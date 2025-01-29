2025'in 10 Pazarlama Analitiği Yazılım Aracı

Dijital inovasyon çağında, pazarlama analitiğinin pazarlama takımları için rolü hiç bu kadar önemli olmamıştı. Her başarılı pazarlama kampanyasının arkasında, kararları yönlendiren ve büyümeyi hızlandıran değerli içgörüler ortaya çıkaran çok sayıda analiz yatmaktadır.
Ancak, pazarlama verilerinin engin dünyasında gezinmek, özellikle en iyi pazarlama analitiği araçlarının yardımı olmadan pazarlama takımları için çok zor olabilir. İşte bu noktada, ham pazarlama verilerini eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürmeye hazır 10 önde gelen pazarlama analitiği aracı devreye girer.
Bu kılavuzda, pazarlamacıları güçlendiren en iyi pazarlama analizi araçlarını öne çıkarıyoruz!
Pazarlama analizi araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
İşletmeniz için en iyi pazarlama analitiği araçlarını seçerken, karar verme sürecinizde birkaç anahtar faktörün yol gösterici olması gerekir. Pazarlama analitiği araçlarını ararken bu yönlere öncelik vererek, pazarlama hedeflerinize mükemmel şekilde uyan aracı bulabilirsiniz.
- Veri entegrasyon yetenekleri: Tüm pazarlama kanallarınız ve sosyal medya platformlarınız, web sitesi analitiği, e-posta pazarlama analitiği araçları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri dahil olmak üzere çeşitli pazarlama veri kaynaklarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan pazarlama analitiği araçlarını arayın. Bu, pazarlama çabalarınızın kapsamlı bir görünümünü sağlar ve veriye dayalı karar vermeyi mümkün kılar
- Gerçek zamanlı raporlama ve gösterge panelleri: Gerçek zamanlı içgörüler sunan bir analiz aracı, çevik pazarlama stratejileri için hayati önem taşır. Kampanyalarınızın pazarlama performansını izlemenize, her bir pazarlama kanalınız için trendleri belirlemenize ve gerektiğinde hızlı ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyan dinamik raporlama ve etkileşimli gösterge panelleri sunan pazarlama analizi araçlarını seçin
- Gelişmiş analitik özellikleri: Pazarlama kanallarınız için temel metriklerin ötesine geçen pazarlama analitiği araçları arayın. Daha derin içgörüler elde etmek ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için web analitiği araçları, tahmine dayalı analitik, makine öğrenimi yetenekleri ve yapay zeka destekli algoritmalar arayın
- Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Her işin kendine özgü ihtiyaçları vardır, bu nedenle pazarlama analizi araçlarınız da özel gereksinimlerinize uyum sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Ayrıca, işiniz büyüdükçe pazarlama çabalarınızı destekleyecek ölçeklenebilirlik özelliğine sahip araçları tercih edin
- Kullanıcı dostu arayüz: Karmaşık bir pazarlama analizi yazılımı verimliliği engelleyebilir. Sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunan pazarlama analizi araçlarını tercih edin, böylece her beceri düzeyindeki pazarlamacılar bu araçları kolayca kullanabilir ve etkili bir şekilde yararlanabilir
- Veri güvenliği ve uyumluluk: Pazarlama verileri genellikle hassas bilgiler içerir. Pazarlama analizi araçlarınızın en son veri güvenliği standartlarına ve ilgili düzenlemelere uygun olduğundan emin olun, pazarlama verilerinizi koruyun ve müşteri güvenini sürdürün
- Müşteri desteği ve eğitimi: Güçlü müşteri desteği ve eğitim kaynakları, analitik aracınızla sorunsuz bir başlangıç süreci ve sürekli başarı için çok önemlidir. Pazarlama çabalarınız için kapsamlı destek sunan sağlayıcıları arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Dijital Pazarlama Analiz Aracı
1. ClickUp
Pazarlama projesi analitiği için en iyisi
ClickUp'ın son derece özelleştirilebilir platformu, pazarlama yöneticilerinin pazarlama kampanyalarını, projelerini ve girişimlerini büyük ölçekte izlemek için doğru pazarlama analitiği araçlarıyla entegre etmelerini son derece kolaylaştırır.
Bu hepsi bir arada verimlilik platformu, işlevler arası ekipleri desteklemek için kolayca tasarlanabildiğinden pazarlama ekipleri için favori bir analiz aracıdır. ClickUp Gösterge Panelleri ve platformun kritik analiz araçlarıyla entegrasyonları gibi bazı önemli özellikler, pazarlama iş akışlarını önemli ölçüde iyileştirmeye yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp, raporlama aracı ve görev yöneticisi olarak da kullanılabilen dinamik proje gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Görevleri düzenleyin, notlar ekleyin ve bir proje hakkında tek bir yerden iletişim kurun
- ClickUp, çeşitli ilgili analiz araçlarıyla kolayca entegre olur ve tüm süreçlerinizi tek bir kolay gezinilebilir ş Akışı'na dönüştürmenize yardımcı olur
- Kampanya raporlarınızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde analiz etmek için kullanabileceğiniz binlerce özelleştirilebilir şablona erişin (bu QBR şablonlarına göz atın!)
- Beyaz tahta özelliği, pazarlama yöneticilerinin stratejilerini görsel olarak haritalamasına olanak tanır
- Takımlar ve bireyler, ClickUp'ın Takvim görünümü özelliği ile pazarlama takvimlerini yönetebilirler
ClickUp sınırlamaları
- Tüm görünümler mobil uygulamada henüz mevcut değildir
- Geniş işlevsellik aralığı nedeniyle öğrenme eğrisi dik
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma mevcuttur
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)
2. Tableau
Verileri görselleştirmek için en iyisi
Tableau, kuruluşların yüksek dönüşüm oranlarına sahip müşteri etkileşimi sağlamak için pazarlama verilerini görselleştirmesine ve anlamasına yardımcı olan bir iş zekası platformudur.
Bu görsel analitik yazılımı, analizin akışını iyileştirmeye ve görselleştirme yoluyla bilgileri ilgili paydaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye odaklanır.
Tableau'nun en iyi özellikleri
- Pazarlama veri yönetimi ve gömülü analitik
- Etkileşimli mali takvim
- 1.400'den fazla öğrenme kaynağı
- Yapay zeka ve makine öğrenimi fonksiyonları
- Salesforce, Slack, Mulesoft ve daha fazlası gibi pazarlama analizi araçlarıyla entegrasyon
Tableau sınırlamaları
- Gösterge paneli görünümlerini ve düzenlemelerini ayarlamada zorluk
- Platformda veri otomasyonunu kurmak için Python hakkında bazı bilgiler gereklidir
- Çoğu biçimlendirme ve gelişmiş görselleştirme ayarı yazılımın masaüstü sürümünde mevcuttur, ancak bulut sürümünde yoktur
- Tahmine dayalı modelleme ve veri işleme için sınırlı programlama seçenekleri
Tableau fiyatlandırması
- Oluşturucu Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $ Sunucu: Kullanıcı başına aylık 70
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları
- Explorer Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $ Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Görüntüleyici Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 $ Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 70 $
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 42 $
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 35 ABD doları
- Bulut: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Sunucu: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
Tableau müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (1.800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.100+ yorum)
3. Google Analytics
Web sitesi analizi için en iyisi
Google Pazarlama Platformu'nun ayrılmaz bir parçası olan Google Analytics, web sitesi verilerini toplamak ve analiz etmek için ücretsiz pazarlama analizi araçları ve çözümleri sunar. Bu pazarlama analizi aracı, ilgili içgörüler sağlayan kritik web sitesi ve uygulama analizi raporları oluşturarak şirketlerin daha akıllı ve daha bilinçli iş kararları almasını sağlar.
Google Analytics ile işletmeler, site ziyaretçileri, ziyaretçilerin davranışları ve onları sadık müşterilere dönüştürmenin en iyi yolları hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Google Analytics tarafından oluşturulan gizlilik güvenliği sağlayan makine öğrenimi modelleri aracılığıyla tahmine dayalı yetenekler
- Google Analytics'te gerçek zamanlı edinme, etkileşim ve para kazanma raporlarını inceleyin
- Google Analytics, pazarlama ROI'sini anlamak ve veriye dayalı bütçeleme kararları almak için bir reklamcılık çalışma alanı sunar
- Veri toplama ve yönetici API'leri
- Google BigQuery dışa aktarma
- Google Analytics, Google Ad Manager, Google Data Studio, Search Console, Salesforce ve daha fazlasıyla entegrasyonlara sahiptir
Google Analytics sınırlamaları
- Doğru segmentleri ayarlamada zorluk
- Google Analytics veri analizi süreci, diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla yeni başlayanlar için kolay değildir
- Doğrudan müşteri desteği mevcut değildir
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Ücretli: Daha fazla bilgi için işletmenin satış takımıyla iletişime geçin
Google Analytics müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (6100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7500+ yorum)
4. Heap Analytics
Kullanıcı davranışını izlemek için en iyisi
Müşterilerinizin dijital yolculuğunu izlemek, kullanıcı davranışını analiz etmek ve müşteri tutma oranını artırmak istiyorsanız, Heap Analytics en iyi pazarlama analizi araçlarından biridir. Önemli müşterilerinizi kolayca ilgili segmentlere ayırmanıza olanak tanır. Bu segmentlerde müşterileri ayrı ayrı izleyebilir ve elde ettiğiniz bilgileri daha iyi bir müşteri yolculuğu veya deneyimi için optimize etmek üzere kullanabilirsiniz.
Heap Analytics'in en iyi özellikleri
- Veri yönetimi, güvenlik ve gizlilik
- Veri analizi gösterge panelleri, grafikler ve oyun kitapları
- Web sitelerinde ve mobil uygulamalarda kullanıcı davranışlarını ve müşteri yolculuklarını izlemek için ısı haritaları ve oturum tekrarları
Heap Analytics sınırlamaları
- Bu analiz aracı için veri aktarımı sınırlıdır
- Tam olarak uygulamak için bir tür eğitim gerektirir
Heap Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Büyüme: Ücretsiz snippet'i indirip yükleyerek bir tahmin alın
- Pro: Özel oturum fiyatlandırması
- Premium: Özel oturum fiyatlandırması
Heap Analytics müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,3/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
5. Whatagraph
Rapor oluşturmak için en iyisi
Whatagraph, pazarlama ajanslarının ve profesyonellerinin pazarlama çabalarını geliştirmek için verileri görselleştirebilecekleri, paylaşabilecekleri ve içe aktarabilecekleri hepsi bir arada bir pazarlama analizi aracıdır. Bu yazılım, verileri yorumlama ve içgörülü raporlar oluşturma konusunda diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla karmaşıklığı en aza indirmeye odaklanarak 2015 yılında kurulmuştur.
Whatagraph'ın en iyi özellikleri
- BigQuery ile entegrasyon
- Verileri çekmek için diğer pazarlama analizi araçlarıyla 40'tan fazla yerel entegrasyon
- Kullanıcı davranışları hakkında özel raporlar oluşturan Akıllı Oluşturucu özelliği
- Canlı rapor ve otomatik paylaşım
Whatagraph sınırlamaları
- Yavaş müşteri hizmetleri yanıtları
- Özellikler kolayca bulunamıyor
- Küçük yazılım hataları
Whatagraph fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 223 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 335 $
- Özel: Fiyatlandırma için Whatagraph ile iletişime geçin
Whatagraph müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
6. Kolay İçgörü
Veri analizi için en iyisi
Easy Insight, küçük ve büyük kuruluşların envanter yönetimi, dönüşüm oranları, kullanıcı davranışları ve proje zaman çizelgelerine anında görünürlük elde etmesini sağlayan bir iş zekası aracıdır. Sadece birkaç tıklama ile Easy Insight'ı kullanarak bulut uygulamalarınızı bağlayabilir, eyleme geçirilebilir içgörüler elde edebilir ve verileri görsel olarak çekici, okunması kolay gösterge panellerine dönüştürebilirsiniz.
Easy Insight'ın en iyi özellikleri
- Özel veri kaynakları
- Alan komut dosyası oluşturma ile raporların görünümünü ve hissini özelleştirin
- Birden çok kaynaktan gelen verileri kolayca birleştirin
- Raporları ve gösterge panellerini e-posta ile dışa aktarma seçeneği
- Yaratıcı süreçleri izlemek için süreç gösterge panelleri oluşturun
Easy Insight sınırlamaları
- Birden fazla veritabanından gelen verileri birleştirmede zorluk
- Gizli verilerin müşterilere ifşa olma riski
Easy Insight fiyatlandırması
- Takım: 49 $/ay
- Profesyonel: 149 $/ay
- Premium: 299 $/ay
- Enterprise: 499 $/ay
- Sınırsız: 1.499 $/ay
Easy Insight müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (1 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (10+ yorum)
7. Klipfolio
İş zekası için en iyisi
Klipfolio, işletmelerin çeşitli pazarlama analitiği araçlarından ve diğer kaynaklardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak entegre etmesine, analiz etmesine ve görselleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir gösterge paneli ve raporlama aracıdır. 2001 yılında kurulan bu yazılım, iş zekası toplama ve analizinde lider bir oyuncu haline gelmiştir.
Klipfolio'nun en iyi özellikleri
- Birçok pazarlama analizi aracından daha iyi metrikler ve veri görselleştirmeleri
- Veri depolama ve geçmişi
- Güvenlik, gizlilik ve erişim denetimleri
- Müşteri raporlama çözümleri
Klipfolio sınırlamaları
- Daha büyük veri kümelerinde analiz yaparken yavaş çalışır
- Kullanıcı arayüzünün diğer pazarlama analizi araçlarına kıyasla biraz kullanıcı dostu olmadığı söylenmektedir
Klipfolio fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlayın: Kullanıcı başına aylık 90 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 225 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 800 $
Klipfolio müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (250'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (180+ yorum)
8. Equals Uygulaması
Veritabanı gösterge panelleri için en iyisi
Equals, yeni kurulan şirketlerin farklı türde pazarlama analizleri yapabilmelerini sağlayan yerleşik bir elektronik tablo içeren bir pazarlama analizi yazılımıdır. Basit özellikleri, sezgisel ş Akışları ve çoklu veri kaynağı bağlantıları ile Equals, veritabanı gösterge panellerinin oluşturulmasını sorunsuz hale getirmiştir.
Equals Uygulamasının en iyi özellikleri
- Veri kaynaklarınıza bağlı yerleşik elektronik tablo
- Veri kaynaklarını birleştirmek için SQL gerekmez
- İş performansınızı ölçmek için özelleştirilebilir şablonlar
- Google BigQuery, Snowflake, Redshift ve diğerleriyle entegrasyon
Equals Uygulama sınırlamaları
- Sayfaların yüklenmesi normalden daha uzun sürebilir
- Zaman zaman teknik sorunlar ve biçimlendirme hataları meydana gelebilir
Equals Uygulama fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Profesyonel: 149 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için Equals ile iletişime geçin
Equals Uygulaması müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (2 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (270+ yorum)
9. Sprout Social
Sosyal medya analitiği için en iyisi
Sprout Social, takımların geniş sosyal medya verileri ve gösterge panelleriyle verimli bir şekilde etki yaratmalarını sağladığı için sosyal medya yönetimi için popüler bir pazarlama analizi platformudur. Bu sosyal medya aracı, takımların farklı iş ihtiyaçlarına göre son derece özelleştirilmiş raporlar oluşturmasına da olanak tanır.
Sprout Social gibi pazarlama analizi araçlarıyla, sosyal medya veri toplama işlemini otomatikleştirebilir ve sosyal medya stratejisi, kampanya planlama ve bütçe tahsisi gibi diğer üst düzey görevlere odaklanabilirsiniz.
Sprout Social'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla sosyal medya ağında merkezi yayınlama ve izleme
- Sosyal medya dinleme, tüm Sprout Social planlarında bulunan bir eklenti özelliğidir
- Takımların özel sosyal medya raporları oluşturmasına olanak tanır
- Apple Store, Bitly, Canva, SalesForce ve daha fazlasıyla entegrasyonlar
- Sprout Social, sosyal medya kampanyalarını izlemeye yardımcı olmak için web sitesi ve bağlantı izleme özelliği sunar
- Ücretsiz deneme sürümü sunar
Sprout Social sınırlamaları
- Yüksek fiyat seçenekleri, pazarlama analizi araçları isteyen bireyler ve küçük takımlar için bu yazılımı pahalı hale getiriyor
- Önemli raporlama ve planlama araçlarının olmaması
- Fiyatlandırma açısından Sprout, yeterli sosyal medya profilleriyle entegrasyona izin vermez
Sprout Social fiyatlandırması
- Standart: 249 $/ay
- Profesyonel: 399 $/ay
- Gelişmiş: 499 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Sprout Social müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (2500+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (500'den fazla yorum)
10. AWeber
E-posta pazarlama analitiği için en iyisi
AWeber, haber bültenleri ve e-posta promosyonları göndermek ve e-posta pazarlama analizlerini izlemek için oluşturulmuş bir e-posta pazarlama platformudur. 1998 yılında piyasaya sürülen bu e-posta pazarlama uygulaması, verileri e-posta listelerine kaydetmekten e-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmeye ve bu kampanyaların sonuçlarını analiz etmeye kadar birçok fayda sunan bir hediye gibidir.
AWeber'in en iyi özellikleri
- E-posta kampanyaları için istatistikleri kolayca analiz etme
- Aralıkta geniş bir yelpazede özelleştirilebilir şablonlar
- Ücretsiz plan mevcuttur
AWeber sınırlamaları
- Diğer analiz araçlarına kıyasla eski kullanıcı arayüzü
- Sınırlı otomasyon özellikleri ve e-posta şablonu esnekliği
- Karmaşık kayıt süreci
AWeber fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: 12,50 $/ay
- Artı: Aylık 20 $
- Sınırsız: 899 $/ay
AWeber müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,2/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (200'den fazla yorum)
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