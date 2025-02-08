Akıllı Arama Nedir ve Nasıl Uygulanır?

Hepimiz, bilimden çok sihre yakın görünen teknolojilerle yaşıyoruz.

Örneğin Netflix, bir sonraki dizi maratonumuzu tahmin edebilir ve Google, sorgumuz yarım kalmış olsa bile ne demek istediğimizi anlar. Akıllı aramanın büyüsü işte böyle işliyor.

Zamanla, akıllı arama çözümleri sofistike hale geldi; nüansları anlıyor, parçalı düşünceleri tamamlıyor ve doğru cevaplar veriyor.

İşletmeler için akıllı arama, günlük işlemlerde 180 derecelik bir dönüşüm sağlar. İçgörülerin anında ortaya çıktığı bilgi yönetim sistemlerini veya doğru görevi veya veri noktasını bulmanın çocuk oyuncağı olduğu işbirliğine dayalı çalışma alanlarını hayal edin.

Bu kılavuzda, akıllı aramanın çalışma alanlarını nasıl yeniden şekillendirdiğini ve neden kuruluşunuz için en üst düzey yükseltme olduğunu açıklayacağız.

Bonus: Ayrıca, iş ekosisteminizdeki her türlü bilgiye hızlı erişim sağlayan akıllı arama formunu da tanıtacağız: ClickUp Connected Search.

⏰ 60 saniyelik özet Akıllı arama ve işiniz için yararları konusunda kafanız mı karıştı? İşte kısa bir giriş: Akıllı Arama, AI'yı kullanarak bağlamı, niyeti ve insan dilini anlar ve basit anahtar kelime eşleşmelerinin ötesinde kişiselleştirilmiş, alakalı sonuçlar sunar

Doğal, eksik veya belirsiz sorguları işlemek için doğal dil işleme (NLP ) teknolojisini kullanır

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerde birleşik bir arama deneyimi için birden fazla veri kaynağına (ör. Salesforce, Box, SharePoint) bağlanır

Akıllı Arama'nın avantajları : NLP, duygu analizi ve meta verileri kullanarak içeriği düzenler ve zenginleştirir, böylece arama doğruluğunu artırır; gelişmiş AI algoritmaları ve semantik analiz sayesinde saniyeler içinde kesin ve alakalı sonuçlar sunar

Arama doğruluğunu ve otomasyonu geliştirmek için müşteri hizmetleri, sağlık hizmetleri, e-ticaret, hukuk ve finans sektörleri gibi sektörlerde kullanılabilir

Bazı zorluklar arasında yüksek uygulama maliyetleri, yapay zekadaki önyargılar, veri gizliliği endişeleri ve ölçeklenebilirlik sorunları sayılabilir

ClickUp Brain gibi araçlar, Google Drive, Dropbox ve GitHub gibi platformlarda entegre akıllı arama sunarak uygulamalar arasında geçiş yapmadan iş akışlarını kolaylaştırır

Akıllı Arama Nedir?

Bazen bilişsel arama veya AI arama olarak da adlandırılan akıllı arama, çevrimiçi bilgi bulma yöntemimizi dönüştüren bir teknolojidir. Yalnızca eşleşen anahtar kelimeleri arayan geleneksel aramadan farklı olarak, akıllı arama bağlamı, niyeti ve insan dilinin nüanslarını anlar.

Büyük dil modelleri gibi gelişmiş araçların yardımıyla, bu teknoloji basit sorguların çok ötesine geçer.

Akıllı arama, doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi tam olarak anlar ve çok daha kişiselleştirilmiş sonuçlar sunar. 📌 Örneğin, "yakınımdaki en iyi İtalyan restoranları" aradığınızda, akıllı bir arama motoru sadece bu anahtar kelimeleri içeren restoranların bir listesini göstermez. Tercihlerinizi, konumunuzu ve önceki yorumlarınızı dikkate alarak zevkinize ve yemek geçmişinize uygun restoranlar önerir.

Bu akıllı arama yaklaşımı, ihtiyacınız olanı çok daha hızlı ve doğru bir şekilde bulmanızı sağlayarak size özel bir deneyim sunar.

🧠 İlginç Bilgi: Son zamanlarda ortaya çıkan bir trend gibi görünse de, ilk "akıllı arama" motoru olan Ask Jeeves 1997 yılında piyasaya sürüldü. Bu motor, sadece belgeleri bulmak yerine soruları yanıtlamayı amaçlıyordu ve akıllı aramada ilk yenilikçilerden biri oldu.

Akıllı Arama Nasıl İşler?

Bu noktada, akıllı semantik aramanın, doğru bilgileri hızlı bir şekilde sunmak için arama yapan kişinin niyetini belirlemeye odaklandığını anlıyoruz. Peki, arama sorgusunu deşifre etme süreci tam olarak nasıl işliyor?

İşte adım adım nasıl işlediği:

1. Veri kaynaklarını bağlama ve alma

Akıllı arama, gerekli bilgileri toplamak için önce çeşitli veri kaynaklarına bağlanır. Bu adım, Salesforce, Box, Microsoft SharePoint ve hatta web tarayıcıları gibi sistemlere bağlanmak için konektörlerin kullanılmasını içerir.

Böylece, AI arama motorları hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verilere erişebilir ve farklı içerik platformlarında birleşik bir arama deneyimi yaratabilir

2. İçeriği indeksleme

Veriler bağlandıktan sonra, bir sonraki adım bunları paylaşılan bir vektör alanında indekslemektir. İndeksleme, tüm içeriğin tek bir aranabilir katalogda düzenlenmesini sağlar.

Bu süreç, verilerin kaynağı ne olursa olsun (veritabanı, bulut depolama platformu veya yüklenen belge) tutarlı bir şekilde sıralanmasını ve geri alınmasını sağlar.

3. Makine öğrenimi teknikleriyle içeriği zenginleştirin

İçerik, arama sonuçlarını daha da doğru hale getirmek için zenginleştirilir. Bu, doğal dil işleme (NLP) tekniklerini kullanarak verilerden anahtar kelimeler, duygu ve varlıklar gibi değerli meta verileri çıkarmak anlamına gelir.

İçeriği bu ek bilgilerle kategorize edip etiketleyerek, sistem arama yaptığınızda daha hedefli ve alakalı sonuçlar sunabilir.

4. İçeriği analiz etme

İçerik zenginleştirildikten sonra, anlamı analiz edilir. Sistem, belgelerin bağlamını tanır, bunları sınıflandırır ve farklı içerik parçaları arasında anlamsal ilişkiler kurar.

Bu analiz, kullanıcı davranışlarını ve etkileşimlerini anlayarak sonuçların sunum şeklini iyileştirmeye yardımcı olur.

5. Doğru arama sonuçları ve içgörüler sunma

Son olarak, akıllı arama en alakalı içeriği sıralayarak yanıtlar sunar. Sistem, gelişmiş puanlama algoritmalarıyla en değerli pasajları belirler ve bunları sorguya yanıt olarak snippet'ler halinde sunar.

Bu, kullanıcıların en iyi ve en doğru yanıtları hızlı ve verimli bir şekilde almasını sağlayarak çeşitli veri kaynaklarından bilgi alımını iyileştirir.

İşte ClickUp Brain'in akıllı arama gerçekleştirdiği bir örnek:

🧠 İlginç Bilgi: AI arama, taranmış belgeler, fotoğraflardaki sokak işaretleri veya ekran görüntüleri gibi görüntülerden metinleri analiz edip çıkarabilir. Optik Karakter Tanıma (OCR) olarak adlandırılan bu süreç hızla gelişmekte ve daha akıllı arama sonuçları elde edilmesini sağlamaktadır.

Akıllı Arama'nın Avantajları

Akıllı arama, kuruluşların verilere erişme, yönetme ve kullanma biçiminde devrim yaratıyor. Geleneksel arama yöntemlerinin çok ötesine geçerek, kesin sonuçlar ve gerçek zamanlı içgörüler sunarak daha akıllı kararlar ve daha verimli işlemler sağlar.

İşte akıllı arama günümüz işlerini nasıl dönüştürüyor:

🔎 Karar vermeyi desteklemek için değerli içgörüler ortaya çıkarın

Akıllı arama araçları, yapılandırılmamış metin verilerini kullanarak gizli bilgileri ortaya çıkarır. NLP ve makine öğrenimini kullanarak müşteri geri bildirimleri, sosyal medya gönderileri ve e-ticaret raporları gibi birden çok kaynaktan gelen verileri analiz edebilir ve ilişkilendirebilir.

Bu süreç, değerli içgörülerin hızlı bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olarak işletmelerin daha hızlı ve bilinçli kararlar almasını sağlar.

🔎 Çalışanların doğru bilgilere kolayca erişebilmesini sağlamak

Akıllı arama ile, kolay erişim için bilgileri merkezileştiren bir AI bilgi tabanı veya kurumsal arama platformu oluşturabilirsiniz. Bu araç, çalışanların müşteri verileri, iç belgeler veya bilgi makaleleri gibi doğru içeriği hızlı bir şekilde bulmasını sağlar.

Sezgisel arayüz, dosya ve klasörleri düzenlemeyi basitleştirerek çalışanların arama için daha az zaman harcayıp yüksek değerli görevlere daha fazla zaman ayırmasını sağlar.

🔎 Artan talepleri karşılamak için müşteri hizmetlerini ölçeklendirme

Akıllı arama, sanal temsilciler ve self servis portalları aracılığıyla anında ve doğru yanıtlar sağlayarak müşteri desteğini dönüştürür

İşletmeler, gelişmiş algoritmalar, PDF arama ve soru-cevap sistemlerinden yararlanarak müşteri sorgularını hızlı ve verimli bir şekilde çözebilir. Artık müşteriler temel SSS'lerden daha fazlasını bekliyor. AI destekli akıllı arama, müşterilerin web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kendi kendilerine hizmet almalarını sağlar.

Bu, destek ekiplerine olan bağımlılığı azaltır, maliyetleri düşürür ve müşteri memnuniyetini artırır.

🔎 Daha akıllı konuşma tabanlı ticaret oluşturma

Perakendeciler için, çevrimiçi müşteri hizmetlerini kişiselleştirmek ve optimize etmek sürekli bir zorluk olmaya devam ediyor.

📌 Bir alışverişçinin bir çevrimiçi mağazaya girip, hemen gerçek bir konuşmaya başlayan bir avatar ile etkileşime girdiğini hayal edin. Senaryolu chatbot yanıtlarının aksine, bu avatar dinler, anlar ve müşteriyi doğru ürüne yönlendirir. Bu kişiselleştirilmiş deneyim artık sadece fütüristik bir fikir değil. GPT-4 ve Bağlantılı AI gibi teknolojilerle desteklenen konuşma tabanlı ticaret. Bu araçlar, bilgili bir satış elemanı gibi davranarak alıcının ihtiyaçlarına göre ürün önerileri sunarak alışveriş deneyimini dönüştürür.

Arama motoru, ilgili ürünleri sıralar ve görüntüler, böylece müşteri deneyimini iyileştirir ve perakendecinin gelirini artırır.

💡 Profesyonel İpucu: Yerleşik analitik özelliklerini kullanarak kullanıcı davranışlarını, popüler arama terimlerini ve aramaların yetersiz kaldığı alanları anlayın. Bu veriler, arama teknolojinizi daha iyi bir doğruluk için ince ayarlamanıza yardımcı olabilir.

Akıllı Arama Kullanım Örnekleri

Üretken yapay zekaya (GenAI) geçiş devam ederken, akıllı arama, bu teknolojinin tam potansiyelini ortaya çıkarmak için çok önemlidir. Aşağıda, akıllı aramanın önemli bir etki yarattığı çeşitli sektörlerden bazı gerçek kullanım örnekleri yer almaktadır:

1. Müşteri desteğini geliştirmek için yapay zeka destekli sohbet robotları ve sanal asistanlar

Yapay zeka destekli chatbotlar ve sanal asistanlar müşteri hizmetlerini yeniden tanımladı. Bu sistemler sorunları gerçek zamanlı olarak çözebilir ve müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek proaktif çözümler sunar.

📌 Örnek: Vodafone, çeşitli kaynaklardan bilgi alarak sorunları çözmek için yapay zeka destekli bir asistan kullanıyor ve böylece destek yükünü önemli ölçüde azaltıyor. Benzer şekilde, Lenovo gibi şirketler de müşteri deneyimini iyileştirmek için bu yapay zeka asistanlarını kullanıyor. Bu asistanlar, kullanıcılara ürün önerilerinde rehberlik ediyor, işlemleri kolaylaştırıyor ve sorunları gideriyor.

Sistem, geçmiş etkileşimlerden öğrenir, yanıtlarını sürekli olarak iyileştirir ve daha verimli hale gelir.

👀 Biliyor muydunuz? Yakında, kurumsal kuruluşların %80'inden fazlası üretken yapay zeka (GenAI) API'leri veya modelleri kullanacak ya da üretim ortamlarında GenAI destekli uygulamalar kullanmaya başlayacak.

2. Tıbbi belge arama ve hasta veri yönetimi

Akıllı arama, tıp uzmanlarının sağlık hizmetlerinde hasta verilerine daha hızlı ve daha doğru bir şekilde erişmesine yardımcı olur.

📌 Örnek: IBM Watson Health , doktorların daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için tıbbi literatürü, hasta kayıtlarını ve hatta tıbbi görüntüleri analiz etmek için yapay zeka destekli aramayı kullanan bir sistem örneğidir. Sağlık profesyonelleri, büyük hacimli yapılandırılmamış verileri indeksleyerek kayıtları daha etkili bir şekilde sorgulayabilir ve böylece teşhis ve tedavi sürelerini iyileştirebilir.

3. Kişiselleştirilmiş arama sonuçlarıyla kullanıcı deneyimini geliştirin

Kişiselleştirme, akıllı aramanın anahtar özelliklerinden biridir.

📌 Amazon, müşteri davranışlarını ve kullanıcı niyetini anlamak için yapay zeka destekli arama kullanır. Örneğin, "kırmızı ayakkabı" arandığında Amazon, geçmiş satın alımlara, tarama geçmişine ve tercihlere göre sonuçları özelleştirir. Bu, alışveriş deneyimini daha alakalı ve kişiselleştirilmiş hale getirir. eBay de benzer bir yaklaşım izleyerek, kullanıcılara daha fazla etkileşim ve satış sağlayan özel ürün önerileri sunar.

4. Risk yönetimi ve finansal dolandırıcılık tespiti

Finans sektöründe, yapay zeka destekli arama araçları dolandırıcılığı tespit eder ve riski azaltır. HSBC ve JPMorgan Chase gibi bankalar, işlem verilerini, haberleri ve sosyal medyayı dolandırıcılık belirtileri açısından analiz etmek için akıllı aramayı kullanır.

Bu sistemler, müşteri işlemlerindeki olağandışı kalıpları hızla belirler. Birden fazla kaynaktan gelen verileri ilişkilendirerek, sistemler potansiyel dolandırıcılık faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak işaretler ve maliyetli kayıpları önler.

5. Araştırma makaleleri ve akademik içerik keşfi

Üniversiteler ve araştırma kuruluşları, öğrencilerin ve araştırmacıların akademik makaleleri, makaleleri ve araştırma materyallerini bulmalarına yardımcı olmak için akıllı arama motorlarını kullanır.

📌 Örnek: Örneğin, Google Scholar, makine öğrenimi ve NLP'yi kullanarak arama sonuçlarını geliştirir ve bağlam ile geçmiş aramalara göre alakalı akademik makaleler sunar. Benzer şekilde, JSTOR gibi platformlar akıllı aramayı kullanarak araştırmacıların makaleleri, dergileri ve kitapları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur ve araştırma sürecini kolaylaştırır.

6. Yasal belge arama ve sözleşme inceleme

BakerHostetler gibi hukuk firmaları, büyük hacimli yasal belgeleri taramak için yapay zeka destekli arama motorları kullanıyor. Akıllı arama motorları, sorguların bağlamını anlayarak avukatların ilgili içtihatları, önceki mahkeme kararlarını veya benzer yasal belgeleri bulmasına yardımcı oluyor.

Bu, manuel aramalara harcanan zamanı önemli ölçüde azaltarak avukatların dava stratejisine ve müşteri işlerine odaklanmalarını sağlar.

ROSS Intelligence gibi araçlar, hukuk sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. Bu araçlar, karmaşık hukuki sorguları anlamak için doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanır. BakerHostetler, hukuk araştırma sürecini basitleştirmek için ROSS Intelligence ile iş birliği yapmıştır.

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📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. ClickUp'ın araştırmasına göre, günde 0-10 mesaj göndermek daha odaklı veya bilinçli konuşmalar anlamına gelirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) yapıldığı ve sorunsuz bir işbirliği eksikliği olduğunu da gösterebilir. Bu, çalışanların araçlar ve platformlar arasında bilgi ve bağlam aramak için gereğinden fazla zaman harcadığı anlamına gelir. Gereksiz platform değiştirme ve bağlam geçişlerini önlemek için, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı deneyin.

💡 Profesyonel İpucu: Aramanızın engelli kullanıcılar için de aynı derecede etkili olduğundan emin olun. Sesli arama uyumluluğu ve ekran okuyucu dostu sonuçlar, kapsayıcılık açısından büyük bir fark yaratabilir.

Akıllı Arama ile Karşılaşılan Zorluklar

İşletmeler yapay zeka destekli akıllı aramayı benimsedikçe, dikkatle ele alınması gereken çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır.

Maliyetleri değerle dengelemekten, gizlilik endişelerini ele alma ve etkili ölçeklendirme gibi karmaşık sorunlara kadar, bu AI zorlukları gelişmiş arama sistemlerinin tam potansiyelini engelleyebilir.

Yüksek girdi maliyeti ve olası önyargılar

Akıllı arama sistemlerini uygulamak, altyapı, eğitim ve yazılıma önemli yatırımlar gerektirir. Küçük işletmeler için yüksek girdi maliyeti bir engel oluşturabilir.

Bir araştırmaya göre, büyük teknoloji şirketleri yapay zeka ile ilgili projelere 240 milyar dolar harcıyor ve bu da yeni kurulan şirketler ve KOBİ'lerin aynı yetenekleri geliştirmesini zorlaştırıyor.

AI destekli akıllı arama sistemlerindeki önyargılar da sonuçları çarpıtabilir.

❌ Örneğin, önyargılı eğitim veri kümeleri, yanlış önerilere veya haksız sonuçlara yol açabilir. Bu önyargıları gidermek, sürekli iyileştirme gerektirir ve bu da maliyet ve karmaşıklığı artırır.

Gizlilik endişeleri ve veri güvenliği

Gizlilik endişeleri, yapay zeka destekli arama modellerini eğitmek için hassas verilerin kullanılmasından kaynaklanır. Şirketler, sıkı veri koruma protokollerini zorunlu kılan GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uymak zorundadır.

❌ Akıllı arama sistemleriyle entegre edilmiş belge yönetimi yazılımlarındaki güvenlik ihlalleri, gizli bilgilerin açığa çıkmasına neden olarak güven ve itibara zarar verebilir. Güçlü veri güvenlik önlemleri sağlamak için tutarlı izleme ve yatırım gerekir.

Ölçeklenebilirlik ve performans hususları

Büyük kuruluşlarda yapay zeka destekli akıllı arama sistemlerini ölçeklendirmek teknik zorluklar ortaya çıkarır. Sistemler, performanstan ödün vermeden büyük veri kümelerini, birden çok dili ve çeşitli veri kaynaklarını işlemelidir.

Bir araştırma, işletmelerin %43'ünün altyapı sınırlamaları nedeniyle AI çözümlerini ölçeklendirirken sorunlarla karşılaştığını ortaya koyuyor.

❌ Yavaş arama sonuçları gibi performans sorunları kullanıcıları hayal kırıklığına uğratır ve verimliliği düşürür. Maliyet verimliliğini korurken sistemleri gerçek zamanlı erişim için optimize etmek önemli bir engel olmaya devam ediyor.

Akıllı Arama Uygulaması

Google'ın hava durumunu söyleyebileceğini veya en son borsa haberlerini gösterebileceğini hepimiz biliyoruz.

Peki ya görevler veya konuşmaların arasında gömülü anahtar veri noktalarını bulmak? İşinizin her parçasını tek bir yerde birleştirebilir mi? İşte burada ClickUp devreye girer. ClickUp'ın AI özellikleri, işi daha basit ve akıllı hale getirmek için tasarlanmıştır.

🚀 ClickUp Bağlantılı Arama

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile daha özelleştirilmiş ve alakalı arama sonuçları elde edin

Benzer şekilde, ClickUp Bağlantılı Arama, tüm veri kaynaklarınızı ve görevlerinizi tek bir çalışma alanında birleştirir. Belgeler, yorumlar ve görevler arasında sorunsuz bir şekilde arama yapabilirsiniz.

Gelişmiş filtreler, sonuçları anahtar kelimelere, tarihlere veya atanan kişilere göre daraltmanıza yardımcı olarak değerli zaman kazanmanızı ve dikkatinizin dağılmasını önler. AI, ClickUp içinde çalışır, bu nedenle sekme arasında geçiş yapmanıza bile gerek yoktur.

🚀 ClickUp Brain

ClickUp Brain ile dosyaları, görevleri ve hatta devam eden projelerin özetini saniyeler içinde bulabilirsiniz.

ClickUp Brain ile özetler oluşturun, bağımlılıkları bulun ve işlerinizi kontrol altında tutun

Karmaşık bir proje özetini netleştirmek mi istiyorsunuz? AI'dan özeti veya yeniden ifade etmesini isteyin. Tam olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilen kişisel bir asistanınız varmış gibi. Örneğin, izin almak istiyorsanız, ClickUp Brain'e geçen haftanın güncellemelerini özetlemesini isteyebilirsiniz. Sonsuz konu veya e-postaları kaydırmanıza gerek kalmadan, kısa ve eyleme geçirilebilir noktalar elde edersiniz.

ClickUp Brain sadece arama ile ilgili değildir. İhtiyacınız olan her şeyi bulmak için bir AI bilgi yöneticisi ve güncellemeler, otomasyon ve özetler için bir AI proje yöneticisi gibi çalışır.

ClickUp Brain, beyin fırtınası ve fikir yönetimi için harika bir yardımcı olabilir

Aynı zamanda, iletişimi geliştirmenize veya rolünüze göre fikir üretmenize yardımcı olan yaratıcı bir ortaktır. İçerik oluşturucuysanız, önerileri iş akışlarınıza uyum sağlar.

ClickUp Brain ile kolayca özel otomasyonlar oluşturun

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir veya basit komutlarla durumları güncelleyebilirsiniz. Daha akıllı ve daha hızlı iş mi istiyorsunuz? ClickUp Brain, verimliliği iki katına çıkarmak ve odaklanmanızı sağlamak için tam olarak ihtiyacınız olanı sunar.

🚀 ClickUp Entegrasyonları

En iyisi, ClickUp Brain GDrive, Box, Dropbox, Confluence, GitHub ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur; manuel kurulum veya üçüncü taraf hizmetlere gerek yoktur. Her şey kutudan çıktığı gibi kullanıma hazırdır.

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Gizli iç belgelerle veya halka açık proje dosyalarıyla çalışırken, ClickUp Brain ve Bağlantılı Arama ile tüm içeriğinizi zahmetsizce arayabilir ve etkileşimde bulunabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Çalışanlarınızı arama sisteminizin gelişmiş özelliklerine alıştırmak ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için atölye çalışmaları veya eğitim oturumları düzenleyin.

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Akıllı arama teknolojisinin avantajları açıktır. Karmaşık arama sorguları ile uğraşmadan, aradığınızı anında bulabileceğiniz zahmetsiz bir deneyim hayal edin.

ClickUp Brain ve Bağlantılı Arama ile Google Drive, Dropbox ve GitHub gibi araçlarda tek bir platformdan arama yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli, bağlam farkında yetenekleri, dosya, görev veya belge olsun en alakalı sonuçları ortaya çıkarır. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmak veya sonsuz klasörleri aramak zorunda kalmayacaksınız.

Connected Search bunu daha da ileriye taşıyarak saniyeler içinde daha hızlı ve daha akıllı sonuçlar sunar ve verimliliği artırır.

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