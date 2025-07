2025'te Hayatı Daha Kolay ve Verimli Hale Getirecek 10 Harika Uygulama

En harika şeyler, en büyük nerdler tarafından yaratılır. Harika uygulamalar söz konusu olduğunda, tüm teknoloji meraklılarına selamlar göndermek istiyoruz. ?

Harika uygulamalarda nelere dikkat etmelisiniz?

Harika uygulamalar, bir sorunu çözmenize, bir hedefe ulaşmanıza veya bir projeyi gerçekleştirmenize yardımcı olur. İster egzersiz hedeflerinize ulaşmak, ister işteki görevlerinizi öncelik sırasına koymak, ister en son haberleri takip etmek, ister daha yaratıcı olmak olsun, doğru uygulama kontrolü ele almanızı sağlar.

Uygulamalar çevrimiçi olsa da, en iyi uygulamalar hedeflerinize çevrimdışı olarak ulaşmanıza yardımcı olur.

kullanabileceğiniz 10 Harika Uygulama

Hedeflerinizi belirlemeye başlayın ve bunları tek tek gerçekleştirmeye hazır olun. ?

Bu 10 uygulama sizi yüksek başarıya ulaştırabilir ve günlük hayatınızı kolaylaştırabilir. Uygulamaları favori platformlarınızdan indirin (çoğu iOS ve Android için mevcuttur) ve kullanmaya başlayın.

En az sayıda uygulamayla en iyi sonuçları almak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. ?

ClickUp, tüm uygulamaların yerini alacak bir verimlilik uygulamasıdır. Görev yönetimi, yapılacaklar listesi, zaman takibi, bütçeleme, raporlama ve etkileşimli beyaz tahta gibi özellikler sunar. Bunlar , ClickUp'ı benzersiz kılan avantajlardan sadece birkaçıdır.

Bu, hem iş hayatınızda hem de kişisel hayatınızda projeler planlamak için en iyi uygulamadır. Bir sonraki müşteri projenizin iş kapsamını belirleyebilir, fitness hedeflerinizi takip edebilir, blogunuz için bir içerik takvimi oluşturabilir, mükemmel daireyi bulabilir, ev işleri grafiği oluşturabilir, tatil partinizi planlayabilir, iş aramalarınızı izleyebilir veya evinizin tadilatına başlayabilirsiniz. Tüm bunları yapmanıza yardımcı olacak şablonlar da mevcuttur. ?

ClickUp'ın özellikleri, hedeflerinizi belirlemenize ve ulaşmanıza yardımcı olmak ve bu süreçteki her dönüm noktasını izlemek için tasarlanmıştır. Tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olacak otomasyonlar bile vardır.

ClickUp'ı web uygulaması olarak veya iPhone ve Android için mobil uygulama olarak edinebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

: Her türlü projeyi adım adım tamamlamanıza yardımcı olacak binlerce hazır görev listesi mevcuttur. Görev yönetimi şablonları: Her türlü projeyi adım adım tamamlamanıza yardımcı olacak binlerce hazır görev listesi mevcuttur. Şablonlar verimliliğinizi artırır ve proje organizasyonunuzu iyileştirir. Ayrıca tamamen özelleştirilebilir olduğundan, gerektiğinde görevleri kaldırabilir veya ekleyebilirsiniz

Yerleşik AI: ClickUp AI , ilk rol tabanlı AI asistanıdır. Bu AI aracı , yüzlerce farklı işle ilgili görevler üzerinde eğitilmiştir ve onu en iyi şekilde nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak öneriler sunar

Hedef belirleme: Yapılacaklar listenizi oluşturmadan önce bir hedefiniz olmalıdır. ClickUp hedef belirleme özelliği, kişisel veya Yapılacaklar listenizi oluşturmadan önce bir hedefiniz olmalıdır. ClickUp hedef belirleme özelliği, kişisel veya profesyonel hedeflerinizi belirlemenize ve bu hedeflere ulaşma yolundaki dönüm noktalarını izlemenize yardımcı olur

Zaman takibi: Her görevin tamamlanması için geçen süreyi takip ederek zamanınızı nasıl harcadığınızı anlayabilir ve gelecekteki planlarınızı iyileştirebilirsiniz

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi: ClickUp çok zengin özelliklere sahip olduğu için, birçok kullanıcı uygulamanın tüm özelliklerini öğrenmenin zaman aldığını belirtiyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

2. Habitica

via Habitica

Bir video oyununda bir sonraki seviyeye geçmek için son derece motive olmanıza rağmen egzersiz yapmak, yemek planı hazırlamak veya dolabınızı temizlemek için motivasyon bulamıyorsanız, günlük görevlerinizi daha eğlenceli hale getirmeniz gerekir. Gamification'a giriş yapın. ?

Habitica, en sevdiğiniz video oyununu oynamaya devam etmeniz için sizi motive eden ödülleri kullanarak sağlıklı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. Diş ipi kullandığınızda, spor salonuna gittiğinizde veya bir parça meyve yediğinizde, bunu uygulamada işaretleyerek altın ve diğer ödüller (zırh, evcil hayvanlar ve sihirli güçler gibi) kazanabilirsiniz.

Ardından bu altınları uygulama içi satın alımlarda kullanabilir veya kendiniz için belirlediğiniz özel ödüller (favori TV programınızı izleme veya en sevdiğiniz atıştırmalığı yeme gibi) satın alabilirsiniz.

Habitica, Apple App Store ve Google Play Store'da mevcuttur.

Habitica'nın en iyi özellikleri

Alışkanlık izleme: Hedeflerinizi ve oluşturmak istediğiniz sağlıklı alışkanlıkları ekleyin, ardından tamamladıkça işaretleyin

Ödüller ve cezalar: Kontrol listenizi tamamladıkça oyunda ilerleyin veya tembel olduğunuz günlerde ödüllerinizi kaybedin

Özel ödüller: Sizi en çok motive eden şeylere göre kendi ödüllerinizi belirleyin, ardından günlük görevlerinizi tamamlayarak kazandığınız altınlarla satın alın

Habitica sınırlamaları

Bildirim sorunları: Bazı kullanıcılar, uygulamada doğru şekilde ayarlamış olmalarına rağmen günlük bildirimleri almadıklarını veya bildirimleri yanlış zamanlarda aldıklarını bildiriyorlar

Gecikme süreleri: Bazı kullanıcılar yeni alışkanlıklar eklerken gecikme süreleri yaşayabilir veya aynı yapılacaklar listesi öğelerini birden çok kez işaretlemek zorunda kalabilir

Habitica fiyatlandırması

Ücretsiz

Habitica puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

3. ChatGPT

via ChatGPT

Her zaman bir robotla arkadaş olmak, sanki fütüristik bir bilim kurgu filmindeymiş gibi hissetmek istediyseniz, geleceğiniz şimdi başlıyor. ChatGPT'nin robot kolları ve bacakları olmayabilir, ancak soruları yanıtlayabilir ve konuşma yapabilir, bu nedenle bu uygulama robot arkadaşınız olmak için hazır ve sizi bekliyor. ?

Bu AI aracını araştırma, yazma, kodlama ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. ChatGPT'yi işinizde kullanmanın benzersiz yollarını keşfetmek için, denemek üzere bir ChatGPT komut listesi hazırlayabilirsiniz. Ne sorarsanız sorun, ChatGPT size bir cevap verecektir, yani tek sınır hayal gücünüzdür.

ChatGPT bir web uygulaması olarak başladı, ancak artık Apple Store'dan iPhone uygulaması olarak da kullanılabilir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Araştırma: ChatGPT'ye ihtiyacınız olan cevapları sorarak araştırma sürecinizi hızlandırın. Chatbot'u kullanarak squat'ın doğru şekilde nasıl yapılacağını, akşam yemeğinde ne pişireceğinizi veya bir sonraki tatilinizde nereye gideceğinizi öğrenebilirsiniz

Yaratıcı beyin fırtınası: Misafir yatak odasını dekore etmek için fikir bulmakta zorlanıyor veya bir sonraki sunumunuzu tamamlamaya çalışıyor olsanız da, ChatGPT ihtiyacınız olan ilhamı bulmanıza yardımcı olabilir

AI yazma: Dilbilgisi ve imla kurallarını kontrol edebilir veya ChatGPT'yi bir Dilbilgisi ve imla kurallarını kontrol edebilir veya ChatGPT'yi bir AI yazma aracı olarak kullanarak e-postalar, blog gönderileri, haber bültenleri, şiirler, şarkı sözleri ve daha fazlasını sıfırdan oluşturabilirsiniz

AI kod tamamlama: ChatGPT'yi bir ChatGPT'yi bir AI kod aracı olarak kullanın, bir kodun neden çalışmadığını sorun veya sıfırdan yeni bir kod yazmasını isteyin

ChatGPT sınırlamaları

Android uygulaması yoktur : Şu anda ChatGPT, yalnızca iPhone ve iPad için iOS uygulaması sunmaktadır. Android kullanıcıları web tabanlı uygulamayı kullanmak zorundadır

Gerçek hatalar: Birçok kullanıcı, ChatGPT'nin verdiği cevapların ve yazdığı içeriğin yanlış bilgiler içerebileceğini bildirmiştir, bu nedenle gerçeklerin doğrulanması gerekmektedir

Genel içerik: ChatGPT'yi beyin fırtınası yapmak veya yazmak için kullandığınızda, oluşturduğu içerik orijinal olmayabilir veya tekrarlayıcı olabilir. Orijinal fikirler üretmesi için daha spesifik komutlar kullanmanız gerekebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (275+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (15+ yorum)

4. Otter. ai

Otter.ai'yi kullanmak, sizi takip eden ve gününüzün en önemli bilgilerini not alan bir sekreteriniz olması gibidir. ?

Bu AI uygulaması, toplantılarınızda veya derslerinizde notlar alarak transkripsiyon hizmeti sunmak için tasarlanmıştır. Otter botu ve grubunuzdaki diğer kişilerle sohbet bile edebilirsiniz. Böylece, kaçırdığınız bir şey olursa soru sorabilir ve Otter.ai size yardımcı olabilir.

Bu uygulama, web veya mobil uygulama olarak mevcuttur.

Otter. ai en iyi özellikler

Toplantı notları: Katıldığınız tüm toplantıların veya kaydettiğiniz sesli notların tam metinlerini alın

Özetler: Anahtar noktaları bir bakışta görün

Slayt yakalama: Sunum slaytlarını toplantı notlarınıza otomatik olarak ekleyin

Sohbet: Otter.ai'ye toplantı hakkında sorular sorun ve anında açıklama alın

Otter. ai sınırlamaları

Düzenlemesi zor: Birçok kullanıcı, transkriptlerin düzenlemesinin zor olduğunu ve orijinal metne geri dönebileceğini veya yaptığınız değişikliklere göre ek yanlış düzenlemeler yapabileceğini bildirmiştir

Arka plan gürültüsüyle ilgili sorunlar: Otter. ai, tek hoparlörlü sessiz ortamlarda en iyi şekilde çalışır. Gürültülü ortamlarda veya insanların birbirlerinin sözünü keserek konuştuğu toplantılarda kafa karıştırıcı veya sınırlı transkripsiyonlar oluşturabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (65+ yorum)

5. Discord

discord aracılığıyla

Çoğu sosyal medya platformunun teşvik ettiği yüzeysel iletişimden (sonsuz beğeni akışı, tek satırlık mesajlar, memler ve GIF'ler) bıktıysanız, Discord ile arkadaşlık kurmanın zamanı geldi. ?

Bu ücretsiz, basit uygulama, sosyal ağınızdaki kişilerle daha yakın ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Çoğu sosyal medya uygulamasında olduğu gibi, hayatınızın önemli anlarını tüm internetin görmesi için paylaşmak yerine, Discord ile gizli gruplar oluşturabilir, ilgi duyduğunuz konular hakkında sohbetler başlatabilir, çevrimiçi olarak takılan arkadaşlarınıza katılabilir ve gerçek zamanlı konuşmalar yapabilirsiniz.

Discord, masaüstü bilgisayarlar ve iOS, Linux, Microsoft Windows ve Android mobil cihazlarda kullanılabilir.

Discord'un en iyi özellikleri

Video, sesli ve metin sohbeti: Video görüşmeleri düzenleyebilir, sesli notlar paylaşabilir veya metinler gönderebilirsiniz. Arkadaşlarınız çevrimiçi ve sohbet halindeyken istediğiniz zaman sohbete katılabilirsiniz

Temalı kanallar: Uygulama, oynamaktan vazgeçemediğiniz video oyunu veya takıntılı olduğunuz gerçek suç dizisi gibi herhangi bir konu hakkında temalı sohbetler oluşturmanıza olanak tanır ?️

Büyük oyuncu topluluğu: Discord, başlangıçta video oyuncuları için oluşturuldu ve hala güçlü bir topluluğu var. Favori oyununuzla tutkulu insanlarla tanışabilir ve birlikte yayın yapabilirsiniz ?

Discord sınırlamaları

Sorunları filtreleyin: Discord'da bir uygunluk filtresi vardır, ancak kullanıcılar bu filtrenin genellikle grafik içeriği algılamadığını ve güvenli içeriği filtrelemeye çalıştığını bildirmiştir

Dağınık kullanıcı arayüzü: Birçok kullanıcı, metin mesajlaşma için yeni kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı ve dağınık olduğunu ve diğer uygulamalara kıyasla istediğiniz sohbeti bulmak için ekstra adımlar gerektirdiğini şikayet ediyor

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Discord derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. Raindrop

raindrop uygulaması aracılığıyla

Merak etmeyin, bu başka bir hava durumu uygulaması değil. ?️

Raindrop, çevrimiçi makaleleri, videoları, fotoğrafları ve web sayfalarını kaydederek daha sonra bunlara başvurabilmenizi sağlayan bir yer imi yöneticisidir.

Yaratıcı kişiler için en iyi ücretsiz uygulama, çünkü size ilham veren her şeyi kaydedebilir ve içeriğinizi farklı ilgi alanlarınız ve projeleriniz için klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Denemek istediğiniz akşam yemeği tarifleri için bir tane, sevdiğiniz egzersizler için bir tane ve doodle'larınıza yakışacak saç kesimleri için bir tane oluşturun. ?

Raindrop, iPhone ve iPad'ler için Apple App Store'dan, Android cihazlar için Google Play'den ve Chrome, Safari, Firefox ve Edge tarayıcı uzantısı olarak uygulamanın web sitesinden indirilebilir.

Raindrop'un en iyi özellikleri

Koleksiyonlar: Yer imlerinizi hobilerinize, projelerinize ve ilgi alanlarınıza göre klasörler halinde düzenleyerek içeriği daha kolay bulun

Tam metin arama: Aradığınızı hızlıca bulmak için kaydettiğiniz tüm içerikte anahtar kelimelerle arama yapın

Kalıcı kitaplık: Makaleleri kalıcı kitaplığınıza kaydedin, içerik çevrimiçi olarak kaldırılsa bile Raindrop'ta bunlara erişebilirsiniz

Raindrop sınırlamaları

Ücretsiz sürümde bazı en iyi özellikler yoktur: Ücretsiz sürümde koleksiyonları kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak tam metin arama ve kalıcı kitaplık yalnızca ücretli sürümde mevcuttur

Akıllı cihazlarda yavaş yükleme süreleri: Bazı Android kullanıcıları, uygulamanın yükleme sürelerinin yavaş olduğunu ve kullanırken bazen donduğunu şikayet ediyor. Birçoğu, mobil uygulamaya kıyasla masaüstü tarayıcı uzantısını kullanarak daha iyi bir deneyim yaşadığını bildiriyor

Raindrop fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Yıllık 28 dolar

Raindrop puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

7. Flipboard

flipboard aracılığıyla

Haberleri takip etmenin yeni bir yolunu denemek için Flipboard'u deneyin. ?

Bu uygulama, favori haberleriniz için Pinterest gibidir. The Atlantic, The New York Times veya Condé Nast Traveler gibi favori yayınlarınızdan makaleleri derlemenizi sağlar.

Uygulama, beğendiğiniz makalelere göre önerilerde bulunur. İlgi alanlarınıza veya benzer ilgi alanlarına sahip diğer kullanıcılara ait konuları takip edebilirsiniz. Beğendiğiniz makaleleri kendi derginize kaydederek, bir sonraki tatiliniz için Google Haritalar'da seyahat destinasyonları bulabilirsiniz!

Flipboard'un en iyi özellikleri

Haberleri keşfedin ve paylaşın: İlgilendiğiniz haberleri bulun ve diğer kişilerin daha kolay keşfedebilmesi için uygulamaya ekleyin

Konuları ve kişileri takip edin: İlgilendiğiniz konuları ve kişileri takip ederek spor, seyahat veya teknoloji haberlerini takip edin.

Hikayeleri toplayın: Sevdiğiniz hikayeleri kendi derginize ekleyin, böylece istediğiniz zaman onlara başvurabilirsiniz

Flipboard sınırlamaları

Yorum izleme yok: Bazı kullanıcılar, yorum bölümünde genellikle kışkırtıcı veya ayrılıkçı yorumların yer aldığını ve bu yorumların neredeyse hiç izlenmediğini şikayet etmektedir

Yavaş yükleme süreleri: Birçok kullanıcı, uygulamanın ilk paragraf önizlemesinden sonraki makaleleri yüklemesinin uzun sürdüğünü belirtiyor

Flipboard fiyatlandırması

Ücretsiz

Flipboard puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

8. Slite

via Slite

İşleri nedeniyle ofis dışında çalışanlar için Slite, işlerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. Bu uygulama, işinizin kolektif beyin gücünü depolayabileceğiniz bir bilgi tabanı görevi görür. ?

Anahtar kararları belgeleyebilir, fikirler ekleyebilir, geri bildirimde bulunabilir ve nerede olursanız olun önemli güncellemeleri alabilirsiniz. Hatta şirketinizin politikaları hakkında soruları yanıtlayabilen yerleşik yapay zeka özelliği de vardır. Böylece, tüm gün müşteri toplantılarınız olduğunda, bir fuarda olduğunuzda veya sadece evden çalıştığınızda, siz ve takımınız aynı sayfada kalabilirsiniz. ?

Slite'ın en iyi özellikleri

Company Wiki: Tüm şirket bilgilerinizi ve çalışan kaynaklarınızı tek bir yerde, kolay erişilebilir bir şekilde saklayın

Toplantı notları: Takım üyelerinin her zaman anahtar noktaları bulabilmesi için notlar oluşturun

Süreç belgeleri: Şirketiniz veya takımınız için bir süreç oluşturduktan sonra, herkesin başvurabilmesi için belgeleri ekleyin

Slite sınırlamaları

Mobil uygulamada özellikler eksik: Birçok kullanıcı, Apple ve Android cihazlardaki uygulamaların web uygulaması kadar çok özelliğe sahip olmadığını şikayet ediyor

Dış paylaşım zor: Slite, belgeleri iç takımınızla paylaşmayı kolaylaştırsa da, bazı kullanıcılar belgeleri dış yüklenicilerle paylaşmanın zor olduğundan şikayet ediyor

Slite fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

9. Feedly

via Feedly

Bu uygulama, hayat boyu öğrenenler için. Her konuda mümkün olduğunca fazla bilgi edindiğinizi biliyoruz. ?

Feedly, ilgilendiğiniz bilgileri bulmanıza ve geri kalanları filtrelemenize yardımcı olan, yapay zeka destekli bir haber akışı uygulamasıdır. Neyi bilmek istediğinizi söyleyin, uygulama internet üzerindeki yayınlardan makaleleri ve bilgileri toplasın.

Feedly'ye güvenilir kaynaklarınızı ve en çok aradığınız bilgileri öğretebilirsiniz. Bu harika uygulama, size web'in dört bir yanından üst düzey içgörüler ve anahtar noktalar sunar. Esasen, tl;dr ve makaleyi alırsınız, böylece göz atmak mı yoksa daha derinlemesine okumak mı istediğinize karar verebilirsiniz.

Feedly'nin en iyi özellikleri

Filtrelenmiş haberler: Güvenilir kaynaklardan, sizin için özel olarak seçilmiş, sevdiğiniz konularda haberler alın

Kolay paylaşım: Bir düğmeye tıklayarak makaleleri arkadaşlarınız, aileniz veya takımınızla paylaşın

Gece modu: Koyu mod ile istediğiniz zaman rahatça okuyun

Feedly sınırlamaları

Görüntü yükleme hataları: Bazı kullanıcılar, görüntülerin tam olarak yüklenmediğini veya ekranlarının boyutuna göre yanıt vermediğini bildirmiştir

Yeni kaynakları yükleme yavaş: Diğer kullanıcılar, yeni bir haber kaynağı yüklemek istediklerinde uygulamanın yavaş çalıştığını ve uzun bekleme süresi olduğunu belirtiyor

Feedly fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 6 dolar

Pro+: Aylık 12 dolar

Enterprise: Özel fiyatlandırma için iletişime geçin

Feedly puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (75+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (35+ yorum)

10. Dubsado

via Dubsado

Serbest çalışan biriyseniz, işin yoğunluğunu bilirsiniz. Müşterilerle görüşür, teklifler gönderir, program yapar, fatura keser, planlar yapar ve bunların arasında bir yerlerde, yapmanız gereken işi yaparsınız.

Dubsado, düzenli kalmanıza, müşterilerinizin bilgilerini yönetmenize ve yoğun işlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur, böylece faturalandırılabilir işlere odaklanabilirsiniz. Web uygulaması veya mobil uygulama olarak kullanılabilir; müşterileriniz bu uygulamayı toplantı planlamak, belgelere erişmek ve faturalarını ödemek için kullanabilir. Çünkü kendi kendine yeten bir müşteriden daha çok sevdiğimiz bir şey yoktur. ?

Dubsado'nun en iyi özellikleri

Formlar: Dubsado formlarıyla, teklifleri ve sözleşmeleri hızlı bir şekilde gönderebilir veya potansiyel müşteri yakalama formlarını ve anketleri sitenize yerleştirebilirsiniz

Planlama: Müşterilerinizin programınızı görmesine ve her iki tarafın da uygun olduğu randevuları almasına izin verin

Faturalandırma: Fatura gönderebilir, bir ödeme işlemcisi bağlayabilir ve otomatik ödeme hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz, böylece manuel olarak takip etmek zorunda kalmazsınız

Müşteri portalları: Müşterilerinizin masaüstü veya mobil cihazlarından oturum açabilecekleri, tekliflerini ve proje belgelerini görebilecekleri ve faturalarını ödeyebilecekleri kendi portallarını oluşturun

Dubsado sınırlamaları

Sınırlı fatura fonksiyonları : Faturalandırma bu uygulamanın en önemli avantajlarından biri olmasına rağmen, kullanıcılar genellikle projeleriniz farklı şekilde faturalandırılıyorsa farklı fatura türleri ayarlamanın veya uluslararası müşterileriniz varsa birden fazla para biriminde fatura kesmenin zor olduğundan şikayet ederler

Öğrenme eğrisi: Birçok kullanıcı, bu uygulamanın bazı özelliklerinin öğrenilmesinin zor olduğunu ve yardım bölümünün kullanıma başlamak için yeterli öğretici içermediğini bildirmiştir

Dubsado fiyatlandırması

Başlangıç: Yıllık 200 $

Premier: Yıllık 400 $

Dubsado puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (65+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

