2025'in En İyi 10 Performans Yönetimi Aracı ve Uygulaması

Günümüzün çalışanları, büyüme potansiyeli olan bir kariyer arıyor. Aynı zamanda, yönetim de rekabette bir adım önde olmak için elinden geleni yapacak çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Düzenli performans değerlendirmeleri, bu iki hedefe de hizmet ediyor.

Performans yönetimi yazılımı, yöneticilerin çalışanlarının performansını değerlendirmesini ve kariyer gelişimlerini hızlandıracak iyileştirme planları geliştirmesini sağlar. Piyasada birçok seçenek vardır ve çoğu birbirine çok benzerdir. Peki, bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?

Bir performans yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?

Çalışanlarınızın kariyerleri ve işinizin sağlığı, doğru ve güvenilir bir performans yönetimi yazılımına sahip olmanıza bağlıdır. Şirketiniz için bir ürün seçerken dikkate almanız gereken birçok faktör vardır.

Kullanıcı dostu arayüz: Sistem, hem yöneticiler hem de çalışanlar için kullanımı kolay olmalıdır

Özelleştirilebilirlik: İş dünyasında birçok farklı rol vardır. Seçtiğiniz yazılım programı, şirketinizle ilgili tüm fonksiyonları karşılayacak kadar esnek olmalıdır

Düzenli geri bildirim: Çalışanlar en iyi sürümlerine ulaşmak için düzenli geri bildirime ihtiyaç duyar. Yazılım, aşağıdaki iletişim kanallarını desteklemelidir

Çalışan geliştirme planları: Kişiselleştirilmiş bir geliştirme planı, bir çalışanın kariyer yolunda büyük fark yaratabilir. Kullandığınız araçlar, bu planları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlamalıdır

360 derece içgörüler: Meslektaşlar, astlar ve yöneticiler, bir çalışanın performansına ilişkin içgörülere sahiptir. Seçtiğiniz yazılım, herkesin geri bildirimde bulunmasını sağlamalıdır

Performans ölçütleri ve anahtar performans göstergeleri: Ölçütleri ölçmek, performansı değerlendirmek için en doğru yoldur. Önemli ölçütleri ölçmek için araçlar içeren bir program seçin

Diğer sistemlerle entegrasyon: Teknoloji yığınınızın diğer ilgili alanlarıyla entegrasyon yeteneği, Teknoloji yığınınızın diğer ilgili alanlarıyla entegrasyon yeteneği, iş akışlarını iyileştirir

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Performans Yönetimi Yazılımı

İşletmeniz için en iyi performans yönetim sistemini bulmanıza yardımcı olmak için, piyasadaki en iyi seçeneklerden bazılarını içeren bir liste hazırladık.

1. ClickUp – Performans hedeflerinin izlenmesi için en iyisi

ClickUp ile etkili bir performans yönetim sistemi oluşturun

ClickUp, performans yönetimi özelliklerine sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. ClickUp, takımların hedefler belirlemesine, ilerlemeyi izlemesine, görevleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır.

Bir çalışanın büyüme planında ona rehberlik etmek için, özelleştirilebilir durumlar kullanarak bireysel hedefler belirleyebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Ardından, çalışanların neye göre değerlendirildiklerini bilmeleri için bu hedeflere öncelik verin.

Zaman Çizelgesi görünümleri ve Gösterge Panelleri ile ClickUp, hedef ve görev ilerlemelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Yöneticiler ve çalışanlar, performans iyileştirmelerine ilişkin kapsamlı bir genel bakışa sahip olur.

Yazılımın insan kaynakları özellikleri, işe alım ve kariyer gelişimi dahil olmak üzere çalışanların yönetiminin her yönünü kapsar. ClickUp Performans Raporu Şablonunu kullanarak çalışanların ve projelerin genel ilerlemesini sunabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile takımınızın ne kadar başarılı olduğunu anlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Güçlü görev yönetimi ve işbirliği araçları

Çalışanların takdir hedeflerini izlemek için ClickUp Goals

Aylık, üç aylık ve yıllık performans değerlendirme süreci için özelleştirilebilir iş akışları ve görev durumları

Diğer çalışan performans yönetimi araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon

Çalışanların ilerlemesini desteklemek için zaman takibi ve raporlama özellikleri

Çalışan bağlılığı anketleri oluşturmak ve göndermek için ClickUp Formları

ClickUp sınırlamaları

Başlangıçta zor öğrenme süreci

Karmaşık özellikler, basit projeler için çok zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. PerformYard – Çalışan metriklerini izlemek için en iyisi

PerformYard aracılığıyla

PerformYard, çalışanların performans değerlendirme sürecini, hedeflerini ve gelişimini kolaylaştıran ve geliştiren bir performans yönetimi yazılımıdır. Sistem, yöneticilerin hedefleri, anahtar sonuçları (OKR'ler) ve diğer önemli çalışan metriklerini ayarlamasına ve izlemesine olanak tanır. Hedefleri ve ilerlemeyi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde izleyebilirsiniz.

PerformYard, yöneticilerin çalışanlarını yönetmeleri için sezgisel bir arayüz sağlar. Notlar aracılığıyla düzenli geri bildirim sağlayabilir ve yapılandırılmış kontrol ve performans değerlendirmeleri yapabilirsiniz.

Yazılım, liderlerin çalışanlarıyla yüksek kaliteli bire bir konuşmalar yapabilmesini amaçlamaktadır. Yıllık değerlendirmeler yerine yıl boyunca tutarlı kontroller yapılmasını teşvik eder.

PerformYard'ın en iyi özellikleri

Bireyler ve takımlar için hedef belirleme ve izleme

Sürekli geri bildirim ve performans değerlendirmeleri

Performans içgörüleri için analitik

HRIS ve diğer araçlarla entegrasyon

PerformYard sınırlamaları

Sınırlı entegrasyonlar

Özelleştirme seçenekleri küçük takımlar için çok karmaşık olabilir

PerformYard fiyatlandırması

Çalışan Bağlılığı: Kişi başına aylık 1-3 dolar

Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 5-10 dolar

PerformYard derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (88 yorum)

3. Engagedly – Yetenek yönetimi için en iyisi

Engagedly aracılığıyla

Engagedly, çalışanların katılımını, ilerlemesini ve işbirliğini artırarak kuruluşları güçlendiren, her şeyi içeren bir yetenek yönetimi platformudur. Yazılım, işverenlerin işyerinde büyüme ve ilerlemeye odaklanan bir kültür geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yöneticiler ve çalışanlar arasında tutarlı tartışmaları teşvik eder.

Platform, bireysel hedefleri iş hedefleriyle senkronize edebilen araçlara sahiptir. Daha ilham verici ve verimli bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Etkili takım yönetimine yardımcı olan araçlar mevcuttur ve bireysel çalışanlar ilerlemelerini takip edebilir.

Engagedly'nin en iyi özellikleri

Çalışan hedef ayarı ve uyumu

Gerçek zamanlı geri bildirim ve takdir

Öğrenme ve geliştirme araçları

Yetkinlik değerlendirmeleri ve beceri izleme

Engagedly sınırlamaları

Arayüzün bazı iyileştirmelere ihtiyacı var

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Engagedly fiyatlandırma

Yıllık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Engagedly derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (76 yorum)

4. Workhuman Conversations – Operasyon yönetimi için en iyisi

workhuman aracılığıyla

Workhuman Conversations, Workhuman operasyon yönetimi yazılım paketinin bir parçasıdır. Çalışanlara sürekli geri bildirim ve takdir sağlamaya odaklanır ve personel arasında samimi tartışmaların yapılmasına olanak tanıyarak çalışanların takdirlerini ifade etmelerini ve geri bildirim sağlamalarını sağlar.

Yazılım, çalışanları birbirlerinin işlerini övmeye teşvik eder ve yöneticilere hedeflerini aşanları takdir etme olanağı sağlar.

Buradaki amaç, sık sık övgü ve olumlu bir kültür aracılığıyla moral ve bağlılığı artırmaktır. Yazılım diğer uygulamalarla entegre olduğundan, birincil iş uygulamanızdan ayrılmadan diğer çalışanlarla etkileşim kurabilirsiniz.

Workhuman Conversations'ın en iyi özellikleri

Sürekli performans konuşmaları

Sosyal takdir ve ödüller

Takım ve bireysel performans hakkında içgörüler

Diğer iletişim platformlarıyla entegrasyon

Workhuman Conversations sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme seçenekleri

Fiyatlar küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Workhuman Conversations fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Workhuman Conversations derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5 (4 yorum)

5. Bamboo HR – İK yönetimi için en iyisi

Bamboo HR aracılığıyla

Bamboo HR, kapsamlı bir İK yönetim platformudur. Çalışan verilerinin yönetimi, belgeleme ve performans değerlendirmelerini kolaylaştırır. Yazılım, işe alım, sosyal haklar yönetimi ve bordro gibi yaygın İK görevleri için araçlar sunar.

Temel platform, başvuru sahiplerini izleme ve çalışan hedeflerini ayarlama özelliklerine sahiptir. Özelleştirilmiş formlar ve sezgisel bir arayüz ile temel yazılımı kullanmaya başlamak çok kolaydır.

Performans yönetimi için Bamboo HR, geri bildirim anketleri, beceri değerlendirmeleri ve sürekli koçluk sağlar. Bunların her biri, daha geniş platform içindeki çalışanın profiline doğrudan bağlanır. Bu, performans iyileştirme planlarının ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır.

Bamboo HR'nin en iyi özellikleri

Merkezi çalışan veritabanı

Çalışan self servis özellikleri

Özelleştirilebilir raporlama ve analiz

İşe alım ve işten ayrılma ş akışları

Bamboo HR sınırlamaları

Ara sıra ortaya çıkan performans sorunları

Gelişmiş özellikler ek kurulum gerektirir

Bamboo HR fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Bamboo HR puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

6. Lattice – Performans değerlendirmeleri için en iyisi

Lattice aracılığıyla

Lattice, takım gelişimini destekleyen bir performans değerlendirme yazılımıdır. Hem yöneticiler hem de çalışanlar için hedef belirleme, geri bildirim ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştıran özelliklere sahiptir.

Ş Akışları özelleştirilebilir, bu da inceleme döngülerini ve geri bildirim sorularını yapılandırmayı kolaylaştırır. Yöneticiler, çalışanlar için kolayca OKR'ler oluşturabilir ve geri bildirim sağlayabilir. Düzenli performans incelemeleri için işlevsellik, çalışanların gelişimini destekler.

Sürekli gelişim, çalışanların ilerlemesi için hayati önem taşır. Lattice, yöneticilerin sürekli koçluk sağlamasına olanak tanır ve çalışanlar istedikleri zaman geri bildirim isteyebilir veya sağlayabilir.

Anonim övgü ve gerçek zamanlı izleme gibi özellikler, paydaşların katılımını ve geri bildirimlerini teşvik eder.

Lattice'in en iyi özellikleri

Sürekli performans yönetimi

360 derece geri bildirim ve değerlendirmeler

Hedef izleme ve uyum

Beceri geliştirme ve büyüme planları

Lattice sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü sezgisel olmayabilir

Sınırlı araç entegrasyonları

Lattice fiyatlandırması

Bağlılık: Kişi başına aylık 4 ABD doları

Grow: Kişi başına aylık 4 $

Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 8 ABD doları

OKR'ler ve Hedefler: Kişi başına aylık 8 ABD doları

Performans Yönetimi ve OKR'ler ve Hedefler: Kişi başına aylık 11 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Lattice derecelendirmeleri ve değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Leapsome – İnsanların yetkinliklerini geliştirme için en iyisi

Leapsome aracılığıyla

Yöneticiler genellikle performans yönetimini engelleyen parçalı sistemler ve manuel süreçlerle mücadele eder. Bu durumda çalışanların motivasyonu düşer, personel devri artar ve potansiyel gerçekleştirilemez.

Leapsome, bu sorunu çözmeyi amaçlayan bir insan kaynakları platformudur. Çalışanların içgörülerini sağlayarak ve bağlılıklarını artırarak kuruluşunuzdaki iş kültürünü iyileştiren hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Leapsome'un anahtar özellikleri, çalışanların gelişimine odaklanan anlamlı geri bildirim sağlar. Süreçleri, tutarlı bir çalışan deneyimi sunarken her boyuttaki şirketi yönetebilecek şekilde ölçeklenebilir.

Esnek, modüler sistemler, tam olarak ihtiyacınız olanı yapan ve fazlasını yapmayan bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Hangi parçaları seçerseniz seçin, hepsi üstün bir analiz çözümüyle birbirine bağlanır.

Leapsome'un en iyi özellikleri

Performans değerlendirmeleri ve geri bildirim

Çalışan anketleri ve bağlılık araçları

Öğrenme ve geliştirme özellikleri

Özelleştirilebilir inceleme döngüleri ve şablonlar

Leapsome sınırlamaları

Platformda ara sıra aksaklıklar yaşanmaktadır

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Leapsome fiyatlandırması

Kişi başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Leapsome derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (58 yorum)

8. Grove HR – İK görevlerini otomatikleştirmek için en iyisi

Via Grove HR

Grove HR, tüm işiniz için manuel görevleri otomatikleştirebilen hepsi bir arada bir İK yazılımı çözümüdür. İşe alım gibi temel İK fonksiyonlarını merkezileştirir ve çalışan verilerini sorunsuz bir şekilde yönetir. Çalışanlar kolayca izin talep edebilir veya değerlendirmelere erişebilir.

Yöneticiler, kapsamlı bir performans yönetimi araçları setine erişebilir. Otomatik performans değerlendirmelerine dayalı olarak çalışanlar için hedefler belirleyebilir ve bunları izleyebilir. Platform, bu değerlendirmeleri planlamayı ve sonuçları izlemeyi kolaylaştırır.

360 derece geri bildirim sayesinde çalışanların performansına ilişkin anlamlı içgörüler elde edebilirsiniz. Çalışanların performansına ilişkin gizli değerlendirmeler, meslektaşları, astları ve yöneticileri tarafından yapılabilir, böylece çok yönlü bir tablo oluşturabilirsiniz.

Grove HR'nin en iyi özellikleri

Hedef belirleme ve performans izleme

Geri bildirim ve takdir özellikleri

Çalışan geliştirme planlaması

Özelleştirilebilir performans göstergeleri

Grove HR sınırlamaları

Azaltılmış raporlama özellikleri

Karmaşık arayüz nedeniyle zor navigasyon

Grove HR fiyatlandırması

Temel özellikler: Kişi başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla

Perform: Kişi başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

Engage: Kişi başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla

Grove HR derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (69 yorum)

Capterra: 4. 4/5 (67 yorum)

9. PeopleGoal – Çalışan gelişimi için en iyisi

PeopleGoal aracılığıyla

PeopleGoal, İK süreçlerini tek bir basit çözümde birleştiren bir performans yönetim sistemidir. İşletmeniz, uygun bir fiyatla iş akışlarını otomatikleştirebilir ve çalışanların gelişimini destekleyebilir.

Şirket kültürü işten işe farklılık gösterdiğinden, platformu oluşturan uygulamalar özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Bu uygulamalar hedef izleme, performans değerlendirmeleri, OKR'ler, 360 derece geri bildirim ve daha fazlasını kapsar.

Performans için PeopleGoal, bireysel, takım ve şirket hedeflerini uyumlu hale getirir. Kendi kendini farkındalık için tarafsız 360 derece geri bildirim sağlar. Performans değerlendirmesi sonrasında, çalışan ve şirket hedeflerini göz önünde bulunduran kişisel gelişim planları oluşturabilirsiniz.

Çalışanların katılımını artırmak için anketler oluşturarak onların geri bildirimlerini toplayabilirsiniz. Özel sorular, sektörünüze veya işinize özgü bilgileri toplamanızı sağlar. Çalışanların kariyer yollarını planlamalarına yardımcı olacak araçlarla uzun vadeli çalışan bağlılığını teşvik edin.

PeopleGoal'un en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir performans yönetimi iş akışları

Çalışan hedef izleme ve uyumlaştırma

Gerçek zamanlı geri bildirim ve takdir

Çalışan geliştirme planları ve öğrenme yolları

PeopleGoal sınırlamaları

Diğer performans yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı şablon seçenekleri

İlk kurulum için biraz rehberlik gerekir

PeopleGoal fiyatlandırması

Kişi başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla

PeopleGoal derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (14 yorum)

Capterra: 4,6/5 (20 yorum)

10. Actus – Çalışan bağlılığı için en iyisi

Via Actus

Actus, performans yönetimi ve çalışan bağlılığını temel alan bir başka İK yazılımı çözümüdür. Ana işlevselliği, hedef belirleme ve uyumlaştırmayı kolaylaştırma yeteneğidir. Bu, bireysel, takım ve organizasyonel düzeylerde işleyerek herkesin hedeflerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.

Yazılım, hem geleneksel yıllık değerlendirmelerin hem de daha sık yapılan kontrol toplantılarının önemini vurgular. Her ikisini de kolaylaştıran araçlara sahiptir ve yöneticiler ile çalışanlar arasında güçlü ve zayıf yönleri hakkında anlamlı konuşmalar yapılmasını teşvik eder.

Yazılımın kapsayıcı yaklaşımı, çalışanın meslektaşlarından, astlarından veya yöneticilerinden geri bildirim almayı kolaylaştırır.

Yazılım, daha kapsamlı bir çözüm sunmak için diğer İK ürünleriyle entegre edilebilir.

Actus'un en iyi özellikleri

Performans yönetimi ve değerlendirme araçları

Yetkinlik değerlendirmesi ve gelişim planlaması

İK sistemleriyle entegrasyon

Özelleştirilebilir raporlama ve analiz

Actus sınırlamaları

Modernizasyona ihtiyaç duyan ilkel arayüz

Fiyatlar küçük kuruluşlar için çok yüksek olabilir

Actus fiyatlandırması

Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Actus derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (13 yorum)

Capterra: 4,7/5 (58 yorum)

Performans Yönetim Sistemi ile Çalışan Bağlılığını Önceliklendirin

İşletmeler, çalışanları sorumluluklarını anladığında, objektif geri bildirim aldığında ve kariyerlerinin önündeki olasılıkları görebildiğinde başarılı olur. Doğru performans yönetimi yazılımı ve organizasyon araçları, yöneticilerin yıl boyunca performansı değerlendirmesine yardımcı olur, böylece takımlar verilerden yararlanabilir.

ClickUp'ın çok yönlü şablonları, yazılım araçları ve tabloları, 2024'ün sonuna kadar ve ötesinde yeni performans yönetimi planlarınızın temelini oluşturabilir. Bugün ücretsiz bir hesap açın ve ClickUp'ın çalışan yönetimi kaynaklarına erişin!