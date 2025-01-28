2025'in En İyi 15 Bilgi Yönetimi Yazılımı Aracı

Bilginin çok önemli olduğu günümüzün hızlı iş dünyasında, bilgiyi etkin bir şekilde yönetmek vahşi bir hayvanı evcilleştirmek gibidir. İşte bu noktada bilgi yönetimi yazılımı ve araçları devreye girer ve bilgi ormanında yolunuzu bulmanıza ve zaferle çıkmanıza yardımcı olan güvenilir safari rehberiniz olur.

Bilgiyi yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak bir aslanın kükremesi kadar kolay olan, kullanabileceğiniz güçlü bir merkeze sahip olduğunuzu hayal edin. Artık yığınlarca belgeyi aramak veya e-posta konularının labirentinde kaybolmak yok.

Bu kapsamlı makalede, bilgi yönetimi çözümleri ve araçlarının dünyasına derinlemesine gireceğiz. Her boyuttaki işletme için vazgeçilmez rollerini keşfedecek, avantajlarını ortaya çıkaracak ve özel ihtiyaçlarınıza uygun mükemmel çözümü seçmeniz için heyecan verici bir yolculuğa çıkacağız.

Bilgi Yönetimi Yazılımı nedir?

Bilgi Yönetimi Yazılımı, bir kuruluş içindeki bilgi ve bilginin yakalanması, düzenlenmesi, depolanması ve paylaşımının kolaylaştırılması için tasarlanmış bir platformdur. İşletmelerin belgeler, dosyalar, veritabanları ve uzmanlık gibi kolektif bilgi varlıklarını etkili bir şekilde yönetmesine ve kullanmasına yardımcı olur.

Bilgi Yönetimi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Mükemmel bilgi yönetimi yazılımını ararken, aşağıdaki faktörlerin kuruluşunuzun ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğundan emin olmanız çok önemlidir:

Kullanımı Kolay Arayüz: Takımınız, bir bilgi yönetimi çözümünü zahmetsizce benimseyebilmelidir

Merkezi Bilgi Deposu: Doğru Doğru bilgi tabanı yazılımı , kuruluşunuzun toplu bilgilerini merkezileştirerek erişimi ve aramayı kolaylaştırır. Belgeler, dosyalar veya hatta tartışmalar olsun, merkezi bir hub'a sahip olmak herkesin ihtiyaç duyduğu bilgileri bulmasına yardımcı olur

Güçlü Arama Özellikleri: Verimli arama işlevine sahip bilgi yönetim sistemleri arayın. Bu özellik, takımınızın belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını, Verimli arama işlevine sahip bilgi yönetim sistemleri arayın. Bu özellik, takımınızın belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmasını, zamanı yönetmesini ve verimliliği artırmasını sağlar

İşbirliği Özellikleri: Takım üyeleri arasında işbirliğini kolaylaştıran bir yazılım seçin. Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve sürüm kontrolü gibi özellikler, birden fazla kullanıcının iç bilgi tabanınızda birlikte çalışmasını ve kuruluşunuzdaki bilgi paylaşımını geliştirmesini sağlar

Mevcut Araçlarla Entegrasyon: Bilgi yönetimi yazılımınız, Bilgi yönetimi yazılımınız, proje yönetimi aracı , yönetim çözümü ve diğer yazılımlar gibi mevcut sistemlerinizi tamamlamalıdır. Güçlü entegrasyon özelliklerine sahip bilgi tabanı yazılım çözümleri, süreç yönetimini daha da kolaylaştırır ve çaba sarfiyatını önler

Bilgi yönetimi yazılımı, kolektif zekayı kullanarak ve sorunsuz işbirliğini teşvik ederek başarılı şirketlerin ve takımların bel kemiği görevi görür.

2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi 15 bilgi yönetim sistemini özenle seçtik, böylece benzersiz ihtiyaçlarınıza uygun araçları seçmenize yardımcı olacağız. Her seçenek, bilgileri depolama, paylaşma ve kullanma şeklinizi dönüştürerek nihayetinde operasyonel verimliliğinizi artıracak.

Fikirler üzerinde işbirliği yapın ve yol haritaları, bilgi tabanları ve daha fazlası için iç içe sayfalar ve özel biçimlendirme seçenekleriyle çarpıcı belgeler veya wiki'ler oluşturun

ClickUp, geleneksel proje ve belge yönetiminin ötesine geçen hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. ClickUp'ın sağlam bilgi yönetim sistemleri ve anahtar özellikleri ile her boyuttaki takım, ClickUp Belgeleri'nde alıcı profilleri, iş süreçleri, çalışan el kitapları ve diğer önemli bilgi belgelerini içeren güzel wiki'ler oluşturabilir.

Çalışanlarınızı önemli kurumsal bilgilere sorunsuz bir şekilde bağlayın ve evrensel arama fonksiyonu, iç içe sayfalar ve belirli belgelere başkalarını atamak veya etiketlemek için görev yönetimi yetenekleri gibi anahtar özelliklerle kolay erişim sağlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Brain ile AI destekli bilgi tabanları oluşturun

Jira, Zapier, Slack ve Google Drive dahil 1.000'den fazla araçla entegrasyon

Belge yönetimi özellikleri, belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak şirket bilgilerine tek bir yerden erişmenizi sağlar

İş akışlarını güncellemek, proje durumlarını değiştirmek ve görevleri atamak için bileşenler ekleyin

Takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak düzenleme yapın, kişilere yorumlarla etiket ekleyin, eylem öğeleri atayın ve metinleri görevlere dönüştürün. Böylece fikirlerin üstünde kalabilir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz

Proje yönetimi gösterge panelleriyle işinize kuşbakışı bir görünüm kazanın

Belgeleri kolay erişim için kategorilere ayırın ve güçlü arama fonksiyonu ile tam olarak ihtiyacınız olanı bulun

Dahili takımlar, şirket wiki'lerinize kolayca değerli kaynaklar ekleyerek tek bir araç içinde işbirliğine dayalı bir dahili bilgi tabanı oluşturabilir

Geniş şablon kitaplığından seçim yapın ( İK bilgi tabanı şablonumuzu ve çalışan el kitabı şablonlarımızı inceleyin!)

ClickUp sınırlamaları

Zengin özellik yelpazesi nedeniyle, ClickUp ilk kez kullananlar için karmaşık olabilir ve bu da daha uzun bir öğrenme süreciyle sonuçlanabilir

Bazı görünümler henüz mobil cihazlarda mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin ?Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketi ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda : Fiyatlandırma için iletişime geçin ?Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketi ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibiyle iletişime geçin.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.670+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.640+ yorum)

2. Zendesk

Zendesk aracılığıyla

Zendesk, bağımsız bir bilgi yönetimi aracı değil, tam donanımlı bir müşteri desteği paketidir. Zendesk ile, müşteri desteğini iyileştirmek için değerli bilgileri depolamak, düzenlemek ve hem müşterilerinizle hem de iç takımlarınızla paylaşmak için merkezi bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

Zendesk'in bilgi yönetimi sistemleri ve yetenekleri, destek ekibiniz için özellikle değerlidir. Destek ekibinize anında yanıt verme, tekrarlayan müşteri sorgularını azaltma ve yardım masası veya bilgi bankası makalelerine erişim sağlayarak genel müşteri deneyimini iyileştirme olanağı sunar.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Makaleler, SSS'ler ve self servis kaynaklarından oluşan bir iç bilgi tabanını tek bir merkezi ve kolay erişilebilir konumda oluşturun

Anahtar özellikler arasında anahtar kelimeler ve filtreler kullanarak güçlü bir arama özelliği ve şirket belgeleri için bir içerik yönetim sistemi bulunmaktadır

Düzenlemeleri takip edin, önceki sürümleri geri yükleyin ve şirket bilgi tabanındaki içeriğin doğruluğunu sağlayın

Canlı sohbet ve yardım masası dahil olmak üzere Zendesk araçları ile entegrasyon

Zendesk sınırlamaları

Tasarım ve düzen için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Zendesk'te içerik yönetimi ve düzenleme, bilgi tabanı büyüdükçe daha karmaşık hale gelir

Zendesk, bağımsız bir bilgi yönetimi çözümü sunmamaktadır

Zendesk fiyatlandırması

Temel planlar Destek ekibi: Ajan başına aylık 19 $ Profesyonel destek: Ajan başına aylık 49 $ Kurumsal destek: Ajan başına aylık 99

Destek ekibi: Ajan başına aylık 19 $

Destek uzmanı: Ajan başına aylık 49 $

Kurumsal destek: Ajan başına aylık 99 $

Paket planları Paket takım: Ajan başına aylık 49 $ Paket büyüme: Ajan başına aylık 79 $ Paket profesyonel: Ajan başına aylık 99 $ Paket kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Suite takımı: Ajan başına aylık 49 $

Paket büyümesi: Ajan başına aylık 79 $

Profesyonel paket: Ajan başına aylık 99 $

Kurumsal paket: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Destek ekibi: Ajan başına aylık 19 $

Destek uzmanı: Ajan başına aylık 49 $

Kurumsal destek: Ajan başına aylık 99 $

Suite takım: Ajan başına aylık 49 $

Paket büyümesi: Ajan başına aylık 79 $

Profesyonel paket: Ajan başına aylık 99 $

Kurumsal paket: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.600+ yorum)

3. Document360

Document360 aracılığıyla

Document360, içerik oluşturma ve yönetiminde üstün bir bilgi yönetim sistemidir ve makaleler, SSS'ler ve proje belgeleri oluşturmak ve düzenlemek için sezgisel araçlar sunar.

Document360, yeni kurulan şirketler, kurumsal şirketler ve büyüyen kuruluşlar dahil olmak üzere çok çeşitli işletmelerin ilgili bilgilere hızlı bir şekilde erişmesi için uygundur. Müşteri desteği ekipleri, ürün yöneticileri ve büyük hacimli veri ve bilgileri işleyen işletmelerin ihtiyaçlarını karşılar.

Document360'ın en iyi özellikleri

Gelişmiş arama filtreleri, anahtar kelime aramaları ve yapay zeka destekli önerilerle öne çıkan arama fonksiyonu

Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz

Takımların bilgi tabanı makaleleri oluşturmak ve güncellemek için birlikte çalışmasına olanak tanıyan sağlam işbirliği özellikleri

Document360 sınırlamaları

Yüksek fiyat etiketi

Bazı kullanıcılar, Document360'ta büyük ve karmaşık bilgi tabanlarını yönetmenin zor olabileceğini fark etti

Document360'ın ş Akışı yönetiminin anahtar özellikleri , bazı kullanıcılar tarafından temel ve yeterince gelişmiş olmadığı düşünülmektedir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 149 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Proje başına 299 $/aylık, yıllık faturalandırılır

İş: Proje başına 399 $/aylık, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Proje başına 599 $/aylık, yıllık faturalandırılır

Document 360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (330+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (160+ yorum)

4. Guru

guru aracılığıyla

Guru, bilgi paylaşımını ve yakalamayı devrim niteliğinde değiştirmek için tasarlanmış dinamik bir bilgi yönetimi platformudur. Aslında, Guru'nun bilgi tabanı aracı, müşteri hizmetleri ekipleri, satış ekipleri ve kolaylaştırılmış bir bilgi yönetimi çözümü arayan destek uzmanlarına fayda sağlar.

Takımlara kuruluşunuzdaki değerli bilgilere erişim sağlarken, bu araç aynı zamanda verimliliği artırır, yanıt sürelerini iyileştirir ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmanıza yardımcı olacak doğru bilgileri sağlar.

Guru'nun en iyi özellikleri

Bilgiyi, kolayca aranabilir ve erişilebilir, küçük boyutlu, doğrulanmış kartlara dönüştürün

Mevcut iş akışlarınız ve platformlarınızla entegre olan gerçek zamanlı senkronizasyon özellikleri

AI destekli öneriler ve hatırlatıcılar, bilgilerinizi güncel ve ilgili tutmanıza proaktif olarak yardımcı olur

Bağlam içinde yorum yapma ve takım alanları gibi anahtar özellikler işbirliğini teşvik eder

Guru sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Guru platformunu benimsemek ve ustalaşmak için uzun bir öğrenme süreci gerektiğini fark etti

Guru'nun özellikle görsel markalama ve düzen açısından özelleştirme seçenekleri sınırlı olabilir

Kullanıcılar, arama fonksiyonunun bilgi tabanı makalelerinde daha kesin ve verimli olması için iyileştirilebileceğini not etmişlerdir

Guru fiyatlandırma

Ücretsiz: 0 $ (5 kullanıcıya kadar)

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

5. Confluence

confluence aracılığıyla

Atlassian SaaS paketinin bir parçası olan Confluence, takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını ve bilgi paylaşımını sağlayan, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayan güçlü bir wiki yazılımıdır.

Geniş bir iş aralığı için uygun olan Confluence, özellikle işlevler arası takımlar, proje yöneticileri ve bilgi yoğun departmanlar için çok değerlidir. Sorunsuz bilgi paylaşımını kolaylaştırır, verimliliği artırır ve şirket genelinde etkili işbirliğini teşvik eder.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Takımlar ve kişiler arasında içeriği gerçek zamanlı olarak oluşturun, düzenleyin ve organize edin

Esnek ve özelleştirilebilir alanlar, belirli projeler, departmanlar veya bilgi alanları için özel alanlar oluşturmanıza olanak tanır

Gelişmiş arama fonksiyonu

Düzen, şablon ve temaların güçlü özelleştirilebilirliği

Confluence sınırlamaları

Confluence'ın özelliklerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek zaman ve çaba gerektirebilir

Kullanıcılar, Confluence'un biçimlendirme seçeneklerinin, özellikle belge stili ve tasarımı açısından, özel kelime işleme yazılımlarına kıyasla sınırlı olabileceğinden bahsetmiştir

Confluence, büyük miktarda içeriği işlemek için tasarlanmış olsa da, bazı kullanıcılar kapsamlı bilgi tabanları veya karmaşık sayfalarla çalışırken performans sorunları yaşamıştır

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz: 0 $ (10 kullanıcıya kadar)

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,75 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.600 yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.900+ yorum)

Notion ve Confluence'ı karşılaştırın!

6. Helpjuice

HelpJuice aracılığıyla

Helpjuice, bilgi yönetimi uygulamalarını optimize etmek isteyen her boyuttaki işletme için uygundur. Müşteri hizmetleri yönetim takımları, İK departmanları ve şirket içi bilgi paylaşım girişimlerine hitap eder.

Bilgi yönetim sistemi, çok dilli kuruluşların gereksinimlerini karşılar ve projelerinizi takip etmenize yardımcı olacak çeşitli raporlama ve analiz özellikleri sunar.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Bilgi tabanı kullanımı, makale performansı ve kullanıcı etkileşimi hakkında değerli bilgiler edinin

Arama fonksiyonu, sorgularınızı yazarken ilgili makale önerileri sunan akıllı arama özelliğini içerir

Satır içi yorumlama, sürüm geçmişi ve içerik onay ş akışları, takımınız içinde sorunsuz işbirliğini teşvik eder

Helpjuice sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Helpjuice'da medya dosyalarını depolamak için özel bir klasör bulunmadığından medya dosyalarını yönetmenin karmaşık olduğunu fark etti

Yorumcular, Helpjuice'un şablon seçeneklerinin biraz katı olabileceğini ve makalelerin ve bilgi tabanı sayfalarının düzenini ve yapısını özelleştirme yeteneğini sınırladığını not etmişlerdir

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç: 120 $/ay (en fazla 4 kullanıcı)

Başlangıç: 200 $/ay (en fazla 16 kullanıcı)

Premium Limited: 289 $/ay (en fazla 60 kullanıcı)

Premium Sınırsız: 499 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Helpjuice puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

7. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, takımların tek bir platformda iç bilgi tabanları, proje wiki'leri ve ortak belgeler oluşturabileceği ve düzenleyebileceği çok yönlü, hepsi bir arada bir çalışma alanıdır.

Bilgi yönetimi sistemi ve görev yönetimi aracı, proje yöneticileri, içerik oluşturucular ve uzaktan çalışan takımlar dahil olmak üzere çok çeşitli bireyler ve takımlar için uygundur. Bilgileri düzenlemek ve bunlara erişmek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım verimliliğini artırmak için kapsamlı bir çözüm sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Esnek ve özelleştirilebilir çalışma alanı, belirli iş akışlarınıza ve tercihlerinize uygun kendi düzenlerinizi, şablonlarınızı ve veritabanlarınızı tasarlamanıza olanak tanır

Takımlar gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir ve değişiklikleri takip edebilir

Görüntüler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli medya türlerini kolayca yerleştirin ve entegre edin

Notion'un veritabanı fonksiyonları, yapılandırılmış içerik oluşturmanıza, verileri düzenlemenize ve bilgi tabanınızda dinamik görünümler oluşturmanıza olanak tanır

Notion sınırlamaları

Bilginin karmaşıklığı ve hacmi arttıkça, kullanıcılar Notion'un performansının etkilenebileceğini fark etti

Kullanıcılar, Enterprise katmanında olmadıkları sürece bilgi tabanındaki belirli bölümlerin veya hassas bilgilerin erişim kontrolünü yönetmede zorluklar yaşadıklarını not etmişlerdir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır veya aylık 10 $ faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır veya aylık 18 $ faturalandırılır

Enterprise: Demo için iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (3.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.600+ yorum)

8. Bloomfire

bloomfire aracılığıyla

Bloomfire, takımların bilgileri etkili bir şekilde yakalamasını, düzenlemesini ve paylaşmasını kolaylaştıran sağlam bir bilgi tabanı yazılımıdır.

Kullanıcı dostu arayüzü ile Bloomfire, takımların makaleler, videolar ve diğer içerik türlerini oluşturmasına ve kategorize etmesine olanak tanır. Güçlü arama özelliklerinden yararlanarak bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde bulabilirsiniz.

Bloomfire'ın en iyi özellikleri

Sosyal öğrenme özellikleri, takımınızla etkileşim kurmanın, içgörüler paylaşmanın, sorular sormanın, geri bildirim sağlamanın ve birbirinizden öğrenmenin yeni bir yolunu sunar

Güçlü arama fonksiyonu, bilgi tabanında belirli bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar

Bloomfire sınırlamaları

Bloomfire, popüler araçlar ve platformlarla entegre olsa da, kullanıcılar belirli üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon sırasında sınırlamalarla karşılaşmıştır

İçerik oluşturma ve yayınlama için daha gelişmiş iş akışı otomasyonu veya onay süreçleri arayan kullanıcılar, platformun yeteneklerinin yetersiz olduğunu düşünebilir

Bloomfire fiyatlandırması

kullanıcı başına aylık 25 $, hacim ve modele göre ölçeklendirilir

Kişiselleştirilmiş bir teklif için iletişime geçin

Bloomfire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (470+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

9. Zoho Desk

Zoho Desk aracılığıyla

Zoho Desk, bilgi yönetimi yazılımı olarak da kullanılabilen birçok müşteri hizmetleri aracından biridir. Öncelikle destek temsilcilerine yardım merkezi fonksiyonları sağlamaya odaklanmakla birlikte, temel bilgi yönetimi yetenekleri, özellikle de self servis çözümleri de sunar.

Zoho Desk, işletmelerin müşteriye yönelik bilgi tabanları oluşturup yönetmesini sağlayarak, müşterilerin sık karşılaşılan sorgu ve sorunlar için kaynaklara erişmesine olanak tanır.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

Revizyonları izleyin, değişiklik geçmişini görüntüleyin ve gerekirse önceki sürümleri geri yükleyin

Müşterilerin self servis bilgi tabanına erişerek sorularına yanıt bulmalarını ve yaygın sorunları bağımsız olarak gidermelerini sağlar

Takım üyeleri içerik oluşturma, inceleme ve güncelleme konusunda işbirliği yapabilir

Zoho Desk sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bilgi tabanının görünümünü, düzenini ve markalamasını özelleştirmede daha fazla esnekliğe ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir

Kullanıcılar, Zoho Desk'in bilgi yönetimi modülünü kuruluşlarında kullandıkları diğer sistemler veya platformlarla entegre etmede zorluklar yaşadıklarını bildirmiştir

Zoho Desk fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 $, yıllık faturalandırılır

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

10. Help Scout

Help Scout aracılığıyla

Help Scout, bilgi tabanı işlevine sahip çok yönlü bir müşteri desteği platformudur ve işletmelerin kapsamlı bir makale, SSS ve dokümantasyon kitaplığı oluşturmasına olanak tanır.

Belgeler özelliği sayesinde, içeriği kolayca oluşturabilir ve kategorilere ayırabilirsiniz, böylece self servis destek arayan müşteriler için kolay gezinme sağlarsınız.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Gelişmiş arama filtreleri ve alaka algoritmaları, müşterilerin ilgili bilgileri verimli bir şekilde bulmasını sağlar

Etiketleme ve kategorizasyon seçenekleriyle, müşterilerin bilgileri kolayca bulmasına ve keşfetmesine yardımcı olan mantıklı bir yapı oluşturabilirsiniz

Help Scout sınırlamaları

Kullanıcılar, içerik inceleme ş akışları, görev atamaları veya içerik onay süreçleri gibi daha gelişmiş işbirliği araçlarına ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir

Help Scout'un bilgi tabanının, özellikle düzen ve tasarım açısından sınırlı özelleştirme seçenekleri vardır

Help Scout fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 $, yıllık faturalandırılır

Artı: Kullanıcı başına aylık 40 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Kullanıcı başına aylık 65 $, yıllık faturalandırılır

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (380+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

11. Quip

quip aracılığıyla

Quip, takımların birlikte çalışması, belge oluşturması ve bilgi paylaşımı için çok yönlü bir platform sunan bulut tabanlı bir işbirliği ve bilgi yönetimi yazılımıdır. Kelime işlemci, elektronik tablo ve proje yönetimi aracının özelliklerini tek bir platformda birleştirir.

Quip'in en iyi özellikleri

Uygulama içinde ekip arkadaşlarınızla iletişim kurmak için sohbet ve mesajlaşma

Dosya veya klasör düzeyinde kullanıcı haklarını ayarlamak için ayrıntılı izinler

Hareket halindeyken dosyalara erişmek için Android ve iOS uygulamaları

Görev listeleri ve proje yönetimi araçları

Dosya depolama için Salesforce entegrasyonu

Quip sınırlamaları

Satış ekibi dışındaki kullanıcılar için bağımsız bir dosya paylaşım platformu olarak öğrenme eğrisi zorlu

Sınırlı özelleştirme ve kişiselleştirme

Quip fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Artı : Kullanıcı başına aylık 25 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 100 $

Quip puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, işletmeler için geniş bir araç yelpazesi sunan popüler bir çevrimiçi işbirliği ve iletişim platformudur. Proje yönetimi, CRM, iletişim araçları, belge yönetimi ve daha fazlası gibi özellikler içerir. Bitrix24, takımların etkili bir şekilde işbirliği yapmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Satış hunisi analiz aracıyla darboğazları ve satış fırsatlarını belirleyin

E-posta ve SMS otomasyonunu kullanarak satışları artırın ve müşteri sadakatini geliştirin

Gantt grafiği görünümüyle satış faaliyetlerine yönelik ilerlemeyi planlayın ve izleyin

Görev bağımlılıkları ile satış faaliyetleri arasında ilişkiler oluşturun

Bitrix24 sınırlamaları

Özelleştirme sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Sınırlı entegrasyonlar

Bitrix24 fiyatlandırma

Bitrix24'ün ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar iki kullanıcı için aylık 24 $'dan başlar.

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (300+ yorum)

13. ServiceNow

serviceNow aracılığıyla

ServiceNow, kurumsal düzeyde hizmet yönetimi için çeşitli yazılım çözümleri sunan, bulut tabanlı lider bir platformdur. Bir dizi BT hizmet yönetimi (ITSM) aracının yanı sıra BT operasyon yönetimi (ITOM), müşteri hizmetleri yönetimi (CSM), insan kaynakları hizmet yönetimi (HRSM) ve daha fazlası için diğer modüller sunar.

ServiceNow'un en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri

Otomatik önceliklendirme ve görev atamaları

BT platformu gösterge paneli, tüm verilerinizi ve içgörülerinizi tek bir yerde depolayarak işbirliğini artırır ve çalışanların katılımını teşvik eder

Kullanışlı hizmet seviyesi anlaşması (SLA) yönetimi hatırlatıcılarını ve bildirimlerini kullanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutun

ServiceNow sınırlamaları

Bu, tam bir CRM ve proje yönetimi aracı değildir, bu nedenle diğer araçlarla birlikte kullanmanız gerekecektir

Bazı kullanıcılar, raporlama özelliklerinin müşteri desteği için daha sağlam olabileceğini düşündü

ServiceNow fiyatlandırması

İş ihtiyaçlarınıza özel fiyatlandırma için iletişime geçin

ServiceNow puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

14. Hiver

Hiver Chrome Uzantısı ile e-postaları yönetin ve işbirliğini geliştirin

Hiver, takımların mevcut Gmail hesapları içinde verimli ve etkili bir şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olan işbirliğine dayalı bir e-posta yönetim aracıdır. Takımların sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını, görevleri delege etmesini ve e-postaları izlemesini sağlayarak verimliliklerini artırmak için tasarlanmıştır.

Hiver'in en iyi özellikleri

E-posta gelen kutusunu paylaşın ve Gmail'de e-postaları yönetin

E-postalara yorum, etiket ve not ekleme özelliği ile e-postaları birlikte atayın ve çözün

Sık sorulan sorulara yanıt vermek için e-posta şablonları oluşturun ve kullanın

Hiver sınırlamaları

Gmail'e bağımlılık

Sınırlı mobil deneyim

Sınırlı özellikler

Haver fiyatlandırması

Lite : Üye başına aylık 15 ABD doları

Pro : Üye başına aylık 39 $

Elite: Üye başına aylık 59 $

Hiver puanları ve yorumları

4. 6/5 (800+ yorum)

15. Tettra

tettra aracılığıyla

Tettra, takımların kurumsal bilgileri yönetmesine ve paylaşmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir bilgi yönetim sistemi ve wiki yazılımıdır. Kullanıcıların önemli şirket bilgilerini bir bilgi tabanında düzenlemesine olanak tanır. Bu bilgi tabanı, tekrarlayan soruları yanıtlamak ve yeni takım arkadaşlarını işe almak için kullanılabilir. Tettra, takım belgelerini ve süreçlerini düzenlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için bir platform sağlar.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Entegrasyonlar

İçerik katkısını kolaylaştırır

Medya, bağlantılar ve zengin biçimlendirme

Tettra sınırlamaları

Büyüdükçe, yeni faaliyetleri görmek zorlaşabilir

Bir belgeyi iki yere listelemeye çalıştığınızda içerik yinelenir

Listelerdeki görüntüler sınırlı biçimlendirme sunar

Tettra fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Ölçeklendirme: Kullanıcı başına aylık 8,33 ABD doları

Profesyonel: 16,66 $/ay/kullanıcı

Tettra puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (89+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (9+ yorum)

ClickUp: Takımlar için En İyi Bilgi Yönetimi Aracı

Bilgi yönetiminin geniş dünyasında, bilgi yükünün üstesinden gelmek korkutucu bir ihtimal olabilir. Ancak korkmayın, ClickUp'ın özellikleri sorunsuz işbirliği, merkezi bilgi depoları ve zahmetsiz bilgi erişimi için güçlü bir platform sunar.

Sezgisel arayüzü ile bilgileri kolayca oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, şirketinizdeki herkesin en son bilgilere erişmesini sağlayabilir ve bilgi eksikliklerini ortadan kaldırabilirsiniz.

ClickUp ile bilgi yönetimi maceranıza bugün başlayın ve kuruluşunuzun bilgisinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarın.