2025'in En İyi 10 Operasyon Yönetimi Yazılımı

İşgücü eksikliği, tedarik zinciri kesintileri, teknolojik değişiklikler, sürdürülebilirlik ve küreselleşme gibi zorluklar, iş operasyonlarını yönetmeyi her zamankinden daha zor bir iş haline getirmiştir.

Her boyuttaki şirket, rekabet gücünü korumak için hızlı bir şekilde uyum sağlamalı ve yanıt vermelidir. Başarılı bir işin hayati bir bileşeni, bu zorlukları desteklemek için doğru stratejilere, süreçlere ve araçlara sahip olmaktır.

İşletmeniz için en iyi operasyon yönetimi yazılımını seçmenize yardımcı olmak için, piyasadaki en iyi yazılımları aşağıda inceledik.

Operasyon yönetimi yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İş dünyasında, operasyon yönetimi yazılımı, süreçlerinizi ve operasyonel maliyetlerinizi kolaylaştırmak için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur.

Ancak sayısız seçenek varken, doğru olanı nasıl bulabilirsiniz? Ve makul bir operasyon yönetimi yazılımı maliyeti nedir?

Operasyon yöneticileri ve işletme sahiplerinin operasyon yönetimi yazılımı ararken dikkate almaları gereken bir kontrol listesi:

Hepsi bir arada platform: Operasyon yönetimi yazılımıyla, birçok hareketli parçayı aynı anda idare edersiniz. En önemli uygulamaları entegre etmenizi sağlayan hepsi bir arada bir çözüm arayarak, uygulamalar arasında geçiş yapma ve iş akışlarını tekrar etme zahmetinden ve zaman kaybından kurtulun

Kapsamlı görev yönetimi : Herkesi işin akışında tutmak için özelleştirilebilir iş akışları, bağımlılıklar ve gerçek zamanlı güncellemeler

Verimli kaynak tahsisi : Etkili kaynak planlaması yoluyla verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan araçları arayın

Veri görselleştirme ve raporlama : Net grafikler ve çizelgeler, veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar

İşbirliği ve iletişim : Merkezi kanallar ve belge paylaşımı, ekip çalışmasını teşvik eder ve verimliliği artırır

Ölçeklenebilirlik ve esneklik : İşiniz büyüdükçe değişen ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir yazılım seçin

Entegrasyon uyumluluğu : Operasyon yönetimi çözümlerinizin daha sorunsuz çalışması için mevcut uygulamalarınızla sorunsuz entegrasyon sağlayın

Çalışan yönetimi, bağlılığı ve eğitimi: Verimli ve motive bir iş gücü oluşturmak için çalışan yönetimi, bağlılığı ve eğitimine yardımcı olan araçları arayın

Bu anahtar özellikleri göz önünde bulundurarak, işinizi optimize etmek ve başarıya ulaştırmak için ideal operasyon yönetimi yazılımını bulacaksınız!

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Operasyon Yönetimi Yazılımı

Aşağıdaki listede, 2024'ün en iyi operasyon yönetimi yazılım araçlarına göz atıyoruz. Önerilerimizi yaparken özellikler, fiyatlandırma ve ölçeklenebilirlik gibi faktörleri dikkate alacağız.

Ayrıca, farklı seçenekleri kolayca karşılaştırıp karşılaştırabilmeniz için her bir yazılım aracı hakkında kısa bir genel bakış sunacağız.

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

ClickUp, her boyuttaki işletme için kapsamlı operasyon yönetimi yazılım çözümleri sunan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Ofis yönetimi yazılımı, iş akışı yönetimi ve otomasyonu, stratejik planlama şablonları ve takım yönetimi yetenekleri dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm araçlarla işinizi verimli bir şekilde organize edin, büyütün ve ölçeklendirin.

Görev izleme, çalışan bağlılığı ve yönetimi, envanter yönetimi, insan kaynakları yönetimi, SOP şablonları, belge yönetimi, ürün yönetimi ve çok daha fazlasıyla iş yönetiminizi kontrol altına alın.

15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ile ClickUp, işinizin her yönü için sağlam bir operasyonel yönetim sistemi sunar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

1.000'den fazla entegrasyona sahip güçlü hepsi bir arada çözüm

Envanterden insan kaynaklarına ve proje yönetimi KPI'larına kadar operasyon yönetiminin tüm yönlerini idare edebilen

Farklı iş fonksiyonları için özelleştirilebilir görev yönetimi araçları

ClickUp sınırlamaları

Mevcut tüm özellikler nedeniyle öğrenme eğrisi oldukça diktir

Sık hatırlatıcılar bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir

Mobil cihazlarda sınırlı işlevsellik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.334+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.739+ yorum)

2. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam, işletmelerin masa başı olmayan takımlar için çalışanlarla ilgili görevleri koordine etmelerine yardımcı olan hepsi bir arada çalışan yönetimi çözümüdür.

Operasyon yönetimi yazılımı, çalışan iletişimi, zaman saati, zamanlama, kontrol listesi ve formlar, çalışan görev yönetimi ve İK ve insan yönetimi gibi geniş bir özellik aralığı sunar.

Connecteam, uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bulut tabanlı bir yazılımdır! Genel operasyonel verimliliğini artırmak isteyen şirketler için mükemmel bir seçim olabilir .

Connecteam'in en iyi özellikleri

Kullanımı kolay, son derece sezgisel kullanıcı arayüzü

Mükemmel gerçek zamanlı mobil sohbet iletişimi

Vardiya sonu raporu gibi yararlı otomatik raporlar

Connecteam sınırlamaları

Tüm fonksiyon ve özellikler için gerekli yükseltmeler

Birçok yorumcu, fiyatlandırma planlarının daha şeffaf ve mantıklı olabileceğini düşünüyor

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletmeler : Ücretsiz

Temel : 29 $/ay

Gelişmiş : 49 $/ay

Uzman : 99 $/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (39+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (294+ yorum)

3. Netsuite

netsuite aracılığıyla

Finans odaklı bir operasyon yönetimi yazılım sistemi arıyorsanız, NetSuite kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı sizin için iyi bir seçim olabilir. Bulut tabanlı platform, işletmelerin finans, operasyon ve müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olur.

Muhasebe, CRM, envanter yönetimi, e-ticaret ve daha fazlasını içeren geniş bir özellik aralığı sunar. NetSuite, her boyuttaki işletme tarafından kullanılabilen ölçeklenebilir ve esnek bir yazılımdır.

NetSuite, finans, operasyon ve müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada ERP yazılımı içinde bulut tabanlı bir operasyon yönetim sistemi veya yazılımı arayan işletmeler için iyi bir seçim olabilir. Aynı sağlayıcıdan operasyon yönetimi araçları ve tedarik zinciri yönetimi arıyorsanız NetSuite iyi bir seçenek olabilir.

Netsuite'in en iyi özellikleri

Bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olacak gerçek zamanlı veriler ve işinizin görünürlüğü

Büyümeye uyum sağlamak için ölçeklendirilebilir

Finansal planlama, raporlama ve konsolidasyonu yönetebilir

Netsuite sınırlamaları

Bazı yorumcular, yavaş performansla ilgili sorunlar bildirmektedir

Yazılımın karmaşıklığı nedeniyle resmi eğitim oturumları gerektirir

Özelleştirme, ileri düzey eğitim veya beceriler gerektirebilir

Netsuite fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Netsuite puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (2.618+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.346+ yorum)

4. SafetyCulture

via SafetyCulture

SafetyCulture, eski adıyla iAuditor, denetim ve raporlama için bir operasyon yazılımıdır.

Geniş özellik aralığı arasında denetim yönetimi, tehlike tanımlama, olay yönetimi, eğitim yönetimi, iletişim araçları ve sağlam raporlama yetenekleri bulunur.

Bulut tabanlı bir çözüm olan SafetyCulture, her yerden erişilebilirlik sağlar ve işiniz büyüdükçe ölçeklenebilirlik için hazırdır. Artan güvenlik, iyileştirilmiş kalite kontrol, gelişmiş uyumluluk, daha iyi iletişim ve veriye dayalı karar verme süreçlerine odaklanır.

SafetyCulture'un en iyi özellikleri

Birden fazla cihazda çalışır

Anında denetim raporları oluşturur

Kullanımı kolay ve anlaşılır

SafetyCulture sınırlamaları

Çoğunlukla sağlık ve güvenlik operasyonlarıyla sınırlıdır

Yorumcular ara sıra hatalar ve teknik sorunlar bildirmektedir

Bazı yorumcular, yalnızca "Eğer/O zaman" yerine "Eğer/Ve" seçeneklerinin olmasını istiyor

SafetyCulture fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SafetyCulture derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (47+ yorum)

Capterra (iAuditor):4,6/5 (193+ yorum)

5. Scoro

via Scoro

İş yönetimi yazılımı Scoro, hepsi bir arada operasyon yönetimi yazılımı çözümüdür.

İşletme yönetimi yazılımı, operasyonlarınızı kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan tüm araçları bir araya getirir. İster birden fazla projeyi yönetmeniz gerekse satıştan finansa kadar her şeyi izlemeniz gerekse, Scoro size yardımcı olur.

Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Scoro, takımların verimli bir şekilde işbirliği yapmasını ve veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Scoro'nun hepsi bir arada çözümüyle projelerinizin kontrolünü elinizde tutun, verimliliği artırın ve daha iyi iş sonuçları elde edin.

Scoro'nun en iyi özellikleri

Scoro'nun yeni kullanıcılar için uzmanları, kurulum, optimizasyon ve eğitim konusunda size yardımcı olur

Kullanıcı arayüzü yeni, temiz ve kullanıcı dostudur

Bütçeleme ve gelecek planlaması için de harika

Scoro sınırlamaları

Kullanıcı sayısı fazla olan şirketler için pahalı olabilir

Öğrenme eğrisi nedeniyle eğitim gerektirir

Mobil uygulamada sınırlı özellikler

Scoro fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 26 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Pro : Kullanıcı başına aylık 63 $

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Scoro puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (386+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (223+ yorum)

6. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, eksiksiz bir iş yönetimi uygulamaları paketi sunarak operasyon yönetiminde uzmanlaşmış açık kaynaklı bir geliştirme modelidir.

Satış, CRM, envanter, üretim, muhasebe, insan kaynakları, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çeşitli fonksiyonel alanları kapsar.

Odoo'nun modüler ve özelleştirilebilir yaklaşımı, işletmelerin ihtiyaç duydukları belirli modülleri seçip entegre etmelerine olanak tanır, bu da onu her boyutta ve sektördeki şirketler için uygun, çok yönlü bir çözüm haline getirir.

Hepsi bir arada bir platform sunan Odoo, iş süreçlerini kolaylaştırır, verimliliği artırır ve veriye dayalı karar almayı mümkün kılarak işletmelerin büyümesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Çoklu dil ve çoklu para birimi desteği, çeşitli bölgelerde ve pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için uygun hale getirir

Modüler tasarım, kullanıcıların iş ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış uygulamaları seçip entegre etmelerine olanak tanır

Startup'lar, KOBİ'ler ve kurumsal şirketler dahil olmak üzere geniş bir iş aralığına hitap eder

Odoo sınırlamaları

Modüler tasarım, özelleştirmeyi zorlaştırabilir

Kullanıcılar, tekrarlayan görevlerin zaman alıcı olabileceğini bildiriyor

Zor öğrenme süreci

Odoo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Özel: Kullanıcı başına aylık 37 ABD doları

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (98+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (703+ yorum)

7. Pipefy

pipefy aracılığıyla

Pipefy, işletmelerin operasyonlarındaki süreçleri kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olabilecek, kod gerektirmeyen bir iş akışı otomasyon yazılımıdır. Her boyuttaki işletme tarafından kullanılabilen bulut tabanlı bir yazılımdır.

Pipefy, tedarik, BT müşteri hizmetleri, İK ve satış dahil olmak üzere çok çeşitli operasyon yönetimi görevlerini otomatikleştirmek için kullanılabilir.

Sürükle ve bırak arayüzü, önceden oluşturulmuş şablonları, entegrasyonları ve güvenlik özellikleri, Pipefy'i operasyonlarını yönetmek isteyen küçük işletmeler için iyi bir seçim haline getirir.

Pipefy'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı takım işbirliği özellikleri

Zaman alan kayıt süreci

Özellikle envanter izleme için çok kullanıcı dostu

Pipefy sınırlamaları

Merkezi bir küresel iş akışı olmaması, onaylar için biraz daha fazla iş anlamına gelir

Yorumcular, tüm alanların aranabilir olmadığını söylüyor

Bazı kullanıcılar araçların yapılandırılmasının çok zor olduğunu düşünüyor

Pipefy fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş : Kullanıcı başına aylık 25 $

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sınırsız: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pipefy puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (212+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (304+ yorum)

8. Zoho Oluşturucu

zoho Creator aracılığıyla

Özel yazılımlar oluşturmanıza yardımcı olacak düşük kodlu bir uygulama geliştirme platformu arıyorsanız, Zoho Creator harika bir seçenek olabilir!

Zoho Creator, özel operasyon yönetimi yazılım araçları oluşturmak için kullanılabilir.

İşletmelerin operasyonlarını ve iş akışlarını dijitalleştirmesine ve yönetmesine yardımcı olmak için geniş bir özellik aralığı sunar ve mevcut yazılım ve verilerle entegre olur.

Form oluşturuculardan iş akışı otomasyonlarına, raporlamaya ve işbirliğine kadar, Zoho'nun operasyon yönetimi araçları, çoğu işletmenin verimliliği artırmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve daha iyi kararlar almak için ihtiyaç duyduğu özellikleri sunar.

Zoho Creator'ın en iyi özellikleri

Öğretici kitaplığı ile bir saatten kısa sürede özel uygulamalar oluşturmayı öğrenin

Sağlam otomasyonlar ve kolay iş akışları

Diğer Zoho araçlarıyla mükemmel entegrasyon

Zoho Creator sınırlamaları

Birçok yorumcu, yavaş müşteri hizmetlerinden şikayetçi

Başlangıç için sınırlı yardım kaynakları

Yönetim öğrenmek zaman alır

Zoho Creator fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Kurumsal : Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Zoho Creator puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (155+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (149+ yorum)

Zoho alternatiflerini inceleyin!

9. Hubspot Operasyonları Hub

hubspot Operations Hub aracılığıyla

HubSpot kullanıcısıysanız, operasyon yönetimi yazılımı için HubSpot Operations Hub'ı inceleyebilirsiniz. Bu, HubSpot'un CRM platformuna bağlı, takımların uygulamaları bağlamak, müşteri verilerini senkronize etmek ve temizlemek ve süreçleri otomatikleştirmek için kullanabileceği bir araçlar paketidir.

Operasyon yazılımı, her boyuttaki işletmenin veri yönetimini iyileştirmesine, iş akışlarını otomatikleştirmesine ve operasyonlarını ölçeklendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. HubSpot'un müşteri ilişkileri yönetimi yazılımının bir parçasıdır, bu nedenle CRM ile birlikte kullanmanız gerekir.

Veri yönetimini iyileştirmenin, iş akışlarınızı otomatikleştirmenin ve operasyonlarınızı ölçeklendirmenin bir yolunu arıyorsanız, HubSpot Operations Hub iyi bir seçenek olabilir.

Hubspot Operations Hub'ın en iyi özellikleri

sohbet, telefon veya e-posta yoluyla 7/24 müşteri desteği

1.400'den fazla üçüncü taraf uygulama ile entegre

Webhook'lar, programlanabilir otomasyon ve botlar

Hubspot Operations Hub sınırlamaları

Hubspot'un müşteri ilişkileri yönetim platformunu da kullanmalısınız

Ücretsiz bir plan sunar, ancak tam özellikli platform pahalıdır

Kurulum için önemli miktarda zaman yatırımı gerekir

Hubspot Operations Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 45 $/ay

Profesyonel : 720 $/ay

Kurumsal: 2.000 $/ay

Hubspot Operations Hub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (365+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (263+ yorum)

10. ProofHub

proofHub aracılığıyla

Kullanıcı dostu bir arayüz ve sezgisel işbirliği araçlarıyla ProofHub proje yönetimi ve işbirliği yazılımı, kullanıcı dostu bir operasyon yönetimi yazılım platformu sunar.

Gantt grafikleri ve Kanban panoları, proje planlama ve yürütmede yardımcı olurken, özel iş akışları ve otomasyon, tekrarlayan görevleri basitleştirir. Ayrıca, dosya paylaşım ve prova araçları, işbirliğini teşvik eder.

ProofHub'ın merkezi platformu, gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak şeffaf iletişimi ve sorunsuz operasyonları destekler.

Güçlü raporlama ve analiz özellikleri sayesinde işletmeler performans ölçümleri hakkında değerli bilgiler edinir ve ProofHub, etkili operasyon yönetimi ve proje başarısı için iyi bir çözüm haline gelir.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanımı kolay

Mükemmel görev yönetimi organizasyonu

Her boyuttaki takım için hepsi bir arada çözüm

ProofHub sınırlamaları

Kullanıcılar, daha kapsamlı platformlarla karşılaştırıldığında gelişmiş not alma özellikleri, proje yönetimi ve takım işbirliği eksiklikleri olduğunu belirtiyor

Entegrasyonlar kullanmadığınız sürece sınırlı faturalama özellikleri

Yorumcular, mobil uygulamanın performansının sınırlı olduğunu söylüyor

ProofHub fiyatlandırması

Temel : 45 $/ay

Ultimate Control: Kullanıcı başına aylık 150 $

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (82+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (82+ yorum)

Takımınız için operasyon yönetim sistemleri seçerken, kapsamlı görev yönetimi, verimli kaynak yönetimi, veri görselleştirme ve raporlama ile güçlü işbirliği araçlarına sahip, ölçeklenebilir bir hepsi bir arada platform arayın.

Hala görevleri delege etmeyi öğrenen bir startup ya da birden fazla takımı yöneten büyük bir kurumsal işletme olun, doğru operasyon yönetimi yazılımı verimliliği ve büyümeyi artırmanıza yardımcı olabilir.

Ölçeklenebilir, hepsi bir arada operasyon yönetimi yazılım sistemleri arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin! Tam özellikli proje yönetimi yazılımı ve görev yönetimi araçları, verimli kaynak tahsisi, veri görselleştirme ve raporlama ile güçlü işbirliği araçları, ClickUp'ı mükemmel bir seçim haline getirir.

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