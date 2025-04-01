word'de 10 Ücretsiz Çalışan El Kitabı Şablonu ve ClickUp

Çalışan el kitabı oluşturmak her iş için bir zorunluluktur.

Bu kılavuz, hem işverenler hem de çalışanlar için bir referans noktası görevi görür ve herkesin işyerindeki haklarını, sorumluluklarını ve beklentilerini anlamasına yardımcı olur. Etkili bir çalışan el kitabı kapsamlı ancak özlü olmalı ve kabul edilebilir davranışlar, güvenlik prosedürleri, ücretlendirme kuralları ve izin politikaları gibi konuları içermelidir.

Bu belgeler işin yürütülmesinde çok önemli bir rol oynasa da, neleri içermeleri gerektiğini ve nereden başlamanız gerektiğini bilmek zor olabilir. Neyse ki, tüm zor işleri sizin için biz hallettik.

Bu yazıda, çalışan el kitabı şablonunun ne olduğunu ve iyi bir şablonu oluşturan unsurları ele alacağız. Ardından, 10 favori çalışan el kitabı şablonumuzu paylaşacağız, böylece hemen kendi şablonunuzu oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Çalışan El Kitabı Şablonu Nedir?

Şablonlardan bahsetmeden önce, çalışan el kitabının ne olduğu konusunda aynı sayfada olduğumuzdan emin olalım.

Çalışan el kitapları, çalışanlara kuruluşun politikaları ve prosedürleri ile işyerindeki hak ve sorumlulukları hakkında önemli bilgileri aktaran belgelerdir.

Bu şablonlar, tüm çalışanların iş rollerini anlamaları ve şirket düzenlemelerine uymaları için kılavuz görevi görür ve organizasyon yapısı, standart çalışma prosedürleri, davranış kuralları, izinler, hastalık izni ve diğer çalışan hakları, disiplin prosedürleri ve daha fazlasını kapsar.

Etkili bir çalışan el kitabı, beklentileri tanımlamaya, çalışanlar ve işverenleri arasında güveni artırmaya, roller ve sorumluluklar konusunda netlik sağlamaya, saygı kültürünü oluşturmaya ve ilgili yasalara uyumu sağlamaya yardımcı olduğu için sağlıklı ve verimli bir iş yeri oluşturmak için gereklidir. Çalışanlar, şirketin politikalarını ve prosedürlerini anlamalarını sağlamak için işe başladıklarında el kitabının içeriği hakkında bilgilendirilmeli ve karışıklığı önlemek için herhangi bir değişiklik derhal bildirilmelidir.

Kapsamlı ve güncel bir çalışan el kitabı ile işler, çalışanlarının başarıya ulaşmak için birlikte çalışırken kendilerini bilgilendirilmiş ve saygı duyulmuş hissetmelerini sağlayabilir.

Şablon kullanarak çalışan el kitabınızı oluşturmak, başlamak için en kolay yoldur.

Şablonlar, çalışan el kitabınızda nelerin yer alması gerektiğini özetleyen, önceden hazırlanmış yol haritalarıdır. Bir şablon genellikle organizasyon yapısı, performans yönetimi, ücret planları, sosyal haklar politikası, güvenlik protokolleri ve disiplin prosedürleri gibi bölümlerden oluşur. Ayrıca, misyon ve değerler, müşteri hizmetleri kuralları ve çeşitlilik girişimleri gibi her işe özgü bilgileri içerecek şekilde özelleştirilebilir.

İyi bir çalışan el kitabı şablonu nedir?

İyi bir çalışan el kitabı şablonu, kapsamlı, anlaşılması kolay ve şirket kültürünüzle ve değerlerinizle uyumlu olan şablondur. İşte iyi bir şablonun bazı anahtar özellikleri:

Ayrıntılı: İyi bir şablon, çalışan el kitabında yer alması gereken tüm önemli bölümleri içermelidir. İşinizle ilgili olmayan bölümleri her zaman çıkarabilirsiniz, ancak önemli bilgilerin eksik olduğu bir şablon yerine, fazla ayrıntılı bir şablona sahip olmak daha iyidir.

Özelleştirilebilir: İyi bir çalışan el kitabı şablonu, özel ihtiyaçlarınıza göre politikalar ekleyip kaldırabilmenizi sağlayan özelleştirilebilir olmalıdır. Ayrıca, şirket kültürünüz ve değerlerinizle uyumlu olacak şekilde dil ve üslubu özelleştirmenize ve doğru ve uyumlu olmasını sağlamak için kolayca güncellemenize olanak sağlamalıdır.

Erişilebilir: İyi bir el kitabı şablonu, hem şirket içinde hem de uzaktan tüm çalışanların kolayca erişebileceği bir son ürünle sonuçlanmalıdır. Hem basılı hem de dijital biçimlerde mevcut olmalı, erişimi ve gezinmesi kolay olmalıdır.

Tutarlı: İyi bir şablon biçim, tasarım, dil ve üslup açısından tutarlı olmalıdır. Bu, tüm çalışanların aynı bilgileri almasını ve karışıklık veya yanlış anlaşılmaların önlenmesini sağlar.

Bir şablona karar verirken, bu hususları göz önünde bulundurun. Sonuçta, iş gücünüz için uygun bir biçimde, işinize ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına en uygun şablonu seçmek istersiniz.

word ve ClickUp'ta 10 Çalışan El Kitabı Şablonu

Kapsamlı, iyi yazılmış ve yasalara uygun bir el kitabını hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için en sevdiğimiz on çalışan el kitabı şablonunu bir araya getirdik. Bu şablonlar, çalışanlarınızın rollerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgilere sahip olmalarını sağlarken, size zaman ve çaba tasarrufu sağlayacaktır.

1. ClickUp Gelişmiş Çalışan El Kitabı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Gelişmiş Çalışan El Kitabı Şablonu

Bazen, yalnızca en önemli bilgilere odaklanan üst düzey bir çalışan el kitabı yeterli olmaz. Şirketinizin daha kapsamlı, tek noktadan hizmet sunan bir el kitabına ihtiyacı varsa, ClickUp'ın Gelişmiş Çalışan El Kitabı Şablonu tam size göre.

Bu Çalışan El Kitabı Şablonu şunları içerir:

Her bölümü tanımlayan ve bilgilerin toplanması ve yazılmasına ilişkin ipuçları ve kaynaklar sunan ayrıntılı bir başlangıç kılavuzu 11 bilgi bölümü, 11 bilgi bölümü, işe alım , kültür, işyeri politikaları (kıyafet kodu, ücretli izin ve çıkar çatışmaları gibi), şirketiniz hakkında, uzaktan çalışma politikaları, standart davranış kuralları, iş uygulamaları, devamlılık politikaları, performans değerlendirmeleri, şirket avantajları ve işten ayrılma prosedürleri dahil

Bu şablon, kullanıcı deneyimi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve yeni bir çalışanın ilk gününden son gününe kadar şirketiniz hakkında bilmek isteyebileceği (veya ihtiyaç duyabileceği) hemen hemen her şeyi içerir.

2. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Sıkıcı bir el kitabı hazırlama hatasına düşmeyin. Temel çalışan el kitaplarının sıkıcı olabileceği ve yeni çalışanlarınızın hızla ilgilerini kaybedebileceği bir sır değildir. Bunun yerine, ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu , el kitabınıza kişilik katmanın ve grafikler, emojiler ve hatta gif'ler kullanarak eğlenceli hale getirmenin yollarını gösterir.

Bu Çalışan El Kitabı Şablonu şunları içerir:

8 bilgi bölümü, şirketin hikayesi, davranış kuralları, iletişim politikaları, sosyal haklar ve sağlık sigortası, takım politikaları, ofis politikaları, ücret ve performans değerlendirme politikaları ve işten ayrılma politikaları dahilHer zaman güncellenebilen ve eklemeler yapılabilen tamamen özelleştirilebilir dijital düzenEl kitabınızı çalışanlarınız için daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için ipuçları ve öneriler.

Unutmayın, çalışan el kitabı, takım üyelerine önemli bilgileri ve politikaları iletmenin harika bir yoludur. Bu nedenle, onu benzersiz ve ilgi çekici hale getirmek için biraz zaman ayırın, yeni çalışanlarınız size minnettar olacaktır!

3. ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Şirket Kültürü Şablonu

Şirket kültürü, işinizin ve personelinizin davranış ve tutumlarıdır.

Çalışanların birbirlerine davranışları, değer verdikleri ahlak kuralları ve aldıkları kararlar. Güçlü bir şirket kültürü oluşturmak istiyorsanız, ClickUp'ın Şirket Kültürü Şablonu size yardımcı olabilir. Bu sayfalar, iş kimliğinizi oluşturmak için rehberlik ve ilham sağlar.

Bu Şirket Kültürü Şablonu şunları içerir:

4 ana bölüm ve 12 alt bölüm şirketinizin kim olduğunu (tarihçe, takım, ödüller ve basın dahil), misyonunuzu, değerlerinizi ve marka vaadinizi, şirket değerlerinizi ve stratejik önceliklerini ve sunduğunuz çözüm ve hizmetleri ayrıntılı olarak anlatır.

Bu şablonu, daha kapsamlı çalışan el kitabınızın şirket kültürü bölümünü yazmak için kullanın veya bağımsız bir kılavuz olarak bırakın.

4. ClickUp Çalışan El Kitabı ve Politika Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan El Kitabı ve Politika Şablonu

Şirketinizin istihdam politikaları, prosedürleri, yönetim yapıları ve davranış kurallarına odaklanan daha profesyonel bir el kitabına ihtiyacınız varsa, ClickUp'ın Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler Şablonunu inceleyin.

Bu Çalışan El Kitabı Şablonu şunları içerir:

17 bölümden oluşan bilgiler, hoş geldiniz notu, "ideal takım üyemiz" açıklaması, işe başlama bilgileri, şirket kültürü bölümü, soruların ele alınması, iş yeri politikaları, şirketiniz hakkında her şey, uzaktan çalışma politikası, iş yapış şeklimiz, devam politikası, acil durum eylem planı, standart davranış kuralları, iş uygulamaları, politikalar ve prosedürler, performans değerlendirmeleri, şirket avantajları ve işten ayrılma uygulamaları dahil

Özelleştirilebilir ön kapak el kitabını kolayca yazdırabilir veya PDF olarak kaydedebilirsiniz

Tüm alt sayfaları gösteren ve her bölüme sahiplerini ve katkıda bulunanları atayabileceğiniz bir ön sayfa gösterge paneli

Bu şablon, hiçbir politikanın atlanmamasını sağlamak için 4 ana bölüme (Hakkımızda, İşimiz, Standart Davranış Kuralları ve Politikalar ve Prosedürler) ve her birinin altında alt bölümlere ayrılmıştır.

5. ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonu

Bir iş kuruyorsanız ancak henüz bir şirket çalışan eğitimi kılavuzunuz yoksa, bir çalışan el kitabı oluşturmanız gerekir. ClickUp tarafından sunulan bu Çalışan El Kitabı Şablonu, başlamak için mükemmel bir yerdir. Bu şablonu doldurarak çalışanlarınıza rollerinde nasıl başarılı olacaklarını ve büyüyeceklerini gösterin.

Bu Çalışan El Kitabı Şablonu şunları içerir:

Çalışan el kitabının ne olduğunu, neden yararlı olduğunu ve ClickUp Çalışan El Kitabı Şablonunu nasıl kullanacağınızı açıklayan başlangıç kılavuzu

19 alt bölümden oluşan 2 ana bölüm şirketiniz hakkında bilgiler, çalışanın belirli rolüyle ilgili ayrıntılar ve zaman kaydı, fazla mesai hakkı, maaş günleri, molalar, maaş kesintileri, çalışma programı, sosyal haklar, tatiller, disiplin cezaları, COVID kısıtlamaları, hijyen ve güvenlik gibi politikalar ve prosedürler dahil

Her bölümde, kılavuzunuzu oluşturmanıza ve ne yazacağınız konusunda fikir üretmenize yardımcı olacak notlar, yazma ipuçları, kılavuz sorular ve ipuçları bulunur bulunur

Çalışan kılavuzları ve çalışan el kitapları aynı şey değildir. Her iki belge de çalışanlar için önemli bilgiler sağlar, ancak çalışan el kitabı genel şirket politikaları ve beklentilerini kapsarken, çalışan kılavuzu belirli bir rol veya departman için özel prosedürler ve görevlere odaklanır.

6. ClickUp İK El Kitabı Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İK El Kitabı Şablonu

Bazı çalışan el kitabı şablonları, İK el kitabı için bir bölüm içerebilir, ancak belirli durumlarda iki belgeyi ayrı tutmak isteyebilirsiniz. Bu durumlarda, ClickUp'ın İK El Kitabı Şablonunu kullanın.

İnsan kaynakları el kitapları iki formda olabilir. Ya takım bilgileri, İK ekibinin hedefleri, politikalar, prosedürler ve beklentileri içeren departman el kitapları ya da tüm şirketin başvurabileceği İK ile ilgili her şeyi içeren el kitaplarıdır.

Şablonumuz, "İnsan Kaynakları ile ilgili her şey" el kitabını oluşturmak için tasarlanmıştır. İnsan Kaynakları el kitapları genellikle iş hukuku, isteğe bağlı istihdam ve eşit istihdam fırsatları bilgilerini, işçi tazminatı gibi uyum bilgilerini, tam zamanlı ve yarı zamanlı sınıflandırmayı, taciz ve ayrımcılıkla mücadele politikalarını ve jüri görevi, PTO, yas izni ve aile tıbbi izin yasası (FMLA) gibi şirkete özgü izin politikalarını içerir.

Bu İK El Kitabı Şablonu şunları içerir:

Şirketin misyonu ve değerlerini, tarihçesi, hizmetleri, yapısı, liderliği ve kültürü gibi şirket bilgilerini ve işe alım ve işten ayrılma, işyeri davranışları, devamlılık ve şirket avantajları ile ilgili İK politikalarını kapsayan 12 alt bölümden oluşan 3 ana bölüm

Çalışan el kitabınız ile İK el kitaplarınız arasında, şirket bilgileri veya temel değerler bölümleri gibi bazı örtüşmeler olabilir. Bu sorun değildir! Bu mesajları birden fazla belgede tekrarlamak, tüm politikalarınızın ve mesajlarınızın uyumlu olmasını sağlar.

7. ClickUp İşletme Anlaşması Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp İşletme Anlaşması Şablonu

Kendi limited şirketinizi (LLC) mi kuruyorsunuz? Yasalara uymak için bir işletme sözleşmesine ihtiyacınız olacak ve ClickUp'ın İşletme Sözleşmesi Şablonu size bu konuda yardımcı olabilir.

İşletme sözleşmesi, bir işletmenin organizasyonel yapısını, sahiplik yapısını, üye görevlerini, standart çalışma prosedürlerini ve daha fazlasını doğrulayan önemli bir yasal belgedir. LLC olarak faaliyet gösteren işletme sahipleri için bu belge, şirketinizi kurarken çoğu ülkede zorunlu ve gereklidir.

Bu İşletme Sözleşmesi Şablonu şunları içerir:

11 bölümden oluşan şirket bilgileri kuruluş bilgileri, tanımlar, sermaye ve finansman, net gelir ve zarar tahsisi, dağıtımlar, şirket giderleri, üye yetkileri ve sorumlulukları, üyelerin faiz tahsisi, kayıtlar, denetimler kuruluş bilgileri, tanımlar, sermaye ve finansman, net gelir ve zarar tahsisi, dağıtımlar, şirket giderleri, üye yetkileri ve sorumlulukları, üyelerin faiz tahsisi, kayıtlar, denetimler ve raporlar , şirketin feshi ve tasfiyesi ve çeşitli bilgiler

Tipik sözleşmelere uygun yasal dil her bölümde, işinize temel oluşturacak bir sözleşme sunar

Not: Bu şablon, LLC'nizin işletme sözleşmesini oluşturmaya başlamak için harika bir şablon olmakla birlikte, bir belgeyi yasal amaçlarla kullanacağınız her durumda, belgeyi göndermeden önce iş avukatınıza danışmalısınız.

8. ClickUp Politika Notu Şablonu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Politika Notu Şablonu

Politika değişikliklerini çalışanlarınıza etkili bir şekilde iletebilmek, işinizin başarısı için hayati önem taşır. ClickUp'ın Politika Notu Şablonu, politika notları için tutarlı bir biçim ve düzen geliştirmenize yardımcı olarak, takımınızdaki herkesin en son değişikliklerden haberdar olmasını ve güncel kalmasını sağlar.

Bu Politika Notu Şablonu şunları içerir:

Giriş kılavuzu politika notunun ne olduğunu, etkili bir notun özelliklerini ve notunuzun içermesi gereken bölümleri (başlık, özet, arka plan, öneri ve eylem çağrısı) açıklar

Ek ipuçları ve kaynaklar, her bölümdeki bilgileri doldurmanıza ve etkili notlar hazırlama hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur

Bu basit politika notu şablonunu kullanarak, tüm çalışanlarınızın şirketinizin beklentilerini ve düzenlemelerini anlamasını sağlayabilirsiniz.

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9. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu

Bu Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu

Çalışanların performansını yönetmek, bir şirketi yönetmenin çok önemli bir yönüdür ve bunu en iyi şekilde yapmanın yollarından biri, günlük faaliyet raporları tutmaktır. İşte bu noktada ClickUp'ın Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu devreye girer. Bu şablon, takım üyelerinizin her biri için mini bir günlük performans raporu gibidir.

Bu Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu şunları içerir:

3 ana bölüm çalışanların günlük olarak doldurması gereken, başarılar (tamamlanan projeler ve her birinin ne kadar zaman aldığı), devam eden faaliyetler (hala ilerleme aşamasında olan projeler) ve yaklaşan faaliyetler (önümüzdeki günler veya hafta için öncelikler ve ihtiyacınız olan yardımlar)

Bu şablon, takımınızın günlük iş alışkanlıkları hakkında değerli bilgiler sağlar. Herkesi aynı sayfada tutarken kazanımları, zorlukları ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kullanın.

10. TemplateLab'dan Microsoft Çalışan El Kitabı Şablonu

ClickUp'ın geniş çalışan el kitabı örnekleri ve şablonları dizisini tercih etsek de, bazen kuruluşunuzun belirli bir şirketin veya paketin araçlarını kullanmanızı gerektirebileceğini biliyoruz.

Microsoft kullanıcıları, Template Lab'ın Örnek Çalışan El Kitabı Şablonunu kullanarak hızlı bir şekilde çalışan el kitabı tasarlayabilir. Bu çalışan el kitabı örneği, teknoloji, sosyal haklar, sağlık sigortası ve daha fazlası gibi konularla ilgili politikaların bölümlerini özetler.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor. İster takip notları gönderiyor ister elektronik tablolar kullanıyor olun, bu süreç genellikle dağınık ve verimsizdir. ClickUp'ın Görev Yönetimi Çözümü, konuşmaları görevlere sorunsuz bir şekilde dönüştürerek takımınızın hızlı hareket etmesini ve uyumlu çalışmasını sağlar.

Çalışan El Kitapları Nasıl Yazılır?

Artık aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç çalışan el kitabı şablonuna sahip olduğunuza göre, kendi el kitabınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Ama nereden başlayacaksınız? Kapsamlı ve etkili bir çalışan el kitabı oluşturmak için bazı ipuçları ve en iyi uygulamalar:

1. Temel bilgilerle başlayın

Çalışan el kitabı yazmanın ilk adımı, şirketiniz ve politikaları hakkında gerekli tüm bilgileri toplamaktır. Bu bilgiler arasında şirketinizin misyonu ve değerleri, organizasyon yapısı, çalışanlara sağlanan faydalar, sağlık sigortası, standart davranış kuralları ve önemli yasal bilgiler yer alır. Doğruluğu sağlamak için ilgili departmanlara (İK, hukuk vb.) danışın.

2. Şablonu izleyin

Daha önce bahsettiğimiz gibi, bir çalışan el kitabı şablonu kullanmak, kendi belgenizi oluştururken zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir. Şablonlar, el kitabınız için bir yapı ve düzen sağlar, böylece gerekli tüm bilgileri daha kolay ekleyebilirsiniz.

3. Açık ve öz olun

Çalışan el kitabınız tüm çalışanlar için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Basit bir dil kullanın ve herkesin aşina olmayabileceği jargon veya teknik terimler kullanmaktan kaçının. Ayrıca, her politika bölümünü kısa ve öz tutun.

4. Görseller ve örnekler ekleyin

İlgili resimler, grafikler veya tablolar eklemek, çalışan el kitabınızı daha ilgi çekici ve daha kolay anlaşılır hale getirebilir. Ayrıca, gerçek hayattan örnekler veya senaryolar eklemek, çalışanların politikaları ve bunların farklı durumlarda nasıl uygulandığını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Şirketiniz büyüdükçe ve geliştikçe, çalışan el kitabınız da gelişmelidir. El kitabınızı düzenli olarak gözden geçirip güncelleyerek, mevcut politika ve prosedürlerinizi yansıttığından emin olun. Bu, olası yasal sorunların da önlenmesine yardımcı olacaktır.

6. Erişilebilir hale getirin

Çalışan el kitabınız tüm çalışanlar için bir kaynaktır, bu nedenle çalışanlarınızın kolayca erişebildiğinden emin olun. Şirket cihazlarından veya güvenli bir çevrimiçi portal üzerinden erişilebilen dijital bir sürüm oluşturmayı düşünün.

7. Hukuk ve İK uzmanlarına danışın

Daha önce bahsedildiği gibi, çalışan el kitabınızın ilgili departmanlar, özellikle İK ve hukuk departmanları tarafından incelenmesi önemlidir. Bu, tüm politikaların istihdam yasaları ve düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

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Çalışan El Kitabında Bulunması Gereken Bölümler

Her şirketin kendi organizasyonuna özgü belirli politika ve prosedürleri olsa da, her çalışan el kitabında bulunması gereken bazı ortak bölümler vardır. Bunlar şunlardır:

1. Şirket Tatilleri

Çalışan el kitabınız, şirketin kabul ettiği tatil günlerinin kapsamlı bir listesini içermelidir. Çalışanların bu tatil günlerinde çalışıp çalışmayacakları ve çalışacaklarsa ne tür bir tazminat veya izin hakkına sahip olacakları belirtilmelidir.

2. Sağlık Sigortası

Kapsamın genişliği, çalışanların kullanabileceği seçenekler, katkı payları ve hak taleplerinin işleme alınma süreci dahil olmak üzere şirketinizin sağlık sigortası politikasını ayrıntılı olarak açıklayın. Bu bölümde, çalışanların bakmakla yükümlü oldukları kişileri nasıl ekleyebilecekleri ve istihdam durumlarındaki değişikliklerin sosyal haklarına etkileri de açıklanmalıdır.

3. Hastalık Politikası

Şirketinizin hastalık izni politikasını, izin verilen gün sayısı, hastalık izni alma süreci ve gerekli belgeler dahil olmak üzere özetleyin. Politika, uzun süreli hastalıkları ve bu tür örneklerde şirketin sağlayabileceği desteği de ele almalıdır. Hastalık izni ile ilgili tüm yasal düzenlemelere bahsetme ve izinlerin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu açıklayın.

4. Tatil ve İzin

Çalışanların yıllık izin hakları, izin talep etme süreci ve kısıtlamalar dahil olmak üzere şirketinizin tatil ve izin politikasını açıklayın. Ayrıca, yas izni veya ailevi sağlık izni gibi diğer izin türleri hakkında da bilgi ekleyebilirsiniz.

5. Davranış Kuralları

Bu bölüm, işyerinde davranış ve beklentilerin tonunu belirler. Kıyafet kodu, profesyonellik, ayrımcılıkla mücadele politikaları, çatışma çözme prosedürleri ve diğer şirketlere özgü kurallar veya düzenlemeler gibi konuları kapsamalıdır.

6. Performans Değerlendirmeleri

Şirketinizin performans değerlendirme sürecini ve çalışanların işleri hakkında nasıl geri bildirim alabileceklerini açıklayın. Bu bölümde terfiler, maaş artışları ve ikramiyelerle ilgili bilgiler de yer alabilir.

7. İşten Ayrılma Politikası

Düşünmesi hoş olmasa da, şirketinizin işten çıkarma politikasını özetlemek önemlidir. Bu bölüm, işten çıkarma nedenlerini, işten çıkarma sürecini ve çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin tüm ilgili yasa ve yönetmelikleri içermelidir.

8. Gizlilik Anlaşması (NDA)

Şirketiniz hassas bilgiler veya özel verilerle çalışıyorsa, çalışan el kitabınıza bir gizlilik sözleşmesi eklemek isteyebilirsiniz. Bu yasal olarak bağlayıcı belge, çalışanlardan beklenen gizlilik kurallarını ve bu kurallara uymamanın sonuçlarını özetler.

9. Alındığına Dair Onay

Son adım olarak, çalışanların el kitabını aldıklarını ve okuduklarını onaylamak için bir alındı belgesini imzalamalarını isteyin. Bu belge, herhangi bir anlaşmazlık durumunda çalışanların el kitabında belirtilen politikaları bildiklerinin kanıtı olarak kullanılabilir.

10. Muaf Olmayan Çalışanlar İçin Bilgiler

Şirketinizde muaf olmayan (saatlik) çalışanlar varsa, çalışanları fazla mesai politikaları, yemek ve dinlenme molaları ve kendileri için geçerli olabilecek diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmek önemlidir. Bu, iş kanunlarına uyumu sağlamaya yardımcı olacaktır.

Çalışan El Kitabı Şablonunu Kimler Kullanabilir?

Yöneticiler: Çalışan el kitabı, yöneticilere takımlarını yönetmek için net bir yapı ve yönergeler sağlar. Ayrıca, kuruluş genelinde politika ve prosedürlerin tutarlılığını sağlamaya yardımcı olur. Yöneticiler için yararlı olabilecek birkaç şablon aşağıda verilmiştir:

Küçük İşletmeler: Küçük işletmeler genellikle kapsamlı İK politikaları ve prosedürleri oluşturmak için gerekli kaynaklara sahip değildir. Çalışan el kitabı şablonu, küçük işletme sahiplerine sıfırdan başlamadan kendi el kitaplarını oluşturmaları için bir çerçeve sağlayabilir. Küçük işletmeler için yararlı olabilecek birkaç şablon aşağıda verilmiştir:

Çalışan El Kitabınızı Bugün Optimize Edin

Çalışan el kitabı oluşturmak, bir iş sahibi veya İK uzmanı olarak en sevdiğiniz sorumluluk olmayabilir, ancak tüm iç ve şirket politikalarınızı personeliniz için açık ve ayrıntılı bir şekilde belgelemek, uyumluluk açısından çok önemlidir. Şablonları kullanmak, bu belgeyi oluşturmayı çok daha kolay hale getirebilir ve hatta ClickUp çözümünü kullanmayı tercih ederseniz eğlenceli bile olabilir!

ClickUp, şirket belgelerinizi, proje planlarınızı, iş akışı süreçlerinizi ve hatta çalışan el kitabınızı düzenlemek için tek adresinizdir.

Kapsamlı şablon kitaplığımız, ihtiyacınız olan hemen hemen her türlü belgeyi oluşturmanıza, düzenlemenize ve güncellemenize yardımcı olabilir. El kitabı şablonlarımız ise, aksi takdirde sıkıcı olabilecek bir göreve biraz renk katar. Çalışan el kitabınızı oluşturduktan sonra, ClickUp'ı kullanarak kolayca takımınızla paylaşabilir ve gerektiğinde güncelleyebilirsiniz.

ClickUp'ı kullanmaya başlamak ücretsizdir, bu yüzden bugün deneyin .