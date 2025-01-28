2025'te Takımlar için En İyi 10 Çevrimiçi Toplantı Aracı (Ücretsiz ve Ücretli)

Artık birçok işletme, karma veya tamamen uzaktan çalışan takımlarla iş yapıyor ve sanal toplantılar norm haline geldi. Bazı açılardan bu durum, takım yönetimi ve işbirliğini zorlaştırıyor, ancak takımlar işbirliği ile çalışır.

Neyse ki teknoloji de bu gelişmelere ayak uyduruyor ve artık bire bir toplantılar, grup toplantıları, web seminerleri ve diğer sanal etkinlikleri düzenlemek için birçok araç mevcut.

Ancak, piyasada bulunan tüm video konferans araçları arasında işiniz için en uygun olanını nasıl belirleyebilirsiniz?

İyi bir çevrimiçi toplantı aracını tanımlayalım, takımınızın verimliliğini artıracak seçeneklere bakalım ve işinizi bir üst seviyeye taşıyalım. ?

Toplantı platformları, çevrimiçi toplantılarda yüz yüze toplantıların büyüsünü yeniden yaratmak için çok çalışıyor, geleneksel konferans hizmetlerinin ötesine geçiyor ve iş akışını kolaylaştırırken katılımı teşvik ediyor. Ve çoğu bunu başarıyor.

Takımınız için çevrimiçi toplantı araçları ararken aramanız gereken bazı anahtar özellikler şunlardır:

Yüksek kaliteli sesli konferans ve video konferans yazılımı

Video toplantılar sırasında veya başka herhangi bir zamanda herkesin katkıda bulunabilmesi için dosya paylaşım fonksiyonu

1'e 1 toplantılar için olduğu kadar tüm çalışanların katıldığı toplantılar için de aynı derecede iyi işleyen video toplantı yazılımı

Bulut tabanlı web konferansı, indirme gerekmez

Canlı takım sohbeti ve gizli sohbetler yapmaya olanak tanıyan mesajlaşma fonksiyonu

Bildirimler ve yorum izleme gibi zaman dilimleri arasında işbirliğini destekleyen asenkron iletişim araçları

Hiçbir şeyin kaybolmaması için toplantı kayıt araçları

Ekran paylaşımı ve slayt gösterisi özellikleri sayesinde herkes sunum yapabilir

Ş Akışını kolaylaştıran entegrasyon özelliği

Şirket bilgilerinizi güvende tutan ve hangi içeriğe kimlerin erişebileceğine karar vermenizi sağlayan güvenlik özellikleri

Mobil destek sayesinde, takımınız hareket halindeyken telefonlarından toplantıya katılabilir

Artık ne aradığınızı bildiğinize göre, piyasadaki en iyi video konferans platformlarından bazılarına göz atalım.

Bazı sağlayıcılar tamamen ücretsiz çevrimiçi toplantı araçları sunar ve çoğu bazı sınırlamalara sahip olsa da, küçük takımlar ve basit kullanım durumları için iyi iş çıkarabilirler. Diğerleri ise başlangıçtan itibaren ücretlidir, ancak genellikle kullanışlı işbirliği araçları ve daha gelişmiş işlevler sunar. ?

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek ş Akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

ClickUp, toplantılar için güçlü işbirliği araçlarına sahip hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Ayrıca, planlanan, devam eden ve tamamlanan toplantıların tüm ayrıntılarını görebileceğiniz, ClickUp tarafından sunulan kullanışlı bir Toplantı Şablonu da vardır. Bu şablonu, sunum slaytlarınızı saklamak ve notlar almak için de kullanabilirsiniz. ClickUp'ın Toplantı İzleyici Şablonu, her toplantıyı takip etmenize yardımcı olur, böylece her zaman hazırlıklı olursunuz ve takip görevlerini de izleyerek proje yönetimini basitleştirirsiniz.

Toplantı öncesinde veya sırasında ClickUp Belgesine notlar alın ve buradan görev planlama yazılımımızı kullanarak bu notları hızlı ve kolay bir şekilde eylem öğelerine dönüştürün. ?

Takımınızın yaratıcılığını artırmak ve görevleri doğrudan Beyaz Tahta'dan oluşturmak için sanal Beyaz Tahta'yı deneyin. Ardından, video Klip işlevini kullanarak ekran kaydını toplantıya katılmayanlarla paylaşın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zoom toplantı entegrasyonu , bir ClickUp görevinden doğrudan ücretsiz video konferansa erişim sağlar

Yineleyen görevler ayarlayın, böylece her konferans görüşmesi düzenlemek için sıfırdan başlamanız gerekmez

AI işlevselliği, toplantı tutanaklarını özetlemenize yardımcı olarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Platformu toplantı tutanakları izleme aracı olarak da kullanabilirsiniz.

Not Defteri, Beyaz Tahta veya atanan yorumlardaki takım toplantı notlarınızdan eylem öğeleri oluşturarak toplantı sırasında ş Akışınızı kolaylaştırın

Slack, Gmail, Outlook, Google Takvim ve Asana gibi araçlarla entegre ederek toplantılarınızı ve projelerinizi platformlar arasında sorunsuz bir şekilde yönetin

ClickUp sınırlamaları

Çok fazla özellik olduğu için, hepsini öğrenmek biraz zaman ve dikkat gerektirebilir

Toplantılar sırasında belge paylaşırken sayfaların yüklenmesi bazen biraz yavaş olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Standuply

standuply aracılığıyla

Standuply, bir proje tamamlandığında günlük standup toplantılarının yanı sıra geriye dönük toplantıları otomatikleştirmeye yardımcı olan çevik bir geliştirme asistanıdır. Uzaktan takımları yöneten scrum ustaları ve proje yöneticileri için idealdir ve Slack veya Teams'te kullanabilirsiniz.

Bu araçlar, birikmiş öğeleri gözden geçirmeye ve önceliklendirmeye yardımcı olmak, görevler için gereken zamanı tahmin etmek ve sprint sırasında veya sonrasında geri bildirim toplamak için anketler düzenlemek gibi diğer çevik süreçlere de yardımcı olur. ?️

Standuply'nin en iyi özellikleri

Metin, ses veya video yoluyla eşzamansız toplantılar düzenleyebilir ve toplantı raporlarınıza sesli veya görüntülü mesajlar ekleyebilirsiniz

Anketler veya anketler oluşturarak takımın nabzını ölçün

Standup, sık sorulan soruların yanıtlarını kaydederek bir bilgi tabanı oluşturur, böylece takım üyeleri her zaman depolanan bilgilere başvurabilir

Jira ve Github gibi araçlarla birlikte çalışarak çevik grafikler oluşturur

Standuply sınırlamaları

Entegrasyonlar Teams veya Slack ile sınırlıdır ve bazı kullanıcılar daha fazla seçenek ister

Standuply fiyatlandırma

30 gün ücretsiz deneme

Başlangıç: 3 kullanıcıya kadar ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 1,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 3,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Standuply puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23+ yorum)

3. Google Meet

google Meet aracılığıyla

Google Meet, önceden Google Hangouts Meet olarak biliniyordu ve Google Çalışma Alanı'nın (eski adıyla G Suite) bir parçasıdır. Google Meet video konferans yazılımı kullanımı kolaydır ve zaten Google Çalışma Alanı'nı kullanıyorsanız çok kullanışlıdır.

Planınıza bağlı olarak, basit bir bire bir toplantı ayarlayabilir veya YouTube'da canlı yayın web seminerleri veya video konferanslar düzenleyebilirsiniz. Google Meet'in ücretsiz çevrimiçi toplantı aracı, bir video görüşmesine en fazla 100 katılımcıya izin verirken, ücretli premium plan 250 katılımcıya kadar destekler.

Google Meet, kameranızı ve mikrofonunuzu açıp kapatma, dikkat çekmek için elinizi kaldırma ve ekranınızı paylaşma gibi olağan video sohbet özelliklerini içerir.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Video konferans sırasında altyazıları gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir, böylece herkes neler olup bittiğini takip edebilir

Google Takvim veya Gmail'den doğrudan aramalara katılın ve Google Sohbet'i kullanarak diğer katılımcılarla iletişim kurun

Verileriniz ve etkileşimleriniz uçtan uca şifreleme ile korunur

Mobil uygulama, Google Meet'i herhangi bir mobil cihazda kullanmanıza olanak tanır

Premium plan, arka plan gürültüsünü engelleme özelliği sunar

Google Meet sınırlamaları

Ayrı toplantı odaları, beyaz tahtalar veya anketler gibi özellikler sunmadığından, büyük toplantılar için en iyi video konferans yazılımı değildir

Toplantıları yalnızca premium plana sahipseniz kaydedebilirsiniz

Google Meet fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.100+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.500+ yorum)

4. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, toplantıları hızlı ve kolay bir şekilde planlamaya yardımcı olan bir otomasyon platformudur. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri takımlarının yanı sıra işe alım uzmanları, öğretmenler ve bilgi teknolojisi profesyonelleri için idealdir. ?️

Sistemde uygunluk durumunuzu ayarladıktan sonra, seçenekleri web sitenizde, e-postada veya metin olarak görüntüleyerek müşterilerinizin, potansiyel müşterilerinizin veya işe alım adaylarının sizinle toplantı zamanı ayarlamasını kolaylaştırabilirsiniz. Ardından asıl işinize odaklanabilirsiniz: satış yapmak, en iyi çalışanları işe almak ve işe başlatmak veya öğrencileriniz veya müşterilerinize destek olmak.

Calendly'nin en iyi özellikleri

E-postalarla toplantı ayarlamak için zaman kaybetmenize gerek yok

Davetlilerinizin tercihlerini seçmelerine olanak tanıyan farklı toplantı türleri sunun (örneğin, tanıtıcı bir görüşme veya odaklanmış bir bire bir oturum

Calendly, toplantıları yeniden onaylamak için e-posta hatırlatıcıları gönderir, böylece toplantılara katılmama olasılığınız azalır

Tüm toplantı sahiplerinin takvimlerini hesaba katarak toplantıları ortaklaşa düzenlemek için kullanın

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, yalnızca bir takvim bağlamanıza ve bir tür toplantı planlamanıza izin verir

Bazı kullanıcılar, işlevselliğinin toplantı planlama ile sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak ücretli seçenekleri biraz pahalı buluyor

Calendly fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Teams: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.800+ yorum)

5. Loom

via Loom

İster küçük bir işletme ister büyük bir şirket olun, Loom, sizin ve takımınızın zaman kaybettiren toplantıları ortadan kaldırmanızı sağlayan eşzamansız bir video mesajlaşma aracıdır.

Bunun yerine, cihazınızın kamerasını ve mikrofonunu kullanarak hem kendinizi hem de bilgisayar ekranınızı videoya kaydedebilirsiniz. Ardından, bu videonun bağlantısını seçtiğiniz alıcılarla paylaşın, böylece onlar da kendilerine uygun bir zamanda izleyebilirler.

Loom, durum güncellemeleri, eğitim ve açık ve yapıcı geri bildirimler vermek için idealdir. Yorumlar ve emojiler gibi etkileşimli özellikler, toplantı olmasa bile sizin ve takımınızın bağlantıda kalmasına yardımcı olur. ?‍♀️

Loom'un en iyi özellikleri

Alıcıların kendilerinin Loom hesabı olması gerekmez; videoyu çevrimiçi olarak izleyebilirler

Videonuzda bahsettiğiniz dosyalara ve diğer kaynaklara bağlantılar ekleyebilirsiniz

Parola koruması ve e-posta yetkilendirmesi, videonuza erişimi kontrol etmenize yardımcı olur

Videonuzu kimlerin izlediğini takip edebilir ve performansını izleyebilirsiniz

Loom sınırlamaları

Ücretsiz sürümde video başına 5 dakikalık bir sınır ve toplam 25 video vardır

Bu bir canlı web konferans uygulaması değildir, bu nedenle yalnızca önceden kayıt yapabilirsiniz

Loom fiyatlandırması

14 günlük ücretsiz deneme

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (380 yorum)

6. Grain

via Grain

Grain, toplantılardan notları ve içgörüleri otomatik olarak yakalayan bir AI sistemidir ve katılımcılarla tam olarak ilgilenmenizi sağlar. Toplantı konuşmalarını analiz eder ve sentezler, toplantının kaydı olarak kaydedebileceğiniz bir özet sunar ve ardından başkalarıyla paylaşmak için bölümleri kesip ekleyebilirsiniz.

Müşteriler, potansiyel müşteriler veya potansiyel yeni çalışanlarla konuşmaların yanı sıra uzaktaki ekibinizle toplantılar için ideal olan Grain'i Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet'te kullanabilirsiniz. Toplantıya kendiniz katılmadığınızda yazılımın sizin için notlar almasını bile sağlayabilirsiniz. ?

Grain'in en iyi özellikleri

Grain, toplantının önemli noktalarını özetler, böylece geri kalanını tekrar okumak için zaman kaybetmezsiniz

Slack, Notion, Google Drive, Asana, Salesforce ve daha fazlasıyla entegre olarak, toplantıdan klipleri bu platformların herhangi birinde kolayca paylaşmanıza olanak tanır

Güvenlik yüksek önceliktir ve verileriniz SOC 2 Tip 1 sertifikası ile şifrelenir ve korunur

Grain geliştirme takımı, müşterilerin önerilerine açıktır ve onlardan öğrenir

Tahıl sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yapay zeka tarafından oluşturulan toplantı özetinin her zaman tam olarak doğru olmadığını şikayet etti

Kullanıcı arayüzü, mobil cihazlarda masaüstü bilgisayarlar kadar kolay gezinilebilir değildir

Tahıl fiyatlandırması

Başlangıç: 5 kullanıcıya kadar ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (260+ yorum)

Capterra: 4,0/5 (1 yorum)

7. TeamViewer

teamViewer aracılığıyla

TeamViewer, öncelikle kullanıcılarla uzaktan destek sağlamak için toplantı yapan BT uzmanları için tasarlanmıştır. Bakımınızdaki cihazları izlemenize ve yönetmenize yardımcı olur ve bir sorun olduğunda, kullanıcılar bilgisayarlarının kontrolünü size uzaktan verebilir, böylece sorunu bulup çözebilirsiniz. ?

TeamViewer'ı herhangi bir cihazda kullanabilir ve başka herhangi bir cihaza bağlanabilirsiniz. Gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde iş verileriniz güvende olur.

Her bir paket, daha fazla kullanıcı ve cihazı destekler ve sorumlu olduğunuz cihaz ekosistemini izlemek için size daha fazla yol sunar.

TeamViewer'ın en iyi özellikleri

Sistem, dikkat edilmesi gereken bir sorun olduğunda proaktif olarak uyarılar gönderebilir

Windows, macOS, iOS, Android, Blackberry OS ve Chrome OS dahil olmak üzere tüm masaüstü ve mobil platformlarla uyumludur

Aynı anda birden fazla monitörü destekler

Verileriniz İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA) ve gelişmiş yetkilendirme ile korunur

TeamViewer sınırlamaları

Güvenlik özellikleri bazen aşırıya kaçabilir ve yararlı olmaktan çok can sıkıcı hale gelebilir

Kullanıcı arayüzü her zaman gezinmesi kolay değildir, bu nedenle bazen aradığınızı bulmakta zorlanabilirsiniz

TeamViewer fiyatlandırması

TeamViewer Remote Access Lite: Kullanıcı başına aylık 24,90 $

TeamViewer Remote Access Pro: Kullanıcı başına aylık 29,90 $

TeamViewer Remote Support Lite: Kullanıcı başına aylık 49,90 $

TeamViewer Remote Support Pro: 64,90 $/ay kullanıcı başına

TeamViewer Tensor: Fiyatlandırma için iletişime geçin

TeamViewer puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (3.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (11.100+ yorum)

8. Skype

skype aracılığıyla

Skype, günümüzde mevcut en büyük ücretsiz çevrimiçi toplantı araçlarından biridir. Ailenizle sohbet etmek, takım toplantıları düzenlemek veya işiniz için bir video konferans çözümü olarak kullanabilirsiniz.

HD video kalitesi ve ekran paylaşımı ile düşüncelerinizi net bir şekilde aktarmanıza yardımcı olur, ayrıca toplantı sırasında canlı altyazılar ve altyazılar da sunar. Paylaşmak istediğiniz videoları, fotoğrafları veya diğer dosyaları konuşma penceresine sürükleyip bırakabilirsiniz. ?

Skype'ın en iyi özellikleri

Skype'ı tüm cihazlarınıza indirebilir ve herhangi birinden oturum açabilirsiniz

Ses için 10 farklı dilde ve metin için 60'tan fazla dilde gerçek zamanlı çeviri sunar

Akıllı mesajlaşma ve emojiler toplantılar sırasında etkileşimi teşvik eder

Skype, video kaydını destekler ve etkinleştirildiğinde katılımcılara bildirim gönderir

Skype sınırlamaları

Bu ücretsiz web konferans işlevi, toplantı yazılımı aynı anda en fazla 100 video görüşme katılımcısını desteklediği için küçük işletmeler için en uygunudur

Skype'ın işbirliği araçları oldukça basittir ve birden fazla katılımcının aynı anda bir belge üzerinde çalışmasına izin vermez

Skype fiyatlandırması

Ücretsiz: Skype'tan Skype'a aramalar

Skype Kredisi: 5 $'dan başlayan fiyatlarla, cep telefonu veya sabit hatlardan 165 dakikaya kadar arama yapabilirsiniz

Amerika Birleşik Devletleri aboneliği: ABD'deki cep telefonlarını veya sabit hatları sınırsız dakika ile aramak için aylık 2,99 $

Skype puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (22.700+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (400+ yorum)

9. Otter. ai

Otter. ai, toplantı sırasında konuşmaları otomatik olarak yakalayan, en önemli noktaları özetleyen ve ardından özeti size e-posta ile gönderen bir transkripsiyon aracıdır. Paylaşılan tüm slaytlar yakalanır ve ilgili noktada toplantı gündemine eklenir.

Toplantı katılımcıları, önemli noktaları vurgulayarak, yorumlar ekleyerek veya eylem öğeleri oluşturup atayarak içerikle etkileşime girebilir. Yeni canlı sohbet özelliği ise herkesin bağlantıda kalmasını sağlar.

Bonus olarak, önceden kaydedilmiş içerikleri de yükleyebilirsiniz ve bu araçlar bu içeriklerde de sihrini gösterecektir. ?

Otter. ai en iyi özellikler

Sistemin kurulumu ve kullanımı kolaydır

Microsoft Teams, Zoom ve Google Meet ile entegre olur

Otter. ai'yi Microsoft veya Google takviminize bağlarsanız, toplantılarınıza otomatik olarak katılır

Ücretli sürüm, toplantının belirli bölümlerini arayıp dışa aktarmanıza ve oynatmanıza olanak tanır

Otter. ai sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, ayda yalnızca 300 dakika transkripsiyon ve toplantı başına 30 dakika izin verir

Toplantınız bittiğinde Otter'ı yanlışlıkla açık bırakmak kolaydır ve bu da hassas konuşmaların kaydedilmesine neden olabilir

Otter. ai fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,33 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60+ yorum)

10. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom Meetings, uzaktaki takımları olan küçük veya büyük işletmeler için ideal bir video konferans aracıdır. Gizli bir toplantı bağlantısı oluşturup bunu takım üyeleriyle paylaşarak tek seferlik veya tekrar eden toplantıları hızlı ve kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Bağlantı, giriş için şifre gerektiren özel bir video toplantı odası açar. ?

Konferans odasına girdiğinizde, toplantı içi sohbete erişebilir ve isterseniz otomatik altyazıları etkinleştirebilirsiniz. Herkes aynı anda ekranını paylaşabilir ve HD video ve ses kalitesi sayesinde hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Zoom'un en iyi özellikleri

Toplantı katılımcılarını 50 kişilik küçük tartışma gruplarına ayırın

.doc, .pdf ve .ppt dosyalarını yükleyebilirsiniz

Çağrı kaydı özelliği mevcuttur ve katılımcılara kaydın ilerlemekte olduğunu bildiren bir bildirim açılır

Zoom sınırlamaları

Ücretsiz plan sadece 100 katılımcıya izin verir ve toplantılar için 40 dakikalık bir zaman sınırı ve sınırlı bulut depolama alanı sunar

Eğer yüksek düzeyde işbirliği yapan bir takımsanız, Zoom diğer çevrimiçi toplantı platformlarına kıyasla yan yana işbirliğine izin vermediğinden ideal olmayabilir

Zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 149,90 dolar

İş: 199,90 $/ay kullanıcı başına

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (53.300+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (13.600+ yorum)

İster web konferans yazılımı, ister transkripsiyon ve özetleme aracı veya planlama platformu arıyor olun, sizin için uygun bir çevrimiçi toplantı aracı mutlaka vardır. İşiniz için doğru olan araç, iş akışınızı kolaylaştırmak ve işbirliğini desteklemek için araçlar sunmalı ve herkes tarafından kolayca kullanılabilmelidir.

ClickUp tüm bu kutuları ve daha fazlasını işaretler. Toplantılarınızı, çalışanlarınızı, görevlerinizi ve işlerinizi yönetmenize ve mümkün olduğunca otomatikleştirmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümdür.

İşinizin her yönünü ele alan, size zaman, para ve çaba tasarrufu sağlayan ve gerçek işinizi çok daha iyi yapabilmeniz için size özgürlük tanıyan geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlar arasından seçim yapın. ?

Ücretsiz kaydolun ve bir sonraki toplantınıza hazırlanmak için ClickUp'ı hemen kullanmaya başlayın!