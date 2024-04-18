İK Takımları için Çalışan El Kitabı Örnekleri ve En İyi Uygulamalar

Çalışan el kitabı, şirketinizin politikalarını, prosedürlerini ve çalışan beklentilerini özetleyen kapsamlı bir referans kılavuzudur. Tüm çalışanların, nerede çalışırlarsa çalışsınlar, fikri mülkiyet ve güvenlik protokolleri gibi konulardaki kuralları anlamalarını sağlar.

Bu, İK takımınızın verimli ve olumlu bir iş ortamı için süreçler veya "temel kurallar" belirlediği bir anlaşmadır. Hem yeni işe alınanlar hem de mevcut çalışanlar bu kılavuzu merkezi bir kaynak olarak kullanabilir.

El kitabı, çalışanlara işlerinin amacını açıklar ve kendilerini nasıl davranacakları ve günlük işlerini nasıl yürütecekleri konusunda gerekli bilgileri sağlar. Birçok kılavuz, işlerin nasıl etkili bir şekilde yapılacağına dair özel talimatlar içeren standart çalışma prosedürlerini (SOP) de içerir.

En ilgi çekici okuma materyalleri olmasa da, işyerinin atmosferini ve kültürünü belirlemede çok önemli bir rol oynarlar.

Ayrıca, iyi hazırlanmış bir el kitabı, yanlış anlamaları ve olası yasal sorunları azaltmaya yardımcı olabilir. Şirket politikalarını açıkça belirtmek, çalışanların hakları ve şirketin beklentileri konusunda karışıklığı önleyerek uyumlu bir çalışma ortamı sağlar.

Bu makale, biraz karakter ve sıcaklık katarak net bir rehberlik sunan harika bir çalışan el kitabı oluşturmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kuruluşunuza uyarlayabileceğiniz yaratıcı çalışan el kitabı örneklerini inceleyeceğiz.

Hadi başlayalım!

Harika bir çalışan el kitabını ne yapar?

Çalışan el kitabını sıkıcı bir kural kitabı olarak görmek kolaydır. Ancak bu kitap çok daha fazlasıdır. Şirket kültürünüzün temelini oluşturan ve çalışanlara rollerini ve sorumluluklarını bildiren temel bir belgedir. Böylece, kuruluş genelinde kaosun azalması ve uyumun artması sağlanır.

İdeal bir çalışan el kitabının anahtar özellikleri

İyi bir çalışan el kitabı, şirketin misyonunu, vizyonunu ve değerlerini tanıtarak başlar ve çalışanların işlerinin amacını anlamalarına yardımcı olur.

Şirketinizin el kitabı, çalışma saatleri, ücret ve yan haklar, izin politikaları, davranış kuralları ve ayrımcılıkla mücadele politikaları gibi konuları da içeren tüm gerekli işyeri politikalarını açık ve öz bir şekilde kapsamalıdır.

Ayrıca, ilgili iş kanunları ve yönetmeliklere uyumu sağlarken beklentiler ve prosedürler konusunda şeffaf olmalıdır.

Harika bir el kitabının özellikleri

Kapsamlı bir el kitabı, çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları tüm bilgilere tek bir yerden ulaşabilmelerini sağlayarak karışıklığı azaltır ve iletişimi kolaylaştırır.

Aşağıdakiler, bir çalışan el kitabında bulunması gereken özelliklerdir:

Kapsamlılık: El kitabının tüm önemli konuları kapsadığından ve hiçbir bilgiyi atlamadığından emin olun

Netlik: Jargon kullanmaktan kaçının ve herkesin kolayca anlayabileceği açık ve öz bir dil kullanın

Şeffaflık: Çalışanlarınızla güven ilişkisi kurmak için açık iletişim ortamı yaratın

Erişilebilirlik: Bilgileri mantıklı bir şekilde düzenleyin, kolay gezinme için içindekiler tablosu ve indeks sağlayın ve dijital kopyaları kolayca erişilebilir hale getirin

Sürekli güncellemeler: Şirket politikalarındaki, sosyal haklardaki veya yasal gerekliliklerdeki değişiklikleri yansıtmak için el kitabını düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin

Uygulanabilir içerik: Çalışanların işlerinde ve karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri pratik, günlük bilgileri dahil etmeye odaklanın

Bu özellikler, çalışan el kitabınızı değerli kılar, çalışanların rollerini anlamalarına ve şirketinizin başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olur.

Şimdi, bir çalışan el kitabının eksik kalmasına neden olan temel bileşenlere göz atalım.

Çalışan El Kitabının Anahtar Bileşenleri

İyi bir gerilim romanını okurken son birkaç sayfanın yırtık olduğunu fark ettiğinizde sinirlenmez misiniz? Eksik, çözülmemiş gizemler sizi hayal kırıklığına uğratan, cevapsız sorularla baş başa bırakır.

Çalışan el kitabınız bir sır olmamalı. Şirketinizin çalışanlarına doğru şekilde rehberlik edecek kapsamlı bir belgeye ihtiyacınız var. Bunun için iyi bir el kitabının anahtar bileşenlerini anlamanız gerekir.

Çalışan el kitabı hazırlarken gözden kaçırmamanız gereken hususlar şunlardır.

İşe alım süreci

Yeni çalışanlar üzerinde iyi bir ilk izlenim bırakmak, çalışan el kitabınızda işe alım sürecini ne kadar iyi tanımladığınıza bağlıdır.

Oryantasyon sürecini basit, uygulanabilir adımlara ayırmak, yeni çalışanların günlük veya haftalık görevlerini anlamalarına yardımcı olur. Çalışan oryantasyonu, iş arkadaşlarıyla tanışmayı, çalışan eğitim oturumlarına katılmayı, şirket araçları ve prosedürleri hakkında bilgi edinmeyi ve rollerini anlamayı içerebilir.

Hızlı ipucu: Sadece görevleri listelemeyin; çeşitli faaliyetlerin amacını açıklayın ve bunları şirketin misyonu ve hedefleri ile ilişkilendirin.

Ayrıca, şirket kaynaklarını öne çıkarın, arkadaşlık sistemleri kurun ve yeni çalışanların soru veya endişeleri için nereye başvuracaklarını bilmelerini sağlamak için İK desteği sunun. Bu, yeni çalışanların ilk günden itibaren destek gördüklerini hissetmelerini sağlar.

İstihdam ayrıntıları

Çalışan el kitabı, istihdamın tüm yönlerini içermelidir. Çalışan el kitabının ayrıntıları genellikle performans ve işten ayrılma prosedürleri gibi bilgileri içerir.

Ayrıca, performans değerlendirmeleri sürecini dahil edebilir ve değerlendirme döngüsünü açıklayarak çalışanlarınızın çalışan bağlılığının ve kariyer gelişiminin önemini kavramasına yardımcı olabilirsiniz.

Hızlı ipucu: Şirketiniz sözleşmeli çalışanlar kullanıyorsa, sözleşme süresi ve yenileme prosedürleri dahil olmak üzere istihdamlarının özel şartlarını özetleyin.

İsteğe bağlı istihdam kavramı (konumunuzda geçerliyse) ve hem işveren hem de çalışanın istihdamı herhangi bir zamanda sonlandırma hakları hakkında bir açıklama ekleyebilirsiniz.

Bu anahtar ayrıntılar, çalışanlarınızın hak ve sorumluluklarını net bir şekilde anlamalarını sağlar.

Sağlık ve Güvenlik

Çalışan el kitabınızın temel fonksiyonlarından biri, iş gücünüz için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır. Bunu, çalışanlarınızın refahına olan bağlılığınızı göstererek ve anahtar sağlık ve güvenlik protokollerini özetleyerek yapabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerinin tüm yönlerini el kitabınızda belirtin. Sektörünüzle ilgili belirli güvenlik prosedürlerinden bahsedin ve şirketinizin bu prosedürleri takip etme konusundaki kararlılığını vurgulayın.

Ayrıca, iş kazalarının önlenmesi ve raporlanması konusunda net kurallar sağlamak, çalışanlarınızın acil durum prosedürlerini anlamasına yardımcı olur.

El kitabınızın bu bölümünde, işyerinde şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans politikası da belirleyebilirsiniz. Bu tür olayların oluşumunu en aza indirmek için raporlama prosedürlerini ve mevcut kaynakları özetleyin.

Avantajlar ve Ücretler

Çalışanlar, sıkı çalışmaları karşılığında ne tür ödüller bekleyebilir? Çalışan el kitabınız, şirketinizin ücret ve yan haklar paketine ilişkin net bir genel bakış sunmalıdır.

Bu, şirketinizin ücretleri nasıl işlediğini açıklamaya yardımcı olur. Buna, kuruluşunuzda geçerli olan ikramiye veya komisyonların yapısı da dahil olmak üzere, maaş ve ücretleri düzenleyen ilgili yasalar da dahil olabilir.

Ayrıca, uygunluk koşulları, hesaplama yöntemleri ve onay prosedürleri dahil olmak üzere fazla mesai ücreti ile ilgili politikalar da ekleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, şirketinizin sunduğu çalışan avantajlarının ayrıntılı bir özetini eklemek, karışıklıkları giderir ve çalışanlarınızın kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Bu ayrıntılar genellikle izin türleri (ebeveyn izni, tatil izni ve hastalık izni gibi), sağlık sigortası, diş sigortası, emeklilik planları ve ek avantajlar hakkında bilgileri içerir. Çalışanlarınızın daha fazla bilgi almak için kullanabilecekleri kaynaklardan bahsetmeyi unutmayın.

Sunduğunuz her izin türü için uygunluk kriterleri ve tahakkuk yöntemleri gibi her bir avantajın tüm ayrıntılarını sağlayın.

İşyeri politikaları

Şirketinizdeki profesyonel davranışlara ilişkin beklentilerinizi net bir şekilde belirlemelisiniz. Günlük operasyonlara rehberlik edecek çeşitli politikaları belirleyerek başlayın. Ardından, şirketinizin çeşitlilik ve kapsayıcılık içeren bir işyeri kültürüne ve ayrımcılık yapmama politikalarına olan bağlılığını yeniden teyit edin.

Şirketinizde uzaktan çalışanlar varsa, uzaktan çalışma için beklentileri ve yönergeleri özetleyen bir bölüm ayırın. Bunlar genellikle iletişim protokolleri, BT protokolleri ve günlük çalışma saatlerine uyumu içerir.

Faiz çatışmalarını azaltmak için, çalışanlarınıza mesleki yargılarını tehlikeye atabilecek durumlarla ilgili net talimatlar verin.

İyi bir çalışan el kitabı, veri güvenliği ve uyumluluğunun önemini de vurgular. Güvenlik ihlallerini veya şirket ekipmanlarının kötüye kullanılmasını önlemek için uygun kurallar belirleyin.

Bu genel bölümlerin yanı sıra, eğitim ve geliştirme politikaları, kıyafet kodları, internet ve sosyal medya kullanım politikaları ile çalışanların gizliliği, kişisel verilerin korunması ve şikayetlerin giderilmesi ile ilgili kuralları vurgulayabilirsiniz.

El kitabınızın, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına ve kültürüne göre uyarlanması ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini unutmayın.

İlham Alabileceğiniz Çalışan El Kitapları Örnekleri

İyi bir çalışan el kitabının nasıl hazırlanacağını öğrendiğimize göre, şimdi bazı yaratıcı çalışan el kitabı örneklerini inceleyelim.

1. Nordstrom

rise with Drew aracılığıyla

Bu, tipik bir kural kitabı değildir. Nordstrom'un çalışan el kitabı, tek bir güçlü cümleyle özetlenen şirket felsefesidir: "Her durumda sağduyulu davranın. Ek kurallar yoktur."

Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi mi geliyor? Elbette ek kurallar da vardır, ancak sağduyu kuralı önceliklidir. Bu temel ilke, çalışanların sorunları çözmelerine ve olumlu bir müşteri deneyimi yaratmalarına olanak tanır.

Örneğin, çalışanlar benzersiz bir müşteri talebiyle karşılaştıklarında katı bir protokolü takip etmek yerine kendi muhakemelerini kullanmaya teşvik edilir. Bu esneklik, Nordstrom'da olağanüstü müşteri hizmetleri hikayelerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

El kitabının tamamı yaklaşık 7500 kelimeden oluşsa da, Nordstrom'un işe yaklaşımı, en önemli bilgileri doğru bir şekilde aktardığınız sürece etkili iletişimin karmaşık veya ayrıntılara boğulmuş olması gerekmediğini göstermektedir.

2. Meta (eski adıyla Facebook)

airows aracılığıyla

Meta, kültür öncelikli bir el kitabının nasıl olması gerektiğine dair mükemmel bir örnek sunar; bu nedenle, el kitabınız için harika bir ilham kaynağı olabilir.

Her şey CEO Mark Zuckerberg'in sıcak karşılamasıyla başlar. Bu, kılavuza samimi bir hava katar ve çalışanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar.

El kitabı, misyonu, temel ilkeleri ve beklentileri kısa ve öz bir şekilde tanımlar. Burada bilgi yüklemesi yoktur!

Ayrıca, güvenlik protokollerine uyma, gizli bilgileri koruma, çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimseme ve işe doğru tutum ve zihniyeti getirme gibi tüm önemli konuları da ele alır.

Meta'nın el kitabını gerçekten öne çıkaran şey, sadece politikalar için değil, bütün bir topluluk oluşturmak için bir şablon olmasıdır.

3. Valve

valve aracılığıyla

Valve'in çalışan el kitabı, daha çok bir el kitabı devrimi gibidir! Kuralları bir kenara atar ve yerine çalışanların özerkliği ve inovasyonu için bir reçete koyar.

El kitabı, çalışanların projeleri nasıl seçmeleri gerektiği konusunda rehberlik eder, onlara değer katabilecekleri alanları düşünmelerini ve tutkularını uyumlu hale getirmelerini teşvik eder.

Katı hiyerarşileri unutun. Valve tamamen düz bir yapı ile çalışır. Bu, yönetici ve başlıkların olmadığı, çalışanların çalışmak istedikleri projeleri seçebildiği anlamına gelir.

Buna örnek olarak, el kitabında karar verme süreciyle ilgili bölümde, kararların yöneticilere veya amirlere güvenmek yerine en bilgili çalışanların görüşleri alınarak nasıl alındığı açıklanmaktadır.

Valve'in çalışan el kitabı, özerkliği, iş arkadaşları arasında geri bildirim ve esnekliği ön plana çıkararak birçok geleneksel kurumsal normu yıkan şirket kültürüne dair ilginç bir bakış sunuyor.

4. HubSpot

hubSpot aracılığıyla

HubSpot'un "Kültür Kodu" el kitabı, şirketin kültürü ve değerlerinin derinlemesine kişiselleştirilmiş bir sürümüdür. Sadece politikaları özetlemekle kalmaz, kim olduklarını da anlatır. Geleneksel el kitaplarından farklı olarak, HubSpot'un çalışan el kitabı görsel olarak ilgi çekicidir ve konuşma dilinde yazılmıştır.

El kitabı, şirket değerlerini açıkça ifade ederek çalışanların eylemlerini genel şirket hedefleriyle uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur. Bu temel değerler, "Alçakgönüllü, Empati Kurucu, Uyum Sağlayıcı, Olağanüstü ve Şeffaf" anlamına gelen HEART kelimesiyle özetlenmiştir. Bu değerler, çalışanların davranışlarına ve karar alma süreçlerine rehberlik eder.

152 slayttan oluşan bu sunum, HubSpot'un misyonu, vizyonu, hedefleri ve ilkeleri hakkında anahtar bilgileri eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde aktarır.

5. Netflix

airMason aracılığıyla

Sadede gelen bir el kitabı mı arıyorsunuz? Netflix'in çalışan el kitabından başka yere bakmayın.

Genellikle "Netflix Kültür Dizisi" olarak anılan bu kültür, özgürlük, sorumluluk ve yüksek performans kültürüne verdiği önemle tanınır.

Netflix'te güven çok önemlidir. El kitapları, çalışanlara çok fazla özerklik tanıyarak bunu teşvik eder. Giderler, tatil süreleri ve çalışma saatleri ile ilgili kurallar asgari düzeydedir.

El kitabı, işinizi nasıl yapacağınız üzerinde durmaz, harika sonuçlar elde etmenize odaklanır. Bu, çalışanların yaratıcı olmalarını ve zorlukların üstesinden gelmek için en iyi yolu bulmalarını sağlar.

Netflix'in el kitabı, güçlü ve olumlu bir şirket kültürü oluşturmanın harika bir örneğidir.

Bu el kitaplarından ilham almak ve çalışanlarınız için benzer bir el kitabı oluşturmak istiyorsanız okumaya devam edin.

Çalışan El Kitabınızı Profesyonel Görünümde Hazırlayın

Bir çalışan el kitabı, şeffaflık ve destek mesajını etkili bir şekilde iletirken profesyonel bir görünüme sahip olmalıdır.

El kitabınızın şirket kültürünüz kadar etkileyici olmasını sağlamak için bazı ipuçları:

Temiz ve düzenli düzen: Net ve gezinmesi kolay bir düzen seçin ve metni kolay okunması için başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleri kullanarak bölün

Profesyonel dil: El kitabının tamamında profesyonel bir üslup kullanın. Jargon kullanmaktan kaçının ve kolay anlaşılması için net cümleler kullanın

Uygun görseller: Metni bölmek ve anahtar bilgileri görsel olarak sunmak için basit simgeler, grafikler veya infografikler ekleyin

ClickUp kullanarak profesyonel bir el kitabı oluşturabilirsiniz. Nasıl yapacağınızı gösterelim!

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Etkili el kitapları oluşturmak için iç içe sayfalar ve stil seçenekleri ile ClickUp Belgeleri'ni kullanın

En iyi çalışan el kitabını oluşturmak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın!

Güçlü çalışan el kitabı yazılımıyla birlikte, taslaktan dağıtıma kadar tüm el kitabı oluşturma sürecini ClickUp'ta tasarlayabilirsiniz.

Bu araç, sizin ve takımınızın el kitabını yazarken işbirliği yapmanızı sağlar. Takım üyeleri, aynı belge içinde bölümler taslaklayabilir, düzenlemeler önerebilir ve doğrudan yorum bırakabilir. Dokümanlar düzenleyicinizden iş akışlarını güncellemek, proje durumlarını değiştirmek ve görevler atamak için bileşenler ekleyebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri, çalışan el kitabını oluşturmak, düzenlemek ve saklamak için merkezi bir konum sağlar. Bu, herkesin el kitabının en güncel sürümüne erişebilmesini sağlar. Gelişmiş sürüm kontrolü ile çalışan el kitabını görüntüleme, düzenleme veya yorumlama erişimini kontrol edebilir, hassas bilgilerin yalnızca yetkili personel tarafından erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgelerindeki birden fazla görünüm, içeriğiniz üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Basit bir genel bakış için Liste görünümünü, ilerlemeyi görsel olarak görmek için Pano görünümünü veya el kitabının oluşturulmasına bireysel ve takım katkılarını izlemek için İş yükü görünümünü seçebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Her şeyi tek başına yapmak zorunda değilsiniz. En iyisini seçmeden önce ClickUp Brain'i kullanarak el kitabınız için birden fazla taslak oluşturun.

ClickUp Brain'den çalışan el kitabında yer alması gereken konuları veya bölümleri önermesini isteyin. Doğal dil işleme yetenekleri, bağlamı anlamasına ve en iyi uygulamalara ve sektör standartlarına dayalı ilgili fikirler sunmasına olanak tanır.

Belirli bölümler veya konular için, ClickUp Brain'den içeriğin ilk taslaklarını veya ana hatlarını oluşturmasını isteyebilirsiniz. Bu, sıfırdan başlamak yerine zaman kazanmanızı ve üzerine inşa edebileceğiniz sağlam bir temel oluşturmanızı sağlar.

ClickUp Brain ile görevleri, belgeleri, kişileri ve şirketinizin tüm bilgilerini birbirine bağlayın

ClickUp Brain'in yeteneklerinden yararlanarak, çalışan el kitabınızın içerik oluşturma sürecini kolaylaştırabilir, kitabın kapsamlı, doğru ve kuruluşunuzun ihtiyaçları ve kültürüyle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak, oluşturulan içeriğin belirli gereksinimlerinizi ve üslubunuzu karşıladığından emin olmak için içeriği gözden geçirip düzeltmeniz önemlidir.

ClickUp Brain, ClickUp Docs ile entegre edilebilir ve çalışan el kitabınız için aranabilir bir bilgi tabanı oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede çalışanlar ilgili bilgileri daha kolay bulabilir.

Ayrıca, ClickUp'ın Hiyerarşi özelliğini kullanarak el kitabınızın içeriğini mantıklı bir şekilde düzenleyebilir ve çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgileri daha kolay bulmasını sağlayabilirsiniz.

Henüz bitmedi! ClickUp'ın Çalışan El Kitabı şablonunu deneyerek, profesyonel ve özenle hazırlanmış bir el kitabı oluşturmaya hemen başlayın.

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Bu ayrıntılı şirket politikası şablonu, önceden oluşturulmuş bir ClickUp Belgesi'dir. İK takımlarının önemli şirket bilgilerini profesyonel bir kaynağa girerek çalışanlarıyla paylaşabilmeleri için tasarlanmıştır.

Bu şablon, Davranış Standartları, Takım Politikaları ve Kıyafet Kuralları bölümlerini içerir. Ayrıca, çoğu çalışan el kitabında genellikle göz ardı edilen Çalışma Saatleri, ADA (Amerikalı Engelliler Yasası) Konaklama ve İletişim Politikaları gibi bölümler de içerir.

Çalışan El Kitabı ile Çalışanlarınızı Güçlendirin

Çalışan el kitabınızın güncel ve etkili olmasını sağlamak için, yeni ve deneyimli çalışanlar için şirket politikalarını, beklentileri ve avantajları açıkça açıklamalıdır.

El kitabınızı düzenli olarak güncelleyin. Şirket politikalarındaki, sunulan avantajlardaki veya yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri yansıtmak için bilgileri düzenleyin veya yeni bilgiler ekleyin.

ClickUp Belgeleri'ne güvenerek revizyonlarınızı ve güncellemelerinizi izleyebilir, şirketinizin misyonu ve vizyonu için dinamik bir kural kitabı oluşturmayı kolaylaştırabilirsiniz. ClickUp Brain'i kullanarak el kitabınız için özgün içerik oluşturun.

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Sık sorulan sorular

1. Çalışan el kitabı nasıl yapılandırılır?

İyi bir çalışan el kitabı aşağıdaki bileşenleri içermelidir:

Şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri

Çalışma saatleri, sosyal haklar, kıyafet kodu ve daha fazlasıyla ilgili politikalar

Açık açıklamalar ve prosedürler

Uygun başlıklar, alt başlıklar ve madde işaretleri ile özlü dil

2. İyi bir el kitabı nasıl yazılır?

Çalışan el kitabınızı yazarken:

Açık, öz ve profesyonel bir dil kullanın

Tutarlı ve düzenli bir düzen sağlayın

Simgeler ve grafikler gibi görselleri stratejik olarak ekleyin

Çalışanlara gerekli bilgileri sağlamaya odaklanın

3. Çalışan el kitabında neler bulunmalıdır?

Bir çalışan el kitabı şunları içermelidir: