2025'in En İyi 11 Raporlama Aracı ve Yazılımı

Bir yönetici olarak, göreviniz sadece takımınızı görevlerinde tutmak değil, aynı zamanda takımınızın başarılarıyla övünmektir. Yöneticiniz veya takım lideriniz kim olursa olsun, takımınızın gerçekte ne kadar etkili olduğunu siyah beyaz sayılarla gösteren sağlam bir raporlama aracına ihtiyacınız vardır.
Ancak siz meşgulsünüz ve bahse gireriz ki, birden fazla veri kaynağından etkileşimli gösterge panelleriyle raporlar oluşturmak için saatlerce ücretsiz zamanınız yoktur. Tekerleği yeniden icat etmeye çalışmayın: Bu 11 self servis raporlama aracını ve yazılımını kullanarak zor işi sizin yerinize yapın.
Bu kılavuzda, bir raporlama aracında aramanız gereken özelliklerin basit bir kontrol listesini ve 2024'ün en iyi 11 favori raporlama aracını sunacağız.
Raporlama araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru raporlama aracını bulmak kolay bir iş değildir. Piyasada yüzlerce iş zekası yazılımı seçeneği varken, projeleriniz için proje yönetimini etkileşimli raporlar ve basit veri görselleştirmeleriyle birleştiren raporlama araçları bulmanız gerekir ve bu kolay bir görev değildir.
Aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:
- Veri görselleştirme yazılımı: Ham verilerin bulunduğu Excel tabloları sıkıcıdır. En önemli KPI'larınız için veri görselleştirme özelliği sunan iş raporlama yazılımını tercih edin. Muhteşem grafikler ve etkileşimli gösterge panelleri oluşturuyorsa bonus puan kazanır
- Analitik araçlar: Doğru rapor şablonları, gerçek zamanlı verileri çekerek en güncel bilgilere ulaşmanızı sağlar. Bu sayede, birden fazla veri kaynağınız olsa bile tahminler yapmak ve veriye dayalı iş kararları almak daha kolay hale gelir
- İşbirliği: Raporunuzu birkaç tıklamayla birden fazla paydaşla paylaşabilmeniz gerekir. Ayrıca, herkesin raporu anlayabileceği kadar sezgisel ve kullanıcı dostu olmalıdır
- Çok yönlülük: Kendinizi sınırlamayın. Finansal raporlamadan SEO pazarlama raporlarına ve hatta proje yönetimi yazılımına kadar her konuda size yardımcı olacak bir raporlama yazılımı tercih edin
en İyi 11 Raporlama Aracı
1. ClickUp
Çevik Proje Yönetimi Raporlaması için En İyisi
Övünmek için söylemiyoruz, ancak ClickUp yöneticiler ve takımları için en sağlam raporlama araçlarını sunar. Raporlama yazılımımız, yöneticilerin görev kontrol merkezi olarak hepsi bir arada ClickUp Gösterge Panelleri oluşturmasına olanak tanır.
Bileşenleri eklemek, verilerinizi eklemek ve görselleri özelleştirmek kadar kolaydır. Tüm işleri üst düzeyde görebilir, insanları, görevleri, zamanı, belgeleri, gömülü öğeleri ve sprintleri tek bir yerden yönetebilirsiniz.
ClickUp, iş yönetimi için mükemmel bir raporlama aracıdır. Üç aylık hedeflerinizi belirleyin ve tek bir gösterge panelinden her çalışanın zamanını takip edin. Kaynak yönetimi, ekibinizi ne kadar iyi kullandığınızı görselleştirmenize yardımcı olur ve iş yükü analizi, görevlerin tamamlanma durumunu takip ederek ekibinizin ne kadar verimli olduğunu gösterir.
Nihai hedef? Neyi iyi yaptığınızı belirlemek ve süreçlerinizdeki darboğazları ortadan kaldırmak. İş akışınızın her adımını görselleştirerek, daha sıkı takımlar yönetebilir ve daha iyi işler çıkarabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi raporlama özellikleri
- İş yükü ve Box görünümü : ClickUp'ın benzersiz Takım Görünümü ile kaynak yönetimini yeniden düşünün. Takımınızın iş yükünü kontrol ederek kimin tükenmişlik riski altında olduğunu ve kimin daha fazla görev alabileceğini görün
- Dönüm Noktaları : Görevleri Dönüm Noktalarına dönüştürerek, şık Gantt tarzı grafiklerle ne kadar ilerlediğinizi görselleştirin
- Entegrasyonlar: Diğer platformlardan raporlar almanız mı gerekiyor? ClickUp, Tableau gibi çözümlerle kolayca entegre olur
- ClickUp Hedefleri : ClickUp'ta hedefler belirleyin ve her hedef için zaman çizelgeleri, hedefler ve ilerleme izleme oluşturun, böylece bitiş çizgisini asla gözden kaçırmayın
- Pulse : Çevrimiçi olan ve ne yapanlara hızlı bir genel bakış mı ihtiyacınız var? Pulse raporları, saat başına çevrimiçi olanları ve üzerinde çalıştıkları görevleri gösterir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp, yeni kullanıcılar için önceden öğrenme süreci gerektirir
- Bazı özellikler yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. MeisterTask
Görev Yönetimi Raporlaması için En İyisi
MeisterTask, öncelikle bir görev yönetimi ve işbirliği platformudur, ancak yöneticilerin daha iyi takımlar yönetmesine yardımcı olmak için sağlam raporlar oluşturur. MeisterTask, tüm projeler ve takım üyeleri hakkındaki verileri otomatik olarak toplar. Gösterge panelinizdeki Raporlar sekmesine giderek şunları görebilirsiniz:
- Görevleri aç
- Son oluşturulan görevler
- Tamamlanan görevler
Ayrıca, takımlar, bireysel katkıda bulunanlar veya zaman dilimine göre (ör. 4. çeyrek) görev tamamlama durumuna ilişkin verileri almak için özel raporlar da oluşturabilirsiniz. MeisterTask, her raporun üst kısmında renkli çubuk grafikler oluşturur, ancak raporun alt kısmında tek tek veri noktalarına da inebilirsiniz — ancak bu, manuel olarak gözden geçirilmesi gereken çok fazla bilgi anlamına gelir.
MeisterTask'ın en iyi raporlama özellikleri
- Hazır filtrelerle hızlı özelleştirilmiş raporlar
- Özel raporları kaydederek ileride tekrar kullanabilirsiniz
- Raporlar, harici paylaşım için Excel (XLS) veya CSV dosyalarına aktarılabilir
MeisterTask sınırlamaları
- Raporlama aracının özellikleri çok fazla veri gösterir, bu nedenle paydaşlara hızlı bir şekilde sonuçlar sunmak zordur
- Özel filtreler yararlıdır, ancak kurumsal raporlama araçları için çok fazla özelleştirme seçeneği sunmazlar
MeisterTask fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 11,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: Kullanıcı başına aylık 23,99 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MeisterTask puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (150+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
3. Datapine
İş Zekası Raporlaması için En İyisi
Datapine, Almanya merkezli bir şirkettir, ancak sağlam iş zekası (BI) yazılımı herkesin kullanımına açıktır. MeisterTask'tan farklı olarak Datapine, görevleri sizin için izlemez. Bunun yerine, raporlama araçları veritabanlarınızdan, dosyalarınızdan, sosyal medyadan, CRM/ERP'den ve yardım masasından pazarlama verilerini toplar ve sağlam BI raporlaması için bir araya getirir.
Ancak, bu pazarlama analizi aracı veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır, bu nedenle verilerinizi gerçekten derinlemesine incelemek istiyorsanız, bu güçlü bir seçenektir. Takımınızın performansını yakından takip etmeniz gerekiyorsa, Datapine'ın veri bildirimleri sorunları proaktif olarak size bildirir.
Datapine'ın en iyi raporlama özellikleri
- aralarından seçim yapabileceğiniz 80 profesyonel veri raporlama şablonu
- Gömülü analitik
- Mobil uyumlu
- Kurumsal performans yönetimi seçenekleri
Datapine sınırlamaları
- Datapine, kendini yeni başlayanlar için uygun olarak tanıtıyor, ancak gelişmiş raporlama araçları hala çok karmaşık
- Diğer raporlama aracı seçeneklerinden daha pahalıdır
- Bazı kullanıcılar uzun iptal dönemlerinden şikayetçi
Datapine fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 249 $
- Profesyonel: İki kullanıcı için aylık 449 $
- Premium: Üç kullanıcı için aylık 799 $
- Markalama ve Yerleşik: Üç kullanıcı için aylık 1.099 $
Datapine derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,9 (20'den fazla yorum)
4. Whatagraph
Görsel Pazarlama Analizi Raporlaması için En İyisi
Pazarlamacılar verilerle yaşar ve nefes alır, bu yüzden dijital pazarlama yöneticileri Whatagraph'a akın ediyor. Bu pazarlama raporlama aracı, veri görselleştirme ve özel markalama özelliklerini içerir. Performans geliştirme planı olan bir çalışanınız varsa, bu raporlama aracı çalışan performans izleme özelliğini de içerir.
Whatagraph, Google Ads, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google My Business ve hatta Snapchat gibi birçok pazarlama platformuyla entegre olur. Eğer sahip olmadığı bir konektöre ihtiyacınız varsa, Whatagraph herhangi bir veri kaynağına bağlanmanıza yardımcı olur.
Whatagraph'ın en iyi raporlama özellikleri
- Pazarlama özel rapor şablonları
- Özel markalama, pazarlama veya reklam ajansları için mükemmel bir seçimdir
- Hazır API entegrasyonları, iş kullanıcıları için normalde sıkıcı olan raporlama sürecini hızlandırır
Whatagraph sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, raporlama yazılımında tutarsız veri bağlantıları olduğunu belirtiyor
- Müşteri desteği her zaman duyarlı değildir
Whatagraph fiyatlandırması
- Profesyonel: 223 $/ay, 5 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: 335 $/ay, 10 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır
- Özel fiyatlandırma: Sınırsız kullanıcı için
Whatagraph puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (230+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (80+ yorum)
5. Tableau
Büyük Ölçekli Veri Görselleştirme için En İyisi
Tableau, Salesforce'un görsel analitik raporlama çözümüdür. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için zaten Salesforce kullanıyorsanız, Tableau verileri Salesforce'tan otomatik olarak çekerek analitiklerinizi daha da kolaylaştırır ve daha iyi CRM raporlaması sağlar.
Tableau'nun raporlama yazılımı, verilerinizi tek bir yerde toplamak için Google E-Tablolar, Excel, Salesforce (tabii ki) ve Google ile entegrasyonlar içerir. Bu raporlama aracı, her bir takım üyesinin görevlerini veya performansını ayrıntılı olarak incelemek yerine, kurumsal bir bütün olarak analiz eden iş zekası için daha uygundur.
Ancak, yeni özellikleri Tableau GPT'yi çok beğendik. Bu özellik, üretken yapay zeka kullanarak birden fazla veri kaynağını hızlı bir şekilde analiz eder, kalıpları tespit eder ve sonraki adımları önerir.
Tableau'nun en iyi raporlama özellikleri
- Tahmine dayalı AI özelliği analizi hızlandırır
- Çoğu büyük veritabanı ve analiz platformundaki veri kaynaklarıyla entegre olur
- Tableau, karmaşık veri görselleştirmelerini işleyebilecek güce sahiptir
Tableau sınırlamaları
- Etkileşimli gösterge panellerinde o kadar çok özellik var ki, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir
- Salesforce kullanmıyorsanız, daha fazla geçici çözüm gerekebilir
- Tableau'nun karmaşıklığı, raporlama yazılımında özel biçimlendirmeyi zorlaştırır
Tableau fiyatlandırması
- Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- Tableau Creator: Kullanıcı başına aylık 70 $, yıllık faturalandırılır
Tableau derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (1.600+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
6. ProWorkflow
Ş Akışı ve Zaman Takibi Raporlaması için En İyisi
ProWorkflow, uzaktan işbirliği konusunda uzmanlaşmıştır, bu da onu uzaktaki ve karma işlerdeki yöneticiler arasında popüler hale getirir. Bu raporlama aracını kullanarak tüm projeleri, görevleri, zaman kayıtlarını, kişileri, iş akışlarını ve kaynakları tek bir yerde görüntüleyin. Faturalandırma, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve zaman çizelgeleri gibi özelliklere de sahiptir, bu nedenle hepsi bir arada iş akışı yönetimi aracına ihtiyacınız varsa sağlam bir seçenektir.
Microsoft kuruluşuysanız, ProWorkflow Microsoft Teams ve Outlook ile entegre olur, ancak diğer raporlama araçları kadar çok entegrasyona sahip değildir, bu nedenle bazı verileri yeniden girmeniz gerekebilir.
ProWorkflow'un en iyi raporlama özellikleri
- Sınırsız kullanıcı için 20 $ olan ProWorkflow, bu listedeki diğer veri raporlama araçlarına kıyasla çok uygun fiyatlıdır
- ProWorkflow, raporların ötesinde çeşitli özellikler içerir, bu nedenle tek bir gösterge panelinde birçok araca ihtiyaç duyan yöneticiler için yararlıdır
- İş verilerini işleme ve sıralamada mükemmeldir
ProWorkflow sınırlamaları
- ProWorkflow, saf bir raporlama aracı olmadığı için diğer raporlama yazılımlarının gücünden yoksundur
- Yükleniciler, ProWorkflow'un araçlarına çok fazla erişime sahip değildir, bu da iş verilerinizin çarpıtılmasına neden olabilir
- Özelleştirme, özellikle birden fazla veri kaynağından, kurulumu zordur
ProWorkflow fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $, kullanıcı sınırı yok
- Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $, en az 5 kullanıcı için
ProWorkflow puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (35+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)
7. Thoughtspot
Arama Odaklı Analitik için En İyisi
Thoughtspot, yapay zeka ile desteklenen güçlü bir raporlama platformu olarak kendini tanıtıyor. Bu platformu kullanarak işinizle ilgili cevapları arayın, verilerinizi görselleştirin ve performansı izleyin.
Thoughtspot yeni başlayanlar için uygun değildir, bu platformu kullanmak için ciddi veri becerilerine sahip olmanız gerekir. Veri uzmanıysanız, bu platformu bulut veri kümelerini bağlamak, verileri modellemek ve AI veri otomasyonu kurmak için kullanın.
Thoughtspot'un en iyi raporlama özellikleri
- Thoughtspot AI, anormallikleri tespit edebilir ve sorunları en kısa sürede size bildirir
- Liveboards, hızlı içgörüler için etkileşimli raporlar sunar
- Mobil uygulaması, veri analizlerini istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kontrol etmenizi sağlar
Thoughtspot sınırlamaları
- Çok sayıda karmaşık özelliği ile yalnızca veri uzmanları için en uygun seçenektir
- Görseller için esneklik ve özelleştirme eksikliği
Thoughtspot fiyatlandırması
- Takım: 5 kullanıcı için aylık 95 $
- Pro: Sınırsız kullanıcı için aylık 2.500 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Thoughtspot puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (240+ yorum)
- Capterra: 4/5 (2 yorum)
8. Looker Studio
Özel Veri Modelleme için En İyisi
Google kuruluşları, sevinin: Looker Studio, Google tarafından Google işleri için geliştirilmiş bir raporlama yazılımıdır. Looker Studio, gerçek zamanlı veri modelleri oluşturur, bu da verilerinizi tek bir etkileşimli gösterge panelinden işin birçok alanında izleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu iş zekası yazılımı, karar vermeyi hızlandırmak için proaktif uyarılar da sunar.
Looker Studio, Google Analytics gibi bir Google ürünü olmasına rağmen, kesinlikle yeni başlayanlar için uygun değildir. Bu platformu kullanabilmek için SQL ve programlama temellerini bilmeniz gerekir.
Looker Studio'nun en iyi raporlama özellikleri
- Looker Studio, Google verileriyle entegre olduğundan, işiniz Google Cloud'da çalışıyorsa mükemmeldir
- Looker Studio, önceden oluşturulmuş veri şablonlarıyla birlikte gelir
- Bu raporlama aracı, iş akışlarını otomatikleştirmek için Looker Actions ile entegre olur
Looker Studio sınırlamaları
- Looker Studio karmaşık bir yazılımdır, bu nedenle programcılar veya veri bilimcileri için en uygun seçenektir
- Üçüncü taraf veri entegrasyonları biraz sorunlu
- Bazı iş kullanıcıları gecikmeler ve performans sorunları bildiriyor
- Özelleştirme eksikliği
Looker Studio fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma: Fiyat teklifi için iletişime geçin
Looker Studio puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
9. GoodData
Kurumsal Düzeyde Raporlama için En İyisi
GoodData, geliştiricilerin uygulamalara veri gösterge panelleri eklemek için kullandıkları bulut tabanlı bir BI ve analiz platformudur. Ancak yöneticiler de ciddi şekilde özelleştirilebilir, gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmak için GoodData'ya başvurur.
Raporlama aracını oluşturmak için sağlam bir veri ekibine ihtiyacınız olacak, ancak bu araç kurulup çalışmaya başladığında, ekibinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış %100 özelleştirilmiş bir raporlama gösterge paneline sahip olacaksınız. İyi haber ise GoodData'nın düşük kodlu/kodsuz kurulumuna sahip olması, böylece basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile veri görselleştirmeleri oluşturabilirsiniz.
GoodData'nın en iyi raporlama özellikleri
- GoodData, gömülü analitiği basitleştirir
- Raporları tamamen özelleştirebilirsiniz
- Beyaz etiketli yazılım mevcuttur
GoodData sınırlamaları
- Pahalı raporlama aracı
- Bazı kullanıcılar, yazılımın çok karmaşık olduğunu söylüyor
- Eğitim ve kaynak eksikliği
GoodData fiyatlandırması
- Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.000 $
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
GoodData puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (350+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (20 yorum)
10. Datadog
BT ve DevOps Raporlaması için en iyisi
Datadog, DevOps'tan güvenlik analizlerine ve IoT izlemeye kadar her şeyi yöneten hepsi bir arada veri yönetimi platformu ve raporlama aracıdır. İşlevselliği kesinlikle daha gelişmiştir, ancak kurumsal bir takımı veya BT departmanını yönetiyorsanız bu bir avantaj olabilir.
Raporlama özellikleri açısından Datadog, kuruluşunuzdaki her kullanıcıya gerçek zamanlı iş zekası sunar. Düğme tıklamaları, üçüncü taraf sistemlerdeki eylemler ve hatta envanter değişiklikleri gibi her şeyi takip edebilirsiniz.
Datadog'un en iyi raporlama özellikleri
- BT ve iş performansı verilerini tek bir gösterge panelinde birleştirebilirsiniz
- Özel uyarılar ve her uyarı için oyun kitapları oluşturun
- Davranış analitiği ile metriklerinizi iyileştirin
Datadog sınırlamaları
- Datadog, yararlı proje belgeleri ve eğitimden yoksundur
- Platformda sezgisel bir kullanıcı arayüzü bulunmamaktadır
Datadog fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
Datadog puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (215+ yorum)
11. Zoho Analytics
Entegre İş Verileri Raporlaması için En İyisi
Zoho Analytics, kullanıcıların iş verilerini analiz etmelerine ve içgörülü raporlar ve gösterge panelleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir self servis iş zekası ve analiz platformudur. Büyük miktarda veriyi işleyebilir ve veri yorumlamayı basitleştirmek için etkili görselleştirmeler oluşturabilir.
Zoho Analytics'in en iyi raporlama özellikleri
- Kolay sürükle ve bırak arayüzü ile raporları ve gösterge panellerini kolayca oluşturun
- Sorularınızı rapor formunda yanıtlayabilen AI destekli asistan Zia.
- Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirerek çapraz fonksiyonlu raporlar oluşturma yeteneği
- Raporları ve gösterge panellerini paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için gelişmiş işbirliği özellikleri
- Rol tabanlı erişim denetimleri dahil olmak üzere sağlam güvenlik önlemleri
Zoho Analytics sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor
- Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme seçenekleri
Zoho Analytics fiyatlandırması
Zoho Analytics'in dört fiyat planı vardır. Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar.
Zoho Analytics kullanıcı değerlendirmeleri
- G2: 4. 2/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)
Büyüyen İşletmeniz için En Güçlü Raporlama Yazılımını Edinin
Tak ve çalıştır raporlama aracı mı istiyorsunuz, yoksa raporları tamamen özelleştirmek mi istiyorsunuz? Raporlama yazılımı için seçtiğimiz en iyi 11 seçenek, takımınızı bir üst seviyeye taşıyacak.
Sorun şu ki, bu araçların çoğu ucuz değil ve kullanımı karmaşık. Naçizane görüşümüze göre, ClickUp paranızın karşılığını en iyi veren seçenek. ClickUp'ın yerleşik raporlama araçları ve şablonlarıyla zaman kazanın, zahmeti azaltın ve işinizi daha iyi yapın.
ClickUp'ın size uygun olup olmadığından emin değil misiniz? Bizi deneyin. ClickUp'a kaydolun ve ilk raporunuzu ücretsiz olarak oluşturmaya başlayın!