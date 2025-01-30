2025'in En İyi 10 Çalışan El Kitabı Yazılımı

Etkili çalışan yönetimi ve sorunsuz iletişim, günümüzün hızlı iş ortamında başarı için çok önemlidir. İyi yapılandırılmış ve uyumlu bir iş yeri için çalışan el kitabı vazgeçilmez bir unsurdur. Şirket politikalarını, prosedürlerini ve beklentilerini özetleyen bir kılavuz belge görevi görür.

Ancak, çalışan el kitabını oluşturmak, yönetmek ve uygulamak karmaşık ve zaman alıcı olabilir. İşte burada çalışan el kitabı yazılımı devreye girer. Doğru el kitabı oluşturma yazılımı çözümünü kullanarak süreci basitleştirebilir ve takımlarınızın önemli bilgilere kolayca erişmesini sağlayabilirsiniz.

Çalışan el kitabı yazılımı, politikalar ve yönergeler oluşturmak, özelleştirmek ve dağıtmak için merkezi bir platform sağlar. Ancak en iyi çalışan el kitabı yazılımı, sorunsuz bir işe alım sürecini kolaylaştırır, tutarlı iletişimi teşvik eder ve şirket değerleri ve düzenlemeleriyle uyumu sağlar.

İşletmenizin veya sektörünüzün boyutu ne olursa olsun, bu kılavuz, çalışan el kitabınızı etkili bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için mükemmel çözümü bulmanıza yardımcı olacaktır. Hadi başlayalım ve doğru çalışan el kitabı yazılımının işyeri iletişimini, takım yönetimini ve genel organizasyonel başarıyı nasıl geliştirebileceğini keşfedelim.

Çalışan El Kitabı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Şirketinizin politikalarını kolaylaştırmak ve takımınıza rehberlik etmek için doğru çalışan el kitabı yazılımını ararken dikkat etmeniz gereken en önemli özellikler şunlardır

Merkezi depo

Sürüm kontrolü

Politika şablonları

Özelleştirme

Arama fonksiyonu

İşbirliği ve geri bildirim

Uyum ve yasal güncellemeler

Erişilebilirlik ve mobil destek

Raporlama ve analiz

Bu çalışan el kitabı yazılımı özelliklerine öncelik vermek, politika yönetimini merkezileştiren, işbirliğine dayalı iş yönetimini teşvik eden, temel politikalara uyumu sağlayan ve erişilebilirliği ve analitiği geliştiren, özelleştirilmiş, kullanıcı dostu bir çözüm sunarak kuruluşunuza fayda sağlayacaktır.

Bu kriterleri karşılayan bir yazılım seçerek, politika süreçlerini kolaylaştırabilir, çalışan bağlılığını artırabilir ve şeffaf ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz.

Her Organizasyonel Süreci Belgelemek için En İyi 10 Çalışan El Kitabı Yazılımı

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlar

Dokümantasyonun geleceği olan ClickUp, büyük bir kurumsal bilgi merkezi oluşturmak için işbirliğine dayalı ClickUp Belgeleri özelliği ile çalışan el kitabı yazılımı olarak olağanüstü bir çözüm sunar. Ancak bu, çalışan el kitaplarınızı iş akışlarına bağlayarak dokümantasyonun ötesine geçer.

Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayarak, sezgisel düzenleyici içinde süreçlerinizi kolaylaştırabilir, iş akışlarını güncelleyebilir, proje durumlarını değiştirebilir, görevler atayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Önemli kaynakları ve şirket wiki'lerini çalışma alanınızın farklı bölümlerine ekleyerek düzenli tutun.

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ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu, ofis ortamı, iletişim, sosyal haklar ve çok daha fazlası hakkında politikalar için bölümler içerir, böylece mükemmel çalışan el kitabını kolayca oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın organizasyonel özellikleriyle, çalışan el kitaplarınızı kolay erişim ve arama için kolayca kategorilere ayırabilirsiniz. Önemli kaynakları ve şirket wiki'lerini çalışma alanınızın farklı bölümlerine ekleyerek düzenli tutun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgelerde iç içe sayfalar ve stil seçenekleri, şirket kültürü belgeleri, şirket politikaları, işyeri güvenliği, misyon beyanı belgeleri ve federal istihdam yasaları ile en ayrıntılı çalışan el kitabını oluşturmak için esneklik sunar

i̇nsan kaynakları, yazılım, ürün ve tasarım gibi çok çeşitli iş kullanım durumları için çevrimiçi çalışan el kitabı veya belgeler oluşturmak içi n 1.000'den fazla hazır şablo

Görevleri, takım projelerini ve iş akışlarını yönetmek için yerleşik proje yönetimi özelliklerine sahip 15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm

Platformun özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak ayrıntılı bir çevrimiçi Yardım Merkezi web seminerleri ve destek

ClickUp sınırlamaları

Özel görünümlerin tümü mobil cihazlarda (henüz!) kullanılamamaktadır

Güçlü özelleştirme seçenekleri ilk başta kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 5 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Blissbook

blissbook aracılığıyla

Blissbook, çalışan el kitabınızı kolayca oluşturmanızı, paylaşmanızı ve yeniden gözden geçirmenizi sağlayan lider bir çalışan el kitabı yazılımı çözümüdür. Şirket politikaları, federal yasalar veya misyon beyanı için önceden oluşturulmuş şablonlara sahip Blissbook'un içerik kitaplığı, işletmelerin temel bir el kitabını tüm kuruluş için gerçekten kapsamlı bir el kitabına dönüştürmelerine olanak tanır.

Bu çalışan el kitabı yazılımı, hızlı bilgi erişimi ve çalışanların onaylarının izlenmesi için aranabilir bir veritabanı sunarak politikaların anlaşılmasını sağlar. Gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla paydaşın değişikliklere katkıda bulunmasını ve bunları gözden geçirmesini sağlarken, merkezi bir platform, el kitaplarının güvenli bir şekilde barındırılmasını ve çalışanlarla paylaşılmasını kolaylaştırır.

Blissbook'un en iyi özellikleri

El kitabı oluşturucu, sezgisel ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir

Benzersiz politikalar ve markalama için özelleştirme seçenekleri

İşbirliği özellikleri, çalışanların ve yöneticilerin geri bildirimde bulunmasını ve değişiklikler önermesini sağlar

Yasal ve uyumluluk gereklilikleri hakkında düzenli güncellemeler

Mobil uyumlu şablon seçenekleri ve tasarım

Blissbook sınırlamaları

Sınırlı raporlama ve analiz

Diğer İK veya proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon seçeneklerinin olmaması

Blissbook fiyatlandırması

1 ila 124 çalışan: 75 $/ay

125 ila 249 çalışan: Kullanıcı başına yıllık 7,20 $

250+ çalışan: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Blissbook puanları ve yorumları

3. Handbooks. io

Handbooks. io, çalışan el kitaplarının oluşturulmasını, yönetimini ve dağıtımını basitleştiren güçlü bir çalışan el kitabı yazılımıdır. Handbooks. io, bilgileri hızlı bir şekilde bulmanızı kolaylaştırır. Ayrıca, çalışanların onaylarını izlemenizi sağlayarak politika anlayışını ve federal yasalara uyumu garanti eder.

Güçlü analiz ve raporlama özellikleri, ayrıntılı çalışan el kitabıyla politika etkinliğini değerlendirmenize ve çalışanların katılımını ölçmenize olanak tanır. Bu içgörüler, kuruluşunuzun daha fazla dikkat veya açıklama gerektiren alanları belirlemesine yardımcı olacaktır.

Handbooks.io'nun en iyi özellikleri

Çalışan el kitapları Word belgesi olarak kaydedilebilir ve düzenlenebilir

Çalışan davranışları, eşit istihdam fırsatları ve sağlık sigortası gibi konuları kapsayan, insan kaynakları departmanı tarafından onaylanmış güncel dil ile güncel kalın

Yerleşik eyalet ve şehre özgü politikalar

Handbooks.io sınırlamaları

Düzenlenebilir veya etkileşimli çevrimiçi çalışan el kitabı içermez

Handbooks.io fiyatlandırma

Ücretsiz

Kapsamlı (tek seferlik): 79,95 $

Kapsamlı (abonelik): 159,95 $/yıl

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Handbooks.io puanları ve yorumları

Mevcut yok

4. ProProfs

proProfs aracılığıyla

ProProfs, geleneksel belge yönetimine ek olarak kapsamlı bir bilgi tabanı platformu sunan olağanüstü bir çalışan el kitabı yazılımıdır. İşletmelerin tüm politikaları, prosedürleri ve yönergeleri için merkezi bir hub oluşturmasına olanak tanır.

ProProfs Bilgi Bankası tarafından sağlanan çalışan el kitabı oluşturucu ile işletmeler, yararlı şablonlar kullanarak çalışanlarına şirketin vizyonu, misyonu, politikaları ve fonksiyonları hakkında kolayca bilgi verebilir. Bu, çalışanların daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmesini sağlayarak öğrenme eğrisini hızlandırır.

Çalışan el kitabı yazılımı, belgelerinize hareket halindeyken erişmenizi sağlayarak çalışanların mobil cihazlar ve tabletler dahil olmak üzere herhangi bir cihazdan istedikleri zaman erişmelerine olanak tanır. ProProfs ayrıca çalışan el kitabınızın güvenliğini önceliklendirir. Koşullu içerik kuralları ile belirli kullanıcılar, özel kurallara göre belirlenen sayfalara, paragraflara veya klasörlere erişebilir.

ProProfs'un en iyi özellikleri

Kodlama bilgisi veya teknik altyapı gerektirmeyen, kullanımı kolay çalışan el kitabı oluşturucu

Word belgeleri, PDF'ler, PPT'ler ve Excel sayfaları gibi dosya biçimleri için zengin metin düzenleyici ve içerik içe aktarma

Tek bir bilgi tabanında farklı şirketler için yazılımı özelleştirmek için çoklu markalama ve beyaz etiketleme

AI destekli raporlama sistemi, en etkili çalışan el kitabını veya bilgi tabanını oluşturmak için daha derin ve veri açısından zengin içgörüler sunar

ProProfs sınırlamaları

Açılış sayfalarına erişmek ve bunları yönetmek zor olabilir

Android cihazlarda ara sıra gecikme yaşanabilir

ProProfs fiyatlandırması

Her şey dahil: Yazar başına aylık 49 $

ProProfs puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

5. AirMason

airMason aracılığıyla

AirMason, kuruluşların el kitaplarını oluşturma, yönetme ve dağıtma şeklini dönüştürür. Airmason, çalışanların okuma deneyimini iyileştirmek için videolar, görüntüler ve bağlantılar gibi etkileşimli özellikler kullanır.

Airmason, yeni işe alınan çalışanlara sorunsuz bir dijital deneyim sunarak işe alım sürecini basitleştirir. Kuruluşlar, çalışan el kitaplarının okunduğunu kolayca izleyerek politikaların anlaşılmasını ve uyumluluğunu sağlayabilir. Gelişmiş analiz ve raporlama özellikleri, çalışanların el kitaplarıyla etkileşimine ilişkin içgörüler sağlar, okur metriklerini izler ve iyileştirme alanlarını belirler.

AirMason'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek kolaydır

Daha fazla kolaylık ve esneklik için mobil cihazlara uygun tasarım

İçerik yöneticisi özellikleri, hemen hemen herkesin el kitabını düzenlemesine ve güncellemesine olanak tanır

AirMason sınırlamaları

Şablonlarda sınırlı özelleştirme seçenekleri

Veri senkronizasyonu ve süreçleri kolaylaştırma özelliği olmayan sınırlı entegrasyon seçenekleri

AirMason fiyatlandırması

Startup (1 ila 99 çalışan): Aylık 149 $ veya yıllık 999 $

Küçük İşletmeler (100 ila 199 çalışan): Aylık 199 $ veya yıllık 1.499

Kurumsal (200+ çalışan): Fiyatlandırma için iletişime geçin

AirMason puanları ve yorumları

G2: 5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

6. Igloo

igloo aracılığıyla

Igloo ile işletmeler, işyeri politikaları için merkezi bir hub görevi gören dijital bir çalışan el kitabı oluşturabilir. Seyahat ve uzaktan çalışmadan güvenlik ve kıyafet koduna kadar bu yönergeler kolayca erişilebilir ve aranabilir, böylece netlik ve kullanım kolaylığı sağlanır. El kitabı, rehberli bir kullanıcı deneyimi sunmak için bölümlere ayrılmıştır.

Igloo ile işletmeler bilgiyi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda en üst düzeye çıkarabilir. Igloo, en iyi çalışan el kitabı yazılımları listesinde yer almaktadır çünkü en iyi uygulamaları ve anahtar bilgileri içeren, düzenli ve aranabilir bilgi tabanlarının oluşturulmasını sağlar. Belge yükleme, @bahsetmeler ve etkileşimli bloglar ve forumlar aracılığıyla işbirliği kolaylaştırılır.

Entegrasyon yetenekleri, üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bağlantı sağlayarak mevcut yatırımları en üst düzeye çıkarır ve çalışanlara temel araçlara erişim imkanı sunar. Igloo'nun mobil uyumlu çözümleri, herhangi bir cihazdan erişilebilirlik sağlayarak duyarlı bir web deneyimi, iOS ve Android için yerel uygulamalar ve tam e-posta entegrasyonu sunar.

Igloo'nun en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmak için son derece özelleştirilebilir tasarım ve düzen

Güçlü içerik yönetimi özellikleri, kullanıcıların bilgileri kolayca düzenlemesine ve erişmesine olanak tanır

Dijital çalışan el kitabı oluşturucu, mobil cihazlara uygun bir tasarıma sahiptir

Igloo sınırlamaları

Kapsamlı işlevsellik, yeni kullanıcılar için zor bir öğrenme süreci ile sonuçlanabilir

Entegrasyon kurulumu zor olabilir

Igloo fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Igloo puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

7. Guru

guru aracılığıyla

Guru, kuruluşunuz için nihai bilgi kaynağı olarak hizmet verdiği için en yenilikçi ve en iyi çalışan el kitabı yazılım seçeneklerinden biridir. İş akışınızla sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece güncel bilgileri hızlı bir şekilde çağırabilirsiniz. Doğrulama motoru ile doğruluğu garanti eder, favori işyeri iletişim araçlarınızla entegre etmenizi ve kesintisiz olarak ihtiyacınız olan bilgileri bulmanızı sağlar.

Guru'nun öne çıkan özelliklerinden biri, şirketinizin bilgi ortamında hızlıca gezinmenizi sağlayan sezgisel bir yapay zeka motoru olan Answers'dır. Doğal dil arama ve kişiselleştirilmiş içerik önerileri, kullanıcıları güvenilir bilgilerle hızlı bir şekilde buluşturur. Ayrıca, Uzmana Sor özelliği, kullanıcıların belirli sorular için doğru kişilerle bağlantı kurmasına yardımcı olurken, trend konular ve okuma yolculukları takımları bilgilendirir ve katılımlarını sağlar.

Guru'nun en iyi özellikleri

Chrome uzantısı, hızlı bir cevaba ihtiyacınız olduğunda erişimi kolaylaştırır

AI destekli öneriler bilgi yönetimi verimliliğini artırır

Slack, Salesforce ve Zendesk gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyonlar

Guru sınırlamaları

Sınırlı metin düzenleyici özellikleri

Arayüz ve gezinme, yeni kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Guru fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5 $

Oluşturucu: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (85+ yorum)

8. Waybook

waybook aracılığıyla

Waybook ile tüm iş yeri bilgilerinizi, değerlerinizi ve prosedürlerinizi tek bir, kolay erişilebilir bilgi kaynağında birleştirebilirsiniz.

Waybook'un öne çıkan özelliklerinden biri, sektörlere özel şablonlardan oluşan kapsamlı kütüphanesidir. Bu kütüphane, mevcut İK el kitabınızı içe aktarmanıza veya geniş şablon seçiminden yeni bir el kitabı oluşturmanıza olanak tanıyarak zaman kazanmanızı sağlar.

Bu platform, içeriğinizi kolayca düzenlemenize, tasarlamanıza ve güncellemenize olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunarak çalışan el kitabınızı resim, GIF, video ve daha fazlasıyla kişiselleştirmenize olanak tanıdığından en iyi çalışan el kitabı yazılımları listemize girmiştir.

Dahası, Waybook, karmaşık prosedürleri basit, yapılandırılmış iş akışlarına bölerek, işe alım süreçlerini ve eğitim modüllerini otomatikleştirebilir . Testler ve sınavlar aracılığıyla ilerlemeyi izleyebilir ve bilgileri değerlendirebilir, böylece takımınızın bilgili ve uyumlu kalmasını sağlayabilirsiniz.

Waybook'un en iyi özellikleri

Sektöre özel çalışan el kitabı şablonlarından oluşan kapsamlı kitaplık

Hızlı arama fonksiyonu

Çalışan el kitabındaki temel güncellemeler için bildirimler

İlerleme izleme, herkesin güncel kalmasını sağlar

Waybook sınırlamaları

Aynı anda birden fazla belgeyi dışa aktaramıyorum

Dil yerelleştirme mevcut değildir

Waybook fiyatlandırması

Waybook Care: 99 $/ay

Waybook Pro: 198 $/ay

Waybook Consulting: 95 $/saat

Waybook puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,9/5 (45+ yorum)

9. Slite

slite aracılığıyla

Slite, takımların tüm belgelerini merkezileştirip düzenlemelerine yardımcı olan çok yönlü bir çalışan el kitabı yazılımıdır. Kolay kullanımlı düzenleyicisi, dikkatinizi dağıtmadan sorunsuz bir yazma deneyimi sunarak en önemli içeriğe odaklanmanızı sağlar.

Slite ile bilgi paylaşımını geliştirmek için videolar, eskizler ve gömülü içerikler ekleyebilirsiniz. Kapak resimleri, önemli noktalar ve ipucu blokları ile belgelerinize kişilik ve görsel çekicilik katarak çalışan el kitabınızı ilgi çekici ve keyifli hale getirin.

Slite'ın Slack, Asana, Trello ve Google Drive gibi popüler araçlarla entegrasyonu, tüm takımınızın bilgilerini tek bir yerde bir araya getirerek mevcut proje yönetimi yapılarınızı güçlendirir. Çeşitli uygulamalardan elektronik tablolar, videolar, sunumlar ve eskizler ekleyerek yineleme ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

Slite'ın en iyi özellikleri

Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için öğrenmesi kolay basit arayüz

Güçlü organizasyon özellikleri, kullanıcıların belgelerini yapılandırmak ve kategorilere ayırmak için hiyerarşiler ve etiketler oluşturmasına olanak tanır

Slack , Google Drive ve Trello gibi popüler araçlarla sorunsuz entegrasyonlar

Sınırlamaları kaldırın

Açık API'nin olmaması entegrasyon olanaklarını sınırlar

Sınırlı dışa aktarma seçenekleri

Slite fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 $

Slite puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (175+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (35+ yorum)

10. Visme

visme aracılığıyla

Visme, ilgi çekici ve görsel olarak çekici çalışan el kitapları oluşturmanıza yardımcı olan harika bir çalışan el kitabı yazılımıdır. Tasarım becerileriniz yok mu? Sorun değil. Visme'nin güçlü sunum özellikleri, tasarımcı olmayanlar için özel olarak tasarlanmıştır ve profesyonel ve bilgilendirici çalışan el kitapları oluşturmanıza olanak tanır.

Visme'nin çalışan el kitabı oluşturucusu, kapsamlı ve davetkar el kitapları tasarlamak için gerekli tüm öğeleri sağlar. Şablonlar, şirketinizin süreçlerini, politikalarını ve kültürünü sergilemek için tamamen özelleştirilebilir. El kitaplarınızı animasyonlu karakterler ve simgelerle zenginleştirerek şirket kültürünüzü hayata geçirebilirsiniz.

Renkleri ve yazı tiplerini ayarlayarak marka stilini korurken şirketinizin bilgilerini kolayca ekleyebilirsiniz. Bu araç, özelleştirilebilir grafikler, etkileşim ve multimedya entegrasyonu gibi özellikler de sunarak ilgi çekici ve etkileşimli el kitapları oluşturmanıza olanak tanır. El kitaplarınızı çeşitli biçimlerde indirebilir, bağlantılar aracılığıyla çevrimiçi olarak paylaşabilir, web sitenize gömebilir ve hatta sayfa çevirmeli flipbooklar oluşturabilirsiniz.

Visme'nin en iyi özellikleri

Teknik veya tasarım deneyimi olmayan kişiler için bile kullanımı kolay

Çok yönlü görsel içerik oluşturma, sunumlar, infografikler, raporlar ve daha fazlasını içerir

Etkileşimli ve animasyonlu tasarım öğeleri görsel hikaye anlatımını geliştirir

Visme sınırlamaları

Sınırlı ücretsiz sürüm

Sınırlı grafik ve tablo tasarımları

Visme fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 29 $/ay

Pro: Aylık 59 $

Visme for Teams: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Visme puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Çalışan El Kitabı Yazılımı ve ClickUp ile Kuruluşunuzu Güçlendirin

Şimdi işyeri politikalarınızı ve prosedürlerinizi dönüştürme zamanı. Doğru çalışan el kitabı yazılımıyla, etkili iletişimi teşvik etmek ve takımlarınızı ortak hedefler etrafında birleştirmek için önemli bilgilerin oluşturulmasını, yönetilmesini ve dağıtımını kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp'a kaydolarak, kullanıcı dostu bir arayüze, önceden oluşturulmuş şablonlara ve çalışan el kitaplarınızı zahmetsizce özelleştirebileceğiniz bir politika içeriği kitaplığına erişim elde edersiniz. Güçlü işbirliği araçları, gerçek zamanlı düzenleme yetenekleri ve güvenli barındırma ve paylaşım seçenekleriyle ClickUp, takımlarınızın işbirliği içinde değişikliklere katkıda bulunmasını ve bunları gözden geçirmesini sağlar.

Merkezi platform, el kitaplarının çalışanlara sorunsuz bir şekilde dağıtımını sağlayarak şirket değerleri ve düzenlemelerinin tutarlı bir şekilde anlaşılmasını teşvik eder. Çalışan el kitabı yazılımının potansiyelini ortaya çıkarmak için daha fazla beklemeyin.

ClickUp'a bugün kaydolun ve işyerinizdeki iletişimi, takım yönetimini ve politika uygulamasını devrim niteliğinde değiştirin.