2025'in En İyi 10 Teamwork Alternatifi ve Rakibi

2007 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana, Teamwork takım işbirliği ve proje yönetimi için popüler bir uygulama haline geldi. Ancak bu, her takım için mükemmel bir çözüm olduğu anlamına gelmez. Birçok takım, ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha uygun Teamwork alternatifleri arıyor.

Neyse ki, genel takım performansını takip etmek için birçok Takım Çalışması alternatifi var.

Diğer bazı proje yönetimi araçlarını inceleyerek özelliklerini, avantajlarını, dezavantajlarını, fiyatlarını ve kullanıcı değerlendirmelerini inceleyelim. Bu Teamwork alternatiflerini ve seçeneklerini keşfederek, genel yazılım performansı hakkında değerli bilgiler edinecek ve takımınız için en uygun platform hakkında bilinçli bir karar verebileceksiniz.

Teamwork alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Teamwork'e alternatifler değerlendirirken, takımınızın ihtiyaçlarına uygun anahtar özelliklere odaklanmak çok önemlidir. Güçlü proje yönetimi yetenekleri, sezgisel görev atama ve izleme ve sorunsuz işbirliği özellikleri sunan çözümler arayın.

Teamwork alternatiflerini değerlendirirken özellikle dikkat etmeniz gereken bazı özellikleri tartışalım.

Güçlü raporlama özellikleri : Proje ilerlemesini raporlayan, görevlerin tamamlanmasını bildiren, takım verimliliği hakkında içgörüler sağlayan ve zaman takibi yapan bir araç arayın

Kullanıcı dostu arayüz : Gösterge panellerinizin temiz ve sezgisel olmasını istersiniz. Bir sekmeye tıkladığınızda sayfalar hızlı yüklenmelidir. Projeniz ne kadar karmaşık ve veri yoğun olursa

Güçlü görev yönetimi yetenekleri: Proje durumu, görev atamaları, proje öncelikleri ve riskler hakkında tam görünürlük gerekir

Bilmeniz Gereken En İyi 10 Teamwork Alternatifi

Aşağıda, bu 10 Teamwork alternatifinin her birinin ihtiyaçlarınıza nasıl daha uygun olabileceğini ele alacağız.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, çok yönlülük için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur. Çapraz fonksiyonlu takımlara sahip yazılım şirketlerinden, müşterileri yönetmesi ve onlarla işbirliği yapması gereken ajanslara kadar her tür takımın proje yönetimi ihtiyaçlarına uyum sağlayabilir.

Takımınız daha hızlı çalışmak ve daha verimli olmak istiyorsa, ClickUp, takımınızın zamanını ve iş yükünü daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olabilecek bir dizi güçlü özelliğe sahiptir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İnanılmaz derecede özelleştirilebilir gösterge panelleri , takımınızın günlük işlerini görselleştirmesine, görevler oluşturmasına ve kaynak tahsisini daha iyi izlemesine yardımcı olur

Gerçek zamanlı raporlama ile takımın ilerlemesini izlemenizi sağlayan OKR'ler ve dönüm noktaları düzenleyerek hedefler belirleyin ve takip edin

Görev yönetimi ve diğer kullanım örnekleri için yüzlerce hazır şablonu inceleyin. Ardından, ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirin ve iş akışlarını otomatikleştirin

Masaüstü, mobil ve tarayıcı uygulamaları aracılığıyla otomatik ve manuel zaman takibi . Takımınız için beklentileri belirlemek üzere tahminler oluşturun ve takımın ilerlemesini kolayca ölçmek için ayrıntılı raporlara erişin

İşinizin her aşamasını kolaylaştırmak için 1.000'den fazla popüler iş aracıyla entegrasyonlar

ClickUp sınırlamaları

Bu kadar sağlam bir proje yönetimi yazılımını daha önce hiç kullanmadıysanız, ekibinizin ClickUp'a alışması ve tüm gelişmiş özelliklerinin nasıl çalıştığını anlaması biraz zaman alabilir

Ücretsiz plana sahip kullanıcılar yalnızca 100 MB depolama alanı alır, ancak aylık 5 dolarlık plan bu sınırlamayı kaldırır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4. 7/5 (3.000+ yorum)

2. ProofHub

proofHub aracılığıyla

En iyi Teamwork alternatiflerinden biri ProofHub'dır. Bu proje yönetimi aracı, her şeyi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur. İşleri organize etmek için görev panoları, takım sohbetleri için tartışma konuları ve son teslim tarihlerini izlemek için entegre bir takvim içerir. Kullanıcı dostu, sağlam ve bütçenizi zorlamaz — iş akışını kolaylaştırmak, proje ilerlemesini izlemek, Gantt grafiklerine erişmek ve karmaşık projeleri tamamlamak isteyen takımlar için mükemmel bir seçimdir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Projeleri teslim etmek için bunları kullanan takımlar için Gantt grafikleri ve Kanban panoları dahildir

Bu proje yönetimi çözümünde zaman takibi, faturalandırma ve diğer finansal özellikler

En popüler bulut depolama uygulamalarıyla entegrasyonlar

Proje yöneticileri için iyi bir mobil uygulama

Takım iletişimi için yerleşik işbirliği ve tartışma araçları

ProofHub sınırlamaları

Popüler iş uygulamaları ve yazılımlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Eğitim modülleri yetersizdir ve projeler yürütülürken kafa karıştırıcı olabilir

ProofHub fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 45 $

Ultimate Control: Kullanıcı başına aylık 89 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80 yorum)

Capterra: 4,6/5 (83 yorum)

3. Freedcamp

freedcamp aracılığıyla

Freedcamp, proje yönetimi için sağlam, ancak oldukça temel bir Teamwork alternatifidir. Görev yönetimi, zaman takibi ve takvim görünümü gibi proje yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu temel özelliklere sahiptir, ancak bunlarla kullanıcıyı bunaltmaz. Bu da işlerinizi yönetmeyi çok kolaylaştırır.

En iyi yanı ne mi? Temel kullanım için ücretsizdir.

Freedcamp'ın en iyi özellikleri

Görev listeleri, takımların görevleri atamasına, ilerlemeyi/proje durumunu izlemesine ve görevler arasında belge ve grafik gibi kaynakları kolayca paylaşmasına yardımcı olur

Gösterge panelinde bulunan takım takvimleri, takımların kendilerine atanan tüm görevleri ve öncelikleri kolayca görmelerini sağlayarak planlamayı basitleştirir

Her bir görev için ne kadar zaman harcandığını görmek ve gerekirse faturalar oluşturmak için zaman yönetimi seçenekleri mevcuttur

Freedcamp sınırlamaları

Temel proje gösterge paneli özellikleri, arama yapmadan tartışma ve raporlama gibi temel özellikleri bulmayı zorlaştırır

Bu listedeki diğer proje yönetimi araçlarına kıyasla çok az sayıda yerel entegrasyon mevcuttur

Freedcamp fiyatlandırması

Ücretsiz : Sınırsız proje ve görev

Minimalist : Kullanıcı başına aylık 1,49 $

İş : Kullanıcı başına aylık 7,49 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

Freedcamp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (130+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (460+ yorum)

4. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Microsoft Teams sadece bir sohbet aracı değildir. Tüm Microsoft Office Suite ile kolayca entegre olan kapsamlı bir çalışma alanı ve proje yönetimi aracıdır. Teams, uzaktan çalışmayı biraz daha yakın hissettirmek için video konferans, dosya paylaşımı ve özel işbirliği alanları sunar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Word, Excel ve PowerPoint gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla kolay entegrasyon

Belgeler üzerinde gerçek zamanlı işbirliği

Daha iyi takım işbirliği için video toplantıları ve ekran paylaşımı

Microsoft Teams sınırlamaları

Fiyatlandırma planları büyük takımlar için pahalı olabilir

Takımınız yalnızca Microsoft ürünleri ve araçları kullanmıyorsa uyumsuzluk sorunu

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı temel özellikler

Microsoft 365 Business Essentials: 4 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/kullanıcı/ay

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (13.0800+ yorum)

Capterra: 4. 5/5 (9.000+ yorum)

5. Slack

slack aracılığıyla

Slack, takım üyeleri arasındaki iletişim ve sohbet için en popüler iş uygulamalarından biridir. Ayrıca, yerel sohbet özellikleri açısından en iyi Teamwork alternatiflerinden biridir.

Şunu hayal edin: tüm iletişimlerinizin kanallara ayrıldığı, gezinmesi kolay bir platform. Slack ile e-posta karmaşasına veda edin ve düzenli, akıcı iletişime merhaba deyin.

Ancak, uygulama proje yönetimi, proje planlama ve kaynak yönetimi ile doğrudan ilgili birçok yerel özellik sunmamaktadır.

Slack'in en iyi özellikleri

Takım iletişimi için doğrudan mesajlaşma ve video görüşmeleri

Dosya paylaşım özellikleri

Mükemmel güvenlik ve gizlilik özellikleri

Slack , birçok popüler üçüncü taraf uygulamayla entegre olur

Slack sınırlamaları

Yoğun kullanım saatlerinde ara sıra performans sorunları

Mevcut tüm iletişim seçenekleri ve sürekli bildirimler nedeniyle kolayca dikkatinizi dağıtabilir

İletişim ve işbirliği ile ilgili olmayan görevleri ve proje yönetiminin diğer yönlerini izlemek için kullanılabilecek çok fazla yerel özellik yoktur

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 12,50

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (31.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

Slack ile Asana'yı karşılaştırın!

6. Taskworld

taskworld aracılığıyla

Taskworld, takım üyeleri arasındaki işbirliği ve görev yönetimine odaklanan, bu alandaki proje yönetimi çözümlerinden biridir. Taskworld'ü kullanarak görsel proje zaman çizelgeleri oluşturun, görevler atayın ve takımınızla sohbet edin — hepsi tek bir yerde.

Taskworld'ün en iyi özellikleri

Görev yönetimi kolaydır ve takımların, bir görevin ilerlemesini izlemek için kullanışlı kontrol listeleri aracılığıyla projelerin ilerlemesini takip etmelerini sağlar

Kullanıcı arayüzü anlaşılır ve öğrenmesi uzun zaman almıyor

Taskworld sınırlamaları

Daha fazla harici uygulama entegrasyonu seçeneği gerekir =

Diğer platformlardan ve araçlardan Taskworld'e veri aktarmak zor

Taskworld fiyatlandırması

Ücretsiz: Sınırlı temel özellikler

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Taskworld puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (80 yorum)

Capterra: 4,5/5 (220 yorum)

7. Celoxis

celoxis aracılığıyla

Celoxis, detay odaklı kişiler için mükemmel bir proje yönetimi yazılımıdır. Çoğu takım için uygun bir fiyata çok sayıda özellik sunar. Üst düzey özelliklere ve çok sayıda entegrasyon seçeneğine sahip olmasa da, oldukça özelleştirilebilir bir yazılımdır.

Celoxis ile görevleri kolayca izleyin, kaynakları yönetin ve ayrıntılı raporlar oluşturun. Veriye dayalı karar vermeyi değer veren işletmeler için vazgeçilmez bir araçtır.

Celoxis'in en iyi özellikleri

Çok özelleştirilebilir iş akışları ve proje yönetimi özellikleri

Size en uygun gösterge paneli oluşturmak için esnek özelleştirme seçenekleri

Kullanıma hazır KPI'larla birlikte birçok proje şablonu

Celoxis sınırlamaları

Mobil uygulama kullanıcı arayüzü kullanımı zor

Diğer Teamwork alternatiflerine kıyasla fatura ve faturalandırma özellikleri mevcut değildir

Celoxis fiyatlandırması

Bulut: Kullanıcı başına aylık 25 $

Yerinde: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Celoxis puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (290 yorum)

8. Workzone

workzone aracılığıyla

Workzone, iş yüklerini etkili bir şekilde yönetmek için dengeli bir dizi özellik ile birlikte sezgisel ve kullanıcı dostu bir platform sunar. Workzone, görev yönetimi, proje şablonları ve zaman takibi sunar. Ancak onu ayıran özellik, kişiselleştirilmiş, bireysel yapılacaklar listeleri ve genel olarak projeleri yönetmek için kolay anlaşılır iş yükü raporlarıdır.

Bu platform, basitlik ve işlevselliği bir araya getiren, proje yönetimini bir angarya olmaktan çıkarıp çocuk oyuncağı haline getiren bir araç arayan takımlar için mükemmeldir. Ancak, fiyatlandırması biraz yüksektir, özellikle küçük takımlar için.

Workzone'un en iyi özellikleri

Tüm takımlar, projeler ve hatta müşteriler hakkında genel bir bakış sunan mükemmel bir gösterge paneli

Kullanışlı yapılacaklar listeleri ve otomatik e-posta hatırlatıcıları, görevlerinizi önceliklendirmenize yardımcı olur

Güçlü dosya yönetim araçları

Mükemmel müşteri hizmetleri

Workzone sınırlamaları

Ücretsiz deneme dışında ücretsiz sürüm mevcut değildir

Özellikle görev atamaları ve öncelik ayarları için çok sezgisel olmayan, modası geçmiş arayüz

Platform, proje güncellemeleri için çok fazla gereksiz e-posta gönderiyor

Workzone fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 34 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 42 $

Workzone puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

9. Clarizen

clarizen aracılığıyla

Kurumsal organizasyonlar için özel olarak tasarlanmış Clarizen (şimdi Planview AdaptiveWork), zengin özelliklere sahip, işbirliğine dayalı bir proje yönetimi çözümüdür.

Bu sağlam platform, projeleri yönetmenize, iş akışlarını otomatikleştirmenize ve verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır — hepsi tek bir çatı altında. Görev yönetimi, kaynak planlama ve zaman takibi dahil olmak üzere kapsamlı bir dizi özellik sunar. Ama en iyisi ne? Operasyonlarınızın genel bir görünümünü sağlayan zengin portföy ve proje yönetimi yetenekleri.

Clarizen, büyüyen iş ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen, gelişmiş ve özelleştirilebilir çözümler arayanlar için idealdir.

Clarizen'in en iyi özellikleri

Son derece özelleştirilebilir gösterge panelleri ve iş akışı otomasyon seçenekleri

İyi sosyal etkileşim ve işbirliği özellikleri

Birçok popüler iş aracı ve satıcıyla mükemmel entegrasyonlar

Modern ve şık arayüz

Clarizen sınırlamaları

Raporlama araçlarının eksikliği

Daha düşük fiyatlandırma kademeleri için depolama sınırları

Clarizen fiyatlandırması

Fiyatlandırma detayları için iletişime geçin

Clarizen puanları ve yorumları

G2: 3. 6/5 (40+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (10+ yorum)

10. Podio

podio aracılığıyla

İş yönetimi dünyasındaki kişisel oyun alanınıza hoş geldiniz. Podio, özelleştirilebilir yaklaşımıyla öne çıkıyor ve kendi iş akışlarınızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir platform sunuyor.

İhtiyacınız olan modülleri seçin, tercih ettiğiniz uygulamaları entegre edin ve hatta kendi gösterge panellerinizi özelleştirin. Ancak bununla da bitmiyor. Podio'nun entegre sohbet ve video özellikleri gibi işbirliği özellikleri, takımınızın bağlantıda kalmasını sağlar ve şeffaf bir çalışma ortamı oluşturur.

Podio ile, iş süreçlerinde esneklik ve kontrol isteyen işletmeler için mükemmel bir uyum sağlayarak, size istediğiniz şekilde çalışma özgürlüğü sunar.

Podio'nun en iyi özelliği

Görevleri kolayca oluşturmanıza ve yinelenen görevleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan, son derece özelleştirilebilir ve sezgisel proje gösterge panelleri

İyi tasarlanmış arayüz

Podio sınırlamaları

Düzenli olarak yeni özelliklerin geliştirilmemesi

Kurumsal müşteri değilseniz destek yok

Sık sık kesinti yaşanıyor

Veriler çeşitli uygulamalarda silolaşır ve tüm platformda kullanılamaz

Mobil cihazlarla uyumlu değil

Podio fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 14 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 24 $

Podio puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (460+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (300+ yorum)

Takımınız için En İyi Takım Çalışması Alternatifini Bulun

Şu anda Teamwork kullanıyorsanız ve takım üyeleriniz için pek işe yaramıyorsa, iyi haber şu ki, en iyi proje yönetimi aracını ararken dikkate alabileceğiniz birçok seçenek var. Mevcut tüm araçları değerlendirmeye başladığınızda, zaman ayırıp her platformu iyice araştırarak en iyi Teamwork alternatifini bulduğunuzdan emin olun.

Size dikkate alabileceğiniz bazı seçenekler sunduk, ancak süreci hızlandırmak istiyorsanız ClickUp ile başlayın. Bugün ücretsiz denemeye kaydolun ve birçok kişinin ClickUp'ı takım performansını iyileştirmek için en iyi görev yönetimi yazılımı ve iş yönetimi çözümü olarak görmesinin nedenini keşfedin.