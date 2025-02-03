2025'in En İyi 10 Performans Yönetimi Aracı ve Uygulaması

Günümüzün çalışanları, büyüme potansiyeli olan bir kariyer arıyor. Aynı zamanda, yönetim de rekabette bir adım önde olmak için elinden geleni yapacak çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Düzenli performans değerlendirmeleri, bu iki hedefe de hizmet ediyor.
Performans yönetimi yazılımı, yöneticilerin çalışanlarının performansını değerlendirmesini ve kariyer gelişimlerini hızlandıracak iyileştirme planları geliştirmesini sağlar. Piyasada birçok seçenek vardır ve çoğu birbirine çok benzerdir. Peki, bunlar birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl?
Bir performans yönetim aracında nelere dikkat etmelisiniz?
Çalışanlarınızın kariyerleri ve işinizin sağlığı, doğru ve güvenilir bir performans yönetimi yazılımına sahip olmanıza bağlıdır. Şirketiniz için bir ürün seçerken dikkate almanız gereken birçok faktör vardır.
- Kullanıcı dostu arayüz: Sistem, hem yöneticiler hem de çalışanlar için kullanımı kolay olmalıdır
- Özelleştirilebilirlik: İş dünyasında birçok farklı rol vardır. Seçtiğiniz yazılım programı, şirketinizle ilgili tüm fonksiyonları karşılayacak kadar esnek olmalıdır
- Düzenli geri bildirim: Çalışanlar en iyi sürümlerine ulaşmak için düzenli geri bildirime ihtiyaç duyar. Yazılım, aşağıdaki iletişim kanallarını desteklemelidir
- Çalışan geliştirme planları: Kişiselleştirilmiş bir geliştirme planı, bir çalışanın kariyer yolunda büyük fark yaratabilir. Kullandığınız araçlar, bu planları oluşturmanıza ve yönetmenize olanak sağlamalıdır
- 360 derece içgörüler: Meslektaşlar, astlar ve yöneticiler, bir çalışanın performansına ilişkin içgörülere sahiptir. Seçtiğiniz yazılım, herkesin geri bildirimde bulunmasını sağlamalıdır
- Performans ölçütleri ve anahtar performans göstergeleri: Ölçütleri ölçmek, performansı değerlendirmek için en doğru yoldur. Önemli ölçütleri ölçmek için araçlar içeren bir program seçin
- Diğer sistemlerle entegrasyon: Teknoloji yığınınızın diğer ilgili alanlarıyla entegrasyon yeteneği, iş akışlarını iyileştirir
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Performans Yönetimi Yazılımı
İşletmeniz için en iyi performans yönetim sistemini bulmanıza yardımcı olmak için, piyasadaki en iyi seçeneklerden bazılarını içeren bir liste hazırladık.
1. ClickUp – Performans hedeflerinin izlenmesi için en iyisi
ClickUp, performans yönetimi özelliklerine sahip hepsi bir arada bir proje yönetimi çözümüdür. ClickUp, takımların hedefler belirlemesine, ilerlemeyi izlemesine, görevleri yönetmesine ve işbirliği yapmasına olanak tanır.
Bir çalışanın büyüme planında ona rehberlik etmek için, özelleştirilebilir durumlar kullanarak bireysel hedefler belirleyebilir ve ilerlemelerini izleyebilirsiniz. Ardından, çalışanların neye göre değerlendirildiklerini bilmeleri için bu hedeflere öncelik verin.
Zaman Çizelgesi görünümleri ve Gösterge Panelleri ile ClickUp, hedef ve görev ilerlemelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Yöneticiler ve çalışanlar, performans iyileştirmelerine ilişkin kapsamlı bir genel bakışa sahip olur.
Yazılımın insan kaynakları özellikleri, işe alım ve kariyer gelişimi dahil olmak üzere çalışanların yönetiminin her yönünü kapsar. ClickUp Performans Raporu Şablonunu kullanarak çalışanların ve projelerin genel ilerlemesini sunabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Güçlü görev yönetimi ve işbirliği araçları
- Çalışanların takdir hedeflerini izlemek için ClickUp Goals
- Aylık, üç aylık ve yıllık performans değerlendirme süreci için özelleştirilebilir iş akışları ve görev durumları
- Diğer çalışan performans yönetimi araçları dahil olmak üzere çeşitli üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyon
- Çalışanların ilerlemesini desteklemek için zaman takibi ve raporlama özellikleri
- Çalışan bağlılığı anketleri oluşturmak ve göndermek için ClickUp Formları
ClickUp sınırlamaları
- Başlangıçta zor öğrenme süreci
- Karmaşık özellikler, basit projeler için çok zor olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. PerformYard – Çalışan metriklerini izlemek için en iyisi
PerformYard, çalışanların performans değerlendirme sürecini, hedeflerini ve gelişimini kolaylaştıran ve geliştiren bir performans yönetimi yazılımıdır. Sistem, yöneticilerin hedefleri, anahtar sonuçları (OKR'ler) ve diğer önemli çalışan metriklerini ayarlamasına ve izlemesine olanak tanır. Hedefleri ve ilerlemeyi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde izleyebilirsiniz.
PerformYard, yöneticilerin çalışanlarını yönetmeleri için sezgisel bir arayüz sağlar. Notlar aracılığıyla düzenli geri bildirim sağlayabilir ve yapılandırılmış kontrol ve performans değerlendirmeleri yapabilirsiniz.
Yazılım, liderlerin çalışanlarıyla yüksek kaliteli bire bir konuşmalar yapabilmesini amaçlamaktadır. Yıllık değerlendirmeler yerine yıl boyunca tutarlı kontroller yapılmasını teşvik eder.
PerformYard'ın en iyi özellikleri
- Bireyler ve takımlar için hedef belirleme ve izleme
- Sürekli geri bildirim ve performans değerlendirmeleri
- Performans içgörüleri için analitik
- HRIS ve diğer araçlarla entegrasyon
PerformYard sınırlamaları
- Sınırlı entegrasyonlar
- Özelleştirme seçenekleri küçük takımlar için çok karmaşık olabilir
PerformYard fiyatlandırması
- Çalışan Bağlılığı: Kişi başına aylık 1-3 dolar
- Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 5-10 dolar
PerformYard derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (88 yorum)
3. Engagedly – Yetenek yönetimi için en iyisi
Engagedly, çalışanların katılımını, ilerlemesini ve işbirliğini artırarak kuruluşları güçlendiren, her şeyi içeren bir yetenek yönetimi platformudur. Yazılım, işverenlerin işyerinde büyüme ve ilerlemeye odaklanan bir kültür geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yöneticiler ve çalışanlar arasında tutarlı tartışmaları teşvik eder.
Platform, bireysel hedefleri iş hedefleriyle senkronize edebilen araçlara sahiptir. Daha ilham verici ve verimli bir iş gücü oluşturabilirsiniz. Etkili takım yönetimine yardımcı olan araçlar mevcuttur ve bireysel çalışanlar ilerlemelerini takip edebilir.
Engagedly'nin en iyi özellikleri
- Çalışan hedef ayarı ve uyumu
- Gerçek zamanlı geri bildirim ve takdir
- Öğrenme ve geliştirme araçları
- Yetkinlik değerlendirmeleri ve beceri izleme
Engagedly sınırlamaları
- Arayüzün bazı iyileştirmelere ihtiyacı var
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
Engagedly fiyatlandırma
- Yıllık 5.000 $'dan başlayan fiyatlarla
Engagedly derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (76 yorum)
4. Workhuman Conversations – Operasyon yönetimi için en iyisi
Workhuman Conversations, Workhuman operasyon yönetimi yazılım paketinin bir parçasıdır. Çalışanlara sürekli geri bildirim ve takdir sağlamaya odaklanır ve personel arasında samimi tartışmaların yapılmasına olanak tanıyarak çalışanların takdirlerini ifade etmelerini ve geri bildirim sağlamalarını sağlar.
Yazılım, çalışanları birbirlerinin işlerini övmeye teşvik eder ve yöneticilere hedeflerini aşanları takdir etme olanağı sağlar.
Buradaki amaç, sık sık övgü ve olumlu bir kültür aracılığıyla moral ve bağlılığı artırmaktır. Yazılım diğer uygulamalarla entegre olduğundan, birincil iş uygulamanızdan ayrılmadan diğer çalışanlarla etkileşim kurabilirsiniz.
Workhuman Conversations'ın en iyi özellikleri
- Sürekli performans konuşmaları
- Sosyal takdir ve ödüller
- Takım ve bireysel performans hakkında içgörüler
- Diğer iletişim platformlarıyla entegrasyon
Workhuman Conversations sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme seçenekleri
- Fiyatlar küçük işletmeler için çok yüksek olabilir
Workhuman Conversations fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Workhuman Conversations derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (4 yorum)
5. Bamboo HR – İK yönetimi için en iyisi
Bamboo HR, kapsamlı bir İK yönetim platformudur. Çalışan verilerinin yönetimi, belgeleme ve performans değerlendirmelerini kolaylaştırır. Yazılım, işe alım, sosyal haklar yönetimi ve bordro gibi yaygın İK görevleri için araçlar sunar.
Temel platform, başvuru sahiplerini izleme ve çalışan hedeflerini ayarlama özelliklerine sahiptir. Özelleştirilmiş formlar ve sezgisel bir arayüz ile temel yazılımı kullanmaya başlamak çok kolaydır.
Performans yönetimi için Bamboo HR, geri bildirim anketleri, beceri değerlendirmeleri ve sürekli koçluk sağlar. Bunların her biri, daha geniş platform içindeki çalışanın profiline doğrudan bağlanır. Bu, performans iyileştirme planlarının ilerlemesini izlemeyi kolaylaştırır.
Bamboo HR'nin en iyi özellikleri
- Merkezi çalışan veritabanı
- Çalışan self servis özellikleri
- Özelleştirilebilir raporlama ve analiz
- İşe alım ve işten ayrılma ş akışları
Bamboo HR sınırlamaları
- Ara sıra ortaya çıkan performans sorunları
- Gelişmiş özellikler ek kurulum gerektirir
Bamboo HR fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Bamboo HR puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)
6. Lattice – Performans değerlendirmeleri için en iyisi
Lattice, takım gelişimini destekleyen bir performans değerlendirme yazılımıdır. Hem yöneticiler hem de çalışanlar için hedef belirleme, geri bildirim ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştıran özelliklere sahiptir.
Ş Akışları özelleştirilebilir, bu da inceleme döngülerini ve geri bildirim sorularını yapılandırmayı kolaylaştırır. Yöneticiler, çalışanlar için kolayca OKR'ler oluşturabilir ve geri bildirim sağlayabilir. Düzenli performans incelemeleri için işlevsellik, çalışanların gelişimini destekler.
Sürekli gelişim, çalışanların ilerlemesi için hayati önem taşır. Lattice, yöneticilerin sürekli koçluk sağlamasına olanak tanır ve çalışanlar istedikleri zaman geri bildirim isteyebilir veya sağlayabilir.
Anonim övgü ve gerçek zamanlı izleme gibi özellikler, paydaşların katılımını ve geri bildirimlerini teşvik eder.
Lattice'in en iyi özellikleri
- Sürekli performans yönetimi
- 360 derece geri bildirim ve değerlendirmeler
- Hedef izleme ve uyum
- Beceri geliştirme ve büyüme planları
Lattice sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü sezgisel olmayabilir
- Sınırlı araç entegrasyonları
Lattice fiyatlandırması
- Bağlılık: Kişi başına aylık 4 ABD doları
- Grow: Kişi başına aylık 4 $
- Performans Yönetimi: Kişi başına aylık 8 ABD doları
- OKR'ler ve Hedefler: Kişi başına aylık 8 ABD doları
- Performans Yönetimi ve OKR'ler ve Hedefler: Kişi başına aylık 11 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Lattice derecelendirmeleri ve değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
7. Leapsome – İnsanların yetkinliklerini geliştirme için en iyisi
Yöneticiler genellikle performans yönetimini engelleyen parçalı sistemler ve manuel süreçlerle mücadele eder. Bu durumda çalışanların motivasyonu düşer, personel devri artar ve potansiyel gerçekleştirilemez.
Leapsome, bu sorunu çözmeyi amaçlayan bir insan kaynakları platformudur. Çalışanların içgörülerini sağlayarak ve bağlılıklarını artırarak kuruluşunuzdaki iş kültürünü iyileştiren hepsi bir arada bir çözüm sunar.
Leapsome'un anahtar özellikleri, çalışanların gelişimine odaklanan anlamlı geri bildirim sağlar. Süreçleri, tutarlı bir çalışan deneyimi sunarken her boyuttaki şirketi yönetebilecek şekilde ölçeklenebilir.
Esnek, modüler sistemler, tam olarak ihtiyacınız olanı yapan ve fazlasını yapmayan bir iş akışı oluşturmanıza olanak tanır. Hangi parçaları seçerseniz seçin, hepsi üstün bir analiz çözümüyle birbirine bağlanır.
Leapsome'un en iyi özellikleri
- Performans değerlendirmeleri ve geri bildirim
- Çalışan anketleri ve bağlılık araçları
- Öğrenme ve geliştirme özellikleri
- Özelleştirilebilir inceleme döngüleri ve şablonlar
Leapsome sınırlamaları
- Platformda ara sıra aksaklıklar yaşanmaktadır
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
Leapsome fiyatlandırması
- Kişi başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
Leapsome derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.250+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (58 yorum)
8. Grove HR – İK görevlerini otomatikleştirmek için en iyisi
Grove HR, tüm işiniz için manuel görevleri otomatikleştirebilen hepsi bir arada bir İK yazılımı çözümüdür. İşe alım gibi temel İK fonksiyonlarını merkezileştirir ve çalışan verilerini sorunsuz bir şekilde yönetir. Çalışanlar kolayca izin talep edebilir veya değerlendirmelere erişebilir.
Yöneticiler, kapsamlı bir performans yönetimi araçları setine erişebilir. Otomatik performans değerlendirmelerine dayalı olarak çalışanlar için hedefler belirleyebilir ve bunları izleyebilir. Platform, bu değerlendirmeleri planlamayı ve sonuçları izlemeyi kolaylaştırır.
360 derece geri bildirim sayesinde çalışanların performansına ilişkin anlamlı içgörüler elde edebilirsiniz. Çalışanların performansına ilişkin gizli değerlendirmeler, meslektaşları, astları ve yöneticileri tarafından yapılabilir, böylece çok yönlü bir tablo oluşturabilirsiniz.
Grove HR'nin en iyi özellikleri
- Hedef belirleme ve performans izleme
- Geri bildirim ve takdir özellikleri
- Çalışan geliştirme planlaması
- Özelleştirilebilir performans göstergeleri
Grove HR sınırlamaları
- Azaltılmış raporlama özellikleri
- Karmaşık arayüz nedeniyle zor navigasyon
Grove HR fiyatlandırması
- Temel özellikler: Kişi başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla
- Perform: Kişi başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla
- Engage: Kişi başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla
Grove HR derecelendirmeleri ve yorumları
G2: 4,5/5 (69 yorum)
Capterra: 4. 4/5 (67 yorum)
9. PeopleGoal – Çalışan gelişimi için en iyisi
PeopleGoal, İK süreçlerini tek bir basit çözümde birleştiren bir performans yönetim sistemidir. İşletmeniz, uygun bir fiyatla iş akışlarını otomatikleştirebilir ve çalışanların gelişimini destekleyebilir.
Şirket kültürü işten işe farklılık gösterdiğinden, platformu oluşturan uygulamalar özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Bu uygulamalar hedef izleme, performans değerlendirmeleri, OKR'ler, 360 derece geri bildirim ve daha fazlasını kapsar.
Performans için PeopleGoal, bireysel, takım ve şirket hedeflerini uyumlu hale getirir. Kendi kendini farkındalık için tarafsız 360 derece geri bildirim sağlar. Performans değerlendirmesi sonrasında, çalışan ve şirket hedeflerini göz önünde bulunduran kişisel gelişim planları oluşturabilirsiniz.
Çalışanların katılımını artırmak için anketler oluşturarak onların geri bildirimlerini toplayabilirsiniz. Özel sorular, sektörünüze veya işinize özgü bilgileri toplamanızı sağlar. Çalışanların kariyer yollarını planlamalarına yardımcı olacak araçlarla uzun vadeli çalışan bağlılığını teşvik edin.
PeopleGoal'un en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir performans yönetimi iş akışları
- Çalışan hedef izleme ve uyumlaştırma
- Gerçek zamanlı geri bildirim ve takdir
- Çalışan geliştirme planları ve öğrenme yolları
PeopleGoal sınırlamaları
- Diğer performans yönetimi araçlarına kıyasla sınırlı şablon seçenekleri
- İlk kurulum için biraz rehberlik gerekir
PeopleGoal fiyatlandırması
- Kişi başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla
PeopleGoal derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (14 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (20 yorum)
10. Actus – Çalışan bağlılığı için en iyisi
Actus, performans yönetimi ve çalışan bağlılığını temel alan bir başka İK yazılımı çözümüdür. Ana işlevselliği, hedef belirleme ve uyumlaştırmayı kolaylaştırma yeteneğidir. Bu, bireysel, takım ve organizasyonel düzeylerde işleyerek herkesin hedeflerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olur.
Yazılım, hem geleneksel yıllık değerlendirmelerin hem de daha sık yapılan kontrol toplantılarının önemini vurgular. Her ikisini de kolaylaştıran araçlara sahiptir ve yöneticiler ile çalışanlar arasında güçlü ve zayıf yönleri hakkında anlamlı konuşmalar yapılmasını teşvik eder.
Yazılımın kapsayıcı yaklaşımı, çalışanın meslektaşlarından, astlarından veya yöneticilerinden geri bildirim almayı kolaylaştırır.
Yazılım, daha kapsamlı bir çözüm sunmak için diğer İK ürünleriyle entegre edilebilir.
Actus'un en iyi özellikleri
- Performans yönetimi ve değerlendirme araçları
- Yetkinlik değerlendirmesi ve gelişim planlaması
- İK sistemleriyle entegrasyon
- Özelleştirilebilir raporlama ve analiz
Actus sınırlamaları
- Modernizasyona ihtiyaç duyan ilkel arayüz
- Fiyatlar küçük kuruluşlar için çok yüksek olabilir
Actus fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Actus derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (13 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (58 yorum)
Performans Yönetim Sistemi ile Çalışan Bağlılığını Önceliklendirin
İşletmeler, çalışanları sorumluluklarını anladığında, objektif geri bildirim aldığında ve kariyerlerinin önündeki olasılıkları görebildiğinde başarılı olur. Doğru performans yönetimi yazılımı ve organizasyon araçları, yöneticilerin yıl boyunca performansı değerlendirmesine yardımcı olur, böylece takımlar verilerden yararlanabilir.
ClickUp'ın çok yönlü şablonları, yazılım araçları ve tabloları, 2024'ün sonuna kadar ve ötesinde yeni performans yönetimi planlarınızın temelini oluşturabilir. Bugün ücretsiz bir hesap açın ve ClickUp'ın çalışan yönetimi kaynaklarına erişin!