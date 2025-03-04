2025'in En İyi 10 Kurumsal Arama Yazılımı Çözümü

Her iş yeri verimlilik engelleriyle karşılaşır ve birçok takım için doğru zamanda doğru bilgiyi bulamamak listenin başında yer alır.

Son araştırmalara göre, çalışanların %22'sinden fazlası her hafta yaklaşık yarım gününü ilgili bilgileri aramakla geçirirken, %10'u bu tür görevlere bir buçuk güne kadar zaman ayırdığını belirtiyor.

Bu gibi durumlarda ihtiyacınız olan şey bir kurumsal arama yazılımıdır. Sağlam bir arama yazılımı, arama sürecini basitleştirmek için verileri indeksler ve çeşitli kaynaklardan düzenler. Böylece, çalışanlar ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulabilir ve arama süresini kısaltabilir.

Birkaç çözümü test ettikten ve modern takımların benzersiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduktan sonra, takımım ve ben bugün mevcut en iyi kurumsal arama araçlarının listesini derledik.

Biliyor muydunuz? DIALOG, 1962 yılında Roger Summit tarafından geliştirilen ilk kurumsal arama yazılımıdır. İlk büyük ölçekli uygulaması 1967 yılında NASA'da, patentlerdeki araştırma alıntılarını bulmak için kullanılmasıyla gerçekleşmiştir.

⏰ 60 saniyelik özet İşte en iyi 10 kurumsal arama platformu: ClickUp: AI destekli arama ve ş Akışı yönetimi için en iyisi Glean: Büyük ölçekli entegrasyonlara sahip en iyi kurumsal arama motoru Guru: Bilgi yönetim sistemi oluşturmak için en iyisi Coveo: Kişiselleştirilmiş arama ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri için en iyisi Algolia: E-ticaret, medya ve SaaS uygulamaları için en iyisi IBM Watson Discovery: Yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörler için en iyisi Lucidworks Fusion: Veri güvenliği için en iyi kurumsal arama çözümü AlphaSense: Pazar istihbaratı ve finansal araştırma için en iyisi Elasticsearch: Büyük veri kümeleri için en iyi kurumsal arama platformu Luigi's Box: E-ticaret müşteri deneyimini optimize etmek için en iyisi

Kurumsal arama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Kurumsal arama platformlarını değerlendirirken, bir kuruluşun mevcut durumunu ve AI destekli akıllı arama çözümlerine ilerlemek için ihtiyaç duyduğu unsurları belirlemek için Accenture'un üç aşamalı olgunluk modelini kullandım.

accenture aracılığıyla

Her aşamada kritik öneme sahip olduğunu düşündüğüm noktalar şunlar:

Aşama 0: Temel Arama (Mevcut Arama) Bu aşamada, veri siloları nedeniyle sonuçlar tutarsızdır. Şu özelliklere sahip araçları öneririm: İşyeri aramasını birleştirmek için birden fazla veri kaynağıyla entegre olun Anahtar kelime tabanlı aramayı ve temel indekslemeyi destekleyin İlk kurumsal ihtiyaçlar için bütçe dostu dağıtım sunun

Birden fazla veri kaynağıyla entegre ederek işyeri aramalarını birleştirin

Anahtar kelime tabanlı arama ve temel indekslemeyi destekleyin

İlk kurumsal ihtiyaçlar için bütçe dostu dağıtım sunun

Aşama 1: Geliştirilmiş Arama (Merkezi ve Optimize Edilmiş) Burada araçlar, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri birleştirerek alaka düzeyini artırır. Aramanız gereken özellikler: Merkezi erişim için birleşik indeks Eşanlamlı destek, "Bunu mu demek istediniz?" istemleri ve otomatik tamamlama önerileri gibi arama geliştirmeleri Arama eğilimlerini izlemek ve sonuçları optimize etmek için yerleşik analitik

Merkezi erişim için birleşik indeks

Eşanlamlı destek, "Bunu mu demek istediniz?" uyarıları ve otomatik tamamlama önerileri gibi arama geliştirmeleri

Arama eğilimlerini izlemek ve sonuçları optimize etmek için yerleşik analitik

Aşama 2: Akıllı Arama (AI destekli ve kişiselleştirilmiş) Bu ileri aşamada, araçlar bağlamsal, AI destekli arama deneyimleri sunar. Aşağıdakilerle çözümler arayın: Niyet tabanlı doğruluk için NLP ve semantik arama Kullanıcı davranışına dayalı kişiselleştirilmiş arama sonuçları İlgili içeriği bağlamak ve bağlamsallaştırmak için bilgi grafikleri Kurumsal çapta büyük ölçekli dağıtımlar için ölçeklenebilir güvenlik protokolleri

Niyet tabanlı doğruluk için NLP ve semantik arama

Kullanıcı davranışlarına göre kişiselleştirilmiş arama sonuçları

İlgili içeriği bağlamak ve bağlam içine yerleştirmek için bilgi grafikleri

Büyük, kurumsal çapta dağıtımlar için ölçeklenebilir güvenlik protokolleri

Birden fazla veri kaynağıyla entegre ederek işyeri aramalarını birleştirin

Anahtar kelime tabanlı arama ve temel indekslemeyi destekleyin

İlk kurumsal ihtiyaçlar için bütçe dostu dağıtım sunun

Merkezi erişim için birleşik indeks

Eşanlamlı destek, "Şunu mu demek istediniz?" istemleri ve otomatik tamamlama önerileri gibi arama geliştirmeleri

Arama eğilimlerini izlemek ve sonuçları optimize etmek için yerleşik analitik

Niyet tabanlı doğruluk için NLP ve semantik arama

Kullanıcı davranışlarına göre kişiselleştirilmiş arama sonuçları

İlgili içeriği bağlamak ve bağlamsallaştırmak için bilgi grafikleri

Büyük, kurumsal çapta dağıtımlar için ölçeklenebilir güvenlik protokolleri

Gerçekten bir adım önde olmak için, tahmini arama, çok modlu ve çok dilli destek ve iş akışı otomasyonu gibi sundukları özelliklere göre gelişen araçları test ettim. Duyguları algılayan yapay zeka gibi özellikler müşteri etkileşimini artırırken, kurumsal yapay zeka arama platformları ve iş araçlarıyla entegrasyon, aramaların doğrudan kararları yönlendirmesini sağlar.

Bu anahtar özellikleri değerlendirerek, mevcut ihtiyaçlarınızı karşılayan ve uzun vadeli yenilik ve verimlilik için kurumsal arama yeteneklerinizi geleceğe hazır hale getiren bir çözüm seçebilirsiniz.

Profesyonel İpucu: Elbette, seçtiğiniz yazılımın üstün bir kullanıcı deneyimi sunması ve kuruluşunuzun bütçesine uygun olması gerektiğini unutmayın. Buna ek olarak, ilk birkaç ayda ihtiyaç duyacağınız tutarlı ve erişilebilir müşteri desteği de arayın.

en İyi 10 Kurumsal Arama Yazılımı Çözümü

İşte en iyi on kurumsal arama yazılımının kısa listesi.

1. ClickUp (AI destekli arama ve iş akışı yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliğini deneyin ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile ClickUp ekosisteminizde her şeyi arayın

Şirketin favorisi olan ClickUp, kuruluşumuzda projeleri yönetme ve dosya ve klasörleri düzenleme şeklimizi dönüştürdü.

ClickUp Connected Search gibi özellikler sayesinde, herhangi bir görevi, belgeyi veya notu anında bulabilir ve projelerinizi kolayca takip edebilirsiniz.

Bu yazılımın yeteneklerini daha da artıran ise ClickUp Brain'dir. Brain ile, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olacak AI destekli içgörüler ve öneriler elde edersiniz .

Zengin özelliklerini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

ClickUp Bağlantılı Arama

ClickUp Connected Search, birden fazla kaynaktan bilgi alır ve bu özelliği ile kurumsal yöneticiler ve karar vericiler için mükemmel bir seçimdir. Tek bir arama çubuğundan ClickUp, bağlı bir uygulama veya yerel sürücülerinizdeki görevlere, uygulamalara, belgelere, notlara ve yorumlara anında erişebilirsiniz.

ClickUp Bağlantılı Arama ile depodan uygulamaları arayın ve bulun

ClickUp'ın aramasını özellikle etkili kılan özellikleri şunlardır:

Bağlamsal filtreleme proje, durum, atanan kişi veya önceliklere göre sıralama yapmamı ve sonuçları yalnızca en alakalı içeriklerle sınırlandırmamı sağlıyor. Bu sayede alakasız verileri gözden geçirmeme gerek kalmıyor

Özel arama komutları bağlantılara kısayollar, metinleri daha sonra kullanmak üzere kaydetme ve daha fazlası gibi özelliklerle her şeyi tek bir yerden arayın

İzin yönetimi, hassas bilgilere yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlar

İlginç Bilgi: Araştırmalara göre, kurumsal arama motorları, aramayı ilgili bilgileri içeren sayfalarla sınırlayan genel World Wide Web aramasına kıyasla daha doğrudur.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, akıllı özellikleri aramaya entegre ederek kurumsal aramayı dönüştürür. Kurumsal aramanın geleceği düşünülerek tasarlanan bu yazılım, bağlamsal Soru-Cevap ve görev özetleri gibi yapay zeka destekli işlevlerle verimliliği ve üretkenliği artırır.

ClickUp Brain ile bilgi merkezinden ilgili bilgileri, formları ve belgeleri bulun

ClickUp Brain'i şu özel görevler için kullanın:

Departmanlar arası toplantı notlarını bulma : ClickUp Brain ile, tam dosya adlarını veya konumlarını hatırlamak yerine bağlamsal arama yaparak çeşitli takımların (pazarlama, satış ve operasyon) notlarını buldum : ClickUp Brain ile, tam dosya adlarını veya konumlarını hatırlamak yerine bağlamsal arama yaparak çeşitli takımların (pazarlama, satış ve operasyon) notlarını buldum

Görev özetleri oluşturma : AI destekli içgörüler, uzun proje güncellemelerini anlaşılır maddeler halinde özetlememe yardımcı oldu ve manuel inceleme için harcadığım saatlerden tasarruf etmemi sağladı

Müşteri geri bildirimlerini düzenleme: Birden fazla belge ve sohbette yer alan yorumları analiz etmek için kullandım. Tekrarlayan temaları belirlememe ve projelerimiz için iyileştirmelere öncelik vermeme yardımcı oldu

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, güçlü arama özellikleriyle tasarlanmış merkezi bir belge yönetim platformudur. Gerçek zamanlı işbirliği, sürüm kontrolü ve gizlilik ayarları gibi özelliklere sahip ClickUp Docs, etkileşimli ve güvenli bir bilgi tabanı görevi görür.

ClickUp Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Departmanlar arasında proje teklifleri üzerinde işbirliği yapın : Birden fazla takımın katkılarıyla : Birden fazla takımın katkılarıyla proje teklifleri hazırlayın ve paylaşın

Anahtar kelime erişilebilirliği ile müşteri sözleşmelerini arşivleyin : Müşteri sözleşmelerini ClickUp Belgeleri'ne düzenleyin ve yükleyin. Arama özellikleri, her takımın Belgeler içinde belirli terimleri, maddeleri veya müşteri adlarını anında bulmasını sağlar ve dosyaları manuel olarak tarama ihtiyacını ortadan kaldırır

Takımlar arası SSS'ler için bilgi merkezleri oluşturun: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, tekrarlanan takım sorgularını ele almak için bir bilgi merkezi oluşturun

ClickUp Docs ile hassas belgelere erişimi yönetin

Kurumsal kullanıcılar, merkezi Belge Merkezi'nden görevleri, wiki'leri ve diğer ilgili belgeleri arayabilir ve geri getirebilir, böylece tüm takım üyelerinin en son kaynaklara kolayca erişebilmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevler, PDF dosyaları , yorumlar ve ek dosyalar dahil tüm verilerde Bağlantılı Arama özelliğini kullanarak arama süresini kısaltın ve bilgilere kolayca erişin

bağlamsal Soru-Cevap aracıyla, ilgili görev veya ClickUp Brain'inaracıyla, ilgili görev veya proje belgeleri bağlamında kullanıcı sorgularına doğrudan yanıtlar verin

Görev güncellemeleri ve proje ayrıntılarının AI tarafından oluşturulan özlü özetlerini sağlayın

Proje, öncelik veya atanan kişi parametrelerine göre filtrelemek için gelişmiş filtreleme seçeneklerini kullanarak ihtiyaçlarınıza en uygun verileri alın

Büyük kuruluşlarda hassas bilgilerin işlenmesinde güvenlik ve erişilebilirliği sağlamak için izin tabanlı arama erişimi kullanarak belirli içeriğe erişenleri kontrol edin

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı nedeniyle yeni kullanıcılar için yüksek öğrenme eğrisi

Mobil kullanıcılar için sınırlı çevrimdışı işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız : Yıllık faturalandırılan kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Seequent Pazarlama Operasyonları Müdürü Victoria Berryman, ClickUp kullanımı hakkında şunları söylüyor:

ClickUp, Seequent'te iş yapma şeklimizi değiştirmede önemli bir rol oynadı. ClickUp olmasaydı, bilgilerin nerede saklanacağı ve nasıl iletileceği konusunda hala zorluk çekiyor olurduk. ClickUp'ı kullanmayı çok seviyorum. Ben bu programla yaşıyorum ve takım da onu çok seviyor.

ClickUp, Seequent'te iş yapma şeklimizi değiştirmede önemli bir rol oynadı. ClickUp olmasaydı, bilgilerin nerede saklanacağı ve nasıl iletileceği konusunda hala zorluk çekiyor olurduk. ClickUp'ı kullanmayı çok seviyorum. Ben bu programla yaşıyorum ve takım da onu çok seviyor.

ClickUp Insight: Bilgi çalışanları, bilgi ve bağlam aramak için günde ortalama 25 mesaj gönderiyor. Bu, e-postalar ve sohbetler arasında parçalanmış konuşmaları kaydırmak, aramak ve deşifre etmek için oldukça fazla zamanın boşa harcandığını gösterir. Keşke AI ile görevler, projeler, sohbetler ve e-postalar arasında verilerinizi elemek için gelişmiş bir arama seçeneğiniz olsaydı. Ama var: ClickUp'ı deneyin!

2. Glean (Büyük ölçekli entegrasyonlara sahip en iyi kurumsal arama motoru)

Glean'ı, çeşitli veri kaynaklarını tek bir arama merkezinde birleştirmede oldukça etkili buldum. Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 gibi araçlarda belgeleri, e-postaları ve konuşmaları kolayca bulabildim.

Doğal dil işleme ile desteklenen semantik arama yetenekleri, karmaşık sorgularda bile kesin ve alakalı sonuçlar verdi.

glean aracılığıyla

En iyi özellikleri Glean

Birleşik arama merkezi kullanarak bağlı uygulamalar ve veri kaynaklarında arama yapın ve verimli erişim sağlayın

AI önerileriyle kullanıcı geçmişine ve niyetine göre kişiselleştirilmiş sonuçlar alın

İlgili güncellemeleri ve trend bilgileri ortaya çıkararak takımların uyumunu sağlayın

Bağlamsal içgörüler kullanarak kullanıcı sorgularıyla alakalı yanıtlar ve öneriler sunun

Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft 365 dahil 100'den fazla uygulama ile entegre edin

Glean sınırlamaları

Belirli arama denetimleri ve yapılandırmaları için sınırlı özelleştirme

Belirli veri entegrasyonları, özel veya niş sistemler için ek kurulum gereklidir

Daha büyük veri kümeleriyle daha etkili olmak için gerekli gelişmiş özellikler

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Glean alternatiflerini inceleyin!

Ayrıca okuyun: 4 Spotlight Arama Alternatifi ve Rakibi

3. Guru (Bilgi yönetim sistemi oluşturmak için en iyisi)

Guru, bir iç bilgi yönetim sistemi olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu araç, takımların çeşitli platformlarda şirket bilgilerini kolayca yakalamasını, düzenlemesini ve erişmesini sağlar.

Bu AI kurumsal arama yazılımı, Google Drive, OneDrive, Slack ve daha fazlası gibi çok sayıda kaynaktan veri alır, böylece platformlarından ayrılmadan istediğim her şeyi bulabilirim. Bonus olarak, bilgileri güncel ve erişilebilir tutmama yardımcı olan Guru'nun Bilgi Uyarıları ve Cevap özellikleri, en son ayrıntılara ulaşmamı sağlar.

guru aracılığıyla

Guru'nun en iyi özellikleri

Birden fazla kaynaktan gelen bilgileri depolayın, düzenleyin ve Slack, MS Teams ve Chrome uzantıları aracılığıyla erişin

Tüm bilgi kaynaklarında doğru, amaca yönelik yanıtlar alın

Doğrulama hatırlatıcıları ayarlayarak içeriğin doğru ve güncel olmasını sağlayın

Merkezi erişim için Google Drive, Dropbox ve SharePoint ile bağlantı kurun

Görsel olarak düzenlenmiş, kolayca düzenlenebilir bilgi kartlarını kullanın

Guru sınırlamaları

Sınırlı entegrasyon özellikleri

Bilgi koleksiyonlarını ve doğrulamaları ayarlamak için gerekli eğitim

Guru fiyatlandırma

Ücretsiz Deneme

Hepsi bir arada : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi 10 Kurumsal İşbirliği Aracı

4. Coveo (Kişiselleştirilmiş arama ve gelişmiş yapay zeka özellikleri için en iyisi)

Coveo, birden fazla veri kaynağından alakalı, kişiselleştirilmiş sonuçlar sunan bir başka AI tabanlı kurumsal arama çözümüdür.

Coveo Relevance Cloud™, makine öğrenimi yeteneklerini ve doğal dil işleme özelliğini kullanarak arama sonuçlarının doğruluğunu artırır. Müşteri desteği ve e-ticaret gibi karmaşık kullanım durumları için daha uygun olduğunu gördüm.

coveo aracılığıyla

Coveo'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı davranışlarına göre arama sonuçlarını uyarlayarak yüksek alaka düzeyi sağlayın

Salesforce, Microsoft ve e-ticaret platformları gibi sistemler için kullanıma hazır konektörleri kullanın

Arama performansı ve kullanıcı davranışları hakkında içgörüler edinin

Belgelerden hızlı ve kesin yanıtlar için Akıllı snippet'lere erişin

Coveo sınırlamaları

Arama sonuçlarında, özellikle karmaşık sorgularda ara sıra ortaya çıkan alaka sorunu

Zaman alıcıdır ve yükseltmeler ve paket yönetimi için önemli kaynaklar gerektirir

Gelişmiş sıralama ve filtreleme gibi belirli kullanım durumları için daha fazla özelleştirme gerekir

Coveo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Coveo derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Algolia (E-ticaret, medya ve SaaS uygulamaları için en iyisi)

Üstün arama doğruluğu için Algolia'nın sinirsel arama teknolojisi, doğal dil işleme (NLP) ile anahtar kelime eşleştirmeyi birleştirir. E-ticaret, SaaS ve medya işleri için mükemmel bir seçimdir ve Salesforce ve Shopify gibi platformlarda kullanıcı etkileşimini kişiselleştirmek ve alaka düzeyini artırmak için sağlam araçlar sağlar.

algolia aracılığıyla

Algolia'nın en iyi özellikleri

AI destekli sinir ağı arama ile üstün doğruluk için NLP ve anahtar kelime eşleştirmesini bir arada elde edin

Platformlar arası API entegrasyonları ile hızlı ve sorunsuz bir şekilde kurulum yapın

Özelleştirilebilir yönlü arama ile sezgisel filtreleme ve sıralama kullanarak arama sonuçlarını daraltın

Daha iyi kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranları için arama yapılandırmalarını A/B test edin ve optimize edin

Merchandising Studio gibi araçlarla ürün görünürlüğünü ve kişiselleştirmeyi kontrol edin

Algolia sınırlamaları

İlk kurulum için teknik bilgi ve özel kaynaklar gerektirir

Ücretsiz sürümün ötesine geçmek için, özellikle yeni kurulan ve küçük şirketler için önemli ölçüde daha fazla para gerektirir

Belirli bağlamlarda arama alaka düzeyini optimize etmek için özel yapılandırmalar gerekir

Algolia fiyatlandırması

Oluşturma: Ücretsiz ayda 10.000 arama isteğine kadar

Büyüyün: Ayda 1000 arama isteği başına 0,50 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Algolia Recommend: Ayda 1000 Recommend isteği başına 0,60 $

Algolia puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70'den fazla yorum)

6. IBM Watson Discovery (Yüksek düzeyde düzenlemelere tabi sektörler için en iyisi)

IBM Watson Discovery, karmaşık veri analizi ve çıkarma için güçlü AI tabanlı yetenekleriyle beni etkiledi.

Sigorta, finans ve sağlık gibi sektörler için tasarlanan bu yazılım, doğal dil işleme (NLP) ve makine öğrenimini aramaya entegre eder. Belgeler, e-postalar ve sosyal medya içeriği gibi büyük miktarda yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz.

Akıllı Belge Anlama (SDU) özelliği, takımların kapsamlı kodlama becerileri olmadan başlıklar ve tablolar gibi özel belge yapıları üzerinde modeller eğitmesine olanak tanır.

iBM Watson Discovery aracılığıyla

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

NLP ve duygu analizi kullanarak metinleri anlayın ve kategorilere ayırın, böylece müşteri duygularını ve eğilimleri ortaya çıkarın

PDF, Word belgeleri ve Excel sayfaları dahil olmak üzere birden çok dosya biçiminden verileri otomatik olarak çekin ve yapılandırın

Görsel keşif araçlarının grafiksel içgörülerini kullanarak anahtar kalıpları ve eğilimleri belirleyin

Kapsamlı API seçeneklerini kullanarak diğer iş platformları ve uygulamalarıyla entegre edin

Paragraf arama özelliğini kullanarak sorgulara belirli yanıtlar alın, bu da özellikle müşteri hizmetleri ve sohbet robotu uygulamaları için çok etkilidir.

IBM Watson Discovery sınırlamaları

Küçük işletmeler için yüksek fiyat

Teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için karmaşık kurulum ve özelleştirme için öğrenme eğrisi

OCR (Optik Karakter Tanıma) ile tutarsız görüntü tabanlı veri çıkarma

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

Plus Plan : Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

Kurumsal: Aylık 5000 $'dan başlayan fiyatlarla, yıllık faturalandırılır

IBM Watson Discovery derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

7. Lucidworks Fusion (Veri güvenliği için en iyi kurumsal arama çözümü)

Lucidworks Fusion, çeşitli veri kaynaklarını birleştirerek son derece alakalı içgörüler sunmak için tasarlanmış güçlü bir kurumsal arama çözümüdür. Neural Hybrid Search™ teknolojisini kullanarak, semantik sinir ağlarını geleneksel sözcükbilimsel yöntemlerle birleştirerek kullanıcıların arama amaçlarını yorumlar ve doğru sonuçlar sunar.

Smart Rank™ özelliği, davranış ve konum gibi kullanıcı sinyallerine göre içerik sıralamasını kişiselleştirmek için özellikle etkilidir. Bu, e-ticaret ve müşteri hizmetleri gibi dinamik ortamlar için idealdir.

lucidworks Fusion aracılığıyla

Lucidworks Fusion'ın en iyi özellikleri

Geniş Veri Kaynağı Entegrasyonu kullanarak bir dizi veritabanı ve bulut depolama ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Eyleme geçirilebilir verileri ortaya çıkarmak için bağlamsal arama ve analiz sunun

Kurumsal ihtiyaçlar için sıkı veri güvenlik protokollerini (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC), SSL şifreleme, ISO 27001) koruyun

Lucidworks Fusion sınırlamaları

Karmaşık ilk kurulum ve yapılandırma teknik uzmanlık gerektirir

Gelişmiş özelliklerin yüksek maliyeti, daha küçük bütçeleri etkileyebilir

Tam platform kullanımında zorlu öğrenme süreci

Lucidworks Fusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lucidworks puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

8. AlphaSense (Pazar istihbaratı ve finansal araştırma için en iyisi)

AlphaSense'i kullandığımda, özellikle finansal araştırma ve rekabet analizi için çok yararlı olduğunu gördüm. Platformun üretken arama özelliği, 10.000'den fazla veri kaynağından elde edilen bilgileri sentezleyebiliyor.

Kurumsal zeka özelliği, özel içeriği harici verilerle entegre ederek pazarlar ve trendler hakkında birleşik bir görünüm oluşturur. Sektördeki yenilikleri keşfedebilir, yatırımları izleyebilir veya Ar-Ge içgörülerini özetleyebilirim. AI destekli özetleme ve doğal dil işleme özelliği sayesinde saatler kazandım ve önemli ayrıntıları asla kaçırmadım.

alphaSense aracılığıyla

AlphaSense'in en iyi özellikleri

Broker araştırmaları, düzenleyici kurumlara sunulan belgeler ve uzman görüşme transkriptlerinden verileri bir araya getirin

Makine öğrenimini kullanarak, yapay zeka destekli, kesin ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Özel uyarılar kullanarak kullanıcıları ilgili güncellemelerden haberdar edin ve pazar değişikliklerinden haberdar olmalarını sağlayın

Dahili raporları veya kullanıcı tarafından yüklenen verileri, harici kaynaklarla birlikte kolay erişim için indeksler

AlphaSense sınırlamaları

Uyarı sistemleri, doğru şekilde yönetilmezse aşırı bildirimler oluşturabilir

Yüksek hacimli karmaşık aramalar bazen gecikme yaşayabilir

Arama arayüzünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bir öğrenme süreci gereklidir

AlphaSense fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

AlphaSense derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (260+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

9. Elasticsearch (Büyük veri kümeleri için en iyi kurumsal arama platformu)

Elasticsearch'ü kullandığımda, karmaşık sorguları ve büyük veri kümelerini olağanüstü hız ve ölçeklenebilirlikle işleme yeteneğinden etkilendim. Dağıtık mimarisi, hata toleransı ve gerçek zamanlı indekslemeyi garanti ederek, sağlam kurumsal arama çözümleri oluşturmak için ideal hale getirdi.

Kibana ve Logstash ile sorunsuz bir şekilde entegre olan Elasticsearch, düzenli veri görselleştirme ve alım süreçlerine sahiptir.

elasticsearch aracılığıyla

Elasticsearch'ün en iyi özellikleri

Büyük veri hacimlerini işleyin ve sunucular arasında yatay olarak ölçeklendirin

Dağıtılmış mimarisi sayesinde verimli indeksleme ve geri alma hızlarıyla karmaşık, dağıtılmış sorgular girin

E-ticaret ve siber güvenlik gibi zamanın kritik olduğu senaryolarda hızlı veri analizi ve yanıt için gerçek zamanlı arama ve analiz özelliklerinden yararlanın

Özel arama filtreleri, yönlü arama ve sıralama özelliklerini kullanarak gelişmiş sorgu seçenekleriyle arama sonuçlarını daraltın

Elasticsearch sınırlamaları

İlk kurulumun yapılması ve gelişmiş özelleştirme için teknik uzmanlık gerekir

Gelişmiş güvenlik ve uyarı gibi anahtar özellikleri elde etmek için, açık kaynaklı olsa bile ücretli lisans gereklidir

Şemaları veya indeksleri güncellemek, üretim ortamlarında zaman alıcı ve karmaşık olabilir

Elasticsearch fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Standart : 120 GB depolama alanı için aylık 95 ABD doları

Altın : 120 GB depolama alanı için aylık 109 ABD doları

Platinum : 120 GB depolama alanı için aylık 125 ABD doları

Kurumsal: 120 GB depolama alanı için aylık 175 ABD doları

Elasticsearch puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

10. Luigi's Box (E-ticaret müşteri deneyimini optimize etmek için en iyisi)

E-ticarette kurumsal arama için Luigi's Box'ı kullandığımda, arama işlevselliğini geliştirerek ve kişiselleştirilmiş sonuçlar sunarak alışveriş deneyimini dönüştürdü. Kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra, kullanıcı etkileşimini iyileştirmek ve dönüşümleri artırmak için otomatik tamamlama, öneriler ve arama analizi gibi gelişmiş özellikler içerir.

Ürün geliştirme özelliği, yüksek dönüşüm oranına sahip veya yeni ürünlerin önceliklendirilmesine yardımcı olarak arama sonuçlarındaki görünürlüklerini artırdı. Çok dilli destek sunan Luigi's Box, küresel pazarlar için iyi bir çözümdür. Ayrıca, sorunsuz entegrasyonu sayesinde platformlar arasında ölçeklendirme işlemleri zahmetsizce gerçekleştirilebilir.

Luigi's Box'ın en iyi özellikleri

Müşteriler için esnek bir arama seçeneği olarak sesli arama sağlar, özellikle mobil cihazlarda kullanışlıdır

Otomatik tamamlama ve yazım hatası toleransı sayesinde kullanıcıların yazım hataları olsa bile ürünleri bulmasına yardımcı olun ve kullanım kolaylığını artırın

Arama davranışlarına ilişkin içgörüler sunarak, eyleme geçirilebilir analitik kullanarak ürün listelerini ve müşteri deneyimini optimize etmeye yardımcı olur

Yararlı yapılandırma seçenekleri ve duyarlı müşteri desteği sunan sezgisel kontrol paneli

Luigi's Box sınırlamaları

Yapılandırma ihtiyaçlarına bağlı olarak, fiyatlandırma daha küçük e-ticaret siteleri için yüksek olabilir

Luigi's Box fiyatlandırması

Kendi kendine entegrasyon: Aylık 1070 $, yıllık faturalandırılır

Özel Entegrasyon: Özel fiyatlandırma

Luigi'nin Box derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

11. Amazon OpenSearch Service (AWS ortamı için en iyisi)

Amazon OpenSearch Service, AWS ekosistemine fayda sağlayan, tam olarak yönetilen, ölçeklenebilir bir arama ve analiz çözümüdür. Açık kaynaklı OpenSearch motorunu temel alır ve gerçek zamanlı arama, günlük analizi ve veri görselleştirme için kapsamlı seçenekler sunar.

OpenSearch Dashboards, izleme için CloudWatch ve veritabanı arama için DynamoDB gibi diğer AWS hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan görselleştirme araçları sunarak büyük ölçekli ortamlarda işlevselliğini artırır.

amazon OpenSearch Service aracılığıyla

Amazon OpenSearch Service'in en iyi özellikleri

Hot, UltraWarm ve Cold Depolama katmanlarıyla veri erişim ihtiyaçlarına göre maliyetleri yönetin

AWS hizmetleri, uygulamaları ve veri kümeleriyle sorunsuz entegrasyon

AI uygulamaları için vektör ve ML aramayı, daha yüksek alaka düzeyi için k-en yakın komşular (k-NN) aramasını kullanın

Amazon OpenSearch Service sınırlamaları

Özellikle bilgi işlem yoğunluğu yüksek veya büyük ölçekli veri ihtiyaçları için, optimize edilmezse giderler artabilir

AWS destekli OpenSearch ve Elasticsearch sürümleriyle sınırlandırıldığında esneklik azalabilir

AWS'den AWS dışı altyapıya geçildiğinde taşınabilirlik azalabilir

Amazon OpenSearch Service fiyatlandırması

EC2 örneklerinin kullanımı ve depolama ihtiyaçlarına göre kullandıkça ödeyin

AWS Ücretsiz Katmanı

Amazon OpenSearch Service puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

En İyi Kurumsal Arama Aracı: ClickUp

Büyük veri kümeleri üreten bir kuruluşta çalışıyorsanız, doğru kurumsal arama yazılımını seçmek, bilgilere etkili bir şekilde erişmek ve bunları yönetmek için çok önemli olabilir.

Burada incelediğim her araç, Glean'in yapay zeka destekli kurumsal aramasından Amazon OpenSearch Service'in AWS entegrasyonuna kadar, arama ve veri analizini iyileştirmek için benzersiz özellikler sunar.

Tüm bu seçenekler arasında ClickUp, güçlü arama yeteneklerini iş akışı otomasyonu, görev yönetimi ve belge işbirliği ile birleştiren eksiksiz bir çözümdür.

ClickUp Brain gibi araçlarla, arama ötesine geçerek tüm iş akışlarını iyileştiriyoruz. Bu da ClickUp'ı verimlilik odaklı takımlarımız için ideal bir seçim haline getiriyor. Arama ve proje yönetimini optimize eden birleşik bir platformu deneyimlemeye hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun!