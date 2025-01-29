2025'in Kaynak Planlaması için En İyi 10 ERP Yazılım Aracı

Hızlı ve sürekli gelişen iş dünyasında, kurumsal kaynak planlama yazılımı (ERP) kullanımı artık bir lüks değil, bir gerekliliktir.

ERP sistemleri, çeşitli süreçleri tek ve düzenli bir operasyon haline getirdikleri için modern kuruluşlar için çok önemlidir. Bu süreçler arasında proje yönetimi, tedarik zinciri organizasyonu ve finans yer alır. Ancak, özel gereksinimlerinize uygun ERP sistemini nasıl seçeceksiniz? Çok sayıda seçenek mevcut olduğundan, bu zor bir görev olabilir.

Bu makalede, günümüzde mevcut olan en iyi 10 ERP yazılım sistemi ve aracını ele alacak, en iyi özelliklerini ve potansiyel sınırlamalarını vurgulayacağız. Sonuçta, bir ERP veri yönetimi aracı seçmek, kuruluşunuz üzerinde büyük bir etkiye sahip bir seçimdir.

ERP Yazılımı nedir?

Kurumsal Planlama (ERP) yazılımı, kuruluşların muhasebe, tedarik, proje yönetimi, risk yönetimi ve uyumluluk gibi günlük iş faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları bir yazılım türüdür.

Sundukları hizmet türlerine göre birçok farklı ERP yazılım paketi mevcuttur. İşte birkaç örnek:

Şirket içi ERP sistemleri: bunlar şirket içinde barındırılır ve yönetilir, böylece kuruluşlar verileri ve süreçleri üzerinde tam kontrol sahibi olur.

Bulut tabanlı ERP sistemleri: Bu tür sistemler bulutta barındırılır ve genellikle şirket içi sistemlere göre daha uygun maliyetlidir.

Mobil ERP sistemleri: Bunlar, tabletler ve akıllı telefonlar gibi mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, neredeyse her konumdan bilgi ve verilere daha kolay erişim sağlar.

Özel ERP sistemleri: Bu tür sistemler, belirli bir kuruluşun ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmıştır.

Temel ERP Yazılım Özellikleri

Doğru şekilde uygulandığında, bir ERP sistemi operasyonları kolaylaştırır, verimliliği artırır ve size rekabet avantajı sağlar. Bu nedenle, doğru ERP yazılımını seçmek, işinizin operasyonları ve büyümesi için çok önemlidir. İdeal kurumsal kaynak planlama yazılımı uygulamasını bulmanıza yardımcı olacak bazı önemli hususlar şunlardır:

İş ihtiyaçları: Özel gereksinimlerinizi belirleyin. ERP sistemi verimliliğinizi artırmalı ve proje yönetimi, finansal yönetim, tedarik zinciri yönetimi veya CRM ( Özel gereksinimlerinizi belirleyin. ERP sistemi verimliliğinizi artırmalı ve proje yönetimi, finansal yönetim, tedarik zinciri yönetimi veya CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ) gibi ihtiyaçları karşılamalıdır

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu ERP yazılımı seçin. Aşırı karmaşık ERP sistemleri, iş süreçlerinize daha fazla sorun ekleyerek verimliliği olumsuz etkileyebilir ve hatalara neden olabilir

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: İş fonksiyonlarınız geliştikçe ERP sisteminiz de gelişmelidir. Büyüyen ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz esnek ERP yazılımını tercih edin

Entegrasyon yetenekleri: İnsan kaynakları, tedarik zinciri, envanter yönetimi veya finansal yönetim araçlarınız gibi mevcut sistemlerinizle kolayca entegre olan ERP yazılımıyla veri silolarını önleyin ve kesintisiz bilgi akışını sağlayın

Müşteri desteği: Hızlı ve bilgili desteğe erişim, özellikle uygulama aşamasında veya sorunlar ortaya çıktığında değerli kaynaklardan tasarruf sağlayabilir

Bütçe: yazılım sistemi, uygulama ve bakımın tüm maliyetlerini dikkate alın. Temel iş süreçlerinizi karşılamak için bütçeniz dahilinde en iyi değeri sunan bir çözüm arayın

Büyüme planlarınızı bu faktörlerle uyumlu hale getirerek, işinizi uzun vadede destekleyecek mevcut bir ERP çözümü seçin.

Piyasada çok sayıda ERP çözümü bulunmaktadır, ancak hangi ERP sistemlerinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu ve hangi özelliklere dikkat etmeniz gerektiğini belirlemek kafa karıştırıcı olabilir. Size en uygun çözümü bulmak için en iyi 10 ERP yazılımı seçeneğimize göz atın.

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ClickUp, her boyuttaki kuruluşa hizmet vermek üzere tasarlanmış hepsi bir arada proje yönetimi ve verimlilik aracıdır. Çok yönlülüğü, takımların kaynaklarını, görevlerini, hedeflerini yönetmelerine ve zamanı etkili bir şekilde takip etmelerine olanak tanır.

Kapsamlı ücretsiz planı, kodlama veya eklentiye gerek olmadan özelleştirebileceğiniz çeşitli özellikler sunarak, yeni başlayanlar ve küçük takımlar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Kullanıcı dostu arayüzleri ve mükemmel müşteri hizmetleri ile ClickUp, özel alanları ve özelleştirilebilir görünümleri sayesinde diğer ERP çözümleri arasında öne çıkmaktadır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Birçok özelliğe sahip kapsamlı ücretsiz plan: Ücretsiz sürümünde bile değer sunan, her boyuttaki iş sürecine uygun, erişilebilir ve sağlam bir araçtır

Diğer araçlardan veri içe aktarma: Mevcut araçlarınızdan ve ERP çözümlerinden verileri kolayca ve veri kaybı olmadan taşıyın

Mükemmel müşteri hizmetleri: ClickUp, sorunsuz uygulama ve sorun giderme sağlayan duyarlı ve etkili müşteri hizmetleriyle öne çıkıyor

Özelleştirilebilir CRM : ClickUp'ın müşteri ilişkileri yönetimi özelliği, satış ve başarı takımlarına bütçeleri, iletişim bilgilerini ve çok daha fazlasını izlemek için ERP sistemleri sunar.

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, web uygulaması kadar tam özellikli değildir... henüz

Zoho Mail ile entegrasyon yoktur, bu da operasyonları için Zoho Mail'e büyük ölçüde bağımlı olan işletmeler için bir dezavantaj olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan

Sınırsız plan : üye başına aylık 7 ABD doları

İş Planı: Üye başına aylık 12 ABD doları

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma mevcuttur

?Kurumsal iş yüklerinizi ve süreçlerinizi yönetmek için eksiksiz bir yazılım paketine ihtiyacınız varsa, başarıya ulaşmanız için size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız! Hazır olduğunuzda Satış ekibiyle iletişime geçin.

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics aracılığıyla

Microsoft Dynamics, kurumsal kaynak planlama yazılımı satıcılarını ve müşteri ilişkileri yönetimi uygulamalarını içeren bir yazılım sistemi serisidir. Bu ERP sistemleri, her boyuttaki işletmenin satış ve müşteri hizmetlerinden finansal yönetim ve tedarik zinciri yönetimine kadar tüm operasyonlarını yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Microsoft Dynamics ile süreçlerinizi haritalayabilir ve ERP yazılımını sektörünüze göre uyarlayarak iş performansınızı ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir akışlarla iş süreçlerinizi sektörünüzün özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın

Microsoft Dynamics, verilerinizi korumak için güvenilir güvenlik önlemleri sunar

Süreçleri otomatikleştirmek ve karar verme için içgörüler elde etmek üzere yapay zekanın gücünden yararlanın

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Yazılım nispeten pahalıdır, bu da onu küçük işletmeler için potansiyel bir engel haline getirir

Diğer ERP sistemlerine kıyasla sınırlayıcı olabilecek veri depolama kısıtlamaları vardır

Yazılımın kurulumu oldukça karmaşık olabilir ve teknik uzmanlık gerektirebilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Business Central Essentials, kullanıcı başına aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Business Central Premium, kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft Dynamics 365 müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Microsoft Dynamics alternatiflerini inceleyin!

3. Orion

Orion aracılığıyla

Orion, işletmelerin operasyonlarını kolaylaştırmasına ve kaynakları daha iyi tahsis etmesine yardımcı olan sağlam bir bulut ve ERP yazılım sistemidir. Birden fazla takımın aynı anda çalışmasına olanak tanıyarak işbirliğini ve verimliliği artırır.

Kullanımı kolay ve çoğu ağla uyumlu olan Orion, işletmelerin personelini izlemesini ve görevlerini ve projelerini takip etmesini kolaylaştırır.

Orion'un en iyi özellikleri

Kuruluşunuzdaki kurumsal takımlar arasında sorunsuz işbirliği ve yönetim sağlar

Temel iş süreçleri için farklı ağ sistemlerinde sorunsuz çalışma sağlar

ERP yazılım sistemi, takımınızın performansını etkili bir şekilde izlemenize yardımcı olur

Orion sınırlamaları

Bazen bildirimler kaybolabilir ve bu da güncellemeleri veya görevleri kaçırmanıza neden olabilir

Bu listede yer alan en uygun fiyatlı tedarik zinciri yönetimi ve ERP sistemi değil

Orion fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Orion ile iletişime geçin

Orion müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (14 yorum)

Capterra: 4/5 (2 yorum)

4. NetSuite ERP

NetSuite aracılığıyla

NetSuite ERP, her boyuttaki işletme için tasarlanmış, hizmet olarak sunulan kapsamlı bir bulut tabanlı ERP sistemidir. İşletmenizin finansal performansına gerçek zamanlı görünürlük sağlar. NetSuite son derece özelleştirilebilir, bu da size özel bir sistemle operasyonlarınızı kolayca düzene sokmanızı sağlar.

NetSuite ERP'nin en iyi özellikleri

Mükemmel finansal raporlama analitiği, finansal durumunuzu yakından takip etmenizi sağlar

Daha verimli operasyonlar için insan kaynakları araçları gibi diğer yazılımlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

ERP sistemini özel iş ihtiyaçlarınıza ve iş akışlarınıza uyarlayın

NetSuite ERP sınırlamaları

NetSuite'in kullanımını öğrenmek uzun zaman alabilir ve ürün belgeleri sınırlıdır

NetSuite ERP fiyatlandırması

Fiyatlandırma için NetSuite ile iletişime geçin.

NetSuite ERP müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.000'den fazla yorum)

5. ERPNext

ERPNext aracılığıyla

ERPNext, ücretsiz, açık kaynaklı bir ERP sistemi ve muhasebe yazılımıdır. Basit ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Yine de, bu ERP çözümü bir işin tüm yönlerini yönetmek için yeterince güçlüdür.

Düşük genel gider maliyetleri, ERPNext'i küçük ve orta ölçekli işletmeler için özellikle etkili kılar. ERPNext'in kapsamlı özellikleriyle satış, satın alma, üretim, muhasebe ve insan kaynakları sistemlerinizi tek bir çatı altında merkezileştirin.

ERPNext'in en iyi özellikleri

Açık kaynak yaklaşımı, genel giderleri düşük tutarken sağlam özellikler sunar

İnsan kaynakları süreçlerini kolaylaştırır ve manuel evrak işlerini azaltır

Sezgisel bir arayüz ve kullanımı kolay işlevler sunar

ERPNext sınırlamaları

Kurulum ve özelleştirme, diğer ERP sistemlerine kıyasla zor olabilir

Kullanıcıların aracı daha etkili bir şekilde anlamasına ve kullanmasına yardımcı olmak için belgeler daha kapsamlı olabilir

ERPNext fiyatlandırması

Açık kaynak: ücretsiz

Bulut (yönetilen barındırma) : Aylık 10 $/site

Enterprise (50 kullanıcıya kadar): Aylık 1.250 $/site

ERPNext müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (41 yorum)

Capterra: 4,6/5 (134 yorum)

6. Oracle

Oracle aracılığıyla

Oracle'ın kurumsal kaynak planlama sistemi, karmaşık iş operasyonlarını yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Kullanıcılar, büyük miktarda veriyi işleme yeteneğini çok seviyor. Bu da, bu bulut ERP yazılımını yüksek veri gereksinimleri olan büyük işletmeler için uygun hale getiriyor.

Oracle'ın araç seti, finansal yönetim, proje yönetimi, tedarik, risk, kurumsal varlık yönetimi ve diğer temel iş zekası fonksiyonları için çözümler içerir. Üçüncü taraf araçlarla uyumluluk sayesinde Oracle, işlevselliğini genişleterek bütünsel bir iş yönetimi yazılımı çözümü sunar.

Oracle'ın en iyi özellikleri

Kuruluşunuz ve genel iş fonksiyonlarınızla birlikte ölçeklenmek üzere tasarlanmıştır

Tek bir sunucuda birden fazla veritabanını yönetin

Yıldırım hızında performans, daha kısa sorgu süreleri anlamına gelir

Tedarik zinciri ve envanter yönetimi için ideal olan çok çeşitli genel muhasebe ve analizler sunar

Oracle sınırlamaları

Oracle'ın lisans maliyetleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek olabilir

Oracle fiyatlandırması

Oracle Maliyet Tahmin Aracını kullanın

Oracle müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (424 yorum)

7. Odoo

odoo aracılığıyla

Odoo, işinizi güçlendirmek için bir ERP yazılım paketi tamamlamak üzere bir dizi iş uygulaması ve kurumsal kaynak planlama sistemi sunar. Ücretsiz topluluk sürümüyle Odoo, geleneksel ERP sistemlerini ve yazılım pazarını yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için erişilebilir hale getirir.

Faturalandırma, muhasebe, üretim, satın alma, depo sipariş yönetimi ve proje yönetimi gibi çeşitli uygulamalar sunar. Bu ERP yazılımı, görevleri otomatikleştirme yeteneğine sahiptir ve verimliliği ve üretkenliği önemli ölçüde artırır.

Odoo'nun en iyi özellikleri

Topluluk sürümü ücretsizdir; bu, yeni kurulan ve küçük işletmeler için büyük bir avantajdır

Rutin görevleri kolaylaştırarak zaman kazanın ve verimliliği artırın

Satış ve CRM'den tedarik zinciri ve envanter yönetimine kadar işinizin tüm yönlerini yönetin

Odoo sınırlamaları

Yapılandırma zor olabilir

Bazı kullanıcılara göre teknik destek bazen yavaş olabilir

Odoo fiyatlandırması

Bir uygulama : Ücretsiz

Standart : Aylık 24,90 $/kullanıcı

Özel: Aylık 37,40 $/kullanıcı

Odoo müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (600+ yorum)

Bu Odoo alternatiflerine göz atın!

8. Workday

workday aracılığıyla

Workday, finans ve insan kaynakları için önde gelen kurumsal kaynak planlama sistemlerinden biridir. ERP sistemleri, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uyum sağlamak için tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Workday, finans, insan kaynakları ve kaynak yönetimini kolaylıkla gerçekleştirir. Platformun derinlemesine analitik özellikleriyle iş performansını izleyebilirsiniz. Karmaşıklığına rağmen, mükemmel raporlama yetenekleri ve yüksek özelleştirme olanakları, onu her boyuttaki işletme için cazip bir seçim haline getirir.

Workday'in en iyi özellikleri

Çalışanların tatil ve hastalık izinlerini yönetin ve bu bilgileri doğrudan bordro aracıyla senkronize edin

Uygulama içinde yetenekli çalışanların işe alımını ve yeni çalışanların işe alıştırılmasını yönetin

Çalışanlarınızın sisteme entegre öğrenme ve geliştirme modülleriyle ilgilenmelerini sağlayın

Workday sınırlamaları

Platformda gezinmeyi öğrenmek zor olabilir

Workday'e geçiş, diğer kurumsal kaynak planlama sistemlerine kıyasla önemli miktarda zaman ve çaba gerektirebilir

Workday fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Workday ile iletişime geçin

Workday müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 1/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

9. Sage Intacct

sage Intacct aracılığıyla

Sage Intacct, finansal işlemleri kolaylaştırmak için kapsamlı muhasebe özellikleri sunan bulut tabanlı bir finans ve varlık yönetim platformudur. Genel muhasebe, envanter yönetimi, ödenecek hesaplar, alacak hesapları ve nakit yönetimi gibi çok çeşitli temel muhasebe uygulamaları sunar.

Güvenli süreçleri, finansal verilerinizin iyi korunmasını sağlarken, şirket verilerinin güçlü raporlama araçları eyleme geçirilebilir iş içgörüleri sağlar.

Sage Intacct'ın en iyi özellikleri

Basit ve otomatik bir fatura sistemi ile hızlı ödeme alın

İş verilerinize her zaman, her yerden erişmenizi sağlar

Geniş finansal rapor kütüphanesi, şirketinizin kör noktalarının olmamasını sağlar

Üretim sahasından mağaza rafına kadar envanteri izleyin

Sage Intacct sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme, bazı işler için yeterli esneklik sağlamayabilir

Sage Intacct fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Sage Intacct ile iletişime geçin

Sage Intacct Müşteri Puanları

G2 : 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

10. Acumatica

acumatica aracılığıyla

Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir dizi profesyonel hizmet otomasyon aracı sağlayan bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama yazılımı (ERP) çözümüdür. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir ve güçlü özelliklerle donatılmış olan Acumatica, yine de gezinmesi kolay bir arayüze sahiptir, bu da onu her düzeyde teknik uzmanlığa sahip kullanıcılar için erişilebilir kılar.

Acumatica'nın en iyi özellikleri

AI ve makine öğrenimi yetenekleri, iş süreçlerinizi otomatikleştirmenize yardımcı olur

Birinci sınıf güvenlik, verilerinizi korurken, rol tabanlı izinler hem şirket içi hem de şirket dışı iş arkadaşlarınızla kolayca işbirliği yapmanızı sağlar

Automatica'nın bulut tabanlı yazılımı, işinize her yerden erişme ve yönetme esnekliği sunar

Acumatica sınırlamaları

Toplam sahiplik maliyetini anlamak biraz zaman ve çaba gerektirebilir

Acumatica fiyatlandırması

Fiyatlandırma için Acumatica ile iletişime geçin

Acumatica müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (70+ yorum)

ERP Yazılımı Kullanmanın Avantajları

ERP yazılımı, süreçleri kolaylaştırarak işletmelere verimli ve üretken kalma olanağı sağlar. Manuel veri girişi hatalarının azaltılmasından karmaşık süreçlerin basitleştirilmesine kadar, ERP yazılımı kullanmanın başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

Artırılmış verimlilik : Kolaylaştırılmış işlemler, çalışanların birden fazla uygulama veya araca ihtiyaç duymadan doğru bilgilere erişebilmesini sağlar. Bu da zaman tasarrufu sağlar.

Geliştirilmiş işbirliği : Aynı sistem üzerinde çalışan birden fazla takım sayesinde, tüm paydaşlar kolayca işbirliği yapabilir ve senkronizasyonu sağlayabilir.

Daha iyi raporlama yetenekleri : ERP yazılımı, işletmelerin raporlara hızlı ve doğru bir şekilde erişmesini sağlar. Bu, iş operasyonlarınız hakkında daha iyi kararlar almanıza yardımcı olur.

Azalan maliyetler : ERP sistemleri, manuel işçiliği ortadan kaldırarak genel giderleri azaltır. Ölçeklenebilirlik : ERP sistemleri, işinizle birlikte büyümek üzere tasarlanmıştır, bu sayede sistemin yetersiz kalmasından endişelenmenize gerek kalmaz.

Esneklik : ERP sistemleri kolayca özelleştirilebilir ve belirli ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Bu, işletmelerin yazılımı kendi benzersiz süreçlerine göre optimize edebileceği anlamına gelir.

Veri doğruluğu : ERP yazılımı, manuel veri girişi hatalarını ortadan kaldırarak doğru bilgilere erişimi ve bu bilgilerin yönetimini kolaylaştırır. Bu, işletmelerin maliyetli hataları ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir.

Gelişmiş müşteri hizmetleri : ERP sistemleri, işletmelere müşteri siparişleri hakkında daha iyi görünürlük sağlar, böylece müşteri taleplerine hızlı ve verimli bir şekilde yanıt verebilirler.

Daha iyi güvenlik: Çoğu ERP sistemi, hassas verileri korumak ve endüstri standartlarına uyumu sağlamak için yerleşik güvenlik özellikleriyle birlikte gelir.

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