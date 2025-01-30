2025'in En İyi 11 Raporlama Aracı ve Yazılımı

Bir yönetici olarak, göreviniz sadece takımınızı görevlerinde tutmak değil, aynı zamanda takımınızın başarılarıyla övünmektir. Yöneticiniz veya takım lideriniz kim olursa olsun, takımınızın gerçekte ne kadar etkili olduğunu siyah beyaz sayılarla gösteren sağlam bir raporlama aracına ihtiyacınız vardır.

Ancak siz meşgulsünüz ve bahse gireriz ki, birden fazla veri kaynağından etkileşimli gösterge panelleriyle raporlar oluşturmak için saatlerce ücretsiz zamanınız yoktur. Tekerleği yeniden icat etmeye çalışmayın: Bu 11 self servis raporlama aracını ve yazılımını kullanarak zor işi sizin yerinize yapın.

Bu kılavuzda, bir raporlama aracında aramanız gereken özelliklerin basit bir kontrol listesini ve 2024'ün en iyi 11 favori raporlama aracını sunacağız.

Doğru raporlama aracını bulmak kolay bir iş değildir. Piyasada yüzlerce iş zekası yazılımı seçeneği varken, projeleriniz için proje yönetimini etkileşimli raporlar ve basit veri görselleştirmeleriyle birleştiren raporlama araçları bulmanız gerekir ve bu kolay bir görev değildir.

Aşağıdaki anahtar özelliklere dikkat edin:

Çevik Proje Yönetimi Raporlaması için En İyisi

ClickUp'ın Gösterge Panelleri'nde projenizin ilerlemesi hakkında genel bir bakış elde edin

Övünmek için söylemiyoruz, ancak ClickUp yöneticiler ve takımları için en sağlam raporlama araçlarını sunar. Raporlama yazılımımız, yöneticilerin görev kontrol merkezi olarak hepsi bir arada ClickUp Gösterge Panelleri oluşturmasına olanak tanır.

Bileşenleri eklemek, verilerinizi eklemek ve görselleri özelleştirmek kadar kolaydır. Tüm işleri üst düzeyde görebilir, insanları, görevleri, zamanı, belgeleri, gömülü öğeleri ve sprintleri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

ClickUp, iş yönetimi için mükemmel bir raporlama aracıdır. Üç aylık hedeflerinizi belirleyin ve tek bir gösterge panelinden her çalışanın zamanını takip edin. Kaynak yönetimi, ekibinizi ne kadar iyi kullandığınızı görselleştirmenize yardımcı olur ve iş yükü analizi, görevlerin tamamlanma durumunu takip ederek ekibinizin ne kadar verimli olduğunu gösterir.

Nihai hedef? Neyi iyi yaptığınızı belirlemek ve süreçlerinizdeki darboğazları ortadan kaldırmak. İş akışınızın her adımını görselleştirerek, daha sıkı takımlar yönetebilir ve daha iyi işler çıkarabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi raporlama özellikleri

: ClickUp'ın benzersiz Takım Görünümü ile kaynak yönetimini yeniden düşünün. Takımınızın iş yükünü kontrol ederek kimin tükenmişlik riski altında olduğunu ve kimin daha fazla görev alabileceğini görün İş yükü ve Box görünümü: ClickUp'ın benzersiz Takım Görünümü ile kaynak yönetimini yeniden düşünün. Takımınızın iş yükünü kontrol ederek kimin tükenmişlik riski altında olduğunu ve kimin daha fazla görev alabileceğini görün

: Görevleri Dönüm Noktalarına dönüştürerek, şık Gantt tarzı grafiklerle ne kadar ilerlediğinizi görselleştirin Dönüm Noktaları: Görevleri Dönüm Noktalarına dönüştürerek, şık Gantt tarzı grafiklerle ne kadar ilerlediğinizi görselleştirin

Entegrasyonlar: Diğer platformlardan raporlar almanız mı gerekiyor? ClickUp, Tableau gibi çözümlerle kolayca entegre olur Diğer platformlardan raporlar almanız mı gerekiyor? ClickUp, Tableau gibi çözümlerle kolayca entegre olur

: ClickUp'ta hedefler belirleyin ve ClickUp Hedefleri: ClickUp'ta hedefler belirleyin ve her hedef için zaman çizelgeleri, hedefler ve ilerleme izleme oluşturun, böylece bitiş çizgisini asla gözden kaçırmayın

: Çevrimiçi olan ve ne yapanlara hızlı bir genel bakış mı ihtiyacınız var? Pulse raporları, saat başına çevrimiçi olanları ve üzerinde çalıştıkları görevleri gösterir Pulse: Çevrimiçi olan ve ne yapanlara hızlı bir genel bakış mı ihtiyacınız var? Pulse raporları, saat başına çevrimiçi olanları ve üzerinde çalıştıkları görevleri gösterir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, yeni kullanıcılar için önceden öğrenme süreci gerektirir

Bazı özellikler yalnızca ücretli aboneler tarafından kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. MeisterTask

Görev Yönetimi Raporlaması için En İyisi

MeisterTask aracılığıyla

MeisterTask, öncelikle bir görev yönetimi ve işbirliği platformudur, ancak yöneticilerin daha iyi takımlar yönetmesine yardımcı olmak için sağlam raporlar oluşturur. MeisterTask, tüm projeler ve takım üyeleri hakkındaki verileri otomatik olarak toplar. Gösterge panelinizdeki Raporlar sekmesine giderek şunları görebilirsiniz:

Görevleri aç

Son oluşturulan görevler

Tamamlanan görevler

Ayrıca, takımlar, bireysel katkıda bulunanlar veya zaman dilimine göre (ör. 4. çeyrek) görev tamamlama durumuna ilişkin verileri almak için özel raporlar da oluşturabilirsiniz. MeisterTask, her raporun üst kısmında renkli çubuk grafikler oluşturur, ancak raporun alt kısmında tek tek veri noktalarına da inebilirsiniz — ancak bu, manuel olarak gözden geçirilmesi gereken çok fazla bilgi anlamına gelir.

MeisterTask'ın en iyi raporlama özellikleri

Hazır filtrelerle hızlı özelleştirilmiş raporlar

Özel raporları kaydederek ileride tekrar kullanabilirsiniz

Raporlar, harici paylaşım için Excel (XLS) veya CSV dosyalarına aktarılabilir

MeisterTask sınırlamaları

Raporlama aracının özellikleri çok fazla veri gösterir, bu nedenle paydaşlara hızlı bir şekilde sonuçlar sunmak zordur

Özel filtreler yararlıdır, ancak kurumsal raporlama araçları için çok fazla özelleştirme seçeneği sunmazlar

MeisterTask fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 11,99 $/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 23,99 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MeisterTask puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Datapine

İş Zekası Raporlaması için En İyisi

Datapine aracılığıyla

Datapine, Almanya merkezli bir şirkettir, ancak sağlam iş zekası (BI) yazılımı herkesin kullanımına açıktır. MeisterTask'tan farklı olarak Datapine, görevleri sizin için izlemez. Bunun yerine, raporlama araçları veritabanlarınızdan, dosyalarınızdan, sosyal medyadan, CRM/ERP'den ve yardım masasından pazarlama verilerini toplar ve sağlam BI raporlaması için bir araya getirir.

Ancak, bu pazarlama analizi aracı veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır, bu nedenle verilerinizi gerçekten derinlemesine incelemek istiyorsanız, bu güçlü bir seçenektir. Takımınızın performansını yakından takip etmeniz gerekiyorsa, Datapine'ın veri bildirimleri sorunları proaktif olarak size bildirir.

Datapine'ın en iyi raporlama özellikleri

aralarından seçim yapabileceğiniz 80 profesyonel veri raporlama şablonu

Gömülü analitik

Mobil uyumlu

Kurumsal performans yönetimi seçenekleri

Datapine sınırlamaları

Datapine, kendini yeni başlayanlar için uygun olarak tanıtıyor, ancak gelişmiş raporlama araçları hala çok karmaşık

Diğer raporlama aracı seçeneklerinden daha pahalıdır

Bazı kullanıcılar uzun iptal dönemlerinden şikayetçi

Datapine fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel: İki kullanıcı için aylık 449 $

Premium: Üç kullanıcı için aylık 799 $

Markalama ve Yerleşik: Üç kullanıcı için aylık 1.099 $

Datapine derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,9 (20'den fazla yorum)

4. Whatagraph

Görsel Pazarlama Analizi Raporlaması için En İyisi

Pazarlamacılar verilerle yaşar ve nefes alır, bu yüzden dijital pazarlama yöneticileri Whatagraph'a akın ediyor. Bu pazarlama raporlama aracı, veri görselleştirme ve özel markalama özelliklerini içerir. Performans geliştirme planı olan bir çalışanınız varsa, bu raporlama aracı çalışan performans izleme özelliğini de içerir.

Whatagraph, Google Ads, Twitter, Mailchimp, Shopify, Google My Business ve hatta Snapchat gibi birçok pazarlama platformuyla entegre olur. Eğer sahip olmadığı bir konektöre ihtiyacınız varsa, Whatagraph herhangi bir veri kaynağına bağlanmanıza yardımcı olur.

Whatagraph'ın en iyi raporlama özellikleri

Pazarlama özel rapor şablonları

Özel markalama, pazarlama veya reklam ajansları için mükemmel bir seçimdir

Hazır API entegrasyonları, iş kullanıcıları için normalde sıkıcı olan raporlama sürecini hızlandırır

Whatagraph sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, raporlama yazılımında tutarsız veri bağlantıları olduğunu belirtiyor

Müşteri desteği her zaman duyarlı değildir

Whatagraph fiyatlandırması

Profesyonel: 223 $/ay, 5 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır

Premium: 335 $/ay, 10 kullanıcı için yıllık olarak faturalandırılır

Özel fiyatlandırma: Sınırsız kullanıcı için

Whatagraph puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (230+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (80+ yorum)

5. Tableau

Büyük Ölçekli Veri Görselleştirme için En İyisi

Tableau aracılığıyla

Tableau, Salesforce'un görsel analitik raporlama çözümüdür. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) için zaten Salesforce kullanıyorsanız, Tableau verileri Salesforce'tan otomatik olarak çekerek analitiklerinizi daha da kolaylaştırır ve daha iyi CRM raporlaması sağlar.

Tableau'nun raporlama yazılımı, verilerinizi tek bir yerde toplamak için Google E-Tablolar, Excel, Salesforce (tabii ki) ve Google ile entegrasyonlar içerir. Bu raporlama aracı, her bir takım üyesinin görevlerini veya performansını ayrıntılı olarak incelemek yerine, kurumsal bir bütün olarak analiz eden iş zekası için daha uygundur.

Ancak, yeni özellikleri Tableau GPT'yi çok beğendik. Bu özellik, üretken yapay zeka kullanarak birden fazla veri kaynağını hızlı bir şekilde analiz eder, kalıpları tespit eder ve sonraki adımları önerir.

Tableau'nun en iyi raporlama özellikleri

Tahmine dayalı AI özelliği analizi hızlandırır

Çoğu büyük veritabanı ve analiz platformundaki veri kaynaklarıyla entegre olur

Tableau, karmaşık veri görselleştirmelerini işleyebilecek güce sahiptir

Tableau sınırlamaları

Etkileşimli gösterge panellerinde o kadar çok özellik var ki, yeni başlayanlar için kullanımı zor olabilir

Salesforce kullanmıyorsanız, daha fazla geçici çözüm gerekebilir

Tableau'nun karmaşıklığı, raporlama yazılımında özel biçimlendirmeyi zorlaştırır

Tableau fiyatlandırması

Tableau Viewer: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Tableau Explorer: Kullanıcı başına aylık 42 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Tableau Creator: Kullanıcı başına aylık 70 $, yıllık faturalandırılır

Tableau derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

6. ProWorkflow

Ş Akışı ve Zaman Takibi Raporlaması için En İyisi

ProWorkflow aracılığıyla

ProWorkflow, uzaktan işbirliği konusunda uzmanlaşmıştır, bu da onu uzaktaki ve karma işlerdeki yöneticiler arasında popüler hale getirir. Bu raporlama aracını kullanarak tüm projeleri, görevleri, zaman kayıtlarını, kişileri, iş akışlarını ve kaynakları tek bir yerde görüntüleyin. Faturalandırma, mesajlaşma, dosya paylaşımı ve zaman çizelgeleri gibi özelliklere de sahiptir, bu nedenle hepsi bir arada iş akışı yönetimi aracına ihtiyacınız varsa sağlam bir seçenektir.

Microsoft kuruluşuysanız, ProWorkflow Microsoft Teams ve Outlook ile entegre olur, ancak diğer raporlama araçları kadar çok entegrasyona sahip değildir, bu nedenle bazı verileri yeniden girmeniz gerekebilir.

ProWorkflow'un en iyi raporlama özellikleri

Sınırsız kullanıcı için 20 $ olan ProWorkflow, bu listedeki diğer veri raporlama araçlarına kıyasla çok uygun fiyatlıdır

ProWorkflow, raporların ötesinde çeşitli özellikler içerir, bu nedenle tek bir gösterge panelinde birçok araca ihtiyaç duyan yöneticiler için yararlıdır

İş verilerini işleme ve sıralamada mükemmeldir

ProWorkflow sınırlamaları

ProWorkflow, saf bir raporlama aracı olmadığı için diğer raporlama yazılımlarının gücünden yoksundur

Yükleniciler, ProWorkflow'un araçlarına çok fazla erişime sahip değildir, bu da iş verilerinizin çarpıtılmasına neden olabilir

Özelleştirme, özellikle birden fazla veri kaynağından, kurulumu zordur

ProWorkflow fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 20 $, kullanıcı sınırı yok

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 30 $, en az 5 kullanıcı için

ProWorkflow puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (35+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (240+ yorum)

7. Thoughtspot

Arama Odaklı Analitik için En İyisi

Thoughtspot aracılığıyla

Thoughtspot, yapay zeka ile desteklenen güçlü bir raporlama platformu olarak kendini tanıtıyor. Bu platformu kullanarak işinizle ilgili cevapları arayın, verilerinizi görselleştirin ve performansı izleyin.

Thoughtspot yeni başlayanlar için uygun değildir, bu platformu kullanmak için ciddi veri becerilerine sahip olmanız gerekir. Veri uzmanıysanız, bu platformu bulut veri kümelerini bağlamak, verileri modellemek ve AI veri otomasyonu kurmak için kullanın.

Thoughtspot'un en iyi raporlama özellikleri

Thoughtspot AI, anormallikleri tespit edebilir ve sorunları en kısa sürede size bildirir

Liveboards, hızlı içgörüler için etkileşimli raporlar sunar

Mobil uygulaması, veri analizlerini istediğiniz zaman, istediğiniz yerden kontrol etmenizi sağlar

Thoughtspot sınırlamaları

Çok sayıda karmaşık özelliği ile yalnızca veri uzmanları için en uygun seçenektir

Görseller için esneklik ve özelleştirme eksikliği

Thoughtspot fiyatlandırması

Takım: 5 kullanıcı için aylık 95 $

Pro: Sınırsız kullanıcı için aylık 2.500 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Thoughtspot puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (240+ yorum)

Capterra: 4/5 (2 yorum)

8. Looker Studio

Özel Veri Modelleme için En İyisi

Looker Studio aracılığıyla

Google kuruluşları, sevinin: Looker Studio, Google tarafından Google işleri için geliştirilmiş bir raporlama yazılımıdır. Looker Studio, gerçek zamanlı veri modelleri oluşturur, bu da verilerinizi tek bir etkileşimli gösterge panelinden işin birçok alanında izleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu iş zekası yazılımı, karar vermeyi hızlandırmak için proaktif uyarılar da sunar.

Looker Studio, Google Analytics gibi bir Google ürünü olmasına rağmen, kesinlikle yeni başlayanlar için uygun değildir. Bu platformu kullanabilmek için SQL ve programlama temellerini bilmeniz gerekir.

Looker Studio'nun en iyi raporlama özellikleri

Looker Studio, Google verileriyle entegre olduğundan, işiniz Google Cloud'da çalışıyorsa mükemmeldir

Looker Studio, önceden oluşturulmuş veri şablonlarıyla birlikte gelir

Bu raporlama aracı, iş akışlarını otomatikleştirmek için Looker Actions ile entegre olur

Looker Studio sınırlamaları

Looker Studio karmaşık bir yazılımdır, bu nedenle programcılar veya veri bilimcileri için en uygun seçenektir

Üçüncü taraf veri entegrasyonları biraz sorunlu

Bazı iş kullanıcıları gecikmeler ve performans sorunları bildiriyor

Özelleştirme eksikliği

Looker Studio fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma: Fiyat teklifi için iletişime geçin

Looker Studio puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

9. GoodData

Kurumsal Düzeyde Raporlama için En İyisi

GoodData aracılığıyla

GoodData, geliştiricilerin uygulamalara veri gösterge panelleri eklemek için kullandıkları bulut tabanlı bir BI ve analiz platformudur. Ancak yöneticiler de ciddi şekilde özelleştirilebilir, gerçek zamanlı gösterge panelleri oluşturmak için GoodData'ya başvurur.

Raporlama aracını oluşturmak için sağlam bir veri ekibine ihtiyacınız olacak, ancak bu araç kurulup çalışmaya başladığında, ekibinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyarlanmış %100 özelleştirilmiş bir raporlama gösterge paneline sahip olacaksınız. İyi haber ise GoodData'nın düşük kodlu/kodsuz kurulumuna sahip olması, böylece basit bir sürükle ve bırak arayüzü ile veri görselleştirmeleri oluşturabilirsiniz.

GoodData'nın en iyi raporlama özellikleri

GoodData, gömülü analitiği basitleştirir

Raporları tamamen özelleştirebilirsiniz

Beyaz etiketli yazılım mevcuttur

GoodData sınırlamaları

Pahalı raporlama aracı

Bazı kullanıcılar, yazılımın çok karmaşık olduğunu söylüyor

Eğitim ve kaynak eksikliği

GoodData fiyatlandırması

Profesyonel: Sınırsız kullanıcı için aylık 1.000 $

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GoodData puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (350+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (20 yorum)

10. Datadog

BT ve DevOps Raporlaması için en iyisi

Via Dat adog

Datadog, DevOps'tan güvenlik analizlerine ve IoT izlemeye kadar her şeyi yöneten hepsi bir arada veri yönetimi platformu ve raporlama aracıdır. İşlevselliği kesinlikle daha gelişmiştir, ancak kurumsal bir takımı veya BT departmanını yönetiyorsanız bu bir avantaj olabilir.

Raporlama özellikleri açısından Datadog, kuruluşunuzdaki her kullanıcıya gerçek zamanlı iş zekası sunar. Düğme tıklamaları, üçüncü taraf sistemlerdeki eylemler ve hatta envanter değişiklikleri gibi her şeyi takip edebilirsiniz.

Datadog'un en iyi raporlama özellikleri

BT ve iş performansı verilerini tek bir gösterge panelinde birleştirebilirsiniz

Özel uyarılar ve her uyarı için oyun kitapları oluşturun

Davranış analitiği ile metriklerinizi iyileştirin

Datadog sınırlamaları

Datadog, yararlı proje belgeleri ve eğitimden yoksundur

Platformda sezgisel bir kullanıcı arayüzü bulunmamaktadır

Datadog fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

Datadog puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (215+ yorum)

11. Zoho Analytics

Entegre İş Verileri Raporlaması için En İyisi

zoho Analytics aracılığıyla

Zoho Analytics, kullanıcıların iş verilerini analiz etmelerine ve içgörülü raporlar ve gösterge panelleri oluşturmalarına olanak tanıyan bir self servis iş zekası ve analiz platformudur. Büyük miktarda veriyi işleyebilir ve veri yorumlamayı basitleştirmek için etkili görselleştirmeler oluşturabilir.

Zoho Analytics'in en iyi raporlama özellikleri

Kolay sürükle ve bırak arayüzü ile raporları ve gösterge panellerini kolayca oluşturun

Sorularınızı rapor formunda yanıtlayabilen AI destekli asistan Zia.

Farklı kaynaklardan gelen verileri birleştirerek çapraz fonksiyonlu raporlar oluşturma yeteneği

Raporları ve gösterge panellerini paylaşmak ve üzerinde işbirliği yapmak için gelişmiş işbirliği özellikleri

Rol tabanlı erişim denetimleri dahil olmak üzere sağlam güvenlik önlemleri

Zoho Analytics sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yeni başlayanlar için öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Ücretsiz sürümde sınırlı özelleştirme seçenekleri

Zoho Analytics fiyatlandırması

Zoho Analytics'in dört fiyat planı vardır. Ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar.

Zoho Analytics kullanıcı değerlendirmeleri

G2: 4. 2/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (200'den fazla yorum)

Büyüyen İşletmeniz için En Güçlü Raporlama Yazılımını Edinin

Tak ve çalıştır raporlama aracı mı istiyorsunuz, yoksa raporları tamamen özelleştirmek mi istiyorsunuz? Raporlama yazılımı için seçtiğimiz en iyi 11 seçenek, takımınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Sorun şu ki, bu araçların çoğu ucuz değil ve kullanımı karmaşık. Naçizane görüşümüze göre, ClickUp paranızın karşılığını en iyi veren seçenek. ClickUp'ın yerleşik raporlama araçları ve şablonlarıyla zaman kazanın, zahmeti azaltın ve işinizi daha iyi yapın.

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