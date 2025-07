2025'in En İyi 10 İşyeri İletişim Aracı ve Yazılımı

İç iletişim, işyerindeki operasyonların ayrılmaz bir parçasıdır. Üst yönetimden sıradan çalışanlara kadar, ilgili bilgilerin yayılması sağlıklı bir işyeri ortamı oluşturmaya ve çalışanların bağlılığını korumaya yardımcı olur.

Çevresel ve kişisel engeller gibi kaçınılmaz engellerin sonuç olarak iletişimin zayıflamasına neden olmasına rağmen, bu engelleri aşmak iç iletişimi ve takım işbirliğini iyileştirmenin anahtarıdır.

Pandemi nedeniyle, uzaktan ve hibrit çalışma ortamlarının zorluklarını azaltmak ve iş yeri iletişimini kolaylaştırmak için her zamankinden daha fazla iletişim aracı mevcuttur. Takımınız için doğru seçimi yapabilmeniz için en iyi iş yeri iletişim araçları hakkında bilgi edinmenize yardımcı olmak için buradayız.

Verimliliği artırabilecek, işbirliğini kolaylaştırabilecek ve dağıtılmış takımlarınızı birbirine bağlayabilecek farklı iletişim araçlarını ve yazılımlarını analiz ettik. Bugün mevcut en iyi iş yeri iletişim araçları için en iyi 10 önerimizi öğrenmek için okumaya devam edin!

"İşletmelerin en büyük maliyetleri kira ve vergiler gibi mülk maliyetleridir. Pandemi, evden çalışmayı mümkün kılarak bütçeleri azaltmış ve iç iletişim araçları gibi daha fazla değer katan yatırımlara yöneltmiştir." —Carter Seuthe, Credit Summit

Dolayısıyla, iletişim ve çalışan bağlılığı araçlarına yatırım yapmayı düşünüyorsanız, doğru yoldasınız! Hibrit ve uzaktaki takımların bağlantıda kalmasını sağlamanın yanı sıra, iş iletişimi araçları tüm kuruluşun yararına olur. Bu modern araçları kullanmanın birkaç anahtar avantajı şunlardır:

İletişimi tek bir çatı altında kolaylaştırın

Yöneticiler ve takım liderleri, tek bir bilgi merkezi aracı veya platformu uygulayarak iş ilerlemesini, çalışanların iletişim hedeflerini ve proje atamalarını daha kolay takip edebilir.

Veri, bilgi ve görevlerin yoğunluğunda bilgiyi kaybetmek çok kolaydır, bu nedenle takım iletişim araçları, bir görevle ilgili bilmeniz gereken her şeyi izlemek için tek bir yerden erişim sağlar.

Güvenli iş iletişimi

"Giderek daha fazla şirket teknolojiye güveniyor ve bunun çok iyi nedenleri var. Ancak bu şirketler, veri kaybı veya ihlallerini önlemek için bu uygulamaları da titizlikle incelemelidir. Veri güvenliği, yasal sonuçlardan ve/veya olumsuz etkilerden kaçınmak için bir kuruluşun en önemli yatırımlarından biri olmalıdır." —Mark Pierce, Colorado LLC Attorney CEO'su

Bu nedenle, işletmelerin takım iletişim araçlarını seçmesi çok önemlidir. Kuruluşlar, uçtan uca güvenlik sağlayan doğru iç iletişim araçlarıyla iş iletişimini ve hassas verileri daha iyi koruyabilir.

Gelişmiş işbirliği, verimlilik ve çalışan bağlılığı

"Liderler, çalışanların bağlılığını bir organizasyonu sürdürmenin en zor görevlerinden biri olarak görürler. Çalışanların verimliliği, kendilerini ne kadar değerli ve dahil hissettiklerine bağlıdır. Bu nedenle, çalışanların bağlılıklarını sağlamak ve onları güncel tutmak, yüksek performanslı yöneticilerin odaklanması gereken konulardır." —Tom Golubovich, Pazarlama ve Medya İlişkileri Başkanı, Ninja Transfers

Çalışan iletişimi her kuruluşun merkezine yerleştirmek, çalışan bağlılığını ve verimliliğini en üst düzeyde tutmak için çok önemlidir. Dahili iletişim araçlarını kullandığınızda, çalışanların her zaman aynı sayfada kalabileceği ve evden çalışırken bile üretken, etkili ve verimli olabileceği bir yol açarsınız.

İletişim araçları söz konusu olduğunda, bu platformlar artık görev yönetimi, anlık mesajlaşma, belge işbirliği araçları, sanal toplantı, grup sohbeti ve video görüşme özellikleriyle desteklenmektedir.

Peki, hangisinin size uygun olduğunu nasıl bileceksiniz? Takımınız ve kuruluşunuz için doğru olanı seçmeniz için ihtiyacınız olan bilgileri sağlamak amacıyla, en iyi 10 iç iletişim aracını en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve incelemeleriyle birlikte bir araya getirdik!

1. ClickUp

ClickUp Çalışma Alanı'ndan proje güncellemelerini izleyin, iş akışlarını yönetin ve takımla işbirliği yapın

ClickUp, tüm işlerinizi tek bir merkezi yere getirerek iş akışını ve takım iletişimini kolaylaştırmayı amaçlayan hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

Yüzlerce özelliği ve tamamen özelleştirilebilir platformu ile farklı sektörlerden her boyuttaki takımlar, aynı platformda projelerini ve iletişimlerini planlayabilir, yönetebilir ve izleyebilir.

ClickUp, işbirliği algılama özelliğine sahip takım iletişimi özellikleriyle geliştirildiğinden, takımlar gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapabilir, böylece uzaktaki takımların her zaman uyumlu ve bağlantılı kalması sağlanır. Beyin fırtınası ve strateji planlama oturumları için ClickUp'ın dijital Beyaz Tahtalarını, fikirleri, SOP'leri ve çok daha fazlasını depolamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın.

Hatta, konuşmalarınızı işinizin yanında tutmak için anlık mesajlaşma özelliği olan yerleşik bir mesajlaşma özelliği, Sohbet görünümü de vardır. Takımınızla iletişim kurmak için başka bir yola ihtiyacınız varsa, uygulama içi ekran kaydedici olan Clip by ClickUp'ı kullanarak ClickUp içinde video mesajlar oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.

E-posta zincirine veya yüz yüze toplantılara gerek kalmadan mesajınızı doğru bir şekilde iletmek için ekran kayıtlarını paylaşın

E-postalarınızı daha verimli bir şekilde yönetmenin bir yolunu arıyorsanız, ClickUp, platformdan ayrılmadan e-posta gönderip almanızı sağlayan E-posta ClickUp özelliğini sunar. Gmail, Outlook veya Front gibi en sık kullandığınız e-posta uygulamalarını ClickUp'a entegre edin ve ClickUp görevlerinizden e-postalarınıza yanıt vermeye başlayın. ?

E-posta yönetimini kolaylaştırmak için ClickUp içinde e-posta gönderin ve alın

ClickUp'ın özellikleri ve yetenekleri, bir platformdan diğerine geçmeden takımlarınızla kolayca çalışmanıza ve iletişim kurmanıza olanak tanır, bu da onu günümüzün en iyi iletişim ve proje yönetimi araçlarından biri yapar.

En iyi özellikler

Tamamen özelleştirilebilir platform : ClickUp'ın her bölümünü takımınızın ve işinizin ihtiyaçlarına göre özelleştirin

15'ten fazla özel görünüm : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın : Sohbet görünümü dahil olmak üzere işinizi görüntülemek için 15'ten fazla yöntem arasından seçim yapın

Sohbet görünümü : Takımınıza anlık mesajlar gönderin ve işinizin yanında konuşmaları da takip edin

ClickUp'ta e-posta: Ekstra program ve yazılıma ihtiyaç duymadan tüm e-posta iletişiminizi tek bir yerden yönetin. Sekmeleri değiştirmenize gerek kalmadan ClickUp'ta şirket haberlerini, görevleri, bilgileri ve önemli mesajları gönderin

Beyaz Tahtalar : Sanal toplantılar için görsel yardımcılar oluşturun ve planlarınızı takımlarınızla paylaşmak için projeler ve fikirler haritalandırın

İzleyiciler : Bir kişi izleyici olarak atandığında, bir görevde güncelleme yapıldığında otomatik olarak bildirim alır ve manuel olarak takip etme gereği ortadan kalkar

Atanan yorumlar ve bahsetmeler: Bir görev içinde eylem öğeleri oluşturun ve bunları başkalarına veya hatta kendinize atayın ve bahsetme özelliğini kullanarak görevler veya Sohbet görünümündeki öğelere dikkatlerini çekin

Sınırlamalar

Yazılım, sanal toplantılar için video görüşmeleri için yerleşik bir özelliğe sahip değildir. Ancak, Zoom entegrasyonu gibi video görüşme yazılımlarıyla birkaç uygulama entegrasyonuna sahiptir. Bu entegrasyonlar, Zoom toplantı düğmesini veya /zoom slash komutunu kullanarak bir ClickUp görevi içinde toplantı başlatmanıza olanak tanır

Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Üye başına aylık 7 ABD doları

İş : Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (5.732 yorum) En İyi 50 Ürün Yönetimi Ürünü

Capterra : 4,7 üzerinden 5 (3.553 yorum) Proje ve Görev Yönetimi Yazılımında En İyi Performans

2. Slack

slack aracılığıyla

Slack, takımların bir araya gelerek esnek ve kesintisiz iletişim ve işbirliği formları oluşturabileceği bir iletişim ve anlık mesajlaşma platformudur.

Slack'in kurulumu, kullanıcı arayüzünün merkezinde yer alan "kanallar" sayesinde takımlar içindeki takımların kolayca erişilebilir ve tanımlanabilir olacağı şekilde tasarlanmıştır. Discord'a çok benzer şekilde, Slack de kanalları kullanarak takımların konuşmaları ve tartışmaları proje veya konuya göre etkili bir şekilde ayırmasını ve konuşmaları daha düzenli bir şekilde saklamasını ve takip etmesini sağlar.

En iyi özellikler

Kanallar: Konuşmaları özel alanlarda düzenler

Huddle: Kanalların içinde, Slack, sesli veya görüntülü arama yoluyla iletişim kurmanızı sağlayan Kanalların içinde, Slack, sesli veya görüntülü arama yoluyla iletişim kurmanızı sağlayan Slack Huddle' da konuşmanıza olanak tanır

Uygulama entegrasyonları: Slack'i ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Takvim, Microsoft Teams ve daha birçok araç ve yazılıma entegre edin

➡️ ClickUp Slack entegrasyonunu deneyin

Sınırlamalar

90 günden eski mesajlar, dosyalar ve konuşmalar ücretsiz planda gizlenir

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Aylık 7,25 $

İş : Aylık 12,50 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (30.942 yorum) Uzaktan Çalışma için En İyi 50 Ürün

Capterra 4,7 üzerinden 5 (22.843 yorum)

3. Microsoft Teams

microsoft Teams aracılığıyla

Modern çalışanlar için hibrit çalışma söz konusu olduğunda, Microsoft Teams video görüşmeleri, grup sohbetleri ve iç iletişim araçları ihtiyaçları için önemli bir iletişim aracı haline gelmiştir.

Microsoft Teams, Together Mode ve Dynamic View gibi toplantı özellikleriyle her zaman ve her yerde toplantılar düzenlemenizi sağlar, uzaktan toplantıları ve web seminerlerini olabildiğince yakın ve etkileşimli hale getirir.

Bir iletişim aracı olarak Microsoft Teams, kanallar ve paylaşılan kanallar dahil olmak üzere gezinmesi kolay sohbet ve işbirliği özellikleri aracılığıyla uzaktaki çalışanları birbirine bağlamanın yanı sıra ayrı takım odaları oluşturmaya ve program üzerinden telefon çağrılarını yanıtlamaya ve almaya yardımcı olur.

En iyi özellikler

Microsoft Office 365 entegrasyonu: En yaygın kullanılan Microsoft PowerPoint ve Excel programlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olarak takım toplantılarını ve tartışmalarını daha kolay hale getirir

Küçük Toplantı Odaları: Küçük toplantı odaları, daha büyük bir toplantının parçası olarak mini toplantılar düzenlemenizi sağlar

Birlikte Modu: Herkesin video akışını tek bir paylaşılan sanal arka plana getirerek uzaktaki takımları bir araya getirir

Sunum Modu: Bu mod, sunum yapanların slayt notlarını ve gelecek slaytları görebilmesini sağlarken, toplantı katılımcılarının bunları görmesini engeller

Sınırlamalar

Microsoft Teams yalnızca takım iletişimi içindir ve iş işbirliği izleme için proje ve görev yönetimi özellikleri içermez

Fiyatlandırma

Ev ve Bireysel Fiyatlar:

Ücretsiz

Microsoft 365 Personal : Bir kişi için aylık 6,99 $

Microsoft 365 Aile: Altı kişi için aylık 9,99 $

İşletme Fiyatları:

Microsoft Teams Essentials : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Microsoft 365 Business Basic : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 ABD doları

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3 üzerinden 5 (13.423 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (8.927 yorum)

Slack ile Microsoft Teams'i karşılaştırın!

4. Zoom

zoom aracılığıyla

Zoom, takım üyelerinin bağlantıda kalmasına yardımcı olan paha biçilmez bir iletişim aracı haline geldi ve son birkaç yılda işyerinde en etkili iletişim araçlarından biri oldu.

Bir iletişim aracı olarak Zoom'un "bağlanmak, oluşturmak ve yenilik yapmak için tek platform" sloganı, takım üyelerini birbirine bağlamak konusunda neler yapabileceğinin gerçek bir kanıtıdır.

Zoom'un özelliği, tüm çalışanlar için bir dizi işbirliği ve bağlantı özelliği sunmasıdır. Bunlar arasında tüm toplantı ve sohbet ihtiyaçlarınız için Zoom One, yenilikçi video çözümleri için Zoom Spaces ve sanal etkinlikler için Zoom Events bulunur.

En iyi özellikler

Sanal toplantılar: En çok tercih edilen video görüşme ve grup sanal iletişim uygulamalarından biri olan Zoom, 1.000 katılımcıya kadar HD video ve sesli toplantılar sunar

Toplantı kaydı : Zoom, sesli ve görüntülü toplantıları kaydetmenize olanak tanır

Zoom Sohbet : Zoom'un takım sohbeti özellikleri, takım üyelerinin sorunsuz bir şekilde iletişim kurmasına ve aranabilir geçmiş ve 10 yıllık arşiv sayesinde konuşmalarına geri dönerek bakmasına yardımcı olur

Zoom Beyaz Tahta: Bu beyaz tahta özelliği, konuşmacıların izleyicilere ve takım üyelerine bilgi ve mesaj göndermek için sanal görsel yardımcılar sağlamasına yardımcı olur

Sınırlamalar

Kullanıcılar, toplantı düzenlemek veya toplantıya katılmak için uygulamayı indirmelidir

Fiyatlandırma

Zoom One için fiyat planları:

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (52.537 yorum)

Capterra : 4,6 üzerinden 5 (13.457 yorum) Toplantı Yazılımında En İyi Performans

Toplantı Yazılımında En İyi Performans

Toplantı Yazılımında En İyi Performans

Bu intranet araçlarını inceleyin!

5. Google Çalışma Alanı

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, yalnızca kuruluşun takım üyeleriyle değil, müşteriler ve şirket dışındaki kişilerle de bağlantı kurmanıza yardımcı olan bir iş uygulaması ve işbirliği aracıdır. Google'ın uygulamaları, dünya çapında en yaygın kullanılan iş uygulamalarından bazılarıdır ve aynı geliştiriciler tarafından sunulan tek bir çalışma alanı, iç iletişimi sorunsuz bir şekilde düzenlemenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Google Meet : Video toplantıları düzenleyin ve katılın; video toplantılar şifrelenir, bu da toplantılarınızın ve konuşmalarınızın gizli kalacağı anlamına gelir

Entegrasyon : Google Takvim veya Gmail ile entegrasyon sayesinde Google Meet video konferanslarına sorunsuz bir şekilde katılın

Verimlilik uygulamaları tek bir yerde: Google Workspace'ün tüm Google Workspace evreniyle entegrasyonu, takım üyelerinin tek bir platformda video görüşmelerinden sohbetlere geçmelerine, işbirliği yapmalarına ve e-postaları yanıtlamalarına olanak tanır

Sınırlamalar

Google Çalışma Alanı , kullanıcıların Google Office dosyalarında işbirliği yapmasına olanak tanıyan mükemmel bir araçtır, ancak bir Google hesabı gerektirir. Örneğin, Microsoft Office dosyaları Google Çalışma Alanı üzerinden açılabilir, ancak Google Dokümanlar veya E-Tablolar dosyasına dönüştürülmesi gerekir

Fiyatlandırma

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 5,40 ABD doları

İş Standardı : Aylık kullanıcı başına 10,80 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için arayın

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (40.276 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (134.531 yorum)

6. Flock

flock aracılığıyla

Flock, yıllar boyunca çalışan iletişimi alanında devrim yaratan, piyasadaki birçok çevrimiçi işbirliği aracından biridir. Modern işyeri araçları geleneksel iletişim yöntemlerinin yerini alırken, Flock güçlü verimlilik araçlarını kullanarak kuruluş içindeki iç iletişimi iyileştirir.

Özellikle Flock, tek bir sistemde kanal mesajlaşma, video görüşme, dosya paylaşımı, entegre arama ve iş verimliliği araçları aracılığıyla iç iletişim stratejisini geliştirmeye yardımcı olur.

En iyi özellikler

Kanal mesajlaşma özelliği, 1:1 konuşmalar veya takım kanalları aracılığıyla etkili çapraz iletişim sağlar

Flock, yerleşik bir görüntülü arama ve sesli arama sistemine sahiptir veya Zoom gibi diğer görüntülü arama uygulamalarının entegrasyonuna izin verir

Entegre arama özelliği sayesinde, ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için binlerce mesajı veya dosyayı taramanıza gerek kalmaz

Sınırlamalar

Ücretsiz sürümde video görüşme özelliği yoktur ve dosya depolama kapasitesi yalnızca 5 GB ile sınırlıdır

Fiyatlandırma

Başlangıç : Küçük takımlar için ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4,50 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5 üzerinden 5 (227 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (310 yorum)

7. Pumble

cOING tarafından Pumble aracılığıyla

Pumble, iş iletişimini daha hızlı ve kolay hale getirmeye yardımcı olan bir takım iletişim aracıdır. Takım üyelerinin kanallar, konular, bire bir doğrudan mesajlaşma özellikleri, sesli mesajlar, dosya paylaşımı ve video toplantıları ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurmasını sağlar.

En iyi özellikler

Pumble'ın gizli ve genel kanalları, takım liderlerinin tek bir sohbet grubunu tıkamadan üyelerin ihtiyaçlarına ve görevlerine göre bağlantıda kalmalarını sağlayacak bir iletişim planı oluşturmasına olanak tanır

Pumble, sesli mesajları kaydetmenize olanak tanır, böylece herkes kanallara veya doğrudan mesajlar olarak sesli kayıtlar bırakabilir ve takım üyeleri bunları istedikleri zaman dinleyebilir

Arama geçmişi özelliği sayesinde, takım üyeleri uygulama içinde kolayca gezinebilir ve herhangi bir anahtar kelimeyi yazarak bilgi, bağlantı veya dosya arayabilir

Pumble ayrıca kullanıcılarına toplantılar için bir yol sunar; bu toplantıları sesli, video veya ekran paylaşımı yoluyla yapabilirsiniz

Sınırlamalar

Pumble ücretsiz bir iletişim platformu olsa da, misafir erişimi, video konferans, ekran paylaşımı, kullanıcı başına 10 GB depolama alanı, izinler, kullanıcı grupları ve özelleştirilebilir bölümler gibi bazı özellikler ücretli plana sınırlıdır

Fiyatlandırma

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 1,99 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (14 yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (127 yorum)

8. Discord

discord aracılığıyla

Birçok kişi Discord'u oyun endüstrisi için vazgeçilmez bir iletişim platformu olarak görse de, bu onun harika bir iş ve takım iletişim aracı olarak amacına hizmet edemeyeceği anlamına gelmez. Discord, hayran gruplarından oyun takımlarına, arkadaş gruplarından iş takımlarına veya okul organizasyonlarına kadar hayal edebileceğiniz her türlü gruba hizmet veren, tanınmış bir ses, video ve metin iletişim hizmetidir.

En iyi özellikler

Discord'un en bilinen özelliklerinden biri, davetle katılım özelliğidir. Adından da anlaşılacağı gibi, kullanıcılar, takım yöneticilerinden davet bağlantısı alanların erişebileceği gizli iletişim Discord sunucuları oluşturabilir ve böylece takım içinde iletişimi olabildiğince gizli tutabilir

Discord sunucusu, takımın farklı konuları ayrı kanallarda iletişime geçebileceği konu tabanlı kanallar oluşturmanıza olanak tanır ve konuşmalarda maksimum verimlilik sağlar.

Ses kanalları aracılığıyla, takım üyeleri diğer takım üyelerinin aramak zorunda kalmadan katılabileceği genel sesli aramalara girebilir

Sınırlamalar

Hareketli bir Discord sunucusu, özellikle onlarca ve yüzlerce konu oluşturulduğunda, kimsenin konuşma geçmişini gözden geçirmesini imkansız hale getirir (Bu Discord alternatiflerine göz atın )

Fiyatlandırma

Ücretsiz

Nitro : Aylık 9,85 dolar

Nitro Classic : Aylık 4,92 $

Sunucu Güçlendirme : Aylık 4,99 $

Nitro Basic: Aylık 2,95 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (240 yorum)

9. ProofHub

proofhub aracılığıyla

ProofHub, takım üyelerinin projeleri planlamasına, işbirliği yapmasına, organize etmesine ve teslim etmesine olanak tanıyan hepsi bir arada bir proje planlama yazılımıdır.

Piyasayı bombardımana tutan takım iletişim araçları ile ProofHub, takım tartışmaları yapmak, duyurular yapmak ve şirket haberlerini paylaşmak için kolay anlaşılır bir kullanıcı arayüzü ile proje planlama ve takım iletişim özelliklerini bir arada sunar.

En iyi özellikler

DropBox, Microsoft Outlook, Google Takvim ve Drive ile uygulama entegrasyonları

Etkili proje yönetimi ve organizasyon için Kanban panoları ve Gantt Grafikleri

ProofHub, çalışanlarla daha kolay iletişim için şirket çapında duyurular için merkezi bir bildirim merkezi sağlar

Sınırlamalar

Bütçeleme araçlarının eksikliği nedeniyle, bu yazılım, tek bir uygulama içinde bütçelerini etkili bir şekilde yönetmek isteyen yöneticiler için önerilmez

Fiyatlandırma

Ultimate Control : Sınırsız proje, sınırsız kullanıcı ve 100 GB depolama için aylık 99 $

Temel: 40 proje, sınırsız kullanıcı ve 15 GB depolama için aylık 50 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 5 üzerinden 4,5 (74 yorum)

Capterra: 4,5 üzerinden 5 (76 yorum)

10. Troop Messenger

troopMessenger aracılığıyla

Troop Messenger, anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, grup sohbeti, dosya paylaşımı ve uzaktan ekran paylaşımı sağlayan bir iletişim çözümüdür.

En iyi özellikler

Uçtan uca şifreleme sayesinde iş konuşmaları güvenli ve emniyetli

Tükenmişlik penceresi özelliği, daha gizli konuşmalar için gizli sohbet imkanı sunar

Sesli aramaların yanı sıra, normal telefon mesajlarınızda veya Facebook Messenger'da yaptığınız gibi sesli mesajlar da gönderebilirsiniz

Sınırlamalar

Troop Messenger'ın bu listedeki diğer araçlardan farkı, proje yönetiminden ziyade takım üyeleri arasındaki iletişime odaklanmasıdır

Fiyatlandırma

Premium : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Üstün: Kullanıcı başına aylık 9 $

Müşteri değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,6 üzerinden 5 (71 yorum)

Capterra: 4,8 üzerinden 5 (15 yorum)

İyi bir işyeri iletişim yazılımını ne yapar?

İletişim araçları ararken, hedefiniz büyüyen ihtiyaçlarınıza uygun, esneklik ve güvenlik sunan ve uygun maliyetli araçları bulmak olmalıdır.

"Teknolojik yeniliklerin maliyeti çok yüksektir. Yöneticiler, maliyet ve fayda arasında denge kurmalı ve şirketin faaliyetlerinin büyük bir bölümünü etkileyen önemli yatırımların ROI'sini dikkatlice değerlendirmelidir." —Shawn Plummer, CEO, The Annuity Expert

İç iletişim araçları ararken göz önünde bulundurmanız gereken birkaç anahtar özellik:

İşbirliği özellikleri

Uygulama entegrasyonları

Proje ve görev yönetimi

Sesli ve video konferans

Doğrudan ve grup mesajlaşma

Dosya paylaşımı

Takım posta listesi

Şifreleme ve güvenlik özellikleri

"Veri ihlalleri ve siber olaylar, son yıllarda en yaygın yasal davalardan biridir. Kuruluşlar, hassas verileri ve bilgileri tehlikeye atmamak için siber güvenliği her şeyin üzerinde tutan uygulamaları ve programları kullanmaya en yüksek önceliği vermelidir." —Amy De La Fuente, Halkla İlişkiler Direktörü, Bosco Legal Services

ClickUp ile Uzaktan Çalışan Takımlarınızın Verimliliğini ve Bağlantısını Koruyun

En iyi işyeri iletişim yazılımını seçerken aklınızda hangi özellikler, avantajlar veya bütçe varsa, kuruluşunuzun ve özellikle çalışanlarınızın ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirebilmeniz gerekir.

En iyi iç iletişim yazılımı, uzaktan çalışmayı desteklemeli ve üst yönetimden personel seviyesine kadar asenkron iletişimi, bilgi paylaşımını ve işbirliğini olabildiğince kolay ve sorunsuz hale getirmelidir.

ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik araçları, tüm kuruluşunuz için mükemmel bir proje yönetimi ve iletişim aracıdır. Takımlarınıza grup tartışmaları yapmak, proje iş akışını izlemek ve planlar ve projeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak için işbirliği ve iletişim için binlerce özellik ile donatılmıştır.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin — dağıtılmış takımlarınızı birbirine bağlayın, işlevler arası iletişiminizi geliştirin ve tüm işlerinizi bugün tek bir yerde toplayın!

Misafir Yazar:

Roman Shvydun serbest yazar. Pazarlama, iş, verimlilik, işyeri kültürü vb. konularda bilgilendirici makaleler yazmaktadır. 10 yılı aşkın içerik oluşturma deneyimi boyunca, makaleleri çok sayıda girişimcinin işlerini büyütmesine yardımcı olmuştur.