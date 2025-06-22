2025 için En İyi 13 AI Intranet Arama Aracı

Şirketinizin intranetine bir soru yazdığınızda, eski PDF'ler ve rastgele Slack konuları ile dolu bir karmaşa ile karşılaştıysanız, yalnız değilsiniz.

Her 5 profesyonelden 1'inin, görevleriyle ilgili dosya, mesaj veya ek bağlam aramak için günde 3 saatten fazla zaman harcadığını tespit ettik. Bu, tam bir çalışma haftasının neredeyse %40'ının, sadece birkaç saniye sürmesi gereken bir şey için boşa harcanması anlamına geliyor!

Geleneksel intranet arama motorları, Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack ve proje yönetimi platformunuz gibi araçlara dağılmış bilgilerle iç bilginin artan karmaşıklığına ayak uydurmakta zorlanıyor.

Çözüm nedir?

AI intranet arama araçları.

Bu yeni nesil platformlar, doğal dil işleme (NLP), geri alma ile güçlendirilmiş üretme (RAG) ve bağlam farkında algoritmalar kullanarak arama sorgularınızı anlar ve doğru belgeleri, cevapları veya özetleri tam da ihtiyacınız olduğu anda sunar.

Bu yazıda, bu yıl dikkate alınması gereken en iyi AI intranet arama araçlarını inceleyeceğiz. Gerçek kullanım örneklerini, öne çıkan özellikleri, sınırlamaları, fiyatlandırmayı ve kullanıcı yorumlarını ele alacağız. Hızlı büyüyen bir startup'ı ölçeklendiriyor veya küresel bir kurumsal şirkette bilgiyi yönetiyor olun, burada değerli içgörüler elde etmenizi sağlayacak bir araç var! 🕵️‍♀️

Bir AI intranet arama aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru intranet arama çözümünü seçmek, takım verimliliğini önemli ölçüde artırabilir, bağlam değiştirmeyi azaltabilir ve bilgiyi yeniden kullanmayı iyileştirebilir. Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Birleştirilmiş arama özellikleri: Her biri için ayrı sorgular yapmaya gerek kalmadan, intranetiniz, bulut sürücüleriniz, görev yöneticileriniz ve wiki'leriniz gibi birden fazla platformda arama yapan araçları arayın

Doğal dil anlama (NLU): Arama yöntemimiz değişti, anahtar kelimelerden konuşmalara geçtik. Sağlam bir AI arama, "En son 3. çeyrek yol haritası nerede?" gibi soruları anlamalı ve anahtar kelimelerin tam olarak girilmesini gerektirmemelidir

Bağlam farkında sonuçlar: Gelişmiş araçlar, kullanıcı rolleri, erişim düzeyleri, son etkinlikler veya kurumsal hiyerarşiye göre sonuçlar döndürür, böylece çalışanlar yalnızca kendileriyle ilgili sonuçları görür. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve bireysel verimliliği artırır

AI destekli özetler ve cevaplar: En iyi platformlar sadece belgeleri listelemekle kalmaz, RAG veya ince ayarlı LLM gibi teknikleri kullanarak özetler oluşturur, anahtar bilgileri çıkarır veya doğrudan cevaplar sağlar

Güçlü veri güvenliği ve erişim kontrolü: Çözümün SSO, denetim günlükleri ve izin tabanlı indekslemeyi desteklediğinden emin olun, böylece iç veri sızıntılarını önleyin

Arama analitiği ve geri bildirim döngüleri: İçerik eksikliklerini belirlemenize, arama başarı oranlarını ölçmenize ve kullanıcı davranışlarından öğrenerek zaman içinde sonuçları iyileştirmenize yardımcı olan platformları arayın

Kolay dağıtım ve entegrasyonlar: Mevcut yığınınız için tak ve çalıştır entegrasyonları (Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira ve diğerleri) kurulumu basitleştirir ve sonuçları daha hızlı alırsınız

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp – Görevler, belgeler, Slack ve Drive arasında bağlantılı arama – Proaktif eylemler için ClickUp Brain + Autopilot Agents – Belgeleri otomatik olarak özetleyin, alt görevler oluşturun ve bağlı uygulamalardan veri alın – Şablonlar ve doğrulanmış içeriklerle şirket içi wiki'ler başlatın Merkezi AI destekli arama + iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Glean – Uygulamalar genelinde role göre kişiselleştirilmiş yanıtlar (Drive, Slack, Jira) – Kısaltma/bağlam farkındalığına sahip birleşik bilgi grafiği – AI Assistant katmanı aracılığıyla çok adımlı görev yürütme Karmaşık uygulama ekosistemlerine sahip orta ölçekli ve kurumsal takımlar Özel fiyatlandırma Coveo – RAG ile bağlam farkında, rol tabanlı arama – Uyarlanabilir AI sıralama, kural motoru, otomatik öneriler – Dahili yardım masaları için Agent Assist Kurumsal destek ekipleri ve düzenlemelere tabi sektörler Özel fiyatlandırma Guru – Slack/Teams entegrasyonlu AI destekli bilgi kartları – Eski bilgileri izlemek ve güncellemek için Bilgi Aracıları – Kullanım analitiği ve akran tarafından incelenen içerik Güvenilir bilgilerle iç wiki'ler oluşturan bilgi odaklı takımlar Ücretsiz deneme (30 gün); Ücretli: 18 $/kullanıcı/ay; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Qatalog – G Suite, Slack ve Salesforce'ta sıfır indeksli birleşik arama – Paylaşılan sorgu konularında RAG destekli yanıtlar – Sorgu açıklamaları ve kurumsal uyumluluk Hızlı kurulum ve sağlam işbirliği ihtiyacı olan, hızlı hareket eden küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz deneme (14 gün); Ücretli: 15 $/kullanıcı/ay; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Elastic Search – DevOps kontrolü ile tam metin + vektör arama – Açık kaynak, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir – Kibana + LLM desteği ile analitik Özel arama sistemleri geliştiren DevOps ağırlıklı takımlar ve teknik kuruluşlar Ücretsiz deneme (14 gün); Özel, kullandıkça öde fiyatlandırma Algolia – Nöral arama ve yazım hatası toleransı ile API öncelikli tasarım – <50 ms yanıt süresiyle gerçek zamanlı indeksleme – Rol tabanlı filtreler ve dinamik fasetleme Hızlı ve akıllı uygulama içi arama arayan ürün ve mühendislik takımları Ücretsiz plan (ayda 10.000 arama); 0,50 $'dan başlayan ücretler. 1.000 sorgu; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Sinequa – 200'den fazla içerik kaynağında semantik arama – Rol özel asistanlar + önceden oluşturulmuş sektör uygulamaları – Kodsuz NLP akışları + güçlü güvenlik Derin, çok dilli arama ihtiyacı olan düzenlemelere tabi sektörlerdeki kurumsal şirketler Hacme dayalı özel fiyatlandırma IBM Watson Discovery – Paragraf tabanlı cevaplar, OCR, varlık/duygu analizi – Akıllı Belge Anlama + alaka modelleme – API'ler ve analiz gösterge panelleri aracılığıyla entegrasyon Büyük belge kümelerini analiz eden hukuk, uyum ve kurumsal takımlar Ücretsiz deneme; Aylık 500 $'dan başlayan ücretli planlar; Kurumsal ve premium seviyeler: Özel fiyatlandırma Google Cloud Vertex AI Search – RAG temelli semantik + vektör arama – Kolay gömme ve ayarlama, BigQuery, GCS ile entegrasyonlar – Kurulum ve yönetim için kod gerektirmeyen kullanıcı arayüzü Google Cloud'da zaten bulunan ve düşük maliyetli akıllı arama ihtiyacı olan kurumsal müşteriler Özel fiyatlandırma Korra. ai – Zengin alıntılar içeren sohbet tabanlı asistan – Belgeler, biletler ve videolarda arama yapın – Dahili kelime dağarcığını öğrenir ve karmaşık sorguları üst düzeye taşır Sohbet tabanlı dahili desteği kullanan küçük ve orta ölçekli takımlar Özel fiyatlandırma Slab – Zengin biçimlendirmeye sahip güzel bilgi tabanı – Akıllı bağlamsal öneriler ve arama içgörüleri – Kolay belge hiyerarşisi ve gerçek zamanlı işbirliği Basit, yapılandırılmış iç wiki'ler oluşturan küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz plan (en fazla 10 kullanıcı); Ücretli planlar 8 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Microsoft Viva – Teams, Outlook ve SharePoint'te gömülü bilgi kartları – Öğrenme, bağlantılar, nabız ve içgörüler için modüller – Otomatik etiketleme + gizlilik öncelikli verimlilik analizi Microsoft 365 tabanlı kurumsal müşteriler, birleşik çalışan deneyimleri oluşturuyor Modüle bağlı olarak kullanıcı başına aylık 4-12 ABD doları arasında ücretli planlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet bulabilirsiniz.

Bir AI intranet aracı, yukarıda listelediğimiz tüm kutuları gerçekten işaretleyebilir mi? Bazıları yapabilir. İşte bunlar:

1. ClickUp (Merkezi AI destekli arama + iş akışı otomasyonuna ihtiyaç duyan küçük ve kurumsal takımlar için en iyisi)

ClickUp'ı kullanmaya başlayın — ücretsizdir ClickUp'ın AI Bilgi Yönetimi özellikleriyle takımınızın kolektif bilgisini aranabilir, yapılandırılabilir ve ölçeklenebilir hale getirin

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, bozuk intranet aramalarının temel nedenini, yani araçların yayılması ve bilginin dağınıklığı sorununu ortadan kaldırır. ClickUp, bağlantısı olmayan düzinelerce uygulamada cevapları bir araya getirmenize gerek kalmadan, görevlerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı ve konuşmalarınızı tek bir aranabilir, yapay zeka destekli çalışma alanında merkezileştirir.

ClickUp'ın güçlü Bağlantılı Arama özelliği, bu verileri indekslemek ve görüntülemekle kalmaz, aynı zamanda Google Drive, Slack, GitHub ve Figma gibi harici, bağlı uygulamalardaki bilgilerinizi de entegre eder.

ClickUp Connected Search ile platformlar, dosyalar ve uygulamalarda arama yapın

Bunu ClickUp'ın yerel AI'sı ClickUp Brain ile birleştirin ve sizin için en değerli bilgileri bulan, anlayan ve bunlara göre hareket eden birleşik, akıllı bir intranet deneyimi elde edin.

Sonuç? "Son müşteri toplantısında neyi tartıştık?" veya "Bana ikinci çeyrek yol haritasını göster" gibi günlük soruları sorabilir ve anında, doğru, bağlamı dikkate alan yanıtlar alabilirsiniz.

ClickUp Brain ile şirketinizin toplu bilgilerini (görevler, belgeler, transkriptler, sohbetler ve daha fazlası) aranabilir hale getirin

Bu sistemler bir araya gelerek şirket genelindeki bağlamdan yararlanarak yalnızca eşleşen öğeleri bulmakla kalmaz, aynı zamanda bunlardan elde edilen içgörüleri özetler ve hatta eyleme geçirir.

Örneğin, AI'dan şunları isteyebilirsiniz:

Bir görev etkinliği konusunu özetleyin ve AI Özel Alanına güncellemeleri yayınlayın

Genel ClickUp Görevlerinden ve açıklamalarından alt görevler oluşturun

Bağlama göre bir toplantı gündemi oluşturun veya

Google E-Tablolar'dan bilgi alın

Tüm bunlar, araçlar arasında geçiş yapmadan ve her seferinde dikkatinizi yeniden toplamak için 23 dakika harcamadan gerçekleşir!

ClickUp'taki bu AI bilgi yönetimi özellikleri, yıllara dayanan çalışma alanı geçmişini araştırmanıza olanak tanır. Eski belgelerde ve görevlerde gömülü olan daha uzun ve daha kapsamlı sonuçlar sunar; yinelenen projeler veya uyumluluk denetimleri için idealdir.

ClickUp'ta arama davranışı kişiselleştirilmiş ve sıralama sinyalleri ve filtrelerle optimize edildiğinden, daha hızlı ve daha alakalı sorgu sonuçları alırsınız. ClickUp'ın ilk çalışanlarına sorun, "arama, tarihsel olarak hiç olmadığı kadar hızlı ve alakalı."

Ama en iyi kısmı bu değil.

AI bir özet veya bağlantı bulduğunda, iş akışını sürdürür. Bu hızlı görünümden sonuçları görevlere veya belgelere dönüştürebilir, bulguları kopyalayabilir veya AI önerilerini takip ederek daha derinlemesine araştırma yapabilirsiniz. ClickUp'ın Otomasyonları ve Otomatik Pilot Ajanları ile birleştirildiğinde, arama sadece bir araç olmaktan çıkıp bir iş akışına dönüşür, manuel bağlam değiştirme ihtiyacını azaltır ve günlük işlemleri kolaylaştırır.

Bilgi yönetimi iş akışlarında, Otomatik Pilot Ajanlar aşağıdakileri yaparak bakım ve geri alma işlemlerini kolaylaştırır:

Yeni belgeler yayınlandığında otomatik olarak bilgi özetleri oluşturulur

Güncellenen politika belgelerini otomatik olarak etiketleme ve kategorize etme

Çalışanlar arama yaptığında bağlı çalışma alanı kaynaklarını getirip referans göstererek soruları anında yanıtlayın

Çalışanların sohbet sırasında sık sorduğu soruları yanıtlamak için ClickUp'ta Otomatik Pilot Ajanları kurun

ClickUp'ın intranet araması, belgeleri pasif olarak bulmakla kalmaz, bunları anlamak, bunlara göre hareket etmek ve her şeyi tek bir merkezi çalışma alanında bağlantılı tutmakla ilgilidir.

Bilgi tabanınızı sıfırdan kurmak istiyorsanız, ClickUp'ın birçok ücretsiz şablonu da mevcuttur.

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, iç bilgi merkezinizi oluşturmak için hazır bir çerçeve sağlar. Makaleler, SSS'ler ve kaynak kitaplıkları için bölümler içeren bu şablon, profesyonel bir yardım merkezini yansıtıyor. Tutarlı bir yapı sağlamak için iç içe sayfalar ve sayfa hiyerarşisi gibi yerleşik organizasyon araçlarına sahip olursunuz.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile takımınızın en önemli bilgi kaynaklarını merkezileştirin

Neden denemelisiniz:

Takımların düzeni fazla düşünmeden neredeyse anında bir bilgi tabanı başlatmasını sağlar

Tutarlı kategorizasyon ve biçimlendirme sağlayarak, yapı ile katkıda bulunanları yönlendirir

Entegre arama, etiketler ve hiyerarşi sayesinde keşfedilebilirliği artırır

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain ve Autopilot Agents güçlü araçlar olsa da, etkinlikleri çalışma alanınızın ne kadar iyi yapılandırıldığına (ör. adlandırma kuralları, izinler, içerik hijyeni) bağlıdır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,7/5 (10.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi, ClickUp'ı güçlü bir uygulama olarak nitelendiriyor:

Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK bir şekilde harmanlanmış. Bağlamı inanılmaz derecede iyi algılıyor ve tam anlamıyla bir asistan canavarı. İç içe geçmiş belgeler, görev hiyerarşisi, özel alanlar, gelişmiş filtreleme... Bu uygulama her şeye sahip ve kullanmaya başlamak çok da karmaşık değil. Ayrıca standart iş platformlarıyla kullanışlı entegrasyonları da var, bu da harika

Kişisel görev yönetimi ile iş bilgisi yönetimi, hızlı notlar ve AI ClickUP beyni FANTASTİK. İnanılmaz derecede bağlam farkında ve kelimenin tam anlamıyla bir asistan canavarı. İç içe geçmiş belgeler, görev hiyerarşisi, özel alanlar, gelişmiş filtreleme... Bu uygulama her şeye sahip ve kullanmaya başlamak çok karmaşık değil. Ayrıca, standart iş platformlarına yararlı entegrasyonlara sahip, bu da harika

🧠 İlginç Bilgi: Anket katılımcılarının %88'i her gün kişisel görevleri için AI araçlarını kullanıyor ve %55'i bunları günde birkaç kez kullanıyor. Peki ya iş yerinde AI? Proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğinin tüm yönlerini destekleyen merkezi bir AI ile, her hafta 3 saatten fazla zaman kazanabilirsiniz. Bu zamanı, ClickUp kullanıcılarının %60,2'si gibi bilgi aramak için harcamazdınız!

2. Glean (Karmaşık uygulama ekosistemlerine sahip orta ve kurumsal takımlar için en iyisi)

glean aracılığıyla

Glean'in kurumsal arama özelliği, halihazırda kullandığınız tüm çalışma alanlarına (Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira) bağlanır ve kısaltmaları, iç dili ve proje bağlamını anlayan birleşik bir bilgi grafiği oluşturur.

Birisi bir soru sorduğunda, Glean sadece belgeleri getirmez, aynı zamanda takımların zaman ve enerjiden tasarruf etmesini sağlayan, özetlenmiş ve role göre kişiselleştirilmiş bir cevap sunar.

Asistan katmanı, çok adımlı komut istemlerini ve acente görevlerini de destekler, böylece doğal dil komutlarına göre e-posta taslakları hazırlamayı, toplantı ayarlamayı veya yapılacaklar listenizi önceliklendirmeyi önerebilir.

En iyi özellikleri Glean

Tüm iş yeri uygulamalarını anında bağlayın; yeniden donatmaya gerek yok

Arama sonuçlarını rollere ve son etkinliklere göre kişiselleştirin

Karmaşık konuları veya belgeleri kısa cevaplar halinde özetleyin

Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk ile verileri koruyun

Glean sınırlamaları

Glean'ın fiyatları premiumdur ve kamuya açık olarak listelenmemiştir

Kurulum, özellikle veri kaynağı izinlerinin yönetimi açısından karmaşık olabilir

Esnek deneme seçenekleri yoktur

Glean fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Glean derecelendirmelerini ve yorumlarını inceleyin

G2: 4,8/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Glean hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorumda şöyle yazıyor:

Sistemlerimizdeki tüm bilgilere kolayca erişebilme özelliği çok yardımcı oldu! İç ihtiyaçlar için bilgi ararken VEYA bir müşteriyle bir şeyi paylaşmam gerektiğinde tüm olası seçenekleri görebilmeyi seviyorum. Arama yaparken veya başkasına sorarken zaman kazanmama gerçekten yardımcı oldu.

Sistemlerimizdeki tüm bilgilere kolayca erişebilme özelliği çok yardımcı oldu! İç ihtiyaçlar için bilgi ararken VEYA bir müşteriyle bir şeyi paylaşmam gerektiğinde tüm olası seçenekleri görebilmeyi seviyorum. Arama yaparken veya başkasına sorarken zaman kazanmama gerçekten yardımcı oldu.

3. Coveo (Kurumsal destek ekipleri ve düzenlemelere tabi sektörler için en iyisi)

coveo aracılığıyla

Coveo, intranet aramasını üretken AI ile desteklenen bağlam duyarlı bir alaka motoruna dönüştürür. Salesforce, ServiceNow, SharePoint ve intranet portalları gibi birden fazla veri kaynağını indeksler ve ardından makine öğrenimini kullanarak sonuçları her kullanıcının rolüne, davranışına ve sorgu modellerine uyarlar.

Siz yazarken Coveo, tamamlamaları önerir, ilgili belgeleri gösterir ve hatta bilgi makaleleri veya iş akışları için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Esnek kural motoru, yöneticilerin alaka düzeyini ince ayarlamasına olanak tanırken, Agent Assist ve Self‑Service uzantıları, iç yardım masaları için güçlü bir araç haline getirir. Coveo, kurumsal düzeyde hassasiyet, kişiselleştirme ve proaktif keşif gerektiğinde en iyi şekilde çalışır.

Coveo'nun en iyi özellikleri

Uyarlanabilir AI sıralaması ile sorgu alaka düzeyini optimize edin

Kullanıcılar yazarken tamamlama ve içerik önerin

Anahtar kurumsal intranet platformlarıyla (ServiceNow, Salesforce, Slack) sorunsuz bir şekilde entegre edin

Bağlamsal olarak bilgi ve ş Akışı öğeleri önerin

Kural motoru ve kullanım analitiği ile alaka düzeyini iyileştirin

Coveo sınırlamaları

Fiyatlandırma orta büyüklükteki takımlar için yüksek gelebilir

En yüksek performansa ulaşmak için yapılandırma (indeks ayarlama, alaka kuralları) gerekir

Coveo fiyatlandırması

Pro: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coveo derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Coveo hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şunları paylaşıyor:

Coveo, tüm ürün bilgilerimizin tek bir indeksini oluşturmamızı sağlıyor. Coveo'nun yerleşik izin modelleri ve özelleştirmelerini kullanarak, bu içeriği çeşitli şekillerde sunabiliyoruz. Arama sonuçlarını dinamik olarak filtrelemek ve kullanıcı bağlamına göre içeriği öne çıkarmak çok kolay... Bazen yeni özellikler piyasaya sürülüyor, ancak bir süre sonra güncellenmiyor veya desteklenmiyor.

Coveo, tüm ürün bilgilerimizin tek bir indeksini oluşturmamızı sağlıyor. Coveo'nun yerleşik izin modelleri ve özelleştirmelerini kullanarak, bu içeriği çeşitli şekillerde sunabiliyoruz. Arama sonuçlarını dinamik olarak filtrelemek ve kullanıcı bağlamına göre içeriği öne çıkarmak çok kolay... Bazen yeni özellikler piyasaya sürüldükten sonra bir süre sonra güncellenmiyor veya desteklenmiyordu.

4. Guru (Güvenilir bilgilerle iç wiki'ler oluşturan bilgi odaklı takımlar için en iyisi)

guru aracılığıyla

Guru, kurumsal arama, wiki ve yapay zeka destekli bilgi tabanını tek bir sorunsuz entegre intranet sisteminde birleştirir.

Kullanıcılar arama yaptığında, Guru ilgili "kartları" (küçük bilgi birimleri) gösterir, bunları Slack, Teams veya tarayıcı uzantılarından alınan bağlamla zenginleştirir ve hatta kullanıcının rolüne ve davranışına göre proaktif olarak yanıtlar önerebilir.

Bilgi Aracıları, kaynak içeriği izler ve eski bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir veya işaretleyebilir. Eski sayfalardan veya "bağlantı bozukluğundan" bıkan takımlar için Guru, doğal dil aramalarına ve Slack tarzı tartışma konuları oluşturmaya olanak tanırken, kurumsal bilgiye yapı ve güven getirir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Doğru ve güncel bilgiler için, meslektaşlar tarafından incelenmiş ve doğrulanmış bilgi kartlarına erişin

Bilgi Aracıları ile içeriği proaktif olarak kontrol edin ve güncelleme hatırlatıcıları gönderin

Zengin analitiklerle bilgi eksikliklerini ve içerik kullanım eğilimlerini belirleyin

Guru sınırlamaları

Kart incelemelerini sürdürmek disiplin gerektirir; ihmal edilirse durgunlaşabilir

UI odaklı; yoğun bilgi mimarileri karmaşık gelebilir

Gelişmiş analitik ve ajanlar yalnızca üst düzey paketlerde mevcuttur

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Hepsi bir arada: 18 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (620+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Guru hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

Sezgisel, kullanımı kolay ve yararlı öğrenme belgeleri oluşturmak kolay! Tek tip bir deneyim oluşturmak için şablonların kullanılması hoşuma gitti. Yardım fonksiyonu biraz sezgisel değil. Yazım ve dilbilgisi fonksiyonunun önerilen değişiklikleri vurgulaması ve böylece değişiklikleri okumak ve karşılaştırmak yerine neyin değiştirileceğini görebilmem istiyorum.

Sezgisel, kullanımı kolay ve yararlı öğrenme belgeleri oluşturmak kolay! Tek tip bir deneyim oluşturmak için şablonların kullanılması hoşuma gitti. Yardım fonksiyonu biraz sezgisel değil. Yazım ve dilbilgisi fonksiyonunun önerilen değişiklikleri vurgulaması ve böylece değişiklikleri okumak ve karşılaştırmak yerine neyin değiştirileceğini görebilmem istiyorum.

👀 Biliyor muydunuz? Her 4 çalışandan 1'i, iş yerinde bağlam oluşturmak için dört veya daha fazla araç kullanıyor. Anahtar bir ayrıntı bir e-postada gömülü, bir Slack konusunda genişletilmiş ve ayrı bir araçta belgelenmiş olabilir, bu da takımların işi yapmak yerine bilgi aramakla zaman kaybetmesine neden olur.

5. Qatalog (Hızlı kurulum ve sağlam işbirliği gerektiren, hızlı hareket eden küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi)

capterra aracılığıyla

Qatalog, dağınık belgeleri, veritabanlarını ve gelen kutularını bağlantılı bir "akıllı hub " haline getirir. RAG özellikleriyle gerçek zamanlı birleşik arama sunar, böylece yalnızca bağlantılar değil, bağlam destekli yanıtlar alırsınız. Verileri indekslemez veya çoğaltmaz, bu sayede her şey yerinde kalır ve Google Çalışma Alanı, Salesforce, Slack, Snowflake ve daha fazlasına bağlayıcılar aracılığıyla anında erişilebilir olur.

Qatalog'un kullanıcı deneyimi, canlı işbirliği için de tasarlanmıştır: sorgu geçmişi, paylaşılan panolar ve konu başlıklı yanıtlar, bulguları bulmayı ve dağıtımını kolaylaştırır.

Qatalog'un en iyi özellikleri

Sıfır indeks mimarisiyle aylarca değil, saatler içinde uygulayın. Kaynaklardan canlı çekme, yinelenen veriler olmadan her zaman güncel veriler sağlar

G Suite, Slack, Salesforce ile kullanıma hazır entegrasyonlara erişin

İşbirliğine dayalı sorgu alanlarında ilgili arama sonuçlarını satır içi olarak açıklama ekleyin, paylaşın ve tartışın

Güvenlik öncelikli tasarım ve yerleşik izin devri ile kurumsal düzeyde uyumluluk sağlayın

Qatalog sınırlamaları

Web tarzı üretken yanıtlar gibi daha az gelişmiş AI özelliği

Özel veritabanlarındaki karmaşık iç içe geçmiş verilerle sorun yaşayabilirsiniz

Büyük ölçekte, canlı sorgulama büyük şirketler için indekslenmiş sistemlerden daha yavaş olabilir

Qatalog fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Pro: 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Qatalog derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Qatalog hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı, Qatalog'un arama ve işbirliği özelliklerini takdir ediyor:

Qatalog'da en beğendiğim özelliklerden biri, tüm iletişim ve işbirliği araçlarımızı tek bir yerde birleştirebilmesidir. İş arkadaşlarıyla sohbet etmek, dosya paylaşmak veya görev atamak gibi her şeyi Qatalog'da yapabilirsiniz. Arama fonksiyonu da etkileyici – ihtiyacım olan tüm bilgileri sadece birkaç tıklamayla kolayca bulabiliyorum, bu da bana çok zaman kazandırıyor.

Qatalog'da en beğendiğim özelliklerden biri, tüm iletişim ve işbirliği araçlarımızı tek bir yerde birleştirebilmesidir. İş arkadaşlarıyla sohbet etmek, dosya paylaşmak veya görev atamak gibi her şeyi Qatalog'da yapabilirsiniz. Arama fonksiyonu da etkileyici – ihtiyacım olan tüm bilgileri sadece birkaç tıklamayla kolayca bulabiliyorum, bu da bana çok zaman kazandırıyor.

6. Elastic Search (DevOps ağırlıklı takımlar ve özel arama sistemleri kuran teknik kuruluşlar için en iyisi)

elastic Search aracılığıyla

Elastic Search, tam metin, vektör ve AI destekli intranet aramaları için güvenilir bir altyapıdır. Apache Lucene üzerine inşa edilmiş olan bu araç, Kibana aracılığıyla gerçek zamanlı indeksleme, vektör benzerliği ve zengin analitik özellikleriyle ölçeklenebilir, dağıtılmış aramaları destekler.

Elastic Cloud, sunucusuz veya barındırılan seçenekler sunar: LLM destekli özellikler ve yerleşik vektör arama ile yalnızca aldığınız veya sorguladığınız kadar ödersiniz.

Şirket içi geliştirme operasyonları veya karmaşık uyumluluk gereksinimleri olan takımlar için ideal olan Elastic, tak ve çalıştır araçlarından daha fazla kurulum ve DevOps gerektirmesine rağmen, basit intranet aramasından gelişmiş AI kataloglarına kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır.

Elastic Search'ün en iyi özellikleri

Tam şema, indeks ve düğüm kontrolü ile kendi arama boru hatlarınızı dağıtın

Dahili yatay parçalar, kopyalar ve vektör indeksleri ile sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin

Yapılandırılmış, tam metin ve semantik vektör araması ile bilgi tabanınızı sorgulayın

Yerleşik Kibana gösterge panelleriyle kullanımı ve metrikleri analiz edin

LLM'ler, uyarılar ve özel eklentiler/API ile yetenekleri genişletin

Elastic Search sınırlamaları

Dahili DevOps gerektirir; teknik olmayan takımlar için anahtar teslimi değildir

Kaynak tabanlı fiyatlandırma pahalı olabilir

Elastic Search fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 14 gün

Özel, kullandıkça öde fiyatlandırma bulut sağlayıcıya, bölgeye ve barındırılan veya sunucusuz dağıtım seçeneğine göre değişir

Elastic Search derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Elastic Search hakkında ne diyor?

İşte bir G2 yorumcusunun görüşü:

Arama sonuçları çok hızlı ve özellikler özelliğini beğendim. Çalışan bilgilerini içeren bir milyonun üzerinde kayıt içeren veritabanında kullandım ve arama saniyeler içinde sonuçlandı... Kurulumu oldukça karmaşık olabilir. Kurulum maliyeti oldukça yüksek olabilir.

Arama sonuçları çok hızlı ve özellikler özelliğini beğendim. Çalışan bilgilerini içeren bir milyonun üzerinde kayıt içeren veritabanında kullandım ve arama sadece milisaniyeler sürdü... Kurulumu oldukça karmaşık olabilir. Kurulum maliyeti oldukça yüksek olabilir.

7. Algolia (Hızlı ve akıllı uygulama içi arama arayan ürün ve mühendislik takımları için en iyisi)

algolia aracılığıyla

Algolia, AI ile güçlendirilmiş aramayı intranetinize getirerek, gömülü içeriği anında erişilebilir bilgiye dönüştürür. API öncelikli tasarımı, 50 ms'nin altında yanıtlar sunar ve dinamik fasetleme, yazım hatası toleransı, eş anlamlılar ve coğrafi konum filtrelerini destekler. Böylece, birisi "4. çeyrek satış sunumu" aradığında, Algolia önce bağlamı ön plana çıkararak tam olarak aradığı sunumu sunar.

Sinir ağı arama ve sorgu önerileri gibi yerleşik AI geliştirmeleri, kullanıcılar belirsiz terimler kullandığında bile alakalı içeriği ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Algolia'nın en iyi özellikleri

REST API'leri ve önceden oluşturulmuş UI kitaplıkları sayesinde minimum geliştirme çabasıyla anında arama deneyimleri sunun

İçerik keşfini optimize etmek için analitiği (Insights API aracılığıyla) görselleştirin

A/B testi ile milyonlarca kayıt arasında esnek bir şekilde ölçeklendirin

SSO/SAML, şifreleme ve izin filtreleme ile hassas verileri güvence altına alın

Algolia sınırlamaları

Kullandıkça öde fiyatlandırma, yüksek sorgu hacmine bağlı olarak artabilir

Geliştirici kurulumu gerekir. Teknik bilgiye sahip olmayan takımlar desteğe ihtiyaç duyar

AI önerileri eklentilerle sınırlandırılmıştır, bu da tüm özelliklerin kullanımı için maliyetleri artırır

Algolia fiyatlandırması

Oluşturun (Ücretsiz): Ayda 10.000'e kadar arama

Büyütün (kullandıkça öde): Ücretsiz katman + 1000 ekstra arama için 0,50 $, 1000 ekstra kayıt için 0,40

Premium: Özel fiyatlandırma, yıllık faturalandırılır

Elevate: Özel fiyatlandırma, yıllık faturalandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Algolia hakkında ne diyor?

Bu, bir Capterra kullanıcısının Algolia ile ilgili deneyimidir:

Yardım merkezimizde ve ana web sitemizde akıllı aramayı etkinleştirmek için harika bir çözümdür, son kullanıcılar için kullanılabilirlik açısından çok yardımcı oldu ve uygulaması çok zor değildi... yine de teknik ekibimizin devreye alması gerekti (yani tam olarak kendi başıma yapabileceğim bir şey değildi)..

Yardım merkezimizde ve ana web sitemizde akıllı aramayı etkinleştirmek için harika bir çözüm, son kullanıcılar için kullanılabilirlik açısından çok yardımcı oldu ve uygulaması çok zor değildi... yine de teknik ekibimizin devreye alması gerekti (yani tam olarak kendi başıma yapabileceğim bir şey değildi)..

8. Sinequa (Derin, çok dilli arama gerektiren düzenlemelere tabi sektörlerdeki kurumsal müşteriler için en iyisi)

sinequa aracılığıyla

Sinequa, kurumsal düzeyde bilgi keşfi için özel olarak tasarlanmış, GenAI destekli güçlü bir arama asistanı sunar. 200'den fazla içerik deposunu (ERP, CRM, dosya sistemleri) birbirine bağlar ve NLP ile makine öğrenimini kullanarak AI halüsinasyonları olmadan doğru cevaplar verir.

Kod gerektirmeyen bir Asistan oluşturucu, rol tabanlı iş akışlarını (hukuk takımları, avukatlar ve mühendisler) zahmetsizce yapılandırarak aramayı proaktif bir bilgi asistanına dönüştürür. Büyük veri hacimlerine sahip, düzenlemelere tabi kurumsal şirketler için idealdir.

Sinequa'nın en iyi özellikleri

21'den fazla dilde kavram tabanlı NLP kullanarak sorguları anlamsal olarak anlayın

Kod akışı tasarımcıları ile özel arama asistanları oluşturun

Sektör dikeyleri (Ar-Ge, uyumluluk) için önceden oluşturulmuş uygulamaları dağıtın

Hassas içeriği ayrıntılı erişim kontrolüyle güvence altına alın

Ekstra modül veya eklenti gibi gizli maliyetler olmadan tüm özelliklere erişim elde edin

Sinequa sınırlamaları

Veri miktarı arttıkça, hacim bazlı fiyatlandırma pahalı hale gelebilir

Planlama ve yapılandırma gerektirir — SaaS'tan daha az anahtar teslimi

Kurumsal odak, küçük takımların ihtiyaçlarını aşabilir

Sinequa fiyatlandırması

Hacme dayalı özel fiyatlandırma

Sinequa derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sinequa hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Sinequa, esnek sunum, güvenlik ve hız özelliklerine sahip akıllı bir kurumsal arama platformudur ve etiketler, yorumlar, e-posta uyarıları, koleksiyonlar, farklı görünümler ve sonuçların çoklu görünümleri ile belge tarayıcısı gibi harika işbirliği yetenekleri sunar

Sinequa, esnek sunum, güvenlik ve hız özelliklerine sahip akıllı bir kurumsal arama platformudur ve etiketler, yorumlar, e-posta uyarıları, koleksiyonlar, farklı görünümler ve sonuçların çoklu görünümleri ile belge tarayıcısı gibi harika işbirliği yetenekleri sunar

9. IBM Watson Discovery (Büyük belge kümelerini analiz eden hukuk, uyumluluk ve kurumsal takımlar için en iyisi)

iBM Watson Discovery aracılığıyla

IBM Watson Discovery, AI destekli aramayı derin belge içgörüleri ve çıkarma ile birleştirir. Akıllı Belge Anlama özelliğini kullanarak PDF'leri, tabloları ve belgeleri alır, ardından pasaj düzeyinde yanıtlar, duygu analizi ve varlık çıkarma sağlar.

Yerleşik OCR, NLP özelleştirme ve güçlü bir alaka modeli içerir; yasal keşif, destek portalları ve dahili SSS botları için idealdir. Analitik gösterge panelleri ve API erişimi ile kullanımda tam görünürlük elde eder ve modeli zaman içinde uyarlayabilirsiniz.

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

Yapılandırılmamış belgelerden varlıkları, duyguları ve pasajları çıkarın

Entegre OCR kullanarak görüntüleri işleyin ve PDF'leri arayın

API aracılığıyla botlara, uygulamalara ve arka uç sistemlerine entegre edin

IBM Watson Discovery sınırlamaları

Büyük veri kümeleri veya sorgu hacmi için daha yüksek fiyatlandırma kademeleri gereklidir

Kurulum karmaşıktır ve IBM desteği veya danışmanlığı gerektirebilir

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

IBM Cloud Pak for Data kartuşu: Özel fiyatlandırma

Artı: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla (30 gün ücretsiz deneme)

Enterprise: Aylık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Discovery derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

IBM Watson Discovery hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi, bu aracın aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu vurgulamaktadır:

Kullanımı kolay ve belgelere kolay bağlantı, Güçlü doğal dil işleme (NLP) yetenekleri. Watson Discovery, NLP'yi kullanarak metin belgeleri, e-postalar ve sosyal medya gönderileri gibi yapılandırılmamış verilerden içgörüler çıkarır. Bu, geleneksel yöntemlerle bulmak zor veya imkansız olan verilerdeki eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri belirlemek için kullanılabilir... Pahalı olabilir

Kullanımı kolay ve belgelere kolay bağlantı, Güçlü doğal dil işleme (NLP) yetenekleri. Watson Discovery, NLP'yi kullanarak metin belgeleri, e-postalar ve sosyal medya gönderileri gibi yapılandırılmamış verilerden içgörüler çıkarır. Bu, geleneksel yöntemlerle bulmak zor veya imkansız olan verilerdeki eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri belirlemek için kullanılabilir... Pahalı olabilir

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

10. Google Cloud Enterprise Search, diğer adıyla Vertex AI Search (Google Cloud'da zaten bulunan ve düşük seviyeli akıllı arama ihtiyacı olan kurumsal müşteriler için en iyisi)

google aracılığıyla

Vertex AI Search, Google Cloud'un kurumsal arama hizmeti olup, web siteleri, Cloud Storage ve BigQuery gibi verilerinizi tarar ve anında otomatik tamamlama ve alaka düzeyi ayarlama özellikleriyle semantik ve vektör arama sunar. Sonuçlar sağlam, güvenilir ve bağlamsal olarak doğrudur.

Takımlar, minimum kurulumla bir arama çubuğu yerleştirebilir veya RAG kullanarak gerçek yanıtlar veren güçlü sohbet robotları oluşturabilir. Ölçeklenebilir, güvenli ve yönetilen Vertex AI Search, gerçek verilerle LLM'leri geliştirmek isteyen ve Google Cloud yığınına yatırım yapan kuruluşlar için idealdir.

Google Cloud Enterprise Search'ün en iyi özellikleri

Doğru, alıntı destekli yanıtlar için Ground AI ile RAG'yi kullanın

Sezgisel ayarlama araçlarıyla otomatik tamamlama ve yeniden sıralama özelliğini uygulayın

API'ler aracılığıyla arama bileşenlerini yerleştirin veya üretken ajanları güçlendirin

Google Cloud Enterprise Search sınırlamaları

Google Cloud hesabı ve Vertex Console üzerinden bazı kurulum işlemleri gerekir

Google Cloud Enterprise Search fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Enterprise Search puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Google Cloud Enterprise Search hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Google'ın mevcut arama performansı mevcut, ancak Generative AI ile birlikte sunuluyor. Kod gerektirmeyen, kullanımı kolay çözüm. Yerleşik kazıyıcı sayesinde kod yazmanıza gerek kalmaz ve kullanıma hazır bir kullanıcı arayüzü mevcuttur... URL desen eşleştirme ve snippet'lerin nasıl oluşturulduğu, kara kutu olarak kalır.

Google'ın mevcut arama performansı mevcut, ancak Generative AI ile birlikte sunuluyor. Kod gerektirmeyen, kullanımı kolay bir çözüm. Yerleşik kazıyıcı sayesinde kod yazmanıza gerek kalmaz ve kullanıma hazır bir kullanıcı arayüzü ile birlikte gelir... URL desen eşleştirme ve snippet'lerin nasıl oluşturulduğu kara kutu olarak kalır.

11. Korra. ai (Sohbet tabanlı dahili destek kullanan küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi)

via Korra

Korra. ai, AI destekli sohbeti kullanarak intranetinizi proaktif bir bilgi asistanına dönüştürür. Confluence, Jira, Google Drive ve hatta video içerikleri gibi platformları tarar, ardından cevapları zengin alıntılarla donatılmış bir konuşma arayüzünde sunar.

Korra, hızlı bilgi sağlamanın ötesinde, sorguları zaman içinde izleyerek ekibinizin benzersiz kelime dağarcığını ve kullanım örneklerini öğrenir. Dahili destek veya işe alım için Korra, SSS'leri yanıtlayabilir, belge bağlantıları önerebilir ve gerektiğinde sorunları insan uzmanlara iletebilir.

Korra. ai en iyi özellikler

Mevcut içerik silolarınızı (belgeler, videolar, bilet sistemleri) birbirine bağlayın

Alıntıların vurgulandığı kaynaklarla sohbet yoluyla yanıt verin

Geçmiş aramalardan alanına özgü terimleri otomatik olarak öğrenin

Çözülemeyen soruları ekip arkadaşlarınıza iletin

Korra. ai sınırlamaları

Sohbet odaklı ş akışları için en uygun, toplu belge araması için daha az uygun

Sonuçların kalitesi, iyi yapılandırılmış kaynak etiketlemesine bağlıdır

Korra. ai fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Korra. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Korra.ai hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Bir videonun içindeki tam konumu ve büyük bir belgenin içindeki tam konumu da dahil olmak üzere, belirli ve ilgili bilgilere doğrudan ulaşabilmeyi seveceksiniz!

Bir videonun içindeki tam konumu ve büyük bir belgenin içindeki tam konumu da dahil olmak üzere, belirli ve ilgili bilgilere doğrudan ulaşabilmeyi seveceksiniz!

12. Slab (Basit, yapılandırılmış iç wiki'ler oluşturan küçük ve orta ölçekli takımlar için en iyisi)

slab aracılığıyla

Takım verimliliğine odaklanan basit ama güçlü bir bilgi tabanına mı ihtiyacınız var? Slab tam size göre!

Zengin biçimlendirme, sezgisel belge hiyerarşisi ve sağlam entegrasyonlar (Slack, Google, GitHub ve daha fazlası) ile içerik katkısı ve keşfi zahmetsiz hale gelir. AI ile geliştirilmiş arama, sorgu eşleşmelerini bağlam içinde vurgular ve önerilen ilgili içeriği gösterir, böylece arama süresini önemli ölçüde azaltır.

En iyi özellikler

Koleksiyonlar, konular ve zengin gömülü öğeler kullanarak güzelce düzenlenmiş belgeler oluşturun

Yazarken veya gezinirken ilgili sayfaları önerin

Yorumlar, bahsetmeler ve sürüm geçmişi ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Arama içgörüleri ve içerik analitiği ile etkileşimi izleyin

Slab sınırlamaları

Gelişmiş AI sıralama veya çok kaynaklı RAG yetenekleri yoktur

Derin hiyerarşiler, büyük bilgi kütüphaneleri için zahmetli olabilir

Sabit fiyatlandırma

Ücretsiz: 10 kullanıcıya kadar

Başlangıç: 8 $/kullanıcı/ay

İş: 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamalar ve yorumlar

G2: 4,6/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slab hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Hızlıdır, karmaşık olmadan zengin biçimlendirmeyi destekler ve Slack, Google Drive ve GitHub gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Arama işlevi de etkileyici; ihtiyacım olanı hızlıca bulmak kolay, bu da tüm takımın zamanından tasarruf sağlıyor.

Hızlıdır, karmaşık olmadan zengin biçimlendirmeyi destekler ve Slack, Google Drive ve GitHub gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Arama işlevi de etkileyici; ihtiyacım olanı hızlı bir şekilde bulmak kolay, bu da tüm takımın zamanından tasarruf sağlıyor.

13. Microsoft Viva (Birleşik çalışan deneyimleri oluşturmak isteyen Microsoft 365 tabanlı kurumsal müşteriler için en iyisi)

microsoft Viva aracılığıyla

Microsoft Viva, AI destekli bilgi keşfi, deneyim analitiği ve iletişim araçlarını günlük iş akışlarına entegre ederek Microsoft 365 paketine zeka katar.

Viva Topics, makine öğrenimini kullanarak Teams, SharePoint ve Outlook'ta dinamik olarak ortaya çıkan konu kartlarını otomatik olarak etiketler ve düzenler, böylece bilgilere tek bir tıklamayla erişim sağlar.

Viva Insights, hem kişisel verimlilik ipuçları hem de kurumsal analitik sağlar.

Viva Suite, Connections (şirket haberleri ve topluluklar), Learning, Glint, Pulse ve daha fazlasını içeren birleşik bir çalışan deneyimi sunar.

Microsoft Viva'nın en iyi özellikleri

İçeriğinizden otomatik olarak oluşturulan konu kartlarını görüntüleyin

Bilgiyi Teams, Outlook ve SharePoint'e yerel olarak yerleştirin

Gizlilik öncelikli verimlilik içgörüleriyle takım sağlığını iyileştirin

Bağlantılar ve Öğrenme modülleri aracılığıyla toplulukları ve öğrenmeyi teşvik edin

Viva Suite ile tek bir lisansla modülleri sorunsuz bir şekilde bir araya getirin

Microsoft Viva sınırlamaları

Microsoft 365 F1/F3/E3+ ve bağımlı Teams kullanımı gerekir

Çoğu modül ayrı lisans gerektirir, bu da karmaşıklığı ve araç sayısının artmasına neden olur

Bazı kuruluşlar için mevcut intranet veya analiz çözümleriyle çakışır

Microsoft Viva fiyatlandırması

Viva Topics: 5 $/kullanıcı/ay

Viva Insights: Premium kişisel + gelişmiş özellikler için kullanıcı başına aylık 4 $; Yönetici/Lider içgörüleri için kullanıcı başına aylık 6 $

Viva Suite: 12 $/kullanıcı/ay

Microsoft Viva derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Microsoft Viva hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Viva Connections, SharePoint Portalları, Haberler, Öğrenme platformları ve daha fazlasını gösteren çeşitli kartlar oluşturmanıza olanak tanır. Viva Learning, çok sayıda öğrenme platformunu tek bir yerde yeniden gruplandırmanıza olanak tanır ve Microsoft 365 tarafından sunulan çeşitli araçlar hakkında çok sayıda eğitim içerir.

Viva Connections, SharePoint Portalları, Haberler, Öğrenme platformları ve daha fazlasını gösteren çeşitli kartlar oluşturmanıza olanak tanır. Viva Learning, çok sayıda öğrenme platformunu tek bir yerde yeniden gruplandırmanıza olanak tanır ve Microsoft 365 tarafından sunulan çeşitli araçlar hakkında çok sayıda eğitim içerir.

Hangi AI intranet arama aracı size uygun?

Doğru AI intranet arama aracı, takımınızın nasıl çalıştığına ve bilgilerin nerede bulunduğuna bağlıdır.

Son derece uzmanlaşmış sohbet tabanlı asistanlar arıyorsanız, Korra. ai ve Glean öne çıkıyor. Geliştirici liderliğindeki takımlar, tam özelleştirme için Elastic Search veya Algolia'yı tercih edebilir. Slab ve Guru gibi araçlar ise akıllı AI katmanlarıyla yapılandırılmış iç wiki'ler oluşturmak için idealdir.

Ancak, arama işleminin verimlilik denkleminin sadece bir parçası olduğu merkezi, yapay zeka destekli bir çalışma alanı arıyorsanız, ClickUp en iyi seçenek.

ClickUp sadece bir şeyleri bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bunlara göre hareket etmenize de yardımcı olur. Şunları yapabilirsiniz: Görev yönetiminden bilgiye ve otomasyona kadar her şeyi tek bir çatı altında tutun

Görevler, belgeler, yorumlar ve Slack veya Drive gibi bağlantılı araçlarda arama yapın

AI ile konuşmaları özetleyin ve görevleri otomatik olarak oluşturun

Autopilot Agents'ı kullanarak belgeleri proaktif olarak yönetin, sorulara yanıt verin veya iş akışları oluşturun

Önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak tamamen yapılandırılmış bir bilgi tabanı başlatın

Çoğu araç AI'yı mevcut çerçevelerine eklerken, ClickUp AI'yı işin her katmanına entegre eder. Bu, daha az uygulama geçişi, daha az silo haline gelmiş bilgi ve bağlam açısından zengin, güncel cevaplarla desteklenen daha hızlı kararlar anlamına gelir.

Takımınız en son plan, politika veya proje belgesini bulmak için uygulamalar arasında geçiş yapmaktan bıktıysa, ClickUp iş ve bilginin nihayet bir araya geldiği tek yeri sunar. ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!