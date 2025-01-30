2025'in En İyi 10 Çalışan Portalı Yazılımı

Zaman dilimlerinin bulanıklaştığı ve işbirliğinin sınırları aştığı modern iş yerlerinin hareketli koridorlarında, ekibinizi etkili bir şekilde yönetmek artık sadece bir görev değil, bir sanattır. Bir İK uzmanı olarak, işe alım, sosyal haklar yönetimi, performans değerlendirmeleri ve daha fazlasını tek başına yönetmek imkansızdır. Çalışan yönetimi yazılımı, bitmek bilmeyen yapılacaklar listesindeki öğeleri işaretlerken yardımcı pilotunuzdur.

Etkili bir çalışan portalı, yalnızca bilgi depolamaktan daha fazlasını yapabilir; çalışanları aktif olarak dahil edebilir.

Çalışanlarının işlerine ne kadar bağlı olduğunu izleyen çok fazla şirket yoktur, ancak küçük bir test bunun iyi bir fikir olabileceğini gösterdi. Bir şirket çalışanlarını işlerinde daha mutlu hale getirdiğinde, işe gelmeyenlerin sayısı azaldı ve devamsızlık %27,5 oranında düştü.

Doğru çalışan self servis portalını bulmak, bir İK departmanının verimliliğini dönüştürebilir, günlük görevleri daha sorunsuz ve yönetilebilir hale getirebilir ve aynı zamanda çalışanların işlerinden keyif almasına yardımcı olabilir. Geçtiğimiz yıl boyunca, ClickUp olarak 2024 için en iyi 10 çalışan portalı yazılımı seçeneğini test ettik ve bir liste hazırladık. Her biri, bir şirket içinde verimlilik, iletişim, bağlılık ve genel insan kaynakları yönetimini iyileştirme yeteneği açısından seçildi.

Kod gerektirmeyen çalışan portalı oluşturuculardan bilgi yönetimi ve İK iş akışı yazılımlarına kadar, bu kılavuz her bir aracın güçlü yönleri, fiyatları, temel özellikleri ve entegrasyonları hakkında hızlı bir genel bakış sunarak yazılım seçeneklerini değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Ama önce, çalışan portalı yazılımında aramanız gereken anahtar özellikleri inceleyelim.

Çalışan Portalı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Araştırmalarımıza göre, çalışan portalı yazılımı aşağıdaki özelliklerin tümünü veya en azından bir kısmını içermelidir:

Belge yönetimi: Vergi formları, maaş bordroları, teklif mektupları ve sosyal hak özetleri gibi rutin İK belgelerini kolayca bir araya getirebilecek araçları her zaman tercih edin. Hangi bilginin hangi araçta olduğunu hatırlamak zorunda kalmayın; hızlı bulabilmek için bilgileri bir araya getirin

Bilgi paylaşımı: Çalışanların hayatlarını kolaylaştırmak için şirket el kitapları, politikalar, eğitim materyalleri ve diğer önemli bilgileri içeren paylaşılabilir bir bilgi tabanı na sahip bir platform arayın

Duyuru dağıtımı: Şirketin tüm kademelerinde etkili iletişim için, şirket duyurularını, hatırlatıcıları ve bildirimleri kolayca paylaşabileceğiniz bir araç seçin

Çalışan dizini: İletişim bilgilerini, iş başlıklarını, konumları ve daha fazlasını merkezi bir konumda saklayabilmelisiniz. Bu, farklı departman ve konumlardaki iş arkadaşlarınızı bulmanızı ve onlarla bağlantı kurmanızı kolaylaştırır

Sosyal haklar yönetimi: Çalışanların şirket sosyal haklarına kaydolmaları ve bunları yönetmeleri için self servis seçenekleri sunan araçlar arayın

Entegrasyonlar: Aracın mevcut Aracın mevcut HRMS yazılımınız , bordro yazılımınız ve diğer iş operasyonları araçlarıyla entegre olup olmadığını kontrol edin ve sorunsuz bir iş akışı sağlayın

Şablonlar : İK süreçlerini basitleştirmek ve kuruluş genelinde tutarlılığı sağlamak için : İK süreçlerini basitleştirmek ve kuruluş genelinde tutarlılığı sağlamak için çalışan el kitabı şablonları ve işe alım şablonları sunan bir çözüm tercih edin

Kullanıcı dostu arayüz: Çalışanlar kullanımı kolay bir platformu benimseme eğilimindedir

Çoğu çalışan portalı yazılımı, dev şirketler için tasarlanmıştır, birçok özelliğe sahiptir ve maliyeti çok yüksektir (fiyatını öğrenmek için birçok aşamadan geçmeniz gerekir). Daha uygun fiyatlı ve kullanımı daha kolay seçenekler mevcuttur.

Bu Yıl Kullanabileceğiniz En İyi 10 Çalışan Portalı Yazılımı

İşte bu yılın en iyi çalışan portalı yazılım seçenekleri. Çalışanlarınızı yönetmeyi ve onlarla bağlantı kurmayı çok daha kolay hale getirdikleri için listemize girdiler.

En sevilenlerden başlayalım: ClickUp!

1. ClickUp — Güvenli çalışan erişimi için en iyisi

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Platformunu en çok seviyorum çünkü her şeyi tek bir yerde bulmak ve kullanmak çok kolay. Sanki tek bir bilgisayar programında süper organize bir İK ofisi var gibi!

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Platformu ile İK süreçlerinizi düzenleyin ve kolaylaştırın

Günlük insan yönetimi ve çalışanların işe alımını basitleştirin, çalışanların gelişimini destekleyin veya ekibinizin motivasyonunu yüksek tutmak için yeni yollar bulun — ClickUp tüm bunları zahmetsizce gerçekleştirmenize ve iş yükünüzü azaltmanıza yardımcı olur!

Belge yönetimi

ClickUp Belgeleri, işe alım kılavuzları, çalışan el kitapları ve şirket politikaları gibi tüm önemli İK belgelerinizi tek bir yerde saklamanıza olanak tanır.

ClickUp Belgelerinde İK süreçleriyle ilgili belgeler oluşturun ve takımınızla işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri size şu konularda da yardımcı olabilir:

Belgeleri oluşturun, düzenleyin ve takımınızla paylaşın . Şirket politikaları, çalışan el kitapları veya süreç kılavuzları taslağı hazırlarken, birden fazla takım üyesi bunları gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilir

Değişiklikleri izleyin ve belgelerin farklı sürümlerini saklayın . İK politikalarını veya prosedürlerini güncellerken, önceki sürümlerine kolayca geri dönebilir ve gerekirse güncellemeleri karşılaştırabilirsiniz

Belirli belgeleri kimlerin görüntüleyebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorumlayabileceğini kontrol edin. İK amaçları için bu, hassas bilgileri (çalışan sözleşmeleri veya performans değerlendirmeleri gibi) güvende tutabileceğiniz ve yalnızca yetkili personelin görebileceği anlamına gelir

ClickUp Görevleri ve ClickUp Hatırlatıcıları ve iş akışları gibi diğer araçlarla kolayca entegre edin. Örneğin, yeni bir çalışanın işe alım sürecini tartışıyorsanız, ClickUp Görevleri'ni kullanarak farklı adımlardan sorumlu takım üyelerine görevler atayabilirsiniz

Yoğun işlerin otomasyonu

Tüm bunlar size çok fazla (manuel) iş gibi geliyorsa, ClickUp Brain'in AI Writer for Work özelliğini kullanarak bu işlerin bir kısmını otomatikleştirmeyi deneyin.

ClickUp Brain ile İK süreçlerini ve çalışan yönetimini önemli ölçüde geliştirin

ClickUp Brain, çalışan el kitapları gibi İK belgeleri oluşturmak için fikir üretmenize, resmi e-postaların ve notların dilini ve üslubunu düzeltmenize, uzun yorum konularını özetleyerek veriye dayalı kararlar için anahtar bilgileri sunmanıza ve çok daha fazlasına yardımcı olabilir.

Ayrıca, yerleşik ClickUp Otomasyonlarını kullanabilir veya ClickUp Brain ile özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz:

Çalışanların izin taleplerini onaylama, izin bakiyelerini güncelleme ve izinleri izleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Önemli belgeleri otomatik olarak göndererek, BT kaynakları sağlayarak ve yeni çalışanlar için eğitim oturumları planlayarak işe alım sürecini basitleştirin

Çalışanların çalışma saatlerini takip edin, vardiyaları yönetin ve maaş hesaplamaları için devam süreçlerini otomatikleştirin

Süreçlerin şablonlaştırılması

ClickUp, başlangıç yapmanıza yardımcı olacak ücretsiz İK şablonları içeren bir kütüphaneye sahiptir. Bu, her şeyi sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmadığı anlamına gelir, böylece saatlerce zaman ve çaba tasarrufu sağlarsınız.

Örneğin, ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu, şirketinizin önemli belgelerini daha iyi organize etmenize ve iletmenize yardımcı olabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu ile şirketinizin misyonunu, prosedürlerini ve beklentilerini iletin

Bu şablon, işe başlama (işe alım) sürecinden tüm şirket kurallarına (politikalar) kadar tüm önemli çalışan bilgilerini tek bir yerde tutmanızı sağlar. Herkes en son bilgileri kolayca bulabilir ve şirketiniz büyüdükçe yeni bilgiler eklemek de kolaydır.

ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonu şunları sunar:

17 bölümden oluşan ayrıntılı bilgiler , örneğin hoş geldiniz notu, ideal takım üyesi profili, işe alım ayrıntıları, şirket kültürü, işyeri politikaları vb.

Kolay yazdırma veya PDF biçimlendirme için özelleştirilebilir ön kapak

Tüm alt sayfaları gösteren ve bölüm sahiplerini ve katkıda bulunanları atamak için alan içeren ön sayfa gösterge paneli

100'den fazla yerleşik ClickUp Otomasyonunu kullanabilir veya özel otomasyonlar oluşturabilirsiniz. Takımınız, tekrarlayan görevleri otomatikleştirip şablon haline getirerek kazanılan zamandan memnun kalacak ve İK stratejik girişimlerine odaklanabilecek.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın tüm özelliklerini öğrenmek için biraz zamana ihtiyaç duyabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Simpplr — İç iletişimi geliştirmek için en iyisi

via Simpplr

Simpplr, şirketiniz için bir dijital ilan panosu gibidir. Tek bir platformda duyuruları, takvimleri ve geri bildirim ve takdirlerinizi iş arkadaşlarınıza iletmenin yollarını paylaşmanızı sağlar.

Platform, feed'inizi kişiselleştirerek yalnızca ilginizi çeken güncellemeleri gösterir. Konuya, popülerliğe veya seçtiğiniz kriterlere göre içerikleri görebilirsiniz.

Simpplr'ın yapay zeka asistanı, iş için süper bir arama motoru gibidir. Bir dosyaya mı ihtiyacınız var? Bir İK görevinde mi takıldınız? Asistanınıza sormanız yeterlidir, o size ihtiyacınız olanı bulmanıza ve hatta iş akışlarını başlatmanıza yardımcı olur. Bu dijital merkez, çalışanların şirket duyurularına, takvimlere, geri bildirim toplama ve iş arkadaşlarının takdirlerine kolayca erişmelerini sağlar.

Simpplr'ın en iyi özellikleri

Çalışanları şirket intranetinde en son şirket haberleriyle güncel tutun

Mobil cihazlar, masaüstü bilgisayarlar, sohbet, e-posta ve dijital ekranlar üzerinden çalışanlarla bağlantı kurun

Yöneticilere katılım verileri ve eyleme geçirilebilir önerilerle güç verin

Simpplr sınırlamaları

Yerleşik bir bilgi ve içerik yönetimi çözümü yoktur. Bunun için başka entegrasyonlara ihtiyacınız olacaktır

Bazı kullanıcılar, AI Assistant'ın doğruluğunda ara sıra sorunlar yaşadıklarını belirtiyor

Simpplr fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Simpplr puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

3. Guru — Bilgi yönetimi ve bilgi paylaşımı için en iyisi

guru aracılığıyla

AI destekli kurumsal arama, bilgi tabanı ve intranet yazılımı'nı tek bir pakette arıyorsanız, Guru'yu deneyin. Guru'nun kalbinde, mevcut iş akışlarıyla kolayca entegre olan AI destekli bilgi yönetim sistemi yer alır.

Bilgi aramak için harcanan zamanı azaltır. Aracın bilgileri gerçek zamanlı olarak yakalama ve düzenleme özelliği, takımların her zaman en son verilerle donanımlı olmasını sağlayarak karar alma süreçlerini iyileştirir.

Ayrıca, insanların bilgi tabanını nasıl kullandığını izleyebilir. Bu kalıpları analiz ederek, bilgi eksikliklerini belirleyebilir ve bunları giderebilirsiniz.

Guru'nun en iyi özellikleri

Slack gibi işbirliği araçlarıyla entegre ederek iş akışları içinde ilgili bilgileri sağlayın

Doğrulama özelliğini kullanarak, depolanan bilgilerin her zaman güncel ve doğru olduğundan emin olun

AI destekli arama ve önerileri kullanarak bilgi eksikliklerini ve yinelenen içeriği belirleyin ve çalışanları konu uzmanlarıyla bağlantıya geçirin

Guru sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümüne kıyasla daha az sezgisel olabilir ve hareket halindeyken erişimi sınırlayabilir

Bazı kullanıcılar ilk başta arayüzü zor bulabilir. Tüm özellikleri öğrenmek için zamana ihtiyaçları olabilir

Guru fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Hepsi bir arada : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

4. Dayforce HCM — Kapsamlı insan sermayesi yönetimi için en iyisi

dayforce HCM aracılığıyla

Dayforce HCM, insan sermayesi yönetimi için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. İnsan kaynakları departmanlarını, işe alımdan işten ayrılmaya kadar tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca yönlendirir. İnsan kaynakları, bordro, sosyal haklar, iş gücü ve yetenek yönetimini tek bir uygulamada birleştirir.

Platform, tek bir arayüzden tüm İK verilerine gerçek zamanlı erişim sağlayarak aday arama, zahmetsiz işe alım, dengeli planlama, çalışan gelişimi, ödeme yönetimi ve sosyal haklar yönetimini kolaylaştırır.

Ayrıca, kullanımı kolay özel çalışan portalı ile self servis deneyimini de iyileştirir. Bu portal, çalışanların rutin görevleri kendi başlarına yönetmelerine yardımcı olarak İK takımlarının çok zaman kazanmasını sağlar.

Dayforce HCM'nin en iyi özellikleri

200'den fazla ülke ve bölgede bordro işlemlerini iyileştirin, süreçleri basitleştirin

Bilgiye dayalı işe alım kararları, iş akışı optimizasyonu ve etkili yetenek tutma için yapay zeka kullanın

Veri güvenliği için gizlilik denetimleri ekleyin, her düzeyde güvenliği önceliklendirin

Dayforce HCM sınırlamaları

Okunamayan büyük raporlar oluşturulabilir

Self servis çalışan portalı güncelliğini yitirmiş olduğu bildirilmiştir

Dayforce HCM fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Dayforce HCM puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (950+ yorum)

5. Deel — Küresel bordro ve uyumluluk için en iyisi

deel aracılığıyla

Uzaktan çalışmaya devam ederken, farklı ülkelerdeki maaş bordrolarını ve uyumluluğu yönetmek zor olabilir. Deel, bu süreci kolaylaştırarak, uluslararası İK yönetiminin karmaşıklıkları hakkında endişelenmeden temel iş faaliyetlerinize odaklanmanızı sağlar.

Platform, her ülkenin karmaşık bordro düzenlemelerini tek tek incelemek zorunda kalmadan 150'den fazla ülkede çoklu para birimi desteği ve global bordro yönetimi sağlar. Deel ayrıca, tam zamanlı çalışanlar, yükleniciler veya serbest çalışanlar olsun, tüm uzaktan çalışanlarınız için sözleşmeler oluşturmanıza olanak tanır.

Yerleşik özelleştirilebilir şablonlar sayesinde, çalışanlarınız nerede olursa olsun tüm sözleşmelerinizin yerel yasalara uygun olduğundan emin olabilirsiniz.

En iyi özellikler

Küresel operasyonlar için 7/24 müşteri desteği sağlayın

Faturalandırma ve para çekme işlemlerini otomatikleştirin

Çalışan sayısı, maaş bordrosu ve diğer anahtar metrikler dahil olmak üzere işgücü verilerine gerçek zamanlı görünürlük elde edin

Deel sınırlamaları

Avrupa'da bazı özelliklere erişim sınırlıdır

Deel fiyatlandırması

Deel HR: Ücretsiz

Deel Engage : Aylık 20 $/çalışan

Deel ABD Bordro : Aylık 19 $/çalışan

Deel Payroll : Aylık 29 $/çalışan

Deel US PEO : Aylık 79 $/çalışan

Deel Yüklenici yönetimi : 49 $/ay

Deel EOR: 599 $/ay

Deel puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (950+ yorum)

6. Axero Copilot — Çalışan verimliliğini artırmak için en iyisi

via Axero Copilot

Axero Copilot, takımların işbirliği ve bilgiye erişim şeklini dönüştüren gelişmiş bir yapay zeka destekli bilgi yönetimi aracıdır. Akıllı Arama özelliği, sorguların bağlamını anlayarak hızlı sonuçlar sunar. İçerik Öneri Motoru, ilgili makaleleri ve belgeleri önererek size zamanında içgörüler sunarak verimliliği artırır.

Otomatik İçerik Düzenleme özelliği, bilgi tabanınızı düzenli ve güncel tutar. Kullanıcı Analizi özelliği, içerik kullanımına ilişkin içgörüler sağlar. Bu, eksiklikleri belirlemenize ve bilgi paylaşımını iyileştirmenize yardımcı olur.

Axero Copilot'un en iyi özellikleri

Her departman için dijital çalışma alanları oluşturarak intranetin düzenli kalmasına yardımcı olun

İşbirliği araçlarını kullanarak şirket içinde ağ oluşturun, iş fırsatlarını paylaşın ve en yetenekli çalışanları yönetin

Zorunlu eğitimleri, politikaları veya diğer önemli materyalleri Zorunlu Okuma özelliği ile takip edin

Axero Copilot sınırlamaları

Belirli iş ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Axero Copilot fiyatlandırması

30 günlük ücretsiz deneme

Bulut Standardı : Özel fiyatlandırma

Bulut Premium : Özel fiyatlandırma

Bulut Enterprise : Özel fiyatlandırma

Şirket içinde: Özel fiyatlandırma

Axero Copilot puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

7. Zenefits — Hepsi bir arada İK çözümleri için en iyisi

zenefits aracılığıyla

Zenefits ile hem İK takımları hem de çalışanlar için süreçleri basitleştirebilirsiniz. Örneğin, işe alım süreçlerini otomatikleştirir; bu süreçler arasında geçmiş kontrolleri, teklif mektupları ve kendi kendine işe alım yer alır.

Yerleşik planlama aracı, maaş senkronizasyonunu zahmetsizce otomatikleştirir, gerçek zamanlı izleme sağlar ve takımlar için kullanışlı giriş/çıkış sistemleri sunar.

Zenefits, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi çeşitli platformlarla entegrasyonları ve sosyal hak yönetimi için 401k sağlayıcılarını destekler.

Zenefits'in en iyi özellikleri

Yerleşik uyumluluk takvimine erişin ve hataları önleyin

Özel içgörüler için tahmine dayalı analitik yapılandırın

Özel maaş karşılaştırma raporları oluşturun

Görsel Analitik özelliğini kullanarak, birden fazla veri kümesini yönetmeden iş gücü trendleri hakkında içgörüler elde edin

Zenefits sınırlamaları

Kullanıcılar çok sayıda hata bildiriyor

Emeklilik entegrasyon yetenekleri eksik

Zenefits fiyatlandırması

Temel özellikler : Çalışan başına aylık 10 ABD doları

Büyüme : Çalışan başına aylık 20 $

Zen: Çalışan başına aylık 33 ABD doları

Zenefits puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (800+ yorum)

via Softr

Softr, küçük işletmeler ve ajanslar için mükemmel bir özelleştirilebilir çalışan portalı yazılımıdır. Mevcut çalışan verilerini elektronik tablolardan veya veritabanlarından tamamen işlevsel bir uygulamaya kolayca dönüştürür.

Bu, mevcut teknoloji yığınınızın şişkin olmasını önler ve gereksiz harcamalardan tasarruf sağlar. Softr'ın sürükle ve bırak kodsuz oluşturucu ve 100'den fazla hazır bileşen ile, şirketinizin çalışanları için özel olarak tasarlanmış kişiselleştirilmiş uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Çalışanların işe alımı, çalışan rehberi, intranet, wiki veya sosyal haklar yönetimi gibi işlevlere ihtiyacınız varsa, Softr kullanıcı dostu bir portalı kolayca oluşturmanıza olanak tanır. Tüm çalışan kaynaklarını, rehberleri ve takvimleri iş ihtiyaçlarınıza uygun tek bir uygulamada merkezileştirebilirsiniz.

Softr'ın en iyi özellikleri

Hızlı uygulama geliştirme için şablonları ve mantık oluşturucuları kullanın

Google E-Tablolar, HubSpot ve SmartSuite gibi mevcut araçlar ve veritabanlarıyla entegre ederek iş akışlarınıza uygun uygulamalar oluşturun

Uygulama oluşturmada işbirliği yapın ve ek işlevsellik için özel CSS ve JavaScript kodu ekleyin

Softr sınırlamaları

Tamamen özel kodlanmış çözümlerin yerini tam olarak alamaz

Softr fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 59 $/ay

Profesyonel : 167 $/ay

İş : 323 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Softr puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

9. Staffbase — Çalışan bağlılığını artırmak için en iyisi

via Staffbase

Staffbase ile İK görevlerini yönetin ve çalışanlar için bir iletişim platformu oluşturun. Kullanımı kolaydır ve herkesi bilgilendirmek ve bağlantıda tutmak için birçok özelliğe sahiptir.

Staffbase, birden fazla kanalda eşler arası iletişimi merkezileştirerek öne çıkar. Bu, önemli bilgileri duyurmayı ve çalışanları gerçek zamanlı tartışmalara dahil etmeyi kolaylaştırır.

Staffbase'i farklı takımlar ve departmanlar için özel kanallar oluşturmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Bu, iletişimi basitleştirmenize ve kuruluş içindeki bilgi engellerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. Push bildirimleri, çalışan anketleri ve hedefli içerik sunumu gibi özellikler, iletişimi kişiselleştirmenize ve çalışanların katılımını etkili bir şekilde sağlamanıza olanak tanır.

Staffbase'in en iyi özellikleri

Basit işbirliğini kolaylaştırın ve şirket belgelerinin en son sürümlerine kolayca erişin

Çalışan iletişim yazılımında profesyonel ve ilgi çekici içerikler oluşturun

İç iletişim stratejileri için karar verme sürecini iyileştirmek üzere arka ofis verilerine erişin

Staffbase sınırlamaları

Özellikle ilk kurulum sırasında önemli BT çabası gerektirir

Çalışanlar, aracı kullanmaya başlamak için eğitime ihtiyaç duyacaktır

Staffbase fiyatlandırması

Başlangıç : Özel fiyatlandırma

İş : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

10. PeopleOne—Çalışan işbirliğini entegre etmek için en iyisi

via PeopleOne

PeopleOne, işyeri kültürünüzü hayata geçiren modern bir intranet çözümüdür. Microsoft SharePoint üzerine inşa edilmiş olan bu çözüm, İK ve iç iletişim takımları için üretilmiştir ve İmalat, Lojistik, İnşaat, Sağlık, Finans ve Profesyonel Hizmetler gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.

Çalışan deneyimini iyileştirmek ve uzaktan çalışma girişimlerini desteklemek isteyen İK ekipleri için mükemmel bir araçtır.

PeopleOne'ın self servis portalı, önemli İK belgelerine masaüstü ve mobil platformlardan sorunsuz bir şekilde erişmenizi sağlar.

PeopleOne'ın en iyi özellikleri

Çalışanların nabzını ölçen anketler düzenleyin, oylamalar yapın ve ödül programlarını yönetin

Blog özelliğini kullanarak çalışanları bilgilendirin ve ilgili makaleleri okumasını sağlayın

PeopleOne sınırlamaları

Maaş bordrosu, gider yönetimi ve izin talepleri gibi İK idari yeteneklerinden yoksundur

Gelişmiş raporlama ve analiz özellikleri, özel İK yazılım çözümlerine göre daha az kapsamlı olabilir

PeopleOne fiyatlandırması

Temel : Özel fiyatlandırma

Standart : Özel fiyatlandırma

Pro: Özel fiyatlandırma

PeopleOne puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Çalışan Portalı Yazılımı ile İş Gücü Verimliliğini Artırın

Çalışan portalları arasından seçim yaparken anahtar, işinizin temel fonksiyonları, süreçleri ve araçlarıyla iyi çalışan birini seçmektir. Harika bir araç sağladığı verimlilik artışı olsa bile, kötü bir şekilde uygulanırsa veya çok karmaşık olduğu için çalışanlar kullanmak istemezse yatırımınızın karşılığını alamazsınız.

İhtiyaçlarınızı karşılamayabilecek, özelliklerle dolu bir platform yerine, önemli İK ve operasyon zorluklarınızı çözen bir çözüm arayın. Uyarlanabilir bir araç, verimliliği etkilemeden yeni süreçleri hayata geçirmenize yardımcı olurken, gelecekte yeteneklerinizi geliştirme esnekliği de sağlar.

Örneğin, ClickUp fonksiyonellik ve uyarlanabilirlik arasında ideal bir denge sunar. Operasyonel darboğazları çözmenize yardımcı olur ve görünürlük ile işlevler arası işbirliğini geliştirerek verimliliği artırır.

Organizasyonel gelişim danışmanlığı şirketi The People Piece, bunu ilk elden deneyimledi. ClickUp'tan önce, Word belgeleri, elektronik tablolar ve Slack gibi çeşitli araçlar arasında silo haline gelmiş işlerle uğraşıyorlardı ve bu da hayal kırıklığına ve hatalara yol açıyordu. ClickUp'ı merkezi bir platform olarak benimseyerek, People Piece tüm işlerin merkezi bir konumda kaydedilmesini ve girişimler ve projeler tarafından organize edilmesini sağladı. Bu, her görevi daha iyi takip etmelerine ve adımları atlamamalarına yardımcı oldu ve kuruluş genelinde daha fazla görünürlük sağladı. İşe alım ve işe alıştırma gibi büyük ölçekli prosedürleri yönetmek için ayrıntılı proje ve liste yapıları oluşturabildiler. Bu, her eylem öğesinin iş akışında somut bir yeri olmasını sağladı.

ClickUp, kapsamlı çalışan yönetimi özellikleriyle insan kaynakları yöneticilerinin hayatını kolaylaştırır.

Ücretsiz ClickUp hesabına kaydolun ve kendiniz keşfedin.