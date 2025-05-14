2025'in En İyi 10 Outliner Uygulaması ve Görevleri Yönetme Aracı

Birden fazla görev, yaklaşan son tarihler, dağınık düşünceler ve dağınık notlarla boğulmuş hissediyor musunuz? Bir ana hat belirleyici uygulamaya ihtiyacınız olabilir. Bu uygulamalar düşüncelerinizi, notlarınızı ve görevlerinizi düzenleyerek hayatınızı daha verimli ve stressiz hale getirir.
Ama bir ana hat belirleme uygulaması tam olarak nedir? Basitçe söylemek gerekirse, karmaşık düşünceleri, uzun araştırma notlarını ve büyük görevleri küçük ve yönetilebilir parçalara ayırmanıza yardımcı olarak not alma ve görev planlama iş akışlarınızı yapılandıran ve basitleştiren bir araçtır. ✨
Günümüzde birçok ana hat belirleyici uygulama mevcut olduğundan, doğru olanı bulmak sıkıcı ve zaman alıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin! Çeşitli ihtiyaçları ve kullanım durumlarını kapsayan en iyi 10 ana hat belirleyici uygulamayı seçtik. Yoğun bir profesyonel, iş sahibi, yazar, araştırmacı veya serbest çalışan olsanız da, size uygun bir araç mutlaka vardır.
Bir Outliner Uygulamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İhtiyaçlarınıza uygun doğru ana hat belirleyici uygulamayı seçmek, özelliklerini kapsamlı bir şekilde incelemeyi gerektirir. Aşağıdaki anahtar faktörleri göz önünde bulundurun:
- Kullanıcı dostu arayüz: Bir ana hat belirleyici uygulama, gezinmesi kolay olmalı, böylece düşüncelerinizi, notlarınızı ve planlarınızı düzenlemek basit hale gelir. Uygulama karmaşık görünüyorsa, size rehberlik edecek kapsamlı belgeler ve duyarlı müşteri desteği arayın
- Hareket halindeyken çalışır: Nereye giderseniz gidin kullanabileceğiniz, düşüncelerinizi her an yakalayabileceğiniz bir ana hat belirleyici uygulama seçin. Uygulamanın web, masaüstü ve mobil cihazlarda çalıştığından ve gerekirse Chrome uzantısı sunduğundan emin olun
- Diğer uygulamalarla entegrasyon: Outliner uygulamanız, e-posta, takvim, bulut depolama veya proje yönetimi araçları gibi günlük kullandığınız diğer uygulamalarla bağlantılı olmalıdır. Bu, iş akışı yönetiminizin sorunsuz ve verimli olmasını sağlar
- Takım dostu: Bir takımın parçasıysanız, herkesi güncel tutmak için gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip bir uygulama seçin. Takımınız büyüyor ise, uygulamanın büyümeye kolayca uyum sağlayacağından emin olun
- Özelleştirme seçenekleri: Bir ana hatlar uygulaması, biçimlendirme stilleri ve renkleri, çoklu görünümler ve özel ekran ayarları (ör. temalar, koyu mod vb.) gibi özelliklerle istediğiniz gibi özelleştirilebilir olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Outliner Aracı
Kapsamlı araştırma ve testlerden sonra, piyasadaki en iyi 10 outliner uygulamasını seçtik ve bunların benzersiz özelliklerini, sınırlamalarını ve kullanıcı yorumlarını vurguladık. Bir göz atalım.
1. ClickUp
ClickUp, notları ve görevleri kolay ve eğlenceli bir şekilde özetlemenizi sağlayan özelliklerle donatılmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur! ClickUp Görevleri, Zihin Haritaları, Beyaz Tahtalar veya Belgeler'i yaratıcılığınız için tuval olarak kullanın.
ClickUp'ın Hiyerarşi özelliği, kullanıcıların projelerini, görevlerini ve takımlarını etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan esnek ve özelleştirilebilir bir organizasyon çerçevesidir.
ClickUp Zihin Haritaları, karmaşık fikirleri küçük parçalara ayırarak size mantıklı gelen bir sipariş sırasına göre düzenler. ClickUp içinde mevcut projeleriniz varsa veya sıfırdan bir proje planlamak istiyorsanız, Zihin Haritaları daha iyi planlama ve organizasyon için görsel bir genel bakış sağlar.
ClickUp Beyaz Tahtalar daha da esnektir ve yapışkan notlar, kalem aracı ve vurgulayıcılar gibi özelliklerle fikirlerinizin serbestçe akışını sağlar. Görüntüleri yükleyin, bağlantıları gömün ve daha sağlam bir plan için diğer ClickUp görevlerini, belgeleri ve Zihin Haritalarını ekleyin. Ayrıca, bu öğeleri taşımak çok kolaydır, bu da karmaşık düşünceleri sindirmek, beyin fırtınası yapmak ve proje planları oluşturmak için idealdir.
Notion'u daha önce kullandıysanız, ClickUp Belgeleri'ni daha da seveceksiniz. Bir belgede sonsuz sayıda sayfa ve alt sayfa oluşturun, notlar alın ve belgelerinizi madde işaretli listeler, tablolar, kontrol listeleri ve daha fazlasıyla özetleyin. Görsel bir kişiyseniz, metninizi biçimlendirmek ve farklı bölümleri renk kodlamak için özelleştirilmiş seçenekler de mevcuttur. ?
En iyi yanı ne mi? Tüm bu alanlar, bir takımla çalışmak için gerçek zamanlı işbirliği araçlarıyla donatılmıştır. Ve sadece birkaç tıklama ile zihin haritanızdaki, Beyaz Tahta'daki veya Belge'nizdeki herhangi bir öğeyi bir göreve dönüştürün, takım üyelerine atayın ve son tarihleri ayarlayın.
Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız endişelenmeyin. ClickUp'ın 1.000'den fazla şablon içeren kitaplığı, günlük planlama, proje geliştirme ve proje zaman çizelgelerini yönetme ve proje durum raporlarıyla ilerlemeyi izleme için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Platforma web üzerinden ve tüm masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilir, koyu mod ve çevrimdışı çalışma desteği mevcuttur
- Klavye kısayolları ve Slash Komut menüsü, Çalışma Alanında gezinmeyi, içerik yüklemeyi ve uygun metin biçimlerini uygulamayı kolaylaştırır
- Özel alanlar ve durumlar, çoklu görünümler (ör. Liste, Kanban, Takvim, Gantt vb.), hatırlatıcılar ve görevleri planlama ve ilerlemeyi izleme için otomasyon gibi kapsamlı proje yönetimi işlevleri mevcuttur
- Gmail, Google Takvim, Google Drive, OneDrive ve Dropbox dahil 100'den fazla uygulama ile yerel entegrasyonlara sahiptir
- ClickUp Belgeleri için dışa aktarma seçenekleri arasında PDF, HTML, Markdown ve yazdırma bulunur
- ClickUp AI, Çalışma Alanınızın her yerinden erişilebilir olup notları özetlemenize, fikirler üretmenize, yazılı içeriğinizi geliştirmenize ve hatta metin bloklarından görevler oluşturmanıza yardımcı olur
- Kapsamlı bilgi bankası, video eğitimleri, web seminerleri ve blog gönderileri, başlangıç yapmanıza ve özelliklerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur
ClickUp sınırlamaları
- Çok sayıda özelliği nedeniyle, bazı yeni kullanıcılar ClickUp'ı zor bulabilir
- Tüm görünümler mobil uygulamada (henüz!) mevcut değildir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. OmniOutliner
OmniOutliner, bilgileri düzenlemek ve basit projeleri madde işaretleriyle planlamak için kullanılan bir ana hat belirleme aracıdır. Farklı öğeler arasındaki bağlantıları daha kolay görebilmeniz için çok katmanlı ana hatlar oluşturun. Ana hatlarınıza notlar ekleyin ve herhangi bir öğeye resim, ses, video ve PDF ekleyin.
Öğrenci, yazar veya küçük bir takımın yöneticisi olun, OmniOutliner fikirlerinizi ve görevlerinizi iyi yapılandırılmış ve yönetilebilir tutmak için kullanışlı bir proje yönetimi uygulamasıdır.
OmniOutliner'ın en iyi özellikleri
- Dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak için dikkat dağıtıcı unsurları gizleme modunu kullanarak araç çubuklarını ve kenar çubuklarını gizleyin
- Anahatları filtreleyerek yalnızca belirli bir anahtar kelimeyi içeren satırları görüntüleyin
- Çalışma alanınızda gezinmek ve çeşitli özelliklere erişmek için özel klavye kısayolları ayarlayın
- Belgenizin altındaki bilgi çubuğu ile taslağınızdaki satır, kelime ve karakter sayısını izleyin
- Anahatlarınızı düz metin, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel ve PowerPoint dahil olmak üzere birçok biçime aktarın
- İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Hollandaca ve İtalyanca dahil 10'dan fazla dili destekler
OmniOutliner sınırlamaları
- Web uygulaması yok
- Yalnızca Mac ve iOS cihazlarda erişilebilir
- Ücretsiz plan yok (sadece 14 günlük deneme)
- Pahalı ücretli planlar
OmniOutliner fiyatlandırması
- Essentials (Mac): 19,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Pro (Mac): 99,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Essentials (iPhone ve iPad): 19,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Pro (iPhone ve iPad): 49,99 $ (tek seferlik ödeme)
- Pro abonelik (Mac, iPhone ve iPad): 4,99 $/ay
OmniOutliner puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: Yorum yok
3. Scrivener
Scrivener, uzun içeriklerin taslağını oluşturmak ve taslaklarını hazırlamak için kapsamlı bir yazma aracıdır. Yazınızı küçük parçalara bölmenize ve yazarken bunları karıştırmanıza olanak tanır.
Tutarlılığı sağlamak için işinizin farklı bölümlerini karşılaştırmanız mı gerekiyor? Yerel düzenleyici, dört adede kadar belgeyi yan yana görüntülemenizi sağlar.
Ayrıca, kolayca başvurulabilmesi için ilgili belgeleri koleksiyonlar halinde bir araya getirir. Bu özellikler Scrivener'ı yazarlar, romancılar, araştırmacılar, gazeteciler ve senaristler için ideal bir araç haline getirir.
Scrivener'ın en iyi özellikleri
- Tek seferlik ödeme ile tüm özelliklerin kilidini açın ?
- Outliner aracını kullanarak metninize yapılandırılmış bir genel bakış elde edin, kelime sayısını ve diğer meta verileri inceleyin ve gerektiğinde bölümleri yeniden düzenleyin
- Tüm belge veya belirli bölümler için yazma hedefleri belirleyin ve yazarken kelime ve karakter sayınızı izleyin
- Dikkatinizi dağıtan unsurları bloklamak ve yazmaya odaklanmak için tam ekran moduna geçin
- Yeni proje bölümlerinde çalışmak için özel simgelerle özel şablonlar oluşturun
- Bitmiş işlerinizi Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB veya Kindle'a aktarın
Scrivener sınırlamaları
- Yalnızca Windows, macOS ve iOS'ta kullanılabilir
- Web uygulaması yok
- Zor öğrenme süreci
- Ücretsiz plan yok (sadece 30 günlük deneme)
Scrivener fiyatlandırması
- Scrivener for Windows: 59,99 $
- Scrivener for Mac: 59,99 $
- Scrivener for iOS: 23,99 $
Not: Her platform için ayrı bir lisans satın almanız gerekir.
Scrivener puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (81 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (188 yorum)
4. Dynalist
Dynalist, düşüncelerinizi ve görevlerinizi madde işaretli listeler kullanarak düzenleyen sezgisel bir not alma aracıdır. Sonsuz sayıda iç içe liste oluşturun, listeleri daraltın ve genişletin, belirli bir fikre odaklanın ve düzenleme için etiketler ve renk kodları kullanın.
Ayrıca, arama ve filtreleme araçları belirli bilgileri bulmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Notlarınızı yönetmek, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmak ve basit yapılacaklar listelerini takip etmek isteyen bir "mermi düşünür" iseniz, Dynalist tam size göre bir uygulama.
Dynalist'in en iyi özellikleri
- Sınırsız öğe ve belge oluşturabilmenizi sağlayan cömert ücretsiz plan
- Web, masaüstü (Mac, Windows, Linux) ve mobil (Android ve iOS) üzerinden kullanılabilir
- Maddeleri hızlıca kontrol listelerine veya numaralı listelere dönüştürün
- Ek bilgi için her maddeye notlar ekleyin
- Gezinme, metin biçimlendirme ve arama eylemleri için özel klavye kısayolları oluşturun
- Dynalist'teki tarihlerinizi Google Takvim ile yerel entegrasyon aracılığıyla senkronize edin ?
- Esnek paylaşım izinlerini ve takımınızla ortak düzenlemeyi destekler
Dynalist sınırlamaları
- Yüklemeler 50 MB boyut ile sınırlıdır
- Yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi özelliği yoktur
- Dışa aktarma seçenekleri, diğer ana hat belirleme araçlarına kıyasla OPML, düz ve biçimlendirilmiş metin ile sınırlıdır
Dynalist fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: 9,99 $/ay
Dynalist puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (4 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (34 yorum)
5. Taskade
Taskade, not alma, görev yönetimi ve takım iletişimi özelliklerini kullanımı kolay bir arayüzde bir araya getiren bir verimlilik aracıdır. İş akışlarını kolaylaştırmak isteyen bireyler ve küçük takımlar için idealdir.
Taskade ile notlarınızı ve görevlerinizi listeler, panolar (Kanban), zihin haritaları ve organizasyon şemaları olarak görüntüleyebilir, böylece bilgileri tercih ettiğiniz stilde görselleştirebilirsiniz.
Taskade'in en iyi özellikleri
- Sezgisel arayüz ve duyarlı müşteri desteği ekibi
- Taskade'e bir web uygulaması ve Windows, MacOS, Linux, iOS ve Android dahil olmak üzere tüm büyük platformlardan erişin
- Farklı takımları barındıracak birden fazla çalışma alanı oluşturun ve bu takımlar içindeki belirli projeler için alt alanlar oluşturun
- Görev listesi oluşturun, öğeleri takımınıza atayın, son tarihleri ayarlayın ve ilerlemeyi takip edin
- Yorumlar, sohbet ve video görüşmeleriyle takımınızla işbirliği yapın
- Bullet journal, etkinlik planlama, takım inceleme kontrol listesi ve SWOT analizi dahil olmak üzere farklı kullanım durumları için Taksade'nin 500'den fazla şablonundan herhangi birini kullanın
Taskade sınırlamaları
- Çevrimdışı çalışamıyor
- Az sayıda entegrasyon
- Ücretsiz plan, entegrasyonlara erişimi kısıtlar
Taskade fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Başlangıç: Aylık 8 $ (maksimum 3 kullanıcı)
- Artı: Aylık 16 $ (en fazla 5 kullanıcı)
- Pro: Aylık 19 $ (maksimum 10 kullanıcı)
- İş: Aylık 49 $ (maksimum 25 kullanıcı)
- Ultimate: 99 $/ay (maksimum 50 kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Taskade puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (28 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (46 yorum)
6. MindNode
MindNode, fikirleri görsel olarak yakalamak ve düzenlemek için bir zihin haritalama aracıdır. Beyin fırtınası yapmak, not almak ve basit projeler planlamak için mükemmeldir — merkezi bir fikirle başlayın ve ilgili fikirlerle dallara ayrılın.
Renkli ve canlı zihin haritaları, süreci sezgisel ve keyifli hale getirir. Bu, kişisel kullanım için harika olsa da, profesyonel ve işle ilgili ayarlar için en uygun seçenek olmayabilir.
MindNode'un en iyi özellikleri
- Mac, iPhone, iPad ve hatta Apple Watch dahil tüm Apple cihazlardan erişilebilir
- Zihin haritanızın dallarına resimler ve bağlantılar ekleyin
- Odak modu ile aynı anda belirli dallar üzerinde çalışın
- Zihin haritası düğümlerini görevlere dönüştürün
- Apple Hatırlatıcılar uygulamanızla senkronizasyon sağlayarak görevlerin son tarihlerini takip edin ve tamamlandıkça işaretleyin ✔️
- Zihin haritalarınızı düz metin, DOCX, PDF, görüntü, Markdown ve RTF dosyalarına aktarın
MindNode sınırlamaları
- Windows ve Android cihazları desteklemez
- Anahtar özellikler ücretsiz planda kilitlidir
- Sınırlı tema seçenekleri
MindNode fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Artı: 2,49 $/ay
MindNode puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (32 yorum)
- Capterra: 4. 8/5 (15 yorum)
7. Workflowy
Workflowy, notlarınızı, yapılacak işlerinizi, fikirlerinizi ve daha fazlasını madde işaretli listeler kullanarak tek bir sonsuz alanda tutan minimalist bir taslak yazılımıdır. Herhangi bir noktaya yakınlaştırarak onu kendi belgenizmiş gibi ele alabilirsiniz, bu da çalışma alanınızı düzenli ve odaklanmış tutar.
Basit ve anlaşılır bir düzenlemeyi tercih eden kişiler için idealdir. Ancak, sadeliği herkese uygun olmayabilir. Ayrı klasörler kullanmayı tercih ediyorsanız veya gelişmiş takım özelliklerine ihtiyacınız varsa, diğer güçlü araçları keşfetmek isteyebilirsiniz.
Workflowy'nin en iyi özellikleri
- Masaüstü (Windows, MacOS ve Linux) ve mobil (Android ve iOS) cihazların yanı sıra web üzerinden de çalışır
- Ekmek kırıntıları ve klavye kısayollarını kullanarak alanınızda gezinin
- Sayfanızın belirli bölümlerine odaklanmak için madde işaretlerini daraltın
- Daha kolay düzenleme ve arama için madde işaretlerinizi (yani sayfaları) etiketlemek için hashtag'ler kullanın
- Basit görevleri yönetmek için madde listesi görünümünden Kanban panosuna geçin
- Tek bir örnekte düzenleme yaparak bir sayfanın birden çok kopyasını güncelleyin
Workflowy sınırlamaları
- Az sayıda entegrasyon
- Sınırlı biçimlendirme seçenekleri
- Ücretsiz plan, ayda 250 madde ile sınırlıdır
Workflowy fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: 4,99 $/ay
Workflowy puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (22 yorum)
- Capterra: 4. 6/5 (10 yorum)
8. xTiles
xTiles, görevleri ve notları yönetmek için kullanılan, döşeme tabanlı bir taslak oluşturma aracıdır. Her zamanki liste veya hiyerarşi yerine, yeniden boyutlandırılabilir ve taşınabilir döşemelerle dolu özelleştirilebilir bir ızgara elde edersiniz. Her döşeme notlar, resimler ve görevler içerir, böylece bilgileri düzenlemek kolaylaşır.
Ayrıca, kutuları renk kodlarıyla işaretlemek, düzenleme ve gezinmeyi kolaylaştırır. Düşünceleri düzenlemek, kaynakları yönetmek ve projeler planlamak için basit ve estetik bir yol arayan öğrenciler, serbest çalışanlar ve yaratıcı takımlar için idealdir.
xTiles'ın en iyi özellikleri
- Yeni başlayanlar için minimum öğrenme eğrisi
- Web'in yanı sıra Windows, Android, MacOS ve iOS cihazlardan erişilebilir
- Sürükle ve bırak arayüzü, kutucukları düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getirir
- Unsplash ile entegre olarak, işiniz için kullanabileceğiniz devasa bir görüntü kitaplığı sunar
- Eğik çizgi komut menüsü, görev ekleme, dosya yükleme veya tablo oluşturma gibi eylemleri kolayca gerçekleştirmenizi sağlar
- Verimlilik, beyin fırtınası, haftalık planlama ve kişisel gelişim gibi kategorileri kapsayan geniş bir şablon aralığına sahiptir
xTiles sınırlamaları
- Karmaşık projeleri yönetemiyor musunuz?
- Ücretsiz plan 1.000 blokla sınırlıdır (yani metin, resim, video, bağlantı vb.)
- Dışa aktarma seçenekleri Markdown, PDF ve PNG ile sınırlıdır
xTiles fiyatlandırma
- Ücretsiz plan
- Personal Pro: Aylık 10 $
- Takım: Üye başına aylık 10 $
xTiles puanları ve yorumları
- G2: 5. 0/5 (10 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (11 yorum)
9. Checkvist
Checkvist, minimalist bir arayüz ve klavye öncelikli navigasyonu ön plana çıkaran bir görev yönetimi yazılımıdır. Klavye ve fare arasında geçiş yapmadan tüm fonksiyonlarını yerine getirerek notlarınızı, fikirlerinizi ve planlarınızı kolayca yazabilirsiniz. Organizasyon ve verimliliklerini artırmak için basit bir not alma ve görev yönetimi aracı arayan klavye meraklıları için mükemmeldir.
Checkvist'in en iyi özellikleri
- Ücretsiz planda sınırsız listeye sahip olun ve uygun fiyatlı ücretli planlara kolayca yükseltin
- E-posta yoluyla görev eklemenizi sağlar
- Takım üyelerine görevler atayın, öncelikler ve son teslim tarihleri belirleyin ve proje takvimini izleyin
- Güçlü arama özelliği ve filtreleri kullanarak anahtar bilgileri ve ayrıntıları arayın
- Dropbox, Google Takvim, Jira ve Zapier ile entegre
- Duyarlı ve yardımcı bir müşteri desteği ekibi vardır
Checkvist sınırlamaları
- Masaüstü uygulaması yok
- Mobil uygulamada anahtar özellikler eksik
- Planlanan görevler için hatırlatıcı yok
Checkvist fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: Kişi başına aylık 3,90 $
- Pro takım: 6,90 $/ay kişi başına
Checkvist puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (53 yorum)
10. Roam Research
Roam Research (Workflowy'ye benzer), geleneksel çalışma alanlarına ve klasörlere dayanmayan bir not alma uygulamasıdır. Çoğu kullanıcı , PARA (Projeler, Alan, Kaynaklar ve Arşivler) yöntemini kullanarak iş akışlarını düzenler.
Roam'un öne çıkan özelliği, madde işaretlerini (diğer adıyla "bloklar") birbirine bağlamak için kullandığı çift yönlü bağlantıdır. Bu, Blok A'dan Blok B'ye bir bağlantı oluşturduğunuzda, Roam'un otomatik olarak Blok B'den Blok A'ya geri bir bağlantı oluşturduğu anlamına gelir.
Bu, kolay gezinme için birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturur. Hafızayı güçlendirmeye yardımcı olduğu, eleştirel düşünmeyi teşvik ettiği ve daha derin bir anlayış sağladığı için akademisyenler, mühendisler ve teknoloji uzmanları arasında karmaşık araştırmalar için mükemmel bir araçtır.
Roam Research'ün en iyi özellikleri
- Roam'a web tarayıcısı, Android, Windows, iOS, MacOS ve Linux üzerinden erişin
- Notlarınızın farklı bölümlerine odaklanmak için madde işaretlerini daraltın
- Daha iyi düzenleme ve arama için notlarınızı etiketleyin
- Notlarınızın bir haritasını ve bunların grafik genel bakış özelliği ile nasıl birbirine bağlandığını görün
- Günlük notlar kullanarak günlük düşüncelerinizi ve fikirlerinizi günlüğünüze yazın
Roam Research sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- Yerel entegrasyonlar yok
- Sınırlı biçimlendirme ve işbirliği özellikleri
Roam Research fiyatlandırması
- Pro: Aylık 15 $
- Believer: 500 $/5 yıl
Roam Research puanları ve yorumları
- G2: Yorum yok
- Capterra: 4. 3/5 (16 yorum)
Kaosu Netliğe Dönüştürmek için En İyi Outliner Uygulamasını Seçin
İşte size fikirlerinizi, notlarınızı ve görevlerinizi düzenlemenize yardımcı olacak ve kişisel ve takım verimliliğinizi artıracak en iyi 10 ana hat belirleme uygulaması. Hala emin değilseniz, hangilerinin size en uygun olduğunu görmek için deneyin. Kapsamlı proje yönetimi işlevlerine sahip esnek bir bulut ana hat belirleyici arıyorsanız, ClickUp'ı mutlaka denemelisiniz. Başlamak için ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına kaydolun! ?