2025'in 10 Pazarlama Analitiği Yazılım Aracı

Dijital inovasyon çağında, pazarlama analitiğinin pazarlama takımları için rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Her başarılı pazarlama kampanyasının arkasında, kararları yönlendiren ve büyümeyi hızlandıran değerli içgörüler ortaya çıkaran çok sayıda analiz yatmaktadır.

Ancak, pazarlama verilerinin engin dünyasında gezinmek, özellikle en iyi pazarlama analitiği araçlarının yardımı olmadan pazarlama takımları için çok zor olabilir. İşte bu noktada, ham pazarlama verilerini eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmeye hazır 10 önde gelen pazarlama analitiği aracı devreye girer.

Bu kılavuzda, pazarlamacıları güçlendiren en iyi pazarlama analizi araçlarını öne çıkarıyoruz!

İşletmeniz için en iyi pazarlama analitiği araçlarını seçerken, karar verme sürecinizde birkaç anahtar faktörün yol gösterici olması gerekir. Pazarlama analitiği araçlarını ararken bu yönlere öncelik vererek, pazarlama hedeflerinize mükemmel şekilde uyan aracı bulabilirsiniz.

Veri entegrasyon yetenekleri: Tüm pazarlama kanallarınız ve sosyal medya platformlarınız, web sitesi analitiği, e-posta pazarlama analitiği araçları ve Tüm pazarlama kanallarınız ve sosyal medya platformlarınız, web sitesi analitiği, e-posta pazarlama analitiği araçları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri dahil olmak üzere çeşitli pazarlama veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan pazarlama analitiği araçlarını arayın. Bu, pazarlama çabalarınızın kapsamlı bir görünümünü sağlar ve veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar

Gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleri: Gerçek zamanlı içgörüler sunan bir analiz aracı, Gerçek zamanlı içgörüler sunan bir analiz aracı, çevik pazarlama stratejileri için hayati önem taşır. Kampanyalarınızın pazarlama performansını izlemenize, her bir pazarlama kanalınız için trendleri belirlemenize ve gerektiğinde hızlı ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyan dinamik raporlama ve etkileşimli gösterge panelleri sunan pazarlama analizi araçlarını seçin

Gelişmiş analitik özellikleri : Pazarlama kanallarınız için temel metriklerin ötesine geçen pazarlama analitiği araçları arayın. Daha derin içgörüler elde etmek ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için web analitiği araçları, tahmine dayalı analitik, makine öğrenimi yetenekleri ve yapay zeka destekli algoritmalar arayın

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır, bu nedenle pazarlama analizi araçlarınız da özel gereksinimlerinize uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Ayrıca, işiniz büyüdükçe pazarlama çabalarınızı destekleyecek ölçeklenebilirlik özelliğine sahip araçları tercih edin

Kullanıcı dostu arayüz: Karmaşık bir pazarlama analizi yazılımı verimliliği engelleyebilir. Sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunan pazarlama analizi araçlarını tercih edin, böylece her beceri düzeyindeki pazarlamacılar bu araçları kolayca kullanabilir ve etkili bir şekilde yararlanabilir

Veri güvenliği ve uyumluluk: Pazarlama verileri genellikle hassas bilgiler içerir. Pazarlama analizi araçlarınızın en son veri güvenliği standartlarına ve ilgili düzenlemelere uygun olduğundan emin olun, pazarlama verilerinizi koruyun ve müşteri güvenini sürdürün

Müşteri desteği ve eğitimi: Güçlü müşteri desteği ve eğitim kaynakları, analitik aracınızla sorunsuz bir başlangıç süreci ve sürekli başarı için çok önemlidir. Pazarlama çabalarınız için kapsamlı destek sunan sağlayıcıları arayın

ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyerek iş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Pazarlama projesi analitiği için en iyisi

ClickUp'ın son derece özelleştirilebilir platformu, pazarlama yöneticilerinin pazarlama kampanyalarını, projelerini ve girişimlerini büyük ölçekte izlemek için doğru pazarlama analitiği araçlarıyla entegre etmelerini son derece kolaylaştırır.

Bu hepsi bir arada verimlilik platformu, işlevler arası ekipleri desteklemek için kolayca tasarlanabildiğinden pazarlama ekipleri için favori bir analiz aracıdır. ClickUp Gösterge Panelleri ve platformun kritik analiz araçlarıyla entegrasyonları gibi bazı önemli özellikler, pazarlama iş akışlarını önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp, raporlama aracı ve görev yöneticisi olarak da kullanılabilen dinamik proje gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Görevleri düzenleyin, notlar ekleyin ve bir proje hakkında tek bir yerden iletişim kurun

ClickUp, çeşitli ilgili analiz araçlarıyla kolayca entegre olur ve tüm süreçlerinizi tek bir kolay gezinilebilir ş Akışı'na dönüştürmenize yardımcı olur

Kampanya raporlarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde analiz etmek için kullanabileceğiniz binlerce özelleştirilebilir şablona erişin (bu QBR şablonlarına göz atın!)

Beyaz tahta özelliği, pazarlama yöneticilerinin stratejilerini görsel olarak haritalamasına olanak tanır

Takımlar ve bireyler, ClickUp'ın Takvim görünümü özelliği ile pazarlama takvimlerini yönetebilirler

ClickUp sınırlamaları

Tüm görünümler mobil uygulamada henüz mevcut değildir

Geniş işlevsellik aralığı nedeniyle öğrenme eğrisi dik

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (6.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. Tableau

tableau aracılığıyla

Verileri görselleştirmek için en iyisi

Tableau, kuruluşların yüksek dönüşüm oranlarına sahip müşteri etkileşimi sağlamak için pazarlama verilerini görselleştirmesine ve anlamasına yardımcı olan bir iş zekası platformudur.

Bu görsel analitik yazılımı, analizin akışını iyileştirmeye ve görselleştirme yoluyla bilgileri ilgili paydaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye odaklanır.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Pazarlama veri yönetimi ve gömülü analitik

Etkileşimli mali takvim

1.400'den fazla öğrenme kaynağı

Yapay zeka ve makine öğrenimi fonksiyonları

Salesforce, Slack, Mulesoft ve daha fazlası gibi pazarlama analizi araçlarıyla entegrasyon

Tableau sınırlamaları

Gösterge paneli görünümlerini ve düzenlemelerini ayarlamada zorluk

Platformda veri otomasyonunu kurmak için Python hakkında bazı bilgiler gereklidir

Çoğu biçimlendirme ve gelişmiş görselleştirme ayarı yazılımın masaüstü sürümünde mevcuttur, ancak bulut sürümünde yoktur

Tahmine dayalı modelleme ve veri işleme için sınırlı programlama seçenekleri

Tableau fiyatlandırması

Oluşturucu Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $ Sunucu : Kullanıcı başına aylık 70

Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $

Sunucu : Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Explorer Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $ Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35

Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $

Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Görüntüleyici Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 $ Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12

Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $

Sunucu: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $

Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları

Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Tableau müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)

3. Google Analytics

google Analytics aracılığıyla

Web sitesi analizi için en iyisi

Google Pazarlama Platformu'nun ayrılmaz bir parçası olan Google Analytics, web sitesi verilerini toplamak ve analiz etmek için ücretsiz pazarlama analizi araçları ve çözümleri sunar. Bu pazarlama analizi aracı, ilgili içgörüler sağlayan kritik web sitesi ve uygulama analizi raporları oluşturarak şirketlerin daha akıllı ve daha bilinçli iş kararları almasını sağlar.

Google Analytics ile işletmeler, site ziyaretçileri, ziyaretçilerin davranışları ve onları sadık müşterilere dönüştürmenin en iyi yolları hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Google Analytics tarafından oluşturulan gizlilik güvenliği sağlayan makine öğrenimi modelleri aracılığıyla tahmine dayalı yetenekler

Google Analytics'te gerçek zamanlı edinme, etkileşim ve para kazanma raporlarını inceleyin

Google Analytics, pazarlama ROI'sini anlamak ve veriye dayalı bütçeleme kararları almak için bir reklamcılık çalışma alanı sunar

Veri toplama ve yönetici API'leri

Google BigQuery dışa aktarma

Google Analytics, Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce ve daha fazlasıyla entegrasyonlara sahiptir

Google Analytics sınırlamaları

Doğru segmentleri ayarlamada zorluk

Google Analytics veri analizi süreci, diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla yeni başlayanlar için kolay değildir

Doğrudan müşteri desteği mevcut değildir

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Daha fazla bilgi için işletmenin satış takımıyla iletişime geçin

Google Analytics müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (6100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (7500+ yorum)

4. Heap Analytics

heap Analytics aracılığıyla

Kullanıcı davranışını izlemek için en iyisi

Müşterilerinizin dijital yolculuğunu izlemek, kullanıcı davranışını analiz etmek ve müşteri tutma oranını artırmak istiyorsanız, Heap Analytics en iyi pazarlama analizi araçlarından biridir. Önemli müşterilerinizi kolayca ilgili segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Bu segmentlerde müşterileri ayrı ayrı izleyebilir ve elde ettiğiniz bilgileri daha iyi bir müşteri yolculuğu veya deneyimi için optimize etmek üzere kullanabilirsiniz.

Heap Analytics'in en iyi özellikleri

Veri yönetimi, güvenlik ve gizlilik

Veri analizi gösterge panelleri, grafikler ve oyun kitapları

Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanıcı davranışlarını ve müşteri yolculuklarını izlemek için ısı haritaları ve oturum tekrarları

Heap Analytics sınırlamaları

Bu analiz aracı için veri aktarımı sınırlıdır

Tam olarak uygulamak için bir tür eğitim gerektirir

Heap Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Ücretsiz snippet'i indirip yükleyerek bir tahmin alın

Pro: Özel oturum fiyatlandırması

Premium: Özel oturum fiyatlandırması

Heap Analytics müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

5. Whatagraph

via Whatagraph

Rapor oluşturmak için en iyisi

Whatagraph, pazarlama ajanslarının ve profesyonellerinin pazarlama çabalarını geliştirmek için verileri görselleştirebilecekleri, paylaşabilecekleri ve içe aktarabilecekleri hepsi bir arada bir pazarlama analizi aracıdır. Bu yazılım, verileri yorumlama ve içgörülü raporlar oluşturma konusunda diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla karmaşıklığı en aza indirmeye odaklanarak 2015 yılında kurulmuştur.

Whatagraph'ın en iyi özellikleri

BigQuery ile entegrasyon

Verileri çekmek için diğer pazarlama analizi araçlarıyla 40'tan fazla yerel entegrasyon

Kullanıcı davranışları hakkında özel raporlar oluşturan Akıllı Oluşturucu özelliği

Canlı rapor ve otomatik paylaşım

Whatagraph sınırlamaları

Yavaş müşteri hizmetleri yanıtları

Özellikler kolayca bulunamıyor

Küçük yazılım hataları

Whatagraph fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 223 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 335 $

Özel: Fiyatlandırma için Whatagraph ile iletişime geçin

Whatagraph müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

6. Kolay İçgörü

easy Insight aracılığıyla

Veri analizi için en iyisi

Easy Insight, küçük ve büyük kuruluşların envanter yönetimi, dönüşüm oranları, kullanıcı davranışları ve proje zaman çizelgelerine anında görünürlük elde etmesini sağlayan bir iş zekası aracıdır. Sadece birkaç tıklama ile Easy Insight'ı kullanarak bulut uygulamalarınızı bağlayabilir, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilir ve verileri görsel olarak çekici, okunması kolay gösterge panellerine dönüştürebilirsiniz.

Easy Insight'ın en iyi özellikleri

Özel veri kaynakları

Alan komut dosyası oluşturma ile raporların görünümünü ve hissini özelleştirin

Birden çok kaynaktan gelen verileri kolayca birleştirin

Raporları ve gösterge panellerini e-posta ile dışa aktarma seçeneği

Yaratıcı süreçleri izlemek için süreç gösterge panelleri oluşturun

Easy Insight sınırlamaları

Birden fazla veritabanından gelen verileri birleştirmede zorluk

Gizli verilerin müşterilere ifşa olma riski

Easy Insight fiyatlandırması

Takım: 49 $/ay

Profesyonel: 149 $/ay

Premium: 299 $/ay

Enterprise: 499 $/ay

Sınırsız: 1.499 $/ay

Easy Insight müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (1 yorum)

Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)

7. Klipfolio

klipfolio aracılığıyla

İş zekası için en iyisi

Klipfolio, işletmelerin çeşitli pazarlama analitiği araçlarından ve diğer kaynaklardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak entegre etmesine, analiz etmesine ve görselleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir gösterge paneli ve raporlama aracıdır. 2001 yılında kurulan bu yazılım, iş zekası toplama ve analizinde lider bir oyuncu haline gelmiştir.

Klipfolio'nun en iyi özellikleri

Birçok pazarlama analizi aracından daha iyi metrikler ve veri görselleştirmeleri

Veri depolama ve geçmişi

Güvenlik, gizlilik ve erişim denetimleri

Müşteri raporlama çözümleri

Klipfolio sınırlamaları

Daha büyük veri kümelerinde analiz yaparken yavaş çalışır

Kullanıcı arayüzünün diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla biraz kullanıcı dostu olmadığı söylenmektedir

Klipfolio fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlayın: Kullanıcı başına aylık 90 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 225 $

İş: Kullanıcı başına aylık 800 $

Klipfolio müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)

8. Equals Uygulaması

equals Uygulaması aracılığıyla

Veritabanı gösterge panelleri için en iyisi

Equals, yeni kurulan şirketlerin farklı türde pazarlama analizleri yapabilmelerini sağlayan yerleşik bir elektronik tablo içeren bir pazarlama analizi yazılımıdır. Basit özellikleri, sezgisel ş Akışları ve çoklu veri kaynağı bağlantıları ile Equals, veritabanı gösterge panellerinin oluşturulmasını sorunsuz hale getirmiştir.

Equals Uygulamasının en iyi özellikleri

Veri kaynaklarınıza bağlı yerleşik elektronik tablo

Veri kaynaklarını birleştirmek için SQL gerekmez

İş performansınızı ölçmek için özelleştirilebilir şablonlar

Google BigQuery, Snowflake, Redshift ve diğerleriyle entegrasyon

Equals Uygulama sınırlamaları

Sayfaların yüklenmesi normalden daha uzun sürebilir

Zaman zaman teknik sorunlar ve biçimlendirme hataları meydana gelebilir

Equals Uygulama fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Profesyonel: 149 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için Equals ile iletişime geçin

Equals Uygulaması müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (2 yorum)

Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)

9. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sosyal medya analitiği için en iyisi

Sprout Social, takımların geniş sosyal medya verileri ve gösterge panelleriyle verimli bir şekilde etki yaratmalarını sağladığı için sosyal medya yönetimi için popüler bir pazarlama analizi platformudur. Bu sosyal medya aracı, takımların farklı iş ihtiyaçlarına göre son derece özelleştirilmiş raporlar oluşturmasına da olanak tanır.

Sprout Social gibi pazarlama analizi araçlarıyla, sosyal medya veri toplama işlemini otomatikleştirebilir ve sosyal medya stratejisi, kampanya planlama ve bütçe tahsisi gibi diğer üst düzey görevlere odaklanabilirsiniz.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Birden fazla sosyal medya ağında merkezi yayınlama ve izleme

Sosyal medya dinleme, tüm Sprout Social planlarında bulunan bir eklenti özelliğidir

Takımların özel sosyal medya raporları oluşturmasına olanak tanır

Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce ve daha fazlasıyla entegrasyonlar

Sprout Social, sosyal medya kampanyalarını izlemeye yardımcı olmak için web sitesi ve bağlantı izleme özelliği sunar

Ücretsiz deneme sürümü sunar

Sprout Social sınırlamaları

Yüksek fiyat seçenekleri, pazarlama analizi araçları isteyen bireyler ve küçük takımlar için bu yazılımı pahalı hale getiriyor

Önemli raporlama ve planlama araçlarının olmaması

Fiyatlandırma açısından Sprout, yeterli sosyal medya profilleriyle entegrasyona izin vermez

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: 249 $/ay

Profesyonel: 399 $/ay

Gelişmiş: 499 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Sprout Social müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (2500+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

10. AWeber

aWeber aracılığıyla

E-posta pazarlama analitiği için en iyisi

AWeber, haber bültenleri ve e-posta promosyonları göndermek ve e-posta pazarlama analizlerini izlemek için oluşturulmuş bir e-posta pazarlama platformudur. 1998 yılında piyasaya sürülen bu e-posta pazarlama uygulaması, verileri e-posta listelerine kaydetmekten e-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmeye ve bu kampanyaların sonuçlarını analiz etmeye kadar birçok fayda sunan bir hediye gibidir.

AWeber'in en iyi özellikleri

E-posta kampanyaları için istatistikleri kolayca analiz etme

Aralıkta geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlar

Ücretsiz plan mevcuttur

AWeber sınırlamaları

Diğer analiz araçlarına kıyasla eski kullanıcı arayüzü

Sınırlı otomasyon özellikleri ve e-posta şablonu esnekliği

Karmaşık kayıt süreci

AWeber fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite: 12,50 $/ay

Artı: Aylık 20 $

Sınırsız: 899 $/ay

AWeber müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Tüm veri akışlarınızı birleştirin, birden fazla elektronik tabloya veda edin ve daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştırılmış gösterge panelleri ve analiz araçlarının keyfini yaşayın. ClickUp'a kaydolun, pazarlama kampanyalarınızı hızla yükseltin ve rakiplerinizi hayran bırakın. En iyi pazarlama analizi araçlarının geleceğini bugün kucaklayın!