Verimliliği Artırmak için 2025'in En İyi 15 Görev Otomasyon Yazılımı

Verimli bir operasyona uygulanan otomasyon, verimliliği artıracaktır.

Verimli bir operasyona uygulanan otomasyon, verimliliği artıracaktır.

Takip, veri girişi ve durum güncellemeleri gibi tekrarlayan görevleri yerine getirmek, takımınızın gününün büyük bir bölümünü alabilir ve yüksek değerli işler için çok az zaman bırakabilir.

Bu nedenle birçok işletme, operasyonları basitleştirmek ve insan kaynakları, pazarlama ve finans gibi departmanlarda verimliliği artırmak için görev otomasyon yazılımlarına yöneliyor.

Bu blog yazısında, iş akışı darboğazlarından takım iletişimi sorunlarına kadar her şeyi ele alarak iş yapma şeklinizi dönüştürebilecek en iyi 15 görev otomasyon yazılımı seçeneğini inceleyeceğiz.

⏰ 60 saniyelik özet İşte (iş) hayatınızı kolaylaştıracak görev otomasyon yazılımları için en iyi 15 önerimiz: ClickUp (AI görev otomasyonu ve iş akışı entegrasyonu için en iyisi)

Zapier (Uygulama bağlantıları ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

Microsoft Power Automate (Microsoft araçlarındaki görevleri otomatikleştirmek için en iyisi)

Asana (Takım odaklı proje yönetimi için en iyisi)

Trello (Kanban ile görsel görev izleme için en iyisi)

Airtable (Esnek proje ve veri organizasyonu için en iyisi)

Integromat (şimdi Make) (Karmaşık otomasyonlar tasarlamak için en iyisi)

Automation Anywhere (Kurumsal düzeyde RPA için en iyisi)

UiPath (Ölçeklenebilir yapay zeka destekli otomasyon için en iyisi)

IFTTT (If This Then That) (Basit cihaz ve uygulama otomasyonları için en iyisi)

Wrike (Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

TimeHero (Görev ve zaman optimizasyonu için en iyisi)

Kissflow (Görsel iş akışı otomasyonu için en iyisi)

Motion (AI odaklı verimlilik planlaması için en iyisi)

Monday. com (Özelleştirilebilir takım iş akışları için en iyisi)

Görev Otomasyon Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru görev otomasyon yazılımını bulmak büyük bir karar gibi gelebilir. Piyasada çok fazla seçenek olduğundan, neyin gerçekten önemli olduğunu bilmek yardımcı olur. Takımınız ve hedefleriniz için uygun bir araç seçebilmeniz için dikkate almanız gereken anahtar özellikleri tartışalım. 👇

Robotik süreç otomasyonu (RPA): Veri girişi veya form doldurma gibi tekrarlayan, kurallara dayalı görevleri otomatikleştirmek için RPA'yı destekleyen platformları seçin

Makine öğrenimi ve yapay zeka: Sonuçları tahmin etmek ve akıllı kararlar almak için yapay zeka (AI) entegrasyonuna sahip platformları tercih edin

Entegrasyon yetenekleri: Uçtan uca iş akışı otomasyonu için mevcut sistemlerinizle (ör. e-posta, CRM, proje yönetimi) sorunsuz entegrasyon sağlayın

Kodsuz/düşük kodlu yaklaşım: Teknik uzmanlık gerektirmeden otomasyonlar oluşturabileceğiniz, kodsuz veya düşük kodlu bir yaklaşıma sahip yazılımları tercih edin

Toplu işleme: Görevleri toplu olarak işleyip kolaylaştırabilen araçları seçerek büyük hacimli verileri işlerken zaman kazanın

Hata yönetimi: Otomasyon süreçlerindeki hataları manuel müdahale olmadan algılayan ve çözen yerleşik mekanizmalar arayın

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, işlerinizi kolaylaştırmanıza ve takımınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olacak en iyi 15 görev otomasyon aracını keşfedelim. Bu çözümler, günlük görevlerinizi daha kolay ve daha verimli hale getirmek için özel olarak tasarlanmıştır. ⚙️

Yazılım En iyisi Öne çıkan özellik Ücretsiz katman ClickUp AI görev ve proje yönetimini tek bir yerden tamamlayın Özel iş akışları, görev yönetimi, zaman takibi ve entegrasyonlar Mevcut Zapier Uygulamalar arasındaki iş akışlarını otomatikleştirin 2.000'den fazla uygulamayı bağlar, çok adımlı iş akışlarını destekler, kodlama gerektirmez Mevcut Microsoft Power Automate Microsoft ekosistemi için iş akışlarını otomatikleştirme Microsoft uygulamalarıyla derin entegrasyon, AI tabanlı otomasyon, gelişmiş ş Akışı tasarımı Mevcut Asana Proje ve görev yönetimi Görev yönetimi, zaman çizelgeleri, raporlama, özelleştirilebilir şablonlar ve entegrasyonlar Mevcut Trello Görsel proje yönetimi Kanban panoları, Power-Ups (entegrasyonlar), görev otomasyonu Mevcut Airtable Esnek proje ve veri yönetimi Özelleştirilebilir veritabanları, şablonlar ve işbirliği araçları; yüzlerce uygulama ile entegre olur Mevcut Integromat (Make) Görsel otomasyon tasarımı Gelişmiş, kod gerektirmeyen otomasyonlar, ayrıntılı senaryo oluşturucu, 1.000'den fazla uygulamaya bağlanın Mevcut Automation Anywhere Kurumsal düzeyde otomasyon Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), AI entegrasyonu, karmaşık iş akışı otomasyonu Mevcut değil UiPath Robotik süreç otomasyonu AI destekli RPA, ölçeklenebilir botlar, iş operasyonlarında uçtan uca otomasyon Mevcut IFTTT Basit görev otomasyonu Cihazları, uygulamaları ve hizmetleri 600'den fazla hizmetle bağlayan uygulamalar Mevcut Wrike Takımlar için proje yönetimi Görev izleme, gerçek zamanlı işbirliği, dosya paylaşımı ve Gantt grafikleri Mevcut TimeHero Zaman ve görev yönetimi Akıllı zamanlama, otomatik görev önceliklendirme, zaman takibi ve akıllı planlama Mevcut Kissflow Ş Akışı otomasyonu ve iş süreci yönetimi Görsel iş akışı oluşturucu, süreç yönetimi, birden fazla araçla entegrasyonlar Mevcut Hareket Kişisel verimlilik ve zamanlama AI destekli görev önceliklendirme, akıllı takvim entegrasyonu, otomatik planlama Mevcut Monday. com Takım proje ve görev yönetimi Özelleştirilebilir gösterge panelleri, zaman takibi, raporlama, otomasyonlar ve birden fazla uygulama ile entegrasyonlar Mevcut

1. ClickUp (AI görev otomasyonu ve iş akışı entegrasyonu için en iyisi)

Görevleri yönetmek, özellikle tekrarlayan işler birikmeye başladığında hızla baş ağrısına dönüşebilir. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, yoğun işlerinizi sizin yerinize halleden AI destekli görev otomasyonu ile işleri kolaylaştırır.

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları ile Başlayın ClickUp Otomasyonları ile zahmetsizce özel iş akışları oluşturun

ClickUp Otomasyonları, özel kurallar belirlemenize olanak tanıyarak tekrarlayan görevleri basitleştirir. Görev atamaları, durum güncellemeleri ve takipler gibi eylemleri otomatikleştirerek, manuel çaba harcamadan iş akışlarınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Örneğin, bir proje belirli bir aşamaya ulaştığında ClickUp Görevlerini belirli takım üyelerine otomatik olarak atamak için bir otomasyon ayarlayabilirsiniz. Bir görevin durumu "İlerleme" olarak değişirse, atanan kişiye otomatik olarak bir hatırlatıcı e-posta tetikleyebilirsiniz.

En güzel yanı, bir kez kurulduktan sonra her şey otomatik olarak çalışır ve ClickUp rutin işleri hallederken takımınız büyük resme odaklanabilir.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak tetikleyiciler, koşullar ve eylemlerle görev güncellemelerini, onayları ve takipleri otomatikleştirin

'ın desteklediği ClickUp'ın NLP Otomasyon Oluşturucu, entegre bir AI asistanı olan ClickUp Brain, otomasyonu basit ve hızlı hale getirir. İhtiyacınızı basit bir İngilizce ile söyleyin, AI sizin için iş akışını otomatik olarak ayarlayacaktır.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini izleyerek teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

Projelerini nasıl yönetecekleri konusunda zorlanan tüm kuruluşlar için ClickUp, görev işbirliğinde yardımcı olacaktır. Bu yazılımla, kullanıcılar yapılacaklar listesindeki öğeleri takip edebilir ve bu görevleri belirlenen süre içinde tamamlayabilir. Ayrıca, proje yönetimi ekibinin projelerin genel ilerlemesini takip etmesine yardımcı olarak teslim tarihlerinin korunmasını sağlar.

ClickUp Sohbet

ClickUp Sohbet ile takımınızın bağlantısını ve konuşmalarını düzenli tutun

Otomasyonları kurduktan sonra, ClickUp Sohbet ile bir adım daha ileri giderek takımınızın her zaman bilgili olmasını sağlayabilirsiniz. ClickUp'taki Otomasyonlar görevleri ve hatırlatıcıları yöneterek ağır işleri hallederken, Sohbet iletişimin gerçek zamanlı olarak akışını sağlar.

E-postalar veya birden fazla mesajlaşma uygulaması arasında gidip gelmek yerine, Sohbet ile doğrudan ClickUp'ta gerçek zamanlı konuşmalar yapabilirsiniz. Önemli bilgileri kaybetmeden takım üyelerine mesaj gönderebilir, sorular sorabilir veya görevlerle ilgili güncellemeleri paylaşabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: hakkında Profesyonellerin %41'i takım iletişimi için anlık mesajlaşmayı tercih ediyor. Hızlı ve verimli iletişim sağlasa da, mesajlar genellikle birden fazla kanal, konu veya doğrudan mesajlara yayılır ve bu da daha sonra bilgileri bulmayı zorlaştırır. ClickUp Sohbet gibi entegre bir çözümle, sohbet konularınız belirli projelere ve görevlere haritalanır, böylece konuşmalarınız bağlam içinde kalır ve kolayca erişilebilir olur. Sohbet'te konuşmalar, görevler ve projeler sadece birbirine bağlanmakla kalmaz, aynı zamanda birbirine yaklaşır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görevleri oluşturun ve yönetin: Özel durumlar, öncelikler ve son teslim tarihleriyle görevleri düzenleyin, böylece işlerinizi takip edin ve son teslim tarihlerine uyun

Merkezi gösterge panelleri: ClickUp Dashboards'un kullanıcı dostu arayüzü ile proje ve takım ilerlemesi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler edinin ClickUp Dashboards'un kullanıcı dostu arayüzü ile proje ve takım ilerlemesi hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler edinin

Sorunsuz entegrasyonlar: Zapier, HubSpot, GitHub ve Twilio gibi uygulamalara bağlanın veya zahmetsiz veri senkronizasyonu için özel webhook'lar oluşturun

Yineleyen görevler artık çok kolay: 'u kurun Tekrar edilmesi gereken projeler için ClickUp Yineleyen Görevler'i kullanarak, manuel girdi yapmaya gerek kalmadan son teslim tarihlerine her zaman uyun

Özel iş akışları: Görev bağımlılıklarından özel Görev bağımlılıklarından özel ClickUp Görünümlerine kadar, takımınızın ihtiyaçlarına göre iş akışlarını özelleştirin ve her projenin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın

Görsel olarak işbirliği yapın: Beyin fırtınası yapmak, iş akışlarını haritalamak veya projeleri görsel olarak etkileşimli bir ortamda planlamak için Beyin fırtınası yapmak, iş akışlarını haritalamak veya projeleri görsel olarak etkileşimli bir ortamda planlamak için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın

ClickUp sınırlamaları

Platformun kapsamlı özellikleri yeni kullanıcılar için biraz karmaşık olabilir

Mobil uygulamada, Mac veya Windows PC'deki tarayıcı veya masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler yoktur

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Şahsen, ClickUp'ın pano görünümünü ve "Ben Modu"nu çok seviyorum, çünkü tüm görevlerimi her zaman takip etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca sütunları kolayca özelleştirerek sadece istediğim sütunları görüntüleyebiliyorum, bu da çok hoşuma giden bir özellik. Otomasyon özelliğini de çok beğeniyorum (ClickUpBot). Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur. Ayrıca, ClickUp mükemmel destek sağlar. Birkaç gün önce bazı sorunlarla karşılaştım, ancak forumunda kolayca çözüm bulabildim.

Şahsen, ClickUp'ın pano görünümünü ve "Ben Modu"nu çok seviyorum, çünkü tüm görevlerimi her zaman takip etmeme yardımcı oluyor. Ayrıca sütunları kolayca özelleştirerek sadece istediğim sütunları görüntüleyebiliyorum, bu da çok hoşuma giden bir özellik.

Otomasyon özelliğini de çok beğeniyorum (ClickUpBot). Örneğin, önceki bir sprintten bazı görevleri unutursam, bunları otomatik olarak mevcut sprintime ekler. Ayrıca görev durum güncellemelerini otomatikleştirmeye de yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp mükemmel destek sağlar. Birkaç gün önce bazı sorunlarla karşılaştım, ancak forumunda kolayca çözüm bulabildim.

🤝 Hatırlatıcı: Otomasyon tek seferlik bir süreç değildir. İş akışlarınızı düzenli olarak test edin ve iyileştirin, böylece takımın değişen ihtiyaçlarını karşıladığından emin olun.

2. Zapier (Uygulama bağlantıları ve iş akışı otomasyonu için en iyisi)

zapier aracılığıyla

Zapier, her boyuttaki işletme iç 'in iş akışı otomasyonunu basitleştiren, kod gerektirmeyen bir platformdur. 7.000'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak, kullanıcıların geliştiricilere veya BT desteğine ihtiyaç duymadan araçlar arasında süreçleri otomatikleştirmelerini sağlar.

Zapier ile yapay zeka kullanarak görevleri otomatikleştirebilir, üçüncü taraf uygulamaları entegre edebilir ve kurumsal düzeyde güvenlikten yararlanabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zapier aracılığıyla iki veya daha fazla uygulamayı birbirine bağlayan görev otomasyon dizisine Zap denir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Canva, Grammarly ve Dropbox gibi popüler uygulamalara bağlanarak işlemlerinizi merkezileştirin

Sürükle ve bırak araçlarını kullanarak birkaç dakika içinde iş akışları oluşturun ve özelleştirin

Gider raporları veya erişim izinleri için otomatik onay süreçleri kurarak manuel müdahaleyi ve gecikmeleri azaltın

Bağlı uygulamalar arasında senkronizasyonu korurken iş akışı verilerinizi zahmetsizce depolayın, düzenleyin ve organize edin

Zapier sınırlamaları

Zaps'ı ayarlamak, özellikle yeni başlayanlar için zaman ve çaba gerektirir

Uluslararası müşteri posta kodları veya müşterileri etiketleme gibi alanları çekerken sorunlar ortaya çıkabilir

Zapier fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Profesyonel: 29,99 $/ay kullanıcı başına

Takım: 103,50 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zapier hakkında ne diyor?

Zapier'de en sevdiğim şey kullanım kolaylığı. Özellikle, kodlama becerisi olmasa bile "Zaps" (otomatik iş akışları) kurulumunun sezgisel ve basit olması. Adım adım kılavuz, karmaşık otomasyonlar için bile sorunsuz bir kurulum sağlar. Zapier'i özelleştirebilmeyi de seviyorum. Zaps'ı filtreler, koşullar ve çok adımlı eylemlerle özelleştirebilme özelliği, ihtiyaçlarıma mükemmel şekilde uyan nüanslı iş akışları oluşturmamı sağlıyor.

Zapier'de en sevdiğim şey kullanım kolaylığı. Özellikle, kodlama becerisi olmasa bile "Zaps" (otomatik iş akışları) ayarlamak sezgisel ve basittir. Adım adım kılavuz, karmaşık otomasyonlar için bile sorunsuz bir kurulum sağlar. Zapier'i özelleştirebilmeyi de seviyorum. Zaps'ı filtreler, koşullar ve çok adımlı eylemlerle özelleştirebilme özelliğini seviyorum, bu da ihtiyaçlarıma mükemmel şekilde uyan nüanslı iş akışları oluşturmamı sağlıyor.

microsoft Power Automate aracılığıyla

Kodlama bilgisi olmadan tekrarlayan süreçleri otomatikleştirmenin daha kolay bir yolu olmasını dilediyseniz, Microsoft Power Automate tam size göre olabilir.

İş akışlarını otomatikleştirmenize, uygulamaları bağlamanıza ve takımınızın işleyişini optimize etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, az kod gerektiren bir platformdur. AI, RPA ve dijital süreç otomasyonu (DPA) özelliklerini bir araya getiren Power Automate, en sıkıcı süreçleri bile daha verimli hale getirir.

Microsoft Power Automate'in en iyi özellikleri

DPA ile bulut uygulamalarını ve hizmetlerini otomatikleştirerek, hem şirket içinde hem de bulutta operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayın

AI destekli Copilot'u kullanarak basit doğal dil girdileriyle iş akışları oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin

1.000'den fazla önceden oluşturulmuş API bağlayıcıdan seçim yapın veya neredeyse tüm sistemleri veya uygulamaları bağlamak için özel bağlayıcılar oluşturun

Microsoft Power Automate sınırlamaları

Lisans gereksinimlerini anlamak ve akış sahipliğini yönetmek karmaşık olabilir

Power Automate'in iş kuyrukları, yüksek verimli senaryolar için tasarlanmamıştır ve bu da yüksek talep gören ortamlarda kullanımını sınırlamaktadır

Microsoft Power Automate fiyatlandırması

Power Automate Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Power Automate Process: Bot başına aylık 150

Power Automate Barındırılan Süreç: Bot başına aylık 215 $

Microsoft Power Automate derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

4. Asana (Takım odaklı proje yönetimi için en iyisi)

asana aracılığıyla

Asana, görevleri stratejik hedeflerle bağlantılandırarak takım işbirliğini ve ilerleme izlemeyi kolaylaştıran bir iş yönetimi platformudur. Tetikleyicilere dayalı karmaşık görevler için kurallar dahil olmak üzere otomasyon özellikleri sunar ve Bardeen.ai gibi kodsuz platformlarla entegre olur.

Platformun önceden oluşturulmuş şablonları, çeşitli süreçler için iş akışlarını optimize ederek otomasyonu hızlı ve verimli hale getirirken, yapay zeka destekli araçları her boyuttaki işletme için netliği ve hesap verebilirliği artırır.

Asana'nın en iyi özellikleri

Tekrarlayan görevleri yönetmek ve kuruluş genelinde güvenilir süreçleri ölçeklendirmek için kodlama yapmadan özel iş akışları oluşturun

Görevleri mikro yönetim yapmadan yolunda tutmak için gecikmiş veya yaklaşan son tarihler için otomatik bildirimler ayarlayın

Asana AI'yı kullanarak görevleri otomatik olarak atayın, talepleri öncelik sırasına koyun ve ilerleme raporları oluşturun, böylece takımınız daha öncelikli işlere odaklanabilir

Satış ekibinin performansı ve proje durumu hakkındaki gerçek zamanlı verileri izleyerek darboğazları belirleyin ve güncellemeleri paydaşlarla paylaşın

Asana sınırlamaları

Kurallar, bir projeye çoklu olarak atanmadıkları sürece alt görevleri doğrudan hedefleyemez, bu da birden fazla alt düzeye sahip görevlerin otomasyonunu karmaşıklaştırır

Bir görevde en fazla 60 özel alan olabilir, bu da kapsamlı alan özelleştirmesi gerektiren projelerde veri izlemeyi sınırlayabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

Başlangıç: 13,49 $/ay kullanıcı başına

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (13.200+ yorum)

🔍 Biliyor muydunuz: Asana, Facebook'un kurucularından Dustin Moskovitz tarafından kurulmuştur. Bu teknoloji deviyle olan bağlantısı, Asana'nın verimli, kullanıcı dostu tasarım ve yaygın işbirliği yeteneklerine yaklaşımını etkilemiştir.

5. Trello (Kanban ile görsel görev izleme için en iyisi)

trello aracılığıyla

Trello, görevleri düzenlemek ve izlemek için panolar, listeler ve kartlar kullanan görsel olarak sezgisel bir proje yönetimi aracıdır. İster günlük iş akışlarını yönetiyor ister daha büyük projeleri yürütmek için ölçeklendirme yapıyor olun, Trello ihtiyaçlarınıza zahmetsizce uyum sağlar.

Butler özelliği sayesinde yerleşik otomasyon sunan Trello, tekrarlayan görevleri rasyonelleştirerek takımların gerçekten önemli olan işlere odaklanmasını sağlar. Ayrıca, değişiklik yapıldığında farklı panolardaki bağlantılı kartları otomatik olarak güncelleyerek tüm takımların uyumlu çalışmasını sağlar.

Trello'nun en iyi özellikleri

Zaman açısından hassas görevler için güncellemeler, hatırlatıcılar veya ilerleme işaretçileri planlayın

Tekrarlayan eylemler için Butler'ın akıllı otomasyon önerilerini etkinleştirin

Bildirimleri ve görevleri otomatikleştirmek için Trello'yu Slack, Jira ve e-posta ile entegre edin

Görevleri taşıma veya öncelik değişiklikleri hakkında takım üyelerini bilgilendirme gibi tetikleyicileri ve eylemleri tanımlayın

Trello sınırlamaları

Trello'nun otomasyonu bu ayrıntılı düzeyde tetikleyicileri veya eylemleri yerel olarak desteklemeyebileceğinden, tek tek kontrol listesi öğelerine dayalı eylemleri otomatikleştirmek zor olabilir

Basit görevler için uygun olsa da, Trello'nun yerleşik otomasyonu daha karmaşık iş akışlarında zorlanabilir

Trello fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Kurumsal: 17,50 $/ay kullanıcı başına (yıllık faturalandırılır)

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Trello hakkında ne diyor?

Trello, beni ve iş arkadaşlarımı her gün yapacağımız birçok görevle organize tutmak için en iyi araç olmuştur. Herhangi bir işletmenin kendi hedeflerine göre uyarlayabilmesi için çok özelleştirilebilir. Favori özelliklerim görev atamaları, otomasyon ve sınırsız sütun oluşturma.

Trello, beni ve iş arkadaşlarımı her gün yaptığımız birçok görevde organize tutmak için en iyi araç olmuştur. Herhangi bir işletmenin kendi hedeflerine göre uyarlayabilmesi için çok özelleştirilebilir. En sevdiğim özellikler görev atamaları, otomasyon ve sınırsız sütun oluşturma.

🧠 İlginç Bilgi: Trello, 1940'larda Toyota fabrikalarında iş akışlarını optimize etmek için ortaya çıkan Kanban felsefesinden esinlenerek geliştirilmiştir.

6. Airtable (Esnek proje ve veri organizasyonu için en iyisi)

airtable aracılığıyla

Airtable, elektronik tabloların basitliğini ilişkisel veritabanlarının gücüyle birleştirerek iş akışlarınızı düzenlemek ve otomatikleştirmek için ideal bir platform sunar. Kod gerektirmeyen otomasyon özelliği, zaman kazanmak ve hataları azaltmak için tetikleyiciler ve eylemler oluşturmanıza olanak tanır.

Koşullu mantık, dinamik iş akışlarını desteklerken, geçmiş ve sürüm izleme, otomasyonları gerektiği gibi izlemeye ve ayarlamaya yardımcı olur.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Tek bir otomasyonda 25 adede kadar sıralı eylemle karmaşık iş akışları oluşturun ve tüm tabanınızda gelişmiş görev koordinasyonu sağlayın

Kayıt güncellemeleri, belirli alan koşulları veya form gönderimleri gibi tetikleyicileri kullanarak manuel müdahale olmadan iş akışlarını başlatın

Özel işlevsellik için özel komut dosyaları ekleyerek otomasyon yeteneklerinizi genişletin

Anlık otomasyon tetikleyicileri için tıklanabilir düğmeleri tabanınıza entegre edin; geçici güncellemeler veya görev atamaları için mükemmeldir

Airtable sınırlamaları

Airtable çeşitli harici hizmetlerle entegre olsa da, üçüncü taraf uygulamaları içeren otomasyonların kurulumu bazen karmaşık olabilir

Abonelik planınıza bağlı olarak, her ay izin verilen otomasyon çalıştırma sayısında bir sınır vardır

Airtable fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 45 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100+ yorum)

7. Integromat (şimdi Make) (Karmaşık otomasyonlar tasarlamak için en iyisi)

Make, bireylerin, takımların ve kurumsal kullanıcıların kodlama yapmadan görevleri, iş akışlarını, uygulamaları ve sistemleri tasarlamasına, oluşturmasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tek bir tıklama ile iş akışlarını etkinleştirebilirsiniz.

Odak noktanız pazarlama kampanyaları, BT otomasyonu veya entegrasyonlardan yararlanmaksa, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayarak hız ve esneklik sunan entegrasyonlar oluşturun.

En iyi özellikleri

Hataları gidermek ve süreçleri iyileştirmek için geçmiş ş Akışı çalıştırmalarının ayrıntılı günlüklerine erişin

Sürükle ve bırak iş akışı oluşturucu ile iş akışlarını görsel olarak oluşturun, kodlama uzmanlığına gerek kalmaz

Hatalar oluştuğunda bile kritik süreçlerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlamak için yedek iş akışları oluşturun

Dallanma mantığı ve çok adımlı senaryolarla iş akışları oluşturun, birden çok olası sonuca sahip karmaşık süreçleri mümkün kılın

Sınırlamalar

İnsan hatalarını ele alma yetenekleri diğer bazı araçlar kadar güçlü değildir

Çok sayıda adım içeren iş akışlarını yürütmek veya büyük hacimli verileri işlemek, performansın düşmesine veya zaman aşımına neden olabilir

Fiyatlandırma

Temel: 10,59 $/ay kullanıcı başına

Pro: Kullanıcı başına aylık 18,82 ABD doları

Takımlar: 34 $. Kullanıcı başına aylık 12

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puan ve yorumlarınızı paylaşın

G2: 4,7/5 (220+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (385+ yorum)

Make hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Make. com, otomasyonlar ve kod gerektirmeyen çözümler oluşturmak için harika bir platformdur. Şirketimizde, daha sonra yerel programlama dillerinde uyguladığımız çözümlerin prototiplerini oluşturmak için sıklıkla kullanıyoruz. Sunduğu özelliklerin sayısı şaşırtıcıdır; çoğu rakibinden önemli ölçüde fazladır. Derinlemesine özelleştirme ve esneklik sağladığı için geliştiriciler için rüya gibi bir araçtır.

Make. com, otomasyonlar ve kod gerektirmeyen çözümler oluşturmak için harika bir platformdur. Şirketimizde, daha sonra yerel programlama dillerinde uyguladığımız çözümlerin prototiplerini oluşturmak için sıklıkla kullanıyoruz. Sunduğu özelliklerin sayısı şaşırtıcıdır; çoğu rakibinden önemli ölçüde fazladır. Derinlemesine özelleştirme ve esneklik sağladığı için geliştiriciler için rüya gibi bir araçtır.

🧠 İlginç Bilgi: Bilinen ilk otomasyon cihazı olan su saati, insan müdahalesi olmadan zamanı ölçmek için MÖ 300 civarında Yunanlılar tarafından icat edildi.

8. Automation Anywhere (Kurumsal düzeyde RPA için en iyisi)

automation Anywhere aracılığıyla

Automation Anywhere, kurumsal iş akışlarını optimize etmek için otomasyon, yapay zeka ve entegrasyonları bir araya getiren yapay zeka destekli bir platformdur.

Kullanıcıların görevleri otomatikleştirmesine ve anahtar bilgileri daha hızlı elde etmesine olanak tanıyarak karmaşık süreçleri basitleştirir, verimliliği artırır ve yeniliği teşvik eder. Bulut tabanlı mimari, her boyuttaki işletme için ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

Automation Anywhere'in en iyi özellikleri

Yüksek değerli görevler için yerleşik koordinasyon araçlarını kullanarak departmanlar arasında birbirine bağlı süreçleri otomatikleştirin

Yaygın belge türleri için önceden eğitilmiş AI modelleriyle hızlı bir şekilde başlayın ve bunları benzersiz iş ihtiyaçlarına uyarlayın

Verimliliği artırmak için yerleşik otomasyon araçlarını kullanarak iş akışları içindeki verileri doğrulayın

Kullanıcı koruma önlemleri, veri maskeleme ve güvenli denetim izleri sayesinde kurumsal düzeyde yönetişimle uyumluluğu koruyun

Automation Anywhere sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin kullanımı için özel eğitim gerekebilir

Yapılandırılmamış verilerin işlenmesi genellikle yerel özelliklerin ötesinde ek araçlar veya yapılandırma gerektirir

Automation Anywhere fiyatlandırması

Topluluk Sürümü: Ücretsiz

Bulut Başlangıç Paketi: Bot oluşturucu başına aylık 750 $

Ek Katılımcı Bot: Bot başına aylık 125 $

Ek Unattended Bot: Bot başına aylık 500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Automation Anywhere derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (5.400+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (190+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Otomasyonlarınızın performansını takip edin. Zaman içinde verimliliği veya doğruluğu artırmak için gerektiğinde ayarlamalar yapın.

9. UiPath (Ölçeklenebilir AI destekli otomasyon için en iyisi)

uiPath aracılığıyla

UiPath, RPA, AI ve bulut teknolojisini sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş operasyonlarını dönüştürür.

Ayrıca, dinamik form oluşturma ve otomatik görev atama gibi UiPath'in gelişmiş özellikleri, takımların süreçleri kolaylaştırmasına, işbirliğini geliştirmesine ve büyüme ve yeniliği teşvik eden stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır.

UiPath'in en iyi özellikleri

Sunucusuz veya Windows tabanlı seçeneklerle UiPath Otomasyon Bulutu'nda doğrudan robotlar oluşturun, görevleri hemen çalıştırmaya hazır olun

Yönetimi kolay entegrasyonlarla, şirket içi, bulut veya Kubernetes ortamlarında UiPath Automation Suite kullanarak otomasyonlar dağıtın

Özel gereksinimleri karşılamak için Windows uygulamalarını içeren otomasyonları çalıştırmak üzere VM yapılandırmalarını özelleştirin

Gelişmiş esneklik için yerleşik yük devretme ve aktif/aktif yapılandırmalarla ş akışı sürekliliğini sağlayın

UiPath sınırlamaları

İframeler içindeki UI öğeleri için seçiciler doğrulanmaz, bu nedenle otomasyon projelerinde iframelerden kaçınılması önerilir

Belge boyutları, sayfa sayısı ve alan sayısı için belirli sınırlar vardır

UiPath fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 420 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (6.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

Bu çözüm, uygulaması ve kullanımı kolaydır, kategorizasyon sistemini, bazı karar alma prosedürlerini ve yeni adayların işe alınmasıyla ilgili diğer süreçleri otomatikleştirmenizi sağlar. UiPath Automation Hub ile, işin her alanından çalışanlar otomasyon fikirleri sunabilir ve otomasyon potansiyelinin sadece teknik takımlarla sınırlı kalmamasını sağlayabilir.

Bu çözüm, uygulaması ve kullanımı kolaydır, kategorizasyon sistemini, bazı karar alma prosedürlerini ve yeni adayların işe alınmasıyla ilgili diğer süreçleri otomatikleştirmenizi sağlar. UiPath Automation Hub ile, işin her alanından çalışanlar otomasyon fikirleri sunabilir ve otomasyon potansiyelinin sadece teknik takımlarla sınırlı kalmamasını sağlayabilir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Ofis Otomasyon Yazılımları

10. IFTTT (If This Then That) (Basit cihaz ve uygulama otomasyonları için en iyisi)

macStories aracılığıyla

IFTTT (If This Then That), çeşitli uygulamaları, cihazları ve hizmetleri birbirine bağlayarak görev yönetimini basitleştirir. Kullanıcıların, basit bir "eğer bu, o zaman şu" mantığıyla tekrarlayan görevleri otomatikleştiren Applets olarak bilinen özel iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Bu araç, Google Takvim, Slack ve Spotify dahil 900'den fazla uygulamayı birbirine bağlayarak iş akışlarını yönetmek veya akıllı ev cihazlarını otomatikleştirmek için idealdir. AI destekli özellikleri, içerik oluşturma, toplantı özetleri ve gelişmiş özel otomasyonlar sağlar.

IFTTT'nin en iyi özellikleri

Zaman, konum veya belirli etkinlikler tarafından tetiklenen önceden oluşturulmuş veya özel iş akışlarını kullanarak uygulamaları ve hizmetleri birbirine bağlayın

Işıklar, termostatlar ve kameralar gibi cihazları senkronize ederek ellerinizi kullanmadan kontrol edin; örneğin, evden çıkarken ışıkları otomatik olarak kapatın

Ofise girdiğinizde telefonunuzu sessize almak gibi konumunuza göre otomasyonları tetikleyin

NASA'nın günün görüntüsüyle Android duvar kağıdınızı otomatik olarak yenileyin veya RSS beslemesi güncellemelerini diğer platformlarla senkronize edin

IFTTT sınırlamaları

Hizmetlere özgü oran sınırlarının aşılması, Applet'lerin geçici olarak başarısız olmasına neden olabilir

Ücretsiz plan, yalnızca tek bir tetikleyici ve eylem içeren uygulamaları destekler

IFTTT fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,49 $

Pro+: 14,99 $/ay kullanıcı başına

IFTTT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar IFTTT hakkında ne diyor?

Genel olarak IFTTT, çok çeşitli görevleri otomatikleştirmek için mükemmel bir araçtır. Basit kurulumu, geniş uygulama yelpazesi ve özel uygulamalar oluşturma yeteneği, dijital hayatınızı kolaylaştırmak için mükemmel bir seçimdir. Tek dezavantajı, bazen güvenilmez olabilmesi ve entegre olabileceği hizmetlerin sınırlı olmasıdır. Ancak, bu sorunları göze alıyorsanız, IFTTT otomasyon için harika bir araçtır.

Genel olarak, IFTTT çok çeşitli görevleri otomatikleştirmek için mükemmel bir araçtır. Basit kurulumu, geniş uygulama yelpazesi ve özel uygulamalar oluşturma yeteneği, dijital hayatınızı kolaylaştırmak için mükemmel bir seçimdir. Tek dezavantajı, bazen güvenilmez olabilmesi ve entegre olabileceği hizmetlerin sınırlı olmasıdır. Ancak, bu sorunları göze almaya hazırsanız, IFTTT otomasyon için harika bir araçtır.

📖 Ayrıca okuyun: BT Süreçlerini Kolaylaştırmak için 10 BT Otomasyon Yazılımı

11. Wrike (Gerçek zamanlı işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

wrike aracılığıyla

Wrike, takımların düzenli kalmasına, sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasına ve ilerlemeyi verimli bir şekilde izlemesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir proje yönetimi platformudur. Otomatik görev oluşturma, koşullu mantık formları ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi özellikleri, tekrarlayan manuel görevleri ortadan kaldırır.

Ayrıca Wrike, ilerlemeyi ve anahtar metrikleri izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleri ile veri akışlarını optimize etmek ve uyarıları otomatikleştirmek için 400'den fazla uygulama ile entegrasyonlar sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Her 15 dakikada bir güncellenen etkileşimli grafikler ve infografikler aracılığıyla kapsamlı analitiklere erişin

Proje ayrıntılarına kolay erişim ve paylaşım için etiketler ve klasörler kullanarak verileri kategorize edin ve sıralayın

Verimliliği artırmak için hatırlatıcıları, görev atamalarını ve onay iş akışlarını otomatikleştirin

Otomatik çapraz etiketleme, durum güncellemeleri ve özel alan değişiklikleri ile projeleri yolunda tutun.

Wrike sınırlamaları

Wrike'ın otomasyon motoru şu anda kural başına yalnızca tek bir tetikleyiciyi desteklemektedir ve birden fazla tetikleyiciyi birleştirmek için OR/AND mantığına sahip değildir

Proje tabanlı olanlar gibi belirli özel öğe türleri faturalandırılabilir olarak belirlenemez, bu da bunların belirli iş akışlarında kullanımını sınırlar

Wrike fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Pinnacle: Özel fiyatlandırma

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.700+ yorum)

12. TimeHero (Görev ve zaman optimizasyonu için en iyisi)

timeHero aracılığıyla

TimeHero, günlük görevlerinizi, projelerinizi ve yinelenen işlerinizi kullanılabilirliğe göre otomatik olarak planlayan ve ayarlayan akıllı bir görev yönetimi aracıdır. Dinamik olarak programlar oluşturur ve önceliklerin değişmesi durumunda bile görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlar.

Otomasyon özellikleri arasında otonom yinelenen görevler, akıllı iş akışı şablonları ve Zapier aracılığıyla 1.000'den fazla uygulama ile entegrasyonlar bulunur. Bu sayede, sürekli manuel ayarlamalar yapmaya gerek kalmadan görevleri sorunsuz bir şekilde yakalayabilir ve verimli bir proje yönetimi gerçekleştirebilirsiniz.

TimeHero'nun en iyi özellikleri

Yinelenen görevleri otomatik olarak yeniden planlayın veya son teslim tarihinden sonra sona ermeleri için ayarlayın ve dağınıklığı önleyin

Planlama doğruluğunu artırmak için düzenli görevleri hesaba kattıktan sonra kullanılabilir zaman hakkında içgörüler elde edin

Gecikmiş görevleri ve aşırı yüklenmiş takım üyelerini otomatik olarak belirleyerek projeleri zahmetsizce izleyin ve iş yükünü hızlıca ayarlayın

Takımların uygunluk durumuna göre görevleri otomatik olarak planlayın, manuel güncelleme ihtiyacını ortadan kaldırın

TimeHero sınırlamaları

Platformun hatalı arayüzü, genel kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor

Bazı kullanıcılar, TimeHero'nun takvimlerindeki randevuları güncellememesi konusunda sorunlar yaşamıştır

TimeHero fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 27 $

TimeHero puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

🧠 İlginç Bilgi: 1495 yılında Leonardo da Vinci, otomatik bir mekanik şövalye planları çizdi. Bu şövalye oturabilir, kollarını sallayabilir ve hatta kafasını hareket ettirebilirdi.

13. Kissflow (Görsel iş akışı otomasyonu ve iş süreci yönetimi için en iyisi)

kissflow aracılığıyla

Kissflow, kapsamlı kodlama becerileri gerektirmeden süreç otomasyonunu basitleştirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir iş akışı otomasyon aracıdır. Görsel bir düzenleyiciyi sürükle ve bırak form oluşturucu ile birleştirerek iş akışları oluşturmanıza ve otomatikleştirmenize olanak tanır.

Kissflow'un benzersiz iş akışı düzenleme yetenekleri, onu iş akışı otomasyon yazılımı listemizde öne çıkaran bir özellik haline getiriyor ve takımların birden fazla silo iş akışını birbirine bağlayarak organizasyon genelinde verimlilik ve işbirliğini artırmasını sağlıyor.

Kissflow'un en iyi özellikleri

Sezgisel görsel düzenleyiciyi kullanarak iş akışları oluşturun ve tasarım sürecini hem iş hem de teknik kullanıcılar için kolayca anlaşılır hale getirin

Sürükle ve bırak form oluşturucu ile formları kolayca oluşturun ve değiştirin, kod yazmaya gerek kalmadan iş ihtiyaçlarınıza uyarlayın

Alanları haritalayın ve bağlı iş akışları arasında verileri otomatik olarak senkronize edin, manuel veri girişi hatalarını azaltın

Kissflow sınırlamaları

Projeler içinde yerleşik mesajlaşma özelliği yoktur, bu da doğrudan iletişimi sınırlar

Üçüncü taraf entegrasyonlara dayanır, bu da mevcut araçlarla uyumluluk sorunlarına neden olabilir

Kissflow fiyatlandırması

Temel: 50 kullanıcı için aylık 1.500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kissflow puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (50+ yorum)

Kissflow hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Kissflow'un benim için en öne çıkan özelliği, iş süreçlerine göre farklı iş akışlarını yönetme ve otomatikleştirme yeteneğidir. Bu nedenle, çeşitli iş akışlarının tasarımı, kodlama becerisi gerektirmeden sürükle ve bırak özelliği kullanılarak kolayca yapılabilir. Görünüşe göre, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla entegrasyonu, takımımız için verilerle çalışmayı daha rahat ve etkili hale getiriyor. Bu entegrasyon ve esneklik, verimlilikte belirgin bir artışla karşılık bulmuştur.

Kissflow'un benim için en öne çıkan özelliği, iş süreçlerine göre farklı iş akışlarını yönetme ve otomatikleştirme yeteneğidir. Bu nedenle, çeşitli iş akışlarının tasarımı, kodlama becerisi gerektirmeden sürükle ve bırak özelliği kullanılarak kolayca yapılabilir. Görünüşe göre, Google Çalışma Alanı ve Slack gibi araçlarla entegrasyonu, takımımız için verilerle çalışmayı daha rahat ve etkili hale getiriyor. Bu entegrasyon ve esneklik, verimlilikte belirgin bir artışla karşılık buldu.

14. Motion (AI destekli kişisel verimlilik ve planlama için en iyisi)

via Motion

Motion, görevleri otomatik olarak planlayarak, önceliklendirerek ve ayarlayarak verimliliği artırmak için yapay zeka kullanır. Görevlerin tamamlanmasına haftalar kalsa bile, yaklaşan son tarihler hakkında sizi proaktif olarak uyararak bir adım önde olmanızı sağlar.

Ayrıca, Motion'ın otomasyon özellikleri arasında öncelikleri ve son teslim tarihlerini dikkate alarak takviminizi optimize eden AI destekli görev otomatik planlama ve öncelikler değiştiğinde görevleri sorunsuz bir şekilde yeniden ayarlayabilmenizi sağlayan otomatik görev yeniden tahsis etme bulunmaktadır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Google, Outlook ve iCloud dahil olmak üzere kişisel ve iş takvimlerinizi senkronize ederek sorunsuz planlama yapın

Planlanan saatleri gözden geçirip son teslim tarihlerini ayarlayarak iş yükünü izleyin ve aşırı taahhütleri önleyin

Müsaitlikleri senkronize ederek ve en uygun zamanları bularak toplantıları verimli bir şekilde planlayın

Hareket sınırlamaları

Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın masaüstü sürümüne göre daha yavaş ve daha az duyarlı olduğunu fark etti

Kullanıcı arayüzü bazı yerel uygulamalar kadar gelişmiş olmayabilir

Hareket fiyatlandırması

Bireysel: Kullanıcı başına aylık 34 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2: 4,0/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50 yorum)

15. Monday. com (Özelleştirilebilir takım iş akışları için en iyisi)

Monday. com, verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için otomasyondan yararlanan çok yönlü bir görev yönetim platformudur. Kod gerektirmeyen otomasyon özellikleri, kullanıcıların görevleri, son teslim tarihlerini ve takım ödevlerini yönetmek için kolayca tetikleyiciler ve eylemler oluşturmasına olanak tanır.

Anahtar özellikler arasında durum tabanlı tetikleyiciler, özelleştirilebilir iş akışı şablonları ve panolar arası otomasyonlar bulunur; bunların tümü manuel çabayı azaltmak ve görev yönetimini basitleştirmek için tasarlanmıştır.

Monday. com en iyi özellikler

Durum değişiklikleri, zamana dayalı etkinlikler veya özel koşullar gibi tetikleyicilere göre görevleri otomatik olarak oluşturun

Son teslim tarihleri ve görev durumları için otomatik hatırlatıcılar ayarlayarak son teslim tarihlerinin her zaman karşılanmasını sağlayın

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan belirli tetikleyiciler ve eylemler tanımlayarak özel iş akışları oluşturun

Monday. com sınırlamaları

Otomasyon sınırları hesap başına geçerlidir, bu nedenle takım boyutu ve kullanım arttıkça plan yükseltmeleri gerekebilir

Platform, önceden tanımlanmış şablonlar sunar ancak kapsamlı özelleştirme seçenekleri bulunmadığından belirli iş süreçlerine uyarlanması zor olabilir

Monday. com fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monday. com derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (12.600+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.300+ yorum)

Gerçek kullanıcılar monday.com hakkında ne diyor?

Çok sezgisel ve görsel olarak çekici bir arayüze sahiptir, bu da anlaşılmasını kolaylaştırır ve herkesin Monday'i hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bu aracı kullanmaktan keyif alıyorum çünkü iş arkadaşlarımla gerçek zamanlı işbirliği yapmamı ve tamamlanması gereken görevleri otomatikleştirmemi sağlıyor.

Çok sezgisel ve görsel olarak çekici bir arayüze sahiptir, bu da anlaşılmasını kolaylaştırır ve herkesin Monday'i hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Bu aracı kullanmaktan keyif alıyorum çünkü iş arkadaşlarımla gerçek zamanlı işbirliği yapmamı ve tamamlanması gereken görevleri otomatikleştirmemi sağlıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Monday. com her zaman monday.com olarak adlandırılmamıştı. Başlangıçta "dapulse" adıyla piyasaya sürüldü, ancak daha sonra iş haftasının başlangıcını kolaylaştırmak ve takımların pazartesi gününden itibaren verimli bir hafta geçirmelerine yardımcı olmak olan aracın misyonunu daha iyi yansıtmak için adı değiştirildi.

Yineleyen Kazançlar, Tek Tek Görevler

Görev otomasyon yazılımı, iş akışlarını kolaylaştırarak ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırarak verimliliği önemli ölçüde artırabilir. Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, takımınızın ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine uygun doğru çözümü bulmak önemlidir.

En iyi seçeneklerden bazılarını değerlendirdikten sonra, ClickUp birçok iş için en iyi seçim olduğunu kanıtladı. Görev yönetimi, yapay zeka destekli otomasyon ve güçlü işbirliği özelliklerini bir araya getiren hepsi bir arada bir platformdur.

ClickUp, görev atamalarından durum güncellemelerine kadar her şeyi otomatikleştirmenize, üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmanıza ve iş akışlarını ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve gününüzü anlamlı işler için boşaltın!