2025'te Hayatı Daha Kolay ve Verimli Hale Getirecek 10 Harika Uygulama

En harika şeyler, en büyük nerdler tarafından yaratılır. Harika uygulamalar söz konusu olduğunda, tüm teknoloji meraklılarına selamlar göndermek istiyoruz. ?
"Havalı çocuklar"ı unutun. Hayat oyununda, oyun öncesi toplantılarımızda hedefimize ulaşmanın en iyi yolunu bulmamıza yardımcı olacak kişiler teknoloji meraklılarıdır. Hatta, teknoloji geliştiricilerini desteklemek için bir tezahürat grubu bile kurardık. "1-2-3-4, siz uygulamaları yapın, biz daha fazlasını istiyoruz!" ?
Aşağıda, hemen indirebileceğiniz en havalı 10 uygulamayı övüyoruz. Hadi, uygulamaları indirin!
Harika uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?
Harika uygulamalar, bir sorunu çözmenize, bir hedefe ulaşmanıza veya bir projeyi gerçekleştirmenize yardımcı olur. İster egzersiz hedeflerinize ulaşmak, ister işteki görevlerinizi öncelik sırasına koymak, ister en son haberleri takip etmek, ister daha yaratıcı olmak olsun, doğru uygulama kontrolü ele almanızı sağlar.
Uygulamalar çevrimiçi olsa da, en iyi uygulamalar hedeflerinize çevrimdışı olarak ulaşmanıza yardımcı olur.
kullanabileceğiniz 10 Harika Uygulama
Hedeflerinizi belirlemeye başlayın ve bunları tek tek gerçekleştirmeye hazır olun. ?
Bu 10 uygulama sizi yüksek başarıya ulaştırabilir ve günlük hayatınızı kolaylaştırabilir. Uygulamaları favori platformlarınızdan indirin (çoğu iOS ve Android için mevcuttur) ve kullanmaya başlayın.
1. ClickUp
En az sayıda uygulamayla en iyi sonuçları almak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. ?
ClickUp, tüm uygulamaların yerini alacak bir verimlilik uygulamasıdır. Görev yönetimi, yapılacaklar listesi, zaman takibi, bütçeleme, raporlama ve etkileşimli beyaz tahta gibi özellikler sunar. Bunlar , ClickUp'ı benzersiz kılan avantajlardan sadece birkaçıdır.
Bu, hem iş hayatınızda hem de kişisel hayatınızda projeler planlamak için en iyi uygulamadır. Bir sonraki müşteri projenizin iş kapsamını belirleyebilir, fitness hedeflerinizi takip edebilir, blogunuz için bir içerik takvimi oluşturabilir, mükemmel daireyi bulabilir, ev işleri grafiği oluşturabilir, tatil partinizi planlayabilir, iş aramalarınızı izleyebilir veya evinizin tadilatına başlayabilirsiniz. Tüm bunları yapmanıza yardımcı olacak şablonlar da mevcuttur. ?
ClickUp'ın özellikleri, hedeflerinizi belirlemenize ve ulaşmanıza yardımcı olmak ve bu süreçteki her dönüm noktasını izlemek için tasarlanmıştır. Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olacak otomasyonlar bile vardır.
ClickUp'ı web uygulaması olarak veya iPhone ve Android için mobil uygulama olarak edinebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Görev yönetimi şablonları : Her türlü projeyi adım adım tamamlamanıza yardımcı olacak binlerce hazır görev listesi mevcuttur. Şablonlar verimliliğinizi artırır ve proje organizasyonunuzu iyileştirir. Ayrıca tamamen özelleştirilebilir olduğundan, gerektiğinde görevleri kaldırabilir veya ekleyebilirsiniz
- Yerleşik AI: ClickUp AI, ilk rol tabanlı AI asistanıdır. Bu AI aracı, yüzlerce farklı işle ilgili görevler üzerinde eğitilmiştir ve onu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak öneriler sunar
- Hedef belirleme: Yapılacaklar listenizi oluşturmadan önce bir hedefiniz olmalıdır. ClickUp hedef belirleme özelliği, kişisel veya profesyonel hedeflerinizi belirlemenize ve bu hedeflere ulaşma yolundaki dönüm noktalarını izlemenize yardımcı olur
- Zaman takibi: Her görevin tamamlanması için geçen süreyi takip ederek zamanınızı nasıl harcadığınızı anlayabilir ve gelecekteki planlarınızı iyileştirebilirsiniz
ClickUp sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi: ClickUp çok zengin özelliklere sahip olduğu için, birçok kullanıcı uygulamanın tüm özelliklerini öğrenmenin zaman aldığını belirtiyor
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)
2. Habitica
Bir video oyununda bir sonraki seviyeye geçmek için son derece motive olmanıza rağmen egzersiz yapmak, yemek planı hazırlamak veya dolabınızı temizlemek için motivasyon bulamıyorsanız, günlük görevlerinizi daha eğlenceli hale getirmeniz gerekir. Gamification'a giriş yapın. ?
Habitica, en sevdiğiniz video oyununu oynamaya devam etmeniz için sizi motive eden ödülleri kullanarak sağlıklı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. Diş ipi kullandığınızda, spor salonuna gittiğinizde veya bir parça meyve yediğinizde, bunu uygulamada işaretleyerek altın ve diğer ödüller (zırh, evcil hayvanlar ve sihirli güçler gibi) kazanabilirsiniz.
Ardından bu altınları uygulama içi satın alımlarda kullanabilir veya kendiniz için belirlediğiniz özel ödüller (favori TV programınızı izleme veya en sevdiğiniz atıştırmalığı yeme gibi) satın alabilirsiniz.
Habitica, Apple App Store ve Google Play Store'da mevcuttur.
Habitica'nın en iyi özellikleri
- Alışkanlık izleme: Hedeflerinizi ve oluşturmak istediğiniz sağlıklı alışkanlıkları ekleyin, ardından tamamladıkça işaretleyin
- Ödüller ve cezalar: Kontrol listenizi tamamladıkça oyunda ilerleyin veya tembel olduğunuz günlerde ödüllerinizi kaybedin
- Özel ödüller: Sizi en çok motive eden şeylere göre kendi ödüllerinizi belirleyin, ardından günlük görevlerinizi tamamlayarak kazandığınız altınlarla satın alın
Habitica sınırlamaları
- Bildirim sorunları: Bazı kullanıcılar, uygulamada doğru şekilde ayarlamış olmalarına rağmen günlük bildirimleri almadıklarını veya bildirimleri yanlış zamanlarda aldıklarını bildiriyorlar
- Gecikme süreleri: Bazı kullanıcılar yeni alışkanlıklar eklerken gecikme süreleri yaşayabilir veya aynı yapılacaklar listesi öğelerini birden çok kez işaretlemek zorunda kalabilir
Habitica fiyatlandırması
- Ücretsiz
Habitica puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
3. ChatGPT
Her zaman bir robotla arkadaş olmak, sanki fütüristik bir bilim kurgu filmindeymiş gibi hissetmek istediyseniz, geleceğiniz şimdi başlıyor. ChatGPT'nin robot kolları ve bacakları olmayabilir, ancak soruları yanıtlayabilir ve konuşma yapabilir, bu nedenle bu uygulama robot arkadaşınız olmak için hazır ve sizi bekliyor. ?
Bu AI aracını araştırma, yazma, kodlama ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. ChatGPT'yi işinizde kullanmanın benzersiz yollarını keşfetmek için, denemek üzere bir ChatGPT komut listesi hazırlayabilirsiniz. Ne sorarsanız sorun, ChatGPT size bir cevap verecektir, yani tek sınır hayal gücünüzdür.
ChatGPT bir web uygulaması olarak başladı, ancak artık Apple Store'dan iPhone uygulaması olarak da kullanılabilir.
ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Araştırma: ChatGPT'ye ihtiyacınız olan cevapları sorarak araştırma sürecinizi hızlandırın. Chatbot'u kullanarak squat'ın doğru şekilde nasıl yapılacağını, akşam yemeğinde ne pişireceğinizi veya bir sonraki tatilinizde nereye gideceğinizi öğrenebilirsiniz
- Yaratıcı beyin fırtınası: Misafir yatak odasını dekore etmek için fikir bulmakta zorlanıyor veya bir sonraki sunumunuzu tamamlamaya çalışıyor olsanız da, ChatGPT ihtiyacınız olan ilhamı bulmanıza yardımcı olabilir
- AI yazma: Dilbilgisi ve imla kurallarını kontrol edebilir veya ChatGPT'yi bir AI yazma aracı olarak kullanarak e-postalar, blog gönderileri, haber bültenleri, şiirler, şarkı sözleri ve daha fazlasını sıfırdan oluşturabilirsiniz
- AI kod tamamlama: ChatGPT'yi bir AI kod aracı olarak kullanın, bir kodun neden çalışmadığını sorun veya sıfırdan yeni bir kod yazmasını isteyin
ChatGPT sınırlamaları
- Android uygulaması yoktur: Şu anda ChatGPT, yalnızca iPhone ve iPad için iOS uygulaması sunmaktadır. Android kullanıcıları web tabanlı uygulamayı kullanmak zorundadır
- Gerçek hatalar: Birçok kullanıcı, ChatGPT'nin verdiği cevapların ve yazdığı içeriğin yanlış bilgiler içerebileceğini bildirmiştir, bu nedenle gerçeklerin doğrulanması gerekmektedir
- Genel içerik: ChatGPT'yi beyin fırtınası yapmak veya yazmak için kullandığınızda, oluşturduğu içerik orijinal olmayabilir veya tekrarlayıcı olabilir. Orijinal fikirler üretmesi için daha spesifik komutlar kullanmanız gerekebilir
ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (275+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)
4. Otter. ai
Otter.ai'yi kullanmak, sizi takip eden ve gününüzün en önemli bilgilerini not alan bir sekreteriniz olması gibidir. ?
Bu AI uygulaması, toplantılarınızda veya derslerinizde notlar alarak transkripsiyon hizmeti sunmak için tasarlanmıştır. Otter botu ve grubunuzdaki diğer kişilerle sohbet bile edebilirsiniz. Böylece, kaçırdığınız bir şey olursa soru sorabilir ve Otter.ai size yardımcı olabilir.
Bu uygulama, web veya mobil uygulama olarak mevcuttur.
Otter. ai en iyi özellikler
- Toplantı notları: Katıldığınız tüm toplantıların veya kaydettiğiniz sesli notların tam metinlerini alın
- Özetler: Anahtar noktaları bir bakışta görün
- Slayt yakalama: Sunum slaytlarını toplantı notlarınıza otomatik olarak ekleyin
- Sohbet: Otter.ai'ye toplantı hakkında sorular sorun ve anında açıklama alın
Otter. ai sınırlamaları
- Düzenlemesi zor: Birçok kullanıcı, transkriptlerin düzenlemesinin zor olduğunu ve orijinal metne geri dönebileceğini veya yaptığınız değişikliklere göre ek yanlış düzenlemeler yapabileceğini bildirmiştir
- Arka plan gürültüsüyle ilgili sorunlar: Otter. ai, tek hoparlörlü sessiz ortamlarda en iyi şekilde çalışır. Gürültülü ortamlarda veya insanların birbirlerinin sözünü keserek konuştuğu toplantılarda kafa karıştırıcı veya sınırlı transkripsiyonlar oluşturabilir
Otter. ai fiyatlandırma
- Temel: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Otter. ai puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (110+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)
5. Discord
Çoğu sosyal medya platformunun teşvik ettiği yüzeysel iletişimden (sonsuz beğeni akışı, tek satırlık mesajlar, memler ve GIF'ler) bıktıysanız, Discord ile arkadaşlık kurmanın zamanı geldi. ?
Bu ücretsiz, basit uygulama, sosyal ağınızdaki kişilerle daha yakın ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Çoğu sosyal medya uygulamasında olduğu gibi, hayatınızın önemli anlarını tüm internetin görmesi için paylaşmak yerine, Discord ile gizli gruplar oluşturabilir, ilgi duyduğunuz konular hakkında sohbetler başlatabilir, çevrimiçi olarak takılan arkadaşlarınıza katılabilir ve gerçek zamanlı konuşmalar yapabilirsiniz.
Discord, masaüstü bilgisayarlar ve iOS, Linux, Microsoft Windows ve Android mobil cihazlarda kullanılabilir.
Discord'un en iyi özellikleri
- Video, sesli ve metin sohbeti: Video görüşmeleri düzenleyebilir, sesli notlar paylaşabilir veya metinler gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınız çevrimiçi ve sohbet halindeyken istediğiniz zaman sohbete katılabilirsiniz
- Temalı kanallar: Uygulama, oynamaktan vazgeçemediğiniz video oyunu veya takıntılı olduğunuz gerçek suç dizisi gibi herhangi bir konu hakkında temalı sohbetler oluşturmanıza olanak tanır ?️
- Büyük oyuncu topluluğu: Discord, başlangıçta video oyuncuları için oluşturuldu ve hala güçlü bir topluluğu var. Favori oyununuzla tutkulu insanlarla tanışabilir ve birlikte yayın yapabilirsiniz ?
Discord sınırlamaları
- Sorunları filtreleyin: Discord'da bir uygunluk filtresi vardır, ancak kullanıcılar bu filtrenin genellikle grafik içeriği algılamadığını ve güvenli içeriği filtrelemeye çalıştığını bildirmiştir
- Dağınık kullanıcı arayüzü: Birçok kullanıcı, metin mesajlaşma için yeni kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı ve dağınık olduğunu ve diğer uygulamalara kıyasla istediğiniz sohbeti bulmak için ekstra adımlar gerektirdiğini şikayet ediyor
Discord fiyatlandırması
- Ücretsiz
Discord derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
6. Raindrop
Merak etmeyin, bu başka bir hava durumu uygulaması değil. ?️
Raindrop, çevrimiçi makaleleri, videoları, fotoğrafları ve web sayfalarını kaydederek daha sonra bunlara başvurabilmenizi sağlayan bir yer imi yöneticisidir.
Yaratıcı kişiler için en iyi ücretsiz uygulama, çünkü size ilham veren her şeyi kaydedebilir ve içeriğinizi farklı ilgi alanlarınız ve projeleriniz için klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Denemek istediğiniz akşam yemeği tarifleri için bir tane, sevdiğiniz egzersizler için bir tane ve doodle'larınıza yakışacak saç kesimleri için bir tane oluşturun. ?
Raindrop, iPhone ve iPad'ler için Apple App Store'dan, Android cihazlar için Google Play'den ve Chrome, Safari, Firefox ve Edge tarayıcı uzantısı olarak uygulamanın web sitesinden indirilebilir.
Raindrop'un en iyi özellikleri
- Koleksiyonlar: Yer imlerinizi hobilerinize, projelerinize ve ilgi alanlarınıza göre klasörler halinde düzenleyerek içeriği daha kolay bulun
- Tam metin arama: Aradığınızı hızlıca bulmak için kaydettiğiniz tüm içerikte anahtar kelimelerle arama yapın
- Kalıcı kitaplık: Makaleleri kalıcı kitaplığınıza kaydedin, içerik çevrimiçi olarak kaldırılsa bile Raindrop'ta bunlara erişebilirsiniz
Raindrop sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde bazı en iyi özellikler yoktur: Ücretsiz sürümde koleksiyonları kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak tam metin arama ve kalıcı kitaplık yalnızca ücretli sürümde mevcuttur
- Akıllı cihazlarda yavaş yükleme süreleri: Bazı Android kullanıcıları, uygulamanın yükleme sürelerinin yavaş olduğunu ve kullanırken bazen donduğunu şikayet ediyor. Birçoğu, mobil uygulamaya kıyasla masaüstü tarayıcı uzantısını kullanarak daha iyi bir deneyim yaşadığını bildiriyor
Raindrop fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Yıllık 28 dolar
Raindrop puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
7. Flipboard
Haberleri takip etmenin yeni bir yolunu denemek için Flipboard'u deneyin. ?
Bu uygulama, favori haberleriniz için Pinterest gibidir. The Atlantic, The New York Times veya Condé Nast Traveler gibi favori yayınlarınızdan makaleleri derlemenizi sağlar.
Uygulama, beğendiğiniz makalelere göre önerilerde bulunur. İlgi alanlarınıza veya benzer ilgi alanlarına sahip diğer kullanıcılara ait konuları takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz makaleleri kendi derginize kaydederek, bir sonraki tatiliniz için Google Haritalar'da seyahat destinasyonları bulabilirsiniz!
Flipboard'un en iyi özellikleri
- Haberleri keşfedin ve paylaşın: İlgilendiğiniz haberleri bulun ve diğer kişilerin daha kolay keşfedebilmesi için uygulamaya ekleyin
- Konuları ve kişileri takip edin: İlgilendiğiniz konuları ve kişileri takip ederek spor, seyahat veya teknoloji haberlerini takip edin.
- Hikayeleri toplayın: Sevdiğiniz hikayeleri kendi derginize ekleyin, böylece istediğiniz zaman onlara başvurabilirsiniz
Flipboard sınırlamaları
- Yorum izleme yok: Bazı kullanıcılar, yorum bölümünde genellikle kışkırtıcı veya ayrılıkçı yorumların yer aldığını ve bu yorumların neredeyse hiç izlenmediğini şikayet etmektedir
- Yavaş yükleme süreleri: Birçok kullanıcı, uygulamanın ilk paragraf önizlemesinden sonraki makaleleri yüklemesinin uzun sürdüğünü belirtiyor
Flipboard fiyatlandırması
- Ücretsiz
Flipboard puanları ve yorumları
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: Yorum bulunmamaktadır
8. Slite
İşleri nedeniyle ofis dışında çalışanlar için Slite, işlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. Bu uygulama, işinizin kolektif beyin gücünü depolayabileceğiniz bir bilgi tabanı görevi görür. ?
Anahtar kararları belgeleyebilir, fikirler ekleyebilir, geri bildirimde bulunabilir ve nerede olursanız olun önemli güncellemeleri alabilirsiniz. Hatta şirketinizin politikaları hakkında soruları yanıtlayabilen yerleşik yapay zeka özelliği de vardır. Böylece, tüm gün müşteri toplantılarınız olduğunda, bir fuarda olduğunuzda veya sadece evden çalıştığınızda, siz ve takımınız aynı sayfada kalabilirsiniz. ?
Slite'ın en iyi özellikleri
- Company Wiki: Tüm şirket bilgilerinizi ve çalışan kaynaklarınızı tek bir yerde, kolay erişilebilir bir şekilde saklayın
- Toplantı notları: Takım üyelerinin her zaman anahtar noktaları bulabilmesi için notlar oluşturun
- Süreç belgeleri: Şirketiniz veya takımınız için bir süreç oluşturduktan sonra, herkesin başvurabilmesi için belgeleri ekleyin
Slite sınırlamaları
- Mobil uygulamada özellikler eksik: Birçok kullanıcı, Apple ve Android cihazlardaki uygulamaların web uygulaması kadar çok özelliğe sahip olmadığını şikayet ediyor
- Dış paylaşım zor: Slite, belgeleri iç takımınızla paylaşmayı kolaylaştırsa da, bazı kullanıcılar belgeleri dış yüklenicilerle paylaşmanın zor olduğundan şikayet ediyor
Slite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $
Slite puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)
9. Feedly
Bu uygulama, hayat boyu öğrenenler için. Her konuda mümkün olduğunca fazla bilgi edindiğinizi biliyoruz. ?
Feedly, ilgilendiğiniz bilgileri bulmanıza ve geri kalanları filtrelemenize yardımcı olan, yapay zeka destekli bir haber akışı uygulamasıdır. Neyi bilmek istediğinizi söyleyin, uygulama internet üzerindeki yayınlardan makaleleri ve bilgileri toplasın.
Feedly'ye güvenilir kaynaklarınızı ve en çok aradığınız bilgileri öğretebilirsiniz. Bu harika uygulama, size web'in dört bir yanından üst düzey içgörüler ve anahtar noktalar sunar. Esasen, tl;dr ve makaleyi alırsınız, böylece göz atmak mı yoksa daha derinlemesine okumak mı istediğinize karar verebilirsiniz.
Feedly'nin en iyi özellikleri
- Filtrelenmiş haberler: Güvenilir kaynaklardan, sizin için özel olarak seçilmiş, sevdiğiniz konularda haberler alın
- Kolay paylaşım: Bir düğmeye tıklayarak makaleleri arkadaşlarınız, aileniz veya takımınızla paylaşın
- Gece modu: Koyu mod ile istediğiniz zaman rahatça okuyun
Feedly sınırlamaları
- Görüntü yükleme hataları: Bazı kullanıcılar, görüntülerin tam olarak yüklenmediğini veya ekranlarının boyutuna göre yanıt vermediğini bildirmiştir
- Yeni kaynakları yükleme yavaş: Diğer kullanıcılar, yeni bir haber kaynağı yüklemek istediklerinde uygulamanın yavaş çalıştığını ve uzun bekleme süresi olduğunu belirtiyor
Feedly fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 6 dolar
- Pro+: Aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin
Feedly puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (75+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)
10. Dubsado
Serbest çalışan biriyseniz, işin yoğunluğunu bilirsiniz. Müşterilerle görüşür, teklifler gönderir, program yapar, fatura keser, planlar yapar ve bunların arasında bir yerlerde, yapmanız gereken işi yaparsınız.
Dubsado, düzenli kalmanıza, müşterilerinizin bilgilerini yönetmenize ve yoğun işlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece faturalandırılabilir işlere odaklanabilirsiniz. Web uygulaması veya mobil uygulama olarak kullanılabilir; müşterileriniz bu uygulamayı toplantı planlamak, belgelere erişmek ve faturalarını ödemek için kullanabilir. Çünkü kendi kendine yeten bir müşteriden daha çok sevdiğimiz bir şey yoktur. ?
Dubsado'nun en iyi özellikleri
- Formlar: Dubsado formlarıyla, teklifleri ve sözleşmeleri hızlı bir şekilde gönderebilir veya potansiyel müşteri yakalama formlarını ve anketleri sitenize yerleştirebilirsiniz
- Planlama: Müşterilerinizin programınızı görmesine ve her iki tarafın da uygun olduğu randevuları almasına izin verin
- Faturalandırma: Fatura gönderebilir, bir ödeme işlemcisi bağlayabilir ve otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz, böylece manuel olarak takip etmek zorunda kalmazsınız
- Müşteri portalları: Müşterilerinizin masaüstü veya mobil cihazlarından oturum açabilecekleri, tekliflerini ve proje belgelerini görebilecekleri ve faturalarını ödeyebilecekleri kendi portallarını oluşturun
Dubsado sınırlamaları
- Sınırlı fatura fonksiyonları: Faturalandırma bu uygulamanın en önemli avantajlarından biri olmasına rağmen, kullanıcılar genellikle projeleriniz farklı şekilde faturalandırılıyorsa farklı fatura türleri ayarlamanın veya uluslararası müşterileriniz varsa birden fazla para biriminde fatura kesmenin zor olduğundan şikayet ederler
- Öğrenme eğrisi: Birçok kullanıcı, bu uygulamanın bazı özelliklerinin öğrenilmesinin zor olduğunu ve yardım bölümünün kullanıma başlamak için yeterli öğretici içermediğini bildirmiştir
Dubsado fiyatlandırması
- Başlangıç: Yıllık 200 $
- Premier: Yıllık 400 $
Dubsado puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (65+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
Sakin ve Soğukkanlı Kalın
Görevlerinizi planlamanıza, izlemenize ve önceliklendirmenize yardımcı olacak yüzlerce harika özelliğe sahip bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Başlamak ücretsizdir ve düğününüzden evinizin kapanışına, büyük bir terfi almanızı sağlayacak projeye kadar hayatınızın her dönüm noktasını planlamanıza yardımcı olacak şablonlar mevcuttur.
Ücretsiz bir ClickUp Çalışma Alanı oluşturun ve en havalı, en düzenli halinize dönüşmenize nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.