2025'te 10 Taskade Alternatifi ve Rakibi

Taskade'in yerini alacak alternatif AI görev yönetimi araçları mı arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok!

Bu makalede, görev yönetimini kolaylaştırmanıza ve verimliliği artırmanıza yardımcı olacak 10 harika Taskade alternatifini keşfedeceğiz.

İster gelişmiş özellikler, ister daha iyi özelleştirme seçenekleri veya daha kullanıcı dostu bir tasarım arıyor olun, ihtiyacınız olan her şey bizde var. En sevdiğimiz görev yönetimi yazılımlarına ve Taskade alternatiflerine göz atalım!

Taskade alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Taskade'e alternatifler arıyorsanız, çok sayıda entegrasyon ve otomasyon özelliğine sahip, kullanıcı dostu görev yönetimi arayüzlerine dikkat edin. Ayrıca, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize ve düzenli kalmanıza olanak tanıyan araçları arayın.

Birden fazla projeyi kolaylıkla yürütürken verimliliği en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, ana hat araçları, görev yönetimi özellikleri ve AI entegrasyonları da listenizin en üstünde yer almalıdır.

Taskade alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken anahtar proje yönetimi yazılımı özellikleri şunlardır:

Arayüz : Proje yöneticileri ve takım liderlerinin görevleri yönetmesi için sorunsuz bir deneyim sunan açık ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Öğrenme eğrisi : Yeni başlayan veya deneyimli proje yöneticileri için kolay anlaşılır öğreticiler içeren kullanıcı dostu program

Sohbet ve işbirliği araçları : Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, departmanlar ve takımlar arasında projeleri yönetmek için gerçek zamanlı iç ve dış iletişim gereklidir

Proje yönetimi : Gantt grafikleri dahil olmak üzere sağlam proje yönetimi yetenekleri

Entegrasyonlar ve otomasyonlar : Takımınızın görevleri ve görev listelerini düzenlemek için kullandığı diğer araçlarla uyumluluk, sorunsuz : Takımınızın görevleri ve görev listelerini düzenlemek için kullandığı diğer araçlarla uyumluluk, sorunsuz iş akışı otomasyonu sağlar

Entegre AI: Eylem öğelerini özetlemek ve oluşturmak için sorunsuz AI entegrasyonları, çünkü bunlar hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de : Eylem öğelerini özetlemek ve oluşturmak için sorunsuz AI entegrasyonları, çünkü bunlar hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar hem de nasıl daha verimli olabileceğinizi gösterir (program bir AI içerik oluşturucu da içeriyorsa bonus puan!)

Taskade alternatiflerini keşfederken, projeleriniz için en iyi görev yönetimi aracını veya yazılımını bulmanıza yardımcı olacak yukarıdaki özellikleri göz önünde bulundurun.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Taskade Alternatifi

Görev yönetiminizi güçlendirmenize yardımcı olabilecek en iyi 10 ücretli ve ücretsiz Taskade alternatifini keşfedin. ✅

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın ve metinlerinizi, e-posta yanıtlarınızı ve daha fazlasını düzeltin

ClickUp, görev ve proje yönetimi yazılımları konusunda büyük bir altın yıldız alır.

Görevleri yönetmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olacak kapsamlı bir özellik, otomasyon ve entegrasyon paketi sunar. ClickUp, birden fazla proje arasında iş akışlarını kolaylaştırır.

AI proje yönetimi araçları sizi hayran bırakacak! ClickUp AI, hayal edebileceğiniz neredeyse tüm fonksiyonlar için yerel AI sihirbazlığı sunar.

Görev Yönetimi Şablonu, ihtiyacınız olan bilgilere hızlıca erişebilmeniz için altı görünüm içerir. Ayrıca, A+ proje önceliklendirme için görevleri kolayca delege edebilirsiniz.

ClickUp, kapsamlı görev ve kaynak yönetimi yetenekleri, gelişmiş AI araçları ve parlak müşteri yorumları sayesinde Taskade alternatifleri listemizin başında yer alıyor. G2'deki yüksek puanları ve birçok sitedeki binlerce olumlu yorum, Taskade'in en iyi alternatiflerinden biri olduğunu gösteriyor.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan proje zaman takibi, takım liderlerinin ve proje yöneticilerinin zamanı doğru bir şekilde takip etmesini kolaylaştırır — ister platform üzerinden ister Chrome Uzantımız aracılığıyla olsun

50'den fazla görev otomasyonu, entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırın ve sürükle ve bırak özellikleriyle tekrarlayan veya yinelenen görevleri otomatikleştirerek projeleri düzenleyin

Özetleme, içerik oluşturma ve not alma, görevleri tamamlama veya tekrarlayan görevleri yönetme konusunda daha hızlı çalışmanıza yardımcı olacak gelişmiş AI özellikleri

Görev bağımlılıklarını haritalamak, ürün lansmanları hakkında beyin fırtınası yapmak veya takım üyeleri için iş akışları oluşturmak için sohbet ve dijital beyaz tahtalar içeren gerçek zamanlı ve eşzamansız takım işbirliği aracı

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan, karmaşık projeleri yönetmek için birçok özellik ile birlikte gelir (ve bunların çoğunu bu listede ücretsiz olarak göremezsiniz)

ClickUp'ın sınırları

Tüm özellikleri ve ayrıntılı özelleştirme seçenekleri nedeniyle, bazı kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

Tüm görünümler mobil cihazlarda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız Plan : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş Planı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.256+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.734+ yorum)

2. TickTick

TickTick aracılığıyla

Serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tasarlanan TickTick, kendiniz ve takımınız için görevleri yönetmenize yardımcı olabilecek kullanıcı dostu bir görev yönetimi yazılımıdır.

Sezgisel arayüzü, planlama, görev yönetimi ve ilerleme izlemeyi kolaylaştırarak kişisel veya takım projelerini etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar.

Konum hatırlatıcıları, uyarılar, verimlilik istatistikleri, ses özellikleri ve daha fazlası gibi araçlarla takımınızın işlerini önceliklendirin, işbirliği yapın ve yönetin. Ayrıca, verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak bir Pomo zamanlayıcı ve beyaz gürültü makinesi de elde edersiniz!

TickTick, serbest çalışanlar, küçük işletmeler ve kişisel görevlerini yönetmek isteyenler için mükemmel bir Taskade alternatifi sunar. Bu proje yönetimi yazılımını zaten denediyseniz, en iyi TickTick alternatifleri listemize göz atın.

TickTick'in en iyi özellikleri

Esnek görünümler ve görev yöneticisi ile son derece kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Google Takvim, Trello, Microsoft To Do ve Siri gibi popüler uygulamalarla sorunsuz entegrasyonlar

Tüm takım üyeleri için liste paylaşımını kolaylaştıran takım işbirliği araçları

Yeni kullanıcılar için Başlangıç Kılavuzu dahil kapsamlı yardım kitaplığı, mükemmel gezinme ve kolay takip edilebilir talimatlar

TickTick sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Büyük şirketler veya kurumlar için tasarlanmamıştır

Proje yönetimi aracında yerel AI araçları yok

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Yıllık 27 $/ay

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (86+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (101+ yorum)

TickTick ve Todoist'i karşılaştırın!

3. Notion

notion aracılığıyla

Hepsi bir arada görev yönetimi yazılımı ve proje yönetimi aracı Notion ile tanışın.

Notion, verimlilik ve bulut tabanlı bir takım işbirliği yazılımıdır. Görevleri atarken, proje ilerlemesini izlerken ve görev önceliklerini detaylandırırken takım üyelerinizin projelerini yönetebilir.

Güçlü proje yönetimi çözümü, tüm notlarınızı, veritabanlarınızı ve Wiki'lerinizi de yönetebilir; bu da uzaktaki takımlar için harika bir seçenektir.

Notion AI, Notion'a eklenti olarak kullanılabilir ve uygulama içinde tam AI özelliklerine erişmenizi sağlar. Özetler oluşturabilir, toplantı notlarını paylaşabilir, toplantı notlarınızdan sonraki adımları oluşturabilir ve metinleri zahmetsizce yazabilirsiniz. Ve çok daha fazlası!

İster proje yöneticisi, ister serbest çalışan, küçük bir takım veya kurumsal düzeyde bir şirket olun, Notion ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenerek olağanüstü görev yönetimi fonksiyonları sunar.

Kullanıcılar, görevler oluşturma ve atama, son tarihler ve dönüm noktaları belirleme ve anahtar ayrıntıları takip etme özelliklerini çok seviyor. Güçlü AI özelliklerine sahip ücretli veya ücretsiz Taskade alternatifleri arıyorsanız, bu görev yönetimi yazılımına göz atın!

Notion'un en iyi özellikleri

Görev oluşturma, atama ve önceliklendirme, birden fazla projeyi yönetmeyi kolaylaştırır

Son teslim tarihleri ve dönüm noktaları için görevlerin son teslim tarihlerini yönetin

Projeleri bir bakışta yönetmek için esnek görev yönetimi yazılımı arayüzü

Tamamen entegre Notion AI eklentisi

Notion sınırlamaları

Bazı görev yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi dik

Platformda ara sıra gecikme yaşanıyor

Sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Notion AI: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 8 $ karşılığında ekleyin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.726+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.760+ yorum)

Notion alternatiflerini inceleyin!

4. Coda

coda aracılığıyla

Çeşitli görev yönetimi taleplerini karşılayabilecek kapsamlı bir proje yönetimi aracı ve platformu arıyorsanız, Coda'yı deneyin.

Organizasyon genelinde projeleri yönetmek için basit bir yapılacaklar listesine veya karmaşık bir görev panosuna ihtiyacınız olsun, Coda ihtiyaçlarınıza göre uyum sağlar ve gelişir. Birden fazla platformda binlerce uygulamaya bağlanarak belgelerinize sonsuz yetenekler ekler.

Belge hissini seviyor musunuz? Coda belge gibi hissettirir ama uygulama gibi işler!

Coda henüz yerel AI'ya sahip değil, ancak yolda! Coda AI şu anda beta aşamasında ve özetlerden önemli noktalara, veri oluşturma ve yazma kompozisyonuna kadar her konuda size yardımcı olmaya hazır.

Takım projelerini yöneten ve büyüdükçe ölçeklenebilen esnek, işbirliğine dayalı Taskade alternatifleri arıyorsanız, Coda tercih ettiğiniz görev yönetimi aracı olarak mükemmel bir seçenek olabilir.

Coda'nın en iyi özellikleri

Görev yönetimi yazılımında birçok özel özelleştirme seçeneği

Mükemmel işbirliği özellikleri ve görev önceliklerini ayarlamak için basit seçenekler

Gelişmiş otomasyon

Tüm takım üyelerinin ve hatta uzaktaki takımların faydalanabileceği diğer araçlarla sorunsuz veri entegrasyonları ve bağlantı

Coda sınırlamaları

Proje yönetimi aracı için sınırlı mobil deneyim

Büyük dışa aktarmalarda biçimlendirme sorunları

Büyük projelerde uzun yükleme süreleri

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge oluşturucu başına aylık 10 $

Takım: Belge Oluşturucu başına aylık 30 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (395+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (89+ yorum)

Coda alternatiflerini inceleyin!

5. Fibery

fibery aracılığıyla

Fibery, yapı ve bağlantılara büyük önem veren bir iş yönetim aracıdır.

Görev yönetimi özellikleri arasında işleri düzenlemek için 1-3-5 Odaklanma, karmaşık görev geçişleri için Gelişmiş İş Akışı ve proje yöneticileriyle sorunsuz iletişim için Günlük Kontroller gibi şablonlar bulunur.

AI entegrasyonu Fibery AI araçları, takım üyelerinizin alanlar oluşturmak, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek, fikir üretmek, not almak ve yazma becerilerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları tüm özelliklere sahiptir.

Fibery, Slack, GitLab, GitHub ve Jira gibi birçok araçla entegre olabilir. Ücretli veya ücretsiz bir Taskade alternatifi arıyorsanız, bir göz atmaya değer.

Fibery'nin en iyi özellikleri

Duyarlı ve yardımcı takım

Geniş esneklik sunan kapsamlı program

Kolay, kod gerektirmeyen otomasyonlar

Verimliliği artırmak için AI entegrasyonu

Fibery sınırlamaları

Tamamen web tabanlı (mobil uygulama yok)

Yinelenen görevler yok (ancak geçici çözümler var)

Yerel takvim entegrasyonu yok

Fibery fiyatlandırması

Solo: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 17 $

Fibery puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (107+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (15+ yorum)

6. Nuclino

Nuclino aracılığıyla

Tüy kadar hafif bir Taskade alternatifi mi arıyorsunuz? Nuclino'dan başka yere bakmayın!

Bu görev yönetimi aracı, işbirliği, en önemli görevleri belirleme, beyin fırtınası ve not alma işlerini tek bir düzenli pakette bir araya getirir.

Sezgisel kullanıcı arayüzü, görev takibini basitleştirir ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Nuclino, Kanban panosu görünümleri ve iç içe geçmiş listelerle düzenli kalmanıza ve görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Nuclino ile işlerinizi kolaylaştırmaya ve verimliliğinizi artırmaya hazır olun!

Yapay zekası Sidekick, ücretli planlara isteğe bağlı ücretli eklenti olarak veya ücretsiz planda sınırlı kullanım olarak sunulmaktadır. Sidekick, fikir üretmenize, içerik taslağı oluşturmanıza, notlarınızı özetlere dönüştürmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olabilir.

Nuclino, mobil erişimin olmaması sizi rahatsız etmiyorsa, Taskade'e iyi bir alternatif olabilir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Kanban panosu görünümü gibi kolay görünümlerle son derece kolay ve sezgisel

Eklenti olarak kullanılabilen AI yönetim araçları

Dosya ve klasörlerin zihin haritaları diyagramı

Görev açıklaması yazmak veya önemli görevleri başkalarına devretmek için gerçek zamanlı işbirliği

Nuclino sınırlamaları

Mobil uygulama yok

Büyük veya kurumsal düzeydeki işler için ideal değildir

Sınırlı entegrasyonlar

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (58+ yorum)

Bonus: En iyi 10 Nuclino alternatifi ve rakibini inceleyin

7. Any. do

Any. do, özel bir görev yönetimi yazılımıdır. Birden fazla görevi yönetmek ve günlük aktiviteleri düzenlemek için ilgi çekici, dinamik ve eğlenceli bir yol sunar.

Ses, entegrasyonlar veya uzantılar kullanarak görevler ekleyebilirsiniz. Ya da bunları yazın! Odak Modu'nu kullanarak odaklanın ve bu çevik proje yönetimi aracında görevleri tatmin edici bir kaydırma veya tıklama ile tamamlanmış olarak işaretleyin.

Sezgisel sürükle ve bırak özelliği, görevleri kategoriler ve listeler arasında kolayca taşıyabilmenizi sağlar. Ayrıca başlıkları, listeleri, hatırlatıcıları, etiketleri, notları ve ek dosyaları düzenleyerek görevleri hareket halindeyken düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Any.do'nun arayüzü o kadar ilgi çekici ki, işlerinizi halletmek isteyeceksiniz. Görev yöneticisi, basit, eğlenceli ve verimli bir Taskade alternatifi.

Any. do en iyi özellikler

Diğer görev yönetimi yazılımlarına kıyasla basit ve düzenli tasarım

Senkronizasyon özelliği, kullanıcıların birden fazla cihazda çalışmasına olanak tanır

Tüm sürümlerde Kanban panosu görünümü

Any. do sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Sınırlı sınıflandırma fonksiyonları

Gelişmiş özelliklerin eksikliği

Any. do fiyatlandırma

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz plan

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

Any. do puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (193+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (138+ yorum)

8. Todoist

todoist aracılığıyla

Popüler yapılacaklar listesi ve görev yönetimi yazılımı Todoist, daha sakin hissederken süper verimli olmanızı istiyor.

Esnek bir ortamda hızlıca görevler oluşturun, ilerlemeyi izleyin, öncelikleri ayarlayın ve diğerleriyle işbirliği yapın. Todoist, takviminiz, sesli asistanınız ve 70'den fazla diğer araçla entegre olabilir.

Bu yazının yazıldığı tarihte, Todoist en son AI teknolojisini entegre eden favori araçlar sunmamaktadır. Programınızda tam bir AI araçları paketine ihtiyacınız yoksa, proje yönetimi ihtiyaçlarınız için Taskade'e iyi bir alternatif olabilir.

Todoist'in en iyi özellikleri

Başarı duygusunu artırır

Mükemmel dil işleme yetenekleri

Daha hızlı çalışmayı öğrenmeye yardımcı olacak verimlilik stratejileri önerir

Esnek ve temiz arayüz

Todoist sınırlamaları

Görev ayrıntılarını ekleme yeteneği sınırlı

Hatırlatıcılar ücretsiz sürümde mevcut değildir

Yüksek öğrenme eğrisi

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (758+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (2.252+ yorum)

Todoist alternatiflerini inceleyin!

9. Microsoft Yapılacaklar

microsoft aracılığıyla

Microsoft To Do, Microsoft ekosistemindeki diğer uygulamalarla kusursuz bir şekilde entegre olan bir görev yönetimi uygulaması ve işbirliği aracıdır.

Bu kullanımı kolay platform, günlük hatırlatıcıları, yapılacaklar listelerini ve görev listelerini kaydetmek, düzenlemek ve paylaşmak için mükemmeldir.

Kişisel hayatınızı, iş görevlerinizi veya diğer önemli görevlerinizi yönetiyor olun, Microsoft To Do iyi bir tek noktadan çözüm olabilir.

Masaüstü ve mobil uygulamalar sayesinde, günlük kontrol listenizi her yerden yönetebilirsiniz.

Microsoft To Do'nun sezgisel arayüzü, görevleri yönetilebilir adımlara bölmenize olanak tanır. Son teslim tarihlerini ve hatırlatıcıları kolayca ayarlayabilirsiniz, böylece her zaman düzenli ve planlı çalışabilirsiniz.

Microsoft To-Do, verimlilik ve etkinlik için en son AI teknolojisini sunmamaktadır. Ancak, Zapier'in AI ile entegre olmaktadır. Çok sayıda Microsoft uygulamasıyla çalışıyorsanız, bu uygulama Taskade için iyi bir alternatif olabilir.

Microsoft To Do'nun en iyi özellikleri

Outlook ve diğer M365 hizmetleriyle mükemmel çalışır

Kullanımı kolay, basit ve kullanıcı dostu arayüz

Güvenilir hatırlatıcılar

İyi işbirliği özellikleri

Microsoft To Do sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Microsoft To Do fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

İş için uygulamalar: Kullanıcı başına aylık 8,25 dolar

Microsoft To Do puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (61+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (2.783+ yorum)

10. Teamwork

teamwork aracılığıyla

Teamwork, müşteri işleri için özel olarak geliştirilmiş bir proje yönetimi yazılımıdır. Takımınızın görev listelerini, projelerini, müşterilerini ve serbest çalışanlarını yönetmenize yardımcı olur.

İster bireysel görevleri yerine getiriyor ister takım projelerini yönetiyor olun, Teamwork projenizin ilerlemesini kolayca izlemenize yardımcı olabilir. Mükemmel bir Taskade alternatifi ve harika bir görev yönetimi aracı seçeneğidir.

Gelişmiş gerçek zamanlı işbirliği özellikleri, kullanıcıların özellikle uzaktaki takımlarla çalışırken daha yakın ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Teamwork, görevleri atamanıza ve alt görevler oluşturmanıza olanak tanır. Proje ve görev yönetimi yazılımı, daha iyi iş akışları ve artırılmış verimlilik için görev atamalarını, ilerlemeyi ve zaman takibini sorunsuz bir şekilde entegre eder.

Etiketler ve özel alanlar ile iş ihtiyaçlarınıza özel bilgileri kategorilere ayırıp filtreleyebilirsiniz.

Kullanıcılar, kapsamlı özelliklerine rağmen basit ve kullanımı kolay olmasını seviyor. Ücretsiz bir Taskade alternatifi arıyorsanız, ancak en son AI teknolojisine ihtiyacınız yoksa, bu uygulamayı deneyin.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Birleştirilmiş bir çalışma alanında işbirliği yapmak için görev yönetimi yazılımına müşterileri ücretsiz ekleyin

Hem iç hem de dış projeleri takipte tutar

Daha iyi takım iletişimi için belirli görevleri ve saatleri müşterilere bağlamanıza olanak tanır

İş süreçlerini hızlandırmak için özel hatırlatıcılar ve e-posta raporları

Takım çalışması sınırlamaları

Listedeki diğer bazı görev yönetimi yazılımlarına kıyasla öğrenme eğrisi dik

Sohbet özellikleri biraz sınırlayıcı olabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.037+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (827+ yorum)

Bu Takım Çalışması alternatiflerine göz atın!

Herkes için Taskade Alternatifleri Daha Akıllı Çalışmak İçin

Özetle, Taskade'in yerini alacak favori araçlarınızı bulmak büyük bir karar olabilir, ancak takımınızın proje iş akışlarını tamamen kontrol altına almasını sağlayacaksa buna değer!

ClickUp gibi güçlü uygulamalardan TickTick ve Nuclino gibi niş uygulamalara kadar, şu anda edinebileceğiniz en iyi 10 Taskade alternatifini araştırdık. Herkes için bir seçenek var.

Çok çeşitli özellikler, AI proje yönetimi araçları, kullanıcı dostu arayüzler ve akıcı işbirliği ile en iyi Taskade alternatifleri konusunda seçim yapmakta zorlanacaksınız!

Takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı seçin.

Proje ve görev yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Bugün ücretsiz ClickUp denemenizi başlatın ve ClickUp görevlerini kullanarak daha verimli bir iş yapma yöntemi keşfedin. Ya da hiçbir metin dizisi içermeyen Sonsuza Kadar Ücretsiz planına göz atın.