İşbirliği için En İyi 13 Microsoft Teams Alternatifi

Microsoft Teams, özellikle Microsoft ekosistemini kullananlar için güçlü bir işbirliği aracıdır. Ancak her takımın kendine özgü ihtiyaçları vardır ve bazıları farklı bir arayüze, daha fazla esnekliğe veya iş akışlarına daha uygun özel özelliklere sahip bir platformu tercih edebilir.

Doğru işbirliği aracı, verimliliği ve iletişimi zahmetsizce artırmalıdır. Daha sezgisel bir tasarım, daha akıllı bildirimler veya takımınızın tarzına uygun yerleşik görev yönetimi arıyorsanız, birçok seçenek mevcuttur.

Bu kılavuz, ekibinizin özel ihtiyaçlarına göre daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış 13 Microsoft Teams alternatifini incelemektedir.

Neden Microsoft Teams Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Microsoft Teams sınırlayıcı geliyorsa, bunun nedeni muhtemelen entegre proje yönetimi düşünülerek tasarlanmamış olmasıdır. Daha güçlü bir alternatif, sadece mesajlaşma özelliğinden daha fazlasını sunmalıdır; işlerinizi düzenli tutmanıza ve takımlarınızın hedefler doğrultusunda uyumlu çalışmasına yardımcı olmalıdır.

Microsoft Teams alternatifi ararken dikkat etmeniz gerekenler:

Yerleşik görev yönetimi: Konuşmaların içinde doğrudan görevler oluşturun, atayın ve izleyin

Özelleştirilebilir iş akışları: Takımınızın benzersiz süreçlerine uyacak şekilde görünümleri, durumları ve otomasyonu uyarlayın

Esnek belge işbirliği: Dosyaları, yorumları ve düzenlemeleri tek bir yerde saklayın (artık aramaya son)

Daha akıllı bildirimler: Gereksiz uyarılarla bombardımana tutulmadan güncel kalın

Entegre hedefler ve raporlama: Gösterge panelleri, zaman takibi ve raporları kullanarak ilerlemeyi izleyin

AI destekli iş yardımı: Sohbetleri özetleyin, anahtar bilgileri çıkarın ve sonsuz kaydırma yapmadan anında bilgi bulun

Şimdilik Microsoft Teams'i kullanmaya devam mı ediyorsunuz? Daha iyi Teams alternatiflerini keşfederken, Microsoft Teams 'i en iyi şekilde kullanmak için bu Microsoft Teams ipuçları 'na göz atın.

13 Microsoft Teams Alternatifine Genel Bakış

Araç En Uygun Öne çıkan özellik Fiyat aralığı ClickUp Entegre proje yönetimi ve işbirliği Yerleşik görev yönetimi, beyaz tahtalar, yapay zeka destekli yardım, Microsoft Teams entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir ücretli planlar Slack Güçlü takım sohbeti ve anlık iletişim Hızlı sesli sohbetler için Slack Huddles, kapsamlı uygulama entegrasyonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Zoom Yüksek kaliteli video konferans ve sanal toplantılar HD video görüşmeleri, Zoom AI Companion Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Google Sohbet Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon Gmail ve Google Dokümanlar ile derin entegrasyon Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Discord Gayri resmi takım iletişimi ve topluluk oluşturma Ses kanalları, düşük gecikmeli video görüşmeleri Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Chanty Basit, sezgisel takım sohbeti AI destekli arama, ücretli planlarda sınırsız mesaj geçmişi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Mattermost Açık kaynaklı ve kendi sunucunuzda barındırılan işbirliği Tam veri kontrolü, kendi sunucunuzda barındırma Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Rocket.Chat Güvenli, kendi sunucunuzda barındırılan mesajlaşma Uçtan uca şifreli mesajlaşma Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Cisco tarafından sunulan Webex Kurumsal düzeyde video konferans ve güvenli toplantılar Entegre sanal beyaz tahtalar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Pumble Hafif doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı Basit arayüz, hızlı mesajlaşma, verimli dosya paylaşımı Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Twist Düzenli, konu tabanlı iletişim Eşzamansız, dikkat dağıtmayan mesajlaşma, konu başlıklı konuşmalar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Flock Entegre takım sohbeti ve görev yönetimi Yerleşik yapılacaklar listeleri ve hatırlatıcılar, misafir erişimi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur RingEX Video sohbet ve arama ile birleşik iletişim Grup video görüşmeleri, doğrudan mesajlaşma, güvenli dosya paylaşımı Özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi MS Teams Alternatifleri

İletişimin kesintisiz devam etmesi için en iyi Microsoft Teams alternatifleri:

1. ClickUp (Entegre proje yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

Takım iletişimi, proje yönetimi ve işbirliği, anahtar değiştirme ve verimlilik kaybı olmadan tek bir yerde gerçekleşirse ne olur?

ClickUp tam da bunu yapar. Mesajlaşma, görevler, belgeler ve etkileşimli beyaz tahtaları tek bir platformda bir araya getirir ve iş akışlarınızı güçlendirmek için yapay zeka kullanır.

Örneğin, ClickUp Sohbet ile doğrudan sohbet penceresinden yeni bir görev oluşturabilir veya AI'nın eylem öğelerini anında görevlere dönüştürmesine izin verebilirsiniz.

Entegre yapay zeka, uzun sohbet konularını özetleyerek sizi hızlıca bilgilendirir ve yapılacakları vurgular. Ayrıca SyncUps, hızlı konuşmalar, proje güncellemeleri ve bilgi aktarımı için tek tek takım üyeleriyle veya gruplarla video görüşmeleri başlatmanıza olanak tanır. Bu görüşmeleri kaydedebilir ve daha iyi işbirliği için ekranınızı paylaşabilirsiniz.

Önemli takım tartışmalarını doğrudan ClickUp Sohbet'ten görevlere dönüştürün

Karmaşık fikirleri tartışırken, uzun açıklamalar yazmak yerine ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin. Doğrudan sohbette paylaşın veya bir göreve ekleyin, böylece destekleyici bilgiler ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır olur.

ClickUp Clips ile net bir bağlam içinde fikirlerinizi paylaşın

Fikirlerin gelişmesi için alana ihtiyaç duyduğunda, ClickUp Beyaz Tahtalar ekibinizin kavramları haritalandırmasına, fikirleri görevlerle ilişkilendirmesine ve görsel olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur. Yapışkan notlar, metinler, şekiller ve resimler ekleyerek düşünceleri haritalandırabilir ve kavramları düzenleyebilirsiniz. Bu özellik, beyin fırtınası oturumları, zihin haritaları ve strateji planlaması için mükemmeldir.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile takımınızla görsel işbirliğini basitleştirin

Tartışmaları yapılandırılmış planlara dönüştürme zamanı geldiğinde, ClickUp Belgeleri her şeyi düzenli tutar ve toplantı notları, proje planları veya wiki sayfaları gibi işlerinizle bağlantılı hale getirir. Gerçek zamanlı düzenleme, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanırken, sayfa geçmişi sürüm kontrolünü sağlamaya yardımcı olur.

Başlıklar, tablolar, madde işaretleri, açıklama ekleri ve gömme öğeler gibi biçimlendirme seçenekleri belgeleri görsel olarak çekici hale getirir ve eğik çizgi komutları (/) resim, bağlantı veya görev gibi öğeleri ekler.

En önemli belgelerinizi, notlarınızı ve planlarınızı ClickUp Docs ile düzenli tutun

Son olarak, toplantılar dağınık notlar veya unutulan takip işlemleriyle sona ermek zorunda değildir. ClickUp Toplantıları ile önemli kararları kaydedebilir, görevleri gerçek zamanlı olarak atayabilir, açık öğelerin kontrol listesini oluşturabilir ve hatta toplantı gündemini paydaşlarla paylaşmak için yinelenen görevler ayarlayabilirsiniz.

ClickUp Toplantıları ile toplantı görevlerinizi yinelenen görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Microsoft Teams entegrasyonu, uygulamalar arasında geçiş yapmadan işleri yönetmenizi sağlar. Takım konuşmalarını görevlere dönüştürün, projeleri güncelleyin ve tüm ClickUp bildirimlerini Teams içinden alın.

ClickUp Brain, ClickUp'ın kendi AI asistanı, çalışma alanınızdaki her şeyi birbirine bağlar. Görevlerden, belgelerden ve geçmiş tartışmalardan anında ilgili bilgileri alır ve dosyaları aramanıza gerek kalmaz.

E-postalar, rapor taslakları ve bunların arasındaki her şeyi yazmanıza yardımcı olmanın yanı sıra, listenizdeki bekleyen görevlerin ayrıntılarını alır ve önem ve aciliyetine göre önceliklendirmenizi sağlar.

ClickUp Brain ile anahtar içgörüleri, takipleri, proje güncellemelerini ve ilerlemeyi ortaya çıkarın

📍Denemek için daha fazla öneri: Bu toplantıyı özetleyin ve sahipleri ve son teslim tarihleriyle birlikte eylem öğelerini listeleyin

Bu sohbeti görevlere dönüştürün ve aciliyetine göre önceliklendirin

En son görev ilerlemelerini ve engelleri kullanarak bir proje güncellemesi taslağı oluşturun

Bu konuşmayı analiz edin ve ilerlemek için üç adım önerin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Verimli görev organizasyonu ve izleme: Doğrudan sohbet ile entegre olan Doğrudan sohbet ile entegre olan ClickUp Görevleri'ni kullanarak özel durumlar, son teslim tarihleri ve otomasyon ile işleri organize edin, önceliklendirin ve izleyin

Hesap verebilirlik ve netlik: ClickUp Assign Comments ile hiçbir görevin atlanmamasını sağlayın

Fikirleri yakalayın ve bağlayın: Tüm toplantılar için yapay zeka destekli transkriptler ve eylem öğeleri alın ve bunları Tüm toplantılar için yapay zeka destekli transkriptler ve eylem öğeleri alın ve bunları ClickUp AI Notetaker ile görevlere, kişilere veya belgelere bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı özelliklerin ilk başta çok karmaşık olduğunu düşünüyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgileriniz belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

ClickUp, geliştirme ekiplerimin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, inanılmaz derecede esnek ve güçlü bir proje yönetimi aracıdır. İş akışlarını özelleştirme, süreçleri otomatikleştirme ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneği, onu günlük operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Farklı görünümler (liste, pano ve takvim) verimli görev yönetimi sağlar ve yerleşik dokümantasyon özellikleri her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı olur. Platformun hızı ve güvenilirliği, projelerimizin kesintiye uğramadan yolunda ilerlemesini sağlar.

ClickUp, geliştirme ekiplerimin ihtiyaçlarına mükemmel şekilde uyan, inanılmaz derecede esnek ve güçlü bir proje yönetimi aracıdır. İş akışlarını özelleştirme, süreçleri otomatikleştirme ve diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneği, onu günlük operasyonlarımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Farklı görünümler (liste, pano ve takvim) verimli görev yönetimi sağlar ve yerleşik dokümantasyon özellikleri her şeyi tek bir yerde tutmaya yardımcı olur. Platformun hızı ve güvenilirliği, projelerimizin kesintiye uğramadan yolunda ilerlemesini sağlar.

2. Slack (Güçlü takım sohbeti ve entegrasyonlar için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, her şeyi özel kanallara düzenler, böylece konuşmalarınız odaklanır ve dağınık olmaz. Google Drive ve Office 365 gibi 2600'den fazla uygulama ile entegrasyon, dosya paylaşımı, görev yönetimi ve tek bir yerden işbirliği yapmanızı sağlar.

Bu Microsoft Teams alternatifindeki gelişmiş arama özelliği, geçmiş mesajları veya dosyaları bulmayı çok kolaylaştırır. Hızlı sohbetler için sesli aramalar için Huddles ve video mesajlar için Clips vardır, bu da iletişimi daha hızlı ve daha kişisel hale getirir.

Slack'in en iyi özellikleri

Harici işbirliği: Slack Connect'i kullanarak Slack içinde doğrudan harici ortaklarla veya müşterilerle işbirliği yapın

Merkezi bilgiler: Herkesin erişmesi gereken önemli tartışmaları veya belgeleri sabitlenmiş mesajlarla vurgulayın

Odak modu: "Rahatsız Etmeyin" modunu kullanarak dikkatinizin dağılmadan odaklanmak için sınırlar belirleyin

Slack sınırlamaları

Yerleşik görev yönetimi yoktur; kullanıcılar üçüncü taraf entegrasyonlara (ör. ClickUp) güvenmek zorundadır

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 7,25 $ /kullanıcı/ay (Yıllık faturalandırılır)

Business+: 12,50 $/kullanıcı/ay (Yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Huddle özelliğini özellikle kullanışlı buluyorum; gayri resmi yapısı, metin mesajlarından daha verimli bir şekilde sorunları çözebilen hızlı, bire bir etkileşimlere olanak tanıyor.

Huddle özelliğini özellikle kullanışlı buluyorum; gayri resmi yapısı, metin mesajlarından daha verimli bir şekilde sorunları çözebilen hızlı, bire bir etkileşimlere olanak tanıyor.

💡 Profesyonel İpucu: Garip sessizlikleri ve dikkat dağınıklığını önleyin. Sanal toplantı kuralları kılavuzumuzla sanal toplantılarda yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenin.

3. Zoom (Yüksek kaliteli video konferans ve aramalar için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, Microsoft Teams'in bir başka popüler alternatifidir. Hızlı bir kontrol toplantısı veya büyük bir web semineri düzenliyor olsanız da, sanal toplantıları sorunsuz hale getirir. HD video ve ses kalitesi sunarak, 1.000 katılımcıya kadar bile tartışmaların net ve doğal hissedilmesini sağlar.

Ekran paylaşımı ve açıklama araçları, bilgileri sunmayı ve daha iyi işbirliği yapmayı kolaylaştırır. Daha etkileşimli oturumlar için "Küçük Toplantı Odaları" toplantıları daha küçük tartışma gruplarına böler.

Zoom'un AI Companion özelliği, anahtar noktaları ve eylem öğelerini özetleyerek hiçbir şeyin kaybolmamasını sağlar.

Zoom'un en iyi özellikleri

AI destekli özetler: Toplantı gündemini, özetleri ve eylem öğelerini içeren özetler oluşturun Toplantı gündemini, özetleri ve eylem öğelerini içeren özetler oluşturun

Bulut tabanlı beyaz tahtalar: Gelecekte başvurmak üzere kaydedilebilen "Zoom Beyaz Tahtalar" ile görsel olarak beyin fırtınası yapın, planlayın ve işbirliği yapın

Sürükleyici görünümler: Herkesi ortak bir sanal ortama yerleştiren sürükleyici bir görünümle katılımcıların ilgisini çekin

Zoom sınırlamaları

Takip işlemleri manuel olarak yapılır; notlar ayrı olarak alınmalıdır ve Zoom, tartışmalardan otomatik olarak görevler oluşturmaz

Zoom Belgeleri, Beyaz Tahtalar ve Web Seminerleri gibi eklentiler ek ücrete tabidir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $'dan başlayan fiyatlarla

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

💫 İlginç Bilgi: Zoom'un kurucusu Eric Yuan, fikrini sunarken 35 kez reddedildi. Şimdi ise tüm dünya "Hadi Zoom'da görüşelim" diyor. 💻

💡 Profesyonel İpucu: Farklı saat dilimlerinde beyin fırtınası mı yapıyorsunuz? Boş sayfayı atlayın ve ClickUp'ın hazır beyaz tahta şablonlarıyla doğrudan yaratıcılığa geçin — toplantılar ve uzaktan ekip çalışması için mükemmel!

4. Google Chat (Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

google Sohbet aracılığıyla

Google Sohbet, Google Çalışma Alanı'nı zaten kullananlar için takım iletişiminin düzenli olmasını sağlayan ücretsiz bir Microsoft Teams alternatifidir. Alanlar, takımların projeler üzerinde işbirliği yapabileceği, dosya paylaşabileceği ve konu başlıklı tartışmalar yapabileceği özel merkezler görevi görür.

"Akıllı Yazma" özelliği, yazarken mesaj önerilerinde bulunarak zaman kazanmanıza ve hataları azaltmanıza yardımcı olur. Sohbet yeterli olmadığında, "Huddles" özelliği ile sohbet penceresinden doğrudan sesli aramaya geçebilirsiniz.

Google Sohbet'in en iyi özellikleri

Satır içi konu dizisi: Satır içi konu dizileriyle tartışmaları düzenli tutun, belirli mesajlara yanıt vermeyi kolaylaştırın

Harici sohbet desteği: Güvenlik denetimlerini ve izinleri korurken kuruluşunuz dışındaki kişilerle iletişim kurun

Özel bildirimler: Önemli konuşmalar için özel uyarılar ayarlayın ve diğerlerini sessize alarak odaklanın

Google Sohbet sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlara sahiptir ve genişletilmiş işlevsellik için diğer Google uygulamalarına (Dokümanlar, E-Tablolar vb.) bağlıdır

Google Sohbet fiyatlandırması

Google Çalışma Alanı ile birlikte gelir

Google Sohbet puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (2300+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz: Google Chat, ilk olarak 9 Mart 2017'de Hangouts Chat adıyla piyasaya sürüldü. 2020'de Google Chat adını aldı ve 2021'e kadar Çalışma Alanı kullanıcılarına özeldi. 1 Kasım 2022'de Hangouts'un yerini tamamen aldı

Artık sonsuz klasörleri aramanıza gerek yok. Takımınızın düzenli ve senkronize çalışmasını sağlayan en iyi dosya paylaşım yazılımlarını inceleyin.

5. Discord (Topluluk ve gayri resmi takım işbirliği için en iyisi)

discord aracılığıyla

Discord, küçük bir takımla sohbet ediyor veya büyük bir topluluğu yönetiyor olsanız da konuşmaların akışını sağlar. Düzenli sunucular ve kanallar, iş, oyun veya ortak ilgi alanları için tartışmaların odaklanmasına yardımcı olur. Özellikle topluluklar için popüler bir Microsoft Teams alternatifidir.

Önemli güncellemeler için dosya paylaşımı ve mesaj sabitleme özellikleri ile takım iletişimi de daha kolay hale gelir.

Discord'un en iyi özellikleri

Sahne kanalları: Toplantılar ve soru-cevap oturumları için tasarlanmış "Sahne Kanalları" ile büyük ölçekli ses etkinlikleri düzenleyin

Özel botlar: Özel botlar ve entegrasyonlar kullanarak görevleri otomatikleştirin ve sohbetleri etkin bir şekilde yönetin

Ekran paylaşımı için canlı yayın yapın: Go Live ile ekranları canlı yayınlayın ve 50 kullanıcıya kadar düşük gecikmeli paylaşım sağlayın

Discord sınırlamaları

Bazı gelişmiş sunucu özelleştirme seçenekleri Nitro aboneliği gerektirir, bu da bütçesi sınırlı küçük topluluklar için bir dezavantaj olabilir

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: Aylık 2,99 $

Nitro: 9,99 $/ay

Discord puanları ve yorumları:

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (490+ yorum)

Discord hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte Capterra'nın incelemesi:

Aramada birden fazla kişi olsa bile yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.

Aramada birden fazla kişi olsa bile yüksek kaliteli sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz.

💡Bonus: Takımınızın nerede olursa olsun bağlantıda kalmasını ve verimli çalışmasını sağlamak için en iyi çevrimiçi toplantı araçlarını içeren özetimize göz atın.

6. Chanty (Basit, sezgisel takım sohbeti için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Chanty, mesajları, görevleri ve dosyaları tek bir yapılandırılmış merkezde tutarak dağınık takım iletişimini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Görevleri uygulamalar arasında kopyalamak yerine, herhangi bir mesajı eylem öğesine dönüştürebilir, atayabilir ve Kanban panosu ile izleyebilirsiniz.

Hızlı bir arama gerektiğinde, ekran paylaşımlı yerleşik sesli ve görüntülü toplantılar işbirliğini sorunsuz hale getirir. Sesli mesaj gönderme, kod parçacığı paylaşma veya günlük görevleri yönetme gibi işlemlerde bu Microsoft Teams alternatifi, işlerin akışını sorunsuz bir şekilde sürdürür.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Roller ve izinler: Özelleştirilebilir kullanıcı rolleriyle sohbetlere ve görevlere kimlerin erişebileceğini, bunları düzenleyebileceğini veya yönetebileceğini kontrol edin

Özel takım alanları: Tartışmaları belirli projeler veya takımlarla ilgili ve odaklı tutmak için gizli veya genel alanlar oluşturun

Sınırsız mesaj geçmişi: Depolama sınırları veya kaybolan mesajlar konusunda endişelenmeden tüm geçmiş konuşmalara erişin

Chanty sınırlamaları

Chanty, diğer özelliklere kıyasla çok zengin dosya paylaşım özelliklerine sahip değildir. Ayrıca, yükleyebileceğiniz dosya boyutuyla da sınırlıdır

Chanty fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

İş: 4 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/görüntülü aramalar sunarak takımımızın iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Planlanmış mesajlar, farklı saat dilimlerinde konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/görüntülü aramalar sunarak takımımızın iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Planlanmış mesajlar, farklı saat dilimlerinde konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor.

📮ClickUp Insight: Profesyonellerin yaklaşık %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim imkanı sunsa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur.

7. Mattermost (Açık kaynak platformu meraklıları için en iyisi)

mattermost aracılığıyla

Mattermost, iş akışları ve güvenlik üzerinde tam kontrol sahibi olması gereken teknik takımlar için oluşturulmuş bir işbirliği platformudur. Geliştiriciler, yerleşik sözdizimi vurgulama özelliği sayesinde sohbet içinde kod parçacıklarını kolayca paylaşabilir ve inceleyebilir.

İster olay yanıtı, ister DevOps iş akışları yürütüyor olun, ister sadece daha özelleştirilebilir bir iş mesajlaşma platformuna ihtiyacınız olsun, bu Microsoft Teams alternatifi size işinizi kendi tarzınızda yapabileceğiniz esnekliği ve güvenliği sunar.

Mattermost'un en iyi özellikleri

İş akışı otomasyonu için oyun kitapları: Önceden belirlenmiş kontrol listeleri, otomatik tetikleyiciler, durum güncellemeleri ve geriye dönük raporlarla tekrarlanabilir süreçleri uygulayın

Kendi barındırdığınız dağıtım: Şirket içi barındırma seçenekleriyle veri gizliliği, güvenlik ve uyumluluk üzerinde tam kontrol sağlayın

Entegrasyonlar ve otomasyon: GitHub, Jenkins, Jira ve ServiceNow gibi araçlarla bağlantı kurun ve görevleri otomatikleştirmek için eğik çizgi komutları ve botlar kullanın

Mattermost sınırlamaları

Kaynak yoğun olabilir ve mobil uygulama deneyimi diğer mesajlaşma platformlarına kıyasla sorunsuz değildir

Mattermost fiyatlandırması:

Ücretsiz (Kendi sunucunuzda barındırılan sürüm)

Profesyonel: 10 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (330+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (160+ yorum)

Microsoft Teams Proje Yönetimi hakkındaki makalemizde, doğru proje araçlarının takımınızın verimliliğini nasıl artırabileceğini öğrenin.

8. Rocket. Chat (Kendi sunucunuzda barındırılan güvenli mesajlaşma için en iyisi)

Rocket. Chat, güvenlik ve özelleştirmeye önem veren başka bir açık kaynaklı Microsoft Teams alternatifidir. Kullanıcılar ayrıca kolay erişim için mesajları sabitleyebilir ve yıldızlayabilir, Markdown desteği ile metin biçimini değiştirebilir ve çok kanallı gösterge paneli aracılığıyla müşteri etkileşimlerini yönetebilir.

Platform, beyaz etiketleme seçenekleri, üçüncü taraf eklentiler için bir pazar yeri ve iş akışı otomasyonu için REST API webhook'ları ile son derece özelleştirilebilir. Hibrit bulut veya kendi kendine barındırılan bir çözüm olarak dağıtılabilir ve esneklik sağlar.

Rocket. Chat'in en iyi özellikleri

AI sohbet robotları: Sohbet robotlarıyla müşteri desteği yanıtlarını otomatikleştirin

Akıllı yönlendirme: Önceden tanımlanmış kurallara göre müşteri sorgularını doğru temsilciye atayın

Çoklu kiracılık desteği: Tek bir Rocket içinde birden fazla kuruluşu yönetin. Sohbet arayüzü

Rocket. Sohbet sınırlamaları

Kullanıcılar, ilk kurulum ve yapılandırmadaki karmaşıklıklar ve kendi sunucunuzda barındırmak için kaynak yoğun sunucu gereksinimleri gibi zorluklar bildiriyor

Rocket. Chat fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Rocket. Chat puanları ve yorumları:

G2 : 4,2/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

Dağınık toplantı notlarıyla mı uğraşıyorsunuz? İşte bu sorunu anında çözen AI araçlarının listesi!

9. Webex by Cisco (Kurumsal düzeyde video konferans için en iyisi)

cisco tarafından sunulan Webex aracılığıyla

Cisco Webex Teams, gelişmiş işbirliği özelliklerine sahip kurumsal düzeyde bir video konferans aracıdır. Arama için, kesintisiz iletişim için PSTN bağlantısı, sesli posta transkripsiyonu ve cihaz aktarımı ile bulut tabanlı bir PBX sistemi sağlar.

Takımlar, özel sohbet alanlarında işbirliği yapabilir, entegre beyaz tahta kullanabilir ve alanlar ve takımlar aracılığıyla projeler düzenleyebilir. Webex Assistant, otomatik toplantı özetleri ve eylem öğeleri oluşturarak verimliliği de artırır.

Webex ile kullanıcılar herhangi bir cihazdan zahmetsizce toplantılara katılabilir ve sorunsuz uzaktan işbirliği sağlayabilir.

Webex'in en iyi özellikleri

AI destekli gürültü giderme: AI destekli gürültü giderme ve konuşma geliştirme ile ses netliğini artırın

Dinamik etkileşim : El hareketlerini emojilere dönüştüren hareket tanıma özelliğini kullanın

Dil çevirisi: Toplantılar sırasında eş zamanlı çeviri ile dilleri gerçek zamanlı olarak çevirin

Webex sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, CRM ve pazarlama otomasyon sistemleriyle entegrasyonun uzun ve karmaşık bir süreç olabileceğini bildirdi

Webex fiyatlandırması

Ücretsiz

Meet: 14,50 $/kullanıcı/ay

Paket: 250 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (18.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (7000+ yorum)

🌟Bonus: Takımınızı aynı sayfada tutmak zor geliyorsa, bu iletişim planı şablonları işinizi kolaylaştırabilir.

10. Pumble (Hafif doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı için en iyisi)

via Pumble

Pumble, takım iletişiminin basit ve düzenli olmasını sağlar. Diğer birçok platformun aksine, sınırsız mesajlaşma ve dosya paylaşımı sunar, böylece kısıtlamalar nedeniyle önemli konuşmaları asla kaybetmezsiniz.

Akıllı bildirimler ve hatırlatıcılar, anahtar güncellemeleri asla kaçırmamanızı sağlarken, SSO ve SOC 2 uyumluluğu gibi güçlü güvenlik önlemleri verilerinizi güvende tutar.

Pumble'ın en iyi özellikleri

Misafir erişimi: Tam çalışma alanı erişimi vermeden belirli kanallara harici işbirliği yapanları davet edin

Özel bildirimler: Anahtar kelime uyarıları ayarlayın, kanalları sessize alın veya yalnızca doğrudan bahsedildiğinizde bildirim alın

Sınırsız sohbet geçmişi: Ücretsiz planda bile tüm geçmiş mesajlara kısıtlama olmadan erişin

Pumble sınırlamaları

Bu Microsoft Teams alternatifindeki arama özelliği, tam kelime eşleşmeleri gerektirir, bu da kesin terimler olmadan bilgi bulmayı zorlaştırır

Pumble fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 2,99 $/kullanıcı/ay

İş: 4,99 $/kullanıcı/ay

Enterprise: 7,99 $/kullanıcı/ay

Verimlilik Paketi: 15,99 $/kullanıcı/ay

Pumble puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Pumble hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Pumble'ın tasarımı temiz ve sezgiseldir, bu da takımın gezinmesini ve iletişim kurmasını kolaylaştırır.

Pumble'ın tasarımı temiz ve sezgiseldir, bu da takımın gezinmesini ve iletişim kurmasını kolaylaştırır.

11. Twist (Asenkron, konu tabanlı takım iletişimi için en iyisi)

twist aracılığıyla

Twist, takım üyelerinin kendi hızlarında tartışmalara katılmalarını ve yanıt vermelerini sağlayarak anında yanıt verme baskısını azaltır ve derinlemesine çalışmayı teşvik eder. Gelişmiş arama filtreleri, geçmiş konuşmaları kolayca bulmanızı sağlar ve anahtar kelimeler, tarihler veya katılımcılara göre belirli mesajları bulmanızı sağlar.

Özel kullanıcı rolleri, takımların erişim ve sorumlulukları yönetmesine yardımcı olarak doğru kişilerin doğru bilgileri görmesini sağlar. Ayrıca, takım check-in otomasyonu, planlanmış güncelleme konuları yayınlayarak manuel takip ihtiyacını ortadan kaldırır.

Twist'in en iyi özellikleri

Grup yönetimi: Takımlar içinde gruplar oluşturarak belirli üye alt gruplarıyla iletişimi kolaylaştırın

E-posta entegrasyonu: Her konu ve kanala atanan benzersiz bir e-posta adresi ile e-postaları doğrudan belirli tartışmalara yönlendirin

Erteleme seçenekleri: Tüm konular, belirli konular veya yalnızca bahsedildiğinde uyarılar alın

Twist sınırlamaları

Gönderilere verilen yanıtlar konu başlığı altında toplanmaz, bu nedenle kullanıcıların yanıt verdikleri gönderiyi bulabilmeleri için bağlamı yeniden oluşturmaları gerekir

Twist fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız: 8 $/kullanıcı/ay

Twist puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (35+ yorum)

12. Flock (Entegre görev yönetimi ve işbirliği için en iyisi)

flock aracılığıyla

Flock, takım işbirliğini geliştirmek için yerleşik görev yönetimi içerir ve kullanıcıların görevler atamasına, son tarihler belirlemesine ve sohbetler içinde ilerlemeyi izlemesine olanak tanır.

Takımlar, sohbetlerde doğrudan dosya paylaşabilir ve entegre arama fonksiyonunu kullanarak mesajları, bağlantıları ve belgeleri anında bulabilir. Microsoft Teams alternatifi, e-postaları Flock kanallarına iletmeye olanak tanıyan e-postadan sohbete dönüştürme özelliğine de sahiptir.

Flock'un en iyi özellikleri

Yerleşik anketler ve hatırlatıcılar: Sohbetlere entegre edilmiş yerleşik anketler ve hatırlatıcılarla zahmetsizce geri bildirim toplayın

Dosya arama: Akıllı arama özelliğini kullanarak mesajları, dosyaları ve bağlantıları hızlıca bulun ve bilgilere hızla erişin

Otomatik olarak oluşturulan yapılacaklar listeleri: Otomatik olarak oluşturulan yapılacaklar listeleriyle tartışmaları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Flock sınırlamaları

Flock, takımınızın kullandığı tüm özel araçlar veya uygulamalarla entegre olmayabilir, bu da manuel geçici çözümler veya ek adımlar gerektirebilir

Flock fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 4,50 $/kullanıcı/ay (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Flock hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Kurulumu ve kullanımı kolaydır, neredeyse hiçbir aşamada yönetimden yardım gerektirmez.

Kurulumu ve kullanımı kolaydır, neredeyse hiçbir aşamada yönetimden yardım gerektirmez.

13. RingEX (Video sohbet ve arama ile birleşik iletişim için en iyisi)

ringEX aracılığıyla

RingEX, aramaları, video toplantılarını, mesajlaşmayı, SMS'leri ve faksları tek bir uygulamada birleştirir ve arama notlarını yakalayabilen, aramaları yazıya dönüştürebilen, mesajları çevirebilen ve yazıları düzeltebilen kişisel bir AI asistanına sahiptir.

Salesforce, Google Çalışma Alanı, Microsoft Teams ve Zendesk gibi popüler araçlarla 400'ün üzerinde entegrasyonu destekler.

Kuruluşlar, bu Microsoft Teams alternatifini kullanarak birden çok konum için arama akışlarını ve izinleri özelleştirebilir.

RingEX'in en iyi özellikleri

Konuşma-metin özetleri: Toplantılar için yapay zeka destekli konuşma-metin özetleriyle aramaları gerçek zamanlı olarak yazıya dönüştürün

Çağrı aktarma: Canlı çağrıları, örneğin masaüstü bilgisayardan cep telefonuna, kesintiye uğramadan aktarın

HD video toplantıları: Otomatik not alma ve gürültü azaltma özellikleriyle birlikte 200 katılımcıya kadar destekleyen HD video konferanslar düzenleyin

RingEX sınırlamaları

Araç yalnızca iletişim günlüklerine odaklandığından hedef ayarlama veya takım performansı izleme yoktur

RingEX fiyatlandırması:

Temel : 30 $/kullanıcı/ay (maks. 100 kullanıcı)

Gelişmiş : 35 $/kullanıcı/ay (maksimum 100 kullanıcı)

Ultra: 45 $/kullanıcı/ay (maksimum 100 kullanıcı)

RingEX puanları ve yorumları:

G2 : 4. 1/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (1200+ yorum)

Microsoft Teams'i başka araçlarla mı kullanıyorsunuz? Pratik ipuçları için Microsoft Teams görgü kuralları kılavuzumuza göz atın.

i̇şbirliği Deneyiminizi Yeniden Düşünün: ClickUp'ı Seçin

Microsoft Teams çok güçlü bir uygulama olsa da, genellikle takımınızı yavaşlatan eksiklikler barındırır. Her ihtiyacı karşılamak için birden fazla uygulamayı bir araya getirmek yerine, hepsini bir arada sunan bir platforma geçin.

ClickUp, sağlam görev yönetimi, sorunsuz takım işbirliği ve güçlü iletişim araçlarını tek bir yapay zeka destekli çalışma alanında birleştirir. Microsoft Teams alternatifi için en iyi seçeneğinizdir.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha önce hiç olmadığı gibi işbirliği yapmaya başlayın.