görevlerin son tarihlerini takip edin ve tamamlandıkça işaretleyin ✔️

Zihin haritalarınızı düz metin, DOCX, PDF, görüntü, Markdown ve RTF dosyalarına aktarın

MindNode sınırlamaları

Windows ve Android cihazları desteklemez

Anahtar özellikler ücretsiz planda kilitlidir

Sınırlı tema seçenekleri

MindNode fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: 2,49 $/ay

MindNode puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (32 yorum)

Capterra: 4. 8/5 (15 yorum)

7. Workflowy

workflowy aracılığıyla

Workflowy, notlarınızı, yapılacak işlerinizi, fikirlerinizi ve daha fazlasını madde işaretli listeler kullanarak tek bir sonsuz alanda tutan minimalist bir taslak yazılımıdır. Herhangi bir noktaya yakınlaştırarak onu kendi belgenizmiş gibi ele alabilirsiniz, bu da çalışma alanınızı düzenli ve odaklanmış tutar.

Basit ve anlaşılır bir düzenlemeyi tercih eden kişiler için idealdir. Ancak, sadeliği herkese uygun olmayabilir. Ayrı klasörler kullanmayı tercih ediyorsanız veya gelişmiş takım özelliklerine ihtiyacınız varsa, diğer güçlü araçları keşfetmek isteyebilirsiniz.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Masaüstü (Windows, MacOS ve Linux) ve mobil (Android ve iOS) cihazların yanı sıra web üzerinden de çalışır

Ekmek kırıntıları ve klavye kısayollarını kullanarak alanınızda gezinin

Sayfanızın belirli bölümlerine odaklanmak için madde işaretlerini daraltın

Daha kolay düzenleme ve arama için madde işaretlerinizi (yani sayfaları) etiketlemek için hashtag'ler kullanın

Basit görevleri yönetmek için madde listesi görünümünden Kanban panosuna geçin

Tek bir örnekte düzenleme yaparak bir sayfanın birden çok kopyasını güncelleyin

Workflowy sınırlamaları

Az sayıda entegrasyon

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Ücretsiz plan, ayda 250 madde ile sınırlıdır

Workflowy fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 4,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (22 yorum)

Capterra: 4. 6/5 (10 yorum)

8. xTiles

via xTiles

xTiles, görevleri ve notları yönetmek için kullanılan, döşeme tabanlı bir taslak oluşturma aracıdır. Her zamanki liste veya hiyerarşi yerine, yeniden boyutlandırılabilir ve taşınabilir döşemelerle dolu özelleştirilebilir bir ızgara elde edersiniz. Her döşeme notlar, resimler ve görevler içerir, böylece bilgileri düzenlemek kolaylaşır.

Ayrıca, kutuları renk kodlarıyla işaretlemek, düzenleme ve gezinmeyi kolaylaştırır. Düşünceleri düzenlemek, kaynakları yönetmek ve projeler planlamak için basit ve estetik bir yol arayan öğrenciler, serbest çalışanlar ve yaratıcı takımlar için idealdir.

xTiles'ın en iyi özellikleri

Yeni başlayanlar için minimum öğrenme eğrisi

Web'in yanı sıra Windows, Android, MacOS ve iOS cihazlardan erişilebilir

Sürükle ve bırak arayüzü, kutucukları düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir

Unsplash ile entegre olarak, işiniz için kullanabileceğiniz devasa bir görüntü kitaplığı sunar

Eğik çizgi komut menüsü, görev ekleme, dosya yükleme veya tablo oluşturma gibi eylemleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlar

Verimlilik, beyin fırtınası, haftalık planlama ve kişisel gelişim gibi kategorileri kapsayan geniş bir şablon aralığına sahiptir

xTiles sınırlamaları

Karmaşık projeleri yönetemiyor musunuz?

Ücretsiz plan 1.000 blokla sınırlıdır (yani metin, resim, video, bağlantı vb.)

Dışa aktarma seçenekleri Markdown, PDF ve PNG ile sınırlıdır

xTiles fiyatlandırma

Ücretsiz plan

Personal Pro: Aylık 10 $

Takım: Üye başına aylık 10 $

xTiles puanları ve yorumları

G2: 5. 0/5 (10 yorum)

Capterra: 4,9/5 (11 yorum)

9. Checkvist

via Checkvist

Checkvist, minimalist bir arayüz ve klavye öncelikli navigasyonu ön plana çıkaran bir görev yönetimi yazılımıdır. Klavye ve fare arasında geçiş yapmadan tüm fonksiyonlarını yerine getirerek notlarınızı, fikirlerinizi ve planlarınızı kolayca yazabilirsiniz. Organizasyon ve verimliliklerini artırmak için basit bir not alma ve görev yönetimi aracı arayan klavye meraklıları için mükemmeldir.

Checkvist'in en iyi özellikleri

Ücretsiz planda sınırsız listeye sahip olun ve uygun fiyatlı ücretli planlara kolayca yükseltin

E-posta yoluyla görev eklemenizi sağlar

Takım üyelerine görevler atayın, öncelikler ve son teslim tarihleri belirleyin ve proje takvimini izleyin

Güçlü arama özelliği ve filtreleri kullanarak anahtar bilgileri ve ayrıntıları arayın

Dropbox, Google Takvim, Jira ve Zapier ile entegre

Duyarlı ve yardımcı bir müşteri desteği ekibi vardır

Checkvist sınırlamaları

Masaüstü uygulaması yok

Mobil uygulamada anahtar özellikler eksik

Planlanan görevler için hatırlatıcı yok

Checkvist fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: Kişi başına aylık 3,90 $

Pro takım: 6,90 $/ay kişi başına

Checkvist puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3 yorum)

Capterra: 4,9/5 (53 yorum)

10. Roam Research

roam Research aracılığıyla

Roam Research (Workflowy'ye benzer), geleneksel çalışma alanlarına ve klasörlere dayanmayan bir not alma uygulamasıdır. Çoğu kullanıcı , PARA (Projeler, Alan, Kaynaklar ve Arşivler) yöntemini kullanarak iş akışlarını düzenler.

Roam'un öne çıkan özelliği, madde işaretlerini (diğer adıyla "bloklar") birbirine bağlamak için kullandığı çift yönlü bağlantıdır. Bu, Blok A'dan Blok B'ye bir bağlantı oluşturduğunuzda, Roam'un otomatik olarak Blok B'den Blok A'ya geri bir bağlantı oluşturduğu anlamına gelir.

Bu, kolay gezinme için birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturur. Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olduğu, eleştirel düşünmeyi teşvik ettiği ve daha derin bir anlayış sağladığı için akademisyenler, mühendisler ve teknoloji uzmanları arasında karmaşık araştırmalar için mükemmel bir araçtır.

Roam Research'ün en iyi özellikleri

Roam'a web tarayıcısı, Android, Windows, iOS, MacOS ve Linux üzerinden erişin

Notlarınızın farklı bölümlerine odaklanmak için madde işaretlerini daraltın

Daha iyi düzenleme ve arama için notlarınızı etiketleyin

Notlarınızın bir haritasını ve bunların grafik genel bakış özelliği ile nasıl birbirine bağlandığını görün

Günlük notlar kullanarak günlük düşüncelerinizi ve fikirlerinizi günlüğünüze yazın

Roam Research sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Yerel entegrasyonlar yok

Sınırlı biçimlendirme ve işbirliği özellikleri

Roam Research fiyatlandırması

Pro: Aylık 15 $

Believer: 500 $/5 yıl

Roam Research puanları ve yorumları

G2: Yorum yok

Capterra: 4. 3/5 (16 yorum)

Kaosu Netliğe Dönüştürmek için En İyi Outliner Uygulamasını Seçin

İşte size fikirlerinizi, notlarınızı ve görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olacak ve kişisel ve takım verimliliğinizi artıracak en iyi 10 ana hat belirleme uygulaması. Hala emin değilseniz, hangilerinin size en uygun olduğunu görmek için deneyin. Kapsamlı proje yönetimi işlevlerine sahip esnek bir bulut ana hat belirleyici arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka denemelisiniz. Başlamak için ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun! ?