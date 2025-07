başarı için 10 Öz Disiplin Örneği ve İpucu

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Öz disiplin nedir?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "metin": "Öz disiplin, dünyayı döndüren şeydir. Yıllarca spor salonuna gitmenizi ve kariyerinizde çok çalışmanızı sağlayan şeydir. Size özdenetim ve kötü alışkanlıklardan kurtulmayı öğretir. Hedeflerinize ulaşmak için ısrarcı ve dirençli kalmak için gerekli olan bileşendir. " } } ] }

"Canım istediğinde yapacağım."

"Endişelenme. Bir hafta daha var."

"Canım istemiyor."

"Ooh, bu YouTube videosu ne hakkında?" 👀

Ah, sürekli ertelemenin nakaratları. Hepimiz bunlara aşinayız ve hepimiz benzer şeyler söylemişizdir. Sonunda, çoğunlukla bizden istenenleri tamamlarız, ancak muhtemelen gerekenden daha fazla stres, baskı ve zihinsel rahatsızlık yaşayarak.

Neden bu hep bizim başımıza geliyor?

Bunun en büyük nedeni, kendi kendimize disiplin aşılamamız gerektiğidir; yani ruh haliniz, koşullar veya tutarsız motivasyon seviyeniz ne olursa olsun işleri tamamlama becerisi.

Bu makale, karar verme becerilerinizi geliştirmek, işyerindeki kaygınızı azaltmak ve kendinizi başarıya hazırlamak için en etkili 10 öz disiplin örneği ve ipucunu ele alacaktır. 🏆

Öz disiplin nedir?

Öz disiplin, dünyayı döndüren şeydir. Yıllarca spor salonuna gitmenizi ve kariyerinizde çok çalışmanızı sağlayan şeydir. Size özdenetim ve kötü alışkanlıklardan kurtulmayı öğretir. Hedeflerinize ulaşmak için ısrarcı ve dirençli kalmak için gerekli olan bileşendir.

i̇yi Alışkanlıklar Geliştirmek için 10 Öz Disiplin Örneği ve İpucu

Öz disiplin bir kas gibidir: ne kadar çok çalıştırırsanız o kadar güçlenir. Ve ne kadar güçlenirse, özellikle önemli anlarda daha iyi seçimler yapmak ve öz kontrolünüzü korumak o kadar kolay hale gelir.

Öz disiplin geliştirmenize, zihinsel sağlığınızı beslemenize ve en iyi performansınızı sergilemenizi engelleyen kötü alışkanlıklardan kurtulmanıza yardımcı olmak için, uygulayabileceğiniz ve hayatınıza dahil edebileceğiniz 10 öz disiplin ipucu ve örneği:

1. Kendinize daha az karar verin

Beklentileri yönetmek, yolunda ilerlemek ve karar verme yorgunluğunu azaltmak için en iyisi

İnsanlar iradeyi ya hep ya hiç olarak görürler; ya vardır ya da yoktur. Ancak irade, gün boyunca dolup boşalabilen ve seçimlerimiz ve çevremiz tarafından etkilenebilen bir tank olarak düşünülmelidir.

Karar verme yorgunluğu, irade yorgunluğu olarak da anlaşılabilir.

Bir kez cazibeye hayır diyebilirsiniz (bu, irade gücünüzün bir tekrarıdır) ve daha sonra günün ilerleyen saatlerinde bir düzine kez daha hayır diyebilirsiniz (bu, daha fazla tekrar demektir). Ancak akşam olduğunda, o zayıf irade gücünüz tükenmiş olur. Böylece, uzun ve zor bir günün ardından eve gelir ve "Bugün çok iyiydim. Bunu hak ettim" diye düşünür ve sonunda cazibeye yenik düşersiniz.

PRO İPUCU Mümkün olduğunca otomatik pilota geçin ve size uygun bir sistem oluşturun. Zihinsel enerjiyi kullanma ihtiyacını azaltan, ancak yapmanız gerekenler konusunda sizi sorumlu tutan bir sistem kurun. Artık her seferinde anında karar vermek zorunda kalmayacaksınız; bunun yerine, bir kez karar verin, ayarlayın ve devam edin.

Karar verme yorgunluğunu azaltmak için, yapılacaklar listelerinizi ve programınızı kontrol listeleri veya dijital takvim içeren bir dijital planlayıcıda önceden planlayabilirsiniz. Önceliklerinizi planlamak ve görmek, görevlerinize zihinsel olarak hazırlanmanıza, zamanınızı daha iyi yönetmenize ve en önemlisi, planladığınız görevlere sadık kalmanıza yardımcı olabilir.

Bonus: Profesyonelce hayır demeyi öğrenin!

Fikirlerinizi kolayca yönetmek ve her yerden işlerinizi yapmak için net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun, böylece bir daha hiçbir şeyi unutmayacaksınız

Görevlerinizi düzenleyerek ve sizi motive eden ve heyecanlandıran bir sistem oluşturarak beyninizi verimlilik moduna geçmeye alıştırın. Bunu yapmanın bir yolu, GTD sistemini uygulamak ve ClickUp'ın Get Things Done Şablonu gibi kaynakları kullanarak hedeflerinize odaklanmanıza ve yolunda ilerlemenize yardımcı olmaktır.

David Allen'ın GTD sistemine dayanan İşleri Tamamlama (GTD) Şablonu, görevleri ve projeleri kaydederek ve bunları eyleme geçirilebilir iş öğelerine ayırarak düzenlemenize yardımcı olur

2. %40 kuralı

Kendini sınırlayan inançları yenmek için en iyisi

%40 kuralı, zor zamanlarda ilerlemenize yardımcı olabilecek bir ilke ve kendinizi sınırlayan inançları aşmanın hızlı bir yoludur.

Zihinsel ve fiziksel olarak yorgun hissetmeye başladığınızda, vazgeçmek isteyebilirsiniz, ancak gerçekte, başarabileceğinizin sadece yüzde kırkına ulaşmışsınızdır.

Bu neden olur?

Sınır, gerçeklikle ilgili nesnel bir gerçek değil, kendi beyninizin yarattığı bir şeydir. Beynin ilkel kısmının beyin sapı olduğunu ve bunun temel fonksiyonunun sizi güvende tutmak olduğunu hatırlayın. Beyninizin bu içgüdüsel kısmı sizi rahatsız edici ve potansiyel olarak tehlikeli durumlardan korumak ister ve her zaman daha temkinli olmak, daha az temkinli olmaktan iyidir, değil mi?

Sonuç olarak, fiziksel olarak yorgun, zihinsel olarak bitkin veya aslında hiçbir tehlike altında olmadığınız bir anda kendinizi korkmuş hissedebilirsiniz. Aslında, hala %60 daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir! Düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Gerçekten devam edemeyecek kadar yorgun hissettiğinizde bile, bunun sadece bir bahane olduğunu fark edebilirsiniz; henüz bitirmediniz, sadece yüzde kırkını tamamladınız.

ANAHTAR ÖĞRENME Öz disiplin, bir tür süper insan olmakla ilgili değil, bedeniniz ve zihniniz size "Daha fazlasını yapamam" dediğinde pes etmemekle ilgilidir. Beyniniz o kadar güçlüdür ki, size "Daha fazlasını yapamazsın" dediğinde, tam olarak buna inanır. Peki ya ona "Daha fazlasını yapabilirsin" derseniz ne olur?

3. 10 dakika kuralı 1. 0

Sabır geliştirmek ve anlık tatmin ihtiyacından kaçınmak için en iyisi

Daha gelişmiş beyinlerimiz göz önüne alındığında, insanların dünyadaki diğer tüm primatlara göre daha üstün karar vericiler olduğunu düşünmek mantıklıdır.

Bu nedenle, bir deneyde, bir ödülü beklemek ya da daha uzun süre bekleyip biriken ödülleri almak arasında seçim yapma şansı verildiğinde, şempanzelerin tatminlerini erteleyip bekleyebildiklerini gösteren bir deneyin sonuçları biraz şaşırtıcıdır. Şempanzeler bizden daha akıllı değildir, ancak en az bizim kadar iyi kararlar alırlar.

Neden?

Aslında sorun, beynimizin ne kadar gelişmiş olduğunda yatıyor. Biraz bariz cevapları olan kararları fazla düşünüyoruz ve daha iyi sonuçlar elde etmemizi engelleyen kötü davranışları mantıklı hale getiriyoruz. Tereddüt etmemizin gerçek nedeninin ne olduğunu ve neyin sadece bir gerekçe veya bahane olduğunu her zaman bilmiyoruz. Bunun genel verimliliğimizi nasıl olumsuz etkilediğini tahmin edebilirsiniz.

İşte burada 10 dakika kuralı devreye giriyor.

PRO İPUCU Bir şey istiyorsanız, harekete geçmeden önce en az on dakika bekleyin. Bu basit bir yöntemdir ve tartışmaya veya bahanelere yer bırakmaz. Bir dürtü hissettiğinizde, o dürtüye boyun eğmeden önce 10 dakika bekleyerek öz disiplin geliştirin. On dakika sonra hala o şeyi istiyorsanız, o zaman yapın. Beklemeyi seçerek, anlık tatminden "anlık" kısmını ortadan kaldırmış olursunuz; böylece disiplin geliştirir ve karar verme becerilerinizi geliştirirsiniz.

4. 10 dakika kuralı 2.0

Görevlere öncelik vermek için en iyisi

10 dakika kuralı hem verimlilik için bir püf noktası hem de ertelemeyi yenmenin bir yoludur. Bu strateji, odaklanmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır.

PRO İPUCU 10 dakikada yapabileceğiniz görevlerin bir listesini oluşturun. Bir görev on dakikadan uzun sürüyorsa, daha küçük görevlere bölün.

Bu öz disiplin alışkanlığını uygulamaya koymanıza yardımcı olmak için, yerleşik bir zaman izleyici, acil görevlere öncelik vermenize yardımcı olan öncelik işaretleri ve daha karmaşık görevleri daha küçük, daha yönetilebilir adımlara bölmenize yardımcı olan alt görevler içeren ClickUp gibi bir proje yönetimi aracı kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın yerleşik zaman izleyicisi ile zaman yönetiminizi geliştirin ve görevlerinizi tamamlamak için yolunda ilerleyin

Ayrıca, ClickUp'ın Öncelik Matrisi Şablonunu kullanarak görevlerinizi öncelik sırasına koyabilir ve en önemli işlerinize odaklanarak kendinizi bunalmış veya dağınık hissetmekten kaçınabilirsiniz.

Bu ClickUp Öncelik Matrisi şablonunu kullanarak aciliyet, etki ve önemine göre kritik görevleri belirleyin

5. %70 kuralı

%70 kuralı, zihniyetinizi değiştirmenize ve kendinizi belirsiz, korkmuş veya isteksiz hissettiğinizde bile harekete geçmenize yardımcı olacak harika bir püf noktasıdır.

Bu kural, şüphesiz ki korku ve kararsızlık durumundan "kaçış hızına" ulaşmak ve seçimler yapma, geri bildirim alma ve yol boyunca uyum sağlama yoluna girmek için kullanan Jeff Bezos tarafından oluşturulmuştur.

Başka bir deyişle, harekete geçme eşiğinizi düşürüyorsunuz. Yüzde yüz kararlı olmanıza gerek yok, yüzde yetmiş bile başlamak için yeterlidir!

PRO İPUCU Hedeflerinizi belgeleyin ve her zaman ön planda tutarak, zihniniz size hayır dediğinde devam etmenizi hatırlatacak şekilde, ertelemeyi yenin ve ödülünüzü gözden kaçırmayın. ClickUp Goals gibi hedef belirleme uygulamalarını kullanarak hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmamayı ve ilerlemenizi izlemeyi sağlayabilirsiniz, böylece hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı veya uzak olduğunuzu her zaman bilirsiniz.

Net zaman çizelgeleri, ölçülebilir hedefler ve otomatik ilerleme izleme ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

6. Dürtüleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Özdenetimini geliştirmek, dikkat dağınıklığını azaltmak ve baştan çıkarmalara karşı koymak için en iyisi

Öz disiplinimizi tehdit eden şeylerden biri, ayartılma ve dikkat dağınıklığıdır.

Dürtü sörfü, bir dürtüyü harekete geçmeden gözlemlemenizi sağlar. ☝️

Dürtü, bir şeye karşı yoğun bir istek hissetmektir. Hepsi bu kadar. Önemli olan, bu bir eylem zorunluluğu değildir. Kendiniz için doğal ve iyi olan bir şeyi ya da size tamamen olumsuz etkileri olan bir şeyi yoğun bir şekilde isteyebilirsiniz.

Bu, dikkat dağıtıcı unsurları, dürtüleri veya cazip teklifleri görmezden gelmek anlamına mı geliyor? Tam olarak değil. Çünkü bir şeyi görmezden gelmeye çalıştığınızda, ona psikolojik olarak daha fazla güç verebilir ve normalde o kadar uzun sürmeyecek bir hissi uzatabilirsiniz. Bir kavram veya his, genellikle görmezden gelindiğinde zayıflamaz, daha da güçlenir. Sonuçta, okyanustaki bir dalgayı görmezden gelmek, onun orada olmadığı anlamına gelmez ve dalganın size çarptığını hissetmezsiniz.

Bunu yeterince uzun süre yapabilirsek, dürtü geçer ve yeniden sakin ve dengeli hale geliriz. Çoğu zaman, sadece atasözündeki gibi bir tat yeterlidir.

PRO İPUCU Alışkanlıklarınızı ve davranışlarınızı takip etmek ve izlemek için günlük tutmayı deneyebilirsiniz. Düşüncelerinizi kaydetmek ve gözden geçirmek için bir defter veya ClickUp Docs ve Notepad gibi dijital not alma uygulamaları kullanın.

Günlük tutmaktan stratejileri belgelemeye ve çok daha fazlasına kadar her ihtiyaca uyacak şekilde ClickUp sayfalarınızı oluşturun ve özelleştirin

7. Rahatsızlık ile ilişkinizi değiştirin

Engeller hakkındaki düşünce tarzınızı değiştirmek ve bunları büyümenize yardımcı olmak için kullanmak için en iyisi

Atalarınızın yaşamak için temel bir kodu vardı: acıdan kaçın, zevk peşinde koş. Ve korkutucu bir şey varsa, ondan da kaçın.

Ancak bilinçli ve kendi kararlarını veren bir insan olarak, müzakere için biraz esneklik payı olduğunu bilirsiniz! Büyümek için bazen biraz acı ve korku hissetmeniz gerekir.

Büyüme deneyimi doğuştan rahatsız edicidir. Hiç kimse ter dökmeden veya biraz telaşlanmadan hayatında köklü değişiklikler yapmamış veya etkileyici hedefler elde etmemiştir. Bu zordur. Zor olmasaydı, herkes ultra gelişmiş ve süper başarılı olurdu, değil mi?

ANAHTAR ÖĞRENME Günlük hislerinizle ilgili beklentilerinizi değiştirmenin zamanı geldi. Sonuçta, bunlar sadece rahatsızlık. Hepsi bu. Ateşli korku, endişe veya dehşet değil. Sadece rahatsızlık. Bu, olağan dışı bir şey, ancak alışılmadık olması, kötü olduğu anlamına gelmez. Rahatsızlık ile ilişkinizi değiştirmek, hayatınızda ilerlemenizi sağlayacak bir sonraki seviyeye kişisel verimlilik için anahtardır.

8. Eylem, ivme yaratır

Harekete geçerek ivme ve motivasyon kazanmak için en iyisi

Hedefleriniz ne olursa olsun, motivasyon önemli bir rol oynar ve azminizi ve hırsınızı etkileyen en önemli unsurlardan biridir, ancak biz bunu tamamen yanlış düşünüyoruz.

Motivasyon hakkında düşündüğümüzde, içimizde bir kıvılcım yakacak, bizi koltuktan kaldırıp görevlerimize derinlemesine dalmamızı sağlayacak bir şey ararız. Eyleme neden olan motivasyon isteriz.

Bununla ilgili birkaç sorun var. Bu tür bir motivasyon, eğer bulabilirseniz, son derece güvenilmezdir. Eyleme geçmenizi sağlayacak motivasyona ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız, yanlış yapıyorsunuz demektir.

Örneğin, bir yazar, bir tür motivasyon veya ilham olmadan yazamayacağını hissederse, saatlerce boş bir sayfaya bakakalacaktır. Hikayenin sonu.

Gerçek şu ki, motive edici bir başlangıç olmadan hayatınızı planlamalısınız. Bu motivasyonu aramak, eyleme geçmek için bir ön koşul ve ek bir engel yaratır. Onsuz ilerleme alışkanlığı edinin. Ve şaşırtıcı bir şekilde, aradığınız şeyi burada bulacaksınız: eylem motivasyona, daha fazla motivasyona ve sonunda ivmeye yol açar.

ANAHTAR ÖĞRENME Kendi eylemleriniz, ilerlemeniz için yakıtınız olacaktır. İlk adımı attıktan ve çabalarınızın ilerlemesini gördükten sonra, motivasyon, ilham ve disiplin daha kolay ve doğal bir şekilde gelecektir. Bir ritim yakalayacak ve birdenbire iş moduna geçeceksiniz.

10. 10-10-10 kuralı

Eylemlerinizin veya eylemsizliklerinizin kısa ve uzun vadeli etkilerini analiz etmenize yardımcı olmak için en iyisi

Gelecekteki halinizi ne kadar iyi hayal ederseniz edin veya zevki erteleme konusunda ne kadar yetenekli olursanız olun, kaçınılmaz olarak sizi alt edebilecek disiplin kaybına yol açan cazip teklifler veya dürtülerle karşılaşacaksınız.

Bu, arkadaşlarınızla dışarıdayken bir öğünlük diyetinize daha az dikkat etmek anlamına geliyorsa, muhtemelen çok önemli bir şey değildir. Ancak bu, irade gücünüzü kaybetmek ve geçmişinizdeki zararlı bir bağımlılığa geri dönmek anlamına geliyorsa, disiplinli kalmanıza yardımcı olacak bir araca ihtiyacınız olacaktır.

İşte burada 10-10-10 Kuralı devreye giriyor: bir yansıma ve zaman yönetimi tekniği.

ANAHTAR ÖĞRENME Bir dahaki sefere bir dürtüye veya ayartılmaya kapılmak üzere olduğunuzu hissettiğinizde, durun ve kendinize on dakika, on saat ve on gün sonra nasıl hissedeceğinizi sorun. Bu kural etkili olabilir, çünkü sizi gelecekteki halinizi düşünmeye ve eylemlerinizin sizi nasıl etkileyeceğini görmeye zorlar — iyi ya da kötü yönde.

Çoğu zaman, disiplinimizi kaybettiğimizi veya zararlı bir şey yaptığımızı biliriz, ancak sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda kalacak gelecekteki kendimizle hiçbir bağlantımız olmadığı için bunu yapmaktan vazgeçmemiz için bu yeterli değildir. 10-10-10 Kuralı, eylemlerinizin veya eylem eksikliğinizin farkında olmanızı sağlayan bu bağlantıyı hızla kurar.

Kendinizi Yönetme: İyi Alışkanlıklarla Öz Disiplinli Olun

Şimdi, bu listeyi okumak bile çok zor gelebilir ve aslında istenen etkinin tam tersini sağlayabilir: işlerinizi daha da artırarak daha fazla ertelemeye ve sorumluluklardan kaçınmaya neden olabilir.

Bu yüzden, küçük adımlarla başlayıp bu hafta uygulamak için bir tanesini seçmenizi rica ediyorum. Ertesi hafta başka bir tanesini deneyin.

Nereye varmak istediğimi anlıyor musunuz? Öz disiplin uygulamak için asla geç değildir. Küçük yaşam tarzı ve zihniyet değişiklikleri yapın ve iyi alışkanlıklarınızı destekleyecek sistemler oluşturun. ClickUp gibi araçları alışkanlık takipçisi, hedef belirleme aracı, günlük uygulaması, yapılacaklar listesi ve daha fazlası olarak kullanarak hedeflerinize odaklanın ve öz disiplinli kalmak için motivasyonunuzu koruyun.

Ve zamanla, daha iyi seçimler yapmak ve yapacağınız her şeyde başarılı olmak için ihtiyacınız olan uzun vadeli öz disiplin ve içsel pusulayı geliştireceksiniz!

Misafir Yazar: Pete Hollins çok satan bir yazar ve insan psikolojisi ve davranış araştırmacısıdır. Psikoloji alanında lisans ve yüksek lisans derecesine sahiptir ve hayatın her kesiminden düzinelerce insanla çalışmıştır. Yıllarca özel muayenehanede çalıştıktan sonra, insanların hayatlarını içten dışa iyileştirmelerine yardımcı olmak için yazmaya ve yılların eğitimini uygulamaya yönelmiştir. Pete hakkında daha fazla bilgi edinmek için, çevrenizdeki insanlara bakış açınızı tamamen değiştirecek 9 şaşırtıcı psikoloji çalışması hakkında 14 sayfalık ücretsiz e-kitabı içeren web sitesini ziyaret edin.