2025'te ş Akışlarını Kolaylaştırmak için En İyi 15 Veri Girdi Yazılımı

Cuma günü saat 16:00. Yorgunsunuz ve yine manuel verilerle dolu sonsuz bir elektronik tabloya bakıyorsunuz. Takımınız aşırı yüklenmiş durumda, teslim tarihleri yaklaşıyor ve daha iyi bir yol olması gerektiğini biliyorsunuz.

Bir yönetici olarak, verimli veri yönetiminin operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağladığını bilirsiniz. Ancak tekrarlayan girdi görevlerine harcanan saatler? Bu bir kayıptır. Doğru yazılım, veri girdi görevlerini otomasyon yoluyla gerçekleştirebilir, hataları azaltabilir ve takımınızı yüksek etkili işler için ücretsiz hale getirebilir.

Bu blog yazısında, ş akışlarını iyileştiren, doğruluğu artıran ve araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan 15 veri girişi sistemini inceleyeceğiz.

Hadi başlayalım! 🎯

Bir Bakışta: Sizin İçin En İyi 15 Veri Girdi Yazılımı

Ayrıntılara girmeden önce, bugün piyasada bulunan en iyi veri girişi yazılım araçlarına genel bir bakış sunalım:

Araç En uygun olanlar En iyi özellikler Fiyatlandırma ClickUp Kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı veri yönetimi için en iyisi Takım boyutu: Hızlı tasarım çözümlerini ş Akışına eklemek isteyen bireyler, orta ölçekli takımlar ve büyük kurumsal işletmeler için idealdir. Görev oluşturma oluşturma, Tablo Görünümünde verileri yönetin ve gerçek zamanlı içgörüler için yapay zekayı kullanın. Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal için özel fiyatlandırma Infinity Dağınık olmayan, tamamen özelleştirilebilir bir iş yönetim sistemi için en iyisiTakım boyutu: Özelleştirilebilir bir çözüm arayan küçük ve orta ölçekli işler için ideal Esnek görünümler ve derin klasör yapıları kullanarak ş akışlarını özel hale getirin ve verileri düzenleyin. Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla nTask Zahmetsiz görev izleme ve iş akışı otomasyonu için en iyisi Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Zaman günlükleri, Gantt grafiklerinin yanı sıra yapılandırılmış iş akışları ile proje ayrıntılarını izleme. Kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Airtable Görsel ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla verileri esnek bir şekilde düzenlemek için en iyisi Takım boyutu: Orta ölçekli şirketler ve daha büyük takımlar için ideal Gösterge panelleri ve otomasyon ile gerçek zamanlı, özelleştirilebilir veritabanları oluşturun. Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 24 $'dan başlayan fiyatlarla Nintex RPA AI destekli otomasyon ile iş süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi Takım boyutu: Orta ve büyük ölçekli kurumsal işletmeler için ideal Kod kullanmadan onayları, belgeleri ve ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin Özel fiyatlandırma (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur) UiPath Kurumsal düzeyde otomasyon ve sorunsuz sistem entegrasyonları için en iyisi Takım boyutu: Otomasyon ve sistem entegrasyonu arayan büyük kurumsal işletmeler için ideal Otomasyon için akıllı belge işleme ve süreç madenciliği kullanın Ücretsiz; Temel paket için aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla TrueContext Çevrimdışı kullanım için uygun mobil formlarla gerçek zamanlı verileri yakalamak için en iyisi Takım boyutu: Alan takımları için ideal GPS, sesli notlar ve arka uç sistemleriyle senkronizasyon ile alan verilerini toplayın. Lisans başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla GoCanvas Kod gerektirmeyen mobil formlarla alan veri toplama işlemlerini basitleştirmek için en iyisi Takım boyutu: Alan veri toplama ihtiyacı olan küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Mobil uyumlu formlar oluşturun, barkodları tarayın ve çevrimdışı verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin. Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Forms Otomasyonlu iş akışları ve entegrasyonlarla özel formlar oluşturmak için en iyisiTakım boyutu: Form çözümleri arayan küçük ve orta ölçekli işler için ideal Bildirimler, onaylar ve e-imzalar içeren kodsuz formlar oluşturun Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla Cognito Forms Güçlü veri otomasyon özellikleriyle gelişmiş form oluşturma için en iyisi Takım boyutu: Veri otomasyonuna ihtiyaç duyan her boyutlardaki iş için ideal Formlar için akıllı mantık, otomasyon ve güvenlik veri yakalama özelliğini kullanın. Ücretsiz; 2 kullanıcı için aylık 19 $'dan başlayan fiyatlarla Microsoft Excel Ayrıntılı veri analizi, karmaşık hesaplamalar ve otomasyon için en iyisi Takım boyut: Karmaşık veri yönetimine ihtiyaç duyan küçük ve büyük kurumsal işletmeler için ideal Gelişmiş formüller ve Power Query'yi kullanarak verileri derinlemesine işleyin. 179,99 $ (Lisans) Google E-Tablolar Gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonları için en iyisi Takım boyutu: Google Çalışma Alanı kullanan her boyutlu takım için ideal Otomasyon ve uygulama entegrasyonları ile elektronik tablolarda işbirliği yapın Ücretsiz Forms On Fire Yerleşik ş Akışı otomasyonuna sahip mobil uyumlu formlar için en iyisi Takım boyutu: Mobil alan operasyonları olan küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Alanda verileri yakalayın ve entegrasyonlar aracılığıyla 1500'den fazla araçla senkronizasyon sağlayın. Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla Intellimas Hesap tablolarını özelleştirilmiş, yüksek performanslı veri iş akışlarıyla değiştirmek için en iyisi Takım boyutu: Özel iş akışlarına ihtiyaç duyan kurumsal işletmeler için ideal Hesap tablosu benzeri bir kullanıcı arayüzü ile yüksek hacimli veri ş Akışları oluşturun. Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan fiyatlarla (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur) Process Runner Güçlü otomasyon araçlarıyla SAP veri görevlerini basitleştirmek için en iyisi Takım boyut: SAP kullanan kurumsal işletmeler için ideal Düşük kod otomasyon kullanarak Excel'den SAP veri girişinin girişini otomatikleştirin Özel fiyatlandırma (Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur)

Veri Girdi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru veri girişi yazılımını seçmek, ş Akışınıza uygun özelliklere bağımlıdır. İşte dikkat etmeniz gerekenler. 👇

Özel form oluşturma: Sürükle ve bırak düzenleyicileri ve koşullu mantık ile veri toplama işlemini basitleştirmek için özel formlar oluşturur.

Otomasyon ve ş Akışı: Onayları, görev atamalarını ve veri yönlendirmeyi otomatikleştirerek süreçleri hızlandırır ve manuel çabayı azaltır.

Veri doğrulama ve kesinliği: Hataları önlemek için hesaplanan alanlar, eğer/o zaman mantığı ve gerçek zamanlı algılama kullanır.

Çevrimdışı erişilebilirlik: İnternet bağlantısı olmasa bile verileri yakalar ve depolar, çevrimiçi olduğunda senkronizasyon sağlar.

Sorunsuz entegrasyonlar: Verileri merkezileştirmek için CRM'ler, bulut depolama ve Verileri merkezileştirmek için CRM'ler, bulut depolama ve kurumsal belge yönetimi uygulamalarıyla bağlantı kurar.

İşbirliği araçları: Rol atar, ilerlemeyi izler ve daha iyi bir ekip çalışması için gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.

Barkod ve GPS özellikleri: Barkod tarama ve konum izleme ile envanter yönetimini ve alan operasyonlarını iyileştirir.

Elektronik imzalar ve belge oluşturma: Manuel evrak işleri olmadan yasal olarak bağlayıcı belgeler oluşturur ve işler.

Veri güvenliği ve uyumluluk: Şifreleme, rol tabanlı erişim ve sektöre özgü yasal uyumluluk ile veri gizliliğini sağlar.

En İyi 15 Veri Girdi Yazılımı

Manuel veri girişi zaman alıcıdır ve hatalara açıktır. En iyi veri girişi yazılımları ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirir, doğruluğu sağlar ve mevcut sistemlerle entegrasyonlar sunar.

İşte sektörler genelinde verimliliği optimize etmek için tasarlanmış en iyi 15 çözüm. 🗂️

ClickUp (Kolaylaştırılmış, işbirliğine dayalı veri yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, geleneksel proje yönetiminin ötesine geçer. Görev izlemesinden kaynak yönetimine kadar ş akışınızın her yönünü tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Tablo Görünüm

Verilerinizi ClickUp Tablo Görünümünde yapılandırılmış ve erişilebilir tutun.

ClickUp Tablo Görünüm gibi araçlarla, verileri bir elektronik tablonun esnekliği ve bir veritabanının gücüyle yönetebilirsiniz. Müşteri bilgileri ve bütçelerden proje durumlarına kadar, ClickUp'a girdiğiniz (veya 1000'den fazla entegre uygulamanın verilerini aktardığınız) tüm veriler, platformlar arasında geçiş yapmadan düzenli, aranabilir ve erişilebilir kalır.

Örnek, bir müşteri için pazarlama kampanyasını denetliyorsanız, her kampanyanın aşamalarını izleyen bir Tablo Görünümü ayarlayabilirsiniz. ClickUp Özel Alanları, belirli çıktıları (reklam metni veya tasarım varlıkları gibi), bütçe tahsisini ve kampanya performans ölçütlerini içerebilir.

Ayrıca, müşteri brifingi veya onay e-postaları gibi önemli belgeleri de ekleyebilirsiniz.

ClickUp Formları

ClickUp Formları'nı kullanarak bilgileri kolaylıkla toplayın, izlemeyin ve harekete geçin.

ClickUp Bağlantılı Arama

Ve bir veriyi aramak zorunda kalırsanız, ClickUp Bağlantı Arama bunu çok kolay hale getirir. Yerleşik AI yetenekleri sayesinde, arama sorgularınızı doğal dil kullanarak girebilirsiniz ve cevap ister Sohbet, Görev, Belge veya ClickUp ekosistemindeki entegre uygulamalarınızdan herhangi birinde olsun, ClickUp onu sizin için bulur ve geri getirir!

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile parçalanmış ş akışlarını düzeltin.

ClickUp Formları

Ekstra adımlar atmadan bilgi toplamak mı istiyorsunuz? ClickUp Forms bunu kolaylaştırır. Özel bir form görünümü oluşturun ve her yanıt otomatik olarak bir göreve dönüşsün — manuel girdi yok, zaman kaybı yok.

Örnek, etkinlik geri bildirimleri topluyorsanız, yanıtlar anında eyleme geçirilebilir öğeler haline gelir ve takip için hazır hale gelir. Aynısı BT talepleri, satış fırsatları veya düzenlemeniz gereken diğer veriler için de geçerlidir. Her şey ş akışınıza sorunsuz bir şekilde akar.

Koşul mantık ile, yanıtlara göre formunuzu ayarlayabilir ve her seferinde yalnızca ilgili verileri yakaladığınızdan emin olabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'de doğal dil işleme (NLP) özelliğini kullanarak sorguları bağlam içinde yorumlayın.

Ayrıca, görevleri, belgeleri, kişileri ve şirket bilgilerini tek bir çalışma alanında bağlantı kuran yerleşik AI asistanı ve sinir ağı olan ClickUp Brain de bulunmaktadır. ClickUp Brain, farklı veri girişi, depolama ve erişim araçları kullanmak yerine, bilgileri merkezileştirerek tüm verilere tek bir yerden erişilebilmesini ve yönetilebilmesini sağlar.

"Geçen ay en iyi performans gösteren anlaşmalarımız hangileriydi?" gibi bir sorunuz olduğunda, AI asistanı ClickUp'taki CRM'n izi tarayarak net ve anlık bir özet sunar. Bağlantılı tüm verilerinizi işler ve saniyeler içinde içgörüler sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşleri takip edin ve düzenleyin: Tablo Görünümü'nü kullanarak bütçeler, envanterler, müşteri bilgi gibi görevleri yönetmek için dinamik, duyarlı elektronik tablolar ve görsel veritabanları oluşturun.

Kod gerektirmeyen bir veritabanı oluşturun: Görevleri, belgeleri ve bağımlılıkları birbirine bağlayarak ilişkiler kurun ve verileri düzenleyin, örneğin müşterileri siparişleriyle bağlantı kurun.

Karmaşık verileri özetleyin: Hızlı ve eyleme geçirilebilir içgörüler sağlamak için görevler, projeler ve belgelerle ilgili AI tarafından oluşturulan gerçek zamanlı özetleri alın.

Ürün geri bildirimlerini yakalayın ve yönetin: Kullanıcı geri bildirimlerini toplayın ve yanıtları otomatik olarak doğru takım üyelerine yönlendirerek bunları eyleme geçirilebilir ürün iyileştirme görevlerine dönüştürün.

Tablo Görünümünüzü Paylaşın: Halka açık bağlantılar aracılığıyla müşterilerle projeleri paylaşım yapın ve bilgileri elektronik tablolar olarak dışa aktarın.

ClickUp sınırları

Kapsamlı özellikler ve özelleştirme seçenekleri yeni kullanıcıları zorlayabilir.

Mobil uygulamanın sınır derinliği ve esnekliği, karmaşık görevlerin hareket halindeyken yönetilmesini zorlaştırır.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

A G2 yorumcusu şunları paylaşım :

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunların zamanında çözülmesine yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyonlar, diğer platformlardan geçişi kolaylaştırır ve görev tanımını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

ClickUp, tüm Ürün Geliştirme süreci için gerekli tüm özellikleri tek bir yerde barındıran hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır. Sınıfının en iyisi müşteri desteği, tüm sorunların zamanında çözülmesine yardımcı olur. Diğer platformlarla entegrasyonlar, diğer platformlardan geçişi kolaylaştırır ve görev tanımını özetleyip oluşturabilen AI özelliği, geliştiricilerin görev hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur.

2. Infinity (Dağınık olmayan, tamamen ücretsiz özelleştirilebilir iş yönetim sistemi için en iyisi)

Infinity aracılığıyla

Infinity, ş akışınızı istediğiniz gibi şekillendirmenizi sağlar. Bu araç, verilerinizle istediğiniz şekilde çalışabilmeniz için size esnek görünümler (tablolar, takvimler ve zaman çizelgeleri) sunar. Akıllı düzenleme özellikleri, her şeyi düzenli ve erişilebilir tutmak için derin klasör yapıları oluşturmanıza olanak tanır.

Ayarlanabilir özelliklerle verileri filtreleyerek, sıralayarak ve gruplandırarak ş akışınızı kolayca özel hale getirebilirsiniz. Ayrıca, yapay zeka destekli içgörüler kullanarak verimliliği artırmak için fikirler ve görev oluşturur.

Infinity'nin en iyi özellikleri

Bilgileri filtreleyin, sıralayın ve gruplandırın, hangi özelliklerin gösterileceğini veya gizleneceğini seçin.

Yineleyen görevler, hatırlatıcılar ve IFTTT tarzı otomasyonları ayarlayarak yoğun iş yükünü ortadan kaldırın ve işlerin sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayın.

Ekstra araçlara ihtiyaç duymadan geri bildirim toplamak, potansiyel müşteriler oluşturmak veya anahtar iş bilgilerini toplamak için özel formlar oluşturun ve yerleştirin.

50'den fazla özelleştirilebilir şablonu kullanarak projeleri hızla başlatın ve iç görevlerden şirket çapındaki girişimlere kadar her şeyi yönetin.

Sonsuz sınırlar

Satır içe aktarma sınırları, geçmiş verilerin taşınmasını zorlaştırır.

Hantal mobil arayüz, farklı cihazlar arasında gezinmeyi zorlaştırıyor.

Sonsuz fiyatlandırma

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Infinity derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Infinity hakkında ne diyor?

A Capterra kullanıcısı notları :

Çok yeni olduğu ve hala kullanıcıları benimsediği için, %100 sezgisel olmadığı için öğrenilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak, destek ekibi endişelerimizi hızlı bir şekilde giderdi ve yanıt hızlarından çok etkilendim. Kullanıcı arayüzü ucuz göründüğü için büyük ölçüde iyileştirilmesi gerekiyor, ancak inanılmaz derecede fonksiyonel ve harika çalışıyor.

Çok yeni olduğu ve hala kullanıcıları benimsediği için, %100 sezgisel olmadığı için öğrenilmesi gereken bazı şeyler var. Ancak, destek ekibi endişelerimizi hızlı bir şekilde giderdi ve yanıt hızlarından çok etkilendim. Kullanıcı arayüzü ucuz göründüğü için büyük ölçüde iyileştirilmesi gerekiyor, ancak inanılmaz derecede fonksiyonel ve harika işliyor.

3. nTask (Zahmetsiz görev izleme ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

via nTask

nTask, planlama, izleme ve işbirliği için yapılandırılmış bir yöntem sunarak proje yönetimini basitleştirir. Proje dönüm noktaları, bağımlılıklar, bütçe ayrıntıları ve zaman girişleri dahil olmak üzere her türlü veri yapılandırılmış bir şekilde saklanır. İlerlemeyi hızlı bir şekilde izleme, performansı analiz etme ve bilinçli kararlar alma imkanı sunar.

Projelerinizin her ayrıntısını yakalayan özel ş Akışları tasarlayabilirsiniz. Verilerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmek için görsel panolar veya zaman çizelgeleri oluşturabilir ve raporlama özelliğini kullanarak anahtar metrikleri izleyebilirsiniz.

nTask'ın en iyi özellikleri

Yerleşik zaman kaydı ve otomatik zamanlayıcıları kullanarak her bir görev için harcanan zamanı izleyin.

Gantt grafiklerinin ve özel ş akışlarının kullanarak veri ilişkisinin ve proje ilerlemesinin bir bakışta görün.

Planlanan ve gerçek son teslim tarihlerle görevler atayın, birden fazla atanmış kişi ekleyin ve ilgili belgeleri ek dosya olarak ekleyin.

Özel durumlar, yineleyen görevler ve önceden tanımlanmış şablonları kullanarak tekrarlayan süreçleri kolaylaştırın.

nTask sınırları

Görev tabanlı faturalandırma için risk günlükleri ve ayrıntılı görev raporlaması gibi güçlü özellikler eksik.

Belge ve fotoğraf yüklemek sezgisel veya kullanıcı dostu değildir.

nTask fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

nTask puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4. 2/5 (100+ yorum)

Gerçek kullanıcılar nTask hakkında ne diyor?

Trustpilot incelemesine göre:

Üç ay sonra, NTask'ı kullanmayı nihayet bıraktık. Bize satıldığı kadar özelleştirilebilir değildi. Herhangi bir sorun çıktığında, platformu hala geliştirmekte olduklarını söylüyorlardı. "Destek ekibi"nin bu platformu ihtiyaçlarımıza uydurmak için yaptığı birkaç başarısız denemeden sonra, hiçbir şey değişmedi ve gönüllülerimiz onu kullanmayı bıraktı.

Üç ay sonra, NTask'ı kullanmayı nihayet bıraktık. Bize satıldığı kadar özelleştirilebilir değildi. Herhangi bir sorun çıktığında, platformu hala geliştirmekte olduklarını söylüyorlardı. "Destek ekibi"nin bu platformu ihtiyaçlarımıza uydurmak için yaptığı birkaç başarısız denemeden sonra, hiçbir şey değişmedi ve gönüllülerimiz onu kullanmayı bıraktı.

4. Airtable (Görsel ve işbirliğine dayalı bir yaklaşımla verileri esnek bir şekilde düzenlemek için en iyisi)

Airtable aracılığıyla

Airtable, ham verileri organize, dinamik ş akışlarına dönüştürerek takımların uyumlu çalışmasını ve süreçlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

İş ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan özelleştirilebilir veritabanları oluşturmanıza olanak tanır. Hantal elektronik tablolarla uğraşmak yerine, bilgileri projeler, kampanyalar, bütçeler ve daha fazlasını kolayca izleme yapabileceğiniz esnek tablolara dönüştürebilirsiniz.

Airtable ile birden fazla platformdan büyük veri kümelerini çekebilir, kritik şirket verilerini doğrulayabilir ve AI kullanarak manuel veri girişi görevlerini otomasyon ile gerçekleştirebilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı senkronizasyon ile departmanlar arasında bilgileri güncel tutun, sürüm çakışmalarını ve iletişim hatalarını ortadan kaldırın.

HyperDB gibi gelişmiş veritabanı özellikleriyle büyük veri kümelerini zahmetsizce yönetin ve analiz edin.

Gösterge panellerini kullanarak proje ilerlemesini, OKR'leri ve diğer performans göstergelerini gerçek zamanlı olarak izleyin.

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzüyle anında özel iş uygulamaları oluşturun

Airtable sınırları

Formül seçenekleri geleneksel elektronik tablolar kadar gelişmiş değildir.

Bazı senkronizasyon özellikleri, bireysel kullanıcılar için bütçe dostu olmayabilecek daha yüksek seviyeli bir abonelik gerektirir.

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 24 $

İş: Kullanıcı başına aylık 54 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Airtable hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusunun dediği gibi:

Yıllar içinde güncellemelerle gelişmiştir. Ancak gösterge paneli daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle izleme ve notlar gibi özellikler açısından ClickUp'tan bazı özellikleri kesinlikle alabilirler.

Yıllar içinde güncellemelerle gelişmiştir. Ancak gösterge paneli daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Özellikle izleme ve notlar gibi özellikler açısından ClickUp'tan bazı özellikleri kesinlikle alabilirler.

5. Nintex RPA (AI destekli otomasyon ile iş süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

Nintex RPA aracılığıyla

Nintex, veri girişi, ş Akışı ve belge yönetimini otomasyonla otomatikleştirerek manuel veri yönetimindeki verimsizlikleri ortadan kaldırır. Süreçleri kolaylaştırmaya ve tam operasyonel kontrolü sağlamaya yardımcı olur.

Onaylardan uyumluluk izlemeye kadar, Nintex takımlarınızın tek bir satır kod yazmadan tekrarlayan işi azaltmasına, doğruluğu artırmasına ve işlemleri kolaylaştırmasına yardımcı olur. Ayrıca, önceden oluşturulmuş şablonlar ve otomatik veri birleştirme özelliği ile sözleşmeler, faturalar ve raporlar oluşturmanıza olanak tanır.

Nintex'in en iyi özellikleri

Nintex DocGen'i kullanarak verileri şablonlara birleştirin ve tutarlı, risksiz belgeler oluşturun.

Özel kontrollerini, risk değerlendirmelerini ve onayları otomasyonla gerçekleştirerek yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlayın.

Hassas bilgileri korumak için yerleşik doğrulama, şifreleme ve erişim denetimlerini kullanın.

Gerçek zamanlı adım adım yardım için Nintex Masaüstü Kılavuzuna güvenin.

Nintex sınırları

CSV'leri ayrıştırma veya toplu işleme gibi veri dönüştürme görevleri için ideal değildir.

Binlerce satırdan oluşan büyük veri kümelerini işlerken performans sorunları yaşıyor

Nintex fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Nintex derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Nintex hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle bir bahsetme yapıyor:

Sonsuz olanakları ve imkanları bazen bir dezavantaj olabilir. Bazı özellikleri anlamak zor olabilir, özellikle de daha önce hiç kullanmadıysanız veya uzun süredir kullanmadıysanız. Ancak, bu süreçte size yardımcı olacak birçok yardım ve eğitim imkanı bulunmaktadır.

Sonsuz olanakları ve imkanları bazen bir dezavantaj olabilir. Bazı özellikleri anlamak zor olabilir, özellikle de daha önce hiç kullanmadıysanız veya uzun süredir kullanmadıysanız. Ancak, bu süreçte size yardımcı olacak birçok yardım ve eğitim imkanı bulunmaktadır.

6. UiPath (Kurumsal düzeyde otomasyon ve sorunsuz sistem entegrasyonları için en iyisi)

UiPath aracılığıyla

UiPath, sizin için iş olan güçlü otomasyon ile veri girdisinin zorluklarını ortadan kaldırır. Sürükle ve bırak arayüzü, teknoloji konusunda bilgili olmayan kullanıcılar için bile kurulumunu kolaylaştırır ve halihazırda kullandığınız araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Akıllı Belge İşleme, formlardan, faturalardan ve raporlardan sorunsuz veri çıkışı sağlar. Bu arada, gerçek zamanlı analitik performansın izlemeyi yaparak size etkiyi tam görünürlük sağlar. Otomasyonu temel alan bu yazılımla, takımınıza özel otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan düşük kodlu geliştirme araçları sunabilirsiniz.

UiPath'in en iyi özellikleri

UI + API otomasyonunu kullanarak manuel veri girdisini ortadan kaldırın ve doğruluğu artırın.

Süreç Madenciliği ve Görev Madenciliğinden yararlanarak verimsizlikleri ortaya çıkarın ve süreçleri iyileştirin.

Akıllı Belge İşleme özelliğini kullanarak belgelerden bilgileri hızlı bir şekilde çıkarın ve işleyin.

UiPath'i mevcut iş uygulamalarıyla bağlantıya geçirerek veri yönetimini birleştirin.

UiPath sınırları

Bloklar, karmaşık senaryolarda kullanımı zor olabilir ve genellikle özel kod gerektirir.

Orchestrator yapısı anlaşılması zor olabilir.

UiPath fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 25 $

Standart: Özel fiyatlandırma

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

UiPath puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (6.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar UiPath hakkında ne diyor?

Reddit kullanıcısı r/RPA 'ya göre:

UI Path pahalıdır, teknik desteği çok belirsizdir ve satış odaklıdır, ayrıca uygulama platformu diğer seçeneklerin çok gerisindedir. Bununla birlikte, otomatikleştirmenin tek yolu UI manipülasyonu (klasik RPA) olan bir dizi eski sisteminiz varsa, UI Path en güçlü seçenektir. Tam zamanlı geliştirme deneyimi gerektirir.

UI Path pahalıdır, teknik desteği çok belirsizdir ve satış odaklıdır, ayrıca uygulama platformu diğer seçeneklerin çok gerisindedir. Bununla birlikte, otomasyonun tek yolu UI manipülasyonu (klasik RPA) olan bir dizi eski sisteminiz varsa, UI Path en güçlü seçenektir. Tam zamanlı geliştirme deneyimi gerektirir.

7. TrueContext (Çevrimdışı kullanım için uygun mobil formlarla gerçek zamanlı verileri yakalamak için en iyisi)

via TrueContext

TrueContext, profesyoneller ve teknisyenler için alan veri yönetimini basitleştiren ve kolaylaştıran bir mobil ş Akışı platformudur. Takımınızın, anahtar, kaydırıcılar, fotoğraflar, ses notları veya barkod taramaları kullanarak hareket halindeyken bilgileri yakalamasına ve işlemesine olanak tanır.

Uygulama, bu verileri otomatik olarak temel sistemlerinize aktararak, ekstra manuel iş gerektirmeden kayıtlarınızın güncel kalmasını sağlar. Yerleşik kalite kontrolleri ve denetim izleri, zaman damgası ve coğrafi konum gibi meta verileri yakalar, böylece verilerinizin nereden geldiğini ve doğruluğunu her zaman bilirsiniz.

TrueContext'in en iyi özellikleri

Uygulama tabanlı doğrulama, önceden doldurulmuş alanlar ve otomatik hesaplamalarla insan hatalarını en aza indirin.

İzlenebilirlik ve hesap sağlamak için tarihler, coğrafi konum ve teknisyen ID'leri gibi temel meta verileri yakalayın.

Alan operasyonları ile arka ofis sistemleri arasındaki boşluğu dolduran düşük kodlu ş akışları tasarlayın ve geliştirin.

Tüm iş sistemlerini güncel tutmak için gerçek zamanlı aramaları ve veri yönlendirmede otomasyonu kullanın.

TrueContext sınırları

İlk rapordaki verileri aktarmadan bir günde iki rapor çalıştıramazsınız, bu da manuel silme işlemi gerektirir.

Dahili ve harici platformlarla entegrasyonlar sırasında sık sık yaşanan kesintiler

TrueContext fiyatlandırması

Essentials: Lisans başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Lisans başına aylık 45 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

TrueContext derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (370'den fazla yorum)

Capterra: 4,6 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TrueContext hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Yenileme her zaman gerektiği gibi iş yapmaz, evraklar gönderilenler arasında "takılır" ve kullanıcı uzlaştırma yapmadan zamanında gönderilmez.

Yenileme her zaman gerektiği gibi iş yapmaz, evraklar gönderilenlerde "takılır" ve kullanıcı uzlaştırma yapmadan zamanında gönderilmez.

8. GoCanvas (Kod gerektirmeyen mobil formlarla alan veri toplama işlemlerini basitleştirmek için en iyisi)

GoCanvas aracılığıyla

GoCanvas, alan verilerinin toplanmasını hızlı ve stressiz hale getirir — artık dağınık evrak işleri yok — sadece mobil cihazlara uygun formlar var.

Verileri daha doğru ve izlemeyi daha kolay hale getirmek için fotoğraflar, imzalar ve GPS konumları ekleyin. Raporlar otomatik olarak oluşturulur ve ş Akışları ihtiyaçlarınıza göre ayarlanır.

Çevrimdışı işlediği için takımınız verileri her zaman, her yerde kaydedebilir ve çevrimiçi olduklarında senkronizasyon sağlayabilir. Alan çalışanları ve ofis personeli için tasarlanan bu çözüm, alandan gelen verileri doğrudan iş sistemlerinize bağlantı sağlar. Ayrıca, barkod tarama ve otomasyonlu hesaplamalar, doğru ve güncel bilgileri garanti eder.

GoCanvas'ın en iyi özellikleri

İnternet bağlantısı olmasa bile verileri yakalayın ve kaydedin, çevrimiçi olduğunuzda otomatik olarak senkronizasyon sağlayın.

Gerçek zamanlı GPS izleme ve planlama araçlarını kullanarak alan takımlarının koordinasyonunu sağlayın ve görevlerine odaklanmalarını sağlayın.

Otomatik doldurma, yerleşik hesaplamalar ve yalnızca ilgili alanları gösteren koşullu mantık ile manuel işleri azaltın.

Barkod tarama yoluyla ekipman izlemeyi basitleştirin, giriş ve çıkış işlemlerini verimli hale getirin.

GoCanvas sınırları

Açılır menüleri ayarlama ve içeriği revize etme konusunda sınırlı esneklik ve orta düzeyde maliyet

Ana gösterge paneli, özellikle yüksek kullanıcı aktivitesi olduğunda gezinmesi zordur.

Abonelik iptal sürecinin sinir bozucu ve aşırı karmaşık olduğu bildirilmektedir.

GoCanvas fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Maksimum: Kullanıcı başına aylık 79 $ (yıllık faturalandırılır)

GoCanvas puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar GoCanvas hakkında ne diyor?

Trustpilot kullanıcısından :

Fiyatı uygun, iyi bir uygulamaydı, ancak bir kez kaydolduktan sonra geri dönüş yok. Maliyetleri düşürmek ve süreçlerimizi kolaylaştırmak için uygulamalarımızı sadeleştirmemiz gerekiyordu, ancak bir kez kaydolduktan sonra geri dönmemize izin vermediler. Belirli sayıda form için kaydolduktan sonra bu sayıyı azaltamazsınız, sadece artırabilirsiniz. *

Fiyatı uygun, iyi bir uygulamaydı, ancak bir kez kaydolduktan sonra geri dönüş yok. Maliyetleri düşürmek ve süreçlerimizi kolaylaştırmak için uygulamalarımızı sadeleştirmemiz gerekiyordu, ancak bir kez kaydolduktan sonra geri dönmemize izin vermediler. Belirli sayıda form için kaydolduktan sonra bu sayıyı azaltamazsınız, sadece artırabilirsiniz. *

9. Zoho Forms (Otomasyonlu ş Akışı ve entegrasyonlarla özel formlar oluşturmak için en iyisi)

Zoho Forms aracılığıyla

Zoho Forms, güçlü ş Akışı otomasyonu ve entegrasyon yetenekleriyle özel formlar oluşturmada üstün olan çok yönlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Daha geniş Zoho ekosisteminin bir parçasıdır ve verileri düzenlemek ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olmak için tasarlanmıştır.

Zoho Forms, temel olarak kod yapmadan profesyonel web formları oluşturmanıza olanak tanır. Sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü ve zengin bir özelleştirilebilir şablon kitaplığı sunar.

Bu yazılımı diğerlerinden ayıran özelliği, sağlam veri girişi otomasyon motorudur. Form gönderimlerine dayalı olarak e-posta bildirimleri, veri güncellemeleri veya onay süreçleri gibi eylemleri tetikleyici sofistike ş Akışları ayarlayabilirsiniz.

Zoho Formların en iyi özellikleri

Formları gömme, doğrudan bağlantılar veya e-posta kampanyaları yoluyla paylaşım yaparak her türlü kitleye ulaşın.

E-posta veya SMS bildirimlerini ayarlayarak gerçek zamanlı veri gönderimlerinden haberdar olun.

Sözleşme imzalama veya onay süreçlerini iyileştirmek için elektronik imza alanları ekleyin.

Zoho Formların sınırları

Koşul mantık kurulum, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için karmaşık olabilir.

Form raporlarına ve izin yönetimine dahili erişim kolay değildir.

Zoho Formlar fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 110 $

Zoho Forms puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Formlar hakkında ne diyor?

Bir TrustRadius yorumcusu şöyle açıklıyor:

Zoho Forms, aşılması gereken çok fazla teknik zorluk olmadığı için nispeten basit bir çözümdür, bu da idari takımlarımızın yönetmesi için ideal olduğu anlamına gelir. Formların tasarımı çoğunlukla sürükle ve bırak yöntemiyle yapılır, bu da oldukça basittir. Bu yazılımla ilgili en büyük sorunlarımız, markalı şablonların oluşturulması ve yönetimi ile Zoho Sign entegrasyonlarındaki kullanıcı dostu olmamasıdır, özellikle aynı şirket tarafından oluşturulmuş olması durumunda...*

Zoho Forms, aşılması gereken çok fazla teknik zorluk olmadığı için nispeten basit bir çözümdür, bu da idari takımlarımızın yönetmesi için ideal olduğu anlamına gelir. Formların tasarımı çoğunlukla sürükle ve bırak şeklinde olduğundan oldukça basittir. Bu yazılımla ilgili en büyük sorunlarımız, markalı şablonların oluşturulması ve yönetimi ile Zoho Sign entegrasyonlarındaki kullanıcı dostu olmamasıdır, özellikle aynı şirket tarafından oluşturulmuş olması durumunda...*

10. Cognito Form (Güçlü veri otomasyon özellikleriyle gelişmiş form oluşturma için en iyisi)

Cognito Forms aracılığıyla

Cognito Forms, veri toplama ve yönetimini kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir çevrimiçi form oluşturma aracıdır. Akıllı hesaplamalar, dinamik alanlar ve anında uyum sağlayan ş akıllı akışları ile kendi kendine düşünen formlar oluşturabilirsiniz.

Temiz arayüzünün arkasında ciddi bir güç yatıyor: HIPAA uyumlu güvenlik, elektronik imzalar ve sıkıcı görevleri sorunsuz ş Akışlarına dönüştüren otomasyon araçları. Elektronik imzalar, ödeme entegrasyonları ve otomatik belge oluşturma gibi özellikler, sipariş işleme ve sözleşme yönetimini basitleştirir.

Cognito Formların en iyi özellikleri

Tamamlandı ve tutarlı verileri yakalamak için hesaplanan alanlar, koşullu mantık ve yinelenen bölümler ekleyin.

Gönderileri kolaylıkla sıralayın, filtreleyin ve dışa aktarın, net içgörüler elde edin ve daha akıllı kararlar alın.

Kullanıcıların formları kaydetmesine ve devam etmesine olanak tanıyarak, formların terk edilmesini azaltın ve veri kalitesini artırın.

Tek oturum açma, iki faktörlü kimlik doğrulama ve veri şifreleme ile hassas bilgileri koruyun.

Cognito Form sınırları

Kullanıcı arayüzü ve deneyimi daha iyi olabilir.

Acil sorunlar için anında müşteri desteği yok

Dışa aktarma özellikleri sınırdır

Cognito Form fiyatlandırması

Bireysel: Ücretsiz

Pro: İki kullanıcı için aylık 19 $

Takım: Beş kullanıcı için aylık 39 $

Kurumsal: 20 kullanıcı için aylık 129 $

Cognito Form puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (80'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (120'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Cognito Formlar hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusu öneriyor:

Kullanılabilecek tüm komut dosyalarını içeren ve kategoriye göre düzenlenmiş bir tablo içeren bir bölüm olması harika olurdu. Yardım bölümünde arama yapabileceğinizi biliyorum, ancak bir kütüphane olması harika olurdu. Ayrıca, belirli komut dosyalarının kullanımını da içeren çeşitli öğeler için bir öğretici kütüphanesi olması da güzel olurdu.

Kullanılabilecek tüm komut dosyalarını içeren ve kategoriye göre düzenlenmiş bir tablo içeren bir bölüm olması harika olurdu. Yardım bölümünde arama yapabileceğinizi biliyorum, ancak bir kütüphane olması harika olurdu. Belirli komut dosyalarının kullanımını içeren çeşitli öğeler için bir öğretici kütüphanesi olması da güzel olurdu.

11. Microsoft Excel (Ayrıntılı veri analizi, karmaşık hesaplamalar ve otomasyon için en iyisi)

Microsoft Excel aracılığıyla

Microsoft Excel, finans ve sağlık hizmetlerinden eğitim ve pazarlamaya kadar çeşitli sektörlerde verimli veri yönetimi ve analizi için kullanılan çok yönlü bir veri girişi aracıdır. Satır ve sütunlar aracılığıyla hızlı veri girişi ve düzenleme imkanı sunan tanıdık bir elektronik tablo arayüzü sunar.

Excel'in form şablonları ve kapsamlı formül kitaplığı, hassas hesaplamalar ve veri işlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, diğer Microsoft Office uygulamaları ve harici veri kaynaklarıyla entegrasyonlar, işbirliğini ve veri paylaşımını geliştirir.

Microsoft Excel'in en iyi özellikleri

Güçlü veri modelleme ve iş zekası için Power Query ve Power Pivot'u kullanın.

Office 365 aracılığıyla çalışma kitaplarının paylaşımını gerçekleştirerek gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir takım işbirliği sağlayın.

Pivot tablolarını ve grafikleri filtrelemek için dilimleyiciler ve zaman çizelgeleri kullanarak etkileşimli Excel veritabanı keşfi yapın.

Microsoft Excel sınırları

Arayüz modası geçmiş gibi görünüyor ve daha modern bir tasarımdan fayda sağlayabilir.

Manuel girişe aşırı bağımlılık, hata ve tutarsızlık riskini artırır.

Yerel Excel dosyaları için sürüm izleme zor olabilir.

Microsoft Excel fiyatlandırması

Lisans: 179,99 $

Microsoft Excel puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (19.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Excel hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Excel, çok büyük veri kümelerini işlerken yavaşlayabilir veya çökebilir. Büyük veri senaryolarında performans ve kararlılıkta yapılan iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini geliştirecektir. Ayrıca, karmaşık formülleri yönetmek ve hata ayıklamak da zor olabilir. Geliştirilmiş formül denetim araçları ve daha iyi hata mesajları, kullanıcıların sorunları daha kolay tespit etmesine ve düzeltmesine yardımcı olacaktır. *

Excel, çok büyük veri kümelerini işlerken yavaşlayabilir veya çökebilir. Büyük veri senaryolarında performans ve kararlılıkta yapılan iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini geliştirecektir. Ayrıca, karmaşık formülleri yönetmek ve hata ayıklamak da zor olabilir. Geliştirilmiş formül denetim araçları ve daha iyi hata mesajları, kullanıcıların sorunları daha kolay tespit etmesine ve düzeltmesine yardımcı olacaktır. *

12. Google E-Tablolar (Gerçek zamanlı işbirliği ve sorunsuz Google Çalışma Alanı entegrasyonları için en iyisi)

Google Çalışma Alanı Güncellemeleri aracılığıyla

Google E-Tablolar, profesyoneller ve proje yöneticileri tarafından yaygın olarak kullanılan bir elektronik tablo ve veri depolama çözümüdür. Takımlar, elektronik tablolar üzerinde aynı anda iş yapabilir ve değişiklikler tüm cihazlarda otomatik olarak senkronizasyon sağlar.

İster sayıları hesaplıyor, ister projeleri izleme, ister verileri analiz ediyor olun, Google E-Tablolar her şeyi bulutta düzenlerken diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar. Ayrıca, sürüm geçmişi sayesinde değişiklikleri her zaman takip edebilir ve gerekirse geri alabilirsiniz. Google E-Tablolar, tekrarlayan görevlerin otomasyonunu sağlamak için Google Apps Script gibi güçlü komut dosyası oluşturma özelliklerine de sahiptir.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdan elektronik tablolara erişin, verileri ihtiyacınız olan her yerde kullanıma hazır tutun.

Daha iyi güvenlik için dosya erişimini ve izinleri kontrol edin, belirli elektronik tabloları kimlerin görünüm, düzenleme veya yorum yapabileceğini belirleyin.

SQL veritabanları ve API'ler gibi harici kaynaklardan verileri içe aktarın ve birleştirin, analizleri zenginleştirin.

Google Çalışma Alanı Marketplace'te bulunan geniş bir eklenti aralığıyla fonksiyonelliği genişletin.

Google E-Tablolar sınırları

Yerleşik yazım denetleyicisinin olmaması, büyük veri kümeleriyle iş yapan hızlı yazanlar için sorun yaratır.

Bulut tabanlı uygulama, yüksek veri hacimlerinin işlenmesinde gecikmelere neden olur.

Google E-Tablolar fiyatlandırması

Ücretsiz

Google E-Tablolar puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (13.100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google E-Tablolar hakkında ne diyor?

TrustRadius incelemesinde:

İş arkadaşlarınızla çok sayıda projeleriniz varsa ve aynı dosya üzerinde iş yapmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar kaynak ve zaman tasarrufu için mükemmel bir fırsat sunar. Her ikiniz de aynı anda aynı dosya üzerinde iş yapabildiğiniz için çalışma süreci çok daha keyifli hale gelir. Ancak, büyük boyutlu elektronik tablolar üzerinde iş yapmanız gerekiyorsa, bu yazılımı kullanmanızı önermem.

İş arkadaşlarınızla çok sayıda projeleriniz varsa ve aynı dosya üzerinde iş yapmanız gerekiyorsa, Google E-Tablolar kaynak ve zamandan tasarruf etmek için mükemmel bir fırsat sunar. Her ikiniz de aynı anda aynı dosya üzerinde iş yapabildiğiniz için çalışma süreci çok daha keyifli hale gelir. Ancak, büyük boyutlu elektronik tablolar üzerinde iş yapmanız gerekiyorsa bu yazılımı kullanmanızı önermem.

13. Forms On Fire (Yerleşik ş Akışı otomasyonuna sahip mobil uyumlu formlar için en iyisi)

Forms On Fire aracılığıyla

Form On Fire, yoğun profesyoneller için veri yakalama ve yönetimini kolaylaştıran bir mobil platformdur. Kod gerektirmeden özel dijital formlar oluşturmanıza olanak tanır. Sürükle ve bırak özelliği ile denetimler, kontrol listeleri, olay raporlama, envanter izleme, zaman çizelgeleri ve sevkiyat işlemleri için ihtiyacınız olan formları kolayca oluşturabilirsiniz.

Görüntüleri, imzaları, GPS konumlarını ve daha fazlasını yakalayabilir ve bu verileri doğrudan arka ofis sistemlerinize gönderebilirsiniz. 1.500'den fazla sistemle kolay entegrasyonları ve yerleşik analitik özellikleri, verilerin alanlardan karar vericilere verimli bir şekilde akışını sağlar.

Form On Fire'ın en iyi özellikleri

SOC 2 Tip II doğrulama, GDPR uyumluluğu ve kurumsal düzeyde şifreleme ile hassas verileri koruyun.

Formları yönlendirmek, görevleri atamak ve daha hızlı işleme için gerçek zamanlı bildirimlerin tetikleyici olmak üzere özel kurallar oluşturun.

Barkodları ve NFC etiketlerini tarayarak envanter, ekipman veya iş durumunu anında kaydedin.

Otomasyonlu veri yakalama için Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive ve daha fazlası gibi platformlara doğrudan bağlantı kurun.

Form On Fire sınırları

Belgelerin yüklenmesi ve gönderilmesi yavaştır, bazen zorla senkronizasyon veya uygulamanın yeniden yüklenmesi gerekir.

Raporlar esnek dışa aktarma seçeneklerinden yoksundur, manuel ayarlamalar gerektirir ve ş akışlarına ekstra adımlar ekler.

Form On Fire fiyatlandırması

Standart Sürüm: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium Sürüm: Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Form On Fire puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (240'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (130'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Form On Fire hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısının belirttiği gibi:

Bazen, görüntülemek istediğim şeyi elde etmek için senkronizasyonu zorlamak zorunda kalıyorum. Menülerin görünümü vb. biraz daha modern hale getirilebilir, ancak bu büyük bir sorun değil. Ayrıca, daha fazla veri sıralama seçeneği eklenebilir.

Bazen, görüntülemek istediğim şeyi elde etmek için senkronizasyonu zorlamak zorunda kalıyorum. Menülerin görünümü vb. biraz daha modern hale getirilebilir, ancak bu büyük bir sorun değil. Ayrıca, daha fazla veri sıralama seçeneği eklenebilir.

14. Intellimas (Hesap tabloları yerine özel, yüksek performanslı veri ş Akışı kullanmak için en iyisi)

Intellimas aracılığıyla

Singletree Technologies tarafından geliştirilen Intellimas, amiral gemisi bir yazılım geliştiricisidir. Envanter izleme, proje yönetimi ve tedarikçi uyumluluğunun yönetilmesine yardımcı olur.

Bu araç, mevcut verilere kullanıcı tanımlı alan ek dosya yapmanıza olanak tanıyarak iş fonksiyonları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Tanıdık, elektronik tablo benzeri arayüzü, kullanıcıların eski sistemlerinden sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını kolaylaştırır.

Verileriniz SQL, Oracle veya PostgreSQL veritabanlarında güvenlik içinde saklanır, böylece kolay paylaşım, raporlama ve yedekleme imkanı sağlanır.

Intellimas'ın en iyi özellikleri

Maliyetlendirme, teklif talepleri, kalite denetimi ve iş izleme gibi çeşitli fonksiyonlardaki operasyonları optimize edin.

Verileri gerektiği gibi düzenlemek için sütun yeniden boyutlandırma, toplu kopyalama/yapıştırma ve sıralama gibi elektronik tablo benzeri özellikleri kullanın.

İş fonksiyonlarınıza veya ana verilerinize uyacak şekilde sınırsız sayıda kullanıcı tanımlı alan ekleyin.

Verileri daha ayrıntılı analiz veya paydaşlarla paylaşım için Excel'e kolayca aktarın.

Intellimas sınırları

Yetersiz ayırma ve filtreleme, hangi öğelerin hangi uygulamaya ait olduğunu belirlemeyi zorlaştırır.

Açılır menüler sezgisel değildir ve SQL alan seçimlerinin yapılandırılması daha kolay hale getirilebilir.

Intellimas fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 30 $ (Capterra'dan alınmıştır, resmi web sitesinde mevcut değildir)

Intellimas derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Intellimas hakkında ne diyor?

Capterra yorumcusu ekliyor:

Bazen bizim için yeni raporlar oluşturma yeteneklerinde sınırlar olabilir. Ancak, onlardan oluşturmalarını istediğimiz ürün benzersiz olduğu için, herkese uyan boyutta tek bir rapor/değişiklik modeli uygulamak zordur.

Bazen bizim için yeni raporlar oluşturma yeteneklerinde sınırlar olabilir. Ancak, onlardan oluşturmalarını istediğimiz ürün benzersiz olduğu için, herkese uyan boyutta tek bir rapor/değişiklik modeli uygulamak zordur.

Process Runner aracılığıyla

Process Runner, SAP veri yönetimi görevlerini doğrudan Microsoft Excel'den kolaylaştırmak için tasarlanmış, az kod otomasyon aracıdır. Kullanıcıların, karmaşık programlama veya komut dosyası yazmaya gerek kalmadan Excel ve SAP arasında veri yükleme ve indir işlemlerini otomatikleştirmelerini sağlar.

Bu araç, özel kod yapmadan verileri dönüştürmenize, temizlemenize ve taşıymanıza olanak tanır. Ayrıca, Process Runner, kullanımı kolay doğrulama araçları sunarak veri yönetişimine ekstra bir katman ekler.

Kontrol panelinden kurallar ayarlayarak, veriler SAP'ye yüklenmeden önce hataları yakalayabilirsiniz.

Process Runner'ın en iyi özellikleri

Tek tıklamayla otomatik paralel işleme özelliği sayesinde SAP işlemlerini, komut dosyalarını ve veri çıkarmalarını doğrudan Excel'den gerçekleştirin.

Özel ABAP programlamaya ihtiyaç duymadan veri taşıma ve temizleme işlemlerini basitleştirin.

İş akışlarınızı hızlandırmak için 1.900'den fazla kullanıma hazır otomasyon şablonundan oluşan bulut kütüphanesinden yararlanın.

Yerleşik görev zamanlayıcıyı kullanarak rutin görevleri otomatik olarak ve zamanında çalıştırın.

SAP'ye yüklemeden önce verileri izleyin ve doğrulayın, böylece temiz ve doğru girdiler yapın.

Process Runner sınırları

Komut dosyası geliştirme, özellikle önceden deneyimi olmayan kullanıcılar için karmaşıktır.

Formlara logo veya diyagram ekleme gibi temel özellikler genellikle ek maliyetlerle birlikte gelir.

Process Runner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Process Runner puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Process Runner hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göre:

Bir komut dosyası programlamak biraz karmaşıktır. Excel şablonu artık eskiden dahil olan PR dışında saklanacak, bu da komut dosyasını çalıştırmayı daha fazla çaba gerektiriyor ve şablonu nereye saklayacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Bir komut dosyası programlamak biraz karmaşıktır. Excel şablonu artık eskiden dahil olan PR dışında saklanacak, bu da komut dosyasını çalıştırmayı daha fazla çaba gerektiriyor ve şablonu nereye saklayacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

