2026 için En İyi 11 Bilgi Bankası Yazılımı

İlerlemeyi durdurmanın en hızlı yolu nedir? Takımları, zaten mevcut olan cevapları yeniden keşfetmeye zorlamak.

ClickUp'ın araştırmasına göre, her 5 profesyonelden 1'i, görevleriyle ilgili dosyaları, mesajları veya ek bilgileri aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcıyor. Bu, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir iş için tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının boşa harcanması anlamına geliyor!

Kuruluşlar büyüdükçe, belgelenmemiş bilgi verimlilik üzerinde sessiz bir yük haline gelir; zaman kaybına neden olur, iş yükünü ikiye katlar ve tutarlılığı bozar.

Güçlü bir bilgi bankası artık isteğe bağlı bir şey değil; operasyonel altyapının bir parçasıdır.

Bu blog yazısında, bilgileri merkezileştirmek, gereksiz tekrarları ortadan kaldırmak ve sormadan önce düşünen takımları desteklemek için geliştirilmiş en etkili bilgi bankası yazılım araçlarını inceleyeceğiz. 🧰

En İyi Bilgi Bankası Yazılımlarına Genel Bakış

En iyi bilgi bankası yazılımı seçeneklerini karşılaştıralım.

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Takım boyutu: Şirket bilgilerini projelerle birlikte merkezileştirin ve Bağlamsal AI ile bu bilgilere erişin İş yükünü azaltmak isteyen her boyutlardaki takım için ideal ClickUp Brain ve Brain MAX, ClickUp Belge, Enterprise AI Arama, AI Bilgi Yöneticisi, Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Guru Doğrulanmış bilgileri doğrudan tarayıcı ş akışlarında görüntülemeTakım boyutu: Yönetişime ihtiyaç duyan kurumsal takımlar için ideal Chrome uzantısı kartları, doğrulama hatırlatıcıları, analizler, ChatGPT entegrasyonu Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 25 $'dan başlar Slab AI ile geliştirilmiş düzenleme özelliğine sahip ortak iç belgelerTakım boyutu: Her boyutta olan işlevler arası takımlar için ideal AI Autofix, Predict & Ask, ayrıntılı izinler, gelişmiş arama Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlıyor Helpjuice Müşteriye yönelik şık bilgi portalları oluşturmaTakım boyutu: Markalaşma ihtiyacı olan her boyutlardaki destek ekibi için ideal Özel portal tasarımı, analitik, çoklu dil destekleri, Slack/Zendesk entegrasyonları Ücretsiz deneme; Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlıyor Nuclino Wiki sayfaları ve konular arasındaki bağlantıları görselleştirmeTakım boyutu: Zihin haritaları ve belgeler kullanan her boyutlardaki takım için ideal Grafik görünümü, eşzamanlı düzenleme, sürükle ve bırak yapısı Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 8 $'dan başlıyor Bloomfire AI aracılığıyla içerik keşfetme ve öğrenme yolları oluşturma Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli öğrenme ve geliştirme takımları için ideal AI önerileri, Soru-Cevap konuları, içerik indeksleme, kullanım analitiği Özel fiyatlandırma Document360 İç içe geçmiş kategorilerde içeriği yapılandırma ve kontrolTakım boyutu: Orta ve büyük ölçekli teknoloji ve uyum takımları için ideal Sürüm kontrolü, markdown/WYSIWYG düzenleyici, ayrıntılı erişim, arama filtreleri Özel fiyatlandırma ProProfs Bilgi Bankası Hazır şablonlarla hızlı kurulum Takım boyutu: Küçük destek ekipleri için ideal 40'tan fazla şablon, sürükle ve bırak özelliği, çok dilli destek, AI ş Akışları Tek yazar için ücretsiz; Ücretli planlar aylık 79 $'dan başlar Tettra Slack sohbet akışlarında kolayca bulunabilen cevaplar Takım boyutu: Her boyutta olan Slack odaklı şirketler için ideal AI arama, içerik analizi, soru konuları Ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5 $'dan başlar (en az 10 kullanıcı) HelpCrunch Yardım masası ve bilgi içeriğini bir araya getirenTakım boyutu: Küçük destek ekipleri için ideal Birleştirilmiş sohbet+KB, SEO ayarları, genel/gizli makaleler, önizleme modu Ücretsiz deneme; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar BookStack Kendi sunucunuzda barındırılan belgelerle tam kontrol Takım boyutu: Küçük, gizliliğe önem veren takımlar için ideal Raf/kitap yapısı, diyagram destekleri, dışa aktarma seçenekleri, ayrıntılı izinler Ücretsiz

Bilgi Bankası Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İyi bir iç bilgi bankası aracı, takımınızın düşünce yapısının bir uzantısı gibi olmalı: düzenli, hızlı ve değişime hazır.

Bilgi bankası aracınızın sahip olması gereken bazı temel özellikler şunlardır:

Arama doğruluğu: Yalnızca anahtar kelime eşleşmelerine değil, bağlam ve yapıya göre doğru içeriği sunar

Erişim kontrolü: İzin engelleri oluşturmadan kimin neyi görebileceğini yönetmenizi sağlar

Yapılandırılmış içerik oluşturma: Yazarlara, ölçeklendikçe de netliğini koruyan tutarlı ve katmanlı içerik oluşturmak için gerekli araçları sunar

AI destekli geliştirme: AI kullanarak ilgili girdileri öne çıkarır; rastgele etiketlere değil, kullanım sinyallerine ve niyete dayalı olarak bilgi silolarını ortadan kaldırır

Birleştirilmiş erişim modeli: Tek bir yerden hem şirket içi dokümantasyonu hem de harici bilgi tabanlarını destekler

İçerik analizi: Hangi belgelerin işe yaradığını, hangilerinin yaramadığını ve güncellemelerin nerede geciktiğini gösterir

Arayüz netliği: Sistemi ilk kez kullananlar için bile tüm sistemde gezinmeyi kolaylaştırır

🔍 Biliyor muydunuz? Çalışanların neredeyse yarısı, şirketlerinin dijital organizasyonunun bir karmaşa olduğunu söylüyor ve Z kuşağı çalışanlarının %30'u bu nedenle işten ayrılmayı düşünmüş. Kötü klasör yapıları, kafa karıştırıcı dosya adları ve dağınık belgeler, verimliliğin önündeki en büyük engellerdir.

En İyi Bilgi Bankası Yazılımı

Bilgi ve belge yönetimi ş akışınız için doğru bilgi bankası yazılımı seçimlerimiz aşağıda yer almaktadır. ⚒️

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırmalara dayalı ve satıcıdan bağımsız bir süreç izlemektedir; bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. İşte ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet.

1. ClickUp (Projeler ve bilgi paylaşımı için birleşik bir Çalışma Alanı'na ihtiyaç duyan takımlar için en iyisi)

Etkili bilgi yönetimi ClickUp ile başlar ClickUp Bilgi Yönetimi'ni kullanarak süreç belgelerini merkezileştirin

Belgeleri oluşturup paylaşımı gerçekleştiriyorsunuz. Ardından birisi size mesaj atarak, belgelerde zaten yazdığınız bilgileri soruyor. Bunu her takım, proje ve tekrarlanan soru ile çarpın; eksiklikler ortaya çıkmaya başlıyor.

Sorun, takımınızın bilgi eksikliği değil. Sorun, kimsenin bu bilgileri nerede bulacağını bilmemesi ya da bilgilerin güncel olup olmadığının bilinmemesi.

Araştırmalarımız, tüm çalışanların yarısından fazlasının (%57) işle ilgili bilgileri bulmak için şirket içi belgeleri veya şirket bilgi bankasını tarayarak zaman kaybettiğini gösteriyor. Peki ya bulamadıklarında ne oluyor? Her altı kişiden biri, eski e-postaları, notları veya ekran görüntülerini tarayarak parçaları bir araya getirmek için kişisel çözüm yollarına başvuruyor.

ClickUp, dünyanın ilk Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olarak bu sorunu kaynağında çözüyor.

Her şey, ClickUp Bilgi Yönetimi ile başlar. Bu sistem, çalışma alanınızda süreç belgelerini, politikaları, takım yönergelerini ve devam eden güncellemeleri merkezileştirmenize olanak tanır. Bu belgeler, doğal dil AI komutlarıyla olduğu kadar anahtar kelimelerle de aranabilir.

Bilgileriniz her zaman ClickUp Görevleriniz ve ClickUp Sohbet Kanallarınızla bağlantılı kalır; kimsenin karıştırmak istemediği ayrı e-posta konularında gömülü kalmaz. Örneğin, hukuk takımınız bir sözleşme inceleme kılavuzu oluşturabilir ve bunu her tedarikçi sözleşmesi kabul görevine ek dosya olarak ekleyebilir. Sözleşmeleri inceleyen herkes, görevden belgeyi açabilir, kontrol listesini takip edebilir ve açıklama gerektirmeden işi tamamlayabilir.

Sorunsuz, sürüm kontrolü olan dokümantasyon

Her şey ClickUp belgesi temeli üzerine inşa edilir.

Bunlar, proje panolarınız ve görev listelerinizle tam entegre, işbirliğine dayalı ve esnek belgelerdir. Bunları proje görünümlerine bağlayabilir, ClickUp Docs Hub'da kolay erişim için sabitleyebilir ve zengin biçimlendirme, slash komutları ve gerçek zamanlı yorumları kullanarak etkili bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz.

Ayrıca sürüm geçmişi, izinler ve dışarıya yayınlama veya paylaşım özelliği sayesinde Docs, iç planlama için olduğu kadar dış incelemeler veya paydaşların uyumlaştırılması için de aynı derecede etkilidir.

AI destekli yardım

Dokümantasyonunuz büyüdükçe, ClickUp Brain takımınızın manuel arama yapmak için zaman ve enerji harcamadan doğru bilgilere erişmesine yardımcı olur.

Çalışma Alanınızdan ilgili cevapları bulmak için ClickUp Brain'i kullanın

İK yöneticinizin güncellenmiş ebeveyn izni politikasına ihtiyacı olduğunu varsayalım. Eski klasörleri kontrol etmek yerine, ClickUp Brain'den bunu arayıp bulmasını ister ve en son belge bölümü anında karşısına çıkar. Cevap, gecikme olmaksızın çalışma alanı içinde, bağlam içinde görünür. Brain, özetlenmiş ve kesin cevapları doğrulayabilmeniz için kaynaklarını bile belirtir!

Ayrıca, AI Writer'dan wiki sayfaları, SOP'lar, kullanım kılavuzları ve diğer içerik formlarını oluşturmasını isteyerek, dokümantasyonu sıfırdan çok daha hızlı bir şekilde oluşturmak için yapay zekayı kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takım sohbetinde aynı soruları yanıtlamaktan bıktınız mı? Sohbet Kanallarınızda ClickUp’ın Otomatik Yanıt Aracısı özelliğini etkinleştirin. Bu araç, soru gönderilerini dinler, Belgeler/Görevler/Sohbetler bölümünüzü tarar ve doğru bilgileri içeren yanıtları otomatik olarak gönderir; böylece siz de daha anlamlı işlere zaman ayırabilirsiniz. ClickUp sohbet kanallarında tekrarlayan soruları yanıtlayın, günlük ve haftalık raporları otomasyonla gerçekleştirin, mesajları önceliklendirin ve atayın, hatırlatıcılar ekleyin ve daha fazlasını ClickUp Autopilot Agents ile yapın

Çalışma Alanı araması

ClickUp'ın Kurumsal AI Arama özelliğini kullanarak Çalışma Alanınızda anında arama yapın

Yalnızca ClickUp Çalışma Alanınızı değil, Google Drive, GitHub ve diğerleri gibi harici, bağlı uygulamaları da aramak istiyorsanız, belgeleri, görevleri, yorumları ve AI yanıtlarını tarayan ClickUp'ın Enterprise AI Search özelliğini deneyin.

Örneğin, işe alım uzmanınız "BT ekipmanı kurulumu" yazıyor. ClickUp, Docs'tan SOP'yi getiriyor, kaynak sağlama ile ilgili yardım masası görevlerini ve uzaktan erişimle ilgili geçmiş bir konuşmayı açıyor, böylece uzmanınız tüm bilgileri tek bir yerden görebiliyor.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışma alanınızı, bağlı uygulamalarınızı ve web'i aynı anda aramak mı istiyorsunuz? Bunu mümkün kılan masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX'e başvurun. Brain MAX, birleşik bir arama çubuğu görevi görür ve size düz dilde veya sesli olarak ( Talk to Text özelliğini kullanarak) arama yapma imkanı sunar.

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Bilgi Bankası Şablonunu kullanarak anında bağlantılı bir dokümantasyon sistemi oluşturun

Hızlı bir şekilde ilerlemenize yardımcı olmak için ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, takım politikaları, işe alım akışları ve iç dizinler için hazır sayfalar içerir. Destek ekibi, bu şablonu eskalasyon adımları, ürün kılavuzları ve şablon yanıtlarla doldurabilir. Her belge kategoriye göre düzenlenebilir ve bilet akışına bağlanabilir, böylece temsilciler her zaman nereye bakacaklarını bilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Harici araçları bağlayın: Notion veya Confluence gibi üçüncü taraf araçlardan takımınızın belgelerini biçimlendirme, yapı veya bağlam kaybı olmadan içe aktarın

Sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın: ClickUp Assign Comments ile Dokulardaki belirli satırlarda ekip arkadaşlarınızı etiketleyin, böylece geri bildirimler ve düzenlemeler odaklanılmış kalır

İç iletişimi yönetin: ClickUp Chat'i kullanarak belgeleri tartışın, paylaşımları gerçekleştirin ve konuşmaları işinizle bağlantılı tutun ClickUp Chat'i kullanarak belgeleri tartışın, paylaşımları gerçekleştirin ve konuşmaları işinizle bağlantılı tutun

Görsel ş Akışları çizin: ClickUp Beyaz Tahtaları ile belgelerinizin hemen yanında süreçleri haritaleyin, fikirler üretin veya sistem şemaları oluşturun ClickUp Beyaz Tahtaları ile belgelerinizin hemen yanında süreçleri haritaleyin, fikirler üretin veya sistem şemaları oluşturun

ClickUp'ın sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri ve özelleştirme seçenekleri nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça dik

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

İşte bir bilgi yönetimi yazılımı aracı olarak ClickUp hakkında ilk elden bir bakış ( G2 incelemesinden ):

ClickUp, görev listeleri ve işbirliği konusunda şimdiye kadar karşılaştığım en ayrıntılı ve aynı zamanda en esnek platformdur. Liste oluşturmanın ve projeleri izlemenin pek çok yolu vardır. Takımıma, tüm müşteri işlerimizle ilgili güncel bilgileri takip etmenin, belirli görevler hakkında birbirimizle iletişim kurmanın ve tüm paylaşılan bilgi ve kaynaklarımızı depolamanın basit bir yolunu sunmuştur. Bu platformun yapabileceklerinin henüz çok küçük bir kısmını keşfettik, ancak düzenli kalmamıza ve her şeyi tamamlamamıza yardımcı olmak için çok şey tamamlandı.

📮ClickUp Insight: Tipik bir bilgi çalışanı, işini halletmek için ortalama 6 kişiyle iletişim kurmak zorundadır. Bu, gerekli bağlamı toplamak, öncelikler üzerinde uzlaşmak ve projeleri ilerletmek için her gün 6 temel bağlantıya ulaşmak anlamına gelir. Bu gerçekten zor bir durum: Sürekli takip, sürüm karmaşası ve görünürlük eksikliği takımın verimliliğini düşürüyor. Connected Search ve AI Knowledge Manager özelliklerine sahip ClickUp gibi merkezi bir platform, bağlamı anında parmaklarınızın ucuna getirerek bu sorunu çözüyor.

2. Guru (Gerçek zamanlı bilgi doğrulama için en iyisi)

via Guru

Takımınız, ş akışını aksatmak yerine ona uyum sağlayan bir bilgi sistemini hak ediyor. Guru'nun tarayıcı uzantısı, belirli URL'leri tanır ve tam da ihtiyaç duyulduğunda ilgili bilgi kartlarını proaktif olarak görüntüler.

Kurumsal arama yazılımı, her karta doğrulayıcılar atar ve bu doğrulayıcılara belirli aralıklarla içeriğin doğruluğunu gözden geçirmeleri için otomatik hatırlatıcılar gönderir. İç takımlar, güncel olmayan bilgileri işaretleyebilir ve bilgi kartlarına doğrudan geri bildirim bırakabilir, böylece içerik bakımında kitle kaynaklı bir yaklaşım oluşturulur.

Guru'nun en iyi özellikleri

Güçlü, yazım hatalarına karşı toleranslı, çok yönlü ve doğal dil arama özellikleriyle bilgilere ulaşın

Bilgi stratejinizi optimize etmek için içerik kullanımını, performansı ve kullanıcı etkileşimini analiz edin

Bilgi bankası yazılımını ChatGPT'ye güvenlikli bir şekilde bağlayarak yapay zeka destekli bilgi erişimi sağlayın

Guru'nun sınırlamaları

Kart doğrulama sistemi, atanmış doğrulayıcıların sürekli katılımını gerektirir

Tarayıcı uzantısı fonksiyonu yalnızca Chrome, Opera ve Microsoft Edge ile sınırlıdır

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Hepsi bir arada: Kullanıcı başına aylık 25 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2100'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı deneyimini şöyle anlattı:

Guru, iş akışınızı kesintiye uğratmadan güvenilir bilgilere erişmeyi son derece kolaylaştırır. Tarayıcı uzantısı çok kullanışlıdır; Gmail ve Zendesk gibi araçların içinde doğrudan cevapları gösterir… İşleri düzenli tutmak çaba gerektirir. Kart sahipliği ve doğrulama konusunda dikkatli olmazsanız, işler hızla karmaşık hale gelebilir. Takımın bunu tam olarak benimsemesi için biraz öğrenme süreci de gereklidir; Guru'yu günlük akışınızın bir parçası haline getirmeniz gerekir, aksi takdirde insanlar Slack'te mesaj atmak gibi eski alışkanlıklarına ön tanımlı olarak geri dönerler.

3. Slab (Modern ortak düzenleme için en iyisi)

via Slab

Slab, güçlü bir düzenleyiciyi hızlı arama özellikleriyle birleştirerek, dokümantasyon biçimlerini standartlaştırmak için özelleştirilebilir şablonlar sunar. Bu, takımlar arasında tutarlı içeriği daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur.

Kullanıcılar, gönderilere yorum ve emoji tepkileri yoluyla geri bildirim verebilir ve alabilirken, yöneticiler trend olan içerik ve etkileşim metrikleri hakkında bilgi edinebilir. Ayrıca, mantıklı bilgi hiyerarşileri oluşturan konular ve koleksiyonları kullanarak dosya ve klasörleri düzenleyebilirsiniz.

Slab'ın en iyi özellikleri

Ayrıntılı izinler ve rol tabanlı erişim denetimleriyle hassas bilgilere erişimi kontrol edin

Analitik gösterge panelleri aracılığıyla trend olan içerikleri ve etkileşim kalıplarını izleyin

AI Autofix (hataları düzeltmek için), AI Predict (akıllı öneriler için) ve AI Ask (bilgi tabanınızdan anında yanıtlar almak için) gibi yapay zeka destekli araçlardan yararlanın.

Slab sınırlamaları

Kurumsal odaklı bilgi bankası yazılımlarına kıyasla sınırlı bir entegrasyon ekosistemi

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, tam belge düzenleyicilere kıyasla sınırlıdır

Sabit fiyatlandırma

Ücretsiz

Startup: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Slab puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (285'ten fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (35'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slab hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle deniyor:

Slab'da en çok sevdiğim şey, bilgi paylaşımını ve işbirliğini ne kadar kolaylaştırdığı. Temiz arayüzü ve güçlü arama fonksiyonu, takımların içeriği hızlıca bulup katkıda bulunmasını sağlıyor… Slab'da sevmediğim bir şey ise, özellikle takımın mevcut içeriği çok fazla ise, yeni kullanıcılar için biraz zorlayıcı gelebileceği. Yapıya ve düzene alışmak biraz zaman alabilir ve her şeyi kolayca gezinebilmek için önceden biraz düzenleme gerektirebilir. Ancak bir kez alıştığınızda, her şey çok daha sorunsuz hale geliyor!

🔍 Biliyor muydunuz? Veri uzmanlarının %91'i, hatalı verilerin iş performansını olumsuz etkilediğini söylüyor, ancak yalnızca %23'ü şirketlerinin veri kalitesine gerçekten öncelik verdiğini belirtiyor. Bu, büyük bir tutarsızlıktır. Daha iyi belge yönetimi ve daha akıllı işbirliği araçları, bilgileri doğru, aranabilir ve güncel tutarak bu uçurumu kapatmaya yardımcı olabilir.

4. Helpjuice (Özel müşteri portalları için en iyisi)

Helpjuice aracılığıyla

Müşteriye yönelik bilgi tabanları, özenli bir sunum ve güçlü özelleştirme seçeneklerine ihtiyaç duyar. Helpjuice, görsel kimlik öğelerini sorunsuz bir şekilde entegre eden markalı bilgi portalları oluşturmada mükemmeldir. Hatta makale performansı, kullanıcı davranış kalıpları ve içerik etkinliği metriklerini gösteren gelişmiş analizler de sunar.

300'den fazla dilde içerik yayınlayın ve Slack, Zendesk ve Salesforce gibi araçlarla entegre ederek ş akışınızı kolaylaştırın. Portalınızı şirketinizin renkleri, yazı tipleri, düzenleri ve özel CSS ve HTML ile tamamen özelleştirebilirsiniz.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Entegre iletişim formları ve stratejik CTA'lar aracılığıyla potansiyel müşterileri yakalayın

Gelişmiş sınıflandırma sistemleri ve içerik kategorilerini kullanarak arama sonuçlarını filtreleyin

Ayrıntılı performans metrikleri aracılığıyla kullanıcı davranış kalıplarını analiz ederek müşteri memnuniyetini artırın

Helpjuice'un sınırlamaları

Takım tabanlı içerik oluşturma için sınırlı sayıda iç işbirliği aracı

İçerik açısından yoğun bilgi bankalarında sayfa yükleme hızları düşebilir

Helpjuice fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Bilgi Bankası: Aylık 249 $

AI-Knowledge Base : Aylık 449 $

Sınırsız AI Bilgi Bankası: Aylık 799 $

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (255'ten fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (95'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Helpjuice hakkında ne diyor?

Gerçek bir kullanıcıdan kısa bir alıntı:

Helpjuice, bilgi bankası yazılımı arayan her boyutlardaki şirket için bir dizi kullanışlı özellik sunar. Yerleşik AI arama, çok dilli çeviri ve destek ile çok sayıda özelleştirme seçeneği... Karşılaştığım en büyük dezavantaj, yeterince çeşitli ve benzersiz başlangıç şablonlarının olmamasıydı, özellikle de daha dinamik web öğeleri içerenlerin. Ancak Helpjuice, tam olarak istediğiniz efektleri elde etmek için CSS'yi satır satır özelleştirmenize olanak tanır.

5. Nuclino (Görsel bilgi haritalama için en iyisi)

Nuclino aracılığıyla

Bilgi bağlantıları, tek başına duran makalelerden daha önemlidir. Nuclino, bilgi ilişkilerini gösteren görsel grafik sunumlarıyla wiki yapıları oluşturmanıza yardımcı olur. Platform, tanıdık wiki düzenleme özelliğini zihin haritaları tarzı organizasyonla birleştirerek, takımların farklı bilgi parçalarının birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamasına yardımcı olur.

Tablolar, kod blokları, gömülü medya gibi zengin içerik desteği ve @mentions kullanarak kolay bağlantı oluşturma özelliği ile koleksiyonlar halinde düzenlenmiş iç içe geçmiş sayfalar ("öğeler") oluşturun. Otomatik kaydetme, sürüm geçmişi ve yorumlar sayesinde birden fazla kullanıcı aynı anda düzenleme yapabilir.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Hızlı iç bağlantı özelliğini kullanarak ilgili belgeleri zahmetsizce birbirine bağlayın ve Çalışma Alanı genelinde bilgiyi birbirine bağlayın

Sezgisel grafik görünümü, pano görünümü ve liste görünümü ile bilgi tabanınızı görselleştirin ve keşfedin

Kanban panoları, yapılacaklar listeleri ve görev atamalarını kullanarak görevleri ve projeleri doğrudan belgeler içinde yönetin

Nuclino'nun sınırlamaları

İçerik inceleme süreçleri için yerleşik onay akışları yok

Bilgi bankası yazılımı incelemelerine göre raporlama ve analiz özelliklerinin önemli ölçüde geliştirilmesi gerekiyor

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Nuclino hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusuna göre:

Çok sezgisel, sayfaları birbirine bağlamak ve gruplar oluşturmak çok kolaydır ve gruplar ile sayfalar arasında sorunsuz bir şekilde gezinmek için birçok iyi arayüz mevcuttur. Sayfa oluşturmak, başlık, bağlantı, madde işareti vb. eklemek çok basittir. Bir koleksiyon oluşturduğunuzda, düzenleme yapılamayacak bir sayfa oluşturulur; bu sayfada yalnızca gruptaki tüm sayfaların bağlantıları ve adları bulunur, bu da bir sayfa olarak pek iyi görünmez. Bu sayfanın, o koleksiyonun ana sayfası olarak fonksiyon görecek şekilde düzenlenebilir olması daha iyi olurdu.

6. Bloomfire (AI destekli bilgi keşfi için en iyisi)

Bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak kullanıcı davranışlarına ve bağlamsal ihtiyaçlara göre alakalı içeriği öne çıkarır. Bu bilgi yönetim sistemi, takımların sorular sorabileceği ve kuruluş genelindeki konu uzmanlarından yanıt alabileceği sosyal öğrenme ortamları oluşturur.

Otomatik içerik etiketleme, manuel kategorizasyon işini azaltırken içeriğin bulunabilirliğini artırır. Öğrenme yolları, kullanıcıları karmaşık konularda yapılandırılmış sıralamalarla yönlendirerek dağınık bilgileri tutarlı eğitim deneyimlerine dönüştürür.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

AI destekli öneri algoritmalarıyla ilgili içerikleri keşfedin

Karmaşık konularda gezinmek için rehberli öğrenme yolları oluşturun

Otomatik içerik indeksleme, gerçek zamanlı transkripsiyon ve özetler ile önemli noktalar oluşturma özellikleriyle makaleler oluşturun ve yönetin

Bloomfire'ın sınırlamaları

Platformun ilk yapılandırması önemli ölçüde zaman gerektirir

Sosyal öğrenme özellikleri tüm kurumsal kültürlerle uyumlu olmayabilir

Bloomfire fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (450'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (250'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bloomfire hakkında ne diyor?

Capterra'da yayınlanan bir inceleme, bilgi bankası yazılımı hakkında şunları paylaştı:

Videoları dönüştürür, tam metin arama özelliği sunar, farklı grupların oluşturulmasına olanak tanır, kullanıcı analizi yapar, böylece araçtan paramızın karşılığını alıp almadığımızı biliriz… Keşke araçta belgeleri düzenleyebilseydim. Ancak şu anda tespit ettiğimiz birkaç dezavantaj var…

🧠 Eğlenceli Bilgi: WYSIWYG (wiz-ee-wig olarak telaffuz edilir), "Gördüğünüz Neyse O'dur" anlamına gelir ve tam da budur! WYSIWYG düzenleyici, ham HTML veya markdown düzenlemek yerine, tıpkı bir Word belgesi gibi içerik oluşturmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanır. Düzenleme sırasında gördükleriniz —yazı tipleri, renkler ve düzenler— yayınlandığında tam olarak öyle görünecektir.

7. Document360 (Hiyerarşik içerik düzenleme için en iyisi)

via Document360

Document360, kategoriler, alt kategoriler ve iç içe geçmiş makale yapılarını kullanarak hiyerarşik içerik mimarileri oluşturmada mükemmeldir. Kategorileri yeniden sıralayabilir veya gizleyebilir ve her seviyede kullanıcı erişimini kontrol edebilir, böylece ilgili içeriğin kolayca bulunabilir ve uygun şekilde güvenliği sağlanabilir

Sürüm kontrol fonksiyonu, uyumluluk amacıyla geçmiş kayıtları korurken belge değişikliklerini otomatik olarak izler. Belge işbirliği yazılımı ayrıca, sonuçları içerik türü, kategori veya yayın tarihine göre daraltan filtreleme seçenekleri dahil olmak üzere arama özelliklerine sahiptir.

Document360'ın en iyi özellikleri

Farklı hedef kitle türleri ve erişim düzeyleri için ayrı AI bilgi tabanları

Zengin biçimlendirme, kod blokları, medya ekleme, tablolar ve otomatik kaydetme özelliklerine sahip sezgisel bir markdown/WYSIWYG düzenleyiciden yararlanın

Özel markalama, alan adları, SEO ayarları ve Slack, Zendesk, Microsoft Teams, Google Analytics ve sohbet robotu araçlarıyla entegrasyonlar için destek alın

Document360'ın sınırlamaları

Gelişmiş özel özelleştirme özellikleri teknik uzmanlık gerektirir

Benzersiz bir görsel kimliğe ihtiyaç duyan kuruluşlar için sınırlı markalama seçenekleri

Document360 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Document360 hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

Document360'ın kullanıcı arayüzü çekici, anlaşılması kolay ve gezinme ve yönetme yöntemlerini öğrenmesi kolay... Document360'tan diğer yazılımlarda kullanılmak, çapraz referanslanmak veya başka bir yerde düzenlenmek üzere belgeleri dışa aktarma işlemi, özellikle dosyaları çoğunlukla HTML belgeleri olarak çıkaran Toplu Dışa Aktarıcı'yı kullanırken, pek çok açıdan yetersiz kaldı. Düzenleyici, büyük bir belgeyi düzenlerken zaman zaman takılma eğiliminde, ancak bunun dışında herhangi bir şikayetim yok.

8. ProProfs Bilgi Bankası (Hızlı kurulum için en iyisi)

Kaynak: ProProfs Bilgi Bankası

Takımların çevrimiçi bilgi tabanlarının hemen kullanıma hazır olması gerektiğinde, kurulum süresi önemlidir. ProProfs Bilgi Tabanı, 40'tan fazla hazır ve özelleştirilebilir bilgi tabanı şablonu ve sezgisel sürükle-bırak ana sayfa oluşturucusu ile bu kurulumu basitleştirir.

İçerik içe aktarma işlemi sorunsuzdur: Word belgelerini, PDF'leri, PowerPoint sunumlarını veya HTML dosyalarını biçimlendirme bozulmadan içe aktarın, ardından daha hızlı içerik oluşturma için WYSIWYG düzenleyicisini veya AI geliştirmelerini kullanarak ince ayar yapın.

ProProfs Bilgi Bankası'nın en iyi özellikleri

AI ile otomasyonlu iş akışları aracılığıyla içerik yayınlarını ve güncellemeleri planlayın

Uluslararası müşteri tabanları için birden fazla dili destekleyin

İçeriği genel veya şirket içi bilgi bankaları, SSS'ler, yardım merkezleri, kılavuzlar ve belgeler olarak yayınlayın ve dağıtımını gerçekleştirin

ProProfs Bilgi Bankası'nın sınırlamaları

Entegrasyon ekosistemi, özel bilgi yönetimi araçlarından daha küçüktür

İşbirliği özellikleri, karmaşık onay akışlarına ihtiyaç duyan takımlar için temel öneme sahiptir

ProProfs Bilgi Bankası fiyatlandırması

Ücretsiz (Tek yazar, en fazla 25 sayfa)

Temel Özellikler: Yazar başına aylık 79 $

İş: Yazar başına aylık 99 $

Enterprise: Aylık 199,99 $'dan başlayan fiyatlarla (yıllık faturalandırılır)

ProProfs Bilgi Bankası puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (25'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ProProfs Bilgi Bankası hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde neler yazdığını görün:

ProProfs, değişikliklerin müşteriler tarafından görülmesi için içerik oluşturma ve dağıtım gerektiren eski bir aracın yerini alıyor… ProProfs Bilgi Bankası, bildirimler üzerinde ek denetimlerden faydalanabilir. Şu anda, yayınlanmayı bekleyen belgelerle ilgili bildirimleri yalnızca hesap sahibi alıyor. İdeal olarak, bu bildirimler konu uzmanlıklarına göre çeşitli düzenleyicilere iletilebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm belgeler için standart bir adlandırma kuralı oluşturun ve uygulayın. Tarih biçimlerini, proje kodlarını ve belge türlerini dahil edin (ör. ‘20XX_Q2_ProjectX_Requirements_Draft.docx’). Bunu, özellikle büyük depolarda arama ve sınıflandırmayı iyileştirmek için departman, kategori veya belge aşaması gibi tutarlı meta veri etiketlemeyle birleştirin.

9. Tettra (Slack entegre bilgi yönetimi için en iyisi)

via Tettra

Tettra, Slack Çalışma Alanlarını, bilgilerin mevcut ş akışları içinde erişilebilir kaldığı organize bilgi depolarına dönüştürür.

Bilgi yönetimi için geliştirilen bu yapay zeka aracı, değerli konuşmaları otomatik olarak yakalar ve Slack tartışmalarını kalıcı, aranabilir belgelere dönüştürür. Bilgi talepleri, takım üyelerinin Kanallarda doğrudan soru sormasına olanak tanır ve yanıtlar sağlandığında belge oluşturma sürecini tetikler.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Slack tabanlı analiz izleme özelliği ile bilgi kullanım sıklığını ölçün

Slack ve Microsoft Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak sohbetlerde soruları yanıtlayın ve takımlara yeni veya güncellenen sayfalar hakkında bildirim gönderin

Alakalı sonuçlar sunan, yapay zeka destekli semantik arama ve etiketleme özelliği ile bilgi tabanınızda arama yapın

Tettra'nın sınırlamaları

Temel fonksiyonu, büyük ölçüde Slack entegrasyon ekosistemine bağımlıdır.

Özel wiki platformlarına kıyasla içerik biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır

Tettra fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $ (en az 10 kullanıcı)

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 10 $ (en az 10 kullanıcı)

Profesyonel: 7.200 $/yıl (ilk 50 kullanıcı dahil)

Tettra puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tettra hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Tettra, bilgi tabanımızı düzenlemek ve aramak için harika bir araç. Takım üyelerinin işe başlarken süreçlerimizi ve prosedürlerimizi kolayca keşfetmelerine yardımcı oluyor… Özelliklerin sürekli geliştirilmesini çok seviyorum. Gelecekte bilgi tabanı makalelerini daha da kolay bir şekilde oluşturabilmek için guidemaker gibi bir özelliğin entegre edilmesini sabırsızlıkla bekliyorum

💡 Profesyonel İpucu: Belge onayları, sürüm kontrolü, durum güncellemeleri ve bildirimler için ClickUp Otomasyonlarını kurun. Örneğin, bir belge onay için gönderildiğinde otomatik olarak bir gözden geçiren atayan veya son sürüm yayınlandığında takım üyelerini uyaran özel otomasyonlar oluşturun. Bu, manuel takip işlemlerini azaltır ve tüm bilgi tabanınız için içerik döngülerini hızlandırır.

10. HelpCrunch (Birleşik müşteri deneyimi için en iyisi)

via HelpCrunch

Müşteri desteği ve bilgi yönetimi genellikle ayrı sistemlerde çalışır ve bu da sürtüşmelere neden olur. HelpCrunch, yardım masası fonksiyonunu bilgi bankası özellikleriyle birleştirerek, birleşik müşteri deneyimi akışları sağlar.

Destek temsilcileri, çözülmüş müşteri konuşmalarından doğrudan bilgi makaleleri oluşturabilir ve sorunları çözerken çözümleri de kaydedebilir. Platform, müşteriler destek bileti oluşturmadan önce onları otomatik olarak ilgili self servis içeriğine yönlendirir.

HelpCrunch'ın en iyi özellikleri

Destek kanalları ve bilgi bankası arayüzleri genelinde tek tip bir marka kimliği oluşturun

Meta veriler ve paylaşım için özel ayarlarla makaleleri SEO ve sosyal medya için optimize edin, içeriğinizin bulunabilir ve paylaşılabilir olmasını sağlayın

Taslak, önizleme ve yayınlama seçenekleriyle makale yayınını önizleyin ve yönetin, böylece yalnızca hazır olan içeriklerin yayınlanmasını sağlayın

HelpCrunch'ın sınırlamaları

Bilgi bankası fonksiyonu, müşteri desteği özelliklerine göre ikincil öneme sahiptir

Karmaşık kurumsal ihtiyaçlar için gelişmiş bilgi yönetimi özellikleri eksik

HelpCrunch fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Temel: Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 25 $

Sınırsız: Aylık 620 $

HelpCrunch puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (230'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (190'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HelpCrunch hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumda bu bilgi bankası yazılımı şöyle tanımlanmıştır:

HelpCrunch, müşterilerimizle olan tüm iletişimi tek bir yerde düzenlememize yardımcı oldu — canlı sohbet, e-posta ve bilgi bankası sorunsuz bir şekilde birlikte çalışıyor. CRM'imizle entegrasyonlar sorunsuz ve hızlıydı. Sistemin esnekliğini de gerçekten takdir ediyorum — onu iç ş Akışımıza mükemmel bir şekilde uyarlayabildik…

11. BookStack (Kendi sunucunuzda barındırma kontrolü için en iyisi)

BookStack aracılığıyla

BookStack, kendi sunucunuzda barındırma seçenekleri sayesinde açık kaynak esnekliği sunar ve tedarikçiye bağımlılık endişelerini ortadan kaldırır. Bu, takımınızın verilerinizin nerede depolandığı ve nasıl yönetildiği üzerinde hiçbir koşul olmadan tam kontrol sahibi olduğu anlamına gelir. Ayrıca, arayüzü, özellikleri ve temaları tam olarak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Bu aracı gerçekten farklı kılan şey, basit kitap-bölüm-sayfa biçimidir. Kullanıcıları klasörler ve menülerle boğmak yerine, bu araç iyi organize edilmiş bir dijital ders kitabını karıştırıyormuş gibi hissettirir.

BookStack'in en iyi özellikleri

Güvenlik uyumluluk gereksinimleri için kullanıcı izinlerini ayrıntılı düzeylerde kontrol edin

Yedekleme ve taşıma amacıyla bilgi bankası içeriğini çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Yerleşik diyagramlarla belgeleri görselleştirin ve geliştirin. net (draw. io) entegrasyonu sayesinde, sayfalarınıza doğrudan diyagramlar oluşturabilir ve ekleyebilirsiniz

BookStack'in sınırlamaları

Ticari platformların müşteri desteği seçenekleriyle karşılaştırıldığında topluluk tabanlı destek

Modern platform alternatiflerine kıyasla mobil deneyim optimizasyonu yetersiz kalıyor

BookStack fiyatlandırması

Ücretsiz

BookStack puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar BookStack hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir inceleme şöyle diyor:

Geliştiricinin düzenli güncellemeleriyle yükseltmesi ve bakımı kolaydır; ancak ürün, geliştiricilerin bunları ön tanımlı bir kümeye dönüştürmek yerine Raflar > Kitaplar > Bölümler > Sayfalar yapısını korumak istemesi nedeniyle kavramsal olarak sınırlıdır.

ClickUp ile Bilgi Paylaşımını Basitleştirin

Büyüyen her takım, bir noktada dokümantasyonun aksaklığa uğradığı bir noktaya gelir. Dosyalar kaybolur, süreç detayları birinin kafasında kalır ve insanlar aynı soruları sormaya devam eder. Sağlam bir self servis bilgi bankası platformu, takımınıza yazılım dokümantasyonunu bulabilecekleri, paylaşım yapabilecekleri, müşteri desteği işlemlerini yürütebilecekleri ve güvenle iş yapabilecekleri bir alan sağlar.

ClickUp, proje yönetimi araçlarıyla bu yapıyı günlük işlerinize entegre etmenize yardımcı olur. ClickUp Docs'ta güncel belgeler yazabilir, bunları projelere doğrudan bağlayabilir, ClickUp Brain aracılığıyla anında cevaplar bulabilir ve Connected Search'ü kullanarak her şeyi bulabilirsiniz.

